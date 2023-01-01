佛說華手經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說華手經卷第五

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

眾相品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾相品第十七

爾時，東方過萬一千阿僧祇剎，有世界名眾相，是中有佛，號樂無相，今現在，為梵音聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方過萬一千阿僧祇剎，有世界名眾相，是中有佛，號樂無相，今現在，為梵音聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾相剎至此中間，有世界名無相，是中有佛，號妙化音，今現在，為樂一相菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾相剎至此中間，有世界名無相，是中有佛，號妙化音，今現在，為樂一相菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無相剎至此中間，有世界名無相海，是中有佛，號曰華上，今現在，為雨華菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無相剎至此中間，有世界名無相海，是中有佛，號曰華上，今現在，為雨華菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無相海剎至此中間，有世界名雜相，是中有佛，號曰寶德，今現在，為雜頂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無相海剎至此中間，有世界名雜相，是中有佛，號曰寶德，今現在，為雜頂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從雜相剎至此中間，有世界名寶生，是中有佛，號海彌樓，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從雜相剎至此中間，有世界名寶生，是中有佛，號海彌樓，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶生剎至此中間，有世界名廣大，是中有佛，號無垢意，今現在，為尼民陀羅菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從寶生剎至此中間，有世界名廣大，是中有佛，號無垢意，今現在，為尼民陀羅菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從廣大剎至此中間，有世界名華，是中有佛，號智華生，今現在，為善威儀菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從廣大剎至此中間，有世界名華，是中有佛，號智華生，今現在，為善威儀菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從華剎至此中間，有世界名虛空淨，是中有佛，號極高德聚，今現在，為寶蓋菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從華剎至此中間，有世界名虛空淨，是中有佛，號極高德聚，今現在，為寶蓋菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從虛空淨剎至此中間，有世界名無相，是中有佛，號曰寂滅，今現在，為憂鉢羅菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從虛空淨剎至此中間，有世界名無相，是中有佛，號曰寂滅，今現在，為憂鉢羅菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無相剎至此中間，有世界名妙樂，是中有佛，號離欲自在，今現在，為定意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無相剎至此中間，有世界名妙樂，是中有佛，號離欲自在，今現在，為定意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙樂剎至此中間，有世界名金剛境，是中有佛，號滅諸趣，今現在，為轉胎菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙樂剎至此中間，有世界名金剛境，是中有佛，號滅諸趣，今現在，為轉胎菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金剛境剎至此中間，有世界名德積，是中有佛，號不思議德生，今現在，為持世菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金剛境剎至此中間，有世界名德積，是中有佛，號不思議德生，今現在，為持世菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從德積剎至此中間，有世界名大安，是中有佛，號喜生德，今現在，為勝眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從德積剎至此中間，有世界名大安，是中有佛，號喜生德，今現在，為勝眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從大安剎至此中間，有世界名無受，是中有佛，號到無畏，今現在，為勇健菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從大安剎至此中間，有世界名無受，是中有佛，號到無畏，今現在，為勇健菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無受剎至此中間，有世界名散赤蓮華，是中有佛，號曰流香，今現在，為香彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無受剎至此中間，有世界名散赤蓮華，是中有佛，號曰流香，今現在，為香彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從散赤蓮華剎至此中間，有世界名阿竭流香，是中有佛，號無礙香光，今現在，為無邊嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從散赤蓮華剎至此中間，有世界名阿竭流香，是中有佛，號無礙香光，今現在，為無邊嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從阿竭流香剎至此中間，有世界名眾歸，是中有佛，號雲鼓音，今現在，為持地菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從阿竭流香剎至此中間，有世界名眾歸，是中有佛，號雲鼓音，今現在，為持地菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾歸剎至此中間，有世界名功德積，是中有佛，號功德生德，今現在，為增長菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說(功德生德丹功德生)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾歸剎至此中間，有世界名功德積，是中有佛，號功德生德，今現在，為增長菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說(功德生德丹功德生)。

