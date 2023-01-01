佛說華手經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說華手經卷第二

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

念處品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念處品第六

佛告跋陀婆羅：「於爾時世，諸善人等應作是念：『我等當自依四念處。』四念處者，於聖法中一切諸法皆名念處。所以者何？一切諸法常住自性，無能壞故，是念處門、法所住門、入法初門、八聖道門、三解脫門。解脫門者，以不二法捨離二邊，得聖解脫。不二法者，是無所有；若無所有，即是無盡，是名正見。遠離二邊，邊即自空，無有真實。跋陀婆羅！當知如來不以見邊而得離邊，本無有邊故曰離邊。諸佛世尊離一切法，智者不如凡夫所受。跋陀婆羅！求法真相實不可得，故名為離，是法虛妄無得無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀婆羅：「於爾時世，諸善人等應作是念：『我等當自依四念處。』四念處者，於聖法中一切諸法皆名念處。所以者何？一切諸法常住自性，無能壞故，是念處門、法所住門、入法初門、八聖道門、三解脫門。解脫門者，以不二法捨離二邊，得聖解脫。不二法者，是無所有；若無所有，即是無盡，是名正見。遠離二邊，邊即自空，無有真實。跋陀婆羅！當知如來不以見邊而得離邊，本無有邊故曰離邊。諸佛世尊離一切法，智者不如凡夫所受。跋陀婆羅！求法真相實不可得，故名為離，是法虛妄無得無失。

「跋陀婆羅！以是義故，昔曾有天來問我言：『沙門喜耶？』我即答言：『我得何事而有喜耶？』又問：『憂耶？』我又答言：『為失何事而有憂耶？』又問：『不喜不憂耶？』答言：『如是。』天言：『善哉！不喜、不憂。』又問天曰：『得吾何意？』天曰：『我謂沙門安處寂滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋陀婆羅！以是義故，昔曾有天來問我言：『沙門喜耶？』我即答言：『我得何事而有喜耶？』又問：『憂耶？』我又答言：『為失何事而有憂耶？』又問：『不喜不憂耶？』答言：『如是。』天言：『善哉！不喜、不憂。』又問天曰：『得吾何意？』天曰：『我謂沙門安處寂滅。』

「跋陀婆羅！汝觀是天速得我法。彼時天者今在此會，知一切法本性寂滅，當知是天昔曾供養五百佛故，於我法中速得通達。是故佛說，不種善根善根未熟。於聲聞法尚不能解，況於我法能速通達！跋陀婆羅！若聞是法能速解者，功德極少，猶於千佛殖諸善本。所以者何？善根廣大，乃能通達甚深智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋陀婆羅！汝觀是天速得我法。彼時天者今在此會，知一切法本性寂滅，當知是天昔曾供養五百佛故，於我法中速得通達。是故佛說，不種善根善根未熟。於聲聞法尚不能解，況於我法能速通達！跋陀婆羅！若聞是法能速解者，功德極少，猶於千佛殖諸善本。所以者何？善根廣大，乃能通達甚深智慧。」

時跋陀婆羅菩薩、寶積菩薩、導師菩薩、星得菩薩、那羅達菩薩、帝天菩薩、水天菩薩、善力菩薩、大意菩薩、益意菩薩、增意菩薩、不虛見菩薩、善住意菩薩、過力菩薩、常精進菩薩、不休息菩薩、日藏菩薩等，五百菩薩各以眾華供散佛上，而作是言：「世尊！若有眾生求是等經及得聞者，皆令必定佛菩提道。又以是緣，當令十方現在諸佛得請久住及說法者，令眾具足助菩提法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時跋陀婆羅菩薩、寶積菩薩、導師菩薩、星得菩薩、那羅達菩薩、帝天菩薩、水天菩薩、善力菩薩、大意菩薩、益意菩薩、增意菩薩、不虛見菩薩、善住意菩薩、過力菩薩、常精進菩薩、不休息菩薩、日藏菩薩等，五百菩薩各以眾華供散佛上，而作是言：「世尊！若有眾生求是等經及得聞者，皆令必定佛菩提道。又以是緣，當令十方現在諸佛得請久住及說法者，令眾具足助菩提法。」

爾時，佛問跋陀婆羅：「眾生於汝有何等利，而能為之發是大願，及為請佛久住說法，令眾具足助菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛問跋陀婆羅：「眾生於汝有何等利，而能為之發是大願，及為請佛久住說法，令眾具足助菩提道？」

跋陀婆羅白世尊曰：「不以眾生損益我故而發莊嚴，不作是念：『此諸眾生利益我故，令住佛法；於我有損，不住佛法。』諸菩薩等不以如是分別莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀婆羅白世尊曰：「不以眾生損益我故而發莊嚴，不作是念：『此諸眾生利益我故，令住佛法；於我有損，不住佛法。』諸菩薩等不以如是分別莊嚴。

「譬如，世尊！波梨質多拘毘羅樹華葉盛時，忉利諸天見其敷榮，心大歡喜，於此樹下五樂自娛。世尊！忉利諸天於此樹王有何損益，而令諸天心生愛樂，常詣其下五欲自娛，見之便得無比喜樂？諸菩薩等亦復如是，不以眾生有利有損而發莊嚴，但作是念：『何時當得具佛智慧，為十方界無量眾生之所歸趣？』如彼天樹，其華敷開，諸天所樂。當令眾生以佛五根法喜自娛，如彼樹王，諸天於下五樂自娛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如，世尊！波梨質多拘毘羅樹華葉盛時，忉利諸天見其敷榮，心大歡喜，於此樹下五樂自娛。世尊！忉利諸天於此樹王有何損益，而令諸天心生愛樂，常詣其下五欲自娛，見之便得無比喜樂？諸菩薩等亦復如是，不以眾生有利有損而發莊嚴，但作是念：『何時當得具佛智慧，為十方界無量眾生之所歸趣？』如彼天樹，其華敷開，諸天所樂。當令眾生以佛五根法喜自娛，如彼樹王，諸天於下五樂自娛。

「復次，世尊！離眾生故而發莊嚴，非得眾生；以離我故而發莊嚴，非得我也；以離法故而發莊嚴，非得諸法；以離陰故而發莊嚴，非得諸陰；以離界故而發莊嚴，非得諸界；以離入故而發莊嚴，非得諸入。世尊！是莊嚴中無有諸果，莊嚴離故，以是果空，當於諸法無取無捨而發莊嚴。世尊！如是莊嚴相不可得，是莊嚴處、莊嚴所為，皆不可得。世尊！若有所得，則為得我。是故菩薩不貪、不受若我、無我；若受無我則為是我，不名無我、無所受者。世尊！以如此義，是大莊嚴現於世間，是莊嚴中無此彼相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！離眾生故而發莊嚴，非得眾生；以離我故而發莊嚴，非得我也；以離法故而發莊嚴，非得諸法；以離陰故而發莊嚴，非得諸陰；以離界故而發莊嚴，非得諸界；以離入故而發莊嚴，非得諸入。世尊！是莊嚴中無有諸果，莊嚴離故，以是果空，當於諸法無取無捨而發莊嚴。世尊！如是莊嚴相不可得，是莊嚴處、莊嚴所為，皆不可得。世尊！若有所得，則為得我。是故菩薩不貪、不受若我、無我；若受無我則為是我，不名無我、無所受者。世尊！以如此義，是大莊嚴現於世間，是莊嚴中無此彼相。」

佛告跋陀婆羅：「如是莊嚴見有何利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告跋陀婆羅：「如是莊嚴見有何利？」

答言：「世尊！我發莊嚴，不見凡夫及學人法於我為遠、佛法為近，我亦不見是諸佛法如是佛法。世尊！我發莊嚴，於中不見有利、有損。如是莊嚴，以此相故現於世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「世尊！我發莊嚴，不見凡夫及學人法於我為遠、佛法為近，我亦不見是諸佛法如是佛法。世尊！我發莊嚴，於中不見有利、有損。如是莊嚴，以此相故現於世間。」

