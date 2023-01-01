佛說諸法本無經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說諸法本無經卷中

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

爾時曼殊尸利童真而白佛言：「佛說業障淨者，世尊！菩薩云何業障當淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時曼殊尸利童真而白佛言：「佛說業障淨者，世尊！菩薩云何業障當淨？」

佛言：「曼殊尸利！若有菩薩見於諸法無業無報，彼當到業障淨。復次曼殊尸利！若有菩薩即於欲際而見實際，彼當到業障淨；瞋際、癡際即見實際，彼當到業障淨。復次曼殊尸利！若有菩薩，見諸眾生即涅槃界，彼當到業障淨。何以故？曼殊尸利！彼以順見，業障得淨。曼殊尸利！於四聖諦不如實見，有四倒心眾生，於不實流轉不能超過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！若有菩薩見於諸法無業無報，彼當到業障淨。復次曼殊尸利！若有菩薩即於欲際而見實際，彼當到業障淨；瞋際、癡際即見實際，彼當到業障淨。復次曼殊尸利！若有菩薩，見諸眾生即涅槃界，彼當到業障淨。何以故？曼殊尸利！彼以順見，業障得淨。曼殊尸利！於四聖諦不如實見，有四倒心眾生，於不實流轉不能超過。」

如是語已，曼殊尸利復於佛所白言：「世尊為說，眾生云何當有所見，而於流轉不能超過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，曼殊尸利復於佛所白言：「世尊為說，眾生云何當有所見，而於流轉不能超過？」

佛言：「曼殊尸利！眾生著我、我所故，於流轉不能超過。何以故？曼殊尸利！若見自他彼有業行。曼殊尸利！凡夫小兒眾生以無聞故，不知諸法畢竟滅度，彼於自他而有所見。見已作三種業：身、語及意。彼於無有有取，分別我貪、我瞋、我癡。彼若如來教中出家，當作是念：『我具戒、我淨行、我當過流轉、我當得涅槃、我當解脫苦。』彼復分別：『此法善此法不善、此法漏此法無漏、此法知此法斷、此法證此法修。所謂苦應知、集應斷、滅應證、道應修。彼復分別諸行無常、諸行苦、諸行熾然，我於諸行應當走出。』彼如是觀察生時，即於和合想念而有厭捨。此相先行，彼作是念：『此苦應知。』若此諸法所應知者，彼作是念：『我應斷集。』彼於諸法羞慚厭怖，彼作是念：『此集應斷。』若此諸法所羞厭者，彼作是念：『滅應證、道應修。』彼法分別已復知於滅，彼作是念：『此是彼滅應證。』若此諸法所應證者，彼作是念：『我應修道。』彼便獨到閑處，思念諸法得舍摩他，滅於思念。彼得舍摩他故，於諸法中其心自然開敷涼潤，轉生羞慚不憙樂心。彼作是念：『我脫諸苦，於上更無所作。』自謂是阿羅漢，作如是知。彼欲死時見受生處，則於佛菩提中有疑惑不正意，彼以心墮疑惑故，死已當墮諸大泥犁耶中。何以故？墮無生諸法中分別故，於佛菩提有毀害心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！眾生著我、我所故，於流轉不能超過。何以故？曼殊尸利！若見自他彼有業行。曼殊尸利！凡夫小兒眾生以無聞故，不知諸法畢竟滅度，彼於自他而有所見。見已作三種業：身、語及意。彼於無有有取，分別我貪、我瞋、我癡。彼若如來教中出家，當作是念：『我具戒、我淨行、我當過流轉、我當得涅槃、我當解脫苦。』彼復分別：『此法善此法不善、此法漏此法無漏、此法知此法斷、此法證此法修。所謂苦應知、集應斷、滅應證、道應修。彼復分別諸行無常、諸行苦、諸行熾然，我於諸行應當走出。』彼如是觀察生時，即於和合想念而有厭捨。此相先行，彼作是念：『此苦應知。』若此諸法所應知者，彼作是念：『我應斷集。』彼於諸法羞慚厭怖，彼作是念：『此集應斷。』若此諸法所羞厭者，彼作是念：『滅應證、道應修。』彼法分別已復知於滅，彼作是念：『此是彼滅應證。』若此諸法所應證者，彼作是念：『我應修道。』彼便獨到閑處，思念諸法得舍摩他，滅於思念。彼得舍摩他故，於諸法中其心自然開敷涼潤，轉生羞慚不憙樂心。彼作是念：『我脫諸苦，於上更無所作。』自謂是阿羅漢，作如是知。彼欲死時見受生處，則於佛菩提中有疑惑不正意，彼以心墮疑惑故，死已當墮諸大泥犁耶中。何以故？墮無生諸法中分別故，於佛菩提有毀害心。」

