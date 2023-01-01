佛說華手經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說華手經卷第六

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

三昧品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧品第十九

爾時，世尊見諸大眾普皆集會，即於坐上入佛首楞嚴三昧；從首楞嚴三昧起，入佛妙金剛三昧；從妙金剛三昧起，入佛知十方言音差別三昧；從知十方言音差別三昧起，入佛無量莊嚴三昧；從無量莊嚴三昧起，入佛師子月三昧；從師子月三昧起，入佛師子奮迅三昧；從師子奮迅三昧起，入佛無邊緣三昧；從無邊緣三昧起，入佛光王三昧；從光王三昧起，入佛妙陀羅尼三昧；從妙陀羅尼三昧起，入佛無相生三昧；從無相生三昧起，入佛師子自在力三昧；從師子自在力三昧起，入佛淨月三昧；從淨月三昧起，入佛一相嚴三昧；從一相嚴三昧起，入佛眾相嚴三昧；從眾相嚴三昧起，入佛無邊光三昧；從無邊光三昧起，入佛大海三昧；從大海三昧起，入佛起一切法海法性定三昧；從起一切法海法性定三昧起，入佛示無邊願緣三昧；從示無邊願緣三昧起，入佛生一切無邊自在法三昧；從生一切無邊自在法三昧起，入佛一切法無住處三昧；從一切法無住處三昧起，入佛無邊光高華三昧；從無邊光高華三昧起，入佛一切法思量淨印三昧；從一切法思量淨印三昧起，入佛一切法無垢印三昧；從一切法無垢印三昧起，入佛示無邊佛自在力三昧；從示無邊佛自在力三昧起，入佛一切眾生滅相三昧；從一切眾生滅相三昧起，入佛一切法如來所行三昧；從一切法如來所行三昧起，入佛示無邊自在神通莊嚴三昧；從示無邊自在神通莊嚴三昧起，入佛三世無礙一切法性定三昧；從三世無礙一切法性定三昧起，入佛一切法中得自在力三昧；從一切法中得自在力三昧起，入佛攝一切法海自在印三昧；從攝一切法海自在印三昧起，入佛堅固三昧；從堅固三昧起，入佛善通達三昧；從善通達三昧起，入佛無動三昧；從無動三昧起，入佛觀見一切法三昧；從觀見一切法三昧起，入佛普明三昧；從普明三昧起，入佛普觀印三昧；從普觀印三昧起，入佛無明闇三昧；從無明闇三昧起，入佛無見三昧；從無見三昧起，入佛一切法無礙無取三昧；從一切法無礙無取三昧起，入佛無盡相三昧；從無盡相三昧起，入佛無盡定三昧；從無盡定三昧起，入佛無盡緣三昧；從無盡緣三昧起，入佛一寶相三昧；從一寶相三昧起，入佛大莊嚴三昧；從大莊嚴三昧起，入佛無邊莊嚴三昧；從無邊莊嚴三昧起，入佛無瞋恨三昧；從無瞋恨三昧起，入佛示一切眾生善根三昧；從示一切眾生善根三昧起，入佛一切眾生種善根因緣三昧；從一切眾生種善根因緣三昧起，入佛一切入三昧；從一切入三昧起，入佛一切法淨行三昧；從一切法淨行三昧起，入佛不現一切法三昧；從不現一切法三昧起，入佛照明莊嚴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊見諸大眾普皆集會，即於坐上入佛首楞嚴三昧；從首楞嚴三昧起，入佛妙金剛三昧；從妙金剛三昧起，入佛知十方言音差別三昧；從知十方言音差別三昧起，入佛無量莊嚴三昧；從無量莊嚴三昧起，入佛師子月三昧；從師子月三昧起，入佛師子奮迅三昧；從師子奮迅三昧起，入佛無邊緣三昧；從無邊緣三昧起，入佛光王三昧；從光王三昧起，入佛妙陀羅尼三昧；從妙陀羅尼三昧起，入佛無相生三昧；從無相生三昧起，入佛師子自在力三昧；從師子自在力三昧起，入佛淨月三昧；從淨月三昧起，入佛一相嚴三昧；從一相嚴三昧起，入佛眾相嚴三昧；從眾相嚴三昧起，入佛無邊光三昧；從無邊光三昧起，入佛大海三昧；從大海三昧起，入佛起一切法海法性定三昧；從起一切法海法性定三昧起，入佛示無邊願緣三昧；從示無邊願緣三昧起，入佛生一切無邊自在法三昧；從生一切無邊自在法三昧起，入佛一切法無住處三昧；從一切法無住處三昧起，入佛無邊光高華三昧；從無邊光高華三昧起，入佛一切法思量淨印三昧；從一切法思量淨印三昧起，入佛一切法無垢印三昧；從一切法無垢印三昧起，入佛示無邊佛自在力三昧；從示無邊佛自在力三昧起，入佛一切眾生滅相三昧；從一切眾生滅相三昧起，入佛一切法如來所行三昧；從一切法如來所行三昧起，入佛示無邊自在神通莊嚴三昧；從示無邊自在神通莊嚴三昧起，入佛三世無礙一切法性定三昧；從三世無礙一切法性定三昧起，入佛一切法中得自在力三昧；從一切法中得自在力三昧起，入佛攝一切法海自在印三昧；從攝一切法海自在印三昧起，入佛堅固三昧；從堅固三昧起，入佛善通達三昧；從善通達三昧起，入佛無動三昧；從無動三昧起，入佛觀見一切法三昧；從觀見一切法三昧起，入佛普明三昧；從普明三昧起，入佛普觀印三昧；從普觀印三昧起，入佛無明闇三昧；從無明闇三昧起，入佛無見三昧；從無見三昧起，入佛一切法無礙無取三昧；從一切法無礙無取三昧起，入佛無盡相三昧；從無盡相三昧起，入佛無盡定三昧；從無盡定三昧起，入佛無盡緣三昧；從無盡緣三昧起，入佛一寶相三昧；從一寶相三昧起，入佛大莊嚴三昧；從大莊嚴三昧起，入佛無邊莊嚴三昧；從無邊莊嚴三昧起，入佛無瞋恨三昧；從無瞋恨三昧起，入佛示一切眾生善根三昧；從示一切眾生善根三昧起，入佛一切眾生種善根因緣三昧；從一切眾生種善根因緣三昧起，入佛一切入三昧；從一切入三昧起，入佛一切法淨行三昧；從一切法淨行三昧起，入佛不現一切法三昧；從不現一切法三昧起，入佛照明莊嚴

一切菩薩三昧；從照明莊嚴一切菩薩三昧起，入佛淨一切聲聞眼三昧；從淨一切聲聞眼三昧起，入佛一切眾生種無礙淨善根三昧；從一切眾生種無礙淨善根三昧起，入佛息三惡趣苦惱三昧；從息三惡趣苦惱三昧起，入佛一切佛土中眾生種善根三昧；從一切佛土中眾生種善根三昧起，入佛不動變三昧。佛在是不動變三昧中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩三昧；從照明莊嚴一切菩薩三昧起，入佛淨一切聲聞眼三昧；從淨一切聲聞眼三昧起，入佛一切眾生種無礙淨善根三昧；從一切眾生種無礙淨善根三昧起，入佛息三惡趣苦惱三昧；從息三惡趣苦惱三昧起，入佛一切佛土中眾生種善根三昧；從一切佛土中眾生種善根三昧起，入佛不動變三昧。佛在是不動變三昧中。

時，淨居諸天以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，淨居諸天以偈讚曰：

「佛住不動變， 威德如須彌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛住不動變， 威德如須彌，

壞諸外道論， 特映大千界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞諸外道論， 特映大千界。

其心不能見， 入無依止定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心不能見， 入無依止定，

入定而無依， 是佛不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入定而無依， 是佛不思議。

為壞眾疑網， 哀愍故說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為壞眾疑網， 哀愍故說法，

無疑常處定， 三明出三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無疑常處定， 三明出三界。

大智德菩薩， 今皆集此會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智德菩薩， 今皆集此會，

佛無疑在定， 唯願決眾疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無疑在定， 唯願決眾疑。

佛定不依眼， 亦復非不依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛定不依眼， 亦復非不依，

非二無眼相， 是定聖所讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非二無眼相， 是定聖所讚。

在定若依眼， 佛則為虛誑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在定若依眼， 佛則為虛誑，

知眼無所有， 故佛定無依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眼無所有， 故佛定無依。

佛不依六根， 亦復非不依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不依六根， 亦復非不依，

外道迷此議， 世間所不解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道迷此議， 世間所不解。」

求法品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求法品第二十

爾時，世尊從不動變三昧安祥而起，告舍利弗：「諸菩薩摩訶薩有四法行，得不退智，獲大慈悲諸三昧慧，亦能無礙逮佛十力；又於諸法得分別慧，得無礙辯、無斷辯、捷疾辯、樂說辯、深辯、利辯、無礙辯，得諸總持，常見諸佛，以信出家，奉修正法。世世所生財利無匱，眷屬無減色像無乏，身無殘漏，眼、耳、鼻、舌、身根無毀，言辭無短，心智無闇；不行邪道，志無散亂，念無錯謬；憶本昔事，得上慚愧，常善思量，離一切惡。世世轉身不忘正念，不失本願，謂諸佛所殖無量果、眾善根本，無我、我所，但為一切眾生共之，無眾生相。雖分別法，無所依止；以無依故，魔若魔民及諸邪道，不能沮壞，必至道場。坐道場已，住一切法，思量淨印三昧，以一念相應慧，諸所有法可知、可識、可得、可斷、可證、可修，若有漏、若無漏、若世間、若出世間，若近、若遠、若麁、若細、若長、若短，若於過去、未來、現在，若心所行、若智所行，若心所量、若智所量，若心所緣、若智所緣，若心所相、若智所相，若在心數、若在法數、若眾生數，若假名有、若實法有，總相、別相及諸說者，所因說法、若所說事，以何故說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從不動變三昧安祥而起，告舍利弗：「諸菩薩摩訶薩有四法行，得不退智，獲大慈悲諸三昧慧，亦能無礙逮佛十力；又於諸法得分別慧，得無礙辯、無斷辯、捷疾辯、樂說辯、深辯、利辯、無礙辯，得諸總持，常見諸佛，以信出家，奉修正法。世世所生財利無匱，眷屬無減色像無乏，身無殘漏，眼、耳、鼻、舌、身根無毀，言辭無短，心智無闇；不行邪道，志無散亂，念無錯謬；憶本昔事，得上慚愧，常善思量，離一切惡。世世轉身不忘正念，不失本願，謂諸佛所殖無量果、眾善根本，無我、我所，但為一切眾生共之，無眾生相。雖分別法，無所依止；以無依故，魔若魔民及諸邪道，不能沮壞，必至道場。坐道場已，住一切法，思量淨印三昧，以一念相應慧，諸所有法可知、可識、可得、可斷、可證、可修，若有漏、若無漏、若世間、若出世間，若近、若遠、若麁、若細、若長、若短，若於過去、未來、現在，若心所行、若智所行，若心所量、若智所量，若心所緣、若智所緣，若心所相、若智所相，若在心數、若在法數、若眾生數，若假名有、若實法有，總相、別相及諸說者，所因說法、若所說事，以何故說？

