菩薩瓔珞經卷第五(一名現在報) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經卷第五(一名現在報)

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

生佛品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生佛品第十四

爾時，座上有菩薩摩訶薩，名分別說施，普於無量諸佛世尊造眾德本，即從坐起，前白佛言：「善哉，善哉！世尊！頗有如來、至真、等正覺，於過去世未來現在，一時一日中，知過去三事、未來現在三事，得成佛不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座上有菩薩摩訶薩，名分別說施，普於無量諸佛世尊造眾德本，即從坐起，前白佛言：「善哉，善哉！世尊！頗有如來、至真、等正覺，於過去世未來現在，一時一日中，知過去三事、未來現在三事，得成佛不乎？」

答曰：「無也。何以故？如來、至真、等正覺，隨其變化觀見國土，應適眾生乃有所成耳。猶如菩薩摩訶薩不以國土為國土，不以眾生為眾生，分別法界法智所生。如來神智非世俗智，世俗智者從欲色界至有想無想天，乃謂世俗智。今日如來、至真、等正覺已過此智，云何出生諸法，成如來、至真、等正覺乎？此事不然。何以故？如來如。如如來如，如世界如，諸法性如、不思議如、未來如、於彼世界劫數如。如來劫數如，一如不二如。諸有如、諸法性空如，亦不生亦不滅，亦無著斷。諸佛世尊所出名號，於彼劫數無限無量不可稱記，不見有長亦不見短，亦不見生亦不見滅，云何出生諸法？無形不可見未來未起，無記不見有記。如無形法種種異，名句身亦爾，味身亦爾，無各各名身，無各各句身，無各各味身。何以故？一切諸法各各虛空，亦不有善亦不有惡，亦不有福非不有福，或有行或無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無也。何以故？如來、至真、等正覺，隨其變化觀見國土，應適眾生乃有所成耳。猶如菩薩摩訶薩不以國土為國土，不以眾生為眾生，分別法界法智所生。如來神智非世俗智，世俗智者從欲色界至有想無想天，乃謂世俗智。今日如來、至真、等正覺已過此智，云何出生諸法，成如來、至真、等正覺乎？此事不然。何以故？如來如。如如來如，如世界如，諸法性如、不思議如、未來如、於彼世界劫數如。如來劫數如，一如不二如。諸有如、諸法性空如，亦不生亦不滅，亦無著斷。諸佛世尊所出名號，於彼劫數無限無量不可稱記，不見有長亦不見短，亦不見生亦不見滅，云何出生諸法？無形不可見未來未起，無記不見有記。如無形法種種異，名句身亦爾，味身亦爾，無各各名身，無各各句身，無各各味身。何以故？一切諸法各各虛空，亦不有善亦不有惡，亦不有福非不有福，或有行或無行。」

爾時，有菩薩名無盡慧，得此性空如如無法，即從坐起白佛言：「我今堪任於如來前，說有行無行如空性如如法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩名無盡慧，得此性空如如無法，即從坐起白佛言：「我今堪任於如來前，說有行無行如空性如如法。」

佛言：「善哉，善哉！族姓子！恣汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！族姓子！恣汝所說。」

無盡慧菩薩白佛言：「若有善男子、善女人，修習有行無行，便能具足一切諸法成等正覺。云何有行無行？諸法不生不滅，無過去當來今現在，是謂無行。必終諸法分別過去當來今現在，是謂菩薩有行。無量有名身不見本末，無量有句身不見本末，無量味身不見本末，是謂菩薩無行。若善男子、善女人知三世法有生有滅，於中分別悉無所有，是謂菩薩有行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡慧菩薩白佛言：「若有善男子、善女人，修習有行無行，便能具足一切諸法成等正覺。云何有行無行？諸法不生不滅，無過去當來今現在，是謂無行。必終諸法分別過去當來今現在，是謂菩薩有行。無量有名身不見本末，無量有句身不見本末，無量味身不見本末，是謂菩薩無行。若善男子、善女人知三世法有生有滅，於中分別悉無所有，是謂菩薩有行。」

爾時，無盡慧復白佛言：「未究竟法使令究竟，未滅盡法使令滅盡，是謂菩薩無行。若有菩薩摩訶薩於過去當來今現在，不見有量不見無量，是謂菩薩有行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無盡慧復白佛言：「未究竟法使令究竟，未滅盡法使令滅盡，是謂菩薩無行。若有菩薩摩訶薩於過去當來今現在，不見有量不見無量，是謂菩薩有行。

「復次，善男子、女人！初生道心行無上正真道，不以稱譏苦樂利衰毀譽甘樂其中，是謂菩薩無行。如三千大千世界其中眾生一意一心，分別三世斷滅之法，是謂菩薩有行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、女人！初生道心行無上正真道，不以稱譏苦樂利衰毀譽甘樂其中，是謂菩薩無行。如三千大千世界其中眾生一意一心，分別三世斷滅之法，是謂菩薩有行。

「復次，善男子、女人於無量劫中行勤苦行，欲得聞受如來言教，是謂菩薩無行。復次，善男子、女人行四等心，不以四等以自稱歎，是謂菩薩有行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、女人於無量劫中行勤苦行，欲得聞受如來言教，是謂菩薩無行。復次，善男子、女人行四等心，不以四等以自稱歎，是謂菩薩有行。

「不染不污無過去當來今現在，是謂菩薩無行。若善男子、女人非義非無義，非有成非無成，亦不有對亦不無對，是謂菩薩有行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不染不污無過去當來今現在，是謂菩薩無行。若善男子、女人非義非無義，非有成非無成，亦不有對亦不無對，是謂菩薩有行。

「或以國土清淨無所染，自不見國土有所成就，是謂菩薩無行。若復於諸法不生妄見而無所起，以無盡法能自纓絡，是謂有行。亦不有亦不無，是謂菩薩無行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或以國土清淨無所染，自不見國土有所成就，是謂菩薩無行。若復於諸法不生妄見而無所起，以無盡法能自纓絡，是謂有行。亦不有亦不無，是謂菩薩無行。

「復次，善男子、女人，觀一剎土如空無異，不以異剎係在一國，是謂菩薩有行。復自觀見本有三世諸佛菩薩摩訶薩，有過去當來今現在，是謂菩薩無行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、女人，觀一剎土如空無異，不以異剎係在一國，是謂菩薩有行。復自觀見本有三世諸佛菩薩摩訶薩，有過去當來今現在，是謂菩薩無行。

「復次，族姓子！若善男子、女人一一分別，界非我界，世非我世，有非我有，是謂菩薩有行。復次，族姓子！分別三界行無所行，不見作亦不見不作，是謂菩薩無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！若善男子、女人一一分別，界非我界，世非我世，有非我有，是謂菩薩有行。復次，族姓子！分別三界行無所行，不見作亦不見不作，是謂菩薩無行。」

爾時，如來問無盡慧菩薩曰：「汝住何等法而說此乎？無行起於有行？有行起於無行？何由而從如來而自說有行無行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來問無盡慧菩薩曰：「汝住何等法而說此乎？無行起於有行？有行起於無行？何由而從如來而自說有行無行耶？」

無盡慧菩薩復白佛言：「本從自覺，如今始果，唯願世尊敷演宣暢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡慧菩薩復白佛言：「本從自覺，如今始果，唯願世尊敷演宣暢。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！如汝所言，善思念之，今日如來當為汝敷演其教。云何？族姓子！汝本發意成無上等正覺，為從有行？為從無行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！如汝所言，善思念之，今日如來當為汝敷演其教。云何？族姓子！汝本發意成無上等正覺，為從有行？為從無行？」

答曰：「不從有行，不從無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不從有行，不從無行。」

佛言：「云何？族姓子！若不從有行、不從無行，云何得成等正覺乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何？族姓子！若不從有行、不從無行，云何得成等正覺乎？」

答曰：「有如如，如亦如如，是故不從有行、不從無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「有如如，如亦如如，是故不從有行、不從無行。」

佛言：「汝本何以不發此問？吾先已說有行無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝本何以不發此問？吾先已說有行無行。」

菩薩瓔珞經本末品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經本末品第十五

爾時，世尊將欲示現菩薩之行，即入本淨三昧，令一切眾生悉見過去未來現在諸法本末。復令眾生見諸佛無量世界諸佛世尊，有成就者、不成就者，或從一地乃至十地，有現在身行、不現在身行，令一切眾生一一分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊將欲示現菩薩之行，即入本淨三昧，令一切眾生悉見過去未來現在諸法本末。復令眾生見諸佛無量世界諸佛世尊，有成就者、不成就者，或從一地乃至十地，有現在身行、不現在身行，令一切眾生一一分別。

爾時，如來、無所著、等正覺，將欲度眾生便笑，從面門出大光明，乃照無量恒沙剎土，從欲界上至有想無想天，悉見光明。於彼光明演出無量眾生根本。云何為眾生本末？於是善男子、善女人，修行一法無量智慧便能具足，淨佛國土教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來、無所著、等正覺，將欲度眾生便笑，從面門出大光明，乃照無量恒沙剎土，從欲界上至有想無想天，悉見光明。於彼光明演出無量眾生根本。云何為眾生本末？於是善男子、善女人，修行一法無量智慧便能具足，淨佛國土教化眾生。

