菩薩瓔珞經卷第四(一名現在報) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經卷第四(一名現在報)

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

音響品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音響品第九

爾時，世尊復欲重宣如來神足無量法義，便以一偈遍滿十方無量世界。爾時，如來即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復欲重宣如來神足無量法義，便以一偈遍滿十方無量世界。爾時，如來即說頌曰：

「有無從空生， 彼聲非我有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有無從空生， 彼聲非我有，

聲聲各各異， 故說尊法教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聲各各異， 故說尊法教。

佛行不可量， 非有亦不無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛行不可量， 非有亦不無，

一音演諸法， 由此得成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一音演諸法， 由此得成佛。」

爾時，世尊說此偈已，便見十方諸佛世尊各稱歎說：「善哉，善哉！諸佛清淨眾行齊同，十方無央數世雄最勝，同一音響演說諸法，六度無極一一度中，皆有無量諸佛種姓，無盡之法不可思議。云何種姓不可思議？如十方佛盡同一響，以一偈義普使十方無量眾生盡入無盡法門，皆同志趣一日一時悉皆成道。復以一音遍滿無量恒沙剎土，使彼眾生聞此音聲，自然識縛永得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，便見十方諸佛世尊各稱歎說：「善哉，善哉！諸佛清淨眾行齊同，十方無央數世雄最勝，同一音響演說諸法，六度無極一一度中，皆有無量諸佛種姓，無盡之法不可思議。云何種姓不可思議？如十方佛盡同一響，以一偈義普使十方無量眾生盡入無盡法門，皆同志趣一日一時悉皆成道。復以一音遍滿無量恒沙剎土，使彼眾生聞此音聲，自然識縛永得解脫。」

時有菩薩名曰解釋，即從座起執持威儀，已捨眾望曉了諸法，眾智自在逮不起法忍，偏露右臂長跪叉手，前白佛言：「甚奇！甚特！今聞如來一音一響一度之中，盡說法典具足眾行，亦非羅漢辟支佛所能逮及。今欲所問，云何以音響之中具足如來眾行之法，為彼眾生先得諸法，後聞此音乃得覺寤乎？為音聲中出諸法名耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有菩薩名曰解釋，即從座起執持威儀，已捨眾望曉了諸法，眾智自在逮不起法忍，偏露右臂長跪叉手，前白佛言：「甚奇！甚特！今聞如來一音一響一度之中，盡說法典具足眾行，亦非羅漢辟支佛所能逮及。今欲所問，云何以音響之中具足如來眾行之法，為彼眾生先得諸法，後聞此音乃得覺寤乎？為音聲中出諸法名耶？」

爾時，世尊聞解釋菩薩所問，即報曰：「善哉，善哉！族姓子！汝今乃問空無形法，非是羅漢辟支所及，今當與汝一一分別。諦聽諦聽！善思念之！如來音響如空無形故，出生諸法不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊聞解釋菩薩所問，即報曰：「善哉，善哉！族姓子！汝今乃問空無形法，非是羅漢辟支所及，今當與汝一一分別。諦聽諦聽！善思念之！如來音響如空無形故，出生諸法不可思議。」

解釋菩薩白佛言：「云何？世尊！如來音響如空無形，云何復言出生諸法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解釋菩薩白佛言：「云何？世尊！如來音響如空無形，云何復言出生諸法？」

佛告解釋菩薩曰：「如來音響為有形耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告解釋菩薩曰：「如來音響為有形耶？」

答曰：「無形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無形。」

又問：「音響無形，響從何出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「音響無形，響從何出？」

答曰：「四大因緣，有識分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「四大因緣，有識分別。」

佛復告族姓子：「如汝所問，如來音響如空無形，云何以無形法出生諸法？響從四大，非空法界乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如汝所問，如來音響如空無形，云何以無形法出生諸法？響從四大，非空法界乎？」

答曰：「不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不然。」

佛復告解釋菩薩：「云何？族姓子！如來音響本出四大，響滅復歸何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告解釋菩薩：「云何？族姓子！如來音響本出四大，響滅復歸何處？」

答曰：「響無所歸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「響無所歸。」

佛復問曰：「若有異空出此響乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問曰：「若有異空出此響乎？」

答曰：「非然，不從異空而出音響。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「非然，不從異空而出音響。」

佛言：「亦非異空，亦非此空，將非如來於汝有各。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「亦非異空，亦非此空，將非如來於汝有各。」

解釋菩薩白佛言：「世尊自稱，如來音響如空無形，便能出生諸法。審知此法由如來響乃出生諸法，云何復言於虛空界復出生諸法？如人於冥求明甚為難得，今我懷疑甚倍於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解釋菩薩白佛言：「世尊自稱，如來音響如空無形，便能出生諸法。審知此法由如來響乃出生諸法，云何復言於虛空界復出生諸法？如人於冥求明甚為難得，今我懷疑甚倍於彼。」

佛復告解釋菩薩曰：「云何？族姓子！今此諸法名生，云何而有？為從空耶？不從空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告解釋菩薩曰：「云何？族姓子！今此諸法名生，云何而有？為從空耶？不從空耶？」

答曰：「今諸法之法性自本空，空性亦空，空空自空，豈有諸法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「今諸法之法性自本空，空性亦空，空空自空，豈有諸法乎？」

佛言：「如是，如是。如汝所言，如來諸法如空無形，四大音響出於四大。如來音響及虛空界豈不異乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。如汝所言，如來諸法如空無形，四大音響出於四大。如來音響及虛空界豈不異乎？」

答曰：「不然。如我所問，如來音響出本四大，便出生一切諸法，此則不疑。云何虛空復言出生諸法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不然。如我所問，如來音響出本四大，便出生一切諸法，此則不疑。云何虛空復言出生諸法乎？」

佛言：「止止！族姓子！今汝發問者皆是如來威神。云何？族姓子！如來音響有耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「止止！族姓子！今汝發問者皆是如來威神。云何？族姓子！如來音響有耶？」

答曰：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無也。」

「云何？族姓子！如來音響無耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何？族姓子！如來音響無耶？」

答曰：「如如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如如。」

佛復問：「如來音響非有非無，當何名此法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問：「如來音響非有非無，當何名此法乎？」

答曰：「此法當稱曰空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此法當稱曰空。」

佛言：「空自無形，亦非此、亦非彼、亦無中間。云何得稱為空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「空自無形，亦非此、亦非彼、亦無中間。云何得稱為空？」

解釋菩薩白佛言：「如來廣長舌自說空性，非有非無亦無若干。如我所觀本無此空，況我當復立空名號乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解釋菩薩白佛言：「如來廣長舌自說空性，非有非無亦無若干。如我所觀本無此空，況我當復立空名號乎？」

佛言：「族姓子！空非有非無亦無中間，如我今日如來、至真、等正覺，十號具足，亦非有、亦非無、亦無中間，所說諸法亦復如是。何以謗如來言，稱空名號出於如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！空非有非無亦無中間，如我今日如來、至真、等正覺，十號具足，亦非有、亦非無、亦無中間，所說諸法亦復如是。何以謗如來言，稱空名號出於如來？」

爾時，世尊欲解諸會心中所疑，便告四部眾：「如來一音便能出生一切諸法，說此非虛非不有是，但為眾生生計著想故，處迷惑永在四流。如來神智不可思議，如佛識所念以無量行本，悉能識知一切眾生所應果報，亦非羅漢辟支佛境界。是故，如來一音盡能出生一切諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲解諸會心中所疑，便告四部眾：「如來一音便能出生一切諸法，說此非虛非不有是，但為眾生生計著想故，處迷惑永在四流。如來神智不可思議，如佛識所念以無量行本，悉能識知一切眾生所應果報，亦非羅漢辟支佛境界。是故，如來一音盡能出生一切諸法。」

爾時，解釋菩薩復白佛言：「世尊！甚奇！甚特！眾生境界不可思議。或有弘誓趣於大乘，或發羅漢辟支佛心，或樂空定無相無願，復有樂在天人受福，如此等類不可思議，彼彼眾生彼彼心識，所念不同行亦非一。云何以一音出生諸法，盡能周遍一切眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解釋菩薩復白佛言：「世尊！甚奇！甚特！眾生境界不可思議。或有弘誓趣於大乘，或發羅漢辟支佛心，或樂空定無相無願，復有樂在天人受福，如此等類不可思議，彼彼眾生彼彼心識，所念不同行亦非一。云何以一音出生諸法，盡能周遍一切眾生？」

爾時，世尊告解釋菩薩曰：「如來神智無形不可覩見，有智名曰速疾自在，盡能遍知眾生心識有深有淺，皆能分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告解釋菩薩曰：「如來神智無形不可覩見，有智名曰速疾自在，盡能遍知眾生心識有深有淺，皆能分別。」

時解釋菩薩復白佛言：「眾生神識非有非無，或計有常、或計無常，云何以捷疾自在智，盡能出生一切智乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時解釋菩薩復白佛言：「眾生神識非有非無，或計有常、或計無常，云何以捷疾自在智，盡能出生一切智乎？」

