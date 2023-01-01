觀察諸法行經卷第三隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察諸法行經卷第三隋天竺三藏闍那崛多譯

先世勤相應品第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先世勤相應品第二之二

爾時，喜王菩薩摩訶薩共三十千菩薩，聞如此等久後末世五十年正法破滅，淚出、身動、毛竪、腋汗，即起於座，一肩整理上衣，右膝著地向佛合掌，共一咽喉而白佛言：「世尊！我等於久後末世五十年正法沒時、彼中大厄至時、各各破時、說法者逼切時、遍智滅時、白法散時、空無命時、正法教破滅時、謗正法時、少智言語現時、共住雜話滿時、惡求活命時、各各行不讚譽時、摩羅嚴仗熾盛時、彼中轉大逼惱時，世尊！我等捨自身命及棄諸知識樂，如犀牛行——若林、若小林中——離諸愛著。於如此等修多羅所取如來智、到大法體智藏種性、不顛倒行所印，攝受無量善根陀羅尼經所印，破諸外論，順覺遍智，攝受正法，示現諸眾生樂，我等皆當寫、讀、持、說。世尊！我等堪忍住泥羅耶，為此三摩地寶故，我等亦復不捨如來、法、僧，及不捨無上正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，喜王菩薩摩訶薩共三十千菩薩，聞如此等久後末世五十年正法破滅，淚出、身動、毛竪、腋汗，即起於座，一肩整理上衣，右膝著地向佛合掌，共一咽喉而白佛言：「世尊！我等於久後末世五十年正法沒時、彼中大厄至時、各各破時、說法者逼切時、遍智滅時、白法散時、空無命時、正法教破滅時、謗正法時、少智言語現時、共住雜話滿時、惡求活命時、各各行不讚譽時、摩羅嚴仗熾盛時、彼中轉大逼惱時，世尊！我等捨自身命及棄諸知識樂，如犀牛行——若林、若小林中——離諸愛著。於如此等修多羅所取如來智、到大法體智藏種性、不顛倒行所印，攝受無量善根陀羅尼經所印，破諸外論，順覺遍智，攝受正法，示現諸眾生樂，我等皆當寫、讀、持、說。世尊！我等堪忍住泥羅耶，為此三摩地寶故，我等亦復不捨如來、法、僧，及不捨無上正覺。」

爾時，彼諸菩薩摩訶薩——喜王為首——一意一聲於佛及諸天等世前無上大法師子吼說已，說此歌頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼諸菩薩摩訶薩——喜王為首——一意一聲於佛及諸天等世前無上大法師子吼說已，說此歌頌：

「應知我等心， 如我欲求覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應知我等心， 如我欲求覺，

無有異證明， 唯除丈夫上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有異證明， 唯除丈夫上。

自然已知我等心， 如我欲求勝佛智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然已知我等心， 如我欲求勝佛智，

我三有中無異證， 如勝眾德到岸者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我三有中無異證， 如勝眾德到岸者。

身命已棄捨， 無餘兩足上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身命已棄捨， 無餘兩足上，

持此三摩地， 於後大怖時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此三摩地， 於後大怖時。

於身不愛及離命， 諸親利樂捨無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於身不愛及離命， 諸親利樂捨無餘，

行此無塵三摩地， 後時中難有大惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此無塵三摩地， 後時中難有大惡。

若劫無邊不可量， 住泥羅耶惡苦畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若劫無邊不可量， 住泥羅耶惡苦畏，

持此無塵三摩地， 我當堪忍恒時中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此無塵三摩地， 我當堪忍恒時中；

如是苦惱無有邊， 住泥羅耶困無護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是苦惱無有邊， 住泥羅耶困無護，

持此無塵三摩地， 我當堪忍惡害苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此無塵三摩地， 我當堪忍惡害苦。

於中我堪忍， 不動牢精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中我堪忍， 不動牢精進，

我請諸眾生， 法施不求物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我請諸眾生， 法施不求物，

親利、眾生利、 供具、諸所有、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親利、眾生利、 供具、諸所有、

名聞及讚毀， 我已忍捨離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞及讚毀， 我已忍捨離；

我請諸眾生， 實法不求物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我請諸眾生， 實法不求物，

我當廣說法， 眾生法足飽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當廣說法， 眾生法足飽，

清淨既已有， 當行菩提行、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨既已有， 當行菩提行、

當作廣義利， 為憐愍眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當作廣義利， 為憐愍眾生。

皮、肉及以骨、 髓、血皆枯燥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皮、肉及以骨、 髓、血皆枯燥，

我當不懈怠， 以見苦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當不懈怠， 以見苦眾生。

皮、肉與薄皮、 及血我令燥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皮、肉與薄皮、 及血我令燥，

我今破此身， 不生小精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今破此身， 不生小精進。

見此眾生苦， 病觸大畏中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見此眾生苦， 病觸大畏中，

當令度苦海， 陸處安無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當令度苦海， 陸處安無畏。

我住阿蘭拏， 捨離諸愛已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我住阿蘭拏， 捨離諸愛已，

慈想已遍滿， 與樂令無熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈想已遍滿， 與樂令無熱。

閑林阿蘭拏， 少聲我住止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閑林阿蘭拏， 少聲我住止，

捨離諸雜言， 不共彼為愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離諸雜言， 不共彼為愛。

我當有慈意， 與諸眾生樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當有慈意， 與諸眾生樂，

甘露勝樂與， 病斷得樂性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露勝樂與， 病斷得樂性；

彼所不順學， 若彼離如言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所不順學， 若彼離如言，

我當修行住， 如此經中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當修行住， 如此經中說。

我等不復彼， 順學其所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等不復彼， 順學其所行，

若彼凡非行， 不實離如道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼凡非行， 不實離如道；

我等當常住， 實語自境中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等當常住， 實語自境中，

如此經中說， 我當有彼意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此經中說， 我當有彼意；

我當不放逸， 如佛陀所知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當不放逸， 如佛陀所知，

於眾生與力， 於中我前行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於眾生與力， 於中我前行。

我當常有不放逸， 如勝者知遍智見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當常有不放逸， 如勝者知遍智見，

諸眾生中我與力， 我當前行佛智中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾生中我與力， 我當前行佛智中。

我當墮火聚、 若當食毒食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當墮火聚、 若當食毒食，

不為知識供、 不說佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為知識供、 不說佛菩提。

我為法故墮火中， 食於毒食我入苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為法故墮火中， 食於毒食我入苦，

不復繫縛知識利、 無上菩提不廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不復繫縛知識利、 無上菩提不廣說。

摩羅若無量， 作礙於我邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩羅若無量， 作礙於我邊，

已捨諸摩羅， 當作世支帝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已捨諸摩羅， 當作世支帝。

摩羅百千不可量， 於中彼為我作礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩羅百千不可量， 於中彼為我作礙，