時諸菩薩所散眾華，現神通力，遍到十方供養諸佛、教化眾生令住佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩所散眾華，現神通力，遍到十方供養諸佛、教化眾生令住佛法。

發心即轉法輪品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心即轉法輪品第七

爾時，東方去此世界過無量無邊阿僧祇國，有世界名相德聚，佛號無相音，現在說法，為發心即轉法輪菩薩授無上道記，作如是言：「今此菩薩次於我後，當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方去此世界過無量無邊阿僧祇國，有世界名相德聚，佛號無相音，現在說法，為發心即轉法輪菩薩授無上道記，作如是言：「今此菩薩次於我後，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

時此菩薩見大光明聞大音聲，白彼佛言：「世尊！是為何佛光明音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此菩薩見大光明聞大音聲，白彼佛言：「世尊！是為何佛光明音聲？」

彼佛答言：「西方去此過于無量阿僧祇國，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，今現在，是為彼佛光明音聲。今彼如來為菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經，彼諸菩薩成就無量具足莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方去此過于無量阿僧祇國，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，今現在，是為彼佛光明音聲。今彼如來為菩薩說斷眾生疑令眾歡喜菩薩藏經，彼諸菩薩成就無量具足莊嚴。」

時發心即轉法輪菩薩，白彼佛言：「世尊！我欲詣彼娑婆世界供養、禮覲釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾。所以者何？是諸大士尚難得見，何況親近！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時發心即轉法輪菩薩，白彼佛言：「世尊！我欲詣彼娑婆世界供養、禮覲釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾。所以者何？是諸大士尚難得見，何況親近！」

彼佛報言：「汝自知時。」時彼菩薩既蒙聽許，即從坐起，頂禮佛足，右遶已去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛報言：「汝自知時。」時彼菩薩既蒙聽許，即從坐起，頂禮佛足，右遶已去。

時無相音佛與一蓮華，而告之言：「汝持此華與釋迦牟尼。此蓮華中，見無相音佛本為菩薩所修功德，如是等華遍彼世界，令諸眾生皆得受用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無相音佛與一蓮華，而告之言：「汝持此華與釋迦牟尼。此蓮華中，見無相音佛本為菩薩所修功德，如是等華遍彼世界，令諸眾生皆得受用。」

時彼菩薩從佛受華，來詣此土。時此世界所有卉木，華葉果實乃至毫末，皆悉於發心，即轉法輪菩薩手中現，及諸眾生所有音聲，皆出法音、無常苦空無我之音、根力覺道禪定解脫諸三昧音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩從佛受華，來詣此土。時此世界所有卉木，華葉果實乃至毫末，皆悉於發心，即轉法輪菩薩手中現，及諸眾生所有音聲，皆出法音、無常苦空無我之音、根力覺道禪定解脫諸三昧音。

時，舍利弗白佛言：「世尊！今見如來大神通力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗白佛言：「世尊！今見如來大神通力。」

佛告舍利弗：「非我所為。從此東方過于無量阿僧祇國，有世界名相德聚，佛號無相音，現在說法。有菩薩名發心即轉法輪，從彼發來至此世界，是彼菩薩本願果報神通之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「非我所為。從此東方過于無量阿僧祇國，有世界名相德聚，佛號無相音，現在說法。有菩薩名發心即轉法輪，從彼發來至此世界，是彼菩薩本願果報神通之力。」

舍利弗白佛言：「世尊！發心即轉法輪菩薩，於過去世種何善根，能有如是果報神力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！發心即轉法輪菩薩，於過去世種何善根，能有如是果報神力？」

佛告舍利弗：「善哉，善哉！汝以佛力能問如來，發心即轉法輪菩薩從過去佛種諸善根。汝今一心聽是菩薩於過去世所殖德本。若十方佛坐於道場初始得佛，時此菩薩或為梵王、轉輪聖王、五通仙人，來詣道場供養諸佛、請轉法輪，其數多少？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「善哉，善哉！汝以佛力能問如來，發心即轉法輪菩薩從過去佛種諸善根。汝今一心聽是菩薩於過去世所殖德本。若十方佛坐於道場初始得佛，時此菩薩或為梵王、轉輪聖王、五通仙人，來詣道場供養諸佛、請轉法輪，其數多少？

「舍利弗！如我初得無上道時，有梵天王來請我言：『唯願，世尊！轉于法輪。有諸眾生於過去世深行善法，利根智慧能知佛意；若不聞法，則為永失？』舍利弗！是發心即轉法輪菩薩勸請諸佛轉于法輪，此諸功德更無所為，但為請佛轉於法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如我初得無上道時，有梵天王來請我言：『唯願，世尊！轉于法輪。有諸眾生於過去世深行善法，利根智慧能知佛意；若不聞法，則為永失？』舍利弗！是發心即轉法輪菩薩勸請諸佛轉于法輪，此諸功德更無所為，但為請佛轉於法輪。

「舍利弗！我今當說譬喻以明此義，智者有以譬喻得解。假使三千大千世界，百億日月、四百億大海、百億四天下、四百億那由他屬四天下諸小國土、百億須彌山王、百億鐵圍山，皆為一器狀若海坑，滿中芥子若麻若米，有大力士盡能把持灑散四方，大風普吹令一芥子墮一世界。汝意云何？是諸芥子所墮世界寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我今當說譬喻以明此義，智者有以譬喻得解。假使三千大千世界，百億日月、四百億大海、百億四天下、四百億那由他屬四天下諸小國土、百億須彌山王、百億鐵圍山，皆為一器狀若海坑，滿中芥子若麻若米，有大力士盡能把持灑散四方，大風普吹令一芥子墮一世界。汝意云何？是諸芥子所墮世界寧為多不？」

答言：「世尊！甚多！無量不可稱數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「世尊！甚多！無量不可稱數。」

「舍利弗！我今為汝明了此事。爾許芥子所墮世界，合為一器，縱廣正等高亦如是。其壁堅固，如是大器滿中細沙，如以升斛堆量米麵。如是沙數寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我今為汝明了此事。爾許芥子所墮世界，合為一器，縱廣正等高亦如是。其壁堅固，如是大器滿中細沙，如以升斛堆量米麵。如是沙數寧為多不？」

「甚多！世尊！不可稱數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多！世尊！不可稱數。」

佛告舍利弗：「是諸沙數尚可數知，而此菩薩所可勸請道場諸佛，轉于法輪度脫眾生，是不可數，此諸善根猶不迴向阿耨多羅三藐三菩提；又以七寶珠輪上佛請轉法輪，其數倍多；又以眾寶華輪上佛請轉法輪，數復倍多；又以香輪上佛請轉法輪，數亦轉多。況以金銀綵畫木輪，供養諸佛請轉法輪，而是善根亦不迴向佛菩提道，但為請佛轉于法輪！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「是諸沙數尚可數知，而此菩薩所可勸請道場諸佛，轉于法輪度脫眾生，是不可數，此諸善根猶不迴向阿耨多羅三藐三菩提；又以七寶珠輪上佛請轉法輪，其數倍多；又以眾寶華輪上佛請轉法輪，數復倍多；又以香輪上佛請轉法輪，數亦轉多。況以金銀綵畫木輪，供養諸佛請轉法輪，而是善根亦不迴向佛菩提道，但為請佛轉于法輪！