爾時曼殊尸利童真復白佛言：「世尊！云何當見四聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時曼殊尸利童真復白佛言：「世尊！云何當見四聖諦？」

佛言：「曼殊尸利！若見諸行無生，彼即知苦；若見諸行無起，彼即斷集；若見諸法畢竟滅度，彼即證滅；若見諸法無有，彼即修道。曼殊尸利！若如是見四聖諦，彼不分別此法善此法不善、此法當知此法當斷、此法當證此法當修，所謂苦應知、集應斷、滅應證、道應修。何以故？若諸凡夫小兒染恚癡處，於中見彼諸法無生無有不實，分別所繫。如是見已，彼於法中無取無捨，見諸欲瞋癡等皆如虛空自性。彼於諸三界中無所著，於諸三界彼見無生，見諸三界如幻如夢、如響如影，於諸善不善法見其如焰。見彼欲界即涅槃界，見瞋恚界即涅槃界；見愚癡界即涅槃界。彼見諸法如是自性，便於諸眾生中遠離愛憎。何以故？彼於諸法不見若愛若憎，心等虛空，亦不見佛及以法僧。彼既不見諸法，便於法中無處作疑，既不作疑則無有取，既無有取則無有生，便當涅槃。曼殊尸利！上座須浮帝知如是法故，不來禮如來足。何以故？彼尚不見自身，何況當見如來？無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！若見諸行無生，彼即知苦；若見諸行無起，彼即斷集；若見諸法畢竟滅度，彼即證滅；若見諸法無有，彼即修道。曼殊尸利！若如是見四聖諦，彼不分別此法善此法不善、此法當知此法當斷、此法當證此法當修，所謂苦應知、集應斷、滅應證、道應修。何以故？若諸凡夫小兒染恚癡處，於中見彼諸法無生無有不實，分別所繫。如是見已，彼於法中無取無捨，見諸欲瞋癡等皆如虛空自性。彼於諸三界中無所著，於諸三界彼見無生，見諸三界如幻如夢、如響如影，於諸善不善法見其如焰。見彼欲界即涅槃界，見瞋恚界即涅槃界；見愚癡界即涅槃界。彼見諸法如是自性，便於諸眾生中遠離愛憎。何以故？彼於諸法不見若愛若憎，心等虛空，亦不見佛及以法僧。彼既不見諸法，便於法中無處作疑，既不作疑則無有取，既無有取則無有生，便當涅槃。曼殊尸利！上座須浮帝知如是法故，不來禮如來足。何以故？彼尚不見自身，何況當見如來？無有是處。」

爾時曼殊尸利童真復白佛言：「世尊！云何當見四念處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時曼殊尸利童真復白佛言：「世尊！云何當見四念處？」

佛言：「曼殊尸利！於未來世當有比丘，彼於不淨身中隨順身觀，說為念處；生滅受中隨順受觀，說為念處；見心乃是生法滅法，於是心中隨順心觀，說為念處；彼如是說，若有圓想彼則非有，若有法想彼亦非有，於是法中隨順法觀，說為念處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！於未來世當有比丘，彼於不淨身中隨順身觀，說為念處；生滅受中隨順受觀，說為念處；見心乃是生法滅法，於是心中隨順心觀，說為念處；彼如是說，若有圓想彼則非有，若有法想彼亦非有，於是法中隨順法觀，說為念處。」

