佛說大乘隨轉宣說諸法經

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷下

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門詔德等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋明教辯才法師充譯經三藏沙門詔德等奉 詔譯

爾時，蓮華遊戲天子與十千天子，皆來供養世尊及文殊師利菩薩；各持上妙名華，優曇鉢羅華、青色蓮華、白色蓮華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，發恭敬心，種種語言歡喜讚歎世尊、文殊師利：「不好世樂超出三界，心無煩惱亦無諸惡，語言真實、甚深真實，法界吉祥、真實吉祥、微妙吉祥、無數最上第一吉祥。」天子如是讚歎世尊、文殊師利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，蓮華遊戲天子與十千天子，皆來供養世尊及文殊師利菩薩；各持上妙名華，優曇鉢羅華、青色蓮華、白色蓮華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，發恭敬心，種種語言歡喜讚歎世尊、文殊師利：「不好世樂超出三界，心無煩惱亦無諸惡，語言真實、甚深真實，法界吉祥、真實吉祥、微妙吉祥、無數最上第一吉祥。」天子如是讚歎世尊、文殊師利。

爾時，佛告蓮華遊戲天子：「諸天子中汝得第一！天子於身內外，心無分別，得最上第一法、眾中最上第一、微妙第一、極妙第一，真實心處大眾中，能最上供養而得第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告蓮華遊戲天子：「諸天子中汝得第一！天子於身內外，心無分別，得最上第一法、眾中最上第一、微妙第一、極妙第一，真實心處大眾中，能最上供養而得第一。」

佛言：「天子！汝無貪嗔癡，不生煩惱，若有如是與愚夫不異。若天子，不得學鬪戰，失菩提路，若愛樂一切法，菩提薩埵佛法，樂修十地行；如是天子，宿種善根，恭敬供養諸佛菩薩，遠離諸惡，心放光明，勤學佛法，於十地行妙安住故示現光明，學佛教法勇猛愛樂；若不如是好樂佛法，多諸諍訟，不生供養心，智慧尠薄。如是天子，心高我慢，不愛樂一切法，不親近善友，此天子為眾所嫌，於菩提而不和合，無恭敬心，輕慢三寶，不學教法，愚夫無異。菩提道場甚深恭敬，求一切智具足，得天子行，於善眾安住；彼諸天子，不住貪、不住嗔、不住癡、不戀資生、不行邪見；恭敬問訊世尊、文殊師利，禮拜供養，於貪嗔癡悉皆遠離。」世尊如義而說，天子愛樂如義而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！汝無貪嗔癡，不生煩惱，若有如是與愚夫不異。若天子，不得學鬪戰，失菩提路，若愛樂一切法，菩提薩埵佛法，樂修十地行；如是天子，宿種善根，恭敬供養諸佛菩薩，遠離諸惡，心放光明，勤學佛法，於十地行妙安住故示現光明，學佛教法勇猛愛樂；若不如是好樂佛法，多諸諍訟，不生供養心，智慧尠薄。如是天子，心高我慢，不愛樂一切法，不親近善友，此天子為眾所嫌，於菩提而不和合，無恭敬心，輕慢三寶，不學教法，愚夫無異。菩提道場甚深恭敬，求一切智具足，得天子行，於善眾安住；彼諸天子，不住貪、不住嗔、不住癡、不戀資生、不行邪見；恭敬問訊世尊、文殊師利，禮拜供養，於貪嗔癡悉皆遠離。」世尊如義而說，天子愛樂如義而住。

是時，世尊讚歎文殊師利，安住大乘不行邪行，亦無邪見。諸天子聞佛說已，往詣文殊師利所，稱讚供養，學一切法，圓滿無分別，無有邪行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊讚歎文殊師利，安住大乘不行邪行，亦無邪見。諸天子聞佛說已，往詣文殊師利所，稱讚供養，學一切法，圓滿無分別，無有邪行。

