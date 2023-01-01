力莊嚴三昧經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力莊嚴三昧經卷下

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

爾時，佛告智輪大海辯才童子言：「善男子！汝見一切如來身不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告智輪大海辯才童子言：「善男子！汝見一切如來身不？」

智輪童子即白佛言：「世尊！我見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子即白佛言：「世尊！我見。」

佛問智輪：「汝言見者，所見何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問智輪：「汝言見者，所見何等？」

智輪言：「世尊！我見一切諸佛、如來。若恒河沙等所有世界，於是國土亦見恒河沙等諸佛、如來，一切皆於自剎土中各各說法；如是，第二及以第三佛如是問，智輪童子亦如是答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪言：「世尊！我見一切諸佛、如來。若恒河沙等所有世界，於是國土亦見恒河沙等諸佛、如來，一切皆於自剎土中各各說法；如是，第二及以第三佛如是問，智輪童子亦如是答。」

時佛復更問智輪言：「善男子！汝見如來右手掌不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛復更問智輪言：「善男子！汝見如來右手掌不？」

智輪言：「見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪言：「見。」

佛言：「智輪！汝言見者，所見何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪！汝言見者，所見何等？」

智輪言：「世尊！我見一切諸佛、如來右手指掌各於其剎等說諸法亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪言：「世尊！我見一切諸佛、如來右手指掌各於其剎等說諸法亦復如是。」

「智輪童子！如是方便，當知一切諸眾生等心意及法，此如來名，一切眾生眼、色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸，此如來色；此如來名、此色，名如來一切智、亦名一切見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪童子！如是方便，當知一切諸眾生等心意及法，此如來名，一切眾生眼、色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸，此如來色；此如來名、此色，名如來一切智、亦名一切見。」

爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！如來所說不可思議，多陀阿伽度微妙最大不可思議如來境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！如來所說不可思議，多陀阿伽度微妙最大不可思議如來境界。」

佛言：「如是如是，智輪童子！不可思議，多陀阿伽度微妙最大不可思議如來境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是，智輪童子！不可思議，多陀阿伽度微妙最大不可思議如來境界。

「智輪童子！我於阿說他樹下端坐思惟阿耨多羅三藐三菩提，覺已得一切種智。智輪童子！我發是心：『不可思議、微妙最大不可思議，此是諸佛、如來境界。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪童子！我於阿說他樹下端坐思惟阿耨多羅三藐三菩提，覺已得一切種智。智輪童子！我發是心：『不可思議、微妙最大不可思議，此是諸佛、如來境界。』

「我於爾時作是不可思議念已，從阿說他樹下而起，不近、不遠，對於此樹一心諦觀，熟視不瞬，得歡喜食離餘飲食；如是，逕於七日七夜見阿說他菩提之樹。我此樹下如是坐已，一切世間無能信佛得如來智、得自在智、得不可思議智、得不可量智、得無等等智、得不可數智、得阿僧祇智、得大智、得佛智、得一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於爾時作是不可思議念已，從阿說他樹下而起，不近、不遠，對於此樹一心諦觀，熟視不瞬，得歡喜食離餘飲食；如是，逕於七日七夜見阿說他菩提之樹。我此樹下如是坐已，一切世間無能信佛得如來智、得自在智、得不可思議智、得不可量智、得無等等智、得不可數智、得阿僧祇智、得大智、得佛智、得一切種智。

「復次，智輪！對阿說他菩提之樹，即彼處所有塔名為不瞬眼視，是我不可思議之心見阿說他菩提樹下起眼不瞬，乃至七日得歡喜食離餘食想，彼大支提常為天人之所供養。智輪童子！如此方便，當知即是不可思議諸佛、如來甚深境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪！對阿說他菩提之樹，即彼處所有塔名為不瞬眼視，是我不可思議之心見阿說他菩提樹下起眼不瞬，乃至七日得歡喜食離餘食想，彼大支提常為天人之所供養。智輪童子！如此方便，當知即是不可思議諸佛、如來甚深境界。

「復次，智輪！汝今莫作如是思念，獨謂如來菩提覺已，對阿說他以不瞬眼看於彼樹，得歡喜食離餘飲食，七日夜住。智輪童子！慎勿如此起於是心。何以故？過去一切十方諸佛、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀——今已入於寂滅涅槃——彼諸如來亦各坐於菩提樹下，坐已皆得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智，悉發是心不可思議、最大不可思議、諸佛甚深如來境界。彼佛亦各起如是心不可思議，彼菩提樹——從樹下起至於餘處——以不瞬眼直視此樹，得歡喜食離於餘食；七日夜住，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪！汝今莫作如是思念，獨謂如來菩提覺已，對阿說他以不瞬眼看於彼樹，得歡喜食離餘飲食，七日夜住。智輪童子！慎勿如此起於是心。何以故？過去一切十方諸佛、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀——今已入於寂滅涅槃——彼諸如來亦各坐於菩提樹下，坐已皆得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智，悉發是心不可思議、最大不可思議、諸佛甚深如來境界。彼佛亦各起如是心不可思議，彼菩提樹——從樹下起至於餘處——以不瞬眼直視此樹，得歡喜食離於餘食；七日夜住，亦復如是。