如是語已，曼殊尸利復白佛言：「世尊！四念處更云何薰修？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，曼殊尸利復白佛言：「世尊！四念處更云何薰修？」

佛言：「不須。曼殊尸利！如來所說別意難知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不須。曼殊尸利！如來所說別意難知。」

曼殊尸利白言：「大德世尊！但當為說薰修念處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利白言：「大德世尊！但當為說薰修念處。」

佛言：「曼殊尸利！若見其身等如虛空，此是身中隨順身觀念處。曼殊尸利！若不得受內外兩間，此是受中隨順受觀念處。曼殊尸利！若知其心唯有名量，此是心中隨順心觀念處。曼殊尸利！若不得諸善不善法，此是法中隨順法觀念處。曼殊尸利！如是應見四念處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！若見其身等如虛空，此是身中隨順身觀念處。曼殊尸利！若不得受內外兩間，此是受中隨順受觀念處。曼殊尸利！若知其心唯有名量，此是心中隨順心觀念處。曼殊尸利！若不得諸善不善法，此是法中隨順法觀念處。曼殊尸利！如是應見四念處。」

曼殊尸利復言：「世尊！云何當見聖八分道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利復言：「世尊！云何當見聖八分道？」

佛言：「曼殊尸利！若見諸法無不平等，無二亦不作二，此是正見。曼殊尸利！若見諸法不分別，不種種分別，不普分別，無所見故，此是正分別。曼殊尸利！若見諸法不可言說，言說平等善薰修故，此是正語。曼殊尸利！若見諸法無作無作者，不得作者故，此是正業。曼殊尸利！若於諸法不聚不散，正住活命，此是正命。曼殊尸利！若於諸法不起不發行故，此是正精進。曼殊尸利！若諸法中皆不作念，念業已離亦不追憶，此是正念。曼殊尸利！若見諸法本性入定，無散亂無攀緣，不可得故，此是正定。曼殊尸利！如是應見聖八分道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！若見諸法無不平等，無二亦不作二，此是正見。曼殊尸利！若見諸法不分別，不種種分別，不普分別，無所見故，此是正分別。曼殊尸利！若見諸法不可言說，言說平等善薰修故，此是正語。曼殊尸利！若見諸法無作無作者，不得作者故，此是正業。曼殊尸利！若於諸法不聚不散，正住活命，此是正命。曼殊尸利！若於諸法不起不發行故，此是正精進。曼殊尸利！若諸法中皆不作念，念業已離亦不追憶，此是正念。曼殊尸利！若見諸法本性入定，無散亂無攀緣，不可得故，此是正定。曼殊尸利！如是應見聖八分道。」

曼殊尸利復言：「世尊！云何當見五根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利復言：「世尊！云何當見五根？」

佛言：「曼殊尸利！若信諸法不生，以本性不生故，此是信根。曼殊尸利！若諸法中心不發遣，以近想遠想離故，此是精進根。曼殊尸利！若於諸法不作念意，以攀緣性離故念不繫縛，此是念根。曼殊尸利！若於諸法不念不思，如幻不可得故，此是定根。曼殊尸利！若見諸法離生離無智，本性空故，此是慧根。曼殊尸利！如是應見五根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！若信諸法不生，以本性不生故，此是信根。曼殊尸利！若諸法中心不發遣，以近想遠想離故，此是精進根。曼殊尸利！若於諸法不作念意，以攀緣性離故念不繫縛，此是念根。曼殊尸利！若於諸法不念不思，如幻不可得故，此是定根。曼殊尸利！若見諸法離生離無智，本性空故，此是慧根。曼殊尸利！如是應見五根。」

曼殊尸利復言：「世尊！云何當見七覺分？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利復言：「世尊！云何當見七覺分？」

