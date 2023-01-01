佛說入無分別法門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說入無分別法門經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛與無數百千大眾俱。是諸大眾恭敬圍繞聽佛說法，其所演說，謂以大乘無分別法而為發起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛與無數百千大眾俱。是諸大眾恭敬圍繞聽佛說法，其所演說，謂以大乘無分別法而為發起。

爾時，世尊普觀大會諸菩薩眾。即時會中有一菩薩名無分別光，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「唯願世尊，演說入無分別法門，令諸菩薩聞是法已，如理修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊普觀大會諸菩薩眾。即時會中有一菩薩名無分別光，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「唯願世尊，演說入無分別法門，令諸菩薩聞是法已，如理修學。」

佛言：「善男子！汝等諦聽，我當宣說入無分別法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝等諦聽，我當宣說入無分別法門。」

時無分別光菩薩復白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」時諸菩薩受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無分別光菩薩復白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」時諸菩薩受教而聽。

佛言：「善男子！若諸菩薩得聞增上無分別法，住無分別心，即一切分別相離。此言無分別者，應先了知，從初自性有分別相——分別相者，謂取、捨二法，即此取捨是自性分別相——由此即起有漏事相；以有漏相故，即有五取蘊。五取蘊者，謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若諸菩薩得聞增上無分別法，住無分別心，即一切分別相離。此言無分別者，應先了知，從初自性有分別相——分別相者，謂取、捨二法，即此取捨是自性分別相——由此即起有漏事相；以有漏相故，即有五取蘊。五取蘊者，謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。

「善男子！云何得離自性分別相？謂不現前別異作意，如是即離自性分別相。若異自性取相是有所行，此不能得無礙相應。是故應知，布施無色、無分別相，持戒、忍辱、精進、禪定、智慧無色、無分別相。何以故？謂自性無色、功用無色、真實無色。若起別異作意欲離分別相者，即後有無色、無分別相可離；如是即有所行，而不能得無礙相應。是故應知空、無色、無分別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何得離自性分別相？謂不現前別異作意，如是即離自性分別相。若異自性取相是有所行，此不能得無礙相應。是故應知，布施無色、無分別相，持戒、忍辱、精進、禪定、智慧無色、無分別相。何以故？謂自性無色、功用無色、真實無色。若起別異作意欲離分別相者，即後有無色、無分別相可離；如是即有所行，而不能得無礙相應。是故應知空、無色、無分別相。

「真如、實際、勝義諦、法界無色、無分別相。何以故？謂自性無色、功用無色、真實無色，是故應於無色、無分別相，不異性觀、不作意離。若別異作意離者，即於無色、無分別相後有所得。如是乃為有所行，即不能得現前無礙相應。何以故？謂初地所得法，無色、無分別相；乃至十地所得法，亦無色、無分別相；得無生法忍，亦無色、無分別相；得授記別亦無色、無分別相；得嚴淨佛土成熟有情，亦無色、無分別相；乃至得一切相智，亦無色、無分別相。如是所說，謂以自性無色、功用無色、真實無色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真如、實際、勝義諦、法界無色、無分別相。何以故？謂自性無色、功用無色、真實無色，是故應於無色、無分別相，不異性觀、不作意離。若別異作意離者，即於無色、無分別相後有所得。如是乃為有所行，即不能得現前無礙相應。何以故？謂初地所得法，無色、無分別相；乃至十地所得法，亦無色、無分別相；得無生法忍，亦無色、無分別相；得授記別亦無色、無分別相；得嚴淨佛土成熟有情，亦無色、無分別相；乃至得一切相智，亦無色、無分別相。如是所說，謂以自性無色、功用無色、真實無色。

「若菩薩於是諸所得法，起異所得、分別相別異、作意者，即於一切無分別相，悉起別異作意，如是即與無分別理而不相應，彼不能入無分別界。若菩薩住三摩地，心入無分別界，而於所入起無所得想，彼正相應，是正所行，是正所修、正所作事，是正作意，住無作行而無發悟，是名真入無分別界所行清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩於是諸所得法，起異所得、分別相別異、作意者，即於一切無分別相，悉起別異作意，如是即與無分別理而不相應，彼不能入無分別界。若菩薩住三摩地，心入無分別界，而於所入起無所得想，彼正相應，是正所行，是正所修、正所作事，是正作意，住無作行而無發悟，是名真入無分別界所行清淨。

