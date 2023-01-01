觀察諸法行經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察諸法行經卷第一

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

無邊善方便行品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊善方便行品第一

爾時，婆伽婆更遊王舍鷲鳥丘中，共大比丘眾滿千比丘，共菩薩摩訶薩有八十俱致菩薩摩訶薩，種種佛剎來集，皆得陀羅尼忍三摩地，一生補處，證得過去、未來智道；言說清淨，不作詐善，不自稱讚，無有貪婪；外道不勝，過魔羅業，得諸佛法，具成無畏；法障已過、業障已滅，於法本性已得無疑；說歌頌句，心無窮盡；不可思劫願鎧莊嚴；笑顏先語，面無嚬蹙，辯才不斷；已得等忍三摩地陀羅尼，具成無邊辯才及勝無畏，百千俱致那由多劫善說一句；信解諸法猶如幻焰、水月、夢影、響等，無來、無去，無生、無滅，空、無相、無願，顯不可取，無有障礙；善知無邊智慧，善覺諸眾生心行智，如彼眾生信解，隨其信解善為說法；禁攝自心離法、渴愛，具無慢忍，善巧勝妙；如本性法攝取佛剎，功德莊嚴無邊作願，善能案行無數世界，念佛三摩地常現在前，善勸請無量佛；善知滅纏、順眠煩惱，善知遊戲非一百千三摩地海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽婆更遊王舍鷲鳥丘中，共大比丘眾滿千比丘，共菩薩摩訶薩有八十俱致菩薩摩訶薩，種種佛剎來集，皆得陀羅尼忍三摩地，一生補處，證得過去、未來智道；言說清淨，不作詐善，不自稱讚，無有貪婪；外道不勝，過魔羅業，得諸佛法，具成無畏；法障已過、業障已滅，於法本性已得無疑；說歌頌句，心無窮盡；不可思劫願鎧莊嚴；笑顏先語，面無嚬蹙，辯才不斷；已得等忍三摩地陀羅尼，具成無邊辯才及勝無畏，百千俱致那由多劫善說一句；信解諸法猶如幻焰、水月、夢影、響等，無來、無去，無生、無滅，空、無相、無願，顯不可取，無有障礙；善知無邊智慧，善覺諸眾生心行智，如彼眾生信解，隨其信解善為說法；禁攝自心離法、渴愛，具無慢忍，善巧勝妙；如本性法攝取佛剎，功德莊嚴無邊作願，善能案行無數世界，念佛三摩地常現在前，善勸請無量佛；善知滅纏、順眠煩惱，善知遊戲非一百千三摩地海。

彼謂：慈氏菩薩摩訶薩、曼殊尸利童真、觀世自在菩薩摩訶薩、大勢至菩薩摩訶薩、雲音菩薩摩訶薩、善百千開華智菩薩摩訶薩、無邊攀緣出意菩薩摩訶薩、電莊嚴鳴音王菩薩摩訶薩、無數俱致劫普生智菩薩摩訶薩、師子吼王菩薩摩訶薩、等不等觀菩薩摩訶薩、淨密金無疑王菩薩摩訶薩、寂觀菩薩摩訶薩、智王菩薩摩訶薩、不空見菩薩摩訶薩、賢護為首十六大善丈夫、象香手者菩薩、無邊寶藏菩薩、智積菩薩、辯積菩薩、師子吼鳴音王菩薩、珠莊嚴瓔珞行菩薩、師子行步菩薩、陀羅尼自在王菩薩、得無邊辯才無畏菩薩、名稱菩薩摩訶薩、喜王菩薩摩訶薩。如是為首，共八十俱致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼謂：慈氏菩薩摩訶薩、曼殊尸利童真、觀世自在菩薩摩訶薩、大勢至菩薩摩訶薩、雲音菩薩摩訶薩、善百千開華智菩薩摩訶薩、無邊攀緣出意菩薩摩訶薩、電莊嚴鳴音王菩薩摩訶薩、無數俱致劫普生智菩薩摩訶薩、師子吼王菩薩摩訶薩、等不等觀菩薩摩訶薩、淨密金無疑王菩薩摩訶薩、寂觀菩薩摩訶薩、智王菩薩摩訶薩、不空見菩薩摩訶薩、賢護為首十六大善丈夫、象香手者菩薩、無邊寶藏菩薩、智積菩薩、辯積菩薩、師子吼鳴音王菩薩、珠莊嚴瓔珞行菩薩、師子行步菩薩、陀羅尼自在王菩薩、得無邊辯才無畏菩薩、名稱菩薩摩訶薩、喜王菩薩摩訶薩。如是為首，共八十俱致菩薩摩訶薩。

若此三千大千世界大王——或釋、或梵、或大梵、或天王、或龍王、或夜叉主、阿修羅、伽留茶、緊那羅、摩睺羅伽、人非人主——彼共眷屬圍繞，執持華鬘、塗香、衣蓋、幢幡、鼓樂，詣於佛所。到已，頂禮佛足，作三匝繞，隨所執持華鬘、香、塗香、末香、衣蓋、幡幢、鼓樂，於世尊所作供養已，尊重受教，合掌而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此三千大千世界大王——或釋、或梵、或大梵、或天王、或龍王、或夜叉主、阿修羅、伽留茶、緊那羅、摩睺羅伽、人非人主——彼共眷屬圍繞，執持華鬘、塗香、衣蓋、幢幡、鼓樂，詣於佛所。到已，頂禮佛足，作三匝繞，隨所執持華鬘、香、塗香、末香、衣蓋、幡幢、鼓樂，於世尊所作供養已，尊重受教，合掌而住。

