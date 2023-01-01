佛說諸法本無經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說諸法本無經卷上

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

復次婆伽婆遊於王舍鷲聚山中，與大比丘眾五百人俱，菩薩九萬二千，所謂莊嚴瑩飾菩薩摩訶薩、師子遊步菩薩摩訶薩、無礙焰淨光德威王菩薩摩訶薩、迷留山頂音王菩薩摩訶薩、愛笑無垢光菩薩摩訶薩、出光蔽日月光菩薩摩訶薩、最勝無垢持冠菩薩摩訶薩、出威蓮華開身菩薩摩訶薩、梵自在音菩薩摩訶薩、象戲師子王意菩薩摩訶薩、金光淨無垢威菩薩摩訶薩、柔軟觸身菩薩摩訶薩、金莊嚴相開身菩薩摩訶薩、百光休摩羅力菩薩摩訶薩、寂根威儀寂行菩薩摩訶薩、地最上王菩薩摩訶薩、天言辭鳴音菩薩摩訶薩、法力自在寂靜遊行菩薩摩訶薩、德威無垢身菩薩摩訶薩、曼殊尸利菩薩摩訶薩，如是等上首九萬二千菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次婆伽婆遊於王舍鷲聚山中，與大比丘眾五百人俱，菩薩九萬二千，所謂莊嚴瑩飾菩薩摩訶薩、師子遊步菩薩摩訶薩、無礙焰淨光德威王菩薩摩訶薩、迷留山頂音王菩薩摩訶薩、愛笑無垢光菩薩摩訶薩、出光蔽日月光菩薩摩訶薩、最勝無垢持冠菩薩摩訶薩、出威蓮華開身菩薩摩訶薩、梵自在音菩薩摩訶薩、象戲師子王意菩薩摩訶薩、金光淨無垢威菩薩摩訶薩、柔軟觸身菩薩摩訶薩、金莊嚴相開身菩薩摩訶薩、百光休摩羅力菩薩摩訶薩、寂根威儀寂行菩薩摩訶薩、地最上王菩薩摩訶薩、天言辭鳴音菩薩摩訶薩、法力自在寂靜遊行菩薩摩訶薩、德威無垢身菩薩摩訶薩、曼殊尸利菩薩摩訶薩，如是等上首九萬二千菩薩。

爾時，師子遊步菩薩摩訶薩見是菩薩等集，從坐而起，整理衣服，一肩郁多羅僧伽作已，右膝著地向佛合掌，即以歌頌而問佛義： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，師子遊步菩薩摩訶薩見是菩薩等集，從坐而起，整理衣服，一肩郁多羅僧伽作已，右膝著地向佛合掌，即以歌頌而問佛義：

「無我無命無育法， 無邊名稱為我宣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無我無命無育法， 無邊名稱為我宣；

寂靜極寂常寂然， 如是此眾最勝者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜極寂常寂然， 如是此眾最勝者。

諸見云何是菩提？ 憍慢瞋恚及嫉妬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸見云何是菩提？ 憍慢瞋恚及嫉妬，

欲體云何是菩提？ 為說導師無邊稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲體云何是菩提？ 為說導師無邊稱。

涅槃若無無煩惱， 行界云何是菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃若無無煩惱， 行界云何是菩提？

其體無二佛亦然， 為我演說大悲者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其體無二佛亦然， 為我演說大悲者。

諸法云何畢竟脫， 涅槃相似解脫同？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法云何畢竟脫， 涅槃相似解脫同？

云何當復等虛空， 無礙無著無處繫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何當復等虛空， 無礙無著無處繫？

迦羅頻伽梵天音， 無垢光明金光色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦羅頻伽梵天音， 無垢光明金光色；

清淨光音無邊德， 當為說法畢無塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨光音無邊德， 當為說法畢無塵。

云何諸蓋等菩提？ 云何欲是菩提體？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸蓋等菩提？ 云何欲是菩提體？

法非法道云何一， 無垢清淨等虛空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法非法道云何一， 無垢清淨等虛空？

若無有數無無數， 已滅度法云何是？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無有數無無數， 已滅度法云何是？

菩提若無無著者， 遍智云何亦復無？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提若無無著者， 遍智云何亦復無？

是作非作無有諍， 取及不取並無體； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是作非作無有諍， 取及不取並無體；

眾生於中不曾有， 法中障礙亦復無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生於中不曾有， 法中障礙亦復無。

於中無戒復無忍， 破戒亦復無一處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無戒復無忍， 破戒亦復無一處；