佛言：「曼殊尸利！若見諸法無有自性，不作念意，此是念覺分。曼殊尸利！若選擇諸法已，不得善、不善、無記，以不成就故，此是擇法覺分。曼殊尸利！若於三界不取不捨，以知界想壞故，此是精進覺分。曼殊尸利！若諸行中不繫於喜，以知喜不喜壞故，此是喜覺分。曼殊尸利！若諸法中其心止息，此是止息覺分。曼殊尸利！若知諸法心不可得，隨順覺故，此是定覺分。曼殊尸利！若諸法中不依不住、不著不縛，不見諸法而得於捨，此是捨覺分。曼殊尸利！如是應見七覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！若見諸法無有自性，不作念意，此是念覺分。曼殊尸利！若選擇諸法已，不得善、不善、無記，以不成就故，此是擇法覺分。曼殊尸利！若於三界不取不捨，以知界想壞故，此是精進覺分。曼殊尸利！若諸行中不繫於喜，以知喜不喜壞故，此是喜覺分。曼殊尸利！若諸法中其心止息，此是止息覺分。曼殊尸利！若知諸法心不可得，隨順覺故，此是定覺分。曼殊尸利！若諸法中不依不住、不著不縛，不見諸法而得於捨，此是捨覺分。曼殊尸利！如是應見七覺分。

「曼殊尸利！若有如是見四聖諦、四念處、聖八分道、五根、七覺分，我當說彼名為度者，名為到彼岸者、名為到陸地者、名為得安隱者、名為得無畏者、名為抖擻塵者、名為無所有者、名為無欲惱無障礙者、名阿羅漢、名為盡漏者、名為作所應作所作已辦者、名為離重擔者、名為得自利者、名為盡有結者，乃至名為心皆自在得勝彼岸者、名為沙門、名為婆羅門、名為能度者、名為度鞞陀迦者、名為輸嚧帝疑夜者、名為佛、名為佛子、名為奢迦子、名為踏破刺棘者、名為除却塹者、名為度塹者、名為拔箭鏃者、名為離熱惱者、名為比丘、名為聖者、名為滿足幢者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！若有如是見四聖諦、四念處、聖八分道、五根、七覺分，我當說彼名為度者，名為到彼岸者、名為到陸地者、名為得安隱者、名為得無畏者、名為抖擻塵者、名為無所有者、名為無欲惱無障礙者、名阿羅漢、名為盡漏者、名為作所應作所作已辦者、名為離重擔者、名為得自利者、名為盡有結者，乃至名為心皆自在得勝彼岸者、名為沙門、名為婆羅門、名為能度者、名為度鞞陀迦者、名為輸嚧帝疑夜者、名為佛、名為佛子、名為奢迦子、名為踏破刺棘者、名為除却塹者、名為度塹者、名為拔箭鏃者、名為離熱惱者、名為比丘、名為聖者、名為滿足幢者。

「曼殊尸利！比丘具足如是忍者，則能淨施，應得諸天世等供養。是故曼殊尸利！比丘欲不虛食國人食者、欲破摩羅者、欲超過流轉者、欲順到涅槃者、欲解脫苦者、欲作諸天世等淨施福田者，於此法中應當勤習相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！比丘具足如是忍者，則能淨施，應得諸天世等供養。是故曼殊尸利！比丘欲不虛食國人食者、欲破摩羅者、欲超過流轉者、欲順到涅槃者、欲解脫苦者、欲作諸天世等淨施福田者，於此法中應當勤習相應。」

說此言時，三十二千天子法中證見，彼以曼陀羅華、摩訶曼陀羅華而散於佛，說如是言：「大德世尊！若說此法耳得聞者，彼於如來教中，是善出家，何況聞已信解為緣如實奉行？世尊！彼等眾生乃至若聞此說，當得無增上慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此言時，三十二千天子法中證見，彼以曼陀羅華、摩訶曼陀羅華而散於佛，說如是言：「大德世尊！若說此法耳得聞者，彼於如來教中，是善出家，何況聞已信解為緣如實奉行？世尊！彼等眾生乃至若聞此說，當得無增上慢。」