爾時，十千天子聞佛於大眾中說無生忍辱法安住，於此皆修文殊行，得最上妙法；於金剛句、祕密句、橛句，了色本空，體性不邪，無有諍訟，得菩提解脫法已，恭敬供養，修習禪定，任持讀誦宣說書寫；如是熏習五法，人皆歡喜，三業清淨，於一切法，一切佛法，圓滿宣說，得安樂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十千天子聞佛於大眾中說無生忍辱法安住，於此皆修文殊行，得最上妙法；於金剛句、祕密句、橛句，了色本空，體性不邪，無有諍訟，得菩提解脫法已，恭敬供養，修習禪定，任持讀誦宣說書寫；如是熏習五法，人皆歡喜，三業清淨，於一切法，一切佛法，圓滿宣說，得安樂行。

爾時，佛告蓮華遊戲天子言：「如是聲、色，今世後世無智菩薩，不樂佛法，貪戀外聲、外色，不怕、不怖，於一切聲，愛著迷惑，無有福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告蓮華遊戲天子言：「如是聲、色，今世後世無智菩薩，不樂佛法，貪戀外聲、外色，不怕、不怖，於一切聲，愛著迷惑，無有福德。」

世尊如是說，蓮華遊戲天子讚歎，於虛空中往來，種種變化諸妙音聲，宿世善根福業所作，得佛菩提，生上種姓，禮貌具足，圓滿福業，了悟色聲一切具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊如是說，蓮華遊戲天子讚歎，於虛空中往來，種種變化諸妙音聲，宿世善根福業所作，得佛菩提，生上種姓，禮貌具足，圓滿福業，了悟色聲一切具足。

世尊記言：「汝當生天子，菩薩摩訶薩真實殑伽沙劫，尊重法師恭敬供養，一切安樂，衣、食、臥具、飲食、湯藥，如是種種上妙香、華、燈、塗，晝夜不絕，一切具足；安住法中，決定求得上妙福報，無諸忿怒。如是天子！了悟色聲，速得往詣菩薩殑伽沙劫，一切安樂。彼天子，於殑伽沙劫不生煩惱，心無輕慢，圓滿言說法味真實。如是天子，生決定心，聞佛法音，了悟聲色，無諸苦惱，亦無毀謗，歡喜讚歎，得一切最上安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊記言：「汝當生天子，菩薩摩訶薩真實殑伽沙劫，尊重法師恭敬供養，一切安樂，衣、食、臥具、飲食、湯藥，如是種種上妙香、華、燈、塗，晝夜不絕，一切具足；安住法中，決定求得上妙福報，無諸忿怒。如是天子！了悟色聲，速得往詣菩薩殑伽沙劫，一切安樂。彼天子，於殑伽沙劫不生煩惱，心無輕慢，圓滿言說法味真實。如是天子，生決定心，聞佛法音，了悟聲色，無諸苦惱，亦無毀謗，歡喜讚歎，得一切最上安樂。」

佛言：「天子！今一切人不求佛法，貪戀資生，不怕、不怖，不似娑羅王世人，善根成熟。」世尊如是說已，蓮華遊戲天子聞是法音，了色體性，深入佛慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！今一切人不求佛法，貪戀資生，不怕、不怖，不似娑羅王世人，善根成熟。」世尊如是說已，蓮華遊戲天子聞是法音，了色體性，深入佛慧。