從功德積剎至此中間，有世界名純樂，是中有佛，號無邊行自在，今現在，為迦葉菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從功德積剎至此中間，有世界名純樂，是中有佛，號無邊行自在，今現在，為迦葉菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從純樂剎至此中間，有世界名妙香，是中有佛，號須彌肩，今現在，為帝德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從純樂剎至此中間，有世界名妙香，是中有佛，號須彌肩，今現在，為帝德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙香剎至此中間，有世界名香相，是中有佛，號上香彌樓，今現在，為妙莊嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙香剎至此中間，有世界名香相，是中有佛，號上香彌樓，今現在，為妙莊嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從香相剎至此中間，有世界名助香，是中有佛，號無邊光，今現在，為妙性菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從香相剎至此中間，有世界名助香，是中有佛，號無邊光，今現在，為妙性菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從助香剎至此中間，有世界名調御，是中有佛，號曰普觀，今現在，為無邊力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從助香剎至此中間，有世界名調御，是中有佛，號曰普觀，今現在，為無邊力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從調御剎至此中間，有世界名大擔，是中有佛，號曰無畏，今現在，為大力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從調御剎至此中間，有世界名大擔，是中有佛，號曰無畏，今現在，為大力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從大擔剎至此中間，有世界名離怖畏，是中有佛，號得無畏，今現在，為方聞菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從大擔剎至此中間，有世界名離怖畏，是中有佛，號得無畏，今現在，為方聞菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從離怖畏剎至此中間，有世界名月，是中有佛，號日月燈，今現在，為眾歸菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從離怖畏剎至此中間，有世界名月，是中有佛，號日月燈，今現在，為眾歸菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從月剎至此中間，有世界名照明，是中有佛，號曰明燈，今現在，為持明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從月剎至此中間，有世界名照明，是中有佛，號曰明燈，今現在，為持明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從照明剎至此中間，有世界名作明，是中有佛，號振威德，今現在，為世流布王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從照明剎至此中間，有世界名作明，是中有佛，號振威德，今現在，為世流布王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從作明剎至此中間，有世界名隨斷，是中有佛，號極高行，今現在，為慧宗菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從作明剎至此中間，有世界名隨斷，是中有佛，號極高行，今現在，為慧宗菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從隨斷剎至此中間，有世界名眾香，是中有佛，號曰善眾，今現在，為妙意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從隨斷剎至此中間，有世界名眾香，是中有佛，號曰善眾，今現在，為妙意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾香剎至此中間，有世界名金剛，是中有佛，號金剛生，今現在，為德積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾香剎至此中間，有世界名金剛，是中有佛，號金剛生，今現在，為德積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金剛剎至此中間，有世界名音聲，是中有佛，號智自在王，今現在，為那羅延菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金剛剎至此中間，有世界名音聲，是中有佛，號智自在王，今現在，為那羅延菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從音聲剎至此中間，有世界名喜生，是中有佛，號智力流布，今現在，為願流布菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從音聲剎至此中間，有世界名喜生，是中有佛，號智力流布，今現在，為願流布菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從喜生剎至此中間，有世界名安生，是中有佛，號曰上安，今現在，為弗沙菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從喜生剎至此中間，有世界名安生，是中有佛，號曰上安，今現在，為弗沙菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從安生剎至此中間，有世界名阿樓那，是中有佛，號德王明，今現在，為導師菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從安生剎至此中間，有世界名阿樓那，是中有佛，號德王明，今現在，為導師菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從阿樓那剎至此中間，有世界名阿樓那積，是中有佛，號曰妙眼，今現在，為持明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從阿樓那剎至此中間，有世界名阿樓那積，是中有佛，號曰妙眼，今現在，為持明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從阿樓那積剎至此中間，有世界名柔軟，是中有佛，號娑羅王，今現在，為寶娑羅菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從阿樓那積剎至此中間，有世界名柔軟，是中有佛，號娑羅王，今現在，為寶娑羅菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從柔軟剎至此中間，有世界名善立，是中有佛，號須彌王，今現在，為須彌肩菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從柔軟剎至此中間，有世界名善立，是中有佛，號須彌王，今現在，為須彌肩菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從善立剎至此中間，有世界名清淨，是中有佛，號虛彌樓，今現在，為願流布王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善立剎至此中間，有世界名清淨，是中有佛，號虛彌樓，今現在，為願流布王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從清淨剎至此中間，有世界名威德生，是中有佛，號寶威德，今現在，為善思願菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從清淨剎至此中間，有世界名威德生，是中有佛，號寶威德，今現在，為善思願菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從威德生剎至此中間，有世界名善相，是中有佛，號上善德，今現在，為擇眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從威德生剎至此中間，有世界名善相，是中有佛，號上善德，今現在，為擇眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從善相剎至此中間，有世界名梵德，是中有佛，號梵音聲，今現在，為寶德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善相剎至此中間，有世界名梵德，是中有佛，號梵音聲，今現在，為寶德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從梵德剎至此中間，有世界名華德，是中有佛，號曰寶華，今現在，為寶光菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從梵德剎至此中間，有世界名華德，是中有佛，號曰寶華，今現在，為寶光菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從華德剎至此中間，有世界名蓮華德，是中有佛，號蓮華生德，今現在，為蓮華藏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從華德剎至此中間，有世界名蓮華德，是中有佛，號蓮華生德，今現在，為蓮華藏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓮華德剎至此中間，有世界名栴檀窟，是中有佛，號栴檀香，今現在，為栴檀德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從蓮華德剎至此中間，有世界名栴檀窟，是中有佛，號栴檀香，今現在，為栴檀德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從栴檀窟剎至此中間，有世界名華，是中有佛，號如須彌，今現在，為聲德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從栴檀窟剎至此中間，有世界名華，是中有佛，號如須彌，今現在，為聲德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從華剎至此中間，有世界名金華，是中有佛，號曰上嚴，今現在，為金剛菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從華剎至此中間，有世界名金華，是中有佛，號曰上嚴，今現在，為金剛菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金華剎至此中間，有世界名寶明，是中有佛，號曰寶蓋，今現在，為寶步菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金華剎至此中間，有世界名寶明，是中有佛，號曰寶蓋，今現在，為寶步菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶明剎至此中間，有世界名香彌樓，是中有佛，號曰香象，今現在，為無礙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從寶明剎至此中間，有世界名香彌樓，是中有佛，號曰香象，今現在，為無礙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從香彌樓剎至此中間，有世界名雜相，是中有佛，號無邊自在力，今現在，為不虛力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從香彌樓剎至此中間，有世界名雜相，是中有佛，號無邊自在力，今現在，為不虛力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從雜相剎至此中間，有世界名清淨，是中有佛，號不虛稱，今現在，為不虛見菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從雜相剎至此中間，有世界名清淨，是中有佛，號不虛稱，今現在，為不虛見菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從清淨剎至此中間，有世界名功德處，是中有佛，號不思議功德王明，今現在，為明音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從清淨剎至此中間，有世界名功德處，是中有佛，號不思議功德王明，今現在，為明音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從功德處剎至此中間，有世界名有德，是中有佛，號曰雜華，今現在，為智精進菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從功德處剎至此中間，有世界名有德，是中有佛，號曰雜華，今現在，為智精進菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從有德剎至此中間，有世界名安隱，是中有佛，號曰安王，今現在，為作安菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從有德剎至此中間，有世界名安隱，是中有佛，號曰安王，今現在，為作安菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從安隱剎至此中間，有世界名最高，是中有佛，號華高德，今現在，為妙華菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從安隱剎至此中間，有世界名最高，是中有佛，號華高德，今現在，為妙華菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從最高剎至此中間，有世界名動，是中有佛，號曰常悲，今現在，為常憂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從最高剎至此中間，有世界名動，是中有佛，號曰常悲，今現在，為常憂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從動剎至此中間，有世界名常動，是中有佛，號曰藥王，今現在，為大悲莊嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從動剎至此中間，有世界名常動，是中有佛，號曰藥王，今現在，為大悲莊嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從常動剎至此中間，有世界名堅固，是中有佛，號求利世，今現在，為智力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從常動剎至此中間，有世界名堅固，是中有佛，號求利世，今現在，為智力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從堅固剎至此中間，有世界名不動，是中有佛，號無邊心行，今現在，為善住菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從堅固剎至此中間，有世界名不動，是中有佛，號無邊心行，今現在，為善住菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從不動剎至