「智輪童子！若當來世一切十方諸佛、如來亦菩提樹下坐，得阿耨多羅三藐三菩提及得一切種智不可思議，乃至最大不可思議如來境界。彼佛、如來亦發不可思議之心念菩提樹，觀樹以起不瞬眼覩，得歡喜食離餘食想；七日夜住，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪童子！若當來世一切十方諸佛、如來亦菩提樹下坐，得阿耨多羅三藐三菩提及得一切種智不可思議，乃至最大不可思議如來境界。彼佛、如來亦發不可思議之心念菩提樹，觀樹以起不瞬眼覩，得歡喜食離餘食想；七日夜住，亦復如是。

「智輪童子！若今現在一切十方諸佛住世乃至說法，彼佛、如來亦菩提樹下坐，得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智已，亦如是念，乃至最大不可思議如來境界。彼佛、如來得不可思議心已，從菩提樹下起，以不瞬眼觀菩提樹，得歡喜食離餘飲食；七日夜住，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪童子！若今現在一切十方諸佛住世乃至說法，彼佛、如來亦菩提樹下坐，得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智已，亦如是念，乃至最大不可思議如來境界。彼佛、如來得不可思議心已，從菩提樹下起，以不瞬眼觀菩提樹，得歡喜食離餘飲食；七日夜住，亦復如是。」

爾時，智輪大海辯才童子復白佛言：「世尊！云何如來及一切佛、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智已，作如是念不可思議亦如是觀，對菩提樹不瞬眼視，得歡喜食離餘飲食，或二七日住於是處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智輪大海辯才童子復白佛言：「世尊！云何如來及一切佛、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智已，作如是念不可思議亦如是觀，對菩提樹不瞬眼視，得歡喜食離餘飲食，或二七日住於是處？」

佛告智輪童子言：「善男子！非一切多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，對菩提樹七日七夜不瞬眼住。智輪童子！有諸佛、如來得阿耨多羅三藐三菩提，覺已乃至入於無漏涅槃，於此時間不可思議、念佛境界不可思議。智輪童子！此之方便，如是當知：諸佛常念不可思議諸佛境界、最大不可思議如來境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪童子言：「善男子！非一切多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，對菩提樹七日七夜不瞬眼住。智輪童子！有諸佛、如來得阿耨多羅三藐三菩提，覺已乃至入於無漏涅槃，於此時間不可思議、念佛境界不可思議。智輪童子！此之方便，如是當知：諸佛常念不可思議諸佛境界、最大不可思議如來境界。」

智輪童子復白佛言：「世尊！如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀所有境界多少云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子復白佛言：「世尊！如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀所有境界多少云何？」

佛告智輪：「諸佛境界依如一切眾生境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪：「諸佛境界依如一切眾生境界。」

智輪童子復白佛言：「世尊！一切眾生境界多少？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子復白佛言：「世尊！一切眾生境界多少？」

佛告智輪：「如是一切諸佛境界，此名一切眾生境界。又復，智輪！汝今當知：諸佛境界及以一切眾生境界，此二境界是一法界，無有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪：「如是一切諸佛境界，此名一切眾生境界。又復，智輪！汝今當知：諸佛境界及以一切眾生境界，此二境界是一法界，無有差別。」

智輪童子復白佛言：「世尊！云何名佛？何者是法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子復白佛言：「世尊！云何名佛？何者是法？」

佛告智輪：「汝今當知：一切眾生名為佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪：「汝今當知：一切眾生名為佛法。」

智輪復問：「眾生何者？云何是名佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪復問：「眾生何者？云何是名佛？」

佛告智輪：「眾生界者，當知此義是佛境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪：「眾生界者，當知此義是佛境界。」

佛告智輪：「我今問汝，隨汝意答。云何名心？何因緣故如來得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪：「我今問汝，隨汝意答。云何名心？何因緣故如來得阿耨多羅三藐三菩提？」

智輪童子答言：「世尊！一切眾生自體性故，多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子答言：「世尊！一切眾生自體性故，多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀。」