爾時曼殊尸利復白佛言：「大德世尊！為說陀羅尼句。以是陀羅尼故，當令菩薩得無著辯，無一聲中而有怖畏，於佛法中出生諸法，信解諸法是一相道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時曼殊尸利復白佛言：「大德世尊！為說陀羅尼句。以是陀羅尼故，當令菩薩得無著辯，無一聲中而有怖畏，於佛法中出生諸法，信解諸法是一相道。」

如是語已，佛告曼殊尸利童真菩薩言：「曼殊尸利！以彼因緣汝當善聽！今說法門，名雞羅句及種子句。以是法門故，令諸菩薩於諸法中當得明照，速於無生法中得忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，佛告曼殊尸利童真菩薩言：「曼殊尸利！以彼因緣汝當善聽！今說法門，名雞羅句及種子句。以是法門故，令諸菩薩於諸法中當得明照，速於無生法中得忍。」

曼殊尸利言：「云何名雞羅句、種子句法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「云何名雞羅句、種子句法門？」

佛言：「曼殊尸利！諸眾生一心是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸眾生一心是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！諸眾生心皆無所有，攀緣不可得故，彼是此種子句；曼殊尸利！諸眾生心皆同一量，是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸眾生心皆無所有，攀緣不可得故，彼是此種子句；曼殊尸利！諸眾生心皆同一量，是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！諸眾生心如虛空量，入於無著平等行故，彼是此種子句。曼殊尸利！諸眾生、一眾生是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸眾生心如虛空量，入於無著平等行故，彼是此種子句。曼殊尸利！諸眾生、一眾生是種子句。」

曼殊尸利言：「何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！說諸眾生唯是其一，畢竟不生遠離於名，一異不可得故，彼是此種子句。曼殊尸利！欲是雞羅句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！說諸眾生唯是其一，畢竟不生遠離於名，一異不可得故，彼是此種子句。曼殊尸利！欲是雞羅句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」

佛言：「曼殊尸利！欲不可動，於法界住，以不住故；彼不動搖，本性離故；彼是此雞羅句。曼殊尸利！瞋是金剛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！欲不可動，於法界住，以不住故；彼不動搖，本性離故；彼是此雞羅句。曼殊尸利！瞋是金剛句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是金剛句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是金剛句？」

佛言：「曼殊尸利！瞋不可破亦不可斷，如彼金剛不破不斷。如是如是。曼殊尸利！諸法亦皆不破不斷，諸事不成就故，彼是此金剛句。曼殊尸利！癡是智句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！瞋不可破亦不可斷，如彼金剛不破不斷。如是如是。曼殊尸利！諸法亦皆不破不斷，諸事不成就故，彼是此金剛句。曼殊尸利！癡是智句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是智句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是智句？」

佛言：「曼殊尸利！即此諸法轉滅於智，遠離無智，如彼虛空非智具足，亦非無智具足。如是如是。曼殊尸利！諸法非智具足，亦非無智具足。智與無智及所應知，本性寂靜故，彼是此智句。曼殊尸利！色是雞羅句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！即此諸法轉滅於智，遠離無智，如彼虛空非智具足，亦非無智具足。如是如是。曼殊尸利！諸法非智具足，亦非無智具足。智與無智及所應知，本性寂靜故，彼是此智句。曼殊尸利！色是雞羅句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」

佛言：「曼殊尸利！如彼天帝門橛不動不搖，以善住故。如是如是。曼殊尸利！諸法於法界住，以不住故，彼亦無去無來、無取無捨，亦不於他有所行作。以住無住處故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！受是寂靜句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！如彼天帝門橛不動不搖，以善住故。如是如是。曼殊尸利！諸法於法界住，以不住故，彼亦無去無來、無取無捨，亦不於他有所行作。以住無住處故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！受是寂靜句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是寂靜句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是寂靜句？」

