佛說華手經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說華手經卷第四

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

上清淨品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上清淨品第十五

從月出剎至此中間，有世界名上清淨，是中有佛，號無相嚴，今現在，為多精進菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從月出剎至此中間，有世界名上清淨，是中有佛，號無相嚴，今現在，為多精進菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從上清淨剎至此中間，有世界名普明，是中有佛，號明德聚，今現在，為上行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從上清淨剎至此中間，有世界名普明，是中有佛，號明德聚，今現在，為上行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從普明剎至此中間，有世界名高相，是中有佛，號曰因意，今現在，為淨因菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從普明剎至此中間，有世界名高相，是中有佛，號曰因意，今現在，為淨因菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從高相剎至此中間，有世界名歡喜，是中有佛，號那羅延，今現在，為調御菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從高相剎至此中間，有世界名歡喜，是中有佛，號那羅延，今現在，為調御菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從歡喜剎至此中間，有世界名離垢，是中有佛，號離垢相，今現在，為持明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從歡喜剎至此中間，有世界名離垢，是中有佛，號離垢相，今現在，為持明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從離垢剎至此中間，有世界名善寶，是中有佛，號求金剛，今現在，為破疑菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從離垢剎至此中間，有世界名善寶，是中有佛，號求金剛，今現在，為破疑菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從善寶剎至此中間，有世界名一切樂，是中有佛，號曰淨意，今現在，為無量嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善寶剎至此中間，有世界名一切樂，是中有佛，號曰淨意，今現在，為無量嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從一切樂剎至此中間，有世界名憂惱所纏，是中有佛，號求利安，今現在，為世德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切樂剎至此中間，有世界名憂惱所纏，是中有佛，號求利安，今現在，為世德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從憂惱所纏剎至此中間，有世界名無邊德充，是中有佛，號善思嚴，今現在，為上嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從憂惱所纏剎至此中間，有世界名無邊德充，是中有佛，號善思嚴，今現在，為上嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無邊德充剎至此中間，有世界名平等，是中有佛，號曰壞賊，今現在，為無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無邊德充剎至此中間，有世界名平等，是中有佛，號曰壞賊，今現在，為無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從平等剎至此中間，有世界名安隱，是中有佛，號優鉢德，今現在，為常發精進菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從平等剎至此中間，有世界名安隱，是中有佛，號優鉢德，今現在，為常發精進菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從安隱剎至此中間，有世界名方明，是中有佛，號流布力王，今現在，為帝王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從安隱剎至此中間，有世界名方明，是中有佛，號流布力王，今現在，為帝王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從方明剎至此中間，有世界名常照明，是中有佛，號無邊明雲香彌樓，今現在，為智象菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從方明剎至此中間，有世界名常照明，是中有佛，號無邊明雲香彌樓，今現在，為智象菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從常照明剎至此中間，有世界名常莊嚴，是中有佛，號曰雜華，今現在，為唱甘露味菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從常照明剎至此中間，有世界名常莊嚴，是中有佛，號曰雜華，今現在，為唱甘露味菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從常莊嚴剎至此中間，有世界名白蓋，是中有佛，號無邊明，今現在，為不休息菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從常莊嚴剎至此中間，有世界名白蓋，是中有佛，號無邊明，今現在，為不休息菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從白蓋剎至此中間，有世界名常嚴，是中有佛，號轉男女相，今現在，為無邊音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從白蓋剎至此中間，有世界名常嚴，是中有佛，號轉男女相，今現在，為無邊音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從常嚴剎至此中間，有世界名阿竭流香，是中有佛，號上香德，今現在，為香象菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從常嚴剎至此中間，有世界名阿竭流香，是中有佛，號上香德，今現在，為香象菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從阿竭流香剎至此中間，有世界名栴檀香，是中有佛，號寶高王，今現在，為無量光菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從阿竭流香剎至此中間，有世界名栴檀香，是中有佛，號寶高王，今現在，為無量光菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從栴檀香剎至此中間，有世界名普香，是中有佛，號香彌樓，今現在，為寶彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從栴檀香剎至此中間，有世界名普香，是中有佛，號香彌樓，今現在，為寶彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從普香剎至此中間，有世界名普樂，是中有佛，號知見一切眾心所樂，今現在，為大導師菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從普香剎至此中間，有世界名普樂，是中有佛，號知見一切眾心所樂，今現在，為大導師菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從普樂剎至此中間，有世界名無相，是中有佛，號無相音，今現在，為離一切法行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從普樂剎至此中間，有世界名無相，是中有佛，號無相音，今現在，為離一切法行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無相剎至此中間，有世界名佛華嚴，是中有佛，號曰智德，今現在，為智光菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無相剎至此中間，有世界名佛華嚴，是中有佛，號曰智德，今現在，為智光菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從佛華嚴剎至此中間，有世界名華，是中有佛，號無礙音聲，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從佛華嚴剎至此中間，有世界名華，是中有佛，號無礙音聲，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從華剎至此中間，有世界名月，是中有佛，號純寶藏，今現在，為一蓋菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從華剎至此中間，有世界名月，是中有佛，號純寶藏，今現在，為一蓋菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從月剎至此中間，有世界名堅固，是中有佛，號無動力，今現在，為善意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從月剎至此中間，有世界名堅固，是中有佛，號無動力，今現在，為善意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從堅固剎至此中間，有世界名堅牢，是中有佛，號曰迦葉，今現在，為明燈菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從堅固剎至此中間，有世界名堅牢，是中有佛，號曰迦葉，今現在，為明燈菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從堅牢剎至此中間，有世界名一蓮華蓋，是中有佛，號示一切緣，今現在，為華身菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從堅牢剎至此中間，有世界名一蓮華蓋，是中有佛，號示一切緣，今現在，為華身菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從一蓮華蓋剎至此中間，有世界名栴檀，是中有佛，號曰調御，今現在，為智慧菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一蓮華蓋剎至此中間，有世界名栴檀，是中有佛，號曰調御，今現在，為智慧菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從栴檀剎至此中間，有世界名真諦，是中有佛，號曰成利，今現在，為現諦菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從栴檀剎至此中間，有世界名真諦，是中有佛，號曰成利，今現在，為現諦菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從真諦剎至此中間，有世界名眾月，是中有佛，號曰生德，今現在，為無邊菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從真諦剎至此中間，有世界名眾月，是中有佛，號曰生德，今現在，為無邊菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾月剎至此中間，有世界名離衰惱，是中有佛，號曰名稱，今現在，為華德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾月剎至此中間，有世界名離衰惱，是中有佛，號曰名稱，今現在，為華德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從離衰惱剎至此中間，有世界名妙喜，是中有佛，號壞眾疑，今現在，為喜自在菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從離衰惱剎至此中間，有世界名妙喜，是中有佛，號壞眾疑，今現在，為喜自在菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙喜剎至此中間，有世界名離塵垢，是中有佛，號曰智德，今現在，為觀華菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙喜剎至此中間，有世界名離塵垢，是中有佛，號曰智德，今現在，為觀華菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從離塵垢剎至此中間，有世界名離生，是中有佛，號曰德味，今現在，為壞諸論菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從離塵垢剎至此中間，有世界名離生，是中有佛，號曰德味，今現在，為壞諸論菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從離生剎至此中間，有世界名雜華，是中有佛，號曰宿王，今現在，為善擇菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從離生剎至此中間，有世界名雜華，是中有佛，號曰宿王，今現在，為善擇菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從雜華剎至此中間，有世界名極廣，是中有佛，號無量相，今現在，為寶相菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從雜華剎至此中間，有世界名極廣，是中有佛，號無量相，今現在，為寶相菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從極廣剎至此中間，有世界名恐怖，是中有佛，號曰栴檀，今現在，為月德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從極廣剎至此中間，有世界名恐怖，是中有佛，號曰栴檀，今現在，為月德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從恐怖剎至此中間，有世界名眾網，是中有佛，號網明，今現在，為無畏音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從恐怖剎至此中間，有世界名眾網，是中有佛，號網明，今現在，為無畏音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾網剎至此中間，有世界名無畏，是中有佛，號曰梵音，今現在，為梵聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾網剎至此中間，有世界名無畏，是中有佛，號曰梵音，今現在，為梵聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無畏剎至此中間，有世界名可歸，是中有佛，號無量性德，今現在，為無量聲(丹作嚴)菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無畏剎至此中間，有世界名可歸，是中有佛，號無量性德，今現在，為無量聲(丹作嚴)菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從可歸剎至此中間，有世界名離諸緣，是中有佛，