此中間，有世界名普虛空，是中有佛，號無邊自在力，今現在，為眾助(鄉作眼)菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從不動剎至此中間，有世界名普虛空，是中有佛，號無邊自在力，今現在，為眾助(鄉作眼)菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從普虛空剎至此中間，有世界名琉璃明，是中有佛，號無邊光，今現在，為無量心莊嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從普虛空剎至此中間，有世界名琉璃明，是中有佛，號無邊光，今現在，為無量心莊嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從琉璃明剎至此中間，有世界名金明，是中有佛，號無邊明(丹作眼)，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從琉璃明剎至此中間，有世界名金明，是中有佛，號無邊明(丹作眼)，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金明剎至此中間，有世界名無相，是中有佛，號言音自在，今現在，為難提菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金明剎至此中間，有世界名無相，是中有佛，號言音自在，今現在，為難提菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無相剎至此中間，有世界名蓮華蓋，是中有佛，號無邊虛空自在，今現在，為觀定嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無相剎至此中間，有世界名蓮華蓋，是中有佛，號無邊虛空自在，今現在，為觀定嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓮華蓋剎至此中間，有世界名蓋行列，是中有佛，號曰宿王，今現在，為蓮華德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從蓮華蓋剎至此中間，有世界名蓋行列，是中有佛，號曰宿王，今現在，為蓮華德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓋行列剎至此中間，有世界名寶網覆，是中有佛，號上香德，今現在，為華手菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從蓋行列剎至此中間，有世界名寶網覆，是中有佛，號上香德，今現在，為華手菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶網覆剎至此中間，有世界名真金，是中有佛，號虛空德，今現在，為淨眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從寶網覆剎至此中間，有世界名真金，是中有佛，號虛空德，今現在，為淨眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從真金剎至此中間，有世界名清淨，是中有佛，號極高德，今現在，為德眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從真金剎至此中間，有世界名清淨，是中有佛，號極高德，今現在，為德眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從清淨剎至此中間，有世界名無憂，是中有佛，號曰作方，今現在，為作明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從清淨剎至此中間，有世界名無憂，是中有佛，號曰作方，今現在，為作明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無憂剎至此中間，有世界名星宿，是中有佛，號極高彌樓，今現在，為安立菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無憂剎至此中間，有世界名星宿，是中有佛，號極高彌樓，今現在，為安立菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從星宿剎至此中間，有世界名雜相，是中有佛，號無礙眼，今現在，為雜眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從星宿剎至此中間，有世界名雜相，是中有佛，號無礙眼，今現在，為雜眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從雜相剎至此中間，有世界名香流，是中有佛，號娑伽羅，今現在，為三牟陀菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從雜相剎至此中間，有世界名香流，是中有佛，號娑伽羅，今現在，為三牟陀菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從香流剎至此中間，有世界名眾香，是中有佛，號曰持炬，今現在，為破疑菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從香流剎至此中間，有世界名眾香，是中有佛，號曰持炬，今現在，為破疑菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾香剎至此中間，有世界名栴檀香，是中有，佛號曰火相，今現在，為眾稱菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾香剎至此中間，有世界名栴檀香，是中有，佛號曰火相，今現在，為眾稱菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從栴檀香剎至此中間，有世界名善喜，是中有佛，號善淨德光，今現在，為破賊德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從栴檀香剎至此中間，有世界名善喜，是中有佛，號善淨德光，今現在，為破賊德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從善喜剎至此中間，有世界名喜生，是中有佛，號曰智聚，今現在，為利意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善喜剎至此中間，有世界名喜生，是中有佛，號曰智聚，今現在，為利意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從喜生剎至此中間，有世界名流布，是中有佛，號流布力王，今現在，為勇健菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從喜生剎至此中間，有世界名流布，是中有佛，號流布力王，今現在，為勇健菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從流布剎至此中間，有世界名大德，是中有佛，號功德王眼(丹作明)，今現在，為利意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從流布剎至此中間，有世界名大德，是中有佛，號功德王眼(丹作明)，今現在，為利意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從大德剎至此中間，有世界名堅固，是中有佛，號曰現智，今現在，為行精進菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從大德剎至此中間，有世界名堅固，是中有佛，號曰現智，今現在，為行精進菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從堅固剎至此中間，有世界名不退，是中有佛，號華高生德，今現在，為德念菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從堅固剎至此中間，有世界名不退，是中有佛，號華高生德，今現在，為德念菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從不退剎至此中間，有世界名善分別，是中有佛，號曰寶火，今現在，為勇德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從不退剎至此中間，有世界名善分別，是中有佛，號曰寶火，今現在，為勇德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從善分別剎至此中間，有世界名憂鉢羅，是中有佛，號赤蓮華德，今現在，為德守菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善分別剎至此中間，有世界名憂鉢羅，是中有佛，號赤蓮華德，今現在，為德守菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從憂鉢羅剎至此中間，有世界名疑蓋，是中有佛，號壞一切疑，今現在，為無畏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從憂鉢羅剎至此中間，有世界名疑蓋，是中有佛，號壞一切疑，今現在，為無畏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從疑蓋剎至此中間，有世界名妙，是中有佛，號曰善眾，今現在，為得聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從疑蓋剎至此中間，有世界名妙，是中有佛，號曰善眾，今現在，為得聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙剎至此中間，有世界名眾德，是中有佛，號拘留孫，今現在，為持炬菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙剎至此中間，有世界名眾德，是中有佛，號拘留孫，今現在，為持炬菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾德剎至此中間，有世界名妙善，是中有佛，號曰相王，今現在，為勤心菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾德剎至此中間，有世界名妙善，是中有佛，號曰相王，今現在，為勤心菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙善剎至此中間，有世界名妙香，是中有佛，號蓮華德生，今現在，為上智菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙善剎至此中間，有世界名妙香，是中有佛，號蓮華德生，今現在，為上智菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙香剎至此中間，有世界名善相，是中有佛，號曰放光，今現在，為慈眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙香剎至此中間，有世界名善相，是中有佛，號曰放光，今現在，為慈眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從善相剎至此中間，有世界名雲陰，是中有佛，號曰彌勒，今現在，為華菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善相剎至此中間，有世界名雲陰，是中有佛，號曰彌勒，今現在，為華菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從雲陰剎至此中間，有世界名光明，是中有佛，號蓮華光明，今現在，為法上菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從雲陰剎至此中間，有世界名光明，是中有佛，號蓮華光明，今現在，為法上菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從光明剎至此中間，有世界名名稱，是中有佛，號上法王相，今現在，為阿疇那菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從光明剎至此中間，有世界名名稱，是中有佛，號上法王相，今現在，為阿疇那菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從名稱剎至此中間，有世界名帝釋，是中有佛，號無邊力，今現在，為名聞慈菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從名稱剎至此中間，有世界名帝釋，是中有佛，號無邊力，今現在，為名聞慈菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從帝釋剎至此中間，有世界名蓮華，是中有佛，號勝山海，今現在，為寶積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從帝釋剎至此中間，有世界名蓮華，是中有佛，號勝山海，今現在，為寶積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓮華剎至此中間，有世界名喜，是中有佛，號釋迦文，今現在，為帝王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從蓮華剎至此中間，有世界名喜，是中有佛，號釋迦文，今現在，為帝王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從喜剎至此中間，有世界名常嚴，是中有佛，號不虛見，今現在，為勇德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從喜剎至此中間，有世界名常嚴，是中有佛，號不虛見，今現在，為勇德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從常嚴剎至此中間，有世界名流布，是中有佛，號無礙音聲，今現在，為善住菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從常嚴剎至此中間，有世界名流布，是中有佛，號無礙音聲，今現在，為善住菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從流布剎至此中間，有世界名常言，是中有佛，號無量名德明，今現在，為歡喜菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從流布剎至此中間，有世界名常言，是中有佛，號無量名德明，今現在，為歡喜菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從常言剎至此中間，有世界名白相，是中有佛，號無分別嚴，今現在，為無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從常言剎至此中間，有世界名白相，是中有佛，號無分別嚴，今現在，為無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從白相剎至此中間，有世界名栴檀香，是中有佛，號無邊光，今現在，為淨德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從白相剎至此中間，有世界名栴檀香，是中有佛，號無邊光，今現在，為淨德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從栴檀香剎至此中間，有世界名袈裟相，是中有佛，號曰妙眼，今現在，為寶手菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從栴檀香剎至此中間，有世界名袈裟相，是中有佛，號曰妙眼，今現在，為寶手菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

