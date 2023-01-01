力莊嚴三昧經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力莊嚴三昧經卷中

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

爾時，佛告長老阿難：「汝今可喚諸比丘集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告長老阿難：「汝今可喚諸比丘集。」

是時阿難受佛教已，即歷處處告諸比丘說如是言：「汝等當知：世尊導師今命於汝，汝等當往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時阿難受佛教已，即歷處處告諸比丘說如是言：「汝等當知：世尊導師今命於汝，汝等當往。」

時諸比丘聞是語已，一切皆往，見佛坐於師子座上，光顏挺特、威德最尊，合掌低頭頂禮佛足，禮畢右遶各向蓮華座中而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘聞是語已，一切皆往，見佛坐於師子座上，光顏挺特、威德最尊，合掌低頭頂禮佛足，禮畢右遶各向蓮華座中而坐。

爾時，三千大千世界一切遍滿諸妙蓮華，其華開敷皆如寶座。又，此世界天栴檀樹、曼陀羅樹、天眾香樹，是諸林木一切皆各高七多羅。彼樹枝葉悉是蓮華，諸蓮華中皆滿菩薩結加趺坐，及此五百羅漢聲聞皆亦結加坐蓮華座，乃至有頂一切天、龍宮殿林苑悉有蓮華，亦各皆坐蓮華之上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界一切遍滿諸妙蓮華，其華開敷皆如寶座。又，此世界天栴檀樹、曼陀羅樹、天眾香樹，是諸林木一切皆各高七多羅。彼樹枝葉悉是蓮華，諸蓮華中皆滿菩薩結加趺坐，及此五百羅漢聲聞皆亦結加坐蓮華座，乃至有頂一切天、龍宮殿林苑悉有蓮華，亦各皆坐蓮華之上。

時此三千大千世界如是種種天香、栴檀和合普熏，芬芳充遍。聞者愛樂，悅樂熙怡；香風觸身清涼調適，能令眾生各皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此三千大千世界如是種種天香、栴檀和合普熏，芬芳充遍。聞者愛樂，悅樂熙怡；香風觸身清涼調適，能令眾生各皆歡喜。

爾時，如來在師子座入於影現三昧之中。以是三昧神力因緣，東方一切諸佛剎中所有眾生皆作是念：「如來、世尊今獨對我，憐愍於我、知於我心、解我言語；以知我心、憐愍我故，稱於我心為我說法，不為餘人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來在師子座入於影現三昧之中。以是三昧神力因緣，東方一切諸佛剎中所有眾生皆作是念：「如來、世尊今獨對我，憐愍於我、知於我心、解我言語；以知我心、憐愍我故，稱於我心為我說法，不為餘人。」

如是，南方、西方、北方、四維、上、下一切眾生乃至有頂諸天、龍、神皆如是念：「佛獨對我，不對餘人。」說法、知心，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，南方、西方、北方、四維、上、下一切眾生乃至有頂諸天、龍、神皆如是念：「佛獨對我，不對餘人。」說法、知心，亦復如是。

爾時，文殊師利童子於蓮華上恭敬起立，偏袒右肩向於如來，一心頂禮，長跪合掌而白佛言：「大聖世尊！一切世間愚癡眾生不信如是深妙之語：如來、世尊、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀菩提覺了得如來智、自在智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子於蓮華上恭敬起立，偏袒右肩向於如來，一心頂禮，長跪合掌而白佛言：「大聖世尊！一切世間愚癡眾生不信如是深妙之語：如來、世尊、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀菩提覺了得如來智、自在智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智。」

佛言：「如是如是。文殊師利！一切世間不可思議；如是，多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺了及如來智乃至一切種智，亦復如是不可思議。諦聽諦聽，文殊師利！譬如世間有於一人，以如恒河沙等三千大千世界土地盡末作塵，如是諸塵合為一聚，以口一吹各令舊塵還復本剎，如先不異無有虧盈。於意云何？文殊師利！是可信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。文殊師利！一切世間不可思議；如是，多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺了及如來智乃至一切種智，亦復如是不可思議。諦聽諦聽，文殊師利！譬如世間有於一人，以如恒河沙等三千大千世界土地盡末作塵，如是諸塵合為一聚，以口一吹各令舊塵還復本剎，如先不異無有虧盈。於意云何？文殊師利！是可信不？」

