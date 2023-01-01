佛說大乘隨轉宣說諸法經

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷上

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城鷲峯山中，與大比丘眾千二百五十人俱；諸大菩薩摩訶薩眾二千人俱，其名曰：莊嚴菩薩、師子遊戲菩薩、不動光菩薩、歡喜無垢光菩薩、日光焰菩薩、甚深離垢菩薩、蓮華相菩薩、師子智菩薩、金色相菩薩、梵天音菩薩、師子慧王菩薩、無垢金光菩薩、微妙色身菩薩、放光壞魔菩薩、寂靜諸根菩薩、陀羅尼王菩薩、吉祥清淨相菩薩、妙吉祥摧伏壞魔菩薩等，而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城鷲峯山中，與大比丘眾千二百五十人俱；諸大菩薩摩訶薩眾二千人俱，其名曰：莊嚴菩薩、師子遊戲菩薩、不動光菩薩、歡喜無垢光菩薩、日光焰菩薩、甚深離垢菩薩、蓮華相菩薩、師子智菩薩、金色相菩薩、梵天音菩薩、師子慧王菩薩、無垢金光菩薩、微妙色身菩薩、放光壞魔菩薩、寂靜諸根菩薩、陀羅尼王菩薩、吉祥清淨相菩薩、妙吉祥摧伏壞魔菩薩等，而為上首。

爾時，師子遊戲菩薩在大眾中，覩佛身色金光晃燿，心生愛樂，即從座起繞佛三匝，右膝著地合掌恭敬，而說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，師子遊戲菩薩在大眾中，覩佛身色金光晃燿，心生愛樂，即從座起繞佛三匝，右膝著地合掌恭敬，而說伽陀曰：

