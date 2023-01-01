菩薩瓔珞經卷第十(一名現在報) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經卷第十(一名現在報)

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

賢聖集品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖集品第二十九

爾時，審諦菩薩即從坐起，白佛言：「世尊！我亦堪任宣暢六度清淨之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，審諦菩薩即從坐起，白佛言：「世尊！我亦堪任宣暢六度清淨之行。」

佛告審諦菩薩：「若堪任者，於如來前便可說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告審諦菩薩：「若堪任者，於如來前便可說之。」

爾時，審諦菩薩白佛言：「世尊！若有菩薩摩訶薩修習六度清淨之法，兼修八門諸佛禁法，此善男子、善女人，於六度法具足清淨之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，審諦菩薩白佛言：「世尊！若有菩薩摩訶薩修習六度清淨之法，兼修八門諸佛禁法，此善男子、善女人，於六度法具足清淨之行。」

淨意菩薩白佛言：「若有善男子、善女人，欲禮十方諸佛世尊，承受正教修習奉行，如此等善男子、善女人，於六度法清淨具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨意菩薩白佛言：「若有善男子、善女人，欲禮十方諸佛世尊，承受正教修習奉行，如此等善男子、善女人，於六度法清淨具足。」

那羅延菩薩前白佛言：「若有善男子、善女人，斷諸結使不生染污，於六度法清淨具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延菩薩前白佛言：「若有善男子、善女人，斷諸結使不生染污，於六度法清淨具足。」

淨法界菩薩白佛言：「若有善男子、善女人，解自然法性不毀道門，於六度法清淨具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨法界菩薩白佛言：「若有善男子、善女人，解自然法性不毀道門，於六度法清淨具足。」

善解幻菩薩白佛言：「若有善男子、善女人，分別八法除去榮辱，於六度法清淨具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解幻菩薩白佛言：「若有善男子、善女人，分別八法除去榮辱，於六度法清淨具足。」

過量菩薩白佛言：「若有善男子、善女人，在大眾中轉無上法輪，攝身口意無他異念，於六度法清淨具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過量菩薩白佛言：「若有善男子、善女人，在大眾中轉無上法輪，攝身口意無他異念，於六度法清淨具足。」

法藏菩薩白佛言：「解四空定無我人想，思惟法界不毀智本，是謂六度清淨具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法藏菩薩白佛言：「解四空定無我人想，思惟法界不毀智本，是謂六度清淨具足。」

心淨菩薩白佛言：「若有善男子、善女人，攝眼根不興識想，耳鼻身口意亦復如是，於六度法清淨具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨菩薩白佛言：「若有善男子、善女人，攝眼根不興識想，耳鼻身口意亦復如是，於六度法清淨具足。」

師子大將白佛言：「眾生沈翳永處闇冥，布現慧光使知道趣，於六度法清淨具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子大將白佛言：「眾生沈翳永處闇冥，布現慧光使知道趣，於六度法清淨具足。」

時有菩薩名曰慧眼，問文殊師利：「云何菩薩摩訶薩攝身口意不毀戒性，於六度清淨具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有菩薩名曰慧眼，問文殊師利：「云何菩薩摩訶薩攝身口意不毀戒性，於六度清淨具足？」

是時，文殊師利報慧眼菩薩：「諸菩薩摩訶薩解空無我，施無想報，於六度法清淨具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，文殊師利報慧眼菩薩：「諸菩薩摩訶薩解空無我，施無想報，於六度法清淨具足。」

慧眼菩薩又問：「云何？族姓子！如來色身眾德具足，三十二相、八十種好，身黃金色猶如金𧂐，為是有想報耶？無想報耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼菩薩又問：「云何？族姓子！如來色身眾德具足，三十二相、八十種好，身黃金色猶如金𧂐，為是有想報耶？無想報耶？」

文殊師利報慧眼菩薩曰：「如來色身是有想報，如來法身是無想報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利報慧眼菩薩曰：「如來色身是有想報，如來法身是無想報。」

慧眼菩薩又問：「施去貪求、內心清淨，除去想著乃獲大果，六度之法非無想報。云何乃成法身之報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼菩薩又問：「施去貪求、內心清淨，除去想著乃獲大果，六度之法非無想報。云何乃成法身之報？」

時，文殊師利報慧眼菩薩曰：「云何？族姓子！如來色身為有耶？為無耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，文殊師利報慧眼菩薩曰：「云何？族姓子！如來色身為有耶？為無耶？」

慧眼菩薩報曰：「如族姓子所說，如來色身是有報、非無報，如我觀察如來身者，亦非有報亦非無報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼菩薩報曰：「如族姓子所說，如來色身是有報、非無報，如我觀察如來身者，亦非有報亦非無報。」

時，文殊師利復問：「云何如來身亦非有報亦非無報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，文殊師利復問：「云何如來身亦非有報亦非無報？」

慧眼答文殊師利曰：「如來身者眾功德具，妙色莊嚴觀無厭足，其見形者皆發無上正真道意，是謂色身之報。云何如來色身無報？於是，族姓子！如來在世教化終訖，潛神無為終無變易，一相無形不可沮壞，是謂如來色身無報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼答文殊師利曰：「如來身者眾功德具，妙色莊嚴觀無厭足，其見形者皆發無上正真道意，是謂色身之報。云何如來色身無報？於是，族姓子！如來在世教化終訖，潛神無為終無變易，一相無形不可沮壞，是謂如來色身無報。」

爾時，文殊師利復問慧眼菩薩曰：「云何？族姓子！如來形相不可思議，以有形而無報？以無形而無報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利復問慧眼菩薩曰：「云何？族姓子！如來形相不可思議，以有形而無報？以無形而無報？」

慧眼報曰：「如來身者，或有形而無報，或無形而無報。云何有形而無報？如來、至真、等正覺，在世教化無量眾生，皆得果證獲無為道，是謂如來色身有形而無報。云何無形而無報？於是，如來色身在世教化，現神足變終訖說法，於無餘泥洹界而取般泥洹，是謂如來色身無形而無報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼報曰：「如來身者，或有形而無報，或無形而無報。云何有形而無報？如來、至真、等正覺，在世教化無量眾生，皆得果證獲無為道，是謂如來色身有形而無報。云何無形而無報？於是，如來色身在世教化，現神足變終訖說法，於無餘泥洹界而取般泥洹，是謂如來色身無形而無報。」

爾時，文殊師利知諸眾生心中所念各有狐疑，未能暢達有報無報。復問慧眼菩薩曰：「云何？族姓子！如來色身如幻如化，云何於幻化法中而有無報，一切眾生得法性如道果清淨？若眼界所攝，云何於眾生道性而得無報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利知諸眾生心中所念各有狐疑，未能暢達有報無報。復問慧眼菩薩曰：「云何？族姓子！如來色身如幻如化，云何於幻化法中而有無報，一切眾生得法性如道果清淨？若眼界所攝，云何於眾生道性而得無報？」

又問慧眼：「如來色身不可思議，終訖說法寂然滅度，無生老病死，已捨色身不復受形，一相無相亦不可見，權設假號亦無真實。如來者亦無如來亦無佛，云何以無為道，是如來色身無報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問慧眼：「如來色身不可思議，終訖說法寂然滅度，無生老病死，已捨色身不復受形，一相無相亦不可見，權設假號亦無真實。如來者亦無如來亦無佛，云何以無為道，是如來色身無報？」

文殊師利又問：「云何？族姓子！如來色身無為報，泥洹無為報，是一異乎？假使是一者，亦無如來，云何有無報？設有二無者，則如來色身非泥洹報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利又問：「云何？族姓子！如來色身無為報，泥洹無為報，是一異乎？假使是一者，亦無如來，云何有無報？設有二無者，則如來色身非泥洹報。」

爾時，慧眼菩薩報文殊師利曰：「本無如來、至真、等正覺四大色身，於現法中亦是有報亦是無報，滅盡涅槃是曰無報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧眼菩薩報文殊師利曰：「本無如來、至真、等正覺四大色身，於現法中亦是有報亦是無報，滅盡涅槃是曰無報。」

爾時，慧眼菩薩復報文殊師利：「眾生所行六度無極，若人布施亦無施想，亦復不見有受施者，是謂為施具足施度無極。若復有人戒身具足不毀於戒，亦復不見有持戒者，是謂於戒具足戒度無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧眼菩薩復報文殊師利：「眾生所行六度無極，若人布施亦無施想，亦復不見有受施者，是謂為施具足施度無極。若復有人戒身具足不毀於戒，亦復不見有持戒者，是謂於戒具足戒度無極。」

慧眼菩薩復語文殊師利：「若有善男子、善女人恒修忍辱，有輕慢者不生憍慢，亦不自念見有忍辱，是謂具足忍度無極。若有善男子、善女人懃加精進修十六聖行，不見有人懃精進者，是謂具足進度無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼菩薩復語文殊師利：「若有善男子、善女人恒修忍辱，有輕慢者不生憍慢，亦不自念見有忍辱，是謂具足忍度無極。若有善男子、善女人懃加精進修十六聖行，不見有人懃精進者，是謂具足進度無極。」