如是等一生補處菩薩摩訶薩，無量無邊阿僧祇眾，從東方來集此世界，到王舍城行詣竹園，頂禮佛足，問訊訖已，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等一生補處菩薩摩訶薩，無量無邊阿僧祇眾，從東方來集此世界，到王舍城行詣竹園，頂禮佛足，問訊訖已，於一面坐。

諸方品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸方品第十八

南方去此，過于無量阿僧祇剎，有佛號純寶藏，為列宿菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時列宿菩薩見大光明、聞大音聲，問純寶藏佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方去此，過于無量阿僧祇剎，有佛號純寶藏，為列宿菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時列宿菩薩見大光明、聞大音聲，問純寶藏佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「善男子！北方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。彼眾會中有大菩薩，具足成就大願莊嚴，十方恒沙諸世界中，尠有如是大莊嚴者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「善男子！北方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。彼眾會中有大菩薩，具足成就大願莊嚴，十方恒沙諸世界中，尠有如是大莊嚴者。」

時，列宿菩薩白純寶藏佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴諸大菩薩摩訶薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，列宿菩薩白純寶藏佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴諸大菩薩摩訶薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，氣力安不？汝當一心以安審慧遊彼世界。所以者何？彼娑婆界諸菩薩等難勝、難壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，氣力安不？汝當一心以安審慧遊彼世界。所以者何？彼娑婆界諸菩薩等難勝、難壞。」

時列宿菩薩禮彼佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，詣竹園中，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！純寶藏佛問訊世尊：少病、少惱，起居輕利，遊步強耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時列宿菩薩禮彼佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，詣竹園中，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！純寶藏佛問訊世尊：少病、少惱，起居輕利，遊步強耶？」

時佛問言：「純寶藏如來於彼世界遊步康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛問言：「純寶藏如來於彼世界遊步康耶？」

彼菩薩言：「純寶藏世尊在彼世界安隱、無恙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「純寶藏世尊在彼世界安隱、無恙。」

有如是等一生補處諸菩薩摩訶薩、無量無邊阿僧祇眾，從南方來集此世界，到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如是等一生補處諸菩薩摩訶薩、無量無邊阿僧祇眾，從南方來集此世界，到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。

西方去此過無量無邊阿僧祇剎，有世界名普樂，是中有佛，號離垢三世無礙莊嚴，今現在，為無邊自在現佛華莊嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。是普樂世界一切所有蓮華光明、摩尼珠光及珠樹光，常照彼剎，諸大蓮華一一皆廣一千由旬，種種雜寶以為嚴飾，諸蓮華香普熏十方無量世界。彼土所生諸菩薩眾，其身長大一萬由旬，有大光明具足相好，端嚴殊妙見者心歡。若發心欲遊諸世界覲見諸佛，彼佛本願神通力故，即時東方所有世界，乃至法性盡現其前，南、西、北方、四維、上下所有世界，乃至法性盡現無餘。如一佛土，一切皆以琉璃為地，寶樹行列而為莊嚴。或有菩薩初發無上菩提之心，能行種種難行難捨。或有菩薩離諸法故得無生忍，皆悉具足諸波羅蜜，深修佛法，能現菩薩無量神力。或有菩薩處兜率天，或從兜率降神母胎及生出家，或坐道場成無上覺，或有能轉大法寶輪，及大菩薩圍遶說法，究竟佛事而般泥洹。普樂世界諸菩薩眾，不動本處皆悉能見。彼佛世界於諸國土最為高顯，釋迦文佛光明照彼，其中所有諸蓮華光、摩尼珠光及珠樹光，以佛光故蔽不復現，謦欬音聲亦遍彼界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方去此過無量無邊阿僧祇剎，有世界名普樂，是中有佛，號離垢三世無礙莊嚴，今現在，為無邊自在現佛華莊嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。是普樂世界一切所有蓮華光明、摩尼珠光及珠樹光，常照彼剎，諸大蓮華一一皆廣一千由旬，種種雜寶以為嚴飾，諸蓮華香普熏十方無量世界。彼土所生諸菩薩眾，其身長大一萬由旬，有大光明具足相好，端嚴殊妙見者心歡。若發心欲遊諸世界覲見諸佛，彼佛本願神通力故，即時東方所有世界，乃至法性盡現其前，南、西、北方、四維、上下所有世界，乃至法性盡現無餘。如一佛土，一切皆以琉璃為地，寶樹行列而為莊嚴。或有菩薩初發無上菩提之心，能行種種難行難捨。或有菩薩離諸法故得無生忍，皆悉具足諸波羅蜜，深修佛法，能現菩薩無量神力。或有菩薩處兜率天，或從兜率降神母胎及生出家，或坐道場成無上覺，或有能轉大法寶輪，及大菩薩圍遶說法，究竟佛事而般泥洹。普樂世界諸菩薩眾，不動本處皆悉能見。彼佛世界於諸國土最為高顯，釋迦文佛光明照彼，其中所有諸蓮華光、摩尼珠光及珠樹光，以佛光故蔽不復現，謦欬音聲亦遍彼界。

時，無邊自在力現佛華莊嚴菩薩見大光明、聞是音聲，問離垢三世無礙嚴佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，無邊自在力現佛華莊嚴菩薩見大光明、聞是音聲，問離垢三世無礙嚴佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「善男子！東方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「善男子！東方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」

時無邊自在力現佛華莊嚴菩薩白離垢三世無礙嚴佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼具足莊嚴諸大菩薩摩訶薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無邊自在力現佛華莊嚴菩薩白離垢三世無礙嚴佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼具足莊嚴諸大菩薩摩訶薩眾。」

彼佛答言：「善男子！汝今當自現為小身，去諸所有蓮華莊嚴。所以者何？是諸蓮華，娑婆世界所不容受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「善男子！汝今當自現為小身，去諸所有蓮華莊嚴。所以者何？是諸蓮華，娑婆世界所不容受。」

彼菩薩言：「唯然。世尊！當現小身，去諸蓮華。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「唯然。世尊！當現小身，去諸蓮華。」

彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利，遊步安耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利，遊步安耶？」

時，彼菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！離垢三世無礙嚴佛問訊世尊：少病、少惱，起居輕利、遊步康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！離垢三世無礙嚴佛問訊世尊：少病、少惱，起居輕利、遊步康耶？」

時佛答言：「離垢三世無礙嚴佛於彼世界遊步安耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛答言：「離垢三世無礙嚴佛於彼世界遊步安耶？」

彼菩薩言：「如是。世尊！離垢三世無礙嚴佛在彼世界安隱、無恙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「如是。世尊！離垢三世無礙嚴佛在彼世界安隱、無恙。」

佛復問言：「汝見何利來至此土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問言：「汝見何利來至此土？」

彼菩薩言：「我以如來神通力故，能來至此。世尊！我在彼土亦見十方一切諸佛，彼諸菩薩常不生心欲至他土覲見諸佛。所以者何？在彼國土悉見十方無量世界及一切佛。世尊！我隨佛意以佛力故，如一念頃，於彼世界忽然不現，來到此土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「我以如來神通力故，能來至此。世尊！我在彼土亦見十方一切諸佛，彼諸菩薩常不生心欲至他土覲見諸佛。所以者何？在彼國土悉見十方無量世界及一切佛。世尊！我隨佛意以佛力故，如一念頃，於彼世界忽然不現，來到此土。」