「又，舍利弗！是後，有佛名過智力。時有轉輪聖王，號名聞力，大千世界威勢自在。後宮園館五欲自娛，諸婇女等歌詠稱讚，隨五欲事而自然出無常、苦、空、不淨之音，王即怖畏生厭離心。時便往詣過智力佛，過智力佛令自憶本所種善根。王聞佛言，便作是念：『諸佛如來至未曾有智慧無閡，令我得知若干佛所種諸善根。我以自恣五欲覆心，統理國事眾務所纏，尚不自知於一佛所種諸善根。我昔雖從爾所諸佛殖眾善本，而不迴向佛無上道，令此善根在不定中。我今當以所集善根，為無上道利益眾生，在所生處遊諸佛國；其中所有眾生語言皆是無常、苦、空、無我之音，及諸世界卉木叢林華葉果實，皆出無常、苦、空、無我之音。我此善根與眾生共，當得如今過智力佛所得智慧。』作是念已，即從坐起於佛前立，發如是言：『世尊！今我所有一切國土奉佛及僧，唯願受用。』既奉施已，出家為道。四兵聞已亦隨出家，四十那由他諸婇女等皆隨出家，及八十億那由他人亦隨出家。過智力佛諸四部眾，於是增廣。是諸出家皆得五通，各以神力至于東方恒沙佛土，勸請無量坐道場佛，轉尊法輪度脫眾生。南西北方四維上下，勸請無量恒沙諸佛，轉于法輪度脫眾生，皆亦如是。名聞力王，從是已後更不受胎，亦常不生不淨國土，所遊世界其中眾生卉木叢林，皆出無常、苦、空、無我之音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！是後，有佛名過智力。時有轉輪聖王，號名聞力，大千世界威勢自在。後宮園館五欲自娛，諸婇女等歌詠稱讚，隨五欲事而自然出無常、苦、空、不淨之音，王即怖畏生厭離心。時便往詣過智力佛，過智力佛令自憶本所種善根。王聞佛言，便作是念：『諸佛如來至未曾有智慧無閡，令我得知若干佛所種諸善根。我以自恣五欲覆心，統理國事眾務所纏，尚不自知於一佛所種諸善根。我昔雖從爾所諸佛殖眾善本，而不迴向佛無上道，令此善根在不定中。我今當以所集善根，為無上道利益眾生，在所生處遊諸佛國；其中所有眾生語言皆是無常、苦、空、無我之音，及諸世界卉木叢林華葉果實，皆出無常、苦、空、無我之音。我此善根與眾生共，當得如今過智力佛所得智慧。』作是念已，即從坐起於佛前立，發如是言：『世尊！今我所有一切國土奉佛及僧，唯願受用。』既奉施已，出家為道。四兵聞已亦隨出家，四十那由他諸婇女等皆隨出家，及八十億那由他人亦隨出家。過智力佛諸四部眾，於是增廣。是諸出家皆得五通，各以神力至于東方恒沙佛土，勸請無量坐道場佛，轉尊法輪度脫眾生。南西北方四維上下，勸請無量恒沙諸佛，轉于法輪度脫眾生，皆亦如是。名聞力王，從是已後更不受胎，亦常不生不淨國土，所遊世界其中眾生卉木叢林，皆出無常、苦、空、無我之音。

「舍利弗！汝謂爾時名聞力王，於過智力佛自聞先世所種善根，出家修道得五神通，遊於十方無量世界，勸請諸佛轉于法輪度眾生者，豈異人乎？今此發心即轉法輪菩薩是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝謂爾時名聞力王，於過智力佛自聞先世所種善根，出家修道得五神通，遊於十方無量世界，勸請諸佛轉于法輪度眾生者，豈異人乎？今此發心即轉法輪菩薩是也。」

現變品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現變品第八

爾時，發心即轉法輪菩薩至王舍城，詣竹園中，頂禮佛足，却住一面，而白佛言：「無相音佛問訊世尊：少惱、少病，起居輕利，氣力康耶？以大蓮華奉上世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，發心即轉法輪菩薩至王舍城，詣竹園中，頂禮佛足，却住一面，而白佛言：「無相音佛問訊世尊：少惱、少病，起居輕利，氣力康耶？以大蓮華奉上世尊。」

佛即受華，而告之曰：「無相音佛安隱、無恙，善教化耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即受華，而告之曰：「無相音佛安隱、無恙，善教化耶？」

答言：「世尊！無相音佛氣力康強、眾生易度。所以者何？彼世界中大眾集會，有四淨法。何謂為四？善根清淨，為菩提故；無量戒淨，正發願故；無量見淨，不得法故；所觀清淨，不取相故。世尊！彼眾無有毀禁破戒壞威儀者，亦無有是三毀之名。彼國土眾，觀此世界所有眾生如獄拷掠，我今請還，唯願如來至彼世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「世尊！無相音佛氣力康強、眾生易度。所以者何？彼世界中大眾集會，有四淨法。何謂為四？善根清淨，為菩提故；無量戒淨，正發願故；無量見淨，不得法故；所觀清淨，不取相故。世尊！彼眾無有毀禁破戒壞威儀者，亦無有是三毀之名。彼國土眾，觀此世界所有眾生如獄拷掠，我今請還，唯願如來至彼世界。」

時佛告言：「止！善男子！至彼世界欲何所為？我今於此亦化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛告言：「止！善男子！至彼世界欲何所為？我今於此亦化眾生。」

發心即轉法輪菩薩慇懃三請：「唯願如來至彼世界，若不臨顧，我當自以報得神力接此世界，如一念頃置于彼土虛空分中。」時佛默然，聽此菩薩現大神通自在之力，欲令眾生具足善根，亦為示現度知見力。時此菩薩，即以右手斷取三千大千世界，猶如陶師以杖轉輪，持之而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心即轉法輪菩薩慇懃三請：「唯願如來至彼世界，若不臨顧，我當自以報得神力接此世界，如一念頃置于彼土虛空分中。」時佛默然，聽此菩薩現大神通自在之力，欲令眾生具足善根，亦為示現度知見力。時此菩薩，即以右手斷取三千大千世界，猶如陶師以杖轉輪，持之而去。

時，舍利弗覺此三千大千世界皆大搖動，白世尊曰：「持此世界并我等去，持此世界并我等去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗覺此三千大千世界皆大搖動，白世尊曰：「持此世界并我等去，持此世界并我等去。」

爾時，世尊以隨智音、柔軟和雅悅可眾心，具足深遠不高不下，簡要不亂能示義趣，答舍利弗：「非我所為。」其音普聞大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以隨智音、柔軟和雅悅可眾心，具足深遠不高不下，簡要不亂能示義趣，答舍利弗：「非我所為。」其音普聞大千世界。

時有眾生貪著我心依止有見，皆大驚怖得厭離心；餘諸四眾，但見如來菩薩圍遶而為說法，如轉輪王安處正座，如大梵王在眾梵中。時發心即轉法輪菩薩，皆持十方無量世界令集一處以示眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有眾生貪著我心依止有見，皆大驚怖得厭離心；餘諸四眾，但見如來菩薩圍遶而為說法，如轉輪王安處正座，如大梵王在眾梵中。時發心即轉法輪菩薩，皆持十方無量世界令集一處以示眾生。

爾時，世尊以神通力，令大風起吹諸世界，互相觸搏壞裂破碎，皆悉散滅。佛現神力，諸大梵王及諸梵天，於見聞法計常不壞。所謂梵王諸梵宮殿，今皆自見宮殿散壞，甚大驚怖生厭離心，各作是念：「此諸宮殿先自成立，而今皆悉相搏毀壞，如水波蕩鼓浪成沫。若水竭盡日曝風飃皆悉磨滅，則是我等無常相也。」俱懷戰悚合掌禮佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以神通力，令大風起吹諸世界，互相觸搏壞裂破碎，皆悉散滅。佛現神力，諸大梵王及諸梵天，於見聞法計常不壞。所謂梵王諸梵宮殿，今皆自見宮殿散壞，甚大驚怖生厭離心，各作是念：「此諸宮殿先自成立，而今皆悉相搏毀壞，如水波蕩鼓浪成沫。若水竭盡日曝風飃皆悉磨滅，則是我等無常相也。」俱懷戰悚合掌禮佛。