「若諸眾生，不學佛法，不修禪定，於一切法，不好、不問，非菩薩行。常作惡想，不學正智，聞女人聲，愛樂貪著，不怖罪業！」世尊說已，蓮華遊戲天子言：「諸菩薩天子，身心散亂，不受世尊教學，三業不善，毀謗聽法，貪聲住、嗔聲住、癡聲住、不近善友、不學佛法，貪著女人，無有厭足；不學歡喜聲，愛樂慾樂聲，喜聽惡人聲，不學好人聲、不學書寫聲、不學佛聲，貪著女色常如醉人；不學安樂聲、不學出家聲，愛樂無佛慧聲，喜聞外道聲，戀女人聲；不學佛法布施聲、不學佛法持戒聲、不學佛法忍辱聲、不學佛法精進聲、不學佛法禪定聲、不學佛法智慧聲，戀女人聲，遠尋放逸，親近惡友，不學善人聲，戀世間聲，晝夜不捨，不得涅槃。戀著女人，不學佛法，不得解脫；轉尋鄉村聚落，從生戀著，常與女人共相娛樂，不親善友、不行大乘行、不行比丘行、不行在家正行，唯行邪道。只於女人路行，聽女人聲，心生歡喜；聞佛音聲，不生敬仰，不修梵行，安住煩惱；嬈亂眾人，修外道行，無福果報。不學持戒行，戀破戒行；體性下劣，戀下劣體性；不親善友，不學佛法，戀著貪不學佛法、戀著嗔不學佛法、戀著癡不學佛法；愚昧不會，不受教誨，其心壅塞不能領解；不學諸佛行、不學菩薩行、不學聲聞行，於佛菩薩法，不問不學，業障深重，遠離而去造不善業；貪戀女色，心迷自作，煩惱憔悴；不信真實菩提，展轉遠離，一切人嫌。如是之人貪著女色，不得安樂，亦不寂靜；不禮拜、不恭敬，自不覺知不得菩提。若菩薩天子，勤修十善，真實圓滿，積集善根，心中歡喜；此菩薩天子，往詣博學多聞菩薩天子所，修一切善根，圓滿具足，離除業障心得清淨。除業障已，身心輕安，遠離諸慾，晝夜更無女人想，安住法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生，不學佛法，不修禪定，於一切法，不好、不問，非菩薩行。常作惡想，不學正智，聞女人聲，愛樂貪著，不怖罪業！」世尊說已，蓮華遊戲天子言：「諸菩薩天子，身心散亂，不受世尊教學，三業不善，毀謗聽法，貪聲住、嗔聲住、癡聲住、不近善友、不學佛法，貪著女人，無有厭足；不學歡喜聲，愛樂慾樂聲，喜聽惡人聲，不學好人聲、不學書寫聲、不學佛聲，貪著女色常如醉人；不學安樂聲、不學出家聲，愛樂無佛慧聲，喜聞外道聲，戀女人聲；不學佛法布施聲、不學佛法持戒聲、不學佛法忍辱聲、不學佛法精進聲、不學佛法禪定聲、不學佛法智慧聲，戀女人聲，遠尋放逸，親近惡友，不學善人聲，戀世間聲，晝夜不捨，不得涅槃。戀著女人，不學佛法，不得解脫；轉尋鄉村聚落，從生戀著，常與女人共相娛樂，不親善友、不行大乘行、不行比丘行、不行在家正行，唯行邪道。只於女人路行，聽女人聲，心生歡喜；聞佛音聲，不生敬仰，不修梵行，安住煩惱；嬈亂眾人，修外道行，無福果報。不學持戒行，戀破戒行；體性下劣，戀下劣體性；不親善友，不學佛法，戀著貪不學佛法、戀著嗔不學佛法、戀著癡不學佛法；愚昧不會，不受教誨，其心壅塞不能領解；不學諸佛行、不學菩薩行、不學聲聞行，於佛菩薩法，不問不學，業障深重，遠離而去造不善業；貪戀女色，心迷自作，煩惱憔悴；不信真實菩提，展轉遠離，一切人嫌。如是之人貪著女色，不得安樂，亦不寂靜；不禮拜、不恭敬，自不覺知不得菩提。若菩薩天子，勤修十善，真實圓滿，積集善根，心中歡喜；此菩薩天子，往詣博學多聞菩薩天子所，修一切善根，圓滿具足，離除業障心得清淨。除業障已，身心輕安，遠離諸慾，晝夜更無女人想，安住法性。」

爾時，文殊師利童真菩薩白佛言：「世尊！諸佛法海無有邊際，不可觀見微妙色相，不可聽聞微妙音聲、歡喜微妙音聲、極喜微妙音聲；一心專住修微妙佛性，遠離障染，到於彼岸，安住於法，不住涅槃，不住聚落，不去不來，無布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。無有忿怒、無貪嗔癡，悉皆平等。世尊！如義而說真實微妙法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童真菩薩白佛言：「世尊！諸佛法海無有邊際，不可觀見微妙色相，不可聽聞微妙音聲、歡喜微妙音聲、極喜微妙音聲；一心專住修微妙佛性，遠離障染，到於彼岸，安住於法，不住涅槃，不住聚落，不去不來，無布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。無有忿怒、無貪嗔癡，悉皆平等。世尊！如義而說真實微妙法門。」