爾時，喜王菩薩摩訶薩七日斷食已，若經行、若立、若坐，不臥、不睡，精勤求法——何等三摩地令菩薩摩訶薩於無上大乘轉取遍智、財寶智等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，喜王菩薩摩訶薩七日斷食已，若經行、若立、若坐，不臥、不睡，精勤求法——何等三摩地令菩薩摩訶薩於無上大乘轉取遍智、財寶智等？

彼作此因緣已，即起於座，一肩整衣，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「大德世尊！我於如來、應、正遍知隨分欲問，若婆伽婆賜我空閑，如我問已即為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼作此因緣已，即起於座，一肩整衣，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「大德世尊！我於如來、應、正遍知隨分欲問，若婆伽婆賜我空閑，如我問已即為解說。」

如是語已，佛告喜王菩薩摩訶薩言：「喜王！如來、應、正遍知常作空閑，解說問難。喜王！汝若如是欲問如來、應、正遍知，我即於汝彼彼所問如問解說，當令歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，佛告喜王菩薩摩訶薩言：「喜王！如來、應、正遍知常作空閑，解說問難。喜王！汝若如是欲問如來、應、正遍知，我即於汝彼彼所問如問解說，當令歡喜。」

如是語已，喜王菩薩摩訶薩而白佛言：「世尊！何等三摩地？菩薩摩訶薩具成三摩地故，菩薩摩訶薩如實知諸眾生心行、能入諸佛、世尊說意，所說無倒，順入隨音實智。能見現在諸佛、世尊無有障礙，順得無瞋諍法，於如聞、如念法奉行而住。雖於世法中行而不為世法所染，雖行遍智定中而於彼自在不生，雖行涅槃法中而不於中間涅槃——以未滿諸佛法故——雖行聲聞獨覺法中實行而不於彼乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，喜王菩薩摩訶薩而白佛言：「世尊！何等三摩地？菩薩摩訶薩具成三摩地故，菩薩摩訶薩如實知諸眾生心行、能入諸佛、世尊說意，所說無倒，順入隨音實智。能見現在諸佛、世尊無有障礙，順得無瞋諍法，於如聞、如念法奉行而住。雖於世法中行而不為世法所染，雖行遍智定中而於彼自在不生，雖行涅槃法中而不於中間涅槃——以未滿諸佛法故——雖行聲聞獨覺法中實行而不於彼乘涅槃。

「出無邊念，心不忘失，入諸眾生種種界門、無窮盡問，辯說相續，攝取無邊功德莊嚴佛剎。於別智中得無餘智，雖成熟眾生不依眾生想而說法，彼無有見住而將置涅槃，亦無一法可欲寂靜。雖行菩提而不依住，大智具成，捨離有、無二邊故。雖知諸法緣生而於緣生法中不著，速證阿耨多羅三藐三菩提，降伏摩羅及與徒眾，諸他論師以法屈伏，當轉無上法輪，為天等世作法吼鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出無邊念，心不忘失，入諸眾生種種界門、無窮盡問，辯說相續，攝取無邊功德莊嚴佛剎。於別智中得無餘智，雖成熟眾生不依眾生想而說法，彼無有見住而將置涅槃，亦無一法可欲寂靜。雖行菩提而不依住，大智具成，捨離有、無二邊故。雖知諸法緣生而於緣生法中不著，速證阿耨多羅三藐三菩提，降伏摩羅及與徒眾，諸他論師以法屈伏，當轉無上法輪，為天等世作法吼鳴。

「世尊！然佛法不可思、菩薩法不可思、菩薩行不可思。甚善，世尊！我向問如來者，世尊以無數不可思諸種勝具佛智為我演說。若我於世尊邊聞已，如實當行；如實行已，當滿諸種勝具佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！然佛法不可思、菩薩法不可思、菩薩行不可思。甚善，世尊！我向問如來者，世尊以無數不可思諸種勝具佛智為我演說。若我於世尊邊聞已，如實當行；如實行已，當滿諸種勝具佛智。」

喜王菩薩摩訶薩如是語已，復以歌頌問佛。此歌頌者，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜王菩薩摩訶薩如是語已，復以歌頌問佛。此歌頌者，所謂：

「我問論師月、 世親人上者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我問論師月、 世親人上者，

若諸菩薩行， 次第為解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸菩薩行， 次第為解說。

多眾等來無有邊， 人、天、夜叉眾如信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多眾等來無有邊， 人、天、夜叉眾如信，

聞勝功德佛法已， 多百欲與覺相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞勝功德佛法已， 多百欲與覺相應。

佛勝德中生信已， 我問渡諸功德岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛勝德中生信已， 我問渡諸功德岸，

名稱無邊知我心， 他非我證除勝者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱無邊知我心， 他非我證除勝者。

解散分別十力行， 人、天渴樂勝者德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解散分別十力行， 人、天渴樂勝者德，

菩提德行最無比， 百大方便說智行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提德行最無比， 百大方便說智行。

如破黑親共力者， 如速放出智光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如破黑親共力者， 如速放出智光明；

如動三千所有地， 如菩薩行當為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如動三千所有地， 如菩薩行當為說。