佛告解釋菩薩：「今當與汝引喻，智者以喻自解。云何？族姓子！如日天子受四大身十二由延，內宮牆壁去外牆壁七由延，其間光照倍明無量。第二宮牆去第三宮牆復去七由延，光明轉減，乃至第七各相去七由延，光明所照各各不如。最第七牆外復有衛護牆，相去二由延，光明轉復不如。在內第一宮牆名曰如意隨珠所作，其間熱如無根本火也；第二牆名曰隨焰珠所造，其熱如黑繩火也；第三牆名曰焰光影，其熱如焰火也；第四牆名曰勇焰珠，其熱如灰沸火也；第五牆名曰極焰陰，其熱如銅葉火也；第六牆名曰琉璃，其熱如紅蓮華火也；第七牆名曰水精，其熱如青蓮華火也。云何？族姓子！此日天子一日一夜，周遍四域行極速疾，其光明照四天下，青黃赤白若高若下，城郭丘聚姓字名號，悉能自見一一分別。云何？族姓子！眾生無量形品不同，云何日天子光明，悉能照彼盡同一色？為從日光中出無量光照無量形？為從一光照無量形？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告解釋菩薩：「今當與汝引喻，智者以喻自解。云何？族姓子！如日天子受四大身十二由延，內宮牆壁去外牆壁七由延，其間光照倍明無量。第二宮牆去第三宮牆復去七由延，光明轉減，乃至第七各相去七由延，光明所照各各不如。最第七牆外復有衛護牆，相去二由延，光明轉復不如。在內第一宮牆名曰如意隨珠所作，其間熱如無根本火也；第二牆名曰隨焰珠所造，其熱如黑繩火也；第三牆名曰焰光影，其熱如焰火也；第四牆名曰勇焰珠，其熱如灰沸火也；第五牆名曰極焰陰，其熱如銅葉火也；第六牆名曰琉璃，其熱如紅蓮華火也；第七牆名曰水精，其熱如青蓮華火也。云何？族姓子！此日天子一日一夜，周遍四域行極速疾，其光明照四天下，青黃赤白若高若下，城郭丘聚姓字名號，悉能自見一一分別。云何？族姓子！眾生無量形品不同，云何日天子光明，悉能照彼盡同一色？為從日光中出無量光照無量形？為從一光照無量形？」

爾時，解釋菩薩前白佛言：「如我所問，如來一音出生無量諸法，此之音聲出於四大，當來過去今現在，所出言教我則不疑。今日光明性分自爾，云何以言教同耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解釋菩薩前白佛言：「如我所問，如來一音出生無量諸法，此之音聲出於四大，當來過去今現在，所出言教我則不疑。今日光明性分自爾，云何以言教同耶？」

佛告族姓子：「如來四大所出音響悉各有教，盡能出生一切諸法。諸佛世尊當說法時，亦不念言說是置是，心寂然滅不念若干。猶日天子一光所照普遍諸域，亦不有念我有所照，其蒙光者各知所趣，是謂，解釋菩薩！如來捷疾自在之智多有所益，遍知十方有形之識化而度之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「如來四大所出音響悉各有教，盡能出生一切諸法。諸佛世尊當說法時，亦不念言說是置是，心寂然滅不念若干。猶日天子一光所照普遍諸域，亦不有念我有所照，其蒙光者各知所趣，是謂，解釋菩薩！如來捷疾自在之智多有所益，遍知十方有形之識化而度之。」

爾時，解釋菩薩復白佛言：「如來所出音響，有明無明、有闇無闇，皆能進趣成於道教。日光所照多有所傷，樂闇者多，何得以此為喻耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解釋菩薩復白佛言：「如來所出音響，有明無明、有闇無闇，皆能進趣成於道教。日光所照多有所傷，樂闇者多，何得以此為喻耶？」

佛告族姓子：「如人遊空意迷難悟，汝今如是未解吾譬。吾今所說如來音響出於四大，盡能出生一切諸法，日光天子光悉能遍照一切有形，一者能出生諸法，二者能遍照有形。有何差別而懷狐疑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「如人遊空意迷難悟，汝今如是未解吾譬。吾今所說如來音響出於四大，盡能出生一切諸法，日光天子光悉能遍照一切有形，一者能出生諸法，二者能遍照有形。有何差別而懷狐疑？」

爾時，解釋菩薩深自思惟豁然大悟，復重白佛言：「善哉！世尊！如來、至真、等正覺，以無形法以形教授、以無言教法以言教授。今重所啟，唯願如來以時發遣使無狐疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解釋菩薩深自思惟豁然大悟，復重白佛言：「善哉！世尊！如來、至真、等正覺，以無形法以形教授、以無言教法以言教授。今重所啟，唯願如來以時發遣使無狐疑。」

佛言：「善哉，善哉！族姓子！如來當以權便而發遣之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！族姓子！如來當以權便而發遣之。」

「云何？世尊！有常神通、無常神通、自識宿命神通、識他宿命神通、眼識神通、耳識神通，此六法義有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何？世尊！有常神通、無常神通、自識宿命神通、識他宿命神通、眼識神通、耳識神通，此六法義有何差別？」

爾時，世尊告解釋菩薩：「如是，如是。如汝所問，此六神通各各不異，今當與汝說。菩薩摩訶薩得有常通，盡觀萬物生生不絕，前生是前生、後生是後生，若經一劫至百千劫，劫起則起、劫滅則滅，觀見此識亦不腐敗。何以故？無明根深不可得敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告解釋菩薩：「如是，如是。如汝所問，此六神通各各不異，今當與汝說。菩薩摩訶薩得有常通，盡觀萬物生生不絕，前生是前生、後生是後生，若經一劫至百千劫，劫起則起、劫滅則滅，觀見此識亦不腐敗。何以故？無明根深不可得敗。

「復次，無常通者，亦復觀見一切眾生有形之類，有生者滅者，從一劫乃至百千劫，劫起則起、劫滅則滅，知彼受形悉歸磨滅而不常存，是謂菩薩摩訶薩有常通、無常通各各差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，無常通者，亦復觀見一切眾生有形之類，有生者滅者，從一劫乃至百千劫，劫起則起、劫滅則滅，知彼受形悉歸磨滅而不常存，是謂菩薩摩訶薩有常通、無常通各各差別。」

佛復告解釋菩薩曰：「於是，族姓子！若菩薩摩訶薩若獲自識通者，便能自見一身二身至百千身，從劫至劫其中經歷盡能自識，我生某國某縣，姓字如是種姓如是。復自識知初受四大受形若干，悉能分別善惡之行，是謂自識通也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告解釋菩薩曰：「於是，族姓子！若菩薩摩訶薩若獲自識通者，便能自見一身二身至百千身，從劫至劫其中經歷盡能自識，我生某國某縣，姓字如是種姓如是。復自識知初受四大受形若干，悉能分別善惡之行，是謂自識通也。」

佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩得他人神通智者，從此欲色界乃至有想無想天，盡能分別一一所趣，從一歲至百千萬歲，從一劫至百千萬劫，其中成敗所經歷處，盡能分別悉皆識知，是謂菩薩摩訶薩知他人神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩得他人神通智者，從此欲色界乃至有想無想天，盡能分別一一所趣，從一歲至百千萬歲，從一劫至百千萬劫，其中成敗所經歷處，盡能分別悉皆識知，是謂菩薩摩訶薩知他人神通。」

佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩得眼識通，觀三千大千世界，知受形者、不受形者，悉能見有形。從一歲至百千萬歲，從一劫至百千萬劫，皆悉觀見而不錯亂，是謂菩薩摩訶薩具眼神通而無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩得眼識通，觀三千大千世界，知受形者、不受形者，悉能見有形。從一歲至百千萬歲，從一劫至百千萬劫，皆悉觀見而不錯亂，是謂菩薩摩訶薩具眼神通而無所著。」

佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩得耳識通，悉聞十方眾生有苦樂聲者、無苦樂聲者、聞受善惡報聲者、不受善惡報聲者，皆悉聞知而不錯亂，是謂菩薩摩訶薩具耳識通而無所著。是謂六法各各差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩得耳識通，悉聞十方眾生有苦樂聲者、無苦樂聲者、聞受善惡報聲者、不受善惡報聲者，皆悉聞知而不錯亂，是謂菩薩摩訶薩具耳識通而無所著。是謂六法各各差別。」

爾時，解釋菩薩白佛言：「世尊！有常通菩薩得此通者，盡知有形質者生生不絕，無常通者生生而滅。如今觀見前生非後生，云何稱言生生不絕？復次，如來以得自識通盡識宿命，一身二身至百千身，一劫二劫至百千萬劫，今身非後身，此身異於前身。今識非後識，此識異於後識。識離此識則同於眾生，云何世尊言稱自識宿命通？又，世尊言菩薩摩訶薩得知他人心通者，盡知一切眾生心識所，知自識心通亦知己心他心，知他人心通亦知己心他心，此二神通有何差別？如世尊言，菩薩摩訶薩得眼通者，觀見十方，從欲界上至有想無想天，皆悉觀見有受形不受形者、有受善惡報不受善惡報者。復言得耳通菩薩，悉聞十方有苦樂聲無苦樂聲者、聞受善惡報不受善惡報者。眼通亦見、耳識亦聞，此二有何差別？唯願，世尊！重演分別，使我等永無狐疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解釋菩薩白佛言：「世尊！有常通菩薩得此通者，盡知有形質者生生不絕，無常通者生生而滅。如今觀見前生非後生，云何稱言生生不絕？復次，如來以得自識通盡識宿命，一身二身至百千身，一劫二劫至百千萬劫，今身非後身，此身異於前身。今識非後識，此識異於後識。識離此識則同於眾生，云何世尊言稱自識宿命通？又，世尊言菩薩摩訶薩得知他人心通者，盡知一切眾生心識所，知自識心通亦知己心他心，知他人心通亦知己心他心，此二神通有何差別？如世尊言，菩薩摩訶薩得眼通者，觀見十方，從欲界上至有想無想天，皆悉觀見有受形不受形者、有受善惡報不受善惡報者。復言得耳通菩薩，悉聞十方有苦樂聲無苦樂聲者、聞受善惡報不受善惡報者。眼通亦見、耳識亦聞，此二有何差別？唯願，世尊！重演分別，使我等永無狐疑。」