「善男子，所言無分別界者，以何義故，名無分別界？謂於一切色過諸分別，於一切根過諸分別，過一切分別境界，過一切表了，一切煩惱、隨煩惱障無所攝藏，是故說名無分別界。於是無分別界中，無色、無見、無住、無礙、無表了、無種種相，若菩薩如是了知，已如是安住無分別界，是即入無分別智，與虛空等，於一切法無所觀而觀，得大樂行，增長大心，得大智慧，大說無礙；於一切時、一切相，普為一切眾生作大利益，得勇力增長，於無發悟佛事得大輕安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子，所言無分別界者，以何義故，名無分別界？謂於一切色過諸分別，於一切根過諸分別，過一切分別境界，過一切表了，一切煩惱、隨煩惱障無所攝藏，是故說名無分別界。於是無分別界中，無色、無見、無住、無礙、無表了、無種種相，若菩薩如是了知，已如是安住無分別界，是即入無分別智，與虛空等，於一切法無所觀而觀，得大樂行，增長大心，得大智慧，大說無礙；於一切時、一切相，普為一切眾生作大利益，得勇力增長，於無發悟佛事得大輕安。

「善男子！譬如一處有一大石山，於其山下，有大寶藏眾寶充滿，所謂銀寶、金寶及種種異寶，復有大摩尼寶出大光明。是時，有求寶人，來詣此山，欲求珍寶。彼有一人，先知其寶所藏伏處，見來求者即謂彼言：『汝求寶人，當知此處，大石山下，有大寶藏眾寶充滿，復有大摩尼寶出現光明。』時求寶人聞其言已，即時勤力堅固作意，開鑿彼山，取大摩尼寶。開已，乃見銀寶現光、石無光現。是人見已，不作大珍寶想。時先知寶人亦如前人，開鑿彼山而取其寶，開已，乃見金寶現光、石無光現，是人亦復不作大珍寶想。時知寶人，乃作是言：『汝求寶人，不應勤力堅固作意而求大寶。若不作意者，應得見彼廣大珍寶；以作意故，寶不能得。若有得彼大珍寶者，即得大富，如意自在，自他俱利，普遍施作，悉得圓滿。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如一處有一大石山，於其山下，有大寶藏眾寶充滿，所謂銀寶、金寶及種種異寶，復有大摩尼寶出大光明。是時，有求寶人，來詣此山，欲求珍寶。彼有一人，先知其寶所藏伏處，見來求者即謂彼言：『汝求寶人，當知此處，大石山下，有大寶藏眾寶充滿，復有大摩尼寶出現光明。』時求寶人聞其言已，即時勤力堅固作意，開鑿彼山，取大摩尼寶。開已，乃見銀寶現光、石無光現。是人見已，不作大珍寶想。時先知寶人亦如前人，開鑿彼山而取其寶，開已，乃見金寶現光、石無光現，是人亦復不作大珍寶想。時知寶人，乃作是言：『汝求寶人，不應勤力堅固作意而求大寶。若不作意者，應得見彼廣大珍寶；以作意故，寶不能得。若有得彼大珍寶者，即得大富，如意自在，自他俱利，普遍施作，悉得圓滿。』」

佛言：「善男子，如是等事以喻說故，若有菩薩知是義者，即見是義如先所言。一大石山者，即煩惱一法，二處作行增語；山下有寶藏，即無無分別界增語；彼求寶人者，即是菩薩增語；彼知寶人者，即是如來增語；石自性者，即是有分別自性增語；開鑿取寶者，即不作意增語；石下有銀光者，是自性分別增語；石下有金光者，是空等分別相增語；石下有種種寶光者，是有所得分別相增語；念求大寶者，即是樂入無分別界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子，如是等事以喻說故，若有菩薩知是義者，即見是義如先所言。一大石山者，即煩惱一法，二處作行增語；山下有寶藏，即無無分別界增語；彼求寶人者，即是菩薩增語；彼知寶人者，即是如來增語；石自性者，即是有分別自性增語；開鑿取寶者，即不作意增語；石下有銀光者，是自性分別增語；石下有金光者，是空等分別相增語；石下有種種寶光者，是有所得分別相增語；念求大寶者，即是樂入無分別界。