佛言：「蓮華遊戲具大智慧天子、文殊師利童真菩薩，是二大士宿種善根，於過去無量無數阿僧祇劫諸佛國土，聽受教法，修大乘行，斷諸業障，宿福深厚，積集功德無量無邊。過去因緣獲斯福報，今此會中實無有對。如是蓮華遊戲天子，遠離色聲，用真實心，以上妙種種香、華、燈燭、珍妙飲食供養，人皆不及，親近佛聲，聽文殊師利演說甚深平等真實法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「蓮華遊戲具大智慧天子、文殊師利童真菩薩，是二大士宿種善根，於過去無量無數阿僧祇劫諸佛國土，聽受教法，修大乘行，斷諸業障，宿福深厚，積集功德無量無邊。過去因緣獲斯福報，今此會中實無有對。如是蓮華遊戲天子，遠離色聲，用真實心，以上妙種種香、華、燈燭、珍妙飲食供養，人皆不及，親近佛聲，聽文殊師利演說甚深平等真實法門。」

爾時，佛告文殊師利童真菩薩言：「汝往昔劫於我法中，了如是色聲最上色相，一切業障悉皆遠離，安住福業，萬德圓備，餘皆不及；乃至過去菩薩亦皆不及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告文殊師利童真菩薩言：「汝往昔劫於我法中，了如是色聲最上色相，一切業障悉皆遠離，安住福業，萬德圓備，餘皆不及；乃至過去菩薩亦皆不及。」

文殊師利言：「如是色業障、嗔業障、一切惡業障，我已了知，悉當遠離；決定守護，親近世尊如是說，離一切染法，得清淨福業，心無煩惱。是我宿生於無量無邊阿僧祇劫，發廣大心修作福業，思惟圓滿善行具足；乃過去修習今時受報，得值師子鼓音自在王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼佛壽命無量百千那庾多歲，三界眾生了知圓滿；世界名曰大光，其佛國土，多諸寶樹，金繩界道寶樹行列，香風吹動枝葉掁觸出妙音聲，其聲演說空聲、無相聲、無願聲、不生聲、不滅聲、無色聲、無自性聲；如是音聲，眾生聞已皆得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如是色業障、嗔業障、一切惡業障，我已了知，悉當遠離；決定守護，親近世尊如是說，離一切染法，得清淨福業，心無煩惱。是我宿生於無量無邊阿僧祇劫，發廣大心修作福業，思惟圓滿善行具足；乃過去修習今時受報，得值師子鼓音自在王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼佛壽命無量百千那庾多歲，三界眾生了知圓滿；世界名曰大光，其佛國土，多諸寶樹，金繩界道寶樹行列，香風吹動枝葉掁觸出妙音聲，其聲演說空聲、無相聲、無願聲、不生聲、不滅聲、無色聲、無自性聲；如是音聲，眾生聞已皆得解脫。

「時彼如來有二十七俱胝聲聞眾，皆來聽法，大比丘眾斷諸煩惱，去除重擔，得慧解脫、心解脫，是比丘心不散亂，往來聽法求佛菩提。彼如來復有二十七俱胝眾及大比丘眾，皆來聽受荷擔如來，尊重教法，得慧解脫、心解脫。如是他方菩薩皆來聽法，各各得一切忍辱法，具足安樂。如是十方諸佛國土，無數百千俱胝佛皆來聽法。聞阿難多目佉陀羅尼三摩地，無數百千那庾多眾生，得寂靜安樂，心生歡喜，共相論議，乃至宿世今生無有他求，決定安住菩薩摩訶薩。是時如來於彼國土宣說妙法，一切畢已，正法住世六十百千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼如來有二十七俱胝聲聞眾，皆來聽法，大比丘眾斷諸煩惱，去除重擔，得慧解脫、心解脫，是比丘心不散亂，往來聽法求佛菩提。彼如來復有二十七俱胝眾及大比丘眾，皆來聽受荷擔如來，尊重教法，得慧解脫、心解脫。如是他方菩薩皆來聽法，各各得一切忍辱法，具足安樂。如是十方諸佛國土，無數百千俱胝佛皆來聽法。聞阿難多目佉陀羅尼三摩地，無數百千那庾多眾生，得寂靜安樂，心生歡喜，共相論議，乃至宿世今生無有他求，決定安住菩薩摩訶薩。是時如來於彼國土宣說妙法，一切畢已，正法住世六十百千歲。