我皆已離無煩惱， 無上支帝世當生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆已離無煩惱， 無上支帝世當生。」

又，於中喜王菩薩摩訶薩以師子吼說時，此三千大千世界六種振動，大光遍世，諸眾皆以散華奉散上虛空中。非一諸天，乃有俱致那由多百千，出聲稱善，復作無量無數俱致那由多百千音樂，說如是言：「此喜王菩薩摩訶薩不久向菩提場，當作如來師子吼說，如如來吼諸天世前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，於中喜王菩薩摩訶薩以師子吼說時，此三千大千世界六種振動，大光遍世，諸眾皆以散華奉散上虛空中。非一諸天，乃有俱致那由多百千，出聲稱善，復作無量無數俱致那由多百千音樂，說如是言：「此喜王菩薩摩訶薩不久向菩提場，當作如來師子吼說，如如來吼諸天世前。」

爾時，世尊於喜王菩薩摩訶薩所與稱善言：「甚善甚善。喜王！汝能攝受正法，說此無上大師子吼——如汝已於恒伽河沙等佛、世尊邊如是師子吼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於喜王菩薩摩訶薩所與稱善言：「甚善甚善。喜王！汝能攝受正法，說此無上大師子吼——如汝已於恒伽河沙等佛、世尊邊如是師子吼說。

「喜王！善聽善聽，正念作意，當為汝說所有菩薩摩訶薩攝受正法所生福聚。喜王！我今為汝作譬，以此譬故，於中有一智者丈夫知所說義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！善聽善聽，正念作意，當為汝說所有菩薩摩訶薩攝受正法所生福聚。喜王！我今為汝作譬，以此譬故，於中有一智者丈夫知所說義。

「喜王！如彼東方分中恒伽河沙等佛剎，如是，南、西、北方、及下、上方分中——如是十方——及不正方中恒伽河沙等佛剎，彼等皆作一城垣牆圍繞。然其牆量至有頂際，彼乃至爾許大，縱廣大城蔓菁子滿，尖頭繫住，不概令平。時有異丈夫出生，以分別故，若彼諸蔓菁子右手取已擲於上空，所擲無間。彼大蔓菁子聚，乃至彼時如是風吹彼大蔓菁子聚，動散破已，擲至十方一一剎中，一一蔓菁子墮，終無有二，乃至所有大蔓菁子聚，諸佛剎中一一蔓菁子墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！如彼東方分中恒伽河沙等佛剎，如是，南、西、北方、及下、上方分中——如是十方——及不正方中恒伽河沙等佛剎，彼等皆作一城垣牆圍繞。然其牆量至有頂際，彼乃至爾許大，縱廣大城蔓菁子滿，尖頭繫住，不概令平。時有異丈夫出生，以分別故，若彼諸蔓菁子右手取已擲於上空，所擲無間。彼大蔓菁子聚，乃至彼時如是風吹彼大蔓菁子聚，動散破已，擲至十方一一剎中，一一蔓菁子墮，終無有二，乃至所有大蔓菁子聚，諸佛剎中一一蔓菁子墮。

「喜王！於意云何？彼佛剎數能得方便知邊際不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！於意云何？彼佛剎數能得方便知邊際不？」

答言：「不爾，婆伽婆！不爾，修伽多！唯有如來還如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不爾，婆伽婆！不爾，修伽多！唯有如來還如是知。」

佛言：「喜王！若復有信解施菩薩乃至無量無數復不可數佛剎以七寶滿作已而用施與，若有其餘尊重正法菩薩攝受正法、乃至一日夜中堪忍——為令正法久住故——此如是於彼過多福生。何以故？喜王！於一如來所攝受正法已，即於過去、未來、現在佛、世尊所而得攝受正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「喜王！若復有信解施菩薩乃至無量無數復不可數佛剎以七寶滿作已而用施與，若有其餘尊重正法菩薩攝受正法、乃至一日夜中堪忍——為令正法久住故——此如是於彼過多福生。何以故？喜王！於一如來所攝受正法已，即於過去、未來、現在佛、世尊所而得攝受正法。

「喜王！諸寶捨時，共漏、共取。喜王！又，法施時無漏、無取，諸苦轉滅。喜王！彼故，汝等當信解法施，莫信解世財；汝等應以法供養供養於我，莫以世財供養；以法恭敬恭敬於我，莫以財物恭敬。何以故？喜王！諸佛、世尊菩提從法而出，不由財出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！諸寶捨時，共漏、共取。喜王！又，法施時無漏、無取，諸苦轉滅。喜王！彼故，汝等當信解法施，莫信解世財；汝等應以法供養供養於我，莫以世財供養；以法恭敬恭敬於我，莫以財物恭敬。何以故？喜王！諸佛、世尊菩提從法而出，不由財出。」

爾時，喜王菩薩摩訶薩而白佛言：「世尊！我等亦當尊重正法，不尊重財。何以故？世尊！必以法故，菩薩摩訶薩證覺阿耨多羅三藐三菩提，不以財物。又，財令煩惱長故，法令煩惱盡故而轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，喜王菩薩摩訶薩而白佛言：「世尊！我等亦當尊重正法，不尊重財。何以故？世尊！必以法故，菩薩摩訶薩證覺阿耨多羅三藐三菩提，不以財物。又，財令煩惱長故，法令煩惱盡故而轉。」

佛於喜王菩薩摩訶薩所與稱善言：「甚善甚善。喜王！善說此言：法令煩惱滅故而轉。又，喜王！善聽善聽，正念作意，當為汝說。如先菩薩摩訶薩攝受正法，勤與相應，不惜身命，捨離諸樂及以知識、財利恭敬，而於正法攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於喜王菩薩摩訶薩所與稱善言：「甚善甚善。喜王！善說此言：法令煩惱滅故而轉。又，喜王！善聽善聽，正念作意，當為汝說。如先菩薩摩訶薩攝受正法，勤與相應，不惜身命，捨離諸樂及以知識、財利恭敬，而於正法攝受。」

喜王菩薩摩訶薩言：「如是，世尊！我甚樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜王菩薩摩訶薩言：「如是，世尊！我甚樂聞。」

佛言：「喜王！於先過去世時不可數劫、復過無數無量、廣不可量不可思惟，於彼時節有佛名廣淨厚金普無疑光威王如來出世，應、正遍知、明行具足、善逝、世解、無上調御丈夫、天人教師、佛、婆伽婆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「喜王！於先過去世時不可數劫、復過無數無量、廣不可量不可思惟，於彼時節有佛名廣淨厚金普無疑光威王如來出世，應、正遍知、明行具足、善逝、世解、無上調御丈夫、天人教師、佛、婆伽婆。