如是西方，從普樂剎至此中間，次有無量華佛、無量明佛、無量光佛、無量光明佛、無量自在力佛、無量力佛、一蓋佛、蓋行佛、寶蓋佛、宿王佛、善修佛、明輪佛、明王佛、高佛(丹無佛)、廣德佛、無邊光佛、自在佛、自在力佛、無礙音聲佛、大雲光佛、網聚佛、覺華光佛、蓮華自在佛、山王佛、月眾增上佛、放光佛、妙肩佛、不虛見佛、頂生王佛、蓮華生佛，如是無量阿僧祇等佛世界中，一生補處諸大菩薩摩訶薩眾，從西方來集此世界，到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是西方，從普樂剎至此中間，次有無量華佛、無量明佛、無量光佛、無量光明佛、無量自在力佛、無量力佛、一蓋佛、蓋行佛、寶蓋佛、宿王佛、善修佛、明輪佛、明王佛、高佛(丹無佛)、廣德佛、無邊光佛、自在佛、自在力佛、無礙音聲佛、大雲光佛、網聚佛、覺華光佛、蓮華自在佛、山王佛、月眾增上佛、放光佛、妙肩佛、不虛見佛、頂生王佛、蓮華生佛，如是無量阿僧祇等佛世界中，一生補處諸大菩薩摩訶薩眾，從西方來集此世界，到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。

爾時，北方過于無量阿僧祇剎，彼有世界名蓋行列，是中有佛，號不虛稱，今現在，為發心即轉不退法輪菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。是菩薩見是光明、聞是音聲，問不虛稱佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，北方過于無量阿僧祇剎，彼有世界名蓋行列，是中有佛，號不虛稱，今現在，為發心即轉不退法輪菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。是菩薩見是光明、聞是音聲，問不虛稱佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「善男子！南方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是大會中有諸菩薩，具足成就不可思議大願莊嚴；十方眾生稱其名者，即住阿惟越致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「善男子！南方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是大會中有諸菩薩，具足成就不可思議大願莊嚴；十方眾生稱其名者，即住阿惟越致。」

時發心即轉不退法輪菩薩白不虛稱佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時發心即轉不退法輪菩薩白不虛稱佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利、遊步康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利、遊步康耶？」

時發心即轉不退法輪菩薩，頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，而白佛言：「不虛稱佛問訊世尊：少病、少惱，起居輕利、氣力安不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時發心即轉不退法輪菩薩，頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，而白佛言：「不虛稱佛問訊世尊：少病、少惱，起居輕利、氣力安不？」

時佛問言：「不虛稱佛於彼世界遊步康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛問言：「不虛稱佛於彼世界遊步康耶？」

彼菩薩言：「不虛稱佛在彼國土安隱、無恙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「不虛稱佛在彼國土安隱、無恙。」

如是北方，從不虛稱佛世界中間，次有不虛力佛、不虛自在力佛、不虛光佛、無邊精進佛、娑羅王佛、寶娑羅佛、一蓋嚴佛、寶肩佛、栴檀窟佛、栴檀香佛、無邊明佛、明輪佛、彌樓嚴佛、無礙眼佛、無邊眼佛、寶生佛、諸德佛、覺華生德佛、善住意佛、無邊力佛、不虛德佛、寶力佛、無邊嚴佛、無邊德嚴佛、虛空光佛、無相音佛、藥王佛、無驚佛、離怖畏佛、德王明佛、觀覺華生佛、虛空性佛、虛空音佛、虛空嚴生佛，有如是等無量無邊阿僧祇佛，皆遣一生補處菩薩從北方來集此世界。到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是北方，從不虛稱佛世界中間，次有不虛力佛、不虛自在力佛、不虛光佛、無邊精進佛、娑羅王佛、寶娑羅佛、一蓋嚴佛、寶肩佛、栴檀窟佛、栴檀香佛、無邊明佛、明輪佛、彌樓嚴佛、無礙眼佛、無邊眼佛、寶生佛、諸德佛、覺華生德佛、善住意佛、無邊力佛、不虛德佛、寶力佛、無邊嚴佛、無邊德嚴佛、虛空光佛、無相音佛、藥王佛、無驚佛、離怖畏佛、德王明佛、觀覺華生佛、虛空性佛、虛空音佛、虛空嚴生佛，有如是等無量無邊阿僧祇佛，皆遣一生補處菩薩從北方來集此世界。到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。

爾時，下方過于無量阿僧祇剎，彼有世界名虛空清淨，是中有佛，號曰大目，今現在，為拘留孫提菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時，拘留孫提菩薩見大光明、聞大音聲，問大目佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，下方過于無量阿僧祇剎，彼有世界名虛空清淨，是中有佛，號曰大目，今現在，為拘留孫提菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時，拘留孫提菩薩見大光明、聞大音聲，問大目佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「善男子！上方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。彼世界中有大菩薩，具足成就不可思議大願莊嚴，皆集彼會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「善男子！上方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。彼世界中有大菩薩，具足成就不可思議大願莊嚴，皆集彼會。」

時拘留孫提菩薩白大目佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲聞說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經，及見彼土不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時拘留孫提菩薩白大目佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲聞說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經，及見彼土不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，氣力安不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，氣力安不？」

時拘留孫提菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！大目如來問訊世尊：少病、少惱，起居輕利、遊步康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時拘留孫提菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！大目如來問訊世尊：少病、少惱，起居輕利、遊步康耶？」

時佛問言：「大目如來在彼世界少病、少惱，氣力安不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛問言：「大目如來在彼世界少病、少惱，氣力安不？」

彼菩薩言：「大目世尊在彼國土安隱、無恙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「大目世尊在彼國土安隱、無恙。」

如是下方，從大目佛世界中間，次有上德佛、大德佛、蓮華德佛、有德佛、師子德佛、成利佛、師子護佛、師子頰佛、安立王佛、梵彌樓佛、淨眼佛、不虛步佛、香象佛、香德佛、香彌樓佛、無量眼佛、香聚佛、寶窟佛、寶彌樓佛、安住佛、善住王佛、梵彌樓佛、娑羅王佛、明輪佛、明燈佛、不虛精進佛、善思嚴佛、師子佛、眾貞實佛、妙善住王佛，有如是等無量無邊阿僧祇界諸佛世尊，皆遣一生補處菩薩摩訶薩，從下方來集此世界。到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是下方，從大目佛世界中間，次有上德佛、大德佛、蓮華德佛、有德佛、師子德佛、成利佛、師子護佛、師子頰佛、安立王佛、梵彌樓佛、淨眼佛、不虛步佛、香象佛、香德佛、香彌樓佛、無量眼佛、香聚佛、寶窟佛、寶彌樓佛、安住佛、善住王佛、梵彌樓佛、娑羅王佛、明輪佛、明燈佛、不虛精進佛、善思嚴佛、師子佛、眾貞實佛、妙善住王佛，有如是等無量無邊阿僧祇界諸佛世尊，皆遣一生補處菩薩摩訶薩，從下方來集此世界。到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。

爾時，上方過于無量阿僧祇剎，有世界名栴檀香明，是中有佛，號無邊高力王，今現在，為無量音菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。是無量音菩薩見大光明、聞大音聲，問無邊高力王佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，上方過于無量阿僧祇剎，有世界名栴檀香明，是中有佛，號無邊高力王，今現在，為無量音菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。是無量音菩薩見大光明、聞大音聲，問無邊高力王佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「善男子！下方去此，過于無量阿僧祇剎，有一世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。彼世界中有諸菩薩，具足成就大願莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「善男子！下方去此，過于無量阿僧祇剎，有一世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。彼世界中有諸菩薩，具足成就大願莊嚴。」

時無量音菩薩白無邊高力王佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無量音菩薩白無邊高力王佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利、遊步安耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利、遊步安耶？」