文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」

佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。

「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有災水——其波濤涌乃至二禪——盡皆掬取，悉內於一小藕孔中；既內中已，而是藕根不大、不破。於意云何？文殊師利！是可信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有災水——其波濤涌乃至二禪——盡皆掬取，悉內於一小藕孔中；既內中已，而是藕根不大、不破。於意云何？文殊師利！是可信不？」

文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」

佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。

「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有劫火——其炎猛熾乃至梵天——彼一切火并其烟炎盡皆吸取內自腹中；如是竟已，或復食於一箇小棗、或一胡麻、及一粳米，壽命住世逕恒沙劫，身不被燒、又亦不死。於意云何？文殊師利！是可信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有劫火——其炎猛熾乃至梵天——彼一切火并其烟炎盡皆吸取內自腹中；如是竟已，或復食於一箇小棗、或一胡麻、及一粳米，壽命住世逕恒沙劫，身不被燒、又亦不死。於意云何？文殊師利！是可信不？」

文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」

佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。

「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有一切四方、四維、及以上下毘嵐猛吹，一切風輪盡皆和合，以手遮取置於一箇小芥子中，而是芥子不大、不寬、不迮、不毀。於意云何？文殊師利！是可信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有一切四方、四維、及以上下毘嵐猛吹，一切風輪盡皆和合，以手遮取置於一箇小芥子中，而是芥子不大、不寬、不迮、不毀。於意云何？文殊師利！是可信不？」

文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」

佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。

「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中一切虛空，其人欲一結加趺坐滿此虛空，或一劫住、或半劫住。於意云何？文殊師利！是可信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中一切虛空，其人欲一結加趺坐滿此虛空，或一劫住、或半劫住。於意云何？文殊師利！是可信不？」

文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」

佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。

「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有一切諸眾生心，是人如是以一念頃合此無量眾生之心置於一處，令成一心。於意云何？文殊師利！是可信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有一切諸眾生心，是人如是以一念頃合此無量眾生之心置於一處，令成一心。於意云何？文殊師利！是可信不？」

文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」

佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺了此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺了此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。」

爾時，智輪大海辯才童子於華座上偏袒右肩，胡跪合掌復白佛言：「世尊！多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，阿耨多羅三藐三菩提覺已，如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智，其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智輪大海辯才童子於華座上偏袒右肩，胡跪合掌復白佛言：「世尊！多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，阿耨多羅三藐三菩提覺已，如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智，其義云何？」

佛告智輪大海辯才童子言：「善男子！諦聽諦聽，善思念之，我當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪大海辯才童子言：「善男子！諦聽諦聽，善思念之，我當為汝分別解說。

「善男子！一切眾生平等故，一切法亦平等，此如來智；一切法平等故，一切眾生亦平等，此如如不異、如如實如如，智輪童子！當知此名如來智。是智因緣故，如來處智、非處智、處非處智，如來實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生平等故，一切法亦平等，此如來智；一切法平等故，一切眾生亦平等，此如如不異、如如實如如，智輪童子！當知此名如來智。是智因緣故，如來處智、非處智、處非處智，如來實知。

「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生自在生故，一切法亦自在生；一切法因緣自生故，一切眾生亦因緣自生。此如來智。何以故？一切眾生非自作、非他作，非過去、現在及以當來，推求不得。何以故？作者無故。無作者故，一切眾生過去世空、現在世空、當來亦空，眾生如是，無作者故。一切法亦如是，無過去、當來及現作者。何以故？作者悉無。若有說言：『有作者』者，當知是人虛誑妄語。智輪童子！當知此名如來自在智。是智因緣故，一切行業所趣，如來實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生自在生故，一切法亦自在生；一切法因緣自生故，一切眾生亦因緣自生。此如來智。何以故？一切眾生非自作、非他作，非過去、現在及以當來，推求不得。何以故？作者無故。無作者故，一切眾生過去世空、現在世空、當來亦空，眾生如是，無作者故。一切法亦如是，無過去、當來及現作者。何以故？作者悉無。若有說言：『有作者』者，當知是人虛誑妄語。智輪童子！當知此名如來自在智。是智因緣故，一切行業所趣，如來實知。