婆吒勝覺樹， 住此而抖擻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆吒勝覺樹， 住此而抖擻，

如放光照剎， 俱致那由他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如放光照剎， 俱致那由他。

如大地震動， 觸證最勝智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大地震動， 觸證最勝智，

善行於行者， 如行當為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善行於行者， 如行當為說。

如有當得開華相、 如生無邊音住持、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有當得開華相、 如生無邊音住持、

如得正定等迷留、 如菩薩行當為辯； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如得正定等迷留、 如菩薩行當為辯；

如有開華相無垢、 如有善巧聞持意、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有開華相無垢、 如有善巧聞持意、

如有不動似迷留， 滿百功德如行說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有不動似迷留， 滿百功德如行說。

無等、無稱、無諂詐、 無我、應供、無三垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無等、無稱、無諂詐、 無我、應供、無三垢，

智眾所讚勝沙門， 我今問彼勝人行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智眾所讚勝沙門， 我今問彼勝人行。

善意行持開華言， 勝言無錯、無濁語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善意行持開華言， 勝言無錯、無濁語，

善夫牛王利除垢， 如速作佛為我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善夫牛王利除垢， 如速作佛為我說。

若有多人來集此， 晝夜精勤無異心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有多人來集此， 晝夜精勤無異心，

彼等聞此勝行已， 當住如實菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等聞此勝行已， 當住如實菩提行。

此多人、天樂佛德， 晝夜決力勤不餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此多人、天樂佛德， 晝夜決力勤不餘，

彼聞此行當奉行， 當得十力破他力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼聞此行當奉行， 當得十力破他力。

如當得於三摩地、 如得通智及辯才、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如當得於三摩地、 如得通智及辯才、

如佛光照無邊方， 當問智慧無邊稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛光照無邊方， 當問智慧無邊稱。

笑顏如如說如是， 善知如如諸法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 笑顏如如說如是， 善知如如諸法中，

如得智通廣住持， 見十方佛百無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如得智通廣住持， 見十方佛百無垢。

云何當得無比智？ 善那由多俱致經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何當得無比智？ 善那由多俱致經，

當於說時無有錯， 如菩薩行當為辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於說時無有錯， 如菩薩行當為辯。

我不問有樂， 去離有趣者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不問有樂， 去離有趣者；

我不問小行， 去離諸行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不問小行， 去離諸行者。

如得最勝德， 百種功德圓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如得最勝德， 百種功德圓，

為我如是說， 顏容喜笑者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為我如是說， 顏容喜笑者。

我今不問有樂道、 我今不問境界依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今不問有樂道、 我今不問境界依，

勝者！我欲生甘露， 十力所行如實說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝者！我欲生甘露， 十力所行如實說。

善逝！云何當淨施？ 云何持戒振去塵？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝！云何當淨施？ 云何持戒振去塵？

云何忍慈皆欲樂？ 如有精進彼當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何忍慈皆欲樂？ 如有精進彼當說。

云何愛智樂斷惑？ 云何智度斷名言？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何愛智樂斷惑？ 云何智度斷名言？

當如智海不可動， 如菩薩行當為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當如智海不可動， 如菩薩行當為說。

若我不得問善逝， 於中我智盡不超。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我不得問善逝， 於中我智盡不超。

得度遍智功德岸！ 為我皆說無邊德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得度遍智功德岸！ 為我皆說無邊德。」

如是語已，佛告喜王菩薩摩訶薩言：「甚善，喜王！甚善，喜王！汝今發行為多人利益故，為多人安樂故，為憐愍世間故，以義利益安樂天人故，亦為此時及未來菩薩摩訶薩不斷佛種性故，不斷法種性、僧種性故，汝於如來、應、正遍知今問此義；如汝於恒伽河沙等佛、世尊邊已曾問難、出生解說。喜王！彼宜善聽、善作正念，我當為說菩薩因何三摩地得此及異功德、知諸眾生心行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，佛告喜王菩薩摩訶薩言：「甚善，喜王！甚善，喜王！汝今發行為多人利益故，為多人安樂故，為憐愍世間故，以義利益安樂天人故，亦為此時及未來菩薩摩訶薩不斷佛種性故，不斷法種性、僧種性故，汝於如來、應、正遍知今問此義；如汝於恒伽河沙等佛、世尊邊已曾問難、出生解說。喜王！彼宜善聽、善作正念，我當為說菩薩因何三摩地得此及異功德、知諸眾生心行。」

喜王菩薩摩訶薩言：「世尊！如是樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜王菩薩摩訶薩言：「世尊！如是樂聞。」

佛言：「喜王！有三摩地說名決定觀察諸法行，菩薩摩訶薩若因此三摩地，得八十四千三摩地、得八十四千陀羅尼、得八十四千波羅蜜，速證阿耨多羅三藐三菩提已，轉無上法輪、為天人等世當作鳴吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「喜王！有三摩地說名決定觀察諸法行，菩薩摩訶薩若因此三摩地，得八十四千三摩地、得八十四千陀羅尼、得八十四千波羅蜜，速證阿耨多羅三藐三菩提已，轉無上法輪、為天人等世當作鳴吼。

