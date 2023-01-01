佛說華手經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說華手經卷第三

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

無憂品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無憂品第十二

爾時，佛告彌勒菩薩言：「阿逸多！何等名為真菩薩心？菩薩心者，不可思量、不可宣示，我今欲說譬喻證明此心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告彌勒菩薩言：「阿逸多！何等名為真菩薩心？菩薩心者，不可思量、不可宣示，我今欲說譬喻證明此心。

「阿逸多！乃往過去無量無邊阿僧祇劫，爾時有佛，號曰安王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，是安王佛壽八萬四千歲，有三大會：初會說法七十億人得阿羅漢；第二大會九十億人得阿羅漢；第三大會滿百億人得阿羅漢，諸漏已盡所作已辦，棄捨重擔逮得己利，盡諸有結正智解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！乃往過去無量無邊阿僧祇劫，爾時有佛，號曰安王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，是安王佛壽八萬四千歲，有三大會：初會說法七十億人得阿羅漢；第二大會九十億人得阿羅漢；第三大會滿百億人得阿羅漢，諸漏已盡所作已辦，棄捨重擔逮得己利，盡諸有結正智解脫。

「時有灌頂大王名師子德王，大夫人有二太子：一名無憂、二名離憂，一時俱生。是二王子共戲殿上，見安王佛大眾圍遶入憙見城。即時無憂謂離憂曰：『見安王佛從彼來耶？』離憂言：『見。』時無憂言：『我等可作，如安王佛。』即為離憂而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有灌頂大王名師子德王，大夫人有二太子：一名無憂、二名離憂，一時俱生。是二王子共戲殿上，見安王佛大眾圍遶入憙見城。即時無憂謂離憂曰：『見安王佛從彼來耶？』離憂言：『見。』時無憂言：『我等可作，如安王佛。』即為離憂而說偈言：

「『離憂！汝且觀， 是安王世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『離憂！汝且觀， 是安王世尊，

大眾所敬遶， 安祥從彼來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾所敬遶， 安祥從彼來。

我生如是心， 欲求無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我生如是心， 欲求無上道，

度生老病死， 一切苦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度生老病死， 一切苦眾生。

貪嫉恚慢故， 而作眾罪業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪嫉恚慢故， 而作眾罪業，

作眾罪業已， 輪轉諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作眾罪業已， 輪轉諸惡趣，

我當求佛道， 度此等眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當求佛道， 度此等眾生。

離憂汝亦當， 發此無上心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離憂汝亦當， 發此無上心，

諸佛甚難值， 如憂曇鉢華。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛甚難值， 如憂曇鉢華。』

「爾時，離憂以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，離憂以偈答言：

「『言說無所成， 世多說不行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『言說無所成， 世多說不行，

我不以言說， 但心行菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不以言說， 但心行菩提。

世多言作佛， 不能如說行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世多言作佛， 不能如說行，

是人皆虛言， 終無實果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人皆虛言， 終無實果報。

若但以言說， 而能得佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若但以言說， 而能得佛道，

一切言說者， 皆應得作佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切言說者， 皆應得作佛。』

「爾時，無憂重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，無憂重說偈言：

「『若如汝發心， 是則為慳貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若如汝發心， 是則為慳貪，

畏諸乞求故， 發心而無言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畏諸乞求故， 發心而無言。

大人請眾生， 等施財法分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大人請眾生， 等施財法分，

一切無所悋， 但欲成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無所悋， 但欲成菩提。

若如是發心， 名為懈怠者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如是發心， 名為懈怠者，

恐不如說行， 是則為可恥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恐不如說行， 是則為可恥。

汝疑無上道， 無量難獨成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝疑無上道， 無量難獨成，

豫生如是心， 故不敢發言。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豫生如是心， 故不敢發言。』

「時離憂言：『當共往問安王如來，我等發心誰為是真？若從佛聞，自當知之。』作是語已，即時離憂從梯而下，為供養故，持真珠屐及上寶衣，價直一億，往詣佛所。於時無憂即從殿上自投而下，身無所損，安隱而立，往詣佛所，脫身寶衣，解髻明珠，奉安王佛。佛愍受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時離憂言：『當共往問安王如來，我等發心誰為是真？若從佛聞，自當知之。』作是語已，即時離憂從梯而下，為供養故，持真珠屐及上寶衣，價直一億，往詣佛所。於時無憂即從殿上自投而下，身無所損，安隱而立，往詣佛所，脫身寶衣，解髻明珠，奉安王佛。佛愍受之。

「離憂從後來到佛所，時見無憂在佛邊立，即問之曰：『從何道來？』無憂答言：『我於殿上自投而下，身無傷損，安立佛所。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離憂從後來到佛所，時見無憂在佛邊立，即問之曰：『從何道來？』無憂答言：『我於殿上自投而下，身無傷損，安立佛所。』

「離憂即以無價寶衣及摩尼屐，奉安王佛，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離憂即以無價寶衣及摩尼屐，奉安王佛，而說偈言：

「『我得見世尊， 而從非道行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我得見世尊， 而從非道行，

今當修正道， 諸佛之所讚。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當修正道， 諸佛之所讚。』

「爾時，無憂又說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，無憂又說偈言：

「『若人惜身命， 猶汝來求道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若人惜身命， 猶汝來求道，

是人為自利， 不能益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人為自利， 不能益眾生。

我不惜身命， 願受諸勤苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不惜身命， 願受諸勤苦，

為利益眾生， 度眾苦惱者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利益眾生， 度眾苦惱者。

見佛即是道， 不應更餘求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛即是道， 不應更餘求，

凡夫行正道， 實墮邪徑中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫行正道， 實墮邪徑中。

眾生在邪道， 見是正是邪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生在邪道， 見是正是邪，

貪著即魔縛， 則遠離正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪著即魔縛， 則遠離正道。

我願常值佛， 常願得出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我願常值佛， 常願得出家，

常淨修梵行， 世世度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常淨修梵行， 世世度眾生，

常安住善法， 常持佛法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常安住善法， 常持佛法藏，

以是所持法， 大利益眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是所持法， 大利益眾生，

常發行精進， 聞法即解義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常發行精進， 聞法即解義，

常住於禪定， 功德故高尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住於禪定， 功德故高尊。』

「阿逸多！是二王子說此偈已，於安王佛所出家修道。各相謂言：『我先作佛！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！是二王子說此偈已，於安王佛所出家修道。各相謂言：『我先作佛！』

「時無憂比丘謂離憂曰：『汝以何行欲先作佛？』離憂答言：『我發心為一一眾生，於萬億劫受地獄苦而心無悔，至得阿耨多羅三藐三菩提。我以如是堅固莊嚴，又以堪忍柔和之心。假使有人從東方來，持諸糞火、屎尿毒瓶，繫我頭上，我於爾時，不生瞋恨，不惡眼視亦不呵罵，但作是念：「我今行忍，為求佛法，生佛智慧，欲令此人得滅度故。若我瞋恨與彼何異？我是行人彼非行者，我不應起非行者業。行者之業我所應起，所謂自斷瞋恨，亦斷無量眾生瞋恨而為說法。」我為阿耨多羅三藐三菩提故，如是莊嚴。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時無憂比丘謂離憂曰：『汝以何行欲先作佛？』離憂答言：『我發心為一一眾生，於萬億劫受地獄苦而心無悔，至得阿耨多羅三藐三菩提。我以如是堅固莊嚴，又以堪忍柔和之心。假使有人從東方來，持諸糞火、屎尿毒瓶，繫我頭上，我於爾時，不生瞋恨，不惡眼視亦不呵罵，但作是念：「我今行忍，為求佛法，生佛智慧，欲令此人得滅度故。若我瞋恨與彼何異？我是行人彼非行者，我不應起非行者業。行者之業我所應起，所謂自斷瞋恨，亦斷無量眾生瞋恨而為說法。」我為阿耨多羅三藐三菩提故，如是莊嚴。』