「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生不可思議智故，如一切眾生不可思議智，如是，一切法亦不可思議智故，如一切法不可思議智；如是，一切眾生不可思議知、亦一切法不可思議知。何以故？非一切眾生彼意識可見、可知。猶如虛空，無有別異、不可覺知，一切眾生真實體性不可思量。如是，一切眾生實義因緣不可思議故，一切法亦不可思議；如一切法不可思議故，如是，一切眾生亦不可思議。智輪童子！當知此名如來不可思議智。是智因緣故，過去、現在及以當來一切垢淨因緣、果報，如來實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生不可思議智故，如一切眾生不可思議智，如是，一切法亦不可思議智故，如一切法不可思議智；如是，一切眾生不可思議知、亦一切法不可思議知。何以故？非一切眾生彼意識可見、可知。猶如虛空，無有別異、不可覺知，一切眾生真實體性不可思量。如是，一切眾生實義因緣不可思議故，一切法亦不可思議；如一切法不可思議故，如是，一切眾生亦不可思議。智輪童子！當知此名如來不可思議智。是智因緣故，過去、現在及以當來一切垢淨因緣、果報，如來實知。

「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生不可量故，一切法亦不可量智；一切法不可量故，一切眾生亦不可量智。何以故？非一切眾生心意識不可見、不可知，如虛空不可稱、如一切眾生實義不可量。如是，一切眾生不可量故，一切法亦不可量；一切法不可量故，一切眾生亦不可量。智輪童子！當知此名如來不可思量智。是智因緣故，一切眾生，根精進差別眾生，如來實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生不可量故，一切法亦不可量智；一切法不可量故，一切眾生亦不可量智。何以故？非一切眾生心意識不可見、不可知，如虛空不可稱、如一切眾生實義不可量。如是，一切眾生不可量故，一切法亦不可量；一切法不可量故，一切眾生亦不可量。智輪童子！當知此名如來不可思量智。是智因緣故，一切眾生，根精進差別眾生，如來實知。

「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生平等故，一切法平等智；一切法平等故，亦一切眾生平等智。何以故？若涅槃體性與一切眾生有異者，則是譬喻不相應。當知：涅槃、眾生，一不二故，如一切眾生體性不異涅槃故，非不異如如。一切眾生平等故，一切法亦平等；一切法非平等故，亦一切眾生非平等智。智輪童子！當知此名如來無等等智。是無等等智因緣故，一切眾生無量界、種種界，如來實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生平等故，一切法平等智；一切法平等故，亦一切眾生平等智。何以故？若涅槃體性與一切眾生有異者，則是譬喻不相應。當知：涅槃、眾生，一不二故，如一切眾生體性不異涅槃故，非不異如如。一切眾生平等故，一切法亦平等；一切法非平等故，亦一切眾生非平等智。智輪童子！當知此名如來無等等智。是無等等智因緣故，一切眾生無量界、種種界，如來實知。

「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生不可數因緣故，亦一切法不可數智；一切法不可數因緣故，亦一切眾生不可數智。如法界體性不可數，如是，智輪大海辯才童子！一切眾生離自分故不可數，如是，一切法亦不可數；亦一切眾生不可數故，一切法不可數、乃至一切眾生不可數。智輪童子！當知此名如來不可數智。是不可數智因緣故，如來一切眾生種種樂心，如來實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生不可數因緣故，亦一切法不可數智；一切法不可數因緣故，亦一切眾生不可數智。如法界體性不可數，如是，智輪大海辯才童子！一切眾生離自分故不可數，如是，一切法亦不可數；亦一切眾生不可數故，一切法不可數、乃至一切眾生不可數。智輪童子！當知此名如來不可數智。是不可數智因緣故，如來一切眾生種種樂心，如來實知。