爾時，世尊告諸會等諸無著行：「云何無著行？從初發意乃至成佛，五十四法不著空行。於是，善男子、善女人常當思惟不離須臾。云何為五十四？一者分別五陰，起亦知起滅亦知滅，然彼五陰有生無生，有聖行無聖行，有空觀無空觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸會等諸無著行：「云何無著行？從初發意乃至成佛，五十四法不著空行。於是，善男子、善女人常當思惟不離須臾。云何為五十四？一者分別五陰，起亦知起滅亦知滅，然彼五陰有生無生，有聖行無聖行，有空觀無空觀。

「若善男子、善女人，分別五陰何由而生？何由而滅？色本無生如今有生，解色非有非無，或有色有，或有色本，過去當來今現在色亦復如是。本無有色不見本色，於過去中不見過去色，於未來中不見未來色，於現在中不見現在色，過去色非現在色非未來色，未來色非過去色非現在色，現在色非過去色非未來色，菩薩摩訶薩盡能分別一一悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，分別五陰何由而生？何由而滅？色本無生如今有生，解色非有非無，或有色有，或有色本，過去當來今現在色亦復如是。本無有色不見本色，於過去中不見過去色，於未來中不見未來色，於現在中不見現在色，過去色非現在色非未來色，未來色非過去色非現在色，現在色非過去色非未來色，菩薩摩訶薩盡能分別一一悉知。

「復次，善男子、女人！分別痛法解知痛無所起，觀過去痛本無此痛，亦知此痛非有過去，過去痛非未來現在，未來痛非過去現在，現在痛非過去未來。何以故？未來痛本無此痛。若善男子、女人觀現在痛亦非前痛，亦非後痛，非過去痛，非未來痛，痛亦不自知痛，然後乃知本淨末淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、女人！分別痛法解知痛無所起，觀過去痛本無此痛，亦知此痛非有過去，過去痛非未來現在，未來痛非過去現在，現在痛非過去未來。何以故？未來痛本無此痛。若善男子、女人觀現在痛亦非前痛，亦非後痛，非過去痛，非未來痛，痛亦不自知痛，然後乃知本淨末淨。

「若善男子、女人，復當思惟過去五陰想，法本無此想，過去五陰想不知未來現在想，未來想不知過去現在想，現在想不知過去未來想，想無有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、女人，復當思惟過去五陰想，法本無此想，過去五陰想不知未來現在想，未來想不知過去現在想，現在想不知過去未來想，想無有想。

「若善男子、女人，於未來中分別未來想，未來想不自知未來想，未來想不知過去現在想，未來過去想不知未來，過去想不知未來現在想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、女人，於未來中分別未來想，未來想不自知未來想，未來想不知過去現在想，未來過去想不知未來，過去想不知未來現在想。

「若善男子、女人，於現在中分別過去想亦無有過去想，分別未來想亦無有未來想，分別現在想亦無有現在想，於現在過去亦無過去想，於現在未來亦無現在未來想，於現在想亦無有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、女人，於現在中分別過去想亦無有過去想，分別未來想亦無有未來想，分別現在想亦無有現在想，於現在過去亦無過去想，於現在未來亦無現在未來想，於現在想亦無有想。

「若善男子、女人，復當於過去分別五陰行何由生？復何由滅？過去行亦不有行，分別過去行非過去行，過去行非未來行非現在行，未來行非過去行非現在行，現在行非過去行非未來行，過去未來行非過去未來行，過去現在行非過去現在行。何以故？行本無所有亦不有行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、女人，復當於過去分別五陰行何由生？復何由滅？過去行亦不有行，分別過去行非過去行，過去行非未來行非現在行，未來行非過去行非現在行，現在行非過去行非未來行，過去未來行非過去未來行，過去現在行非過去現在行。何以故？行本無所有亦不有行。

「若善男子、女人，於未來中便當具足於未來行，於未來中不見過去行、不見現在行，於未來中不見未來過去行、不見未來現在行，亦不見未來現在行。何以故？本無有此行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、女人，於未來中便當具足於未來行，於未來中不見過去行、不見現在行，於未來中不見未來過去行、不見未來現在行，亦不見未來現在行。何以故？本無有此行。

「若善男子、女人，於現在中復當分別，過去行亦無過去行，亦無未來行亦無現在行。於現在行觀現在過去行，亦不見現在過去行，於現在觀現在未來行，亦不見現在未來行，觀了諸行悉無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、女人，於現在中復當分別，過去行亦無過去行，亦無未來行亦無現在行。於現在行觀現在過去行，亦不見現在過去行，於現在觀現在未來行，亦不見現在未來行，觀了諸行悉無所有。

「若善男子、女人，於過去中觀過去識，亦不見過去識，於未來識亦不見未來識，於現在識亦不見現在識，於過去識亦不見過去未來識，於過去中亦不見過去現在識，亦不見識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、女人，於過去中觀過去識，亦不見過去識，於未來識亦不見未來識，於現在識亦不見現在識，於過去識亦不見過去未來識，於過去中亦不見過去現在識，亦不見識。

「若善男子、女人，於未來中不見過去識未來識，於未來中不見未來過去識，不見未來現在識。若善男子、女人，於現在識不見過去識，不見未來識，於現在中不見現在過去識，不見現在中未來識，是謂善男子、女人分別五陰本末空也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、女人，於未來中不見過去識未來識，於未來中不見未來過去識，不見未來現在識。若善男子、女人，於現在識不見過去識，不見未來識，於現在中不見現在過去識，不見現在中未來識，是謂善男子、女人分別五陰本末空也。」

菩薩瓔珞經非有識非無識品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經非有識非無識品第十六

爾時，形響菩薩白佛言：「世尊！向聞如來、至真、等正覺已說眾生根本。如我今日欲承如來威神說有識無識。唯願，世尊！聽者，果敢當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，形響菩薩白佛言：「世尊！向聞如來、至真、等正覺已說眾生根本。如我今日欲承如來威神說有識無識。唯願，世尊！聽者，果敢當說。」

佛言：「族姓子！樂說便說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！樂說便說。」

形響菩薩即於佛前以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形響菩薩即於佛前以偈讚佛：

「世尊大弘誓， 知眾生根原， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊大弘誓， 知眾生根原，

今日已得聽， 神尊口言教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日已得聽， 神尊口言教。

本從無數佛， 恒求聞此要， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本從無數佛， 恒求聞此要，

今聞聖尊教， 聽說有無教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今聞聖尊教， 聽說有無教。

昔我無數劫， 承事諸聖尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔我無數劫， 承事諸聖尊，

如我今已獲， 音響辯第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我今已獲， 音響辯第一。

相亦不有相， 亦不見有無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相亦不有相， 亦不見有無，

無塵無諸垢， 今號人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無塵無諸垢， 今號人中尊。

人生本無生， 況我復有生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人生本無生， 況我復有生？

以我無生意， 欲說小慧本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以我無生意， 欲說小慧本，

不敢以愚情， 宣暢如來教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不敢以愚情， 宣暢如來教。

自憶昔行本， 唯聽不敢疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自憶昔行本， 唯聽不敢疑，

生死無有量， 受身復受身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死無有量， 受身復受身，

至竟懷狐疑， 唯聽敷演之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至竟懷狐疑， 唯聽敷演之。」

爾時，形響菩薩說此偈已，前白佛言：「世尊！解第一義不別彼識此識者，是謂有識無識。不見有行執、不見無行執，諸法一相悉無悉有，是謂菩薩摩訶薩有識無識。分別種姓，此清淨識、此非清淨識，我相好成就、彼相好不成就，悉能觀了而無所有，是謂菩薩摩訶薩有識無識。分別時節覩見諸佛，此劫有佛、彼劫無佛，不以有佛而懷喜悅，正使無佛亦復不慼，是謂菩薩有識無識。我復觀見眾生之類，有權方便者、無權方便者，於中不起想行，是謂菩薩有識無識。復觀眾生知其年歲限數，或有眾生應從前劫而得度者，復有眾生應從後劫而得度者，或有眾生應從現在劫而得度者，亦不見此劫有度無度，是謂菩薩有識無識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，形響菩薩說此偈已，前白佛言：「世尊！解第一義不別彼識此識者，是謂有識無識。不見有行執、不見無行執，諸法一相悉無悉有，是謂菩薩摩訶薩有識無識。分別種姓，此清淨識、此非清淨識，我相好成就、彼相好不成就，悉能觀了而無所有，是謂菩薩摩訶薩有識無識。分別時節覩見諸佛，此劫有佛、彼劫無佛，不以有佛而懷喜悅，正使無佛亦復不慼，是謂菩薩有識無識。我復觀見眾生之類，有權方便者、無權方便者，於中不起想行，是謂菩薩有識無識。復觀眾生知其年歲限數，或有眾生應從前劫而得度者，復有眾生應從後劫而得度者，或有眾生應從現在劫而得度者，亦不見此劫有度無度，是謂菩薩有識無識。」

爾時，有菩薩名眾相具足，即從坐起，前白佛言：「世尊！我亦堪任於如來前說有識無識。」復以此偈而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩名眾相具足，即從坐起，前白佛言：「世尊！我亦堪任於如來前說有識無識。」復以此偈而說頌曰：