「如來真金色， 相好端嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來真金色， 相好端嚴身，

於塵沙劫中， 積集諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於塵沙劫中， 積集諸功德，

福智悉圓滿， 證於無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福智悉圓滿， 證於無上道。

興運大悲心， 應現娑婆界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興運大悲心， 應現娑婆界，

人天八部眾， 瞻仰無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天八部眾， 瞻仰無厭足。

從於自性中， 演出微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從於自性中， 演出微妙法，

甚深難可測， 唯佛乃能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深難可測， 唯佛乃能知，

眾生性昏懵， 聞說不能解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生性昏懵， 聞說不能解。

如來大導師， 方便能善巧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大導師， 方便能善巧，

誘彼諸群迷， 漸次得開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誘彼諸群迷， 漸次得開悟。

眾生妙明心， 本來常湛寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生妙明心， 本來常湛寂，

清淨無垢染， 具足諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無垢染， 具足諸功德。

體性如虛空， 無有諸罣礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體性如虛空， 無有諸罣礙，

不生亦不滅， 無去亦無來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生亦不滅， 無去亦無來，

安住於法性， 不動如須彌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於法性， 不動如須彌，

一切悉平等， 真實不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉平等， 真實不思議。

眾生無始劫， 貪著於諸欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無始劫， 貪著於諸欲，

墮入苦海中， 不能求出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮入苦海中， 不能求出離。

如來甚深法， 微妙極難思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來甚深法， 微妙極難思，

於上中下機， 隨順而演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上中下機， 隨順而演說，

如天一味雨， 遍灑於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如天一味雨， 遍灑於十方，

草木及叢林， 根莖隨大小， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 草木及叢林， 根莖隨大小，

而於大地中， 無不蒙滋益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於大地中， 無不蒙滋益。

如來所說法， 悉亦復如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所說法， 悉亦復如是，

以一微妙音， 演說無量義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一微妙音， 演說無量義，

根器有差殊， 聞之各得解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根器有差殊， 聞之各得解，

故於一會中， 咸皆入佛慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故於一會中， 咸皆入佛慧，

是佛神通力， 名為不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是佛神通力， 名為不思議。

我於往昔劫， 常隨佛所化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於往昔劫， 常隨佛所化，

而今此會中， 亦預佛座下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而今此會中， 亦預佛座下，

如來所說法， 我悉能總持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所說法， 我悉能總持，

見在及未來， 願佛為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見在及未來， 願佛為宣說。」

爾時，佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言：「善哉！善哉。善男子！世間一切眾生妙明元心，本來清淨無諸垢染，圓滿十方湛然寂靜，猶如虛空本無塵翳，寂然清淨。眾生眼病，空華發生，華生華滅，病眼所見；眼翳既消，空華亦滅，清淨虛空本來不動。妙明元心亦復如是，本來清淨無諸垢染。眾生顛倒，背覺合塵；於諸塵境分別心生，眼見於色、耳聞於聲、鼻嗅諸香、舌甞於味、身受諸觸、意了法塵；此六根識各各自偶諸塵境界，於諸塵境妄想執著，便生愛染造種種業；業成受報墮諸苦海，生死輪迴受大苦惱，如旋火輪無有休息。如來大慈憐愍一切，設諸方便說奢摩他三摩鉢提禪那止觀法門，令彼攝心漸漸熏修，證於佛果，免斯惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言：「善哉！善哉。善男子！世間一切眾生妙明元心，本來清淨無諸垢染，圓滿十方湛然寂靜，猶如虛空本無塵翳，寂然清淨。眾生眼病，空華發生，華生華滅，病眼所見；眼翳既消，空華亦滅，清淨虛空本來不動。妙明元心亦復如是，本來清淨無諸垢染。眾生顛倒，背覺合塵；於諸塵境分別心生，眼見於色、耳聞於聲、鼻嗅諸香、舌甞於味、身受諸觸、意了法塵；此六根識各各自偶諸塵境界，於諸塵境妄想執著，便生愛染造種種業；業成受報墮諸苦海，生死輪迴受大苦惱，如旋火輪無有休息。如來大慈憐愍一切，設諸方便說奢摩他三摩鉢提禪那止觀法門，令彼攝心漸漸熏修，證於佛果，免斯惡道。

「善男子！諸阿闍梨，與諸世間一切眾生，欲求菩提，用真實心，直行正道；若心行染欲，諂曲不實，是行邪道希求菩提，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諸阿闍梨，與諸世間一切眾生，欲求菩提，用真實心，直行正道；若心行染欲，諂曲不實，是行邪道希求菩提，無有是處。

「善男子！若諸眾生，心行善行，除彼妄想，無諸分別，了法空寂，無空見、無願見、不起妄見、無性見、無相見、無佛見、無菩提見，常行正見，種諸善根，菩提願足，如是之人，身如無價珍。乃至過去、未來、現在三世諸佛，盡行此道而得菩提，名為解脫。斷盡疑惑無分別心，清淨語業說真實法；得一切智，顯現自然相、顯現無文字無非文字，真實相說，菩提心相說，布施說平等無貪故，持戒說無諸染欲故，忍辱說心無嗔恨故，精進說無諸懈怠故，禪定說安住寂靜故，智慧說善能揀擇故。如是各各開說奢摩他三摩鉢提禪那門，百千俱胝那庾多門，甚深無比。旁生地獄諸有情等，聞說法音悉離諸惡趣，了知空無相無願解脫。如是恭敬供養三業清淨，尊重功德，得心安樂猶如平地，一切聲聞緣覺菩薩摩訶薩，晝夜恭敬甚深解脫最上第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生，心行善行，除彼妄想，無諸分別，了法空寂，無空見、無願見、不起妄見、無性見、無相見、無佛見、無菩提見，常行正見，種諸善根，菩提願足，如是之人，身如無價珍。乃至過去、未來、現在三世諸佛，盡行此道而得菩提，名為解脫。斷盡疑惑無分別心，清淨語業說真實法；得一切智，顯現自然相、顯現無文字無非文字，真實相說，菩提心相說，布施說平等無貪故，持戒說無諸染欲故，忍辱說心無嗔恨故，精進說無諸懈怠故，禪定說安住寂靜故，智慧說善能揀擇故。如是各各開說奢摩他三摩鉢提禪那門，百千俱胝那庾多門，甚深無比。旁生地獄諸有情等，聞說法音悉離諸惡趣，了知空無相無願解脫。如是恭敬供養三業清淨，尊重功德，得心安樂猶如平地，一切聲聞緣覺菩薩摩訶薩，晝夜恭敬甚深解脫最上第一。」

世尊如是說已，師子遊戲菩薩摩訶薩，讚歎歡喜，深生領解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊如是說已，師子遊戲菩薩摩訶薩，讚歎歡喜，深生領解。