「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生阿僧祇因緣故，一切法阿僧祇智；如一切法阿僧祇因緣故，一切眾生阿僧祇智；亦一切眾生阿僧祇因緣故，一切法阿僧祇智。智輪童子！當知此名如來阿僧祇智。是阿僧祇智因緣故，如來一切禪定解脫及三摩提、三摩跋提、煩惱寂滅、起動、斷除，如來實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生阿僧祇因緣故，一切法阿僧祇智；如一切法阿僧祇因緣故，一切眾生阿僧祇智；亦一切眾生阿僧祇因緣故，一切法阿僧祇智。智輪童子！當知此名如來阿僧祇智。是阿僧祇智因緣故，如來一切禪定解脫及三摩提、三摩跋提、煩惱寂滅、起動、斷除，如來實知。

「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生大故，亦一切法大智；一切法大智故，亦一切眾生大智離於障礙。離障礙者，此名一切眾生名字；又，離障者名為離暗。離於暗者，此名體性照耀光明；照耀明者，於諸境界無有塵垢；無塵垢故，名離障礙。眾生大界一而無異，此名眾生體性大界；一切眾生大界因緣故，亦一切法離於塵垢不異故大；亦一切法大故，一切眾生大。可知離塵垢一切法離暗。若有說言：『一切有暗生』者，無有是處。智輪童子！此名如來離暗大智。亦大智因緣故，如來天眼見一切眾生生死，現在、當來天人中生、地獄、畜生、餓鬼中生，餘業因緣眾生受生，如來實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生大故，亦一切法大智；一切法大智故，亦一切眾生大智離於障礙。離障礙者，此名一切眾生名字；又，離障者名為離暗。離於暗者，此名體性照耀光明；照耀明者，於諸境界無有塵垢；無塵垢故，名離障礙。眾生大界一而無異，此名眾生體性大界；一切眾生大界因緣故，亦一切法離於塵垢不異故大；亦一切法大故，一切眾生大。可知離塵垢一切法離暗。若有說言：『一切有暗生』者，無有是處。智輪童子！此名如來離暗大智。亦大智因緣故，如來天眼見一切眾生生死，現在、當來天人中生、地獄、畜生、餓鬼中生，餘業因緣眾生受生，如來實知。

「復次，智輪大海辯才童子！如來知過去、現在、未來一切眾生因緣故，亦過去、現在、未來一切法如來智；亦過去、現在、未來一切法因緣故，亦過去、現在、未來一切眾生如來智。智輪！如過去、現在、未來三世法界叵見，爾時過去、現在、未來三世眾生界亦不可見；如過去、現在、未來眾生界叵見，爾時過去、現在、未來一切法界亦不可見。此不可見法性、法體、一切佛身及非佛身、眾生身等，一種無異。智輪童子！當知此名如來佛智。是智因緣故，一切三世所有生死，如來實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！如來知過去、現在、未來一切眾生因緣故，亦過去、現在、未來一切法如來智；亦過去、現在、未來一切法因緣故，亦過去、現在、未來一切眾生如來智。智輪！如過去、現在、未來三世法界叵見，爾時過去、現在、未來三世眾生界亦不可見；如過去、現在、未來眾生界叵見，爾時過去、現在、未來一切法界亦不可見。此不可見法性、法體、一切佛身及非佛身、眾生身等，一種無異。智輪童子！當知此名如來佛智。是智因緣故，一切三世所有生死，如來實知。

