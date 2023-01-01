佛說大乘隨轉宣說諸法經

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉 詔譯

爾時，文殊師利童真菩薩白佛言：「世尊！云何離除業障得清淨心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童真菩薩白佛言：「世尊！云何離除業障得清淨心？」

佛告文殊師利：「要離惡業，當學一切法，了知諸法分別心生，虛妄不實；空智現前，業障自除，心得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「要離惡業，當學一切法，了知諸法分別心生，虛妄不實；空智現前，業障自除，心得清淨。

「復次，文殊師利！一切眾生，從無始劫來，妄想顛倒，貪嗔癡三為因；造殺、盜、婬業無量無邊，墮落諸趣，輪迴生死，受大苦惱，無有休息，業障熾盛惡魔嬈惱，故心不得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利！一切眾生，從無始劫來，妄想顛倒，貪嗔癡三為因；造殺、盜、婬業無量無邊，墮落諸趣，輪迴生死，受大苦惱，無有休息，業障熾盛惡魔嬈惱，故心不得清淨。

「復次，文殊師利！汝今欲知，一切眾生離諸業障，心得清淨，當學如來一切法，於身口意三業清淨，晝夜精勤修持梵行，遠離苦惱，分別不生，希求菩提，恭敬供養佛法僧寶，長時誦習大乘經典祕密陀羅尼，身心堅固，無有退轉，觀想了知，生住異滅，念念無常剎那生滅，一切虛妄無有真實，安住禪定漸漸增進，心無散亂，一切惡魔不得其便，自然快樂，意地發明，積諸功德滋長慧命，證佛菩提無上道果；是名出家，是真佛子；乃知如來甚深法藏廣大如海，饒益有情無有窮盡。得無上法寶，復修禪定，觀想法空，無諸苦惱，獲功德力，行平等行，心常護持，晝夜恭敬尊重讚仰，一切解脫，身心快樂。了知生滅，一切皆是幻夢，安住法中，生於勝處，具足圓滿更無退失。如是而修，惡業自除，心得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利！汝今欲知，一切眾生離諸業障，心得清淨，當學如來一切法，於身口意三業清淨，晝夜精勤修持梵行，遠離苦惱，分別不生，希求菩提，恭敬供養佛法僧寶，長時誦習大乘經典祕密陀羅尼，身心堅固，無有退轉，觀想了知，生住異滅，念念無常剎那生滅，一切虛妄無有真實，安住禪定漸漸增進，心無散亂，一切惡魔不得其便，自然快樂，意地發明，積諸功德滋長慧命，證佛菩提無上道果；是名出家，是真佛子；乃知如來甚深法藏廣大如海，饒益有情無有窮盡。得無上法寶，復修禪定，觀想法空，無諸苦惱，獲功德力，行平等行，心常護持，晝夜恭敬尊重讚仰，一切解脫，身心快樂。了知生滅，一切皆是幻夢，安住法中，生於勝處，具足圓滿更無退失。如是而修，惡業自除，心得清淨。」

爾時，文殊師利童真菩薩白佛言：「世尊！云何四聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童真菩薩白佛言：「世尊！云何四聖諦？」

佛告文殊師利：「四聖諦，謂苦、集、滅、道，是名四聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「四聖諦，謂苦、集、滅、道，是名四聖諦。」

文殊師利白佛言：「世尊！當云何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！當云何學？」

佛言：「當學一切法，得彼法智現前；於此分別不生，善與不善，觀想自性清淨，了知一切悉皆虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當學一切法，得彼法智現前；於此分別不生，善與不善，觀想自性清淨，了知一切悉皆虛妄。」

文殊師利白佛言：「一切眾生云何不學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「一切眾生云何不學？」

佛言：「愚夫異生，為毀謗教法，不生善心、不修梵行、不讀誦經典、不受教誨、於佛教法不肯少學；常作惡行，流浪三界而生歡喜，即不知一切法，如幻如夢如陽焰，虛妄不實。若諸眾生學一切善法，修習奢摩他定，觀想自性清淨，了知貪、嗔、癡悉皆虛妄，安住法中得彼定力，身心快樂。愚夫不學善法，不知有佛法僧寶，普遍虛空微妙難見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「愚夫異生，為毀謗教法，不生善心、不修梵行、不讀誦經典、不受教誨、於佛教法不肯少學；常作惡行，流浪三界而生歡喜，即不知一切法，如幻如夢如陽焰，虛妄不實。若諸眾生學一切善法，修習奢摩他定，觀想自性清淨，了知貪、嗔、癡悉皆虛妄，安住法中得彼定力，身心快樂。愚夫不學善法，不知有佛法僧寶，普遍虛空微妙難見。」

