菩薩瓔珞經卷第九(一名現在報) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經卷第九(一名現在報)

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

有受品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有受品第二十五

是時，勇進菩薩白佛言：「世尊！今聞如來說甚深法諸賢聖律所入之門，其有聞知了此法者，亦不見著亦不見脫，於空無法而無所損，不見諸法有所從來有所從去。若善男子、善女人，深觀此法無所從來無所從去，爾乃明達名為解脫。一切諸法各各別異，其所言見悉各離散無有合偶，復於諸法不生想念而有所成，亦復不念有解脫者，所觀諸法亦不有內亦不有外，亦無有遠亦無有近。得慧菩薩深了本無，其知是者去貢高心不生憍慢，是為善男子、善女人於諸善法而得解脫，便得住於無生滅地。其所住者不見有住，復於諸法住無所住，亦於諸法見無所見，是謂善男子、善女人正其性行不念非邪。其作正見者，便於內性觀了色相亦無有色，亦不見色而有色也。何以故？知一切法觀空無形，知其本空如色無有色，於一切法亦不有受亦不無受，是謂善男子、善女人於一切法而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，勇進菩薩白佛言：「世尊！今聞如來說甚深法諸賢聖律所入之門，其有聞知了此法者，亦不見著亦不見脫，於空無法而無所損，不見諸法有所從來有所從去。若善男子、善女人，深觀此法無所從來無所從去，爾乃明達名為解脫。一切諸法各各別異，其所言見悉各離散無有合偶，復於諸法不生想念而有所成，亦復不念有解脫者，所觀諸法亦不有內亦不有外，亦無有遠亦無有近。得慧菩薩深了本無，其知是者去貢高心不生憍慢，是為善男子、善女人於諸善法而得解脫，便得住於無生滅地。其所住者不見有住，復於諸法住無所住，亦於諸法見無所見，是謂善男子、善女人正其性行不念非邪。其作正見者，便於內性觀了色相亦無有色，亦不見色而有色也。何以故？知一切法觀空無形，知其本空如色無有色，於一切法亦不有受亦不無受，是謂善男子、善女人於一切法而得解脫。」

是時，勇進菩薩說此有受品時，有十三億眾生，聞此法已皆得不起柔順法忍，異口同音各稱斯言：「今日勇進菩薩大士離於諸著，亦使我等成辦此法。我等仁者當以此法教授餘人，如我無異悉得解脫畢無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，勇進菩薩說此有受品時，有十三億眾生，聞此法已皆得不起柔順法忍，異口同音各稱斯言：「今日勇進菩薩大士離於諸著，亦使我等成辦此法。我等仁者當以此法教授餘人，如我無異悉得解脫畢無所著。」

爾時，世尊告勇進菩薩曰：「夫泥洹心亦不在內、亦不在外、亦復不在兩中間止，有受菩薩無生滅處，諸菩薩心道等無二亦無若干。道心適等無若干者，於一切人必有平等無二之心，是謂菩薩故名曰等而無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告勇進菩薩曰：「夫泥洹心亦不在內、亦不在外、亦復不在兩中間止，有受菩薩無生滅處，諸菩薩心道等無二亦無若干。道心適等無若干者，於一切人必有平等無二之心，是謂菩薩故名曰等而無差別。」

是時，坐中有五百天子，聞如來平等之法有受無受，諸塵垢盡得法眼淨。復有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，五百餘眾皆得須陀洹道。復有無央數天、龍、鬼神、乾沓和、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人及非人，志趣大乘，皆發無上平等道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，坐中有五百天子，聞如來平等之法有受無受，諸塵垢盡得法眼淨。復有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，五百餘眾皆得須陀洹道。復有無央數天、龍、鬼神、乾沓和、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人及非人，志趣大乘，皆發無上平等道意。

菩薩瓔珞經無著品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經無著品第二十六

是時，世尊告四部眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——及諸菩薩摩訶薩，天、龍、鬼神、八部之眾：「若有菩薩摩訶薩，欲逮一切智、欲上菩薩位、欲得金剛三昧、欲得降伏魔官屬者、欲逮一切諸法門總持者、欲離此彼處者、欲莊嚴佛樹者，是善男子、善女人，當習如來無著之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊告四部眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——及諸菩薩摩訶薩，天、龍、鬼神、八部之眾：「若有菩薩摩訶薩，欲逮一切智、欲上菩薩位、欲得金剛三昧、欲得降伏魔官屬者、欲逮一切諸法門總持者、欲離此彼處者、欲莊嚴佛樹者，是善男子、善女人，當習如來無著之行。

「復次，善男子、善女人欲得淨佛國土教化眾生，從一佛國至一佛國，承事禮敬諸佛世尊者，當學如來無著之行。若有善男子、善女人，欲得如來奇特之法甚尊重者，若有眾生不於三界受色陰形，欲離五患不處五道，如斯等善男子、善女人，常當修習如來無著之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人欲得淨佛國土教化眾生，從一佛國至一佛國，承事禮敬諸佛世尊者，當學如來無著之行。若有善男子、善女人，欲得如來奇特之法甚尊重者，若有眾生不於三界受色陰形，欲離五患不處五道，如斯等善男子、善女人，常當修習如來無著之行。」

佛復告：「善男子、善女人！吾般泥洹後正法漸衰，多有眾生倚託法服，貪小利養詐發道心，虧損正法無清淨意，如斯等人不信三寶至賢之行，雖在我眾離我甚遠。若復善男子、善女人，修習如來無著之行，雖在凡夫未上菩薩位，執心牢固不捨道意。如斯等人，正使處在億百千萬由延之外，猶去我近。何以故？此善男子、善女人，修習如來無著行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告：「善男子、善女人！吾般泥洹後正法漸衰，多有眾生倚託法服，貪小利養詐發道心，虧損正法無清淨意，如斯等人不信三寶至賢之行，雖在我眾離我甚遠。若復善男子、善女人，修習如來無著之行，雖在凡夫未上菩薩位，執心牢固不捨道意。如斯等人，正使處在億百千萬由延之外，猶去我近。何以故？此善男子、善女人，修習如來無著行故。」

爾時，有菩薩名曰明觀，即從座起頭面禮足，前白佛言：「世尊！云何名為如來至真無著之行？唯願世尊一一分別，令諸會者各得開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩名曰明觀，即從座起頭面禮足，前白佛言：「世尊！云何名為如來至真無著之行？唯願世尊一一分別，令諸會者各得開解。」

佛告明觀菩薩曰：「我今問汝，汝當報我。云何？族姓子！汝何以故號明觀乎？用色耶？用痛想行識乎？因身耶？因名乎？用何等故號明觀耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告明觀菩薩曰：「我今問汝，汝當報我。云何？族姓子！汝何以故號明觀乎？用色耶？用痛想行識乎？因身耶？因名乎？用何等故號明觀耶？」