爾時，世尊復更重問智輪童子言：「智輪！汝意云何？汝知如來智慧云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復更重問智輪童子言：「智輪！汝意云何？汝知如來智慧云何？」

智輪童子即答佛言：「一切眾生境界知故，多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀智慧具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子即答佛言：「一切眾生境界知故，多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀智慧具足。」

佛告智輪：「汝當知此：如是方便，無量諸佛、如來境界與諸眾生境界一種，若有一切眾生境界即佛境界。如是，一切如來境界及以一切眾生境界，是一境界，無二、無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪：「汝當知此：如是方便，無量諸佛、如來境界與諸眾生境界一種，若有一切眾生境界即佛境界。如是，一切如來境界及以一切眾生境界，是一境界，無二、無別。」

爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！如我解佛所說義趣，知於諸佛不異眾生，一切眾生亦即如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！如我解佛所說義趣，知於諸佛不異眾生，一切眾生亦即如來。」

佛時印可智輪童子言：「善哉，善哉。智輪童子！汝今善知如來語義。又亦曾於過去無量恒河沙等佛、世尊所植眾德本、聞佛所說微妙法門、日夜長修般若波羅蜜，恒於生世得義辯才、得法辯才、得辭辯才、得樂說辯才，為諸眾生問答無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時印可智輪童子言：「善哉，善哉。智輪童子！汝今善知如來語義。又亦曾於過去無量恒河沙等佛、世尊所植眾德本、聞佛所說微妙法門、日夜長修般若波羅蜜，恒於生世得義辯才、得法辯才、得辭辯才、得樂說辯才，為諸眾生問答無礙。」

爾時，智輪大海辯才童子復白佛言：「世尊！云何如來及諸菩薩摩訶薩等，能作如是，得如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智，達了覺知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智輪大海辯才童子復白佛言：「世尊！云何如來及諸菩薩摩訶薩等，能作如是，得如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智，達了覺知？」

如是問已，佛即告言：「智輪童子！我於般若波羅蜜中不亂心行。智輪童子！以不亂心行般若故，菩薩摩訶薩能作如是得如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、佛智、大智、一切種智，如是覺知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是問已，佛即告言：「智輪童子！我於般若波羅蜜中不亂心行。智輪童子！以不亂心行般若故，菩薩摩訶薩能作如是得如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、佛智、大智、一切種智，如是覺知。」

智輪童子復白佛言：「世尊！云何如來及諸菩薩摩訶薩等，於般若波羅蜜中行，行已亦不捨想不想中行、亦非想證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子復白佛言：「世尊！云何如來及諸菩薩摩訶薩等，於般若波羅蜜中行，行已亦不捨想不想中行、亦非想證？」

佛告智輪：「此中菩薩摩訶薩等行般若波羅蜜時，眼中行、色中行、耳中行、聲中行、鼻中行、香中行、舌中行、味中行、身中行、觸中行、意中行、法中行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪：「此中菩薩摩訶薩等行般若波羅蜜時，眼中行、色中行、耳中行、聲中行、鼻中行、香中行、舌中行、味中行、身中行、觸中行、意中行、法中行。」

智輪童子言：「云何眼中行、色中行、耳中行、聲中行、鼻中行、香中行、舌中行、味中行、身中行、觸中行、意中行、法中行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子言：「云何眼中行、色中行、耳中行、聲中行、鼻中行、香中行、舌中行、味中行、身中行、觸中行、意中行、法中行？」

佛言：「智輪！菩薩摩訶薩眼色中行，當知此眼為色作礙；耳為聲礙、鼻為香礙、舌為味礙、身為觸礙、意為法礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪！菩薩摩訶薩眼色中行，當知此眼為色作礙；耳為聲礙、鼻為香礙、舌為味礙、身為觸礙、意為法礙。」

智輪言：「云何眼為色礙，乃至云何意為法礙？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪言：「云何眼為色礙，乃至云何意為法礙？」

佛言：「智輪！眼緣色故，心生歡喜、或生苦惱、或生捨受；心取著故，起貪、瞋、癡，因緣和合，造身、口、意種種諸業；造此業已，生於地獄、餓鬼、畜生、及阿修羅、天、人六道為依止處。彼中眼、色果報出生，受此報故，愚癡之人於當來世苦惱增廣。如是去來循環不息，以是果故，眾苦不斷。何以故？於流轉中不見出道。凡夫眾生愚癡顛倒，不知如是耳因緣聲，乃至不知意因緣法，廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪！眼緣色故，心生歡喜、或生苦惱、或生捨受；心取著故，起貪、瞋、癡，因緣和合，造身、口、意種種諸業；造此業已，生於地獄、餓鬼、畜生、及阿修羅、天、人六道為依止處。彼中眼、色果報出生，受此報故，愚癡之人於當來世苦惱增廣。如是去來循環不息，以是果故，眾苦不斷。何以故？於流轉中不見出道。凡夫眾生愚癡顛倒，不知如是耳因緣聲，乃至不知意因緣法，廣說如上。