慧眼菩薩復語文殊師利：「若有善男子、善女人，攝意入定分別三觀，亦不見人立定意者，心遊十方無量世界承事供養，觀一切法如幻如化，是謂具足禪度無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼菩薩復語文殊師利：「若有善男子、善女人，攝意入定分別三觀，亦不見人立定意者，心遊十方無量世界承事供養，觀一切法如幻如化，是謂具足禪度無極。」

慧眼菩薩復語文殊師利：「若善男子、善女人，宣暢如來無量法界，眼識清淨不可思議，一一分別悉無所有。若耳聞聲知所從來，鼻嗅彼香知所從來，一一分別而無所有。若舌嘗味知所從來。如來心識分別諸法神足無量，是謂具足智度無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼菩薩復語文殊師利：「若善男子、善女人，宣暢如來無量法界，眼識清淨不可思議，一一分別悉無所有。若耳聞聲知所從來，鼻嗅彼香知所從來，一一分別而無所有。若舌嘗味知所從來。如來心識分別諸法神足無量，是謂具足智度無極。」

慧眼菩薩復語文殊師利：「復有定意名無盡法門，菩薩摩訶薩得此無盡法門者，超越三乘成菩薩號。復有觀察法門，菩薩摩訶薩得此法門者，觀察法界不住二地。復有色像法門，菩薩得此法門者，成如來法無盡之藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼菩薩復語文殊師利：「復有定意名無盡法門，菩薩摩訶薩得此無盡法門者，超越三乘成菩薩號。復有觀察法門，菩薩摩訶薩得此法門者，觀察法界不住二地。復有色像法門，菩薩得此法門者，成如來法無盡之藏。

「復有不退轉法門，菩薩得此法門者，轉清淨法不見色像。復有廣濟法門，菩薩得此法門者，化彼眾生不自為己。復有佛普響法門，菩薩得此法門者，雨法甘露潤澤一切。復有諸佛境界法門，菩薩得此法門者，現說微妙真如性法。復有現教法門，菩薩得此法門者，莊嚴剎土翼從成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有不退轉法門，菩薩得此法門者，轉清淨法不見色像。復有廣濟法門，菩薩得此法門者，化彼眾生不自為己。復有佛普響法門，菩薩得此法門者，雨法甘露潤澤一切。復有諸佛境界法門，菩薩得此法門者，現說微妙真如性法。復有現教法門，菩薩得此法門者，莊嚴剎土翼從成就。

「復有無等法門，菩薩得此法門者，分別如來深奧之義。復有法要法門，菩薩得此法門者，宣暢如來不思議法。復有善根法門，菩薩得此法門者，分別諸根永離五道。復有幻化法門，菩薩得此法門者，分別無盡曠大之法。復有攝行法門，菩薩得此法門者，分別句義無形像法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無等法門，菩薩得此法門者，分別如來深奧之義。復有法要法門，菩薩得此法門者，宣暢如來不思議法。復有善根法門，菩薩得此法門者，分別諸根永離五道。復有幻化法門，菩薩得此法門者，分別無盡曠大之法。復有攝行法門，菩薩得此法門者，分別句義無形像法。

「復有稱可法門，菩薩得此法門者，便能充飽虛想法者。復有一得意法門，菩薩得此法門者，善根淳熟得四無畏。復有法海法門，菩薩得此法門者，善業具足不捨道性。復有光炎法門，菩薩得此法門者，普現光炎演法無盡。復有神足法門，菩薩得此法門者，廣遊諸界不染三道。復有日月光明法門，菩薩得此法門者，遍照苦惱拔濟得度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有稱可法門，菩薩得此法門者，便能充飽虛想法者。復有一得意法門，菩薩得此法門者，善根淳熟得四無畏。復有法海法門，菩薩得此法門者，善業具足不捨道性。復有光炎法門，菩薩得此法門者，普現光炎演法無盡。復有神足法門，菩薩得此法門者，廣遊諸界不染三道。復有日月光明法門，菩薩得此法門者，遍照苦惱拔濟得度。

「復有無生法門，菩薩得此法門者，方便導化應自然津。復有無極慧法門，菩薩得此法門者，超三界患不見有度。復有智生法門，菩薩得此法門者，盡知諸法所歸趣處。復有無著法門，菩薩得此法門者，以智慧光蠲除闇冥。復有根原法門，菩薩得此法門者，分別四法不思議行。復有因緣法門，菩薩得此法門者，分別十二癡行之本。復有道慧法門，菩薩得此法門者，不闕法性如來三等。復有忍智法門，菩薩得此法門者，坐樹王下降伏魔宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無生法門，菩薩得此法門者，方便導化應自然津。復有無極慧法門，菩薩得此法門者，超三界患不見有度。復有智生法門，菩薩得此法門者，盡知諸法所歸趣處。復有無著法門，菩薩得此法門者，以智慧光蠲除闇冥。復有根原法門，菩薩得此法門者，分別四法不思議行。復有因緣法門，菩薩得此法門者，分別十二癡行之本。復有道慧法門，菩薩得此法門者，不闕法性如來三等。復有忍智法門，菩薩得此法門者，坐樹王下降伏魔宮。

「復有弘誓法門，菩薩得此法門者，不捨眾生而取滅度。復有苦行法門，菩薩得此法門者，現食麻米諸行具足。復有獨步法門，菩薩得此法門者，自現奇特無與等者。復有心淨法門，菩薩得此法門者，蠲除心垢無所染著。復有究竟法門，菩薩得此法門者，皆使眾生入出要道。復有無欲法門，菩薩得此法門者，除去貪著無染著心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有弘誓法門，菩薩得此法門者，不捨眾生而取滅度。復有苦行法門，菩薩得此法門者，現食麻米諸行具足。復有獨步法門，菩薩得此法門者，自現奇特無與等者。復有心淨法門，菩薩得此法門者，蠲除心垢無所染著。復有究竟法門，菩薩得此法門者，皆使眾生入出要道。復有無欲法門，菩薩得此法門者，除去貪著無染著心。

「復有法處法門，菩薩得此法門者，愍哀一切不捨本願。復有道業法門，菩薩得此法門者，分別諸根立上人法。復有心不轉法門，菩薩得此法門者，發道心者立不退轉。復有法藏法門，菩薩得此法門者，道慧清淨受慧果證。復有化道法門，菩薩得此法門者，發無生心不見動還。復有法瓔珞法門，菩薩得此法門者，莊嚴國土清淨眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有法處法門，菩薩得此法門者，愍哀一切不捨本願。復有道業法門，菩薩得此法門者，分別諸根立上人法。復有心不轉法門，菩薩得此法門者，發道心者立不退轉。復有法藏法門，菩薩得此法門者，道慧清淨受慧果證。復有化道法門，菩薩得此法門者，發無生心不見動還。復有法瓔珞法門，菩薩得此法門者，莊嚴國土清淨眾生。

「復有深奧法門，菩薩得此法門者，深入法藏具七覺意。復有無畏法門，菩薩得此法門者，安處諸法說賢聖行。復有除垢法門，菩薩得此法門者，安處諸法無所染著。復有淨行法門，菩薩得此法門者，分別三向空無相願。復有法身法門，菩薩得此法門者，分別一切無著空行。復有法力法門，菩薩得此法門者，無量空界獲大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有深奧法門，菩薩得此法門者，深入法藏具七覺意。復有無畏法門，菩薩得此法門者，安處諸法說賢聖行。復有除垢法門，菩薩得此法門者，安處諸法無所染著。復有淨行法門，菩薩得此法門者，分別三向空無相願。復有法身法門，菩薩得此法門者，分別一切無著空行。復有法力法門，菩薩得此法門者，無量空界獲大智慧。

「復有無礙法門，菩薩得此法門者，敷演道教無所罣礙。復有大慈法門，菩薩得此法門者，潤及一切不捨妄想。復有大悲法門，菩薩得此法門者，拔濟苦難不生塵勞。復有喜心法門，菩薩得此法門者，蠲除一切忿怒心。復有護心法門，菩薩得此法門者，分別四諦不二之法。復有廣施法門，菩薩得此法門者，除去三想不計吾我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無礙法門，菩薩得此法門者，敷演道教無所罣礙。復有大慈法門，菩薩得此法門者，潤及一切不捨妄想。復有大悲法門，菩薩得此法門者，拔濟苦難不生塵勞。復有喜心法門，菩薩得此法門者，蠲除一切忿怒心。復有護心法門，菩薩得此法門者，分別四諦不二之法。復有廣施法門，菩薩得此法門者，除去三想不計吾我。

「復有神通法門，菩薩得此法門者，遍遊十方無量世界。復有無盡法門，菩薩得此法門者，分別義趣修三句法。復有演暢法門，菩薩得此法門者，功德具足懷來道故。復有清淨法門，菩薩得此法門者，淨除口過不興十惡。復有十力法門，菩薩得此法門者，執金剛心不可沮壞。復有無量善根法門，菩薩得此法門者，便能具足如來神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有神通法門，菩薩得此法門者，遍遊十方無量世界。復有無盡法門，菩薩得此法門者，分別義趣修三句法。復有演暢法門，菩薩得此法門者，功德具足懷來道故。復有清淨法門，菩薩得此法門者，淨除口過不興十惡。復有十力法門，菩薩得此法門者，執金剛心不可沮壞。復有無量善根法門，菩薩得此法門者，便能具足如來神力。

