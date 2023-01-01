菩薩瓔珞經卷第十四(一名現在報) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經卷第十四(一名現在報)

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

十方法界品第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方法界品第三十九

爾時，世尊將欲滅度，却後九十日當取般泥洹，告四部眾：「吾昔成佛於摩竭國，既成佛後在法樂講堂，十方恒沙一切菩薩皆來雲集來至我所，各各勸進令我說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊將欲滅度，却後九十日當取般泥洹，告四部眾：「吾昔成佛於摩竭國，既成佛後在法樂講堂，十方恒沙一切菩薩皆來雲集來至我所，各各勸進令我說法。

「爾時，有菩薩名優鉢蓮花藏，而白我言：『世人多愚，不識真法，唯願世尊，敷演正義，令一切眾，得蒙解脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，有菩薩名優鉢蓮花藏，而白我言：『世人多愚，不識真法，唯願世尊，敷演正義，令一切眾，得蒙解脫。』

「復有菩薩名波頭摩藏，來至我所，前白我言：『沈翳生死，流轉五道，唯願世尊，開甘露門，久飢虛者，得蒙濟度。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名波頭摩藏，來至我所，前白我言：『沈翳生死，流轉五道，唯願世尊，開甘露門，久飢虛者，得蒙濟度。』

「復有菩薩名曰喜藏，前白我言：『世多有苦惱，縛著十二緣，不覩大聖顏，唯願當濟度。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰喜藏，前白我言：『世多有苦惱，縛著十二緣，不覩大聖顏，唯願當濟度。』

「復有菩薩名栴檀藏，前白佛言：『五濁鼎沸世，不識真正法，慧日既以降，唯願除闇冥。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名栴檀藏，前白佛言：『五濁鼎沸世，不識真正法，慧日既以降，唯願除闇冥。』

「復有菩薩名金剛藏，前白佛言：『眾生然熾劇，恒貪著五欲，不識如來性，唯願頒宣法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名金剛藏，前白佛言：『眾生然熾劇，恒貪著五欲，不識如來性，唯願頒宣法。』

「復有菩薩名曰力藏，前白佛言：『一切世無常，生滅各有限，尊今既降形，何不時說法？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰力藏，前白佛言：『一切世無常，生滅各有限，尊今既降形，何不時說法？』

「復有菩薩名無垢藏，前白佛言：『尊今如蓮花，不著諸塵垢，內外悉平等，布現如來法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名無垢藏，前白佛言：『尊今如蓮花，不著諸塵垢，內外悉平等，布現如來法。』

「復有菩薩名清淨藏，前白佛言：『天師久不現，世人恒在冥，尊今既降形，唯願時說法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名清淨藏，前白佛言：『天師久不現，世人恒在冥，尊今既降形，唯願時說法。』

「復有菩薩名如來藏，前白佛言：『過去諸恒沙，如來、等正覺，出現皆說法，尊今何故默？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名如來藏，前白佛言：『過去諸恒沙，如來、等正覺，出現皆說法，尊今何故默？』

「復有菩薩名曰濡首，前白佛言：『生世值佛難，聞尊經法難，得受人身難，度脫眾生難。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰濡首，前白佛言：『生世值佛難，聞尊經法難，得受人身難，度脫眾生難。』

「復有菩薩名曰慈氏，前白佛言：『一切眾苦患，皆由恩愛生，世多非法人，唯願尊開悟。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰慈氏，前白佛言：『一切眾苦患，皆由恩愛生，世多非法人，唯願尊開悟。』

「復有菩薩名曰師子，前白佛言：『夫人欲聞法，斷除三礙形，尊今無上師，願度一切人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰師子，前白佛言：『夫人欲聞法，斷除三礙形，尊今無上師，願度一切人。』

「復有菩薩名曰無量界，前白佛言：『佛力無所畏，法界不思議，過去當來佛，說法於此處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無量界，前白佛言：『佛力無所畏，法界不思議，過去當來佛，說法於此處。』

「復有菩薩名虛空藏，前白佛言：『本無等正覺，無染無所污，平等度脫人，何故寂然住？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名虛空藏，前白佛言：『本無等正覺，無染無所污，平等度脫人，何故寂然住？』

「復有菩薩名曰慧造，前白佛言：『生死甚為苦，如人沒在淵，尊今大船師，唯願時渡濟。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰慧造，前白佛言：『生死甚為苦，如人沒在淵，尊今大船師，唯願時渡濟。』

「復有菩薩名曰光造，前白佛言：『眾行今已盡，已離三界苦，慈悲四等心，本誓今所在。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰光造，前白佛言：『眾行今已盡，已離三界苦，慈悲四等心，本誓今所在。』

「復有菩薩名曰法造，前白佛言：『眾生界難量，一切恩愛會，三寶久斷絕，願尊時說法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰法造，前白佛言：『眾生界難量，一切恩愛會，三寶久斷絕，願尊時說法。』

「復有菩薩名曰無著，前白佛言：『智慧光明降，照除三毒冥，世人五苦患，唯尊演正法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無著，前白佛言：『智慧光明降，照除三毒冥，世人五苦患，唯尊演正法。』

「復有菩薩名曰無畏，前白佛言：『執意如金剛，弘誓甚牢固，心淨如虛空，願救諸厄人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無畏，前白佛言：『執意如金剛，弘誓甚牢固，心淨如虛空，願救諸厄人。』

「復有菩薩名曰護覺，前白佛言：『智人已降形，當度無數人，願救濟一切，使得至彼岸。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰護覺，前白佛言：『智人已降形，當度無數人，願救濟一切，使得至彼岸。』

「復有菩薩名曰無生，前白佛言：『正法不思議，曉達者甚少，無數劫積行，願莫唐其功。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無生，前白佛言：『正法不思議，曉達者甚少，無數劫積行，願莫唐其功。』

「復有菩薩名曰神足，前白佛言：『慧眼今已降，當度不肖人，本無平等慧，令離諸苦患。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰神足，前白佛言：『慧眼今已降，當度不肖人，本無平等慧，令離諸苦患。』

「復有菩薩名曰雷聲，前白佛言：『眾行本無慧，智達一切人，明斷諸塵垢，尊今正是時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰雷聲，前白佛言：『眾行本無慧，智達一切人，明斷諸塵垢，尊今正是時。』

「復有菩薩名曰雷音，前白佛言：『佛尊過一切，智行無數劫，自生自然滅，無量無過尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰雷音，前白佛言：『佛尊過一切，智行無數劫，自生自然滅，無量無過尊。』

「復有菩薩名曰常悲，前白佛言：『尊本積苦行，經歷生死難，佛日今已出，莫知愚癡冥。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰常悲，前白佛言：『尊本積苦行，經歷生死難，佛日今已出，莫知愚癡冥。』

「復有菩薩名曰幻化，前白佛言：『思惟一切法，幻化亦非真，道當以平等，願尊時敷演。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰幻化，前白佛言：『思惟一切法，幻化亦非真，道當以平等，願尊時敷演。』

「復有菩薩名曰無厭，前白佛言：『三世眾生苦，未聞八正道，最勝今已降，渴仰天師久。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無厭，前白佛言：『三世眾生苦，未聞八正道，最勝今已降，渴仰天師久。』

「復有菩薩名曰勇猛，前白佛言：『是以無數世，積行不可量，威神覆一切，願除一切惱。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰勇猛，前白佛言：『是以無數世，積行不可量，威神覆一切，願除一切惱。』

「復有菩薩名曰覺知，前白佛言：『佛慧無有量，演法無有窮，住本亦不住，願轉正法輪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰覺知，前白佛言：『佛慧無有量，演法無有窮，住本亦不住，願轉正法輪。』

「復有菩薩名曰善行，前白佛言：『無生本無生，今日尊已生，現形於五濁，願度一切人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰善行，前白佛言：『無生本無生，今日尊已生，現形於五濁，願度一切人。』

「復有菩薩名曰正見，前白佛言：『三界第一尊，天人所供養，轉法震大千，如今寂然默。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰正見，前白佛言：『三界第一尊，天人所供養，轉法震大千，如今寂然默。』

「復有菩薩名曰法淨，前白佛言：『設從無數劫，欲歎尊功德，究盡百福業，未盡如毫釐。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰法淨，前白佛言：『設從無數劫，欲歎尊功德，究盡百福業，未盡如毫釐。』

「復有菩薩名曰無相，前白佛言：『本無本無相，尊今出眾相，行盡得作佛，何為入禪定？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無相，前白佛言：『本無本無相，尊今出眾相，行盡得作佛，何為入禪定？』

「復有菩薩名不思議，前白佛言：『一切眾生類，不見生滅苦，了本知眾相，唯尊願時赴。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名不思議，前白佛言：『一切眾生類，不見生滅苦，了本知眾相，唯尊願時赴。』

「復有菩薩名曰導首，前白佛言：『一切諸法空，因緣共合會，久不轉法輪，何為入正定？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰導首，前白佛言：『一切諸法空，因緣共合會，久不轉法輪，何為入正定？』

「復有菩薩名曰輪轉，前白佛言：『平等無憎愛，愍念一切故，尊今已顧屈，何為復睡眠？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰輪轉，前白佛言：『平等無憎愛，愍念一切故，尊今已顧屈，何為復睡眠？』

「復有菩薩名無量辯才，前白佛言：『大聖人中尊，經歷劫數懃，今已成正覺，願愍一切人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名無量辯才，前白佛言：『大聖人中尊，經歷劫數懃，今已成正覺，願愍一切人。』

「復有菩薩名曰生盡，前白佛言：『一切眾行本，盡歸於無常，常身非常身，尊今計常身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰生盡，前白佛言：『一切眾行本，盡歸於無常，常身非常身，尊今計常身。』

「復有菩薩名曰本末空，前白佛言：『虛空無邊際，眾生難覺悟，本無如來現，時演勿有疑。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰本末空，前白佛言：『虛空無邊際，眾生難覺悟，本無如來現，時演勿有疑。』

「復有菩薩名曰多悲，前白佛言：『夫欲自利者，先度一切人，尊從眾生出，今違本誓願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰多悲，前白佛言：『夫欲自利者，先度一切人，尊從眾生出，今違本誓願。』

「復有菩薩名曰顯德，前白佛言：『神足無量法，六度無增減，眾相自嚴身，願尊時屈神。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰顯德，前白佛言：『神足無量法，六度無增減，眾相自嚴身，願尊時屈神。』

「復有菩薩名曰一意，前白佛言：『十方諸菩薩，盡來詣忍土，欲得聞正法，唯尊時覺悟。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰一意，前白佛言：『十方諸菩薩，盡來詣忍土，欲得聞正法，唯尊時覺悟。』

「復有菩薩名曰不虛妄，前白佛言：『世尊大慈愍，思惟入正定，無量已過量，時至可說法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰不虛妄，前白佛言：『世尊大慈愍，思惟入正定，無量已過量，時至可說法。』

「復有菩薩名曰喜樂，前白佛言：『知生無量行，行過三界表，尊今三世尊，願度三界人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰喜樂，前白佛言：『知生無量行，行過三界表，尊今三世尊，願度三界人。』

「復有菩薩名曰本無，前白佛言：『尊今極神妙，道力不思議，成佛為眾生，何不轉法輪？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰本無，前白佛言：『尊今極神妙，道力不思議，成佛為眾生，何不轉法輪？』

「復有菩薩名摩訶衍，前白佛言：『三乘同一趣，未聞正法言，尊今當分別，令知泥洹要。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名摩訶衍，前白佛言：『三乘同一趣，未聞正法言，尊今當分別，令知泥洹要。』