是時，明觀菩薩白佛言：「世尊！觀色非色亦非有色，色性自空亦不有色，我色彼色本無所有，色空本空色性自空。諸法自然復無自然，諸法然熾本無自然，觀色無生亦不見生，生自無生況當有色？但為眾生癡心所潤，不能自悟遂致苦惱，墜墮生死流轉五道，身死名滅復更受身。如來大聖無所染著，知所從來離諸縛著，眾行根元悉歸於空，痛想行識亦復如是。觀識非識亦非有識，識性自空亦不有識，我識彼識本無所有，識空本空識性自空。諸法自然復無自然，諸法然熾本無自然，觀識無生亦不見生，生自無生況當有識？但為眾生癡心所潤，不能自悟遂致苦惱，墜墮生死流轉五道，身死名滅復更受形。如來大聖無所染著，知所從來離諸縛著，眾行根元悉歸於空，無著眾行亦復如是，自致無上正真道意，何況善男子、善女人，聞則信解於佛法眾？斯乃名曰無著之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，明觀菩薩白佛言：「世尊！觀色非色亦非有色，色性自空亦不有色，我色彼色本無所有，色空本空色性自空。諸法自然復無自然，諸法然熾本無自然，觀色無生亦不見生，生自無生況當有色？但為眾生癡心所潤，不能自悟遂致苦惱，墜墮生死流轉五道，身死名滅復更受身。如來大聖無所染著，知所從來離諸縛著，眾行根元悉歸於空，痛想行識亦復如是。觀識非識亦非有識，識性自空亦不有識，我識彼識本無所有，識空本空識性自空。諸法自然復無自然，諸法然熾本無自然，觀識無生亦不見生，生自無生況當有識？但為眾生癡心所潤，不能自悟遂致苦惱，墜墮生死流轉五道，身死名滅復更受形。如來大聖無所染著，知所從來離諸縛著，眾行根元悉歸於空，無著眾行亦復如是，自致無上正真道意，何況善男子、善女人，聞則信解於佛法眾？斯乃名曰無著之行。」

是時，明觀菩薩復白佛言：「若使善男子、善女人聞如來無著之行，便於是中發菩薩心，雖有是念，亦不供養諸佛世尊，斯於如來無著之行而有耗減。若復善男子、善女人，意欲懈怠不復堪樂修無著行，能自剋責念無著行，一念之頃而不忘失，便得發無上至真道意，何況篤信而奉行乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，明觀菩薩復白佛言：「若使善男子、善女人聞如來無著之行，便於是中發菩薩心，雖有是念，亦不供養諸佛世尊，斯於如來無著之行而有耗減。若復善男子、善女人，意欲懈怠不復堪樂修無著行，能自剋責念無著行，一念之頃而不忘失，便得發無上至真道意，何況篤信而奉行乎？

「若善男子、善女人，得如來金剛三昧，發弘誓心不可沮壞，斯皆由如來無著聖行而得成就。若復善男子、善女人，得三昧王三昧名曰奮迅勇。若菩薩摩訶薩得此三昧者，便能降伏諸魔官屬，此善男子、善女人，皆由無著聖行而有成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，得如來金剛三昧，發弘誓心不可沮壞，斯皆由如來無著聖行而得成就。若復善男子、善女人，得三昧王三昧名曰奮迅勇。若菩薩摩訶薩得此三昧者，便能降伏諸魔官屬，此善男子、善女人，皆由無著聖行而有成辦。

「若復善男子、善女人得信空法無量聖行，修四意止念念成就，分別內外空寂無形，斯皆出於如來無著聖賢之行。若善男子、善女人，得四神足心識自由，坐臥經行而無罣礙，遊至十方無量世界，禮事供養諸佛世尊，斯亦復是如來無著聖賢之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復善男子、善女人得信空法無量聖行，修四意止念念成就，分別內外空寂無形，斯皆出於如來無著聖賢之行。若善男子、善女人，得四神足心識自由，坐臥經行而無罣礙，遊至十方無量世界，禮事供養諸佛世尊，斯亦復是如來無著聖賢之行。

「若善男子、善女人及菩薩摩訶薩，獲四意斷至十八法、三十七品，莊嚴佛土成眾相好，八種音聲過于梵天，其有眾生聞佛音響得解脫者，斯亦復是如來無著聖賢之行。若復善男子、善女人，一一思惟空無相願，不復染著興是非想，緣此三觀當成無上正真道意，斯亦復是如來無著聖賢之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人及菩薩摩訶薩，獲四意斷至十八法、三十七品，莊嚴佛土成眾相好，八種音聲過于梵天，其有眾生聞佛音響得解脫者，斯亦復是如來無著聖賢之行。若復善男子、善女人，一一思惟空無相願，不復染著興是非想，緣此三觀當成無上正真道意，斯亦復是如來無著聖賢之行。

「若有善男子、善女人，從無數諸佛世尊受菩薩別，當成無上正真道意，畢志牢固終不中退，亦不為眾魔所能沮壞，斯亦復是如來無著聖賢之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人，從無數諸佛世尊受菩薩別，當成無上正真道意，畢志牢固終不中退，亦不為眾魔所能沮壞，斯亦復是如來無著聖賢之行。」

爾時，明觀菩薩說是如來無著聖賢行時，有八十四億眾生之類，願樂欲求如來無著聖賢之行。復有無數之眾，求於親近明觀菩薩以為師宗。復有無量眾生各生斯念：「今日明觀菩薩摩訶薩，久如當成無上正真道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，明觀菩薩說是如來無著聖賢行時，有八十四億眾生之類，願樂欲求如來無著聖賢之行。復有無數之眾，求於親近明觀菩薩以為師宗。復有無量眾生各生斯念：「今日明觀菩薩摩訶薩，久如當成無上正真道意。」

爾時，世尊知眾會心各生此念，便告明觀菩薩曰：「汝今以能宣暢如來無著之行，如來聖慧不可窮盡。却後無數阿僧祇劫，上方去此五十恒河沙數諸佛剎土，佛名無垢如來、至真、等正覺，純有一乘教化眾生，不聞緣覺弟子之名，汝當作佛號曰明觀如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，汝當作佛其號如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知眾會心各生此念，便告明觀菩薩曰：「汝今以能宣暢如來無著之行，如來聖慧不可窮盡。却後無數阿僧祇劫，上方去此五十恒河沙數諸佛剎土，佛名無垢如來、至真、等正覺，純有一乘教化眾生，不聞緣覺弟子之名，汝當作佛號曰明觀如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，汝當作佛其號如是。」

爾時，眾會一切眾生，見如來授明觀菩薩決，或有眾生覺知者、不覺知者。爾時，世尊觀察人心各懷狐疑，佛知其意便告明觀菩薩曰：「如來、至真、等正覺在大眾中授菩薩決，有覺知者、不覺知者，有八因緣。云何為八？善男子、善女人得如來決，當成無上平等正覺，一切眾人無能知者，是謂如來授眾生決，己身自覺、餘人不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾會一切眾生，見如來授明觀菩薩決，或有眾生覺知者、不覺知者。爾時，世尊觀察人心各懷狐疑，佛知其意便告明觀菩薩曰：「如來、至真、等正覺在大眾中授菩薩決，有覺知者、不覺知者，有八因緣。云何為八？善男子、善女人得如來決，當成無上平等正覺，一切眾人無能知者，是謂如來授眾生決，己身自覺、餘人不知。

「復次，明觀！若有善男子、善女人，在大眾中為如來所見授決，餘人盡見、己不覺知，是謂如來授眾生決，餘人盡見、己不覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，明觀！若有善男子、善女人，在大眾中為如來所見授決，餘人盡見、己不覺知，是謂如來授眾生決，餘人盡見、己不覺知。