號不緣一切法，今現在，為無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從可歸剎至此中間，有世界名離諸緣，是中有佛，號不緣一切法，今現在，為無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從離諸緣剎至此中間，有世界名常稱，是中有佛，號無能斷聲(丹作嚴)，今現在，為無邊辯才菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從離諸緣剎至此中間，有世界名常稱，是中有佛，號無能斷聲(丹作嚴)，今現在，為無邊辯才菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從常稱剎至此中間，有世界名常喜，是中有佛，號無邊自在，今現在，為不斷辯才菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從常稱剎至此中間，有世界名常喜，是中有佛，號無邊自在，今現在，為不斷辯才菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從常喜剎至此中間，有世界名普現，是中有佛，號示一切法，今現在，為無相嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從常喜剎至此中間，有世界名普現，是中有佛，號示一切法，今現在，為無相嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從普現剎至此中間，有世界名普見，是中有佛，號普現諸法，今現在，為眼名聞菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從普現剎至此中間，有世界名普見，是中有佛，號普現諸法，今現在，為眼名聞菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從普見剎至此中間，有世界名生諸功德，是中有佛，號無邊德生，今現在，為淨眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從普見剎至此中間，有世界名生諸功德，是中有佛，號無邊德生，今現在，為淨眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從生諸功德剎至此中間，有世界名離垢，是中有佛，號智出光，今現在，為無法行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從生諸功德剎至此中間，有世界名離垢，是中有佛，號智出光，今現在，為無法行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從離垢剎至此中間，有世界名青蓮華覆，是中有佛，號曰華上，今現在，為赤蓮華相菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從離垢剎至此中間，有世界名青蓮華覆，是中有佛，號曰華上，今現在，為赤蓮華相菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從青蓮華覆剎至此中間，有世界名赤蓮華覆，是中有佛，號曰方生，今現在，為方彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從青蓮華覆剎至此中間，有世界名赤蓮華覆，是中有佛，號曰方生，今現在，為方彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從赤蓮華覆剎至此中間，有世界名華覆，是中有佛，號華生德，今現在，為壞諸法菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從赤蓮華覆剎至此中間，有世界名華覆，是中有佛，號華生德，今現在，為壞諸法菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從華覆剎至此中間，有世界名天世，是中有佛，號於眾堅固，今現在，為無垢菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從華覆剎至此中間，有世界名天世，是中有佛，號於眾堅固，今現在，為無垢菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從天世剎至此中間，有世界名妙明，是中有佛，號曰智明，今現在，為妙生菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從天世剎至此中間，有世界名妙明，是中有佛，號曰智明，今現在，為妙生菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙明剎至此中間，有世界名樂德，是中有佛，號曰智眾，今現在，為上眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙明剎至此中間，有世界名樂德，是中有佛，號曰智眾，今現在，為上眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從樂德剎至此中間，有世界名眾樂，是中有佛，號曰離胎，今現在，為轉諸難菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從樂德剎至此中間，有世界名眾樂，是中有佛，號曰離胎，今現在，為轉諸難菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾樂剎至此中間，有世界名無濁，是中有佛，號曰醫王，今現在，為尸棄菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾樂剎至此中間，有世界名無濁，是中有佛，號曰醫王，今現在，為尸棄菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無濁剎至此中間，有世界名無量，是中有佛，號曰壞諸煩惱，今現在，為無差別嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無濁剎至此中間，有世界名無量，是中有佛，號曰壞諸煩惱，今現在，為無差別嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無量剎至此中間，有世界名普讚，是中有佛，號無邊智讚，今現在，為無邊功德生菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無量剎至此中間，有世界名普讚，是中有佛，號無邊智讚，今現在，為無邊功德生菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從普讚剎至此中間，有世界名眾堅，是中有佛，號栴檀窟德，今現在，為智窟德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從普讚剎至此中間，有世界名眾堅，是中有佛，號栴檀窟德，今現在，為智窟德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾堅剎至此中間，有世界名具威德，是中有佛，號具佛華生，今現在，為高生菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾堅剎至此中間，有世界名具威德，是中有佛，號具佛華生，今現在，為高生菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從具威德剎至此中間，有世界名眾寶，是中有佛，號娑羅王安立，今現在，為安住律儀菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從具威德剎至此中間，有世界名眾寶，是中有佛，號娑羅王安立，今現在，為安住律儀菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾寶剎至此中間，有世界名方主，是中有佛，號月出光，今現在，為月菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾寶剎至此中間，有世界名方主，是中有佛，號月出光，今現在，為月菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從方主剎至此中間，有世界名大海，是中有佛，號曰調御，今現在，為無憂意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從方主剎至此中間，有世界名大海，是中有佛，號曰調御，今現在，為無憂意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從大海剎至此中間，有世界名安住，是中有佛，號須彌肩，今現在，為止(丹作山)菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從大海剎至此中間，有世界名安住，是中有佛，號須彌肩，今現在，為止(丹作山)菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從安住剎至此中間，有世界名無怖畏，是中有佛，號施名聞，今現在，為臣(丹作巨)山菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從安住剎至此中間，有世界名無怖畏，是中有佛，號施名聞，今現在，為臣(丹作巨)山菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無怖畏剎至此中間，有世界名愛香，是中有佛，號轉諸難，今現在，為稱名離結菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無怖畏剎至此中間，有世界名愛香，是中有佛，號轉諸難，今現在，為稱名離結菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從愛香剎至此中間，有世界名諸功德住，是中有佛，號曰名親，今現在，為智親菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從愛香剎至此中間，有世界名諸功德住，是中有佛，號曰名親，今現在，為智親菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從諸功德住剎至此中間，有世界名一切福住，是中有佛，號名堅固，今現在，為法上菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從諸功德住剎至此中間，有世界名一切福住，是中有佛，號名堅固，今現在，為法上菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從一切福住剎至此中間，有世界名無憂意，是中有佛，號曰離憂，今現在，為寶火菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切福住剎至此中間，有世界名無憂意，是中有佛，號曰離憂，今現在，為寶火菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無憂意剎至此中間，有世界名名聞，是中有佛，號華生德王，今現在，為華王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無憂意剎至此中間，有世界名名聞，是中有佛，號華生德王，今現在，為華王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從名聞剎至此中間，有世界名華布，是中有佛，號演華相，今現在，為香德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從名聞剎至此中間，有世界名華布，是中有佛，號演華相，今現在，為香德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從華布剎至此中間，有世界名流布十方，是中有佛，號普放香光，今現在，為必成菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從華布剎至此中間，有世界名流布十方，是中有佛，號普放香光，今現在，為必成菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從流布十方剎至此中間，有世界名眾方，是中有佛，號曰聲眼，今現在，為大聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從流布十方剎至此中間，有世界名眾方，是中有佛，號曰聲眼，今現在，為大聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾方剎至此中間，有世界名眾焰，是中有佛，號曰放焰，今現在，為焰熾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾方剎至此中間，有世界名眾焰，是中有佛，號曰放焰，今現在，為焰熾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾焰剎至此中間，有世界名大音，是中有佛，號名流十方，今現在，為大音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾焰剎至此中間，有世界名大音，是中有佛，號名流十方，今現在，為大音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從大音剎至此中間，有世界名明，是中有佛，號曰高明，今現在，為須彌山菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從大音剎至此中間，有世界名明，是中有佛，號曰高明，今現在，為須彌山菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從明剎至此中間，有世界名寶明，是中有佛，號寶照明，今現在，為寶德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從明剎至此中間，有世界名寶明，是中有佛，號寶照明，今現在，為寶德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶明剎至此中間，有世界名常熏香，是中有佛，號曰火然，今現在，為火明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從寶明剎至此中間，有世界名常熏香，是中有佛，號曰火然，今現在，為火明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從常熏香剎至此中間，有世界名有吉，是中有佛，號三界自在力，今現在，為三有吉菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從常熏香剎至此中間，有世界名有吉，是中有佛，號三界自在力，今現在，為三有吉菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從有吉剎至此中間，有世界名無畏，是中有佛，號曰明輪，今現在，為無畏施菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從有吉剎至此中間，有世界名無畏，是中有佛，號曰明輪，今現在，為無畏施菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無畏剎至此中間，有世界名常懸，是中有佛，號空性自在，今現在，為象菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無畏剎至此中間，有世界名常懸，是中有佛，號空性自在，今現在，為象菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從常懸剎至此中間，有世界名安王，是中有佛，號盡自在力，今現在，為生德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從常懸剎至此中間，有世界名安王，是中有佛，號盡自在力，今現在，為生德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