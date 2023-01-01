佛說諸法本無經
隋 闍那崛多譯3卷CBETA T0651大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
佛說諸法本無經卷中
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隋天竺三藏闍那崛多譯
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爾時曼殊尸利童真而白佛言：「佛說業障淨者，世尊！菩薩云何業障當淨？」
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佛言：「曼殊尸利！若有菩薩見於諸法無業無報，彼當到業障淨。復次曼殊尸利！若有菩薩即於欲際而見實際，彼當到業障淨；瞋際、癡際即見實際，彼當到業障淨。復次曼殊尸利！若有菩薩，見諸眾生即涅槃界，彼當到業障淨。何以故？曼殊尸利！彼以順見，業障得淨。曼殊尸利！於四聖諦不如實見，有四倒心眾生，於不實流轉不能超過。」
佛言：「曼殊尸利！若有菩薩見於諸法無業無報，彼當到業障淨。復次曼殊尸利！若有菩薩即於欲際而見實際，彼當到業障淨；瞋際、癡際即見實際，彼當到業障淨。復次曼殊尸利！若有菩薩，見諸眾生即涅槃界，彼當到業障淨。何以故？曼殊尸利！彼以順見，業障得淨。曼殊尸利！於四聖諦不如實見，有四倒心眾生，於不實流轉不能超過。」
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如是語已，曼殊尸利復於佛所白言：「世尊為說，眾生云何當有所見，而於流轉不能超過？」
如是語已，曼殊尸利復於佛所白言：「世尊為說，眾生云何當有所見，而於流轉不能超過？」
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佛言：「曼殊尸利！眾生著我、我所故，於流轉不能超過。何以故？曼殊尸利！若見自他彼有業行。曼殊尸利！凡夫小兒眾生以無聞故，不知諸法畢竟滅度，彼於自他而有所見。見已作三種業：身、語及意。彼於無有有取，分別我貪、我瞋、我癡。彼若如來教中出家，當作是念：『我具戒、我淨行、我當過流轉、我當得涅槃、我當解脫苦。』彼復分別：『此法善此法不善、此法漏此法無漏、此法知此法斷、此法證此法修。所謂苦應知、集應斷、滅應證、道應修。彼復分別諸行無常、諸行苦、諸行熾然，我於諸行應當走出。』彼如是觀察生時，即於和合想念而有厭捨。此相先行，彼作是念：『此苦應知。』若此諸法所應知者，彼作是念：『我應斷集。』彼於諸法羞慚厭怖，彼作是念：『此集應斷。』若此諸法所羞厭者，彼作是念：『滅應證、道應修。』彼法分別已復知於滅，彼作是念：『此是彼滅應證。』若此諸法所應證者，彼作是念：『我應修道。』彼便獨到閑處，思念諸法得舍摩他，滅於思念。彼得舍摩他故，於諸法中其心自然開敷涼潤，轉生羞慚不憙樂心。彼作是念：『我脫諸苦，於上更無所作。』自謂是阿羅漢，作如是知。彼欲死時見受生處，則於佛菩提中有疑惑不正意，彼以心墮疑惑故，死已當墮諸大泥犁耶中。何以故？墮無生諸法中分別故，於佛菩提有毀害心。」
佛言：「曼殊尸利！眾生著我、我所故，於流轉不能超過。何以故？曼殊尸利！若見自他彼有業行。曼殊尸利！凡夫小兒眾生以無聞故，不知諸法畢竟滅度，彼於自他而有所見。見已作三種業：身、語及意。彼於無有有取，分別我貪、我瞋、我癡。彼若如來教中出家，當作是念：『我具戒、我淨行、我當過流轉、我當得涅槃、我當解脫苦。』彼復分別：『此法善此法不善、此法漏此法無漏、此法知此法斷、此法證此法修。所謂苦應知、集應斷、滅應證、道應修。彼復分別諸行無常、諸行苦、諸行熾然，我於諸行應當走出。』彼如是觀察生時，即於和合想念而有厭捨。此相先行，彼作是念：『此苦應知。』若此諸法所應知者，彼作是念：『我應斷集。』彼於諸法羞慚厭怖，彼作是念：『此集應斷。』若此諸法所羞厭者，彼作是念：『滅應證、道應修。』彼法分別已復知於滅，彼作是念：『此是彼滅應證。』若此諸法所應證者，彼作是念：『我應修道。』彼便獨到閑處，思念諸法得舍摩他，滅於思念。彼得舍摩他故，於諸法中其心自然開敷涼潤，轉生羞慚不憙樂心。彼作是念：『我脫諸苦，於上更無所作。』自謂是阿羅漢，作如是知。彼欲死時見受生處，則於佛菩提中有疑惑不正意，彼以心墮疑惑故，死已當墮諸大泥犁耶中。何以故？墮無生諸法中分別故，於佛菩提有毀害心。」
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爾時曼殊尸利童真復白佛言：「世尊！云何當見四聖諦？」