「復有如來行滅法門，菩薩得此法門者，不起吾我我人壽命。復有息意法門，菩薩得此法門者，永斷生老病死之苦。復有增益法門，菩薩得此法門者，諸善功德日日增長。復有歡喜法門，菩薩得此法門者，充飽一切渴仰道者。復有無怒法門，菩薩得此法門者，除心緣著無顛倒想。復有悕望法門，菩薩得此法門者，成就眾生三法本行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有如來行滅法門，菩薩得此法門者，不起吾我我人壽命。復有息意法門，菩薩得此法門者，永斷生老病死之苦。復有增益法門，菩薩得此法門者，諸善功德日日增長。復有歡喜法門，菩薩得此法門者，充飽一切渴仰道者。復有無怒法門，菩薩得此法門者，除心緣著無顛倒想。復有悕望法門，菩薩得此法門者，成就眾生三法本行。

「復有無念法門，菩薩得此法門者，盡使眾生無三毒念。復有法義法門，菩薩得此法門者，出生諸法不失次第。復有速疾法門，菩薩得此法門者，分別根元成道行迹。復有思惟法門，菩薩得此法門者，分別內外觀諸不淨。復有香熏法門，菩薩得此法門者，當以戒德香普熏一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無念法門，菩薩得此法門者，盡使眾生無三毒念。復有法義法門，菩薩得此法門者，出生諸法不失次第。復有速疾法門，菩薩得此法門者，分別根元成道行迹。復有思惟法門，菩薩得此法門者，分別內外觀諸不淨。復有香熏法門，菩薩得此法門者，當以戒德香普熏一切。

「復有善權法門，菩薩得此法門者，隨形適化不見度者。復有曉了法門，菩薩得此法門者，分別音響而取度之。復有無我法門，菩薩得此法門者，解知諸法空無所有。復有善住法門，菩薩得此法門者，弘誓堅固心不動轉。復有無數身法門，菩薩得此法門者，一一分別不限眾生。復有善入法門，菩薩得此法門者，盡化眾生進入法律。復有法自在法門，菩薩得此法門者，堪受正法不恥下問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有善權法門，菩薩得此法門者，隨形適化不見度者。復有曉了法門，菩薩得此法門者，分別音響而取度之。復有無我法門，菩薩得此法門者，解知諸法空無所有。復有善住法門，菩薩得此法門者，弘誓堅固心不動轉。復有無數身法門，菩薩得此法門者，一一分別不限眾生。復有善入法門，菩薩得此法門者，盡化眾生進入法律。復有法自在法門，菩薩得此法門者，堪受正法不恥下問。

「復有淨妙法門，菩薩得此法門者，遊諸佛國不懷怯弱。復有無侶法門，菩薩得此法門者，心自樂寂不嬈一切。復有無量功德法門，菩薩得此法門者，眷屬成就得果實報。復有放光明法門。菩薩得此法門者，遍照一切諸在闇冥。復有無欺法門，菩薩得此法門者，具足口行不犯四過。復有勸德法門，菩薩得此法門者，愍諸不及雨不死法。復有依憑法門，菩薩得此法門者，盡令眾生而有歸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有淨妙法門，菩薩得此法門者，遊諸佛國不懷怯弱。復有無侶法門，菩薩得此法門者，心自樂寂不嬈一切。復有無量功德法門，菩薩得此法門者，眷屬成就得果實報。復有放光明法門。菩薩得此法門者，遍照一切諸在闇冥。復有無欺法門，菩薩得此法門者，具足口行不犯四過。復有勸德法門，菩薩得此法門者，愍諸不及雨不死法。復有依憑法門，菩薩得此法門者，盡令眾生而有歸趣。

「復有拔濟法門，菩薩得此法門者，增益功德心淨如空。復有無際法門，菩薩得此法門者，不見有度得成就者。復有等行法門，菩薩得此法門者，分別眾智無有邊際。復有平等法門，菩薩得此法門者，不說諸道有種種乘。復有一意法門，菩薩得此法門者，不見發意有趣道者。復有虛空法門，菩薩得此法門者，入諸等定意不分散。復有然熾法門，菩薩得此法門者，廣演一切無窮盡法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有拔濟法門，菩薩得此法門者，增益功德心淨如空。復有無際法門，菩薩得此法門者，不見有度得成就者。復有等行法門，菩薩得此法門者，分別眾智無有邊際。復有平等法門，菩薩得此法門者，不說諸道有種種乘。復有一意法門，菩薩得此法門者，不見發意有趣道者。復有虛空法門，菩薩得此法門者，入諸等定意不分散。復有然熾法門，菩薩得此法門者，廣演一切無窮盡法。

「復有分別法界法門，菩薩得此法門者，一一分別法界所興。復有越境界法門，菩薩得此法門者，救護一切得至彼岸。復有究竟法門，菩薩得此法門者，不見出生諸法窠窟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有分別法界法門，菩薩得此法門者，一一分別法界所興。復有越境界法門，菩薩得此法門者，救護一切得至彼岸。復有究竟法門，菩薩得此法門者，不見出生諸法窠窟。

「復有淨觀法門，菩薩得此法門者，不譏眾生見清淨法。復有滿足法門，菩薩得此法門者，不以劫數以為現遠。復有出要法門，菩薩得此法門者，行一切智不起法想。復有出生法門，菩薩得此法門者，出一切法深奧之義。復有利根法門，菩薩得此法門者，聞一趣道立不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有淨觀法門，菩薩得此法門者，不譏眾生見清淨法。復有滿足法門，菩薩得此法門者，不以劫數以為現遠。復有出要法門，菩薩得此法門者，行一切智不起法想。復有出生法門，菩薩得此法門者，出一切法深奧之義。復有利根法門，菩薩得此法門者，聞一趣道立不退轉。

「復有次第法門，菩薩得此法門者，修習諸法不失本要。復有法相法門，菩薩得此法門者，一一分別諸法相貌。復有無形相法門，菩薩得此法門者，一切諸法而現在前。復有劫數法門，菩薩得此法門者，執懃苦行不離生死。復有道行法門，菩薩得此法門者，思惟五行觀不淨想。復有深入法門，菩薩得此法門者，深入法寶無盡之藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有次第法門，菩薩得此法門者，修習諸法不失本要。復有法相法門，菩薩得此法門者，一一分別諸法相貌。復有無形相法門，菩薩得此法門者，一切諸法而現在前。復有劫數法門，菩薩得此法門者，執懃苦行不離生死。復有道行法門，菩薩得此法門者，思惟五行觀不淨想。復有深入法門，菩薩得此法門者，深入法寶無盡之藏。

「復有化導法門，菩薩得此法門者，育養一切眾生之類。復有來往法門，菩薩得此法門者，周旋教化心無懈怠。復有成就法門，菩薩得此法門者，道果成熟不捨五趣。復有徹照法門，菩薩得此法門者，一意入定無若干想。復有無量法門，菩薩得此法門者，所行眾法不可思議。復有如來禪定法門，菩薩得此法門者，修習現在無量空行。復有應響法門，菩薩得此法門者，具足眾願永除意想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有化導法門，菩薩得此法門者，育養一切眾生之類。復有來往法門，菩薩得此法門者，周旋教化心無懈怠。復有成就法門，菩薩得此法門者，道果成熟不捨五趣。復有徹照法門，菩薩得此法門者，一意入定無若干想。復有無量法門，菩薩得此法門者，所行眾法不可思議。復有如來禪定法門，菩薩得此法門者，修習現在無量空行。復有應響法門，菩薩得此法門者，具足眾願永除意想。

「復有變化法門，菩薩得此法門者，分身散形所願自由。復有無闕減法門，菩薩得此法門者，淨除眾生意想所念。復有通達來往法門，菩薩得此法門者，一一毛孔淨眾生界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有變化法門，菩薩得此法門者，分身散形所願自由。復有無闕減法門，菩薩得此法門者，淨除眾生意想所念。復有通達來往法門，菩薩得此法門者，一一毛孔淨眾生界。

「復有無形法門，菩薩得此法門者，教化無形法界清淨。復有無礙法門，菩薩得此法門者，無量眾生離四非常。復有苦音法門，菩薩得此法門者，令習苦眾生永離縛著。復有習音法門，菩薩得此法門者，令縛著眾生永離習緒。復有盡音法門，菩薩得此法門者，令有盡眾生至無盡泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無形法門，菩薩得此法門者，教化無形法界清淨。復有無礙法門，菩薩得此法門者，無量眾生離四非常。復有苦音法門，菩薩得此法門者，令習苦眾生永離縛著。復有習音法門，菩薩得此法門者，令縛著眾生永離習緒。復有盡音法門，菩薩得此法門者，令有盡眾生至無盡泥洹。

