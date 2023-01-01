菩薩瓔珞經卷第八(一名現在報) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經卷第八(一名現在報)

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

無識品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無識品第二十二

爾時，有菩薩名曰淨觀，即從座起偏露右臂，右膝著地，長跪叉手，前白佛言：「若有善男子、善女人，受持諷誦此經典者，我代其歡喜。何以故？皆過去諸如來、無所著、等正覺之所修行，當來諸如來亦當習此法而得成就。如我今日如來、至真、等正覺頒宣此法，善權方便化導眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩名曰淨觀，即從座起偏露右臂，右膝著地，長跪叉手，前白佛言：「若有善男子、善女人，受持諷誦此經典者，我代其歡喜。何以故？皆過去諸如來、無所著、等正覺之所修行，當來諸如來亦當習此法而得成就。如我今日如來、至真、等正覺頒宣此法，善權方便化導眾生。」

爾時，淨觀菩薩復白佛言：「若有菩薩摩訶薩宣傳此法布現世人，功德有二十行。云何為二十？總持瓔珞，不壞法界；種姓瓔珞，居家成就；善權瓔珞，不減耗諸法；化生瓔珞，不受胞胎；淨教瓔珞，無欺諍法；法身瓔珞，解性清淨；受入瓔珞，空行成就；眾生瓔珞，化一切故；滅度瓔珞，無塵垢故；生盡瓔珞，本無心識；無量瓔珞，垢自淨故；劫數瓔珞，無遠近故；知生瓔珞，歎本無故；道德瓔珞，行自滅故；大乘瓔珞，諸根具足故；解脫瓔珞，不見眾生故；法王瓔珞，說法無窮故；無厭瓔珞，受法不疲故；文字瓔珞，強記不忘故；法界瓔珞，行具足故；法本瓔珞，本無泥洹故；法性瓔珞，無生滅故；弘誓瓔珞，道性自性故；真如瓔珞，善本具足故；清淨瓔珞，離生本無故；無礙瓔珞，通達往來故；法起瓔珞，不著三處故。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持諷誦法瓔珞者，便當具足二十功德總持法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨觀菩薩復白佛言：「若有菩薩摩訶薩宣傳此法布現世人，功德有二十行。云何為二十？總持瓔珞，不壞法界；種姓瓔珞，居家成就；善權瓔珞，不減耗諸法；化生瓔珞，不受胞胎；淨教瓔珞，無欺諍法；法身瓔珞，解性清淨；受入瓔珞，空行成就；眾生瓔珞，化一切故；滅度瓔珞，無塵垢故；生盡瓔珞，本無心識；無量瓔珞，垢自淨故；劫數瓔珞，無遠近故；知生瓔珞，歎本無故；道德瓔珞，行自滅故；大乘瓔珞，諸根具足故；解脫瓔珞，不見眾生故；法王瓔珞，說法無窮故；無厭瓔珞，受法不疲故；文字瓔珞，強記不忘故；法界瓔珞，行具足故；法本瓔珞，本無泥洹故；法性瓔珞，無生滅故；弘誓瓔珞，道性自性故；真如瓔珞，善本具足故；清淨瓔珞，離生本無故；無礙瓔珞，通達往來故；法起瓔珞，不著三處故。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，受持諷誦法瓔珞者，便當具足二十功德總持法門。」

爾時，淨觀復白佛言：「若有善男子、善女人，遍滿三千大千世界，一一眾生起七寶塔，不如善男子、善女人諷誦此法，法瓔珞者，其功德福不可稱量。何以故？諸佛世尊皆由而得成就。若有善男子、善女人，起七寶塔遍三千大千世界，不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨觀復白佛言：「若有善男子、善女人，遍滿三千大千世界，一一眾生起七寶塔，不如善男子、善女人諷誦此法，法瓔珞者，其功德福不可稱量。何以故？諸佛世尊皆由而得成就。若有善男子、善女人，起七寶塔遍三千大千世界，不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。」

爾時，世尊告淨觀菩薩：「善哉，善哉！族姓子！乃能於如來前作師子吼。云何？族姓子！若有善男子、善女人，受持諷誦此法瓔珞，復有恒沙眾生成就五戒，其福寧多不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告淨觀菩薩：「善哉，善哉！族姓子！乃能於如來前作師子吼。云何？族姓子！若有善男子、善女人，受持諷誦此法瓔珞，復有恒沙眾生成就五戒，其福寧多不乎？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人得法瓔珞無盡之藏，其功德福不可稱量，百倍、千倍、萬倍、巨億萬倍，不可以譬喻為比。何以故？一恒沙眾生成就五戒，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人得法瓔珞無盡之藏，其功德福不可稱量，百倍、千倍、萬倍、巨億萬倍，不可以譬喻為比。何以故？一恒沙眾生成就五戒，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，盡得五通皆悉成就，加修五戒十善，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，盡得五通皆悉成就，加修五戒十善，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得五通各各成就，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得五通各各成就，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，行四等心慈悲喜護，行第一禪、第二、第三、第四禪，念持喜安自守，復行四空定，一一具足，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，行四等心慈悲喜護，行第一禪、第二、第三、第四禪，念持喜安自守，復行四空定，一一具足，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生行四等心慈悲喜護，行第一禪、第二、第三、第四禪，念持喜安自守行四空定，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生行四等心慈悲喜護，行第一禪、第二、第三、第四禪，念持喜安自守行四空定，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，盡得須陀洹果斷諸妄想，皆悉成就了了通達，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，盡得須陀洹果斷諸妄想，皆悉成就了了通達，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得須陀洹道一一成就，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得須陀洹道一一成就，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，盡得斯陀含果，無復狐疑悉皆成就，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，盡得斯陀含果，無復狐疑悉皆成就，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩復白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩復白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得斯陀含，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得斯陀含，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生盡得阿那含果，無復狐疑悉皆成就，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生盡得阿那含果，無復狐疑悉皆成就，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩復白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩復白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得阿那含，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得阿那含，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生盡得阿羅漢果，無復狐疑悉皆成就，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生盡得阿羅漢果，無復狐疑悉皆成就，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩復白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩復白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得阿羅漢，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得阿羅漢，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生悉得辟支佛，一一成就而無狐疑，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生悉得辟支佛，一一成就而無狐疑，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得辟支佛，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得辟支佛，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，成一住行發意趣道，修十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，成一住行發意趣道，修十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得成一住行發意趣道，修十八法三十七品空無相願，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人受持諷誦法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生悉得成一住行發意趣道，修十八法三十七品空無相願，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，超一地住第二地，修行八法并修十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，超一地住第二地，修行八法并修十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生超一地住第二地，修行八法并十八法、三十七品、空無相願，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生超一地住第二地，修行八法并十八法、三十七品、空無相願，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，超一地、二地在三地中，修五淨法行五觀法，修行八法并十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，超一地、二地在三地中，修五淨法行五觀法，修行八法并十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生超一地、二地在三地中，修五淨法行五觀法，并修八法及十八法、三十七品、空無相願，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生超一地、二地在三地中，修五淨法行五觀法，并修八法及十八法、三十七品、空無相願，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，從一地二地三地住四地中，修四法及七觀行并五淨法，行五觀法，修行八法并十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，從一地二地三地住四地中，修四法及七觀行并五淨法，行五觀法，修行八法并十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！」

佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生在第四地，修行四法及七觀行，修五淨法行五觀法，修行八法及十八法、三十七品、空無相願，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生在第四地，修行四法及七觀行，修五淨法行五觀法，修行八法及十八法、三十七品、空無相願，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，在五住地修十二法心意不惑，堪任教化及修四法行七觀行，修五淨法行五觀法，修行八法及十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！若有一恒沙眾生，在五住地修十二法心意不惑，堪任教化及修四法行七觀行，修五淨法行五觀法，修行八法及十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生在五地中，修十二行心意不惑，堪任教化及修四行、修五淨法，行五觀行、行七觀行，修行八法及十八法、三十七品、空無相願，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生在五地中，修十二行心意不惑，堪任教化及修四行、修五淨法，行五觀行、行七觀行，修行八法及十八法、三十七品、空無相願，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！一恒沙眾生皆在六地，行六度無極：布施、持戒、精進、忍辱、一心、智慧，修十二法心意不惑，堪任教化及修四法、行七觀行，修五淨法、行五觀法，及修八法及十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！一恒沙眾生皆在六地，行六度無極：布施、持戒、精進、忍辱、一心、智慧，修十二法心意不惑，堪任教化及修四法、行七觀行，修五淨法、行五觀法，及修八法及十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生在六地中，行六度無極：布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，修十二法堪任教化，及修四法、行七觀行，修五淨法、行五觀行，及修八法及十八法、三十七品、空無相願，法瓔珞業其功德福不可稱量，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生在六地中，行六度無極：布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，修十二法堪任教化，及修四法、行七觀行，修五淨法、行五觀行，及修八法及十八法、三十七品、空無相願，法瓔珞業其功德福不可稱量，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！一恒沙眾生在七地中，逮不退轉行十三法，畢志堅固當成無上等正覺，得四無畏，獲四辯才，行六度無極：布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，修十二法心意不惑，堪任教化及修四法、行七觀行，修五淨法、行五觀行，及修八法及十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！一恒沙眾生在七地中，逮不退轉行十三法，畢志堅固當成無上等正覺，得四無畏，獲四辯才，行六度無極：布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，修十二法心意不惑，堪任教化及修四法、行七觀行，修五淨法、行五觀行，及修八法及十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生在七地中逮不退轉行十三法，畢志堅固當成無上等正覺，得四無畏獲四辯才，行六度無極：布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，修十二法心意不惑，堪任教化及修四法、行七觀行，修五淨法、行五觀行，及修八法及十八法、三十七品、空無相願，法瓔珞業其功德福不可稱量，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生在七地中逮不退轉行十三法，畢志堅固當成無上等正覺，得四無畏獲四辯才，行六度無極：布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，修十二法心意不惑，堪任教化及修四法、行七觀行，修五淨法、行五觀行，及修八法及十八法、三十七品、空無相願，法瓔珞業其功德福不可稱量，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！一恒沙眾生在八地中立童真行，成就十二妙法及五慧業行十三法，畢志堅固當成無上等正覺，得四無畏獲四辯才，行六度無極：布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，修十二法心意不惑，堪任教化及修四法、行七觀行，修五淨法、行五觀行，及修八法及十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！一恒沙眾生在八地中立童真行，成就十二妙法及五慧業行十三法，畢志堅固當成無上等正覺，得四無畏獲四辯才，行六度無極：布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，修十二法心意不惑，堪任教化及修四法、行七觀行，修五淨法、行五觀行，及修八法及十八法、三十七品、空無相願，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多甚多！」

佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生在八地中立童真行，成就十二妙法心意不惑，堪任教化及修四法、行七觀行，修五淨法、行五觀行，及修八法及十八法、三十七品、空無相願，法瓔珞業其功德福不可稱量，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生在八地中立童真行，成就十二妙法心意不惑，堪任教化及修四法、行七觀行，修五淨法、行五觀行，及修八法及十八法、三十七品、空無相願，法瓔珞業其功德福不可稱量，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！一恒沙眾生在九地中，必當堅住得佛無量神德之業，盡捨諸法不復修習，進當成佛無復退轉，其功德福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告淨觀菩薩曰：「云何？族姓子！一恒沙眾生在九地中，必當堅住得佛無量神德之業，盡捨諸法不復修習，進當成佛無復退轉，其功德福寧為多不？」

淨觀菩薩白佛言：「甚多！甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨觀菩薩白佛言：「甚多！甚多！世尊！」

佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生在九地中立童真行，成就十二妙法，心意不惑堪任教化，如此之比滿十方恒沙及前一地二地乃至九地，故不如法瓔珞業，其功德福不可稱量，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如善男子、善女人法瓔珞業，其功德福不可稱量。何以故？一恒沙眾生在九地中立童真行，成就十二妙法，心意不惑堪任教化，如此之比滿十方恒沙及前一地二地乃至九地，故不如法瓔珞業，其功德福不可稱量，一一成就而無狐疑，皆由法瓔珞而得具足諸道果報。」

爾時，世尊告淨觀菩薩：「如我今日如來、至真、等正覺三界獨尊，盡統三千大千世界，故號天中之天。斯由法瓔珞業而得成就，其功德福不可稱量，具足深要諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告淨觀菩薩：「如我今日如來、至真、等正覺三界獨尊，盡統三千大千世界，故號天中之天。斯由法瓔珞業而得成就，其功德福不可稱量，具足深要諸道果報。」

爾時，有菩薩名曰辯通，即從座起，長跪叉手，前白佛言：「若有善男子、善女人心意好樂，欲得修習法瓔珞者，云何用心？當行何法而得成就法瓔珞慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩名曰辯通，即從座起，長跪叉手，前白佛言：「若有善男子、善女人心意好樂，欲得修習法瓔珞者，云何用心？當行何法而得成就法瓔珞慧？」

佛言：「善哉，善哉！族姓子！若有善男子、善女人，欲得修習法瓔珞者，當去妄想不生識著，諸念具足得入眾定，遊至十方無量世界，從一佛國至一佛國，承事供養諸佛世尊。何以故？皆由無識著想，而得具足諸道果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！族姓子！若有善男子、善女人，欲得修習法瓔珞者，當去妄想不生識著，諸念具足得入眾定，遊至十方無量世界，從一佛國至一佛國，承事供養諸佛世尊。何以故？皆由無識著想，而得具足諸道果報。」

菩薩瓔珞經受迦葉勸行品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經受迦葉勸行品第二十三

爾時，佛告比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸大眾普來會者，及菩薩摩訶薩：「誰能堪任於如來前，說有行無行不可思議眾智之門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸大眾普來會者，及菩薩摩訶薩：「誰能堪任於如來前，說有行無行不可思議眾智之門？」

爾時，一切大眾聞如來說有行無行不可思議眾智之門，默然不對。爾時，世尊放舌相光明，普照無數無量國土，使無量眾生皆見光明，其見光者，皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大眾聞如來說有行無行不可思議眾智之門，默然不對。爾時，世尊放舌相光明，普照無數無量國土，使無量眾生皆見光明，其見光者，皆發無上正真道意。

時東方去此十億江河沙數，過是數已有佛土名蓮華淨，佛名淨教如來、至真、等正覺，見釋迦文放大光明普照三千大千佛土，即遣菩薩萬二千人來至忍土，至世尊所，頭面禮足在一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時東方去此十億江河沙數，過是數已有佛土名蓮華淨，佛名淨教如來、至真、等正覺，見釋迦文放大光明普照三千大千佛土，即遣菩薩萬二千人來至忍土，至世尊所，頭面禮足在一面坐。

南方去此十億江河沙數諸佛國土，有佛名一道，復見光明，尋遣菩薩八千大士來至忍界，至如來所，遶佛三匝在一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方去此十億江河沙數諸佛國土，有佛名一道，復見光明，尋遣菩薩八千大士來至忍界，至如來所，遶佛三匝在一面坐。

西方去此七江河沙等諸佛世界，有佛名曰無礙如來、至真、等正覺，見此光明普有所照，即遣千二百大士，盡得神通行過魔界，來至忍土，至如來所，頭面禮足在一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方去此七江河沙等諸佛世界，有佛名曰無礙如來、至真、等正覺，見此光明普有所照，即遣千二百大士，盡得神通行過魔界，來至忍土，至如來所，頭面禮足在一面坐。

