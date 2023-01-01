菩薩瓔珞經卷第一(一名現在報) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經卷第一(一名現在報)

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

普稱品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普稱品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在摩竭界普勝講堂，與大比丘眾俱，比丘十千、菩薩萬五千人，一切大聖靡不雲集。諸德具足不捨總持，其志弘普無所不包，辯才通達除去疑網，遊於神通解說深義，以權方便適化隨宜，慈及下劣得至彼岸，宣暢如來三昧正受。諸佛嗟歎天人所敬，所願自在而無罣礙，普遊殊勝奇特之域，神足變化眾相具足，降伏眾魔曉了法慧。分別諸法深知本際，觀察眾生昔所根原，演暢道品空無相願，於世八事而無染著，加以大慈救濟眾生，護身口意無有邪見，志崇精進心若金剛。雖執勤勞於無數劫，心恒勇猛無有厭惓。在諸大眾現師子威，降伏異學令不有退，以聖別號而印可之，諸佛遊處悉皆履行，皆是正覺之所修行。嚴淨道場巍巍無量，若行若坐入無底慧，心恒悅豫亦無怯弱，所講演法平等無二，以成未成視如同類，功稱名勳常得自在，修深法要訓以道教，若在大眾威相光光，神智妙達不可稱計。彈指之頃，遊於無量諸佛國土，供養十方諸正覺等。其名曰：歡曜菩薩、山雷菩薩、慧密菩薩、普明菩薩、濟彼菩薩、總持菩薩、金剛菩薩、石磨王菩薩、雷震菩薩、雨渧菩薩、善算菩薩、智積菩薩、法上菩薩、息意菩薩、除幻菩薩、善稱菩薩、虛空藏菩薩、威力菩薩、焰光菩薩、識機菩薩、盡慧菩薩、無邊際菩薩、堅固志菩薩、月光菩薩、法熾菩薩、無見菩薩、無等菩薩、日盛明菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在摩竭界普勝講堂，與大比丘眾俱，比丘十千、菩薩萬五千人，一切大聖靡不雲集。諸德具足不捨總持，其志弘普無所不包，辯才通達除去疑網，遊於神通解說深義，以權方便適化隨宜，慈及下劣得至彼岸，宣暢如來三昧正受。諸佛嗟歎天人所敬，所願自在而無罣礙，普遊殊勝奇特之域，神足變化眾相具足，降伏眾魔曉了法慧。分別諸法深知本際，觀察眾生昔所根原，演暢道品空無相願，於世八事而無染著，加以大慈救濟眾生，護身口意無有邪見，志崇精進心若金剛。雖執勤勞於無數劫，心恒勇猛無有厭惓。在諸大眾現師子威，降伏異學令不有退，以聖別號而印可之，諸佛遊處悉皆履行，皆是正覺之所修行。嚴淨道場巍巍無量，若行若坐入無底慧，心恒悅豫亦無怯弱，所講演法平等無二，以成未成視如同類，功稱名勳常得自在，修深法要訓以道教，若在大眾威相光光，神智妙達不可稱計。彈指之頃，遊於無量諸佛國土，供養十方諸正覺等。其名曰：歡曜菩薩、山雷菩薩、慧密菩薩、普明菩薩、濟彼菩薩、總持菩薩、金剛菩薩、石磨王菩薩、雷震菩薩、雨渧菩薩、善算菩薩、智積菩薩、法上菩薩、息意菩薩、除幻菩薩、善稱菩薩、虛空藏菩薩、威力菩薩、焰光菩薩、識機菩薩、盡慧菩薩、無邊際菩薩、堅固志菩薩、月光菩薩、法熾菩薩、無見菩薩、無等菩薩、日盛明菩薩。

如是十方諸佛世界眾菩薩等，普來雲集詣忍世界，欲聽如來說法瓔珞，大智根門趣菩薩藏，不可思議權現無量。及賢劫中彌勒、濡首，十六大聖颰陀惒等，八大神士、帝釋四天王與忉利天人、俱焰天、兜術天、不憍樂天、化自在天、魔子導師、梵天王、梵淨天王、善梵天王、梵具足天王、大神妙天、淨居天、離垢光天，上至一善住天、燕居無善神，及諸樹神、山神、金翅鳥神，及餘一切諸大尊神，一一尊復尊，及諸天、龍、鬼神、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人及非人，各與眷屬來詣佛所，稽首畢而立侍焉。比丘、比丘尼、清信士、清信女，各自修敬，前為佛作禮，各坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十方諸佛世界眾菩薩等，普來雲集詣忍世界，欲聽如來說法瓔珞，大智根門趣菩薩藏，不可思議權現無量。及賢劫中彌勒、濡首，十六大聖颰陀惒等，八大神士、帝釋四天王與忉利天人、俱焰天、兜術天、不憍樂天、化自在天、魔子導師、梵天王、梵淨天王、善梵天王、梵具足天王、大神妙天、淨居天、離垢光天，上至一善住天、燕居無善神，及諸樹神、山神、金翅鳥神，及餘一切諸大尊神，一一尊復尊，及諸天、龍、鬼神、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人及非人，各與眷屬來詣佛所，稽首畢而立侍焉。比丘、比丘尼、清信士、清信女，各自修敬，前為佛作禮，各坐一面。

爾時，世尊與若干百千之眾營從圍繞。佛昇嚴淨高廣師子之座，與諸大眾說法瓔珞。佛在眾中如須彌山，晃若金𧂐，威神光明超世無雙，道德威儀巍巍無量，放大光明靡所不照。復以神變感動十方，應時空中尋有百千寶珓珞蓋，眾珍雜廁遍覆其上，無價寶珠照虛空珠，懸處空中光從珠出，色像無比。於其空中，而興微雲雨諸香華。時，空中華積至于膝，復出大音遍滿世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與若干百千之眾營從圍繞。佛昇嚴淨高廣師子之座，與諸大眾說法瓔珞。佛在眾中如須彌山，晃若金𧂐，威神光明超世無雙，道德威儀巍巍無量，放大光明靡所不照。復以神變感動十方，應時空中尋有百千寶珓珞蓋，眾珍雜廁遍覆其上，無價寶珠照虛空珠，懸處空中光從珠出，色像無比。於其空中，而興微雲雨諸香華。時，空中華積至于膝，復出大音遍滿世界。

時有菩薩名曰普照，承佛聖旨，即從座起長跪叉手，前白佛言：「今所神感未曾見聞，此何瑞應乃至於斯？唯願大聖敷演其義，使諸會者永無狐疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有菩薩名曰普照，承佛聖旨，即從座起長跪叉手，前白佛言：「今所神感未曾見聞，此何瑞應乃至於斯？唯願大聖敷演其義，使諸會者永無狐疑。」

佛告普照：「還復汝座。吾當與汝一一分別法瓔珞義，修立根門超越妄想，近一切智諸通慧地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普照：「還復汝座。吾當與汝一一分別法瓔珞義，修立根門超越妄想，近一切智諸通慧地。」

爾時，世尊復以神足，觀諸菩薩所入定意，其法名曰道樹瓔珞，淨諸大士莊嚴道場，覺道正法而無所畏，遊諸聖慧而得自在，所入道門不失辯才。復以神通瓔珞其座，演暢分別不退轉地，解一法界空無所有。觀察眾生利鈍之性，堅固其心決一切法，除去塵勞隨順法要，所言信用無所染著，應對無疑來往發遣，說無礙智永離縛著，積功累德不懷希望，所說諸法真如審諦，不計有為當有成辦，相則無相，為興相為？曉了深妙十二緣起，尋究根源而不可限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復以神足，觀諸菩薩所入定意，其法名曰道樹瓔珞，淨諸大士莊嚴道場，覺道正法而無所畏，遊諸聖慧而得自在，所入道門不失辯才。復以神通瓔珞其座，演暢分別不退轉地，解一法界空無所有。觀察眾生利鈍之性，堅固其心決一切法，除去塵勞隨順法要，所言信用無所染著，應對無疑來往發遣，說無礙智永離縛著，積功累德不懷希望，所說諸法真如審諦，不計有為當有成辦，相則無相，為興相為？曉了深妙十二緣起，尋究根源而不可限。

是時，普照菩薩復從座起，前白佛言：「願欲所問，唯然聽者，乃自宣陳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，普照菩薩復從座起，前白佛言：「願欲所問，唯然聽者，乃自宣陳。」

佛言：「善哉！在所欲問，若有疑者便自演暢，如來當為具發遣之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！在所欲問，若有疑者便自演暢，如來當為具發遣之。」

是時，普照見聽喜踊，尋時問曰：「何謂菩薩法瓔珞身？何謂菩薩除其妄見？何謂菩薩起出世法？何謂菩薩遊至世界？何謂菩薩親近如來？何謂菩薩不處母胎？何謂菩薩生輒神識不有錯亂？何謂菩薩而懷篤信？云何菩薩不自為己？何謂菩薩救眾緣苦？何謂菩薩法施財施？何謂菩薩分別空義？何謂菩薩除其陰蓋？何謂菩薩廣熾法戒？何謂菩薩聞法無厭？何謂菩薩遊戲止觀？何謂菩薩奉修禁戒？何謂菩薩誓離世法？何謂菩薩不處家業？何謂菩薩無著？何謂菩薩一坐一起？何謂菩薩口密心非？其所問義旨要如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，普照見聽喜踊，尋時問曰：「何謂菩薩法瓔珞身？何謂菩薩除其妄見？何謂菩薩起出世法？何謂菩薩遊至世界？何謂菩薩親近如來？何謂菩薩不處母胎？何謂菩薩生輒神識不有錯亂？何謂菩薩而懷篤信？云何菩薩不自為己？何謂菩薩救眾緣苦？何謂菩薩法施財施？何謂菩薩分別空義？何謂菩薩除其陰蓋？何謂菩薩廣熾法戒？何謂菩薩聞法無厭？何謂菩薩遊戲止觀？何謂菩薩奉修禁戒？何謂菩薩誓離世法？何謂菩薩不處家業？何謂菩薩無著？何謂菩薩一坐一起？何謂菩薩口密心非？其所問義旨要如是。」

佛言：「普照！善哉善哉！乃問如來如此之義。汝今諦聽，善思念之！戢在心懷，無令捨之在凡夫行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「普照！善哉善哉！乃問如來如此之義。汝今諦聽，善思念之！戢在心懷，無令捨之在凡夫行。」