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佛言：「曼殊尸利！若見諸行無生，彼即知苦；若見諸行無起，彼即斷集；若見諸法畢竟滅度，彼即證滅；若見諸法無有，彼即修道。曼殊尸利！若如是見四聖諦，彼不分別此法善此法不善、此法當知此法當斷、此法當證此法當修，所謂苦應知、集應斷、滅應證、道應修。何以故？若諸凡夫小兒染恚癡處，於中見彼諸法無生無有不實，分別所繫。如是見已，彼於法中無取無捨，見諸欲瞋癡等皆如虛空自性。彼於諸三界中無所著，於諸三界彼見無生，見諸三界如幻如夢、如響如影，於諸善不善法見其如焰。見彼欲界即涅槃界，見瞋恚界即涅槃界；見愚癡界即涅槃界。彼見諸法如是自性，便於諸眾生中遠離愛憎。何以故？彼於諸法不見若愛若憎，心等虛空，亦不見佛及以法僧。彼既不見諸法，便於法中無處作疑，既不作疑則無有取，既無有取則無有生，便當涅槃。曼殊尸利！上座須浮帝知如是法故，不來禮如來足。何以故？彼尚不見自身，何況當見如來？無有是處。」
佛言：「曼殊尸利！若見諸行無生，彼即知苦；若見諸行無起，彼即斷集；若見諸法畢竟滅度，彼即證滅；若見諸法無有，彼即修道。曼殊尸利！若如是見四聖諦，彼不分別此法善此法不善、此法當知此法當斷、此法當證此法當修，所謂苦應知、集應斷、滅應證、道應修。何以故？若諸凡夫小兒染恚癡處，於中見彼諸法無生無有不實，分別所繫。如是見已，彼於法中無取無捨，見諸欲瞋癡等皆如虛空自性。彼於諸三界中無所著，於諸三界彼見無生，見諸三界如幻如夢、如響如影，於諸善不善法見其如焰。見彼欲界即涅槃界，見瞋恚界即涅槃界；見愚癡界即涅槃界。彼見諸法如是自性，便於諸眾生中遠離愛憎。何以故？彼於諸法不見若愛若憎，心等虛空，亦不見佛及以法僧。彼既不見諸法，便於法中無處作疑，既不作疑則無有取，既無有取則無有生，便當涅槃。曼殊尸利！上座須浮帝知如是法故，不來禮如來足。何以故？彼尚不見自身，何況當見如來？無有是處。」
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爾時曼殊尸利童真復白佛言：「世尊！云何當見四念處？」
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佛言：「曼殊尸利！於未來世當有比丘，彼於不淨身中隨順身觀，說為念處；生滅受中隨順受觀，說為念處；見心乃是生法滅法，於是心中隨順心觀，說為念處；彼如是說，若有圓想彼則非有，若有法想彼亦非有，於是法中隨順法觀，說為念處。」
佛言：「曼殊尸利！於未來世當有比丘，彼於不淨身中隨順身觀，說為念處；生滅受中隨順受觀，說為念處；見心乃是生法滅法，於是心中隨順心觀，說為念處；彼如是說，若有圓想彼則非有，若有法想彼亦非有，於是法中隨順法觀，說為念處。」
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如是語已，曼殊尸利復白佛言：「世尊！四念處更云何薰修？」
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佛言：「不須。曼殊尸利！如來所說別意難知。」
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曼殊尸利白言：「大德世尊！但當為說薰修念處。」
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佛言：「曼殊尸利！若見其身等如虛空，此是身中隨順身觀念處。曼殊尸利！若不得受內外兩間，此是受中隨順受觀念處。曼殊尸利！若知其心唯有名量，此是心中隨順心觀念處。曼殊尸利！若不得諸善不善法，此是法中隨順法觀念處。曼殊尸利！如是應見四念處。」
佛言：「曼殊尸利！若見其身等如虛空，此是身中隨順身觀念處。曼殊尸利！若不得受內外兩間，此是受中隨順受觀念處。曼殊尸利！若知其心唯有名量，此是心中隨順心觀念處。曼殊尸利！若不得諸善不善法，此是法中隨順法觀念處。曼殊尸利！如是應見四念處。」
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曼殊尸利復言：「世尊！云何當見聖八分道？」
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佛言：「曼殊尸利！若見諸法無不平等，無二亦不作二，此是正見。曼殊尸利！若見諸法不分別，不種種分別，不普分別，無所見故，此是正分別。曼殊尸利！若見諸法不可言說，言說平等善薰修故，此是正語。曼殊尸利！若見諸法無作無作者，不得作者故，此是正業。曼殊尸利！若於諸法不聚不散，正住活命，此是正命。曼殊尸利！若於諸法不起不發行故，此是正精進。曼殊尸利！若諸法中皆不作念，念業已離亦不追憶，此是正念。曼殊尸利！若見諸法本性入定，無散亂無攀緣，不可得故，此是正定。曼殊尸利！如是應見聖八分道。」
佛言：「曼殊尸利！若見諸法無不平等，無二亦不作二，此是正見。曼殊尸利！若見諸法不分別，不種種分別，不普分別，無所見故，此是正分別。曼殊尸利！若見諸法不可言說，言說平等善薰修故，此是正語。曼殊尸利！若見諸法無作無作者，不得作者故，此是正業。曼殊尸利！若於諸法不聚不散，正住活命，此是正命。曼殊尸利！若於諸法不起不發行故，此是正精進。曼殊尸利！若諸法中皆不作念，念業已離亦不追憶，此是正念。曼殊尸利！若見諸法本性入定，無散亂無攀緣，不可得故，此是正定。曼殊尸利！如是應見聖八分道。」