「復有道音法門，菩薩得此法門者，不興六十二塵勞之心。復有威儀法門，菩薩得此法門者，進止行來不失儀則。復有真性法門，菩薩得此法門者，分別眷屬不處卑賤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有道音法門，菩薩得此法門者，不興六十二塵勞之心。復有威儀法門，菩薩得此法門者，進止行來不失儀則。復有真性法門，菩薩得此法門者，分別眷屬不處卑賤。

「復有直視法門，菩薩得此法門者，分別五陰一向趣道。復有天行法門，菩薩得此法門者，往入天人修清淨本。復有人行法門，菩薩得此法門者，入人道眾生誘進令度。復有畜生行法門，菩薩得此法門者，隨形入化悉歸道門。復有餓鬼法門，菩薩得此法門者，勸令除貪無所悕望。復有地獄法門，菩薩得此法門者，現身入化使發善心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有直視法門，菩薩得此法門者，分別五陰一向趣道。復有天行法門，菩薩得此法門者，往入天人修清淨本。復有人行法門，菩薩得此法門者，入人道眾生誘進令度。復有畜生行法門，菩薩得此法門者，隨形入化悉歸道門。復有餓鬼法門，菩薩得此法門者，勸令除貪無所悕望。復有地獄法門，菩薩得此法門者，現身入化使發善心。」

爾時，慧眼菩薩即於佛前而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧眼菩薩即於佛前而說頌曰：

「無著不可污， 不染三界有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無著不可污， 不染三界有，

德香淨一切， 法門無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德香淨一切， 法門無窮盡。

八百六度行， 世雄所宣暢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八百六度行， 世雄所宣暢，

分別眾生心， 意趣各不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別眾生心， 意趣各不同。

無量諸德本， 權現入世俗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸德本， 權現入世俗，

既布善道教， 超至無為岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既布善道教， 超至無為岸。

今日大慈哀， 演法無窮極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日大慈哀， 演法無窮極，

過去恒沙佛， 演法亦如今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去恒沙佛， 演法亦如今。

福業修五德， 降伏倒見者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福業修五德， 降伏倒見者，

色身無身報， 諸佛深奧藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色身無身報， 諸佛深奧藏。

無報非有報， 泥洹性自空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無報非有報， 泥洹性自空，

眾生自興念， 存心報無報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生自興念， 存心報無報。

行除分別想， 思惟如來業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行除分別想， 思惟如來業，

非生非無生， 故應菩薩門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非生非無生， 故應菩薩門。

說法非有法， 亦無眾生想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法非有法， 亦無眾生想，

樂想去苦想， 生滅永已寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂想去苦想， 生滅永已寂。

福響自然應， 如空無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福響自然應， 如空無所著，

一意成正覺， 色報為所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一意成正覺， 色報為所在。

統王天世間， 真諦不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 統王天世間， 真諦不可盡，

入定現非常， 終歸滅盡本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入定現非常， 終歸滅盡本。

道心不在內， 亦復不在外， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道心不在內， 亦復不在外，

苦想若干念， 求道盡根原。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦想若干念， 求道盡根原。

思惟百千定， 生生未始斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟百千定， 生生未始斷，

係意乃斷心， 亂想何由生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 係意乃斷心， 亂想何由生？

菩薩所行業， 法門各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所行業， 法門各不同，

欲求無量法， 當於眾生求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求無量法， 當於眾生求。

法法自然生， 法慧無窠窟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法法自然生， 法慧無窠窟，

尋生本無生， 何有法原本？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋生本無生， 何有法原本？

積智過百劫， 修慧不懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積智過百劫， 修慧不懈怠，

進成八等行， 故號人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進成八等行， 故號人中尊。

有報非有報， 亦無色身相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有報非有報， 亦無色身相，

瓔珞眾智業， 現身教化俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓔珞眾智業， 現身教化俗。

表裏如紫金， 音響極柔渜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 表裏如紫金， 音響極柔渜，

所說不唐捐， 聞者皆得度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說不唐捐， 聞者皆得度。

我如螢火光， 自照無益彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我如螢火光， 自照無益彼，

佛日照大千， 不知闇冥處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛日照大千， 不知闇冥處。

豈敢以朝露， 增益江海潤？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈敢以朝露， 增益江海潤？

承佛大聖威， 故說菩薩門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承佛大聖威， 故說菩薩門。

菩薩放慧光， 永除眾生冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩放慧光， 永除眾生冥，

拔愚惑根本， 賢聖道在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔愚惑根本， 賢聖道在前。」

菩薩瓔珞經三道三乘品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經三道三乘品第三十

爾時，世尊告舍利弗：「汝等觀此慧眼菩薩，得四辯才眾智自在修心意定，在大眾中演暢菩薩諸法深奧。此菩薩者，久如當成等正覺乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗：「汝等觀此慧眼菩薩，得四辯才眾智自在修心意定，在大眾中演暢菩薩諸法深奧。此菩薩者，久如當成等正覺乎？」

時，舍利弗白佛言：「世尊！我等聲聞所見微尠，豈能測度大聖法典？唯願世尊演布道化，使眾會者悉聞其要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗白佛言：「世尊！我等聲聞所見微尠，豈能測度大聖法典？唯願世尊演布道化，使眾會者悉聞其要。」

爾時，世尊告舍利弗：「諦聽諦聽，善思念之！吾當與汝宣暢正要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗：「諦聽諦聽，善思念之！吾當與汝宣暢正要。」

舍利弗言：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如是。世尊！」

佛告舍利弗：「西北去此十四江河沙數，彼有佛國名眾智自在，佛名慧造如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。彼佛如來初發道心廣大無崖，超過眾聖諸受別者。彼佛如來發此弘誓之心：『若我成佛與生死別，不處憒閙五濁鼎沸，使我國土清淨無瑕。我既成佛，翼從成就，男女各別無貪欲心。』復發此願：『使我國土一切眾生光光相照，無有日月星宿光明，水精、琉璃、車𤦲、馬瑙、真珠、虎珀、金銀、七寶莊嚴己國。使我國土同一水乳，亦令我剎有一浴池如四天下，鳧鴈鴛鴦盡七寶身，悲鳴相和共相娛樂。浴池東口所流水處縱廣千由旬，浴池南口縱廣千由旬，浴池西口縱廣千由旬，浴池北口縱廣千由旬，當浴池中央有自然七寶高座，高下縱廣各千由旬。諸十方無量無限無邊際恒沙國土大乘菩薩，坐樹王下永除心結，降伏魔宮成無上道，即於其日來至此剎，詣我浴池昇七寶座，演說大乘不退轉行。大乘翼從發弘誓者皆詣我國，使我國土無大乘菩薩、無大乘辟支佛、無大乘聲聞者。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「西北去此十四江河沙數，彼有佛國名眾智自在，佛名慧造如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。彼佛如來初發道心廣大無崖，超過眾聖諸受別者。彼佛如來發此弘誓之心：『若我成佛與生死別，不處憒閙五濁鼎沸，使我國土清淨無瑕。我既成佛，翼從成就，男女各別無貪欲心。』復發此願：『使我國土一切眾生光光相照，無有日月星宿光明，水精、琉璃、車𤦲、馬瑙、真珠、虎珀、金銀、七寶莊嚴己國。使我國土同一水乳，亦令我剎有一浴池如四天下，鳧鴈鴛鴦盡七寶身，悲鳴相和共相娛樂。浴池東口所流水處縱廣千由旬，浴池南口縱廣千由旬，浴池西口縱廣千由旬，浴池北口縱廣千由旬，當浴池中央有自然七寶高座，高下縱廣各千由旬。諸十方無量無限無邊際恒沙國土大乘菩薩，坐樹王下永除心結，降伏魔宮成無上道，即於其日來至此剎，詣我浴池昇七寶座，演說大乘不退轉行。大乘翼從發弘誓者皆詣我國，使我國土無大乘菩薩、無大乘辟支佛、無大乘聲聞者。』」

佛復告舍利弗：「今此慧眼菩薩，大乘牢固心難沮壞，當生彼國成等正覺，教化眾生無有窮極。彼國人民壽命各等，無有中夭之者，欲知其壽亦如無量佛國，但男女眾生不如阿彌陀佛國得道者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告舍利弗：「今此慧眼菩薩，大乘牢固心難沮壞，當生彼國成等正覺，教化眾生無有窮極。彼國人民壽命各等，無有中夭之者，欲知其壽亦如無量佛國，但男女眾生不如阿彌陀佛國得道者也。」

是時，舍利弗聞佛所說，怪未曾有，一切眾會皆懷狐疑，即從座起，偏露右臂，右膝著地，長跪叉手，前白佛言：「世尊！今聞如來演說大乘不退轉行，大乘翼從成己國土，願樂欲聞。云何為大乘菩薩？云何為大乘辟支佛？云何為大乘聲聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，舍利弗聞佛所說，怪未曾有，一切眾會皆懷狐疑，即從座起，偏露右臂，右膝著地，長跪叉手，前白佛言：「世尊！今聞如來演說大乘不退轉行，大乘翼從成己國土，願樂欲聞。云何為大乘菩薩？云何為大乘辟支佛？云何為大乘聲聞？」