爾時世尊。而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊。而說偈言：

「汝與世間， 一切眾生， 心無有二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝與世間， 一切眾生， 心無有二，

了諸法空， 而得菩提。 離貪嗔癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了諸法空， 而得菩提。 離貪嗔癡，

無令更作， 自性清淨， 虛妄不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無令更作， 自性清淨， 虛妄不生，

平等一心， 無有散亂。 求法有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等一心， 無有散亂。 求法有情，

當如是會， 觀想幻夢， 了知不實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當如是會， 觀想幻夢， 了知不實，

趣佛菩提， 定知不遠。 得如是道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣佛菩提， 定知不遠。 得如是道，

得而無得， 明而無明， 惟契如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得而無得， 明而無明， 惟契如來。

智慧明了， 如是而知， 世間第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧明了， 如是而知， 世間第一，

名大丈夫， 人皆敬仰。 始自迴心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名大丈夫， 人皆敬仰。 始自迴心，

親近善友， 瞻仰承事， 無有懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善友， 瞻仰承事， 無有懈怠。

漸漸增進， 了法性空， 勤修諸行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸漸增進， 了法性空， 勤修諸行，

更無退轉， 生於勝處， 獲得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更無退轉， 生於勝處， 獲得菩提。

禪定現前， 湛然不動， 亦不持戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定現前， 湛然不動， 亦不持戒，

亦不分別， 有戒無戒， 體性一故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不分別， 有戒無戒， 體性一故。

得菩提已， 心入佛乘， 安住法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得菩提已， 心入佛乘， 安住法性，

體如虛空， 無有罣礙， 演說正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體如虛空， 無有罣礙， 演說正法，

度諸有情， 平等一心， 與佛無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度諸有情， 平等一心， 與佛無異。

復有比丘， 貪著放逸， 不學聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有比丘， 貪著放逸， 不學聖道，

身心散亂， 一如狂人， 又似巫神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心散亂， 一如狂人， 又似巫神，

晝夜常作， 三毒重罪。 愚夫凶惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜常作， 三毒重罪。 愚夫凶惡，

性難調伏， 至極癡人， 終無利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性難調伏， 至極癡人， 終無利益。

親近惡友， 耽戀五欲， 迷惑女人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近惡友， 耽戀五欲， 迷惑女人，

未曾暫捨。 彼人一心， 造破戒罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾暫捨。 彼人一心， 造破戒罪，

愚癡不覺， 毀盡尸羅。 破戒人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡不覺， 毀盡尸羅。 破戒人中，

斯為第一， 於諸善道， 無毫髮許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯為第一， 於諸善道， 無毫髮許。

力行闡提， 忿恨憍傲， 造罪畢已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力行闡提， 忿恨憍傲， 造罪畢已，

當受苦報。 於諸善法， 心不好樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當受苦報。 於諸善法， 心不好樂，

聞音樂聲， 歡喜踊躍， 心戀不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞音樂聲， 歡喜踊躍， 心戀不捨。

朋習惡人， 身語不善， 隨順貪瞋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朋習惡人， 身語不善， 隨順貪瞋，

共相娛樂， 漸漸遊行， 至一聚落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共相娛樂， 漸漸遊行， 至一聚落。

彼聚落中， 人多修善。 聞誦佛聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼聚落中， 人多修善。 聞誦佛聲，

不生敬仰， 唯尋惡友， 共造欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生敬仰， 唯尋惡友， 共造欲樂，

墮惡趣中， 失菩提路。 若阿闍梨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮惡趣中， 失菩提路。 若阿闍梨，

比丘知識， 作諸功德， 求大乘行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘知識， 作諸功德， 求大乘行，

聞小法音， 不樂親近。 常行忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞小法音， 不樂親近。 常行忍辱，

無憍慢心， 遠訪法師， 精求妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無憍慢心， 遠訪法師， 精求妙法，

持陀羅尼， 祕密章句， 書寫經卷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持陀羅尼， 祕密章句， 書寫經卷，

無數百千， 智慧發明， 歡喜踊躍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數百千， 智慧發明， 歡喜踊躍。

如是之人， 得佛功德， 與佛無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人， 得佛功德， 與佛無異，

經俱胝劫， 更無退轉， 安住佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經俱胝劫， 更無退轉， 安住佛道，