定之與智如是無， 無智及智無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定之與智如是無， 無智及智無所得。

云何是法淨無垢， 而無所有等虛空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何是法淨無垢， 而無所有等虛空？

心於一時無得處， 無心云何而是法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心於一時無得處， 無心云何而是法？

於中知見無所有， 無有念修亦無證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中知見無所有， 無有念修亦無證，

於中亦復無所斷， 眾生云何空界同？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中亦復無所斷， 眾生云何空界同？

於中法體是一行， 於中無生亦無轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中法體是一行， 於中無生亦無轉；

發起及生無所有， 如是等法勝人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起及生無所有， 如是等法勝人說。

於中無學無羅漢， 緣覺亦復無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無學無羅漢， 緣覺亦復無所有；

求菩提者不可得， 此法無來亦無去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求菩提者不可得， 此法無來亦無去。

於中無住亦無處， 亦無有去亦無來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無住亦無處， 亦無有去亦無來；

無來去法復云何， 如彼須彌住不動？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無來去法復云何， 如彼須彌住不動？

於中無想亦無色， 色體云何是菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無想亦無色， 色體云何是菩提？

色與菩提無有二， 如是法體勝人演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色與菩提無有二， 如是法體勝人演。

於中無空無無相， 無有染著無無著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無空無無相， 無有染著無無著；

名與無名法云何， 言道猶如於山響？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名與無名法云何， 言道猶如於山響？

於中無生無惱者， 於中亦復無無生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無生無惱者， 於中亦復無無生；

無有已滅亦無遮， 諸法云何是一行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有已滅亦無遮， 諸法云何是一行？

於中無天亦無龍， 無緊那羅夜叉等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無天亦無龍， 無緊那羅夜叉等；

於中泥犁無所有， 無有所趣及眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中泥犁無所有， 無有所趣及眾生。

若說導師最勝法， 若說惡意諸外道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說導師最勝法， 若說惡意諸外道；

此二云何是一行， 諸字如是皆入一？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二云何是一行， 諸字如是皆入一？」

爾時，世尊讚師子遊步菩薩摩訶薩言：「甚善甚善！希有善家子！汝今所問，乃至諸世不能信受，諸天等世當住迷惑。善家子！汝今不須問是因緣。善家子！初業菩薩於此非地，謂：空見者、無相見者、無願見者、無生見者、無有見者、無相貌見者、涅槃見者、佛陀見者、菩提見者。善家子！初業菩薩前不應說此法。何以故？諸善根斷必有是處，於佛菩提則行非道若墮斷常，不知如來以何意義而說此法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚師子遊步菩薩摩訶薩言：「甚善甚善！希有善家子！汝今所問，乃至諸世不能信受，諸天等世當住迷惑。善家子！汝今不須問是因緣。善家子！初業菩薩於此非地，謂：空見者、無相見者、無願見者、無生見者、無有見者、無相貌見者、涅槃見者、佛陀見者、菩提見者。善家子！初業菩薩前不應說此法。何以故？諸善根斷必有是處，於佛菩提則行非道若墮斷常，不知如來以何意義而說此法？」