「於恒沙諸佛， 造此眾德業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於恒沙諸佛， 造此眾德業，

心念等正覺， 積行識宿命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念等正覺， 積行識宿命。

不著我人壽， 生死無根本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著我人壽， 生死無根本，

道相無形兆， 今遭人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道相無形兆， 今遭人中尊。

三世平等慧， 非識非無識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世平等慧， 非識非無識，

行盡不造行， 乃授弟子決。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行盡不造行， 乃授弟子決。

一識亦無一， 覺寤深法要， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一識亦無一， 覺寤深法要，

超越諸佛剎， 無量諸佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超越諸佛剎， 無量諸佛土。

本從無數世， 聞說乃得寤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本從無數世， 聞說乃得寤，

願於如來前， 聽說識無識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願於如來前， 聽說識無識。

分別深妙法， 今遭人中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別深妙法， 今遭人中尊，

盡達泥洹境， 唯願聽說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡達泥洹境， 唯願聽說之。」

爾時，眾相具足菩薩白佛言：「世尊！如我今日號曰眾相具足，相起不知相起、相滅不知相滅，是謂菩薩摩訶薩有識無識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾相具足菩薩白佛言：「世尊！如我今日號曰眾相具足，相起不知相起、相滅不知相滅，是謂菩薩摩訶薩有識無識。」

眾相具足菩薩白佛言：「世尊！如我自念，昔從識慧如來、至真、等正覺聞說此要，諸有眾生從初發意乃至成佛不見識相，是謂菩薩有識無識。若善男子、女人，一一分別六衰六入，知過去衰非過去衰，知未來衰非未來衰，知現在衰非現在衰，於中不起想著者，是謂有識無識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾相具足菩薩白佛言：「世尊！如我自念，昔從識慧如來、至真、等正覺聞說此要，諸有眾生從初發意乃至成佛不見識相，是謂菩薩有識無識。若善男子、女人，一一分別六衰六入，知過去衰非過去衰，知未來衰非未來衰，知現在衰非現在衰，於中不起想著者，是謂有識無識。」

種姓生菩薩白佛言：「世尊！今日於如來前，聞音響菩薩說有識無識，復聞眾相菩薩說有識無識。云何？世尊！所言識，云何為識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種姓生菩薩白佛言：「世尊！今日於如來前，聞音響菩薩說有識無識，復聞眾相菩薩說有識無識。云何？世尊！所言識，云何為識？」

佛言：「如空等也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如空等也。」

種姓生菩薩復白佛言：「世尊！云何如空等耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種姓生菩薩復白佛言：「世尊！云何如空等耶？」

佛言：「不生不滅不著斷也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不生不滅不著斷也。」

種姓生菩薩白佛言：「今問如來識所起，乃以空報我耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種姓生菩薩白佛言：「今問如來識所起，乃以空報我耶？」

佛言：「不然。我今說識非有非無，故號有識無識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不然。我今說識非有非無，故號有識無識。」

種姓生菩薩言：「識為有相、為無相乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種姓生菩薩言：「識為有相、為無相乎？」

佛言：「識亦非有相、非無相也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「識亦非有相、非無相也。」

種姓生菩薩白佛言：「云何識非有相非無相乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種姓生菩薩白佛言：「云何識非有相非無相乎？」

佛言：「本不有相亦非今相，故曰本識非今識；今識非本識，故曰識非有相、非無相也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「本不有相亦非今相，故曰本識非今識；今識非本識，故曰識非有相、非無相也。」

爾時，種姓生菩薩白佛言：「若使有相非識、無相非識，何以故說識識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，種姓生菩薩白佛言：「若使有相非識、無相非識，何以故說識識？」

佛言：「隨識所起。識起則起、識滅則滅，是故非有相、非無相也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨識所起。識起則起、識滅則滅，是故非有相、非無相也。」

佛復告族姓子：「云何？種姓生菩薩！汝今識有乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「云何？種姓生菩薩！汝今識有乎？」

答曰：「無也。何以故？無形無像，非今有、非過去有、非未來有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無也。何以故？無形無像，非今有、非過去有、非未來有。」

佛言：「汝已自說識無有識，非今非未來非過去，汝今言是誰乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝已自說識無有識，非今非未來非過去，汝今言是誰乎？」

答曰：「欲言識耶？種姓生乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「欲言識耶？種姓生乎？」

佛言：「我不問此識菩薩生，但問識為有為無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我不問此識菩薩生，但問識為有為無。」

答曰：「識非有非無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「識非有非無。」

佛言：「如是，如是。族姓子！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。族姓子！」

爾時，種姓生菩薩白佛言：「云何？世尊！如今日如來、至真、等正覺，為從識說有說無？為不從識說有說無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，種姓生菩薩白佛言：「云何？世尊！如今日如來、至真、等正覺，為從識說有說無？為不從識說有說無？」

佛言：「汝以何等義而問如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝以何等義而問如來？」

種姓生菩薩白佛言：「向如來問：『汝今說有識無識乎？有當來今現在過去乎？無當來今現在過去乎？』我報曰：『無也。世尊！』如今世尊言亦無今當來過去識。我與如來識何所在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種姓生菩薩白佛言：「向如來問：『汝今說有識無識乎？有當來今現在過去乎？無當來今現在過去乎？』我報曰：『無也。世尊！』如今世尊言亦無今當來過去識。我與如來識何所在？」

佛言：「我已先說非有識非無識，但為如來、至真、等正覺，以若干法覺寤眾生。云何？族姓子！若善男子、女人體知此法者，便能具足一切諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我已先說非有識非無識，但為如來、至真、等正覺，以若干法覺寤眾生。云何？族姓子！若善男子、女人體知此法者，便能具足一切諸法。」

爾時，有菩薩名曰力盛，即從坐起復白佛言：「我亦堪任說有識無識。」力盛菩薩即於佛前而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩名曰力盛，即從坐起復白佛言：「我亦堪任說有識無識。」力盛菩薩即於佛前而說頌曰：

「本從十力尊， 聞此有無識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本從十力尊， 聞此有無識，

賢聖八等道， 演暢無礙慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖八等道， 演暢無礙慧。

音聲各各異， 眾生界不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲各各異， 眾生界不同，

施惠無等想， 稱號為十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施惠無等想， 稱號為十力。

若我後成佛， 分別諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我後成佛， 分別諸法界，

從一行無二， 唯願聽說識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一行無二， 唯願聽說識。

道本從我生， 由我不生識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道本從我生， 由我不生識，

計了無思想， 非有識無識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計了無思想， 非有識無識。

積小至大行， 乃自致覺寤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積小至大行， 乃自致覺寤，

生死非可量， 神識豈可盡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死非可量， 神識豈可盡？

我今承尊神， 少欲自演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今承尊神， 少欲自演說，

唯願在聖顏， 得近諸佛藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願在聖顏， 得近諸佛藏。」

爾時，力盛菩薩說此偈已，便白佛言：「云何？世尊！若有分別如來十力不可沮壞，云何如來十力不可沮壞？一者如來發意求無上等正覺不可沮壞，是謂菩薩有識無識。復知和合彼此不見本末，是謂菩薩有識無識。觀眾生行本了自然，乃知無量本所從來，是謂菩薩有識無識。一切諸法本無有形，積由癡故便生此識，分別此癡不知所從起滅，是謂菩薩有識無識。分別眾智，有三事行本，從有明還墮四顛倒，於四顛倒了為幻化，亦不見倒亦不見非倒，是謂菩薩有識無識。復於四事，觀眾生本末具足五行者尋能思惟，即成五事。若善男子、女人，於本無行、行無行迹。何謂為五？一者、念；二者、轉念；三者、本；四者、癡；五者、無盡，是謂菩薩摩訶薩有識無識。復有識法不可思議，無或善權非人所測，有四事行，覩見諸佛剎土有生起滅，便能成就不見起滅，是謂菩薩有識無識。如來、至真、等正覺，觀過去當來現在，亦不見過去當來現在根本。若生五趣受五趣眾生形已，得分別五趣隨彼所入，復能分別受有形根無形根。若菩薩摩訶薩已受天根不受龍根，雖然欲受龍根便能降諸法雨。若善男子、女人得閱叉根，離彼閱叉根受阿須倫根，復能具足有識無識。捨彼阿須倫根受彼乾沓和根，捨彼根已便能具足有識無識。旃陀羅、魔休勒、人與非人亦復如是，是謂菩薩摩訶薩通盡法藏不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，力盛菩薩說此偈已，便白佛言：「云何？世尊！若有分別如來十力不可沮壞，云何如來十力不可沮壞？一者如來發意求無上等正覺不可沮壞，是謂菩薩有識無識。復知和合彼此不見本末，是謂菩薩有識無識。觀眾生行本了自然，乃知無量本所從來，是謂菩薩有識無識。一切諸法本無有形，積由癡故便生此識，分別此癡不知所從起滅，是謂菩薩有識無識。分別眾智，有三事行本，從有明還墮四顛倒，於四顛倒了為幻化，亦不見倒亦不見非倒，是謂菩薩有識無識。復於四事，觀眾生本末具足五行者尋能思惟，即成五事。若善男子、女人，於本無行、行無行迹。何謂為五？一者、念；二者、轉念；三者、本；四者、癡；五者、無盡，是謂菩薩摩訶薩有識無識。復有識法不可思議，無或善權非人所測，有四事行，覩見諸佛剎土有生起滅，便能成就不見起滅，是謂菩薩有識無識。如來、至真、等正覺，觀過去當來現在，亦不見過去當來現在根本。若生五趣受五趣眾生形已，得分別五趣隨彼所入，復能分別受有形根無形根。若菩薩摩訶薩已受天根不受龍根，雖然欲受龍根便能降諸法雨。若善男子、女人得閱叉根，離彼閱叉根受阿須倫根，復能具足有識無識。捨彼阿須倫根受彼乾沓和根，捨彼根已便能具足有識無識。旃陀羅、魔休勒、人與非人亦復如是，是謂菩薩摩訶薩通盡法藏不可思議。」