佛告舍利弗：「菩薩三乘各有三品，辟支三乘亦有三品，聲聞三乘亦有三品。於是，舍利弗！欲知菩薩三乘者，今與汝說。有菩薩大乘，有菩薩辟支佛乘，有菩薩聲聞乘，是謂菩薩三乘。又，舍利弗！辟支佛三乘者，有辟支佛菩薩大乘，有辟支佛菩薩緣覺乘，有辟支佛菩薩聲聞乘，是謂辟支三乘。又，舍利弗！聲聞三乘者，有聲聞大乘，有聲聞辟支佛乘，有聲聞無著乘，是謂聲聞三乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩三乘各有三品，辟支三乘亦有三品，聲聞三乘亦有三品。於是，舍利弗！欲知菩薩三乘者，今與汝說。有菩薩大乘，有菩薩辟支佛乘，有菩薩聲聞乘，是謂菩薩三乘。又，舍利弗！辟支佛三乘者，有辟支佛菩薩大乘，有辟支佛菩薩緣覺乘，有辟支佛菩薩聲聞乘，是謂辟支三乘。又，舍利弗！聲聞三乘者，有聲聞大乘，有聲聞辟支佛乘，有聲聞無著乘，是謂聲聞三乘。」

時，舍利弗復白佛言：「世尊！云何為菩薩大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗復白佛言：「世尊！云何為菩薩大乘？」

佛告舍利弗：「慧眼菩薩所生國土，慧造如來境界是也。若有菩薩摩訶薩，發弘誓心不樂小道，如上所願，盡得生彼慧造國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「慧眼菩薩所生國土，慧造如來境界是也。若有菩薩摩訶薩，發弘誓心不樂小道，如上所願，盡得生彼慧造國土。」

時，舍利弗復白佛言：「世尊！云何為菩薩辟支佛乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗復白佛言：「世尊！云何為菩薩辟支佛乘？」

佛告舍利弗：「西北去此過十四江河沙已，復過十四江河沙數，有佛土名為淨泰，佛名無動如來、至真、等正覺，十號具足。國土清淨無淫怒癡，上下恭順貴修清虛，彼土眾生盡修一行，普出家學無上正真修平等覺。彼佛境界有一浴池，縱廣一佛世界，浴池東口百千萬由旬，浴池南口百千萬由旬，浴池西口百千萬由旬，浴池北口百千萬由旬。諸有菩薩修大乘辟支佛者，盡生彼國。異類奇鳥數十百種遊戲池中，種種香熏遍布世界，生七寶樹華果香潔。彼池水中憂鉢蓮花、鉢頭牟花、拘物頭花、分陀利花，皆生於池水中。當池中央有七寶高座，縱廣高下過眾生界，盡諸賢聖所居之處。如是，舍利弗！彼佛國界無有菩薩大乘，唯有菩薩辟支佛乘。所以者何？皆由宿願而得生彼，分別三十七道品法，共相娛樂演布道教。是謂，族姓子！菩薩辟支佛乘所居之處，非菩薩聲聞乘所能逮及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「西北去此過十四江河沙已，復過十四江河沙數，有佛土名為淨泰，佛名無動如來、至真、等正覺，十號具足。國土清淨無淫怒癡，上下恭順貴修清虛，彼土眾生盡修一行，普出家學無上正真修平等覺。彼佛境界有一浴池，縱廣一佛世界，浴池東口百千萬由旬，浴池南口百千萬由旬，浴池西口百千萬由旬，浴池北口百千萬由旬。諸有菩薩修大乘辟支佛者，盡生彼國。異類奇鳥數十百種遊戲池中，種種香熏遍布世界，生七寶樹華果香潔。彼池水中憂鉢蓮花、鉢頭牟花、拘物頭花、分陀利花，皆生於池水中。當池中央有七寶高座，縱廣高下過眾生界，盡諸賢聖所居之處。如是，舍利弗！彼佛國界無有菩薩大乘，唯有菩薩辟支佛乘。所以者何？皆由宿願而得生彼，分別三十七道品法，共相娛樂演布道教。是謂，族姓子！菩薩辟支佛乘所居之處，非菩薩聲聞乘所能逮及。」

爾時，世尊與舍利弗便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗便說此偈：

「如來不思議， 諸法各殊特， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來不思議， 諸法各殊特，

菩薩大乘慧， 剎土亦各異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩大乘慧， 剎土亦各異。

賢聖辟支乘， 普集同一味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖辟支乘， 普集同一味，

相勸現教化， 演布無比法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相勸現教化， 演布無比法。

演暢清淨音， 平等無二心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演暢清淨音， 平等無二心，

由宿本願報， 故生彼剎土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由宿本願報， 故生彼剎土。

處七寶高座， 雷吼震三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處七寶高座， 雷吼震三界，

所度無有量， 自然應法律。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所度無有量， 自然應法律。

不計生死本， 不懷憂喜想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不計生死本， 不懷憂喜想，

不著有無行， 不計本末空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著有無行， 不計本末空。

今汝舍利弗！ 欲知辟支乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今汝舍利弗！ 欲知辟支乘，

國土佛姓號， 所說義如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土佛姓號， 所說義如是。」

爾時，舍利弗復白佛言：「世尊！如來、至真、等正覺，以廣長舌神口所說菩薩大乘、菩薩緣覺乘，今已具知。願樂欲聞菩薩聲聞乘所行法則，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗復白佛言：「世尊！如來、至真、等正覺，以廣長舌神口所說菩薩大乘、菩薩緣覺乘，今已具知。願樂欲聞菩薩聲聞乘所行法則，其事云何？」

爾時，世尊告舍利弗：「西北去此度二十四江河沙已，復過二十四江河沙數，彼有佛土名毛孔光，佛名法觀如來、至真、等正覺，十號具足。彼國清淨，一切眾生具四空定，神足變化超過賢聖。彼有浴池如上無異，皆由宿願而得生彼，剃除鬚髮著袈裟法服，具足六度空無相願，所度眾生不可稱量。彼土菩薩聲聞乘者，勝我國土一生補處。所以然者，今此菩薩逮阿惟顏，百劫教化盡趣道門，各各成就立不退轉故。不如彼國菩薩聲聞，一日所化濟度眾生，百倍千倍巨億萬倍，不可以譬喻為比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗：「西北去此度二十四江河沙已，復過二十四江河沙數，彼有佛土名毛孔光，佛名法觀如來、至真、等正覺，十號具足。彼國清淨，一切眾生具四空定，神足變化超過賢聖。彼有浴池如上無異，皆由宿願而得生彼，剃除鬚髮著袈裟法服，具足六度空無相願，所度眾生不可稱量。彼土菩薩聲聞乘者，勝我國土一生補處。所以然者，今此菩薩逮阿惟顏，百劫教化盡趣道門，各各成就立不退轉故。不如彼國菩薩聲聞，一日所化濟度眾生，百倍千倍巨億萬倍，不可以譬喻為比。」

爾時，世尊與舍利弗復說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗復說頌曰：

「清淨如金精， 亦如星中月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨如金精， 亦如星中月，

禁戒威儀具， 乃生彼佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁戒威儀具， 乃生彼佛國。

法觀大賢聖， 宿積無量行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法觀大賢聖， 宿積無量行，

分別虛無慧， 心正無餘想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別虛無慧， 心正無餘想，

說法度眾生， 一會恒沙數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法度眾生， 一會恒沙數，

盡令具足成， 菩薩聲聞乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡令具足成， 菩薩聲聞乘。

吾昔發意錯， 苦行不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾昔發意錯， 苦行不可量，

不與彼因緣， 王此五濁世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與彼因緣， 王此五濁世。

今雖成佛道， 神足自在遊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今雖成佛道， 神足自在遊，

欲願至彼土， 無由在其例。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲願至彼土， 無由在其例。

諸佛境界異， 所願各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界異， 所願各不同，

欲與彼緣者， 發願豈在晚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲與彼緣者， 發願豈在晚？」

爾時，世尊與舍利弗說此偈已，時座上百億那術諸天人民，皆發弘誓曠大之心，願樂欲生法觀如來菩薩聲聞佛土。彼佛剎土，無有菩薩大乘、無有菩薩辟支佛乘，唯有菩薩聲聞乘，盡生彼國共相娛樂，皆由宿願而得生彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗說此偈已，時座上百億那術諸天人民，皆發弘誓曠大之心，願樂欲生法觀如來菩薩聲聞佛土。彼佛剎土，無有菩薩大乘、無有菩薩辟支佛乘，唯有菩薩聲聞乘，盡生彼國共相娛樂，皆由宿願而得生彼。