「又，喜王！彼廣淨厚金普無疑光威王如來、應、正遍知壽量無量，及有無邊功德莊嚴佛剎，及有七十俱致百千聲聞眷屬圍繞，并無量菩薩眾——悉已出無邊行、順入法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，喜王！彼廣淨厚金普無疑光威王如來、應、正遍知壽量無量，及有無邊功德莊嚴佛剎，及有七十俱致百千聲聞眷屬圍繞，并無量菩薩眾——悉已出無邊行、順入法界。

「喜王！如是，彼世尊廣淨厚金普無疑光威王如來過去滅已，於久後時正法沒時，有說法者名無邊寶振聲淨行聚。其說法者盡到行處，得五通智，總持自在，不斷辯才，順入法行。彼入村城、坊邑、王都而為眾生說法，所謂亦說此決定觀察諸法行三摩地以為發起，彼隨次第建立六十俱致那由多百千眾生於無上正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！如是，彼世尊廣淨厚金普無疑光威王如來過去滅已，於久後時正法沒時，有說法者名無邊寶振聲淨行聚。其說法者盡到行處，得五通智，總持自在，不斷辯才，順入法行。彼入村城、坊邑、王都而為眾生說法，所謂亦說此決定觀察諸法行三摩地以為發起，彼隨次第建立六十俱致那由多百千眾生於無上正覺。

「於彼時中，多比丘出似下入道(謂外道)、著富伽羅，彼等不用此三摩地，亦不能忍。彼以妬慳所纏，於彼說法者比丘所——謂王治境諸處村城、坊邑、王都——不聽知、不令入、不共言、不比數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼時中，多比丘出似下入道(謂外道)、著富伽羅，彼等不用此三摩地，亦不能忍。彼以妬慳所纏，於彼說法者比丘所——謂王治境諸處村城、坊邑、王都——不聽知、不令入、不共言、不比數。

「喜王！爾時彼說法者被驅出村，無怯避心、無小劣心、無瞋動心、無厚濁心、無雜污心，唯於正法如是順護。不惜身命、捨諸財利恭敬已，有大林王，其名二生(二生者，鳥也。初產卵一生也，後出㲉二生也。凡卵生者皆應二生，以鳥卵生者多，故獨得二生之號)，振聲散華而往趣彼，到已入坐，共三十千俱致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！爾時彼說法者被驅出村，無怯避心、無小劣心、無瞋動心、無厚濁心、無雜污心，唯於正法如是順護。不惜身命、捨諸財利恭敬已，有大林王，其名二生(二生者，鳥也。初產卵一生也，後出㲉二生也。凡卵生者皆應二生，以鳥卵生者多，故獨得二生之號)，振聲散華而往趣彼，到已入坐，共三十千俱致菩薩。

「彼於彼林王中遊行，其四大王身天乃至色究竟天——為聞法故——來詣其所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼於彼林王中遊行，其四大王身天乃至色究竟天——為聞法故——來詣其所。

「彼於大天眾中說法，彼邊三踰闍那百千天人滿中顯現，於彼林王中為四大王身天眾如是如是說法，令九十百千天不退轉阿耨多羅三藐三菩提，及無量百千天子證見道智。彼所四大王天、三十三天主及梵天娑訶主勤來給侍，隨其所為；若彼說法者給侍亦有三十千俱致菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼於大天眾中說法，彼邊三踰闍那百千天人滿中顯現，於彼林王中為四大王身天眾如是如是說法，令九十百千天不退轉阿耨多羅三藐三菩提，及無量百千天子證見道智。彼所四大王天、三十三天主及梵天娑訶主勤來給侍，隨其所為；若彼說法者給侍亦有三十千俱致菩薩。

「喜王！於彼時節，有王名多人無憂普欲喜音出閻浮洲，法王以法於四洲中自在轉輪，七寶具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！於彼時節，有王名多人無憂普欲喜音出閻浮洲，法王以法於四洲中自在轉輪，七寶具足。

「喜王！又，彼多人無憂普欲喜音王滿足千子，然悉化生，加趺中出，正念不失；內宮婦女八十四千皆有梵行。又，彼多人無憂普欲喜音王常順梵行、常入正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！又，彼多人無憂普欲喜音王滿足千子，然悉化生，加趺中出，正念不失；內宮婦女八十四千皆有梵行。又，彼多人無憂普欲喜音王常順梵行、常入正定。

「喜王！爾時，無邊功德寶振聲淨行聚說法者，知彼王心已於先世相應成就、決定發行阿耨多羅三藐三菩提，彼於寂靜夜中變化自身作摩那婆像入月輪中。彼王在殿諸內宮圍繞，時從彼林王昇虛空中——猶如鴈王而無所著——詣彼多人無憂普欲喜音王所已，出月輪中作梵色像，於彼王前空中而住，普遍宮殿作光明已，即為彼王而說歌頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！爾時，無邊功德寶振聲淨行聚說法者，知彼王心已於先世相應成就、決定發行阿耨多羅三藐三菩提，彼於寂靜夜中變化自身作摩那婆像入月輪中。彼王在殿諸內宮圍繞，時從彼林王昇虛空中——猶如鴈王而無所著——詣彼多人無憂普欲喜音王所已，出月輪中作梵色像，於彼王前空中而住，普遍宮殿作光明已，即為彼王而說歌頌：

「『莫非法行人地主， 名聞稱譽必不增； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『莫非法行人地主， 名聞稱譽必不增；

以非法行不得樂， 現在無樂人中主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以非法行不得樂， 現在無樂人中主。

地主！汝先亦法行， 四洲自在利今得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地主！汝先亦法行， 四洲自在利今得，

護法種性無令斷， 人主順護於法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護法種性無令斷， 人主順護於法行。

於正法眼應順護， 正法護已樂歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於正法眼應順護， 正法護已樂歡喜，

多比丘出無禁行， 誹謗善逝及菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多比丘出無禁行， 誹謗善逝及菩提。

我等發行佛菩提， 如是眾生及見捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等發行佛菩提， 如是眾生及見捨；

若為此等行行時， 如是眾生墮惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為此等行行時， 如是眾生墮惡趣。

此閻浮洲有比丘， 無邊聚地振聲者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此閻浮洲有比丘， 無邊聚地振聲者，

觀察於義說正定， 無我、無命、富伽羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察於義說正定， 無我、無命、富伽羅。

彼說此寂三摩地， 比丘諸世而驅遣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼說此寂三摩地， 比丘諸世而驅遣，

振聲淨妙林王中， 於中宿住善護法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 振聲淨妙林王中， 於中宿住善護法。

彼住彼林善喜樂， 色究竟等天悉來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼住彼林善喜樂， 色究竟等天悉來；

彼說此寂三摩地， 多天俱致發行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼說此寂三摩地， 多天俱致發行道。

王像若汝何處欲， 聞功德海三摩地、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王像若汝何處欲， 聞功德海三摩地、