菩薩瓔珞經無量品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經無量品第十七

「復次，善男子、善女人，菩薩摩訶薩復能盡知諸佛設教有定有量無量。云何？族姓子！菩薩摩訶薩諸佛世尊入此三昧，盡知諸佛所設教有量無量，盡能知一切諸佛說口行說身行說意行。或復示現遊十方世界，度東方無量世界度所度界，不失東方諸佛設教；度南方無量世界度所度界，不失南方諸佛設教；度西方無量世界度所度界，不失西方諸佛設教；度北方無量世界度所度界，不失北方諸佛設教；度東北方無量世界度所度界，不失東北方諸佛設教；度東南方無量世界度所度界，不失東南方諸佛設教；度西南方無量世界度所度界，不失西南方諸佛設教；度西北方無量世界度所度界，不失西北方諸佛設教。復遊上方無量世界度所度界，不失上方諸佛設教。復至下方無量世界度所度界，不失下方諸佛設教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人，菩薩摩訶薩復能盡知諸佛設教有定有量無量。云何？族姓子！菩薩摩訶薩諸佛世尊入此三昧，盡知諸佛所設教有量無量，盡能知一切諸佛說口行說身行說意行。或復示現遊十方世界，度東方無量世界度所度界，不失東方諸佛設教；度南方無量世界度所度界，不失南方諸佛設教；度西方無量世界度所度界，不失西方諸佛設教；度北方無量世界度所度界，不失北方諸佛設教；度東北方無量世界度所度界，不失東北方諸佛設教；度東南方無量世界度所度界，不失東南方諸佛設教；度西南方無量世界度所度界，不失西南方諸佛設教；度西北方無量世界度所度界，不失西北方諸佛設教。復遊上方無量世界度所度界，不失上方諸佛設教。復至下方無量世界度所度界，不失下方諸佛設教。」

爾時，世尊出廣長舌放大光明，普照無數十方世界，盡令眾會聞如來、至真、等正覺，說甚深設教，度所度界：「此有十八慧明。於是，族姓子、族姓女！便能具足如來設教，能使界有非界想，能使非界有界想，於彼世界說一觀法，是謂善男子女人於十八慧明成就一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊出廣長舌放大光明，普照無數十方世界，盡令眾會聞如來、至真、等正覺，說甚深設教，度所度界：「此有十八慧明。於是，族姓子、族姓女！便能具足如來設教，能使界有非界想，能使非界有界想，於彼世界說一觀法，是謂善男子女人於十八慧明成就一法。

「復次，善男子、女人！豫察未來無數世事，及知過去現在佛、非佛、菩薩、非菩薩，是謂菩薩於十八慧明成就二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、女人！豫察未來無數世事，及知過去現在佛、非佛、菩薩、非菩薩，是謂菩薩於十八慧明成就二法。

「復次，善男子、女人！過去無量無緣無數盡不見盡起不見起，是謂菩薩於十八慧明成就三法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、女人！過去無量無緣無數盡不見盡起不見起，是謂菩薩於十八慧明成就三法。

「復次，善男子、善女人！內外分別四非常行，於中自觀身行具足者，是謂菩薩於十八慧明成就四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人！內外分別四非常行，於中自觀身行具足者，是謂菩薩於十八慧明成就四法。

「復次，善男子、善女人！佛界無量不可思議，便能分別諸佛二事癡愛悉知性空，是謂善男子、善女人於十八明慧，成就五法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人！佛界無量不可思議，便能分別諸佛二事癡愛悉知性空，是謂善男子、善女人於十八明慧，成就五法。

「復次，善男子、善女人！若能一一觀內外空，我非彼有、彼非我有，一一知空寂而無所有，是謂善男子、善女人於十八法成就六法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人！若能一一觀內外空，我非彼有、彼非我有，一一知空寂而無所有，是謂善男子、善女人於十八法成就六法。

「復次，族姓子！虛空無相不可以與虛空作相，於中自分別身如彼空等者，是謂善男子，善女人於十八法成就七法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！虛空無相不可以與虛空作相，於中自分別身如彼空等者，是謂善男子，善女人於十八法成就七法。

「復次，善男子、善女人！若有形、無形，若有聲、無聲，於中分別悉無所有，是謂善男子、善女人於十八法成就八法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人！若有形、無形，若有聲、無聲，於中分別悉無所有，是謂善男子、善女人於十八法成就八法。

「復次，善男子、善女人！知七觀所生四諦聖法總持十八空行，是謂善男子、善女人於十八法成就九法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人！知七觀所生四諦聖法總持十八空行，是謂善男子、善女人於十八法成就九法。

「復次，善男子、善女人！知無形法性亦在有生亦在無生，於中分別悉無所有，是謂菩薩於十八明慧成就十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人！知無形法性亦在有生亦在無生，於中分別悉無所有，是謂菩薩於十八明慧成就十法。

「復次，善男子、善女人！觀無量世界知有起有滅，猶如幻師觀鏡中像，是謂菩薩於十八明慧成就十一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人！觀無量世界知有起有滅，猶如幻師觀鏡中像，是謂菩薩於十八明慧成就十一法。

「復次，善男子、善女人！復當知七苦根本。云何為七？一者、知此心不從彼出，彼心亦不在此；二者、彼苦心無我無人，此苦心無我無人；三者、諸佛世界不可思議，如來、至真、等正覺盡能度彼量；四者、若善男子、善女人，內自思惟苦空非我，不見有身如鏡照像；五者、若我受形斷十身法，亦不見十身本從我有；六者、以無畏法不嬈彼受，諸有受教者意不移易；七者、觀行、無行、本行、我行、未來行、非有非不有、非無非不無，此號七苦行；是謂菩薩於十八明慧成就十二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人！復當知七苦根本。云何為七？一者、知此心不從彼出，彼心亦不在此；二者、彼苦心無我無人，此苦心無我無人；三者、諸佛世界不可思議，如來、至真、等正覺盡能度彼量；四者、若善男子、善女人，內自思惟苦空非我，不見有身如鏡照像；五者、若我受形斷十身法，亦不見十身本從我有；六者、以無畏法不嬈彼受，諸有受教者意不移易；七者、觀行、無行、本行、我行、未來行、非有非不有、非無非不無，此號七苦行；是謂菩薩於十八明慧成就十二法。

「復次，善男子、善女人！觀無量空，於無量空想，不自生念亦不見彼念。何以故？以無量世界空無相故。是謂菩薩於十八明慧成就十三法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人！觀無量空，於無量空想，不自生念亦不見彼念。何以故？以無量世界空無相故。是謂菩薩於十八明慧成就十三法。

「復次，善男子、善女人！復當觀無量四苦。云何為四苦？於閻浮利內觀無量眾生諸苦原本：一者、生苦，知生本末恒念胎厄；二者、老苦，形異色變壯意不存；三者、病苦，一大增則一病增，四大增則四病增，一大滅則一病滅，四大滅則四病滅。云何？族姓子！病為起滅、為不起滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人！復當觀無量四苦。云何為四苦？於閻浮利內觀無量眾生諸苦原本：一者、生苦，知生本末恒念胎厄；二者、老苦，形異色變壯意不存；三者、病苦，一大增則一病增，四大增則四病增，一大滅則一病滅，四大滅則四病滅。云何？族姓子！病為起滅、為不起滅？」

爾時，菩薩名本滅，前白佛言：「世尊！四大本滅，非起滅也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菩薩名本滅，前白佛言：「世尊！四大本滅，非起滅也。」

佛言：「族姓子！云何四大本滅非起滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！云何四大本滅非起滅？」

答曰：「本無四大，今生非本有，是故本滅非起滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「本無四大，今生非本有，是故本滅非起滅。」

佛言：「族姓子！云何為本滅？云何為起滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！云何為本滅？云何為起滅？」

答曰：「本無有形、本無有生，不見苦、不見非苦，是謂本滅；所言起滅者，我心現在，能令此心潛伏不起，是謂起滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「本無有形、本無有生，不見苦、不見非苦，是謂本滅；所言起滅者，我心現在，能令此心潛伏不起，是謂起滅。」

佛言：「云何？族姓子！過去心現在心，過去心非現在心，現在心非過去心，云何本滅起滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何？族姓子！過去心現在心，過去心非現在心，現在心非過去心，云何本滅起滅？」

答曰：「本者無滅，起者無滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「本者無滅，起者無滅。」

佛言：「族姓子！本滅起滅何由而生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！本滅起滅何由而生？」

答曰：「無生故生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無生故生。」

爾時，世尊！歎本滅菩薩曰：「善哉，善哉！族姓子！乃能於如來前快作是言：『所謂死苦，臨欲死時，捨身受身中間停住，未知所趣當來過去現在，當於爾時，神便恐怖，是謂死苦。』是謂菩薩於十八明慧成就十四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊！歎本滅菩薩曰：「善哉，善哉！族姓子！乃能於如來前快作是言：『所謂死苦，臨欲死時，捨身受身中間停住，未知所趣當來過去現在，當於爾時，神便恐怖，是謂死苦。』是謂菩薩於十八明慧成就十四法。