「爾時，無憂問離憂曰：『汝見是心，以知是心發莊嚴耶？』離憂答言：『若無是心，則無莊嚴。若無莊嚴，云何當有菩薩修道？是故當知，有是心故，菩薩修道出於世間。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，無憂問離憂曰：『汝見是心，以知是心發莊嚴耶？』離憂答言：『若無是心，則無莊嚴。若無莊嚴，云何當有菩薩修道？是故當知，有是心故，菩薩修道出於世間。』

「無憂比丘語離憂言：『莫作此說，有是心故，故有莊嚴。所以者何？心空如幻，念念生滅。若空如幻念念生滅，是法無相亦無無相。離憂！若有、若無皆名為見，若有是見皆是邪見，若是邪見即是邪道，不名菩提，是人遠離菩提之道，無所悕望。是故當知，有、無等法皆是戲論。戲論法者，菩薩不應親近修習。何法菩薩所應習近？無法菩薩所應習近。所以者何？若法可習，是則非法，是故菩薩於一切法不應樂著。所以者何？是阿耨多羅三藐三菩提，非著法故。若菩薩如是得解，亦是非法。所以者何？非得解相是名菩提。又菩薩如是知、如是觀者，亦墮非法。所以者何？無解脫相是名菩提。若菩薩如是修習，我於是法當如是證，即墮非法。所以者何？無性、無說是名菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無憂比丘語離憂言：『莫作此說，有是心故，故有莊嚴。所以者何？心空如幻，念念生滅。若空如幻念念生滅，是法無相亦無無相。離憂！若有、若無皆名為見，若有是見皆是邪見，若是邪見即是邪道，不名菩提，是人遠離菩提之道，無所悕望。是故當知，有、無等法皆是戲論。戲論法者，菩薩不應親近修習。何法菩薩所應習近？無法菩薩所應習近。所以者何？若法可習，是則非法，是故菩薩於一切法不應樂著。所以者何？是阿耨多羅三藐三菩提，非著法故。若菩薩如是得解，亦是非法。所以者何？非得解相是名菩提。又菩薩如是知、如是觀者，亦墮非法。所以者何？無解脫相是名菩提。若菩薩如是修習，我於是法當如是證，即墮非法。所以者何？無性、無說是名菩提。』

「爾時，離憂謂無憂言：『若菩提有，汝當言有；無，應言無。汝以何故，於阿耨多羅三藐三菩提中都無所說？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，離憂謂無憂言：『若菩提有，汝當言有；無，應言無。汝以何故，於阿耨多羅三藐三菩提中都無所說？』

「無憂答言：『汝善知識！菩提名為非戲論法，汝莫戲論若有、若無。所以者何？諸有戲論皆非菩提，若無戲論即是菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無憂答言：『汝善知識！菩提名為非戲論法，汝莫戲論若有、若無。所以者何？諸有戲論皆非菩提，若無戲論即是菩提。』

「時，離憂言：『善知識！我於汝說不解義趣，謂諸戲論皆非菩提，無戲論法是即菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，離憂言：『善知識！我於汝說不解義趣，謂諸戲論皆非菩提，無戲論法是即菩提。』

「無憂答言：『汝善知識！可共詣佛，請決所疑。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無憂答言：『汝善知識！可共詣佛，請決所疑。』

「時二比丘俱詣佛所，頂禮佛足，於一面坐。離憂比丘以先所論，具向佛說。時，安王佛可無憂言：『善哉，善哉！』既印可已，告離憂曰：『如無憂言：謂有戲論皆非菩提，無戲論法是則菩提。所以者何？離諸戲論是名菩提。云何為離？一切戲論皆悉寂滅。何名戲論？色陰戲論，受、想、行、識陰戲論；戒品、定品、慧品戲論；少欲知足、苦行頭陀、易滿易養、空閑靜處，皆是戲論。是諸戲論從何處起？皆從憶想分別故起。何謂分別？謂分別色、受、想、行、識，分別戒品、定品、慧品、少欲知足諸功德等。若分別色即是非色，是分別中則無戒品、定品、慧品、少欲知足、行頭陀等，是分別中亦無色空；又若分別受、想、行識即是非識，是分別中則無戒品、定品、慧品、少欲知足、行頭陀等，是分別中亦無識空。能如此知，是慧亦空。如是空中，無有諸相若一、若異，是名菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時二比丘俱詣佛所，頂禮佛足，於一面坐。離憂比丘以先所論，具向佛說。時，安王佛可無憂言：『善哉，善哉！』既印可已，告離憂曰：『如無憂言：謂有戲論皆非菩提，無戲論法是則菩提。所以者何？離諸戲論是名菩提。云何為離？一切戲論皆悉寂滅。何名戲論？色陰戲論，受、想、行、識陰戲論；戒品、定品、慧品戲論；少欲知足、苦行頭陀、易滿易養、空閑靜處，皆是戲論。是諸戲論從何處起？皆從憶想分別故起。何謂分別？謂分別色、受、想、行、識，分別戒品、定品、慧品、少欲知足諸功德等。若分別色即是非色，是分別中則無戒品、定品、慧品、少欲知足、行頭陀等，是分別中亦無色空；又若分別受、想、行識即是非識，是分別中則無戒品、定品、慧品、少欲知足、行頭陀等，是分別中亦無識空。能如此知，是慧亦空。如是空中，無有諸相若一、若異，是名菩提。』

「爾時，離憂聞說是法，逮無生忍，又亦得知是菩提心，以是心故名為菩薩。時二菩薩觀如是法，信解隨順，八萬歲中常勤精進，經行不息未曾睡臥，八萬歲中不生貪欲、恚、癡之心。是二菩薩於此命終，即生下方第千世界妙肩佛所，俱共出家，自識宿命，精進如前。如是展轉從一佛所至一佛所，得值六百八千萬億諸佛世尊，於諸佛法常得出家，精進如前。然後無憂先得作佛，號上眾嚴；離憂菩薩於餘佛國，後得作佛，號日上眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，離憂聞說是法，逮無生忍，又亦得知是菩提心，以是心故名為菩薩。時二菩薩觀如是法，信解隨順，八萬歲中常勤精進，經行不息未曾睡臥，八萬歲中不生貪欲、恚、癡之心。是二菩薩於此命終，即生下方第千世界妙肩佛所，俱共出家，自識宿命，精進如前。如是展轉從一佛所至一佛所，得值六百八千萬億諸佛世尊，於諸佛法常得出家，精進如前。然後無憂先得作佛，號上眾嚴；離憂菩薩於餘佛國，後得作佛，號日上眾。」