及為眾生多作利？ 今應詣彼說法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及為眾生多作利？ 今應詣彼說法者。

如來出生甚難得， 說正法友復甚難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出生甚難得， 說正法友復甚難，

求法眾生常最難， 護法人主最難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求法眾生常最難， 護法人主最難得。

此閻浮洲汝自在， 攝受正法汝應為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此閻浮洲汝自在， 攝受正法汝應為，

常與無畏說法者， 如是說法城中到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常與無畏說法者， 如是說法城中到。

若我所言王當作， 當來多利必恒得、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我所言王當作， 當來多利必恒得、

及為眾生當作利， 復當得攝佛菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及為眾生當作利， 復當得攝佛菩提。』

「喜王！如是彼說法者於彼王所覺察作已，如是還虛空道入於月輪，復詣彼林王所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！如是彼說法者於彼王所覺察作已，如是還虛空道入於月輪，復詣彼林王所。

「彼王聞此覺察已，歡喜踊躍，愛悅滿意，善意更生。彼夜過已，共滿千子及四分力眾并餘大多人眾，詣彼二生振聲散華大林王，到已向彼說法者所。於彼時分，彼說法者為彼大天眾及菩薩摩訶薩廣說此三摩地。爾時，彼王及子與人圍繞，共見彼說法者及菩薩摩訶薩，即得大愛，淨信歡喜。彼等以淨信心頂禮彼說法者足及頂禮彼菩薩摩訶薩足已，於一邊坐。彼隨坐已，彼說法者為說此三摩地。彼聞此三摩地已，得大踊躍，愛悅淨信。爾時，彼王即得此三摩地，及彼大多人眾中八十四千眾生皆發無上正覺之心，及彼千子皆亦順得不斷辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼王聞此覺察已，歡喜踊躍，愛悅滿意，善意更生。彼夜過已，共滿千子及四分力眾并餘大多人眾，詣彼二生振聲散華大林王，到已向彼說法者所。於彼時分，彼說法者為彼大天眾及菩薩摩訶薩廣說此三摩地。爾時，彼王及子與人圍繞，共見彼說法者及菩薩摩訶薩，即得大愛，淨信歡喜。彼等以淨信心頂禮彼說法者足及頂禮彼菩薩摩訶薩足已，於一邊坐。彼隨坐已，彼說法者為說此三摩地。彼聞此三摩地已，得大踊躍，愛悅淨信。爾時，彼王即得此三摩地，及彼大多人眾中八十四千眾生皆發無上正覺之心，及彼千子皆亦順得不斷辯才。

「喜王！如是，多人無憂普欲喜音王歡喜踊躍遍滿其意，即起於座，以得無價二衣奉覆彼比丘說法者。王諸所有皆以與之，及施無畏蘇息乃至盡壽給侍，隨其所為請與衣食，作如是言：『比丘！汝宜下入村城、坊邑、王都，我為侍者，令諸眾生當得此智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！如是，多人無憂普欲喜音王歡喜踊躍遍滿其意，即起於座，以得無價二衣奉覆彼比丘說法者。王諸所有皆以與之，及施無畏蘇息乃至盡壽給侍，隨其所為請與衣食，作如是言：『比丘！汝宜下入村城、坊邑、王都，我為侍者，令諸眾生當得此智。』

「喜王！彼王如是語已，頂禮彼說法者及眷屬足已，出還本宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！彼王如是語已，頂禮彼說法者及眷屬足已，出還本宮。

「喜王！爾時，無邊功德寶振聲淨行聚說法者從彼林王中起出已，入於村城、坊邑、王都中，發起為眾生等說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！爾時，無邊功德寶振聲淨行聚說法者從彼林王中起出已，入於村城、坊邑、王都中，發起為眾生等說法。

「彼王於諸人處宣教勅云：『莫有一人於此比丘不愛念、不意憙、不敬重、不比數。』彼王千子隨彼說法者後，相續擁護為於法利；及餘三十千人王子眷屬亦為彼菩薩摩訶薩而作給侍，隨其所為，令解諸樂行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼王於諸人處宣教勅云：『莫有一人於此比丘不愛念、不意憙、不敬重、不比數。』彼王千子隨彼說法者後，相續擁護為於法利；及餘三十千人王子眷屬亦為彼菩薩摩訶薩而作給侍，隨其所為，令解諸樂行故。

「喜王！如是，彼說法者為成熟眾生故，自身命量持經半劫，彼令無量眾生於三乘中皆已成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！如是，彼說法者為成熟眾生故，自身命量持經半劫，彼令無量眾生於三乘中皆已成熟。

「彼王及子、并眾眷屬、若彼王子給使作彼菩薩給使者，於中皆已發菩提心。彼以聞此三摩地善根前行故，皆共於八十劫中承事六十頻婆羅諸佛、世尊，諸處皆聞此三摩地，如其所欲攝取佛剎——於中或有到菩提者、或有現行菩薩行者，為成熟眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼王及子、并眾眷屬、若彼王子給使作彼菩薩給使者，於中皆已發菩提心。彼以聞此三摩地善根前行故，皆共於八十劫中承事六十頻婆羅諸佛、世尊，諸處皆聞此三摩地，如其所欲攝取佛剎——於中或有到菩提者、或有現行菩薩行者，為成熟眾生故。

「喜王！如彼時節中有說法者名無邊功德寶振聲淨行聚，汝意疑謂：『異耶？』莫如是見。何以故？無量壽如來是彼時節中說法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！如彼時節中有說法者名無邊功德寶振聲淨行聚，汝意疑謂：『異耶？』莫如是見。何以故？無量壽如來是彼時節中說法也。

「又，喜王！如彼時節中有王名多人無憂普欲喜音，汝謂：『異耶？』莫如是見。何以故？不動如來是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，喜王！如彼時節中有王名多人無憂普欲喜音，汝謂：『異耶？』莫如是見。何以故？不動如來是也。

「又，喜王！彼時節中彼王千子，汝謂：『異耶？』莫如是見。何以故？此賢劫中菩薩摩訶薩——若於賢大劫中千佛當出是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，喜王！彼時節中彼王千子，汝謂：『異耶？』莫如是見。何以故？此賢劫中菩薩摩訶薩——若於賢大劫中千佛當出是也。

「又，喜王！彼時節中彼無邊功德寶振聲淨行聚說法者所有彼三十千菩薩朋友，隨彼後後相續圍繞，汝意疑謂：『異耶？』莫如是見。何以故？彼諸菩薩摩訶薩於一劫中證覺無上正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，喜王！彼時節中彼無邊功德寶振聲淨行聚說法者所有彼三十千菩薩朋友，隨彼後後相續圍繞，汝意疑謂：『異耶？』莫如是見。何以故？彼諸菩薩摩訶薩於一劫中證覺無上正覺。