「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生一切智故，如來一切法一切種智；如來一切法一切智故，如來一切眾生一切種智；一切眾生一切智故，如來智；如來智因緣故，一切眾生一切智如來智。智輪童子！如一切眾生一切智故，如來智；如是，如來智，一切眾生一切智。如是，一切法一切智因緣故，如來一切智因緣故，乃至一切法一切智。如是，智輪！此過去、當來、現在佛，如來過去一切智、當來一切智、現在一切智，是智一切故，如來過去生義智、亦當來生義智、亦現在生義智。智輪！是名如來一切種智。是一切種智因緣故，如來漏盡智實智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生一切智故，如來一切法一切種智；如來一切法一切智故，如來一切眾生一切種智；一切眾生一切智故，如來智；如來智因緣故，一切眾生一切智如來智。智輪童子！如一切眾生一切智故，如來智；如是，如來智，一切眾生一切智。如是，一切法一切智因緣故，如來一切智因緣故，乃至一切法一切智。如是，智輪！此過去、當來、現在佛，如來過去一切智、當來一切智、現在一切智，是智一切故，如來過去生義智、亦當來生義智、亦現在生義智。智輪！是名如來一切種智。是一切種智因緣故，如來漏盡智實智。

「云何是智？過去世空、當來世空、現在世空，三世皆空。無生、無盡，無住、無異，非如、非異，如如，名如來智；作因緣無，名自在智；離心、意、識諸境界，故名不可思議智；虛空無異故，名不可量智；無等因緣故，名無等等智；法界無數故，名不可數智；阿僧祇阿僧祇因緣故，名阿僧祇智；無障礙因緣故，名為大智；過去、當來、現在佛因緣故，名為佛智；過去、現在及以當來一切諸有智因緣故，是名如來一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何是智？過去世空、當來世空、現在世空，三世皆空。無生、無盡，無住、無異，非如、非異，如如，名如來智；作因緣無，名自在智；離心、意、識諸境界，故名不可思議智；虛空無異故，名不可量智；無等因緣故，名無等等智；法界無數故，名不可數智；阿僧祇阿僧祇因緣故，名阿僧祇智；無障礙因緣故，名為大智；過去、當來、現在佛因緣故，名為佛智；過去、現在及以當來一切諸有智因緣故，是名如來一切種智。

「此一切智、一切智處，及名味句、一切字語、和合因緣，我今字字如是略說：一切處順如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀勝阿耨多羅三藐三菩提智，此名如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此一切智、一切智處，及名味句、一切字語、和合因緣，我今字字如是略說：一切處順如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀勝阿耨多羅三藐三菩提智，此名如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智。」

爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！云何眾生力因緣生故，如來力亦生；如來力生故，眾生力亦生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！云何眾生力因緣生故，如來力亦生；如來力生故，眾生力亦生？」

佛言：「如是，智輪童子！如來力、眾生力，此之二力一不異故，名為一界如。眾生力因緣，如來力生；如來力因緣，眾生力生；是故，如來一切智覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，智輪童子！如來力、眾生力，此之二力一不異故，名為一界如。眾生力因緣，如來力生；如來力因緣，眾生力生；是故，如來一切智覺。」

爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！云何如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀一切種智生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！云何如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀一切種智生？」

佛言：「十二因緣生故，智輪童子！如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀一切種智生。智輪童子！十二因緣者，所謂眼、色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法。此因緣智故，一切種智生(言因緣智故，恐因緣生故)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「十二因緣生故，智輪童子！如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀一切種智生。智輪童子！十二因緣者，所謂眼、色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法。此因緣智故，一切種智生(言因緣智故，恐因緣生故)。」

爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！無量如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！無量如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法？」

如是問已，佛報智輪大海辯才童子言：「無量一切眾生，一切眾生眼、一切眾生色、一切眾生耳、一切眾生聲、一切眾生鼻、一切眾生香、一切眾生舌、一切眾生味、一切眾生身、一切眾生觸、一切眾生意、一切眾生法。如是，智輪童子！如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法。無量如來，一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法；如是，一切眾生亦一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是問已，佛報智輪大海辯才童子言：「無量一切眾生，一切眾生眼、一切眾生色、一切眾生耳、一切眾生聲、一切眾生鼻、一切眾生香、一切眾生舌、一切眾生味、一切眾生身、一切眾生觸、一切眾生意、一切眾生法。如是，智輪童子！如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法。無量如來，一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法；如是，一切眾生亦一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法。」