「善男子，是義云何？若菩薩如所說能如實觀者，即入無分別界。又善男子！諸菩薩當於無分別界，如虛空界住。何以故？若色自性，若分別自性，如是觀時相不現前。若行我有色，是行分別相；若行他有色，是行分別相；若行色有生有滅、有染有淨，是行分別相；若於色自性、若因若果、若業若行，取有、取無者，自為行色行；若如是行，是行分別相；若於色中見所表者，是行分別相。是故當知，色法於一切處，若對礙、若有表、若無表，畢竟無少法可得；即此色法，一切無表、無性可觀；異此色法，一切無表、無性可觀。彼色對礙、表了悉無性可觀，於有表中，非一性可觀、非異性可觀，即彼表了而亦無性。此無性、非無性，若如是觀，即平等觀。如是觀時，一切分別悉無分別，是為無分別界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子，是義云何？若菩薩如所說能如實觀者，即入無分別界。又善男子！諸菩薩當於無分別界，如虛空界住。何以故？若色自性，若分別自性，如是觀時相不現前。若行我有色，是行分別相；若行他有色，是行分別相；若行色有生有滅、有染有淨，是行分別相；若於色自性、若因若果、若業若行，取有、取無者，自為行色行；若如是行，是行分別相；若於色中見所表者，是行分別相。是故當知，色法於一切處，若對礙、若有表、若無表，畢竟無少法可得；即此色法，一切無表、無性可觀；異此色法，一切無表、無性可觀。彼色對礙、表了悉無性可觀，於有表中，非一性可觀、非異性可觀，即彼表了而亦無性。此無性、非無性，若如是觀，即平等觀。如是觀時，一切分別悉無分別，是為無分別界。

「諸菩薩應如是觀、如是入，入是無分別界者，於有分別、於無分別，悉無分別。如是平等觀，是為真入無分別界，是名菩薩得安住無分別界。受、想、行、識，及布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧諸波羅蜜多空，真如、實際、勝義諦、法界，十地所證法，乃至一切相智出世間行，亦復如是。於受、想、行、識，乃至一切相智，若自性、若因、若果、若業、若行，取有、取無者，即於一切相智等，乃為對礙。若如是行，是行分別相。而彼一切相智等無表了性，若有所表了，即行一切相智等，是行分別相。彼一切相智等，若於表了中有相可行者，是行分別相。若信無相可行者，亦行一切相智等，是行分別相，是故當知此表了法非一性可觀、非異性可觀。此表了法無性，亦非無性。若如是於一切相智等，若表、若無表悉無分別，即此無分別、不取相者，是無分別界。諸菩薩應如是觀、如是入，如是入者，是為真入無分別界，是名菩薩得安住無分別界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩應如是觀、如是入，入是無分別界者，於有分別、於無分別，悉無分別。如是平等觀，是為真入無分別界，是名菩薩得安住無分別界。受、想、行、識，及布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧諸波羅蜜多空，真如、實際、勝義諦、法界，十地所證法，乃至一切相智出世間行，亦復如是。於受、想、行、識，乃至一切相智，若自性、若因、若果、若業、若行，取有、取無者，即於一切相智等，乃為對礙。若如是行，是行分別相。而彼一切相智等無表了性，若有所表了，即行一切相智等，是行分別相。彼一切相智等，若於表了中有相可行者，是行分別相。若信無相可行者，亦行一切相智等，是行分別相，是故當知此表了法非一性可觀、非異性可觀。此表了法無性，亦非無性。若如是於一切相智等，若表、若無表悉無分別，即此無分別、不取相者，是無分別界。諸菩薩應如是觀、如是入，如是入者，是為真入無分別界，是名菩薩得安住無分別界。」

爾時世尊復說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說伽陀曰：

「無分別心若安住， 彼從諸佛正法生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無分別心若安住， 彼從諸佛正法生，

一切分別悉遠離， 所行即得無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切分別悉遠離， 所行即得無分別。

是法寂靜無垢勝， 名稱功德而普集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法寂靜無垢勝， 名稱功德而普集，

無分別法最上樂， 菩薩得已成菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別法最上樂， 菩薩得已成菩提。」