「復次，明觀菩薩摩訶薩！若有善男子、善女人，為諸佛世尊所見授決，汝當成佛其號如是，己知受決、餘人亦見，是謂如來授眾生決，己自覺知、餘人亦見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，明觀菩薩摩訶薩！若有善男子、善女人，為諸佛世尊所見授決，汝當成佛其號如是，己知受決、餘人亦見，是謂如來授眾生決，己自覺知、餘人亦見。

「復次，明觀菩薩摩訶薩！若有善男子、善女人，在大眾中為如來所見授決，自不覺知、餘人亦不知，是謂如來授眾生決，自不覺知、餘人亦不知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，明觀菩薩摩訶薩！若有善男子、善女人，在大眾中為如來所見授決，自不覺知、餘人亦不知，是謂如來授眾生決，自不覺知、餘人亦不知。」

佛復告明觀菩薩：「若有善男子、善女人，在大眾中受如來決，然此受決之人乃在未行不近如來，近如來者自謂受我決，是謂如來授眾生決，遠者覺知、近者不覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告明觀菩薩：「若有善男子、善女人，在大眾中受如來決，然此受決之人乃在未行不近如來，近如來者自謂受我決，是謂如來授眾生決，遠者覺知、近者不覺。

「復次，明觀菩薩摩訶薩！若有善男子、善女人，在大眾中為如來所見授決，近如來者便自覺知：『今日如來而授我決。』遠如來者復自稱說：『如來今日授我等決，然此眾生未應受決。』是謂如來授眾生決，近者覺知、遠者不覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，明觀菩薩摩訶薩！若有善男子、善女人，在大眾中為如來所見授決，近如來者便自覺知：『今日如來而授我決。』遠如來者復自稱說：『如來今日授我等決，然此眾生未應受決。』是謂如來授眾生決，近者覺知、遠者不覺。」

佛復告明觀菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人，為諸佛世尊所見授決，當成佛時其號如是，近者不覺、遠亦不知，是謂如來授眾生決，遠近眾生皆不覺知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告明觀菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人，為諸佛世尊所見授決，當成佛時其號如是，近者不覺、遠亦不知，是謂如來授眾生決，遠近眾生皆不覺知。」

佛復告明觀菩薩：「若有善男子、善女人，在大眾中為如來所見授決，近者亦覺、遠者亦知、餘人不見，是謂如來八因緣法授眾生決，近者亦覺、遠者亦知、餘人不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告明觀菩薩：「若有善男子、善女人，在大眾中為如來所見授決，近者亦覺、遠者亦知、餘人不見，是謂如來八因緣法授眾生決，近者亦覺、遠者亦知、餘人不見。」

爾時，世尊告四部眾：比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，菩薩摩訶薩、天、龍、鬼神、乾沓和、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人及非人：「汝等頗見明觀菩薩受記別乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告四部眾：比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，菩薩摩訶薩、天、龍、鬼神、乾沓和、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人及非人：「汝等頗見明觀菩薩受記別乎？」

對曰：「非也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「非也。世尊！」

佛復告族姓子：「若有菩薩摩訶薩受如來決，初發道心受別不同，今此明觀菩薩受如來決，己自覺知、餘人不覺，如此等人未獲如來四無所畏，發心自誓未廣及眾生，亦復未得善權方便，是故受決己自覺知、餘者不覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「若有菩薩摩訶薩受如來決，初發道心受別不同，今此明觀菩薩受如來決，己自覺知、餘人不覺，如此等人未獲如來四無所畏，發心自誓未廣及眾生，亦復未得善權方便，是故受決己自覺知、餘者不覺。」

佛復告族姓子：「若有善男子、善女人受如來決，眾人盡見、自不覺知，如此等人發意弘普廣及眾生，得四無畏發心曠大，有善權方便教化眾生，是故受決餘者盡覺、己不自知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「若有善男子、善女人受如來決，眾人盡見、自不覺知，如此等人發意弘普廣及眾生，得四無畏發心曠大，有善權方便教化眾生，是故受決餘者盡覺、己不自知。」

佛復告族姓子：「若有善男子、善女人受如來決，己身自知、餘者亦見，如此等人在七住地分別空觀，不計眾生有染著想，初發道心不生此念：『我後成佛度爾所眾生、不度爾所眾生，心如虛空不可沮壞，以獲如來四無所畏，得空觀三昧善權方便。』是故受決，己身自知、餘者亦見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「若有善男子、善女人受如來決，己身自知、餘者亦見，如此等人在七住地分別空觀，不計眾生有染著想，初發道心不生此念：『我後成佛度爾所眾生、不度爾所眾生，心如虛空不可沮壞，以獲如來四無所畏，得空觀三昧善權方便。』是故受決，己身自知、餘者亦見。」

佛復告族姓子：「若有善男子、善女人受如來決，己身不覺、餘者不知，如斯等人未在七住不退轉地，雖有善權方便信樂三尊，供養承事諸佛世尊，然未得如來無著之行，未能淨佛國土教化眾生，是故受決自不覺知、餘者不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「若有善男子、善女人受如來決，己身不覺、餘者不知，如斯等人未在七住不退轉地，雖有善權方便信樂三尊，供養承事諸佛世尊，然未得如來無著之行，未能淨佛國土教化眾生，是故受決自不覺知、餘者不見。」

佛復告族姓子：「若善男子、善女人受如來決，遠者得決、近者不得，如此等人彌勒身是。何以故？此善男子、善女人諸根具足，不捨如來無著之行，是故受決，遠者自覺、近者不知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「若善男子、善女人受如來決，遠者得決、近者不得，如此等人彌勒身是。何以故？此善男子、善女人諸根具足，不捨如來無著之行，是故受決，遠者自覺、近者不知。」

佛復告族姓子：「若善男子、善女人受如來決，近者覺知、遠者不見，亦非眾會所能測度，如此等人在菩薩位，未能演說賢聖之行，今師子膺菩薩是也。眾相具足不捨法本，於無想法中不壞法性，是故受決，近者覺知、遠者不見，亦非眾會所能測度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「若善男子、善女人受如來決，近者覺知、遠者不見，亦非眾會所能測度，如此等人在菩薩位，未能演說賢聖之行，今師子膺菩薩是也。眾相具足不捨法本，於無想法中不壞法性，是故受決，近者覺知、遠者不見，亦非眾會所能測度。」

佛復告族姓子：「若善男子、善女人如來授決，近者亦知、遠者亦見，如此等人眾行具足，行不思議無量佛事，超生死海至無為岸。何以故？此善男子、善女人諸根具足，不捨如來無著之行，遍遊十方無量世界，作不思議顯佛神德，今柔順菩薩是也。是故，近者亦知、遠者亦見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「若善男子、善女人如來授決，近者亦知、遠者亦見，如此等人眾行具足，行不思議無量佛事，超生死海至無為岸。何以故？此善男子、善女人諸根具足，不捨如來無著之行，遍遊十方無量世界，作不思議顯佛神德，今柔順菩薩是也。是故，近者亦知、遠者亦見。」

佛復告族姓子：「若善男子、善女人受如來決，近者不知、遠者不見，如此等人眾行未具、未得善權方便，雖復去離五欲之中，未能備悉如來法藏，今等行菩薩是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「若善男子、善女人受如來決，近者不知、遠者不見，如此等人眾行未具、未得善權方便，雖復去離五欲之中，未能備悉如來法藏，今等行菩薩是也。」