普照對曰：「唯然，世尊！願樂欲聞大聖之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照對曰：「唯然，世尊！願樂欲聞大聖之法。」

是時，世尊告普照曰：「行菩薩道，當念十德瓔珞其體。身口意法無說人短，於諸同學不興輕慢，心平若空亦無增減，棄諸惡趣不加害人，視彼眾生如己無異，志得由身所知無盡。復以四諦教授眾生，持心寂然令寤使成。復以眾智瓔珞妙門，訓化二乘得至所趣，勤大乘學觀達諸法，修如來行功勳之德，教導以漸不行暴逸。自省己過不譏彼短，踰出眾難，常愛樂法，寂定無亂，蠲除諸疑望見之事，有猶豫者使得時寤，不捨道心所造德本。又教化人使不毀戒，常以大哀為人說經，所遊世界不離諸佛，宣示禁戒逮一切智。復以照曜瓔珞莊嚴諸佛寶淨道場，光明瓔珞靡不周遍，悉照三千大千世界，蔽此日月使無光明，正使神妙釋梵四王，所有威光悉不復現。如來至真難測之光，獨明獨顯無有及者，是謂普照！修菩薩道十德瓔珞而自纏裹。常念諸佛供養如來，嗟歎聖教，勸化眾生使入道門。復告眾生發大弘誓，其所趣向聞佛名號，將養萌類願生彼國，志弘大普不懷怯弱，深入聖慧不恥下問，常樂微妙，所言柔和而無自大，好喜隱居除諸貪嫉，見有行者代其歡喜，以功德力瓔珞道樹，報力心力及乳脯力，諸聖所居解脫之力，常以此法育養眾生，慈悲喜護不捨眾生。護諸緣著拔去根本，觀了三世無去來今，善惡報應都無所生，法法自滅法法自生，法不見滅法不見生，心無想念無我人壽，亦無往來無所歸趣，復以空法瓔珞諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊告普照曰：「行菩薩道，當念十德瓔珞其體。身口意法無說人短，於諸同學不興輕慢，心平若空亦無增減，棄諸惡趣不加害人，視彼眾生如己無異，志得由身所知無盡。復以四諦教授眾生，持心寂然令寤使成。復以眾智瓔珞妙門，訓化二乘得至所趣，勤大乘學觀達諸法，修如來行功勳之德，教導以漸不行暴逸。自省己過不譏彼短，踰出眾難，常愛樂法，寂定無亂，蠲除諸疑望見之事，有猶豫者使得時寤，不捨道心所造德本。又教化人使不毀戒，常以大哀為人說經，所遊世界不離諸佛，宣示禁戒逮一切智。復以照曜瓔珞莊嚴諸佛寶淨道場，光明瓔珞靡不周遍，悉照三千大千世界，蔽此日月使無光明，正使神妙釋梵四王，所有威光悉不復現。如來至真難測之光，獨明獨顯無有及者，是謂普照！修菩薩道十德瓔珞而自纏裹。常念諸佛供養如來，嗟歎聖教，勸化眾生使入道門。復告眾生發大弘誓，其所趣向聞佛名號，將養萌類願生彼國，志弘大普不懷怯弱，深入聖慧不恥下問，常樂微妙，所言柔和而無自大，好喜隱居除諸貪嫉，見有行者代其歡喜，以功德力瓔珞道樹，報力心力及乳脯力，諸聖所居解脫之力，常以此法育養眾生，慈悲喜護不捨眾生。護諸緣著拔去根本，觀了三世無去來今，善惡報應都無所生，法法自滅法法自生，法不見滅法不見生，心無想念無我人壽，亦無往來無所歸趣，復以空法瓔珞諸根。

「吾昔成佛，皆由清淨空無之想，自致正覺。修行善本不造諸緣，興起善法無放逸行，去離世事不處俗法，所可演說流布十方，親侍禮拜諸佛世尊，所施清淨捨貪無欲，心意鮮潔而無垢穢，慧無邊際眼視通達，三礙六塵永已消盡，是謂菩薩法之瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾昔成佛，皆由清淨空無之想，自致正覺。修行善本不造諸緣，興起善法無放逸行，去離世事不處俗法，所可演說流布十方，親侍禮拜諸佛世尊，所施清淨捨貪無欲，心意鮮潔而無垢穢，慧無邊際眼視通達，三礙六塵永已消盡，是謂菩薩法之瓔珞。

「菩薩復當發弘誓心，莊嚴瓔珞智度無極，隨其本器而與授法，如所聞慧便能建立，應如斯行則不退轉，執意堅牢追從善友。所行言教終不虛妄，念常恭恪不違經業，心習深智受而不失，常專一心念不錯亂，了病深淺後乃投藥，意樂忍辱行步審諦。所施財物亦無適莫，其意清密而無煩憒，學習根本心不流馳。人欲聞法，尋常指示令知要道，設見困厄不自濟者，便能惠施自致珍寶，加以善本眾妙之行，勸人持戒，所聞智慧成菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復當發弘誓心，莊嚴瓔珞智度無極，隨其本器而與授法，如所聞慧便能建立，應如斯行則不退轉，執意堅牢追從善友。所行言教終不虛妄，念常恭恪不違經業，心習深智受而不失，常專一心念不錯亂，了病深淺後乃投藥，意樂忍辱行步審諦。所施財物亦無適莫，其意清密而無煩憒，學習根本心不流馳。人欲聞法，尋常指示令知要道，設見困厄不自濟者，便能惠施自致珍寶，加以善本眾妙之行，勸人持戒，所聞智慧成菩薩道。

「假使學人處在梵志，復能建立覺了所生不離忍辱，棄捐家業而修精進，觀達無常因緣之本，於諸憎愛不興二想，所為平等，令眾生類得無所從生法忍。常能憑其無極大哀，漸訓勸導弘誓之法，施於一切使得聞知，志性寂然知無吾我，一心禪思興其智慧，使不斷絕。其所施設不離四恩，救濟危厄使至無為，護身口過不犯三事，建立至真無上之法，意斷意止真如法性，修而不失，是謂，普照！皆是菩薩瓔珞所建。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使學人處在梵志，復能建立覺了所生不離忍辱，棄捐家業而修精進，觀達無常因緣之本，於諸憎愛不興二想，所為平等，令眾生類得無所從生法忍。常能憑其無極大哀，漸訓勸導弘誓之法，施於一切使得聞知，志性寂然知無吾我，一心禪思興其智慧，使不斷絕。其所施設不離四恩，救濟危厄使至無為，護身口過不犯三事，建立至真無上之法，意斷意止真如法性，修而不失，是謂，普照！皆是菩薩瓔珞所建。

「復次，普照！菩薩復當思惟校計料度無極，行施修戒和顏忍辱，精進寂靜不失意止。復以聖明一心定意，深察四諦甘露之道，直至無為無復虛偽，是謂智慧之所瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，普照！菩薩復當思惟校計料度無極，行施修戒和顏忍辱，精進寂靜不失意止。復以聖明一心定意，深察四諦甘露之道，直至無為無復虛偽，是謂智慧之所瓔珞。

「常當一意純淑其心，一切所有施而不悋，開化功勳解空脫門。若在行業訓導垂誡，廣接眾生隨順度之，而有殊勝仁和之德。曉了時宜若干品類，宣其慈心不著苦樂，悲哀一切不避劇難，寤彼眾生應正法教，施心滿世護使成就，瓔珞光明靡不照曜，普愍一切使濟彼岸。正使有人在隱蔽處，消除其闇永使無餘，無畏之力愍育一切，除其老病無放逸行。導師所至靡不從教，所含如海聞施他人，開化塵勞令無妄想。所居之處如華無著，了一切法寂寞清淨，其所演教分別因緣，所造德本習而致之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常當一意純淑其心，一切所有施而不悋，開化功勳解空脫門。若在行業訓導垂誡，廣接眾生隨順度之，而有殊勝仁和之德。曉了時宜若干品類，宣其慈心不著苦樂，悲哀一切不避劇難，寤彼眾生應正法教，施心滿世護使成就，瓔珞光明靡不照曜，普愍一切使濟彼岸。正使有人在隱蔽處，消除其闇永使無餘，無畏之力愍育一切，除其老病無放逸行。導師所至靡不從教，所含如海聞施他人，開化塵勞令無妄想。所居之處如華無著，了一切法寂寞清淨，其所演教分別因緣，所造德本習而致之。

「愍世哀苦故訓生類，虛空非實亦非真有，解知世法如泡如幻，眾生不寤習而不捨。雖處居家能離生難，道眼清淨亦如蓮華，神德巍巍不可稱計，正使世界眾生之類，咸共嗟歎莫知其原。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愍世哀苦故訓生類，虛空非實亦非真有，解知世法如泡如幻，眾生不寤習而不捨。雖處居家能離生難，道眼清淨亦如蓮華，神德巍巍不可稱計，正使世界眾生之類，咸共嗟歎莫知其原。」

是時，世尊重告普照：「夫坐道行解無去來，若見去來則有想著，分別罪福亦無起滅，斯皆自然空無所有。相住無主而無本末，亦無願求而可獲者，能自校計如此之法，是謂菩薩趣於聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊重告普照：「夫坐道行解無去來，若見去來則有想著，分別罪福亦無起滅，斯皆自然空無所有。相住無主而無本末，亦無願求而可獲者，能自校計如此之法，是謂菩薩趣於聖道。

「復當分別三世之法，解知無二、無我、無人，及諸境界虛無所有。若見有來，則是報應緣起之法，無起無滅乃應道教。計聲有音，音無形像，分別文字斯皆無實，一切明達靡不通暢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復當分別三世之法，解知無二、無我、無人，及諸境界虛無所有。若見有來，則是報應緣起之法，無起無滅乃應道教。計聲有音，音無形像，分別文字斯皆無實，一切明達靡不通暢。

「菩薩瓔珞，真實無虛亦無罣礙，除去陰蓋悉無所有。若建所施在在所欲，設不有建斯應施度，心懷謹慎棄眾不可。持此心者，乃應戒律，達了諸法自然無住亦無本際，勤修思惟建立處所，精進禪思攝身口意，慧明自曜去眾穢行，乃應智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩瓔珞，真實無虛亦無罣礙，除去陰蓋悉無所有。若建所施在在所欲，設不有建斯應施度，心懷謹慎棄眾不可。持此心者，乃應戒律，達了諸法自然無住亦無本際，勤修思惟建立處所，精進禪思攝身口意，慧明自曜去眾穢行，乃應智慧。