佛告彌勒：「是二佛法廣宣流布，壽命無量阿僧祇劫。阿逸多！是名菩薩摩訶薩心，無來無去無所貪著，無生無滅，無住無動。若有眾生起是心者，則為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「是二佛法廣宣流布，壽命無量阿僧祇劫。阿逸多！是名菩薩摩訶薩心，無來無去無所貪著，無生無滅，無住無動。若有眾生起是心者，則為希有。」

爾時，世尊欲明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲明此義而說偈言：

「佛燈出於世， 萬億劫難值， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛燈出於世， 萬億劫難值，

如優曇鉢華， 時時乃一現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如優曇鉢華， 時時乃一現。

深發菩提心， 正行佛道者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深發菩提心， 正行佛道者，

如是大菩薩， 世間亦難遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大菩薩， 世間亦難遇。

是故若有人， 能發此大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故若有人， 能發此大心，

斯人當作佛， 處眾師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯人當作佛， 處眾師子吼。

自在師子吼， 能轉淨法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在師子吼， 能轉淨法輪，

佛神通無礙， 皆在初心中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神通無礙， 皆在初心中。

佛相三十二， 十八不共法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛相三十二， 十八不共法，

是法及諸相， 皆在初心中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法及諸相， 皆在初心中。

諸佛不虛行， 象王迴觀法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛不虛行， 象王迴觀法，

及無見頂相， 皆在初心中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及無見頂相， 皆在初心中。

布施持戒忍， 精進禪智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施持戒忍， 精進禪智慧，

此諸波羅蜜， 皆在初心中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸波羅蜜， 皆在初心中。

如是諸功德， 及諸餘佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸功德， 及諸餘佛法，

當知是一切， 皆在初心中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知是一切， 皆在初心中。

聲聞戒定慧， 及眾神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞戒定慧， 及眾神通力，

如是等諸法， 亦在初心中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸法， 亦在初心中。

若我本不發， 無上菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我本不發， 無上菩提心，

今則不能得， 一切佛智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今則不能得， 一切佛智慧。

尚不能自得， 況令眾生聞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚不能自得， 況令眾生聞？

聲聞弟子眾， 亦不出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞弟子眾， 亦不出世間。

若深行因緣， 證辟支佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若深行因緣， 證辟支佛道，

為世作福田， 入無餘泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世作福田， 入無餘泥洹。

是等諸功德， 亦在初心中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等諸功德， 亦在初心中。

世間出世間， 一切諸樂具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間出世間， 一切諸樂具，

當知此等事， 皆因菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知此等事， 皆因菩提心。

汝等觀是心， 所得之果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等觀是心， 所得之果報，

無量無數劫， 不能盡其邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 不能盡其邊。

汝等觀是心， 念念常生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等觀是心， 念念常生滅，

如幻無所有， 而得大果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻無所有， 而得大果報。

是心屬諸緣， 無一決定相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是心屬諸緣， 無一決定相，

如是不定心， 能得大果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不定心， 能得大果報。

是心不在緣， 亦不離眾緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是心不在緣， 亦不離眾緣，

非有亦非無， 而能起大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有亦非無， 而能起大果。

智者知是心， 能生佛智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者知是心， 能生佛智慧，

誰當不貴重？ 唯除貪著者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰當不貴重？ 唯除貪著者。

若人依止色， 依受想行識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人依止色， 依受想行識，

於法作二相， 以虛誑自縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法作二相， 以虛誑自縛。

如人在虛空， 自謂我有縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人在虛空， 自謂我有縛，

是人自繫故， 常縛果報中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人自繫故， 常縛果報中。

是故知心性， 虛誑無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故知心性， 虛誑無所有，

不應生疑見， 是心非定相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應生疑見， 是心非定相。

是心及眾緣， 皆空無自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是心及眾緣， 皆空無自性，

若人如是知， 終不退菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人如是知， 終不退菩提。

若法性自空， 是法即無生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法性自空， 是法即無生，

一切無生法， 是名真智種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無生法， 是名真智種。

若人如是知， 我授菩提記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人如是知， 我授菩提記，

不以陰離陰， 而可得受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以陰離陰， 而可得受記。

若知法無相， 亦不取此慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知法無相， 亦不取此慧，

如是正智者， 是名真發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是正智者， 是名真發心。

得是堅固心， 斯人則能忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是堅固心， 斯人則能忍，

惡口諸毀辱， 刀杖等眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡口諸毀辱， 刀杖等眾苦。

若人得是忍， 則無貪恚心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人得是忍， 則無貪恚心，

自得利不高， 亦不嫉他人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自得利不高， 亦不嫉他人。

能建於是忍， 滅有無二邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能建於是忍， 滅有無二邊，

斯人於世間， 能行不壞智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯人於世間， 能行不壞智。

是故當修此， 空無性法忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故當修此， 空無性法忍，

我本亦修集， 故得成菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我本亦修集， 故得成菩提。」

中說品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中說品第十三

爾時，東方過六萬八千阿僧祇界，有世界名上意，是中有佛，號曰空性，今現在。是空性佛與月菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時月菩薩見大光明、聞大音聲，問空性佛言：「是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方過六萬八千阿僧祇界，有世界名上意，是中有佛，號曰空性，今現在。是空性佛與月菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時月菩薩見大光明、聞大音聲，問空性佛言：「是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「西方去此，過六萬八千阿僧祇界，有世界名娑婆，佛號釋迦文，今現在，說菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方去此，過六萬八千阿僧祇界，有世界名娑婆，佛號釋迦文，今現在，說菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」

時，月菩薩白空性佛言：「世尊！我欲詣彼娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，月菩薩白空性佛言：「世尊！我欲詣彼娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。」時月菩薩即從坐起，頂禮佛足，遶已欲去。時，空性佛持白蓮華與月菩薩，作如是言：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少惱、少病，起居輕利，氣力強耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。」時月菩薩即從坐起，頂禮佛足，遶已欲去。時，空性佛持白蓮華與月菩薩，作如是言：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少惱、少病，起居輕利，氣力強耶？」

時月菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，於一面立，而白佛言：「空性如來問訊世尊：少病、少惱，起居輕利，遊步安耶？以此蓮華持與世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時月菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，於一面立，而白佛言：「空性如來問訊世尊：少病、少惱，起居輕利，遊步安耶？以此蓮華持與世尊。」

時佛受華問月菩薩言：「善男子！彼空性佛少病、少惱，氣力安不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛受華問月菩薩言：「善男子！彼空性佛少病、少惱，氣力安不？」

時月菩薩白世尊曰：「空性如來於彼世界安隱、無恙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時月菩薩白世尊曰：「空性如來於彼世界安隱、無恙。」

東方去此過于四萬阿僧祇界，有世界名妙陀羅尼，是中有佛，號名聞力王，今現在，為智流布菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時此菩薩見大光明、聞大音聲，問名聞力王佛言：「世尊！今此光明及大音聲，是誰所為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過于四萬阿僧祇界，有世界名妙陀羅尼，是中有佛，號名聞力王，今現在，為智流布菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時此菩薩見大光明、聞大音聲，問名聞力王佛言：「世尊！今此光明及大音聲，是誰所為？」