「若以語言、若以事相，若垢、若淨，一切世間種種言辭，所謂眼諸名字，耳、鼻、舌、身、意諸名字，首、足、髮、毛，種種支體此諸名字，亦外法中所有一切地、水、火、風種種生處差別名字，日、月名字，梵、釋、諸天、夜叉名字，隨其相有隨其相說，隨所分別及所貪著，若因、若緣，若道、若行，若縛、若解，若方便、若轉進，若智、若慧、若智方便，及諸世間種種技術，若好、若醜，如是等事，住一切法，思量淨印三昧，以一念相應慧通達究竟，斷煩惱習，一切無餘。何等為四？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以語言、若以事相，若垢、若淨，一切世間種種言辭，所謂眼諸名字，耳、鼻、舌、身、意諸名字，首、足、髮、毛，種種支體此諸名字，亦外法中所有一切地、水、火、風種種生處差別名字，日、月名字，梵、釋、諸天、夜叉名字，隨其相有隨其相說，隨所分別及所貪著，若因、若緣，若道、若行，若縛、若解，若方便、若轉進，若智、若慧、若智方便，及諸世間種種技術，若好、若醜，如是等事，住一切法，思量淨印三昧，以一念相應慧通達究竟，斷煩惱習，一切無餘。何等為四？

「舍利弗！有菩薩摩訶薩，建大乘心，為深利益多眾生故，發大莊嚴，作如是念：『一切眾生貪欲、瞋恚、愚癡熾盛，空無善行，死墮大坑，少可救者。我今當為此等眾生，集大智藥以救療之，令出三界，當為眾生作不請師，治之令得不壞相法，謂不壞色、受、想、行識，亦得不壞至涅槃道。』諸菩薩等發是心時，為求法故，起大莊嚴。何謂為法？諸有能助無上菩提集諸佛法，謂斷眾疑令眾歡喜菩薩藏經，讀誦、受持、如說修行，隨諸眾生根有利鈍而為演說。菩薩如是專求法時，乃至能得一四句偈，甚深方便有要義趣，佛之所說，若受、若持、讀誦、書寫，乃至能為一人演說，先作是願，欲令此人隨順是義，一切眾生亦皆得解。菩薩以是說法因緣，當得最上，佛所聽許、智者所讚如是四法。何謂為四？一、於佛法得不斷念及決定念；二、身能作堪受法器；三、為諸佛對揚法化；四、能逮得諸陀羅尼，世世轉身能生佛法，所生不墮邪見之門，於佛法中常樂出家，厭離五欲；是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！有菩薩摩訶薩，建大乘心，為深利益多眾生故，發大莊嚴，作如是念：『一切眾生貪欲、瞋恚、愚癡熾盛，空無善行，死墮大坑，少可救者。我今當為此等眾生，集大智藥以救療之，令出三界，當為眾生作不請師，治之令得不壞相法，謂不壞色、受、想、行識，亦得不壞至涅槃道。』諸菩薩等發是心時，為求法故，起大莊嚴。何謂為法？諸有能助無上菩提集諸佛法，謂斷眾疑令眾歡喜菩薩藏經，讀誦、受持、如說修行，隨諸眾生根有利鈍而為演說。菩薩如是專求法時，乃至能得一四句偈，甚深方便有要義趣，佛之所說，若受、若持、讀誦、書寫，乃至能為一人演說，先作是願，欲令此人隨順是義，一切眾生亦皆得解。菩薩以是說法因緣，當得最上，佛所聽許、智者所讚如是四法。何謂為四？一、於佛法得不斷念及決定念；二、身能作堪受法器；三、為諸佛對揚法化；四、能逮得諸陀羅尼，世世轉身能生佛法，所生不墮邪見之門，於佛法中常樂出家，厭離五欲；是為四法。

「菩薩以是四法善根因緣，當得十法。何謂為十？於諸法中能斷疑悔；知諸眾生心之所樂；能得諸佛無礙解脫；以是解脫故，佛身毛孔一一皆出百千萬億無數光明；一一光照百千萬億阿僧祇界；光光皆有百千萬億阿僧祇數妙寶蓮華；一一華上皆有坐佛；一一諸佛以一說法，悉能度脫百千萬億無數眾生，得不壞法；如來以是解脫力故，一一毛孔所現光明，皆出百千萬億火焰，如須彌山，亦出恒沙諸大流水；以是無礙解脫力故，能以三千大千世界內一毛孔，棄著他方，過乎無量恒沙國土，而諸眾生無所嬈害，亦復不覺有往來想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩以是四法善根因緣，當得十法。何謂為十？於諸法中能斷疑悔；知諸眾生心之所樂；能得諸佛無礙解脫；以是解脫故，佛身毛孔一一皆出百千萬億無數光明；一一光照百千萬億阿僧祇界；光光皆有百千萬億阿僧祇數妙寶蓮華；一一華上皆有坐佛；一一諸佛以一說法，悉能度脫百千萬億無數眾生，得不壞法；如來以是解脫力故，一一毛孔所現光明，皆出百千萬億火焰，如須彌山，亦出恒沙諸大流水；以是無礙解脫力故，能以三千大千世界內一毛孔，棄著他方，過乎無量恒沙國土，而諸眾生無所嬈害，亦復不覺有往來想。

「舍利弗！以是無礙解脫力故，能解十方一切眾生言辭差別，亦悉了知十方世界一切眾生百千萬億阿僧祇劫心念相續；亦斷無量阿僧祇界無佛法處眾生所疑；又以無礙解脫力故，能知眾生調伏熾然及次第心，知一切法差別之相；亦決定知畢竟皆空，而於是中無我、我所，捨離一切諸有為相。所以者何？如來推求有為法中，多諸過患、離諸功德，無一可取。以如是知，故得此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！以是無礙解脫力故，能解十方一切眾生言辭差別，亦悉了知十方世界一切眾生百千萬億阿僧祇劫心念相續；亦斷無量阿僧祇界無佛法處眾生所疑；又以無礙解脫力故，能知眾生調伏熾然及次第心，知一切法差別之相；亦決定知畢竟皆空，而於是中無我、我所，捨離一切諸有為相。所以者何？如來推求有為法中，多諸過患、離諸功德，無一可取。以如是知，故得此法。

「舍利弗！如來以是解脫力故，復有四法。何謂為四？一者、悉斷煩惱及習；二者、佛行時，若有眾生觸其足者，七日受樂；三者、如來右迴身時，地深八萬四千由旬，如輪旋轉；四者、常定，初無退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來以是解脫力故，復有四法。何謂為四？一者、悉斷煩惱及習；二者、佛行時，若有眾生觸其足者，七日受樂；三者、如來右迴身時，地深八萬四千由旬，如輪旋轉；四者、常定，初無退失。

「舍利弗！取要言之，菩薩求法，盡能攝取一切佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！取要言之，菩薩求法，盡能攝取一切佛法。」

爾時，世尊欲明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲明此義而說偈言：

「若人求佛智， 及欲大慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人求佛智， 及欲大慈悲，

到智慧彼岸， 當深恭敬法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到智慧彼岸， 當深恭敬法。

欲得大神通， 能動三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得大神通， 能動三千界，

及知眾生心， 當深恭敬法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及知眾生心， 當深恭敬法。

若欲以一念， 遍知一切心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲以一念， 遍知一切心，

是心無形色， 如幻不堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是心無形色， 如幻不堅固，

以恭敬法故， 常得上果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以恭敬法故， 常得上果報，

亦能證諸佛， 無量無邊法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦能證諸佛， 無量無邊法。

以恭敬法故， 常得不失念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以恭敬法故， 常得不失念，

在在所生處， 正念常增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在在所生處， 正念常增長。

以恭敬法故， 常不失妙色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以恭敬法故， 常不失妙色，

所生常端正， 身分皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生常端正， 身分皆具足。

能得值諸佛， 值佛心信樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得值諸佛， 值佛心信樂，

以心清淨故， 能深供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以心清淨故， 能深供養佛。

世世所生處， 信力常增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世所生處， 信力常增長，

離穢惡五欲， 常樂行出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離穢惡五欲， 常樂行出家。

以是信力故， 安住持戒中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是信力故， 安住持戒中，

但為求禪定， 不以戒自高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為求禪定， 不以戒自高。

常樂得諸禪， 而不以為法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂得諸禪， 而不以為法，

以求真智慧， 能斷滅諸漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以求真智慧， 能斷滅諸漏。

常樂行智慧， 而不取慧相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂行智慧， 而不取慧相，

但以無相慧， 深求諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但以無相慧， 深求諸佛法。

得諸法慧明， 佛所讚總持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得諸法慧明， 佛所讚總持，

堪任為法器， 佛神通所護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪任為法器， 佛神通所護。

是人以佛護， 得四無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人以佛護， 得四無礙智，

辯才無有量， 利眾故說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才無有量， 利眾故說法。

三時守護法， 初中及最後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三時守護法， 初中及最後，

常為佛所讚， 能大利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為佛所讚， 能大利眾生。

為諸天所護， 龍神等恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸天所護， 龍神等恭敬，

諸佛所護念， 名聞振十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所護念， 名聞振十方。

名稱常不減， 好行諸善行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱常不減， 好行諸善行，

終不樂非法， 常修行佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不樂非法， 常修行佛道。

常照然法明， 蠲除眾狐疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常照然法明， 蠲除眾狐疑，

能淨智慧性， 滅眾生憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨智慧性， 滅眾生憂惱。

安住於正路， 終不說邪徑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於正路， 終不說邪徑，

修行最勝法， 所謂無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行最勝法， 所謂無上道。

是人不依心， 亦復非不依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人不依心， 亦復非不依，

知心法如幻， 故無所依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知心法如幻， 故無所依止。

以此無依心， 常修行佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此無依心， 常修行佛道，

遊行大眾聚， 而心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行大眾聚， 而心無所著。

樂遊化諸方， 適無所繫處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂遊化諸方， 適無所繫處，

不貪名利養， 離親及諸情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪名利養， 離親及諸情。

無有諸瑕穢， 心淨如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諸瑕穢， 心淨如虛空，

誰見是菩薩， 而不恭敬者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰見是菩薩， 而不恭敬者？

是故聞此法， 應當一心學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故聞此法， 應當一心學，

得是佛法故， 能大利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是佛法故， 能大利眾生。

於是妙法中， 無有所限礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是妙法中， 無有所限礙，

我說是正道， 唯智者所學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說是正道， 唯智者所學。

「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩為求法故，當學多聞、多聞方便。何謂多聞、多聞方便？舍利弗！其多聞者，從他所聞；多聞方便者，能自思量專心正念。從他聞者，諸佛所說順道之言，所謂修多羅、祇夜、闍伽羅那、伽陀、憂陀那、尼陀那、阿波陀那、伊帝渭多伽、闍多伽、廣經、未曾有經、優波提舍，是則名曰從他所聞順道之言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩為求法故，當學多聞、多聞方便。何謂多聞、多聞方便？舍利弗！其多聞者，從他所聞；多聞方便者，能自思量專心正念。從他聞者，諸佛所說順道之言，所謂修多羅、祇夜、闍伽羅那、伽陀、憂陀那、尼陀那、阿波陀那、伊帝渭多伽、闍多伽、廣經、未曾有經、優波提舍，是則名曰從他所聞順道之言。

「何謂思量、專心正念？於法方便，善知五陰、十二入、十八界、十二因緣從緣生法，是白、是黑、是好、是醜，分別簡擇，皆入法性、法相、法位，如是通達名為正念。所以者何？舍利弗！如來方便演說五陰而非五陰，說十二入及十八界而非界、入，說十二因緣而非因緣，說法從緣生而無定相，為度眾生作如是說。是故汝等，當依於義，莫依於語。凡夫無智隨逐言說，智者隨義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂思量、專心正念？於法方便，善知五陰、十二入、十八界、十二因緣從緣生法，是白、是黑、是好、是醜，分別簡擇，皆入法性、法相、法位，如是通達名為正念。所以者何？舍利弗！如來方便演說五陰而非五陰，說十二入及十八界而非界、入，說十二因緣而非因緣，說法從緣生而無定相，為度眾生作如是說。是故汝等，當依於義，莫依於語。凡夫無智隨逐言說，智者隨義。