「復有菩薩名曰劫數，前白佛言：『人生當歸滅，捨一復就一，唯願尊降伏，不生不復滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰劫數，前白佛言：『人生當歸滅，捨一復就一，唯願尊降伏，不生不復滅。』

「復有菩薩名曰受證，前白佛言：『生老病死痛，五陰為禍原，十二牽連縛，唯尊願拔濟。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰受證，前白佛言：『生老病死痛，五陰為禍原，十二牽連縛，唯尊願拔濟。』

「復有菩薩名曰不眴，前白佛言：『我等所居剎，去此甚久遠，唯願今世尊，說法使我聞。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰不眴，前白佛言：『我等所居剎，去此甚久遠，唯願今世尊，說法使我聞。』

「復有菩薩名曰捷疾智，前白佛言：『尊具七覺意，具足四等心，當悟諸不悟，願尊度脫之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰捷疾智，前白佛言：『尊具七覺意，具足四等心，當悟諸不悟，願尊度脫之。』

「復有菩薩名曰常舉手，前白佛言：『大人眾相滿，顯揚一切法，已得離諸著，亦使眾生離。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰常舉手，前白佛言：『大人眾相滿，顯揚一切法，已得離諸著，亦使眾生離。』

「復有菩薩名曰法意，前白佛言『過去諸如來，說法無有量，尊今既成佛，願時轉法輪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰法意，前白佛言『過去諸如來，說法無有量，尊今既成佛，願時轉法輪。』

「復有菩薩名日月盛滿，前白佛言：『世間皆非常，一切皆歸空，解知無所生，尊今人中上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名日月盛滿，前白佛言：『世間皆非常，一切皆歸空，解知無所生，尊今人中上。』

「復有菩薩名曰無量稱，前白佛言：『身淨不造惡，口淨言誠信，超越一切上，過於諸天人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無量稱，前白佛言：『身淨不造惡，口淨言誠信，超越一切上，過於諸天人。』

「復有菩薩名曰無與等，前白佛言：『如來從如生，降神度生死，但當時說法，何為懷猶豫？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無與等，前白佛言：『如來從如生，降神度生死，但當時說法，何為懷猶豫？』

「復有菩薩名曰遠離，前白佛言：『從無央數劫，時時乃有佛，如日現花敷，何為不現光？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰遠離，前白佛言：『從無央數劫，時時乃有佛，如日現花敷，何為不現光？』

「復有菩薩名曰威神，前白佛言：『十力無有比，獲空無相願，法身如安明，唯願開甘露。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰威神，前白佛言：『十力無有比，獲空無相願，法身如安明，唯願開甘露。』

「復有菩薩名曰道力，前白佛言：『空觀無想念，行亦寂然滅，從是自致佛，天人所恭敬。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰道力，前白佛言：『空觀無想念，行亦寂然滅，從是自致佛，天人所恭敬。』

「復有菩薩名無所倚，前白佛言：『眾生若干種，不識解脫門，須尊前將導，乃到無畏處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名無所倚，前白佛言：『眾生若干種，不識解脫門，須尊前將導，乃到無畏處。』

「復有菩薩名閑靜觀，前白佛言：『人心如流水，念念皆生惡，尊當斷其根，永滅無萌兆。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名閑靜觀，前白佛言：『人心如流水，念念皆生惡，尊當斷其根，永滅無萌兆。』

「復有菩薩名無盡意，前白佛言：『越度生死海，淨修行梵行，眾生甚飢虛，說法令充足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名無盡意，前白佛言：『越度生死海，淨修行梵行，眾生甚飢虛，說法令充足。』

「復有菩薩名不違信，前白佛言：『三界都熾然，眾生無恃怙，尊當慈愍念，為說真有要。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名不違信，前白佛言：『三界都熾然，眾生無恃怙，尊當慈愍念，為說真有要。』

「復有菩薩名善權現，前白佛言：『通盡一切藏，安處無為境，究盡本無行，今尊何思慮？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名善權現，前白佛言：『通盡一切藏，安處無為境，究盡本無行，今尊何思慮？』

「復有菩薩名達本原，前白佛言：『四大聚一處，皆由宿識行，癡愛共相生，願尊示現法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名達本原，前白佛言：『四大聚一處，皆由宿識行，癡愛共相生，願尊示現法。』

「復有菩薩名曰山岳，前白佛言：『所以諸佛興，濟度三千世，使無明眾生，永斷三惡道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰山岳，前白佛言：『所以諸佛興，濟度三千世，使無明眾生，永斷三惡道。』

「復有菩薩名曰逮覺，前白佛言：『未獲今已獲，不種生死本，世尊心常定，願從禪定起。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰逮覺，前白佛言：『未獲今已獲，不種生死本，世尊心常定，願從禪定起。』

「復有菩薩名曰賢護，前白佛言：『一切諸法本，生滅無所起，智達三界苦，盡斷諸有漏。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰賢護，前白佛言：『一切諸法本，生滅無所起，智達三界苦，盡斷諸有漏。』

「復有菩薩名無與等，前白佛言：『諸佛法不異，唯化人為本，本從等意來，大慈今所在。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名無與等，前白佛言：『諸佛法不異，唯化人為本，本從等意來，大慈今所在。』

「復有菩薩名曰大天，前白佛言：『眾生宿有限，得覩如來形，未聞真諦法，唯願時演說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰大天，前白佛言：『眾生宿有限，得覩如來形，未聞真諦法，唯願時演說。』

「復有菩薩名曰行道，前白佛言：『今覩身色相，一切眾行具，至誠逮正覺，何不行佛事？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰行道，前白佛言：『今覩身色相，一切眾行具，至誠逮正覺，何不行佛事？』

「復有菩薩名曰離垢，前白佛言：『本尊所發願，乃為阿僧祇，令彼顛倒等，乃覩於正路。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰離垢，前白佛言：『本尊所發願，乃為阿僧祇，令彼顛倒等，乃覩於正路。』

「爾時，復有菩薩名曰無盡，前白佛言：『觀顏如花開，容貌無等雙，功德過八難，何故而寂然？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，復有菩薩名曰無盡，前白佛言：『觀顏如花開，容貌無等雙，功德過八難，何故而寂然？』

「復有菩薩名曰無悕望，前白佛言：『十力哀出世，教化天世人，從此至彼岸，賢聖所行業。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無悕望，前白佛言：『十力哀出世，教化天世人，從此至彼岸，賢聖所行業。』

「復有菩薩名曰佛慧，前白佛言：『從此虛空際，遍滿十方世，皆來欲聽法，洗除心垢患。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰佛慧，前白佛言：『從此虛空際，遍滿十方世，皆來欲聽法，洗除心垢患。』

「復有菩薩名曰人本，前白佛言：『三界悉苦患，亦無逃避處，唯須神力接，爾乃永得安。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰人本，前白佛言：『三界悉苦患，亦無逃避處，唯須神力接，爾乃永得安。』

「復有菩薩名曰天王，前白佛言：『身垢三百五，恒染污人心，當以智慧光，蠲除令無餘。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰天王，前白佛言：『身垢三百五，恒染污人心，當以智慧光，蠲除令無餘。』

「復有菩薩名曰無怒，前白佛言：『我從平等慧，故來省覲尊，欲聽無量法，修習本無行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無怒，前白佛言：『我從平等慧，故來省覲尊，欲聽無量法，修習本無行。』

「復有菩薩名曰無欲，前白佛言：『我憶過去世，有佛名能仁，勸進令說法，如尊無有異。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無欲，前白佛言：『我憶過去世，有佛名能仁，勸進令說法，如尊無有異。』

「復有菩薩名曰入定，前白佛言：『曾聞成佛道，三覆轉法輪，如今何為默，不聞一轉聲？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰入定，前白佛言：『曾聞成佛道，三覆轉法輪，如今何為默，不聞一轉聲？』

「復有菩薩名曰海相，前白佛言：『今我得通智，皆聞於正法，愍彼眾生等，故勸請如來。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰海相，前白佛言：『今我得通智，皆聞於正法，愍彼眾生等，故勸請如來。』

「復有菩薩名師子吼，前白佛言：『一相本無相，諸法悉空寂，眾生所不達，尊今當分別。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名師子吼，前白佛言：『一相本無相，諸法悉空寂，眾生所不達，尊今當分別。』

「復有菩薩名曰大豪，前白佛言：『天尊甚巍巍，眾相無有比，欲聞瓔珞法，開悟一切人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰大豪，前白佛言：『天尊甚巍巍，眾相無有比，欲聞瓔珞法，開悟一切人。』

「復有菩薩名曰樂居，前白佛言：『如花優曇鉢，億千劫乃出，佛亦過於是，今現何自隱？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰樂居，前白佛言：『如花優曇鉢，億千劫乃出，佛亦過於是，今現何自隱？』

「復有菩薩名曰趣道，前白佛言：『法法自相生，不染三界有，願雨七覺花，普潤一切人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰趣道，前白佛言：『法法自相生，不染三界有，願雨七覺花，普潤一切人。』

「復有菩薩名曰講法，前白佛言：『眾生無緣想，當以法因緣，空淨心無垢，尊當具分別。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰講法，前白佛言：『眾生無緣想，當以法因緣，空淨心無垢，尊當具分別。』

「復有菩薩名曰眼通，前白佛言：『尊本行此願，當度不度者，今日期已至，願說空無慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰眼通，前白佛言：『尊本行此願，當度不度者，今日期已至，願說空無慧。』

「復有菩薩名曰無頂相，前白佛言：『世間甚可愍，顛倒眾生多，迷惑於正道，願示慧明處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無頂相，前白佛言：『世間甚可愍，顛倒眾生多，迷惑於正道，願示慧明處。』

「復有菩薩名曰得總持，前白佛言：『憶念過去世，與尊共弘誓，當度恒沙人，令至無為岸。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰得總持，前白佛言：『憶念過去世，與尊共弘誓，當度恒沙人，令至無為岸。』

「復有菩薩名曰無與等，前白佛言：『尊今廣長舌，如花覆面形，皆由說正法，故獲此福報。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無與等，前白佛言：『尊今廣長舌，如花覆面形，皆由說正法，故獲此福報。』

「復有菩薩名曰大施，前白佛言：『尊本惠施人，不望受其報，今得人中尊，巍巍乃如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰大施，前白佛言：『尊本惠施人，不望受其報，今得人中尊，巍巍乃如是。』

「復有菩薩名曰究竟淨，前白佛言：『六度大智慧，當遍於世間，令愚惑之徒，悉趣本無行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰究竟淨，前白佛言：『六度大智慧，當遍於世間，令愚惑之徒，悉趣本無行。』

「復有菩薩名無著觀，前白佛言：『四辯無所著，應對一切人，一一決斷疑，皆由宿報緣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名無著觀，前白佛言：『四辯無所著，應對一切人，一一決斷疑，皆由宿報緣。』

「復有菩薩名曰好喜，前白佛言：『昔緣善知識，成就道法門，今既得成佛，非法云何果？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰好喜，前白佛言：『昔緣善知識，成就道法門，今既得成佛，非法云何果？』

「復有菩薩名甚深智，前白佛言：『興造一切行，眾德自瓔珞，唯佛能演暢，從有至邊際。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名甚深智，前白佛言：『興造一切行，眾德自瓔珞，唯佛能演暢，從有至邊際。』

「復有菩薩名花鬘子，前白佛言：『功德累劫積，解無真際法，德為三界尊，斯由聞法報。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名花鬘子，前白佛言：『功德累劫積，解無真際法，德為三界尊，斯由聞法報。』