「喜王！如是，攝受正法、勤與相應，菩薩摩訶薩為無量無數眾生而作義利及速得此三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！如是，攝受正法、勤與相應，菩薩摩訶薩為無量無數眾生而作義利及速得此三摩地。

「喜王！彼故，若我現前、若我滅度，此三摩地應當受持、讀、說、思惟、為他廣演，速當破摩羅軍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！彼故，若我現前、若我滅度，此三摩地應當受持、讀、說、思惟、為他廣演，速當破摩羅軍。」

爾時，世尊欲令此義過量高出即復說此歌頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲令此義過量高出即復說此歌頌：

「於諸眾生若與樂， 千那由多不思歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸眾生若與樂， 千那由多不思歲，

不得譬此福德量， 若此心生菩提因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得譬此福德量， 若此心生菩提因。

所有眾生十方中， 彼等皆成勝獨覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有眾生十方中， 彼等皆成勝獨覺，

千俱致劫供養彼， 淨心以樂常與之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千俱致劫供養彼， 淨心以樂常與之，

若此菩提生欲已， 云：『我當得二足上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此菩提生欲已， 云：『我當得二足上。』

此三摩地持一頌， 此於彼福勝有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三摩地持一頌， 此於彼福勝有餘。

彼諸眾生得佛世， 千俱致劫供養彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸眾生得佛世， 千俱致劫供養彼，

彼亦不得喻此福， 若一心生勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦不得喻此福， 若一心生勝菩提。

若於佛法守護者， 此三摩地四句頌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於佛法守護者， 此三摩地四句頌，

非菩提心爾許福， 如彼守護正法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非菩提心爾許福， 如彼守護正法者。

此世界中眾生等， 若有化彼以菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世界中眾生等， 若有化彼以菩提，

於不受道若聞已， 不生恐怖此福勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不受道若聞已， 不生恐怖此福勝。

若有菩薩行施與， 如恒伽沙俱致劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩行施與， 如恒伽沙俱致劫，

以諸珍寶滿於剎， 亦不聞此三摩地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸珍寶滿於剎， 亦不聞此三摩地；

如是若有聞此定， 四句歌頌智者持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是若有聞此定， 四句歌頌智者持，

過多取於福德聚， 非多億劫而施與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過多取於福德聚， 非多億劫而施與。

若護菩提勝者可， 此不可思無塵定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若護菩提勝者可， 此不可思無塵定，

不可以言皆具說， 若彼有福攝取者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可以言皆具說， 若彼有福攝取者。

於死時中見多佛， 彼所有念未曾忘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於死時中見多佛， 彼所有念未曾忘，

於中所欲行剎土， 此三摩地應書持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中所欲行剎土， 此三摩地應書持。

身所有樂如心樂， 得生天上會聖者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身所有樂如心樂， 得生天上會聖者，

當生未曾得苦惱， 三摩地王隨喜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當生未曾得苦惱， 三摩地王隨喜故。

千那由多所入門， 無邊光明勝者許， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千那由多所入門， 無邊光明勝者許，

我已住於勝力說， 要由此定得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已住於勝力說， 要由此定得菩提。

如總持門得辯才， 得三摩地如神足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如總持門得辯才， 得三摩地如神足，

智所得者聖無流， 若演說此三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智所得者聖無流， 若演說此三摩地。

智者所生諸剎中， 彼當現前見諸佛、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者所生諸剎中， 彼當現前見諸佛、

及聞彼法并受持， 由於此定誦習轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及聞彼法并受持， 由於此定誦習轉；

若得端正不少根、 三十二種百福相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得端正不少根、 三十二種百福相，

眾生見已得踊躍， 由於此定誦習轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見已得踊躍， 由於此定誦習轉；

智者美音悅意言， 具六十分音岸到， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者美音悅意言， 具六十分音岸到，

攝取佛音淨眾生， 由聞此定讚言善； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取佛音淨眾生， 由聞此定讚言善；

彼當得慧而善利、 彼亦得智而無濁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當得慧而善利、 彼亦得智而無濁，

彼又知諸眾生心， 若持此寂三摩地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼又知諸眾生心， 若持此寂三摩地；

無有一聲所入門， 彼於其中不生辯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有一聲所入門， 彼於其中不生辯，

於諸聲中得善巧， 由誦無塵三摩地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸聲中得善巧， 由誦無塵三摩地；

得不小心、不羞怖， 又得歡喜生踊躍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不小心、不羞怖， 又得歡喜生踊躍，

彼所喜樂未曾減， 由廣說此三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所喜樂未曾減， 由廣說此三摩地。

我今所見如到手， 汝等今應作正心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今所見如到手， 汝等今應作正心，

汝等是子順我教， 發行此定當令得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等是子順我教， 發行此定當令得。

此有爾許我能說， 汝等淨心行相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此有爾許我能說， 汝等淨心行相應，

至我今住應勤作， 莫於後時當熱惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至我今住應勤作， 莫於後時當熱惱。」

(說諸法無邊行三摩地中攝受正法，讚歎〈先世勤相應品分〉第二竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (說諸法無邊行三摩地中攝受正法，讚歎〈先世勤相應品分〉第二竟)

觀察諸法行經授記品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察諸法行經授記品第三之一

爾時，喜王菩薩摩訶薩白佛言：「希有，婆伽婆！最善希有，修伽多！乃至如來，此攝受正法菩薩摩訶薩所有功德稱說讚歎。世尊！何法具足，菩薩得此三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，喜王菩薩摩訶薩白佛言：「希有，婆伽婆！最善希有，修伽多！乃至如來，此攝受正法菩薩摩訶薩所有功德稱說讚歎。世尊！何法具足，菩薩得此三摩地？」

佛言：「喜王！一法具足菩薩得此三摩地。何者為一？喜王！於中菩薩牢固誓願住阿耨多羅三藐三菩提中。彼所若有破壞、若對前調弄、若向他毀呰、若違諍、若瞋罵、若訶責，彼於其中無忿、無嫌、無結恨生。於上觀察自心而住：『我發菩提心時無人請我——若天、若龍、若夜叉、阿修羅、伽留茶、揵闥婆、緊那羅、摩睺羅伽及非人非非人——亦不有一世間他人請我，唯我自心思惟生阿耨多羅三藐三菩提心。然我彼心生時諸佛皆知。我今不應如此：若我為他自在所破、若他對前調弄、若瞋罵、若訶責、若輕欺、若戲學、若害言、若打欲令恐怖捨於菩提、或捨眾生，若復我作小意、或聲聞心、或獨覺心生，我則欺誑諸佛、世尊。若此心生菩提，我今須住牢禁誓願。』彼心生時終不放捨，乃至未坐菩提場。喜王！此是一法具足菩薩得此三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「喜王！一法具足菩薩得此三摩地。何者為一？喜王！於中菩薩牢固誓願住阿耨多羅三藐三菩提中。彼所若有破壞、若對前調弄、若向他毀呰、若違諍、若瞋罵、若訶責，彼於其中無忿、無嫌、無結恨生。於上觀察自心而住：『我發菩提心時無人請我——若天、若龍、若夜叉、阿修羅、伽留茶、揵闥婆、緊那羅、摩睺羅伽及非人非非人——亦不有一世間他人請我，唯我自心思惟生阿耨多羅三藐三菩提心。然我彼心生時諸佛皆知。我今不應如此：若我為他自在所破、若他對前調弄、若瞋罵、若訶責、若輕欺、若戲學、若害言、若打欲令恐怖捨於菩提、或捨眾生，若復我作小意、或聲聞心、或獨覺心生，我則欺誑諸佛、世尊。若此心生菩提，我今須住牢禁誓願。』彼心生時終不放捨，乃至未坐菩提場。喜王！此是一法具足菩薩得此三摩地。」