佛復告族姓子：「若有菩薩摩訶薩，奉持修習八因緣法，我今視之如己無異，亦為十方諸佛世尊所見擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「若有菩薩摩訶薩，奉持修習八因緣法，我今視之如己無異，亦為十方諸佛世尊所見擁護。」

爾時，釋提桓因即從座起，前至佛所，頭面禮足，在一面立。須臾之頃，前至佛所，長跪叉手，白佛言：「世尊！我名拘翼號天帝釋，唯願世尊聽所啟白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因即從座起，前至佛所，頭面禮足，在一面立。須臾之頃，前至佛所，長跪叉手，白佛言：「世尊！我名拘翼號天帝釋，唯願世尊聽所啟白。」

佛言：「善哉，善哉！拘翼！有所疑難，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！拘翼！有所疑難，今正是時。」

釋提桓因白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，興顯如來無著之行，具足授決八因緣法，我等諸天當護此善男子、善女人至竟成就，終不中退墮於羅漢辟支佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，興顯如來無著之行，具足授決八因緣法，我等諸天當護此善男子、善女人至竟成就，終不中退墮於羅漢辟支佛道。」

爾時，釋提桓因即於佛前，而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因即於佛前，而歎頌曰：

「本無無所著， 永離諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本無無所著， 永離諸惡趣，

云何如來今， 授決有高下？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來今， 授決有高下？

昔從無數劫， 功勳不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔從無數劫， 功勳不可量，

積功累眾德， 一切眾相具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積功累眾德， 一切眾相具。

如來諸法本， 無生滅著斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來諸法本， 無生滅著斷，

尊今已授決， 論說高下相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊今已授決， 論說高下相。

得定不起思， 生滅無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得定不起思， 生滅無所有，

諸法如幻化， 名號不真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法如幻化， 名號不真實。

知本所從來， 願樂無生法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知本所從來， 願樂無生法，

演說三達智， 從限至無限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說三達智， 從限至無限。

今為天帝釋， 縛解諸結盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今為天帝釋， 縛解諸結盡，

願尊見記別， 久如逮正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願尊見記別， 久如逮正覺。」

爾時，世尊以偈報釋提桓因曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈報釋提桓因曰：

「汝今天帝釋， 功德眾行至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今天帝釋， 功德眾行至，

乃從無數世， 積德光明尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃從無數世， 積德光明尊。

今為天帝身， 經大小劫數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今為天帝身， 經大小劫數，

三十六成敗， 不捨本要誓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十六成敗， 不捨本要誓。

千佛兄弟過， 無復賢劫名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千佛兄弟過， 無復賢劫名，

中間永曠絕， 二十四中劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中間永曠絕， 二十四中劫，

後乃有佛出， 十力無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後乃有佛出， 十力無所畏，

清淨德普尊， 剎土名普忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨德普尊， 剎土名普忍。

彼佛極長壽， 在世壽七劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛極長壽， 在世壽七劫，

教化已周訖， 永寂取滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化已周訖， 永寂取滅度。

遺法在世化， 亦復經七劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遺法在世化， 亦復經七劫，

漸漸法沒盡， 不聞三尊名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸漸法沒盡， 不聞三尊名。

中間復逈絕， 當復經五劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中間復逈絕， 當復經五劫，

汝於彼剎土， 當紹如來位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於彼剎土， 當紹如來位。

我今授汝決， 本無如來印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今授汝決， 本無如來印，

號名無著尊， 三界最第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號名無著尊， 三界最第一。

獨步無等侶， 說法無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨步無等侶， 說法無窮盡，

當化阿僧祇， 無量眾生類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當化阿僧祇， 無量眾生類。」

爾時，釋提桓因聞如來已見授決，頭面禮足，遶佛三匝，還復故座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因聞如來已見授決，頭面禮足，遶佛三匝，還復故座。

是時，弊魔波旬心自念言：「今日如來、至真、等正覺，教化眾生轉無著法輪，以善權方便將導一切諸不及者，眾菩薩等神通大智皆得授決不退轉地。此賢聖等我則不疑，今釋提桓因在我部界為我所使，先為如來所見授決。如我今日心離魔行，不在榮冀愛欲之中，何故如來不授我決爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，弊魔波旬心自念言：「今日如來、至真、等正覺，教化眾生轉無著法輪，以善權方便將導一切諸不及者，眾菩薩等神通大智皆得授決不退轉地。此賢聖等我則不疑，今釋提桓因在我部界為我所使，先為如來所見授決。如我今日心離魔行，不在榮冀愛欲之中，何故如來不授我決爾？」

時，世尊知魔波旬心中所念，便告目犍連：「汝能堪任於如來前，說諸菩薩摩訶薩受記別乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，世尊知魔波旬心中所念，便告目犍連：「汝能堪任於如來前，說諸菩薩摩訶薩受記別乎？」

是時，目連承佛威神，即從座起，前白佛言：「我能堪任說菩薩摩訶薩受決之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，目連承佛威神，即從座起，前白佛言：「我能堪任說菩薩摩訶薩受決之法。」

佛告目連：「堪任說者，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「堪任說者，今正是時。」

目連白佛：「若有菩薩摩訶薩於諸空法生染著心，便自貢高輕蔑前學。如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛：「若有菩薩摩訶薩於諸空法生染著心，便自貢高輕蔑前學。如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」

目連復白佛言：「若有善男子、善女人，見人受決便生增上心：『我今豪貴、斯人卑賤。』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連復白佛言：「若有善男子、善女人，見人受決便生增上心：『我今豪貴、斯人卑賤。』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」

目連復白佛言：「若善男子、善女人，得佛明慧分別三觀空無相願，便為如來所見授決。然有眾生見此人受決，便生憎嫉心：『如來何為先授此決？』如此等善男子、善女人在凡夫地，不當稱為菩薩，不應受決得如來號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連復白佛言：「若善男子、善女人，得佛明慧分別三觀空無相願，便為如來所見授決。然有眾生見此人受決，便生憎嫉心：『如來何為先授此決？』如此等善男子、善女人在凡夫地，不當稱為菩薩，不應受決得如來號。」

是時，目連復白佛言：「若有善男子、善女人，得佛神足四無所畏，遊諸空界轉於法輪，善權方便無所罣礙，所演法教皆有所益，便為如來所見授決。然有眾生得世俗智辯才第一，知古明今三世通達，內自思惟而生此念：『我所苞攬無事不貫，如來何為不授我決？今乃返更授此人決？』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，目連復白佛言：「若有善男子、善女人，得佛神足四無所畏，遊諸空界轉於法輪，善權方便無所罣礙，所演法教皆有所益，便為如來所見授決。然有眾生得世俗智辯才第一，知古明今三世通達，內自思惟而生此念：『我所苞攬無事不貫，如來何為不授我決？今乃返更授此人決？』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」

目連復白佛言：「若有善男子、善女人，得無生法忍四等具足，遊至十方無量世界，本從此佛而發道心，更從異佛受其記別。然有眾生內自生念：『此非我眾，非我徒類，如來何為先授此決、不授我別？』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連復白佛言：「若有善男子、善女人，得無生法忍四等具足，遊至十方無量世界，本從此佛而發道心，更從異佛受其記別。然有眾生內自生念：『此非我眾，非我徒類，如來何為先授此決、不授我別？』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」