「喜王！彼何者是說名決定觀察諸法行三摩地？彼所謂：如說如作、如作如說、身淨、語淨、心淨、求於利益、作朋友心、不為求欲、不捨於悲、不為取法(十)、不失於信、自誓不動、善入眾生、言辭作調順、業順、斂於身、捨離惡語、心無欺誑、苦者令潤、樂者教修(二十)、放逸者覺察、發勤者令決合法、悔者令出散、不住法想、離眾生想、不分別事想、捨諸取著、觀知於相、取戒、不動(三十)、常求於智、離世所言、求出世語、自進、不忘、順念於法、入如所作、順作儀式、於業必信、捨離不信(四十)、多有信解、於佛作念、有罪顯說、於福隨喜、勸請於佛、應禮者禮、無有高慢、不厭善根、常勤相應、不捨勤合(五十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！彼何者是說名決定觀察諸法行三摩地？彼所謂：如說如作、如作如說、身淨、語淨、心淨、求於利益、作朋友心、不為求欲、不捨於悲、不為取法(十)、不失於信、自誓不動、善入眾生、言辭作調順、業順、斂於身、捨離惡語、心無欺誑、苦者令潤、樂者教修(二十)、放逸者覺察、發勤者令決合法、悔者令出散、不住法想、離眾生想、不分別事想、捨諸取著、觀知於相、取戒、不動(三十)、常求於智、離世所言、求出世語、自進、不忘、順念於法、入如所作、順作儀式、於業必信、捨離不信(四十)、多有信解、於佛作念、有罪顯說、於福隨喜、勸請於佛、應禮者禮、無有高慢、不厭善根、常勤相應、不捨勤合(五十)。

「通出生句、信因、作業、而受其報、於緣覺察、不著虛實、有所言說(六十)、不住欲界、不同色界相、不著無色界、於業報果隨之而信、均與物分、有平等心、不害法教、合不合中無有瞋恚、他得利中亦不有嫉、滿其所望(七十)、度於法誓、不捨戒聚、除慢、離瞋、普割愚癡、不生貪行、隨得知足、不求眷屬、得利不高、無利不下(八十)、法利喜分、不作貯積、惡言不報、自護口言、顯明菩提、察發勤合、顯明解脫、問於智者不放、斂攝不捨、住阿蘭拏(九十)、於頭多功德及以減省、普有喜樂、信解於空、不著諸事、聚中不依、界中不念、入中不見、境中不愛、除滅顛倒、心令念持智慧發生(一百)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「通出生句、信因、作業、而受其報、於緣覺察、不著虛實、有所言說(六十)、不住欲界、不同色界相、不著無色界、於業報果隨之而信、均與物分、有平等心、不害法教、合不合中無有瞋恚、他得利中亦不有嫉、滿其所望(七十)、度於法誓、不捨戒聚、除慢、離瞋、普割愚癡、不生貪行、隨得知足、不求眷屬、得利不高、無利不下(八十)、法利喜分、不作貯積、惡言不報、自護口言、顯明菩提、察發勤合、顯明解脫、問於智者不放、斂攝不捨、住阿蘭拏(九十)、於頭多功德及以減省、普有喜樂、信解於空、不著諸事、聚中不依、界中不念、入中不見、境中不愛、除滅顛倒、心令念持智慧發生(一百)。

「行於聖行、順斂於心、隨順到福田地、除捨諸行、施不求報、戒中不念、不分別忍、不覆精進、不依定意、智知諸法(一百一十)、入六度地、不念自德、不惡他德、不依諸行、不稱量行、於涅槃中無有攀緣、走避流轉、於解脫中無有怖想、於受聚中有害者想、愛於滅度(一百二十)、安住於忍、顏容喜笑、先言問訊、面無嚬蹙、敬老少中、其心淨信、不逼惱他、作主滅諍、讚說寂靜、勤教和合(一百三十)、愛憎等心、求陀羅尼、諸眾生中如父母兄弟姊妹兒子親屬尊長朋友平等愛念、愛聖如父、於近誦中如愛尊重、於菩薩中愛念如佛、法中愛念亦如自我、於多聞中無有厭足、行中奉行、供養如來(一百四十)、上妙信解、無有縮小、作三寶種、忍不定言、身中不惜、命中不惜、清淨活命、於乞食行而不捨軛、平等乞食以為愛美、善住阿囒拏處(一百五十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行於聖行、順斂於心、隨順到福田地、除捨諸行、施不求報、戒中不念、不分別忍、不覆精進、不依定意、智知諸法(一百一十)、入六度地、不念自德、不惡他德、不依諸行、不稱量行、於涅槃中無有攀緣、走避流轉、於解脫中無有怖想、於受聚中有害者想、愛於滅度(一百二十)、安住於忍、顏容喜笑、先言問訊、面無嚬蹙、敬老少中、其心淨信、不逼惱他、作主滅諍、讚說寂靜、勤教和合(一百三十)、愛憎等心、求陀羅尼、諸眾生中如父母兄弟姊妹兒子親屬尊長朋友平等愛念、愛聖如父、於近誦中如愛尊重、於菩薩中愛念如佛、法中愛念亦如自我、於多聞中無有厭足、行中奉行、供養如來(一百四十)、上妙信解、無有縮小、作三寶種、忍不定言、身中不惜、命中不惜、清淨活命、於乞食行而不捨軛、平等乞食以為愛美、善住阿囒拏處(一百五十)。