「普照！復知神通所及得其報應，以其天眼便得徹視，皆由修奉施行禁戒，恒順正見無所毀犯。修法瓔珞致天耳聽，念行勸助因發道意，或復成就識念神通，憶過去世皆悉自然，為生類故積功累德。每自剋責不及彼證，懷來神通變化無極，捨諸識著思惟禪定平等無二，斯解因緣報應之果。以慧神通消滅眾垢，因其三昧究暢聖法而不二入，盡諸有漏不失道意使人修德，加慕世俗布施之德，雖有施恩不望其報，令無數人喜樂務法。能知一切靡不通暢，能使奉行菩薩之法，皆由精進不興懈怠，慈愍護彼一切成就。用眾生故不惜身命，不貪己身珍寶之貨，所生之處因奉道義，前人所求亦無疑難，聞慧信施不有猶豫，所行言教悉共信用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普照！復知神通所及得其報應，以其天眼便得徹視，皆由修奉施行禁戒，恒順正見無所毀犯。修法瓔珞致天耳聽，念行勸助因發道意，或復成就識念神通，憶過去世皆悉自然，為生類故積功累德。每自剋責不及彼證，懷來神通變化無極，捨諸識著思惟禪定平等無二，斯解因緣報應之果。以慧神通消滅眾垢，因其三昧究暢聖法而不二入，盡諸有漏不失道意使人修德，加慕世俗布施之德，雖有施恩不望其報，令無數人喜樂務法。能知一切靡不通暢，能使奉行菩薩之法，皆由精進不興懈怠，慈愍護彼一切成就。用眾生故不惜身命，不貪己身珍寶之貨，所生之處因奉道義，前人所求亦無疑難，聞慧信施不有猶豫，所行言教悉共信用。

「如來至真無所罣礙，所行寂靜亦無放逸，堅固忍辱而樂閑居，復化眾生自責不及，禪思脫門正受不亂，恒遊神通以自娛樂，復以無極光明之勳，適時隨宜分別一切章句義理，消滅諸患無所藏匿，恒常一心開道聖慧，示無數人報應之果。眾德具足，以勇猛力不為所侵，解了三世都無所有，去來今事無有增損，然後乃應智度無極。以能布施自發道意，欲使眾生一切普安，自散諸結不患己身。若人杖捶悉以能忍，亦化他人令行忍辱，具眾德本加以專心，修諸佛教勸諸生類出家學道。自觀惡露萬物不淨，輒厭惡趣功勳究竟。所行善業其心悅豫，智慧深達而不懷恨，篤信禁戒自致善德。復以和心慚愧不惑，常御神志不執麁獷，思惟地獄湯火痛苦，歎天受福無極之樂，寂然無憂無復貪欲。有所惠施自去三想，心不猗內不受外塵，修行道法眾望休息，分別智慧自悟其心，空無想願建立脫門，除去顛倒無所傷害，是謂普照！菩薩瓔珞心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來至真無所罣礙，所行寂靜亦無放逸，堅固忍辱而樂閑居，復化眾生自責不及，禪思脫門正受不亂，恒遊神通以自娛樂，復以無極光明之勳，適時隨宜分別一切章句義理，消滅諸患無所藏匿，恒常一心開道聖慧，示無數人報應之果。眾德具足，以勇猛力不為所侵，解了三世都無所有，去來今事無有增損，然後乃應智度無極。以能布施自發道意，欲使眾生一切普安，自散諸結不患己身。若人杖捶悉以能忍，亦化他人令行忍辱，具眾德本加以專心，修諸佛教勸諸生類出家學道。自觀惡露萬物不淨，輒厭惡趣功勳究竟。所行善業其心悅豫，智慧深達而不懷恨，篤信禁戒自致善德。復以和心慚愧不惑，常御神志不執麁獷，思惟地獄湯火痛苦，歎天受福無極之樂，寂然無憂無復貪欲。有所惠施自去三想，心不猗內不受外塵，修行道法眾望休息，分別智慧自悟其心，空無想願建立脫門，除去顛倒無所傷害，是謂普照！菩薩瓔珞心無所著。

「其意平等空無不遍，不懷妄想，布施以備，調意安庠。為人說法不離空義，慈哀一切行不漏失。觀其眾生所受法識，知其志性而開化之。在所遊處導為一切，遵修聖明而現道義。無極大哀開度餘人，亦以善權方便之力，入諸外道異學之中，隨彼法則順從祠祀，觀其志趣使得度脫，令諸梵志興福無量。或在惡部盜賊之中，將導牽致而顯其行，緣此化度無數眾生，於往古世功德已備，見皆喜悅莫不恭恪，為雨甘露道法之味，除去眾生瞋恨之結。若復前人以若干惱而來犯之，不以厭患，而為頒示寂然之法，知其所興非真非實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其意平等空無不遍，不懷妄想，布施以備，調意安庠。為人說法不離空義，慈哀一切行不漏失。觀其眾生所受法識，知其志性而開化之。在所遊處導為一切，遵修聖明而現道義。無極大哀開度餘人，亦以善權方便之力，入諸外道異學之中，隨彼法則順從祠祀，觀其志趣使得度脫，令諸梵志興福無量。或在惡部盜賊之中，將導牽致而顯其行，緣此化度無數眾生，於往古世功德已備，見皆喜悅莫不恭恪，為雨甘露道法之味，除去眾生瞋恨之結。若復前人以若干惱而來犯之，不以厭患，而為頒示寂然之法，知其所興非真非實。

「如是，普照！菩薩所修心意瓔珞，而遊其中常樂於此，不見所樂樂無所樂，以真法性而娛樂之。明知眾生根本所趣，救濟使度無眾塵勞，危害之患永使無餘。執御其心平等如空，分別四大所興起滅，欲化眾生而訓誨之。所說真正無有憎愛，降棄一切邪見之心，堅心瓔珞堅固之幢。若干法品而與共戰，猶如勇猛大軍之將，降伏外敵使入法律。若入習俗施設法教，施便受報持戒生天，所造之德皆有報應，以此濟之令至無為。夫為菩薩自順瓔珞，心初未曾隨惡友語，然後乃全大士之行。意懷清白終無吾我，持心如山行無缺漏，智遍一切猶月初照。若在大眾無能及者，是謂，普照！菩薩瓔珞周滿一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，普照！菩薩所修心意瓔珞，而遊其中常樂於此，不見所樂樂無所樂，以真法性而娛樂之。明知眾生根本所趣，救濟使度無眾塵勞，危害之患永使無餘。執御其心平等如空，分別四大所興起滅，欲化眾生而訓誨之。所說真正無有憎愛，降棄一切邪見之心，堅心瓔珞堅固之幢。若干法品而與共戰，猶如勇猛大軍之將，降伏外敵使入法律。若入習俗施設法教，施便受報持戒生天，所造之德皆有報應，以此濟之令至無為。夫為菩薩自順瓔珞，心初未曾隨惡友語，然後乃全大士之行。意懷清白終無吾我，持心如山行無缺漏，智遍一切猶月初照。若在大眾無能及者，是謂，普照！菩薩瓔珞周滿一切。

「覺了虛寂空無所有，所生之處恒見光明，所聞輒解至成佛道，常念頒宣根門之要，自建立業無所侵害，覩見本性自然起滅，過世八法無所罣礙，身口心意未曾有欺。復以權慧救濟眾生，窮厄之士令其飽足，持心如地不犯三過，日進其道不行放逸，逮不退轉牢固之心，不起法忍而現在前。十力不畏覺道正觀，捐棄吾我及人壽命，分別思惟有無之法，感動變化無量佛國，斯由神通而得自在。菩薩所宣言辭瓔珞，超越諸見無復希望，心向正道亦無顛倒，辯才無礙而無留滯，周旋往返不生想著，蠲除一切諸縛結使，憍慢自大永滅無餘。其聲音響如師子吼，亦如雷震無不聞聲，永立究竟乃至滅度，發於無極瓔珞之雲，演法雷吼法鼓電光。雨解脫味宣七覺意，念法清淨不離三寶，心如明月亦無沾污，通達往來不除正業，具足眾相殊勝之法，是謂，普照！菩薩瓔珞而無窮盡。上中下善中間通利，懷來炤曜不失禁戒，過去當來諸恒沙聖，靡不嗟歎斯菩薩德。如是，普照！賢聖道品妙法之藏，珍寶之門而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覺了虛寂空無所有，所生之處恒見光明，所聞輒解至成佛道，常念頒宣根門之要，自建立業無所侵害，覩見本性自然起滅，過世八法無所罣礙，身口心意未曾有欺。復以權慧救濟眾生，窮厄之士令其飽足，持心如地不犯三過，日進其道不行放逸，逮不退轉牢固之心，不起法忍而現在前。十力不畏覺道正觀，捐棄吾我及人壽命，分別思惟有無之法，感動變化無量佛國，斯由神通而得自在。菩薩所宣言辭瓔珞，超越諸見無復希望，心向正道亦無顛倒，辯才無礙而無留滯，周旋往返不生想著，蠲除一切諸縛結使，憍慢自大永滅無餘。其聲音響如師子吼，亦如雷震無不聞聲，永立究竟乃至滅度，發於無極瓔珞之雲，演法雷吼法鼓電光。雨解脫味宣七覺意，念法清淨不離三寶，心如明月亦無沾污，通達往來不除正業，具足眾相殊勝之法，是謂，普照！菩薩瓔珞而無窮盡。上中下善中間通利，懷來炤曜不失禁戒，過去當來諸恒沙聖，靡不嗟歎斯菩薩德。如是，普照！賢聖道品妙法之藏，珍寶之門而不可盡。」

菩薩瓔珞經識定品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經識定品第二

爾時，座上有寶王菩薩，即從坐起長跪叉手，前白佛言：「唯然，世尊！菩薩所習意識瓔珞，多所開寤靡不蒙度，如今十方恒沙如來，及去來今諸滅度者，云何修學瓔珞戒品，使至彼岸，令眾生類普聞香熏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座上有寶王菩薩，即從坐起長跪叉手，前白佛言：「唯然，世尊！菩薩所習意識瓔珞，多所開寤靡不蒙度，如今十方恒沙如來，及去來今諸滅度者，云何修學瓔珞戒品，使至彼岸，令眾生類普聞香熏？」