爾時，世尊告舍利弗：「我從昔來常為汝說，世間虛妄無有真實。譬如有人與空共諍，世間如是，但從憶想分別故有，無牢無固猶如聚沫；世間如幻，能誑眾生；世間如炎，無實體相不除渴愛；世間如影，不可得取；世間如響，虛誑起業；世間如實，性無顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗：「我從昔來常為汝說，世間虛妄無有真實。譬如有人與空共諍，世間如是，但從憶想分別故有，無牢無固猶如聚沫；世間如幻，能誑眾生；世間如炎，無實體相不除渴愛；世間如影，不可得取；世間如響，虛誑起業；世間如實，性無顛倒。

「舍利弗！我坐道場如實通達，知世間相空無所有無所依止，以無障閡得世間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我坐道場如實通達，知世間相空無所有無所依止，以無障閡得世間相。

「舍利弗！我本未知世間味、世間患、世間出，不自唱言我得佛道。我既如實知世間相，及世間集、知世間滅、世間滅道，便自唱言我得佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我本未知世間味、世間患、世間出，不自唱言我得佛道。我既如實知世間相，及世間集、知世間滅、世間滅道，便自唱言我得佛道。

「舍利弗！何謂世間？其世間者，所謂五陰。何謂為五？色陰、受陰，想、行、識陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！何謂世間？其世間者，所謂五陰。何謂為五？色陰、受陰，想、行、識陰。

「舍利弗！何謂色陰？或有眾生作如是念：『若過去者不名為色，未來、現在不名為色，是故佛說諸所有色，若於過去、未來、現在；若內、若外、若麁、若細、若好、若醜、若近、若遠，皆名色陰，而是色陰實無有相。譬如空陰、風陰、火陰、水陰、地陰，但有是名，色陰、受陰，想、行、識陰亦復如是，以此因緣說有諸陰。』舍利弗！凡夫癡冥貪著於身不知色相，謂色是我、是我所有，取相分別而生著心，受想行識亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！何謂色陰？或有眾生作如是念：『若過去者不名為色，未來、現在不名為色，是故佛說諸所有色，若於過去、未來、現在；若內、若外、若麁、若細、若好、若醜、若近、若遠，皆名色陰，而是色陰實無有相。譬如空陰、風陰、火陰、水陰、地陰，但有是名，色陰、受陰，想、行、識陰亦復如是，以此因緣說有諸陰。』舍利弗！凡夫癡冥貪著於身不知色相，謂色是我、是我所有，取相分別而生著心，受想行識亦復如是。

「舍利弗！我坐道場，於此事中，不謂是有、不謂是無而生法眼。凡夫於此無所有法，生渴愛心，是法散壞便生憂惱，是人深著失所著故，轉增癡惑重起黑業。若以瓦石、杖楚、刀矟種種兵器，共相加害，以癡惑故起是罪業。如來通達諸法平等、諸見平等故說正見。謂正見者，平等正直無有高下。正行道者、正修習者、正解脫者，得是見故名為正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我坐道場，於此事中，不謂是有、不謂是無而生法眼。凡夫於此無所有法，生渴愛心，是法散壞便生憂惱，是人深著失所著故，轉增癡惑重起黑業。若以瓦石、杖楚、刀矟種種兵器，共相加害，以癡惑故起是罪業。如來通達諸法平等、諸見平等故說正見。謂正見者，平等正直無有高下。正行道者、正修習者、正解脫者，得是見故名為正見。

「舍利弗！佛說正見，不可以言為汝等說，但可隨順如說修行。舍利弗！汝等皆當如法修習，當得無量無邊智慧，是則名為八萬四千諸法藏中一法藏門，謂諸起作非起作相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！佛說正見，不可以言為汝等說，但可隨順如說修行。舍利弗！汝等皆當如法修習，當得無量無邊智慧，是則名為八萬四千諸法藏中一法藏門，謂諸起作非起作相。」

如來說此法藏門時，七萬七千那由他數諸梵天王，於諸法中遠離塵垢得法眼淨。欲界諸天八萬四千那由他眾，於諸法中遠離塵垢得法眼淨，及無量人亦於諸法遠塵離垢得法眼淨。百億閻浮提中百千萬億諸菩薩眾，皆於此會得無生忍，及餘無量無邊眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說此法藏門時，七萬七千那由他數諸梵天王，於諸法中遠離塵垢得法眼淨。欲界諸天八萬四千那由他眾，於諸法中遠離塵垢得法眼淨，及無量人亦於諸法遠塵離垢得法眼淨。百億閻浮提中百千萬億諸菩薩眾，皆於此會得無生忍，及餘無量無邊眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，世尊還攝神力，諸四部眾、梵世梵住梵眾諸天，及欲界中天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽、人非人等，皆自見身還此世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊還攝神力，諸四部眾、梵世梵住梵眾諸天，及欲界中天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽、人非人等，皆自見身還此世界。

如來力品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來力品第九

爾時，大目揵連從坐而起，偏袒右肩，合掌向佛，白世尊曰：「未曾有也，是發心即轉法輪菩薩有大神力，接此忍界及以如來置於他方世界中間。世尊！持我至彼及還來此，我於爾時神尚不在，何況有通！我復生念：『今此菩薩具大神通接我往還，都不覺知遲速遠近。』我又生念：『今此菩薩未成佛道有是神力，何況成佛！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大目揵連從坐而起，偏袒右肩，合掌向佛，白世尊曰：「未曾有也，是發心即轉法輪菩薩有大神力，接此忍界及以如來置於他方世界中間。世尊！持我至彼及還來此，我於爾時神尚不在，何況有通！我復生念：『今此菩薩具大神通接我往還，都不覺知遲速遠近。』我又生念：『今此菩薩未成佛道有是神力，何況成佛！』」

佛告目連：「汝或謂是發心即轉法輪菩薩能接如來有往還耶？勿造斯念。所以者何？我不見有沙門、婆羅門、阿羅漢、辟支佛，及餘眾生，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽、人非人等，能動如來衣一角者，何況接舉至餘世界及還置此，無有是處。目連！置是世間一切天人，若此三千大千世界所有眾生，有色、無色、有想、無想、非有想、非無想，若可見、若不可見，假令一時皆得人身，以信出家得阿羅漢，具六神通皆如目連。於意云何？是等所有神通智力，寧為大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「汝或謂是發心即轉法輪菩薩能接如來有往還耶？勿造斯念。所以者何？我不見有沙門、婆羅門、阿羅漢、辟支佛，及餘眾生，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽、人非人等，能動如來衣一角者，何況接舉至餘世界及還置此，無有是處。目連！置是世間一切天人，若此三千大千世界所有眾生，有色、無色、有想、無想、非有想、非無想，若可見、若不可見，假令一時皆得人身，以信出家得阿羅漢，具六神通皆如目連。於意云何？是等所有神通智力，寧為大不？」

「甚大。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚大。世尊！」

佛告目連：「是諸羅漢手接三千大千世界，遊於十方恒沙國土。假令如來以一芥子置于空中，是大神通眾阿羅漢，尚不能動如毫末許。目連！且復置此大神通眾，假令一人有大神力，佛聽此人，能以一吹吹大千界皆使散壞，令諸微塵散遍無量恒沙世界；又以一吹令諸微塵還成三千大千世界。目連！於意云何？是人具足大神力不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「是諸羅漢手接三千大千世界，遊於十方恒沙國土。假令如來以一芥子置于空中，是大神通眾阿羅漢，尚不能動如毫末許。目連！且復置此大神通眾，假令一人有大神力，佛聽此人，能以一吹吹大千界皆使散壞，令諸微塵散遍無量恒沙世界；又以一吹令諸微塵還成三千大千世界。目連！於意云何？是人具足大神力不？」