「智慧之人應當至心諦觀：『此眼，眼為是誰？何者是眼？』推覓眼義及非眼義；如是，色義、色非色義，乃至耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法義及非義，一切皆覓都無所見。智者如是諦思惟已，眼義不見、非眼義亦不見、眼非眼義一切不見，乃至色義不見、非色義亦不見、色非色義一切不見；如是，耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法，如是法義不見、非法義亦不見、法非法義亦復不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智慧之人應當至心諦觀：『此眼，眼為是誰？何者是眼？』推覓眼義及非眼義；如是，色義、色非色義，乃至耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法義及非義，一切皆覓都無所見。智者如是諦思惟已，眼義不見、非眼義亦不見、眼非眼義一切不見，乃至色義不見、非色義亦不見、色非色義一切不見；如是，耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法，如是法義不見、非法義亦不見、法非法義亦復不見。

「時彼行人不見眼、已離於眼義、亦復不見是眼非眼，不見是色、不見離色、亦復不見是色非色；如是，耳非耳、耳非非耳，聲非聲、聲非非聲，鼻非鼻、鼻非非鼻，香非香、香非非香，舌非舌、舌非非舌，味非味、味非非味，身非身、身非非身，觸非觸、觸非非觸，意非意、意非非意，法非法、法非非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼行人不見眼、已離於眼義、亦復不見是眼非眼，不見是色、不見離色、亦復不見是色非色；如是，耳非耳、耳非非耳，聲非聲、聲非非聲，鼻非鼻、鼻非非鼻，香非香、香非非香，舌非舌、舌非非舌，味非味、味非非味，身非身、身非非身，觸非觸、觸非非觸，意非意、意非非意，法非法、法非非法。

「又復，眼者不覺、非眼者亦不覺、眼非眼亦不覺；如是，色不覺、非色亦不覺、色非色亦不覺，耳不覺、非耳亦不覺、耳非耳亦不覺，聲不覺、非聲亦不覺、聲非聲亦不覺，鼻不覺、非鼻亦不覺、鼻非鼻亦不覺，香不覺、非香亦不覺、香非香亦不覺，舌不覺、非舌亦不覺、舌非舌亦不覺，味不覺、非味亦不覺、味非味亦不覺，身不覺、非身亦不覺、身非身亦不覺，觸不覺、非觸亦不覺、觸非觸亦不覺，意不覺、非意亦不覺、意非意亦不覺，法不覺、非法亦不覺、法非法亦不覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，眼者不覺、非眼者亦不覺、眼非眼亦不覺；如是，色不覺、非色亦不覺、色非色亦不覺，耳不覺、非耳亦不覺、耳非耳亦不覺，聲不覺、非聲亦不覺、聲非聲亦不覺，鼻不覺、非鼻亦不覺、鼻非鼻亦不覺，香不覺、非香亦不覺、香非香亦不覺，舌不覺、非舌亦不覺、舌非舌亦不覺，味不覺、非味亦不覺、味非味亦不覺，身不覺、非身亦不覺、身非身亦不覺，觸不覺、非觸亦不覺、觸非觸亦不覺，意不覺、非意亦不覺、意非意亦不覺，法不覺、非法亦不覺、法非法亦不覺。

「如是，捨離眼因緣故則色不生，色不生故離眼及色，既離眼、色，則無有愛及以不愛。如是，離於愛、不愛故，何處更有愛、不愛生？離愛、不愛故，無和合；和合無故，名為不著，亦名無礙，當知即是無障礙智。云何名為無障礙智？無礙智者，無量一切眾生眼，如是一切智眼，無量一切眾生色，如是一切智色。如是，一切眾生眼者，一切智眼者；一切眾生色者，一切智色者；此二種法是一無異。此非覺故，如是，耳、聲、乃至鼻、香、舌、味、身、觸、意、法一切不生。因緣離故則無有愛；無有愛故，法中不行；法不行故，故無障礙；離障礙故，無有染著；無染著故，是故離障；以離障故，無礙智生。智因緣故，無量一切眾生心，如是一切智心，無量一切眾生法，如是一切智法；如是，一切眾生心、一切智心，如是一切眾生法、一切智法，此二種法是一無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，捨離眼因緣故則色不生，色不生故離眼及色，既離眼、色，則無有愛及以不愛。如是，離於愛、不愛故，何處更有愛、不愛生？離愛、不愛故，無和合；和合無故，名為不著，亦名無礙，當知即是無障礙智。云何名為無障礙智？無礙智者，無量一切眾生眼，如是一切智眼，無量一切眾生色，如是一切智色。如是，一切眾生眼者，一切智眼者；一切眾生色者，一切智色者；此二種法是一無異。此非覺故，如是，耳、聲、乃至鼻、香、舌、味、身、觸、意、法一切不生。因緣離故則無有愛；無有愛故，法中不行；法不行故，故無障礙；離障礙故，無有染著；無染著故，是故離障；以離障故，無礙智生。智因緣故，無量一切眾生心，如是一切智心，無量一切眾生法，如是一切智法；如是，一切眾生心、一切智心，如是一切眾生法、一切智法，此二種法是一無異。