爾時，世尊告寶王曰：「諦聽諦聽！善思念之！吾今為汝敷演其義。菩薩習行戒品瓔珞，功德香熏自瓔珞身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告寶王曰：「諦聽諦聽！善思念之！吾今為汝敷演其義。菩薩習行戒品瓔珞，功德香熏自瓔珞身。」

寶王對曰：「願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶王對曰：「願樂欲聞。」

世尊告曰：「奉遵道法，乃修戒定解脫之慧，勸眾生類篤信於戒，願其志性各充所願，曉了隨宜不失本誓，兼除一切愚惑之心。嚴淨道場具眾品宜，不以麁獷使經其心，志常慕及一生補處。總持正法深遠之藏，意恒遊戲百千三昧，感動變化無以為喻，一切萬物悉皆無常，難得之寶不可恃怙。行權方便而無所住，眾生心惑不解正道，心著吾我不明無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「奉遵道法，乃修戒定解脫之慧，勸眾生類篤信於戒，願其志性各充所願，曉了隨宜不失本誓，兼除一切愚惑之心。嚴淨道場具眾品宜，不以麁獷使經其心，志常慕及一生補處。總持正法深遠之藏，意恒遊戲百千三昧，感動變化無以為喻，一切萬物悉皆無常，難得之寶不可恃怙。行權方便而無所住，眾生心惑不解正道，心著吾我不明無常。

「菩薩誓心為分別說，了一切空虛而不真，雖崇大道不捨二乘，所遊之剎莫不蒙慶，轉加精進倍行道業，於諸經法去其妄想。菩薩法要不離十地，以次上位不越其敘，加以智慧消眾塵勞，不及道者自致道門。恒念剋責意自念言：『施為是誰？受者何人？』如觀財寶皆無有主，設有毀辱當自制意，後若受報端正殊妙，所遊之處見莫不歡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩誓心為分別說，了一切空虛而不真，雖崇大道不捨二乘，所遊之剎莫不蒙慶，轉加精進倍行道業，於諸經法去其妄想。菩薩法要不離十地，以次上位不越其敘，加以智慧消眾塵勞，不及道者自致道門。恒念剋責意自念言：『施為是誰？受者何人？』如觀財寶皆無有主，設有毀辱當自制意，後若受報端正殊妙，所遊之處見莫不歡。

「若見貧匱裸形體者，躬自入海致如意珠，語以正法令知返復，以甘露法消竭眾難，念不馳泆。是故，寶王！菩薩道果之所瓔珞，意得自在，復以勇猛大力之教，建立訓導莫不隨順。若行若坐不離十念，心在三尊未曾忽忘，了知地獄苦痛之惱，至心寂靜去塵勞垢，眾惡不犯無能迴轉，應於正理奉修禁法，德光普照皆蒙潤澤。自計所有無所貪悋，施佛眾僧不興想著，或以權慧與王交接，輒能使王捐棄高位，若有人來求索頭目眼耳鼻口，即能惠施不逆人意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見貧匱裸形體者，躬自入海致如意珠，語以正法令知返復，以甘露法消竭眾難，念不馳泆。是故，寶王！菩薩道果之所瓔珞，意得自在，復以勇猛大力之教，建立訓導莫不隨順。若行若坐不離十念，心在三尊未曾忽忘，了知地獄苦痛之惱，至心寂靜去塵勞垢，眾惡不犯無能迴轉，應於正理奉修禁法，德光普照皆蒙潤澤。自計所有無所貪悋，施佛眾僧不興想著，或以權慧與王交接，輒能使王捐棄高位，若有人來求索頭目眼耳鼻口，即能惠施不逆人意。」

爾時，座上一切弟子諸菩薩等，聞此功勳瓔珞之德，踊躍歡喜不能自勝，思惟深邃善心生焉，各自興敬僉共供養，散眾名華若干珍寶，一時同聲稱歎其德：「我等宿福而遇善利，乃聞殊妙瓔珞之訓。若當眾生聞斯法教，勸發菩薩識定之要，諸福功勳不可稱量，安住所演諦而不虛。設有菩薩遭遇此識定瓔珞者，觀了諸法解無處所，識定瓔珞，神心澹然，不復貪食樂念為食，所可勸助興致福業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座上一切弟子諸菩薩等，聞此功勳瓔珞之德，踊躍歡喜不能自勝，思惟深邃善心生焉，各自興敬僉共供養，散眾名華若干珍寶，一時同聲稱歎其德：「我等宿福而遇善利，乃聞殊妙瓔珞之訓。若當眾生聞斯法教，勸發菩薩識定之要，諸福功勳不可稱量，安住所演諦而不虛。設有菩薩遭遇此識定瓔珞者，觀了諸法解無處所，識定瓔珞，神心澹然，不復貪食樂念為食，所可勸助興致福業。

「吾於昔佛上五百華，建志弘誓自致成佛，道果不朽興隆正法。復以禁戒消除眾垢，救彼眾苦如救頭然，令眾厄難必得濟度。自念往昔入海求寶，遭摩竭魚及水形山，吾為導主入識定瓔珞，尋有善神將示好道，快樂安隱還至本邦。斯由願誓精進不退，入禪正受無若干想，諸佛世尊之所遊堂，勸使眾生生於梵天及無想天，皆是識定瓔珞所致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾於昔佛上五百華，建志弘誓自致成佛，道果不朽興隆正法。復以禁戒消除眾垢，救彼眾苦如救頭然，令眾厄難必得濟度。自念往昔入海求寶，遭摩竭魚及水形山，吾為導主入識定瓔珞，尋有善神將示好道，快樂安隱還至本邦。斯由願誓精進不退，入禪正受無若干想，諸佛世尊之所遊堂，勸使眾生生於梵天及無想天，皆是識定瓔珞所致。

「若在人間十方國土，隨俗染化講度世道，復以十善諸道果證，利益眾生令達空慧，宣示一切不違聖教，解知本空都無所造，所殖德本不自為己，皆使獲於道法之果。設法傾沒能為重任，若遭苦惱永無憂慼，亦無妄想識著心者，將養身口使不漏失，以權方便深入生死，為說八解正受之味，建立世俗慕崇佛道。或演一教或若干品，趣引令入在聖賢律，漸漸牽示而滅度之，能令正法住若干劫。有餘眾生，令至無餘寂然泥洹，無生老死受形之患，不依四大地水火風。諸在邪見愚惑之部，示以正見一道之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若在人間十方國土，隨俗染化講度世道，復以十善諸道果證，利益眾生令達空慧，宣示一切不違聖教，解知本空都無所造，所殖德本不自為己，皆使獲於道法之果。設法傾沒能為重任，若遭苦惱永無憂慼，亦無妄想識著心者，將養身口使不漏失，以權方便深入生死，為說八解正受之味，建立世俗慕崇佛道。或演一教或若干品，趣引令入在聖賢律，漸漸牽示而滅度之，能令正法住若干劫。有餘眾生，令至無餘寂然泥洹，無生老死受形之患，不依四大地水火風。諸在邪見愚惑之部，示以正見一道之法。

「若在閑處修十二法勤苦之行，燕坐樹下而無所猗，思惟禪法唯空為務，一心靜定而無謬錯。菩薩識定瓔珞之寶，亦不念色有相無相，相自虛寂種好亦爾，分別內外了之為一，三世空寂無去來今，以識定心。復觀五陰性諸衰持入，為從何來、復從何滅？一一分別知為巧偽，非有生滅不興希望。亦復不見有是有非，不因心意得發道教，識興則興識滅則滅，不見相像亦無我想。亦復不著住立處所，內外六塵亦復如是。計挍耳目尚無所有，何況當有見聞之事？此則不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若在閑處修十二法勤苦之行，燕坐樹下而無所猗，思惟禪法唯空為務，一心靜定而無謬錯。菩薩識定瓔珞之寶，亦不念色有相無相，相自虛寂種好亦爾，分別內外了之為一，三世空寂無去來今，以識定心。復觀五陰性諸衰持入，為從何來、復從何滅？一一分別知為巧偽，非有生滅不興希望。亦復不見有是有非，不因心意得發道教，識興則興識滅則滅，不見相像亦無我想。亦復不著住立處所，內外六塵亦復如是。計挍耳目尚無所有，何況當有見聞之事？此則不然。

「寶王當知，菩薩瓔珞心識定法，不起不滅亦無終始，緣起則起、緣滅則滅，起不見起、滅不見滅，內自思惟增減之意，無苦樂想。所以然者，離吾我念，雖復在欲眾惱之中心無染著，以遠三界欲色無色，意如金剛不可沮壞。知本宿命究竟根元，而斷諸結不以為難，不見有極不見無極，是謂菩薩識定瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶王當知，菩薩瓔珞心識定法，不起不滅亦無終始，緣起則起、緣滅則滅，起不見起、滅不見滅，內自思惟增減之意，無苦樂想。所以然者，離吾我念，雖復在欲眾惱之中心無染著，以遠三界欲色無色，意如金剛不可沮壞。知本宿命究竟根元，而斷諸結不以為難，不見有極不見無極，是謂菩薩識定瓔珞。

「隨世訓誨恭奉尊長，不望其報，於百千劫勤修精進，具足成就道慧之法，宣諸菩薩平等持忍，諷誦通利啟受不忘。如來法身五分之性，一一頒暢言跡不飾，語常含笑心無所著，不起斷滅二見之想。若在大眾亦無適莫，於空無法亦無想念，內實充滿外現諮受，亦不生意我行過量彼有短乏，離諸利養無所希望。常自思惟知身無主，從頭至足達了本無，修行六度解無處所，挍計諸法悉是假號知無形質，一切諸法不可覩見，分別音響亦無所聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨世訓誨恭奉尊長，不望其報，於百千劫勤修精進，具足成就道慧之法，宣諸菩薩平等持忍，諷誦通利啟受不忘。如來法身五分之性，一一頒暢言跡不飾，語常含笑心無所著，不起斷滅二見之想。若在大眾亦無適莫，於空無法亦無想念，內實充滿外現諮受，亦不生意我行過量彼有短乏，離諸利養無所希望。常自思惟知身無主，從頭至足達了本無，修行六度解無處所，挍計諸法悉是假號知無形質，一切諸法不可覩見，分別音響亦無所聞。