「舍利弗！何謂言說？所有言音、文字差別，取相推求，可知、可識、可見、可斷、可證、可修、有相、無相、隨心、心數可疑悔處，有此、有彼，分別宣示如是等法，皆名言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！何謂言說？所有言音、文字差別，取相推求，可知、可識、可見、可斷、可證、可修、有相、無相、隨心、心數可疑悔處，有此、有彼，分別宣示如是等法，皆名言說。

「舍利弗！何謂為義？言說所示，是名為義。若分別義，即名言說。是故，舍利弗！當知義者，不可言說。以斯義故，我經中說：如來不與世間共諍，世間與我諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！何謂為義？言說所示，是名為義。若分別義，即名言說。是故，舍利弗！當知義者，不可言說。以斯義故，我經中說：如來不與世間共諍，世間與我諍。

「舍利弗！唯有如來能方便說陰、界、諸入，十二因緣從緣生法，餘無能者。舍利弗！佛所說法及選擇法，無有諍訟。何謂為法？云何選擇？舍利弗！眼即是法，耳、鼻、舌、身、意即是法。所以者何？是眼過去、未來尚空，何況現在？所以者何？眼性自爾，是故名法。耳、鼻、舌、身、意去來尚空，何況現在？所以者何？意性自爾，故名為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！唯有如來能方便說陰、界、諸入，十二因緣從緣生法，餘無能者。舍利弗！佛所說法及選擇法，無有諍訟。何謂為法？云何選擇？舍利弗！眼即是法，耳、鼻、舌、身、意即是法。所以者何？是眼過去、未來尚空，何況現在？所以者何？眼性自爾，是故名法。耳、鼻、舌、身、意去來尚空，何況現在？所以者何？意性自爾，故名為法。

「云何選擇？選擇眼者，眼從緣生，空無定相。若有定相，應眼得眼。若眼得眼則有二眼，如是亦應內有見者，有如此咎；耳、鼻、舌、身、意亦如是。如是選擇名為法眼。於此義中，正見大士應當觀察眼假名字、眼及眼法，是三事中何者為實？作如是知：三事皆空，但有言說，無一真實。所以者何？諸有言說皆是識處，識所知法皆是世間，若世間法非出世間，不出世間是外道義，若外道義則非佛說。所以者何？佛所言說有出世間，出世間法則無言說，言語道斷心行處滅。是故如來，雖復言說而無所著；亦不決定分別眼相，從善、不善業因緣生。所以者何？眼是有分。何謂有分？從十二緣出生三有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何選擇？選擇眼者，眼從緣生，空無定相。若有定相，應眼得眼。若眼得眼則有二眼，如是亦應內有見者，有如此咎；耳、鼻、舌、身、意亦如是。如是選擇名為法眼。於此義中，正見大士應當觀察眼假名字、眼及眼法，是三事中何者為實？作如是知：三事皆空，但有言說，無一真實。所以者何？諸有言說皆是識處，識所知法皆是世間，若世間法非出世間，不出世間是外道義，若外道義則非佛說。所以者何？佛所言說有出世間，出世間法則無言說，言語道斷心行處滅。是故如來，雖復言說而無所著；亦不決定分別眼相，從善、不善業因緣生。所以者何？眼是有分。何謂有分？從十二緣出生三有。

「舍利弗！何故名有分？自念：我當得如是眼。種種分別好樂眼果以受諸塵，著眼是我、眼是我所，故名有分。復次，衰滅而復熾然，一切苦惱，謂我、我所墮在二邊，故名有分。舍利弗！譬如銅器，擊之有聲。汝謂此聲為從外來，為在內有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！何故名有分？自念：我當得如是眼。種種分別好樂眼果以受諸塵，著眼是我、眼是我所，故名有分。復次，衰滅而復熾然，一切苦惱，謂我、我所墮在二邊，故名有分。舍利弗！譬如銅器，擊之有聲。汝謂此聲為從外來，為在內有？」

答言：「世尊！是聲但從眾因緣有，非內、非外。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「世尊！是聲但從眾因緣有，非內、非外。」

佛告舍利弗：「汝已達此眾緣法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝已達此眾緣法耶？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

佛言：「此聲本無所有，但假眾緣誑惑耳根。如是凡夫於空眼中而生貪著，眼中眼相終不可得，如是推求，無所貪著，是名選擇。所謂無眼亦無眼相，耳、鼻、舌、身、意亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此聲本無所有，但假眾緣誑惑耳根。如是凡夫於空眼中而生貪著，眼中眼相終不可得，如是推求，無所貪著，是名選擇。所謂無眼亦無眼相，耳、鼻、舌、身、意亦如是。」

爾時，世尊欲明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲明此義而說偈言：

「雖說眼無常， 眼即無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖說眼無常， 眼即無所有；

若眼無所有， 誰為無常者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若眼無所有， 誰為無常者？

雖說耳無常， 耳即無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說耳無常， 耳即無所有；

若耳無所有， 誰為無常者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若耳無所有， 誰為無常者？

雖說鼻無常， 鼻即無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說鼻無常， 鼻即無所有；

若鼻無所有， 誰為無常者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若鼻無所有， 誰為無常者？

雖說舌無常， 舌即無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說舌無常， 舌即無所有；

若舌無所有， 誰為無常者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若舌無所有， 誰為無常者？

雖說身無常， 身即無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說身無常， 身即無所有；

若身無所有， 誰為無常者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若身無所有， 誰為無常者？

雖說意無常， 意即無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說意無常， 意即無所有；

若意無所有， 誰為無常者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若意無所有， 誰為無常者？

隨是十二入， 故有十二名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨是十二入， 故有十二名，

若隨十二名， 應有十二入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若隨十二名， 應有十二入。

因地水火風， 和合故名人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因地水火風， 和合故名人，

凡夫隨名字， 如狗逐瓦石。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫隨名字， 如狗逐瓦石。

若人不隨名， 亦不分別我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不隨名， 亦不分別我，

知我但假名， 是人得寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知我但假名， 是人得寂滅。

寂滅中無法， 可名寂滅者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅中無法， 可名寂滅者，

如是說無說， 無說即寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說無說， 無說即寂滅。

是法中無去， 亦無有去者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法中無去， 亦無有去者，

若人通達此， 則知寂滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人通達此， 則知寂滅相。

若滅心行處， 斷諸語言道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若滅心行處， 斷諸語言道，

無我無眾生， 是名為寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我無眾生， 是名為寂滅。

不分別有無， 是分別亦空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不分別有無， 是分別亦空，

若心想泥洹， 是心亦非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若心想泥洹， 是心亦非有。

於法不見遠， 亦復不見近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法不見遠， 亦復不見近，

得是慧眼者， 自知寂滅義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是慧眼者， 自知寂滅義。

若人聞是法， 能正觀察者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞是法， 能正觀察者，

當斷諸疑悔， 癡冥盡無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當斷諸疑悔， 癡冥盡無餘。

無疑亦無悔， 善寂無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無疑亦無悔， 善寂無所畏，

決定住實相， 於法無所礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定住實相， 於法無所礙。

菩薩摩訶薩， 能自除惑網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩， 能自除惑網，

哀愍眾生故， 為斷法中疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍眾生故， 為斷法中疑。

以是上妙論， 顯示法實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是上妙論， 顯示法實相，

為滅諸戲論， 汝等勿生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為滅諸戲論， 汝等勿生疑。

言說皆諍訟， 因之墮惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說皆諍訟， 因之墮惡趣，

若人貪著此， 不任演正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人貪著此， 不任演正法。

如是名隨義， 則無有憂患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是名隨義， 則無有憂患，

亦近無上道， 能行是義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦近無上道， 能行是義故。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩於四事中，應勤精進。何謂為四？為出家故勤行精進；於遠離處勤行精進；於佛教中勤行精進；見苦眾生勤行精進。為疾逮得無上菩提，作是念言：『我當何時得大智慧，滅眾生苦而為說法？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩於四事中，應勤精進。何謂為四？為出家故勤行精進；於遠離處勤行精進；於佛教中勤行精進；見苦眾生勤行精進。為疾逮得無上菩提，作是念言：『我當何時得大智慧，滅眾生苦而為說法？』

「舍利弗！我當為汝說，諸菩薩勤行精進，能疾得成無上菩提。汝當諦聽！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我當為汝說，諸菩薩勤行精進，能疾得成無上菩提。汝當諦聽！

「舍利弗！乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號曰安王，壽七萬歲，為聲聞眾三會說法。其初會者，二十億人得阿羅漢；第二大會，四十億人得阿羅漢；第三大會，六十億人亦得阿羅漢。時閻浮提極大廣博九萬由旬，中有八萬四千大城，一一皆長十二由旬、廣七由旬，金、銀、琉璃、頗梨、真珠、車𤦲、瑪瑙七寶合成。其城第一清淨莊嚴，人民熾盛，豐樂安隱。其城七重，有七重塹，俱亦七寶，一一塹中皆有流水周迴圍遶，青、黃、赤、白、雜色蓮華羅列水上，鳧、鴈、鴛鴦、鴻鵠、孔雀、猩猩異類遊戲其中。諸塹岸上，皆有七寶七重行樹，金樹銀枝，碼碯為條、琉璃為葉、頗梨為華、車𤦲為果、赤真珠根；銀樹金枝，頗梨為條、琉璃為葉、車𤦲為華、瑪瑙為果、赤真珠根；琉璃樹者，珊瑚為枝、車𤦲為條、瑪瑙為葉、銀華金果、頗梨為根；車𤦲樹者，瑪瑙為枝、珊瑚為條、銀葉金華、頗梨為果、琉璃為根；瑪瑙樹者，珊瑚為枝、銀條金葉、頗梨為華、琉璃為果、車𤦲為根；珊瑚樹者，金枝銀條、頗梨為葉、琉璃為華、車𤦲為果、瑪瑙為根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號曰安王，壽七萬歲，為聲聞眾三會說法。其初會者，二十億人得阿羅漢；第二大會，四十億人得阿羅漢；第三大會，六十億人亦得阿羅漢。時閻浮提極大廣博九萬由旬，中有八萬四千大城，一一皆長十二由旬、廣七由旬，金、銀、琉璃、頗梨、真珠、車𤦲、瑪瑙七寶合成。其城第一清淨莊嚴，人民熾盛，豐樂安隱。其城七重，有七重塹，俱亦七寶，一一塹中皆有流水周迴圍遶，青、黃、赤、白、雜色蓮華羅列水上，鳧、鴈、鴛鴦、鴻鵠、孔雀、猩猩異類遊戲其中。諸塹岸上，皆有七寶七重行樹，金樹銀枝，碼碯為條、琉璃為葉、頗梨為華、車𤦲為果、赤真珠根；銀樹金枝，頗梨為條、琉璃為葉、車𤦲為華、瑪瑙為果、赤真珠根；琉璃樹者，珊瑚為枝、車𤦲為條、瑪瑙為葉、銀華金果、頗梨為根；車𤦲樹者，瑪瑙為枝、珊瑚為條、銀葉金華、頗梨為果、琉璃為根；瑪瑙樹者，珊瑚為枝、銀條金葉、頗梨為華、琉璃為果、車𤦲為根；珊瑚樹者，金枝銀條、頗梨為葉、琉璃為華、車𤦲為果、瑪瑙為根。