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曼殊尸利復言：「世尊！云何當見五根？」
曼殊尸利復言：「世尊！云何當見五根？」
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佛言：「曼殊尸利！若信諸法不生，以本性不生故，此是信根。曼殊尸利！若諸法中心不發遣，以近想遠想離故，此是精進根。曼殊尸利！若於諸法不作念意，以攀緣性離故念不繫縛，此是念根。曼殊尸利！若於諸法不念不思，如幻不可得故，此是定根。曼殊尸利！若見諸法離生離無智，本性空故，此是慧根。曼殊尸利！如是應見五根。」
佛言：「曼殊尸利！若信諸法不生，以本性不生故，此是信根。曼殊尸利！若諸法中心不發遣，以近想遠想離故，此是精進根。曼殊尸利！若於諸法不作念意，以攀緣性離故念不繫縛，此是念根。曼殊尸利！若於諸法不念不思，如幻不可得故，此是定根。曼殊尸利！若見諸法離生離無智，本性空故，此是慧根。曼殊尸利！如是應見五根。」
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曼殊尸利復言：「世尊！云何當見七覺分？」
曼殊尸利復言：「世尊！云何當見七覺分？」
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佛言：「曼殊尸利！若見諸法無有自性，不作念意，此是念覺分。曼殊尸利！若選擇諸法已，不得善、不善、無記，以不成就故，此是擇法覺分。曼殊尸利！若於三界不取不捨，以知界想壞故，此是精進覺分。曼殊尸利！若諸行中不繫於喜，以知喜不喜壞故，此是喜覺分。曼殊尸利！若諸法中其心止息，此是止息覺分。曼殊尸利！若知諸法心不可得，隨順覺故，此是定覺分。曼殊尸利！若諸法中不依不住、不著不縛，不見諸法而得於捨，此是捨覺分。曼殊尸利！如是應見七覺分。
佛言：「曼殊尸利！若見諸法無有自性，不作念意，此是念覺分。曼殊尸利！若選擇諸法已，不得善、不善、無記，以不成就故，此是擇法覺分。曼殊尸利！若於三界不取不捨，以知界想壞故，此是精進覺分。曼殊尸利！若諸行中不繫於喜，以知喜不喜壞故，此是喜覺分。曼殊尸利！若諸法中其心止息，此是止息覺分。曼殊尸利！若知諸法心不可得，隨順覺故，此是定覺分。曼殊尸利！若諸法中不依不住、不著不縛，不見諸法而得於捨，此是捨覺分。曼殊尸利！如是應見七覺分。
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「曼殊尸利！若有如是見四聖諦、四念處、聖八分道、五根、七覺分，我當說彼名為度者，名為到彼岸者、名為到陸地者、名為得安隱者、名為得無畏者、名為抖擻塵者、名為無所有者、名為無欲惱無障礙者、名阿羅漢、名為盡漏者、名為作所應作所作已辦者、名為離重擔者、名為得自利者、名為盡有結者，乃至名為心皆自在得勝彼岸者、名為沙門、名為婆羅門、名為能度者、名為度鞞陀迦者、名為輸嚧帝疑夜者、名為佛、名為佛子、名為奢迦子、名為踏破刺棘者、名為除却塹者、名為度塹者、名為拔箭鏃者、名為離熱惱者、名為比丘、名為聖者、名為滿足幢者。
「曼殊尸利！若有如是見四聖諦、四念處、聖八分道、五根、七覺分，我當說彼名為度者，名為到彼岸者、名為到陸地者、名為得安隱者、名為得無畏者、名為抖擻塵者、名為無所有者、名為無欲惱無障礙者、名阿羅漢、名為盡漏者、名為作所應作所作已辦者、名為離重擔者、名為得自利者、名為盡有結者，乃至名為心皆自在得勝彼岸者、名為沙門、名為婆羅門、名為能度者、名為度鞞陀迦者、名為輸嚧帝疑夜者、名為佛、名為佛子、名為奢迦子、名為踏破刺棘者、名為除却塹者、名為度塹者、名為拔箭鏃者、名為離熱惱者、名為比丘、名為聖者、名為滿足幢者。
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「曼殊尸利！比丘具足如是忍者，則能淨施，應得諸天世等供養。是故曼殊尸利！比丘欲不虛食國人食者、欲破摩羅者、欲超過流轉者、欲順到涅槃者、欲解脫苦者、欲作諸天世等淨施福田者，於此法中應當勤習相應。」
「曼殊尸利！比丘具足如是忍者，則能淨施，應得諸天世等供養。是故曼殊尸利！比丘欲不虛食國人食者、欲破摩羅者、欲超過流轉者、欲順到涅槃者、欲解脫苦者、欲作諸天世等淨施福田者，於此法中應當勤習相應。」
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說此言時，三十二千天子法中證見，彼以曼陀羅華、摩訶曼陀羅華而散於佛，說如是言：「大德世尊！若說此法耳得聞者，彼於如來教中，是善出家，何況聞已信解為緣如實奉行？世尊！彼等眾生乃至若聞此說，當得無增上慢。」
說此言時，三十二千天子法中證見，彼以曼陀羅華、摩訶曼陀羅華而散於佛，說如是言：「大德世尊！若說此法耳得聞者，彼於如來教中，是善出家，何況聞已信解為緣如實奉行？世尊！彼等眾生乃至若聞此說，當得無增上慢。」
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爾時曼殊尸利復白佛言：「大德世尊！為說陀羅尼句。以是陀羅尼故，當令菩薩得無著辯，無一聲中而有怖畏，於佛法中出生諸法，信解諸法是一相道。」