湛然不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湛然不動。」

爾時，師子遊戲菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我等今者，聞佛所說甚深妙法，得未曾有，心生歡喜，瞻覩威光遵仰慈誨，誓懃熏習，無敢懈怠，有樂法者隨為開說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，師子遊戲菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我等今者，聞佛所說甚深妙法，得未曾有，心生歡喜，瞻覩威光遵仰慈誨，誓懃熏習，無敢懈怠，有樂法者隨為開說。」

是時，復有天、龍、夜叉乾闥婆、阿蘇羅、迦樓那、緊那羅、摩睺羅伽，與其眷屬及世間眾生，皆來親近供養、恭敬、尊重、禮拜，咸來解脫；復有八千天子，與其眷屬，捨天快樂來詣佛所，聽聞妙法而求解脫；復有二千藥叉，與其眷屬，捨除暴惡，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；復有三千大龍，亦與眷屬，發菩提心，來詣佛所，希求出離。復有五百比丘尼眾，皆來親近恭敬禮拜，尊重讚歎、歡喜踊躍，聽受教法求菩提道；復有二千俱胝菩薩摩訶薩眾，聞佛說法，除障解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，復有天、龍、夜叉乾闥婆、阿蘇羅、迦樓那、緊那羅、摩睺羅伽，與其眷屬及世間眾生，皆來親近供養、恭敬、尊重、禮拜，咸來解脫；復有八千天子，與其眷屬，捨天快樂來詣佛所，聽聞妙法而求解脫；復有二千藥叉，與其眷屬，捨除暴惡，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；復有三千大龍，亦與眷屬，發菩提心，來詣佛所，希求出離。復有五百比丘尼眾，皆來親近恭敬禮拜，尊重讚歎、歡喜踊躍，聽受教法求菩提道；復有二千俱胝菩薩摩訶薩眾，聞佛說法，除障解脫。

爾時，世尊告師子遊戲菩薩言：「善男子！我昔與汝，於然燈如來、應供、正等正覺所，聞說法要，修忍辱行，安受苦忍，無有缺犯，諸惡不生，具足圓滿。復聞演說六波羅蜜——所謂布施波羅蜜、持戒波羅蜜、忍辱波羅蜜、精進波羅蜜、禪定波羅蜜、智慧波羅蜜——因是得聞最上妙法，增長善根得不退轉。由於彼時聞佛教法，懃行精進，證於道果，獲大人相，尊重佛法；常當供養十方諸佛及大菩薩，事善知識，了法性空，得正念現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告師子遊戲菩薩言：「善男子！我昔與汝，於然燈如來、應供、正等正覺所，聞說法要，修忍辱行，安受苦忍，無有缺犯，諸惡不生，具足圓滿。復聞演說六波羅蜜——所謂布施波羅蜜、持戒波羅蜜、忍辱波羅蜜、精進波羅蜜、禪定波羅蜜、智慧波羅蜜——因是得聞最上妙法，增長善根得不退轉。由於彼時聞佛教法，懃行精進，證於道果，獲大人相，尊重佛法；常當供養十方諸佛及大菩薩，事善知識，了法性空，得正念現前。

「善男子！汝又於過去無數阿僧祇劫，有佛出世，號須彌王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼佛壽命無量百千俱胝那庾多歲，世界名曰瑠璃金光；其佛國土地平如砥，金銀、瑠璃、𤥭璖、碼碯，眾寶合成而嚴飾之，無諸穢惡瓦礫荊棘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝又於過去無數阿僧祇劫，有佛出世，號須彌王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼佛壽命無量百千俱胝那庾多歲，世界名曰瑠璃金光；其佛國土地平如砥，金銀、瑠璃、𤥭璖、碼碯，眾寶合成而嚴飾之，無諸穢惡瓦礫荊棘。

「善男子！爾時，彼佛會中有八十百千俱胝那庾多比丘，皆是阿羅漢，一切漏盡，無諸結使，心得解脫；復有無數百千比丘尼眾；復有無數百千優婆塞眾，無數百千優婆夷眾，俱來會集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，彼佛會中有八十百千俱胝那庾多比丘，皆是阿羅漢，一切漏盡，無諸結使，心得解脫；復有無數百千比丘尼眾；復有無數百千優婆塞眾，無數百千優婆夷眾，俱來會集。