目連復白佛言：「若有善男子、善女人，轉無上法輪，六通變化無所觸礙，權詐巧便攝取眾生，此菩薩摩訶薩，便為如來所見授決。復有眾生在三毒等分愛心未盡，未能適化承事諸佛，內自狐疑而生是念：『今觀此人如有所辦，為是如來威力所感？為此善男子審有此化？』於彼此中生猶豫想。如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連復白佛言：「若有善男子、善女人，轉無上法輪，六通變化無所觸礙，權詐巧便攝取眾生，此菩薩摩訶薩，便為如來所見授決。復有眾生在三毒等分愛心未盡，未能適化承事諸佛，內自狐疑而生是念：『今觀此人如有所辦，為是如來威力所感？為此善男子審有此化？』於彼此中生猶豫想。如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」

是時，目連復白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，生在龍中發菩薩心，眾行具足無所缺漏，便為如來所見授決。或有眾生內自思惟：『我得人身諸根具足，明達正法六情完具，如來何為不授我決？今乃返更授此龍決？』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，目連復白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，生在龍中發菩薩心，眾行具足無所缺漏，便為如來所見授決。或有眾生內自思惟：『我得人身諸根具足，明達正法六情完具，如來何為不授我決？今乃返更授此龍決？』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」

是時，目連復白佛言：「若有善男子、善女人，已得天身發菩薩心，斷諸縛著無所戀慕，捨己榮位遠離五樂，閉塞六情修清淨法，離世八法不墮十惡，便為如來所見受決。然有眾生內自生念：『今觀此天眾行未足，未捨此形復於人身，何為如來而授此決、不授我別？』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，目連復白佛言：「若有善男子、善女人，已得天身發菩薩心，斷諸縛著無所戀慕，捨己榮位遠離五樂，閉塞六情修清淨法，離世八法不墮十惡，便為如來所見受決。然有眾生內自生念：『今觀此天眾行未足，未捨此形復於人身，何為如來而授此決、不授我別？』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」

是時，目連復白佛言：「或有眾生受地獄形，以佛神力往授其決，如我昔日為佛所遣授提婆達兜決。然有眾生內自生念：『受地獄形苦痛無量，鑊湯燒煮，死而更生，刀山劍樹、爐炭鐵輪、火車熾風、銅柱碓臼，於中受苦痛毒無量。當爾之時何有道心？如來今日返更授決得如來號。然我等已得人身，不授我決？』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，目連復白佛言：「或有眾生受地獄形，以佛神力往授其決，如我昔日為佛所遣授提婆達兜決。然有眾生內自生念：『受地獄形苦痛無量，鑊湯燒煮，死而更生，刀山劍樹、爐炭鐵輪、火車熾風、銅柱碓臼，於中受苦痛毒無量。當爾之時何有道心？如來今日返更授決得如來號。然我等已得人身，不授我決？』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」

是時，目連復白佛言：「若有善男子、善女人，生餓鬼中受餓鬼形，善見菩薩父像、舍利弗祖、善施長者母，受形苦惱，腹如泰山咽如細鍼，咽長千丈而有千鬲，一鬲千節，雖得漿水化為膿血，眼如深井如千丈崖，然受苦痛不可稱量，為餓火所燒求死不得。然佛世尊以大慈悲，即遣舍利弗各授其決，令發道心。然有眾生內自生念：『餓鬼苦惱無量，飢寒苦毒不可稱計，然今如來返授彼決、不授我決。』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，目連復白佛言：「若有善男子、善女人，生餓鬼中受餓鬼形，善見菩薩父像、舍利弗祖、善施長者母，受形苦惱，腹如泰山咽如細鍼，咽長千丈而有千鬲，一鬲千節，雖得漿水化為膿血，眼如深井如千丈崖，然受苦痛不可稱量，為餓火所燒求死不得。然佛世尊以大慈悲，即遣舍利弗各授其決，令發道心。然有眾生內自生念：『餓鬼苦惱無量，飢寒苦毒不可稱計，然今如來返授彼決、不授我決。』如此等善男子、善女人在凡夫地，不應稱為菩薩，不應受決得如來號。」

爾時，世尊告目連曰：「善哉，善哉！族姓子！堪任宣暢菩薩受決無礙之行，真佛之子非思欲生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告目連曰：「善哉，善哉！族姓子！堪任宣暢菩薩受決無礙之行，真佛之子非思欲生。」

爾時，弊魔波旬內自生念：「咄！我所行將不謬乎？今聞尊者大目揵連所說，不為諸人，正為我耳。」是時，波旬即從坐起，除去貢高捨憍慢心，前至佛所，頭面禮足，前白佛言：「世尊！我今愚惑，久處邪見未識真道。今釋提桓因為我所統，如來今日先授其決，我即興意生是非心。唯願世尊，受我悔過，消滅欲本不著榮冀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，弊魔波旬內自生念：「咄！我所行將不謬乎？今聞尊者大目揵連所說，不為諸人，正為我耳。」是時，波旬即從坐起，除去貢高捨憍慢心，前至佛所，頭面禮足，前白佛言：「世尊！我今愚惑，久處邪見未識真道。今釋提桓因為我所統，如來今日先授其決，我即興意生是非心。唯願世尊，受我悔過，消滅欲本不著榮冀。」

佛告弊魔波旬：「汝今座上見彌勒菩薩不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告弊魔波旬：「汝今座上見彌勒菩薩不乎？」

波旬白佛：「唯然。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波旬白佛：「唯然。世尊！」

佛告波旬：「此彌勒菩薩當授汝決得菩薩號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告波旬：「此彌勒菩薩當授汝決得菩薩號。」

菩薩瓔珞經淨智除垢品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經淨智除垢品第二十七

東方去此三十七恒河沙數，有佛土名曰華嚴，佛名一意如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。彼佛如來遣一菩薩，名曰淨一切地，具眾行本定意不亂，三昧正受無所罣礙。佛所住處皆悉履行，不染法界去吾我想，即從座起，偏露右臂，右膝著地，長跪叉手，前白佛言：「欲有所問，若見聽者，敢有所陳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此三十七恒河沙數，有佛土名曰華嚴，佛名一意如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。彼佛如來遣一菩薩，名曰淨一切地，具眾行本定意不亂，三昧正受無所罣礙。佛所住處皆悉履行，不染法界去吾我想，即從座起，偏露右臂，右膝著地，長跪叉手，前白佛言：「欲有所問，若見聽者，敢有所陳。」

佛言：「善哉，善哉！族姓子！欲問如來所懷疑者，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！族姓子！欲問如來所懷疑者，今正是時。」

淨一切地菩薩白佛言：「世尊！云何善男子、善女人，供養諸佛無諸佛想，於諸法本亦復如是？雖度眾生無眾生念，行菩薩道不失本意，具足諸願德行充滿，受決心淨不離明慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨一切地菩薩白佛言：「世尊！云何善男子、善女人，供養諸佛無諸佛想，於諸法本亦復如是？雖度眾生無眾生念，行菩薩道不失本意，具足諸願德行充滿，受決心淨不離明慧。」