「諸城各有八萬園林，縱廣正等二十由旬，七寶牆壁七重圍遶。其諸園中皆有七寶七重樓閣，七寶欄楯，七寶羅網彌覆其上，寶塹七重莊嚴如城。是園林中有種種樹，謂栴檀樹，諸沈水樹，迦羅那等種種香樹，諸音樂樹；亦有種種華樹、果樹、器物諸樹、眾飲食樹。其中亦有金樹、銀樹、琉璃、頗梨、車𤦲、瑪瑙、珊瑚諸樹。有種種華，所謂阿提目多華、薝蔔華、婆梨師華、陀㝹伽梨華、文陀羅華、和利華、多羅利華、劬多羅利華、曼陀羅華、五色華、月上華，有如是等種種諸華。園中各有七百大池，縱廣五里，八功德水充滿其中。其池皆以七寶莊嚴，底布金沙，有四寶梯，寶網羅覆，青、黃、赤、白、雜色蓮華遍布水上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸城各有八萬園林，縱廣正等二十由旬，七寶牆壁七重圍遶。其諸園中皆有七寶七重樓閣，七寶欄楯，七寶羅網彌覆其上，寶塹七重莊嚴如城。是園林中有種種樹，謂栴檀樹，諸沈水樹，迦羅那等種種香樹，諸音樂樹；亦有種種華樹、果樹、器物諸樹、眾飲食樹。其中亦有金樹、銀樹、琉璃、頗梨、車𤦲、瑪瑙、珊瑚諸樹。有種種華，所謂阿提目多華、薝蔔華、婆梨師華、陀㝹伽梨華、文陀羅華、和利華、多羅利華、劬多羅利華、曼陀羅華、五色華、月上華，有如是等種種諸華。園中各有七百大池，縱廣五里，八功德水充滿其中。其池皆以七寶莊嚴，底布金沙，有四寶梯，寶網羅覆，青、黃、赤、白、雜色蓮華遍布水上。

「時閻浮提王名曰健德，於此八萬四千大城皆置宮殿，一一宮殿皆有八萬四千婇女以為眷屬。於諸城中有一大城，其城廣大四十由旬、長八十由旬，是健德王止住其中。此城皆以殊勝七寶莊嚴如上，豐樂安隱，人民充滿。此大城中，有王宮宅，方十由旬，妙七寶成。是宮宅中有諸殿堂，種種樓館；中有大殿名曰法殿，端嚴殊妙如釋勝殿。此宮宅中有好園林，名為善法。是園林中有種種樹，華樹、香樹、諸音樂樹，及瓔珞樹、衣服、飲食種種諸樹。其中亦有七寶諸樹莊嚴其園。是王宮宅，方整嚴事廣博高顯，有大高臺七寶嚴飾，七寶幃帳張設其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時閻浮提王名曰健德，於此八萬四千大城皆置宮殿，一一宮殿皆有八萬四千婇女以為眷屬。於諸城中有一大城，其城廣大四十由旬、長八十由旬，是健德王止住其中。此城皆以殊勝七寶莊嚴如上，豐樂安隱，人民充滿。此大城中，有王宮宅，方十由旬，妙七寶成。是宮宅中有諸殿堂，種種樓館；中有大殿名曰法殿，端嚴殊妙如釋勝殿。此宮宅中有好園林，名為善法。是園林中有種種樹，華樹、香樹、諸音樂樹，及瓔珞樹、衣服、飲食種種諸樹。其中亦有七寶諸樹莊嚴其園。是王宮宅，方整嚴事廣博高顯，有大高臺七寶嚴飾，七寶幃帳張設其中。

「舍利弗！是健德王第一夫人，生一太子，昔曾供養無量諸佛，端正殊妙，眾所愛敬，有大威相福德具足，王與大城令住其中。太子生日，此城中有四十億女一時俱生，王即告勅，令給太子以為眷屬。王及夫人集諸大臣，與子立字，名曰妙德。太子生時，諸天歡喜，鼓眾伎樂，雨曼陀羅華，俱發聲言：『妙德太子今出於世，今出於世！故名妙德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是健德王第一夫人，生一太子，昔曾供養無量諸佛，端正殊妙，眾所愛敬，有大威相福德具足，王與大城令住其中。太子生日，此城中有四十億女一時俱生，王即告勅，令給太子以為眷屬。王及夫人集諸大臣，與子立字，名曰妙德。太子生時，諸天歡喜，鼓眾伎樂，雨曼陀羅華，俱發聲言：『妙德太子今出於世，今出於世！故名妙德。』

「是時，太子漸以長大，與眾婇女眷屬圍遶，入園遊觀，乘栴檀船，五欲自娛。時於水中，見佛身相端正第一，淨踰火金，明過日月，如真金聚，如金山焰，如嚴寶柱，三十二相、八十種好，身出百千萬億光明，處弟子眾圍遶說法。太子見已，作如此念：『是人端正，儀相挺特，我今何為不得是身？』當發心時，佛相不現。以不見故，心生憂惱，便不復與婇女娛樂，不近女色，從船而下，上七寶樓，結加趺坐，心自念言：『何時當得如佛身相？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，太子漸以長大，與眾婇女眷屬圍遶，入園遊觀，乘栴檀船，五欲自娛。時於水中，見佛身相端正第一，淨踰火金，明過日月，如真金聚，如金山焰，如嚴寶柱，三十二相、八十種好，身出百千萬億光明，處弟子眾圍遶說法。太子見已，作如此念：『是人端正，儀相挺特，我今何為不得是身？』當發心時，佛相不現。以不見故，心生憂惱，便不復與婇女娛樂，不近女色，從船而下，上七寶樓，結加趺坐，心自念言：『何時當得如佛身相？』

「時諸婇女欲來娛樂，太子遙見心生厭離，閉門不前，作如此念：『是諸眾生貪欲熾盛，多諸惱患。我願欲得此大智慧最勝之身！若我與此貪欲惱病眾生同者，有何差別？我是行人，彼非行者。是諸眾生瞋恚熾盛，多諸惱患，我願欲得是大智慧最妙之身！我若與此瞋恚惱病眾生同者，有何差別？我是行人，彼非行者，當自調伏，於眾生中不生瞋惱。是諸眾生愚癡充滿，多諸惱患。我願欲得此大智慧最上妙身！我若與此愚癡惱病眾生同者，有何差別？我是行人，彼非行者，是諸眾生慳嫉所纏，多諸惱患。我若同此慳嫉眾生，有何差別？我當滅諸貪欲、恚、癡，於眾生中起大慈悲，為求正道。以是正道捨離一切貪欲、瞋恚、愚癡、慳嫉諸不善心！』既生如是厭離心故，便深樂法，不貪嬉戲，獨坐思惟，離諸憒閙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸婇女欲來娛樂，太子遙見心生厭離，閉門不前，作如此念：『是諸眾生貪欲熾盛，多諸惱患。我願欲得此大智慧最勝之身！若我與此貪欲惱病眾生同者，有何差別？我是行人，彼非行者。是諸眾生瞋恚熾盛，多諸惱患，我願欲得是大智慧最妙之身！我若與此瞋恚惱病眾生同者，有何差別？我是行人，彼非行者，當自調伏，於眾生中不生瞋惱。是諸眾生愚癡充滿，多諸惱患。我願欲得此大智慧最上妙身！我若與此愚癡惱病眾生同者，有何差別？我是行人，彼非行者，是諸眾生慳嫉所纏，多諸惱患。我若同此慳嫉眾生，有何差別？我當滅諸貪欲、恚、癡，於眾生中起大慈悲，為求正道。以是正道捨離一切貪欲、瞋恚、愚癡、慳嫉諸不善心！』既生如是厭離心故，便深樂法，不貪嬉戲，獨坐思惟，離諸憒閙。

「時健德王及大夫人，俱聞太子不樂嬉戲，厭離五欲，見諸婇女制不令入，便生念言：『誰為不可，嬈亂太子？令不復憙五欲娛樂，厭見女色？我等便可自往問之。』作是念已，王及夫人往太子所，說偈問言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時健德王及大夫人，俱聞太子不樂嬉戲，厭離五欲，見諸婇女制不令入，便生念言：『誰為不可，嬈亂太子？令不復憙五欲娛樂，厭見女色？我等便可自往問之。』作是念已，王及夫人往太子所，說偈問言：

「『汝法殿清淨， 婇女亦充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝法殿清淨， 婇女亦充滿，

諸樹莊嚴園， 汝何故不樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸樹莊嚴園， 汝何故不樂？

如是大城中， 法殿甚高廣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大城中， 法殿甚高廣，

遍見四天下， 汝何故不樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍見四天下， 汝何故不樂？

何人為不可， 嬈亂汝心者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人為不可， 嬈亂汝心者？

汝今愁獨處， 如商人失寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今愁獨處， 如商人失寶。

我為汝父母， 當具以實答， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為汝父母， 當具以實答，

何人今可治？ 我得自在故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人今可治？ 我得自在故。』

「爾時，太子以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子以偈答言：

「『無人為不可， 如何當妄言？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『無人為不可， 如何當妄言？

勿以惡加人， 但當自治心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿以惡加人， 但當自治心。

我遊戲水上， 見佛身相好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我遊戲水上， 見佛身相好，

如閻浮金聚， 光明照十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如閻浮金聚， 光明照十方，

珠光及日月， 火燈星宿光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠光及日月， 火燈星宿光，

佛光映不現， 我見如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛光映不現， 我見如是相。

即時願欲得， 如是智慧身！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時願欲得， 如是智慧身！

當度老病死， 癡惱苦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當度老病死， 癡惱苦眾生。

得身相智慧， 勢力不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得身相智慧， 勢力不思議，

當廣利眾生， 令得出生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當廣利眾生， 令得出生死。

我息諸欲樂， 婇女及眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我息諸欲樂， 婇女及眷屬，

今出家行道， 隨學當作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今出家行道， 隨學當作佛。

出家披法服， 勤修習善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家披法服， 勤修習善法，

父母可出家， 俱共修是道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母可出家， 俱共修是道。

當修行正法， 在五欲不安， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當修行正法， 在五欲不安，

愛欲害善法， 欲縛最堅牢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛欲害善法， 欲縛最堅牢。

餘無能斷者， 唯我獨遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘無能斷者， 唯我獨遠離，

行是遠離故， 當得佛智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行是遠離故， 當得佛智慧。

佛法中出家， 若作障礙者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法中出家， 若作障礙者，

是人則無利， 我哀彼故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人則無利， 我哀彼故說。

國財子何益？ 富貴皆無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國財子何益？ 富貴皆無常，

若今不放捨， 不久亦分散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若今不放捨， 不久亦分散。

以因出家故， 能生眾善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以因出家故， 能生眾善法，

往來生死中， 世世受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往來生死中， 世世受眾苦。

如是展轉生， 空無決定子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是展轉生， 空無決定子，

於法無正觀， 但著假名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法無正觀， 但著假名字。

莫以子起罪， 共於法出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫以子起罪， 共於法出家，

我久離諸難， 俱是無難時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我久離諸難， 俱是無難時。

得具足人身， 久乃信善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得具足人身， 久乃信善法，

得值安王佛， 今可共出家。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得值安王佛， 今可共出家。』

「妙德太子說是偈已，即便行詣安王佛所，頭面禮足合掌向佛，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙德太子說是偈已，即便行詣安王佛所，頭面禮足合掌向佛，而說偈言：

「『我生魔網中， 增長諸邪行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我生魔網中， 增長諸邪行，

今欲壞裂之， 願佛聽出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今欲壞裂之， 願佛聽出家。

我父縛堅固， 自亦處畏縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我父縛堅固， 自亦處畏縛，

斯無堅實樂， 但是眾苦本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯無堅實樂， 但是眾苦本。

今欲解眾縛， 壞裂眾魔網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今欲解眾縛， 壞裂眾魔網，

於佛法出家， 成佛兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛法出家， 成佛兩足尊。

我深畏諸欲， 受欲終無安， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我深畏諸欲， 受欲終無安，

欲為癡畏法， 當捨行佛道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲為癡畏法， 當捨行佛道。』

「舍利弗！時安王佛即聽妙德出家受戒，有諸人眾八萬四千，并餘眷屬及婇女等，皆隨出家。復有百億諸善知識，亦隨出家。王聞太子出家學道，即嚴四兵從諸大臣，詣安王佛，頭面禮足，於一面立，合掌向佛，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！時安王佛即聽妙德出家受戒，有諸人眾八萬四千，并餘眷屬及婇女等，皆隨出家。復有百億諸善知識，亦隨出家。王聞太子出家學道，即嚴四兵從諸大臣，詣安王佛，頭面禮足，於一面立，合掌向佛，而說偈言：