如是語已，師子遊步菩薩摩訶薩復白佛言：「說婆伽婆、說修伽多。世尊！若有未來菩薩摩訶薩，空見者、無相見者、無願見者、無生見者、無有見者、無相貌見者、涅槃見者、佛陀見者、菩提見者，於空無相言說境界，染著言說以字為淨，言道為勝重於名利。彼聞如來說是無名字法已，當捨諸見，當知諸法是一相道。如眾生信、如信說法，巧方便中彼當善學，雖說少欲知足減省，而皆不信為淨；雖說在眾過惡，而信諸法遠離；雖讚說獨一無間無雜，而亦不信為淨；雖讚說發菩提心，而亦知心自性菩提；雖讚說廣修多羅，而信諸法是廣；雖讚說於菩薩，而信聲聞、獨覺及佛無有別異；雖讚說陀那，而善通達陀那平等；雖讚說尸羅，而善通達尸羅本性；雖讚說羼帝，而於盡滅無生法等善通達見；雖讚說毘梨耶，而善擇諸法不發；雖讚說第耶那三摩地三摩撥帝，說三摩地出生百千俱致三摩地門，而知見本性三摩般那；雖讚說般若數千種相，而善通達智及無智，本性自體善擇諸法。說毀欲過，不見一法可染；說毀瞋過，不見一法可惡；說毀癡過，而信諸法離癡無礙。雖為眾生顯說泥犁、畜生、閻摩世等過惡，而亦不見泥犁、畜生、閻摩世等。彼等如眾生信、如信說法，當信一行，所謂信空、信無相、信無願、信無生、信無所有、信無相貌。大德世尊！但當說之！彼不可思巧方便句，於中若諸聲聞、獨覺及初乘發行菩薩摩訶薩等，皆非其地，唯除信深一行菩薩摩訶薩等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，師子遊步菩薩摩訶薩復白佛言：「說婆伽婆、說修伽多。世尊！若有未來菩薩摩訶薩，空見者、無相見者、無願見者、無生見者、無有見者、無相貌見者、涅槃見者、佛陀見者、菩提見者，於空無相言說境界，染著言說以字為淨，言道為勝重於名利。彼聞如來說是無名字法已，當捨諸見，當知諸法是一相道。如眾生信、如信說法，巧方便中彼當善學，雖說少欲知足減省，而皆不信為淨；雖說在眾過惡，而信諸法遠離；雖讚說獨一無間無雜，而亦不信為淨；雖讚說發菩提心，而亦知心自性菩提；雖讚說廣修多羅，而信諸法是廣；雖讚說於菩薩，而信聲聞、獨覺及佛無有別異；雖讚說陀那，而善通達陀那平等；雖讚說尸羅，而善通達尸羅本性；雖讚說羼帝，而於盡滅無生法等善通達見；雖讚說毘梨耶，而善擇諸法不發；雖讚說第耶那三摩地三摩撥帝，說三摩地出生百千俱致三摩地門，而知見本性三摩般那；雖讚說般若數千種相，而善通達智及無智，本性自體善擇諸法。說毀欲過，不見一法可染；說毀瞋過，不見一法可惡；說毀癡過，而信諸法離癡無礙。雖為眾生顯說泥犁、畜生、閻摩世等過惡，而亦不見泥犁、畜生、閻摩世等。彼等如眾生信、如信說法，當信一行，所謂信空、信無相、信無願、信無生、信無所有、信無相貌。大德世尊！但當說之！彼不可思巧方便句，於中若諸聲聞、獨覺及初乘發行菩薩摩訶薩等，皆非其地，唯除信深一行菩薩摩訶薩等。」

如是語已，世尊復告師子遊步菩薩摩訶薩言：「善家子！彼若然者，汝宜善聽，正念善思，當為演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，世尊復告師子遊步菩薩摩訶薩言：「善家子！彼若然者，汝宜善聽，正念善思，當為演說。」

師子遊步菩薩摩訶薩言：「如是世尊！我當正聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子遊步菩薩摩訶薩言：「如是世尊！我當正聞。」

爾時世尊說此伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此伽他：

「若欲當覺妙菩提， 彼莫分別貪欲過； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲當覺妙菩提， 彼莫分別貪欲過；

諸法常是貪自性， 若知是者得勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法常是貪自性， 若知是者得勝尊。

貪瞋及癡不可得， 亦無已得今得者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋及癡不可得， 亦無已得今得者；

諸法皆與虛空等， 若知是者得勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法皆與虛空等， 若知是者得勝尊。

見及不見常一行， 僧非僧二是一等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見及不見常一行， 僧非僧二是一等；

於中無佛無妙法， 若知是者得世智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無佛無妙法， 若知是者得世智。

猶如丈夫於夢中， 得菩提已教眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如丈夫於夢中， 得菩提已教眾生；

於中無道無眾生， 如是自性即諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無道無眾生， 如是自性即諸法。

菩提坐處無可得， 彼無可得亦無有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提坐處無可得， 彼無可得亦無有；

明無明二是一相， 若知是者得導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明無明二是一相， 若知是者得導師。

說眾生性是菩提， 菩提性即諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說眾生性是菩提， 菩提性即諸眾生；

眾生菩提二不一， 若知是者得人上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生菩提二不一， 若知是者得人上。

猶如丈夫善覺幻， 彼幻化現無邊種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如丈夫善覺幻， 彼幻化現無邊種；

於中所現畢竟無， 惑亂眾生數非一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中所現畢竟無， 惑亂眾生數非一。

貪欲瞋恚與幻等， 諸此煩惱各如幻； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚與幻等， 諸此煩惱各如幻；

凡夫皆念我染恚， 彼癡亂心惡趣行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫皆念我染恚， 彼癡亂心惡趣行。

於中無有貪恚癡， 於中亦無異煩惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無有貪恚癡， 於中亦無異煩惱；

幻等法體分別已， 如是凡夫煩惱然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻等法體分別已， 如是凡夫煩惱然。