從安王剎至此中間，有世界名普離，是中有佛，號鼓音，今現在，為演香菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從安王剎至此中間，有世界名普離，是中有佛，號鼓音，今現在，為演香菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從普離剎至此中間，有世界名安隱，是中有佛，號普自在，今現在，為無行行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從普離剎至此中間，有世界名安隱，是中有佛，號普自在，今現在，為無行行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從安隱剎至此中間，有世界名方流布，是中有佛，號智流布，今現在，為無病菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從安隱剎至此中間，有世界名方流布，是中有佛，號智流布，今現在，為無病菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從方流布剎至此中間，有世界名陀羅尼，是中有佛，號曰山王，今現在，為陀羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從方流布剎至此中間，有世界名陀羅尼，是中有佛，號曰山王，今現在，為陀羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從陀羅尼剎至此中間，有世界名妙陀羅尼，是中有佛，號明力高王，今現在，為自在力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從陀羅尼剎至此中間，有世界名妙陀羅尼，是中有佛，號明力高王，今現在，為自在力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙陀羅尼剎至此中間，有世界名妙等，是中有佛，號曰安立，今現在，為波羅延菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙陀羅尼剎至此中間，有世界名妙等，是中有佛，號曰安立，今現在，為波羅延菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙等剎至此中間，有世界名一嚴，是中有佛，號佛自在嚴，今現在，為具足意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙等剎至此中間，有世界名一嚴，是中有佛，號佛自在嚴，今現在，為具足意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從一嚴剎至此中間，有世界名倚息，是中有佛，號積諸功德，今現在，為無相嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一嚴剎至此中間，有世界名倚息，是中有佛，號積諸功德，今現在，為無相嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從倚息剎至此中間，有世界名愛，是中有佛，號佛寶德成就，今現在，為善思行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從倚息剎至此中間，有世界名愛，是中有佛，號佛寶德成就，今現在，為善思行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從愛剎至此中間，有世界名列宿，是中有佛，號智生德，今現在，為歡喜菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從愛剎至此中間，有世界名列宿，是中有佛，號智生德，今現在，為歡喜菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從列宿剎至此中間，有世界名列宿嚴，是中有佛，號智生明德聚，今現在，為妙宿菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從列宿剎至此中間，有世界名列宿嚴，是中有佛，號智生明德聚，今現在，為妙宿菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從列宿嚴剎至此中間，有世界名蓮華，是中有佛，號華生王，今現在，為佛法生菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從列宿嚴剎至此中間，有世界名蓮華，是中有佛，號華生王，今現在，為佛法生菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓮華剎至此中間，有世界名眾華，是中有佛，號上法自在，今現在，為智轉難菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從蓮華剎至此中間，有世界名眾華，是中有佛，號上法自在，今現在，為智轉難菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾華剎至此中間，有世界名白蓮華覆，是中有佛，號半月光，今現在，為須彌德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾華剎至此中間，有世界名白蓮華覆，是中有佛，號半月光，今現在，為須彌德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從白蓮華覆剎至此中間，有世界名廣，是中有佛，號曰香象，今現在，為不動菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從白蓮華覆剎至此中間，有世界名廣，是中有佛，號曰香象，今現在，為不動菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從廣剎至此中間，有世界名上妙，是中有佛，號無量明，今現在，為無礙音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從廣剎至此中間，有世界名上妙，是中有佛，號無量明，今現在，為無礙音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從上妙剎至此中間，有世界名眾香，是中有佛，號蓮華聚，今現在，為弗沙菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從上妙剎至此中間，有世界名眾香，是中有佛，號蓮華聚，今現在，為弗沙菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾香剎至此中間，有世界名眾華，是中有佛，號華生德，今現在，為頂德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾香剎至此中間，有世界名眾華，是中有佛，號華生德，今現在，為頂德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾華剎至此中間，有世界名薝蔔眾，是中有佛，號栴檀德，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾華剎至此中間，有世界名薝蔔眾，是中有佛，號栴檀德，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從薝蔔眾剎至此中間，有世界名寶藏，是中有佛，號曰寶聚，今現在，為喜見菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從薝蔔眾剎至此中間，有世界名寶藏，是中有佛，號曰寶聚，今現在，為喜見菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶藏剎至此中間，有世界名明慧，是中有佛，號上明慧，今現在，為善覺菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從寶藏剎至此中間，有世界名明慧，是中有佛，號上明慧，今現在，為善覺菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從明慧剎至此中間，有世界名上安，是中有佛，號曰作安，今現在，為安王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從明慧剎至此中間，有世界名上安，是中有佛，號曰作安，今現在，為安王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從上安剎至此中間，有世界名善住，是中有佛，號無邊德生，今現在，為安立菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從上安剎至此中間，有世界名善住，是中有佛，號無邊德生，今現在，為安立菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從善住剎至此中間，有世界名眾多，是中有佛，號曰明相，今現在，為普明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善住剎至此中間，有世界名眾多，是中有佛，號曰明相，今現在，為普明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾多剎至此中間，有世界名愛香，是中有佛，號無邊德積，今現在，為德生菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾多剎至此中間，有世界名愛香，是中有佛，號無邊德積，今現在，為德生菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從愛香剎至此中間，有世界名愛惜，是中有佛，號眾德生，今現在，為畢竟功德成就菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從愛香剎至此中間，有世界名愛惜，是中有佛，號眾德生，今現在，為畢竟功德成就菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從愛惜剎至此中間，有世界名可愛，是中有佛，號一切功德生，今現在，為淨功德畢竟成就菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從愛惜剎至此中間，有世界名可愛，是中有佛，號一切功德生，今現在，為淨功德畢竟成就菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從可愛剎至此中間，有世界名眾蓮華，是中有佛，號華生德，今現在，為樂施菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從可愛剎至此中間，有世界名眾蓮華，是中有佛，號華生德，今現在，為樂施菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾蓮華剎至此中間，有世界名金網覆，是中有佛，號曰持炬，今現在，為無貪手菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾蓮華剎至此中間，有世界名金網覆，是中有佛，號曰持炬，今現在，為無貪手菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金網覆剎至此中間，有世界名寶網覆，是中有佛，號寶生德，今現在，為寶積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金網覆剎至此中間，有世界名寶網覆，是中有佛，號寶生德，今現在，為寶積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶網覆剎至此中間，有世界名離畏，是中有佛，號極高王，今現在，為轉諸難菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從寶網覆剎至此中間，有世界名離畏，是中有佛，號極高王，今現在，為轉諸難菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從離畏剎至此中間，有世界名一蓋，是中有佛，號曰宿王，今現在，為列宿菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從離畏剎至此中間，有世界名一蓋，是中有佛，號曰宿王，今現在，為列宿菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從一蓋剎至此中間，有世界名眾雜，是中有佛，號無邊彌樓，今現在，為寶彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一蓋剎至此中間，有世界名眾雜，是中有佛，號無邊彌樓，今現在，為寶彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾雜剎至此中間，有世界名妙喜，是中有佛，號虛淨王，今現在，為不思議德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾雜剎至此中間，有世界名妙喜，是中有佛，號虛淨王，今現在，為不思議德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙喜剎至此中間，有世界名可迎，是中有佛，號無量音，今現在，為無憂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙喜剎至此中間，有世界名可迎，是中有佛，號無量音，今現在，為無憂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從可迎剎至此中間，有世界名妙音香，是中有佛，號無量明，今現在，為無憂德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從可迎剎至此中間，有世界名妙音香，是中有佛，號無量明，今現在，為無憂德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙音香剎至此中間，有世界名上清淨，是中有佛，號寶彌樓，今現在，為真妙音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙音香剎至此中間，有世界名上清淨，是中有佛，號寶彌樓，今現在，為真妙音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從上清淨剎至此中間，有世界名照明，是中有佛，號名雜寶華嚴，今現在，為無邊音(丹作意)菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從上清淨剎至此中間，有世界名照明，是中有佛，號名雜寶華嚴，今現在，為無邊音(丹作意)菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從照明剎至此中間，有世界名勢德，是中有佛，號曰上眾，今現在，為眾香菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從照明剎至此中間，有世界名勢德，是中有佛，號曰上眾，今現在，為眾香菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從勢德剎至此中間，有世界名寶華，是中有佛，號離垢嚴，今現在，為作明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從勢德剎至此中間，有世界名寶華，是中有佛，號離垢嚴，今現在，為作明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶華剎至此中間，有世界名金明，是中有佛，號曰金華，今現在，為照明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從寶華剎至此中間，有世界名金明，是中有佛，號曰金華，今現在，為照明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金明剎至此中間，有世界名金光，是中有佛，號曰寶窟，今現在，為安住菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