「『出家無惱熱， 寂滅安不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『出家無惱熱， 寂滅安不動，

是眾樂之本， 願依佛出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是眾樂之本， 願依佛出家。

捨國財妻子， 及所珍眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨國財妻子， 及所珍眷屬，

受諸欲無厭， 是法常弊穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受諸欲無厭， 是法常弊穢。

若受妙五欲， 凡小智所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若受妙五欲， 凡小智所行，

修佛所讚法， 滅一切眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修佛所讚法， 滅一切眾苦。

捨國城所有， 施佛及眾僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨國城所有， 施佛及眾僧，

願佛聽出家， 成佛普見尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛聽出家， 成佛普見尊。

為大利眾生， 度一切苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為大利眾生， 度一切苦惱，

欲令離諸難， 離難得寂滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令離諸難， 離難得寂滅。』

時佛歡喜讚： 『善哉發大心！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛歡喜讚： 『善哉發大心！

能敬佛深智， 善來聽出家。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能敬佛深智， 善來聽出家。』

王既聞聽許， 心生大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王既聞聽許， 心生大歡喜，

必成兩足尊， 蒙佛安慰故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必成兩足尊， 蒙佛安慰故。

時王即出家， 及諸四種兵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王即出家， 及諸四種兵，

皆發菩提心， 當成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆發菩提心， 當成無上道。

是眾出家已， 皆逮無生忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是眾出家已， 皆逮無生忍，

於此處命終， 悉得生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此處命終， 悉得生天上。

得值大名聞， 二十億諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得值大名聞， 二十億諸佛，

皆於諸佛所， 出家行正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆於諸佛所， 出家行正法。

是等常精進， 得智無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等常精進， 得智無所畏，

能大利眾生， 令脫無量苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能大利眾生， 令脫無量苦。

所值遇諸佛， 皆受持正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所值遇諸佛， 皆受持正法，

但為廣流布， 而不惜身命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為廣流布， 而不惜身命。

得如是大果， 最上妙智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得如是大果， 最上妙智慧，

證不思議法， 誰不求佛道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證不思議法， 誰不求佛道？」

佛告舍利弗：「汝謂彼時健德王者，為異人乎？即我身是。妙德太子，堅意菩薩摩訶薩是。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩以樂法故，見諸眾生煩惱苦逼，起大慈悲，教化令住善法因緣，漸得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝謂彼時健德王者，為異人乎？即我身是。妙德太子，堅意菩薩摩訶薩是。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩以樂法故，見諸眾生煩惱苦逼，起大慈悲，教化令住善法因緣，漸得解脫。

「復次，舍利弗！諸菩薩摩訶薩樂深法故，而求深法，亦為眾生說是深法。何謂深法？諸精進者之所能行。其精進者即諸菩薩摩訶薩眾，求無上道不退者是，斯等皆能深達諸法。云何深達？若求眼相即是假名，非為深達。法相名為非內非外、非我我所、非垢非淨、不生不滅。所以者何？性常自爾。如是法性無作、非作，是名通達眼甚深法。求耳、鼻、舌、身、意相者即是假名，非為深達。法相名為非內非外、非我我所、非垢非淨、不生不滅。所以者何。性常自爾。如是法性無作、非作，是名通達意甚深法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！諸菩薩摩訶薩樂深法故，而求深法，亦為眾生說是深法。何謂深法？諸精進者之所能行。其精進者即諸菩薩摩訶薩眾，求無上道不退者是，斯等皆能深達諸法。云何深達？若求眼相即是假名，非為深達。法相名為非內非外、非我我所、非垢非淨、不生不滅。所以者何？性常自爾。如是法性無作、非作，是名通達眼甚深法。求耳、鼻、舌、身、意相者即是假名，非為深達。法相名為非內非外、非我我所、非垢非淨、不生不滅。所以者何。性常自爾。如是法性無作、非作，是名通達意甚深法。

「舍利弗！甚深達者，即法實相。若取法空即是妄取，若取無相是則為相，若取無願是亦為願。舍利弗！法性本來不增不減，是則名為深達諸法，故說菩薩摩訶薩等為精進者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！甚深達者，即法實相。若取法空即是妄取，若取無相是則為相，若取無願是亦為願。舍利弗！法性本來不增不減，是則名為深達諸法，故說菩薩摩訶薩等為精進者。

「舍利弗！以何義故說名菩薩？能諦了知無眾生法，故名菩薩。復次，是人所行，智慧為首，故名菩薩；又令眾生知所行法皆無所有，故名菩薩。又，舍利弗！無所有義是菩薩義，無所顯示是菩薩義，故菩薩義無二無等。又，舍利弗！不過不沒是名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！以何義故說名菩薩？能諦了知無眾生法，故名菩薩。復次，是人所行，智慧為首，故名菩薩；又令眾生知所行法皆無所有，故名菩薩。又，舍利弗！無所有義是菩薩義，無所顯示是菩薩義，故菩薩義無二無等。又，舍利弗！不過不沒是名菩薩。

「又，舍利弗！空是菩提。何謂為空？無一切法故名為空。舍利弗！若於法中乃至決定有毫末相，即是著相、著我、著人、著眾生相、著諸法相，是空法中無此諸相，故名為空；空即菩提，以是義故，一切諸法皆名菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！空是菩提。何謂為空？無一切法故名為空。舍利弗！若於法中乃至決定有毫末相，即是著相、著我、著人、著眾生相、著諸法相，是空法中無此諸相，故名為空；空即菩提，以是義故，一切諸法皆名菩提。

「舍利弗！汝當隨順如來教行，勿違逆也。所以者何？諸佛菩提第一甚深，一切凡夫所不能及。舍利弗！且置凡夫。一切聲聞、辟支佛人不見、不觀，亦不能達諸佛菩提，雖盡知見無生智觀。以何法盡名為盡智？無法可盡，諸法離盡，入畢竟盡，故名盡智；而不能知於念念中爾所滅盡。爾所未盡故，說聲聞、辟支佛人，不能通達諸佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝當隨順如來教行，勿違逆也。所以者何？諸佛菩提第一甚深，一切凡夫所不能及。舍利弗！且置凡夫。一切聲聞、辟支佛人不見、不觀，亦不能達諸佛菩提，雖盡知見無生智觀。以何法盡名為盡智？無法可盡，諸法離盡，入畢竟盡，故名盡智；而不能知於念念中爾所滅盡。爾所未盡故，說聲聞、辟支佛人，不能通達諸佛菩提。

「舍利弗！無生智者，於諸法中尚無少生，能如是知名無生智，而不能知於念念中，爾所無生及未無生。一切聲聞、辟支佛人無如是智，是故佛智名為無等，餘無及故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！無生智者，於諸法中尚無少生，能如是知名無生智，而不能知於念念中，爾所無生及未無生。一切聲聞、辟支佛人無如是智，是故佛智名為無等，餘無及故。

「復次，是智等無邪正，故名平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，是智等無邪正，故名平等。

「舍利弗！如來慧者，正覺究盡，無有錯謬，故名佛慧。是佛智慧無邊無量，阿僧祇劫求之乃得，故名為覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來慧者，正覺究盡，無有錯謬，故名佛慧。是佛智慧無邊無量，阿僧祇劫求之乃得，故名為覺。

「舍利弗！何故如來名為覺者？一切眾生長寢生死，若過、若沒不能通達，唯有菩薩獨能覺悟，故名覺者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！何故如來名為覺者？一切眾生長寢生死，若過、若沒不能通達，唯有菩薩獨能覺悟，故名覺者。

「又，舍利弗！正覺諸法，故名覺者。云何正覺？知一切法，非法非非法、非垢非淨，亦非過去、未來、現在，隨順是相故名覺者。亦覺無法若生、若滅、若來、若去，故名覺者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！正覺諸法，故名覺者。云何正覺？知一切法，非法非非法、非垢非淨，亦非過去、未來、現在，隨順是相故名覺者。亦覺無法若生、若滅、若來、若去，故名覺者。

「舍利弗！是覺義者，無量無邊不可思議難得崖底。譬如大海，其水一味，不增不減，悉受眾流，而不盈溢，漸次轉深，甚深第一。舍利弗！如來大海亦復如是，空無生滅，一解脫味，次第說法，名漸轉深；得一切智，名深第一；究盡通達無上菩提，一切法中無錯謬故，名無增減；一切問難無能窮盡，故名難減；能集一切諸善功德，名受眾流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是覺義者，無量無邊不可思議難得崖底。譬如大海，其水一味，不增不減，悉受眾流，而不盈溢，漸次轉深，甚深第一。舍利弗！如來大海亦復如是，空無生滅，一解脫味，次第說法，名漸轉深；得一切智，名深第一；究盡通達無上菩提，一切法中無錯謬故，名無增減；一切問難無能窮盡，故名難減；能集一切諸善功德，名受眾流。

「舍利弗！若我盡說如來義者，誰能堪受？如娑伽羅龍王欲降大雨，但注大海，餘無能受。如來亦爾，若盡開演佛智慧者，一切眾生乃至聲聞及辟支佛，無能堪受；但諸菩薩發大乘心，佛加神力則能受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若我盡說如來義者，誰能堪受？如娑伽羅龍王欲降大雨，但注大海，餘無能受。如來亦爾，若盡開演佛智慧者，一切眾生乃至聲聞及辟支佛，無能堪受；但諸菩薩發大乘心，佛加神力則能受持。

「舍利弗！世有四事為最難得。何謂為四？得人身難；生中國難；信佛法難；既信解已，能問所應，是為甚難。此四難事汝等皆得，今當問佛諸法中疑。我今聽汝一切世間諸天、人等恣意所問，如來不久當入涅槃，無從後悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！世有四事為最難得。何謂為四？得人身難；生中國難；信佛法難；既信解已，能問所應，是為甚難。此四難事汝等皆得，今當問佛諸法中疑。我今聽汝一切世間諸天、人等恣意所問，如來不久當入涅槃，無從後悔。」

時，舍利弗即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！欲有所問，唯願聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！欲有所問，唯願聽許。」

佛言：「已聽，今隨意問，當為汝等隨所問答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「已聽，今隨意問，當為汝等隨所問答。」

舍利弗言：「唯然。世尊！我今當為上行菩薩諮問如來。」即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「唯然。世尊！我今當為上行菩薩諮問如來。」即說偈言：