「智輪童子！般若波羅蜜中如是行，非想中行、亦非離想中行，非想中證、亦非離想中證。智輪童子！此名一切眾生心、一切眾生法、一切智心、一切智法平等智相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪童子！般若波羅蜜中如是行，非想中行、亦非離想中行，非想中證、亦非離想中證。智輪童子！此名一切眾生心、一切眾生法、一切智心、一切智法平等智相。」

爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！無生法者，如來眼、耳、鼻、舌、身、意，此六種識，其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！無生法者，如來眼、耳、鼻、舌、身、意，此六種識，其義云何？」

佛告智輪言：「無生者，眼識等空，本無有物。其中推覔一箇物無，是故不生；以不生故，故空無物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪言：「無生者，眼識等空，本無有物。其中推覔一箇物無，是故不生；以不生故，故空無物。

「智輪童子！譬如虛空本來不生，不生故，無滅；滅無故，無物；可離故，名虛空。如是，一切眾生、一切眾生法亦不生；不生故，無滅；亦無離物故，一切眾生、一切眾生法猶如虛空，一種無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪童子！譬如虛空本來不生，不生故，無滅；滅無故，無物；可離故，名虛空。如是，一切眾生、一切眾生法亦不生；不生故，無滅；亦無離物故，一切眾生、一切眾生法猶如虛空，一種無異。

「智輪童子！一切眾生、一切眾生法猶如虛空，不生、不滅，不動、不亂，非彼、非此，不染煩惱、非寂滅離。如是，不生、不滅，不動、不亂，非彼、非此，不染煩惱、非寂滅離，非一、非異，虛空如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪童子！一切眾生、一切眾生法猶如虛空，不生、不滅，不動、不亂，非彼、非此，不染煩惱、非寂滅離。如是，不生、不滅，不動、不亂，非彼、非此，不染煩惱、非寂滅離，非一、非異，虛空如是。

「智輪童子！一切眾生、一切眾生法，不生、不滅，非動、非亂，非彼、非此，不染煩惱、非寂滅離。如是，過去、當來、現在諸佛、如來，非生、非滅，不動、不亂，非彼、非此，不染煩惱、非寂滅離。此名法住、亦名法行，如如非異、如如非不異，如如湛然常住，無有遷動，同一法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪童子！一切眾生、一切眾生法，不生、不滅，非動、非亂，非彼、非此，不染煩惱、非寂滅離。如是，過去、當來、現在諸佛、如來，非生、非滅，不動、不亂，非彼、非此，不染煩惱、非寂滅離。此名法住、亦名法行，如如非異、如如非不異，如如湛然常住，無有遷動，同一法界。」

爾時，智輪大海辯才童子復白佛言：「世尊！幾許如來已過於世？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智輪大海辯才童子復白佛言：「世尊！幾許如來已過於世？」

佛告智輪童子：「如恒河沙等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪童子：「如恒河沙等。」

智輪又問：「幾許如來當來出生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪又問：「幾許如來當來出生？」

佛言：「智輪！如恒河沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪！如恒河沙。」

智輪又問：「幾許如來現在說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪又問：「幾許如來現在說法？」

佛言：「智輪童子！亦如恒河沙等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪童子！亦如恒河沙等。」

智輪童子重白佛言：「世尊！過去如來已入涅槃，實難再覩；當來諸佛未出世間，不可預見；現在世尊正住教化，未入涅槃。彼佛如如，非異如如、非不異如如，常恒、常常、住不異法，其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子重白佛言：「世尊！過去如來已入涅槃，實難再覩；當來諸佛未出世間，不可預見；現在世尊正住教化，未入涅槃。彼佛如如，非異如如、非不異如如，常恒、常常、住不異法，其義云何？」