爾時，世尊欲令此義過量普明即復說此歌頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲令此義過量普明即復說此歌頌：

「智者常生牢固誓， 為求無上大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智者常生牢固誓， 為求無上大菩提，

我於中間不疲乏， 以不疲心行菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於中間不疲乏， 以不疲心行菩提。

若被調弄及違諍、 瞋罵、訶責、不供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若被調弄及違諍、 瞋罵、訶責、不供養，

自心如是順安慰， 於中無有瞋破生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自心如是順安慰， 於中無有瞋破生。

『若我菩提心生時， 非天、龍等而請我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『若我菩提心生時， 非天、龍等而請我，

諸眾生中我生悲， 生心緣於菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾生中我生悲， 生心緣於菩提故。

若復我今作小意， 我則欺誑諸世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復我今作小意， 我則欺誑諸世尊，

我當牢進不作疲， 守護誓願而作佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當牢進不作疲， 守護誓願而作佛。』

如是行者大名稱， 此三摩地有現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行者大名稱， 此三摩地有現前，

根本住立菩提心， 行法菩提不難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本住立菩提心， 行法菩提不難得。

「喜王！又別二法具足，菩薩得此三摩地。何者為二？如言如作、諸白法行取而不厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！又別二法具足，菩薩得此三摩地。何者為二？如言如作、諸白法行取而不厭。

「喜王！於中何者如言如作？此菩薩聞有菩薩行、聞有佛法普滿，彼則取此而作：『我亦行此。』菩薩行已，因此當覺無上佛法。彼如所言即取而作，如行成就、所行清淨，此是如言如作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！於中何者如言如作？此菩薩聞有菩薩行、聞有佛法普滿，彼則取此而作：『我亦行此。』菩薩行已，因此當覺無上佛法。彼如所言即取而作，如行成就、所行清淨，此是如言如作。

「云何諸善行中不厭？此菩薩作是念：『遍智無量，如是，眾生無量。我作義利，彼不可以少善根少行，於無量遍智而得普滿、為無量眾生而作義利。』彼若發起如是善時，彼諸無量迴向而以迴向，當如大海，求聞不厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何諸善行中不厭？此菩薩作是念：『遍智無量，如是，眾生無量。我作義利，彼不可以少善根少行，於無量遍智而得普滿、為無量眾生而作義利。』彼若發起如是善時，彼諸無量迴向而以迴向，當如大海，求聞不厭。

「喜王！此是二法具足菩薩得此三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！此是二法具足菩薩得此三摩地。」

於中又說此言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中又說此言：

「如言即如作， 彼無不如言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如言即如作， 彼無不如言，

彼亦不言說， 若有別異此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦不言說， 若有別異此。

彼菩薩者如言說， 如是相行聞已行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩者如言說， 如是相行聞已行，

智者如說即如作， 彼得此定佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者如說即如作， 彼得此定佛功德。

不厭足白法， 彼等無有厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不厭足白法， 彼等無有厭，

彼無量菩提、 無量功德性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無量菩提、 無量功德性。

又不厭足於白法， 意常不足猶如海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又不厭足於白法， 意常不足猶如海，

無量無邊眾生界， 不可小意而厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊眾生界， 不可小意而厭足。

如所言說即如作， 又不厭法於法求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所言說即如作， 又不厭法於法求，

於此二法順學時， 彼得此定佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此二法順學時， 彼得此定佛功德。

「喜王！又別三法具足，菩薩得此三摩地。何者為三？此菩薩三種禁戒成就，何者為三？彼謂身、語、意戒；又無三種煩惱燒熱，何者為三？彼謂貪欲燒熱、瞋惡燒熱、愚癡燒熱；及三界中不依而行梵行。此三法具足，菩薩得此三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！又別三法具足，菩薩得此三摩地。何者為三？此菩薩三種禁戒成就，何者為三？彼謂身、語、意戒；又無三種煩惱燒熱，何者為三？彼謂貪欲燒熱、瞋惡燒熱、愚癡燒熱；及三界中不依而行梵行。此三法具足，菩薩得此三摩地。」

於中又說此言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中又說此言：

「禁閉三種處， 身、語及意等、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禁閉三種處， 身、語及意等、

已寂三煩惱、 不依三界中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已寂三煩惱、 不依三界中。

「禁閉身、語及意等、 三種煩惱意復寂、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禁閉身、語及意等、 三種煩惱意復寂、

及三界中不作依， 彼故速得三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及三界中不作依， 彼故速得三摩地。

「喜王！又別四法具足，菩薩得此三摩地。何者為四？彼謂知因生法。知彼因已及知因生法已，即捨其因及不著因生法。彼如是知具足，菩薩不見有一法非因生者，彼如是念：『若彼法因緣生者，彼空本性不生。』又彼如是智具足已，不起無明，令滅無明故為眾生說法；不起諸行，令知諸行故為眾生說法，如是，乃至不起老、死，令超老、死故為眾生說法。喜王！此四法具足菩薩得此三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！又別四法具足，菩薩得此三摩地。何者為四？彼謂知因生法。知彼因已及知因生法已，即捨其因及不著因生法。彼如是知具足，菩薩不見有一法非因生者，彼如是念：『若彼法因緣生者，彼空本性不生。』又彼如是智具足已，不起無明，令滅無明故為眾生說法；不起諸行，令知諸行故為眾生說法，如是，乃至不起老、死，令超老、死故為眾生說法。喜王！此四法具足菩薩得此三摩地。」