文殊師利白佛言：「云何此法微妙眾生難見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「云何此法微妙眾生難見？」

佛告文殊師利：「此法如風生浪起，只見浪起不見風生；唯汝文殊、須菩提能知，餘皆不解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「此法如風生浪起，只見浪起不見風生；唯汝文殊、須菩提能知，餘皆不解。」

爾時，文殊師利白佛言：「世尊！云何四念處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利白佛言：「世尊！云何四念處？」

佛言：「文殊師利！四念處，謂觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，是名四念處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！四念處，謂觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，是名四念處。」

文殊師利言：「當云何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「當云何學？」

佛言：「一切眾生，當觀想自身五種不淨；觀受有苦受、樂受、捨受三，悉皆是苦；觀心無常，念念無常，剎那生滅；觀法無我，四大、五陰無實我體；是名四念處；一切眾生當如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切眾生，當觀想自身五種不淨；觀受有苦受、樂受、捨受三，悉皆是苦；觀心無常，念念無常，剎那生滅；觀法無我，四大、五陰無實我體；是名四念處；一切眾生當如是學。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何五根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何五根？」

「謂信、進、念、定、慧，是名五根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂信、進、念、定、慧，是名五根。」

文殊師利白佛言：「當云何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「當云何學？」

佛言：「學法眾生，於一切法中，觀想此法深遠，能生信故，名信根；了知此法勤行精進，除障解脫，名精進根；然於此法，一心想念不忘，名念根；了知一切法定知心生，名定根；以慧揀擇一切法空，名慧根；是名五根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「學法眾生，於一切法中，觀想此法深遠，能生信故，名信根；了知此法勤行精進，除障解脫，名精進根；然於此法，一心想念不忘，名念根；了知一切法定知心生，名定根；以慧揀擇一切法空，名慧根；是名五根。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何七覺支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何七覺支？」

佛告文殊師利：「念覺支、擇覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支，是名七覺支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「念覺支、擇覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支，是名七覺支。」

文殊師利白佛言：「世尊！當云何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！當云何學？」

佛告文殊師利：「學法眾生，於自性中，了知一切善不善法，棄捨世緣，勤念正法，名念覺支。擇謂以自性智，於三界能揀擇，故名擇覺支；精進謂了知一切法，勤行不捨，名精進覺支；喜謂於一切諸行發生，晝夜喜行妙性快樂歡喜，故名喜覺支；輕安謂安住一切法中，不為魔嬈，心得自在，故謂輕安覺支；定謂了一切法本無自性，修三摩地，名定覺支；捨謂心安住一切法，不住智、不住佛，捨離諸緣，名捨覺支；是名七覺支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「學法眾生，於自性中，了知一切善不善法，棄捨世緣，勤念正法，名念覺支。擇謂以自性智，於三界能揀擇，故名擇覺支；精進謂了知一切法，勤行不捨，名精進覺支；喜謂於一切諸行發生，晝夜喜行妙性快樂歡喜，故名喜覺支；輕安謂安住一切法中，不為魔嬈，心得自在，故謂輕安覺支；定謂了一切法本無自性，修三摩地，名定覺支；捨謂心安住一切法，不住智、不住佛，捨離諸緣，名捨覺支；是名七覺支。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何八正道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何八正道？」

佛告文殊師利：「八正道，謂正見、正思、惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名八正道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「八正道，謂正見、正思、惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名八正道。」