金明剎至此中間，有世界名金光，是中有佛，號曰寶窟，今現在，為安住菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金光剎至此中間，有世界名眾堅固，是中有佛，號雜華生，今現在，為勇德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金光剎至此中間，有世界名眾堅固，是中有佛，號雜華生，今現在，為勇德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾堅固剎至此中間，有世界名解脫，是中有佛，號曰放光，今現在，為彌勒菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾堅固剎至此中間，有世界名解脫，是中有佛，號曰放光，今現在，為彌勒菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從解脫剎至此中間，有世界名放華，是中有佛，號曰華生，今現在，為妙華蓋嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從解脫剎至此中間，有世界名放華，是中有佛，號曰華生，今現在，為妙華蓋嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從放華剎至此中間，有世界名眾華，是中有佛，號曰華蓋，今現在，為金蓋菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從放華剎至此中間，有世界名眾華，是中有佛，號曰華蓋，今現在，為金蓋菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾華剎至此中間，有世界名眾蓮華，是中有佛，號不虛嚴，今現在，為無垢嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾華剎至此中間，有世界名眾蓮華，是中有佛，號不虛嚴，今現在，為無垢嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾蓮華剎至此中間，有世界名眾妙蓮華，是中有佛，號流布力王，今現在，為樂智菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾蓮華剎至此中間，有世界名眾妙蓮華，是中有佛，號流布力王，今現在，為樂智菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾妙蓮華剎至此中間，有世界名梵德，是中有佛，號曰梵音，今現在，為妙音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾妙蓮華剎至此中間，有世界名梵德，是中有佛，號曰梵音，今現在，為妙音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從梵德剎至此中間，有世界名幢相，是中有佛，號自在力，今現在，為淨目菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從梵德剎至此中間，有世界名幢相，是中有佛，號自在力，今現在，為淨目菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從幢相剎至此中間，有世界名相，是中有佛，號無邊眾，今現在，為無邊性菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從幢相剎至此中間，有世界名相，是中有佛，號無邊眾，今現在，為無邊性菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從相剎至此中間，有世界名妙，是中有佛，號曰調御，今現在，為妙眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從相剎至此中間，有世界名妙，是中有佛，號曰調御，今現在，為妙眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙剎至此中間，有世界名住處，是中有佛，號無礙眼，今現在，為過行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙剎至此中間，有世界名住處，是中有佛，號無礙眼，今現在，為過行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從住處剎至此中間，有世界名無有，是中有佛，號壞諸道，今現在，為善思嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從住處剎至此中間，有世界名無有，是中有佛，號壞諸道，今現在，為善思嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無有剎至此中間，有世界名疑悔，是中有佛，號曰破疑，今現在，為壞諸見菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無有剎至此中間，有世界名疑悔，是中有佛，號曰破疑，今現在，為壞諸見菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從疑悔剎至此中間，有世界名妙禪，是中有佛，號無相音，今現在，為無量明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從疑悔剎至此中間，有世界名妙禪，是中有佛，號無相音，今現在，為無量明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙禪剎至此中間，有世界名德住，是中有佛，號無邊功德成就，今現在，為寶步菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙禪剎至此中間，有世界名德住，是中有佛，號無邊功德成就，今現在，為寶步菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從德住剎至此中間，有世界名寶住，是中有佛，號寶生德，今現在，為金剛行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從德住剎至此中間，有世界名寶住，是中有佛，號寶生德，今現在，為金剛行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶住剎至此中間，有世界名喜，是中有佛，號蓮華生德，今現在，為寶華菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從寶住剎至此中間，有世界名喜，是中有佛，號蓮華生德，今現在，為寶華菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從喜剎至此中間，有世界名蓮華生，是中有佛，號曰寶上，今現在，為梵上(丹作王)菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從喜剎至此中間，有世界名蓮華生，是中有佛，號曰寶上，今現在，為梵上(丹作王)菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓮華生剎至此中間，有世界名妙生，是中有佛，號三世無礙嚴，今現在，為勇眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從蓮華生剎至此中間，有世界名妙生，是中有佛，號三世無礙嚴，今現在，為勇眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙生剎至此中間，有世界名妙明，是中有佛，號無邊明，今現在，為樂出要菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙生剎至此中間，有世界名妙明，是中有佛，號無邊明，今現在，為樂出要菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙明剎至此中間，有世界名覺，是中有佛號寶彌樓，今現在，為大彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙明剎至此中間，有世界名覺，是中有佛號寶彌樓，今現在，為大彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從覺剎至此中間，有世界名月燈，是中有佛，號曰燈高德，今現在，為光輪菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從覺剎至此中間，有世界名月燈，是中有佛，號曰燈高德，今現在，為光輪菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從月燈剎至此中間，有世界名星宿德，是中有佛，號智生德，今現在，為淨生德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從月燈剎至此中間，有世界名星宿德，是中有佛，號智生德，今現在，為淨生德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從星宿德剎至此中間，有世界名炬，是中有佛，號曰炬燈，今現在，為增意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從星宿德剎至此中間，有世界名炬，是中有佛，號曰炬燈，今現在，為增意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從炬剎至此中間，有世界名智積，是中有佛，號無上光，今現在，為德積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從炬剎至此中間，有世界名智積，是中有佛，號無上光，今現在，為德積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從智積剎至此中間，有世界名出生，是中有佛，號德王明，今現在，為提舍菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從智積剎至此中間，有世界名出生，是中有佛，號德王明，今現在，為提舍菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從出生剎至此中間，有世界名蓮華蓋，是中有佛，號曰弗沙，今現在，為鼓音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從出生剎至此中間，有世界名蓮華蓋，是中有佛，號曰弗沙，今現在，為鼓音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓮華蓋剎至此中間，有世界名一蓋，是中有佛，號無邊眼，今現在，為梵音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從蓮華蓋剎至此中間，有世界名一蓋，是中有佛，號無邊眼，今現在，為梵音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從一蓋剎至此中間，有世界名善，是中有佛，號曰德味，今現在，為有德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一蓋剎至此中間，有世界名善，是中有佛，號曰德味，今現在，為有德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從善剎至此中間，有世界名方，是中有佛，號曰方等，今現在，為照方菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善剎至此中間，有世界名方，是中有佛，號曰方等，今現在，為照方菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從方剎至此中間，有世界名德積，是中有佛號，佛華生德，今現在，為宿王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從方剎至此中間，有世界名德積，是中有佛號，佛華生德，今現在，為宿王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從德積剎至此中間，有世界名娑羅，是中有佛，號娑羅王，今現在，為雨菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從德積剎至此中間，有世界名娑羅，是中有佛，號娑羅王，今現在，為雨菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從娑羅剎至此中間，有世界名住，是中有佛，號曰師子，今現在，為無驚菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從娑羅剎至此中間，有世界名住，是中有佛，號曰師子，今現在，為無驚菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從住剎至此中間，有世界名勸助，是中有佛，號寶彌樓，今現在，為耶舍菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從住剎至此中間，有世界名勸助，是中有佛，號寶彌樓，今現在，為耶舍菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從勸助剎至此中間，有世界名蓮華，是中有佛，號頻婆尸，今現在，為陰雲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從勸助剎至此中間，有世界名蓮華，是中有佛，號頻婆尸，今現在，為陰雲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓮華剎至此中間，有世界名攝處，是中有佛，號曰醫王，今現在，為藥王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從蓮華剎至此中間，有世界名攝處，是中有佛，號曰醫王，今現在，為藥王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從攝處剎至此中間，有世界名娑呵，是中有佛，號曰上眾，今現在，為照明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從攝處剎至此中間，有世界名娑呵，是中有佛，號曰上眾，今現在，為照明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從娑呵剎至此中間，有世界名善德，是中有佛，號上善德，今現在，為妙善菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從娑呵剎至此中間，有世界名善德，是中有佛，號上善德，今現在，為妙善菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從善德剎至此中間，有世界名處，是中有佛，號自在力，今現在，為恒菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善德剎至此中間，有世界名處，是中有佛，號自在力，今現在，為恒菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從處剎至此中間，有世界名妙香，是中有佛，號上香德，今現在，為香德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從處剎至此中間，有世界名妙香，是中有佛，號上香德，今現在，為香德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙香剎至此中間，有世界名香德，是中有佛，號上香相，今現在，為華藏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙香剎至此中間，有世界名香德，是中有佛，號上香相，今現在，為華藏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從香德剎至此中間