「甚大。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚大。世尊！」

「目連！假使有人皆得如是大神通力，滿此三千大千世界，猶如甘蔗、稻麻、叢林，皆同一心盡現神力，尚不能動如來衣角，況舉如來置於餘界而復還耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目連！假使有人皆得如是大神通力，滿此三千大千世界，猶如甘蔗、稻麻、叢林，皆同一心盡現神力，尚不能動如來衣角，況舉如來置於餘界而復還耶？

「目連！我處此座，能動東方無量無邊不可思議阿僧祇界，其中眾生都不自覺有往來想，是諸眾生不能覺知世間成敗及以散滅。目連！當知如來所現神力，隨眾所應而為說法。或有眾生應見佛身而得度者，或有眾生應見天身而得度者，或有眾生應見龍身而得度者，或有眾生應見夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽身而得度者，或有應見男身女身而得度者，或有應見大身小身而得度者。目連！如來所有力無所畏自在神通，當知皆悉攝在此經。南、西、北方，四維、上、下皆悉如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目連！我處此座，能動東方無量無邊不可思議阿僧祇界，其中眾生都不自覺有往來想，是諸眾生不能覺知世間成敗及以散滅。目連！當知如來所現神力，隨眾所應而為說法。或有眾生應見佛身而得度者，或有眾生應見天身而得度者，或有眾生應見龍身而得度者，或有眾生應見夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽身而得度者，或有應見男身女身而得度者，或有應見大身小身而得度者。目連！如來所有力無所畏自在神通，當知皆悉攝在此經。南、西、北方，四維、上、下皆悉如是。

「目連！汝若得見如來所行及大神力，汝則不能有所問答。目連！我教阿難陀羅尼門，為令受持十二部經：修多羅、祇夜、闍伽羅那、伽陀、優陀那、尼陀那、阿波陀那、伊帝目多伽、闍多伽、廣經、未曾有經、優波提舍，令不忘失，而今阿難尚不能知如來神力。所以者何？佛以一言、一字、一句，一切聲聞及辟支佛，若於一劫百千萬劫，乃至無量阿僧祇劫，尚不能盡讀誦受持思量演說，況能悉知如來所為大神通力，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目連！汝若得見如來所行及大神力，汝則不能有所問答。目連！我教阿難陀羅尼門，為令受持十二部經：修多羅、祇夜、闍伽羅那、伽陀、優陀那、尼陀那、阿波陀那、伊帝目多伽、闍多伽、廣經、未曾有經、優波提舍，令不忘失，而今阿難尚不能知如來神力。所以者何？佛以一言、一字、一句，一切聲聞及辟支佛，若於一劫百千萬劫，乃至無量阿僧祇劫，尚不能盡讀誦受持思量演說，況能悉知如來所為大神通力，無有是處。

「目連！如來所為種種因緣、種種威儀、種種道門，教化眾生及演說法。但著衣時，一切聲聞及辟支佛，尚不能知其中所益幾所眾生、云何說法，況能盡知如來所行、如來神通、如來智慧，無有是處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目連！如來所為種種因緣、種種威儀、種種道門，教化眾生及演說法。但著衣時，一切聲聞及辟支佛，尚不能知其中所益幾所眾生、云何說法，況能盡知如來所行、如來神通、如來智慧，無有是處？」

爾時，世尊從發心即轉法輪菩薩取蓮花已，告跋陀婆羅菩薩、寶積菩薩、導師菩薩、星得菩薩、那羅達菩薩、帝得菩薩、水天菩薩、善力菩薩，如是等能於後世護法藏者：「諸善男子！汝等能護如來法藏，善能信解如來所行而演說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從發心即轉法輪菩薩取蓮花已，告跋陀婆羅菩薩、寶積菩薩、導師菩薩、星得菩薩、那羅達菩薩、帝得菩薩、水天菩薩、善力菩薩，如是等能於後世護法藏者：「諸善男子！汝等能護如來法藏，善能信解如來所行而演說耶？」

「唯然，世尊！我等皆能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！我等皆能。」

佛言：「汝等從今若有所說，先觀如來所行意趣、所入法門，然後乃說。若有人言：『何者名為具足佛智？』汝等當於如是等經觀如來行，然後乃答。汝等若聞諸所說門，皆應觀察如來意行，為是事故說如是法。汝等若見眾生所行，亦當應觀如來法藏，謂諸眾生有如是行，佛以是行如是轉除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝等從今若有所說，先觀如來所行意趣、所入法門，然後乃說。若有人言：『何者名為具足佛智？』汝等當於如是等經觀如來行，然後乃答。汝等若聞諸所說門，皆應觀察如來意行，為是事故說如是法。汝等若見眾生所行，亦當應觀如來法藏，謂諸眾生有如是行，佛以是行如是轉除。

「眾生行者，謂有九萬九千諸根，如來悉知貪欲多者有如是根，瞋恚多者有如是根，愚癡多者有如是根，似多欲者有如是根，似多恚者有如是根，似多癡者有如是根，似多貪恚有如是根，似多貪癡有如是根，似多恚癡有如是根，似多貪瞋癡有如是根。如是諸根能清淨道能起諸事，如是諸根從本緣生，如是諸根從習行得。有作業根是起黑業、是起白業，起黑白業，是根順道、是根順定、是根順慧、是順盡智，順無生智是根隨順，盡無生智是根順諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生行者，謂有九萬九千諸根，如來悉知貪欲多者有如是根，瞋恚多者有如是根，愚癡多者有如是根，似多欲者有如是根，似多恚者有如是根，似多癡者有如是根，似多貪恚有如是根，似多貪癡有如是根，似多恚癡有如是根，似多貪瞋癡有如是根。如是諸根能清淨道能起諸事，如是諸根從本緣生，如是諸根從習行得。有作業根是起黑業、是起白業，起黑白業，是根順道、是根順定、是根順慧、是順盡智，順無生智是根隨順，盡無生智是根順諦。

「諸善男子！是中有二萬諸根，和合先世因緣力故能起諸業，若黑、若白。以是業緣得種種色，若黑、若白、不黑不白，若上、若離，如是等色有二萬根，能生諸身，若長、若短、若麁、若細、若中容等。有二十萬根能表內相，若於眼耳鼻舌身中。知是貪心、是人瞋心、是人癡心，是人離貪、是人離瞋、是人離癡。有三萬根差別業報，謂人死時情識迷悶，形色變異手足𤷄縮，諸根錯亂支節相離。臨抒氣時，知是諸根應入地獄，如是諸根應墮畜生，如是諸根應生餓鬼，是根應生天上人中，是根應生他方佛土得見諸佛，是根應斷生死相續不受後身。有七萬根，以信解力能攝善本，二萬諸根攝不善法，死時可知。諸善男子！是名佛力，如來所行如來法藏，如來住此能演諸法不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！是中有二萬諸根，和合先世因緣力故能起諸業，若黑、若白。以是業緣得種種色，若黑、若白、不黑不白，若上、若離，如是等色有二萬根，能生諸身，若長、若短、若麁、若細、若中容等。有二十萬根能表內相，若於眼耳鼻舌身中。知是貪心、是人瞋心、是人癡心，是人離貪、是人離瞋、是人離癡。有三萬根差別業報，謂人死時情識迷悶，形色變異手足𤷄縮，諸根錯亂支節相離。臨抒氣時，知是諸根應入地獄，如是諸根應墮畜生，如是諸根應生餓鬼，是根應生天上人中，是根應生他方佛土得見諸佛，是根應斷生死相續不受後身。有七萬根，以信解力能攝善本，二萬諸根攝不善法，死時可知。諸善男子！是名佛力，如來所行如來法藏，如來住此能演諸法不增不減。」