「捨離在眾、心常憙樂、不雜俗家、於出家者亦憙不雜、不作詐善、不自稱讚、說於愛語、菩薩乘中教化眾生、入於方便、常順念佛(一百六十)、思惟於法、常尊重僧、供養智者、親近解者、守護定意者、扶持勤合者、說菩提道、念修於法、信於福德、於眾生所教以善根(一百七十)、愛念信者、出散苦者、淨於威儀、慚而有畏、懼見慚悔、離於惡人、住如法行、向於除滅、求於聖行、熏修念處(一百八十)、恒住正斷、普得神足、取於諸根、成就於力、觀菩提分、道不顛倒、入舍摩他、察發毘撥舍那、於心不喜、法中普喜(一百九十)、超過攀緣地中、而能不住、不驚、無見、生不墮想、護菩薩行、於佛行中作無量想、厭棄惡行、捨先所作、淨於自業(二百)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捨離在眾、心常憙樂、不雜俗家、於出家者亦憙不雜、不作詐善、不自稱讚、說於愛語、菩薩乘中教化眾生、入於方便、常順念佛(一百六十)、思惟於法、常尊重僧、供養智者、親近解者、守護定意者、扶持勤合者、說菩提道、念修於法、信於福德、於眾生所教以善根(一百七十)、愛念信者、出散苦者、淨於威儀、慚而有畏、懼見慚悔、離於惡人、住如法行、向於除滅、求於聖行、熏修念處(一百八十)、恒住正斷、普得神足、取於諸根、成就於力、觀菩提分、道不顛倒、入舍摩他、察發毘撥舍那、於心不喜、法中普喜(一百九十)、超過攀緣地中、而能不住、不驚、無見、生不墮想、護菩薩行、於佛行中作無量想、厭棄惡行、捨先所作、淨於自業(二百)。

「祕毘那耶禁別解脫、不毀法教、以時而行、離於非時、善巧入出、知於願量、活命事中、足而等喜、入諸智通、修三摩地入於所行(二百一十)、入於妙寶、如來所說取不可得、勤合者喜、顯明佛子、令聲聞者聞行、令獨覺者順知一道、菩薩財物、聲聞遊處、智者所行、是調順者所趣(二百二十)、重說法者、察多信者、示現佛道、求財者藏、求果者田、三火熱惱者園、得三摩地者華池、生白法者母、不信身者、令止繫緣於相(二百三十)、布置諸好、等住佛剎、得陀羅尼、出種種智、熏修勤合、超摩羅境、勇健鬪戰、割斷煩惱、摧滅不善、熾然於善(二百四十)、勤作願者瓔珞、摩羅所不能破、所說無盡、世間不等、外道不知、已過聲聞法中、已出獨覺、安住遍智中、眾生入道之所趣到、善朋友言(二百五十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕毘那耶禁別解脫、不毀法教、以時而行、離於非時、善巧入出、知於願量、活命事中、足而等喜、入諸智通、修三摩地入於所行(二百一十)、入於妙寶、如來所說取不可得、勤合者喜、顯明佛子、令聲聞者聞行、令獨覺者順知一道、菩薩財物、聲聞遊處、智者所行、是調順者所趣(二百二十)、重說法者、察多信者、示現佛道、求財者藏、求果者田、三火熱惱者園、得三摩地者華池、生白法者母、不信身者、令止繫緣於相(二百三十)、布置諸好、等住佛剎、得陀羅尼、出種種智、熏修勤合、超摩羅境、勇健鬪戰、割斷煩惱、摧滅不善、熾然於善(二百四十)、勤作願者瓔珞、摩羅所不能破、所說無盡、世間不等、外道不知、已過聲聞法中、已出獨覺、安住遍智中、眾生入道之所趣到、善朋友言(二百五十)。

「如實覺察、是受報者等喜、欲飲者味、欲憙樂者鬘、向涅槃者乘、趣岸者船、欲度者筏、生盲者燈、欲見者眼、說法者炬(二百六十)、不虛者誓、欲施者財、欲解脫者方便、求戲者喜樂、等喜者淨信、歡喜者愛、求聞者性處、得三摩地者迷留、望得眼者帝釋、入鬪戰者勇健、欲住者窟、自心行者梵心、勤合者喜樂(二百七十)、不退轉者遊處、得無生法忍者淨心、智行者念、初業者方便、丈夫智者橦弩、三摩地者弓、說無我者那羅延、遍智者道、令解脫者生平等智、諸天所禮(二百八十)、諸龍奉華、眾人供養、學者所難、作無學者向禮、菩薩所讚、法主所念、覆藏根者城、善方便者道、勤合者利、疑者令散(二百九十)、欲者令斷、煩惱者吐、欲渡者浮、病者良藥、不顛倒見者治、箭者拔出、欲作淨者自在、欲作吼者無畏相、欲聞者所趣(三百)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如實覺察、是受報者等喜、欲飲者味、欲憙樂者鬘、向涅槃者乘、趣岸者船、欲度者筏、生盲者燈、欲見者眼、說法者炬(二百六十)、不虛者誓、欲施者財、欲解脫者方便、求戲者喜樂、等喜者淨信、歡喜者愛、求聞者性處、得三摩地者迷留、望得眼者帝釋、入鬪戰者勇健、欲住者窟、自心行者梵心、勤合者喜樂(二百七十)、不退轉者遊處、得無生法忍者淨心、智行者念、初業者方便、丈夫智者橦弩、三摩地者弓、說無我者那羅延、遍智者道、令解脫者生平等智、諸天所禮(二百八十)、諸龍奉華、眾人供養、學者所難、作無學者向禮、菩薩所讚、法主所念、覆藏根者城、善方便者道、勤合者利、疑者令散(二百九十)、欲者令斷、煩惱者吐、欲渡者浮、病者良藥、不顛倒見者治、箭者拔出、欲作淨者自在、欲作吼者無畏相、欲聞者所趣(三百)。