，有世界名栴檀，是中有佛，號栴檀窟，今現在，為德守菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從香德剎至此中間，有世界名栴檀，是中有佛，號栴檀窟，今現在，為德守菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從栴檀剎至此中間，有世界名寶網覆，是中有佛，號無邊明，今現在，為無邊意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從栴檀剎至此中間，有世界名寶網覆，是中有佛，號無邊明，今現在，為無邊意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶網覆剎至此中間，有世界名金網覆，是中有佛，號增十光佛華出，今現在，為寶德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從寶網覆剎至此中間，有世界名金網覆，是中有佛，號增十光佛華出，今現在，為寶德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金網覆剎至此中間，有世界名蓮華網覆，是中有佛，號無邊自(丹有在)力，今現在，為無邊嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金網覆剎至此中間，有世界名蓮華網覆，是中有佛，號無邊自(丹有在)力，今現在，為無邊嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓮華網覆剎至此中間，有世界名眾華，是中有佛，號威華生高王，今現在，為無邊音聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從蓮華網覆剎至此中間，有世界名眾華，是中有佛，號威華生高王，今現在，為無邊音聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾華剎至此中間，有世界名照明，是中有佛，號曰寶網，今現在，為勇德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾華剎至此中間，有世界名照明，是中有佛，號曰寶網，今現在，為勇德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從照明剎至此中間，有世界名月燈，是中有佛，號安立(丹有王)，今現在，為不忘念菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從照明剎至此中間，有世界名月燈，是中有佛，號安立(丹有王)，今現在，為不忘念菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從月燈剎至此中間，有世界名栴檀香，是中有佛，號上香王，今現在，為富足菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從月燈剎至此中間，有世界名栴檀香，是中有佛，號上香王，今現在，為富足菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從栴檀香剎至此中間，有世界名樓閣，是中有佛，號施一切樂，今現在，為求利世菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從栴檀香剎至此中間，有世界名樓閣，是中有佛，號施一切樂，今現在，為求利世菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從樓閣剎至此中間，有世界名雜窟，是中有佛，號見一切緣，今現在，為無邊願菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從樓閣剎至此中間，有世界名雜窟，是中有佛，號見一切緣，今現在，為無邊願菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從雜窟剎至此中間，有世界名雜相，是中有佛，號不虛稱，今現在，為無邊嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從雜窟剎至此中間，有世界名雜相，是中有佛，號不虛稱，今現在，為無邊嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從雜相剎至此中間，有世界名可敬，是中有佛，號壞諸驚畏，今現在，為師子菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從雜相剎至此中間，有世界名可敬，是中有佛，號壞諸驚畏，今現在，為師子菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從可敬剎至此中間，有世界名淨，是中有佛，號安立王，今現在，為珠髻菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從可敬剎至此中間，有世界名淨，是中有佛，號安立王，今現在，為珠髻菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從淨剎至此中間，有世界名金明，是中有佛，號曰寶明，今現在，為寶藏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從淨剎至此中間，有世界名金明，是中有佛，號曰寶明，今現在，為寶藏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金明剎至此中間，有世界名上淨，是中有佛，號利一切眾，今現在，為無憂意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金明剎至此中間，有世界名上淨，是中有佛，號利一切眾，今現在，為無憂意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從上淨剎至此中間，有世界名眾樂，是中有佛，號無邊空嚴德，今現在，為眾生無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從上淨剎至此中間，有世界名眾樂，是中有佛，號無邊空嚴德，今現在，為眾生無礙嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾樂剎至此中間，有世界名一華蓋，是中有佛，號曰善嚴，今現在，為寶相菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾樂剎至此中間，有世界名一華蓋，是中有佛，號曰善嚴，今現在，為寶相菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從一華蓋剎至此中間，有世界名無垢，是中有佛，號曰空相，今現在，為空嚴行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一華蓋剎至此中間，有世界名無垢，是中有佛，號曰空相，今現在，為空嚴行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無垢剎至此中間，有世界名廣大，是中有佛，號威華生德，今現在，為撰擇菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無垢剎至此中間，有世界名廣大，是中有佛，號威華生德，今現在，為撰擇菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從廣大剎至此中間，有世界名善積，是中有佛，號上善德，今現在，為上音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從廣大剎至此中間，有世界名善積，是中有佛，號上善德，今現在，為上音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從善積剎至此中間，有世界名住(丹作作)方，是中有佛，號無邊自在積，今現在，為大自在力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善積剎至此中間，有世界名住(丹作作)方，是中有佛，號無邊自在積，今現在，為大自在力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從住(丹作作)方剎至此中間，有世界名妙華香，是中有佛，號曰淨眼，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從住(丹作作)方剎至此中間，有世界名妙華香，是中有佛，號曰淨眼，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙華香剎至此中間，有世界名善住，是中有佛，號大調御，今現在，為大海菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙華香剎至此中間，有世界名善住，是中有佛，號大調御，今現在，為大海菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從善住剎至此中間，有世界名無量無邊，是中有佛，號最高德彌樓，今現在，為無量意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善住剎至此中間，有世界名無量無邊，是中有佛，號最高德彌樓，今現在，為無量意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無量無邊剎至此中間，有世界名喜生，是中有佛，號無勝相，今現在，為最勝菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無量無邊剎至此中間，有世界名喜生，是中有佛，號無勝相，今現在，為最勝菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從喜生剎至此中間，有世界名無塵，是中有佛，號曰眾歸，今現在，為無畏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從喜生剎至此中間，有世界名無塵，是中有佛，號曰眾歸，今現在，為無畏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無塵剎至此中間，有世界名阿竭流香，是中有佛，號無邊香彌樓，今現在，為上香德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無塵剎至此中間，有世界名阿竭流香，是中有佛，號無邊香彌樓，今現在，為上香德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從阿竭流香剎至此中間，有世界名多伽流香，是中有佛，號月間王，今現在，為持炬菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從阿竭流香剎至此中間，有世界名多伽流香，是中有佛，號月間王，今現在，為持炬菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從多伽流香剎至此中間，有世界名上妙，是中有佛，號上彌樓，今現在，為善住菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從多伽流香剎至此中間，有世界名上妙，是中有佛，號上彌樓，今現在，為善住菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從上妙剎至此中間，有世界名喜，是中有佛，號寶生德，今現在，為次德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從上妙剎至此中間，有世界名喜，是中有佛，號寶生德，今現在，為次德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從喜剎至此中間，有世界名明，是中有佛，號名聞彌樓，今現在，為寶彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從喜剎至此中間，有世界名明，是中有佛，號名聞彌樓，今現在，為寶彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從明剎至此中間，有世界名軟美，是中有佛，號曰美德，今現在，為大美德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從明剎至此中間，有世界名軟美，是中有佛，號曰美德，今現在，為大美德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從軟美剎至此中間，有世界名善本(丹作香)，是中有佛，號曰梵德，今現在，為梵音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從軟美剎至此中間，有世界名善本(丹作香)，是中有佛，號曰梵德，今現在，為梵音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從善本(丹作香)剎至此中間，有世界名帝相，是中有佛，號無閡眼，今現在，為帝德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善本(丹作香)剎至此中間，有世界名帝相，是中有佛，號無閡眼，今現在，為帝德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從帝相剎至此中間，有世界名善處，是中有佛，號無邊德積，今現在，為得功德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從帝相剎至此中間，有世界名善處，是中有佛，號無邊德積，今現在，為得功德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從善處剎至此中間，有世界名不思議德，是中有佛，號威德王，今現在，為智高菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善處剎至此中間，有世界名不思議德，是中有佛，號威德王，今現在，為智高菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從不思議德剎至此中間，有世界名離(丹作雜)相，是中有佛，號善思願成，今現在，為無邊願菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從不思議德剎至此中間，有世界名離(丹作雜)相，是中有佛，號善思願成，今現在，為無邊願菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從離(丹作雜)相剎至此中間，有世界名星宿王，是中有佛，號曰淨王，今現在，為間(丹作聞)彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從離(丹作雜)相剎至此中間，有世界名星宿王，是中有佛，號曰淨王，今現在，為間(丹作聞)彌樓菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從星宿王剎至此中間，有世界名智明，是中有佛，號曰智出，今現在，為智出德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從星宿王剎至此中間，有世界名智明，是中有佛，號曰智出，今現在，為智出德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從智明剎至此中間，有世界名金剛，是中有佛，號曰勇眾，今現在，為智擇菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從智明剎至此中間，有世界名金剛，是中有佛，號曰勇眾，今現在，為智擇菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金剛剎至此中間，有世界名智香，是中有佛，號曰智聚，今現在，為智生德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金剛剎至此中間，有世界名智香，是中有佛，號曰智聚，今現在，為智生德菩薩摩訶薩。授無上道記。餘如上說。