「復次，族姓子！若男子、女人，分別無我苦空非身，具此四行便能受如來莂。云何為四？於是，族姓子！若善男子、善女人，計我無我非有色非無色，解了無所有者，是謂無我。若復善男子、善女人，思惟法界苦無根本，說非有苦亦不有生滅，是謂分別苦無苦。如眾生無量想遍滿虛空界，遍知此想本識所生皆盡於空，是乃為空。云何為非身？所謂非身我得我分別，我無我、見無見、聞無聞，非有見非有聞，是謂非身，是謂菩薩於十八明慧成就十五法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！若男子、女人，分別無我苦空非身，具此四行便能受如來莂。云何為四？於是，族姓子！若善男子、善女人，計我無我非有色非無色，解了無所有者，是謂無我。若復善男子、善女人，思惟法界苦無根本，說非有苦亦不有生滅，是謂分別苦無苦。如眾生無量想遍滿虛空界，遍知此想本識所生皆盡於空，是乃為空。云何為非身？所謂非身我得我分別，我無我、見無見、聞無聞，非有見非有聞，是謂非身，是謂菩薩於十八明慧成就十五法。

「復次，族姓子！如我如諸佛法如，與諸佛法如不異，不有佛法不有如亦復不異，是謂菩薩於十八明慧成就十六法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！如我如諸佛法如，與諸佛法如不異，不有佛法不有如亦復不異，是謂菩薩於十八明慧成就十六法。

「復次，族姓子！若善男子、善女人，如來、至真、等正覺，於本行願知等分眾生三毒多少，不見三毒三清淨法，是謂菩薩於十八明慧成就十七法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！若善男子、善女人，如來、至真、等正覺，於本行願知等分眾生三毒多少，不見三毒三清淨法，是謂菩薩於十八明慧成就十七法。

「復次，族姓子！若善男子、善女人，自念過去無數恒沙劫，復知現在無數恒沙劫，復知當來無數恒沙劫，於中一一分別而無所有，是謂菩薩於十八明慧成就十八法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！若善男子、善女人，自念過去無數恒沙劫，復知現在無數恒沙劫，復知當來無數恒沙劫，於中一一分別而無所有，是謂菩薩於十八明慧成就十八法。

「若善男子、善女人，分別十八明慧在大眾中無所畏懼，猶勇健國王有所典領，諸有親附者皆承王教無有闕失。菩薩摩訶薩亦復如是，得聖慧法教以法印所封，則能備悉無量慧門。云何為無量慧門？諸佛不可思議，諸佛剎土不可思議，諸法不可思議，諸法法性不可思議，比丘僧不可思議，僧法不可思議，僧剎不可思議。如此法行，復有四事。云何為四？一者本從無數經歷劫限，恒為一意而不錯謬。若有善男子、善女人，守一行本知有盡無盡，知諸佛有盡無盡，乃能具足平等道行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，分別十八明慧在大眾中無所畏懼，猶勇健國王有所典領，諸有親附者皆承王教無有闕失。菩薩摩訶薩亦復如是，得聖慧法教以法印所封，則能備悉無量慧門。云何為無量慧門？諸佛不可思議，諸佛剎土不可思議，諸法不可思議，諸法法性不可思議，比丘僧不可思議，僧法不可思議，僧剎不可思議。如此法行，復有四事。云何為四？一者本從無數經歷劫限，恒為一意而不錯謬。若有善男子、善女人，守一行本知有盡無盡，知諸佛有盡無盡，乃能具足平等道行。」

爾時，有菩薩名月光照，即從座起白佛言：「世尊！我今堪任說有盡無盡諸法門行。云何菩薩摩訶薩於四法本具足五行，便能盡知如來根本？云何為四？一者在世盡知去就，分別道法世法，是謂成就一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩名月光照，即從座起白佛言：「世尊！我今堪任說有盡無盡諸法門行。云何菩薩摩訶薩於四法本具足五行，便能盡知如來根本？云何為四？一者在世盡知去就，分別道法世法，是謂成就一法。

「復以無形色相定意感諸國土，於彼國土教化眾生示現無為之教，是謂善男子、善女人成就二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以無形色相定意感諸國土，於彼國土教化眾生示現無為之教，是謂善男子、善女人成就二法。

「復次，善男子、女人，於己身法不自見身，能度於無量眾生，終不捨眾生法界，是謂成就三法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、女人，於己身法不自見身，能度於無量眾生，終不捨眾生法界，是謂成就三法。

「復次，善男子、女人，分別如來三法行本。云何為三法行本？一者、經行，可去知去、可來知來、可坐知坐，係意明想心不憒亂；二者、坐禪，若欲詣座結加趺坐，便去眾想一意一心不轉其身，終竟禪定初不錯亂；若復興作施諸善事，所造必成無他餘想，是謂於三法中成就四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、女人，分別如來三法行本。云何為三法行本？一者、經行，可去知去、可來知來、可坐知坐，係意明想心不憒亂；二者、坐禪，若欲詣座結加趺坐，便去眾想一意一心不轉其身，終竟禪定初不錯亂；若復興作施諸善事，所造必成無他餘想，是謂於三法中成就四法。

「復次，善男子、女人，於過去當來現在，盡知當生未生已生，便能於中作師子吼不失本行之法，是謂成就五法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、女人，於過去當來現在，盡知當生未生已生，便能於中作師子吼不失本行之法，是謂成就五法。

「復次，善男子、女人，菩薩摩訶薩當復覺知如來三行，如來禪定非世俗禪，亦非羅漢辟支佛禪，亦非一地二地乃至十地禪。何以故？餘禪有限，如來禪者亦無有限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、女人，菩薩摩訶薩當復覺知如來三行，如來禪定非世俗禪，亦非羅漢辟支佛禪，亦非一地二地乃至十地禪。何以故？餘禪有限，如來禪者亦無有限。」

爾時，世尊告月光照菩薩曰：「云何？族姓子！為世俗禪、為學禪、為無學禪，從一地乃至十地禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告月光照菩薩曰：「云何？族姓子！為世俗禪、為學禪、為無學禪，從一地乃至十地禪？」

月光照菩薩白佛言：「世尊！如我從如來所聞其中諸事，諸有欲界眾生若男子、女人，從初發意乃至成佛，初在道地未處菩薩位中，便得三禪：有過去禪、有未來禪、有現在禪。是善男子、善女人雖得此三禪，正可自知身中過去身、身中未來身、身中現在身，未能知他身中過去身、未能知他身中未來身、未能知他身中現在身。如此善男子、女人，云何知身中過去身？於是，世尊！若坐禪時，便自觀身起不淨想，便自思惟：『咄！我此身為磨滅法。』一意一念唯知不淨，未能知其所趣。爾時，善男子、善女人，復自思惟：『我今捨此身已當更求觀，如我今身解知無我，然知外物亦復如是，一一分別悉無所有。』是謂於現在身便能思惟過去未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光照菩薩白佛言：「世尊！如我從如來所聞其中諸事，諸有欲界眾生若男子、女人，從初發意乃至成佛，初在道地未處菩薩位中，便得三禪：有過去禪、有未來禪、有現在禪。是善男子、善女人雖得此三禪，正可自知身中過去身、身中未來身、身中現在身，未能知他身中過去身、未能知他身中未來身、未能知他身中現在身。如此善男子、女人，云何知身中過去身？於是，世尊！若坐禪時，便自觀身起不淨想，便自思惟：『咄！我此身為磨滅法。』一意一念唯知不淨，未能知其所趣。爾時，善男子、善女人，復自思惟：『我今捨此身已當更求觀，如我今身解知無我，然知外物亦復如是，一一分別悉無所有。』是謂於現在身便能思惟過去未來。

「復次，善男子、善女人，自觀己身外物已，捨此心當更求觀：『我今此身悉皆分別非有非無。彼眾生者如我身不？』便分別外人內過去身，咄嗟此身磨滅不久，便起不淨想。已生不淨想，知外人內過去身如己無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人，自觀己身外物已，捨此心當更求觀：『我今此身悉皆分別非有非無。彼眾生者如我身不？』便分別外人內過去身，咄嗟此身磨滅不久，便起不淨想。已生不淨想，知外人內過去身如己無異。

「若善男子、善女人，捨此外人內過去身已，復當生觀：『云何此人內過去心，為從何生？為從何滅？』復自思惟：『且捨外人內過去心。』便復思惟外人內未來心。『咄哉！此身為從何來？為從何滅？』是謂善男子、女人在菩薩位者，便能具足三禪之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，捨此外人內過去身已，復當生觀：『云何此人內過去心，為從何生？為從何滅？』復自思惟：『且捨外人內過去心。』便復思惟外人內未來心。『咄哉！此身為從何來？為從何滅？』是謂善男子、女人在菩薩位者，便能具足三禪之行。」

佛復問月光照菩薩曰：「云何學地修三禪法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問月光照菩薩曰：「云何學地修三禪法？」

月光照菩薩白佛言：「若善男子、善女人，已在信地名曰學人，便欲前進向所趣道，即詣六靜處，若樹下、塚間、無事及虛空露靖，便能結加趺坐，端心思惟，自欲具足三禪行法。是時善男子、善女人，內自思惟：『自觀內過去身本從何生？復從何滅？』復自思惟：『咄嗟！此身本無所生、本無所滅。』善男子、善女人，即捨此身已復更求觀：『我今此身為從何生？為從何滅？未來身者亦復然耶？』便自思惟：『內未來身為從何生？為從何滅？』便自生念：『此內未來身亦不有生亦不有滅。』是謂善男子、善女人於學地內身具足三禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光照菩薩白佛言：「若善男子、善女人，已在信地名曰學人，便欲前進向所趣道，即詣六靜處，若樹下、塚間、無事及虛空露靖，便能結加趺坐，端心思惟，自欲具足三禪行法。是時善男子、善女人，內自思惟：『自觀內過去身本從何生？復從何滅？』復自思惟：『咄嗟！此身本無所生、本無所滅。』善男子、善女人，即捨此身已復更求觀：『我今此身為從何生？為從何滅？未來身者亦復然耶？』便自思惟：『內未來身為從何生？為從何滅？』便自生念：『此內未來身亦不有生亦不有滅。』是謂善男子、善女人於學地內身具足三禪。