若無煩惱無眾生， 於中無佛無當有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無煩惱無眾生， 於中無佛無當有；

此無生法分別已， 凡夫念我當作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無生法分別已， 凡夫念我當作佛。

既無有佛無佛法， 眾生亦無一處見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既無有佛無佛法， 眾生亦無一處見；

若知法體似虛空， 彼速當作人上者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知法體似虛空， 彼速當作人上者。

若求菩提彼無覺， 彼遠菩提如天地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求菩提彼無覺， 彼遠菩提如天地；

若知法體等於幻， 彼速當作人上者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知法體等於幻， 彼速當作人上者。

若分別戒彼無戒， 若見持戒則破戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若分別戒彼無戒， 若見持戒則破戒；

戒破戒二是一相， 若知是者作導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒破戒二是一相， 若知是者作導師。

猶如丈夫於夢中， 受用欲事生歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如丈夫於夢中， 受用欲事生歡喜；

癡亂分別想婦女， 於中婦女常是無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡亂分別想婦女， 於中婦女常是無。

破戒持戒如夢性， 凡夫分別此二種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破戒持戒如夢性， 凡夫分別此二種；

於中無戒無破戒， 若知是者作導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中無戒無破戒， 若知是者作導師。

著名此是凡夫覺， 以彼不知聲自性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著名此是凡夫覺， 以彼不知聲自性；

若覺此名非是名， 彼當得於勝妙忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若覺此名非是名， 彼當得於勝妙忍。

有諸眾生誓作佛， 以說告於餘人知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸眾生誓作佛， 以說告於餘人知；

住言為淨無修行， 彼即普閉菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住言為淨無修行， 彼即普閉菩提道。

於威儀中取乖錯， 憙言重說彼無知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於威儀中取乖錯， 憙言重說彼無知；

不以言淨覺菩提， 以彼不知法自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以言淨覺菩提， 以彼不知法自性。

雖於空法常顯說， 而憙鬪諍惡意生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖於空法常顯說， 而憙鬪諍惡意生；

何有菩提及佛法？ 乃是說瞋無智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何有菩提及佛法？ 乃是說瞋無智者。

瞋忍二種是一相， 若知是者不分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋忍二種是一相， 若知是者不分別；

眾生自性彼不知， 生諸過惡是凡智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生自性彼不知， 生諸過惡是凡智。

自言眾生我皆愛， 我作勝尊脫眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自言眾生我皆愛， 我作勝尊脫眾生；

被動彼即生瞋惡， 以有惡心不與語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被動彼即生瞋惡， 以有惡心不與語。

恒憙鬪諍求他過， 而復讚說此忍心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒憙鬪諍求他過， 而復讚說此忍心；

亦說諸法皆是空， 意中貢高求錯失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦說諸法皆是空， 意中貢高求錯失。

於食貪著無智者， 晝夜思念於欲事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於食貪著無智者， 晝夜思念於欲事；

彼等來入村邑已， 說我當脫諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等來入村邑已， 說我當脫諸眾生。

諸眾生中我悲轉， 我於眾生有利益； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾生中我悲轉， 我於眾生有利益；

是類法體雖顯說， 而著害心常惡意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是類法體雖顯說， 而著害心常惡意。

然我未聞亦未見， 有悲而復有害心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然我未聞亦未見， 有悲而復有害心；

各各共作破瘡已， 而求阿彌多由國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各共作破瘡已， 而求阿彌多由國。

恒伽河沙如是有， 常得毀辱及打罵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒伽河沙如是有， 常得毀辱及打罵；

不能堪忍諸惡事， 不至彼土人牛王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能堪忍諸惡事， 不至彼土人牛王。

土即非土若能知， 空土猶如空自性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 土即非土若能知， 空土猶如空自性；

不念土及土功德， 當至彼土人牛王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不念土及土功德， 當至彼土人牛王。

說我能忍諸惡事， 我於菩薩教師想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說我能忍諸惡事， 我於菩薩教師想；

然我未聞亦未見， 教師想所而生惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然我未聞亦未見， 教師想所而生惡。

各各相毀所有行， 著乞食家及友家； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各相毀所有行， 著乞食家及友家；

說是我所成熟者， 於中莫令餘人入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是我所成熟者， 於中莫令餘人入。

我能脫汝莫親餘， 其彼無有清淨行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我能脫汝莫親餘， 其彼無有清淨行；

雜閙遊行是無智， 於菩提利彼未有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜閙遊行是無智， 於菩提利彼未有。