爾時曼殊尸利復白佛言：「大德世尊！為說陀羅尼句。以是陀羅尼故，當令菩薩得無著辯，無一聲中而有怖畏，於佛法中出生諸法，信解諸法是一相道。」
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如是語已，佛告曼殊尸利童真菩薩言：「曼殊尸利！以彼因緣汝當善聽！今說法門，名雞羅句及種子句。以是法門故，令諸菩薩於諸法中當得明照，速於無生法中得忍。」
如是語已，佛告曼殊尸利童真菩薩言：「曼殊尸利！以彼因緣汝當善聽！今說法門，名雞羅句及種子句。以是法門故，令諸菩薩於諸法中當得明照，速於無生法中得忍。」
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曼殊尸利言：「云何名雞羅句、種子句法門？」
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佛言：「曼殊尸利！諸眾生一心是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！諸眾生一心是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸眾生心皆無所有，攀緣不可得故，彼是此種子句；曼殊尸利！諸眾生心皆同一量，是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！諸眾生心皆無所有，攀緣不可得故，彼是此種子句；曼殊尸利！諸眾生心皆同一量，是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸眾生心如虛空量，入於無著平等行故，彼是此種子句。曼殊尸利！諸眾生、一眾生是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！諸眾生心如虛空量，入於無著平等行故，彼是此種子句。曼殊尸利！諸眾生、一眾生是種子句。」
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曼殊尸利言：「何因是種子句？」
曼殊尸利言：「何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！說諸眾生唯是其一，畢竟不生遠離於名，一異不可得故，彼是此種子句。曼殊尸利！欲是雞羅句。」
佛言：「曼殊尸利！說諸眾生唯是其一，畢竟不生遠離於名，一異不可得故，彼是此種子句。曼殊尸利！欲是雞羅句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」
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佛言：「曼殊尸利！欲不可動，於法界住，以不住故；彼不動搖，本性離故；彼是此雞羅句。曼殊尸利！瞋是金剛句。」
佛言：「曼殊尸利！欲不可動，於法界住，以不住故；彼不動搖，本性離故；彼是此雞羅句。曼殊尸利！瞋是金剛句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是金剛句？」
曼殊尸利言：「世尊！何因是金剛句？」
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佛言：「曼殊尸利！瞋不可破亦不可斷，如彼金剛不破不斷。如是如是。曼殊尸利！諸法亦皆不破不斷，諸事不成就故，彼是此金剛句。曼殊尸利！癡是智句。」
佛言：「曼殊尸利！瞋不可破亦不可斷，如彼金剛不破不斷。如是如是。曼殊尸利！諸法亦皆不破不斷，諸事不成就故，彼是此金剛句。曼殊尸利！癡是智句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是智句？」
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佛言：「曼殊尸利！即此諸法轉滅於智，遠離無智，如彼虛空非智具足，亦非無智具足。如是如是。曼殊尸利！諸法非智具足，亦非無智具足。智與無智及所應知，本性寂靜故，彼是此智句。曼殊尸利！色是雞羅句。」
佛言：「曼殊尸利！即此諸法轉滅於智，遠離無智，如彼虛空非智具足，亦非無智具足。如是如是。曼殊尸利！諸法非智具足，亦非無智具足。智與無智及所應知，本性寂靜故，彼是此智句。曼殊尸利！色是雞羅句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」
曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」
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佛言：「曼殊尸利！如彼天帝門橛不動不搖，以善住故。如是如是。曼殊尸利！諸法於法界住，以不住故，彼亦無去無來、無取無捨，亦不於他有所行作。以住無住處故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！受是寂靜句。」