「云何學地觀內身於他身具足三禪？是時善男子、善女人，捨此身已自觀外身，內過去身本從何生？本從何滅？便自思惟：『咄！他內過去身，為從何生？為從何滅？』復自思惟：『此內過去身亦不生亦不滅。』復捨此已而更求觀：『此內過去身，已不復生、已不復滅。此內未來身為從何生？為從何滅？』便自生念：『此內未來身，亦不生亦不滅。』是謂善男子、善女人於他身內過去未來身，具足三禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何學地觀內身於他身具足三禪？是時善男子、善女人，捨此身已自觀外身，內過去身本從何生？本從何滅？便自思惟：『咄！他內過去身，為從何生？為從何滅？』復自思惟：『此內過去身亦不生亦不滅。』復捨此已而更求觀：『此內過去身，已不復生、已不復滅。此內未來身為從何生？為從何滅？』便自生念：『此內未來身，亦不生亦不滅。』是謂善男子、善女人於他身內過去未來身，具足三禪。」

佛告月光照菩薩曰：「云何無學地善男子、善女人具足三禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告月光照菩薩曰：「云何無學地善男子、善女人具足三禪？」

月光照菩薩白佛言：「若善男子、善女人，欲趣漏地斷無漏法，便自思惟，結加趺坐，內自思惟：『此內過去身為從何生？為從何滅？』復自思惟：『此內過去身亦不生亦不滅。』爾時，無學善男子、善女人，捨此觀已，復更思惟：『我今已觀內過去身，當復觀我我過去身，亦不見滅亦不見生，亦劫無有亦無生死亦無剎土。』是謂善男子、善女人於無學地具足三禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光照菩薩白佛言：「若善男子、善女人，欲趣漏地斷無漏法，便自思惟，結加趺坐，內自思惟：『此內過去身為從何生？為從何滅？』復自思惟：『此內過去身亦不生亦不滅。』爾時，無學善男子、善女人，捨此觀已，復更思惟：『我今已觀內過去身，當復觀我我過去身，亦不見滅亦不見生，亦劫無有亦無生死亦無剎土。』是謂善男子、善女人於無學地具足三禪。」

世尊復問月光照菩薩曰：「云何一地菩薩不盡諸行具足三禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復問月光照菩薩曰：「云何一地菩薩不盡諸行具足三禪？」

答曰：「以無身觀觀身念，以無念本不失念行，不以聲受音響，過初菩薩地，三過信地、三越一切諸法，是謂善男子、善女人具足三禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以無身觀觀身念，以無念本不失念行，不以聲受音響，過初菩薩地，三過信地、三越一切諸法，是謂善男子、善女人具足三禪。」

世尊問月光照菩薩曰：「云何？族姓子！不見汝一地三禪乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊問月光照菩薩曰：「云何？族姓子！不見汝一地三禪乎？」

答曰：「不見有界，是故不說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不見有界，是故不說。」

佛言：「無身耶？有身耶？何以故不說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無身耶？有身耶？何以故不說。」

答曰：「有身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「有身。」

佛復問曰：「身為法身？為四大身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問曰：「身為法身？為四大身？」

答曰：「是父母身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「是父母身。」

佛言：「汝今以父母身，云何成就三禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝今以父母身，云何成就三禪？」

月光照菩薩白佛言：「如我初求如來、至真、等正覺，坐樹王下無畏亦無恐懼心，便念三界然熾法。即自思惟：『過去諸佛悉般泥洹，為能度幾所眾生過去須陀洹？過去斯陀含？過去阿那含？過去阿羅漢？過去辟支佛？』復自思惟：『於未來亦復如是。』是謂一地菩薩具足一禪行。如我一地菩薩觀見三界，一地行本越次羅漢辟支佛上，是謂一地菩薩成就二禪。若一地善男子、善女人，分別內外守身三空，演說法教無有差錯，是謂一地中成就三禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光照菩薩白佛言：「如我初求如來、至真、等正覺，坐樹王下無畏亦無恐懼心，便念三界然熾法。即自思惟：『過去諸佛悉般泥洹，為能度幾所眾生過去須陀洹？過去斯陀含？過去阿那含？過去阿羅漢？過去辟支佛？』復自思惟：『於未來亦復如是。』是謂一地菩薩具足一禪行。如我一地菩薩觀見三界，一地行本越次羅漢辟支佛上，是謂一地菩薩成就二禪。若一地善男子、善女人，分別內外守身三空，演說法教無有差錯，是謂一地中成就三禪。」

佛復問月光照菩薩曰：「汝何不說斯陀含、阿那含三禪耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問月光照菩薩曰：「汝何不說斯陀含、阿那含三禪耶？」

答曰：「若善男子、善女人，已在見地便自思惟：『己身內過去身內未來身亦不有此身，亦無佛想亦無法想亦不見身想。』是謂內過去身具足三禪。云何內未來身具足三行？爾時，斯陀含復自觀內外，捨諸塵勞，於三禪地係念不忘，雖自獲證不壞自相，猶如法法自相，自分別名身句身味身。復觀外無量眾生不興佛想，成就佛想平等無二悉令清淨，不見往來無有近遠，是謂斯陀含於內未來身具足三禪。復次，善男子、善女人端坐思惟，以得不還道，便自分別：『吾今定在受證之地，不壞諸法自然之相，審自證明。吾已過一、已過二、已過三，不復往來處在生死，心意澹然不可移轉。』是謂善男子、善女人於己身觀過去，未來亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若善男子、善女人，已在見地便自思惟：『己身內過去身內未來身亦不有此身，亦無佛想亦無法想亦不見身想。』是謂內過去身具足三禪。云何內未來身具足三行？爾時，斯陀含復自觀內外，捨諸塵勞，於三禪地係念不忘，雖自獲證不壞自相，猶如法法自相，自分別名身句身味身。復觀外無量眾生不興佛想，成就佛想平等無二悉令清淨，不見往來無有近遠，是謂斯陀含於內未來身具足三禪。復次，善男子、善女人端坐思惟，以得不還道，便自分別：『吾今定在受證之地，不壞諸法自然之相，審自證明。吾已過一、已過二、已過三，不復往來處在生死，心意澹然不可移轉。』是謂善男子、善女人於己身觀過去，未來亦復如是。」

爾時，世尊問月光照菩薩曰：「阿那含獲過去法耶？未獲過去法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊問月光照菩薩曰：「阿那含獲過去法耶？未獲過去法耶？」

答曰：「阿那含獲過去法、未盡過去法。何謂獲過去法、未盡過去法？然阿那含身在過去、法在未來，是謂獲過去法、未盡過去法。又復，阿那含身在未來、法已過去，此亦獲過去法、未盡過去法。復次，善男子、善女人，若阿那含身未過去、身未現在，法已過去、法已現在前，是謂阿那含獲過去法、未盡過去法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「阿那含獲過去法、未盡過去法。何謂獲過去法、未盡過去法？然阿那含身在過去、法在未來，是謂獲過去法、未盡過去法。又復，阿那含身在未來、法已過去，此亦獲過去法、未盡過去法。復次，善男子、善女人，若阿那含身未過去、身未現在，法已過去、法已現在前，是謂阿那含獲過去法、未盡過去法。」

世尊復問月光照菩薩曰：「斯陀含獲過去法、盡過去法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復問月光照菩薩曰：「斯陀含獲過去法、盡過去法乎？」

答曰：「斯陀含雖有過去身，不獲過去法、不盡過去法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「斯陀含雖有過去身，不獲過去法、不盡過去法。」

「云何斯陀含有過去身，不獲過去法不盡過去法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何斯陀含有過去身，不獲過去法不盡過去法？」

答曰：「斯陀含過去身已滅、過去法未盡，未來法自觀已過去、法亦無所有。如阿那含無過去身、有過去法，是故斯陀含不爾。猶如明鏡觀其面像，不如面面相見，是故斯陀含不如。阿那含識如純鍊金，斯陀含識如未鍊金，故有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「斯陀含過去身已滅、過去法未盡，未來法自觀已過去、法亦無所有。如阿那含無過去身、有過去法，是故斯陀含不爾。猶如明鏡觀其面像，不如面面相見，是故斯陀含不如。阿那含識如純鍊金，斯陀含識如未鍊金，故有差別。」

佛復問：「云何？族姓子！如汝所言，阿那含獲過去法、盡過去法，獲未來法、盡未來法，已成就所未成就法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問：「云何？族姓子！如汝所言，阿那含獲過去法、盡過去法，獲未來法、盡未來法，已成就所未成就法耶？」

答曰：「不然。雖為鍊金猶未成器，可有金名未有形像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不然。雖為鍊金猶未成器，可有金名未有形像。」