佛告解釋菩薩曰：「菩薩摩訶薩得有常通，覺了諸法知住法性不變。菩薩摩訶薩得無常通，覺了諸法皆有變易，是謂無常通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告解釋菩薩曰：「菩薩摩訶薩得有常通，覺了諸法知住法性不變。菩薩摩訶薩得無常通，覺了諸法皆有變易，是謂無常通。

「復次，諸法體性自爾，有佛無佛亦無生滅，是謂有常通。復次，諸法無常通者，悉歸磨滅亦不久存，生生不住，是謂無常通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸法體性自爾，有佛無佛亦無生滅，是謂有常通。復次，諸法無常通者，悉歸磨滅亦不久存，生生不住，是謂無常通。

「復次，菩薩摩訶薩得有常通，便為具足如來諸法，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八賢聖道，是謂有常通。復次，諸法當來過去現在，善法惡法悉無所有，是謂無常通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩得有常通，便為具足如來諸法，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八賢聖道，是謂有常通。復次，諸法當來過去現在，善法惡法悉無所有，是謂無常通。

「復次，菩薩摩訶薩復觀眾生發三乘道應得羅漢，求師覺悟果如所願必然不疑；復見眾生發緣覺心，獨處曠野如其所果必然不疑；復見眾生發菩薩心，如其所願必然不疑。是謂菩薩摩訶薩有常神通。若有善男子、女人，初求羅漢辟支佛道及行菩薩道，於中退轉在凡夫地不成就者，是謂無常神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩復觀眾生發三乘道應得羅漢，求師覺悟果如所願必然不疑；復見眾生發緣覺心，獨處曠野如其所果必然不疑；復見眾生發菩薩心，如其所願必然不疑。是謂菩薩摩訶薩有常神通。若有善男子、女人，初求羅漢辟支佛道及行菩薩道，於中退轉在凡夫地不成就者，是謂無常神通。

「復次，若有菩薩摩訶薩已得自識宿命通，自知無數宿命，初發道意建立功德，承事供養諸佛世尊定獲道果，復自憶識未受四大倚空不著色，是乃名曰自識宿命。或有菩薩得知他人心通，彼彼受身彼彼受形，然不能知本所從來，是謂世俗他心智。復有善男子、女人，既得神通知他人心智，盡能具足內外神通，是謂自識神通、知他人心智各各有別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有菩薩摩訶薩已得自識宿命通，自知無數宿命，初發道意建立功德，承事供養諸佛世尊定獲道果，復自憶識未受四大倚空不著色，是乃名曰自識宿命。或有菩薩得知他人心通，彼彼受身彼彼受形，然不能知本所從來，是謂世俗他心智。復有善男子、女人，既得神通知他人心智，盡能具足內外神通，是謂自識神通、知他人心智各各有別。

「若有善男子、女人，已獲眼通內外清淨，盡見三世眾生根原。或有菩薩以天眼見一千剎土，或有菩薩見二千剎土，或有菩薩見三千大千剎土，或有菩薩以天眼見一佛國，見二國土見三國土，於中悉知有退轉者不退轉者，是謂菩薩摩訶薩得天眼通，悉知諸界而無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、女人，已獲眼通內外清淨，盡見三世眾生根原。或有菩薩以天眼見一千剎土，或有菩薩見二千剎土，或有菩薩見三千大千剎土，或有菩薩以天眼見一佛國，見二國土見三國土，於中悉知有退轉者不退轉者，是謂菩薩摩訶薩得天眼通，悉知諸界而無所有。」

佛復告族姓子：「若有菩薩摩訶薩已得耳通，盡聞十方諸剎音響，有善音、無善音、有好音、無好音。復有善男子、女人，聞一千二千三千剎土，或有菩薩聞一佛國土、二佛國土、三佛國土，乃至無數佛國音響。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「若有菩薩摩訶薩已得耳通，盡聞十方諸剎音響，有善音、無善音、有好音、無好音。復有善男子、女人，聞一千二千三千剎土，或有菩薩聞一佛國土、二佛國土、三佛國土，乃至無數佛國音響。」

爾時，佛告解釋菩薩曰：「於六事法便得具足，各有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告解釋菩薩曰：「於六事法便得具足，各有差別。」

爾時，解釋菩薩白佛言：「世尊！如來大慈說無量辯，一一分別眾生牢固，說六神通不可思議，非是羅漢辟支佛所能及知。如世尊言：『演說六通無著法行猶懷狐疑。』如世尊言：『有常神通說泥洹法，無常神通說有為法。』若使善男子、女人得有為神通，便為身意即滅度乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解釋菩薩白佛言：「世尊！如來大慈說無量辯，一一分別眾生牢固，說六神通不可思議，非是羅漢辟支佛所能及知。如世尊言：『演說六通無著法行猶懷狐疑。』如世尊言：『有常神通說泥洹法，無常神通說有為法。』若使善男子、女人得有為神通，便為身意即滅度乎？」

佛言：「不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不然。」

解釋菩薩言：「一切諸法無生無滅，今日如來身識即滅度乎？何以復有言教耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解釋菩薩言：「一切諸法無生無滅，今日如來身識即滅度乎？何以復有言教耶？」

世尊告曰：「非不說有常泥洹，亦不說無常神通。但我神通知有知無，故說之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「非不說有常泥洹，亦不說無常神通。但我神通知有知無，故說之耳。」

爾時，世尊復告族姓子：「若有善男子、女人得有常神通者，便名為如來、至真、等正覺。得無常神通者，此人或在聖地，或在凡夫地，是謂二事各有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告族姓子：「若有善男子、女人得有常神通者，便名為如來、至真、等正覺。得無常神通者，此人或在聖地，或在凡夫地，是謂二事各有差別。」

爾時，解釋菩薩白佛言：「世尊！如來、至真、等正覺已得眼識神通，盡能了見過去當來現在三世眾生，乃名曰神通。復言耳聽過去當來現在無數世聲。若言眼見過去色耶？過去已滅。未來色耶？未有形兆。眼識現在法界則我不疑。唯願，世尊！使無聞眾生永得開悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解釋菩薩白佛言：「世尊！如來、至真、等正覺已得眼識神通，盡能了見過去當來現在三世眾生，乃名曰神通。復言耳聽過去當來現在無數世聲。若言眼見過去色耶？過去已滅。未來色耶？未有形兆。眼識現在法界則我不疑。唯願，世尊！使無聞眾生永得開悟。」

爾時，世尊告解釋菩薩曰：「諦聽諦聽！善思念之！吾當為汝分別其義。云何？族姓子！如有眾生已得天眼，遍觀一切有形色相，盡能分別亦無疑惑。憶過去色忽然在前，盡皆了之無有障礙。耳識神通亦復如是，念亦在前耳無所障悉皆了之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告解釋菩薩曰：「諦聽諦聽！善思念之！吾當為汝分別其義。云何？族姓子！如有眾生已得天眼，遍觀一切有形色相，盡能分別亦無疑惑。憶過去色忽然在前，盡皆了之無有障礙。耳識神通亦復如是，念亦在前耳無所障悉皆了之。」

解釋菩薩復白佛言：「如今所聞倍生狐疑。云何眼通耳通，見過去事聞過去聲？如我現在自識宿命，便能自知宿命事，如我耳識，現在知現在事？云何得知過去未來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解釋菩薩復白佛言：「如今所聞倍生狐疑。云何眼通耳通，見過去事聞過去聲？如我現在自識宿命，便能自知宿命事，如我耳識，現在知現在事？云何得知過去未來？」