「安住上功德， 修淨道高尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安住上功德， 修淨道高尊，

樂行柔和忍， 當問如是行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂行柔和忍， 當問如是行。

菩薩云何施， 施已心歡喜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩云何施， 施已心歡喜？

云何發善心， 當大利眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何發善心， 當大利眾生？

云何持淨戒， 忍辱柔和心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何持淨戒， 忍辱柔和心？

云何行精進， 不退不休息？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行精進， 不退不休息？

見苦惱眾生， 云何加矜愍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見苦惱眾生， 云何加矜愍？

深心樂菩提， 唯願世尊說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心樂菩提， 唯願世尊說。

云何無量劫， 莊嚴菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無量劫， 莊嚴菩提道，

心終不退沒， 而生大歡喜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心終不退沒， 而生大歡喜？

云何行禪定， 及修習智慧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行禪定， 及修習智慧？

云何應求法， 以成多聞者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何應求法， 以成多聞者？

何等法應聽？ 何等法應教？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等法應聽？ 何等法應教？

發菩提心行， 我今問是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心行， 我今問是事。

云何求正法， 於中深欲樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何求正法， 於中深欲樂？

云何離諸欲， 離已能出家？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何離諸欲， 離已能出家？

云何出家時， 能生歡喜心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何出家時， 能生歡喜心？

云何出家已， 功德巍巍尊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何出家已， 功德巍巍尊？

云何心迴向， 能起方便力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心迴向， 能起方便力？

云何能世世， 常不失正念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何能世世， 常不失正念？

云何處胎中， 常習菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何處胎中， 常習菩提心，

亦能見諸佛， 而無所障礙？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦能見諸佛， 而無所障礙？

云何薄貪欲， 慈心薄瞋恚？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何薄貪欲， 慈心薄瞋恚？

云何薄愚癡， 心常無錯謬？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何薄愚癡， 心常無錯謬？

云何生王家， 亦修治國事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何生王家， 亦修治國事，

而能離諸難， 常得生善處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能離諸難， 常得生善處？

云何治世事， 而心常歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何治世事， 而心常歡喜，

亦感諸如來， 常能見諸佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦感諸如來， 常能見諸佛？

云何具身色， 端嚴常第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何具身色， 端嚴常第一，

亦具足眷屬， 皆發菩提心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦具足眷屬， 皆發菩提心？

云何所生處， 常厭離家屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何所生處， 常厭離家屬，

常樂行出家， 無有貪著心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂行出家， 無有貪著心？

云何出家已， 能受持菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何出家已， 能受持菩提，

於佛滅度後， 能守護正法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛滅度後， 能守護正法？

云何處亂世， 而得無亂心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何處亂世， 而得無亂心，

見惱亂眾生， 悉能安慰之？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見惱亂眾生， 悉能安慰之？

云何聞能持， 入陀羅尼門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何聞能持， 入陀羅尼門？

以無礙辯才， 能說無上法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無礙辯才， 能說無上法？

云何知眾生， 種種差別心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何知眾生， 種種差別心？

云何於善法， 而能自調伏？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於善法， 而能自調伏？

為諸菩薩故， 我問二足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸菩薩故， 我問二足尊，

是諸菩薩行， 唯願分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩行， 唯願分別說。

若人為佛法， 而發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人為佛法， 而發菩提心，

是人聞佛說， 則生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人聞佛說， 則生大歡喜。

佛於一切法， 智慧無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於一切法， 智慧無障礙，

我以有限智， 而問於世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以有限智， 而問於世尊。

我雖有所問， 不能盡通達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我雖有所問， 不能盡通達，

所不能問者， 願佛具演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所不能問者， 願佛具演說。」

歎德品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎德品第二十一

爾時，佛告舍利弗言：「善哉，善哉！汝能問佛菩薩摩訶薩深行佛道、住淨功德、樂柔和忍如是等事，汝之功德不可限量。所以者何？諸菩薩摩訶薩能為難事。譬如有人欲以三千大千世界所有眾生移置一處，是事難不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗言：「善哉，善哉！汝能問佛菩薩摩訶薩深行佛道、住淨功德、樂柔和忍如是等事，汝之功德不可限量。所以者何？諸菩薩摩訶薩能為難事。譬如有人欲以三千大千世界所有眾生移置一處，是事難不？」

舍利弗言：「甚難。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚難。世尊！」

佛言：「欲比菩薩所為難事，於百分中尚不及一，百分、千分、百千萬分，乃至譬喻所不能及。舍利弗！置是三千大千世界所有眾生。如劫燒時三千世界為一火聚，若人能以一吹令滅、一吹還成，若大鐵圍須彌諸山及大海水，一切國土宮館、園林、聚落、城邑，還成如故。汝意云何？是人所作寧為難不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲比菩薩所為難事，於百分中尚不及一，百分、千分、百千萬分，乃至譬喻所不能及。舍利弗！置是三千大千世界所有眾生。如劫燒時三千世界為一火聚，若人能以一吹令滅、一吹還成，若大鐵圍須彌諸山及大海水，一切國土宮館、園林、聚落、城邑，還成如故。汝意云何？是人所作寧為難不？」

舍利弗言：「甚難。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚難。世尊！」

佛言：「欲比菩薩所為難事，於百分中尚不及一，百分、千分、百千萬分，乃至譬喻所不能及。又，舍利弗！譬如有人欲以足爪破散三千大千世界，是人名為現大力不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲比菩薩所為難事，於百分中尚不及一，百分、千分、百千萬分，乃至譬喻所不能及。又，舍利弗！譬如有人欲以足爪破散三千大千世界，是人名為現大力不？」

答言：「世尊！其力甚大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「世尊！其力甚大。」

佛言：「欲比菩薩所現大力，於百分中尚不及一，百分、千分、百千萬分，乃至譬喻所不能及。又，舍利弗！譬如三千大千世界，所有地種止於水上，水止於風。若有一人乃從風際舉此世界，欲置頭上若肩荷負，蚊胵為梯循之而上，乃至梵天而不墜落。汝意云何，是人巧便為難事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲比菩薩所現大力，於百分中尚不及一，百分、千分、百千萬分，乃至譬喻所不能及。又，舍利弗！譬如三千大千世界，所有地種止於水上，水止於風。若有一人乃從風際舉此世界，欲置頭上若肩荷負，蚊胵為梯循之而上，乃至梵天而不墜落。汝意云何，是人巧便為難事不？」

舍利弗言：「是人巧便，持此三千大千世界，循蚊胵梯上至梵天而不墜落，是為甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「是人巧便，持此三千大千世界，循蚊胵梯上至梵天而不墜落，是為甚難。」

「舍利弗！如來今當告汝誠言，欲比菩薩方便大力，於百分中尚不及一，百分、千分、百千萬分，乃至譬喻所不能及。所以者何？諸菩薩摩訶薩，成就無量身心精進，深發大願、行大方便、起大智慧、成大勢力，求大無畏大覺明眼，求大慈悲及不虛行，象王迴觀師子奮迅無見頂相，求如是等諸佛大法，亦求無比最勝威儀第一之行，無比功德、無比柔和，行無比施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便，通達法相。如來無比自在神力三輪示現，善解一切眾生深心及心所行，願解一切眾生假名，願解一切眾生解脫、解脫知見，願解一切眾生止觀，願解眾生所修行道及所得果，願知眾生所解諸諦，願解十方一切眾生音聲、語言種種差別，願解眾生貪著深淺及離貪著，願諸法中得無受慧，願解諸法空業報慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來今當告汝誠言，欲比菩薩方便大力，於百分中尚不及一，百分、千分、百千萬分，乃至譬喻所不能及。所以者何？諸菩薩摩訶薩，成就無量身心精進，深發大願、行大方便、起大智慧、成大勢力，求大無畏大覺明眼，求大慈悲及不虛行，象王迴觀師子奮迅無見頂相，求如是等諸佛大法，亦求無比最勝威儀第一之行，無比功德、無比柔和，行無比施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便，通達法相。如來無比自在神力三輪示現，善解一切眾生深心及心所行，願解一切眾生假名，願解一切眾生解脫、解脫知見，願解一切眾生止觀，願解眾生所修行道及所得果，願知眾生所解諸諦，願解十方一切眾生音聲、語言種種差別，願解眾生貪著深淺及離貪著，願諸法中得無受慧，願解諸法空業報慧。

「舍利弗！取要言之，諸菩薩摩訶薩所求所願智慧功德，及隨願行隨行得果，是諸事中無可為喻無說因緣；如是大願莊嚴功德，唯佛能知，若近佛者乃能得解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！取要言之，諸菩薩摩訶薩所求所願智慧功德，及隨願行隨行得果，是諸事中無可為喻無說因緣；如是大願莊嚴功德，唯佛能知，若近佛者乃能得解。

「舍利弗！汝諸聲聞隨信能入，諸菩薩等以信解知。汝能為此大功德者問佛是事，今當為汝說少分耳。所以者何？汝之所問菩薩事者，非可一日、一月、一歲、百歲、千歲、百千萬歲，乃至一劫、百劫、千劫、百千萬劫所能說盡。舍利弗！當知是事無量無邊，不可思議阿僧祇劫乃可說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝諸聲聞隨信能入，諸菩薩等以信解知。汝能為此大功德者問佛是事，今當為汝說少分耳。所以者何？汝之所問菩薩事者，非可一日、一月、一歲、百歲、千歲、百千萬歲，乃至一劫、百劫、千劫、百千萬劫所能說盡。舍利弗！當知是事無量無邊，不可思議阿僧祇劫乃可說之。

「舍利弗！如來了知諸菩薩等最初發心劣下一念功德果報，百千萬劫說不能盡，況復一日、一月、一歲，乃至百歲所集諸心功德果報豈可說盡！所以者何？菩薩摩訶薩求大智時，能起無量功德因緣。舍利弗！諸菩薩等所行無盡，欲令一切眾生皆住無生法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如來了知諸菩薩等最初發心劣下一念功德果報，百千萬劫說不能盡，況復一日、一月、一歲，乃至百歲所集諸心功德果報豈可說盡！所以者何？菩薩摩訶薩求大智時，能起無量功德因緣。舍利弗！諸菩薩等所行無盡，欲令一切眾生皆住無生法故。

「舍利弗！諸菩薩等所行難知，求深法故。諸菩薩等所行甚深，於一切法不依止故。菩薩所行無邊無等，以佛智慧無邊等故。諸菩薩等所行無盡無有齊限，行爾所施爾所便止，是物可施是不可施，是人可與是不可與。菩薩施者，捨一切物等與眾生。菩薩持戒亦不齊限，日月歲數乃至盡壽，但於無量阿僧祇劫，常為十方一切眾生及佛道故修行淨戒，是菩薩業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！諸菩薩等所行難知，求深法故。諸菩薩等所行甚深，於一切法不依止故。菩薩所行無邊無等，以佛智慧無邊等故。諸菩薩等所行無盡無有齊限，行爾所施爾所便止，是物可施是不可施，是人可與是不可與。菩薩施者，捨一切物等與眾生。菩薩持戒亦不齊限，日月歲數乃至盡壽，但於無量阿僧祇劫，常為十方一切眾生及佛道故修行淨戒，是菩薩業。

「舍利弗！菩薩摩訶薩所為事業一時止息，謂坐道場住一切法思量淨印三昧，以一念相應慧，究盡通達一切諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩所為事業一時止息，謂坐道場住一切法思量淨印三昧，以一念相應慧，究盡通達一切諸法。」

驗行品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驗行品第二十二

佛告舍利弗：「應以三事驗菩薩心。何謂為三？一者、能捨一切所有而不望報，當知是為真菩薩心；二者、求法無所貪惜，寧失身命而不捨法，是則名為真菩薩心；三者、不逆甚深之法，以信解力於佛菩提不生疑惑，是亦名為真菩薩心。以是三心驗諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「應以三事驗菩薩心。何謂為三？一者、能捨一切所有而不望報，當知是為真菩薩心；二者、求法無所貪惜，寧失身命而不捨法，是則名為真菩薩心；三者、不逆甚深之法，以信解力於佛菩提不生疑惑，是亦名為真菩薩心。以是三心驗諸菩薩。

「又，舍利弗！復有三事驗菩薩心。何謂為三？常勤精進，求法不倦，謂是大乘菩薩藏經。以是經故，自增善根，亦能增長眾生善根，常隨法師，恭敬供養。若過千歲，乃能得聞善根相應一四句偈，聞已隨順，不違、不逆、不沒、不退，追隨法師，益加恭敬，恒自咎責：『我以宿世障法罪故，不得聞法，非法師咎。今當親近隨從法師，令我一切障法罪業皆悉消滅！』是亦名為真菩薩心。是故當知，菩薩摩訶薩深心求法，隨逐法師則能成就一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！復有三事驗菩薩心。何謂為三？常勤精進，求法不倦，謂是大乘菩薩藏經。以是經故，自增善根，亦能增長眾生善根，常隨法師，恭敬供養。若過千歲，乃能得聞善根相應一四句偈，聞已隨順，不違、不逆、不沒、不退，追隨法師，益加恭敬，恒自咎責：『我以宿世障法罪故，不得聞法，非法師咎。今當親近隨從法師，令我一切障法罪業皆悉消滅！』是亦名為真菩薩心。是故當知，菩薩摩訶薩深心求法，隨逐法師則能成就一切佛法。