佛言：「善哉，善哉！族姓子！善說此義。如阿那含無過去法、盡過去法，無未來法、盡未來法。如今阿羅漢獲過去法、盡過去法耶？獲未來法、盡未來法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！族姓子！善說此義。如阿那含無過去法、盡過去法，無未來法、盡未來法。如今阿羅漢獲過去法、盡過去法耶？獲未來法、盡未來法耶？」

答曰：「獲過去法、未盡過去法，獲未來法、未盡未來法，是故有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「獲過去法、未盡過去法，獲未來法、未盡未來法，是故有差別。」

爾時，世尊問月光照菩薩曰：「云何二地菩薩具足三禪行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊問月光照菩薩曰：「云何二地菩薩具足三禪行？」

答曰：「猶如二地菩薩發無上至真等正覺，不見內身不見外身，係念在前，便自思惟：『我今內身有內過去身耶？無內過去身耶？有內未來身耶？無內未來身耶？』捨此觀已，復更思惟：『我今已無內身、已無外身，云何於內身求內過去身、求內未來身？』是謂二地菩薩於己內外身具足三禪。爾時，二地菩薩復作是念：『我今於內外身悉皆分別，當復次觀他內外身法與我有異不乎？轉自前進觀他內外身有過去身耶？無過去身耶？有未來身耶？無未來身耶？』是善男子、善女人在二地者，於他觀過去身無過去身，於他觀未來身無未來身。是謂二地善男子、善女人於他過去身成就三禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「猶如二地菩薩發無上至真等正覺，不見內身不見外身，係念在前，便自思惟：『我今內身有內過去身耶？無內過去身耶？有內未來身耶？無內未來身耶？』捨此觀已，復更思惟：『我今已無內身、已無外身，云何於內身求內過去身、求內未來身？』是謂二地菩薩於己內外身具足三禪。爾時，二地菩薩復作是念：『我今於內外身悉皆分別，當復次觀他內外身法與我有異不乎？轉自前進觀他內外身有過去身耶？無過去身耶？有未來身耶？無未來身耶？』是善男子、善女人在二地者，於他觀過去身無過去身，於他觀未來身無未來身。是謂二地善男子、善女人於他過去身成就三禪。」

世尊復問月光照菩薩曰：「云何三地善男子、善女人於三地中成就三禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復問月光照菩薩曰：「云何三地善男子、善女人於三地中成就三禪？」

答曰：「若三地善男子、善女人端坐思惟：『於內觀過去身，有過去身耶？無過去身耶？於內觀未來身，有未來身耶？無未來身耶？』復自思惟：『我無初地內過去身、不過去身，亦復無初地內未來身、不未來身，亦復無初地他內過去身、不過去身，亦復無初地他內未來身、不未來身。』復觀二地內觀過去身，有過去身耶？無過去身耶？內觀未來身，有未來身耶？無未來身耶？復自思惟：『我無二地內過去身、不過去身，亦復無二地內未來身、不未來身，亦復無二地他內過去身、不過去身，亦復無二地他內未來身、不未來身。如我今觀，我三地中內過去身無內過去身。復自觀內未來身無內未來身，自於地中觀他內過去身無他內過去身，觀他內未來身無他內未來身，況當我有身無身乎？』是謂善男子、善女人於三地中具足三禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若三地善男子、善女人端坐思惟：『於內觀過去身，有過去身耶？無過去身耶？於內觀未來身，有未來身耶？無未來身耶？』復自思惟：『我無初地內過去身、不過去身，亦復無初地內未來身、不未來身，亦復無初地他內過去身、不過去身，亦復無初地他內未來身、不未來身。』復觀二地內觀過去身，有過去身耶？無過去身耶？內觀未來身，有未來身耶？無未來身耶？復自思惟：『我無二地內過去身、不過去身，亦復無二地內未來身、不未來身，亦復無二地他內過去身、不過去身，亦復無二地他內未來身、不未來身。如我今觀，我三地中內過去身無內過去身。復自觀內未來身無內未來身，自於地中觀他內過去身無他內過去身，觀他內未來身無他內未來身，況當我有身無身乎？』是謂善男子、善女人於三地中具足三禪。」

爾時，世尊復問月光照菩薩曰：「云何善男子、善女人於四地中具足三禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復問月光照菩薩曰：「云何善男子、善女人於四地中具足三禪？」

答曰：「若四地善男子、善女人端坐思惟：『於內觀過去身，有過去身耶？無過去身耶？於內觀未來身，有未來身耶？無未來身耶？』復自思惟：『我無初地、二地、三地過去身亦無未來身，何況當有四地內過去身？四地內無過去身，四地內未來身，四地內無未來身。』是謂善男子、善女人於四地中成就三禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若四地善男子、善女人端坐思惟：『於內觀過去身，有過去身耶？無過去身耶？於內觀未來身，有未來身耶？無未來身耶？』復自思惟：『我無初地、二地、三地過去身亦無未來身，何況當有四地內過去身？四地內無過去身，四地內未來身，四地內無未來身。』是謂善男子、善女人於四地中成就三禪。」

爾時，世尊復問月光照菩薩曰：「云何五地善男子、善女人於五地中具足三禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復問月光照菩薩曰：「云何五地善男子、善女人於五地中具足三禪？」

答曰：「若五地善男子、善女人端坐思惟：『內觀過去身，有過去身耶？無過去身耶？內觀未來身，有未來身耶？無未來身耶？』復自思惟：『我今已捨一地、二地乃至四地，於四地中於內觀過去身無過去身，於內觀未來身無未來身。復捨此已，觀他內過去身無過去身，觀他內未來身無未來身，況我於五地於內有過去身無過去身？於他觀未來身無未來身。』是謂善男子、善女人於五地中具足三禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若五地善男子、善女人端坐思惟：『內觀過去身，有過去身耶？無過去身耶？內觀未來身，有未來身耶？無未來身耶？』復自思惟：『我今已捨一地、二地乃至四地，於四地中於內觀過去身無過去身，於內觀未來身無未來身。復捨此已，觀他內過去身無過去身，觀他內未來身無未來身，況我於五地於內有過去身無過去身？於他觀未來身無未來身。』是謂善男子、善女人於五地中具足三禪。」

世尊復問月光照菩薩曰：「云何六地善男子、善女人於六地中具足三禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復問月光照菩薩曰：「云何六地善男子、善女人於六地中具足三禪？」

答曰：「若六地善男子、善女人端坐思惟：『觀我無身，於無我身中觀內有過去身耶？無過去身耶？於內觀未來身，有未來身耶？無未來身耶？』是謂六地善男子、善女人於六地中成就三禪。六地善男子、善女人捨無我身已，於他觀內有過去身耶？無過去身耶？於他觀內有未來身耶？無未來身耶？復自思惟：『於他內觀過去身無過去身，於他內觀未來身無未來身。』是謂善男子、善女人於六地中成就三禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若六地善男子、善女人端坐思惟：『觀我無身，於無我身中觀內有過去身耶？無過去身耶？於內觀未來身，有未來身耶？無未來身耶？』是謂六地善男子、善女人於六地中成就三禪。六地善男子、善女人捨無我身已，於他觀內有過去身耶？無過去身耶？於他觀內有未來身耶？無未來身耶？復自思惟：『於他內觀過去身無過去身，於他內觀未來身無未來身。』是謂善男子、善女人於六地中成就三禪。」

佛復問月光照菩薩曰：「七地善男子、善女人，云何於七地中成就三禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問月光照菩薩曰：「七地善男子、善女人，云何於七地中成就三禪？」

答曰：「若善男子、善女人，在閑靜處端坐思惟：『觀內過去身，有過去身耶？無過去身耶？復觀內未來身，有未來身耶？無未來身耶？』善男子、善女人復作是念：『我今已捨一地內過去身無過去身，內未來身無未來身，乃至六地內過去身無內過去身，內未來身無未來身。云何當於七地中有內過去身無內過去身？有內未來身無內未來身？』是謂善男子、善女人於七地中成就三禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若善男子、善女人，在閑靜處端坐思惟：『觀內過去身，有過去身耶？無過去身耶？復觀內未來身，有未來身耶？無未來身耶？』善男子、善女人復作是念：『我今已捨一地內過去身無過去身，內未來身無未來身，乃至六地內過去身無內過去身，內未來身無未來身。云何當於七地中有內過去身無內過去身？有內未來身無內未來身？』是謂善男子、善女人於七地中成就三禪。」

佛復問月光照曰：「云何善男子、善女人於七地中觀他內過去身不過去身？觀他內未來身不未來身乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問月光照曰：「云何善男子、善女人於七地中觀他內過去身不過去身？觀他內未來身不未來身乎？」

答曰：「善男子、女人觀他內過去身非有他內過去身，觀他內未來身非有他內未來身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「善男子、女人觀他內過去身非有他內過去身，觀他內未來身非有他內未來身。」

佛言：「止止！族姓子！非汝境界。何以故？七地善男子、善女人，觀他內過去身亦不有他內過去身，唯無有他內未來身。汝何以故說善男子、善女人於七地中成就他內未來身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「止止！族姓子！非汝境界。何以故？七地善男子、善女人，觀他內過去身亦不有他內過去身，唯無有他內未來身。汝何以故說善男子、善女人於七地中成就他內未來身？」

月光照菩薩復白佛言：「如我觀他內未來身非有非無，是故說成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光照菩薩復白佛言：「如我觀他內未來身非有非無，是故說成就。」