作是問已，佛答：「智輪！此是佛智。智輪！當知如是言說是世間法、非第一義。真如法中有是言說，亦非言說所可覺知，是佛智力之所知覺。智輪童子！此名佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是問已，佛答：「智輪！此是佛智。智輪！當知如是言說是世間法、非第一義。真如法中有是言說，亦非言說所可覺知，是佛智力之所知覺。智輪童子！此名佛智。

「云何力智？如一切眾生平等故，一切法平等；一切法平等故，一切眾生平等如如。不異如如、非不異如如，此名菩薩摩訶薩第一如來力；是力因緣故，處、非處如實知。云何名為是處、非處？有因緣處此名為處，離於因緣是名非處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何力智？如一切眾生平等故，一切法平等；一切法平等故，一切眾生平等如如。不異如如、非不異如如，此名菩薩摩訶薩第一如來力；是力因緣故，處、非處如實知。云何名為是處、非處？有因緣處此名為處，離於因緣是名非處。

「又復，智輪童子！於汝意云何？如過去世已皆盡滅，不可得見、不可得知；過去眾生造三業行亦復過去，為有、為無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，智輪童子！於汝意云何？如過去世已皆盡滅，不可得見、不可得知；過去眾生造三業行亦復過去，為有、為無？」

智輪童子答佛言：「有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子答佛言：「有。」

佛告智輪：「汝意云何？當來世中諸法未生，不可得見、不可得知、無有一物。彼當來中三種行業眾生有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪：「汝意云何？當來世中諸法未生，不可得見、不可得知、無有一物。彼當來中三種行業眾生有不？」

智輪童子答佛言：「有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子答佛言：「有。」

佛告智輪：「汝意云何？現在世中現有眾生可見、可知，彼三業行眾生有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪：「汝意云何？現在世中現有眾生可見、可知，彼三業行眾生有不？」

智輪童子答佛言：「有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子答佛言：「有。」

佛告：「智輪！云何為有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告：「智輪！云何為有？」

智輪童子言：「世尊！過去之世雖復滅謝，然諸眾生所造三種業行不亡；又復，當來雖復未有、未生、未見，不覺、不知，以因緣故，未來世中有三業行；今現在世因緣起故、眾生生故、三業作故，如是種種有諸業行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子言：「世尊！過去之世雖復滅謝，然諸眾生所造三種業行不亡；又復，當來雖復未有、未生、未見，不覺、不知，以因緣故，未來世中有三業行；今現在世因緣起故、眾生生故、三業作故，如是種種有諸業行。」

佛言：「如是。智輪童子！過去世中一切種智故，有過去佛；當來世中一切種智故，有當來佛；現在世中一切種智諸因緣故，現在有佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。智輪童子！過去世中一切種智故，有過去佛；當來世中一切種智故，有當來佛；現在世中一切種智諸因緣故，現在有佛。

「又復，云何是處、非處離依止故，無處、非處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，云何是處、非處離依止故，無處、非處？」

佛言：「智輪童子！於汝意云何？如過去虛空悉皆盡滅，無去、異去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪童子！於汝意云何？如過去虛空悉皆盡滅，無去、異去？」

智輪童子言：「不也。世尊！何以故？離依止故，過去虛空，處、非處盡故、不淨故、不異故、不動不動法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子言：「不也。世尊！何以故？離依止故，過去虛空，處、非處盡故、不淨故、不異故、不動不動法故。」

佛言：「智輪童子！於汝意云何？如當來虛空未生、未覩、不見、不記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪童子！於汝意云何？如當來虛空未生、未覩、不見、不記？」

智輪童子言：「不也。世尊！何以故？如是離依止故，處、非處當來不異去，不動不動法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子言：「不也。世尊！何以故？如是離依止故，處、非處當來不異去，不動不動法故。」

「如是，現在虛空不盡、不異、不滅、不動不動法。智輪童子！如是，過去諸佛、如來不依止故，不盡、不去、不異、不滅、不動不動法；如是，當來諸佛、如來不依止故，未生、未有、亦非相隨和合而有非餘處、有非動非動法；如是，現在諸佛、如來住真實行，了達見常，常住不動，是處、非是處如實悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，現在虛空不盡、不異、不滅、不動不動法。智輪童子！如是，過去諸佛、如來不依止故，不盡、不去、不異、不滅、不動不動法；如是，當來諸佛、如來不依止故，未生、未有、亦非相隨和合而有非餘處、有非動非動法；如是，現在諸佛、如來住真實行，了達見常，常住不動，是處、非是處如實悉知。

「智輪童子！菩薩摩訶薩當知：此名諸佛第一處力，是力因緣，佛智所覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪童子！菩薩摩訶薩當知：此名諸佛第一處力，是力因緣，佛智所覺。」