「涅槃者道、惡趣者遠離、欲色無色者超過、嚴佛土者瓔珞、金剛喻三摩地者生因、最後生者坐師子座、令福德者不失、求者令取之者策進、墮者令起、懈怠者令發力(三百一十)、發事者建立、過發事者令止於定、令入諸事令捨取、鬪諍者令其棄除、於遍知者令其滿足、得出生無邊門、說勝義者令其不失、令說空者畢竟寂靜、信無相者令滅分別、信無願者止斷急務(三百二十)、令信捨者超過三世、順至諸處、善方便中於覺為燈、於未學者心不輕賤、於說法者無有所求、其錯法中不生瞋恚、於等乘者無有謗毀、不望其物而為說法、於說法者諸事供養、於聽法中心不散亂(三百三十)、於徒眾所無有欺念、於法施中無有斷絕、於純直者難可為問、於瞋恨者住於忍心、悔者令散、於道不息、求於智聚、令依取者而得解脫、惡者令調、無住處者令捨(三百四十)、欲順念者令其正念、發起菩薩、顯示諸佛、令四眾喜、味勝者美味、欲戲者雷、於甘露為門、涅槃行者所趣令欲、得不怖者有涼無熱、是得道者解脫繫縛(三百五十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「涅槃者道、惡趣者遠離、欲色無色者超過、嚴佛土者瓔珞、金剛喻三摩地者生因、最後生者坐師子座、令福德者不失、求者令取之者策進、墮者令起、懈怠者令發力(三百一十)、發事者建立、過發事者令止於定、令入諸事令捨取、鬪諍者令其棄除、於遍知者令其滿足、得出生無邊門、說勝義者令其不失、令說空者畢竟寂靜、信無相者令滅分別、信無願者止斷急務(三百二十)、令信捨者超過三世、順至諸處、善方便中於覺為燈、於未學者心不輕賤、於說法者無有所求、其錯法中不生瞋恚、於等乘者無有謗毀、不望其物而為說法、於說法者諸事供養、於聽法中心不散亂(三百三十)、於徒眾所無有欺念、於法施中無有斷絕、於純直者難可為問、於瞋恨者住於忍心、悔者令散、於道不息、求於智聚、令依取者而得解脫、惡者令調、無住處者令捨(三百四十)、欲順念者令其正念、發起菩薩、顯示諸佛、令四眾喜、味勝者美味、欲戲者雷、於甘露為門、涅槃行者所趣令欲、得不怖者有涼無熱、是得道者解脫繫縛(三百五十)。

「於樂心所請與利益、其心放息、意樂、身樂、智者所取、堅受、不捨、不轉如來、方便道行、熏諸善根、害諸不善根、是無智者所學、入方便中者所成、不誑者相、順佛教者所行、智聚者明、示現佛剎、禮拜俱致、諸佛能作、俱致問難、斷其所疑、生長諸白淨法、棄捨助黑、不失諸福憙、福者愛生、憙樂者勇健、欲說者辯、說法者護、令諸因者生愛、於諸法中而有善巧、知於生滅、示現如如、於徒眾中自心調伏、合方便者令喜、慢者令散、方便成就者坐、令思察者飽足(四百)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於樂心所請與利益、其心放息、意樂、身樂、智者所取、堅受、不捨、不轉如來、方便道行、熏諸善根、害諸不善根、是無智者所學、入方便中者所成、不誑者相、順佛教者所行、智聚者明、示現佛剎、禮拜俱致、諸佛能作、俱致問難、斷其所疑、生長諸白淨法、棄捨助黑、不失諸福憙、福者愛生、憙樂者勇健、欲說者辯、說法者護、令諸因者生愛、於諸法中而有善巧、知於生滅、示現如如、於徒眾中自心調伏、合方便者令喜、慢者令散、方便成就者坐、令思察者飽足(四百)。

「觀視無惡、法主者雷名稱、丈夫者勇步、煩惱垢者令止、諸見行者令害、聞者令持、總持於法、令說法者無錯、不轉菩提、善諸入門、善根者聚、不斷佛眼、熾然法眼、攝於聖眾、伏他論師、善作法語、菩薩所行、等心者月、求業者日、欲學者師、諸修多羅者護、智者將導、白法種子甘露熟果、順念於生、不染流轉、癡凡業者厭棄、如來功德者真實、讚歎者得無邊報、持者遍智因來、讀者利得所趣(四百三十)、書寫者入無邊功德智、說者無量福德、是不來者度津、是不動者住處、諸世欲受者為說、諸佛已說稱揚、過去佛眾滿、未來佛所望、是現在佛智藏、諸眾生行入門、聲聞乘者普燈、獨覺乘者燭明、佛乘者持、諸出生者不失、示現佛手者印、是不覆藏者實、得疾智者轉生、能令問佛功德、令欲作者無厭、令煩惱火寂滅(四百五十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀視無惡、法主者雷名稱、丈夫者勇步、煩惱垢者令止、諸見行者令害、聞者令持、總持於法、令說法者無錯、不轉菩提、善諸入門、善根者聚、不斷佛眼、熾然法眼、攝於聖眾、伏他論師、善作法語、菩薩所行、等心者月、求業者日、欲學者師、諸修多羅者護、智者將導、白法種子甘露熟果、順念於生、不染流轉、癡凡業者厭棄、如來功德者真實、讚歎者得無邊報、持者遍智因來、讀者利得所趣(四百三十)、書寫者入無邊功德智、說者無量福德、是不來者度津、是不動者住處、諸世欲受者為說、諸佛已說稱揚、過去佛眾滿、未來佛所望、是現在佛智藏、諸眾生行入門、聲聞乘者普燈、獨覺乘者燭明、佛乘者持、諸出生者不失、示現佛手者印、是不覆藏者實、得疾智者轉生、能令問佛功德、令欲作者無厭、令煩惱火寂滅(四百五十)。