於中又說此言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中又說此言：

「既知於因緣， 亦知因生者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既知於因緣， 亦知因生者，

彼則無有見， 如斷及以常； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼則無有見， 如斷及以常；

及因亦普知， 若相、若自體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及因亦普知， 若相、若自體，

若法屬於因， 於中智不著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法屬於因， 於中智不著；

因緣所生者， 若有實是空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣所生者， 若有實是空，

於中若智轉， 彼得三摩地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中若智轉， 彼得三摩地；

普知無明已， 諸行則不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普知無明已， 諸行則不生，

如知亦如說， 利益眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如知亦如說， 利益眾生故。

若有此四法， 菩薩諸勝者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有此四法， 菩薩諸勝者，

彼不難得此， 佛讚三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不難得此， 佛讚三摩地。

「喜王！又別五法具足，菩薩得此三摩地。何者為五？喜王！彼謂菩薩知作、知合、知門、知行、知道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！又別五法具足，菩薩得此三摩地。何者為五？喜王！彼謂菩薩知作、知合、知門、知行、知道。

「於中何者是作？所言作者，若於諸眾生中等心、捨種種想、諸眾生中以一味慈，此名為作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於中何者是作？所言作者，若於諸眾生中等心、捨種種想、諸眾生中以一味慈，此名為作。

「於中何者是合？若知身中報熟，所作善業迴向菩提，於中不觸，此名為合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於中何者是合？若知身中報熟，所作善業迴向菩提，於中不觸，此名為合。

「於中何者是門？所言門者，空門及甘露門(依梵本名云不死，昔來義名甘露)，於中亦不由他，此名為門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於中何者是門？所言門者，空門及甘露門(依梵本名云不死，昔來義名甘露)，於中亦不由他，此名為門。

「於中何者是行？彼謂空行、獨行、如行、諸法本性普淨之行，此名為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於中何者是行？彼謂空行、獨行、如行、諸法本性普淨之行，此名為行。

「於中何者是道？所謂離於我作及我所作，聖正見者，此名為道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於中何者是道？所謂離於我作及我所作，聖正見者，此名為道。

「喜王！此五法具足菩薩得此三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！此五法具足菩薩得此三摩地。」

於中又說此言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中又說此言：

「等心眾生中， 彼等作如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「等心眾生中， 彼等作如是，

亦信業報熟， 則合此無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦信業報熟， 則合此無上。

「非道小法普離已， 求於善法不休廢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非道小法普離已， 求於善法不休廢，

皆以迴向於菩提， 而於菩提無所觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以迴向於菩提， 而於菩提無所觸。

「知於解脫門， 謂空及無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知於解脫門， 謂空及無相，

亦不作於願， 此是無上門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不作於願， 此是無上門。

「於諸法中有善巧， 於諸法中常不依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸法中有善巧， 於諸法中常不依，

獨自合於無生境， 我及我所彼不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨自合於無生境， 我及我所彼不生。

智者所作、合與行、 及道四中恒住者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者所作、合與行、 及道四中恒住者，

是合菩提不難得， 況復此寂三摩地！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是合菩提不難得， 況復此寂三摩地！

「喜王！又別六法具足，菩薩得此三摩地。何者為六？彼謂知眼及知眼自性，彼知眼已及知眼自性已，於意憙色、不意憙色中無有著礙，到於等量，此色眼根不燒；如是，知耳、鼻、舌、身、意及知意自性，彼知意已知意自性已，於意憙法、不意憙法中無有著礙，到於等量，此法意根不燒。喜王！此六法具足菩薩得此三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！又別六法具足，菩薩得此三摩地。何者為六？彼謂知眼及知眼自性，彼知眼已及知眼自性已，於意憙色、不意憙色中無有著礙，到於等量，此色眼根不燒；如是，知耳、鼻、舌、身、意及知意自性，彼知意已知意自性已，於意憙法、不意憙法中無有著礙，到於等量，此法意根不燒。喜王！此六法具足菩薩得此三摩地。」

於中又說此言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中又說此言：

「知於眼自性， 非自性自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知於眼自性， 非自性自性，

彼不礙色中， 若空、若不淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不礙色中， 若空、若不淨，

色中到等量， 彼無有欲染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色中到等量， 彼無有欲染，

知本性體已， 彼無有燒然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知本性體已， 彼無有燒然；

如是，耳、鼻所、 舌、身及以意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，耳、鼻所、 舌、身及以意，

知彼自性已， 諸法中不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼自性已， 諸法中不著。

禁六境界中， 令不走於外， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁六境界中， 令不走於外，

自性智成具， 非欲、非離欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性智成具， 非欲、非離欲。

如是智等最， 是菩薩勝者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是智等最， 是菩薩勝者，

彼不難得此， 佛讚三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不難得此， 佛讚三摩地。

「喜王！又別七法具足，菩薩得此三摩地。何者為七？彼謂不諂故、純直故、欲法故、求法故、觀察法故、開法故、行法故。喜王！此七法具足，菩薩得此三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！又別七法具足，菩薩得此三摩地。何者為七？彼謂不諂故、純直故、欲法故、求法故、觀察法故、開法故、行法故。喜王！此七法具足，菩薩得此三摩地。」

於中又說此言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中又說此言：

「無有諂曲恒時直， 及無異言、意無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無有諂曲恒時直， 及無異言、意無異，

如意所念如言說， 智者自樂復與他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意所念如言說， 智者自樂復與他。

順法行法而住中， 未曾以聲為最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順法行法而住中， 未曾以聲為最勝，

如是勤合則得定， 疾觸無上大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是勤合則得定， 疾觸無上大菩提。

彼有欲法大名稱， 求聞未曾有厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有欲法大名稱， 求聞未曾有厭足，

如聞正念而觀察， 彼還廣說為多人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如聞正念而觀察， 彼還廣說為多人。

「喜王！又別八法具足，菩薩得此三摩地。何者為八？彼謂戒聚普淨故、諸愛著遠離故、常出家心故、樂住寂靜處故、不用諸利養故、不惜身心故、高大信解故、於愛不愛等心故。喜王！此八法具足，菩薩得此三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！又別八法具足，菩薩得此三摩地。何者為八？彼謂戒聚普淨故、諸愛著遠離故、常出家心故、樂住寂靜處故、不用諸利養故、不惜身心故、高大信解故、於愛不愛等心故。喜王！此八法具足，菩薩得此三摩地。」

於中又說此言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中又說此言：

「普淨於戒聚， 善淨中住止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普淨於戒聚， 善淨中住止，

已離諸愛著， 勝教中出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離諸愛著， 勝教中出家。

善逝教比丘， 應捨於利養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝教比丘， 應捨於利養，

而求住此寂， 此定最難見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而求住此寂， 此定最難見。

若念修此最上行， 愛、不愛中無有別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若念修此最上行， 愛、不愛中無有別，

攝取八法而轉行， 彼得此上三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取八法而轉行， 彼得此上三摩地。