「時彼如來，復為寂靜諸根菩薩，說一切菩薩法，人所讚歎，心無外緣。此菩薩往昔劫中，修菩薩法，淨道行住，不樂世間一切法，諸根不亂，甚深解脫，真實最上妙法，了知色相，言說歡喜踊躍，專心書寫，與善知識共相論議，非人不言，恐生誹謗。然彼眾生，貪體性一切法住著、嗔體性一切法住著、癡體性一切法住著。此菩薩唯愛樂一切佛法，不樂世間一切法，非眾生方便愛樂，唯樂菩提行，種種善行，無分別心，常行忍辱，無貪無嗔，無是無非，安住如來甚深法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼如來，復為寂靜諸根菩薩，說一切菩薩法，人所讚歎，心無外緣。此菩薩往昔劫中，修菩薩法，淨道行住，不樂世間一切法，諸根不亂，甚深解脫，真實最上妙法，了知色相，言說歡喜踊躍，專心書寫，與善知識共相論議，非人不言，恐生誹謗。然彼眾生，貪體性一切法住著、嗔體性一切法住著、癡體性一切法住著。此菩薩唯愛樂一切佛法，不樂世間一切法，非眾生方便愛樂，唯樂菩提行，種種善行，無分別心，常行忍辱，無貪無嗔，無是無非，安住如來甚深法界。

「爾時，復有比丘，名曰勝意，愛樂菩提。是時世尊，為說一切妙法，得四禪定、四無色定、十二頭陀功德，常行是行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，復有比丘，名曰勝意，愛樂菩提。是時世尊，為說一切妙法，得四禪定、四無色定、十二頭陀功德，常行是行。

「爾時，佛告勝意比丘：『寂靜諸根菩薩，了知一切最上行。』勝意比丘聞佛所說，合掌聽受，遠離遠處，寂靜安住，修一切最上行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，佛告勝意比丘：『寂靜諸根菩薩，了知一切最上行。』勝意比丘聞佛所說，合掌聽受，遠離遠處，寂靜安住，修一切最上行。

「爾時，寂靜諸根菩薩，發廣大無邊心，王城持鉢引導眾生循門教化，乞食詣長者、居士、善友門化；有智慧人，心生歡喜供養讚歎，或有居士善友惡言毀謗，不生惡念，少語知足，真實言行，心不嗔人，和顏悅色；彼居士善友讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寂靜諸根菩薩，發廣大無邊心，王城持鉢引導眾生循門教化，乞食詣長者、居士、善友門化；有智慧人，心生歡喜供養讚歎，或有居士善友惡言毀謗，不生惡念，少語知足，真實言行，心不嗔人，和顏悅色；彼居士善友讚歎。

「時，寂靜諸根菩薩說諸色法，諸比丘僧多不了知，入諸邪見，僻居小處，貪慢障安住、嗔慢障安住、癡慢障安住、一切法愛樂障，不聽真實言行。寂靜諸根菩薩，復勸在家居士、善友，不得貪煩惱，不得造諸惡業。居士善友，不能行得忍辱行，自往詣貪處、自往詣多貪處，往詣東、西、南、北方、四維、上下方，生五種毀謗；云何謂愛、樂、貪、嗔、癡，心多煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，寂靜諸根菩薩說諸色法，諸比丘僧多不了知，入諸邪見，僻居小處，貪慢障安住、嗔慢障安住、癡慢障安住、一切法愛樂障，不聽真實言行。寂靜諸根菩薩，復勸在家居士、善友，不得貪煩惱，不得造諸惡業。居士善友，不能行得忍辱行，自往詣貪處、自往詣多貪處，往詣東、西、南、北方、四維、上下方，生五種毀謗；云何謂愛、樂、貪、嗔、癡，心多煩惱故。