「復有菩薩名曰色相，前白佛言：『如來丈六身，金剛至難壞，願以無形法，普及諸萌兆。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰色相，前白佛言：『如來丈六身，金剛至難壞，願以無形法，普及諸萌兆。』

「復有菩薩名觀外身，前白佛言：『如日光所照，普除一切冥，今未覩佛光，願示威儀相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名觀外身，前白佛言：『如日光所照，普除一切冥，今未覩佛光，願示威儀相。』

「復有菩薩名具足相，前白佛言：『常想無常法，係意入禪定，離垢過三界，度脫一切人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名具足相，前白佛言：『常想無常法，係意入禪定，離垢過三界，度脫一切人。』

「復有菩薩名純熟根，前白佛言：『諸佛所行法，唯度人為事，已果本所願，快哉時說法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名純熟根，前白佛言：『諸佛所行法，唯度人為事，已果本所願，快哉時說法。』

「復有菩薩名曰眾生根，前白佛言：『法界不思議，眾生根亦然，願以神足力，示現於一切。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰眾生根，前白佛言：『法界不思議，眾生根亦然，願以神足力，示現於一切。』

「復有菩薩名曰通慧，前白佛言：『光相如雪山，世人所宗仰，今雖覩一寶，唯願說二寶。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰通慧，前白佛言：『光相如雪山，世人所宗仰，今雖覩一寶，唯願說二寶。』

「復有菩薩，前白佛言：『佛道甚深妙，講授一切法，當王於三界，皆由諸法本。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩，前白佛言：『佛道甚深妙，講授一切法，當王於三界，皆由諸法本。』

「復有菩薩名曰極微，前白佛言：『十方諸世尊，遣我等來此，唯欲聞正法，不樂賢聖默。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰極微，前白佛言：『十方諸世尊，遣我等來此，唯欲聞正法，不樂賢聖默。』

「復有菩薩名曰色身，前白佛言：『無量諸佛等，戒律清淨具，自得復授彼，充飽一切願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰色身，前白佛言：『無量諸佛等，戒律清淨具，自得復授彼，充飽一切願。』

「復有菩薩名淨音聲，前白佛言：『十慧十無生，十法想知滅，十地功德具，十力願說法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名淨音聲，前白佛言：『十慧十無生，十法想知滅，十地功德具，十力願說法。』

「復有菩薩名曰常定，前白佛言：『我今最下劣，眾智未廣普，唯願尊今日，示我神足道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰常定，前白佛言：『我今最下劣，眾智未廣普，唯願尊今日，示我神足道。』

「復有菩薩名曰無底，前白佛言：『本我自發誓，要當聞言教，尊今不說法，我終不捨去。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰無底，前白佛言：『本我自發誓，要當聞言教，尊今不說法，我終不捨去。』

「復有菩薩名曰焰光，前白佛言：『佛道甚為難，法起無有盡，能淨一切垢，乃應入道真。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰焰光，前白佛言：『佛道甚為難，法起無有盡，能淨一切垢，乃應入道真。』

「復有菩薩名曰法眼，前白佛言：『無量總持門，聲震於天地，說法度眾生，令得成佛道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰法眼，前白佛言：『無量總持門，聲震於天地，說法度眾生，令得成佛道。』

「復有菩薩名曰慈仁，前白佛言：『諸法甚深奧，如空無端緒，達本無諸道，故號人中尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰慈仁，前白佛言：『諸法甚深奧，如空無端緒，達本無諸道，故號人中尊。』

「復有菩薩名曰一乘，前白佛言：『生死塵勞垢，八難為垣牆，此苦莫能濟，唯佛能度脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰一乘，前白佛言：『生死塵勞垢，八難為垣牆，此苦莫能濟，唯佛能度脫。』

「復有菩薩名曰盛明，前白佛言：『苦哉老病死，三界為大患，慧日既降出，然默不說法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰盛明，前白佛言：『苦哉老病死，三界為大患，慧日既降出，然默不說法。』

「復有菩薩名曰長壽，前白佛言：『世人壽命短，更樂所縛著，六識所囋𠯗，唯願尊消滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰長壽，前白佛言：『世人壽命短，更樂所縛著，六識所囋𠯗，唯願尊消滅。』

「復有菩薩名曰算數，前白佛言：『一切眾生類，三毒所覆蔽，願尊當降神，療以法醫藥。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名曰算數，前白佛言：『一切眾生類，三毒所覆蔽，願尊當降神，療以法醫藥。』

「復有菩薩名合曼掌，前白佛言：『聲震於十方，道降甘露雨，無盡深法藏，非佛誰能宣。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩名合曼掌，前白佛言：『聲震於十方，道降甘露雨，無盡深法藏，非佛誰能宣。』」

爾時，世尊告諸大眾：「斯等菩薩百千億數，各各勸進興敬道法，各各說請慇懃於佛。吾當爾時，放舌相光明，普照三千大千世界，還攝光已告眾菩薩：『吾今所以得廣長舌，分別諸法悉無所有，復以八聲震動十方無量佛國悉令聞知。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸大眾：「斯等菩薩百千億數，各各勸進興敬道法，各各說請慇懃於佛。吾當爾時，放舌相光明，普照三千大千世界，還攝光已告眾菩薩：『吾今所以得廣長舌，分別諸法悉無所有，復以八聲震動十方無量佛國悉令聞知。』」

爾時，世尊與諸大眾，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與諸大眾，而說頌曰：

「一切諸法本， 因緣合會生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸法本， 因緣合會生，

十方諸剎土， 空寂皆無形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸剎土， 空寂皆無形。

道意自然著， 功德眾相滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道意自然著， 功德眾相滿，

分別內外法， 無形無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別內外法， 無形無所有。

我聞既成佛， 度脫一切人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞既成佛， 度脫一切人，

有大法瓔珞， 莊嚴佛土淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大法瓔珞， 莊嚴佛土淨。

卿等欲得聞， 究盡本末空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卿等欲得聞， 究盡本末空，

一一當分別， 令至無為岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一當分別， 令至無為岸。

吾昔四弘誓， 當度不度者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾昔四弘誓， 當度不度者，

豈須諸人請， 令各有怨心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈須諸人請， 令各有怨心？

吾本初發意， 亦不限齊人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾本初發意， 亦不限齊人，

但緣未及道， 故復默然耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但緣未及道， 故復默然耳。」

爾時，眾會一切菩薩聞佛說偈，各各踊躍不能自勝，皆稱善哉歎未曾有：「如來將欲敷演法教，度脫眾生為成法界，三世勞苦悉蒙解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾會一切菩薩聞佛說偈，各各踊躍不能自勝，皆稱善哉歎未曾有：「如來將欲敷演法教，度脫眾生為成法界，三世勞苦悉蒙解脫。」

爾時，座上未得神通凡夫學人二萬餘眾，皆發無上正真道意，各各發願善心生焉，欲得聞此大法瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座上未得神通凡夫學人二萬餘眾，皆發無上正真道意，各各發願善心生焉，欲得聞此大法瓔珞。

菩薩瓔珞經十智品第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經十智品第四十

爾時，彌勒菩薩白佛言：「世尊！云何？菩薩摩訶薩先習何法、有何功德，得成無上正真等正覺，應大法瓔珞乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩白佛言：「世尊！云何？菩薩摩訶薩先習何法、有何功德，得成無上正真等正覺，應大法瓔珞乎？」

佛告彌勒：「善哉！族姓子！諦聽諦聽，善思念之！若有菩薩摩訶薩，欲成無上正真等正覺，與大法瓔珞相應者，欲斷生死根原者，欲興顯如來正法者，欲得無量定意如世尊者，欲得如爾法性遊戲者，如是菩薩摩訶薩，當學無量智門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「善哉！族姓子！諦聽諦聽，善思念之！若有菩薩摩訶薩，欲成無上正真等正覺，與大法瓔珞相應者，欲斷生死根原者，欲興顯如來正法者，欲得無量定意如世尊者，欲得如爾法性遊戲者，如是菩薩摩訶薩，當學無量智門。

「云何為無量智門？彌勒！善聽！如來、至真、等正覺有十明智，一意一念一時之頃，悉知無量眾生境界，分別思惟不失法界，便成無上至真等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為無量智門？彌勒！善聽！如來、至真、等正覺有十明智，一意一念一時之頃，悉知無量眾生境界，分別思惟不失法界，便成無上至真等正覺。

「云何為十明智？所謂十明智者，菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生盡生兜術天，共修善行各無異心，令餘眾生無覺知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為十明智？所謂十明智者，菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生盡生兜術天，共修善行各無異心，令餘眾生無覺知者。

「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，成菩薩道法法成就，與諸賢聖共相娛樂，有異眾生無覺知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，成菩薩道法法成就，與諸賢聖共相娛樂，有異眾生無覺知者。

「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界其中眾生未立根德力者，同時出家修無上梵行，剃除鬚髮著三法衣，手持應器行十二法，時到分衛福度一切，或時坐禪分別身觀，然有眾生無覺知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界其中眾生未立根德力者，同時出家修無上梵行，剃除鬚髮著三法衣，手持應器行十二法，時到分衛福度一切，或時坐禪分別身觀，然有眾生無覺知者。

「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，成菩薩道詣樹王下，吉祥獻草結加趺坐，內自思惟：『今日當成無上至真，必然不疑，先當感動一切世界，神通得道賢聖之人來擁護我，令餘眾生無覺知者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，成菩薩道詣樹王下，吉祥獻草結加趺坐，內自思惟：『今日當成無上至真，必然不疑，先當感動一切世界，神通得道賢聖之人來擁護我，令餘眾生無覺知者。』

「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，成菩薩道皆轉法輪，四諦如爾法苦習盡道，亦令眾生修而得度，隨其所念成三乘果，令餘眾生無覺知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，成菩薩道皆轉法輪，四諦如爾法苦習盡道，亦令眾生修而得度，隨其所念成三乘果，令餘眾生無覺知者。

「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，諸根純熟具五分法身，眾相具足弘誓成就，施行佛事降伏魔兵，然餘眾生無覺知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，諸根純熟具五分法身，眾相具足弘誓成就，施行佛事降伏魔兵，然餘眾生無覺知者。

「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，成菩薩道盡成如來等正覺，入佛意三昧，各各分身教化眾生入賢聖法律，令餘眾生無覺知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，成菩薩道盡成如來等正覺，入佛意三昧，各各分身教化眾生入賢聖法律，令餘眾生無覺知者。

「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，成菩薩道入如意定意，盡令山河石壁瓦石草木變為七寶，給施貧苦普令充足，然後乃說六度無極，令餘眾生無覺知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，成菩薩道入如意定意，盡令山河石壁瓦石草木變為七寶，給施貧苦普令充足，然後乃說六度無極，令餘眾生無覺知者。

「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，成菩薩道入金剛定意，能化一切盡黃金色，如佛色相而無有異，皆令成就成無上道，令餘眾生無覺知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生，成菩薩道入金剛定意，能化一切盡黃金色，如佛色相而無有異，皆令成就成無上道，令餘眾生無覺知者。

「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生成菩薩道，過去當來今現在得佛根力覺意，分別空無相願，覺了諸法悉無所有，使餘眾生無覺知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！菩薩摩訶薩一時之頃，能使三千大千世界一切眾生成菩薩道，過去當來今現在得佛根力覺意，分別空無相願，覺了諸法悉無所有，使餘眾生無覺知者。

