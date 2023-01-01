佛說勝義空經
宋 施護等譯1卷CBETA T0655少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說勝義空經
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西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯
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佛世尊一時在俱盧數國，與苾芻眾俱。
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佛告諸苾芻言：「諸有法門，我如前說；復有正法，名勝義空，汝等諦聽，極善作意，今為汝說。
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「諸苾芻！此中云何名勝義空？謂：眼生時而無少法有所從來；又眼滅時亦無少法離散可去。
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「諸苾芻！其眼無實，離於實法。以要而言：有業有報，作者不可得，此蘊既終，復他蘊攝；別法合集，因緣所生。耳、鼻、舌、身、意亦復如是。彼意生時，而無少法有所從來；又意滅時，亦無少法離散可去。
「諸苾芻！其眼無實，離於實法。以要而言：有業有報，作者不可得，此蘊既終，復他蘊攝；別法合集，因緣所生。耳、鼻、舌、身、意亦復如是。彼意生時，而無少法有所從來；又意滅時，亦無少法離散可去。
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「諸苾芻！彼意無實，離於實法，亦如前說，別法合集。此合集法，無實可得，因緣所生。此緣生者，所謂：無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是即一大苦蘊生。此所生法，無實可得，生已即滅。由是無明滅即行滅、行滅即識滅、識滅即名色滅、名色滅即六處滅、六處滅即觸滅、觸滅即受滅、受滅即愛滅、愛滅即取滅、取滅即有滅、有滅即生滅、生滅即老死憂悲苦惱滅，如是即一大苦蘊滅。如是等所說，是為勝義空。
「諸苾芻！彼意無實，離於實法，亦如前說，別法合集。此合集法，無實可得，因緣所生。此緣生者，所謂：無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是即一大苦蘊生。此所生法，無實可得，生已即滅。由是無明滅即行滅、行滅即識滅、識滅即名色滅、名色滅即六處滅、六處滅即觸滅、觸滅即受滅、受滅即愛滅、愛滅即取滅、取滅即有滅、有滅即生滅、生滅即老死憂悲苦惱滅，如是即一大苦蘊滅。如是等所說，是為勝義空。
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「諸苾芻！諸有法門，如前已說，今此正法，汝等當學。」
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