爾時，舍利弗復白佛言：「世尊！今聞如來說菩薩摩訶薩菩薩大乘、菩薩辟支佛乘、菩薩聲聞乘，一切眾生皆悉奉行信樂承受。今請如來說辟支佛菩薩大乘、辟支佛辟支佛乘、辟支佛聲聞乘，願樂欲聞解心狐疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗復白佛言：「世尊！今聞如來說菩薩摩訶薩菩薩大乘、菩薩辟支佛乘、菩薩聲聞乘，一切眾生皆悉奉行信樂承受。今請如來說辟支佛菩薩大乘、辟支佛辟支佛乘、辟支佛聲聞乘，願樂欲聞解心狐疑。」

爾時，世尊告舍利弗：「諦聽諦聽，善思念之！吾當與汝一一分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗：「諦聽諦聽，善思念之！吾當與汝一一分別。」

舍利弗答曰：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗答曰：「如是。世尊！」

佛告舍利弗：「去此西北四十四江河沙，有佛土名曰雷吼，佛名如意如來、至真、等正覺，十號具足。彼國殊特七寶成就，眾生賢柔辯才通達智慧如海，言不妄發說清白事以為禁戒，法法成就不相拒逆。彼有浴池如上所說，彼浴池中有七寶金剛師子之座，高廣上徹眾生之表。一切辟支佛菩薩大乘悉生彼國，共相敬順不懷貢高，本所造緣不違誓願，住壽恒沙神足自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「去此西北四十四江河沙，有佛土名曰雷吼，佛名如意如來、至真、等正覺，十號具足。彼國殊特七寶成就，眾生賢柔辯才通達智慧如海，言不妄發說清白事以為禁戒，法法成就不相拒逆。彼有浴池如上所說，彼浴池中有七寶金剛師子之座，高廣上徹眾生之表。一切辟支佛菩薩大乘悉生彼國，共相敬順不懷貢高，本所造緣不違誓願，住壽恒沙神足自在。」

爾時，世尊與舍利弗而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗而說頌曰：

「虛空無邊際， 清白行各異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛空無邊際， 清白行各異，

心如本無慧， 緣覺所由剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心如本無慧， 緣覺所由剎。

緣覺菩薩乘， 由昔發意得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣覺菩薩乘， 由昔發意得，

光相自嚴飾， 不計優劣行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光相自嚴飾， 不計優劣行。

永離諸苦惱， 不闕諸法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離諸苦惱， 不闕諸法相，

乃從無數世， 行至得成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃從無數世， 行至得成佛。

正法如虛空， 四大無所因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法如虛空， 四大無所因，

聚散須臾間， 無生不起滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚散須臾間， 無生不起滅。

人身多憂慮， 緣對所縛著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人身多憂慮， 緣對所縛著，

彼土寂然定， 脫此眾患惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土寂然定， 脫此眾患惱。

若使群萌類， 精進殖功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若使群萌類， 精進殖功德，

欲獲不死法， 當願生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲獲不死法， 當願生彼國。

正使彼佛念， 欲來至我土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使彼佛念， 欲來至我土，

無緣無起想， 終不來此國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無緣無起想， 終不來此國。

所以諸佛國， 各各殊特別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以諸佛國， 各各殊特別，

由宿所發願， 所度各不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由宿所發願， 所度各不同。

法辯神妙義， 義辯決眾疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法辯神妙義， 義辯決眾疑，

應辯如聲報， 此四悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應辯如聲報， 此四悉具足。

若欲立成就， 願樂彼佛者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲立成就， 願樂彼佛者，

弘誓曠大者， 立志不虛詐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘誓曠大者， 立志不虛詐。」

爾時，世尊與舍利弗說此偈時，爾時座上七萬比丘，本求小乘斷漏取證，盡皆迴意，願生彼國為辟支佛菩薩大乘。復有無數諸天人民，逮須陀洹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗說此偈時，爾時座上七萬比丘，本求小乘斷漏取證，盡皆迴意，願生彼國為辟支佛菩薩大乘。復有無數諸天人民，逮須陀洹果。

爾時，舍利弗白佛言：「世尊！聞如來說菩薩摩訶薩三道三乘，又復演說辟支佛道菩薩大乘，一切眾會莫不歡然，功德具足善心生焉！今欲願聞辟支佛辟支佛乘，其義云何？亦使眾生心得開寤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白佛言：「世尊！聞如來說菩薩摩訶薩三道三乘，又復演說辟支佛道菩薩大乘，一切眾會莫不歡然，功德具足善心生焉！今欲願聞辟支佛辟支佛乘，其義云何？亦使眾生心得開寤。」

爾時，世尊告舍利弗言：「去此西北八十四江河沙數，復過此數，有佛土名曰清琉璃，佛名身相如來、至真、等正覺，十號具足。彼國寬博無眾穢惡，剎土平整坦然無礙。彼有浴池清涼微妙，於池中央有七寶高座，高廣嚴飾至眾生際。諸有得辟支佛辟支乘者，盡現彼國周流教化，講論妙法殊勝之行。諸有發願欲生彼者，皆遂本心中間無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗言：「去此西北八十四江河沙數，復過此數，有佛土名曰清琉璃，佛名身相如來、至真、等正覺，十號具足。彼國寬博無眾穢惡，剎土平整坦然無礙。彼有浴池清涼微妙，於池中央有七寶高座，高廣嚴飾至眾生際。諸有得辟支佛辟支乘者，盡現彼國周流教化，講論妙法殊勝之行。諸有發願欲生彼者，皆遂本心中間無礙。」

爾時，世尊與舍利弗而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗而說頌曰：

「一向心意識， 執意不可動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一向心意識， 執意不可動，

本願所牽連， 乃生彼佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本願所牽連， 乃生彼佛土。

積德如恒沙， 要拔生死元， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積德如恒沙， 要拔生死元，

本無性常定， 泥洹清淨樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無性常定， 泥洹清淨樂。

辟支緣覺乘， 執心無邊崖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支緣覺乘， 執心無邊崖，

琉璃剎土妙， 身相如來居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琉璃剎土妙， 身相如來居。

面如白蓮花， 香熏一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面如白蓮花， 香熏一切剎，

不受餘道果， 解脫至要妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不受餘道果， 解脫至要妙。

佛界曠無壃， 所度不可計， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛界曠無壃， 所度不可計，

辟支要集處， 說法義無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支要集處， 說法義無窮。

解空無有空， 志趣不退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解空無有空， 志趣不退轉，

行過神仙表， 故號辟支乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行過神仙表， 故號辟支乘。

夫欲崇深妙， 如來無著行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫欲崇深妙， 如來無著行，

咸各齊發願， 成佛無有難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸各齊發願， 成佛無有難。

眾生上中下， 用心各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生上中下， 用心各不同，

唯當攝一意， 道果自然至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯當攝一意， 道果自然至。」

爾時，世尊與舍利弗說此頌時，有七十千比丘，皆發弘誓願生彼國。復有菩薩行人無央數眾，願樂欲見身相如來、至真、正覺，及彼剎土諸辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗說此頌時，有七十千比丘，皆發弘誓願生彼國。復有菩薩行人無央數眾，願樂欲見身相如來、至真、正覺，及彼剎土諸辟支佛。

爾時，世尊知彼眾生心中所念，便放頂相光明照彼佛國，如掌觀珠晃然大明，盡見彼國清淨無瑕大聖賢土。爾時，世尊還攝光明從頂而入。諸菩薩眾欣然大寤，即從座起，禮世尊足，前白佛言：「今蒙大聖布演道化，既蒙光明得見彼土，使我等身捨此形命，願樂欲生琉璃佛剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知彼眾生心中所念，便放頂相光明照彼佛國，如掌觀珠晃然大明，盡見彼國清淨無瑕大聖賢土。爾時，世尊還攝光明從頂而入。諸菩薩眾欣然大寤，即從座起，禮世尊足，前白佛言：「今蒙大聖布演道化，既蒙光明得見彼土，使我等身捨此形命，願樂欲生琉璃佛剎。」

爾時，世尊告眾菩薩：「諸族姓子！發意曠大弘誓深固，汝等各各盡生彼國，同時成佛功德成就。」時諸菩薩見授決已，起禮佛足還復本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告眾菩薩：「諸族姓子！發意曠大弘誓深固，汝等各各盡生彼國，同時成佛功德成就。」時諸菩薩見授決已，起禮佛足還復本座。

爾時，舍利弗白佛言：「世尊！今聞如來說菩薩大乘、菩薩辟支佛乘、菩薩聲聞乘，辟支佛菩薩乘、辟支佛辟支佛乘，一切眾生諸來會者，信心成就各獲道證。未聞如來說辟支佛菩薩聲聞乘，唯願開解隨時發遣，令眾會者咸得聞知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白佛言：「世尊！今聞如來說菩薩大乘、菩薩辟支佛乘、菩薩聲聞乘，辟支佛菩薩乘、辟支佛辟支佛乘，一切眾生諸來會者，信心成就各獲道證。未聞如來說辟支佛菩薩聲聞乘，唯願開解隨時發遣，令眾會者咸得聞知。」