「復次，彌勒！如是菩薩摩訶薩行十明智，至成無上正真之道，必然不疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！如是菩薩摩訶薩行十明智，至成無上正真之道，必然不疑。」

爾時，彌勒白佛言：「世尊！今聞如來、至真、等正覺所說正法，坦然大悟，願令眾生逮此智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒白佛言：「世尊！今聞如來、至真、等正覺所說正法，坦然大悟，願令眾生逮此智慧。」

菩薩瓔珞經應時品第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經應時品第四十一

爾時，法妙菩薩白佛言：「云何菩薩摩訶薩進修無上正真之道成最正覺，執持威儀應時之行，乃能具足大法瓔珞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法妙菩薩白佛言：「云何菩薩摩訶薩進修無上正真之道成最正覺，執持威儀應時之行，乃能具足大法瓔珞？」

佛告法妙：「若有菩薩摩訶薩，欲得具足成無上至真等正覺，具足如來大法瓔珞，當修十慧大法瓔珞，便能具足大法瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告法妙：「若有菩薩摩訶薩，欲得具足成無上至真等正覺，具足如來大法瓔珞，當修十慧大法瓔珞，便能具足大法瓔珞。

「於是，族姓子！若有善男子、善女人，欲聞如來大法瓔珞應時之行者，諦聽諦聽，善思念之！云何為十？所謂十者，若菩薩摩訶薩自知時到，當成無上至真等正覺，便不失期詣樹王下，執弘誓心，心如虛空斷除眾想，是謂菩薩摩訶薩應時之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是，族姓子！若有善男子、善女人，欲聞如來大法瓔珞應時之行者，諦聽諦聽，善思念之！云何為十？所謂十者，若菩薩摩訶薩自知時到，當成無上至真等正覺，便不失期詣樹王下，執弘誓心，心如虛空斷除眾想，是謂菩薩摩訶薩應時之行。

「復次，法妙！若復菩薩審自知已，今我時到化彼眾生，姓氏字氏不越局界，要當度脫一切眾生，然後乃定，是謂菩薩摩訶薩應時之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，法妙！若復菩薩審自知已，今我時到化彼眾生，姓氏字氏不越局界，要當度脫一切眾生，然後乃定，是謂菩薩摩訶薩應時之行。

「復次，法妙！若復菩薩深自知已，我今當成無上等正覺，復當授菩薩決，國土翼從方面所在，是謂菩薩摩訶薩應時之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，法妙！若復菩薩深自知已，我今當成無上等正覺，復當授菩薩決，國土翼從方面所在，是謂菩薩摩訶薩應時之行。

「復次，法妙！若復菩薩審自知已，我今已獲眾智自在，當使眾生如我無異，尋時入彼而教化之，普令眾生獲此自在無礙之法，是謂菩薩摩訶薩應時之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，法妙！若復菩薩審自知已，我今已獲眾智自在，當使眾生如我無異，尋時入彼而教化之，普令眾生獲此自在無礙之法，是謂菩薩摩訶薩應時之行。

「復次，法妙！若復菩薩入解脫門施行佛事，變化一切形礙之法，皆令歸於無盡之藏，亦使眾生同己所得，是謂菩薩摩訶薩應時之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，法妙！若復菩薩入解脫門施行佛事，變化一切形礙之法，皆令歸於無盡之藏，亦使眾生同己所得，是謂菩薩摩訶薩應時之行。

「復次，法妙！菩薩審自知已，我今已獲無形四空定法，及四等心慈悲喜護，復以此定教化眾生，普令一切同己所得，是謂菩薩摩訶薩應時之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，法妙！菩薩審自知已，我今已獲無形四空定法，及四等心慈悲喜護，復以此定教化眾生，普令一切同己所得，是謂菩薩摩訶薩應時之行。

「復次，法妙！若復菩薩審自知已，執持威儀不失禮節，可行知行、可坐知坐，晝夜孜孜不違道教，到時入城不左右顧視，福度眾生其慧無量，亦使眾生同己所得，是謂菩薩摩訶薩應時之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，法妙！若復菩薩審自知已，執持威儀不失禮節，可行知行、可坐知坐，晝夜孜孜不違道教，到時入城不左右顧視，福度眾生其慧無量，亦使眾生同己所得，是謂菩薩摩訶薩應時之行。

「復次，法妙！若菩薩審自知已，觀眾生根本應度不度，受彼信施量腹而食，還至閑靜坐臥思惟：『今所受施以支四大，得行道德成最正覺，復以此法化導一切，普令眾生同己所得。』是謂菩薩摩訶薩應時之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，法妙！若菩薩審自知已，觀眾生根本應度不度，受彼信施量腹而食，還至閑靜坐臥思惟：『今所受施以支四大，得行道德成最正覺，復以此法化導一切，普令眾生同己所得。』是謂菩薩摩訶薩應時之行。

「復次，法妙！若復菩薩審自知已，如我今日應賢聖律，導化一切無有增減，漸漸前進入五道中，察彼心意而度脫之。若入人道為說禁戒，令彼眾生知犯罪之苦，示以正道而度脫之。若入天道處彼天宮，為說無常磨滅之法，勸勉使修十善之行，捨天重位修無上道。若入畜生苦痛之中，為說抵揬欺詐之法，使生善心改更之義。若入餓鬼醜陋之中，為說慳貪縛著之心，使發善心改往修來。若入地獄受罪人中，為說五逆難救之法，復令地獄眾生心開意解善心得生，畢其罪苦得復人中。是謂菩薩摩訶薩應時之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，法妙！若復菩薩審自知已，如我今日應賢聖律，導化一切無有增減，漸漸前進入五道中，察彼心意而度脫之。若入人道為說禁戒，令彼眾生知犯罪之苦，示以正道而度脫之。若入天道處彼天宮，為說無常磨滅之法，勸勉使修十善之行，捨天重位修無上道。若入畜生苦痛之中，為說抵揬欺詐之法，使生善心改更之義。若入餓鬼醜陋之中，為說慳貪縛著之心，使發善心改往修來。若入地獄受罪人中，為說五逆難救之法，復令地獄眾生心開意解善心得生，畢其罪苦得復人中。是謂菩薩摩訶薩應時之行。

「復次，法妙！若復菩薩審自知已，眾行已具眾智自在，得不思議，當以神足感動一切。自試神足而無罣礙，從一佛國至一佛國，承事諸佛禮敬世尊，務修梵行稟受不及，亦使眾生同己所得。是謂，法妙！菩薩摩訶薩修此十慧應時之行者，得成無上正真之道成最正覺，便能具足大法瓔珞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，法妙！若復菩薩審自知已，眾行已具眾智自在，得不思議，當以神足感動一切。自試神足而無罣礙，從一佛國至一佛國，承事諸佛禮敬世尊，務修梵行稟受不及，亦使眾生同己所得。是謂，法妙！菩薩摩訶薩修此十慧應時之行者，得成無上正真之道成最正覺，便能具足大法瓔珞。」

菩薩瓔珞經十不思議品第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經十不思議品第四十二

爾時，道勝子菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩，入五道中周旋往來，教化眾生淨佛國土，成無上至真最正覺乎？行不思議大法瓔珞耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，道勝子菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩，入五道中周旋往來，教化眾生淨佛國土，成無上至真最正覺乎？行不思議大法瓔珞耶？」

佛告道勝子菩薩曰：「諦聽諦聽，善思念之！若有菩薩摩訶薩，欲成無上至真等正覺，行不思議大法瓔珞者，當修十法。云何為十？若有菩薩摩訶薩，入五道生死隨類而化，一加趺坐遍滿十方諸佛世界，復以音響震動三千大千世界，於中教化一切眾生，悉發無上正真道意，乃使眾生無覺知者，是謂菩薩摩訶薩所行正法應不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告道勝子菩薩曰：「諦聽諦聽，善思念之！若有菩薩摩訶薩，欲成無上至真等正覺，行不思議大法瓔珞者，當修十法。云何為十？若有菩薩摩訶薩，入五道生死隨類而化，一加趺坐遍滿十方諸佛世界，復以音響震動三千大千世界，於中教化一切眾生，悉發無上正真道意，乃使眾生無覺知者，是謂菩薩摩訶薩所行正法應不思議。

「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，以一句義充足一切諸佛世界，有形之類悉得聞知，然彼眾生亦不自覺，從所聞法皆發無上正真道意，是謂菩薩摩訶薩修於正法不思議行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，以一句義充足一切諸佛世界，有形之類悉得聞知，然彼眾生亦不自覺，從所聞法皆發無上正真道意，是謂菩薩摩訶薩修於正法不思議行。

「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，以一光明遍照三千大千剎土，其見光者皆發無上正真道意，然不見形，皆令一切入解脫門，是謂菩薩摩訶薩修於正法不思議行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，以一光明遍照三千大千剎土，其見光者皆發無上正真道意，然不見形，皆令一切入解脫門，是謂菩薩摩訶薩修於正法不思議行。

「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，一意一念一時之頃，以一法身遍滿三千大千世界，皆使眾生普令聞知，盡令眾生具足法界，然彼眾生不知所從聞，皆發無上正真道意，是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，一意一念一時之頃，以一法身遍滿三千大千世界，皆使眾生普令聞知，盡令眾生具足法界，然彼眾生不知所從聞，皆發無上正真道意，是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。

「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，以神足力盡化三千大千世界一切眾生盡作佛形，然彼各各相教為說十二懃苦之行，共相濟度不可稱量。然彼眾生不自覺知，為誰所度？是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，以神足力盡化三千大千世界一切眾生盡作佛形，然彼各各相教為說十二懃苦之行，共相濟度不可稱量。然彼眾生不自覺知，為誰所度？是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。

「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，以一智慧分別一切無形之法無所罣礙，普使有形之類解此正要而得度脫。若彼眾生不自覺知，如我今日為誰所度？是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，以一智慧分別一切無形之法無所罣礙，普使有形之類解此正要而得度脫。若彼眾生不自覺知，如我今日為誰所度？是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。

「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，一念之中盡能普見一切諸法，分別法界行不思議，皆使眾生聞此道教，同時成道無所障礙。然彼眾生不自覺知為所從聞，是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，一念之中盡能普見一切諸法，分別法界行不思議，皆使眾生聞此道教，同時成道無所障礙。然彼眾生不自覺知為所從聞，是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。

「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，令彼眾生盡得神通，遊戲十方無量世界，聞諸十方諸佛說法，解知諸法如幻如化。然彼眾生不自覺知，如我今日為誰開悟？是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，令彼眾生盡得神通，遊戲十方無量世界，聞諸十方諸佛說法，解知諸法如幻如化。然彼眾生不自覺知，如我今日為誰開悟？是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。

「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，使三世中一切有形，成等正覺皆悉成就，是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，使三世中一切有形，成等正覺皆悉成就，是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。

「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，入深法藏分別妙智，超越過去當來現在，獨步三界亦無等侶，復令眾生與己無異，是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。是謂，道勝子！菩薩五根德力入五道中教化眾生，諸法殊勝不可測量，亦非羅漢辟支所知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，道勝子！若復菩薩摩訶薩，入五道中教化眾生，入深法藏分別妙智，超越過去當來現在，獨步三界亦無等侶，復令眾生與己無異，是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議。是謂，道勝子！菩薩五根德力入五道中教化眾生，諸法殊勝不可測量，亦非羅漢辟支所知。」

菩薩瓔珞經無我品第四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經無我品第四十三

爾時，有菩薩名曰心智，白佛言：「若有菩薩摩訶薩，分別身觀解無我想，云何成就菩薩道觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩名曰心智，白佛言：「若有菩薩摩訶薩，分別身觀解無我想，云何成就菩薩道觀？」