時無量音菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！無邊高力王佛問訊世尊：少病、少惱，起居輕利、氣力安不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無量音菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！無邊高力王佛問訊世尊：少病、少惱，起居輕利、氣力安不？」

時佛問言：「無邊高力王佛於彼世界遊步安耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛問言：「無邊高力王佛於彼世界遊步安耶？」

彼菩薩言：「如是。世尊！無邊高力王佛在彼世界安隱、無恙。」時彼菩薩問訊佛已，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「如是。世尊！無邊高力王佛在彼世界安隱、無恙。」時彼菩薩問訊佛已，於一面坐。

從無邊高力王佛剎來，次精進最高王佛、破疑佛、善宿王佛、然燈佛、作明佛、明彌樓佛、明輪王佛、淨眼佛、白蓋佛、香蓋佛、寶蓋佛、栴檀窟佛、栴檀德佛、須彌肩佛、寶明佛、娑羅王佛、梵德佛、淨眼佛、無驚怖佛、離怖畏佛、妙肩佛、上寶佛、山王佛、轉女相嚴佛、無邊嚴佛、無上光佛、網明相佛、因王佛，如是無量阿僧祇等諸佛世界，一生補處諸大菩薩摩訶薩眾，從上方來集此世界，到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無邊高力王佛剎來，次精進最高王佛、破疑佛、善宿王佛、然燈佛、作明佛、明彌樓佛、明輪王佛、淨眼佛、白蓋佛、香蓋佛、寶蓋佛、栴檀窟佛、栴檀德佛、須彌肩佛、寶明佛、娑羅王佛、梵德佛、淨眼佛、無驚怖佛、離怖畏佛、妙肩佛、上寶佛、山王佛、轉女相嚴佛、無邊嚴佛、無上光佛、網明相佛、因王佛，如是無量阿僧祇等諸佛世界，一生補處諸大菩薩摩訶薩眾，從上方來集此世界，到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。

時東南方過于無量阿僧祇剎，彼有世界，名佛華生，是中有佛，號一切緣中能現佛相，今現在，為離憂菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時離憂菩薩見是光明、聞是音聲，問一切緣中能現佛相佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時東南方過于無量阿僧祇剎，彼有世界，名佛華生，是中有佛，號一切緣中能現佛相，今現在，為離憂菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時離憂菩薩見是光明、聞是音聲，問一切緣中能現佛相佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「善男子！西北方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界，名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。彼世界中有大菩薩，具足成就不可思議大願莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「善男子！西北方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界，名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。彼世界中有大菩薩，具足成就不可思議大願莊嚴。」

時離憂菩薩白彼佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時離憂菩薩白彼佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利、遊步康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利、遊步康耶？」

時離憂菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！一切緣中能現佛相如來問訊世尊：少病、少惱，氣力安不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時離憂菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！一切緣中能現佛相如來問訊世尊：少病、少惱，氣力安不？」

時佛問言：「一切緣中能現佛相如來，於彼世界少病、少惱，遊步康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛問言：「一切緣中能現佛相如來，於彼世界少病、少惱，遊步康耶？」

彼菩薩言：「一切緣中能現佛相世尊，在彼世界安隱、無恙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「一切緣中能現佛相世尊，在彼世界安隱、無恙。」

從一切緣中能現佛相佛世界中間，次有無邊緣中現佛、相佛、蓮華敷力佛、網明佛、無邊明佛、華佛、寶娑羅佛、發心即轉法輪佛、華聚佛、增千光佛、無上光佛、不動力佛、無邊步力佛、無邊願佛、無量願佛、無邊自在力佛、無定願佛、轉胎佛、轉諸難佛、一切緣修行佛、無緣莊嚴佛、虛空佛、有德佛，如是無量阿僧祇等諸佛世界，一生補處諸大菩薩摩訶薩眾，從東南方悉來集此娑婆世界。到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切緣中能現佛相佛世界中間，次有無邊緣中現佛、相佛、蓮華敷力佛、網明佛、無邊明佛、華佛、寶娑羅佛、發心即轉法輪佛、華聚佛、增千光佛、無上光佛、不動力佛、無邊步力佛、無邊願佛、無量願佛、無邊自在力佛、無定願佛、轉胎佛、轉諸難佛、一切緣修行佛、無緣莊嚴佛、虛空佛、有德佛，如是無量阿僧祇等諸佛世界，一生補處諸大菩薩摩訶薩眾，從東南方悉來集此娑婆世界。到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。

時西南方過于無量阿僧祇剎，有世界名善吉，是中有佛，號曰吉利，今現在為成一切利菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時成一切利菩薩見大光明、聞大音聲，問吉利佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時西南方過于無量阿僧祇剎，有世界名善吉，是中有佛，號曰吉利，今現在為成一切利菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時成一切利菩薩見大光明、聞大音聲，問吉利佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「善男子！東北方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。彼世界中有大菩薩，具足成就不可思議大願莊嚴；若有眾生聞其名者，必得不退轉法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「善男子！東北方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。彼世界中有大菩薩，具足成就不可思議大願莊嚴；若有眾生聞其名者，必得不退轉法。」

時，成一切利菩薩白彼佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，成一切利菩薩白彼佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利、遊步安耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利、遊步安耶？」

時，成一切利菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！吉利如來問訊世尊：少病、少惱，起居輕利、遊步安耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，成一切利菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！吉利如來問訊世尊：少病、少惱，起居輕利、遊步安耶？」

時佛問言：「吉利如來安樂行不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛問言：「吉利如來安樂行不？」

彼菩薩言：「吉利世尊在彼世界安隱、無恙。」時，成一切利菩薩覲問訊已，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「吉利世尊在彼世界安隱、無恙。」時，成一切利菩薩覲問訊已，於一面坐。

如是西南方從吉利佛剎來，次有吉利嚴佛、尸棄佛、常精進佛、善住佛、無邊嚴佛、無相嚴佛、普嚴佛、作燈佛、作明佛、一藏佛、一聚佛、無邊像佛、無邊精進佛、網光佛、大神通佛、明輪佛、觀智佛、不虛稱佛、壞諸怖畏佛、無邊德王明佛、離怖畏佛、壞諸怨賊佛、過諸魔界佛、無量華佛、持無量德佛、無量音聲佛、光聚佛、明德佛、離二邊佛、無量覺華光佛、無量聲佛、明彌樓佛、娑羅王佛、白面佛、妙眼佛、上德佛、寶華佛、寶生佛、月華佛、一切眾生嚴佛、轉一切生死佛、無邊辯才佛、無驚怖佛、緣一切辯才佛，如是無量阿僧祇等諸佛世界，一生補處諸大菩薩摩訶薩眾，從西南方來集此娑婆世界。到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是西南方從吉利佛剎來，次有吉利嚴佛、尸棄佛、常精進佛、善住佛、無邊嚴佛、無相嚴佛、普嚴佛、作燈佛、作明佛、一藏佛、一聚佛、無邊像佛、無邊精進佛、網光佛、大神通佛、明輪佛、觀智佛、不虛稱佛、壞諸怖畏佛、無邊德王明佛、離怖畏佛、壞諸怨賊佛、過諸魔界佛、無量華佛、持無量德佛、無量音聲佛、光聚佛、明德佛、離二邊佛、無量覺華光佛、無量聲佛、明彌樓佛、娑羅王佛、白面佛、妙眼佛、上德佛、寶華佛、寶生佛、月華佛、一切眾生嚴佛、轉一切生死佛、無邊辯才佛、無驚怖佛、緣一切辯才佛，如是無量阿僧祇等諸佛世界，一生補處諸大菩薩摩訶薩眾，從西南方來集此娑婆世界。到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。