北方去此十三億江河沙數，有佛土名曰如(鄉本妙)像，佛名正意如來、至真、等正覺，復見光明普照三千大千世界，尋遣五萬菩薩，悉皆神足六通清徹，來至忍界世尊所，頭面禮足在一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方去此十三億江河沙數，有佛土名曰如(鄉本妙)像，佛名正意如來、至真、等正覺，復見光明普照三千大千世界，尋遣五萬菩薩，悉皆神足六通清徹，來至忍界世尊所，頭面禮足在一面坐。

東北角方去此八江河沙數，有佛土名曰除垢，佛名等行如來、至真、等正覺，見此光明，復遣菩薩七千大士來至忍土，至如來所，頭面禮足在一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北角方去此八江河沙數，有佛土名曰除垢，佛名等行如來、至真、等正覺，見此光明，復遣菩薩七千大士來至忍土，至如來所，頭面禮足在一面坐。

東南角去此三億佛土，有佛國名曰積寶，佛名善積如來、至真、等正覺，復見光明，尋遣七百正士，皆得神通獲無礙慧，來至忍界，至世尊所，頭面禮足在一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南角去此三億佛土，有佛國名曰積寶，佛名善積如來、至真、等正覺，復見光明，尋遣七百正士，皆得神通獲無礙慧，來至忍界，至世尊所，頭面禮足在一面坐。

西南角去此十江河沙數諸佛國土，有佛土名曰一相，佛名等慧如來、至真、等正覺，見此光明，尋遣千五百大士來至忍界，至世尊所，頭面禮足在一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西南角去此十江河沙數諸佛國土，有佛土名曰一相，佛名等慧如來、至真、等正覺，見此光明，尋遣千五百大士來至忍界，至世尊所，頭面禮足在一面坐。

西北角去此十四億江河沙數諸佛國土，有國土名曰清淨，佛名眾德如來、至真、等正覺，見此光已，尋遣五千菩薩來至忍界，至世尊所，頭面禮足在一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北角去此十四億江河沙數諸佛國土，有國土名曰清淨，佛名眾德如來、至真、等正覺，見此光已，尋遣五千菩薩來至忍界，至世尊所，頭面禮足在一面坐。

上方去此過眾生界，復過二恒沙世界，有佛土名曰普慈，佛名弘等如來、至真、等正覺，見此光明，尋遣五千菩薩來至忍界，至世尊所，頭面禮足在一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方去此過眾生界，復過二恒沙世界，有佛土名曰普慈，佛名弘等如來、至真、等正覺，見此光明，尋遣五千菩薩來至忍界，至世尊所，頭面禮足在一面坐。

下方去此三十二億江河沙數，有佛土名曰堅固，佛名不捨弘誓如來、至真、等正覺，見釋迦文佛放大光明，復遣十千大士從下方來，至世尊所，頭面禮足在一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方去此三十二億江河沙數，有佛土名曰堅固，佛名不捨弘誓如來、至真、等正覺，見釋迦文佛放大光明，復遣十千大士從下方來，至世尊所，頭面禮足在一面坐。

是時，世尊見眾坐已定，便告諸來會者：「吾今當說有行無行。諦聽諦聽！善思念之！若有善男子、善女人，從須陀洹乃至阿羅漢，未得如來道慧藏者，斯等之類不在聖例。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊見眾坐已定，便告諸來會者：「吾今當說有行無行。諦聽諦聽！善思念之！若有善男子、善女人，從須陀洹乃至阿羅漢，未得如來道慧藏者，斯等之類不在聖例。」

爾時，座上有九萬二千無著阿羅漢，從異方世界來詣忍土，欲從如來聽法瓔珞有行無行。今聞世尊吐如此教，若善男子、善女人，從須陀洹乃至阿羅漢，未踐如來道慧藏者，斯等之類不在聖例。是時，九萬二千得道阿羅漢，諸漏已盡縛結以解，更不受生如實知之。時摩訶迦葉、阿若拘隣、舍利弗、摩訶目犍連、賓頭盧、摩訶迦旃延、離越、須菩提、滿願子，九萬二千人等，即從座起，頭面禮如來足，遶佛三匝各自長跪，前白佛言：「世尊！我等雖得四果、六通清徹，猶尚不如凡夫行人。所以然者，今聞如來說道慧深藏，非我等所入境界。唯願，世尊！得聞斯法，使久寐眾生永無猶豫。」爾時，世尊默然不對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座上有九萬二千無著阿羅漢，從異方世界來詣忍土，欲從如來聽法瓔珞有行無行。今聞世尊吐如此教，若善男子、善女人，從須陀洹乃至阿羅漢，未踐如來道慧藏者，斯等之類不在聖例。是時，九萬二千得道阿羅漢，諸漏已盡縛結以解，更不受生如實知之。時摩訶迦葉、阿若拘隣、舍利弗、摩訶目犍連、賓頭盧、摩訶迦旃延、離越、須菩提、滿願子，九萬二千人等，即從座起，頭面禮如來足，遶佛三匝各自長跪，前白佛言：「世尊！我等雖得四果、六通清徹，猶尚不如凡夫行人。所以然者，今聞如來說道慧深藏，非我等所入境界。唯願，世尊！得聞斯法，使久寐眾生永無猶豫。」爾時，世尊默然不對。

時，大迦葉重白佛言：「我等羅漢雖獲稱為佛子，皆是如來之咎，非我等過。何以故？若使如來誓無三乘者，我等豈非成等正覺乎？何為如來不見聽在聖例乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大迦葉重白佛言：「我等羅漢雖獲稱為佛子，皆是如來之咎，非我等過。何以故？若使如來誓無三乘者，我等豈非成等正覺乎？何為如來不見聽在聖例乎？」

時，大迦葉及九萬二千真人，盡脫袈裟，哀號悲泣五體投地。當爾之時，三千大千剎土六變震動，諸天、龍、鬼神、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、乾塔惒、人及非人怪未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大迦葉及九萬二千真人，盡脫袈裟，哀號悲泣五體投地。當爾之時，三千大千剎土六變震動，諸天、龍、鬼神、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、乾塔惒、人及非人怪未曾有。

爾時，世尊欲解諸人心中狐疑，便舒右手扶迦葉起，各使復坐。爾時，世尊即說斯偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲解諸人心中狐疑，便舒右手扶迦葉起，各使復坐。爾時，世尊即說斯偈：

「本無如來業， 道慧藏第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本無如來業， 道慧藏第一，

諸度無量智， 漸入如來境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸度無量智， 漸入如來境。

大道無三乘， 況有四道果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大道無三乘， 況有四道果？

觀淨如虛空， 耆年迦葉是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀淨如虛空， 耆年迦葉是。

我今觀斯心， 非有亦不無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今觀斯心， 非有亦不無，

多現無量變， 不捨佛弘誓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多現無量變， 不捨佛弘誓。

從久遠以來， 修神足瓔珞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從久遠以來， 修神足瓔珞，

六度曠大法， 何有聲聞名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六度曠大法， 何有聲聞名？

佛界無疆畔， 所化亦不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛界無疆畔， 所化亦不同，

故使眾生惑， 謂為道若干。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故使眾生惑， 謂為道若干。」

爾時，座上有無央數眾生聞如來說此偈已，悉皆發意，信樂欲聞道慧深藏甚深之法，皆發無上正真道意。復有無央數眾生，正心解脫得盡信之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座上有無央數眾生聞如來說此偈已，悉皆發意，信樂欲聞道慧深藏甚深之法，皆發無上正真道意。復有無央數眾生，正心解脫得盡信之行。

菩薩瓔珞經有行無行品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經有行無行品第二十四

爾時，無頂相菩薩即從座起，偏露右臂，長跪叉手，前白佛言：「我能堪任於如來前說有行無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無頂相菩薩即從座起，偏露右臂，長跪叉手，前白佛言：「我能堪任於如來前說有行無行。」

佛言：「善哉，善哉！族姓子！若能說者今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！族姓子！若能說者今正是時。」