爾時，世尊告心智菩薩曰：「若有菩薩欲得成就菩薩道觀者，當行十法。云何為十？若有菩薩摩訶薩，未住菩薩位安處無為，究竟道本成就弘誓，自觀無我復化眾生如己無異，是謂菩薩摩訶薩無我之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告心智菩薩曰：「若有菩薩欲得成就菩薩道觀者，當行十法。云何為十？若有菩薩摩訶薩，未住菩薩位安處無為，究竟道本成就弘誓，自觀無我復化眾生如己無異，是謂菩薩摩訶薩無我之行。

「復次，心智！若復菩薩摩訶薩，能化無身現有形身，復化有身現無形身，以有我為無我、以無我為有我，於中化導一切眾生，是謂菩薩摩訶薩具足一切心智之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，心智！若復菩薩摩訶薩，能化無身現有形身，復化有身現無形身，以有我為無我、以無我為有我，於中化導一切眾生，是謂菩薩摩訶薩具足一切心智之法。

「復次，心智！若菩薩摩訶薩，欲成如來、至真、等正覺，成無生心，解諸法本不可樂法，是謂菩薩摩訶薩無我之心得成如來、至真、等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，心智！若菩薩摩訶薩，欲成如來、至真、等正覺，成無生心，解諸法本不可樂法，是謂菩薩摩訶薩無我之心得成如來、至真、等正覺。

「復次，心智！若復菩薩摩訶薩，已得空心解我無有亦無生滅，復以此法教化一切知無我想，有此智慧不自稱揚，於諸深法最為第一，是謂菩薩摩訶薩為修第一無我之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，心智！若復菩薩摩訶薩，已得空心解我無有亦無生滅，復以此法教化一切知無我想，有此智慧不自稱揚，於諸深法最為第一，是謂菩薩摩訶薩為修第一無我之行。

「復次，心智！若菩薩摩訶薩，若有善男子、善女人，分別一切諸法相，亦不見法眾相之本，及其一切諸法之本亦復如是，眾生起無我想內外諸法及一切智，是謂菩薩摩訶薩修無我行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，心智！若菩薩摩訶薩，若有善男子、善女人，分別一切諸法相，亦不見法眾相之本，及其一切諸法之本亦復如是，眾生起無我想內外諸法及一切智，是謂菩薩摩訶薩修無我行。

「復次，菩薩摩訶薩！若復善男子、善女人，見劫成敗、見劫不成敗，不以成為喜、不成為憂，於兩中間不起吾我想，菩薩摩訶薩逮無我法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩！若復善男子、善女人，見劫成敗、見劫不成敗，不以成為喜、不成為憂，於兩中間不起吾我想，菩薩摩訶薩逮無我法。」

佛復告心智菩薩：「若有善男子、善女人，捨一切身入滅盡三昧，分別行本知所從來，出要無為至於大道，是謂菩薩摩訶薩無我之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告心智菩薩：「若有善男子、善女人，捨一切身入滅盡三昧，分別行本知所從來，出要無為至於大道，是謂菩薩摩訶薩無我之行。

「復次，心智！若有善男子、善女人得無我心，分別一切十二因緣，生者不知所以生、滅者不知所以滅，於諸法本悉無我想，是謂菩薩摩訶薩於諸法本無我之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，心智！若有善男子、善女人得無我心，分別一切十二因緣，生者不知所以生、滅者不知所以滅，於諸法本悉無我想，是謂菩薩摩訶薩於諸法本無我之行。

「復次，心智！若復菩薩摩訶薩，分別一切諸法之本，亦不見近亦不見遠，本無所生亦無所起，是謂菩薩無我之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，心智！若復菩薩摩訶薩，分別一切諸法之本，亦不見近亦不見遠，本無所生亦無所起，是謂菩薩無我之行。

「復次，心智！若有菩薩摩訶薩，於不起法忍解知心識悉無所有，於中得成無上至真等正覺，亦不見成亦不見不成，是謂菩薩摩訶薩無我之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，心智！若有菩薩摩訶薩，於不起法忍解知心識悉無所有，於中得成無上至真等正覺，亦不見成亦不見不成，是謂菩薩摩訶薩無我之行。

「如是，心智！若有善男子、善女人，欲得具足學無我之行者，必至堅固，終成無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，心智！若有善男子、善女人，欲得具足學無我之行者，必至堅固，終成無上正真之道。

「復次，心智！若有善男子、善女人，欲具足一切諸法者，當學無我之法。云何為無我？所謂無我者，究竟至成此亦無我，分別四大思惟本原此亦無我，一切諸佛出世教化此亦無我，不見眾生有所度脫，坐樹王下降伏魔兵悉無所有，是謂菩薩無我之行。不見三世總持法本，無所著智亦不在內外，分別思惟悉無所有，是謂菩薩無我之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，心智！若有善男子、善女人，欲具足一切諸法者，當學無我之法。云何為無我？所謂無我者，究竟至成此亦無我，分別四大思惟本原此亦無我，一切諸佛出世教化此亦無我，不見眾生有所度脫，坐樹王下降伏魔兵悉無所有，是謂菩薩無我之行。不見三世總持法本，無所著智亦不在內外，分別思惟悉無所有，是謂菩薩無我之行。」

佛復告心智：「若復善男子、善女人，入空定意究竟如來深法之藏，亦不在此亦不在彼，解知一切悉無所有。若復善男子、善女人，以神足力入定意定，顯曜一切無相法觀。云何為無相？諸佛世尊所教化，度脫一切不以言教，是謂無相。云何為無相？一切諸佛於眾生本而自遊戲，是謂無相。坐一樹下得成無上正真之道，是謂無相之行。如是，心智！若有菩薩摩訶薩，習持此法逮無我法者，便成無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告心智：「若復善男子、善女人，入空定意究竟如來深法之藏，亦不在此亦不在彼，解知一切悉無所有。若復善男子、善女人，以神足力入定意定，顯曜一切無相法觀。云何為無相？諸佛世尊所教化，度脫一切不以言教，是謂無相。云何為無相？一切諸佛於眾生本而自遊戲，是謂無相。坐一樹下得成無上正真之道，是謂無相之行。如是，心智！若有菩薩摩訶薩，習持此法逮無我法者，便成無上正真之道。」

菩薩瓔珞經等乘品第四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經等乘品第四十四

爾時，座中有菩薩名曰淨眼，即從座起，偏露右臂，長跪叉手，前白佛言：「云何？世尊！菩薩摩訶薩，發趣大乘至無礙慧，為修何法滅大乘跡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有菩薩名曰淨眼，即從座起，偏露右臂，長跪叉手，前白佛言：「云何？世尊！菩薩摩訶薩，發趣大乘至無礙慧，為修何法滅大乘跡？」

爾時，世尊告淨眼菩薩曰：「善哉，善哉！族姓子！今汝發問者，皆佛威神之所致也。諦聽諦聽，善思念之！吾當以偈發遣汝疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告淨眼菩薩曰：「善哉，善哉！族姓子！今汝發問者，皆佛威神之所致也。諦聽諦聽，善思念之！吾當以偈發遣汝疑。」