從智香剎至此中間，有世界名方彌樓，是中有佛，號曰作方，今現在，為方流布菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從智香剎至此中間，有世界名方彌樓，是中有佛，號曰作方，今現在，為方流布菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從方彌樓剎至此中間，有世界名德處，是中有佛，號娑訶主，今現在，為法燈菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從方彌樓剎至此中間，有世界名德處，是中有佛，號娑訶主，今現在，為法燈菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從德處剎至此中間，有世界名愛，是中有佛，號曰上離，今現在，為娑訶主菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從德處剎至此中間，有世界名愛，是中有佛，號曰上離，今現在，為娑訶主菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從愛剎至此中間，有世界名愛趣，是中有佛，號曰調御，今現在，為愛趣菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從愛剎至此中間，有世界名愛趣，是中有佛，號曰調御，今現在，為愛趣菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從愛趣剎至此中間，有世界名妙思，是中有佛，號曰智守，今現在，為上智菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從愛趣剎至此中間，有世界名妙思，是中有佛，號曰智守，今現在，為上智菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙思剎至此中間，有世界名蓮華出，是中有佛，號最高德，今現在，為離垢菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙思剎至此中間，有世界名蓮華出，是中有佛，號最高德，今現在，為離垢菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓮華出剎至此中間，有世界名無邊德生，是中有佛，號示眾生深心，今現在，為自燈菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從蓮華出剎至此中間，有世界名無邊德生，是中有佛，號示眾生深心，今現在，為自燈菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無邊德生剎至此中間，有世界名歡喜，是中有佛，號無邊德寶，今現在，為勇健菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無邊德生剎至此中間，有世界名歡喜，是中有佛，號無邊德寶，今現在，為勇健菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從歡喜剎至此中間，有世界名倚息，是中有佛，號滅諸受自在，今現在，為常發聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說(滅諸受丹本滅諸愛)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從歡喜剎至此中間，有世界名倚息，是中有佛，號滅諸受自在，今現在，為常發聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說(滅諸受丹本滅諸愛)。