彼佛答言：「西方去此，過于四萬阿僧祇界，有世界名娑婆，佛號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方去此，過于四萬阿僧祇界，有世界名娑婆，佛號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」

時，智流布菩薩白彼佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，智流布菩薩白彼佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。」時智流布既蒙聽許，頂禮佛足，遶已欲去。時，名聞力王佛即以一裹赤末栴檀香，而與之曰：「汝持此香與釋迦文，并以我言，問訊彼佛：少惱、少病，起居輕利，氣力安耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。」時智流布既蒙聽許，頂禮佛足，遶已欲去。時，名聞力王佛即以一裹赤末栴檀香，而與之曰：「汝持此香與釋迦文，并以我言，問訊彼佛：少惱、少病，起居輕利，氣力安耶？」

時彼菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，於一面立，而白佛言：「名聞力王佛問訊世尊：少病、少惱，起居輕利，遊步安耶？以此末香持與世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，於一面立，而白佛言：「名聞力王佛問訊世尊：少病、少惱，起居輕利，遊步安耶？以此末香持與世尊。」

佛受香已，而問之曰：「名聞力王佛少惱、少病，氣力安不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛受香已，而問之曰：「名聞力王佛少惱、少病，氣力安不？」

彼菩薩言：「名聞世尊於彼世界安隱、無恙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「名聞世尊於彼世界安隱、無恙。」

東方去此過三萬九千阿僧祇界，有世界名月出光，是中有佛，號曰放光，今現在，為明輪菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時，明輪菩薩見大光明、聞謦欬聲，問放光佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過三萬九千阿僧祇界，有世界名月出光，是中有佛，號曰放光，今現在，為明輪菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時，明輪菩薩見大光明、聞謦欬聲，問放光佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「西方去此，度三萬九千阿僧祇界，有世界名娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方去此，度三萬九千阿僧祇界，有世界名娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」

時明輪菩薩白放光佛言：「世尊！我欲詣彼娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時明輪菩薩白放光佛言：「世尊！我欲詣彼娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。」時明輪菩薩既蒙聽許，頂禮佛足，遶已欲去。彼佛即以一大蓮華與明輪曰：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利，遊步強耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。」時明輪菩薩既蒙聽許，頂禮佛足，遶已欲去。彼佛即以一大蓮華與明輪曰：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利，遊步強耶？」

時彼菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，於一面立，而白佛言：「放光如來問訊世尊：少病、少惱，氣力安不？以此蓮華持與世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，於一面立，而白佛言：「放光如來問訊世尊：少病、少惱，氣力安不？以此蓮華持與世尊。」

佛受華已，而問之曰：「放光如來遊步康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛受華已，而問之曰：「放光如來遊步康耶？」

明輪答言：「放光世尊於彼世界安隱、無恙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明輪答言：「放光世尊於彼世界安隱、無恙。」

東方去此度三萬八千阿僧祇界，有世界名袈裟相，是中有佛，號曰離垢，今現在，為無邊寶嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時，無邊寶嚴菩薩見大光明、聞謦欬聲，問離垢佛言：「是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此度三萬八千阿僧祇界，有世界名袈裟相，是中有佛，號曰離垢，今現在，為無邊寶嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時，無邊寶嚴菩薩見大光明、聞謦欬聲，問離垢佛言：「是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「西方去此，過三萬八千阿僧祇界，有世界名娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方去此，過三萬八千阿僧祇界，有世界名娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」

時，無邊寶嚴菩薩白離垢佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及欲見彼具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，無邊寶嚴菩薩白離垢佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及欲見彼具足莊嚴大菩薩眾。」

離垢佛言：「欲往隨意。」即時，彼佛以一袈裟而與之言：「汝持此衣與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利、遊步安耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢佛言：「欲往隨意。」即時，彼佛以一袈裟而與之言：「汝持此衣與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利、遊步安耶？」

時彼菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，於一面立，而白佛言：「離垢如來問訊世尊：少病、少惱，氣力安不？持此袈裟以與世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，於一面立，而白佛言：「離垢如來問訊世尊：少病、少惱，氣力安不？持此袈裟以與世尊。」

佛受衣已，而問之曰：「離垢如來於彼世界遊步安耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛受衣已，而問之曰：「離垢如來於彼世界遊步安耶？」

彼菩薩言：「離垢世尊於彼世界安隱、無恙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「離垢世尊於彼世界安隱、無恙。」

東方去此過三萬七千阿僧祇界，有世界名蓮華，是中有佛，號雜華生德，今現在，為無量精進菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時無量精進菩薩見大光明、聞謦欬聲，問雜華生德佛言：「是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過三萬七千阿僧祇界，有世界名蓮華，是中有佛，號雜華生德，今現在，為無量精進菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時無量精進菩薩見大光明、聞謦欬聲，問雜華生德佛言：「是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「西方去此過三萬七千阿僧祇界，有世界名娑婆，是中有佛，號釋迦文；今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方去此過三萬七千阿僧祇界，有世界名娑婆，是中有佛，號釋迦文；今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明音聲。」

時，無量精進菩薩白雜華生德佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，無量精進菩薩白雜華生德佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。」彼佛即以一大蓮華而與之曰：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利、遊步強耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。」彼佛即以一大蓮華而與之曰：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利、遊步強耶？」

時彼菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，詣竹園中，頂禮佛足，於一面立，而白佛言：「雜華生德佛問訊世尊：少病、少惱，氣力安不？以此蓮華持與世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，詣竹園中，頂禮佛足，於一面立，而白佛言：「雜華生德佛問訊世尊：少病、少惱，氣力安不？以此蓮華持與世尊。」

佛受華已，而問之曰：「雜華生德如來在彼世界遊步康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛受華已，而問之曰：「雜華生德如來在彼世界遊步康耶？」

彼菩薩言：「雜華世尊於彼世界安隱、無恙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「雜華世尊於彼世界安隱、無恙。」

東方去此過三萬七千阿僧祇界，有世界名一蓋，是中有佛，號離怖畏，今現在，為網明菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時，網明菩薩見大光明、聞謦欬聲，問離怖畏佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過三萬七千阿僧祇界，有世界名一蓋，是中有佛，號離怖畏，今現在，為網明菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時，網明菩薩見大光明、聞謦欬聲，問離怖畏佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「西方去此，過三萬七千阿僧祇界，有世界名娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方去此，過三萬七千阿僧祇界，有世界名娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」

時網明菩薩白離怖畏佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時網明菩薩白離怖畏佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。」時彼如來即以百莖五色眾華與網明曰：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利、遊步安耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。」時彼如來即以百莖五色眾華與網明曰：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利、遊步安耶？」

時彼菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，而白佛言：「離怖畏佛問訊世尊：少病、少惱，氣力安不？以此眾華持與世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面，而白佛言：「離怖畏佛問訊世尊：少病、少惱，氣力安不？以此眾華持與世尊。」

佛受華已，問網明言：「離怖畏如來在彼世界遊步康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛受華已，問網明言：「離怖畏如來在彼世界遊步康耶？」

網明答言：「離怖畏世尊於彼世界安隱、無恙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明答言：「離怖畏世尊於彼世界安隱、無恙。」