爾時，世尊告淨一切地菩薩曰：「若有善男子、善女人，分別思惟大乘行本不可思議深奧之藏，先當習學定意正受，除亂想行，然後乃具六度無極，自觀身空觀他人心亦復如是。若善男子、善女人，入等定三昧心不動轉，悉能分別一切眾行。云何善男子、善女人入定三昧，於一切法思惟分別無有錯謬？於是，族姓子！若有菩薩摩訶薩，立根得力逮不退轉，便能入定自觀身本本所從來，一一分別悉知起滅，來不知所從來、去不知所從去。此善男子、善女人從定意起，復入外身定意，一一分別眾生之類。復見無量諸佛剎土，有受形者不受形者。或時善男子、善女人，復更入定觀內外身，彼身我身發趣有異身行共同，如我所觀，趣大乘者不捨眾生，求緣覺者亦不求清淨於佛土，弟子學者承聲受教離於三有，是謂內外觀定身行共同發趣有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告淨一切地菩薩曰：「若有善男子、善女人，分別思惟大乘行本不可思議深奧之藏，先當習學定意正受，除亂想行，然後乃具六度無極，自觀身空觀他人心亦復如是。若善男子、善女人，入等定三昧心不動轉，悉能分別一切眾行。云何善男子、善女人入定三昧，於一切法思惟分別無有錯謬？於是，族姓子！若有菩薩摩訶薩，立根得力逮不退轉，便能入定自觀身本本所從來，一一分別悉知起滅，來不知所從來、去不知所從去。此善男子、善女人從定意起，復入外身定意，一一分別眾生之類。復見無量諸佛剎土，有受形者不受形者。或時善男子、善女人，復更入定觀內外身，彼身我身發趣有異身行共同，如我所觀，趣大乘者不捨眾生，求緣覺者亦不求清淨於佛土，弟子學者承聲受教離於三有，是謂內外觀定身行共同發趣有異。」

佛復告淨一切地曰：「若有善男子、善女人，入此等定正受三昧，悉使無量世界盡從化教、從化得度，隨意所樂恣其心意遊於百千三昧，於中攝意而不錯亂，是謂善男子、善女人趣大乘者不捨眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地曰：「若有善男子、善女人，入此等定正受三昧，悉使無量世界盡從化教、從化得度，隨意所樂恣其心意遊於百千三昧，於中攝意而不錯亂，是謂善男子、善女人趣大乘者不捨眾生。」

佛復告淨一切地菩薩：「若有善男子、善女人入一身定，便能觀察眾生心本，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。此善男子、善女人從一身定起，復入眾多身定，觀眾生類有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩：「若有善男子、善女人入一身定，便能觀察眾生心本，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。此善男子、善女人從一身定起，復入眾多身定，觀眾生類有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

爾時，世尊復告淨一切地菩薩：「若有善男子、善女人入無形觀三昧，遍觀眾生心識所念，眾生若干所念不同。復有三昧名觀眾生心，菩薩摩訶薩得此定意者，便能觀察人道眾生，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告淨一切地菩薩：「若有善男子、善女人入無形觀三昧，遍觀眾生心識所念，眾生若干所念不同。復有三昧名觀眾生心，菩薩摩訶薩得此定意者，便能觀察人道眾生，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告族姓子：「復有定意知閱叉心，菩薩摩訶薩得此三昧者，遍觀閱叉心識所念，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「復有定意知閱叉心，菩薩摩訶薩得此三昧者，遍觀閱叉心識所念，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知諸龍心，菩薩得此定意者，便能觀察龍道眾生心識所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知諸龍心，菩薩得此定意者，便能觀察龍道眾生心識所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地曰：「復有定意知阿須倫心，菩薩摩訶薩得此定意者，便能觀察須倫所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地曰：「復有定意知阿須倫心，菩薩摩訶薩得此定意者，便能觀察須倫所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告族姓子：「復有定意知諸天心，菩薩得此定意者，便能觀察天道眾生心，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「復有定意知諸天心，菩薩得此定意者，便能觀察天道眾生心，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告族姓子：「復有定意知梵天心，菩薩摩訶薩得此定意，便能觀察淨志天心，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「復有定意知梵天心，菩薩摩訶薩得此定意，便能觀察淨志天心，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告族姓子：「復有定意知欲界眾生心，菩薩摩訶薩得此定意，便能觀察欲界眾生，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「復有定意知欲界眾生心，菩薩摩訶薩得此定意，便能觀察欲界眾生，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告族姓子：「復有定意知地獄心，菩薩摩訶薩得此定意者，便能觀察地獄眾生，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「復有定意知地獄心，菩薩摩訶薩得此定意者，便能觀察地獄眾生，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告族姓子：「復有定意知弗于逮眾生心，菩薩摩訶薩得此定意者，便能觀察弗于逮眾生，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「復有定意知弗于逮眾生心，菩薩摩訶薩得此定意者，便能觀察弗于逮眾生，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知閻浮地眾生心，菩薩摩訶薩得此定意者，便能觀察閻浮地眾生，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知閻浮地眾生心，菩薩摩訶薩得此定意者，便能觀察閻浮地眾生，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知瞿耶尼眾生心，菩薩得此定意者，便能觀察瞿耶尼眾生心意，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知瞿耶尼眾生心，菩薩得此定意者，便能觀察瞿耶尼眾生心意，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛告淨一切地菩薩曰：「復有定意知欝單曰眾生心中所念，菩薩得此定意，便能觀察欝單曰眾生心，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告淨一切地菩薩曰：「復有定意知欝單曰眾生心中所念，菩薩得此定意，便能觀察欝單曰眾生心，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知一四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察一四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知一四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察一四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知二四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察二四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知二四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察二四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知三四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察三四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知三四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察三四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知四四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察四四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知四四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察四四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知五四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察五四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知五四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察五四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知六四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察六四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知六四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察六四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知七四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察七四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知七四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察七四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知八四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察八四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知八四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察八四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知九四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察九四天下眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知九四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察九四天下眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知十四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察十四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知十四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察十四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知百四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察百四天下眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知百四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察百四天下眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知千四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察千四天下眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知千四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察千四天下眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知萬四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察萬四天下眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知萬四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察萬四天下眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知億萬四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察億萬四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知億萬四天下眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察億萬四天下眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知一佛國眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察知一佛境界眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知一佛國眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察知一佛境界眾生心中所念，遍知十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知十佛剎土眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察十佛剎土眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知十佛剎土眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察十佛剎土眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知百佛剎土眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察百佛剎土眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知百佛剎土眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察百佛剎土眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知萬佛剎土眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察萬佛剎土眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知萬佛剎土眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察萬佛剎土眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知億佛剎土眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察億佛剎土眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。如是菩薩摩訶薩，於此定意，盡得具足諸三昧王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「復有定意知億佛剎土眾生心中所念，菩薩得此定意者，便能觀察億佛剎土眾生心中所念，遍觀十方無量世界，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。如是菩薩摩訶薩，於此定意，盡得具足諸三昧王。」

佛復告淨一切地菩薩曰：「若有善男子、善女人，奉持修習此法門者，便獲如來眾相具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨一切地菩薩曰：「若有善男子、善女人，奉持修習此法門者，便獲如來眾相具足。」