文殊師利白佛言：「世尊！當云何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！當云何學？」

佛告文殊師利：「彼一切眾生，了知一切法，三業恭敬，是名正見；彼於一切法，分別不分別喜不喜，名正思惟；彼了知一切法，真實言說，名正語；彼於一切法，了知唯造善業，名正業；彼於一切法，安住平等真心，名正命；彼於一切法，勤修大乘，名正精進；彼於一切法，不生惡業，名正念；彼於一切法，不散不亂，名正定；是名八正道。彼學法眾生，一心了知四聖諦、四念處、五根、七覺支、八正道，如是等法一一修學已，得到彼岸，生諸佛國，無有恐怖，得金剛堅固心。一切羅漢、聲聞、沙門、婆羅門，及小婆羅門等，聞佛說此微妙最上法門，有大神力，能除熱惱，獲得心地清涼；諸比丘若能展轉勤行，心無退轉，與我無異。而諸天人晝夜作諸音樂，持眾名香、種種奇華、珍妙飲食，堪受供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「彼一切眾生，了知一切法，三業恭敬，是名正見；彼於一切法，分別不分別喜不喜，名正思惟；彼了知一切法，真實言說，名正語；彼於一切法，了知唯造善業，名正業；彼於一切法，安住平等真心，名正命；彼於一切法，勤修大乘，名正精進；彼於一切法，不生惡業，名正念；彼於一切法，不散不亂，名正定；是名八正道。彼學法眾生，一心了知四聖諦、四念處、五根、七覺支、八正道，如是等法一一修學已，得到彼岸，生諸佛國，無有恐怖，得金剛堅固心。一切羅漢、聲聞、沙門、婆羅門，及小婆羅門等，聞佛說此微妙最上法門，有大神力，能除熱惱，獲得心地清涼；諸比丘若能展轉勤行，心無退轉，與我無異。而諸天人晝夜作諸音樂，持眾名香、種種奇華、珍妙飲食，堪受供養。

「文殊師利！彼諸比丘若不斷嗔，入王城持鉢循行乞食，為魔所惱，染著諸欲，非佛弟子，與俗無異。復有比丘心無嗔故，了知大乘微妙法行、法義言句，於真實正行而得解脫。爾時，三千二百天子，持天曼陀羅華、種種名香、上妙飲食，恭敬供養，心大歡喜，互相讚歎出家功德，與如來佛國而無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼諸比丘若不斷嗔，入王城持鉢循行乞食，為魔所惱，染著諸欲，非佛弟子，與俗無異。復有比丘心無嗔故，了知大乘微妙法行、法義言句，於真實正行而得解脫。爾時，三千二百天子，持天曼陀羅華、種種名香、上妙飲食，恭敬供養，心大歡喜，互相讚歎出家功德，與如來佛國而無有異。」

爾時，文殊師利白佛言：「世尊！我聞佛說祕密陀羅尼章句云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利白佛言：「世尊！我聞佛說祕密陀羅尼章句云何？」

佛告文殊師利：「我為汝說祕密句、橛句、金剛句、慧句，是名陀羅尼章句法門。此法門，菩薩得一切法句發生，剎那剎那得忍辱法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「我為汝說祕密句、橛句、金剛句、慧句，是名陀羅尼章句法門。此法門，菩薩得一切法句發生，剎那剎那得忍辱法。」

文殊師利言：「云何名祕密句法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「云何名祕密句法門？」

佛言：「我為汝說祕密句真實章句，於一切法中心愛樂祕密句為第一；如汝文殊師利，於一切菩薩中而得第一，祕密句亦復如是。復次，文殊師利！祕密句如虛空，我身遍滿虛空，一切法亦如是遍滿虛空，一切菩薩現前不現前，都是一如，名真實祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我為汝說祕密句真實章句，於一切法中心愛樂祕密句為第一；如汝文殊師利，於一切菩薩中而得第一，祕密句亦復如是。復次，文殊師利！祕密句如虛空，我身遍滿虛空，一切法亦如是遍滿虛空，一切菩薩現前不現前，都是一如，名真實祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句？」

佛告文殊師利：「我為汝說橛句，不動貪法界，住一切法動；我不動大乘，不作種種世事，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「我為汝說橛句，不動貪法界，住一切法動；我不動大乘，不作種種世事，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何金剛句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何金剛句？」

佛言：「我為汝說金剛句，嗔眾生長時有嗔，金剛能斷一切法，是名金剛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我為汝說金剛句，嗔眾生長時有嗔，金剛能斷一切法，是名金剛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何慧句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何慧句？」