從倚息剎至此中間，有世界名樂樂，是中有佛，號無礙光，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從倚息剎至此中間，有世界名樂樂，是中有佛，號無礙光，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從樂樂剎來過恒河沙等國土中間，有世界名善成，是中有佛，號無礙光佛華最高生德，今現在，為陀羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從樂樂剎來過恒河沙等國土中間，有世界名善成，是中有佛，號無礙光佛華最高生德，今現在，為陀羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

散華品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散華品第十六

從善成剎來過恒河沙等國土中間，有世界名普德成就，是中有佛，號一切緣中自在現佛相，今現在，為觀佛定善根莊嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時此菩薩見大光明、聞大音聲，白一切緣中自在現佛相如來言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善成剎來過恒河沙等國土中間，有世界名普德成就，是中有佛，號一切緣中自在現佛相，今現在，為觀佛定善根莊嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時此菩薩見大光明、聞大音聲，白一切緣中自在現佛相如來言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「善男子！西方去此，過萬二千阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「善男子！西方去此，過萬二千阿僧祇剎，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」

時，觀佛定善根莊嚴菩薩手執眾華遙散此界，以其本願因緣力故，於諸國土無所罣礙，逕來到此娑婆世界，至王舍城，詣竹園中。時會四眾怪未曾有，是眾蓮華遶佛三匝，於佛前住，各說一偈，稱揚如來及菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，觀佛定善根莊嚴菩薩手執眾華遙散此界，以其本願因緣力故，於諸國土無所罣礙，逕來到此娑婆世界，至王舍城，詣竹園中。時會四眾怪未曾有，是眾蓮華遶佛三匝，於佛前住，各說一偈，稱揚如來及菩薩言：

「世尊大智慧無邊， 自然逮覺無量法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊大智慧無邊， 自然逮覺無量法，

示現無礙神通力， 普照十方諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現無礙神通力， 普照十方諸世界。

大智慧明諸菩薩， 善於問答無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智慧明諸菩薩， 善於問答無所畏，

遠聞佛名欲供養， 以神通力普集此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠聞佛名欲供養， 以神通力普集此。

皆是一生紹尊位， 勇猛堅固大莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是一生紹尊位， 勇猛堅固大莊嚴，

名稱遠聞振十方， 皆來集此娑婆界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱遠聞振十方， 皆來集此娑婆界。

能為眾生起大心， 深發莊嚴無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為眾生起大心， 深發莊嚴無所畏，

我等今請問世尊， 云何得證無上道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等今請問世尊， 云何得證無上道？

云何修集諸佛法， 能壞魔軍成佛道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修集諸佛法， 能壞魔軍成佛道？」

爾時世尊釋迦文， 與此後來化華語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊釋迦文， 與此後來化華語，

眾華見佛身無比， 又從佛聞真要言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾華見佛身無比， 又從佛聞真要言，

便發勇悅隨喜心， 稽首禮佛一面立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便發勇悅隨喜心， 稽首禮佛一面立，

即於其處滅不現。 眾會見此咸驚疑： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於其處滅不現。 眾會見此咸驚疑：

「是為何人從何來， 問世尊已即不現？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是為何人從何來， 問世尊已即不現？」

時四部眾敬威顏， 無敢問佛決所疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四部眾敬威顏， 無敢問佛決所疑。

佛即化作比丘像， 狀如阿難起發問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即化作比丘像， 狀如阿難起發問：

「此是何人問世尊， 既請問已即不現？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是何人問世尊， 既請問已即不現？

唯願世尊決眾疑， 此事何故所由然？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願世尊決眾疑， 此事何故所由然？」

佛言：「此華從東方， 過算數等世界來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此華從東方， 過算數等世界來，

汝觀勇猛大莊嚴， 菩薩神通之所為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀勇猛大莊嚴， 菩薩神通之所為。

此菩薩本行道時， 深發如是大莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此菩薩本行道時， 深發如是大莊嚴，

是故有人求佛道， 斯等若念得必定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故有人求佛道， 斯等若念得必定。

若為是等所見者， 即能深樂諸善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為是等所見者， 即能深樂諸善法，

離諸懈怠淨持戒， 廣博多聞如大海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸懈怠淨持戒， 廣博多聞如大海；

能善修學權方便， 更不受胎常化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能善修學權方便， 更不受胎常化生，

世世往來生死中， 常不忘失正法念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世往來生死中， 常不忘失正法念，

在在所生值諸佛， 與眾賢聖俱集會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在在所生值諸佛， 與眾賢聖俱集會，

常生厭離五欲心， 能於佛法信出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生厭離五欲心， 能於佛法信出家，

即於見時獲斯利， 亦得餘利未盡說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於見時獲斯利， 亦得餘利未盡說。

是等大士諸功德， 若欲稱揚無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等大士諸功德， 若欲稱揚無窮盡。

若有女人以信心， 聞是菩薩大莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有女人以信心， 聞是菩薩大莊嚴，

永不復受女人身， 必為眾生無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永不復受女人身， 必為眾生無上尊。

若有男子若女人， 聞其名稱心歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有男子若女人， 聞其名稱心歡喜，

發願欲見此菩薩， 身壞命終即生彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願欲見此菩薩， 身壞命終即生彼。

若諸男女餘眾生， 聞此菩薩大功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸男女餘眾生， 聞此菩薩大功德，

能以淨心信樂者， 即於菩提不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以淨心信樂者， 即於菩提不退轉。

若有眾生入法位， 聞此菩薩奇特名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生入法位， 聞此菩薩奇特名，

是人雖不得佛道， 亦獲無量諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人雖不得佛道， 亦獲無量諸功德。

如有藥樹名喜見， 能療眾生百千病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有藥樹名喜見， 能療眾生百千病，

周迴皆去一由旬， 災火猛焰所不燒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周迴皆去一由旬， 災火猛焰所不燒，

若諸毒虫入其內， 毒氣即時皆消歇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸毒虫入其內， 毒氣即時皆消歇。

若聞此樹香氣熏， 即便悶絕喪其身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此樹香氣熏， 即便悶絕喪其身，