晝夜如是作三時， 當禮諸佛及菩薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜如是作三時， 當禮諸佛及菩薩；

莫求彼所有錯失， 如欲行導常修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫求彼所有錯失， 如欲行導常修行。

若見憙於欲事樂， 彼所錯失亦勿求； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見憙於欲事樂， 彼所錯失亦勿求；

如此久必當觸證， 最勝菩提無邊德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此久必當觸證， 最勝菩提無邊德。

當漸次學漸次作， 不可一時佛即成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當漸次學漸次作， 不可一時佛即成；

多劫俱致那由多， 我著鎧甲非今日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多劫俱致那由多， 我著鎧甲非今日。

莫以分別分別欲， 我觸菩提如欲性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫以分別分別欲， 我觸菩提如欲性；

無此煩惱當不生， 若能信此得勝忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無此煩惱當不生， 若能信此得勝忍。

觀此諸聲即非聲， 無字法體便已入； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀此諸聲即非聲， 無字法體便已入；

如是聲類諸法體， 當不生欲亦無瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是聲類諸法體， 當不生欲亦無瞋。

於欲及瞋觀無生， 應知此二無有字； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於欲及瞋觀無生， 應知此二無有字；

此二唯可以名轉， 字若無有於中無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二唯可以名轉， 字若無有於中無。

若知諸辭即一辭， 名亦不生本非有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知諸辭即一辭， 名亦不生本非有；

我之所說外道說， 是類法體彼不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我之所說外道說， 是類法體彼不知。

說此諸法以聲言， 而法及聲不可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此諸法以聲言， 而法及聲不可得；

能入諸法一相道， 無上勝忍便觸證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能入諸法一相道， 無上勝忍便觸證。

莫分別忍莫不忍， 莫分別瞋莫欲渴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫分別忍莫不忍， 莫分別瞋莫欲渴；

此等無生常解知， 當得世親人中勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等無生常解知， 當得世親人中勝。

東西南北諸方中， 恒伽許沙如是有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東西南北諸方中， 恒伽許沙如是有；

一一沙顆人民置， 若所有土多無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一沙顆人民置， 若所有土多無邊。

諸寶滿中施最勝， 無邊百劫過於上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸寶滿中施最勝， 無邊百劫過於上；

若有聞此修多羅， 如此福德當無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞此修多羅， 如此福德當無數。

求此菩提出家已， 彼所我當付此經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求此菩提出家已， 彼所我當付此經；

必速得於最勝忍， 經無邊門此當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必速得於最勝忍， 經無邊門此當說。

於陀羅尼不難得， 當得俱致那由經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於陀羅尼不難得， 當得俱致那由經；

利智辯才彼當得， 少動多知疾得解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利智辯才彼當得， 少動多知疾得解。

即得無邊樂說辯， 諸佛皆與彼辯才； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得無邊樂說辯， 諸佛皆與彼辯才；

說修多羅寶非一， 無邊辯說彼當有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說修多羅寶非一， 無邊辯說彼當有。」

爾時師子遊步菩薩摩訶薩而白佛言：「大德世尊！說此伽他，幾許眾生聞作利益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時師子遊步菩薩摩訶薩而白佛言：「大德世尊！說此伽他，幾許眾生聞作利益？」

如是語已，佛告師子遊步菩薩摩訶薩言：「善家子！見此眾集論不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，佛告師子遊步菩薩摩訶薩言：「善家子！見此眾集論不？」

答言：「我已見。婆伽婆！我已見。修伽多！已過算數，於此說法集會。滿虛空中，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽留荼、緊那羅、摩睺羅伽，及餘諸世界中眾生，亦皆聞此說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「我已見。婆伽婆！我已見。修伽多！已過算數，於此說法集會。滿虛空中，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽留荼、緊那羅、摩睺羅伽，及餘諸世界中眾生，亦皆聞此說法。」

如是語已，佛告師子遊步菩薩摩訶薩言：「善家子！說此法時，九十八千天子無生法中得忍，九十二千夜叉阿耨多羅三藐三菩提心生，三十六千龍阿耨多羅三藐三菩提心生，五百比丘增上慢意未得得想。彼等聞此說五慢法，信解諸法一相道已，無所受故，漏心解脫。於彼菩薩數中六十二千菩薩，信解諸法無障礙已，無生法中得忍。何以故？善家子！此法說中最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，佛告師子遊步菩薩摩訶薩言：「善家子！說此法時，九十八千天子無生法中得忍，九十二千夜叉阿耨多羅三藐三菩提心生，三十六千龍阿耨多羅三藐三菩提心生，五百比丘增上慢意未得得想。彼等聞此說五慢法，信解諸法一相道已，無所受故，漏心解脫。於彼菩薩數中六十二千菩薩，信解諸法無障礙已，無生法中得忍。何以故？善家子！此法說中最上。