佛言：「我為汝說慧句，癡是學佛智，一切眾生，非學佛智不到彼岸。若諸眾生學佛智，一切慧具足，有慧無慧悉能了知，此是甚深。文殊師利！悉能了知眾生無智，但樂諸惡，於一切法不能遠離，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我為汝說慧句，癡是學佛智，一切眾生，非學佛智不到彼岸。若諸眾生學佛智，一切慧具足，有慧無慧悉能了知，此是甚深。文殊師利！悉能了知眾生無智，但樂諸惡，於一切法不能遠離，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句識？」

佛告文殊師利：「識如幻化，妄生一切法，空無自性、無自相，如是五蘊如五指，不實如虛空，悉是假名；眾生惛懵，不能曉了，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「識如幻化，妄生一切法，空無自性、無自相，如是五蘊如五指，不實如虛空，悉是假名；眾生惛懵，不能曉了，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句色？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句色？」

佛告文殊師利：「色一切法，眾生心癡、眼癡，毀謗正法，不好勤學，愛樂於色，不知虛妄。文殊師利！汝於色塵悉能了知，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「色一切法，眾生心癡、眼癡，毀謗正法，不好勤學，愛樂於色，不知虛妄。文殊師利！汝於色塵悉能了知，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句聲？」

佛告文殊師利：「聲空發生，不可得見，種種語言、音響之聲，耳識聽受，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「聲空發生，不可得見，種種語言、音響之聲，耳識聽受，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句香？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句香？」

佛告文殊師利：「香發諸塵，不可得見，但識所聞，識亦無故，皆是虛妄，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「香發諸塵，不可得見，但識所聞，識亦無故，皆是虛妄，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句味？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句味？」

佛告文殊師利：「味無自性，妄生於舌，眾生分別，愛樂貪著，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「味無自性，妄生於舌，眾生分別，愛樂貪著，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句觸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句觸？」

佛告文殊師利：「觸本無故，觀想一切法如虛空，眾生愚迷，於境、於身種種貪著，以為妙觸，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「觸本無故，觀想一切法如虛空，眾生愚迷，於境、於身種種貪著，以為妙觸，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句地？」

佛告文殊師利：「地性質實，於法思惟，無自體性，亦無自相，眾生顛倒，妄執為有，種種戀著，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「地性質實，於法思惟，無自體性，亦無自相，眾生顛倒，妄執為有，種種戀著，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句水？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句水？」

佛告文殊師利：「觀諸水性，猶如陽焰，虛妄不實故，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「觀諸水性，猶如陽焰，虛妄不實故，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句火？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句火？」

佛告文殊師利：「火性猛烈苦惱眾生，此法滅故自性寂靜，分別不生，最上極樂，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「火性猛烈苦惱眾生，此法滅故自性寂靜，分別不生，最上極樂，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句風？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句風？」

佛告文殊師利：「風一切法不可得見，眾生貪著動作往來，風力所轉，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「風一切法不可得見，眾生貪著動作往來，風力所轉，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句佛亦如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句佛亦如是？」

佛告文殊師利：「一切不善法，十方諸佛，各各開說，教詔眾生，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切不善法，十方諸佛，各各開說，教詔眾生，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句法亦如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句法亦如是？」

佛告文殊師利：「一切法不可取、不可捨；觀想無我、無自相、無自性，心不散亂，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切法不可取、不可捨；觀想無我、無自相、無自性，心不散亂，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句僧亦如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何祕密句僧亦如是？」

佛告文殊師利：「彼無數妙住法界，於三摩地平等持戒，修平等慧、平等解脫，於平等法中善安住故，餘無所學，是名祕密句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「彼無數妙住法界，於三摩地平等持戒，修平等慧、平等解脫，於平等法中善安住故，餘無所學，是名祕密句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句虛空境界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句虛空境界？」

佛告文殊師利：「一切法虛空境界、不思議境界，於諸境界不可取、不可捨、不可住，無有住處，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切法虛空境界、不思議境界，於諸境界不可取、不可捨、不可住，無有住處，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切法住虛空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切法住虛空？」

佛告文殊師利：「一切法不離虛空住，不生煩惱，住寂靜故，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切法不離虛空住，不生煩惱，住寂靜故，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切法無分別心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切法無分別心？」