「善男子！時彼世尊，說法教化三乘眾生；為諸聲聞說四諦法，為諸緣覺說十二因緣法，為諸菩薩說六波羅蜜法；甚深微妙諸善法要，令諸大眾安住法中，各得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時彼世尊，說法教化三乘眾生；為諸聲聞說四諦法，為諸緣覺說十二因緣法，為諸菩薩說六波羅蜜法；甚深微妙諸善法要，令諸大眾安住法中，各得解脫。

「善男子！時彼瑠璃金光世界寶地平正，多諸寶樹行列道側，金繩界道寶網交絡，微風吹動互相掁觸，出微妙音聲；其聲演說諸法無常、苦、空、無我諸妙法音，所謂空聲、無相聲、無願聲、不生聲、不滅聲、無色聲、無性聲。其中眾生，聞是種種微妙音聲，心生歡喜，各得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時彼瑠璃金光世界寶地平正，多諸寶樹行列道側，金繩界道寶網交絡，微風吹動互相掁觸，出微妙音聲；其聲演說諸法無常、苦、空、無我諸妙法音，所謂空聲、無相聲、無願聲、不生聲、不滅聲、無色聲、無性聲。其中眾生，聞是種種微妙音聲，心生歡喜，各得解脫。

「善男子！汝於彼須彌王如來、應供、正等正覺清淨法中，而作比丘，名曰勸慧，愛樂正法，求佛種智；無諸貪欲，戒根清淨，心常歡喜讚歎大乘，晝夜懃修，恭敬供養；有來求法，隨為演說，不生慳悋，種種開說，令其解脫，心無希求，安住平等，具足善根，滿菩提願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝於彼須彌王如來、應供、正等正覺清淨法中，而作比丘，名曰勸慧，愛樂正法，求佛種智；無諸貪欲，戒根清淨，心常歡喜讚歎大乘，晝夜懃修，恭敬供養；有來求法，隨為演說，不生慳悋，種種開說，令其解脫，心無希求，安住平等，具足善根，滿菩提願。

「善男子！時彼比丘，為求法故，樂誦經典，增長智慧，歸命大乘無量功德；復事闍梨知識，盡劫供養，曾無懈倦；多諸方便，安樂一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時彼比丘，為求法故，樂誦經典，增長智慧，歸命大乘無量功德；復事闍梨知識，盡劫供養，曾無懈倦；多諸方便，安樂一切。

「善男子！彼勸慧比丘，為利眾生，捨離舊止，遊諸聚落，次第循門而行乞食。其中眾生清信男女，有來親近，生敬重心，種種供養；勸慧比丘為說法要，忍辱禪定，功德難量，令其信解，堅固道意。彼聚落中，復有一類下劣眾生，見僧恐怖，意不樂見，避走遠去；以其過去惡業因緣，譬諸禽畜無有異也。時勸慧比丘，見彼惡人，心生慈愍，不憚辛勤，漸次親近，開誘示導，為說法要，各各省己悔過，歸命三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼勸慧比丘，為利眾生，捨離舊止，遊諸聚落，次第循門而行乞食。其中眾生清信男女，有來親近，生敬重心，種種供養；勸慧比丘為說法要，忍辱禪定，功德難量，令其信解，堅固道意。彼聚落中，復有一類下劣眾生，見僧恐怖，意不樂見，避走遠去；以其過去惡業因緣，譬諸禽畜無有異也。時勸慧比丘，見彼惡人，心生慈愍，不憚辛勤，漸次親近，開誘示導，為說法要，各各省己悔過，歸命三寶。