「善家子！如我於作燈如來、應、正遍知所，現前信解諸法一相道已，我於彼時，然後無生法中得忍。善家子！若得諸六波羅蜜，若復聞此法本，稱量一等。善家子！菩薩摩訶薩因此道故，滿足六波羅蜜。我如是說。何以故？善家子！若有菩薩恒河沙等劫行施、護戒、具忍、發勤、入定、修智，於此法道以不知故，諸有善根還復滅盡。善家子！汝看提婆達多，如是善根具足有三十相，彼雖如是善根具足，而更斷諸善根，遂墮泥犁耶中，於此法道以不知故。善家子！以是因緣，當知如諸善根斷者，於此法道以不知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善家子！如我於作燈如來、應、正遍知所，現前信解諸法一相道已，我於彼時，然後無生法中得忍。善家子！若得諸六波羅蜜，若復聞此法本，稱量一等。善家子！菩薩摩訶薩因此道故，滿足六波羅蜜。我如是說。何以故？善家子！若有菩薩恒河沙等劫行施、護戒、具忍、發勤、入定、修智，於此法道以不知故，諸有善根還復滅盡。善家子！汝看提婆達多，如是善根具足有三十相，彼雖如是善根具足，而更斷諸善根，遂墮泥犁耶中，於此法道以不知故。善家子！以是因緣，當知如諸善根斷者，於此法道以不知故。

「善家子！於先過去阿僧祇劫，復過無數廣大無量不可思不可量，過已復過，於彼時節有佛出世，名迷留上王如來、應、正遍知、明行具足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人教師、佛、婆伽婆。彼如來壽量九十九俱致那由多百千歲。彼世界名金焰影，其彼佛土皆用金作，亦以三乘令眾生涅槃。何者為三？所謂聲聞乘、獨覺乘、菩薩乘。彼如來第一集會，聲聞有八十俱致那由多百千，彼皆阿羅漢，諸漏已盡應作者作，所作已辦棄捨重擔，得到自利盡諸有結，以平等智得善解脫。第二集會，比丘有七十俱致那由多百千。第三集會，比丘有六十俱致那由多百千。第四集會，比丘有二十五俱致那由多百千，又倍上數比丘尼集，又倍上數憂波塞迦集，又倍上數憂波斯迦集，又倍上數諸菩薩集。彼諸菩薩具足無生法忍，巧出無邊三摩地道，得無邊門總持，轉不退轉法輪，何況初乘發行菩薩？於中復有無量無數獨覺乘者。善家子！於彼時節，彼佛有無量、無數、無算諸聲聞眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善家子！於先過去阿僧祇劫，復過無數廣大無量不可思不可量，過已復過，於彼時節有佛出世，名迷留上王如來、應、正遍知、明行具足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人教師、佛、婆伽婆。彼如來壽量九十九俱致那由多百千歲。彼世界名金焰影，其彼佛土皆用金作，亦以三乘令眾生涅槃。何者為三？所謂聲聞乘、獨覺乘、菩薩乘。彼如來第一集會，聲聞有八十俱致那由多百千，彼皆阿羅漢，諸漏已盡應作者作，所作已辦棄捨重擔，得到自利盡諸有結，以平等智得善解脫。第二集會，比丘有七十俱致那由多百千。第三集會，比丘有六十俱致那由多百千。第四集會，比丘有二十五俱致那由多百千，又倍上數比丘尼集，又倍上數憂波塞迦集，又倍上數憂波斯迦集，又倍上數諸菩薩集。彼諸菩薩具足無生法忍，巧出無邊三摩地道，得無邊門總持，轉不退轉法輪，何況初乘發行菩薩？於中復有無量無數獨覺乘者。善家子！於彼時節，彼佛有無量、無數、無算諸聲聞眾。

「善家子！彼金焰影世界，若樹若柱，彼皆七寶所成。彼樹出如是聲，所謂：空聲、無相聲、無願聲、無生聲、無所有聲、無相貌聲，彼出如是等聲。於中如是等聲出時，彼諸眾生其心解脫。彼如來滅度千歲正法住已，彼聲亦不復出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善家子！彼金焰影世界，若樹若柱，彼皆七寶所成。彼樹出如是聲，所謂：空聲、無相聲、無願聲、無生聲、無所有聲、無相貌聲，彼出如是等聲。於中如是等聲出時，彼諸眾生其心解脫。彼如來滅度千歲正法住已，彼聲亦不復出。