佛言：「曼殊尸利！諸受本性寂靜，不內不外、不東方不南方、不西方不北方、不下方不上方、不十方中。曼殊尸利！若樂受在內者，眾生應一向樂。曼殊尸利！若苦受在內者，眾生應一向苦。曼殊尸利！若不苦不樂受在內者，眾生應一向癡。曼殊尸利！是故諸受不內不外、不東方不南方、不西方不北方、不下方不上方、不十方中可得。是故諸眾生等皆似草木及壁，本性不生不滅故，彼是此寂靜句。曼殊尸利！想是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸受本性寂靜，不內不外、不東方不南方、不西方不北方、不下方不上方、不十方中。曼殊尸利！若樂受在內者，眾生應一向樂。曼殊尸利！若苦受在內者，眾生應一向苦。曼殊尸利！若不苦不樂受在內者，眾生應一向癡。曼殊尸利！是故諸受不內不外、不東方不南方、不西方不北方、不下方不上方、不十方中可得。是故諸眾生等皆似草木及壁，本性不生不滅故，彼是此寂靜句。曼殊尸利！想是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！分別起想不如實生，空拳相似如焰自相，本性離故，彼是此種子句。曼殊尸利！行是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！分別起想不如實生，空拳相似如焰自相，本性離故，彼是此種子句。曼殊尸利！行是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！不正思惟故而生於行，諸數已離無數過數，如芭蕉實。曼殊尸利！如芭蕉實畢竟自無，以不可得、本性不生。如是如是。曼殊尸利！諸法本性自離，名已離故，彼是此種子句。曼殊尸利！識是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！不正思惟故而生於行，諸數已離無數過數，如芭蕉實。曼殊尸利！如芭蕉實畢竟自無，以不可得、本性不生。如是如是。曼殊尸利！諸法本性自離，名已離故，彼是此種子句。曼殊尸利！識是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！識如幻相不生不出，空無相、無自性、無狀貌如虛空，以五指託畫故，彼是此種子句。曼殊尸利！色是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！識如幻相不生不出，空無相、無自性、無狀貌如虛空，以五指託畫故，彼是此種子句。曼殊尸利！色是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！不生諸色故。曼殊尸利！如影雖見而無所有。如是如是。曼殊尸利！諸色雖見而無所有，唯迷惑眼、唯迷惑心，虛妄不實法故，彼是此種子句。曼殊尸利！聲是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！不生諸色故。曼殊尸利！如影雖見而無所有。如是如是。曼殊尸利！諸色雖見而無所有，唯迷惑眼、唯迷惑心，虛妄不實法故，彼是此種子句。曼殊尸利！聲是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法無種種無種種相。曼殊尸利！諸聲無二，所有語道亦如山鳴響故，彼是此種子句。曼殊尸利！香是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法無種種無種種相。曼殊尸利！諸聲無二，所有語道亦如山鳴響故，彼是此種子句。曼殊尸利！香是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法不嗅，本性頑鈍等於虛空，鼻香嗅者不可得故，彼是此種子句。曼殊尸利！味是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法不嗅，本性頑鈍等於虛空，鼻香嗅者不可得故，彼是此種子句。曼殊尸利！味是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！味界即不可思，味不可識遠離於識，本來自性離故，彼是此種子句。曼殊尸利！觸是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！味界即不可思，味不可識遠離於識，本來自性離故，彼是此種子句。曼殊尸利！觸是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法不可觸著，如虛空離故、善壞身故、觸不起作故、觸自離故，彼是此種子句。曼殊尸利！法是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法不可觸著，如虛空離故、善壞身故、觸不起作故、觸自離故，彼是此種子句。曼殊尸利！法是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法無心離心，自性不成、離名離相，如法界本性故，彼是此種子句。曼殊尸利！地是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法無心離心，自性不成、離名離相，如法界本性故，彼是此種子句。曼殊尸利！地是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法無堅無軟、虛妄和合，人以為堅，彼是此種子句。曼殊尸利！水是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法無堅無軟、虛妄和合，人以為堅，彼是此種子句。曼殊尸利！水是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法無濕無雜無膩，如炎網故，彼是此種子句。曼殊尸利！火是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法無濕無雜無膩，如炎網故，彼是此種子句。曼殊尸利！火是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法無暖無熱，其已捨離，自性寂靜無實無生，以顛倒分別故，彼是此種子句。曼殊尸利！風是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法無暖無熱，其已捨離，自性寂靜無實無生，以顛倒分別故，彼是此種子句。曼殊尸利！風是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法無著無礙、無急行無自性，風道已過不吹動故，彼是此種子句。曼殊尸利！佛是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法無著無礙、無急行無自性，風道已過不吹動故，彼是此種子句。曼殊尸利！佛是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法不作覺者，不覺、不隨順覺、不等覺，以覺離故，彼是此種子句。曼殊尸利！法是種子句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法不作覺者，不覺、不隨順覺、不等覺，以覺離故，彼是此種子句。曼殊尸利！法是種子句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是種子句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法不斷不破、離斷離破，無名無相、離名離相，亦無自性，語道已過故，彼是此種子句。曼殊尸利！僧是雞羅句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法不斷不破、離斷離破，無名無相、離名離相，亦無自性，語道已過故，彼是此種子句。曼殊尸利！僧是雞羅句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」