「得方便智、令解地界、令入水界、等入火界、不住風界、出生解脫虛空界、淨於智界、順入法界、厭棄諸行、遮斷順眠、散於瞋礙、除捨愛憎、善巧自行、善巧他行、令欲說者辯才無盡、諸出生中令不入著、令相應者不可言說、捨於我相、除我所相、遠離入著(四百七十)、下心如犬、最妙入門、善繫於定、是乏者蔭、令渡於流、外論所不能破、於純直者、不可說惡、遠離睡眠、親近說法者、超過掉悔、除滅於疑、散於貪欲、遠離嬾惰、不見於我、顯明無我、不建立命、法中不觸、說中不諍、所辯合理、善於思惟、不作於行、有調順體、有不怯弱、畢竟信解、入眾不縮、自德不譽、他德不嫉、其心常行遍智、不取住處(五百)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得方便智、令解地界、令入水界、等入火界、不住風界、出生解脫虛空界、淨於智界、順入法界、厭棄諸行、遮斷順眠、散於瞋礙、除捨愛憎、善巧自行、善巧他行、令欲說者辯才無盡、諸出生中令不入著、令相應者不可言說、捨於我相、除我所相、遠離入著(四百七十)、下心如犬、最妙入門、善繫於定、是乏者蔭、令渡於流、外論所不能破、於純直者、不可說惡、遠離睡眠、親近說法者、超過掉悔、除滅於疑、散於貪欲、遠離嬾惰、不見於我、顯明無我、不建立命、法中不觸、說中不諍、所辯合理、善於思惟、不作於行、有調順體、有不怯弱、畢竟信解、入眾不縮、自德不譽、他德不嫉、其心常行遍智、不取住處(五百)。

「離不合言、常淨等行、不愛其身、斂攝其心、於行善巧、思惟順念、不毀、不慢、求於解脫、欲得無疑、念修梵行、於慈等心、於悲順攝、於喜當念、捨滅憎愛、於戒順攝、定皆出生、慧悉覺知、所出生字、言辭善巧(五百二十)、入諸說音、不為財利廣演說法、不喜共眾、一宿移行、既不舉取亦不下置、其中覺知不著諸法、顯明於如、不誑諸眾生、不斷三寶種姓、於法攝取(五百三十)、滿牢固願、不羨小乘、與定相應、晝夜不捨、滿諸淨心智慧功德(依梵本合有五百三十五句，其中分句——長短、離合——無一定准，極少乃至二字為句、極多乃至五字始成一句，此乃隨義分句故也，不可一一句後記數，宜好詳之也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離不合言、常淨等行、不愛其身、斂攝其心、於行善巧、思惟順念、不毀、不慢、求於解脫、欲得無疑、念修梵行、於慈等心、於悲順攝、於喜當念、捨滅憎愛、於戒順攝、定皆出生、慧悉覺知、所出生字、言辭善巧(五百二十)、入諸說音、不為財利廣演說法、不喜共眾、一宿移行、既不舉取亦不下置、其中覺知不著諸法、顯明於如、不誑諸眾生、不斷三寶種姓、於法攝取(五百三十)、滿牢固願、不羨小乘、與定相應、晝夜不捨、滿諸淨心智慧功德(依梵本合有五百三十五句，其中分句——長短、離合——無一定准，極少乃至二字為句、極多乃至五字始成一句，此乃隨義分句故也，不可一一句後記數，宜好詳之也)。

「喜王！此謂說名決定觀察諸法行三摩地，是菩薩摩訶薩境界，入眾生行、取遍知智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「喜王！此謂說名決定觀察諸法行三摩地，是菩薩摩訶薩境界，入眾生行、取遍知智。」

此中法本說時，九十二那由多菩薩無生法中忍生；五千眾生先未發生阿耨多羅三藐三菩提心於今悉生；三十那由多畢竟淨心天及人等遠塵離垢、煩惱中出、諸法中法眼生；十百千比丘不受故，無漏心解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中法本說時，九十二那由多菩薩無生法中忍生；五千眾生先未發生阿耨多羅三藐三菩提心於今悉生；三十那由多畢竟淨心天及人等遠塵離垢、煩惱中出、諸法中法眼生；十百千比丘不受故，無漏心解脫。

此三千大千世界六種振動，大光遍世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三千大千世界六種振動，大光遍世。

爾時，世尊復令此義無量顯明，即說歌頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復令此義無量顯明，即說歌頌：