「善家子！彼迷留上王如來、應、正遍知，勸請說法比丘名淨善行，令其說法爾乃滅度。善家子！彼時復有說法比丘，名善行意，其人具足善淨戒聚，復得世間五通勝智，亦能轉誦毘那耶藏；彼比丘復有嚴熾苦行，信樂廉儉領眾說教；彼安立住處已於中止住；彼之徒眾善住戒聚，信樂頭多功德及以減省；彼比丘亦發勤行而離於菩提心。彼有餘菩薩眾，亦教以威儀道，令其相應；見有所得而行教化，取諸行無常、取諸行苦、說諸行無我；彼無巧慧，於菩薩行亦無善巧；彼比丘雖爾而善根具足。又彼說法比丘淨善行者，善知眾生各各別根，彼所有眾不重頭多功德及以減省，乃於無所得忍善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善家子！彼迷留上王如來、應、正遍知，勸請說法比丘名淨善行，令其說法爾乃滅度。善家子！彼時復有說法比丘，名善行意，其人具足善淨戒聚，復得世間五通勝智，亦能轉誦毘那耶藏；彼比丘復有嚴熾苦行，信樂廉儉領眾說教；彼安立住處已於中止住；彼之徒眾善住戒聚，信樂頭多功德及以減省；彼比丘亦發勤行而離於菩提心。彼有餘菩薩眾，亦教以威儀道，令其相應；見有所得而行教化，取諸行無常、取諸行苦、說諸行無我；彼無巧慧，於菩薩行亦無善巧；彼比丘雖爾而善根具足。又彼說法比丘淨善行者，善知眾生各各別根，彼所有眾不重頭多功德及以減省，乃於無所得忍善巧方便。

「善家子！爾時說法比丘淨善行者，與其徒眾到善行意比丘住處止宿，然亦以時數數入村，愍眾生故，村中食業作已而出，彼令多百千家已作淨信。彼之徒眾亦善化導，到眾生所為其說法，令多百千眾生建立阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善家子！爾時說法比丘淨善行者，與其徒眾到善行意比丘住處止宿，然亦以時數數入村，愍眾生故，村中食業作已而出，彼令多百千家已作淨信。彼之徒眾亦善化導，到眾生所為其說法，令多百千眾生建立阿耨多羅三藐三菩提。

「若善行意所有徒眾，憙樂修定不數入村。爾時善行意比丘，於淨善行說法者及徒眾邊，不淨心生而言：『此是嬾墮比丘，常數入村。』即鳴犍遲集比丘眾，自作制住：『汝等一莫入村。』向淨善行所有徒眾，作如是言：『汝等不善知行、不少言語，何因汝等數數入村？諸佛世尊讚歎許可住阿蘭拏，汝等莫到他家，汝等應住思惟定樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善行意所有徒眾，憙樂修定不數入村。爾時善行意比丘，於淨善行說法者及徒眾邊，不淨心生而言：『此是嬾墮比丘，常數入村。』即鳴犍遲集比丘眾，自作制住：『汝等一莫入村。』向淨善行所有徒眾，作如是言：『汝等不善知行、不少言語，何因汝等數數入村？諸佛世尊讚歎許可住阿蘭拏，汝等莫到他家，汝等應住思惟定樂。』

「善家子！爾時淨善行比丘所有徒眾，於善行意比丘所制言教不順其轉，復數入村，為成熟眾生故。善家子！時彼比丘從村出已，彼善行意比丘復鳴犍稚集比丘眾，作如是言：『汝等若更入村，於此住處不得共住。』善家子！時淨善行說法者，護彼比丘故，於自徒眾告言：『汝等一莫入村。』時彼村中所有眾生，是彼比丘所成熟者，彼等不見諸比丘故，悉懷熱惱善法損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善家子！爾時淨善行比丘所有徒眾，於善行意比丘所制言教不順其轉，復數入村，為成熟眾生故。善家子！時彼比丘從村出已，彼善行意比丘復鳴犍稚集比丘眾，作如是言：『汝等若更入村，於此住處不得共住。』善家子！時淨善行說法者，護彼比丘故，於自徒眾告言：『汝等一莫入村。』時彼村中所有眾生，是彼比丘所成熟者，彼等不見諸比丘故，悉懷熱惱善法損減。