是時，世尊便說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊便說頌曰：

「不以壞敗色， 得趣平等道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不以壞敗色， 得趣平等道，

觀色道不異， 乃能乘大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀色道不異， 乃能乘大乘。

思惟色與道， 如爾性亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟色與道， 如爾性亦然，

不見壞敗道， 智者所修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見壞敗道， 智者所修行。

道性本無壞， 尋究不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道性本無壞， 尋究不可盡，

最應第一義， 乘此至無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最應第一義， 乘此至無礙。

愚者心顛倒， 求道陰持入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者心顛倒， 求道陰持入，

染著於三界， 不離受生分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染著於三界， 不離受生分。

諸法無受取， 上下及中間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無受取， 上下及中間，

不見有散落， 此名趣大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見有散落， 此名趣大乘。

若見法非法， 在二意不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見法非法， 在二意不動，

亦不生二見， 發趣亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不生二見， 發趣亦復然。

二為有為法， 亦名無為法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二為有為法， 亦名無為法，

除二不見二， 乃應無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除二不見二， 乃應無上道。

超越凡夫地， 未至賢聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超越凡夫地， 未至賢聖道，

得趣未成就， 亦是世福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得趣未成就， 亦是世福田。

能離世八法， 猶華不著水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能離世八法， 猶華不著水，

超越百劫行， 爾乃趣大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超越百劫行， 爾乃趣大乘。

在在修正業， 處處現神足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在在修正業， 處處現神足，

度人不見度， 心口意密行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度人不見度， 心口意密行。

不退生死道， 心亦無怯弱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退生死道， 心亦無怯弱，

執意如金剛， 最應無礙慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執意如金剛， 最應無礙慧。

虛空無善惡， 法界恒清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無善惡， 法界恒清淨，

法亦本無法， 豈有染污者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法亦本無法， 豈有染污者？

不見捨邪法， 而修無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見捨邪法， 而修無上道，

復無下劣人， 是為大乘相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復無下劣人， 是為大乘相。

諸法本無相， 如空不可持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本無相， 如空不可持，

求相本自空， 智者當覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求相本自空， 智者當覺知。

夫欲行無礙， 善權為第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫欲行無礙， 善權為第一，

充彼眾生願， 將導至道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充彼眾生願， 將導至道場。

善友為正法， 牢固不忘捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善友為正法， 牢固不忘捨，

永離陰持入， 不習調疑蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離陰持入， 不習調疑蓋。

若使佛出世， 及以取滅度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若使佛出世， 及以取滅度，

正法恒存在， 終以不變易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法恒存在， 終以不變易。

諸法有正證， 善惡不朽敗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法有正證， 善惡不朽敗，

真際性亦然， 常住不移動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真際性亦然， 常住不移動。

所修極甚深， 魔界無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修極甚深， 魔界無所著，

諸法亦復然， 永離邪見黨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法亦復然， 永離邪見黨。

欲求無上道， 不著修行法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求無上道， 不著修行法，

非有想無想， 是應無礙慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有想無想， 是應無礙慧。

佛慧無所著， 法法無所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧無所著， 法法無所生，

無見起滅道， 乃應大乘行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無見起滅道， 乃應大乘行。

或以頭目施， 信心無所捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以頭目施， 信心無所捨，

不見有受者， 妄想無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見有受者， 妄想無所著。

諸法本無生， 尋究無窠窟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本無生， 尋究無窠窟，

法相亦復然， 端緒不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法相亦復然， 端緒不可見。

若人欲究空， 欲知其邊岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲究空， 欲知其邊岸，

晝夜思憶念， 唐勞其功夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜思憶念， 唐勞其功夫。

愚惑執吾我， 計常不能離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚惑執吾我， 計常不能離，

墜墮三塗難， 不獲究竟處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墜墮三塗難， 不獲究竟處。

真人賢聖道， 三達無罣礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真人賢聖道， 三達無罣礙，

猶未盡空原， 況復斯等類？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶未盡空原， 況復斯等類？

人皆計是常， 無明不自照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人皆計是常， 無明不自照，

滋長生死苦， 何由至解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滋長生死苦， 何由至解脫？

財施無所著， 欲求無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財施無所著， 欲求無上道，

施道二不俱， 何況永究竟？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施道二不俱， 何況永究竟？

禁戒無我行， 安處第一法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁戒無我行， 安處第一法，

亦復無此相， 念戒慧度行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復無此相， 念戒慧度行。

不修自然得， 智除無明根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不修自然得， 智除無明根，

戒具清淨道， 淨如月無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒具清淨道， 淨如月無垢。

身如泡聚沫， 亦如電過目， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身如泡聚沫， 亦如電過目，

意根如野馬， 戒為清淨道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意根如野馬， 戒為清淨道。

最勝無等倫， 眾聖天中天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝無等倫， 眾聖天中天，

息心一切惡， 寂定度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息心一切惡， 寂定度無極。

犯戒及持戒， 定亂無若干， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 犯戒及持戒， 定亂無若干，

分別諸法界， 戒為無漏道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸法界， 戒為無漏道。

獲忍度無極， 堪受諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲忍度無極， 堪受諸苦惱，

普慈諸眾生， 無有高下想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普慈諸眾生， 無有高下想。

追憶過去法， 生滅不久停， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 追憶過去法， 生滅不久停，

稱譏毀譽法， 安能得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱譏毀譽法， 安能得其便。

節節解其形， 終不生惡念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 節節解其形， 終不生惡念，

分別內外事， 身心鏗然住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別內外事， 身心鏗然住。

怨讎欲來害， 滅此危脆身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怨讎欲來害， 滅此危脆身，

忍之如地載， 不計有好惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍之如地載， 不計有好惡。

忍辱大弘誓， 見對無想念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱大弘誓， 見對無想念，

故使諸眾生， 見者莫不欣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故使諸眾生， 見者莫不欣。

欲截大乘海， 慎莫懷怯弱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲截大乘海， 慎莫懷怯弱，

端身正其心， 便獲無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端身正其心， 便獲無生忍。

本從無數劫， 流轉生死中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本從無數劫， 流轉生死中，

為一眾生故， 躬被弘誓鎧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一眾生故， 躬被弘誓鎧。

諸法無起滅， 復無壞敗想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無起滅， 復無壞敗想，

愚人心顛倒， 不解過去慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚人心顛倒， 不解過去慧。

法界性常住， 學者不究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界性常住， 學者不究竟，

當了知本末， 生者無所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當了知本末， 生者無所生。

眾生不深達， 微妙無礙慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不深達， 微妙無礙慧，

當求巧方便， 除去顛倒心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當求巧方便， 除去顛倒心。

諸佛興出世， 不值度所度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛興出世， 不值度所度，

亦復不放捨， 精進勇力彊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復不放捨， 精進勇力彊。

分別一切法， 如幻野馬光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別一切法， 如幻野馬光，

求實無果報， 如空觀無形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求實無果報， 如空觀無形。

眾生不諦念， 自興染著想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不諦念， 自興染著想，

漸示至道教， 令知無為處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸示至道教， 令知無為處。

方便念此義， 所願者必得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便念此義， 所願者必得，

一一思惟觀， 無礙智慧成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一思惟觀， 無礙智慧成。

念持內外行， 處處求空性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念持內外行， 處處求空性，

無猗無所著， 生死本末淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無猗無所著， 生死本末淨。

進學樂空閑， 獨處無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進學樂空閑， 獨處無所畏，

思惟禪定慧， 善趣六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟禪定慧， 善趣六神通。

在眾猶如野， 一心無錯亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在眾猶如野， 一心無錯亂，

不失威儀法， 是謂微妙定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不失威儀法， 是謂微妙定。

定法有若干， 息意無漏行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定法有若干， 息意無漏行，

增上二解脫， 是謂微妙定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上二解脫， 是謂微妙定。

遍觀一切法， 安處心不移， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍觀一切法， 安處心不移，

於一復數一， 是謂微妙定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一復數一， 是謂微妙定。

道心遂牢固， 滅意心永息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道心遂牢固， 滅意心永息，

接度淳淑人， 是謂微妙定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 接度淳淑人， 是謂微妙定。

恒憶等正覺， 如來法身道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒憶等正覺， 如來法身道，

厭患諸色想， 是謂微妙定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭患諸色想， 是謂微妙定。

復修六思念， 不違次第行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復修六思念， 不違次第行，

除念無思想， 是謂微妙定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除念無思想， 是謂微妙定。

四雙八輩人， 從生無為道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四雙八輩人， 從生無為道，

無數非有數， 是謂微妙定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數非有數， 是謂微妙定。

智者修四禪， 不用識空定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者修四禪， 不用識空定，

了別內外身， 是謂微妙定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了別內外身， 是謂微妙定。

十方諸佛等， 遙見此眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛等， 遙見此眾生，

不由眼見色， 自然成道教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不由眼見色， 自然成道教。

亦復見此人， 在在方說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復見此人， 在在方說法，

不生耳聲想， 識滅不復著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生耳聲想， 識滅不復著。

眾生想無量， 一意而悉知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生想無量， 一意而悉知，

不興二心見， 便生若干念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不興二心見， 便生若干念。

憶念過去劫， 恒沙不可數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶念過去劫， 恒沙不可數，

前心後亦然， 勇猛不懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前心後亦然， 勇猛不懈怠。

復遊無量剎， 示現神足道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復遊無量剎， 示現神足道，

心住身自隨， 令知變化法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心住身自隨， 令知變化法。

演說甘露道， 不失進趣行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說甘露道， 不失進趣行，

從劫至百劫， 不盡無礙慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從劫至百劫， 不盡無礙慧。

逮智度無極， 分別陰持入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮智度無極， 分別陰持入，

為人說妙法， 不計有吾我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為人說妙法， 不計有吾我。

行權方便道， 等分淫怒癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行權方便道， 等分淫怒癡，

因緣無垢著， 令知清淨道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣無垢著， 令知清淨道。

本我自造行， 解脫無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本我自造行， 解脫無所畏，

緣等合會成， 諸法無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣等合會成， 諸法無處所。

自觀亦觀佛， 觀空法亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自觀亦觀佛， 觀空法亦然，

生死泥洹逕， 智者乃覺悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死泥洹逕， 智者乃覺悟。

善解智慧性， 令求慧光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解智慧性， 令求慧光明，

億載塵闇冥， 㸌然見大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億載塵闇冥， 㸌然見大明。

此智謂大智， 佛智不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此智謂大智， 佛智不思議，

將導眾生類， 成此無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將導眾生類， 成此無上智。

夫計一切智， 無能過是者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫計一切智， 無能過是者，

修此眾智具， 大乘道果成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修此眾智具， 大乘道果成。

餘智雖有號， 非有真實道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘智雖有號， 非有真實道，

此智眾智上， 救濟一切難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此智眾智上， 救濟一切難。

若欲求智慧， 如求虛空性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲求智慧， 如求虛空性，

無心疾於彼， 況復生亂想？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無心疾於彼， 況復生亂想？

虛空無量界， 無形不可見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無量界， 無形不可見，

此智亦復然， 無量無邊岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此智亦復然， 無量無邊岸。

假使一切人， 乘此智慧舟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使一切人， 乘此智慧舟，

遊戲生死岸， 直至泥洹海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊戲生死岸， 直至泥洹海。

若人百千劫， 欲歎此功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人百千劫， 欲歎此功德，

智慧大炬明， 無能盡其藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧大炬明， 無能盡其藏。

無盡不可盡， 亦無八無閑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡不可盡， 亦無八無閑，

能誦無礙慧， 天人中最尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能誦無礙慧， 天人中最尊。

初不墮惡趣， 六情常完具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初不墮惡趣， 六情常完具，

生天及人中， 豪貴眾中上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生天及人中， 豪貴眾中上。

一切眾生類， 皆當成道智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 皆當成道智，

受持此正法， 未曾懷恐懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持此正法， 未曾懷恐懼。

擁護正法本， 安處無為道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擁護正法本， 安處無為道，

當轉正法輪， 布現於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當轉正法輪， 布現於世間。

於億百千劫， 終不墮生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於億百千劫， 終不墮生死，

必成等正覺， 斯由無礙慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必成等正覺， 斯由無礙慧。

勇猛人中上， 降伏魔官屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛人中上， 降伏魔官屬，

精進智慧彊， 總持不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進智慧彊， 總持不忘失。

如有一人念， 普飲江河水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有一人念， 普飲江河水，

周行遊四域， 不能盡其源。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周行遊四域， 不能盡其源。

智者權方便， 思慮內自念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者權方便， 思慮內自念，

唯飲四海水， 爾乃普周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯飲四海水， 爾乃普周遍。

欲成無上道， 無礙智慧光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲成無上道， 無礙智慧光，

受持念諷誦， 受莂亦不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持念諷誦， 受莂亦不久。

雖佛未出世， 現相三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖佛未出世， 現相三十二，

便為行佛事， 廣濟無量人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便為行佛事， 廣濟無量人。

今我成正覺， 三界第一尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我成正覺， 三界第一尊，

斯由受持此， 無礙大慧藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯由受持此， 無礙大慧藏。」

當其世尊說此法時，甚深難量不可思議，亦非羅漢辟支所及。爾時，座上十千天人，皆發無上正真道意。復有三萬七千菩薩得不起法忍。復有無量比丘，有漏心得解脫；四十六姟眾生，諸塵垢盡得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當其世尊說此法時，甚深難量不可思議，亦非羅漢辟支所及。爾時，座上十千天人，皆發無上正真道意。復有三萬七千菩薩得不起法忍。復有無量比丘，有漏心得解脫；四十六姟眾生，諸塵垢盡得法眼淨。

菩薩瓔珞經三界品第四十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經三界品第四十五

是時，有菩薩名淨施王，前白佛言：「世尊！如我從佛所聞正要法甚深，若有菩薩摩訶薩受菩薩記號，則受六十二見邪逕之道。何以故？六十二見者，皆出生菩薩、出生菩薩道果。道果者，則出生六十二見。所以者何？菩薩道果不從欲界、不從色界、不從無色界得，不從有為無為、有漏無漏得。何以故？菩薩名字不可得亦無處所，六十二見邪逕名號亦復如是，本竟清淨無形而不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，有菩薩名淨施王，前白佛言：「世尊！如我從佛所聞正要法甚深，若有菩薩摩訶薩受菩薩記號，則受六十二見邪逕之道。何以故？六十二見者，皆出生菩薩、出生菩薩道果。道果者，則出生六十二見。所以者何？菩薩道果不從欲界、不從色界、不從無色界得，不從有為無為、有漏無漏得。何以故？菩薩名字不可得亦無處所，六十二見邪逕名號亦復如是，本竟清淨無形而不可見。

「云何？世尊！猶如有人欲得尋究虛空邊際，料量齊限青黃赤白，復與五陰施設名字，色痛想行識，是生是滅、是有為是無為、是有漏是無漏、是有常法是無常法、是苦是樂。云何？世尊！此士夫於深法中有慧不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何？世尊！猶如有人欲得尋究虛空邊際，料量齊限青黃赤白，復與五陰施設名字，色痛想行識，是生是滅、是有為是無為、是有漏是無漏、是有常法是無常法、是苦是樂。云何？世尊！此士夫於深法中有慧不乎？」

佛告淨施王菩薩：「虛空無形而不可見，云何立字與作名號？欲於空中求空，此事不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告淨施王菩薩：「虛空無形而不可見，云何立字與作名號？欲於空中求空，此事不然。」