佛告解釋菩薩曰：「或有眼通眼定識，或有眼通非眼定識；或有耳通耳定識，或有耳通非耳定識。若菩薩摩訶薩得眼識定通、耳識定通、便能見此從初受形至今後身，若大若小，其間分別不失定意通。菩薩摩訶薩亦復如是，入此定意者觀一佛境界，復壞此界觀無數剎土，於中變現成就五陰、不成就五陰。或現小五陰，或現地五陰，或現水五陰，或現四天下五陰，或現寶山五陰，或現須彌山五陰，或現鐵圍山五陰，或現大鐵圍山五陰，或現人世城郭村聚五陰，或現遊戲浴池所居處五陰，或現諸天所居宮殿五陰，或現龍宮五陰，或現八部鬼神五陰，或現欲界眾生形，或現色界作色界眾生形，或現無色界作無色形，或現小世界作小世界形，或現千世界二千世界乃至三千大千世界。或現眾生受果報不受果報，一時一日一月一歲，成劫敗劫清濁好醜善趣惡趣，諸佛出世菩薩翼從，盡能分別，是謂定眼識通、定耳識通。得諸如來神識感動到十方佛國，承事供養諸佛世尊。復見諸菩薩興致供養衣被、飯食、床褥、臥具、病瘦、醫藥。復見佛國清淨者、不清淨者，復見眾生修梵行者、不修梵行者，見五趣眾生受行不同所修各異。是謂菩薩摩訶薩得定眼識通、得定耳識通，盡觀過去當來今現在事而無所失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告解釋菩薩曰：「或有眼通眼定識，或有眼通非眼定識；或有耳通耳定識，或有耳通非耳定識。若菩薩摩訶薩得眼識定通、耳識定通、便能見此從初受形至今後身，若大若小，其間分別不失定意通。菩薩摩訶薩亦復如是，入此定意者觀一佛境界，復壞此界觀無數剎土，於中變現成就五陰、不成就五陰。或現小五陰，或現地五陰，或現水五陰，或現四天下五陰，或現寶山五陰，或現須彌山五陰，或現鐵圍山五陰，或現大鐵圍山五陰，或現人世城郭村聚五陰，或現遊戲浴池所居處五陰，或現諸天所居宮殿五陰，或現龍宮五陰，或現八部鬼神五陰，或現欲界眾生形，或現色界作色界眾生形，或現無色界作無色形，或現小世界作小世界形，或現千世界二千世界乃至三千大千世界。或現眾生受果報不受果報，一時一日一月一歲，成劫敗劫清濁好醜善趣惡趣，諸佛出世菩薩翼從，盡能分別，是謂定眼識通、定耳識通。得諸如來神識感動到十方佛國，承事供養諸佛世尊。復見諸菩薩興致供養衣被、飯食、床褥、臥具、病瘦、醫藥。復見佛國清淨者、不清淨者，復見眾生修梵行者、不修梵行者，見五趣眾生受行不同所修各異。是謂菩薩摩訶薩得定眼識通、得定耳識通，盡觀過去當來今現在事而無所失。

「復次，菩薩摩訶薩得眼識通，權現無數眾生境界不可思議，便能變化種種珍寶。諸有眾生往取珍寶者，悉施與之皆令充足。或復示現諸佛國土本行清淨，皆已畢故更不造新。是謂菩薩摩訶薩得定識眼通、得定識耳通，盡能具足一切眾行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩得眼識通，權現無數眾生境界不可思議，便能變化種種珍寶。諸有眾生往取珍寶者，悉施與之皆令充足。或復示現諸佛國土本行清淨，皆已畢故更不造新。是謂菩薩摩訶薩得定識眼通、得定識耳通，盡能具足一切眾行。」

爾時，解釋菩薩白佛言：「世尊！得定眼識通、得定耳識通，是等善男子、善女人為在何地？為供養諸佛幾時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解釋菩薩白佛言：「世尊！得定眼識通、得定耳識通，是等善男子、善女人為在何地？為供養諸佛幾時？」

佛言：「是善男子、善女人，奉持修習定眼識通、定耳識通，已供養過去恒沙諸佛，已得總持不退轉行，諸根已具相好成就，父母端正種姓成就。復有菩薩雖得供養諸佛世尊，從一佛國至一佛國，承事禮敬諸佛世尊，然未得眼識通、耳識通。或有菩薩摩訶薩，雖得眼通未能具足眾行之本，以神足力遊至十方無量世界，承事供養諸佛世尊。或有菩薩摩訶薩，雖得眼通、耳通，未得定識者，不能悉知眾生所念，不能淨佛國土教化眾生。或有菩薩摩訶薩，六通清徹內外無礙，不能具足四法門行。或有菩薩在一佛剎，周旋教化無所染著，未能備悉眾生根原。或有菩薩自淨其剎，無婬怒癡眾生生其國土，雖生其國不盡苦本。或有菩薩發弘誓心：『若我後生已剎土生者，使我國人無三乘之名。』此菩薩等不得定眼識通、定耳識通。復有菩薩發弘誓心：『我本誓願求無上正真道，使我國人盡同一行，國土清淨同一形像。』如彼所願已得不疑，如此等菩薩猶未得定眼識通、定耳識通。復有菩薩發大弘誓心：『如我後成佛時，諸有眾生在我國者，一日成道盡取滅度。』如此等菩薩摩訶薩，猶未得定眼識通、定耳識通。復有菩薩發弘誓心：『若我後作佛時，使我國土一切眾生同日成佛。』如此等菩薩便得定眼識通、定耳識通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是善男子、善女人，奉持修習定眼識通、定耳識通，已供養過去恒沙諸佛，已得總持不退轉行，諸根已具相好成就，父母端正種姓成就。復有菩薩雖得供養諸佛世尊，從一佛國至一佛國，承事禮敬諸佛世尊，然未得眼識通、耳識通。或有菩薩摩訶薩，雖得眼通未能具足眾行之本，以神足力遊至十方無量世界，承事供養諸佛世尊。或有菩薩摩訶薩，雖得眼通、耳通，未得定識者，不能悉知眾生所念，不能淨佛國土教化眾生。或有菩薩摩訶薩，六通清徹內外無礙，不能具足四法門行。或有菩薩在一佛剎，周旋教化無所染著，未能備悉眾生根原。或有菩薩自淨其剎，無婬怒癡眾生生其國土，雖生其國不盡苦本。或有菩薩發弘誓心：『若我後生已剎土生者，使我國人無三乘之名。』此菩薩等不得定眼識通、定耳識通。復有菩薩發弘誓心：『我本誓願求無上正真道，使我國人盡同一行，國土清淨同一形像。』如彼所願已得不疑，如此等菩薩猶未得定眼識通、定耳識通。復有菩薩發大弘誓心：『如我後成佛時，諸有眾生在我國者，一日成道盡取滅度。』如此等菩薩摩訶薩，猶未得定眼識通、定耳識通。復有菩薩發弘誓心：『若我後作佛時，使我國土一切眾生同日成佛。』如此等菩薩便得定眼識通、定耳識通。」

爾時，解釋菩薩白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩發弘誓心：『若我成佛時，一切眾生皆得一時成佛不乎？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解釋菩薩白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩發弘誓心：『若我成佛時，一切眾生皆得一時成佛不乎？』」

佛言：「有！過去無數阿僧祇劫有佛，名號住無住如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。國土名法妙，人壽三萬歲。爾時，住無住如來壽十萬歲，發弘誓心使己國土眾生同日同時盡成佛道，即於彼日盡取滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有！過去無數阿僧祇劫有佛，名號住無住如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。國土名法妙，人壽三萬歲。爾時，住無住如來壽十萬歲，發弘誓心使己國土眾生同日同時盡成佛道，即於彼日盡取滅度。」

爾時，解釋菩薩復白佛言：「頗有如來、至真、等正覺發弘誓心：『若我後作佛時，使我十方世界虛空神識盡得佛道不耶？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解釋菩薩復白佛言：「頗有如來、至真、等正覺發弘誓心：『若我後作佛時，使我十方世界虛空神識盡得佛道不耶？』」

佛言：「不也。何以故？眾生境界不可思議，虛空邊際無有涯底，過去滅盡不可稱量，將來生者亦無有限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。何以故？眾生境界不可思議，虛空邊際無有涯底，過去滅盡不可稱量，將來生者亦無有限。」

佛復告族姓子：「此賢劫前過去無數阿僧祇劫，過此數已復過無數阿僧祇劫，有佛名平等如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，出現於世。人壽千歲，國土清淨。一日之中，現十方無數盡虛空界有形之類，盡同一日皆成無上正真之道，即於一日盡取般泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「此賢劫前過去無數阿僧祇劫，過此數已復過無數阿僧祇劫，有佛名平等如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，出現於世。人壽千歲，國土清淨。一日之中，現十方無數盡虛空界有形之類，盡同一日皆成無上正真之道，即於一日盡取般泥洹。」

爾時，解釋菩薩復白佛言：「平等如來、至真、等正覺既成佛已，復使一切眾生十方無量世界虛空無邊際眾生，盡同一日皆成佛道。云何今日復有如來及我等耶？一切眾生乎？云何復有天道、人道、畜生、餓鬼、地獄道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解釋菩薩復白佛言：「平等如來、至真、等正覺既成佛已，復使一切眾生十方無量世界虛空無邊際眾生，盡同一日皆成佛道。云何今日復有如來及我等耶？一切眾生乎？云何復有天道、人道、畜生、餓鬼、地獄道乎？」

佛告解釋菩薩曰：「止止！族姓子！吾先已說得人身者，不說餘道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告解釋菩薩曰：「止止！族姓子！吾先已說得人身者，不說餘道也。」

爾時，解釋菩薩復白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩發弘誓心，一日之中使五趣眾生同己同日成佛不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解釋菩薩復白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩發弘誓心，一日之中使五趣眾生同己同日成佛不乎？」

答曰：「無也。何以故？眾生性行志趣不同，豈當以餓鬼、畜生、地獄形成佛耶？此事不然。何以故？終不以非身得成人中尊，權化示現可假遍濟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無也。何以故？眾生性行志趣不同，豈當以餓鬼、畜生、地獄形成佛耶？此事不然。何以故？終不以非身得成人中尊，權化示現可假遍濟。」