功德品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德品第十

爾時，會中有一菩薩名曰堅意，從坐而起，恭敬合掌，白佛言：「世尊！我於此門得法光明，是故我當修是法門令得具足。所以者何？我今當發如是莊嚴，推求、習行、具足是法終不懈息，於未來世還復得聞如來法藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩名曰堅意，從坐而起，恭敬合掌，白佛言：「世尊！我於此門得法光明，是故我當修是法門令得具足。所以者何？我今當發如是莊嚴，推求、習行、具足是法終不懈息，於未來世還復得聞如來法藏。」

佛告堅意：「善哉，善哉！汝能勤求諸佛如來無量無邊阿僧祇劫所集大法。堅意！若此三千大千世界所有眾生，若色、無色、有想、無想、非有想、非無想，假令一時皆得人身，若善男子及善女人，給此眾生一切樂具，隨其所須色、香、味、觸即皆能與。持此眾生悉置掌中，若至一劫、若減一劫，又以一手除其臭穢，遠棄他處。堅意！於汝意云何？是人所為寧為大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「善哉，善哉！汝能勤求諸佛如來無量無邊阿僧祇劫所集大法。堅意！若此三千大千世界所有眾生，若色、無色、有想、無想、非有想、非無想，假令一時皆得人身，若善男子及善女人，給此眾生一切樂具，隨其所須色、香、味、觸即皆能與。持此眾生悉置掌中，若至一劫、若減一劫，又以一手除其臭穢，遠棄他處。堅意！於汝意云何？是人所為寧為大不？」

「甚大。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚大。世尊！」

「堅意！若復有人發阿耨多羅三藐三菩提心，若佛現在、若滅度後，能求是等助菩提法菩薩藏經，作如是念：『我修集此大乘法藏，為眾生說斷貪、恚、癡，離生、老、死、憂悲苦惱。』如是求時，若得是經一四句偈，能為眾生讀誦、解說，比前功德，百分、千分、百千萬分尚不及一，乃至譬喻所不能及。如是菩薩，以求此等深法因緣，能大利益一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！若復有人發阿耨多羅三藐三菩提心，若佛現在、若滅度後，能求是等助菩提法菩薩藏經，作如是念：『我修集此大乘法藏，為眾生說斷貪、恚、癡，離生、老、死、憂悲苦惱。』如是求時，若得是經一四句偈，能為眾生讀誦、解說，比前功德，百分、千分、百千萬分尚不及一，乃至譬喻所不能及。如是菩薩，以求此等深法因緣，能大利益一切眾生。

「堅意！是事誰能信者？唯有諸佛究竟通了。若聖弟子及餘發心求佛道者，乃能信受。所以者何？諸菩薩等，初發阿耨多羅三藐三菩提時，自願當為無救眾生而作救護，無洲者作洲，無道者作道。我當修習是大乘法——佛之智慧，當令無量無數眾生住無漏法。堅意！假使此人從旦至食，以諸珍寶積若須彌，與一一人，中時、晡時、初中後夜，盡其形壽，晝夜六時，以此寶聚施與眾生。堅意！於意云何？是眾生心得滿足不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！是事誰能信者？唯有諸佛究竟通了。若聖弟子及餘發心求佛道者，乃能信受。所以者何？諸菩薩等，初發阿耨多羅三藐三菩提時，自願當為無救眾生而作救護，無洲者作洲，無道者作道。我當修習是大乘法——佛之智慧，當令無量無數眾生住無漏法。堅意！假使此人從旦至食，以諸珍寶積若須彌，與一一人，中時、晡時、初中後夜，盡其形壽，晝夜六時，以此寶聚施與眾生。堅意！於意云何？是眾生心得滿足不？」

「不也。世尊！或因是故，墮三惡道。菩薩念言：『我當勤求無上妙法，與諸眾生令觀三千大千世界珍寶之聚，猶如涕唾，生怖畏心。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！或因是故，墮三惡道。菩薩念言：『我當勤求無上妙法，與諸眾生令觀三千大千世界珍寶之聚，猶如涕唾，生怖畏心。』」

「大智菩薩觀此寶聚，皆是三毒煩惱眾生，生死往來，地獄、畜生、餓鬼、人中苦惱之本，求時苦本，守護苦本，怨憎諍訟，起諸罪業眾苦之本。菩薩如是，於大寶聚生厭離心，又作是念：『此非寶聚，但是惡道苦惱之聚，或有眾生貪著是故，墮三惡道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大智菩薩觀此寶聚，皆是三毒煩惱眾生，生死往來，地獄、畜生、餓鬼、人中苦惱之本，求時苦本，守護苦本，怨憎諍訟，起諸罪業眾苦之本。菩薩如是，於大寶聚生厭離心，又作是念：『此非寶聚，但是惡道苦惱之聚，或有眾生貪著是故，墮三惡道。』

「堅意！置是三千大千世界所有眾生。十方無量恒河沙等國土眾生，若色、無色、有想、無想、非有想、非無想，假令一時皆得人身，若有一人，發心欲與一切樂具，隨其所須色、聲、香、味等，即皆能與，若置頭上、若肩荷負，若至一劫、若減一劫，隨意坐臥，亦以一手除其臭穢，遠棄他處。堅意！於汝意云何？是人所為寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！置是三千大千世界所有眾生。十方無量恒河沙等國土眾生，若色、無色、有想、無想、非有想、非無想，假令一時皆得人身，若有一人，發心欲與一切樂具，隨其所須色、聲、香、味等，即皆能與，若置頭上、若肩荷負，若至一劫、若減一劫，隨意坐臥，亦以一手除其臭穢，遠棄他處。堅意！於汝意云何？是人所為寧為多不？」

「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多。世尊！」

「堅意！我今告汝誠言，若善男子、若善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，求如是等助菩提法菩薩藏經，發足一步福不可量，至得阿耨多羅三藐三菩提猶不能盡，比前功德，百分、千分、百千萬分尚不及一，乃至譬喻所不能及。所以者何？前樂具者，是諸結使有漏因緣，不能離苦畢竟安隱；諸菩薩等求法因緣，增長戒品、定品、慧品，亦能具足一切佛法，能得無量不可思議方便之力，成就眾生淨佛國土。是故，堅意！佛說菩薩求法因緣，得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！我今告汝誠言，若善男子、若善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，求如是等助菩提法菩薩藏經，發足一步福不可量，至得阿耨多羅三藐三菩提猶不能盡，比前功德，百分、千分、百千萬分尚不及一，乃至譬喻所不能及。所以者何？前樂具者，是諸結使有漏因緣，不能離苦畢竟安隱；諸菩薩等求法因緣，增長戒品、定品、慧品，亦能具足一切佛法，能得無量不可思議方便之力，成就眾生淨佛國土。是故，堅意！佛說菩薩求法因緣，得阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，堅意！若四天下滿中如來，猶如甘蔗、稻麻、叢林，若有一人盡其形壽，供養衣服、臥具、湯藥種種所須。是諸如來般涅槃後，起七寶塔，方一由旬，表剎莊嚴，華香、幡蓋、然燈供養，若至百劫、若過百劫。堅意！於汝意云何？是人得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，堅意！若四天下滿中如來，猶如甘蔗、稻麻、叢林，若有一人盡其形壽，供養衣服、臥具、湯藥種種所須。是諸如來般涅槃後，起七寶塔，方一由旬，表剎莊嚴，華香、幡蓋、然燈供養，若至百劫、若過百劫。堅意！於汝意云何？是人得福寧為多不？」

「甚多。世尊！無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多。世尊！無量無邊。」

「堅意！我今告汝誠言，是人供養爾所如來、起爾所塔、於爾所劫種種供養，若善男子及善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，求如是等助菩提法菩薩藏經，受持、讀誦，比前福德百分、千分、百千萬分尚不及一，乃至譬喻所不能及。所以者何？於諸施中法施第一，於諸求中求法第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！我今告汝誠言，是人供養爾所如來、起爾所塔、於爾所劫種種供養，若善男子及善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，求如是等助菩提法菩薩藏經，受持、讀誦，比前福德百分、千分、百千萬分尚不及一，乃至譬喻所不能及。所以者何？於諸施中法施第一，於諸求中求法第一。