爾時，世尊告舍利弗：「西北去此一億七百萬江河沙數，彼有佛土名曰興顯，佛名廣曜如來、至真、等正覺，十號具足，今現在說法度人無量。世界淨妙眾德具足，志趣皆同不相違背，四等平均哀愍一切，周旋教化不離本行，興顯正法神足變化。彼有浴池七寶莊嚴，光光相照視無厭足。於浴池中生眾花果，香熏苾芬不可稱計。當池中央七寶高座，縱廣高卑上至梵天。一切大聖盡集彼土，宣暢如來六度無極，智慧聞施不離本願，十六殊勝如來深藏，一一達了而現在前。彼土眾生無淫怒癡邪見之者。彼浴池者，一名盡垢，二名受證。若有菩薩摩訶薩，本誓牢固心願清淨，得生彼剎諸根清淨六情完具，悉詣浴池自恣所欲，即於池上諸塵垢盡，成辟支佛菩薩聲聞乘，得等正覺道，眾相莊身觀無厭足，斯由宿願成道果證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗：「西北去此一億七百萬江河沙數，彼有佛土名曰興顯，佛名廣曜如來、至真、等正覺，十號具足，今現在說法度人無量。世界淨妙眾德具足，志趣皆同不相違背，四等平均哀愍一切，周旋教化不離本行，興顯正法神足變化。彼有浴池七寶莊嚴，光光相照視無厭足。於浴池中生眾花果，香熏苾芬不可稱計。當池中央七寶高座，縱廣高卑上至梵天。一切大聖盡集彼土，宣暢如來六度無極，智慧聞施不離本願，十六殊勝如來深藏，一一達了而現在前。彼土眾生無淫怒癡邪見之者。彼浴池者，一名盡垢，二名受證。若有菩薩摩訶薩，本誓牢固心願清淨，得生彼剎諸根清淨六情完具，悉詣浴池自恣所欲，即於池上諸塵垢盡，成辟支佛菩薩聲聞乘，得等正覺道，眾相莊身觀無厭足，斯由宿願成道果證。」

爾時，世尊與舍利弗而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗而說頌曰：

「心為眾行本， 導引度識崖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心為眾行本， 導引度識崖，

弘誓自將御， 無畏成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘誓自將御， 無畏成正覺。

忘空不計形， 蠲除心想法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忘空不計形， 蠲除心想法，

三有去形累， 自然覺道成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有去形累， 自然覺道成。

佛本修空慧， 不於彼此求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛本修空慧， 不於彼此求，

悉滅前後心， 從是成道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉滅前後心， 從是成道果。

今生非後生， 假號成其名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今生非後生， 假號成其名，

人以幻法惑， 沒溺於深淵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人以幻法惑， 沒溺於深淵。

興顯剎土妙， 諸聖盡雲集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興顯剎土妙， 諸聖盡雲集，

廣曜如來尊， 在彼而教化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣曜如來尊， 在彼而教化。

佛心無不定， 志堅不可動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛心無不定， 志堅不可動，

行盡獲果實， 乃得生彼剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行盡獲果實， 乃得生彼剎。

池如八解味， 飲者除眾患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 池如八解味， 飲者除眾患，

結縛自然解， 便獲無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結縛自然解， 便獲無上道。

辟支聲聞乘， 功德不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支聲聞乘， 功德不可盡，

執意不分散， 尋應如來行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執意不分散， 尋應如來行。

光明接化人， 演說功德業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明接化人， 演說功德業，

心淨如明珠， 不為塵欲染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨如明珠， 不為塵欲染。

彼剎實奇特， 眾行不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼剎實奇特， 眾行不思議，

有欲願樂者， 吾前未有疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有欲願樂者， 吾前未有疑。

我當扶接汝， 威神擁護身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當扶接汝， 威神擁護身，

勿生懈怠意， 於後悔無益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿生懈怠意， 於後悔無益。

昔從無數劫， 不遇賢聖人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔從無數劫， 不遇賢聖人，

一失人道本， 欲求甚為難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一失人道本， 欲求甚為難。」

爾時，世尊與舍利弗說此偈時，座上有七千居士，捨憍慢心除去貢高，不著榮飾內自剋責：「我等愚惑染俗來久，今聞如來深要正法。」各從座起，前禮佛足，即於佛前發弘誓心：「我等願樂欲生彼國，唯願世尊神力將接，無令同誓中有罣礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗說此偈時，座上有七千居士，捨憍慢心除去貢高，不著榮飾內自剋責：「我等愚惑染俗來久，今聞如來深要正法。」各從座起，前禮佛足，即於佛前發弘誓心：「我等願樂欲生彼國，唯願世尊神力將接，無令同誓中有罣礙。」

爾時，世尊告居士等：「汝發道心實為難有，我當證汝成等正覺。」時諸居士聞佛授決，即從座起遶佛三匝，頭面禮足還復本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告居士等：「汝發道心實為難有，我當證汝成等正覺。」時諸居士聞佛授決，即從座起遶佛三匝，頭面禮足還復本座。

爾時，舍利弗復白佛言：「世尊！今聞如來、至真、等正覺已說菩薩摩訶薩三道三乘之行，復說辟支佛菩薩三道三乘之行。諸來會者聞此正法，皆發無上平等正覺，應一相行不失本際，施為佛事不思議法。未聞如來說聲聞菩薩三道三乘之行，唯願世尊今宜知時，當與眾會敷演正要，令諸狐疑永無猶豫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗復白佛言：「世尊！今聞如來、至真、等正覺已說菩薩摩訶薩三道三乘之行，復說辟支佛菩薩三道三乘之行。諸來會者聞此正法，皆發無上平等正覺，應一相行不失本際，施為佛事不思議法。未聞如來說聲聞菩薩三道三乘之行，唯願世尊今宜知時，當與眾會敷演正要，令諸狐疑永無猶豫。」

爾時，世尊告舍利弗：「諦聽諦聽，善思念之！吾當與汝一一分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗：「諦聽諦聽，善思念之！吾當與汝一一分別。」

舍利弗白佛言：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「如是。世尊！」

爾時，佛告舍利弗：「去此西北過百千億江河沙數，有佛土名師子口，佛名法成就如來、至真、等正覺，十號具足，現在說法。大聖所行無不周遍，諸菩薩法皆悉具足，土界清淨威儀禮備，壽命極長無三惡道，以戒德香而自娛樂，五分法身以為禁戒。彼有浴池清淨殊特，香氣苾芬無不周普。彼土虛寂無有石沙，穢惡泰然，亦無山河石壁。彼有浴池深且清涼，一切眾聖盡集彼浴共相娛樂。池中有龍，神德無量三十二頭，隨時降雨普潤世界。當池中央有七寶高座，縱廣一億由旬，諸有得聲聞菩薩乘者，詣彼七寶無畏之座，演說菩薩三十二殊特之業，六度四等無生滅法，斯由宿願乃得生彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗：「去此西北過百千億江河沙數，有佛土名師子口，佛名法成就如來、至真、等正覺，十號具足，現在說法。大聖所行無不周遍，諸菩薩法皆悉具足，土界清淨威儀禮備，壽命極長無三惡道，以戒德香而自娛樂，五分法身以為禁戒。彼有浴池清淨殊特，香氣苾芬無不周普。彼土虛寂無有石沙，穢惡泰然，亦無山河石壁。彼有浴池深且清涼，一切眾聖盡集彼浴共相娛樂。池中有龍，神德無量三十二頭，隨時降雨普潤世界。當池中央有七寶高座，縱廣一億由旬，諸有得聲聞菩薩乘者，詣彼七寶無畏之座，演說菩薩三十二殊特之業，六度四等無生滅法，斯由宿願乃得生彼。」

爾時，世尊與舍利弗而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗而說頌曰：

「聲聞菩薩乘， 功勳不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聲聞菩薩乘， 功勳不思議，

光明普所照， 不復興名想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明普所照， 不復興名想。

剎土極清淨， 道慧自娛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎土極清淨， 道慧自娛樂，

永離諸欲愛， 正法恒顯曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離諸欲愛， 正法恒顯曜。

日夜奉修道， 行淨無所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日夜奉修道， 行淨無所染，

不見法相本， 見有窠窟處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見法相本， 見有窠窟處。

佛藏甚深妙， 果實不唐捐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛藏甚深妙， 果實不唐捐，

宿願所追逮， 乃得生彼剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿願所追逮， 乃得生彼剎。

彼國盡賢聖， 演吐甘露法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼國盡賢聖， 演吐甘露法，

蠲除眾穢惡， 無生老病死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蠲除眾穢惡， 無生老病死。

頒宣諸法典， 度人無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頒宣諸法典， 度人無有量，

盡趣無為海， 寂然取滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡趣無為海， 寂然取滅度。」

爾時，世尊與舍利弗說此偈時，座上有七億那術眾生，聞如來與舍利弗說聲聞菩薩大乘之行，此等諸人本求聲聞斷結受證，今聞大聖說聲聞大乘菩薩之行，各從坐起至世尊所，頭面禮足白佛：「我等願樂欲生師子口剎土法成就如來所，修清淨行，志求無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗說此偈時，座上有七億那術眾生，聞如來與舍利弗說聲聞菩薩大乘之行，此等諸人本求聲聞斷結受證，今聞大聖說聲聞大乘菩薩之行，各從坐起至世尊所，頭面禮足白佛：「我等願樂欲生師子口剎土法成就如來所，修清淨行，志求無上正真之道。」