「如是，寶王！菩薩大士修法瓔珞識定法者，見善不喜聞惡不慼，然後乃應精進瓔珞，入百千定恬然無想，天雷地震龍電霹靂，山崩水漂師子鳴吼，心意寂定永無錯亂。或時菩薩入定正受，乃經一劫及百千劫，形體軟美不復仰食，斯由定意，禪悅為食、八解為漿。或時，菩薩復以神足而入三昧，其三昧名號曰普照。見於東方江河沙剎諸佛國土，禮事供養不失威儀；如是南方西方北方，各江河沙諸佛國土，悉能供養諸佛世尊，演暢思惟識定瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，寶王！菩薩大士修法瓔珞識定法者，見善不喜聞惡不慼，然後乃應精進瓔珞，入百千定恬然無想，天雷地震龍電霹靂，山崩水漂師子鳴吼，心意寂定永無錯亂。或時菩薩入定正受，乃經一劫及百千劫，形體軟美不復仰食，斯由定意，禪悅為食、八解為漿。或時，菩薩復以神足而入三昧，其三昧名號曰普照。見於東方江河沙剎諸佛國土，禮事供養不失威儀；如是南方西方北方，各江河沙諸佛國土，悉能供養諸佛世尊，演暢思惟識定瓔珞。

「如是，寶王！菩薩入定所感如是。且捨十方江河沙剎，一一諸剎滿其中塵，復舉一塵著諸佛剎，斯塵猶盡佛土難量。菩薩三昧皆悉覩見一切眾會，亦聞彼佛演說瓔珞神識定意，了諸法本虛寂無主，從初起學乃至道場，思惟發意瓔珞道樹，悉過諸縛婬怒癡病，其心堅固不可移轉，正使天魔將眾億姟，欲來毀壞識定意者，終不為彼之所屈還，不為邪部而見錯悞，意弘如海靡不容受，眾德瓔珞悉為成辦，恒講無常苦空非身，常非有常豈有身耶！諸計常者則離定遠，墮于生死不能自濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，寶王！菩薩入定所感如是。且捨十方江河沙剎，一一諸剎滿其中塵，復舉一塵著諸佛剎，斯塵猶盡佛土難量。菩薩三昧皆悉覩見一切眾會，亦聞彼佛演說瓔珞神識定意，了諸法本虛寂無主，從初起學乃至道場，思惟發意瓔珞道樹，悉過諸縛婬怒癡病，其心堅固不可移轉，正使天魔將眾億姟，欲來毀壞識定意者，終不為彼之所屈還，不為邪部而見錯悞，意弘如海靡不容受，眾德瓔珞悉為成辦，恒講無常苦空非身，常非有常豈有身耶！諸計常者則離定遠，墮于生死不能自濟。

「菩薩所修唯務於道，其心恬然永無眾想，不離諸佛所造德業。意如太山不可移轉，獨步世界而無所畏，以四智辯包納諸法，指示眾生知道慧要，內實質直而無諛諂。所以然者，用本淨故。既無眾垢諸冥消索，慧光普照莫不蒙澤，心大弘廣而無邊岸，沐浴意穢令使鮮明，隨世所好悉能成辦，詣佛樹下自修法義。於一切法不有狐疑，於諸愍智具足成就，順諸所聞救濟尠知，瓔珞定意拔濟亂者，及諸所習常得寂定，修行賢聖八道之品，立一切人使見正諦，是謂寶王！菩薩識定瓔珞之要。若有聞持在于懷者，未曾遠離諸佛世尊，得不退轉於無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩所修唯務於道，其心恬然永無眾想，不離諸佛所造德業。意如太山不可移轉，獨步世界而無所畏，以四智辯包納諸法，指示眾生知道慧要，內實質直而無諛諂。所以然者，用本淨故。既無眾垢諸冥消索，慧光普照莫不蒙澤，心大弘廣而無邊岸，沐浴意穢令使鮮明，隨世所好悉能成辦，詣佛樹下自修法義。於一切法不有狐疑，於諸愍智具足成就，順諸所聞救濟尠知，瓔珞定意拔濟亂者，及諸所習常得寂定，修行賢聖八道之品，立一切人使見正諦，是謂寶王！菩薩識定瓔珞之要。若有聞持在于懷者，未曾遠離諸佛世尊，得不退轉於無上正真之道。」

佛說是識定瓔珞時，於座上有無量億百千天、龍、鬼神、人與非人，皆發無上正真道意。復有異方菩薩六十二千人，得不起法忍。復有八千清信士女，遠塵離垢得法眼淨；五千比丘漏盡意解；九萬天子離諸貪欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是識定瓔珞時，於座上有無量億百千天、龍、鬼神、人與非人，皆發無上正真道意。復有異方菩薩六十二千人，得不起法忍。復有八千清信士女，遠塵離垢得法眼淨；五千比丘漏盡意解；九萬天子離諸貪欲。

菩薩瓔珞經莊嚴道樹品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞經莊嚴道樹品第三

爾時，世尊告諸賢者：「吾昔無數阿僧祇劫，積功累行修清淨法，坐臥經行不捨四等，一時、一行、一念之頃修于十法。云何為十？一者、從兜術天降神下生，盡見十方無數佛剎，見諸菩薩一生補處，皆詣道樹修淨瓔珞，當舉右足欲詣道場慈愍眾生，三千大千剎土皆悉震動。菩薩自念：『吾昔誓願今日已辦，當壞魔界莊嚴佛土。』是謂菩薩摩訶薩大慈瓔珞進趣道場心不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸賢者：「吾昔無數阿僧祇劫，積功累行修清淨法，坐臥經行不捨四等，一時、一行、一念之頃修于十法。云何為十？一者、從兜術天降神下生，盡見十方無數佛剎，見諸菩薩一生補處，皆詣道樹修淨瓔珞，當舉右足欲詣道場慈愍眾生，三千大千剎土皆悉震動。菩薩自念：『吾昔誓願今日已辦，當壞魔界莊嚴佛土。』是謂菩薩摩訶薩大慈瓔珞進趣道場心不退轉。

「二者、盡見三千大千世界菩薩大士心識所念，又入定意三昧不亂，或見菩薩於空成道，或見閑靜樹下之處，或入水光空界三昧，莊嚴道樹不離大悲，是謂菩薩摩訶薩大悲瓔珞進趣道場心不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、盡見三千大千世界菩薩大士心識所念，又入定意三昧不亂，或見菩薩於空成道，或見閑靜樹下之處，或入水光空界三昧，莊嚴道樹不離大悲，是謂菩薩摩訶薩大悲瓔珞進趣道場心不退轉。

「三者、菩薩摩訶薩普見三千大千世界，進趣道場不捨喜心，吾今成佛必然不疑，以我法本普潤一切，悉與眾生同黃金色，三十二相八十種好，無央數眾前後圍繞，壞魔羅網成己國土，是謂菩薩摩訶薩修喜瓔珞心不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、菩薩摩訶薩普見三千大千世界，進趣道場不捨喜心，吾今成佛必然不疑，以我法本普潤一切，悉與眾生同黃金色，三十二相八十種好，無央數眾前後圍繞，壞魔羅網成己國土，是謂菩薩摩訶薩修喜瓔珞心不退轉。

「四者、菩薩摩訶薩欲趣道場詣佛樹下，盡見十方阿僧祇剎，一生補處菩薩大士，盡修護心莊嚴道樹，令無數眾生同己護心，不捨一切瓔珞定意，是謂菩薩摩訶薩進趣道場護心正受心不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、菩薩摩訶薩欲趣道場詣佛樹下，盡見十方阿僧祇剎，一生補處菩薩大士，盡修護心莊嚴道樹，令無數眾生同己護心，不捨一切瓔珞定意，是謂菩薩摩訶薩進趣道場護心正受心不退轉。

「五者、菩薩摩訶薩復見十方無數剎土，一生補處菩薩大士，皆轉法輪不退轉行，法無言說亦無形貌，一相無相空界無形，空猶無空況有法界，是謂菩薩摩訶薩瓔珞空無無形之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、菩薩摩訶薩復見十方無數剎土，一生補處菩薩大士，皆轉法輪不退轉行，法無言說亦無形貌，一相無相空界無形，空猶無空況有法界，是謂菩薩摩訶薩瓔珞空無無形之法。

「六者、菩薩摩訶薩普觀十方恒沙剎土，通慧眾生諸根淳淑，意向三乘不捨法忍，慈悲喜護行六重法，四無礙慧一向道忍，自知受決。亦復見他授其決者，或授羅漢辟支佛決，菩薩自念：『吾從無數阿僧祇劫，捨身受身，皆是幻化非真實法，今得受決，進趣無上正真之道，成最正覺。』遊空往來無所罣礙，一時、一處得總持定，諸佛所歎苦習盡道，此苦非苦，苦由何生？解苦無苦乃應明慧，習由愛興，愛本無形亦不可見，生本無生，況法有滅？眾生愚惑，從起更樂習是得是，解習無習乃應明慧，諸法無生為磨滅法，盡者無生亦無有盡。諸法無盡，眾生愚惑謂盡非盡，於中興想莫貿諸法，盡者實盡，是謂明慧。道無相貌，非眼境界之所能見，八直平正坦然無礙，是謂明慧，是謂菩薩摩訶薩進趣道樹心不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者、菩薩摩訶薩普觀十方恒沙剎土，通慧眾生諸根淳淑，意向三乘不捨法忍，慈悲喜護行六重法，四無礙慧一向道忍，自知受決。亦復見他授其決者，或授羅漢辟支佛決，菩薩自念：『吾從無數阿僧祇劫，捨身受身，皆是幻化非真實法，今得受決，進趣無上正真之道，成最正覺。』遊空往來無所罣礙，一時、一處得總持定，諸佛所歎苦習盡道，此苦非苦，苦由何生？解苦無苦乃應明慧，習由愛興，愛本無形亦不可見，生本無生，況法有滅？眾生愚惑，從起更樂習是得是，解習無習乃應明慧，諸法無生為磨滅法，盡者無生亦無有盡。諸法無盡，眾生愚惑謂盡非盡，於中興想莫貿諸法，盡者實盡，是謂明慧。道無相貌，非眼境界之所能見，八直平正坦然無礙，是謂明慧，是謂菩薩摩訶薩進趣道樹心不退轉。