「是故，堅意！汝等於後五百歲中，受持、讀誦如是等經，所得功德無量無邊，至得阿耨多羅三藐三菩提猶不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，堅意！汝等於後五百歲中，受持、讀誦如是等經，所得功德無量無邊，至得阿耨多羅三藐三菩提猶不能盡。

「堅意！我今欲說譬喻，粗明此事，汝當信受。譬如三千大千國土以為一器，滿中芥子，如黑麻米。汝意云何？是中芥子為有幾數？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！我今欲說譬喻，粗明此事，汝當信受。譬如三千大千國土以為一器，滿中芥子，如黑麻米。汝意云何？是中芥子為有幾數？」

「甚多。世尊！不可數也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多。世尊！不可數也。」

「堅意！假使復數如此芥子等大千世界，合為一器，滿中細沙。此諸細沙為有幾數？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！假使復數如此芥子等大千世界，合為一器，滿中細沙。此諸細沙為有幾數？」

「甚多。世尊！無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多。世尊！無量無邊。」

「堅意！有大力人，持是細沙，灑散四方。時大風起，吹此諸沙，一一各墮一世界中。汝意云何？是諸世界為有幾數？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！有大力人，持是細沙，灑散四方。時大風起，吹此諸沙，一一各墮一世界中。汝意云何？是諸世界為有幾數？」

「甚多。世尊！無量無邊不可稱數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多。世尊！無量無邊不可稱數。」

「堅意！我今明了告汝，如來具足無量神通、持戒、禪定、智慧之力，能以一步越爾所界，而處本坐威儀不動，於神通力猶不盡現。堅意！如來以此一沙為一劫，爾所劫為一日，爾所日為一月，爾所月為一歲，如是千歲東行不息。南、西、北方、四維上下，亦復如是。若善男子及善女人，欲聞是經受持讀誦，發足一步所得功德，假使有形，如來所經爾所國土不能容受，如來但知是人福德無量無邊不可思議。堅意！此福不可文字、算數之所能知，是福攝在無量數中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！我今明了告汝，如來具足無量神通、持戒、禪定、智慧之力，能以一步越爾所界，而處本坐威儀不動，於神通力猶不盡現。堅意！如來以此一沙為一劫，爾所劫為一日，爾所日為一月，爾所月為一歲，如是千歲東行不息。南、西、北方、四維上下，亦復如是。若善男子及善女人，欲聞是經受持讀誦，發足一步所得功德，假使有形，如來所經爾所國土不能容受，如來但知是人福德無量無邊不可思議。堅意！此福不可文字、算數之所能知，是福攝在無量數中。」

發心品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心品第十一

爾時，東方過阿僧祇國，有世界名大名聞，佛號須彌肩，今現在，為光明威德聚菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記，作如是言：「是光明威德聚菩薩，次於我後當得作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方過阿僧祇國，有世界名大名聞，佛號須彌肩，今現在，為光明威德聚菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記，作如是言：「是光明威德聚菩薩，次於我後當得作佛。」

爾時，彼佛大眾圍遶而為說法，是光明威德聚菩薩時在彼會見大光明，聞謦欬聲見地大動，問彼佛言：「世尊！是為何佛光明音聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼佛大眾圍遶而為說法，是光明威德聚菩薩時在彼會見大光明，聞謦欬聲見地大動，問彼佛言：「世尊！是為何佛光明音聲？」

彼佛答言：「西方去此過阿僧祇國，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，今現在，說菩薩藏經。彼會菩薩具大莊嚴，今於十方恒沙國土，少有如是大菩薩眾。若聞是等菩薩名者，尚得大利，何況目見親近供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「西方去此過阿僧祇國，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，今現在，說菩薩藏經。彼會菩薩具大莊嚴，今於十方恒沙國土，少有如是大菩薩眾。若聞是等菩薩名者，尚得大利，何況目見親近供養？」

即時，光明威德聚菩薩白須彌肩佛言：「世尊！我欲詣彼娑婆世界，見釋迦牟尼佛禮事、供養，亦欲見彼具足莊嚴大菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時，光明威德聚菩薩白須彌肩佛言：「世尊！我欲詣彼娑婆世界，見釋迦牟尼佛禮事、供養，亦欲見彼具足莊嚴大菩薩眾。」

彼佛答言：「欲往隨意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「欲往隨意。」

時，彼佛與光明威德聚菩薩七枚蓮華，而告之曰：「汝持此華與釋迦牟尼佛，并以我言問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利，氣力強耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼佛與光明威德聚菩薩七枚蓮華，而告之曰：「汝持此華與釋迦牟尼佛，并以我言問訊彼佛：少病、少惱，起居輕利，氣力強耶？」

時彼菩薩即持此華，頂禮佛足，遶已而去，如大力士屈伸臂頃，從彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，於一面立，而白佛言：「須彌肩佛問訊世尊：少病、少惱，起居輕利，氣力康耶？以此蓮華供養世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩即持此華，頂禮佛足，遶已而去，如大力士屈伸臂頃，從彼佛土忽然不現，到此世界。至王舍城，行詣竹園，頂禮佛足，於一面立，而白佛言：「須彌肩佛問訊世尊：少病、少惱，起居輕利，氣力康耶？以此蓮華供養世尊。」

時佛受華，而問之曰：「須彌肩佛少病、少惱，氣力康耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛受華，而問之曰：「須彌肩佛少病、少惱，氣力康耶？」

答言：「世尊！須彌肩佛於彼世界安隱、無恙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「世尊！須彌肩佛於彼世界安隱、無恙。」

佛以此華與彌勒言：「阿逸多！汝持此華，種助佛道、善根因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以此華與彌勒言：「阿逸多！汝持此華，種助佛道、善根因緣。」