佛復告解釋菩薩曰：「無數諸佛過去本發弘誓心，令一切眾生有形之類及虛空界，悉令成佛盡般泥洹。然彼如來、至真、等正覺，即於其日先化三趣眾生，拔其苦本盡復人身，得人道已，諸根具足六情完具，然後一日之中同成佛道，眾相具足，如我今日如來、至真、等正覺，神智自在辯才無礙，悉取滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告解釋菩薩曰：「無數諸佛過去本發弘誓心，令一切眾生有形之類及虛空界，悉令成佛盡般泥洹。然彼如來、至真、等正覺，即於其日先化三趣眾生，拔其苦本盡復人身，得人道已，諸根具足六情完具，然後一日之中同成佛道，眾相具足，如我今日如來、至真、等正覺，神智自在辯才無礙，悉取滅度。」

爾時，解釋菩薩白佛言：「弘誓菩薩教化眾生，其中苦行經無量劫。何以故不即於三趣眾生悉令得佛道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解釋菩薩白佛言：「弘誓菩薩教化眾生，其中苦行經無量劫。何以故不即於三趣眾生悉令得佛道乎？」

佛言：「不可成道。云何？族姓子！此三趣道非三善道。云何欲於中得成佛道乎？此事不然。猶如有人欲求七寶，捨七寶𧂐反從空求，此人能獲不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不可成道。云何？族姓子！此三趣道非三善道。云何欲於中得成佛道乎？此事不然。猶如有人欲求七寶，捨七寶𧂐反從空求，此人能獲不乎？」

答曰：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。世尊！」

佛言：「如是如是。族姓子！欲使三趣眾生成佛道者，此事不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。族姓子！欲使三趣眾生成佛道者，此事不然。」

菩薩瓔珞經因緣品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經因緣品第十

佛告族姓子：「若有善男子、善女人，受持諷誦定眼識、定耳識者，便獲十功德。云何為十？於是菩薩摩訶薩以無等心獲虛空像，不以言教教化眾生淨佛國土。善男子、善女人自知無數形識本末，知其虛寂悉無所有，起無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「若有善男子、善女人，受持諷誦定眼識、定耳識者，便獲十功德。云何為十？於是菩薩摩訶薩以無等心獲虛空像，不以言教教化眾生淨佛國土。善男子、善女人自知無數形識本末，知其虛寂悉無所有，起無生法忍。

「復次，族姓子！若有菩薩摩訶薩當坐道場，便能具足法界清淨。但為如來一相無形，或有菩薩得一法印，演說無量如來法教，非從師受自然而覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！若有菩薩摩訶薩當坐道場，便能具足法界清淨。但為如來一相無形，或有菩薩得一法印，演說無量如來法教，非從師受自然而覺。

「復次，族姓子！行一法本廣大無底，以無相法生諸法本。云何無相生有相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！行一法本廣大無底，以無相法生諸法本。云何無相生有相？」

佛言：「如外有色，有青、有白、有赤、有黑、有黃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如外有色，有青、有白、有赤、有黑、有黃。」

解釋菩薩言：「如來所說神在虛空，非過去當來現在，亦無有五陰名。云何言青、黃、赤、白、黑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解釋菩薩言：「如來所說神在虛空，非過去當來現在，亦無有五陰名。云何言青、黃、赤、白、黑？」

「此因緣法不可思議，由眾生自起緣想，有行則有識，由識生癡則成人身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此因緣法不可思議，由眾生自起緣想，有行則有識，由識生癡則成人身。」

解釋菩薩白佛言：「如世尊言：『虛空無形，由四大色地水火風而有色。』今問如來，云何名曰地、水、火、風、青、黃、白、黑？如世尊言：『如青、黃、白、黑空識在空中。』何以不說，青、黃、赤、白中，青、黃、赤、白盡非空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解釋菩薩白佛言：「如世尊言：『虛空無形，由四大色地水火風而有色。』今問如來，云何名曰地、水、火、風、青、黃、白、黑？如世尊言：『如青、黃、白、黑空識在空中。』何以不說，青、黃、赤、白中，青、黃、赤、白盡非空耶？」

答曰：「不然。何以故？各各自空，空性不知有性，有性不知無性。猶如菩薩摩訶薩一念之頃，知無量恒沙剎土諸佛世界，成劫敗劫一一知之。了知其中而無他相，諸法因緣自生自滅，本我因空生生不滅。復觀無量阿僧祇剎土，觀見諸菩薩受慧莊嚴剎土，淨眾生種，因彼佛國土演布道教。阿僧祇諸佛如來，盡知所出之處，一一分別亦無我想。復於諸佛如來、至真、等正覺，聞深法要奉持承受，不捨諸法之本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不然。何以故？各各自空，空性不知有性，有性不知無性。猶如菩薩摩訶薩一念之頃，知無量恒沙剎土諸佛世界，成劫敗劫一一知之。了知其中而無他相，諸法因緣自生自滅，本我因空生生不滅。復觀無量阿僧祇剎土，觀見諸菩薩受慧莊嚴剎土，淨眾生種，因彼佛國土演布道教。阿僧祇諸佛如來，盡知所出之處，一一分別亦無我想。復於諸佛如來、至真、等正覺，聞深法要奉持承受，不捨諸法之本。

「爾時，菩薩亦不自見有我無我，行菩薩行不見有行，是謂因有起於無相，於中不自滅相。身雖生觀亦不自見無所覺知，已無所覺亦無此念起吾我想，自校計已便能分別一切諸法。無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣更樂，乃至生老死亦復如是。爾時，具行菩薩復作是念：『一切諸法因緣相生、因緣相滅。』從初發意乃至成佛，一一觀了諸法之相，緣生則生、緣滅則滅，無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則更樂滅，更樂滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死憂悲苦惱滅。取要言之、五盛陰眾行之本，無猗不可猗，然知起所從來處，於彼自省觀諸法界，法慧清淨不捨辯才。菩薩摩訶薩思惟分別十二因緣，云何無明緣行？於是善男子、女人，由無明本造善惡行，盡生十二諸不善本，漸漸成五盛形，是謂無明緣行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩亦不自見有我無我，行菩薩行不見有行，是謂因有起於無相，於中不自滅相。身雖生觀亦不自見無所覺知，已無所覺亦無此念起吾我想，自校計已便能分別一切諸法。無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣更樂，乃至生老死亦復如是。爾時，具行菩薩復作是念：『一切諸法因緣相生、因緣相滅。』從初發意乃至成佛，一一觀了諸法之相，緣生則生、緣滅則滅，無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則更樂滅，更樂滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死憂悲苦惱滅。取要言之、五盛陰眾行之本，無猗不可猗，然知起所從來處，於彼自省觀諸法界，法慧清淨不捨辯才。菩薩摩訶薩思惟分別十二因緣，云何無明緣行？於是善男子、女人，由無明本造善惡行，盡生十二諸不善本，漸漸成五盛形，是謂無明緣行。」

爾時，過行比丘即從座起，偏露右臂右膝著地，叉手白佛言：「如我所學十二因緣甚深之法，我今當說。無明緣行便生十二，行緣識便生十二，識緣名色便生十二，名色緣更樂便生十二，更樂緣六入便生十二，六入緣愛便生十二，愛緣受便生十二，受緣有便生十二，有緣生老病死憂悲苦惱復生十二。如我所解十二因緣，癡滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則更樂滅，更樂滅則六入滅，六入滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生老病死憂悲苦惱滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，過行比丘即從座起，偏露右臂右膝著地，叉手白佛言：「如我所學十二因緣甚深之法，我今當說。無明緣行便生十二，行緣識便生十二，識緣名色便生十二，名色緣更樂便生十二，更樂緣六入便生十二，六入緣愛便生十二，愛緣受便生十二，受緣有便生十二，有緣生老病死憂悲苦惱復生十二。如我所解十二因緣，癡滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則更樂滅，更樂滅則六入滅，六入滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生老病死憂悲苦惱滅。」

佛言：「比丘！不壞法相，猶如幻師住於此地現其幻法，然彼幻法不損此地，地亦不損幻法。然此幻師造作此化無有晝夜，其有見此幻者悉皆信解。菩薩摩訶薩亦復如是，以神足力分別十二因緣。無佛境界現其剎土，本無有世今現有世，復以有佛剎土能現無佛剎土，以無色剎土現有形色，不以一壞二，不以二壞一。何以故？如彼幻法能使一切世界盡如幻術，猶如一切世界隨人所喜盡為幻法，幻有若干非有一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！不壞法相，猶如幻師住於此地現其幻法，然彼幻法不損此地，地亦不損幻法。然此幻師造作此化無有晝夜，其有見此幻者悉皆信解。菩薩摩訶薩亦復如是，以神足力分別十二因緣。無佛境界現其剎土，本無有世今現有世，復以有佛剎土能現無佛剎土，以無色剎土現有形色，不以一壞二，不以二壞一。何以故？如彼幻法能使一切世界盡如幻術，猶如一切世界隨人所喜盡為幻法，幻有若干非有一法。

「或有幻法名曰無量諸法門，菩薩得此幻法者，便能現一切諸法皆如幻法，已得幻法便得幻智而不忘失，已得幻智便得幻行能盡眾苦。菩薩摩訶薩已獲幻智行幻，便能於中以幻智盡能分別眾行，一一思惟不失本際，如彼幻法不依內地，現於外法亦不依外，使諸眾生現有內法。菩薩摩訶薩亦復如是，不以空性內外分別，言：『我當越一切世界。』亦不以世界在內外空法。何以故？虛空性爾不壞法界，法界不壞空性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有幻法名曰無量諸法門，菩薩得此幻法者，便能現一切諸法皆如幻法，已得幻法便得幻智而不忘失，已得幻智便得幻行能盡眾苦。菩薩摩訶薩已獲幻智行幻，便能於中以幻智盡能分別眾行，一一思惟不失本際，如彼幻法不依內地，現於外法亦不依外，使諸眾生現有內法。菩薩摩訶薩亦復如是，不以空性內外分別，言：『我當越一切世界。』亦不以世界在內外空法。何以故？虛空性爾不壞法界，法界不壞空性。