佛言：「曼殊尸利！不住聖眾如法界際，持戒破戒平等故、定亂平等故、智無智平等故、解脫煩惱平等故，於諸法中無所安住，以處非處不可得故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法境界是雞羅句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！不住聖眾如法界際，持戒破戒平等故、定亂平等故、智無智平等故、解脫煩惱平等故，於諸法中無所安住，以處非處不可得故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法境界是雞羅句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法如虛空境界、不可思境界。諸境界斷、無諸事物，其中空虛斷，不可得故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無攀緣是雞羅句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法如虛空境界、不可思境界。諸境界斷、無諸事物，其中空虛斷，不可得故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無攀緣是雞羅句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法無住處，無依倚故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法不破是雞羅句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法無住處，無依倚故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法不破是雞羅句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法不可見，以無色不可見故，不可斷不可破、不可得不可著、不可解脫故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法不取不捨是雞羅句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法不可見，以無色不可見故，不可斷不可破、不可得不可著、不可解脫故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法不取不捨是雞羅句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法等歸於如、等合法界，彼不起取、彼不捨出，不求不願諸願已斷，本性寂靜等虛空故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無咎是雞羅句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法等歸於如、等合法界，彼不起取、彼不捨出，不求不願諸願已斷，本性寂靜等虛空故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無咎是雞羅句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法無垢亦無所有，清淨光顯最善清淨，如虛空清淨故，罪不可得故無咎，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無住處是雞羅句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法無垢亦無所有，清淨光顯最善清淨，如虛空清淨故，罪不可得故無咎，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無住處是雞羅句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法無事，寂靜無住持故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無學是雞羅句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法無事，寂靜無住持故，彼是此雞羅句。曼殊尸利！諸法無學是雞羅句。」

曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊尸利言：「世尊！何因是雞羅句？」

佛言：「曼殊尸利！諸法無學，彼不應學、不應修、不應思、不應念、不應住、不應發、不應行、不應斷、不應證、不應說、不應顯、不應求、不施設名、不開不淺、不生不滅、不洗非不淨、不分別說、不眾言說、不攀緣、不執取、不脫不棄不捨。何以故？曼殊尸利！諸法畢竟已捨，本性不取常是棄捨，彼非智所行，非無智所行故，彼是此雞羅句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「曼殊尸利！諸法無學，彼不應學、不應修、不應思、不應念、不應住、不應發、不應行、不應斷、不應證、不應說、不應顯、不應求、不施設名、不開不淺、不生不滅、不洗非不淨、不分別說、不眾言說、不攀緣、不執取、不脫不棄不捨。何以故？曼殊尸利！諸法畢竟已捨，本性不取常是棄捨，彼非智所行，非無智所行故，彼是此雞羅句。」