東方去此過三萬六千阿僧祇界，有世界名上清淨，是中有佛，號曰智聚，今現在，為智力菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時智力菩薩見大光明、聞大音聲，問智聚佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過三萬六千阿僧祇界，有世界名上清淨，是中有佛，號曰智聚，今現在，為智力菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時智力菩薩見大光明、聞大音聲，問智聚佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「西方去此度三萬六千阿僧祇界，有世界名娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方去此度三萬六千阿僧祇界，有世界名娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」

時智力菩薩白智聚佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時智力菩薩白智聚佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」

智聚佛言：「欲往隨意。」時智聚佛持眾蓮華，而與之曰：「汝以此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少惱，少病，氣力輕強耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智聚佛言：「欲往隨意。」時智聚佛持眾蓮華，而與之曰：「汝以此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少惱，少病，氣力輕強耶？」

時智力菩薩頂禮佛足遶已而去。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時智力菩薩頂禮佛足遶已而去。餘如上說。

東方去此過三萬五千阿僧祇界，彼有世界名曰香聚，是中有佛，號栴檀香，今現在，為離垢菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時離垢菩薩見大光明、聞謦欬聲，問栴檀香佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過三萬五千阿僧祇界，彼有世界名曰香聚，是中有佛，號栴檀香，今現在，為離垢菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時離垢菩薩見大光明、聞謦欬聲，問栴檀香佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「西方去此過三萬五千阿僧祇界，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，說菩薩藏經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方去此過三萬五千阿僧祇界，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，說菩薩藏經。」

時離垢菩薩白栴檀香佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時離垢菩薩白栴檀香佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。」彼佛即以末栴檀裹而與之曰：「汝持此香與釋迦文。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。」彼佛即以末栴檀裹而與之曰：「汝持此香與釋迦文。」

時彼菩薩頂禮佛足遶已而去。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩頂禮佛足遶已而去。餘如上說。

東方去此過三萬五千阿僧祇界，有世界名阿竭流香，是中有佛，號大聲眼，今現在，為利世菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時利世菩薩見大光明、聞大音聲，問大聲眼佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過三萬五千阿僧祇界，有世界名阿竭流香，是中有佛，號大聲眼，今現在，為利世菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時利世菩薩見大光明、聞大音聲，問大聲眼佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「西方過此三萬五千阿僧祇界，彼有世界名曰娑婆，是中有佛名釋迦文，今現在，為菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方過此三萬五千阿僧祇界，彼有世界名曰娑婆，是中有佛名釋迦文，今現在，為菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」

時，利世菩薩白大聲眼佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，利世菩薩白大聲眼佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及見彼土具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。」彼佛以一高大蓮華而與之曰：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，氣力強耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。」彼佛以一高大蓮華而與之曰：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，氣力強耶？」

時利世菩薩頂禮佛足遶已而去。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時利世菩薩頂禮佛足遶已而去。餘如上說。

東方去此度三萬四千阿僧祇界，彼有世界名無邊聚，是中有佛，號曰寶積，今現在，為重智菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時重智菩薩見大光明、聞大音聲，問寶積佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此度三萬四千阿僧祇界，彼有世界名無邊聚，是中有佛，號曰寶積，今現在，為重智菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時重智菩薩見大光明、聞大音聲，問寶積佛言：「世尊！是為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「西方去此，過三萬四千阿僧祇界，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方去此，過三萬四千阿僧祇界，彼有世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經。是為彼佛光明、音聲。」

時重智菩薩白寶積佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及欲見彼大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時重智菩薩白寶積佛言：「世尊！我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養，及欲見彼大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。」時寶積佛即以一莖五色蓮華，而與之曰：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利、遊步強耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。」時寶積佛即以一莖五色蓮華，而與之曰：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利、遊步強耶？」

時彼菩薩頂禮佛足遶已而去。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩頂禮佛足遶已而去。餘如上說。

東方去此過于三萬阿僧祇界，彼有世界名曰眾香，是中有佛，號曰香象，今現在，為寶象菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時寶象菩薩見大光明、聞大音聲，問香象佛言：「此為何佛光明、音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過于三萬阿僧祇界，彼有世界名曰眾香，是中有佛，號曰香象，今現在，為寶象菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記。時寶象菩薩見大光明、聞大音聲，問香象佛言：「此為何佛光明、音聲？」

彼佛答言：「西方去此，過于三萬阿僧祇界，有世界名娑婆，佛號釋迦文，今現在。是為彼佛光明、音聲。」餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方去此，過于三萬阿僧祇界，有世界名娑婆，佛號釋迦文，今現在。是為彼佛光明、音聲。」餘如上說。