「菩薩摩訶薩於中得虛空性，種種觀一切法界，亦不觀法界亦不壞法界，不但不見此世界有若干形，亦不見眾生善行惡行之報，一一分別究尋其事，性空自爾無能使爾。觀已復觀分別三有，於中計校十二因緣，由癡起眼識有三行事。云何為三？猶如，族姓子！眼見外色，若善不善盡不分別，斯由本識無明行染。或復善男子、善女人，起身口意行三不善法，意漸自悟：『咄我本所造，由無明本今乃致十二因緣。』知從無明不能自改。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩於中得虛空性，種種觀一切法界，亦不觀法界亦不壞法界，不但不見此世界有若干形，亦不見眾生善行惡行之報，一一分別究尋其事，性空自爾無能使爾。觀已復觀分別三有，於中計校十二因緣，由癡起眼識有三行事。云何為三？猶如，族姓子！眼見外色，若善不善盡不分別，斯由本識無明行染。或復善男子、善女人，起身口意行三不善法，意漸自悟：『咄我本所造，由無明本今乃致十二因緣。』知從無明不能自改。

「復次，善男子、善女人由癡致行，眾罪根原由罪而生：『我今當念寂靜定意，觀此十二因緣為由癡耶？為從行乎？』復自思惟：『無明澹靜隱匿之法，何由能出諸緣著乎？非我身口行造，無由得生？』是謂菩薩摩訶薩分別三行而無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子、善女人由癡致行，眾罪根原由罪而生：『我今當念寂靜定意，觀此十二因緣為由癡耶？為從行乎？』復自思惟：『無明澹靜隱匿之法，何由能出諸緣著乎？非我身口行造，無由得生？』是謂菩薩摩訶薩分別三行而無所有。

「菩薩摩訶薩得空觀定意，分別十二因緣，緣癡有行便有緣報，癡非本原，何由而有行乎？身口意法三事相因乃生諸法。所以如來於無數劫，分別思惟十二因緣，今得成佛始得信解。吾初發意求菩薩道，捨身受身分別十二因緣，思惟苦本未盡其原。今我成如來、至真、等正覺，乃得暢達十二因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩得空觀定意，分別十二因緣，緣癡有行便有緣報，癡非本原，何由而有行乎？身口意法三事相因乃生諸法。所以如來於無數劫，分別思惟十二因緣，今得成佛始得信解。吾初發意求菩薩道，捨身受身分別十二因緣，思惟苦本未盡其原。今我成如來、至真、等正覺，乃得暢達十二因緣。」

佛復告過行比丘：「汝今雖在如來前說十二因緣，未能具其原本。何以故本無？如來、至真、等正覺住壽經恒沙劫，宣說十二因緣猶不能盡，何況汝今欲得盡乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告過行比丘：「汝今雖在如來前說十二因緣，未能具其原本。何以故本無？如來、至真、等正覺住壽經恒沙劫，宣說十二因緣猶不能盡，何況汝今欲得盡乎？」

爾時，彼比丘在如來前極懷慚愧：「將我得無失神足乎？」即從座起頭面禮世尊足，便退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼比丘在如來前極懷慚愧：「將我得無失神足乎？」即從座起頭面禮世尊足，便退而去。

菩薩瓔珞經心品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經心品第十一

爾時，座上諸欲天人、諸色天人、天、龍、鬼神、乾沓惒、阿須倫、迦留羅、旃陀羅、摩休勒，聞如來、至真、等正覺說此甚深之法，皆有渴仰欲得見如來正心定意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座上諸欲天人、諸色天人、天、龍、鬼神、乾沓惒、阿須倫、迦留羅、旃陀羅、摩休勒，聞如來、至真、等正覺說此甚深之法，皆有渴仰欲得見如來正心定意。

爾時，世尊知眾生心中所念，欲令眾會心定三昧。爾時，世尊即於座上入面現定意，令諸菩薩摩訶薩皆悉見之。去此十五江河沙數，有佛土名曰如幻，佛名等心如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。彼國清淨不猗想著，無有餓鬼、畜生、地獄道，所行純厚不自計我，心不趣小亦無聲聞辟支佛音。令一切會皆悉見之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知眾生心中所念，欲令眾會心定三昧。爾時，世尊即於座上入面現定意，令諸菩薩摩訶薩皆悉見之。去此十五江河沙數，有佛土名曰如幻，佛名等心如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。彼國清淨不猗想著，無有餓鬼、畜生、地獄道，所行純厚不自計我，心不趣小亦無聲聞辟支佛音。令一切會皆悉見之。

爾時，世尊從彼定起，復入月盛定意，令一切眾生盡見金色，悉聞十方諸佛說無相行：「云何為無相？諸法寂然澹泊無形，諸法不起忍諸恚怒，諸法攝心不起外想，諸法定意現已國淨，諸法善觀不以劫數為限，諸法樂行永離恩愛，諸法現明不生癡想。諸法去貪，具足施度無極；諸法無有所犯，具足戒度無極；諸法不起恚想，具足忍度無極；諸法精進無有懈怠，具足進度無極；諸法不興亂意，攝心不起常樂於禪，具足禪度無極；諸法盡除愚惑無他異念，具足智度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從彼定起，復入月盛定意，令一切眾生盡見金色，悉聞十方諸佛說無相行：「云何為無相？諸法寂然澹泊無形，諸法不起忍諸恚怒，諸法攝心不起外想，諸法定意現已國淨，諸法善觀不以劫數為限，諸法樂行永離恩愛，諸法現明不生癡想。諸法去貪，具足施度無極；諸法無有所犯，具足戒度無極；諸法不起恚想，具足忍度無極；諸法精進無有懈怠，具足進度無極；諸法不興亂意，攝心不起常樂於禪，具足禪度無極；諸法盡除愚惑無他異念，具足智度無極。

「復有名四意止，菩薩摩訶薩所修行法。云何為四意止？若有善男子、女人，分別內身意止，從頭至足一一分別生不淨觀，自觀己身觀他人身，自觀己心觀他人心，內外諸法悉皆如是。菩薩摩訶薩復自觀諸法：四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八賢聖道，是謂菩薩摩訶薩無相行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有名四意止，菩薩摩訶薩所修行法。云何為四意止？若有善男子、女人，分別內身意止，從頭至足一一分別生不淨觀，自觀己身觀他人身，自觀己心觀他人心，內外諸法悉皆如是。菩薩摩訶薩復自觀諸法：四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八賢聖道，是謂菩薩摩訶薩無相行。」

佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩自觀身已觀他人身，一一分別從頭至足起不淨想，是謂菩薩摩訶薩觀內外身悉無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩自觀身已觀他人身，一一分別從頭至足起不淨想，是謂菩薩摩訶薩觀內外身悉無所有。」

爾時，世尊即說此偈而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說此偈而歎頌曰：

「不猗心意識， 分別諸行本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不猗心意識， 分別諸行本，

道存無想念， 乃應賢聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道存無想念， 乃應賢聖諦。

佛慧無邊涯， 不見有合離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧無邊涯， 不見有合離，

成佛由無相， 乃應果實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛由無相， 乃應果實行。

佛道本無二， 亦復無一相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛道本無二， 亦復無一相，

真人慈善普， 示現若干法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真人慈善普， 示現若干法。

本我不造我， 染有成五陰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本我不造我， 染有成五陰，

聖諦慧無量， 進趣自滅意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖諦慧無量， 進趣自滅意。

不有亦不無， 生死起染著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不有亦不無， 生死起染著，

滅相自成佛， 故號天中天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅相自成佛， 故號天中天。

生值人道難， 六根完具難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生值人道難， 六根完具難，

滅十二緣難， 生天受福難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅十二緣難， 生天受福難。

遭遇賢聖難， 入定除想難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遭遇賢聖難， 入定除想難，

觀內外身難， 面受聖教難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀內外身難， 面受聖教難。」

爾時，世尊說此偈已，座上諸天、人民、天龍、鬼神、八部之眾，皆發無上正真道意，復有無數眾生得不起法忍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，座上諸天、人民、天龍、鬼神、八部之眾，皆發無上正真道意，復有無數眾生得不起法忍也。

菩薩瓔珞經四聖諦品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經四聖諦品第十二

爾時，佛告文殊師利：「過去無數阿僧祇劫有佛，名大身如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。剎名空寂，正於此處成無上等正覺，與四部眾說微妙法四賢聖諦，廣化眾生皆令至無餘泥洹界而取滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告文殊師利：「過去無數阿僧祇劫有佛，名大身如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。剎名空寂，正於此處成無上等正覺，與四部眾說微妙法四賢聖諦，廣化眾生皆令至無餘泥洹界而取滅度。