佛告文殊師利：「一切法不學、不問、不作、不親近、不發願、不生愛樂，寂靜如虛空，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切法不學、不問、不作、不親近、不發願、不生愛樂，寂靜如虛空，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切法微妙？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切法微妙？」

佛告文殊師利：「一切法離垢，安住清淨，光自在妙圓滿清淨，虛空圓滿清淨，發生微妙，身安住於法，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切法離垢，安住清淨，光自在妙圓滿清淨，虛空圓滿清淨，發生微妙，身安住於法，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切法安住虛空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切法安住虛空？」

佛告文殊師利：「一切法安住虛空不可見，一切法離垢安住亦不可見，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切法安住虛空不可見，一切法離垢安住亦不可見，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切法教詔學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切法教詔學？」

佛告文殊師利：「一切法教詔眾生，不來勤學、不學觀想、不作意、晝夜六時不學，又不問隣座，不會解釋、不能宣說、無有智慧、不能分別，亦不愛樂、不親善友、我慢貢高，遠離教詔，不得解脫，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切法教詔眾生，不來勤學、不學觀想、不作意、晝夜六時不學，又不問隣座，不會解釋、不能宣說、無有智慧、不能分別，亦不愛樂、不親善友、我慢貢高，遠離教詔，不得解脫，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切法最上遠離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切法最上遠離？」

佛告文殊師利：「一切眾生，於諸善法而不肯學，唯造罪惡，不親賢善，無有智慧，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生，於諸善法而不肯學，唯造罪惡，不親賢善，無有智慧，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句眾生難教詔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句眾生難教詔？」

佛告文殊師利：「若諸眾生，心不散亂，唯勤學法，親近供養，自然往詣教詔求法，福慧乃生；若眾生不學一切法，唯造惡業，欲求福慧無有，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「若諸眾生，心不散亂，唯勤學法，親近供養，自然往詣教詔求法，福慧乃生；若眾生不學一切法，唯造惡業，欲求福慧無有，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句眾生得一切智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句眾生得一切智？」

佛告文殊師利：「一切眾生勤求學法，得一切智；發歡喜心生大乘行，明了自性得一切智，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生勤求學法，得一切智；發歡喜心生大乘行，明了自性得一切智，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句眾生得一切智智具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句眾生得一切智智具足？」

佛告文殊師利：「一切眾生自性，自性中於如來平等一切智慧，悉皆曉解一體性相，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生自性，自性中於如來平等一切智慧，悉皆曉解一體性相，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生菩提道場？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生菩提道場？」

佛告文殊師利：「菩提道場，唯求佛法，一切法寂靜道場、一切法性道場、一切法求道場。文殊師利！言菩提道場，我一心求法，不求餘相；一切眾生、一切人民，常樂往彼求此菩提道場，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「菩提道場，唯求佛法，一切法寂靜道場、一切法性道場、一切法求道場。文殊師利！言菩提道場，我一心求法，不求餘相；一切眾生、一切人民，常樂往彼求此菩提道場，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生得此忍辱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生得此忍辱？」

佛告文殊師利：「學法眾生，息念觀想，淨慧發生，於諸名相不生分別，得忍辱平等，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「學法眾生，息念觀想，淨慧發生，於諸名相不生分別，得忍辱平等，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生善友說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生善友說法？」

佛告文殊師利：「一切眾生與十方天人、諸小天人，各各說法，希求菩提，心生歡喜，供養恭敬，除障平等，於無體相安住，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生與十方天人、諸小天人，各各說法，希求菩提，心生歡喜，供養恭敬，除障平等，於無體相安住，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生得此陀羅尼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生得此陀羅尼？」

佛告文殊師利：「一切眾生，學觀想色、聲、香、味、觸；任持甚深圓滿分別、圓滿不分別，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生，學觀想色、聲、香、味、觸；任持甚深圓滿分別、圓滿不分別，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生慈心具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生慈心具足？」

佛告文殊師利：「一切眾生樂修慈心，了知一切法，得平等慈，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生樂修慈心，了知一切法，得平等慈，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生悲心具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生悲心具足？」