智輪童子復白佛言：「世尊！一切世間無有能信如來此事。又，佛種智猶如虛空，一種無異，不生、不老，不死、不亂，非當來生、非煩惱、非寂滅。法界體性真實中住，如如平等，此如是法。佛轉法輪，見諸眾生生、老、病、死，故彼處生煩惱寂滅業因、業果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子復白佛言：「世尊！一切世間無有能信如來此事。又，佛種智猶如虛空，一種無異，不生、不老，不死、不亂，非當來生、非煩惱、非寂滅。法界體性真實中住，如如平等，此如是法。佛轉法輪，見諸眾生生、老、病、死，故彼處生煩惱寂滅業因、業果。」

作是問已，佛答智輪童子言：「如是如是。智輪童子！一切世間無有能信、真實難信，此中唯獨如來證知，又不退轉諸大菩薩摩訶薩等，曾於過去無量佛所植眾德本乃能信此。智輪童子！此處如是，最大難信。若有如來阿耨多羅三藐三菩提覺已如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智，智輪童子！此名如來，一切世間不可信。如虛空無有異，一切眾生一切法。如來說法及轉法輪說於有生，其中亦無有生可說；說於老事亦無有老、說於患事亦無有患、說於死事亦無有死、說於漏事亦無有漏；說非彼生、非彼生事亦復是無；說染煩惱，染事亦無；說於寂滅，寂滅亦無；說於涅槃，亦無眾生入涅槃者。智輪童子！此是如來，一切世間叵信、難信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是問已，佛答智輪童子言：「如是如是。智輪童子！一切世間無有能信、真實難信，此中唯獨如來證知，又不退轉諸大菩薩摩訶薩等，曾於過去無量佛所植眾德本乃能信此。智輪童子！此處如是，最大難信。若有如來阿耨多羅三藐三菩提覺已如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智，智輪童子！此名如來，一切世間不可信。如虛空無有異，一切眾生一切法。如來說法及轉法輪說於有生，其中亦無有生可說；說於老事亦無有老、說於患事亦無有患、說於死事亦無有死、說於漏事亦無有漏；說非彼生、非彼生事亦復是無；說染煩惱，染事亦無；說於寂滅，寂滅亦無；說於涅槃，亦無眾生入涅槃者。智輪童子！此是如來，一切世間叵信、難信。

「一切眾生本無有名，假名故說；本無言語，假說置言；本無文字，假立文字。何以故？文字句說，一切世間種種差別能得知故，智輪童子！是一切法名字句味，一切先無今假說有。智輪童子！如來法輪亦復如是，先無今有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生本無有名，假名故說；本無言語，假說置言；本無文字，假立文字。何以故？文字句說，一切世間種種差別能得知故，智輪童子！是一切法名字句味，一切先無今假說有。智輪童子！如來法輪亦復如是，先無今有。

「智輪童子！諸佛、如來轉於法輪，為二大事因緣故轉。何者是二大事因緣？如來世尊轉法輪時，一、眾生加，二者、法加。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪童子！諸佛、如來轉於法輪，為二大事因緣故轉。何者是二大事因緣？如來世尊轉法輪時，一、眾生加，二者、法加。

「智輪童子！於汝意云何？眾生有生，此可說不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪童子！於汝意云何？眾生有生，此可說不？」

智輪童子言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子言：「不也。世尊！」

時佛復告智輪童子：「於汝意云何？若諸眾生是不生者，法是可生，可說以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛復告智輪童子：「於汝意云何？若諸眾生是不生者，法是可生，可說以不？」

智輪童子言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪童子言：「不也。世尊！」

佛告智輪童子：「眾生名離因緣，眾生相亦非生；眾生相非生故，一切法、一切法相亦復不生，此不生法名一切智。以是一切智慧力故，聞於釋迦如來名已，此三千大千世界六種震動；當於是時十方一切諸佛剎土悉皆震動，如是世界諸佛眾中出，大蓮華各各遍覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪童子：「眾生名離因緣，眾生相亦非生；眾生相非生故，一切法、一切法相亦復不生，此不生法名一切智。以是一切智慧力故，聞於釋迦如來名已，此三千大千世界六種震動；當於是時十方一切諸佛剎土悉皆震動，如是世界諸佛眾中出，大蓮華各各遍覆。

「智輪童子！無量一切眾生眼如是一切智眼、無量一切眾生色如是一切智色。如是，一切眾生眼，一切智眼；如是，一切眾生色，一切智色；此之二種當知是一非二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪童子！無量一切眾生眼如是一切智眼、無量一切眾生色如是一切智色。如是，一切眾生眼，一切智眼；如是，一切眾生色，一切智色；此之二種當知是一非二。