佛言：「善哉，善哉！族姓子！汝等心意曠大無崖，乃能發此聲聞菩薩摩訶衍心，必果所願亦無有虛。」時彼諸人聞佛授決，欣然歡喜遶佛三匝，頭面作禮，還復本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！族姓子！汝等心意曠大無崖，乃能發此聲聞菩薩摩訶衍心，必果所願亦無有虛。」時彼諸人聞佛授決，欣然歡喜遶佛三匝，頭面作禮，還復本座。

爾時，舍利弗復白佛言：「今聞如來、至真、等正覺，已說菩薩摩訶薩三道三乘，已說辟支佛菩薩三道三乘，復說聲聞菩薩乘。未聞如來說聲聞菩薩辟支佛乘，唯願世尊以時敷演，使眾會者永無狐疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗復白佛言：「今聞如來、至真、等正覺，已說菩薩摩訶薩三道三乘，已說辟支佛菩薩三道三乘，復說聲聞菩薩乘。未聞如來說聲聞菩薩辟支佛乘，唯願世尊以時敷演，使眾會者永無狐疑。」

爾時，世尊告舍利弗：「汝欲聞聲聞辟支佛菩薩乘者，諦聽諦聽，吾當演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗：「汝欲聞聲聞辟支佛菩薩乘者，諦聽諦聽，吾當演說。」

舍利弗白佛言：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「如是。世尊！」

佛言：「舍利弗！西北去此度一百億江河沙數，彼有佛土名曰晝度，佛名清淨觀如來、至真、等正覺，十號具足。佛土清淨總持不忘，菩薩所行法不思議，化度眾生一向修道，諸法熾盛得佛聖行，神足變化無所觸礙。彼有浴池清淨無穢，眾果茂盛香氣馥芬。於池水中生種種華：優鉢蓮華、拘牟頭華、波頭牟花、分陀利花。復有異類奇鳥數十百種，在彼池中共相娛樂。諸有得道聲聞辟支佛菩薩乘者，盡生彼剎。於池中央有七寶座，縱廣高下如一億剎土，上過眾生際，諸有發意求聲聞辟支佛菩薩乘，盡生彼剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！西北去此度一百億江河沙數，彼有佛土名曰晝度，佛名清淨觀如來、至真、等正覺，十號具足。佛土清淨總持不忘，菩薩所行法不思議，化度眾生一向修道，諸法熾盛得佛聖行，神足變化無所觸礙。彼有浴池清淨無穢，眾果茂盛香氣馥芬。於池水中生種種華：優鉢蓮華、拘牟頭華、波頭牟花、分陀利花。復有異類奇鳥數十百種，在彼池中共相娛樂。諸有得道聲聞辟支佛菩薩乘者，盡生彼剎。於池中央有七寶座，縱廣高下如一億剎土，上過眾生際，諸有發意求聲聞辟支佛菩薩乘，盡生彼剎。」

爾時，世尊與舍利弗而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗而說頌曰：

「晝度清淨剎， 諸聖盡雲集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「晝度清淨剎， 諸聖盡雲集，

共說諸道教， 變化無窮極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共說諸道教， 變化無窮極。

清淨觀如來， 本願之所致， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨觀如來， 本願之所致，

念念無餘想， 唯修無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念無餘想， 唯修無上道。

捨本除闇冥， 現佛光明慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨本除闇冥， 現佛光明慧，

內外悉清淨， 無復三毒患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外悉清淨， 無復三毒患。

一切眾生類， 聞法輒開悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 聞法輒開悟，

菩薩三道乘， 無緣得生彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩三道乘， 無緣得生彼。

辟支三道乘， 亦復不得生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支三道乘， 亦復不得生，

聲聞辟支乘， 乃得生彼剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞辟支乘， 乃得生彼剎。

汝等，舍利弗！ 觀彼清淨界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等，舍利弗！ 觀彼清淨界，

所度不可量， 非我所能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所度不可量， 非我所能及。」

爾時，世尊與舍利弗說此偈已，復有無數百千眾生，內心自念：「我等愚惑沈翳生死，不聞如來無畏大法，如今聞說彼剎清淨善根具足，我等願樂欲生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗說此偈已，復有無數百千眾生，內心自念：「我等愚惑沈翳生死，不聞如來無畏大法，如今聞說彼剎清淨善根具足，我等願樂欲生彼土。」

爾時，世尊知彼眾生心中所念，便告諸天人曰：「汝等後生生彼國土清淨之處，同日同名盡成無上等正覺道。」時諸眾生聞佛授決，歡喜踊躍不能自勝，即從座起頭面禮足，遶佛三匝，還復本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知彼眾生心中所念，便告諸天人曰：「汝等後生生彼國土清淨之處，同日同名盡成無上等正覺道。」時諸眾生聞佛授決，歡喜踊躍不能自勝，即從座起頭面禮足，遶佛三匝，還復本座。

爾時，舍利弗白佛言：「世尊！以聞如來、至真、等正覺，說菩薩摩訶薩三道三乘，復說辟支佛菩薩三道三乘，復聞聲聞菩薩乘、復聞聲聞辟支佛乘，一切眾會莫不欣然。今請如來說聲聞聲聞菩薩乘，令眾會者悉得開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白佛言：「世尊！以聞如來、至真、等正覺，說菩薩摩訶薩三道三乘，復說辟支佛菩薩三道三乘，復聞聲聞菩薩乘、復聞聲聞辟支佛乘，一切眾會莫不欣然。今請如來說聲聞聲聞菩薩乘，令眾會者悉得開解。」

爾時，世尊告舍利弗：「汝欲聞聲聞聲聞菩薩乘者，諦聽諦聽，善思念之！吾當與汝一一分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗：「汝欲聞聲聞聲聞菩薩乘者，諦聽諦聽，善思念之！吾當與汝一一分別。」

舍利弗白佛言：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「如是。世尊！」

佛告舍利弗：「去此西北八十四江河沙數，有剎土名曰無盡，佛名徹聽如來、至真、等正覺，十號具足。彼國清淨眾生柔和，三世智慧以為道教，行菩薩法不失總持，一切眾生盡同一意，奉修正法共相娛樂，無量三昧而現在前，行諸佛觀不失本要。彼有浴池微妙無比，賢聖大慈所遊戲處，常轉法輪不退轉行，使諸菩薩悉得成就，諸有發意中間不退，盡得生彼無盡剎土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「去此西北八十四江河沙數，有剎土名曰無盡，佛名徹聽如來、至真、等正覺，十號具足。彼國清淨眾生柔和，三世智慧以為道教，行菩薩法不失總持，一切眾生盡同一意，奉修正法共相娛樂，無量三昧而現在前，行諸佛觀不失本要。彼有浴池微妙無比，賢聖大慈所遊戲處，常轉法輪不退轉行，使諸菩薩悉得成就，諸有發意中間不退，盡得生彼無盡剎土。」

爾時，世尊與舍利弗而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗而說頌曰：

「無盡清淨剎， 徹聽如來國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡清淨剎， 徹聽如來國，

本願所追逮， 眾想悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本願所追逮， 眾想悉成就。

一切諸賢聖， 盡應彼剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸賢聖， 盡應彼剎土，

眾德自瓔珞， 演說無比教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾德自瓔珞， 演說無比教。

開化一切人， 皆同其至味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化一切人， 皆同其至味，

入定等三昧， 眾行悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入定等三昧， 眾行悉具足。

本從無數劫， 行權不捨願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本從無數劫， 行權不捨願，

十力無所畏， 故生彼佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力無所畏， 故生彼佛剎。

世尊普慈蓋， 愍哀一切人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊普慈蓋， 愍哀一切人，

念想不離願， 自然成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念想不離願， 自然成正覺。

猶如日光明， 悉照于萬品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如日光明， 悉照于萬品，

菩薩所行慈， 一切普蒙恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所行慈， 一切普蒙恩。」

爾時，世尊與舍利弗說此偈時，有十三億眾生，皆發無上，願生彼國為聲聞聲聞乘，上修無上梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與舍利弗說此偈時，有十三億眾生，皆發無上，願生彼國為聲聞聲聞乘，上修無上梵行。

爾時，世尊知眾會心中所念便笑，口出五色光，遶佛三匝還從面門入。時，舍利弗即從座起，整理衣服，長跪叉手，前白佛言：「唯然，世尊！佛不妄笑，願聞其意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知眾會心中所念便笑，口出五色光，遶佛三匝還從面門入。時，舍利弗即從座起，整理衣服，長跪叉手，前白佛言：「唯然，世尊！佛不妄笑，願聞其意。」

佛告舍利弗：「汝見此十三億那術人不？後將來世過此賢劫盡同一願，當生彼土成等正覺修清淨行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝見此十三億那術人不？後將來世過此賢劫盡同一願，當生彼土成等正覺修清淨行。」