佛告文殊師利：「一切眾生，勤學如來平等大悲心，大悲體具足，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生，勤學如來平等大悲心，大悲體具足，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生不得三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生不得三摩地？」

佛告文殊師利：「一切眾生，不修禪，不樂不喜，妄語顛倒，性惡剛暴，多諸障礙，非有智慧，無剎那頃愛樂禪定，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生，不修禪，不樂不喜，妄語顛倒，性惡剛暴，多諸障礙，非有智慧，無剎那頃愛樂禪定，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生貪具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生貪具足？」

佛告文殊師利：「一切眾生貪愛具足，煩惱多生，無歡喜心，不樂寂靜，不行平等，而於貪性無有覺悟，不得菩提，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生貪愛具足，煩惱多生，無歡喜心，不樂寂靜，不行平等，而於貪性無有覺悟，不得菩提，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生嗔具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生嗔具足？」

佛告文殊師利：「一切眾生，嗔具足安住、嗔體性安住，悉皆具足，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生，嗔具足安住、嗔體性安住，悉皆具足，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生癡具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生癡具足？」

佛告文殊師利：「一切眾生不求佛法，一切慢、一切行非梵行，癡平等住、癡體性住，不學菩提，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生不求佛法，一切慢、一切行非梵行，癡平等住、癡體性住，不學菩提，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生癡身具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生癡身具足？」

佛告文殊師利：「一切眾生，身住癡，一切法不誦，經典不信、不讀，性惡憎嫌，不樂大乘，安住最上不善，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生，身住癡，一切法不誦，經典不信、不讀，性惡憎嫌，不樂大乘，安住最上不善，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生邪見具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生邪見具足？」

佛告文殊師利：「一切眾生邪見，歸依十身佛，不真實歸依，常作十惡，行十邪見，不悟邪見，體性愛樂，安住五慾中，安住貪嗔癡中，安住障，不得菩提，是名橛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生邪見，歸依十身佛，不真實歸依，常作十惡，行十邪見，不悟邪見，體性愛樂，安住五慾中，安住貪嗔癡中，安住障，不得菩提，是名橛句。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生住處聽法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何橛句一切眾生住處聽法？」

佛告文殊師利：「一切眾生，一心恭敬聽受，當為汝說。一切眾生真實求法，一心不動，不生怕怖，佛福廣大，愚夫不知。我有真實言教，不生恭敬，不安住聽受；貪平等住、嗔平等住、癡平等住、五慾中平等住、障難平等住、愛樂平等住，不讚歎佛，有如是無上正等正覺；如是貪體性安住、嗔體性安住、癡體性安住、五慾中體性安住、障難體性安住、愛樂體性安住，不讚歎佛，有如是無上正等正覺解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「一切眾生，一心恭敬聽受，當為汝說。一切眾生真實求法，一心不動，不生怕怖，佛福廣大，愚夫不知。我有真實言教，不生恭敬，不安住聽受；貪平等住、嗔平等住、癡平等住、五慾中平等住、障難平等住、愛樂平等住，不讚歎佛，有如是無上正等正覺；如是貪體性安住、嗔體性安住、癡體性安住、五慾中體性安住、障難體性安住、愛樂體性安住，不讚歎佛，有如是無上正等正覺解脫。」

佛告文殊師利：「汝若不問，不為汝說，汝今問我，當為汝說。一切善法當學，如來正等正覺一切善法平等具足；如是師僧善友歡喜，學大乘教，行大乘行，有大勢力，捨離於此更無餘事；專心發願求法最上，精勤專心，觀想五智如來境界，如來境界無別境界，一切境界平等，晝夜如是學法一心供養。文殊師利！若諸眾生作如是求法，得佛菩提，了知善法，一切善法具足如是，若不學佛法，與諸禽畜實無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「汝若不問，不為汝說，汝今問我，當為汝說。一切善法當學，如來正等正覺一切善法平等具足；如是師僧善友歡喜，學大乘教，行大乘行，有大勢力，捨離於此更無餘事；專心發願求法最上，精勤專心，觀想五智如來境界，如來境界無別境界，一切境界平等，晝夜如是學法一心供養。文殊師利！若諸眾生作如是求法，得佛菩提，了知善法，一切善法具足如是，若不學佛法，與諸禽畜實無有異。」