總相品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總相品第十四

東方去此過于二(丹作三)萬阿僧祇界，彼有世界名曰廣妙，是中有佛，號曰上眾，今現在，為智眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過于二(丹作三)萬阿僧祇界，彼有世界名曰廣妙，是中有佛，號曰上眾，今現在，為智眾菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過三萬二千阿僧祇界，有世界名雜相，是中有佛，號彌樓肩，今現在，為自在力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過三萬二千阿僧祇界，有世界名雜相，是中有佛，號彌樓肩，今現在，為自在力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過三萬二千阿僧祇界，有世界名華蓋，是中有佛，號曰一蓋，今現在，為一寶藏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過三萬二千阿僧祇界，有世界名華蓋，是中有佛，號曰一蓋，今現在，為一寶藏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此度三萬二千阿僧祇界，有世界名普明，是中有佛，號無閡眼，今現在，為智自在菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此度三萬二千阿僧祇界，有世界名普明，是中有佛，號無閡眼，今現在，為智自在菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過三萬一千阿僧祇界，有世界名善，是中有佛，號栴檀窟，今現在，為重智菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過三萬一千阿僧祇界，有世界名善，是中有佛，號栴檀窟，今現在，為重智菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過三萬一千阿僧祇界，有世界名善意，是中有佛，號曰妙肩，今現在，為益意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過三萬一千阿僧祇界，有世界名善意，是中有佛，號曰妙肩，今現在，為益意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此度三萬一千阿僧祇界，有世界名寶德，是中有佛，號曰網明，今現在，為智德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此度三萬一千阿僧祇界，有世界名寶德，是中有佛，號曰網明，今現在，為智德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過三萬一千阿僧祇界，有世界名德樂，是中有佛，號寶華德，今現在，為高華德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過三萬一千阿僧祇界，有世界名德樂，是中有佛，號寶華德，今現在，為高華德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過三萬一千阿僧祇界，有世界名讚歎，是中有佛，號智華寶明德，今現在，為上嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過三萬一千阿僧祇界，有世界名讚歎，是中有佛，號智華寶明德，今現在，為上嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過三萬一千阿僧祇界，有世界名眾善，是中有佛，號善出光，今現在，為寶光菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過三萬一千阿僧祇界，有世界名眾善，是中有佛，號善出光，今現在，為寶光菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過于三萬阿僧祇界，有世界名安隱，是中有佛，號滅諸怖畏，今現在，為無怖畏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過于三萬阿僧祇界，有世界名安隱，是中有佛，號滅諸怖畏，今現在，為無怖畏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過于三萬阿僧祇界，有世界名彌樓相，是中有佛，號彌樓肩，今現在，為妙肩菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過于三萬阿僧祇界，有世界名彌樓相，是中有佛，號彌樓肩，今現在，為妙肩菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此度二萬九千阿僧祇界，有世界名度一切憂惱，是中有佛，號曰安王，今現在，為梵音聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此度二萬九千阿僧祇界，有世界名度一切憂惱，是中有佛，號曰安王，今現在，為梵音聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬九千阿僧祇界，有世界名法，是中有佛，號曰法積，今現在，為智積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬九千阿僧祇界，有世界名法，是中有佛，號曰法積，今現在，為智積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此度二萬八千阿僧祇界，有世界名安立，是中有佛，號增十光，今現在，為增百光菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此度二萬八千阿僧祇界，有世界名安立，是中有佛，號增十光，今現在，為增百光菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬八千阿僧祇界，有世界名千明，是中有佛，號增千光，今現在，為普明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬八千阿僧祇界，有世界名千明，是中有佛，號增千光，今現在，為普明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此度二萬八千阿僧祇界，有世界名多伽樓香，是中有佛，號曰智光，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此度二萬八千阿僧祇界，有世界名多伽樓香，是中有佛，號曰智光，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬七千阿僧祇界，有世界名妙香，是中有佛，號寶出光，今現在，為無邊明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬七千阿僧祇界，有世界名妙香，是中有佛，號寶出光，今現在，為無邊明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬七千阿僧祇界，有世界名明嚴德，是中有佛，號無邊光，今現在，為藥王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬七千阿僧祇界，有世界名明嚴德，是中有佛，號無邊光，今現在，為藥王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬六千阿僧祇界，有世界名上善德，是中有佛，號無礙音，今現在，為梵音聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬六千阿僧祇界，有世界名上善德，是中有佛，號無礙音，今現在，為梵音聲菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬五千阿僧祇界，有世界名法，是中有佛，號曰網光，今現在，為自在菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬五千阿僧祇界，有世界名法，是中有佛，號曰網光，今現在，為自在菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬五千阿僧祇界，有世界名眾華，是中有佛，號曰寶意，今現在，為智香菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬五千阿僧祇界，有世界名眾華，是中有佛，號曰寶意，今現在，為智香菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬四千阿僧祇界，有世界名上清淨，是中有佛，號無邊陳(丹作際)，今現在，為寶陳菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬四千阿僧祇界，有世界名上清淨，是中有佛，號無邊陳(丹作際)，今現在，為寶陳菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬四千阿僧祇界，有世界名優鉢羅，是中有佛，號無邊自在，今現在，為曇無竭菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬四千阿僧祇界，有世界名優鉢羅，是中有佛，號無邊自在，今現在，為曇無竭菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬三千阿僧祇界，有世界名覺意處，是中有佛，號優鉢羅德，今現在，為華德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬三千阿僧祇界，有世界名覺意處，是中有佛，號優鉢羅德，今現在，為華德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬三千阿僧祇界，有世界名蓮華處，是中有佛，號曰智住，今現在，為寶滿菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬三千阿僧祇界，有世界名蓮華處，是中有佛，號曰智住，今現在，為寶滿菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬二千阿僧祇界，有世界名智力，是中有佛，號釋迦文，今現在，為寶牟尼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬二千阿僧祇界，有世界名智力，是中有佛，號釋迦文，今現在，為寶牟尼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬二千阿僧祇界，有世界名方流布，是中有佛，號智流布，今現在，為無邊精進菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬二千阿僧祇界，有世界名方流布，是中有佛，號智流布，今現在，為無邊精進菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬一千阿僧祇界，有世界名無邊，是中有佛，號娑(丹作婆)羅王，今現在，為寶娑(丹作婆)羅菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬一千阿僧祇界，有世界名無邊，是中有佛，號娑(丹作婆)羅王，今現在，為寶娑(丹作婆)羅菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬阿僧祇界，有世界名月，是中有佛，號寶娑羅，今現在，為普守菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬阿僧祇界，有世界名月，是中有佛，號寶娑羅，今現在，為普守菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過二萬阿僧祇界，有世界名娑呵，是中有佛，號曰調御，今現在，為調御菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過二萬阿僧祇界，有世界名娑呵，是中有佛，號曰調御，今現在，為調御菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過于二萬阿僧祇界，有世界名一蓋，是中有佛，號寶行列，今現在為列宿菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過于二萬阿僧祇界，有世界名一蓋，是中有佛，號寶行列，今現在為列宿菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過于二萬阿僧祇界，有世界名離一切憂惱，是中有佛，號不虛稱，今現在，為不虛名菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過于二萬阿僧祇界，有世界名離一切憂惱，是中有佛，號不虛稱，今現在，為不虛名菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬九千阿僧祇界，有世界名離憂，是中有佛，號曰德生，今現在，為無邊威德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬九千阿僧祇界，有世界名離憂，是中有佛，號曰德生，今現在，為無邊威德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬八千阿僧祇界，有世界名寂滅，是中有佛，號流布王，今現在，為勇德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬八千阿僧祇界，有世界名寂滅，是中有佛，號流布王，今現在，為勇德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬七千阿僧祇界，有世界名不虛見，是中有佛，號不虛力，今現在，為不虛嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬七千阿僧祇界，有世界名不虛見，是中有佛，號不虛力，今現在，為不虛嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬六千阿僧祇界，有世界名妙香，是中有佛，號曰香明，今現在，為寶明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬六千阿僧祇界，有世界名妙香，是中有佛，號曰香明，今現在，為寶明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬五千阿僧祇界，有世界名梵音聲，是中有佛，號無闇(丹作礙)音聲，今現在，為無差別嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬五千阿僧祇界，有世界名梵音聲，是中有佛，號無闇(丹作礙)音聲，今現在，為無差別嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬五千阿僧祇界，有世界名月光，是中有佛，號名聞力，今現在，為大智菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬五千阿僧祇界，有世界名月光，是中有佛，號名聞力，今現在，為大智菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬五千阿僧祇界，有世界名普明，是中有佛，號須彌頂高王，今現在，為智力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬五千阿僧祇界，有世界名普明，是中有佛，號須彌頂高王，今現在，為智力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬五千阿僧祇界，有世界名寶嚴，是中有佛，號寶生德，今現在，為大導師菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬五千阿僧祇界，有世界名寶嚴，是中有佛，號寶生德，今現在，為大導師菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬四千阿僧祇界，有世界名法，是中有佛，號曰華上，今現在，為得力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬四千阿僧祇界，有世界名法，是中有佛，號曰華上，今現在，為得力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬四千阿僧祇界，有世界名華住，是中有佛，號曰寶高，今現在，為名德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬四千阿僧祇界，有世界名華住，是中有佛，號曰寶高，今現在，為名德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬四千阿僧祇界，有世界名妙陀羅尼王，是中有佛，號曰香明，今現在，為陀羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬四千阿僧祇界，有世界名妙陀羅尼王，是中有佛，號曰香明，今現在，為陀羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬三千阿僧祇界，有世界名金明，是中有佛，號方流布嚴，今現在，為智流布嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬三千阿僧祇界，有世界名金明，是中有佛，號方流布嚴，今現在，為智流布嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬三千阿僧祇界，有世界名高智，是中有佛，號普守增上雲音王，今現在，為宿王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬三千阿僧祇界，有世界名高智，是中有佛，號普守增上雲音王，今現在，為宿王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬二千阿僧祇界，有世界名常明，是中有佛，號無邊明，今現在，為大明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬二千阿僧祇界，有世界名常明，是中有佛，號無邊明，今現在，為大明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬二千阿僧祇界，有世界名𤊟(丹作定)光，是中有佛，號無邊慧成，今現在，為德王明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬二千阿僧祇界，有世界名𤊟(丹作定)光，是中有佛，號無邊慧成，今現在，為德王明菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