佛告智輪：「於汝意云何？頗有一色不為眾生眼見者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智輪：「於汝意云何？頗有一色不為眾生眼見者不？」

智輪言：「世尊！無有一色不為眾生眼所見者，但令是色悉皆覩見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪言：「世尊！無有一色不為眾生眼所見者，但令是色悉皆覩見。」

佛言：「智輪！而世間中有如是色，亦為眾生眼不見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪！而世間中有如是色，亦為眾生眼不見不？」

智輪言：「世尊！無如此色眾生不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪言：「世尊！無如此色眾生不見。」

佛言：「智輪！無如此色於世間中，亦一切智眼不見者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生眼，如是，一切智眼；無量一切眾生色，如是，一切智色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪！無如此色於世間中，亦一切智眼不見者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生眼，如是，一切智眼；無量一切眾生色，如是，一切智色。

「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一聲亦為一切眾生耳識不聞者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一聲亦為一切眾生耳識不聞者不？」

智輪言：「世尊！無如是聲不為眾生耳不聞者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪言：「世尊！無如是聲不為眾生耳不聞者。」

佛言：「智輪！無如是聲於世間中，亦一切智耳不聞者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生耳，如是，一切智耳；無量一切眾生聲，如是，一切智聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪！無如是聲於世間中，亦一切智耳不聞者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生耳，如是，一切智耳；無量一切眾生聲，如是，一切智聲。

「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一香亦為一切眾生鼻中不嗅者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一香亦為一切眾生鼻中不嗅者不？」

智輪言：「世尊！無如是香不為眾生鼻不嗅者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪言：「世尊！無如是香不為眾生鼻不嗅者。」

佛言：「智輪！無如是香於世間中，亦一切智鼻不熏者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生鼻，如是，一切智鼻；無量一切眾生香，如是，一切智香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪！無如是香於世間中，亦一切智鼻不熏者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生鼻，如是，一切智鼻；無量一切眾生香，如是，一切智香。

「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一味亦為一切眾生舌中不甞者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一味亦為一切眾生舌中不甞者不？」

智輪言：「世尊！無如是味不為眾生舌不嘗者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪言：「世尊！無如是味不為眾生舌不嘗者。」

佛言：「智輪！無如是味於世間中，亦一切智舌不嘗者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生舌，如是，一切智舌；無量一切眾生味，如是，一切智味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪！無如是味於世間中，亦一切智舌不嘗者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生舌，如是，一切智舌；無量一切眾生味，如是，一切智味。

「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一觸亦為一切眾生身中不覺者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一觸亦為一切眾生身中不覺者不？」

智輪言：「世尊！無如是觸不為眾生身不覺者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪言：「世尊！無如是觸不為眾生身不覺者。」

佛言：「智輪！無如是觸於世間中，亦一切智身不覺者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生身，如是，一切智身；無量一切眾生觸，如是，一切智觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪！無如是觸於世間中，亦一切智身不覺者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生身，如是，一切智身；無量一切眾生觸，如是，一切智觸。

「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一法亦為一切眾生意中不知者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一法亦為一切眾生意中不知者不？」

智輪言：「世尊！無如是法不為眾生意不知者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智輪言：「世尊！無如是法不為眾生意不知者。」

佛言：「智輪！無如是法於世間中，亦一切智意不知者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生心，如是，一切智心；無量一切眾生法，如是，一切智法。如是，一切眾生心者，一切智心者；一切眾生法者，一切智法者；此之二種，一無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智輪！無如是法於世間中，亦一切智意不知者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生心，如是，一切智心；無量一切眾生法，如是，一切智法。如是，一切眾生心者，一切智心者；一切眾生法者，一切智法者；此之二種，一無有異。

「復次，智輪大海辯才童子！如一切眾生眼、一切眾生色，乃至一切眾生意、一切眾生法，一切智眼、一切智色，乃至一切智意、一切智法，如是二邊是一法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智輪大海辯才童子！如一切眾生眼、一切眾生色，乃至一切眾生意、一切眾生法，一切智眼、一切智色，乃至一切智意、一切智法，如是二邊是一法界。