佛言：「曼殊尸利！如彼天帝門橛不動不搖，以善住故。如是如是。曼殊尸利！諸法於法界住，以不住故，彼亦無去無來、無取無捨，亦不於他有所行作。以住無住處故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！受是寂靜句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是寂靜句？」
曼殊尸利言：「世尊！何因是寂靜句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸受本性寂靜，不內不外、不東方不南方、不西方不北方、不下方不上方、不十方中。曼殊尸利！若樂受在內者，眾生應一向樂。曼殊尸利！若苦受在內者，眾生應一向苦。曼殊尸利！若不苦不樂受在內者，眾生應一向癡。曼殊尸利！是故諸受不內不外、不東方不南方、不西方不北方、不下方不上方、不十方中可得。是故諸眾生等皆似草木及壁，本性不生不滅故，彼是此寂靜句。曼殊尸利！想是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！諸受本性寂靜，不內不外、不東方不南方、不西方不北方、不下方不上方、不十方中。曼殊尸利！若樂受在內者，眾生應一向樂。曼殊尸利！若苦受在內者，眾生應一向苦。曼殊尸利！若不苦不樂受在內者，眾生應一向癡。曼殊尸利！是故諸受不內不外、不東方不南方、不西方不北方、不下方不上方、不十方中可得。是故諸眾生等皆似草木及壁，本性不生不滅故，彼是此寂靜句。曼殊尸利！想是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！分別起想不如實生，空拳相似如焰自相，本性離故，彼是此種子句。曼殊尸利！行是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！分別起想不如實生，空拳相似如焰自相，本性離故，彼是此種子句。曼殊尸利！行是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！不正思惟故而生於行，諸數已離無數過數，如芭蕉實。曼殊尸利！如芭蕉實畢竟自無，以不可得、本性不生。如是如是。曼殊尸利！諸法本性自離，名已離故，彼是此種子句。曼殊尸利！識是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！不正思惟故而生於行，諸數已離無數過數，如芭蕉實。曼殊尸利！如芭蕉實畢竟自無，以不可得、本性不生。如是如是。曼殊尸利！諸法本性自離，名已離故，彼是此種子句。曼殊尸利！識是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！識如幻相不生不出，空無相、無自性、無狀貌如虛空，以五指託畫故，彼是此種子句。曼殊尸利！色是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！識如幻相不生不出，空無相、無自性、無狀貌如虛空，以五指託畫故，彼是此種子句。曼殊尸利！色是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！不生諸色故。曼殊尸利！如影雖見而無所有。如是如是。曼殊尸利！諸色雖見而無所有，唯迷惑眼、唯迷惑心，虛妄不實法故，彼是此種子句。曼殊尸利！聲是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！不生諸色故。曼殊尸利！如影雖見而無所有。如是如是。曼殊尸利！諸色雖見而無所有，唯迷惑眼、唯迷惑心，虛妄不實法故，彼是此種子句。曼殊尸利！聲是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸法無種種無種種相。曼殊尸利！諸聲無二，所有語道亦如山鳴響故，彼是此種子句。曼殊尸利！香是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法無種種無種種相。曼殊尸利！諸聲無二，所有語道亦如山鳴響故，彼是此種子句。曼殊尸利！香是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸法不嗅，本性頑鈍等於虛空，鼻香嗅者不可得故，彼是此種子句。曼殊尸利！味是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法不嗅，本性頑鈍等於虛空，鼻香嗅者不可得故，彼是此種子句。曼殊尸利！味是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！味界即不可思，味不可識遠離於識，本來自性離故，彼是此種子句。曼殊尸利！觸是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！味界即不可思，味不可識遠離於識，本來自性離故，彼是此種子句。曼殊尸利！觸是種子句。」