時彌勒菩薩從佛受華，與跋陀婆羅菩薩、寶積菩薩、導師菩薩、星得菩薩、那羅達菩薩、帝得菩薩、水天菩薩、善力菩薩、日藏菩薩、持世菩薩、持地菩薩、住意菩薩、無邊意菩薩、越三界行菩薩、無邊行菩薩、無量力菩薩、普現緣菩薩、堅意菩薩、無邊力菩薩、不虛力菩薩、師子力菩薩、疾辯菩薩、利辯菩薩、深辯菩薩、無邊辯菩薩、無量辯菩薩、文殊師利法王子、華德藏法王子、無邊手菩薩、無著手菩薩、寶手菩薩、寶臂菩薩、不虛德菩薩、不動行菩薩、無憂菩薩、離憂菩薩、發無分別行菩薩、離諸難菩薩、離男相菩薩、離女相菩薩、離眾生相菩薩、網明菩薩、不入胎菩薩、佛華手菩薩、華手菩薩、香象菩薩、成利菩薩、上德菩薩、寶德菩薩、珠纓菩薩、珠髻菩薩、華耳菩薩、雲音菩薩、畢竟思菩薩、無邊捨(丹有華)菩薩、善思行菩薩、不虛願菩薩、過願菩薩、轉願菩薩、深行願菩薩、願離難菩薩、演華菩薩、寶華菩薩、不虛稱菩薩、不虛讚菩薩、普願菩薩、諸道不亂菩薩、常喜嚴菩薩、常悲嚴菩薩、化無知願菩薩、具戒願菩薩、執炬菩薩、樂眾菩薩、善眾菩薩、樂行菩薩、愛天菩薩、樂佛菩薩、願不離佛菩薩、願轉法輪菩薩、願轉無礙法輪菩薩、願捨一切菩薩、願無慳菩薩、願無差別菩薩、願紹佛種菩薩、願不亂菩薩、月菩薩、法菩薩、德海菩薩、善戒菩薩、導師菩薩、大導師菩薩、上眾菩薩、增上菩薩、寶嚴菩薩、普利菩薩、普德菩薩、袈裟相菩薩、無染菩薩、滅相菩薩、寂滅菩薩、善意菩薩、喜見菩薩、樂勝菩薩、上嚴菩薩、常勝菩薩、勝眾菩薩、勝數菩薩、壞魔菩薩、壞怨菩薩、勝怨菩薩、普名聞菩薩、日寶菩薩、轉法菩薩、增法菩薩、善知識菩薩、天善友菩薩、增友菩薩、一蓋菩薩、寶蓋菩薩、善宿王菩薩、星宿菩薩、法天菩薩、淨門菩薩、淨勇菩薩、勇行菩薩、無邊行菩薩(再出)、不虛行菩薩、香德菩薩、智德菩薩、無邊眼菩薩、帝(丹本作常)德菩薩、梵上菩薩、持法菩薩、法德菩薩、自在力菩薩、無迹行菩薩、善行菩薩、等行菩薩，與如是等七萬七千諸菩薩等，作如是言：「諸善知識！我從佛所受得此華，今以相與，汝等取華為助佛道，皆當一心俱發大願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彌勒菩薩從佛受華，與跋陀婆羅菩薩、寶積菩薩、導師菩薩、星得菩薩、那羅達菩薩、帝得菩薩、水天菩薩、善力菩薩、日藏菩薩、持世菩薩、持地菩薩、住意菩薩、無邊意菩薩、越三界行菩薩、無邊行菩薩、無量力菩薩、普現緣菩薩、堅意菩薩、無邊力菩薩、不虛力菩薩、師子力菩薩、疾辯菩薩、利辯菩薩、深辯菩薩、無邊辯菩薩、無量辯菩薩、文殊師利法王子、華德藏法王子、無邊手菩薩、無著手菩薩、寶手菩薩、寶臂菩薩、不虛德菩薩、不動行菩薩、無憂菩薩、離憂菩薩、發無分別行菩薩、離諸難菩薩、離男相菩薩、離女相菩薩、離眾生相菩薩、網明菩薩、不入胎菩薩、佛華手菩薩、華手菩薩、香象菩薩、成利菩薩、上德菩薩、寶德菩薩、珠纓菩薩、珠髻菩薩、華耳菩薩、雲音菩薩、畢竟思菩薩、無邊捨(丹有華)菩薩、善思行菩薩、不虛願菩薩、過願菩薩、轉願菩薩、深行願菩薩、願離難菩薩、演華菩薩、寶華菩薩、不虛稱菩薩、不虛讚菩薩、普願菩薩、諸道不亂菩薩、常喜嚴菩薩、常悲嚴菩薩、化無知願菩薩、具戒願菩薩、執炬菩薩、樂眾菩薩、善眾菩薩、樂行菩薩、愛天菩薩、樂佛菩薩、願不離佛菩薩、願轉法輪菩薩、願轉無礙法輪菩薩、願捨一切菩薩、願無慳菩薩、願無差別菩薩、願紹佛種菩薩、願不亂菩薩、月菩薩、法菩薩、德海菩薩、善戒菩薩、導師菩薩、大導師菩薩、上眾菩薩、增上菩薩、寶嚴菩薩、普利菩薩、普德菩薩、袈裟相菩薩、無染菩薩、滅相菩薩、寂滅菩薩、善意菩薩、喜見菩薩、樂勝菩薩、上嚴菩薩、常勝菩薩、勝眾菩薩、勝數菩薩、壞魔菩薩、壞怨菩薩、勝怨菩薩、普名聞菩薩、日寶菩薩、轉法菩薩、增法菩薩、善知識菩薩、天善友菩薩、增友菩薩、一蓋菩薩、寶蓋菩薩、善宿王菩薩、星宿菩薩、法天菩薩、淨門菩薩、淨勇菩薩、勇行菩薩、無邊行菩薩(再出)、不虛行菩薩、香德菩薩、智德菩薩、無邊眼菩薩、帝(丹本作常)德菩薩、梵上菩薩、持法菩薩、法德菩薩、自在力菩薩、無迹行菩薩、善行菩薩、等行菩薩，與如是等七萬七千諸菩薩等，作如是言：「諸善知識！我從佛所受得此華，今以相與，汝等取華為助佛道，皆當一心俱發大願。」

時七萬、七千菩薩取此蓮華，一時俱發方便大願，還以上佛。佛愍受已，告彌勒曰：「我今安隱能使汝等種大善根。阿逸多！諸佛難值，諸菩薩等亦復難遇。所以者何？我所得法，一切皆從菩薩行生。於汝意云何。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心者，當有十力出世間不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時七萬、七千菩薩取此蓮華，一時俱發方便大願，還以上佛。佛愍受已，告彌勒曰：「我今安隱能使汝等種大善根。阿逸多！諸佛難值，諸菩薩等亦復難遇。所以者何？我所得法，一切皆從菩薩行生。於汝意云何。若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心者，當有十力出世間不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「阿逸多！於汝意云何？若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有四無所畏出世間不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！於汝意云何？若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有四無所畏出世間不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「阿逸多！若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有大慈大悲大喜大捨出世間不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有大慈大悲大喜大捨出世間不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有十八不共法出世間不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有十八不共法出世間不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有不虛行法出世間不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有不虛行法出世間不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有象王觀法出世間不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有象王觀法出世間不？」

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「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有師子奮迅三昧出世間不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有師子奮迅三昧出世間不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有無見頂相出世間不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有無見頂相出世間不？」

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「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有三轉十二行法輪出世間不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有三轉十二行法輪出世間不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有三十二大人相出世間不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有三十二大人相出世間不？」

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「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有百千無量法具出世間不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有百千無量法具出世間不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有聲聞大眾出世間不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如來本不發阿耨多羅三藐三菩提心，當有聲聞大眾出世間不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「是故，阿逸多！當知諸佛一切功德，皆在初發調伏心中，是故菩薩世間難遇，佛亦難值。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，阿逸多！當知諸佛一切功德，皆在初發調伏心中，是故菩薩世間難遇，佛亦難值。

「阿逸多！譬如無牛則無醍醐，如是若無菩薩發心則無佛種；若有牛則有醍醐，如是若有菩薩發心則佛種不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！譬如無牛則無醍醐，如是若無菩薩發心則無佛種；若有牛則有醍醐，如是若有菩薩發心則佛種不斷。

「阿逸多！譬如有種則有華實，如是若有菩薩發心則佛種不斷；是故當知，發心為難，發心難故，佛亦難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！譬如有種則有華實，如是若有菩薩發心則佛種不斷；是故當知，發心為難，發心難故，佛亦難得。

「阿逸多！譬如海寶，無價者少餘寶甚多，如是眾生少有能發菩薩心者，多起聲聞辟支佛意。是故當知，菩薩心者第一難得，如優曇華時時一現，是珍寶心以無價故，是心如須彌極高大故，是心如空不可壞故，是心如海深難測故，是心無比勝滿三千大千世界摩尼珠故。阿逸多！假使是心有形色者，世間天、人、阿修羅等皆應敬禮。是故，汝等為發此心，當勤精進深生欲樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！譬如海寶，無價者少餘寶甚多，如是眾生少有能發菩薩心者，多起聲聞辟支佛意。是故當知，菩薩心者第一難得，如優曇華時時一現，是珍寶心以無價故，是心如須彌極高大故，是心如空不可壞故，是心如海深難測故，是心無比勝滿三千大千世界摩尼珠故。阿逸多！假使是心有形色者，世間天、人、阿修羅等皆應敬禮。是故，汝等為發此心，當勤精進深生欲樂。」