「云何四聖諦？一為無量聖諦，菩薩得此聖諦者，一念之中自滅心垢亦能滅他心垢，不見塵垢有盡無盡；二名行盡聖諦，菩薩得此聖諦者，一念之中盡令眾生覺了身口意行，若善、若惡盡趣道門，悉令眾生至無餘泥洹界；三名速疾聖諦，菩薩得此聖諦者，能使一切眾生彈指之頃盡成佛道，無限無量不可稱數一日成道，復令無數阿僧祇剎土眾生之類，各生善心興敬供養諸佛世尊，香華繒綵作倡伎樂，阿僧祇諸佛剎土化作一寶蓋，而用供養出過諸天世人上，盡持天上自然飲食、衣被、床、臥具、病瘦、醫藥，一念之頃悉能成辦；四名曰等聖諦，菩薩得此聖諦者，能使一切眾生盡同一趣無若干相，於無餘泥洹界而般泥洹，猶如焰幻野馬，世界空寂無形不可獲持。菩薩摩訶薩亦復如是，教化眾生淨佛國土，亦不見眾生有得度者，亦復不見受化者，非不有眾生非不無眾生，非不有淨眾生非不無淨眾生，非不有濁非不無濁，非不有受胎非不無受胎，非不有非不無有，非不有生死非不無生死，一一分別悉無所有，知十二因緣亦復如是，從癡至十二因緣非有非無，猶如野馬，世界不可獲持無近無遠，雖化眾生不見有化。菩薩摩訶薩亦復如是，觀諸如來、至真、等正覺，不見有起不見有滅，亦不有相亦不無相。如來、至真、等正覺以無相之法，教化眾生淨佛國土。雖有佛無有佛想，雖有法無有法想，雖有比丘僧無有比丘僧想，是謂，文殊師利！菩薩摩訶薩已得無相法者，住不退轉而無有礙。譬如有人於夢中或為國王、或為轉輪聖王，覺已便憶夢中所作亦不忘失。菩薩摩訶薩亦復如是，觀諸眾生成如來、至真、等正覺，亦不見有成相，亦不見無成相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何四聖諦？一為無量聖諦，菩薩得此聖諦者，一念之中自滅心垢亦能滅他心垢，不見塵垢有盡無盡；二名行盡聖諦，菩薩得此聖諦者，一念之中盡令眾生覺了身口意行，若善、若惡盡趣道門，悉令眾生至無餘泥洹界；三名速疾聖諦，菩薩得此聖諦者，能使一切眾生彈指之頃盡成佛道，無限無量不可稱數一日成道，復令無數阿僧祇剎土眾生之類，各生善心興敬供養諸佛世尊，香華繒綵作倡伎樂，阿僧祇諸佛剎土化作一寶蓋，而用供養出過諸天世人上，盡持天上自然飲食、衣被、床、臥具、病瘦、醫藥，一念之頃悉能成辦；四名曰等聖諦，菩薩得此聖諦者，能使一切眾生盡同一趣無若干相，於無餘泥洹界而般泥洹，猶如焰幻野馬，世界空寂無形不可獲持。菩薩摩訶薩亦復如是，教化眾生淨佛國土，亦不見眾生有得度者，亦復不見受化者，非不有眾生非不無眾生，非不有淨眾生非不無淨眾生，非不有濁非不無濁，非不有受胎非不無受胎，非不有非不無有，非不有生死非不無生死，一一分別悉無所有，知十二因緣亦復如是，從癡至十二因緣非有非無，猶如野馬，世界不可獲持無近無遠，雖化眾生不見有化。菩薩摩訶薩亦復如是，觀諸如來、至真、等正覺，不見有起不見有滅，亦不有相亦不無相。如來、至真、等正覺以無相之法，教化眾生淨佛國土。雖有佛無有佛想，雖有法無有法想，雖有比丘僧無有比丘僧想，是謂，文殊師利！菩薩摩訶薩已得無相法者，住不退轉而無有礙。譬如有人於夢中或為國王、或為轉輪聖王，覺已便憶夢中所作亦不忘失。菩薩摩訶薩亦復如是，觀諸眾生成如來、至真、等正覺，亦不見有成相，亦不見無成相。」

爾時，佛告諸會大眾：「爾時，大身如來，說法清淨無形不可見，豈異人乎？莫造斯觀。何以故？爾時大身如來，今文殊師利是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸會大眾：「爾時，大身如來，說法清淨無形不可見，豈異人乎？莫造斯觀。何以故？爾時大身如來，今文殊師利是。」

爾時，世尊便說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊便說此偈言：

「過去無數世， 佛號大身尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去無數世， 佛號大身尊，

於此成正覺， 無有邪部行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此成正覺， 無有邪部行。

恒以無相法， 分別四聖諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以無相法， 分別四聖諦，

權現遊世界， 現有所諮受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 權現遊世界， 現有所諮受。

佛道不思議， 神力不可極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛道不思議， 神力不可極，

教化眾生類， 盡同為一相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化眾生類， 盡同為一相。

吾今自成佛， 三界第一尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾今自成佛， 三界第一尊，

不為彼所染， 不更生老死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為彼所染， 不更生老死。」

爾時，世尊說此偈已，有無量眾生皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，有無量眾生皆發無上正真道意。

菩薩瓔珞經成道品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經成道品第十三

爾時，有菩薩名無畏，曾供養過去無數諸佛，已得總持分別三世成敗所趣，即從座起偏露右臂，叉手長跪，白佛言：「唯然，世尊！今聞如來、至真、等正覺說四賢聖難有之法，未曾所聞、未曾所見。若有善男子、善女人，受持諷誦四聖諦名者，便能與人作良祐福田。何以故？世尊！此善男子、女人，興建弘誓不自為身，欲於空際濟度眾生，皆得至無餘泥洹界而般泥洹。菩薩摩訶薩得此四聖諦者，觀了眾生悉無所有，空觀菩薩不自有身亦無眾生，執弘誓之心，以空舉空，於無數劫積功累德，觀見諸佛出現於世。分別諸法無有形貌，不著世利，利衰毀譽稱譏苦樂，亦知眾生我人壽命、當來過去現在心識，一一分別能使成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩名無畏，曾供養過去無數諸佛，已得總持分別三世成敗所趣，即從座起偏露右臂，叉手長跪，白佛言：「唯然，世尊！今聞如來、至真、等正覺說四賢聖難有之法，未曾所聞、未曾所見。若有善男子、善女人，受持諷誦四聖諦名者，便能與人作良祐福田。何以故？世尊！此善男子、女人，興建弘誓不自為身，欲於空際濟度眾生，皆得至無餘泥洹界而般泥洹。菩薩摩訶薩得此四聖諦者，觀了眾生悉無所有，空觀菩薩不自有身亦無眾生，執弘誓之心，以空舉空，於無數劫積功累德，觀見諸佛出現於世。分別諸法無有形貌，不著世利，利衰毀譽稱譏苦樂，亦知眾生我人壽命、當來過去現在心識，一一分別能使成就。」

爾時，無畏菩薩復白佛言：「云何？世尊！眾生之類不可稱記，非是羅漢辟支所及，過去恒沙無央數佛，頗有發意求菩薩道，言：『我久久當成無上正真之道，我能盡虛空際知虛空際眾生根本，已能分別虛空眾生，復能分別識有趣無趣，如是等眾生盡令一日之中能使成道。』有此不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無畏菩薩復白佛言：「云何？世尊！眾生之類不可稱記，非是羅漢辟支所及，過去恒沙無央數佛，頗有發意求菩薩道，言：『我久久當成無上正真之道，我能盡虛空際知虛空際眾生根本，已能分別虛空眾生，復能分別識有趣無趣，如是等眾生盡令一日之中能使成道。』有此不乎？」

爾時，世尊告無畏菩薩曰：「當來過去今現在識，非汝境界所能分別，今汝發問者皆佛威神。何以故？如來、至真、等正覺乃能一一宣暢深法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告無畏菩薩曰：「當來過去今現在識，非汝境界所能分別，今汝發問者皆佛威神。何以故？如來、至真、等正覺乃能一一宣暢深法。」

佛言：「族姓子！過去識如汝所問，盡知識流轉天上人中四道，乃至八部識所經歷所趣盡能分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！過去識如汝所問，盡知識流轉天上人中四道，乃至八部識所經歷所趣盡能分別。」

無畏菩薩白佛言：「如來、至真、等正覺發弘誓心，盡能拔濟過去當來今現在。云何一日之中盡得成佛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏菩薩白佛言：「如來、至真、等正覺發弘誓心，盡能拔濟過去當來今現在。云何一日之中盡得成佛耶？」

佛言：「無畏菩薩所問甚大，今當為汝一一分別，知其所趣所問。過去識不於過去中使過去識令得成佛，不於現在中使現在識令得成佛，不於未來中使未來識得至成佛。何以故？過去識非本過去識，未來識非未來識，現在識非現在識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無畏菩薩所問甚大，今當為汝一一分別，知其所趣所問。過去識不於過去中使過去識令得成佛，不於現在中使現在識令得成佛，不於未來中使未來識得至成佛。何以故？過去識非本過去識，未來識非未來識，現在識非現在識。