無頂相菩薩白佛言：「世尊！若有菩薩摩訶薩，解了本無是謂有行，本無自然空寂無形是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無頂相菩薩白佛言：「世尊！若有菩薩摩訶薩，解了本無是謂有行，本無自然空寂無形是謂無行。」

廣進菩薩曰：「現彼佛土神足教化是謂有行，不見國土化眾生者是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣進菩薩曰：「現彼佛土神足教化是謂有行，不見國土化眾生者是謂無行。」

知生菩薩曰：「泥洹寂靜無起滅者是謂有行，不見泥洹及泥洹相是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知生菩薩曰：「泥洹寂靜無起滅者是謂有行，不見泥洹及泥洹相是謂無行。」

法寶菩薩曰：「說道非道是謂有行，亦非有道亦非無道是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法寶菩薩曰：「說道非道是謂有行，亦非有道亦非無道是謂無行。」

淨妙菩薩曰：「清淨法觀是謂有行，亦不見清淨法觀是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨妙菩薩曰：「清淨法觀是謂有行，亦不見清淨法觀是謂無行。」

趣道菩薩曰：「見佛神力是謂有行，亦不見佛亦無神力是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣道菩薩曰：「見佛神力是謂有行，亦不見佛亦無神力是謂無行。」

普施菩薩曰：「現有入定是謂有行，亦不見修行亦不見入定是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普施菩薩曰：「現有入定是謂有行，亦不見修行亦不見入定是謂無行。」

月光照菩薩曰：「見佛身相遍滿三千大千世界是謂有行，亦不見佛及相好者是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光照菩薩曰：「見佛身相遍滿三千大千世界是謂有行，亦不見佛及相好者是謂無行。」

哀世菩薩曰：「有吾我壽命是謂有行，亦不見壽命亦不見吾我是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀世菩薩曰：「有吾我壽命是謂有行，亦不見壽命亦不見吾我是謂無行。」

無畏菩薩曰：「說法無法想是謂有行，亦不見法非無有法是謂無行。如是菩薩摩訶薩，於有行無行，便得具足菩薩瓔珞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏菩薩曰：「說法無法想是謂有行，亦不見法非無有法是謂無行。如是菩薩摩訶薩，於有行無行，便得具足菩薩瓔珞。」

無量菩薩曰：「以過佛量而不可限是謂有行，亦不見量亦不見非量是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量菩薩曰：「以過佛量而不可限是謂有行，亦不見量亦不見非量是謂無行。」

心念菩薩曰：「以六神通遊諸佛國不自稱譽歎神通道是謂有行，不見國土有所接度是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念菩薩曰：「以六神通遊諸佛國不自稱譽歎神通道是謂有行，不見國土有所接度是謂無行。」

賢護菩薩曰：「能化一切盡為佛形是謂有行，亦不見化復不見佛是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢護菩薩曰：「能化一切盡為佛形是謂有行，亦不見化復不見佛是謂無行。」

無邊際菩薩曰：「佛界無量總持不忘是謂有行，本無總持亦無三寶是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊際菩薩曰：「佛界無量總持不忘是謂有行，本無總持亦無三寶是謂無行。」

常悲菩薩曰：「諸有眾生發大乘心是謂有行，亦無大乘復無有道是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常悲菩薩曰：「諸有眾生發大乘心是謂有行，亦無大乘復無有道是謂無行。」

不思議菩薩曰：「佛不思議正法亦然法不思議受報亦然是謂有行，亦不見思議亦不見不思議是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議菩薩曰：「佛不思議正法亦然法不思議受報亦然是謂有行，亦不見思議亦不見不思議是謂無行。」

周旋菩薩曰：「空慧是一非不有慧是謂有行，慧亦虛寂亦不有慧亦不無慧是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周旋菩薩曰：「空慧是一非不有慧是謂有行，慧亦虛寂亦不有慧亦不無慧是謂無行。」

法造菩薩曰：「如來為一真際亦爾是謂有行，亦不見如來亦不見真際無一無不一是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法造菩薩曰：「如來為一真際亦爾是謂有行，亦不見如來亦不見真際無一無不一是謂無行。」

善權菩薩曰：「慧觀分別一切諸法是謂有行，亦無慧觀復無諸法是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善權菩薩曰：「慧觀分別一切諸法是謂有行，亦無慧觀復無諸法是謂無行。」

無與等菩薩曰：「一相無相是謂有行，亦不見相亦不見無相是謂無行。如是菩薩摩訶薩，於有行無行，便能具足菩薩瓔珞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無與等菩薩曰：「一相無相是謂有行，亦不見相亦不見無相是謂無行。如是菩薩摩訶薩，於有行無行，便能具足菩薩瓔珞。」

功勳菩薩曰：「亦不見生亦不見不生是謂有行，生亦無生復無生生是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功勳菩薩曰：「亦不見生亦不見不生是謂有行，生亦無生復無生生是謂無行。」

覺悟菩薩曰：「有常無常是謂有行，亦不見常亦不見非常是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟菩薩曰：「有常無常是謂有行，亦不見常亦不見非常是謂無行。」

成就菩薩曰：「不造身行亦無所著是謂有行，亦不見造亦不見不造是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就菩薩曰：「不造身行亦無所著是謂有行，亦不見造亦不見不造是謂無行。」

願樂菩薩曰：「不造口行亦無所著是謂有行，亦不見造亦不見不造是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願樂菩薩曰：「不造口行亦無所著是謂有行，亦不見造亦不見不造是謂無行。」

無處所菩薩曰：「不造意行亦無所著是謂有行，亦不見造亦不見不造是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無處所菩薩曰：「不造意行亦無所著是謂有行，亦不見造亦不見不造是謂無行。」

無礙智菩薩曰：「覺無所覺是謂有行，亦不見覺亦復不起有眾生想是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙智菩薩曰：「覺無所覺是謂有行，亦不見覺亦復不起有眾生想是謂無行。」

香積菩薩曰：「解道本無法性不異是謂有行，亦不見道復無法性是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香積菩薩曰：「解道本無法性不異是謂有行，亦不見道復無法性是謂無行。」

轉法輪菩薩曰：「在樹王下頒宣演暢四道果證是謂有行，說法無法想亦不見四道是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法輪菩薩曰：「在樹王下頒宣演暢四道果證是謂有行，說法無法想亦不見四道是謂無行。」

自觀菩薩曰：「說色痛想行識空是謂有行，亦不見五陰成敗是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自觀菩薩曰：「說色痛想行識空是謂有行，亦不見五陰成敗是謂無行。」

眾智菩薩曰：「其有觀四意止知內外空是謂有行，分別意止本無所從來去亦無所至是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾智菩薩曰：「其有觀四意止知內外空是謂有行，分別意止本無所從來去亦無所至是謂無行。」

多聞菩薩曰：「然熾諸法乃至三十七品是謂有行，亦不見然熾及一切諸法是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞菩薩曰：「然熾諸法乃至三十七品是謂有行，亦不見然熾及一切諸法是謂無行。」

法身菩薩曰：「見一切諸法有動轉者不動轉者是謂有行，亦不動轉非不動轉是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身菩薩曰：「見一切諸法有動轉者不動轉者是謂有行，亦不動轉非不動轉是謂無行。」

無怒菩薩曰：「一切法自然、法觀亦爾，法觀自然、一切法亦爾，是謂有行；本無諸法亦無法觀是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無怒菩薩曰：「一切法自然、法觀亦爾，法觀自然、一切法亦爾，是謂有行；本無諸法亦無法觀是謂無行。」

上首菩薩曰：「分別佛慧知之虛寂是謂有行；觀佛深慧本性自爾亦無名號是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上首菩薩曰：「分別佛慧知之虛寂是謂有行；觀佛深慧本性自爾亦無名號是謂無行。」