爾時，施王菩薩白佛言：「如是，世尊！菩薩道果及無礙慧，三十七品、空無相無願、六十二見，悉無所有而不可見，亦如虛空無形不可護持，諸法之相非願求可得。何以故？本無所有故，以超三界越過三世。若不爾者，佛及菩薩道便生二見，以有二見便有二想，以有二想便墮邪部，以墮邪部便入五趣，已入五趣流轉生死，誹謗賢聖道言非道，亦不言有賢聖法律。愚惑之人自相謂言：『佛異道異生死亦異，生死既異豈有泥洹？亦復無佛修菩薩道，何況當有成無礙慧乎？此事不然。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，施王菩薩白佛言：「如是，世尊！菩薩道果及無礙慧，三十七品、空無相無願、六十二見，悉無所有而不可見，亦如虛空無形不可護持，諸法之相非願求可得。何以故？本無所有故，以超三界越過三世。若不爾者，佛及菩薩道便生二見，以有二見便有二想，以有二想便墮邪部，以墮邪部便入五趣，已入五趣流轉生死，誹謗賢聖道言非道，亦不言有賢聖法律。愚惑之人自相謂言：『佛異道異生死亦異，生死既異豈有泥洹？亦復無佛修菩薩道，何況當有成無礙慧乎？此事不然。』」

爾時，坐上有菩薩名曰究竟，問淨施王曰：「云何？族姓子！菩薩摩訶薩發趣大乘辯無礙慧，得成無上至真等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，坐上有菩薩名曰究竟，問淨施王曰：「云何？族姓子！菩薩摩訶薩發趣大乘辯無礙慧，得成無上至真等正覺。」

淨施王菩薩曰：「若有菩薩從初發意至成無上等正覺者，習菩薩行非為不習，亦不捨正法而習邪業，亦不見行菩薩道，亦不見不行菩薩道，是謂菩薩摩訶薩以過行地習無所習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨施王菩薩曰：「若有菩薩從初發意至成無上等正覺者，習菩薩行非為不習，亦不捨正法而習邪業，亦不見行菩薩道，亦不見不行菩薩道，是謂菩薩摩訶薩以過行地習無所習。」

究竟菩薩復問淨施王曰：「云何？族姓子！菩薩摩訶薩以過行地習無所習，而修無上道得菩薩號？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩復問淨施王曰：「云何？族姓子！菩薩摩訶薩以過行地習無所習，而修無上道得菩薩號？」

淨施王報究竟菩薩曰：「不受取一切諸法之相，眼耳鼻口身心，以過此界故超諸地習無所習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨施王報究竟菩薩曰：「不受取一切諸法之相，眼耳鼻口身心，以過此界故超諸地習無所習。」

究竟菩薩復問：「云何？族姓子！以過行地習無所習乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩復問：「云何？族姓子！以過行地習無所習乎？」

淨施王菩薩報究竟菩薩曰：「不遍過諸地習菩薩道。何以故？一切諸法出生菩薩道教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨施王菩薩報究竟菩薩曰：「不遍過諸地習菩薩道。何以故？一切諸法出生菩薩道教。」

究竟菩薩曰：「云何？族姓子！諸法復有境界乎？何以故說超過諸地習無所習？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩曰：「云何？族姓子！諸法復有境界乎？何以故說超過諸地習無所習？」

淨施王菩薩曰：「諸法如如道性亦如，亦不見來時亦不見去時，是故菩薩摩訶薩出生道教習無所習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨施王菩薩曰：「諸法如如道性亦如，亦不見來時亦不見去時，是故菩薩摩訶薩出生道教習無所習。」

究竟菩薩謂淨施王菩薩曰：「族姓子！云何發趣道心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩謂淨施王菩薩曰：「族姓子！云何發趣道心？」

淨施王曰：「如道如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨施王曰：「如道如。」

究竟菩薩曰：「云何如道如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩曰：「云何如道如？」

淨施王曰：「夫道如者，亦不在過去當來今現在，是故菩薩摩訶薩於三世中不見道性清淨如亦清淨，爾乃發無上至真等正覺，如過去如如、未來如如、現在如如，自然性空，亦不見來亦不見去，趣無所趣，爾能發無上至真等正覺習無所習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨施王曰：「夫道如者，亦不在過去當來今現在，是故菩薩摩訶薩於三世中不見道性清淨如亦清淨，爾乃發無上至真等正覺，如過去如如、未來如如、現在如如，自然性空，亦不見來亦不見去，趣無所趣，爾能發無上至真等正覺習無所習。」

究竟菩薩復問：「云何發無上至真等正覺習無所習？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩復問：「云何發無上至真等正覺習無所習？」

淨施王菩薩曰：「失道徑者乃能發趣於道，加以大哀令無恐懼，雖處三界五無間處不懷其勞，等心周遍能發道意習無所習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨施王菩薩曰：「失道徑者乃能發趣於道，加以大哀令無恐懼，雖處三界五無間處不懷其勞，等心周遍能發道意習無所習。」

究竟菩薩復問：「云何？族姓子！若如無目焉得視瞻？吾今倍生狐疑，唯願開解，今當為我說之，除去猶豫，令心得寤。如汝所云，失道徑者能發趣於無上道，加以大哀令無恐懼，於平等法亦無增減。是病無能療之，唯族姓子為我演說，令心重疑而得微輕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩復問：「云何？族姓子！若如無目焉得視瞻？吾今倍生狐疑，唯願開解，今當為我說之，除去猶豫，令心得寤。如汝所云，失道徑者能發趣於無上道，加以大哀令無恐懼，於平等法亦無增減。是病無能療之，唯族姓子為我演說，令心重疑而得微輕。」

淨施王菩薩曰：「善哉，善哉！族姓子！令發汝問者，皆佛威神之所感也。今文殊師利為眾上首，因可請求令知機變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨施王菩薩曰：「善哉，善哉！族姓子！令發汝問者，皆佛威神之所感也。今文殊師利為眾上首，因可請求令知機變。」

時，究竟菩薩謂文殊師利：「向我狐疑。淨施王言：『云何？族姓子能解。』唯願演說令無餘難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，究竟菩薩謂文殊師利：「向我狐疑。淨施王言：『云何？族姓子能解。』唯願演說令無餘難。」

時，文殊師利報究竟菩薩曰：「大哀菩薩三界無礙，若入深妙其法審諦習無所習，亦無所著亦無所疑，亦無所難亦無所畏。若如是者已為得哀，得住本際而得安身，無所歸者得受其歸。雖處三界五無間處不損其勞，等心周遍能發道意習無所習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，文殊師利報究竟菩薩曰：「大哀菩薩三界無礙，若入深妙其法審諦習無所習，亦無所著亦無所疑，亦無所難亦無所畏。若如是者已為得哀，得住本際而得安身，無所歸者得受其歸。雖處三界五無間處不損其勞，等心周遍能發道意習無所習。」

究竟菩薩復問：「云何？文殊師利！以何為本？若如所言習無所習，諸法所生可有異乎？可以眼耳鼻舌身意異乎？大哀菩薩平等異乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩復問：「云何？文殊師利！以何為本？若如所言習無所習，諸法所生可有異乎？可以眼耳鼻舌身意異乎？大哀菩薩平等異乎？」

文殊師利言：「且止！且止！族姓子！其言道者，非有道也。若不念有吾我壽命眾生之類，是者以得大哀，等心周遍能發道意習無所習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「且止！且止！族姓子！其言道者，非有道也。若不念有吾我壽命眾生之類，是者以得大哀，等心周遍能發道意習無所習。」

究竟菩薩復問：「文殊師利！夫道性如，不持三界不捨三界，云何得發無上至真等正覺道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩復問：「文殊師利！夫道性如，不持三界不捨三界，云何得發無上至真等正覺道乎？」

文殊師利曰：「心無所持亦不有緣，亦不因四大地水火風，亦不猗五陰色痛想行識，亦不於六衰興六塵勞。不念有德、不念無德，不著於俗、不生道心，無罪福念、無慧無愚，不見有餘、不見無餘，亦不見戒身、定身、慧身、解脫身、解脫所見身，不見纏縛生死染著、泥洹清淨，不見本無生滅著斷。亦不見有常無常、苦空無我，悉觀諸法寂泊虛空，住如是者住無所住，已得等哀平等無二習無所習，得發無上至真等正覺，雖處三界五無間處不辭其勞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利曰：「心無所持亦不有緣，亦不因四大地水火風，亦不猗五陰色痛想行識，亦不於六衰興六塵勞。不念有德、不念無德，不著於俗、不生道心，無罪福念、無慧無愚，不見有餘、不見無餘，亦不見戒身、定身、慧身、解脫身、解脫所見身，不見纏縛生死染著、泥洹清淨，不見本無生滅著斷。亦不見有常無常、苦空無我，悉觀諸法寂泊虛空，住如是者住無所住，已得等哀平等無二習無所習，得發無上至真等正覺，雖處三界五無間處不辭其勞。」

究竟菩薩聞是法已，倍復踊躍不能自勝：「唯願文殊師利！令我逮此無習之習，獲泥洹第一無礙，復緣此法而得安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩聞是法已，倍復踊躍不能自勝：「唯願文殊師利！令我逮此無習之習，獲泥洹第一無礙，復緣此法而得安隱。」

文殊師利答曰：「族姓子！若住學地習無所習，然有悕望於諸法者，便有所緣欲得安隱。此則不然。所以者何？若無所緣則無安隱，豈得從緣得獲泥洹？其法寂靜無所從來，不緣過去念滅不斷，不想現在有計常心，不慮未來有對無對。是故諸法不住有習亦無所習，不見有念亦無所念，亦不有安亦無所安，亦不貢高無有斷滅，一切諸法無聞無聲亦無音響，不見有餘不見無餘，是則名曰得處安隱而獲泥洹，通達諸法無起滅想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答曰：「族姓子！若住學地習無所習，然有悕望於諸法者，便有所緣欲得安隱。此則不然。所以者何？若無所緣則無安隱，豈得從緣得獲泥洹？其法寂靜無所從來，不緣過去念滅不斷，不想現在有計常心，不慮未來有對無對。是故諸法不住有習亦無所習，不見有念亦無所念，亦不有安亦無所安，亦不貢高無有斷滅，一切諸法無聞無聲亦無音響，不見有餘不見無餘，是則名曰得處安隱而獲泥洹，通達諸法無起滅想。」

文殊師利復告究竟菩薩曰：「若族姓子若念無念不生於念，中間無意後無災異，設當生念有災異者，是則不安。從本至竟不脫有患亦無患，若當分別不見有災不見無災，是乃名曰通達泥洹永處安隱，無復往還有習無習，應第一義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復告究竟菩薩曰：「若族姓子若念無念不生於念，中間無意後無災異，設當生念有災異者，是則不安。從本至竟不脫有患亦無患，若當分別不見有災不見無災，是乃名曰通達泥洹永處安隱，無復往還有習無習，應第一義。」

爾時，究竟菩薩言：「云何？文殊師利！若有士夫作是說言：『空有住耶？空無住耶？空有習無習耶？有生無生耶？』若言是者，其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，究竟菩薩言：「云何？文殊師利！若有士夫作是說言：『空有住耶？空無住耶？空有習無習耶？有生無生耶？』若言是者，其義云何？」

文殊師利言：「云何？族姓子！若空有住若空無住，若空有猗無猗，有習無習，有生無生，有願無願，有想無想，其念是者，云何得至泥洹應於無習？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「云何？族姓子！若空有住若空無住，若空有猗無猗，有習無習，有生無生，有願無願，有想無想，其念是者，云何得至泥洹應於無習？」

時，究竟菩薩曰：「云何？族姓子！空者亦不有住亦不無住，亦不緣二亦不緣一，復無中間。離此者，當復云何得至泥洹第一無習？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，究竟菩薩曰：「云何？族姓子！空者亦不有住亦不無住，亦不緣二亦不緣一，復無中間。離此者，當復云何得至泥洹第一無習？」