「七者、菩薩摩訶薩盡觀三千大千剎土，眾生根源高下大小，或與如來心識同趣，本行共合智無增減，大慈大悲瓔珞其身，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、善權方便，十六妙行百千總持，其心廣大不為褊狹，雖見羅漢辟支佛行，心無染著不從彼受，是謂菩薩摩訶薩莊嚴道樹心不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者、菩薩摩訶薩盡觀三千大千剎土，眾生根源高下大小，或與如來心識同趣，本行共合智無增減，大慈大悲瓔珞其身，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、善權方便，十六妙行百千總持，其心廣大不為褊狹，雖見羅漢辟支佛行，心無染著不從彼受，是謂菩薩摩訶薩莊嚴道樹心不退轉。

「八者、菩薩摩訶薩修行八百總持法門德行法門，菩薩得此法門者，眾行具滿莊嚴道樹。復有普忍法門，菩薩得此法門者，普潤一切雨甘露法。復有無相法門，菩薩得此法門者，盡入空行不退轉地。復有音響法門，菩薩得此法門者，八等行具不聞異音。復有身行法門，菩薩得此法門者，身行清淨不造眾惡。復有口行法門，菩薩得此法門者，不作四過無他惡行。復有意行法門，菩薩得此法門者，意不馳想寂然滅盡。復有無念法門，菩薩得此法門者，入滅盡定觀了無形。復有究竟法門，菩薩得此法門者，從此岸得至彼岸。復有無著法門，菩薩得此法門者，於生死法不起染著。復有無礙法門，菩薩得此法門者，通達往來不滯生死。復有應聲法門，菩薩得此法門者，隨行進趣不譏彼受。復有神足法門，菩薩得此法門者，變化自由禮事諸佛。復有清淨法門，菩薩得此法門者，淨於智慧無國土想。復有空行法門，菩薩得此法門者，解知諸法虛偽不真。復有幻化法門，菩薩得此法門者，觀了眾生權詐合數不可摸像。復有無形法門，菩薩得此法門者，眾生根原不可究盡。復有道種法門，菩薩得此法門者，修三十七道品不斷。復有意止法門，菩薩得此法門者，觀內外身念念不斷。復有意斷法門，菩薩得此法門者，觀察諸法無若干想。復有神足法門，菩薩得此法門者，住壽無數阿僧祇劫。復有諸根法門，菩薩得此法門者，道慧甚深牢固無礙。復有神力法門，菩薩得此法門者，安處諸法不可沮壞。復有覺意法門，菩薩得此法門者，以覺意華不為塵垢之所污染。復有道品法門，菩薩得此法門者，入定無礙心不錯亂。復有空慧法門，菩薩得此法門者，安處眾生永離欲怒。復有無相法門，菩薩得此法門者，使眾生類懷來道故。復有無願法門，菩薩得此法門者，教化眾生除去願求；是謂菩薩摩訶薩八百總持，略說其要，進趣道場莊嚴佛樹，心如金剛不可沮壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者、菩薩摩訶薩修行八百總持法門德行法門，菩薩得此法門者，眾行具滿莊嚴道樹。復有普忍法門，菩薩得此法門者，普潤一切雨甘露法。復有無相法門，菩薩得此法門者，盡入空行不退轉地。復有音響法門，菩薩得此法門者，八等行具不聞異音。復有身行法門，菩薩得此法門者，身行清淨不造眾惡。復有口行法門，菩薩得此法門者，不作四過無他惡行。復有意行法門，菩薩得此法門者，意不馳想寂然滅盡。復有無念法門，菩薩得此法門者，入滅盡定觀了無形。復有究竟法門，菩薩得此法門者，從此岸得至彼岸。復有無著法門，菩薩得此法門者，於生死法不起染著。復有無礙法門，菩薩得此法門者，通達往來不滯生死。復有應聲法門，菩薩得此法門者，隨行進趣不譏彼受。復有神足法門，菩薩得此法門者，變化自由禮事諸佛。復有清淨法門，菩薩得此法門者，淨於智慧無國土想。復有空行法門，菩薩得此法門者，解知諸法虛偽不真。復有幻化法門，菩薩得此法門者，觀了眾生權詐合數不可摸像。復有無形法門，菩薩得此法門者，眾生根原不可究盡。復有道種法門，菩薩得此法門者，修三十七道品不斷。復有意止法門，菩薩得此法門者，觀內外身念念不斷。復有意斷法門，菩薩得此法門者，觀察諸法無若干想。復有神足法門，菩薩得此法門者，住壽無數阿僧祇劫。復有諸根法門，菩薩得此法門者，道慧甚深牢固無礙。復有神力法門，菩薩得此法門者，安處諸法不可沮壞。復有覺意法門，菩薩得此法門者，以覺意華不為塵垢之所污染。復有道品法門，菩薩得此法門者，入定無礙心不錯亂。復有空慧法門，菩薩得此法門者，安處眾生永離欲怒。復有無相法門，菩薩得此法門者，使眾生類懷來道故。復有無願法門，菩薩得此法門者，教化眾生除去願求；是謂菩薩摩訶薩八百總持，略說其要，進趣道場莊嚴佛樹，心如金剛不可沮壞。

「九者、菩薩摩訶薩觀此三千大千世界，一足、二足、三足、四足至無數足，有愛欲心、無愛欲心、有瞋恚心、無瞋恚心、有愚癡心、無愚癡心、有苦樂心、無苦樂心，一時一起一念之頃皆能分別，為說苦空無我人想，是謂菩薩摩訶薩行無想定進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者、菩薩摩訶薩觀此三千大千世界，一足、二足、三足、四足至無數足，有愛欲心、無愛欲心、有瞋恚心、無瞋恚心、有愚癡心、無愚癡心、有苦樂心、無苦樂心，一時一起一念之頃皆能分別，為說苦空無我人想，是謂菩薩摩訶薩行無想定進趣道場莊嚴佛樹。

「十者、菩薩摩訶薩復觀三千大千世界，當來過去現在之心諸根寂靜，行應無上正真之道，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者、菩薩摩訶薩復觀三千大千世界，當來過去現在之心諸根寂靜，行應無上正真之道，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。」

佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩初舉右足行第一步，於其中間修行十法，進趣道場莊嚴佛樹。云何為十？一者、菩薩摩訶薩當舉右足蹈地之時，自稱名號，三界至尊，過佛恒沙皆行七步，當來諸佛亦皆當然。吾今現在出現於世，三界獨尊亦無等侶，諸佛標式不可漏脫，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩初舉右足行第一步，於其中間修行十法，進趣道場莊嚴佛樹。云何為十？一者、菩薩摩訶薩當舉右足蹈地之時，自稱名號，三界至尊，過佛恒沙皆行七步，當來諸佛亦皆當然。吾今現在出現於世，三界獨尊亦無等侶，諸佛標式不可漏脫，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，菩薩當舉右足蹈地之時，便作是念：『吾今已逮不退轉地，亦使眾生同我所趣，不捨弘誓廣大之心。』是謂菩薩摩訶薩莊嚴佛樹進至道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩當舉右足蹈地之時，便作是念：『吾今已逮不退轉地，亦使眾生同我所趣，不捨弘誓廣大之心。』是謂菩薩摩訶薩莊嚴佛樹進至道場。

「復次，菩薩初舉右足蹈地之時，復作是念：『過去諸佛，先行是法，當觀一生補處菩薩，紹吾處者名號是誰？』即自右旋顧謂彌勒：『卿後如我成佛不久，百千天人聞皆欣然，異嚮同音稱善無量。快哉！世雄！佛種不斷。』當於爾時，十一那術諸天、人民見授彌勒印封，皆發無上正真之道，是謂菩薩摩訶薩莊嚴佛樹進至道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩初舉右足蹈地之時，復作是念：『過去諸佛，先行是法，當觀一生補處菩薩，紹吾處者名號是誰？』即自右旋顧謂彌勒：『卿後如我成佛不久，百千天人聞皆欣然，異嚮同音稱善無量。快哉！世雄！佛種不斷。』當於爾時，十一那術諸天、人民見授彌勒印封，皆發無上正真之道，是謂菩薩摩訶薩莊嚴佛樹進至道場。

「復次，菩薩初舉右足蹈地之時，便作是念：『吾今已逮眾智自在，神慧無礙辯才通達，斯等眾生久抱狐疑，沒溺塵垢不求度脫。吾今當以智慧之火，焚燒心中狐疑之叢。』是謂菩薩摩訶薩莊嚴佛樹進趣道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩初舉右足蹈地之時，便作是念：『吾今已逮眾智自在，神慧無礙辯才通達，斯等眾生久抱狐疑，沒溺塵垢不求度脫。吾今當以智慧之火，焚燒心中狐疑之叢。』是謂菩薩摩訶薩莊嚴佛樹進趣道場。