時，西北方過于無量阿僧祇剎，彼有世界名栴檀香，是中有佛，號普香光，今現在，為普明菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時普明菩薩見大光明、聞大音聲，問普香光佛言：「世尊，是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，西北方過于無量阿僧祇剎，彼有世界名栴檀香，是中有佛，號普香光，今現在，為普明菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時普明菩薩見大光明、聞大音聲，問普香光佛言：「世尊，是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「善男子！東南方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經，是為彼佛光明、音聲。彼佛世界中有諸菩薩，具足成就不可思議大願莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「善男子！東南方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經，是為彼佛光明、音聲。彼佛世界中有諸菩薩，具足成就不可思議大願莊嚴。」

時普明菩薩白普香光佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時普明菩薩白普香光佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利、遊步安耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利、遊步安耶？」

時普明菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，而白佛言：「普香光佛問訊世尊：少病、少惱，遊步康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時普明菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不現，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，而白佛言：「普香光佛問訊世尊：少病、少惱，遊步康耶？」

時佛問言：「普香光佛氣力安不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛問言：「普香光佛氣力安不？」

彼菩薩言：「普香光佛在彼國土安隱、無恙。」時普明菩薩頂禮佛足，覲問訊已，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「普香光佛在彼國土安隱、無恙。」時普明菩薩頂禮佛足，覲問訊已，却住一面。

如是西北方，從普香光佛世界中間，次有香明佛、香彌樓佛、香象佛、香自在佛、香窟佛、明輪佛、光王佛、蓮華生王佛佛(丹無一佛)、法自在佛、無邊法自在佛、可樂佛、愛德佛、散華佛、華蓋行列佛、華窟佛、金華佛、香華佛、彌樓王佛、善導師佛、一切眾生最勝嚴佛、轉諸難佛、善行嚴佛、妙華佛、無邊香佛、普放光佛、普放香佛、普光佛、散華生得佛、寶網手佛、極高王佛、普照一佛土佛、宿王佛、妙見佛、安立王佛、香流佛、無邊智自在佛、不虛嚴佛、不虛見佛、無礙眼佛、不動佛、初發意佛、無邊眼佛、燈上佛、普照明佛、光照佛、一切世界一切眾生不斷辯才佛、無垢力佛、無跡行佛，如是無量阿僧祇等諸佛世界，一生補處菩薩摩訶薩，從西北方悉來集此娑婆世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，問訊訖已，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是西北方，從普香光佛世界中間，次有香明佛、香彌樓佛、香象佛、香自在佛、香窟佛、明輪佛、光王佛、蓮華生王佛佛(丹無一佛)、法自在佛、無邊法自在佛、可樂佛、愛德佛、散華佛、華蓋行列佛、華窟佛、金華佛、香華佛、彌樓王佛、善導師佛、一切眾生最勝嚴佛、轉諸難佛、善行嚴佛、妙華佛、無邊香佛、普放光佛、普放香佛、普光佛、散華生得佛、寶網手佛、極高王佛、普照一佛土佛、宿王佛、妙見佛、安立王佛、香流佛、無邊智自在佛、不虛嚴佛、不虛見佛、無礙眼佛、不動佛、初發意佛、無邊眼佛、燈上佛、普照明佛、光照佛、一切世界一切眾生不斷辯才佛、無垢力佛、無跡行佛，如是無量阿僧祇等諸佛世界，一生補處菩薩摩訶薩，從西北方悉來集此娑婆世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，問訊訖已，於一面坐。

時東北方過于無量阿僧祇剎，有世界名眾歸，是中有佛，號滅一切憂，今現在，為不虛稱菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時不虛稱菩薩見大光明、聞大音聲，問滅一切憂佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時東北方過于無量阿僧祇剎，有世界名眾歸，是中有佛，號滅一切憂，今現在，為不虛稱菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時不虛稱菩薩見大光明、聞大音聲，問滅一切憂佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「善男子！西南方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。彼世界中有諸菩薩，具足成就不可思議大願莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「善男子！西南方去此，過于無量阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。彼世界中有諸菩薩，具足成就不可思議大願莊嚴。」

時不虛稱菩薩白滅一切憂佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時不虛稱菩薩白滅一切憂佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利、氣力安不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。汝以我言，問訊釋迦文佛：少病、少惱，起居輕利、氣力安不？」

時不虛稱菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不見，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！滅一切憂佛問訊世尊：少病、少惱，遊步安耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時不虛稱菩薩頂禮佛足，遶三匝已，於彼佛土忽然不見，如大力士屈伸臂頃，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！滅一切憂佛問訊世尊：少病、少惱，遊步安耶？」

時佛問言：「滅一切憂佛少病少惱氣力安不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛問言：「滅一切憂佛少病少惱氣力安不？」

彼菩薩言：「滅一切憂佛在彼世界安隱、無恙。」時不虛稱菩薩頂禮佛足，問訊訖已，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「滅一切憂佛在彼世界安隱、無恙。」時不虛稱菩薩頂禮佛足，問訊訖已，於一面坐。