道議菩薩曰：「了五分法身而無遠離是謂有行，一一觀察性自無形亦無起滅是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道議菩薩曰：「了五分法身而無遠離是謂有行，一一觀察性自無形亦無起滅是謂無行。」

本祚菩薩曰：「一切諸法亦無所倚，不倚內空亦不倚外空是謂有行；了內外空及一切諸法，亦不見生亦不見滅，悉無所著是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本祚菩薩曰：「一切諸法亦無所倚，不倚內空亦不倚外空是謂有行；了內外空及一切諸法，亦不見生亦不見滅，悉無所著是謂無行。」

權現菩薩曰：「周旋往來禮事諸佛，亦不見佛土淨及以不淨，眾生好惡，是謂有行；不見己身及諸佛國好惡清濁是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 權現菩薩曰：「周旋往來禮事諸佛，亦不見佛土淨及以不淨，眾生好惡，是謂有行；不見己身及諸佛國好惡清濁是謂無行。」

無想著菩薩曰：「諸法不亂、澹然不移，不計苦樂、是常非常、若好若醜，是謂有行；無量智慧悉歸於空，不見亂定苦樂好醜是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無想著菩薩曰：「諸法不亂、澹然不移，不計苦樂、是常非常、若好若醜，是謂有行；無量智慧悉歸於空，不見亂定苦樂好醜是謂無行。」

大慈菩薩曰：「不見諸法有趣無趣是謂有行，永無有趣亦不見趣是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈菩薩曰：「不見諸法有趣無趣是謂有行，永無有趣亦不見趣是謂無行。」

忍行菩薩曰：「解空無相願及虛空識界真如一性是謂有行；空無相願亦是空，空亦是空，無相願復無報應是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍行菩薩曰：「解空無相願及虛空識界真如一性是謂有行；空無相願亦是空，空亦是空，無相願復無報應是謂無行。」

寶掌菩薩曰：「入一定意悉知諸佛威儀所行法則之道是謂有行，雖入禪定永無法相是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶掌菩薩曰：「入一定意悉知諸佛威儀所行法則之道是謂有行，雖入禪定永無法相是謂無行。」

喜慶菩薩曰：「三毒根本自然起滅，生不知所以生、滅不知所以滅，是謂有行；觀三毒根本自無形兆，永無起滅，是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜慶菩薩曰：「三毒根本自然起滅，生不知所以生、滅不知所以滅，是謂有行；觀三毒根本自無形兆，永無起滅，是謂無行。」

觀進菩薩曰：「奉律無所犯亦不見有犯是謂有行；本無有律亦無有犯，本性自爾是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀進菩薩曰：「奉律無所犯亦不見有犯是謂有行；本無有律亦無有犯，本性自爾是謂無行。」

常喜菩薩曰：「分別解脫十二法門是謂有行，亦不見解脫及諸法寶有起有滅是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常喜菩薩曰：「分別解脫十二法門是謂有行，亦不見解脫及諸法寶有起有滅是謂無行。」

宣暢菩薩曰：「法生苦生本無處所是謂有行，知苦本際而不可覩是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣暢菩薩曰：「法生苦生本無處所是謂有行，知苦本際而不可覩是謂無行。」

修道菩薩曰：「大道一相泥洹無形，不見志求無上之道是謂有行；所演道教而無精微，法界自然無能迴轉，是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修道菩薩曰：「大道一相泥洹無形，不見志求無上之道是謂有行；所演道教而無精微，法界自然無能迴轉，是謂無行。」

講法菩薩曰：「所建立道不可思議，雖處穢濁如無所處是謂有行；了知五淨及五濁性虛而非真亦無所有，是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講法菩薩曰：「所建立道不可思議，雖處穢濁如無所處是謂有行；了知五淨及五濁性虛而非真亦無所有，是謂無行。」

爾時，十方無央數江河沙數諸菩薩等，各各自說有行無行已，各還復坐。時，大迦葉便從座起，整衣服，長跪叉手，前白佛言：「世尊！我亦堪任說有行無行，若見聽者敢宣所懷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方無央數江河沙數諸菩薩等，各各自說有行無行已，各還復坐。時，大迦葉便從座起，整衣服，長跪叉手，前白佛言：「世尊！我亦堪任說有行無行，若見聽者敢宣所懷。」

佛告迦葉：「今大眾集渴仰來久，若堪說者今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「今大眾集渴仰來久，若堪說者今正是時。」

爾時，大迦葉白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，奉持正律十二頭陀難得之法，無所漏失如毫釐許，亦不起想生是非心，斯乃名曰第一有行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大迦葉白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，奉持正律十二頭陀難得之法，無所漏失如毫釐許，亦不起想生是非心，斯乃名曰第一有行。」

時，大迦葉復白佛言：「若善男子、善女人，一意所念專精不忘，能演道教各充志趣，乃至成佛不改大誓，斯亦名曰第一有行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大迦葉復白佛言：「若善男子、善女人，一意所念專精不忘，能演道教各充志趣，乃至成佛不改大誓，斯亦名曰第一有行。」

時，大迦葉復白佛言：「若復善男子、善女人，進學修習禪觀法門，於諸通慧無所染著，志求道者各令歡喜，復能誘導將示道逕，隨前人心果其所願，求大乘者畢志成就，不使墮落中間罣礙。若復欲得辟支佛者，亦復將護令得無為，斯亦名曰第一有行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大迦葉復白佛言：「若復善男子、善女人，進學修習禪觀法門，於諸通慧無所染著，志求道者各令歡喜，復能誘導將示道逕，隨前人心果其所願，求大乘者畢志成就，不使墮落中間罣礙。若復欲得辟支佛者，亦復將護令得無為，斯亦名曰第一有行。」

時，大迦葉復白佛言：「若有善男子、善女人，欲得修習無行法者，一切眾生罪根深固難可拔濟，然此罪人與我無緣無由得度，然我世尊微設權巧漸伺子便，知彼去就為造因緣得蒙覆蓋，是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大迦葉復白佛言：「若有善男子、善女人，欲得修習無行法者，一切眾生罪根深固難可拔濟，然此罪人與我無緣無由得度，然我世尊微設權巧漸伺子便，知彼去就為造因緣得蒙覆蓋，是謂無行。」

時，大迦葉復白佛言：「世尊！若善男子、善女人，本無道心在凡夫地，即能指授使發道意，至竟成就終不中墮在二地中，是謂無行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大迦葉復白佛言：「世尊！若善男子、善女人，本無道心在凡夫地，即能指授使發道意，至竟成就終不中墮在二地中，是謂無行。

「復次，世尊！若有善男子、善女人，從無數劫積功累德發大弘誓：『若我成道，在某國生，遭遇某聖，弟子翼從亦各如是。』然彼善男子、善女人，違本所願中遭賢聖有佛出世，即從彼佛而取滅度，是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有善男子、善女人，從無數劫積功累德發大弘誓：『若我成道，在某國生，遭遇某聖，弟子翼從亦各如是。』然彼善男子、善女人，違本所願中遭賢聖有佛出世，即從彼佛而取滅度，是謂無行。」

爾時，世尊告迦葉言：「止止。耆年！汝今滓濁偏狹之心所能測度。何以故？立根得力菩薩摩訶薩，猶尚未悉有行無行，況汝小節欲得悉乎？此則不然，還復汝座如常威儀。」時，大迦葉容顏變常極大慚愧，禮佛足下還復本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告迦葉言：「止止。耆年！汝今滓濁偏狹之心所能測度。何以故？立根得力菩薩摩訶薩，猶尚未悉有行無行，況汝小節欲得悉乎？此則不然，還復汝座如常威儀。」時，大迦葉容顏變常極大慚愧，禮佛足下還復本座。

爾時，長老阿若拘隣復從座起，前白佛言：「世尊！我今堪任於如來前，頒宣道教有行無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老阿若拘隣復從座起，前白佛言：「世尊！我今堪任於如來前，頒宣道教有行無行。」