「復次，菩薩初舉右足蹈地之時，便復念言：『吾今已得無為解脫，當復接度有為解脫，過去恒沙諸佛世尊皆悉同我無為解脫，當來諸佛亦獲此法。快哉！福報不有斷滅，妄想已盡無所貪求。』是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩初舉右足蹈地之時，便復念言：『吾今已得無為解脫，當復接度有為解脫，過去恒沙諸佛世尊皆悉同我無為解脫，當來諸佛亦獲此法。快哉！福報不有斷滅，妄想已盡無所貪求。』是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，菩薩摩訶薩初舉右足蹈地之時，復生此心：『眾生永處邪見顛倒，不覩三向空無之慧。我今當演護心清淨，無覺無觀法性虛寂，知慚知愧眾行之本，苦空非身無人無壽，當以此心普覆一切。』是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩初舉右足蹈地之時，復生此心：『眾生永處邪見顛倒，不覩三向空無之慧。我今當演護心清淨，無覺無觀法性虛寂，知慚知愧眾行之本，苦空非身無人無壽，當以此心普覆一切。』是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，菩薩初舉右足欲趣浴池，琉璃水精七寶園觀，鳧鴈鴛鴦異類奇鳥，諸天導從不可稱量。『我今露形乃非其宜，設當入城村落人眾，謂為裸形不知慚恥，宜求袈裟以障于體。』時有天子名曰福蓋，即知菩薩心中所念，尋奉八萬四千金縷織成袈裟。菩薩自念：『過去諸佛法服云何？進趣行來斯用何法？』虛空神天叉手白言：『過去諸佛皆著織成金縷袈裟，亦如今日諸天所獻。』菩薩即受八萬四千織成金縷袈裟，以道神力而合為一。袈裟著體，三十二相八十種好盡皆外現，斯由曩昔施無想報行度無施，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩初舉右足欲趣浴池，琉璃水精七寶園觀，鳧鴈鴛鴦異類奇鳥，諸天導從不可稱量。『我今露形乃非其宜，設當入城村落人眾，謂為裸形不知慚恥，宜求袈裟以障于體。』時有天子名曰福蓋，即知菩薩心中所念，尋奉八萬四千金縷織成袈裟。菩薩自念：『過去諸佛法服云何？進趣行來斯用何法？』虛空神天叉手白言：『過去諸佛皆著織成金縷袈裟，亦如今日諸天所獻。』菩薩即受八萬四千織成金縷袈裟，以道神力而合為一。袈裟著體，三十二相八十種好盡皆外現，斯由曩昔施無想報行度無施，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，菩薩舉右足時，便生此心：『眾生若干性行不同。吾今當以智慧光明，普照三千大千世界。』即放頂相光明，普照十方諸佛剎土。眾生之類見光明者，悉來雲集詣忍世界，奉事如來香華供養。威神所感，使令天地六返震動，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩舉右足時，便生此心：『眾生若干性行不同。吾今當以智慧光明，普照三千大千世界。』即放頂相光明，普照十方諸佛剎土。眾生之類見光明者，悉來雲集詣忍世界，奉事如來香華供養。威神所感，使令天地六返震動，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，菩薩當舉足時，心自生念：『生分已盡更不受胎，三界獨尊無有疇匹，當號為佛、如來、至真、等正覺，十號具足。』十方剎土諸佛世尊，各各於其國土，告四部眾、天、龍、鬼神、乾沓和、阿須倫、迦留羅、緊陀羅、摩休勒、人與非人：『今日忍界釋迦文佛出現于世，眾相具足如星中月，福度眾生天人蒙祐，有欲興敬供養彼佛，宜知是時。』爾時，十方諸佛世界神通菩薩辯才具足，得總持門，千七百七十七億那術眾，皆來雲集詣此忍界，興致供養華至于膝。復有八十萬姟天魔波旬，皆詣忍界，興致供養給事菩薩。復有百千億姟神力龍王，各各七首，獻奉香湯浴洗菩薩。斯由曩昔口演甘露無厭足法，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩當舉足時，心自生念：『生分已盡更不受胎，三界獨尊無有疇匹，當號為佛、如來、至真、等正覺，十號具足。』十方剎土諸佛世尊，各各於其國土，告四部眾、天、龍、鬼神、乾沓和、阿須倫、迦留羅、緊陀羅、摩休勒、人與非人：『今日忍界釋迦文佛出現于世，眾相具足如星中月，福度眾生天人蒙祐，有欲興敬供養彼佛，宜知是時。』爾時，十方諸佛世界神通菩薩辯才具足，得總持門，千七百七十七億那術眾，皆來雲集詣此忍界，興致供養華至于膝。復有八十萬姟天魔波旬，皆詣忍界，興致供養給事菩薩。復有百千億姟神力龍王，各各七首，獻奉香湯浴洗菩薩。斯由曩昔口演甘露無厭足法，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，菩薩內自生念：『眾生著有迷惑來久，設聞空無虛寂之法，意懷恐懼衣毛為竪。佛法深奧不可思議，漸當以次說道根原，分別眾生根原所由，玄鑒三世生法滅法，除去想著無貪悋心，從無數劫積行已來，所以不得道者皆由恩愛。吾今當除恩愛刺本，拔濟眾生安處無為。』是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩內自生念：『眾生著有迷惑來久，設聞空無虛寂之法，意懷恐懼衣毛為竪。佛法深奧不可思議，漸當以次說道根原，分別眾生根原所由，玄鑒三世生法滅法，除去想著無貪悋心，從無數劫積行已來，所以不得道者皆由恩愛。吾今當除恩愛刺本，拔濟眾生安處無為。』是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。

「如是，族姓子！菩薩大士降神出生、墮地舉右足，於其中間思惟十法，莊嚴道樹亦不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，族姓子！菩薩大士降神出生、墮地舉右足，於其中間思惟十法，莊嚴道樹亦不退轉。

「復次，族姓子！菩薩初生時，墮地行七步欲趣金机，次舉左足內自思惟：『諸佛世尊句義無量道法淳粹，應度無極無起滅法，行無生滅不可思議，非是羅漢辟支所及。道當一意多念非道，道當少欲多欲非道，道當知足多求非道，道當正見邪見非道。』是時，菩薩復作是念：『過去諸佛所行正法，為何謂耶？』復作是念：『過去恒沙諸佛世尊出現於世，以神足力現身威德，十根本義不可思議。云何為十？』於是，族姓子！菩薩達士先舉左足，遍滿三千虛空境界，不嬈眾生無覺知者，其有眾生覩足相輪，皆發無上正真道意，斯由曩昔禮敬之報，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！菩薩初生時，墮地行七步欲趣金机，次舉左足內自思惟：『諸佛世尊句義無量道法淳粹，應度無極無起滅法，行無生滅不可思議，非是羅漢辟支所及。道當一意多念非道，道當少欲多欲非道，道當知足多求非道，道當正見邪見非道。』是時，菩薩復作是念：『過去諸佛所行正法，為何謂耶？』復作是念：『過去恒沙諸佛世尊出現於世，以神足力現身威德，十根本義不可思議。云何為十？』於是，族姓子！菩薩達士先舉左足，遍滿三千虛空境界，不嬈眾生無覺知者，其有眾生覩足相輪，皆發無上正真道意，斯由曩昔禮敬之報，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，族姓子！爾時，菩薩左足蹈地，心自生念：『古昔諸佛說法，云何分別句身義味？云何過去諸佛世尊進止行來威儀法則，以一句義演出無量諸佛法藏，從劫至劫乃至百劫，不能究盡一句之義？如來祕要不可思議，非是小節所能測度。』是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！爾時，菩薩左足蹈地，心自生念：『古昔諸佛說法，云何分別句身義味？云何過去諸佛世尊進止行來威儀法則，以一句義演出無量諸佛法藏，從劫至劫乃至百劫，不能究盡一句之義？如來祕要不可思議，非是小節所能測度。』是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。」

佛復告族姓子：「菩薩爾時放一毛孔光明，遍照無量諸佛剎土。於光明中，演說六度平等大法、空無想願不起法忍，亦使眾生畢志堅固，皆發無上正真道意，是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩爾時放一毛孔光明，遍照無量諸佛剎土。於光明中，演說六度平等大法、空無想願不起法忍，亦使眾生畢志堅固，皆發無上正真道意，是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，族姓子！菩薩爾時，內自思惟：『吾今當以三昧正受，普遊虛空諸佛法界。』爾時，菩薩即入無形想定意，遍遊虛空諸佛法界，左右翼從，天世人民莫覺知者，謂為菩薩進趣金机，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！菩薩爾時，內自思惟：『吾今當以三昧正受，普遊虛空諸佛法界。』爾時，菩薩即入無形想定意，遍遊虛空諸佛法界，左右翼從，天世人民莫覺知者，謂為菩薩進趣金机，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，族姓子！即化一形，遍滿三千大千世界，復還如故，眾生之類無覺知者，是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！即化一形，遍滿三千大千世界，復還如故，眾生之類無覺知者，是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，族姓子！菩薩爾時，慧明之光遍照三千大千剎土，一一光中皆出音聲：『今日釋迦文佛、如來、至真、等正覺，於閻浮利地，當轉法輪度未度者，福利眾生名稱遠布。』是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！菩薩爾時，慧明之光遍照三千大千剎土，一一光中皆出音聲：『今日釋迦文佛、如來、至真、等正覺，於閻浮利地，當轉法輪度未度者，福利眾生名稱遠布。』是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，族姓子！菩薩爾時一念之頃，令十方界諸佛世尊，各各舒手扶接菩薩，一切眾會皆悉見之，是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！菩薩爾時一念之頃，令十方界諸佛世尊，各各舒手扶接菩薩，一切眾會皆悉見之，是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，族姓子！諸佛法藏深奧難測，吾當以次布現三乘緣覺聲聞菩薩之道，聞法覺寤終不中滯，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！諸佛法藏深奧難測，吾當以次布現三乘緣覺聲聞菩薩之道，聞法覺寤終不中滯，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，族姓子！過去三世諸佛世尊，吾今欲成無為大道，皆當證明令我成道。諸佛稱善皆在前立：『汝從阿僧祇劫，苦行無數，布施持戒六度具足，國財妻子無所悋惜，今當成佛廣度眾生。我等扶接上至成佛不使中住。』是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！過去三世諸佛世尊，吾今欲成無為大道，皆當證明令我成道。諸佛稱善皆在前立：『汝從阿僧祇劫，苦行無數，布施持戒六度具足，國財妻子無所悋惜，今當成佛廣度眾生。我等扶接上至成佛不使中住。』是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，族姓子！菩薩分別過去現在未來，空無想願，亦是諸佛所應行法。從初發意乃至成佛，要當修習三向諸道、四等大慈、八無礙道，瓔珞其身，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！菩薩分別過去現在未來，空無想願，亦是諸佛所應行法。從初發意乃至成佛，要當修習三向諸道、四等大慈、八無礙道，瓔珞其身，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。」

佛復告族姓子：「菩薩次舉右足當蹈地時，當具足此神足十慧不可思議。云何為十？有神足慧名曰無著，菩薩得此慧者，盡遊諸佛深要法藏，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩次舉右足當蹈地時，當具足此神足十慧不可思議。云何為十？有神足慧名曰無著，菩薩得此慧者，盡遊諸佛深要法藏，是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹。

「復有神慧名曰無形，菩薩得此神慧者，入無厭定意，諮受十方諸佛言教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有神慧名曰無形，菩薩得此神慧者，入無厭定意，諮受十方諸佛言教。

「復有無二神慧，菩薩得此神慧者，勸進眾生成無上等正覺，不取聲聞辟支佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無二神慧，菩薩得此神慧者，勸進眾生成無上等正覺，不取聲聞辟支佛道。

「復有虛空神慧，菩薩得此神慧者，盡觀世界空無我人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有虛空神慧，菩薩得此神慧者，盡觀世界空無我人。

「復有無相神慧，菩薩得此神慧者，演暢諸法解一相無相，亦無生滅著斷之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無相神慧，菩薩得此神慧者，演暢諸法解一相無相，亦無生滅著斷之法。

「復有空觀神慧，菩薩得此神慧者，見諸佛土成者敗者，如觀掌珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有空觀神慧，菩薩得此神慧者，見諸佛土成者敗者，如觀掌珠。