「舍利弗！乃往過去過無量無邊不可思議阿僧祇劫，劫名妙智。爾時有佛，號普德增上雲音燈佛，壽命半(丹千)劫。聲聞眾會數如恒沙，一一會中恒河沙人皆具三明，得共解脫大阿羅漢。菩薩眾會數如聲聞，一一會中恒沙菩薩得無生忍，住不退地，初發意者不可稱數。普德增上雲音燈佛將入泥洹，時於百億閻浮提中，一一各置一大法師，皆加神力。彼佛滅後，法住八百千萬億那由他歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！乃往過去過無量無邊不可思議阿僧祇劫，劫名妙智。爾時有佛，號普德增上雲音燈佛，壽命半(丹千)劫。聲聞眾會數如恒沙，一一會中恒河沙人皆具三明，得共解脫大阿羅漢。菩薩眾會數如聲聞，一一會中恒沙菩薩得無生忍，住不退地，初發意者不可稱數。普德增上雲音燈佛將入泥洹，時於百億閻浮提中，一一各置一大法師，皆加神力。彼佛滅後，法住八百千萬億那由他歲。

「爾時，於此閻浮提中所置法師，名曰聲明，為彼如來加其神力，隨法住世，守護法城，修菩薩行，得無生忍，住不退地。彼佛滅後八萬億歲，聲明法師遊歷諸國，從邑至邑，處處演說普德增上雲音燈佛無量無邊阿僧祇劫所集佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，於此閻浮提中所置法師，名曰聲明，為彼如來加其神力，隨法住世，守護法城，修菩薩行，得無生忍，住不退地。彼佛滅後八萬億歲，聲明法師遊歷諸國，從邑至邑，處處演說普德增上雲音燈佛無量無邊阿僧祇劫所集佛法。

「舍利弗！時閻浮提邊境有城，名曰堅牢。於此城中有一居士，名曰堅眾。其年少壯，王治諸城，生如是心：『我當云何能集智慧？以是智慧能令眾生修行法事，捨離俗業？』作是念已，即時有天而告之曰：『居士！當知有佛出世，號普德增上雲音燈，今已滅度。』爾時，居士聞佛名字，心生歡喜，又聞滅度即大悲泣。天問之曰：『汝以何故，先生歡喜而後悲泣？』居士答言：『我從汝聞有佛出世，心生歡喜；又聞滅度，失大利故，所以悲泣。』天又告言：『汝勿愁憂！普德增上雲音燈佛臨滅度時，以神通力加一法師，名曰聲明，佛之法藏皆悉受持，即是彼佛知法藏人。』居士問曰：『聲明法師今在何所？』答言：『居士！法師今在加毘羅城，於此東方過于三百六十由旬。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！時閻浮提邊境有城，名曰堅牢。於此城中有一居士，名曰堅眾。其年少壯，王治諸城，生如是心：『我當云何能集智慧？以是智慧能令眾生修行法事，捨離俗業？』作是念已，即時有天而告之曰：『居士！當知有佛出世，號普德增上雲音燈，今已滅度。』爾時，居士聞佛名字，心生歡喜，又聞滅度即大悲泣。天問之曰：『汝以何故，先生歡喜而後悲泣？』居士答言：『我從汝聞有佛出世，心生歡喜；又聞滅度，失大利故，所以悲泣。』天又告言：『汝勿愁憂！普德增上雲音燈佛臨滅度時，以神通力加一法師，名曰聲明，佛之法藏皆悉受持，即是彼佛知法藏人。』居士問曰：『聲明法師今在何所？』答言：『居士！法師今在加毘羅城，於此東方過于三百六十由旬。』

「堅眾居士聞是語已，明旦即持八十億金、千寶瓔珞，與多眷屬俱詣彼城。到已，推求法師住處。見法師已，稽首禮足，於一面立。聲明法師為說甚深清淨妙法，謂斷眾疑令眾歡喜能集一切菩薩善根，是大乘經。爾時，居士聞經歡喜，持金瓔珞，為敬法故，奉上法師，亦以自身供養給事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅眾居士聞是語已，明旦即持八十億金、千寶瓔珞，與多眷屬俱詣彼城。到已，推求法師住處。見法師已，稽首禮足，於一面立。聲明法師為說甚深清淨妙法，謂斷眾疑令眾歡喜能集一切菩薩善根，是大乘經。爾時，居士聞經歡喜，持金瓔珞，為敬法故，奉上法師，亦以自身供養給事。

「舍利弗！堅眾居士為求法故，勤心恭敬，供養法師，常隨親近，欲得是經，書寫、受持、讀誦、修行。從初聞已，六十億歲常隨法師，於其中間更不得聞，何況書寫、受持讀誦！居士供養聲明法師，於爾所歲心不捨離，不生欲覺、瞋覺、惱覺，常立法師所住門外，晝夜侍衛，初不睡臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！堅眾居士為求法故，勤心恭敬，供養法師，常隨親近，欲得是經，書寫、受持、讀誦、修行。從初聞已，六十億歲常隨法師，於其中間更不得聞，何況書寫、受持讀誦！居士供養聲明法師，於爾所歲心不捨離，不生欲覺、瞋覺、惱覺，常立法師所住門外，晝夜侍衛，初不睡臥。

「時有惡魔名常求便，為求堅眾居士短故，變為聲明法師之身，與一女人共為欲事。作是變已，示居士言：『汝觀汝師，常謂如佛，智慧第一，多聞如海。汝今且觀行非法事，云何教他修行淨戒而自毀禁？汝師自謂修梵行者而壞梵行，常為人說行深淨法，而今云何自為非法？居士可止，捨離是人，勿以為師！汝持淨戒，少欲知足，樂離精進，堅念智慧，汝自成就如是功德，云何乃以此人為師？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有惡魔名常求便，為求堅眾居士短故，變為聲明法師之身，與一女人共為欲事。作是變已，示居士言：『汝觀汝師，常謂如佛，智慧第一，多聞如海。汝今且觀行非法事，云何教他修行淨戒而自毀禁？汝師自謂修梵行者而壞梵行，常為人說行深淨法，而今云何自為非法？居士可止，捨離是人，勿以為師！汝持淨戒，少欲知足，樂離精進，堅念智慧，汝自成就如是功德，云何乃以此人為師？』

「堅眾居士時作是念：『我在本舍，有天來言：「有佛出世，號普德增上雲音燈，今已滅度。臨滅度時，皆與百億閻浮提中一一法師，加其神力。此閻浮提有一法師，名曰聲明。彼佛所說，皆能受持，是彼如來守法藏人。汝往親近！」我聞是說，以為大利，即便行詣此法師所。爾時，法師即為我說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經，引導我心。我時歡喜，以大供具奉上法師，亦以自身供養給侍，我以此事謂為真實。今是人來，示我法師如是過咎、所不應行，當知魔事。所以者何？佛所護念加神力者，若作斯事無有是處。此或是魔、或是魔民、或魔所使。所以者何？聲明法師所說法中無有是事。我當觀察求女人相及女人法，推求男相及以男法。我若隨此虛誑相者，無惡不作。所以者何？一切罪業皆從憶想分別故生。若我隨所見相輕恚法師，亦能謗佛，毀逆佛法。是法師者，為普德增上雲音燈佛神力所加。今當立誓：若是法師為彼如來所加神力，我亦復是深求法者，以是因緣，此不淨相便應消滅！』即時合掌，一心念佛，說是誠言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅眾居士時作是念：『我在本舍，有天來言：「有佛出世，號普德增上雲音燈，今已滅度。臨滅度時，皆與百億閻浮提中一一法師，加其神力。此閻浮提有一法師，名曰聲明。彼佛所說，皆能受持，是彼如來守法藏人。汝往親近！」我聞是說，以為大利，即便行詣此法師所。爾時，法師即為我說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經，引導我心。我時歡喜，以大供具奉上法師，亦以自身供養給侍，我以此事謂為真實。今是人來，示我法師如是過咎、所不應行，當知魔事。所以者何？佛所護念加神力者，若作斯事無有是處。此或是魔、或是魔民、或魔所使。所以者何？聲明法師所說法中無有是事。我當觀察求女人相及女人法，推求男相及以男法。我若隨此虛誑相者，無惡不作。所以者何？一切罪業皆從憶想分別故生。若我隨所見相輕恚法師，亦能謗佛，毀逆佛法。是法師者，為普德增上雲音燈佛神力所加。今當立誓：若是法師為彼如來所加神力，我亦復是深求法者，以是因緣，此不淨相便應消滅！』即時合掌，一心念佛，說是誠言。

「時此女相滅不復現，堅眾居士滅魔事已，而作是念：『我以一心如是求法，聲明法師不為我說，即是魔事，亦復是我宿世障法罪業因緣，非法師咎。我當自勉勤行精進！』滅諸魔事思惟是已，而猶恭敬隨逐法師，不生瞋慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時此女相滅不復現，堅眾居士滅魔事已，而作是念：『我以一心如是求法，聲明法師不為我說，即是魔事，亦復是我宿世障法罪業因緣，非法師咎。我當自勉勤行精進！』滅諸魔事思惟是已，而猶恭敬隨逐法師，不生瞋慢。

「舍利弗！汝觀居士其心清淨，堅固難沮。從初聞已，六十億歲，於其中間更不得聞，猶故深心恭敬隨逐。常求便魔如是誑惑，而心不異，轉加宗敬，心信清淨。堅眾居士過六十億歲，於此命終，生于上方第千(丹十)世界，界名無諍。彼國有佛，號曰大肩，一會說法，諸聲聞眾九十六億。堅眾菩薩時生王家，生時有天來語之言：『汝以一心求法因緣，得是果報。』堅眾聞已，作是念言：『若如是者，我從今已當更求之。』生千歲已，於大肩佛法中出家。佛為說法，以本行願及佛神力，得識宿命，大肩如來所說法藏，皆能受持。於半劫中修行梵行，教化無量無數眾生，皆令得住阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝觀居士其心清淨，堅固難沮。從初聞已，六十億歲，於其中間更不得聞，猶故深心恭敬隨逐。常求便魔如是誑惑，而心不異，轉加宗敬，心信清淨。堅眾居士過六十億歲，於此命終，生于上方第千(丹十)世界，界名無諍。彼國有佛，號曰大肩，一會說法，諸聲聞眾九十六億。堅眾菩薩時生王家，生時有天來語之言：『汝以一心求法因緣，得是果報。』堅眾聞已，作是念言：『若如是者，我從今已當更求之。』生千歲已，於大肩佛法中出家。佛為說法，以本行願及佛神力，得識宿命，大肩如來所說法藏，皆能受持。於半劫中修行梵行，教化無量無數眾生，皆令得住阿耨多羅三藐三菩提。

「命終之後，次復值佛，號須彌肩。生七歲已，於佛法中出家求道。是人堅念本願因緣、佛神力故。須彌肩佛所說法藏，盡能受持，從大肩佛所問之法亦憶不忘。如是展轉得值六十百千萬億那由他佛，諸佛所說皆能受持、讀誦、解說、修行。從是以後，堅眾菩薩多聞智慧，如大海水；無濁、無盡，等如虛空；清淨、深妙難測崖底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命終之後，次復值佛，號須彌肩。生七歲已，於佛法中出家求道。是人堅念本願因緣、佛神力故。須彌肩佛所說法藏，盡能受持，從大肩佛所問之法亦憶不忘。如是展轉得值六十百千萬億那由他佛，諸佛所說皆能受持、讀誦、解說、修行。從是以後，堅眾菩薩多聞智慧，如大海水；無濁、無盡，等如虛空；清淨、深妙難測崖底。