「無畏菩薩當知，過去成佛有三事行。云何為三？有初心、有生心、有眾生心。云何為初心？無畏菩薩當知，本無如來、至真、等正覺，即於彼而教化之，同日同時盡成佛道，是謂初心。云何生心？所謂生心者，已受塵垢方當滅心除垢。云何為眾生心？如有眾生從劫至劫乃至百千劫，復盡無數生死塵勞；然此菩薩摩訶薩，要當滅彼無數塵勞，及濟無數眾生。是謂，無畏菩薩！於過去中成就三事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無畏菩薩當知，過去成佛有三事行。云何為三？有初心、有生心、有眾生心。云何為初心？無畏菩薩當知，本無如來、至真、等正覺，即於彼而教化之，同日同時盡成佛道，是謂初心。云何生心？所謂生心者，已受塵垢方當滅心除垢。云何為眾生心？如有眾生從劫至劫乃至百千劫，復盡無數生死塵勞；然此菩薩摩訶薩，要當滅彼無數塵勞，及濟無數眾生。是謂，無畏菩薩！於過去中成就三事。

「無畏當知，如來、至真、等正覺，於當來世亦當具三法。云何為三？如當來心未受現在是亦可進。復次，無畏！未來心已經一日便有塵垢，菩薩摩訶薩要當滅一日塵垢。族姓子當知，未來移轉從一劫至百劫，乃至無數阿僧祇劫，如來、至真、等正覺知此身識及與塵勞，是謂於未來中當具此三法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無畏當知，如來、至真、等正覺，於當來世亦當具三法。云何為三？如當來心未受現在是亦可進。復次，無畏！未來心已經一日便有塵垢，菩薩摩訶薩要當滅一日塵垢。族姓子當知，未來移轉從一劫至百劫，乃至無數阿僧祇劫，如來、至真、等正覺知此身識及與塵勞，是謂於未來中當具此三法。」

佛復告族姓子：「如來、至真、等正覺，於現在中復當具是三法。云何為三？初識現在未染塵勞，即令彼識一日滅度。若一、若二便生塵勞，能滅一二及與塵勞，然彼乃得成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「如來、至真、等正覺，於現在中復當具是三法。云何為三？初識現在未染塵勞，即令彼識一日滅度。若一、若二便生塵勞，能滅一二及與塵勞，然彼乃得成佛。」

佛復告族姓子：「若於現在，從一身至百千身生諸塵勞，是謂菩薩摩訶薩於現在中具足三法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「若於現在，從一身至百千身生諸塵勞，是謂菩薩摩訶薩於現在中具足三法。」

佛復告無畏菩薩：「過去初心一日度者，即是過去普施如來、至真、等正覺。過去生心蒙得度者，即是無等如來、至真、等正覺。過去眾生蒙得濟者，即是原本如來、至真、等正覺。未來初心蒙得度者，即是空色如來、至真、等正覺。未來一二蒙得度者，即是空門如來、至真、等正覺。未來無數身蒙得度者，即是定意如來、至真、等正覺。現在初心得度者，即是無身如來、至真、等正覺。現在一二身得度者，即是善星宿如來、至真、等正覺。現在無數身得度者，即是月光如來、至真、等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告無畏菩薩：「過去初心一日度者，即是過去普施如來、至真、等正覺。過去生心蒙得度者，即是無等如來、至真、等正覺。過去眾生蒙得濟者，即是原本如來、至真、等正覺。未來初心蒙得度者，即是空色如來、至真、等正覺。未來一二蒙得度者，即是空門如來、至真、等正覺。未來無數身蒙得度者，即是定意如來、至真、等正覺。現在初心得度者，即是無身如來、至真、等正覺。現在一二身得度者，即是善星宿如來、至真、等正覺。現在無數身得度者，即是月光如來、至真、等正覺。

「云何？族姓子！汝於九品中何所志趣？為欲從過去初心耶？過去生心耶？過去眾生心耶？為欲從未來初心耶？未來一二心耶？未來無數劫心耶？為欲從現在初心耶？現在一二心耶？現在無數心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何？族姓子！汝於九品中何所志趣？為欲從過去初心耶？過去生心耶？過去眾生心耶？為欲從未來初心耶？未來一二心耶？未來無數劫心耶？為欲從現在初心耶？現在一二心耶？現在無數心耶？」

爾時，無畏菩薩前白佛言：「如我初發心求無上正真道，未能自知為求何道。今聞如來說九品行，今始欲發弘誓大心，欲度過去初心未受塵垢者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無畏菩薩前白佛言：「如我初發心求無上正真道，未能自知為求何道。今聞如來說九品行，今始欲發弘誓大心，欲度過去初心未受塵垢者。」

佛言：「止！止！族姓子！汝今已墜墮初心，云何欲得於初心成無上等正覺乎？此則不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「止！止！族姓子！汝今已墜墮初心，云何欲得於初心成無上等正覺乎？此則不然。」

無畏菩薩白佛言：「世尊！今於過去初心已墜落，願欲求過去度生心眾生普同等慧成無上等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏菩薩白佛言：「世尊！今於過去初心已墜落，願欲求過去度生心眾生普同等慧成無上等正覺。」

佛言：「汝今已越此境墜墮下地，未能成辦拔濟眾生成無上等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝今已越此境墜墮下地，未能成辦拔濟眾生成無上等正覺。」

爾時，無畏菩薩復白佛言：「云何？世尊！於過去塵勞眾生，發弘誓心得成無上等正覺不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無畏菩薩復白佛言：「云何？世尊！於過去塵勞眾生，發弘誓心得成無上等正覺不乎？」

佛言：「無也。何以故？過去無數已滅已盡，非今現身盡彼塵勞，以是故不得成無上等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無也。何以故？過去無數已滅已盡，非今現身盡彼塵勞，以是故不得成無上等正覺。」

爾時，無畏菩薩白佛言：「我今於過去三分永無所得。在上亦不在下故，不得無上至真等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無畏菩薩白佛言：「我今於過去三分永無所得。在上亦不在下故，不得無上至真等正覺。」

「何以故？汝本發弘誓心，非彼非此故不得成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？汝本發弘誓心，非彼非此故不得成。」

無畏菩薩白佛言：「云何？世尊！我今欲捨未來一二，捨未來塵勞，復可從現在初心得成無上等正覺不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏菩薩白佛言：「云何？世尊！我今欲捨未來一二，捨未來塵勞，復可從現在初心得成無上等正覺不乎？」

佛言：「不也。汝本發意心係有在，如來、至真、等正覺隨其變化觀見國土，應適係有在，非汝本願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。汝本發意心係有在，如來、至真、等正覺隨其變化觀見國土，應適係有在，非汝本願。」

無畏菩薩白佛言：「世尊！於未來中捨一心二心，復於未來中捨塵勞眾生，復於現在捨現在眾生，頗於現在一心二心眾生，使成無上等正覺不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏菩薩白佛言：「世尊！於未來中捨一心二心，復於未來中捨塵勞眾生，復於現在捨現在眾生，頗於現在一心二心眾生，使成無上等正覺不乎？」

佛言：「無也。何以故？汝本發意心係有在，非汝本願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無也。何以故？汝本發意心係有在，非汝本願。」

無畏菩薩白佛言：「世尊！且捨一心二心，復捨未來眾生塵勞，復捨現在初心，復捨現在一心二心，今欲發願於現在塵勞眾生，為可得不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏菩薩白佛言：「世尊！且捨一心二心，復捨未來眾生塵勞，復捨現在初心，復捨現在一心二心，今欲發願於現在塵勞眾生，為可得不乎？」

佛言：「不也。何以故？已過此境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。何以故？已過此境。」

時無畏菩薩白佛言：「世尊！今日如來於九品中為在何地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無畏菩薩白佛言：「世尊！今日如來於九品中為在何地？」

佛言：「吾捨過去三、未來三、現在三。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「吾捨過去三、未來三、現在三。」

「復可於未來初心成等正覺，使未來初心眾生成等正覺不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復可於未來初心成等正覺，使未來初心眾生成等正覺不乎？」

佛言：「無也。何以故？汝身非未來。云何欲得成等正覺度未來眾生？此事不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無也。何以故？汝身非未來。云何欲得成等正覺度未來眾生？此事不然。」

無畏菩薩白佛言：「世尊！我今墜墮未來初心，復欲發弘誓願於未來一二心成等正覺不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏菩薩白佛言：「世尊！我今墜墮未來初心，復欲發弘誓願於未來一二心成等正覺不乎？」

佛言：「然也！果汝所願。何以故。汝本無數阿僧祇劫恒發弘誓廣大之心，即於此身當昇上方清淨世界於中成佛，如今汝號無畏如來、至真、等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「然也！果汝所願。何以故。汝本無數阿僧祇劫恒發弘誓廣大之心，即於此身當昇上方清淨世界於中成佛，如今汝號無畏如來、至真、等正覺。」

無畏菩薩得受別已，歡喜踊躍，即自面見清淨世界，所化眾生如己無異。何以故？皆佛威神令彼悉見。爾時，無畏菩薩白佛言：「世尊！我今復發弘誓心，供養無數恒沙諸佛，願欲度未來塵勞眾生於中成等正覺可獲不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏菩薩得受別已，歡喜踊躍，即自面見清淨世界，所化眾生如己無異。何以故？皆佛威神令彼悉見。爾時，無畏菩薩白佛言：「世尊！我今復發弘誓心，供養無數恒沙諸佛，願欲度未來塵勞眾生於中成等正覺可獲不乎？」

佛言：「不也。汝求道已來心不中際，除二在塵勞眾生中，成如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。汝求道已來心不中際，除二在塵勞眾生中，成如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。」