佛言：「善哉！族姓子！今正是時，恣汝所陳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！族姓子！今正是時，恣汝所陳。」

時，阿若拘隣白佛言：「世尊！若有善男子、善女人修八正道，於八法中不起狐疑，是謂有行。若復善男子、善女人，得無量法慧，分別八法悉無所有，本無一法況有八正？無名號之法亦無窠窟，斯乃曰第一最勝無行之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿若拘隣白佛言：「世尊！若有善男子、善女人修八正道，於八法中不起狐疑，是謂有行。若復善男子、善女人，得無量法慧，分別八法悉無所有，本無一法況有八正？無名號之法亦無窠窟，斯乃曰第一最勝無行之法。

「復次，世尊！若善男子、善女人，於四禪行一一思惟意不分散，繫意在明不失法宜，必有所果無有狐疑，是謂，世尊！第一有行。若復善男子、善女人，從初至竟端坐思惟諸無形法，不見出生本無端緒，名號虛詐非真非有，斯乃名曰無行之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若善男子、善女人，於四禪行一一思惟意不分散，繫意在明不失法宜，必有所果無有狐疑，是謂，世尊！第一有行。若復善男子、善女人，從初至竟端坐思惟諸無形法，不見出生本無端緒，名號虛詐非真非有，斯乃名曰無行之法。」

時，長老阿若拘隣復白佛言：「若善男子、善女人，分別空慧心不染空，於空求空生顛倒想，是謂有行。若於空慧不生染污，不興妄見起若干意，本自無本況當有今？是謂無行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，長老阿若拘隣復白佛言：「若善男子、善女人，分別空慧心不染空，於空求空生顛倒想，是謂有行。若於空慧不生染污，不興妄見起若干意，本自無本況當有今？是謂無行。

「復次，世尊！若復善男子、善女人，內思明慧空寂定意，持心牢固無增無減，是謂有行。分別內外六情無主，本無六情況今有識，識非三世不著三有，是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若復善男子、善女人，內思明慧空寂定意，持心牢固無增無減，是謂有行。分別內外六情無主，本無六情況今有識，識非三世不著三有，是謂無行。」

是時，長老阿若拘隣，說菩薩摩訶薩有行無行已，即禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，長老阿若拘隣，說菩薩摩訶薩有行無行已，即禮佛足。

佛言：「善哉，善哉！族姓子！宣暢如來深妙之法，甚奇甚特！實未曾有。還復汝座，如常威儀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！族姓子！宣暢如來深妙之法，甚奇甚特！實未曾有。還復汝座，如常威儀。」

是時，尊者舍利弗即從座起，齊整法服，長跪叉手，白佛言：「世尊！抱疑日久欲有所問，唯願世尊一一發遣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者舍利弗即從座起，齊整法服，長跪叉手，白佛言：「世尊！抱疑日久欲有所問，唯願世尊一一發遣。」

佛告舍利弗言：「善哉！族姓子！欲有所問今正是時，如來一一當詶汝問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗言：「善哉！族姓子！欲有所問今正是時，如來一一當詶汝問。」

時，舍利弗白佛言：「世尊！云何為有行？云何為無行？如世尊言，現造則有行，本無則無行。今問如來，為有行至無行，乃名無行耶？為有行常有、無行常無，乃名無行乎？若言有行，則尊者大迦葉所宣有行無有錯謬。假使無行，則無言教，云何以無言教之法，令有言教耶？唯願世尊一一分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗白佛言：「世尊！云何為有行？云何為無行？如世尊言，現造則有行，本無則無行。今問如來，為有行至無行，乃名無行耶？為有行常有、無行常無，乃名無行乎？若言有行，則尊者大迦葉所宣有行無有錯謬。假使無行，則無言教，云何以無言教之法，令有言教耶？唯願世尊一一分別。」

佛告舍利弗言：「云何？舍利弗！有行體性為空不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗言：「云何？舍利弗！有行體性為空不乎？」

舍利弗白佛言：「世尊！有行體性空如空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！有行體性空如空。」

佛復問舍利弗：「云何？族姓子！無行空性如何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問舍利弗：「云何？族姓子！無行空性如何？」

舍利弗白佛言：「世尊！無行空性，即有行空性是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！無行空性，即有行空性是也。」

佛告舍利弗：「若無行空性即有行空性者，今大迦葉何以故但說有行、不說有行空，亦不說無行、亦不說無行空性耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若無行空性即有行空性者，今大迦葉何以故但說有行、不說有行空，亦不說無行、亦不說無行空性耶？」

舍利弗白佛言：「世尊！云何有行空性？云何無行空性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！云何有行空性？云何無行空性？」

佛告舍利弗言：「諦聽諦聽！善思念之！吾當與汝敷演其義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗言：「諦聽諦聽！善思念之！吾當與汝敷演其義。」

對曰：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「如是。世尊！」

佛告舍利弗：「云何？族姓子！成五陰身四大成就捨本所生，如此眾生若外見色，於眼識中自起塵勞，分別此識不從外來亦不從內出，由識分別乃生此患。云何？族姓子！五陰法界為爾不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「云何？族姓子！成五陰身四大成就捨本所生，如此眾生若外見色，於眼識中自起塵勞，分別此識不從外來亦不從內出，由識分別乃生此患。云何？族姓子！五陰法界為爾不乎？」

舍利弗言：「如是如是。世尊！皆由眼識起此塵勞耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如是如是。世尊！皆由眼識起此塵勞耳。」

佛復告舍利弗：「云何？族姓子！若有目之士，思惟眼識分別塵勞，本從何來？為從何滅？欲求塵勞窠窟，為可得不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告舍利弗：「云何？族姓子！若有目之士，思惟眼識分別塵勞，本從何來？為從何滅？欲求塵勞窠窟，為可得不乎？」

舍利弗白佛言：「不也。世尊！眼識無形而不可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「不也。世尊！眼識無形而不可見。」

佛言：「如是如是。舍利弗！是乃名曰有行空性。復次，舍利弗！若善男子、善女人，於空離空不染空識，息心永滅不興想著，默然無言，斯乃名曰無行空性也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。舍利弗！是乃名曰有行空性。復次，舍利弗！若善男子、善女人，於空離空不染空識，息心永滅不興想著，默然無言，斯乃名曰無行空性也。」

佛復告舍利弗：「若善男子、善女人，耳聞外聲，鼻嗅外香，舌知外味，身知外更內樂，意法體知外行。思惟此識，亦不從外來、亦不內生，由妄分別乃起此患。云何？族姓子！五陰法界為爾不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告舍利弗：「若善男子、善女人，耳聞外聲，鼻嗅外香，舌知外味，身知外更內樂，意法體知外行。思惟此識，亦不從外來、亦不內生，由妄分別乃起此患。云何？族姓子！五陰法界為爾不乎？」

舍利弗白佛言：「如是。世尊！斯由識法生諸塵勞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「如是。世尊！斯由識法生諸塵勞。」

佛告舍利弗：「云何？族姓子！若有目之士，思惟法識分別塵勞，為從何來？復從何滅？欲求塵勞窠窟為可得不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「云何？族姓子！若有目之士，思惟法識分別塵勞，為從何來？復從何滅？欲求塵勞窠窟為可得不乎？」

舍利弗白佛言：「不也。世尊！法識無形而不可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「不也。世尊！法識無形而不可見。」

佛言：「如是，舍利弗！是乃名曰有行空性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，舍利弗！是乃名曰有行空性。」

佛復告舍利弗：「若善男子、善女人，於空離空不染空識，滅意永寂不興想著，靜然無語亦無道教，斯乃名曰無行空性也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告舍利弗：「若善男子、善女人，於空離空不染空識，滅意永寂不興想著，靜然無語亦無道教，斯乃名曰無行空性也。」