根莖枝葉及華實， 寂然無作無所為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根莖枝葉及華實， 寂然無作無所為。

而其勢力能有用， 皆悉消滅諸毒害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而其勢力能有用， 皆悉消滅諸毒害，

此樹遠能消眾病， 況取根莖而服用！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此樹遠能消眾病， 況取根莖而服用！

是大菩薩亦如是， 十方聞名作佛事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大菩薩亦如是， 十方聞名作佛事，

況得目見加供養， 親近諮問決所疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況得目見加供養， 親近諮問決所疑。」

時佛所現化阿難， 即復加敬問世尊： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛所現化阿難， 即復加敬問世尊：

「如佛所說大菩薩， 能以名聞作佛事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如佛所說大菩薩， 能以名聞作佛事，

娑婆世界有是不？ 唯願世尊為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑婆世界有是不？ 唯願世尊為我說。」

佛言：「我壽不久留， 今此眾生福微淺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我壽不久留， 今此眾生福微淺，

諸佛菩提甚難信， 如來所說深無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩提甚難信， 如來所說深無極。

阿難當知有菩薩， 今現在此大會中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難當知有菩薩， 今現在此大會中，

是諸菩薩大莊嚴， 十方諸佛讚不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩大莊嚴， 十方諸佛讚不盡。

阿難觀是跋陀婆， 又觀寶積法寶積， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難觀是跋陀婆， 又觀寶積法寶積，

導師智者及星得， 并婆羅門那羅達； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師智者及星得， 并婆羅門那羅達；

又觀帝德善比丘， 婆樓那天婆羅(丹樓)那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又觀帝德善比丘， 婆樓那天婆羅(丹樓)那，

亦觀善力大比丘， 是等行願難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦觀善力大比丘， 是等行願難思議。

是諸菩薩稱不虛， 皆發不虛大莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩稱不虛， 皆發不虛大莊嚴，

若有見者尚獲利， 況復親近受教誨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有見者尚獲利， 況復親近受教誨！

若有眾生得見者， 或復聞其大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生得見者， 或復聞其大名稱，

則於佛道無所疑， 常不復墮諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則於佛道無所疑， 常不復墮諸惡趣。

常能發行勤精進， 能善修集真智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能發行勤精進， 能善修集真智慧，

常能安住淨持戒， 能深志樂無上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能安住淨持戒， 能深志樂無上乘。

阿難！所有十方界， 諸佛世尊今現在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！所有十方界， 諸佛世尊今現在，

皆共稱揚是菩薩， 所發莊嚴大誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆共稱揚是菩薩， 所發莊嚴大誓願。

稱讚是等廣名聞， 令餘菩薩生貴心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱讚是等廣名聞， 令餘菩薩生貴心，

皆言欲見釋迦尊， 及諸具足莊嚴者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆言欲見釋迦尊， 及諸具足莊嚴者。

即時諸佛皆聽許， 各禮佛足敬遶已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時諸佛皆聽許， 各禮佛足敬遶已，

於彼佛土沒不現， 皆來到此娑婆界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼佛土沒不現， 皆來到此娑婆界。

聞是菩薩具足願， 於無上道轉精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是菩薩具足願， 於無上道轉精進，

如來即記當成佛， 國土壽量號如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來即記當成佛， 國土壽量號如是。

此等無量無數劫， 所有不善業因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等無量無數劫， 所有不善業因緣，

以是行業因緣故， 與我生此濁世中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是行業因緣故， 與我生此濁世中。

我今雖得無上道， 猶不喜見未來世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今雖得無上道， 猶不喜見未來世，

當有破戒諸比丘， 急性惡口麁獷言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當有破戒諸比丘， 急性惡口麁獷言。

是諸菩薩聞此事， 而加精進大莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩聞此事， 而加精進大莊嚴，

於飢饉中行大施， 法欲壞時演真教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於飢饉中行大施， 法欲壞時演真教。

今於佛前發誓言， 我要當以無上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於佛前發誓言， 我要當以無上法，

於後恐怖惡世中， 不惜身命利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後恐怖惡世中， 不惜身命利眾生。

但發是願尚為難， 況能成就如願行！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但發是願尚為難， 況能成就如願行！

如是等經及持者， 於惡世中被輕賤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等經及持者， 於惡世中被輕賤。

阿難觀彼顛倒世， 聞如是等諸經法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難觀彼顛倒世， 聞如是等諸經法，

於是中生非法想， 皆言是法非佛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是中生非法想， 皆言是法非佛說。

以我菩提得供養， 而便勤造破法緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以我菩提得供養， 而便勤造破法緣，

如是甚惡濁亂世， 誰能堪忍住是中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是甚惡濁亂世， 誰能堪忍住是中？」

斯人從佛聞是語， 即時悲泣淚交流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯人從佛聞是語， 即時悲泣淚交流，

念佛曠劫所修集， 此法如何便散滅！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛曠劫所修集， 此法如何便散滅！

時諸學人生厭心， 覺了有為無定相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸學人生厭心， 覺了有為無定相，

如救頭然勤精進， 漏盡無餘得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如救頭然勤精進， 漏盡無餘得涅槃。

諸天神聞惡世中， 正法毀滅皆憂慼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天神聞惡世中， 正法毀滅皆憂慼：

「我等寧於今命終， 勿見如是法壞時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等寧於今命終， 勿見如是法壞時。

我等今見如世尊， 能大法施無畏者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等今見如世尊， 能大法施無畏者，

此等現前瞻仰佛， 聽說甚深無礙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等現前瞻仰佛， 聽說甚深無礙法。

又見比丘修諸禪， 定慧神通悉究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見比丘修諸禪， 定慧神通悉究竟，

於後惡世法壞時， 此等賢聖難復見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後惡世法壞時， 此等賢聖難復見。

諸惡比丘反熾盛， 持淨戒者無勢力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡比丘反熾盛， 持淨戒者無勢力，

乃不得暫止塔廟。」 時諸天神大憂惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃不得暫止塔廟。」 時諸天神大憂惱，

皆悲呼言：「奈何哉！ 佛法毀滅甚可惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悲呼言：「奈何哉！ 佛法毀滅甚可惜。

佛為是等修苦行， 而為惡人所輕毀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為是等修苦行， 而為惡人所輕毀。

自共朋黨相親友， 誹謗善人生過咎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自共朋黨相親友， 誹謗善人生過咎，

自言佛是我等師， 而違佛意毀正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自言佛是我等師， 而違佛意毀正法。

與清信女為因緣， 共結要誓同事業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與清信女為因緣， 共結要誓同事業，

并心共毀我正法， 於佛法中無敬心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并心共毀我正法， 於佛法中無敬心。

是眾惡等毀三寶， 為諸賢聖所遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是眾惡等毀三寶， 為諸賢聖所遠離，

如兇逸牛角峯利， 則為眾人之所避。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如兇逸牛角峯利， 則為眾人之所避。

於爾時世惡比丘， 而反輕笑修善者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於爾時世惡比丘， 而反輕笑修善者，

來世當有是顛倒， 應生厭離莫放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來世當有是顛倒， 應生厭離莫放逸。

於佛法中勤精進， 勿見如是濁亂世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛法中勤精進， 勿見如是濁亂世，

莫與此等相值遇， 與此同止甚苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫與此等相值遇， 與此同止甚苦惱。」