「時，寂靜諸根菩薩，於王城中遊行教化，與居士善友言，讚歎勝意比丘，是真實僧，人皆供養，今不住王城，歸寂靜處安住，及不樂寺院香華供養，諸比丘僧多不喜見。此勝意比丘真善知識，諸比丘僧深入邪見，貪心障、嗔心障、癡心障，不能遠離諸惡業障。復次寂靜諸根菩薩言，諸比丘僧不學善法、不習一切觀想、不學甚深妙法、不求菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，寂靜諸根菩薩，於王城中遊行教化，與居士善友言，讚歎勝意比丘，是真實僧，人皆供養，今不住王城，歸寂靜處安住，及不樂寺院香華供養，諸比丘僧多不喜見。此勝意比丘真善知識，諸比丘僧深入邪見，貪心障、嗔心障、癡心障，不能遠離諸惡業障。復次寂靜諸根菩薩言，諸比丘僧不學善法、不習一切觀想、不學甚深妙法、不求菩提。

「爾時寂靜諸根菩薩，為比丘僧，而說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時寂靜諸根菩薩，為比丘僧，而說伽陀曰：

「『若有貪嗔癡， 不修菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若有貪嗔癡， 不修菩提行，

菩提無貪性， 一切當遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提無貪性， 一切當遠離。

愚夫不覺知， 耽著諸慾樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚夫不覺知， 耽著諸慾樂，

非寂靜禪那， 不能趣佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非寂靜禪那， 不能趣佛國。

高傲於放逸， 功德無少分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高傲於放逸， 功德無少分，

諸佛清淨戒， 而生疑惑心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛清淨戒， 而生疑惑心，

貪戀造諸惡， 無佛法僧寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪戀造諸惡， 無佛法僧寶。

設若學文字， 心中多巧妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設若學文字， 心中多巧妙，

於真實菩提， 云何得解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於真實菩提， 云何得解脫？

丈夫學菩提， 無煩惱分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丈夫學菩提， 無煩惱分別，

親近佛觀想， 得正見具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近佛觀想， 得正見具足。

於法不能解， 眾生墮邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法不能解， 眾生墮邪見，

遠離佛教法， 安住貪嗔癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離佛教法， 安住貪嗔癡。

不恭敬禮拜， 不親近法師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不恭敬禮拜， 不親近法師，

苦惱生分別， 無有忍辱心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦惱生分別， 無有忍辱心。

迷惑不自知， 愚癡作諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷惑不自知， 愚癡作諸惡，

去佛道甚遠， 不受人勸化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去佛道甚遠， 不受人勸化。

疾速得菩提， 若人有忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾速得菩提， 若人有忍辱，

平等解脫界， 超出世間眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等解脫界， 超出世間眼。

一切悉智見， 觀想忍辱法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉智見， 觀想忍辱法，

而得佛菩提， 於此安住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而得佛菩提， 於此安住故。

決定無魔事， 禪定力現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定無魔事， 禪定力現前，

如是解脫已， 趣佛涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是解脫已， 趣佛涅槃界。

眾生勤學法， 實不可稱量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生勤學法， 實不可稱量，

得不生不滅， 無貪瞋癡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不生不滅， 無貪瞋癡故。

歷遊諸聚落， 亦無分別心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷遊諸聚落， 亦無分別心，

若有人毀謗， 不生瞋恨故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人毀謗， 不生瞋恨故，

或遇人讚歎， 亦無歡喜故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或遇人讚歎， 亦無歡喜故，

安住佛菩提， 一切悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住佛菩提， 一切悉平等，

佛法如虛空， 不可稱量故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法如虛空， 不可稱量故。

無上佛菩提， 愚夫不了悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上佛菩提， 愚夫不了悟，

不修寂靜觀， 於此不解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不修寂靜觀， 於此不解脫。

眾生貪放逸， 無心學聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生貪放逸， 無心學聖道，

馳騁諸慾樂， 與狂人無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馳騁諸慾樂， 與狂人無異。

愚癡不寂靜， 不肯學菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡不寂靜， 不肯學菩提，

云何離業障？ 眾生若了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何離業障？ 眾生若了知，

遠離諸慾樂， 專心習禪那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸慾樂， 專心習禪那，

眾中為上首。 曉解一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾中為上首。 曉解一切法，

而行於正道， 常念佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而行於正道， 常念佛菩提，