「所行清淨聖者道， 其心解脫隨順法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所行清淨聖者道， 其心解脫隨順法，

菩提分眼辯法中， 此三摩地善逝行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提分眼辯法中， 此三摩地善逝行；

降伏摩羅遠離垢， 除滅瞋障斷有愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏摩羅遠離垢， 除滅瞋障斷有愛，

名稱及智善具德， 此三摩地德智幢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱及智善具德， 此三摩地德智幢；

於智為地及善道， 諸聖者姓破摩羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於智為地及善道， 諸聖者姓破摩羅，

解脫於有善逝讚， 此三摩地德智財； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫於有善逝讚， 此三摩地德智財；

細入法行諸際門， 順覺過惡已作斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 細入法行諸際門， 順覺過惡已作斷，

除滅於苦入勝樂， 此三摩地善逝行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅於苦入勝樂， 此三摩地善逝行；

此是覺念、覺分華， 慚愧具足攝於善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是覺念、覺分華， 慚愧具足攝於善，

菩提分鬘善逝趣， 勝三摩地此已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提分鬘善逝趣， 勝三摩地此已說。

菩提分場解脫光， 過彼星宿作明照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提分場解脫光， 過彼星宿作明照，

作於光明超三有， 讚彼如是法勝月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作於光明超三有， 讚彼如是法勝月。

三種方便望得淨， 親近解脫最勝王、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種方便望得淨， 親近解脫最勝王、

捨知識利及詐善， 此三摩地應成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨知識利及詐善， 此三摩地應成就。

於他毀辱當遠離， 莫因知識自讚譽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於他毀辱當遠離， 莫因知識自讚譽，

常行乞食但三衣， 勿作貯積與此合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行乞食但三衣， 勿作貯積與此合。

望得諸聖等分戒， 常應尊敬問智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 望得諸聖等分戒， 常應尊敬問智者，

問已如實修行住， 彼故當得寂靜定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問已如實修行住， 彼故當得寂靜定；

若有戒美諸世中， 遠眾欲憙舍摩他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有戒美諸世中， 遠眾欲憙舍摩他，

勿作詐善莫慢生， 彼故速當得勝定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿作詐善莫慢生， 彼故速當得勝定；

於尊師所常恭敬， 若老、若中、如初者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於尊師所常恭敬， 若老、若中、如初者，

諸處如是常受教， 欲求善逝所有財； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸處如是常受教， 欲求善逝所有財；

勿作瞋面莫羞怯， 見諸世人常共語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿作瞋面莫羞怯， 見諸世人常共語，

勿作貢高、慢、自在， 彼故當得寂靜定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿作貢高、慢、自在， 彼故當得寂靜定；

應當捨身莫愛惜， 勿有懶惰多睡眠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當捨身莫愛惜， 勿有懶惰多睡眠，

晝夜修念意相應， 彼於勝定則當得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜修念意相應， 彼於勝定則當得；

等心諸世憙於慈， 以悲意行菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心諸世憙於慈， 以悲意行菩提行，

喜、捨平等稱量意， 彼於勝定則當得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜、捨平等稱量意， 彼於勝定則當得；

應常守護十力財， 於法破盡苦世時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應常守護十力財， 於法破盡苦世時，

若常守護法財物， 彼當得此寂靜定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若常守護法財物， 彼當得此寂靜定；

意常不著三界中， 隨順憶念流轉苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意常不著三界中， 隨順憶念流轉苦，

欲求涅槃安隱處， 速得最勝無比身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求涅槃安隱處， 速得最勝無比身；

隨順憶念無我、空， 於諸相中普遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順憶念無我、空， 於諸相中普遠離，

亦離三有所作願， 彼即速得大悲者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦離三有所作願， 彼即速得大悲者；

行施自守若調伏， 持戒、及忍、如精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行施自守若調伏， 持戒、及忍、如精進，

常憙於定、解脫智， 此三摩地彼速得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常憙於定、解脫智， 此三摩地彼速得。

如我昔行數百劫、 如我說此菩提行、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我昔行數百劫、 如我說此菩提行、

如我得覺寂靜安， 如是等行速已觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我得覺寂靜安， 如是等行速已觸。

我是遍智善牛王， 學我諸勝所有行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我是遍智善牛王， 學我諸勝所有行；

若行如我往昔行， 彼當得佛人勝者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行如我往昔行， 彼當得佛人勝者。

衣慚及食解脫味， 心信於定憙空閑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣慚及食解脫味， 心信於定憙空閑，

無我歌詠常愛作， 云何他智當觸樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我歌詠常愛作， 云何他智當觸樂？

擔負罵詈堪忍他， 勿懷怨恨不供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擔負罵詈堪忍他， 勿懷怨恨不供養，

應於業報當普信， 彼於勝定則當得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應於業報當普信， 彼於勝定則當得；

遠離有見及惡道， 當親近空聖所趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離有見及惡道， 當親近空聖所趣，

晝夜精進力發起， 彼於此定則當得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜精進力發起， 彼於此定則當得。

遠離二邊不愛道， 近平等道若實路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離二邊不愛道， 近平等道若實路，

如此修行佛所愛， 若觀不生、不作法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此修行佛所愛， 若觀不生、不作法，

最勝不求妙華香、 妙衣及以幢蓋等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝不求妙華香、 妙衣及以幢蓋等，

若於法空隨順行， 此是最勝第一供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於法空隨順行， 此是最勝第一供。」