佛復告舍利弗：「夫諸法性住不變易，法起則起、法滅則滅，起亦不知所以起、滅亦不知所以滅，有目之士而觀察之，亦不見起亦不見滅，故號為本無如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，超過三界為天人尊。若有善男子、善女人，受持諷誦此深法要有行無行法本者，便得具足眾相之慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告舍利弗：「夫諸法性住不變易，法起則起、法滅則滅，起亦不知所以起、滅亦不知所以滅，有目之士而觀察之，亦不見起亦不見滅，故號為本無如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，超過三界為天人尊。若有善男子、善女人，受持諷誦此深法要有行無行法本者，便得具足眾相之慧。」

佛說此有行無行法時，有百億那術眾生，皆捨本行執牢固誓，進趣佛乘不退轉地。復有諸天世人無央數眾，皆得道忍離凡夫地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此有行無行法時，有百億那術眾生，皆捨本行執牢固誓，進趣佛乘不退轉地。復有諸天世人無央數眾，皆得道忍離凡夫地。

是時，尊者大目犍連，復從座起頭面禮足，前白佛言：「我亦堪任暢達演說有行無行不思議法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者大目犍連，復從座起頭面禮足，前白佛言：「我亦堪任暢達演說有行無行不思議法。」

佛言：「善哉！族姓子！若樂說者今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！族姓子！若樂說者今正是時。」

目連白佛言：「世尊！今聞如來包識眾法以為有行無行，如我觀省如來正法，非我聲聞有行無行也。所以然者，弟子緣覺諸根淳淑，不復闚望平等正覺，我於如來則無行也。若使如來欲捨慧海去諸眾智，求為弟子緣覺道者，如來於我則無行也。又，世尊言：『一切諸法皆虛皆寂，無生滅著斷。』審如是者，何復限制弟子緣覺不在聖例？益使我等九萬二千人悉皆六通，倍生狐疑。又聞佛言：『我法曠大亦無邊涯，不計吾我有著眾生。』若當爾者，如來今日於清淨法界則有闕也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「世尊！今聞如來包識眾法以為有行無行，如我觀省如來正法，非我聲聞有行無行也。所以然者，弟子緣覺諸根淳淑，不復闚望平等正覺，我於如來則無行也。若使如來欲捨慧海去諸眾智，求為弟子緣覺道者，如來於我則無行也。又，世尊言：『一切諸法皆虛皆寂，無生滅著斷。』審如是者，何復限制弟子緣覺不在聖例？益使我等九萬二千人悉皆六通，倍生狐疑。又聞佛言：『我法曠大亦無邊涯，不計吾我有著眾生。』若當爾者，如來今日於清淨法界則有闕也。」

爾時，世尊告目連曰：「善哉，善哉！族姓子！乃能於如來前宣暢此門。我今問汝，汝當一一報我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告目連曰：「善哉，善哉！族姓子！乃能於如來前宣暢此門。我今問汝，汝當一一報我。」

目連對曰：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連對曰：「如是。世尊！」

「云何？目連！行有報乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何？目連！行有報乎？」

目連白佛言：「世尊！行有報也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「世尊！行有報也。」

又問目連：「何者是行報耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問目連：「何者是行報耶？」

目連白佛言：「隨其緣對，善有善報、惡有惡報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「隨其緣對，善有善報、惡有惡報。」

佛復問：「云何？目連！善有善報、惡有惡報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問：「云何？目連！善有善報、惡有惡報？」

目連白佛言：「三塗八難拷掠搒笞，是謂惡報；泥洹永寂無復生滅，是謂善報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「三塗八難拷掠搒笞，是謂惡報；泥洹永寂無復生滅，是謂善報。」

佛復問目連：「云何？族姓子！今日本無如來為獲報不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問目連：「云何？族姓子！今日本無如來為獲報不乎？」

目連對曰：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連對曰：「不也。世尊！」

佛問目連：「云何？族姓子！如今如來、至真、等正覺，身黃金色眾相具足，為是何報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問目連：「云何？族姓子！如今如來、至真、等正覺，身黃金色眾相具足，為是何報？」

目連白佛言：「如來相好形質之報，非泥洹報也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「如來相好形質之報，非泥洹報也。」

佛問目連：「汝體泥洹耶？云何知善有善報是泥洹報乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問目連：「汝體泥洹耶？云何知善有善報是泥洹報乎？」

目連白佛言：「一切諸法皆悉假號，非有真實。所謂泥洹，泥洹者亦假號耳，故說泥洹須善有善也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「一切諸法皆悉假號，非有真實。所謂泥洹，泥洹者亦假號耳，故說泥洹須善有善也。」

爾時，世尊告目連曰：「如來於汝則無行也，亦是假號非有真實。汝欲求無上等正覺者，於如來所則無行也，亦是假號。於假號法中欲分別有行無行者，此則不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告目連曰：「如來於汝則無行也，亦是假號非有真實。汝欲求無上等正覺者，於如來所則無行也，亦是假號。於假號法中欲分別有行無行者，此則不然。」

爾時，世尊說此假號法，有九億眾生發弘誓意，願樂欲逮有行無行菩薩瓔珞。復有無量眾生得總持法門。復有三億眾生諸漏盡意解得阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此假號法，有九億眾生發弘誓意，願樂欲逮有行無行菩薩瓔珞。復有無量眾生得總持法門。復有三億眾生諸漏盡意解得阿羅漢。

爾時，尊者賓頭盧，復從座起，前白佛言：「我亦堪任說菩薩瓔珞有行無行，令善男子、善女人得修行之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者賓頭盧，復從座起，前白佛言：「我亦堪任說菩薩瓔珞有行無行，令善男子、善女人得修行之。」

世尊告曰：「善哉，善哉！族姓子！若能說者今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「善哉，善哉！族姓子！若能說者今正是時。」

爾時，賓頭盧白佛言：「世尊！若善男子、善女人於初禪地，分別五陰惡露不淨，於中思惟無可貪著，是謂有行；若入定意觀無所有虛而非真，觀他人身亦復如是，斯謂無行。復次，世尊！若善男子、善女人現身臭處不淨流出，是謂有行；深觀本末知之為空，是謂無行。復次，世尊！善男子、善女人於二禪地具足四行，是謂有行；知二禪地盡歸於空，是謂無行。復次，世尊！若善男子、善女人，自能開悟教眾生類，去離淨心起不淨想，是謂有行；解了淨想本無所有，是謂無行。復次，世尊！若善男子、善女人思惟三禪淨除塵勞，不自稱歎有所成辦，是謂有行；不見塵勞成不成者，是謂無行。復次，世尊！若善男子善女人，在四禪地思惟五陰繫意不忘，是謂有行；分別四禪永無苦樂諸縛結著，是謂無行。如是善男子、善女人，菩薩摩訶薩寂觀瓔珞有行無行。」爾時，尊者賓頭盧說此法已，還復本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賓頭盧白佛言：「世尊！若善男子、善女人於初禪地，分別五陰惡露不淨，於中思惟無可貪著，是謂有行；若入定意觀無所有虛而非真，觀他人身亦復如是，斯謂無行。復次，世尊！若善男子、善女人現身臭處不淨流出，是謂有行；深觀本末知之為空，是謂無行。復次，世尊！善男子、善女人於二禪地具足四行，是謂有行；知二禪地盡歸於空，是謂無行。復次，世尊！若善男子、善女人，自能開悟教眾生類，去離淨心起不淨想，是謂有行；解了淨想本無所有，是謂無行。復次，世尊！若善男子、善女人思惟三禪淨除塵勞，不自稱歎有所成辦，是謂有行；不見塵勞成不成者，是謂無行。復次，世尊！若善男子善女人，在四禪地思惟五陰繫意不忘，是謂有行；分別四禪永無苦樂諸縛結著，是謂無行。如是善男子、善女人，菩薩摩訶薩寂觀瓔珞有行無行。」爾時，尊者賓頭盧說此法已，還復本座。