東方去此過萬一千阿僧祇界，有世界名然燈，是中有佛，號無邊功德智明，今現在，為功德王明菩薩摩訶薩授無上道記。彼世界有無量寶池，池中皆有青、黃、赤、白、種種雜色千葉蓮華，皆悉廣大，從水而出，上高八萬四千由旬，一一華葉出千光明遍照十方。諸巷陌中皆悉平正，寶繩連綿以界道側。此諸巷中皆有寶樹，其樹皆高七千由旬，枝葉廣大能覆八萬四千由旬。一一樹上皆有八十億摩尼珠，以為果實。如是諸樹無量無數。蓮華光明常照世界，釋迦文佛淨光所蔽，悉不復現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過萬一千阿僧祇界，有世界名然燈，是中有佛，號無邊功德智明，今現在，為功德王明菩薩摩訶薩授無上道記。彼世界有無量寶池，池中皆有青、黃、赤、白、種種雜色千葉蓮華，皆悉廣大，從水而出，上高八萬四千由旬，一一華葉出千光明遍照十方。諸巷陌中皆悉平正，寶繩連綿以界道側。此諸巷中皆有寶樹，其樹皆高七千由旬，枝葉廣大能覆八萬四千由旬。一一樹上皆有八十億摩尼珠，以為果實。如是諸樹無量無數。蓮華光明常照世界，釋迦文佛淨光所蔽，悉不復現。

時，功德王明菩薩見此大光，問無邊功德智明佛言：「世尊！是何光明映照此界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，功德王明菩薩見此大光，問無邊功德智明佛言：「世尊！是何光明映照此界？」

彼佛答言：「西方去此，過萬一千阿僧祇界，有一世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經，是其光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方去此，過萬一千阿僧祇界，有一世界名曰娑婆，是中有佛，號釋迦文，今現在，為諸菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經，是其光明。」

時，功德王明菩薩白無邊功德智明佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，功德王明菩薩白無邊功德智明佛言：「我欲往詣娑婆世界，見釋迦文佛禮事、供養。」

彼佛報言：「欲往隨意。」是時，即以一大蓮華而與之曰：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利、遊步康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛報言：「欲往隨意。」是時，即以一大蓮華而與之曰：「汝持此華與釋迦文，并稱我言，問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利、遊步康耶？」

時彼菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面；白佛言：「世尊！無邊功德智明如來，問訊世尊：少病、少惱，氣力安不？持此蓮華以與世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩如大力士屈伸臂頃，於彼佛土忽然不現，到此世界至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，却住一面；白佛言：「世尊！無邊功德智明如來，問訊世尊：少病、少惱，氣力安不？持此蓮華以與世尊。」

佛受華已，而問之曰：「無邊功德智明如來於彼世界少病、少惱，遊步康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛受華已，而問之曰：「無邊功德智明如來於彼世界少病、少惱，遊步康耶？」

彼菩薩言：「無邊功德智明世尊，在彼世界安隱、無恙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩言：「無邊功德智明世尊，在彼世界安隱、無恙。」

