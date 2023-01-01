佛說勝義空經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說勝義空經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

佛世尊一時在俱盧數國，與苾芻眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊一時在俱盧數國，與苾芻眾俱。

佛告諸苾芻言：「諸有法門，我如前說；復有正法，名勝義空，汝等諦聽，極善作意，今為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸苾芻言：「諸有法門，我如前說；復有正法，名勝義空，汝等諦聽，極善作意，今為汝說。

「諸苾芻！此中云何名勝義空？謂：眼生時而無少法有所從來；又眼滅時亦無少法離散可去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！此中云何名勝義空？謂：眼生時而無少法有所從來；又眼滅時亦無少法離散可去。

「諸苾芻！其眼無實，離於實法。以要而言：有業有報，作者不可得，此蘊既終，復他蘊攝；別法合集，因緣所生。耳、鼻、舌、身、意亦復如是。彼意生時，而無少法有所從來；又意滅時，亦無少法離散可去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！其眼無實，離於實法。以要而言：有業有報，作者不可得，此蘊既終，復他蘊攝；別法合集，因緣所生。耳、鼻、舌、身、意亦復如是。彼意生時，而無少法有所從來；又意滅時，亦無少法離散可去。

「諸苾芻！彼意無實，離於實法，亦如前說，別法合集。此合集法，無實可得，因緣所生。此緣生者，所謂：無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是即一大苦蘊生。此所生法，無實可得，生已即滅。由是無明滅即行滅、行滅即識滅、識滅即名色滅、名色滅即六處滅、六處滅即觸滅、觸滅即受滅、受滅即愛滅、愛滅即取滅、取滅即有滅、有滅即生滅、生滅即老死憂悲苦惱滅，如是即一大苦蘊滅。如是等所說，是為勝義空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！彼意無實，離於實法，亦如前說，別法合集。此合集法，無實可得，因緣所生。此緣生者，所謂：無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是即一大苦蘊生。此所生法，無實可得，生已即滅。由是無明滅即行滅、行滅即識滅、識滅即名色滅、名色滅即六處滅、六處滅即觸滅、觸滅即受滅、受滅即愛滅、愛滅即取滅、取滅即有滅、有滅即生滅、生滅即老死憂悲苦惱滅，如是即一大苦蘊滅。如是等所說，是為勝義空。

「諸苾芻！諸有法門，如前已說，今此正法，汝等當學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！諸有法門，如前已說，今此正法，汝等當學。」