東北方有世界，名離一切憂，是中有佛，號曰離憂，今現在，為大明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北方有世界，名離一切憂，是中有佛，號曰離憂，今現在，為大明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從離一切憂剎來過六萬剎中間，有世界名喜樂，是中有佛，號喜生德，今現在，為報恩菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從離一切憂剎來過六萬剎中間，有世界名喜樂，是中有佛，號喜生德，今現在，為報恩菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從喜樂剎至此中間，有世界名安隱，是中有佛，號曰安王，今現在，為無難菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從喜樂剎至此中間，有世界名安隱，是中有佛，號曰安王，今現在，為無難菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從安隱剎至此中間，有世界名金網覆，是中有佛，號上彌樓，今現在，為師子彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從安隱剎至此中間，有世界名金網覆，是中有佛，號上彌樓，今現在，為師子彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金網覆剎至此中間，有世界名香明，是中有佛，號曰妙香，今現在，為聲德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金網覆剎至此中間，有世界名香明，是中有佛，號曰妙香，今現在，為聲德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從香明剎至此中間，有世界名寶聚，是中有佛，號憍陳若，今現在，為大聚菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從香明剎至此中間，有世界名寶聚，是中有佛，號憍陳若，今現在，為大聚菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶聚剎至此中間，有世界名堅固，是中有佛，號曰勢德，今現在，為梵德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從寶聚剎至此中間，有世界名堅固，是中有佛，號曰勢德，今現在，為梵德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從堅固剎至此中間，有世界名青蓮華，是中有佛，號赤蓮華德，今現在，為華生菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從堅固剎至此中間，有世界名青蓮華，是中有佛，號赤蓮華德，今現在，為華生菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從青蓮華剎至此中間，有世界名白蓮華，是中有佛，號白蓮華生，今現在，為無有菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從青蓮華剎至此中間，有世界名白蓮華，是中有佛，號白蓮華生，今現在，為無有菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從白蓮華剎至此中間，有世界名大音，是中有佛，號大音眼，今現在，為無上眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從白蓮華剎至此中間，有世界名大音，是中有佛，號大音眼，今現在，為無上眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從大音剎至此中間，有世界名香散(丹作嚴)，是中有佛，號曰上眾，今現在，為善來菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從大音剎至此中間，有世界名香散(丹作嚴)，是中有佛，號曰上眾，今現在，為善來菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從香嚴剎至此中間，有世界名眾明，是中有佛，號無邊明，今現在為，德藏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從香嚴剎至此中間，有世界名眾明，是中有佛，號無邊明，今現在為，德藏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾明剎至此中間，有世界名栴檀香，是中有佛，號月(丹作日)出光，今現在，為方等菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾明剎至此中間，有世界名栴檀香，是中有佛，號月(丹作日)出光，今現在，為方等菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從栴檀香剎至此中間，有世界名明，是中有佛，號名流十方，今現在，為十方流布力王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從栴檀香剎至此中間，有世界名明，是中有佛，號名流十方，今現在，為十方流布力王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從明剎至此中間，有世界名月，是中有佛，號星宿王，今現在，為稱眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從明剎至此中間，有世界名月，是中有佛，號星宿王，今現在，為稱眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從月剎至此中間，有世界名普明德，是中有佛，號無邊光明，今現在，為無垢相菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從月剎至此中間，有世界名普明德，是中有佛，號無邊光明，今現在，為無垢相菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從普明德剎至此中間，有世界名香明，是中有佛，號上香彌樓，今現在，為選擇菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從普明德剎至此中間，有世界名香明，是中有佛，號上香彌樓，今現在，為選擇菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從香明剎至此中間，有世界名無畏，是中有佛，號離怖畏，今現在，為喜月菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從香明剎至此中間，有世界名無畏，是中有佛，號離怖畏，今現在，為喜月菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無畏剎至此中間，有世界名上安，是中有佛，號安隱生德，今現在，為定意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無畏剎至此中間，有世界名上安，是中有佛，號安隱生德，今現在，為定意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從上安剎至此中間，有世界名無邊明，是中有佛，號無邊功德月，今現在，為喜月菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從上安剎至此中間，有世界名無邊明，是中有佛，號無邊功德月，今現在，為喜月菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無邊明剎至此中間，有世界名莊嚴，是中有佛，號一切功德嚴，今現在，為妙威儀菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無邊明剎至此中間，有世界名莊嚴，是中有佛，號一切功德嚴，今現在，為妙威儀菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從莊嚴剎至此中間，有世界名蓮華散，是中有佛，號曰華王，今現在，為華生高德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從莊嚴剎至此中間，有世界名蓮華散，是中有佛，號曰華王，今現在，為華生高德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓮華散剎至此中間，有世界名雜相，是中有佛，號不壞相，今現在，為無勝菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從蓮華散剎至此中間，有世界名雜相，是中有佛，號不壞相，今現在，為無勝菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從雜相剎至此中間，有世界名堅固，是中有佛，號宗守光，今現在，為音(二本作普)守菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從雜相剎至此中間，有世界名堅固，是中有佛，號宗守光，今現在，為音(二本作普)守菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從堅固剎至此中間，有世界名樂戲，是中有佛，號大威德蓮華生王，今現在，為智樂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從堅固剎至此中間，有世界名樂戲，是中有佛，號大威德蓮華生王，今現在，為智樂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從樂戲剎至此中間，有世界名樂，是中有佛，號無異生行，今現在，為無異行嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從樂戲剎至此中間，有世界名樂，是中有佛，號無異生行，今現在，為無異行嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從樂剎至此中間，有世界名喜，是中有佛，號一切上，今現在，為上菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從樂剎至此中間，有世界名喜，是中有佛，號一切上，今現在，為上菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從喜剎至此中間，有世界名樂德，是中有佛，號虛空淨王，今現在，為彌樓王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從喜剎至此中間，有世界名樂德，是中有佛，號虛空淨王，今現在，為彌樓王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從樂德剎至此中間，有世界名喜樂，是中有佛，號無相音聲，今現在，為觀音定嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從樂德剎至此中間，有世界名喜樂，是中有佛，號無相音聲，今現在，為觀音定嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從喜樂剎至此中間，有世界名娑婆，是中有佛，號寶最高德，今現在，為甚深菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從喜樂剎至此中間，有世界名娑婆，是中有佛，號寶最高德，今現在，為甚深菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從娑婆剎至此中間，有世界名眾梵，是中有佛，號曰梵德，今現在，為梵子菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從娑婆剎至此中間，有世界名眾梵，是中有佛，號曰梵德，今現在，為梵子菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾梵剎至此中間，有世界名眾香，是中有佛，號無礙香象，今現在，為帝德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾梵剎至此中間，有世界名眾香，是中有佛，號無礙香象，今現在，為帝德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾香剎至此中間，有世界名眾華，是中有佛，號彌樓明，今現在，為娑伽羅菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾香剎至此中間，有世界名眾華，是中有佛，號彌樓明，今現在，為娑伽羅菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾華剎至此中間，有世界名然燈，是中有佛，號曰大燈，今現在，為雲光菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾華剎至此中間，有世界名然燈，是中有佛，號曰大燈，今現在，為雲光菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從然燈剎至此中間，有世界名作名聞，是中有佛，號華上光，今現在，為樂法菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從然燈剎至此中間，有世界名作名聞，是中有佛，號華上光，今現在，為樂法菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從作名聞剎至此中間，有世界名多樂，是中有佛，號作名聞，今現在，為彌樓德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從作名聞剎至此中間，有世界名多樂，是中有佛，號作名聞，今現在，為彌樓德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從多樂剎至此中間，有世界名安立，是中有佛，號曰名慈，今現在，為師子力菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從多樂剎至此中間，有世界名安立，是中有佛，號曰名慈，今現在，為師子力菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從安立剎至此中間，有世界名娑羅，是中有佛，號娑羅王，今現在，為山王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從安立剎至此中間，有世界名娑羅，是中有佛，號娑羅王，今現在，為山王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從娑羅剎至此中間，有世界名照明，是中有佛，號無邊光，今現在，為不虛步力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從娑羅剎至此中間，有世界名照明，是中有佛，號無邊光，今現在，為不虛步力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

如是無量阿僧祇等諸佛世界，一生補處菩薩摩訶薩，從東北方悉來集此娑婆世界。到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量阿僧祇等諸佛世界，一生補處菩薩摩訶薩，從東北方悉來集此娑婆世界。到王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，覲問訊已，於一面坐。

時此三千大千世界，諸大威德天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩訶羅伽、人非人等，及一生補處諸大菩薩摩訶薩眾，充滿其中無空缺處，而此大眾以佛神力，皆悉容受不相妨閡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此三千大千世界，諸大威德天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩訶羅伽、人非人等，及一生補處諸大菩薩摩訶薩眾，充滿其中無空缺處，而此大眾以佛神力，皆悉容受不相妨閡。