從然燈剎至此中間，有世界名雜相，是中有佛，號曰上眾，今現在，為那羅延菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從然燈剎至此中間，有世界名雜相，是中有佛，號曰上眾，今現在，為那羅延菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從雜相剎至此中間，有世界名方流布，是中有佛，號佛華生德，今現在，為不虛力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從雜相剎至此中間，有世界名方流布，是中有佛，號佛華生德，今現在，為不虛力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從方流布剎至此中間，有世界名金剛住，是中有佛，號佛華出王，今現在，為寶火菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從方流布剎至此中間，有世界名金剛住，是中有佛，號佛華出王，今現在，為寶火菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金剛住剎至此中間，有世界名栴檀窟，是中有佛，號曰寶像，今現在，為觀世音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金剛住剎至此中間，有世界名栴檀窟，是中有佛，號曰寶像，今現在，為觀世音菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從栴檀窟剎至此中間，有世界名藥，是中有佛，號不虛稱，今現在，為不虛嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從栴檀窟剎至此中間，有世界名藥，是中有佛，號不虛稱，今現在，為不虛嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從藥剎至此中間，有世界名藥生，是中有佛，號無邊功德精進嚴，今現在，為持戒菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從藥剎至此中間，有世界名藥生，是中有佛，號無邊功德精進嚴，今現在，為持戒菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從藥生剎至此中間，有世界名普莊嚴，是中有佛，號發意即嚴一切眾生心，今現在，為佛華手菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從藥生剎至此中間，有世界名普莊嚴，是中有佛，號發意即嚴一切眾生心，今現在，為佛華手菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從普莊嚴剎至此中間，有世界名一蓋，是中有佛，號蓋行列，今現在，為寶行列菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從普莊嚴剎至此中間，有世界名一蓋，是中有佛，號蓋行列，今現在，為寶行列菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從一蓋剎至此中間，有世界名上華光，是中有佛，號明德王，今現在，為安立菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一蓋剎至此中間，有世界名上華光，是中有佛，號明德王，今現在，為安立菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從上華光剎至此中間，有世界名妙莊嚴，是中有佛，號德王明，今現在，為住諸功德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從上華光剎至此中間，有世界名妙莊嚴，是中有佛，號德王明，今現在，為住諸功德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙莊嚴剎至此中間，有世界名無邊德莊嚴，是中有佛，號度功德邊，今現在，為無邊功德稱菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙莊嚴剎至此中間，有世界名無邊德莊嚴，是中有佛，號度功德邊，今現在，為無邊功德稱菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無邊德莊嚴剎至此中間，有世界名十方流布，是中有佛，號曰然燈，今現在，為轉諸行嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無邊德莊嚴剎至此中間，有世界名十方流布，是中有佛，號曰然燈，今現在，為轉諸行嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從十方流布剎至此中間，有世界名燈行列，是中有佛，號曰然燈，今現在，為寶積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從十方流布剎至此中間，有世界名燈行列，是中有佛，號曰然燈，今現在，為寶積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從燈行列剎至此中間，有世界名珊瑚牙，是中有佛，號曰作明，今現在，為德積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從燈行列剎至此中間，有世界名珊瑚牙，是中有佛，號曰作明，今現在，為德積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從珊瑚牙剎至此中間，有世界名眾善，是中有佛，號曰無畏，今現在，為寶樂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從珊瑚牙剎至此中間，有世界名眾善，是中有佛，號曰無畏，今現在，為寶樂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾善剎至此中間，有世界名眾善，是中有佛，號曰德味，今現在，為得無畏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾善剎至此中間，有世界名眾善，是中有佛，號曰德味，今現在，為得無畏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾善剎至此中間，有世界名曰上善，是中有佛，號曰無畏，今現在，為離怖畏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾善剎至此中間，有世界名曰上善，是中有佛，號曰無畏，今現在，為離怖畏菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從上善剎至此中間，有世界名蓮華，是中有佛，號曰華德，今現在，為智手菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從上善剎至此中間，有世界名蓮華，是中有佛，號曰華德，今現在，為智手菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從蓮華剎至此中間，有世界名優鉢羅，是中有佛，號智華德，今現在，為無行行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從蓮華剎至此中間，有世界名優鉢羅，是中有佛，號智華德，今現在，為無行行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從優鉢羅剎至此中間，有世界名寶生，是中有佛，號曰寶積，今現在，為法積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從優鉢羅剎至此中間，有世界名寶生，是中有佛，號曰寶積，今現在，為法積菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶生剎至此中間，有世界名妙月，是中有佛，號無邊願，今現在，為演華菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從寶生剎至此中間，有世界名妙月，是中有佛，號無邊願，今現在，為演華菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙月剎至此中間，有世界名安住，是中有佛，號無邊功德王安立，今現在，為曇無竭菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙月剎至此中間，有世界名安住，是中有佛，號無邊功德王安立，今現在，為曇無竭菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從安住剎至此中間，有世界名住林，是中有佛，號曰寶肩(丹作首)，今現在，為藥王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從安住剎至此中間，有世界名住林，是中有佛，號曰寶肩(丹作首)，今現在，為藥王菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從住林剎至此中間，有世界名眾香，是中有佛，號娑羅王，今現在，為益意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從住林剎至此中間，有世界名眾香，是中有佛，號娑羅王，今現在，為益意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾香剎至此中間，有世界名華德，是中有佛，號曰寶明，今現在，為曰得菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾香剎至此中間，有世界名華德，是中有佛，號曰寶明，今現在，為曰得菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從華德剎至此中間，有世界名一聚，是中有佛，號曰寶聚，今現在，為火得菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從華德剎至此中間，有世界名一聚，是中有佛，號曰寶聚，今現在，為火得菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從一聚剎至此中間，有世界名過諸憂惱，是中有佛，號曰上眾，今現在，為上嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一聚剎至此中間，有世界名過諸憂惱，是中有佛，號曰上眾，今現在，為上嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從過諸憂惱剎至此中間，有世界名離憂，是中有佛，號無邊德嚴，今現在，為善思嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從過諸憂惱剎至此中間，有世界名離憂，是中有佛，號無邊德嚴，今現在，為善思嚴菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從離憂剎至此中間，有世界名諸功德處，是中有佛，號觀世音，今現在，為普守菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從離憂剎至此中間，有世界名諸功德處，是中有佛，號觀世音，今現在，為普守菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從諸功德處剎至此中間，有世界名寶明，是中有佛，號須彌明，今現在，為安住菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從諸功德處剎至此中間，有世界名寶明，是中有佛，號須彌明，今現在，為安住菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶明剎至此中間，有世界名一切功德莊嚴，是中有佛，號無邊自在力，今現在，為藥善菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從寶明剎至此中間，有世界名一切功德莊嚴，是中有佛，號無邊自在力，今現在，為藥善菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從一切功德莊嚴剎至此中間，有世界名覺意莊嚴，是中有佛，號極高行，今現在，為善思益意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切功德莊嚴剎至此中間，有世界名覺意莊嚴，是中有佛，號極高行，今現在，為善思益意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從覺意莊嚴剎至此中間，有世界名無塵垢，是中有佛，號寶華德，今現在，為益意德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從覺意莊嚴剎至此中間，有世界名無塵垢，是中有佛，號寶華德，今現在，為益意德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從無塵垢剎至此中間，有世界名雲陰，是中有佛，號無量神通自在，今現在，為得念菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無塵垢剎至此中間，有世界名雲陰，是中有佛，號無量神通自在，今現在，為得念菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從雲陰剎至此中間，有世界名華網覆，是中有佛，號隨眾願嚴，今現在，為益意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從雲陰剎至此中間，有世界名華網覆，是中有佛，號隨眾願嚴，今現在，為益意菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從華網覆剎至此中間，有世界名列宿，是中有佛，號高寶蓋，今現在，為無憂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從華網覆剎至此中間，有世界名列宿，是中有佛，號高寶蓋，今現在，為無憂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從列宿剎至此中間，有世界名寶華，是中有佛，號曰上眾，今現在，為自在菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從列宿剎至此中間，有世界名寶華，是中有佛，號曰上眾，今現在，為自在菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從寶華剎至此中間，有世界名普香，是中有佛，號無量華，今現在，為香象菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從寶華剎至此中間，有世界名普香，是中有佛，號無量華，今現在，為香象菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從普香剎至此中間，有世界名華，是中有佛，號寶自在，今現在，為離憂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從普香剎至此中間，有世界名華，是中有佛，號寶自在，今現在，為離憂菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從華剎至此中間，有世界名雜寶相，是中有佛，號月出德，今現在，為轉諸難菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從華剎至此中間，有世界名雜寶相，是中有佛，號月出德，今現在，為轉諸難菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從雜寶相剎至此中間，有世界名眾歸，是中有佛，號發心即轉法輪，今現在，為轉不退法輪菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從雜寶相剎至此中間，有世界名眾歸，是中有佛，號發心即轉法輪，今現在，為轉不退法輪菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從眾歸剎至此中間，有世界名多安，是中有佛，號十方流布，今現在，與智流布菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾歸剎至此中間，有世界名多安，是中有佛，號十方流布，今現在，與智流布菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從多安剎至此中間，有世界名金剛，是中有佛，號拘陵王，今現在，為利益行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從多安剎至此中間，有世界名金剛，是中有佛，號拘陵王，今現在，為利益行菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從金剛剎至此中間，有世界名藥(丹作樂)，是中有佛，號曰日燈，今現在，為月(丹作日)菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金剛剎至此中間，有世界名藥(丹作樂)，是中有佛，號曰日燈，今現在，為月(丹作日)菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從樂剎至此中間，有世界名安隱，是中有佛，號曰上寶，今現在，為火得菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從樂剎至此中間，有世界名安隱，是中有佛，號曰上寶，今現在，為火得菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從安隱剎至此中間，有世界名娑婆，是中有佛，號智生德，今現在，為智德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從安隱剎至此中間，有世界名娑婆，是中有佛，號智生德，今現在，為智德菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從娑婆剎至此中間，有世界名純樂，是中有佛，號安立功德王，今現在為離怖菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從娑婆剎至此中間，有世界名純樂，是中有佛，號安立功德王，今現在為離怖菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從純樂剎至此中間，有世界名列宿開，是中有佛，號無礙眼，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從純樂剎至此中間，有世界名列宿開，是中有佛，號無礙眼，今現在，為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從列宿開剎至此中間，有世界名妙金剛，是中有佛，號曰無畏，今現在，為臣(丹作巨)山菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從列宿開剎至此中間，有世界名妙金剛，是中有佛，號曰無畏，今現在，為臣(丹作巨)山菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。

從妙金剛剎至此中間，有世界名月出，是中有佛，號曰智聚，今現在，為堅力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從妙金剛剎至此中間，有世界名月出，是中有佛，號曰智聚，今現在，為堅力菩薩摩訶薩授無上道記。餘如上說。