「智輪！如是，無量一切眾生眼，如是一切智眼，乃至無量一切眾生意法，如是一切智意法。如是，如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀眼智、眼煩惱智、眼寂滅智、眼煩惱寂滅智，色智、色煩惱智、色寂滅智、色煩惱寂滅智，耳智、耳煩惱智、耳寂滅智、耳煩惱寂滅智，聲智、聲煩惱智、聲寂滅智、聲煩惱寂滅智，鼻智、鼻煩惱智、鼻寂滅智、鼻煩惱寂滅智，香智、香煩惱智、香寂滅智、香煩惱寂滅智，舌智、舌煩惱智、舌寂滅智、舌煩惱寂滅智，味智、味煩惱智、味寂滅智、味煩惱寂滅智，身智、身煩惱智、身寂滅智、身煩惱寂滅智，觸智、觸煩惱智、觸寂滅智、觸煩惱寂滅智，意智、意煩惱智、意寂滅智、意煩惱寂滅智，法智、法煩惱智、法寂滅智、法煩惱寂滅智，一無有異。以無異故，一切眾生眼者，一切智眼者，乃至一切眾生法者，一切智法者；是一法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪！如是，無量一切眾生眼，如是一切智眼，乃至無量一切眾生意法，如是一切智意法。如是，如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀眼智、眼煩惱智、眼寂滅智、眼煩惱寂滅智，色智、色煩惱智、色寂滅智、色煩惱寂滅智，耳智、耳煩惱智、耳寂滅智、耳煩惱寂滅智，聲智、聲煩惱智、聲寂滅智、聲煩惱寂滅智，鼻智、鼻煩惱智、鼻寂滅智、鼻煩惱寂滅智，香智、香煩惱智、香寂滅智、香煩惱寂滅智，舌智、舌煩惱智、舌寂滅智、舌煩惱寂滅智，味智、味煩惱智、味寂滅智、味煩惱寂滅智，身智、身煩惱智、身寂滅智、身煩惱寂滅智，觸智、觸煩惱智、觸寂滅智、觸煩惱寂滅智，意智、意煩惱智、意寂滅智、意煩惱寂滅智，法智、法煩惱智、法寂滅智、法煩惱寂滅智，一無有異。以無異故，一切眾生眼者，一切智眼者，乃至一切眾生法者，一切智法者；是一法界。

「智輪童子！譬如世間智慧之人自知於苦、自知於樂、自知不苦、自知不樂。何以故？身自受故。智輪童子！如是，如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，一切眾生眼智、色智、耳智、聲智、鼻智、香智、舌智、味智、身智、觸智、意智、法智、煩惱智、寂滅智、亦煩惱寂滅智盡知。何以故？一切種智得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智輪童子！譬如世間智慧之人自知於苦、自知於樂、自知不苦、自知不樂。何以故？身自受故。智輪童子！如是，如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，一切眾生眼智、色智、耳智、聲智、鼻智、香智、舌智、味智、身智、觸智、意智、法智、煩惱智、寂滅智、亦煩惱寂滅智盡知。何以故？一切種智得故。

「一切眾生十二入智，此名如來名，一切眾生入，此如來色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生十二入智，此名如來名，一切眾生入，此如來色。

「如來一切身業，三世隨智慧行；如來一切口業、一切意業，亦三世隨智慧行。如來一切受、一切種智現前悉知；如來一切智正知、一切種智正知，如來以一切種智知有為行。如來一切智、一切種智知已，彼中亦一切眾生四陰離色，此名如來名，亦一切眾生色陰，此名如來色；以如是名色故，如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，名一切智、一切見、一切觸、一切覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來一切身業，三世隨智慧行；如來一切口業、一切意業，亦三世隨智慧行。如來一切受、一切種智現前悉知；如來一切智正知、一切種智正知，如來以一切種智知有為行。如來一切智、一切種智知已，彼中亦一切眾生四陰離色，此名如來名，亦一切眾生色陰，此名如來色；以如是名色故，如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，名一切智、一切見、一切觸、一切覺。」