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佛言：「曼殊尸利！諸法不可觸著，如虛空離故、善壞身故、觸不起作故、觸自離故，彼是此種子句。曼殊尸利！法是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法不可觸著，如虛空離故、善壞身故、觸不起作故、觸自離故，彼是此種子句。曼殊尸利！法是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸法無心離心，自性不成、離名離相，如法界本性故，彼是此種子句。曼殊尸利！地是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法無心離心，自性不成、離名離相，如法界本性故，彼是此種子句。曼殊尸利！地是種子句。」
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佛言：「曼殊尸利！諸法無堅無軟、虛妄和合，人以為堅，彼是此種子句。曼殊尸利！水是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法無堅無軟、虛妄和合，人以為堅，彼是此種子句。曼殊尸利！水是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸法無濕無雜無膩，如炎網故，彼是此種子句。曼殊尸利！火是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法無濕無雜無膩，如炎網故，彼是此種子句。曼殊尸利！火是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸法無暖無熱，其已捨離，自性寂靜無實無生，以顛倒分別故，彼是此種子句。曼殊尸利！風是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法無暖無熱，其已捨離，自性寂靜無實無生，以顛倒分別故，彼是此種子句。曼殊尸利！風是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸法無著無礙、無急行無自性，風道已過不吹動故，彼是此種子句。曼殊尸利！佛是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法無著無礙、無急行無自性，風道已過不吹動故，彼是此種子句。曼殊尸利！佛是種子句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸法不作覺者，不覺、不隨順覺、不等覺，以覺離故，彼是此種子句。曼殊尸利！法是種子句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法不作覺者，不覺、不隨順覺、不等覺，以覺離故，彼是此種子句。曼殊尸利！法是種子句。」
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佛言：「曼殊尸利！諸法不斷不破、離斷離破，無名無相、離名離相，亦無自性，語道已過故，彼是此種子句。曼殊尸利！僧是雞羅句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法不斷不破、離斷離破，無名無相、離名離相，亦無自性，語道已過故，彼是此種子句。曼殊尸利！僧是雞羅句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」
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佛言：「曼殊尸利！不住聖眾如法界際，持戒破戒平等故、定亂平等故、智無智平等故、解脫煩惱平等故，於諸法中無所安住，以處非處不可得故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法境界是雞羅句。」
佛言：「曼殊尸利！不住聖眾如法界際，持戒破戒平等故、定亂平等故、智無智平等故、解脫煩惱平等故，於諸法中無所安住，以處非處不可得故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法境界是雞羅句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」
曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸法如虛空境界、不可思境界。諸境界斷、無諸事物，其中空虛斷，不可得故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無攀緣是雞羅句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法如虛空境界、不可思境界。諸境界斷、無諸事物，其中空虛斷，不可得故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無攀緣是雞羅句。」