是時，尊者大迦旃延，即從座起禮世尊足，前白佛言：「我今堪任於如來前說有行無行，使眾生類得修行之。若善男子、善女人，於十六聖行不起狐疑者，是謂有行；思惟縛著本性自無，亦無十六聖行之名，是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者大迦旃延，即從座起禮世尊足，前白佛言：「我今堪任於如來前說有行無行，使眾生類得修行之。若善男子、善女人，於十六聖行不起狐疑者，是謂有行；思惟縛著本性自無，亦無十六聖行之名，是謂無行。」

迦旃延復白佛言：「若善男子、善女人，拔斷三毒婬怒癡法，察彼眾生心中所念，有無明心、無無明心，有愛欲心、無愛欲心，有恚害心、無恚害心，悉能分別而無錯謬，是謂有行；若善男子、善女人，觀知三毒本無所有，不見生者不見滅者虛寂無形，是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延復白佛言：「若善男子、善女人，拔斷三毒婬怒癡法，察彼眾生心中所念，有無明心、無無明心，有愛欲心、無愛欲心，有恚害心、無恚害心，悉能分別而無錯謬，是謂有行；若善男子、善女人，觀知三毒本無所有，不見生者不見滅者虛寂無形，是謂無行。」

迦旃延子復白佛言：「若善男子、善女人，於結使聚皆令畢竟，亦不更造興起塵勞，是謂有行；不於結使見有畢竟不畢竟者，亦不興造生塵勞患，是謂無行。如是善男子、善女人，菩薩瓔珞有行無行。」迦旃延子於佛前說此有行無行已，起禮佛足，還復本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子復白佛言：「若善男子、善女人，於結使聚皆令畢竟，亦不更造興起塵勞，是謂有行；不於結使見有畢竟不畢竟者，亦不興造生塵勞患，是謂無行。如是善男子、善女人，菩薩瓔珞有行無行。」迦旃延子於佛前說此有行無行已，起禮佛足，還復本座。

爾時，尊者離越即從座起，前禮佛足白佛言：「世尊！我亦堪任說菩薩瓔珞有行無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者離越即從座起，前禮佛足白佛言：「世尊！我亦堪任說菩薩瓔珞有行無行。」

佛告離越：「堪任說者便可說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告離越：「堪任說者便可說之。」

離越白佛言：「世尊！若善男子、善女人，於無生法越度生死，不見有度者，是謂有行；淪泥洹空寂然無形，不有眾生想，是謂無行。復次，世尊！若善男子、善女人，得賢聖律，受諸果證，修十二法，是謂有行；若觀一切法本由緣聚散，知盡不生更不受證，是謂無行。復次，善男子、善女人！諸佛世尊常所說法，苦習盡道賢聖寶藏，進取泥洹無起滅法，是謂有行；不見賢聖道品之法及泥洹道，是謂無行。如是善男子、善女人，菩薩瓔珞有行無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離越白佛言：「世尊！若善男子、善女人，於無生法越度生死，不見有度者，是謂有行；淪泥洹空寂然無形，不有眾生想，是謂無行。復次，世尊！若善男子、善女人，得賢聖律，受諸果證，修十二法，是謂有行；若觀一切法本由緣聚散，知盡不生更不受證，是謂無行。復次，善男子、善女人！諸佛世尊常所說法，苦習盡道賢聖寶藏，進取泥洹無起滅法，是謂有行；不見賢聖道品之法及泥洹道，是謂無行。如是善男子、善女人，菩薩瓔珞有行無行。」

是時，尊者須菩提復從座起，前禮佛足，白佛言：「若有善男子、善女人，從本無行至一切智，觀了無形而不可見，是謂有行；不見本無出生諸法，菩薩瓔珞亦復如是，不見菩薩瓔珞亦不見非菩薩瓔珞，是謂無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者須菩提復從座起，前禮佛足，白佛言：「若有善男子、善女人，從本無行至一切智，觀了無形而不可見，是謂有行；不見本無出生諸法，菩薩瓔珞亦復如是，不見菩薩瓔珞亦不見非菩薩瓔珞，是謂無行。」

爾時，世尊問須菩提：「云何？族姓子！汝以何等議而作斯言：『此是菩薩瓔珞，此非菩薩瓔珞。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊問須菩提：「云何？族姓子！汝以何等議而作斯言：『此是菩薩瓔珞，此非菩薩瓔珞。』」

須菩提白佛言：「世尊！若善男子、善女人，於究竟法不生斷滅興計常想，是謂菩薩有行瓔珞；若善男子、善女人，於本無法中諸法悉空，內空外空不起滅空，無所生空道空泥洹空，一切諸法皆空如空，是謂菩薩無行瓔珞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若善男子、善女人，於究竟法不生斷滅興計常想，是謂菩薩有行瓔珞；若善男子、善女人，於本無法中諸法悉空，內空外空不起滅空，無所生空道空泥洹空，一切諸法皆空如空，是謂菩薩無行瓔珞。」

須菩提復白佛言：「世尊！若善男子、善女人，得空定淨意者，於賢聖法律具足一切諸法窠窟，從須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，上至如來、至真、等正覺，莊嚴具足泥洹之路，是謂菩薩摩訶薩有行瓔珞；若復善男子、善女人，修行五十五法，虛空正要一一分別，心不流馳皆歸於空，於空無法中無生滅著斷，是謂菩薩摩訶薩無行瓔珞也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復白佛言：「世尊！若善男子、善女人，得空定淨意者，於賢聖法律具足一切諸法窠窟，從須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，上至如來、至真、等正覺，莊嚴具足泥洹之路，是謂菩薩摩訶薩有行瓔珞；若復善男子、善女人，修行五十五法，虛空正要一一分別，心不流馳皆歸於空，於空無法中無生滅著斷，是謂菩薩摩訶薩無行瓔珞也。」

尊者須菩提，說此空性有行無行菩薩瓔珞時，有十三億發意菩薩本從等意如來所初建道心，自從是來中間懈怠，今聞長老須菩提說諸法虛寂無生滅著斷，各還勵意悉發無上正真道意，進求本誓願欲成就菩薩瓔珞有行無行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者須菩提，說此空性有行無行菩薩瓔珞時，有十三億發意菩薩本從等意如來所初建道心，自從是來中間懈怠，今聞長老須菩提說諸法虛寂無生滅著斷，各還勵意悉發無上正真道意，進求本誓願欲成就菩薩瓔珞有行無行。

爾時，尊者邠耨文陀尼子，即從座起，前至佛所，頭面禮足，長跪叉手，白佛言：「世尊！若善男子、善女人，思惟分別空行法性，不於諸法生吾我心者，是謂有行；攝意常定，心如虛空不著三界，是謂無行。若善男子、善女人，講論諸法無生之心，金剛三昧超越八地捨本習緒，是謂有行；若復善男子善女人，得滅意度，一意莊嚴瓔珞其身，進趣無上正真道意，不以成佛以為快樂，雖在眾生不為勤勞，金剛之心不可沮壞，是謂菩薩瓔珞有行無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者邠耨文陀尼子，即從座起，前至佛所，頭面禮足，長跪叉手，白佛言：「世尊！若善男子、善女人，思惟分別空行法性，不於諸法生吾我心者，是謂有行；攝意常定，心如虛空不著三界，是謂無行。若善男子、善女人，講論諸法無生之心，金剛三昧超越八地捨本習緒，是謂有行；若復善男子善女人，得滅意度，一意莊嚴瓔珞其身，進趣無上正真道意，不以成佛以為快樂，雖在眾生不為勤勞，金剛之心不可沮壞，是謂菩薩瓔珞有行無行。」

如此等九萬二千漏盡阿羅漢，各各宣暢菩薩瓔珞有行無行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此等九萬二千漏盡阿羅漢，各各宣暢菩薩瓔珞有行無行也。