「善家子！時淨善行說法者，彼三月過已，從住處出到別住處，及共徒眾復入村城國邑王都，入已為諸眾生說法。善家子！時善行意比丘，復見淨善行說法者數入村家，亦見彼眾本性威儀入他家中。彼復唯有不淨心生：『今此比丘惡戒破戒，自身既爾徒眾亦然，此禿何有菩提？唯是詐誑。』便告多人作如是言：『此比丘雜行、去菩提遠，貴重利養染著他家。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善家子！時淨善行說法者，彼三月過已，從住處出到別住處，及共徒眾復入村城國邑王都，入已為諸眾生說法。善家子！時善行意比丘，復見淨善行說法者數入村家，亦見彼眾本性威儀入他家中。彼復唯有不淨心生：『今此比丘惡戒破戒，自身既爾徒眾亦然，此禿何有菩提？唯是詐誑。』便告多人作如是言：『此比丘雜行、去菩提遠，貴重利養染著他家。』

「善家子！爾時善行意比丘於他時死。然其死時，以於彼邊不淨心生，作業熟故，墮阿毘至大泥犁耶中。經九十九俱致百千劫在大泥犁耶中，所有大泥犁耶苦皆具受已，於六十三百千生中常得誹謗；於三十三百千生中行出家已，還退在俗。以彼餘業障故，於無垢焰如來、應、正遍知教中出家，壽量既長，於俱致百千歲如救頭然發勤修行，猶未曾得隨順道忍。復多百千生中闇鈍，以彼餘業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善家子！爾時善行意比丘於他時死。然其死時，以於彼邊不淨心生，作業熟故，墮阿毘至大泥犁耶中。經九十九俱致百千劫在大泥犁耶中，所有大泥犁耶苦皆具受已，於六十三百千生中常得誹謗；於三十三百千生中行出家已，還退在俗。以彼餘業障故，於無垢焰如來、應、正遍知教中出家，壽量既長，於俱致百千歲如救頭然發勤修行，猶未曾得隨順道忍。復多百千生中闇鈍，以彼餘業故。

「善家子！彼時說法比丘名淨善行，汝莫異見。何以故？不動如來即是彼時說法比丘名淨善行。善家子！彼時說法比丘名善行意，汝莫異見。何以故？我身即是彼時說法比丘名善行意。我於彼所乃至微細方便，於中不淨心生已，作此業障墮大泥犁耶中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善家子！彼時說法比丘名淨善行，汝莫異見。何以故？不動如來即是彼時說法比丘名淨善行。善家子！彼時說法比丘名善行意，汝莫異見。何以故？我身即是彼時說法比丘名善行意。我於彼所乃至微細方便，於中不淨心生已，作此業障墮大泥犁耶中。

「善家子！有如是微細業障。善家子！若有菩薩不欲如是業障者，於第二菩薩所諸修行中不應違背，諸作業中皆當信順。應生如是心：『我不知他心，眾生所行是亦難知。』善家子！如來見是義故，說如是法於富伽羅，富伽羅所不應選擇，唯我能選擇富伽羅及餘似我者。善家子！若欲自護不應選擇有所行者，不於他所而作遮礙此如是相，當於佛法勤作相應，晝夜勤念與法相應。善家子！發行深心菩薩，不應復於他所而作遮礙，當勤隨順相應修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善家子！有如是微細業障。善家子！若有菩薩不欲如是業障者，於第二菩薩所諸修行中不應違背，諸作業中皆當信順。應生如是心：『我不知他心，眾生所行是亦難知。』善家子！如來見是義故，說如是法於富伽羅，富伽羅所不應選擇，唯我能選擇富伽羅及餘似我者。善家子！若欲自護不應選擇有所行者，不於他所而作遮礙此如是相，當於佛法勤作相應，晝夜勤念與法相應。善家子！發行深心菩薩，不應復於他所而作遮礙，當勤隨順相應修行。

「善家子！假使三千大千世界眾生，若有菩薩令彼安立十善業道；若有菩薩獨到閑處，乃至一彈指頃信諸法一相道，若問若共議若說、若教誦若自誦，此生福德過多於彼。何以故？善家子！菩薩摩訶薩因此道故得淨業障，諸眾生中遠離愛憎速到遍智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善家子！假使三千大千世界眾生，若有菩薩令彼安立十善業道；若有菩薩獨到閑處，乃至一彈指頃信諸法一相道，若問若共議若說、若教誦若自誦，此生福德過多於彼。何以故？善家子！菩薩摩訶薩因此道故得淨業障，諸眾生中遠離愛憎速到遍智。」