「喜王！又別九法具足，菩薩得此三摩地。何者為九？喜王！彼謂此菩薩捨九瞋事、超九眾生住處、成就九次第定、過八邪倒、入八正中、離八不閑、證八解脫、知七識住、修七覺分。喜王！此九法具足，菩薩得此三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！又別九法具足，菩薩得此三摩地。何者為九？喜王！彼謂此菩薩捨九瞋事、超九眾生住處、成就九次第定、過八邪倒、入八正中、離八不閑、證八解脫、知七識住、修七覺分。喜王！此九法具足，菩薩得此三摩地。」

於中又說此言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中又說此言：

「眾生九住處， 於中眾生依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生九住處， 於中眾生依，

斷離諸見故， 彼無有依問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷離諸見故， 彼無有依問。

斷離八不閑、 已觸八解脫、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷離八不閑、 已觸八解脫、

於七識住處， 以正念普知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於七識住處， 以正念普知。

智者修念七覺分， 斷諸分別拔煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者修念七覺分， 斷諸分別拔煩惱，

如是勤合則得定、 亦復疾觸勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是勤合則得定、 亦復疾觸勝菩提。

「喜王！又別十法具足，菩薩得此三摩地。何者為十？彼謂捨諸所有故、堪忍純直攝取無量流轉故、滿足出世智故、不得諸眾生而大慈故、持諸所聞以多聞故、超諸施設而大悲故、不用諸樂方便善巧故、普念諸佛故、此十善業道乃至夢中亦不忘失故、說法依菩提心不羨異乘故。喜王！此十法具足，菩薩得此三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！又別十法具足，菩薩得此三摩地。何者為十？彼謂捨諸所有故、堪忍純直攝取無量流轉故、滿足出世智故、不得諸眾生而大慈故、持諸所聞以多聞故、超諸施設而大悲故、不用諸樂方便善巧故、普念諸佛故、此十善業道乃至夢中亦不忘失故、說法依菩提心不羨異乘故。喜王！此十法具足，菩薩得此三摩地。」

於中又說此言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中又說此言：

「捨諸所有而歡喜， 亦有忍語純直心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捨諸所有而歡喜， 亦有忍語純直心，

俱致劫行無有乏， 彼速得此三摩地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱致劫行無有乏， 彼速得此三摩地；

有智慧者無煩惱、 有慈心者無希求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有智慧者無煩惱、 有慈心者無希求，

攝受諸聞不忘失， 彼得此寂三摩地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝受諸聞不忘失， 彼得此寂三摩地；

悲諸眾生不戲論， 諸巧方便不受樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲諸眾生不戲論， 諸巧方便不受樂，

普念諸佛正念者， 彼得此寂三摩地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普念諸佛正念者， 彼得此寂三摩地；

護諸十善皆清淨， 乃至夢中不曾失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護諸十善皆清淨， 乃至夢中不曾失，

心念到於菩提行， 未曾羨慕小乘中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念到於菩提行， 未曾羨慕小乘中。

若有如此法最勝， 於諸佛法不難得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有如此法最勝， 於諸佛法不難得，

速得破壞魔羅眾， 當觸最勝淨菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速得破壞魔羅眾， 當觸最勝淨菩提。」

又，此法本世尊說時，七十千眾生遠塵離垢法中法眼清淨；七千眾生皆發無上正覺之心，皆與不退轉記；三十千菩薩無生法中得忍，彼於後時欲護法城；無量眾生善根成就。此三千大千世界六種震動，大光遍世，三惡寂止，諸眾生前皆見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，此法本世尊說時，七十千眾生遠塵離垢法中法眼清淨；七千眾生皆發無上正覺之心，皆與不退轉記；三十千菩薩無生法中得忍，彼於後時欲護法城；無量眾生善根成就。此三千大千世界六種震動，大光遍世，三惡寂止，諸眾生前皆見如來。

世尊從身復放光明，以此光故，無量無數世界大光遍滿。彼等眾生光到身已，彼皆於佛隨順正念，與樂相應，去離熱惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊從身復放光明，以此光故，無量無數世界大光遍滿。彼等眾生光到身已，彼皆於佛隨順正念，與樂相應，去離熱惱。

彼世尊光於十方中無邊珍寶莊嚴——非一百千種色——俱致那由多百千葉蓮華出生諸處，蓮華中有似世尊奢迦牟尼如來像。然彼似如來像彼蓮華中端坐顯現，彼諸處蓮華中蓮華臺上有似喜王菩薩摩訶薩，右膝住於蓮華臺已亦如是問此三摩地，彼諸如來亦如是廣說此三摩地，一一如來覺悟成熟無量俱致那由多百千眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼世尊光於十方中無邊珍寶莊嚴——非一百千種色——俱致那由多百千葉蓮華出生諸處，蓮華中有似世尊奢迦牟尼如來像。然彼似如來像彼蓮華中端坐顯現，彼諸處蓮華中蓮華臺上有似喜王菩薩摩訶薩，右膝住於蓮華臺已亦如是問此三摩地，彼諸如來亦如是廣說此三摩地，一一如來覺悟成熟無量俱致那由多百千眾生。

爾時，世尊告喜王菩薩摩訶薩言：「喜王！汝見普十方中似如是無量無數如來蓮華中坐及似喜王菩薩摩訶薩者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告喜王菩薩摩訶薩言：「喜王！汝見普十方中似如是無量無數如來蓮華中坐及似喜王菩薩摩訶薩者不？」

答言：「我見，婆伽婆！我見，修伽多！而我不知數量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「我見，婆伽婆！我見，修伽多！而我不知數量。」

佛言：「喜王！能取恒河沙等數量而不能知彼等諸佛、世尊數量，所有如是諸佛、世尊，汝所見者也，如是彼等似汝菩薩摩訶薩，亦復不能知其數量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「喜王！能取恒河沙等數量而不能知彼等諸佛、世尊數量，所有如是諸佛、世尊，汝所見者也，如是彼等似汝菩薩摩訶薩，亦復不能知其數量。」

爾時，世尊攝希有神力已，告喜王菩薩摩訶薩言：「喜王！於意云何？如來從此佛土有處去耶？於坐動耶？汝亦有處去耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊攝希有神力已，告喜王菩薩摩訶薩言：「喜王！於意云何？如來從此佛土有處去耶？於坐動耶？汝亦有處去耶？」

答言：「不也，婆伽婆！不也，修伽多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也，婆伽婆！不也，修伽多！」

佛言：「喜王！以是因緣，應知諸法皆如，生、作、住相分別起出，無來、無去，如所欲、如所作。以無主者故，應見彼等皆空分離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「喜王！以是因緣，應知諸法皆如，生、作、住相分別起出，無來、無去，如所欲、如所作。以無主者故，應見彼等皆空分離。

「喜王！是故，汝於諸法應當信解，見如焰、夢、影、響、水月、電泡，汝等應如是學。何以故？深深信解菩薩當得此三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！是故，汝於諸法應當信解，見如焰、夢、影、響、水月、電泡，汝等應如是學。何以故？深深信解菩薩當得此三摩地。」