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佛言：「曼殊尸利！諸法無住處，無依倚故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法不破是雞羅句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法無住處，無依倚故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法不破是雞羅句。」
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佛言：「曼殊尸利！諸法不可見，以無色不可見故，不可斷不可破、不可得不可著、不可解脫故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法不取不捨是雞羅句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法不可見，以無色不可見故，不可斷不可破、不可得不可著、不可解脫故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法不取不捨是雞羅句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」
曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸法等歸於如、等合法界，彼不起取、彼不捨出，不求不願諸願已斷，本性寂靜等虛空故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無咎是雞羅句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法等歸於如、等合法界，彼不起取、彼不捨出，不求不願諸願已斷，本性寂靜等虛空故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無咎是雞羅句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」
曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸法無垢亦無所有，清淨光顯最善清淨，如虛空清淨故，罪不可得故無咎，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無住處是雞羅句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法無垢亦無所有，清淨光顯最善清淨，如虛空清淨故，罪不可得故無咎，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無住處是雞羅句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸法無事，寂靜無住持故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無學是雞羅句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法無事，寂靜無住持故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無學是雞羅句。」
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曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」
曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」
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佛言：「曼殊尸利！諸法無學，彼不應學、不應修、不應思、不應念、不應住、不應發、不應行、不應斷、不應證、不應說、不應顯、不應求、不施設名、不開不淺、不生不滅、不洗非不淨、不分別說、不眾言說、不攀緣、不執取、不脫不棄不捨。何以故？曼殊尸利！諸法畢竟已捨，本性不取常是棄捨，彼非智所行，非無智所行故，彼是此雞羅句。」
佛言：「曼殊尸利！諸法無學，彼不應學、不應修、不應思、不應念、不應住、不應發、不應行、不應斷、不應證、不應說、不應顯、不應求、不施設名、不開不淺、不生不滅、不洗非不淨、不分別說、不眾言說、不攀緣、不執取、不脫不棄不捨。何以故？曼殊尸利！諸法畢竟已捨，本性不取常是棄捨，彼非智所行，非無智所行故，彼是此雞羅句。」
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佛說諸法本無經卷中
佛說諸法本無經卷中
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