文殊師利答言：「若空有住亦無所住，若空無住本無所住，有猗無猗，有習無習，有生無生，有願無願，有相無相，本無有相非不有相，相亦無相，無相亦無相。一切諸法亦復如是，不見有作不見無作，非不有作非不無作，不見有相無相，不見有異無異、有求無求，不念我有所作我無所作，不猗身口意言善惡行，是乃應於第一無習。所以者何？無生死想，不著有為不著無為，不緣三世根本深固，不言泥洹永寂無為。是謂，族姓子！菩薩大士從初發意乃至成佛，於其中間不生是者，應於無上無習不習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「若空有住亦無所住，若空無住本無所住，有猗無猗，有習無習，有生無生，有願無願，有相無相，本無有相非不有相，相亦無相，無相亦無相。一切諸法亦復如是，不見有作不見無作，非不有作非不無作，不見有相無相，不見有異無異、有求無求，不念我有所作我無所作，不猗身口意言善惡行，是乃應於第一無習。所以者何？無生死想，不著有為不著無為，不緣三世根本深固，不言泥洹永寂無為。是謂，族姓子！菩薩大士從初發意乃至成佛，於其中間不生是者，應於無上無習不習。」

時，究竟菩薩復問：「云何？文殊師利！何謂覺欲菩薩有求無求、有生死無生死，不念三世有盡無盡、有至不至、有常無常，復於諸法覺禪三昧有增有減？作如是者，豈有生死不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，究竟菩薩復問：「云何？文殊師利！何謂覺欲菩薩有求無求、有生死無生死，不念三世有盡無盡、有至不至、有常無常，復於諸法覺禪三昧有增有減？作如是者，豈有生死不乎？」

文殊師利言：「云何？族姓子！生死何所止處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「云何？族姓子！生死何所止處？」

答言：「處無所處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「處無所處。」

又問：「云何？與道合耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何？與道合耶？」

答曰：「生死者則與道合，道者則是生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「生死者則與道合，道者則是生死。」

究竟菩薩言：「云何？族姓子！日明闇冥共合不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩言：「云何？族姓子！日明闇冥共合不乎？」

文殊師利言：「族姓子！明與闇合，但汝不見謂為不合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「族姓子！明與闇合，但汝不見謂為不合。」

究竟菩薩又問：「云何？族姓子！冥止在何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩又問：「云何？族姓子！冥止在何所？」

文殊師利言：「不可見者，是謂闇冥。處無所處。所以者何？若日出時月亦俱照，豈可復言無益於明乎？共相受入不可離別。族姓子且聽！如日出時冥為所在？歸東歸西歸南歸北，四維上下為在何所？勿生斯觀。所以者何？闇者常在無所歸趣，明亦如是與闇共合，當觀此義生死與道合，道則是生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「不可見者，是謂闇冥。處無所處。所以者何？若日出時月亦俱照，豈可復言無益於明乎？共相受入不可離別。族姓子且聽！如日出時冥為所在？歸東歸西歸南歸北，四維上下為在何所？勿生斯觀。所以者何？闇者常在無所歸趣，明亦如是與闇共合，當觀此義生死與道合，道則是生死。」

文殊師利復語究竟菩薩言：「近取方喻，智者以此自悟。須彌山者，東黃金色，南水精色，西琉璃色，北白銀色，其有趣者色豈有異乎？莫造斯觀。所以者何？色者是一亦無若干，但愚者念謂為有異。是故，正士！道與生死合，生死與道合，其知此者，一切諸法亦復如是。何以故？皆悉空故。云何生念於諸法中言不合者，此事不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復語究竟菩薩言：「近取方喻，智者以此自悟。須彌山者，東黃金色，南水精色，西琉璃色，北白銀色，其有趣者色豈有異乎？莫造斯觀。所以者何？色者是一亦無若干，但愚者念謂為有異。是故，正士！道與生死合，生死與道合，其知此者，一切諸法亦復如是。何以故？皆悉空故。云何生念於諸法中言不合者，此事不然。」

時，究竟菩薩復問文殊師利：「未解脫者，復與解脫合乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，究竟菩薩復問文殊師利：「未解脫者，復與解脫合乎？」

對曰：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「如是。」

又問：「云何？族姓子！解脫未解脫合耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何？族姓子！解脫未解脫合耶？」

答曰：「未脫者已脫，已脫者不念有脫、不念無脫。無脫者無性，無性者無生，無生者亦不見來時亦不見去時，是謂為道亦為泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「未脫者已脫，已脫者不念有脫、不念無脫。無脫者無性，無性者無生，無生者亦不見來時亦不見去時，是謂為道亦為泥洹。」

又問：「云何無求無脫而為大道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何無求無脫而為大道？」

文殊師利言：「於脫不念有脫，是為不脫、是為道，不生二見者乃應泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「於脫不念有脫，是為不脫、是為道，不生二見者乃應泥洹。」

究竟菩薩又問：「其道者與泥洹異乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩又問：「其道者與泥洹異乎？」

文殊師利言：「不也。族姓子！道一無二，道則是泥洹，泥洹則是道，亦無若干。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「不也。族姓子！道一無二，道則是泥洹，泥洹則是道，亦無若干。」

究竟菩薩復問：「頗復有法出於泥洹耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩復問：「頗復有法出於泥洹耶？」

答曰：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無也。」

又問：「誰處泥洹言泥洹耶？有法從來，此是俗法，此是道法，此生死法，此泥洹法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「誰處泥洹言泥洹耶？有法從來，此是俗法，此是道法，此生死法，此泥洹法？」

文殊師利言：「無處所者則是泥洹，亦無往者亦無來者，無生無滅亦無著斷。其知道者亦復如是，道等泥洹亦等，求之不可見亦無處所，是故道等泥洹亦等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「無處所者則是泥洹，亦無往者亦無來者，無生無滅亦無著斷。其知道者亦復如是，道等泥洹亦等，求之不可見亦無處所，是故道等泥洹亦等。」

究竟菩薩又問：「頗有巧便住無所住而學道耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩又問：「頗有巧便住無所住而學道耶？」

文殊師利報曰：「住無所住異於道耶？欲從此法而學道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利報曰：「住無所住異於道耶？欲從此法而學道乎？」

究竟菩薩又問：「何者是道？何者非道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩薩又問：「何者是道？何者非道？」

文殊師利言：「住無所住者此則為道，何得從住而學道乎？此則不然。從有為法至無為法，從淨戒身、三昧身、智慧身從住學乎？此亦不然。是故當知，不從無住而學道也。夫學道者，不緣三十七品、空無相願、戒、定、慧、解脫、知見品，諸禪三昧身相眾好，權現適化，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧、解脫而學於道，此法不然。何以故？道者非學亦無有學，不見貢高住無所住，作如是者乃應於道。不緣三界論慧之想，復不見法成無上道，作此觀者乃有住處，如道性空泥洹亦空。是故，正士！勿生狐疑於泥洹道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「住無所住者此則為道，何得從住而學道乎？此則不然。從有為法至無為法，從淨戒身、三昧身、智慧身從住學乎？此亦不然。是故當知，不從無住而學道也。夫學道者，不緣三十七品、空無相願、戒、定、慧、解脫、知見品，諸禪三昧身相眾好，權現適化，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧、解脫而學於道，此法不然。何以故？道者非學亦無有學，不見貢高住無所住，作如是者乃應於道。不緣三界論慧之想，復不見法成無上道，作此觀者乃有住處，如道性空泥洹亦空。是故，正士！勿生狐疑於泥洹道。」

爾時，究竟菩薩復問文殊師利言：「若善男子、善女人，欲求無上至真等正覺，當行何法而得至道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，究竟菩薩復問文殊師利言：「若善男子、善女人，欲求無上至真等正覺，當行何法而得至道？」

文殊師利報言：「族姓子！若善男子、善女人，從初發意乃至成佛，於其中間不失道心，雖處五無間處亦不復畏，五陰、六衰、生老病死，世間苦惱魔若魔天，無能奈何。若男子、女人欲求道者，亦不見法有常無常、有為無為、有漏無漏、有脫無脫，亦不見法是我所非我所、我人壽命、善惡所趣，悉空悉寂，一切法性生死泥洹亦復如是。諸世俗法及與度世凡夫佛法、學不學法聲聞緣覺，普皆一等而無差別，解空無相，棄捐諸種無生無行，於此法等修如此業，隨宜分別作如是學，乃謂為道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利報言：「族姓子！若善男子、善女人，從初發意乃至成佛，於其中間不失道心，雖處五無間處亦不復畏，五陰、六衰、生老病死，世間苦惱魔若魔天，無能奈何。若男子、女人欲求道者，亦不見法有常無常、有為無為、有漏無漏、有脫無脫，亦不見法是我所非我所、我人壽命、善惡所趣，悉空悉寂，一切法性生死泥洹亦復如是。諸世俗法及與度世凡夫佛法、學不學法聲聞緣覺，普皆一等而無差別，解空無相，棄捐諸種無生無行，於此法等修如此業，隨宜分別作如是學，乃謂為道。」

爾時，究竟菩薩讚文殊師利言：「善哉，善哉！如所說者饒益一切。我自思惟，不敢有疑於諸法相。何以故？如諸法者，無吾無我亦無壽命，分別法觀平等無二。如來至真解脫無礙，唯佛能察演布說耳。所以者何？如來以盡諸漏，愛欲聲色穢患未曾復起，貪欲結網人尊皆脫，諸生死苦已斷無餘，善權方便住無所住，處形教化為人執勞，皆為眾生而演經典，使趣無為泥洹大道，所盡以盡無所復盡，所度以度無所復度，施為佛事廣濟無量。復以聖慧漸度彼岸，獨善無伴亦無疇匹，應正覺律習無所習，心無憒亂專精一意，常懷慚愧如恥不及，內外清淨如水澄淨，聖慧道德如海無厭，定意三昧遊無量界，賢聖默然以自娛樂，真諦受證終無有疑。今文殊師利！賜有此德難量難測，現不思議總持法門，亦使鄙賤逮此深藏，多所饒益感動一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，究竟菩薩讚文殊師利言：「善哉，善哉！如所說者饒益一切。我自思惟，不敢有疑於諸法相。何以故？如諸法者，無吾無我亦無壽命，分別法觀平等無二。如來至真解脫無礙，唯佛能察演布說耳。所以者何？如來以盡諸漏，愛欲聲色穢患未曾復起，貪欲結網人尊皆脫，諸生死苦已斷無餘，善權方便住無所住，處形教化為人執勞，皆為眾生而演經典，使趣無為泥洹大道，所盡以盡無所復盡，所度以度無所復度，施為佛事廣濟無量。復以聖慧漸度彼岸，獨善無伴亦無疇匹，應正覺律習無所習，心無憒亂專精一意，常懷慚愧如恥不及，內外清淨如水澄淨，聖慧道德如海無厭，定意三昧遊無量界，賢聖默然以自娛樂，真諦受證終無有疑。今文殊師利！賜有此德難量難測，現不思議總持法門，亦使鄙賤逮此深藏，多所饒益感動一切。」

爾時，文殊師利說此法時，有七萬二千立行菩薩住不退轉地，皆逮得深法之藏。復有無量眾生皆發無上正真道意。梵釋四天王、天龍鬼神，皆興供養，散花燒香加敬微意向文殊師利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利說此法時，有七萬二千立行菩薩住不退轉地，皆逮得深法之藏。復有無量眾生皆發無上正真道意。梵釋四天王、天龍鬼神，皆興供養，散花燒香加敬微意向文殊師利。