更無分別想。 真實心愛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更無分別想。 真實心愛樂，

最上菩提道， 龍天皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上菩提道， 龍天皆歡喜。

安住佛功德， 於微妙法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住佛功德， 於微妙法中，

不生諸惡想， 唯求佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生諸惡想， 唯求佛菩提。

更不學餘事， 故於此會中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更不學餘事， 故於此會中，

德行為上首。 我聞佛所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德行為上首。 我聞佛所說，

種種學外道， 營務作事業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種學外道， 營務作事業，

不如佛法中， 熏習諸善本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如佛法中， 熏習諸善本。

彼愛樂眷屬， 及貪戀資生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼愛樂眷屬， 及貪戀資生，

不求佛菩提， 好世間榮貴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求佛菩提， 好世間榮貴，

無有剎那頃， 學如來正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有剎那頃， 學如來正法。

多生分別心， 安住諸慾樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多生分別心， 安住諸慾樂，

慾性本虛妄， 如陽焰空谷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慾性本虛妄， 如陽焰空谷。

愚癡都不覺， 心常生我慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡都不覺， 心常生我慢，

不讚佛菩提， 實無有知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不讚佛菩提， 實無有知見。

不了法空義， 堅固執為有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不了法空義， 堅固執為有，

有為及無為， 一切悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為及無為， 一切悉平等。

眾生若曉了， 勤修大乘行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若曉了， 勤修大乘行，

趣佛菩提道， 此非是凡夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣佛菩提道， 此非是凡夫。

安住於法中， 得諸佛心印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於法中， 得諸佛心印，

圓滿功德業， 與佛無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿功德業， 與佛無有異。

一念貪心起， 犯波羅夷罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念貪心起， 犯波羅夷罪，

貪心若不斷， 為之所纏縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪心若不斷， 為之所纏縛。

不肯護尸羅， 無禪定觀想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不肯護尸羅， 無禪定觀想，

見佛不歡喜， 長夜造諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛不歡喜， 長夜造諸惡，

墮入地獄中， 受俱胝劫罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮入地獄中， 受俱胝劫罪。

由是破戒故， 少法亦不解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是破戒故， 少法亦不解，

云何得菩提？ 與愚夫無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得菩提？ 與愚夫無異。

說若修福業， 其心不淳淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說若修福業， 其心不淳淨，

不修大乘行， 無禪定觀想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不修大乘行， 無禪定觀想，

此人如何得， 無上法王印？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人如何得， 無上法王印？』

「爾時，寂靜諸根菩薩，為比丘僧說此偈已，三千二百天人得忍辱法，八萬比丘聞法各得解脫；彼勝意比丘，得三業清淨離除業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寂靜諸根菩薩，為比丘僧說此偈已，三千二百天人得忍辱法，八萬比丘聞法各得解脫；彼勝意比丘，得三業清淨離除業障。」

爾時，文殊師利白佛言：「世尊！如來宣說甚深法義，晝夜思惟，如來一切法十號功德，愚夫難可稱量；如來無生忍辱法，亦難可稱量，如來所說法義，不可思議，與我心法義都是一說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利白佛言：「世尊！如來宣說甚深法義，晝夜思惟，如來一切法十號功德，愚夫難可稱量；如來無生忍辱法，亦難可稱量，如來所說法義，不可思議，與我心法義都是一說。」

爾時，文殊師利菩薩、慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如來真實法義，後五百歲，人多不信、不怕、不怖，乃至諸天亦復如是。我決定親近供養如來法義，以身命布施如殑伽沙數，讚歎詠謌三時供養，於殑伽沙世界法義安住復說，如殑伽沙眾生聲，聞得忍辱法安住法義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩、慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如來真實法義，後五百歲，人多不信、不怕、不怖，乃至諸天亦復如是。我決定親近供養如來法義，以身命布施如殑伽沙數，讚歎詠謌三時供養，於殑伽沙世界法義安住復說，如殑伽沙眾生聲，聞得忍辱法安住法義。」

爾時，尊者阿難，聞佛一切法義，信受任持，誓願展轉為人宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難，聞佛一切法義，信受任持，誓願展轉為人宣說。

時文殊師利菩薩、慈氏菩薩、師子遊戲菩薩、蓮華遊戲菩薩、真實大菩薩眾，與無數比丘僧、尊者阿難，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊師利菩薩、慈氏菩薩、師子遊戲菩薩、蓮華遊戲菩薩、真實大菩薩眾，與無數比丘僧、尊者阿難，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜作禮而退。