「善男子！時勸慧比丘舊住精舍善友知識，各相謂言：『彼勸慧比丘，宿植善本，深達法要，於其眾中而為上首。今以何緣捨離精舍，遠遊聚落，極受勤苦，教化眾生而行乞食？我等比丘心生憶念，相率遠去，迎請歸還。』到於彼處，遙見勸慧，咸生歡喜，各各問訊：『起居輕利？善住安隱？我等今者遠來尋訪，願還舊居，依時供養精妙飲食、香、華、燈、果，長時無缺；唯願慈悲，同歸舊止。』是時勸慧比丘，不受其請，樂居寂靜。復捨聚落，遠行前去，遇一蘭若，屏棄諸緣，寂然安住，精修苦行，積集功德種智增明。勸慧比丘，復於一時不樂蘭若，又入深山，人所不到，歎羨此境堪可安居，精持結夏，修習禪觀，遵佛禁制。然於此中多諸走獸，虎、狼、師子、野干、飛禽，皆來親近，銜華獻果，種種供養。時彼勸慧心生歡喜，轉更精懃，無諸退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時勸慧比丘舊住精舍善友知識，各相謂言：『彼勸慧比丘，宿植善本，深達法要，於其眾中而為上首。今以何緣捨離精舍，遠遊聚落，極受勤苦，教化眾生而行乞食？我等比丘心生憶念，相率遠去，迎請歸還。』到於彼處，遙見勸慧，咸生歡喜，各各問訊：『起居輕利？善住安隱？我等今者遠來尋訪，願還舊居，依時供養精妙飲食、香、華、燈、果，長時無缺；唯願慈悲，同歸舊止。』是時勸慧比丘，不受其請，樂居寂靜。復捨聚落，遠行前去，遇一蘭若，屏棄諸緣，寂然安住，精修苦行，積集功德種智增明。勸慧比丘，復於一時不樂蘭若，又入深山，人所不到，歎羨此境堪可安居，精持結夏，修習禪觀，遵佛禁制。然於此中多諸走獸，虎、狼、師子、野干、飛禽，皆來親近，銜華獻果，種種供養。時彼勸慧心生歡喜，轉更精懃，無諸退轉。

「善男子！往昔世中一類比丘，於佛教法，不生愛樂，不修梵行，不護尸羅，毀謗大乘，虛食信施，無有慚愧，遠善知識，常黨惡人；上品貪毒，人皆避見，愚癡惡作，失袈裟服；墮在地獄九十俱胝百千劫受大苦惱，畢是罪已，復受六十百千俱胝劫苦中極苦，不可比喻。後遇勸慧比丘，種種開示，說有如來、應供、正等正覺清淨教乘，令生信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！往昔世中一類比丘，於佛教法，不生愛樂，不修梵行，不護尸羅，毀謗大乘，虛食信施，無有慚愧，遠善知識，常黨惡人；上品貪毒，人皆避見，愚癡惡作，失袈裟服；墮在地獄九十俱胝百千劫受大苦惱，畢是罪已，復受六十百千俱胝劫苦中極苦，不可比喻。後遇勸慧比丘，種種開示，說有如來、應供、正等正覺清淨教乘，令生信解。

「善男子！勸慧比丘，又復阿閦如來、應供、正等正覺，於彼法中亦作比丘，欣樂正法，求佛智慧，用真實心供養恭敬，尊重佛法，書寫經典，作諸功德，心無懈怠；近善知識，多諸方便，發歡喜心，勸化有情，令皆出離，時諸眾生歡喜敬仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！勸慧比丘，又復阿閦如來、應供、正等正覺，於彼法中亦作比丘，欣樂正法，求佛智慧，用真實心供養恭敬，尊重佛法，書寫經典，作諸功德，心無懈怠；近善知識，多諸方便，發歡喜心，勸化有情，令皆出離，時諸眾生歡喜敬仰。

「善男子！時彼如來，復為勸慧比丘說諸法要，令增種智；苦惱不生，貪嗔不作，不隨惡友墮諸惡趣，防護自身無諸過咎，一心供養講說正法，晝夜常持清淨法寶，漸次增進無有退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時彼如來，復為勸慧比丘說諸法要，令增種智；苦惱不生，貪嗔不作，不隨惡友墮諸惡趣，防護自身無諸過咎，一心供養講說正法，晝夜常持清淨法寶，漸次增進無有退轉。

「善男子！當爾之時，三千大千世界眾生，聞佛所說，行十善業，安住法中；一切菩薩行六波羅蜜，具足功德，安樂一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！當爾之時，三千大千世界眾生，聞佛所說，行十善業，安住法中；一切菩薩行六波羅蜜，具足功德，安樂一切。」

爾時佛告師子遊戲菩薩言：「彼時勸慧比丘者，今汝身是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告師子遊戲菩薩言：「彼時勸慧比丘者，今汝身是也。」