「復有棄壽神慧，菩薩得此神慧者，觀壽緣報捨形受形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有棄壽神慧，菩薩得此神慧者，觀壽緣報捨形受形。

「復有無言說神慧，菩薩得此神慧者，說法無法想，亦無若干念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無言說神慧，菩薩得此神慧者，說法無法想，亦無若干念。

「復有無近遠神慧，菩薩得此神慧者，不見諸法窠窟遠近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無近遠神慧，菩薩得此神慧者，不見諸法窠窟遠近。

「復有無生滅神慧，菩薩得此神慧者，分別十二因緣根本，生者滅者悉無所有，是謂菩薩摩訶薩十神足慧進趣道場莊嚴佛樹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無生滅神慧，菩薩得此神慧者，分別十二因緣根本，生者滅者悉無所有，是謂菩薩摩訶薩十神足慧進趣道場莊嚴佛樹。」

佛復告族姓子：「菩薩初生舉左足時，復當具足十業無量究竟。云何為十？於是，族姓子！諸佛如來之所修行，如來降形出世教化，分別三世十二牽連，三界五道塵垢縛著，沐浴諸結永無塵曀，是謂菩薩修第一業進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩初生舉左足時，復當具足十業無量究竟。云何為十？於是，族姓子！諸佛如來之所修行，如來降形出世教化，分別三世十二牽連，三界五道塵垢縛著，沐浴諸結永無塵曀，是謂菩薩修第一業進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，族姓子！如來出世化諸眾生，安處三乘隨其所願；或有眾生，意趣羅漢不向佛門；或有眾生，習緣覺行不趣佛道；或有眾生，修無上道，不向聲聞緣覺辟支；或有眾生，退於佛道志慕小乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！如來出世化諸眾生，安處三乘隨其所願；或有眾生，意趣羅漢不向佛門；或有眾生，習緣覺行不趣佛道；或有眾生，修無上道，不向聲聞緣覺辟支；或有眾生，退於佛道志慕小乘。

「爾時，菩薩誘進前人，逮成無上正真之道。或有眾生，在凡夫地不求方便上及三乘，菩薩勸進成三乘道，是謂菩薩第二之業進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩誘進前人，逮成無上正真之道。或有眾生，在凡夫地不求方便上及三乘，菩薩勸進成三乘道，是謂菩薩第二之業進趣道場莊嚴佛樹。

「如來出世布現言教，以權方便適化眾生，荷負重擔為人重任。或與眾生現作父母兄弟朋友，或現國師尊長道士，或現大富長者、神力鬼王，周給貧困惠施七寶，開說道教成三乘果，是謂菩薩修習三業進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來出世布現言教，以權方便適化眾生，荷負重擔為人重任。或與眾生現作父母兄弟朋友，或現國師尊長道士，或現大富長者、神力鬼王，周給貧困惠施七寶，開說道教成三乘果，是謂菩薩修習三業進趣道場莊嚴佛樹。

「如來出世轉無上法輪，不失四辯，觀察人心授十善行，分別演暢苦習盡道。或生迷惑沒溺三界，行權拔濟永離生死，是謂菩薩修第四業進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來出世轉無上法輪，不失四辯，觀察人心授十善行，分別演暢苦習盡道。或生迷惑沒溺三界，行權拔濟永離生死，是謂菩薩修第四業進趣道場莊嚴佛樹。

「如來世尊出現於世，恒以大悲加被眾生，如母愛子心不捨離。譬如龍王伊羅鉢多羅，住於須彌金福山邊七寶宮殿，與諸龍女共相娛樂，若欲往至忉利天宮興致供養，化身七萬由延三十二頭，一一頭者邊有七牙，一一牙上有寶浴池，一一池中生七百蓮華，一一蓮華七百玉女，共相娛樂作倡伎樂，彈琴鼓瑟音聲不絕。復雨七寶乃至于膝，菩薩大士亦復如是，以四等心加被眾生，雨七覺意無窮法財，隨其志趣皆成道果，是謂菩薩修第五業進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來世尊出現於世，恒以大悲加被眾生，如母愛子心不捨離。譬如龍王伊羅鉢多羅，住於須彌金福山邊七寶宮殿，與諸龍女共相娛樂，若欲往至忉利天宮興致供養，化身七萬由延三十二頭，一一頭者邊有七牙，一一牙上有寶浴池，一一池中生七百蓮華，一一蓮華七百玉女，共相娛樂作倡伎樂，彈琴鼓瑟音聲不絕。復雨七寶乃至于膝，菩薩大士亦復如是，以四等心加被眾生，雨七覺意無窮法財，隨其志趣皆成道果，是謂菩薩修第五業進趣道場莊嚴佛樹。

「如來世尊以權方便隨時適化，可行知行可坐知坐、可言知言可默知默，遍入眾生心識所念，隨病療救不使增減，普令永處無為之岸，是謂菩薩修第六業進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來世尊以權方便隨時適化，可行知行可坐知坐、可言知言可默知默，遍入眾生心識所念，隨病療救不使增減，普令永處無為之岸，是謂菩薩修第六業進趣道場莊嚴佛樹。

「復次，族姓子！如來出世，化導眾生不自為身，為一人故經百千劫，代彼受苦不懷厭惓，安處佛慧成無上道，是謂菩薩修第七業進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！如來出世，化導眾生不自為身，為一人故經百千劫，代彼受苦不懷厭惓，安處佛慧成無上道，是謂菩薩修第七業進趣道場莊嚴佛樹。

「諸佛興出不壞法界，法性自爾亦非自爾，如爾真際亦不有壞非不有壞，修而不懼亦不恐畏，是謂菩薩修第八業進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛興出不壞法界，法性自爾亦非自爾，如爾真際亦不有壞非不有壞，修而不懼亦不恐畏，是謂菩薩修第八業進趣道場莊嚴佛樹。

「如來出世，當復具足一相無相，彈指之頃於過去未來現在法中，出生三世諸佛世尊，實而不異亦不變易，是謂菩薩修第九業進趣道場莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來出世，當復具足一相無相，彈指之頃於過去未來現在法中，出生三世諸佛世尊，實而不異亦不變易，是謂菩薩修第九業進趣道場莊嚴佛樹。

「如來出世慈愍眾生，以一日之數令三世為一劫，其中眾生無覺知者，是謂菩薩初生墮地舉左足修行十業進趣道場莊嚴佛樹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來出世慈愍眾生，以一日之數令三世為一劫，其中眾生無覺知者，是謂菩薩初生墮地舉左足修行十業進趣道場莊嚴佛樹。」

佛復告族姓子：「菩薩初生墮地七步，於其中間復當思惟十法，降伏外道壞魔羅網，諸天侍衛，進趣道場莊嚴佛樹，乃至滅度終不捨離。云何為十？於是族姓子，先當降魔，身被慈仁之鎧，手執慧劍，善權前導，頭戴無畏華鬘，摧却憍慢之眾，永除貢高。是謂，族姓子！先當修此第一難得之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩初生墮地七步，於其中間復當思惟十法，降伏外道壞魔羅網，諸天侍衛，進趣道場莊嚴佛樹，乃至滅度終不捨離。云何為十？於是族姓子，先當降魔，身被慈仁之鎧，手執慧劍，善權前導，頭戴無畏華鬘，摧却憍慢之眾，永除貢高。是謂，族姓子！先當修此第一難得之法。

「復次，族姓子！復當思惟玄妙廣義，斷漏取證，攝彼外道而為上首，加以神足神力無量，設彼現一，我當現二，趣使邪部安處正見。是謂，族姓子！菩薩當念修此第二難得之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！復當思惟玄妙廣義，斷漏取證，攝彼外道而為上首，加以神足神力無量，設彼現一，我當現二，趣使邪部安處正見。是謂，族姓子！菩薩當念修此第二難得之法。

「復次，族姓子！菩薩大士化度眾生，受法歡喜，必至堅固不趣餘道，是謂菩薩修行第三難得之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！菩薩大士化度眾生，受法歡喜，必至堅固不趣餘道，是謂菩薩修行第三難得之法。

「復次，族姓子！諸佛世尊恒所行法，日夜四時觀察眾生，彈指之頃周遍十方恒沙剎土，周而復始不著三界，是謂菩薩修行第四難得之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！諸佛世尊恒所行法，日夜四時觀察眾生，彈指之頃周遍十方恒沙剎土，周而復始不著三界，是謂菩薩修行第四難得之法。

「復次，族姓子！行無礙智，遍滿三千大千世界，雖度眾生不見有度，是謂菩薩修習第五難得之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！行無礙智，遍滿三千大千世界，雖度眾生不見有度，是謂菩薩修習第五難得之法。

「復次，族姓子！菩薩大士以神足力，遍遊十方恒沙剎土，遍觀眾生心識所念，或以一身化百千身還合為一，無覺知者，是謂菩薩修行第六難得之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！菩薩大士以神足力，遍遊十方恒沙剎土，遍觀眾生心識所念，或以一身化百千身還合為一，無覺知者，是謂菩薩修行第六難得之法。

「復次，族姓子！菩薩思惟四無礙慧，亦非羅漢辟支所修，亦非天龍鬼神八部之眾所能及逮，是謂菩薩修行第七難得之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！菩薩思惟四無礙慧，亦非羅漢辟支所修，亦非天龍鬼神八部之眾所能及逮，是謂菩薩修行第七難得之法。

「復次，族姓子！如來神力不可思議，十方無量諸佛剎土入一塵孔，周旋往來無有罣礙，還復如故無覺知者，是謂菩薩修行第八難得之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！如來神力不可思議，十方無量諸佛剎土入一塵孔，周旋往來無有罣礙，還復如故無覺知者，是謂菩薩修行第八難得之法。

「復次，族姓子！如來、至真、等正覺，得四辯才無生滅智，遍滿三千大千世界，是謂菩薩修行第九難得之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！如來、至真、等正覺，得四辯才無生滅智，遍滿三千大千世界，是謂菩薩修行第九難得之法。

「復次，族姓子！諸佛世尊行無盡法法門覆蓋眾生，十力、無畏、十八不共諸佛之法，是謂菩薩修行第十難得之法，進趣道場莊嚴佛樹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！諸佛世尊行無盡法法門覆蓋眾生，十力、無畏、十八不共諸佛之法，是謂菩薩修行第十難得之法，進趣道場莊嚴佛樹。」