「舍利弗！汝意或謂堅眾居士聞天言已，持金瓔珞到法師所，聞法歡喜，以奉法師，亦以自身恭敬給事，為求法故常隨法師，六十億歲更不聞法。常求便魔如是誑惑，見聞師過而不瞋礙，一心隨逐，至命終者，是異人乎？勿造斯觀，即𤊟光佛是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝意或謂堅眾居士聞天言已，持金瓔珞到法師所，聞法歡喜，以奉法師，亦以自身恭敬給事，為求法故常隨法師，六十億歲更不聞法。常求便魔如是誑惑，見聞師過而不瞋礙，一心隨逐，至命終者，是異人乎？勿造斯觀，即𤊟光佛是。

「舍利弗！汝觀菩薩深心精進，如是求法，得大果報。是故當知，諸菩薩摩訶薩深心求法，疾得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝觀菩薩深心精進，如是求法，得大果報。是故當知，諸菩薩摩訶薩深心求法，疾得阿耨多羅三藐三菩提。

「舍利弗！聲明法師猶為諸佛三時護法，今在此會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！聲明法師猶為諸佛三時護法，今在此會。

「舍利弗！復有三事驗菩薩心：一者、菩薩專心求法，則能遍行一切眾行，是為初心。又，舍利弗！菩薩若求無量佛法，聞甚深法而無驚畏，信受不逆，隨聞深法，心淨不動，是名第二菩薩真心。又，舍利弗！若有人來到菩薩所，作如是言：『若有人發無上道心，應與一切眾生之樂。今我則是第一苦人，當先見與，然後乃及一切眾生。』若是菩薩力能濟之，而不肯與，心生退沒，作如是念：『我尚不能與此人樂，何況能濟一切眾生？』當知是非真菩薩心。若見求者，心不退沒，而起慈悲，以為快樂，當知是為真菩薩心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復有三事驗菩薩心：一者、菩薩專心求法，則能遍行一切眾行，是為初心。又，舍利弗！菩薩若求無量佛法，聞甚深法而無驚畏，信受不逆，隨聞深法，心淨不動，是名第二菩薩真心。又，舍利弗！若有人來到菩薩所，作如是言：『若有人發無上道心，應與一切眾生之樂。今我則是第一苦人，當先見與，然後乃及一切眾生。』若是菩薩力能濟之，而不肯與，心生退沒，作如是念：『我尚不能與此人樂，何況能濟一切眾生？』當知是非真菩薩心。若見求者，心不退沒，而起慈悲，以為快樂，當知是為真菩薩心。

「舍利弗！若與求者諸樂具時，反被惡口、罵詈、毀辱，心無恚礙，但生慈悲給其所求。既能如是調伏其心，即時得除無量生死罪業因緣，疾近佛道，一一念中能攝無量無邊佛法，是名菩薩深心方便，志不可壞。若是乞人惡口、罵詈，爾時菩薩又作是念：『此人則為與我佛法。』以於是中不生瞋心，即近佛道，是名方便菩薩真心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若與求者諸樂具時，反被惡口、罵詈、毀辱，心無恚礙，但生慈悲給其所求。既能如是調伏其心，即時得除無量生死罪業因緣，疾近佛道，一一念中能攝無量無邊佛法，是名菩薩深心方便，志不可壞。若是乞人惡口、罵詈，爾時菩薩又作是念：『此人則為與我佛法。』以於是中不生瞋心，即近佛道，是名方便菩薩真心。

「又，舍利弗！若有人來至菩薩所，作如是言：『阿耨多羅三藐三菩提其法甚難，汝何能集一切佛法？』菩薩聞之，心生退沒，則非真心。若聞是說，心生易想，是則名為真菩薩心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！若有人來至菩薩所，作如是言：『阿耨多羅三藐三菩提其法甚難，汝何能集一切佛法？』菩薩聞之，心生退沒，則非真心。若聞是說，心生易想，是則名為真菩薩心。

「又，舍利弗！若有人來語菩薩言：『若發阿耨多羅三藐三菩提心者，於己身命不得自在，況復財物！善男子！汝今應當捨離是心，勿於身命不得自在。』菩薩聞是，便貪身命而生退沒，當知此非真菩薩心。若聞斯事，作如是念：『一切眾生戀惜身命，老、病、死來必強侵奪。又以悋惜自身命故，起諸罪業；因罪業故，當墮惡道，乃更不能守護後身。我若貪惜、守護身命，起罪因緣，墮諸惡道，往來生死，與彼愚人有何差別？我今不應護惜身命，但當貪惜如來智慧，守護佛法，為度眾生勤行精進，捨離貪愛諸煩惱等！我今當為無縛、無脫，而與眾生演說諸法。』思惟是已，答彼人曰：『汝言身命不得自在，法自應爾，惜與不惜俱不自在。咄哉，仁者！一切諸法皆空無主，無所依止，但從緣有。』若能如是正觀法者，當知是為得善方便真菩薩心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！若有人來語菩薩言：『若發阿耨多羅三藐三菩提心者，於己身命不得自在，況復財物！善男子！汝今應當捨離是心，勿於身命不得自在。』菩薩聞是，便貪身命而生退沒，當知此非真菩薩心。若聞斯事，作如是念：『一切眾生戀惜身命，老、病、死來必強侵奪。又以悋惜自身命故，起諸罪業；因罪業故，當墮惡道，乃更不能守護後身。我若貪惜、守護身命，起罪因緣，墮諸惡道，往來生死，與彼愚人有何差別？我今不應護惜身命，但當貪惜如來智慧，守護佛法，為度眾生勤行精進，捨離貪愛諸煩惱等！我今當為無縛、無脫，而與眾生演說諸法。』思惟是已，答彼人曰：『汝言身命不得自在，法自應爾，惜與不惜俱不自在。咄哉，仁者！一切諸法皆空無主，無所依止，但從緣有。』若能如是正觀法者，當知是為得善方便真菩薩心。

「又，舍利弗！若有人來語菩薩言：『汝發阿耨多羅三藐三菩提心，今應為我而作僕使。』菩薩答言：『我不獨為汝作僕使，我應給事一切眾生。所以者何？我為一切眾生重擔，受安隱擔、不疲惓擔、生善處擔、能值佛擔、聞佛法擔、隨法行擔、得解脫擔，是擔不令身心疲怠，不自惱熱亦不惱他，既不自苦又不苦彼。如汝所言為我僕使。汝須何等？』是人若言：『須汝身命。』菩薩應言：『我今亦不悋護身命，但愍惜汝，勿於一切空無有主、無所依止如是法中，生自在心而起罪業。以是因緣，墮諸惡道。咄哉，仁者！不欲令汝起是罪緣，墜諸惡趣，我心如是。若不信者，當隨汝意。』若能如是不惜身命，當知是為真菩薩心。即遠生死，近無上道一切智慧，教化眾生，淨佛國土，亦能增長自他善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！若有人來語菩薩言：『汝發阿耨多羅三藐三菩提心，今應為我而作僕使。』菩薩答言：『我不獨為汝作僕使，我應給事一切眾生。所以者何？我為一切眾生重擔，受安隱擔、不疲惓擔、生善處擔、能值佛擔、聞佛法擔、隨法行擔、得解脫擔，是擔不令身心疲怠，不自惱熱亦不惱他，既不自苦又不苦彼。如汝所言為我僕使。汝須何等？』是人若言：『須汝身命。』菩薩應言：『我今亦不悋護身命，但愍惜汝，勿於一切空無有主、無所依止如是法中，生自在心而起罪業。以是因緣，墮諸惡道。咄哉，仁者！不欲令汝起是罪緣，墜諸惡趣，我心如是。若不信者，當隨汝意。』若能如是不惜身命，當知是為真菩薩心。即遠生死，近無上道一切智慧，教化眾生，淨佛國土，亦能增長自他善根。

「舍利弗！如治無價寶摩尼珠，以火煉之，色隨發明，治寶珠師大得財利。是珠能出種種技能，若有見者無不翫好而愛惜之。舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是，能行一切諸法平等，能示眾生真菩薩心，隨其所行善根明淨，常為諸佛之所護念，無量眾生所可樂見，一切世間諸天及人之所歸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如治無價寶摩尼珠，以火煉之，色隨發明，治寶珠師大得財利。是珠能出種種技能，若有見者無不翫好而愛惜之。舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是，能行一切諸法平等，能示眾生真菩薩心，隨其所行善根明淨，常為諸佛之所護念，無量眾生所可樂見，一切世間諸天及人之所歸趣。

「舍利弗！譬如有人種殖藥樹，隨時溉灌，障蔽風日，令此藥樹漸增滋茂。既生長已，能滅眾生無量諸病，為老病者之所樂見。菩薩摩訶薩亦復如是，發阿耨多羅三藐三菩提心，種諸善根，為佛智故一心求法，障蔽魔事及諸煩惱，於佛法中隨所造業漸得增長。既增長已，能壞無量無數眾生諸煩惱病，能為無量阿僧祇眾集智慧藥。若作佛時，有垢、無垢一切眾生皆悉樂見，一切世間諸天及人，阿修羅中最為尊貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如有人種殖藥樹，隨時溉灌，障蔽風日，令此藥樹漸增滋茂。既生長已，能滅眾生無量諸病，為老病者之所樂見。菩薩摩訶薩亦復如是，發阿耨多羅三藐三菩提心，種諸善根，為佛智故一心求法，障蔽魔事及諸煩惱，於佛法中隨所造業漸得增長。既增長已，能壞無量無數眾生諸煩惱病，能為無量阿僧祇眾集智慧藥。若作佛時，有垢、無垢一切眾生皆悉樂見，一切世間諸天及人，阿修羅中最為尊貴。

「又，舍利弗！若有人來語菩薩言：『若發阿耨多羅三藐三菩提心，是人當生大地獄中。所以者何？隨所度脫爾所眾生，當應無量阿僧祇劫大地獄中，代受諸苦，然後當得佛無上智，度脫眾生。汝若能作如是事者，當求阿耨多羅三藐三菩提。』菩薩聞已，心即退沒，生難得想，當知此非真菩薩心。若聞是事，生須臾想、不久遠想、能堪受想、不退沒想，作如是念：『若我以入地獄因緣，令諸眾生得離諸苦、成佛道者，我則能為一一眾生，過於爾所阿僧祇劫大地獄中，受諸苦惱。所以者何？因是當得無比智慧、無比佛力、佛無所畏，亦得無比阿耨多羅三藐三菩提，能為眾生設大法會，施法寶分。若人聞是法寶分者，得斷無量無數眾苦，亦斷未來阿僧祇劫無量苦惱，亦得無比離欲之樂。是故我當堪任，為無量無數眾生，一一代受地獄眾苦，心不退沒！』而於是中生須臾想、不久遠想、能堪受想，當知是為真菩薩心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！若有人來語菩薩言：『若發阿耨多羅三藐三菩提心，是人當生大地獄中。所以者何？隨所度脫爾所眾生，當應無量阿僧祇劫大地獄中，代受諸苦，然後當得佛無上智，度脫眾生。汝若能作如是事者，當求阿耨多羅三藐三菩提。』菩薩聞已，心即退沒，生難得想，當知此非真菩薩心。若聞是事，生須臾想、不久遠想、能堪受想、不退沒想，作如是念：『若我以入地獄因緣，令諸眾生得離諸苦、成佛道者，我則能為一一眾生，過於爾所阿僧祇劫大地獄中，受諸苦惱。所以者何？因是當得無比智慧、無比佛力、佛無所畏，亦得無比阿耨多羅三藐三菩提，能為眾生設大法會，施法寶分。若人聞是法寶分者，得斷無量無數眾苦，亦斷未來阿僧祇劫無量苦惱，亦得無比離欲之樂。是故我當堪任，為無量無數眾生，一一代受地獄眾苦，心不退沒！』而於是中生須臾想、不久遠想、能堪受想，當知是為真菩薩心。」