爾時，世尊告淨一切地菩薩曰：「若有善男子、善女人，得此三昧定意者，有善權方便教化眾生，復有十事得功德業。云何為十？一者、口氣清淨人多信用；二者、不失本意不譏彼受；三者、善明算數知六十四變；四者、分別空無形相法；五者、知當來法解脫無緣；六者、於現在法念成證法；七者、憶過去行知以無相；八者、於無相法本無自然；九者、起滅自然不著三世；十者、菩薩定意不失次第。是謂菩薩摩訶薩入定三昧，便能觀察億佛剎土眾生心中所念，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告淨一切地菩薩曰：「若有善男子、善女人，得此三昧定意者，有善權方便教化眾生，復有十事得功德業。云何為十？一者、口氣清淨人多信用；二者、不失本意不譏彼受；三者、善明算數知六十四變；四者、分別空無形相法；五者、知當來法解脫無緣；六者、於現在法念成證法；七者、憶過去行知以無相；八者、於無相法本無自然；九者、起滅自然不著三世；十者、菩薩定意不失次第。是謂菩薩摩訶薩入定三昧，便能觀察億佛剎土眾生心中所念，有婬怒癡、無婬怒癡，隨其本行而度脫之。」

菩薩瓔珞經無斷品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經無斷品第二十八

佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人，從初發意發菩薩心，修行五法不懷怯弱。云何五法？一者、勸進前人不捨道心；二者、分別法界不毀法性；三者、一意清淨無他異想；四者、行權方便度未度者；五者、得三十二業定意不亂。是謂，等行菩薩摩訶薩！從初發意守菩薩心，修此五法不捨道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人，從初發意發菩薩心，修行五法不懷怯弱。云何五法？一者、勸進前人不捨道心；二者、分別法界不毀法性；三者、一意清淨無他異想；四者、行權方便度未度者；五者、得三十二業定意不亂。是謂，等行菩薩摩訶薩！從初發意守菩薩心，修此五法不捨道意。」

佛復告等行菩薩曰：「若有善男子、善女人初發道心，復有五事。云何為五？一者、分別三世不離空無；二者、淨己國土育養眾生；三者、分別眼識不受外入；四者、神足神通念則在前；五者、現在眾智而自瓔珞。是謂，等行菩薩摩訶薩！從初發意修此五法，而得成就無有疑難，進前成佛不懷怯弱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告等行菩薩曰：「若有善男子、善女人初發道心，復有五事。云何為五？一者、分別三世不離空無；二者、淨己國土育養眾生；三者、分別眼識不受外入；四者、神足神通念則在前；五者、現在眾智而自瓔珞。是謂，等行菩薩摩訶薩！從初發意修此五法，而得成就無有疑難，進前成佛不懷怯弱。」

佛復告等行菩薩：「若善男子、善女人發菩薩心，當行五法而自瓔珞。云何為五？於是，族姓子！若菩薩初發道心入等定意，能令十方天下盡為七寶；二者、使己國土眾生斷婬怒癡；三者、己成佛時修三空慧；四者、莊嚴一相不離慧根；五者、行六神通不自稱記。是謂善男子、善女人從初發意行菩薩道，行此五法而自瓔珞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告等行菩薩：「若善男子、善女人發菩薩心，當行五法而自瓔珞。云何為五？於是，族姓子！若菩薩初發道心入等定意，能令十方天下盡為七寶；二者、使己國土眾生斷婬怒癡；三者、己成佛時修三空慧；四者、莊嚴一相不離慧根；五者、行六神通不自稱記。是謂善男子、善女人從初發意行菩薩道，行此五法而自瓔珞。」

佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人從初發意行菩薩道，復有五法。云何為五？一者、思惟如來無形相法；二者、諸佛要誓不違本性；三者、自識本命知所從來；四者、不計我人壽命離五苦難；五者、法本自爾不見起滅。是謂善男子、善女人修此五法而自瓔珞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人從初發意行菩薩道，復有五法。云何為五？一者、思惟如來無形相法；二者、諸佛要誓不違本性；三者、自識本命知所從來；四者、不計我人壽命離五苦難；五者、法本自爾不見起滅。是謂善男子、善女人修此五法而自瓔珞。」

佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人從初發意行菩薩道，當行五法不可思議。云何為五？一者、諸佛神德不可思議；二者、諸佛篋藏不可思議；三者、行果受報不可思議；四者、諸佛剎土不可思議；五者、演布道教不可思議。是謂善男子、善女人初發道心，修此五行不可思議，乃至成佛而自瓔珞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人從初發意行菩薩道，當行五法不可思議。云何為五？一者、諸佛神德不可思議；二者、諸佛篋藏不可思議；三者、行果受報不可思議；四者、諸佛剎土不可思議；五者、演布道教不可思議。是謂善男子、善女人初發道心，修此五行不可思議，乃至成佛而自瓔珞。」

爾時，世尊在於大眾，而說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊在於大眾，而說此偈：

「諸佛不思議， 宣暢道亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛不思議， 宣暢道亦然，

思惟眾生本， 本末不可覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟眾生本， 本末不可覩。

執四聖諦炬， 照彼無明根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執四聖諦炬， 照彼無明根，

常思無有常， 念除結縛病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常思無有常， 念除結縛病。

劫數無有窮， 無盡非有盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫數無有窮， 無盡非有盡，

但為眾生惑， 欲知本無心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為眾生惑， 欲知本無心。

夫欲學在先， 聞受深奧法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫欲學在先， 聞受深奧法，

亦非二乘行， 所能用測度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非二乘行， 所能用測度。

佛本自計誓， 蠲除五道淵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛本自計誓， 蠲除五道淵，

行盡由等心， 故號人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行盡由等心， 故號人中尊。

佛慧無邊崖， 神智無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧無邊崖， 神智無有量，

不以身苦本， 永除三世難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以身苦本， 永除三世難。

諸佛瓔珞法， 自覺無師受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛瓔珞法， 自覺無師受，

心定如虛空， 常想樂想緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心定如虛空， 常想樂想緣。

吾從無數劫， 入定不離空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從無數劫， 入定不離空，

一意成一道， 故號人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一意成一道， 故號人中尊。

復於無數劫， 承事諸世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於無數劫， 承事諸世尊，

盡生逮無著， 自致最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡生逮無著， 自致最正覺。

諸佛在世化， 正法修道樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛在世化， 正法修道樂，

能淨諸佛國， 不染三有樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨諸佛國， 不染三有樂。」

爾時，世尊說此偈已，復告等行菩薩：「若有善男子、善女人奉持修習五不思議深奧法者，十方諸佛悉來擁護，不為眾魔所能得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，復告等行菩薩：「若有善男子、善女人奉持修習五不思議深奧法者，十方諸佛悉來擁護，不為眾魔所能得便。」

佛復告等行菩薩：「若善男子、善女人從初發意行菩薩心，當行五法不可思議。云何為五？一者、以己定意遍施眾生，盡在佛處而不退轉；二者、不猗三道而受果證；三者、無量法海皆現在前；四者、眾相法門具足智辯；五者、分身教化得六度慧。是謂，族姓子！從初發意行菩薩心，行此五法不可思議，便能具足如來眾行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告等行菩薩：「若善男子、善女人從初發意行菩薩心，當行五法不可思議。云何為五？一者、以己定意遍施眾生，盡在佛處而不退轉；二者、不猗三道而受果證；三者、無量法海皆現在前；四者、眾相法門具足智辯；五者、分身教化得六度慧。是謂，族姓子！從初發意行菩薩心，行此五法不可思議，便能具足如來眾行。」

佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人，思惟分別五苦法本。云何為五？一者、分別色原不生識著；二者、思百八痛無有苦樂；三者、永斷眾想不興亂意；四者、解十二因緣本無此行；五者、識神無形不可究盡。是謂，等行菩薩！若善男子、善女人分別思惟五苦法本者，親近佛藏不離賢聖眾道之原。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人，思惟分別五苦法本。云何為五？一者、分別色原不生識著；二者、思百八痛無有苦樂；三者、永斷眾想不興亂意；四者、解十二因緣本無此行；五者、識神無形不可究盡。是謂，等行菩薩！若善男子、善女人分別思惟五苦法本者，親近佛藏不離賢聖眾道之原。」

佛告等行菩薩：「若善男子、善女人從初發意修菩薩心，復有五法不可窮盡。云何為五？一者、無數功勳不可窮盡；二者、八十四智不可窮盡；三者、如來法慧不可窮盡；四者、諸法要定不可窮盡；五者、八種音響不可窮盡。是謂，等行菩薩！若善男子、善女人從初發意修菩薩心，修此五法不可窮盡，便能具足如來之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告等行菩薩：「若善男子、善女人從初發意修菩薩心，復有五法不可窮盡。云何為五？一者、無數功勳不可窮盡；二者、八十四智不可窮盡；三者、如來法慧不可窮盡；四者、諸法要定不可窮盡；五者、八種音響不可窮盡。是謂，等行菩薩！若善男子、善女人從初發意修菩薩心，修此五法不可窮盡，便能具足如來之法。」

爾時，世尊復告等行菩薩：「若善男子、善女人從初發意修菩薩心，修行六度不可思議法。云何為六？於是，善男子、善女人不惜身命，隨前所索不逆人意，於中具足施度無極。雖具施度，攝持戒人不毀戒性，見暴逆者勸令忍辱。若人懈怠，勸令精進。或有眾生著六十二見，心意錯亂不識虛無泥洹大道，攝彼眾生一意禪定，除去亂想不生二見。或有眾生永在闇冥懷愚癡心，以權方便攝彼眾生令見慧明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告等行菩薩：「若善男子、善女人從初發意修菩薩心，修行六度不可思議法。云何為六？於是，善男子、善女人不惜身命，隨前所索不逆人意，於中具足施度無極。雖具施度，攝持戒人不毀戒性，見暴逆者勸令忍辱。若人懈怠，勸令精進。或有眾生著六十二見，心意錯亂不識虛無泥洹大道，攝彼眾生一意禪定，除去亂想不生二見。或有眾生永在闇冥懷愚癡心，以權方便攝彼眾生令見慧明。」

佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人從初發意修菩薩心，於一度中便當具足六度無極。云何於一度中便能具足六度無極？或有眾生一心持戒不毀戒性，於持戒中具足布施，不譏彼受常行忍辱。若有眾生見毀辱者，不興亂想無瞋怒心，日夜精懃無懈怠心。雖持禁戒定意不亂，於戒性中不毀於禪，演布智慧除愚闇心，是謂菩薩在戒度無極，便能具足六度無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人從初發意修菩薩心，於一度中便當具足六度無極。云何於一度中便能具足六度無極？或有眾生一心持戒不毀戒性，於持戒中具足布施，不譏彼受常行忍辱。若有眾生見毀辱者，不興亂想無瞋怒心，日夜精懃無懈怠心。雖持禁戒定意不亂，於戒性中不毀於禪，演布智慧除愚闇心，是謂菩薩在戒度無極，便能具足六度無極。」

佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人，從初發意修菩薩心，得忍度無極，降伏心意不念貢高，於忍度無極復當具足六度之法。不捨忍心而行布施，雖有所施不起想著。於中具足戒性之法，若人擊打不起亂想自攝心意。具足修習忍度無極，具足定意不毀禪法，於忍度中具足禪行。若復善男子、善女人已得忍度，分別五陰成敗所起，思惟三毒知從癡愛，以道慧觀察永無所生。是謂善男子、善女人於忍度中具足六度之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人，從初發意修菩薩心，得忍度無極，降伏心意不念貢高，於忍度無極復當具足六度之法。不捨忍心而行布施，雖有所施不起想著。於中具足戒性之法，若人擊打不起亂想自攝心意。具足修習忍度無極，具足定意不毀禪法，於忍度中具足禪行。若復善男子、善女人已得忍度，分別五陰成敗所起，思惟三毒知從癡愛，以道慧觀察永無所生。是謂善男子、善女人於忍度中具足六度之法。」

佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人從初發意修菩薩心，於禪定中復當具足六度無極，攝取眾生除去亂想。云何菩薩於禪定中具足六度？於是善男子、善女人，觀空身相不見起滅，定心不亂而行布施，不見眾生及以財寶，亦不生心：『今我所施後獲大報，莊嚴佛土本無清淨。』便能具足智度無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人從初發意修菩薩心，於禪定中復當具足六度無極，攝取眾生除去亂想。云何菩薩於禪定中具足六度？於是善男子、善女人，觀空身相不見起滅，定心不亂而行布施，不見眾生及以財寶，亦不生心：『今我所施後獲大報，莊嚴佛土本無清淨。』便能具足智度無極。」

佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人從初發意修菩薩心，於智度無極具足六度。云何善男子、善女人於智度無極具足六度？於是善男子、善女人，已能修習智度無極，分別無想無他異行，一一分別名身句身，攝意持戒不毀戒性，若人毀辱不懷憂慼，是謂於智具足戒性。若復善男子、善女人，於智度無極修行忍辱，心如虛空不受穢惡，是謂於智度無極得忍辱心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人從初發意修菩薩心，於智度無極具足六度。云何善男子、善女人於智度無極具足六度？於是善男子、善女人，已能修習智度無極，分別無想無他異行，一一分別名身句身，攝意持戒不毀戒性，若人毀辱不懷憂慼，是謂於智具足戒性。若復善男子、善女人，於智度無極修行忍辱，心如虛空不受穢惡，是謂於智度無極得忍辱心。」

佛復告等行菩薩：「若善男子、善女人得智度無極，攝意精進去懈怠心，分別眼界不可思議，見懈怠者勸令精進，是謂於智度無極具足精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告等行菩薩：「若善男子、善女人得智度無極，攝意精進去懈怠心，分別眼界不可思議，見懈怠者勸令精進，是謂於智度無極具足精進。」

佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人得智度無極，無極禪定心不分散，一意一念經百千劫攝意自伏，於三十六度皆悉分別，是謂，等行菩薩摩訶薩！眾行根原。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告等行菩薩：「若有善男子、善女人得智度無極，無極禪定心不分散，一意一念經百千劫攝意自伏，於三十六度皆悉分別，是謂，等行菩薩摩訶薩！眾行根原。」

爾時，世尊與等行菩薩說是語時，有無量眾生本發心趣於緣覺，今皆迴意發於無上正真之道。復有無數諸天世人，得盡信之行不離大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與等行菩薩說是語時，有無量眾生本發心趣於緣覺，今皆迴意發於無上正真之道。復有無數諸天世人，得盡信之行不離大乘。