「法界如是，一切眾生受、一切眾生想、一切眾生行、一切眾生識、一切眾生名，此名如來名。無量一切眾生色入於色陰，名如來色，此色名一切智、亦名一切見、亦名一切識、一切智。是故，一切種智不取智相、亦不著智，是名一切智、亦名一切識、亦名一切見佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法界如是，一切眾生受、一切眾生想、一切眾生行、一切眾生識、一切眾生名，此名如來名。無量一切眾生色入於色陰，名如來色，此色名一切智、亦名一切見、亦名一切識、一切智。是故，一切種智不取智相、亦不著智，是名一切智、亦名一切識、亦名一切見佛眼。

「如是，見一切色亦不取相：『我眼能見彼。』如是，色乃至心法、識亦如是，如來不作是念：『是非識。』不如是念：『是我識。』何以故？眼非覺故、色非覺故，亦非覺事，乃至非覺心故、非覺法故。一切眼見事，如來見者一切知見；耳中一切響應者，一切聲聞；鼻中一切氣熏者，一切香嗅；舌中一切甞者，一切味知；身中一切摩觸者，一切覺知；意中一切識緣者，一切法得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，見一切色亦不取相：『我眼能見彼。』如是，色乃至心法、識亦如是，如來不作是念：『是非識。』不如是念：『是我識。』何以故？眼非覺故、色非覺故，亦非覺事，乃至非覺心故、非覺法故。一切眼見事，如來見者一切知見；耳中一切響應者，一切聲聞；鼻中一切氣熏者，一切香嗅；舌中一切甞者，一切味知；身中一切摩觸者，一切覺知；意中一切識緣者，一切法得。

「又復，如來如是念者：『眼中一切諸色皆見、眼中一切諸聲皆聞、眼中一切諸香皆嗅、眼中一切諸味皆甞、眼中一切諸觸皆覺、眼中一切諸法皆緣。』如是，智輪！如來心中一切色見、一切聲聞、一切香嗅、一切味甞、一切觸覺、一切法緣，一切眾生順故，一切種智能如是作智因緣故。智輪童子！如是方便，當知如來亦一切智、亦一切見、亦一切識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，如來如是念者：『眼中一切諸色皆見、眼中一切諸聲皆聞、眼中一切諸香皆嗅、眼中一切諸味皆甞、眼中一切諸觸皆覺、眼中一切諸法皆緣。』如是，智輪！如來心中一切色見、一切聲聞、一切香嗅、一切味甞、一切觸覺、一切法緣，一切眾生順故，一切種智能如是作智因緣故。智輪童子！如是方便，當知如來亦一切智、亦一切見、亦一切識。」

爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！如我解佛所說義趣，眼亦如來一切種智、色亦如來一切種智；如是，耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法亦悉如來一切種智。是故，如來一切識、一切見、一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！如我解佛所說義趣，眼亦如來一切種智、色亦如來一切種智；如是，耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法亦悉如來一切種智。是故，如來一切識、一切見、一切智。」

爾時，佛告智輪大海辯才童子言：「善男子！汝見如來一切身、一切智、法平等智，何者是因緣？菩薩摩訶薩一切眾生眼智、眼煩惱智、眼寂滅智、眼煩惱寂滅智，耳智、耳煩惱智、耳寂滅智、耳煩惱寂滅智，鼻智、鼻煩惱智、鼻寂滅智、鼻煩惱寂滅智，舌智、舌煩惱智、舌寂滅智、舌煩惱寂滅智，身智、身煩惱智、身寂滅智、身煩惱寂滅智，意智、意煩惱智、意寂滅智、意煩惱寂滅智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告智輪大海辯才童子言：「善男子！汝見如來一切身、一切智、法平等智，何者是因緣？菩薩摩訶薩一切眾生眼智、眼煩惱智、眼寂滅智、眼煩惱寂滅智，耳智、耳煩惱智、耳寂滅智、耳煩惱寂滅智，鼻智、鼻煩惱智、鼻寂滅智、鼻煩惱寂滅智，舌智、舌煩惱智、舌寂滅智、舌煩惱寂滅智，身智、身煩惱智、身寂滅智、身煩惱寂滅智，意智、意煩惱智、意寂滅智、意煩惱寂滅智。」

佛說是經已，一切比丘、一切菩薩，天、人、阿修羅、乾闥婆一切大眾，聞佛說法，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，一切比丘、一切菩薩，天、人、阿修羅、乾闥婆一切大眾，聞佛說法，歡喜奉行。