佛復問月光照菩薩曰：「云何八地善男子、善女人於八地中成就三禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問月光照菩薩曰：「云何八地善男子、善女人於八地中成就三禪？」

答曰：「若善男子、善女人端坐思惟：『觀內過去身無內過去身，觀內未來身無內未來身，觀他內過去身無內過去身，觀他內未來身無內未來身。或時善男子、善女人，自觀內過去身時非有非無猶如虛空，未能滅內未來身；或時觀內未來身時，未能滅內過去身；或時觀他內過去身時，未能滅他內未來身；觀他內未來身時，未能滅他內過去身。』是謂善男子、善女人於八地中成就三禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若善男子、善女人端坐思惟：『觀內過去身無內過去身，觀內未來身無內未來身，觀他內過去身無內過去身，觀他內未來身無內未來身。或時善男子、善女人，自觀內過去身時非有非無猶如虛空，未能滅內未來身；或時觀內未來身時，未能滅內過去身；或時觀他內過去身時，未能滅他內未來身；觀他內未來身時，未能滅他內過去身。』是謂善男子、善女人於八地中成就三禪。」

佛復問月光照菩薩曰：「云何九地善男子、善女人於九地中成就三禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問月光照菩薩曰：「云何九地善男子、善女人於九地中成就三禪？」

答曰：「若善男子、善女人端坐思惟：『觀內有過去身耶？無過去身耶？自觀內未來身，有未來身耶？無未來身耶？』善男子、善女人捨此觀已，復觀他內過去身，有過去身耶？無過去身耶？觀他內未來身，有內未來身耶？無內未來身耶？捨此觀已，復作是思惟：『我本無內過去身無過去身，本無內未來身無未來身，何況當有他外過去身無過去身？他外未來身無未來身，執心牢固不捨本誓。』是謂善男子、善女人於九地中成就三禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若善男子、善女人端坐思惟：『觀內有過去身耶？無過去身耶？自觀內未來身，有未來身耶？無未來身耶？』善男子、善女人捨此觀已，復觀他內過去身，有過去身耶？無過去身耶？觀他內未來身，有內未來身耶？無內未來身耶？捨此觀已，復作是思惟：『我本無內過去身無過去身，本無內未來身無未來身，何況當有他外過去身無過去身？他外未來身無未來身，執心牢固不捨本誓。』是謂善男子、善女人於九地中成就三禪。

「復次，九地善男子、善女人當復修三禪行至坐道場，而不違失。云何為三？一者、觀；二者、行；三者、本。若成就三禪者，便能具足得至道場。云何為觀？分別法界，知眾根本莊嚴眾相，是謂為觀。云何為行？往詣佛樹現身色相，諸漏已盡，不為塵垢之所染污，諸佛如來之所常行四非常法，是謂為行。云何為本？菩薩摩訶薩自念：『我今弘誓已備，當使眾生備此弘誓。』是謂為本。善男子、善女人具此三行者，便能具足得至道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，九地善男子、善女人當復修三禪行至坐道場，而不違失。云何為三？一者、觀；二者、行；三者、本。若成就三禪者，便能具足得至道場。云何為觀？分別法界，知眾根本莊嚴眾相，是謂為觀。云何為行？往詣佛樹現身色相，諸漏已盡，不為塵垢之所染污，諸佛如來之所常行四非常法，是謂為行。云何為本？菩薩摩訶薩自念：『我今弘誓已備，當使眾生備此弘誓。』是謂為本。善男子、善女人具此三行者，便能具足得至道場。

「復次，善男子、善女人！復當具三禪得至道場。云何為三？一者、空空；二者、空想；三者、空識。若具此三空者，便能具足得至道場。云何為空空？所謂空者，觀內法空外法空，觀一世界、二世界，乃至無數阿僧祇世界，是謂為空法。云何為空想？便入定意盡觀世界，亦不生念有空無空、有我無我，是謂為空想。何謂空識？入定意時，復作是觀：『吾今以眾生念更無他想，當淨眾生如我無異。然此眾生有無量識，吾今當以何識化彼眾識？吾今當以空識令此世界皆悉如空，令彼眾生分別識著。』是謂善男子、善女人於九地中具此三禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人！復當具三禪得至道場。云何為三？一者、空空；二者、空想；三者、空識。若具此三空者，便能具足得至道場。云何為空空？所謂空者，觀內法空外法空，觀一世界、二世界，乃至無數阿僧祇世界，是謂為空法。云何為空想？便入定意盡觀世界，亦不生念有空無空、有我無我，是謂為空想。何謂空識？入定意時，復作是觀：『吾今以眾生念更無他想，當淨眾生如我無異。然此眾生有無量識，吾今當以何識化彼眾識？吾今當以空識令此世界皆悉如空，令彼眾生分別識著。』是謂善男子、善女人於九地中具此三禪。

「復有三法所可修行。云何為三？一者、分別世界；二者、分別眾生界；三者、分別第一義。若修此三法者，便能進趣道場而無所畏。云何分別世界？盡能遍觀一切諸界，有清淨者不清淨者，皆悉了知亦無錯謬，隨意選擇修治佛土，是謂世界。云何眾生界？復當遍觀一切眾生，常以權便而教化之，不捨弘誓曠大之心，經歷劫數不以為難。是謂善男子、善女人成就眾生界。云何成就第一義？一一分別眾生義趣悉歸於空，無我人壽命亦無一二，至一切法亦復如是，是謂分別第一義也。若善男子、善女人成就三法者，便能具足進趣道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法所可修行。云何為三？一者、分別世界；二者、分別眾生界；三者、分別第一義。若修此三法者，便能進趣道場而無所畏。云何分別世界？盡能遍觀一切諸界，有清淨者不清淨者，皆悉了知亦無錯謬，隨意選擇修治佛土，是謂世界。云何眾生界？復當遍觀一切眾生，常以權便而教化之，不捨弘誓曠大之心，經歷劫數不以為難。是謂善男子、善女人成就眾生界。云何成就第一義？一一分別眾生義趣悉歸於空，無我人壽命亦無一二，至一切法亦復如是，是謂分別第一義也。若善男子、善女人成就三法者，便能具足進趣道場。

「復有三神足法。云何為三？一者、神足知過去法；二者、神足知未來法；三者、神足知現在法。若善男子、善女人具此三法者，便能具足得至道場。云何神足知過去法？於是九地善男子、善女人，知過去法如虛空想，分別過去眾生，有欲怒癡染污心者、無欲怒癡不染污心者，一一分別而無所著，是謂神足知過去法。云何神足知未來法？於是九地善男子、善女人，知未來受形眾生，有欲怒癡染污心者、無欲怒癡不染污心者，一一分別而無所著，是謂神足知未來法。復次，九地善男子、善女人、知現在一切眾生、有欲怒癡染污心者、無欲怒癡不染污心者，一一分別而無所著，是謂神足知現在法。是謂九地成就三法進趣道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三神足法。云何為三？一者、神足知過去法；二者、神足知未來法；三者、神足知現在法。若善男子、善女人具此三法者，便能具足得至道場。云何神足知過去法？於是九地善男子、善女人，知過去法如虛空想，分別過去眾生，有欲怒癡染污心者、無欲怒癡不染污心者，一一分別而無所著，是謂神足知過去法。云何神足知未來法？於是九地善男子、善女人，知未來受形眾生，有欲怒癡染污心者、無欲怒癡不染污心者，一一分別而無所著，是謂神足知未來法。復次，九地善男子、善女人、知現在一切眾生、有欲怒癡染污心者、無欲怒癡不染污心者，一一分別而無所著，是謂神足知現在法。是謂九地成就三法進趣道場。

「復次，九地善男子、善女人復有三法得至道場。云何為三？一者、身淨；二者、口淨；三者、意淨。具此三法得至道場。云何身淨？身已越過無量德行，本行已滅更不造身行，身身通達無所罣礙，是謂九地菩薩身淨。云何口淨？出無量教。未曾虧損甚深妙藏，是謂口淨。云何意淨？除去染著不受塵垢，是謂意淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，九地善男子、善女人復有三法得至道場。云何為三？一者、身淨；二者、口淨；三者、意淨。具此三法得至道場。云何身淨？身已越過無量德行，本行已滅更不造身行，身身通達無所罣礙，是謂九地菩薩身淨。云何口淨？出無量教。未曾虧損甚深妙藏，是謂口淨。云何意淨？除去染著不受塵垢，是謂意淨。」

爾時，月光照菩薩便說斯偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月光照菩薩便說斯偈：

「身淨無瑕穢， 內外無所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身淨無瑕穢， 內外無所染，

德高無等侶， 永滅欲怒名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德高無等侶， 永滅欲怒名。

口淨演諸教， 不漏諸過失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口淨演諸教， 不漏諸過失，

乃至取滅度， 口教無有窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至取滅度， 口教無有窮。

意淨除貪著， 慈愍無增減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意淨除貪著， 慈愍無增減，

受生無量中， 覺寤不寤者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受生無量中， 覺寤不寤者。

九地過法界， 非有亦不無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九地過法界， 非有亦不無，

此等善男子， 已入如來境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等善男子， 已入如來境。

我本無量世， 勤學追師侶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我本無量世， 勤學追師侶，

由未履此行， 況餘墜落者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由未履此行， 況餘墜落者？

守行無所著， 積一得作佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守行無所著， 積一得作佛，

行過出三界， 人中師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行過出三界， 人中師子吼。

「是謂九地善男子、善女人成就三法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是謂九地善男子、善女人成就三法。」