力莊嚴三昧經
隋 那連提耶舍譯3卷CBETA T0647大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
力莊嚴三昧經卷中
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隋天竺三藏那連提耶舍譯
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爾時，佛告長老阿難：「汝今可喚諸比丘集。」
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是時阿難受佛教已，即歷處處告諸比丘說如是言：「汝等當知：世尊導師今命於汝，汝等當往。」
是時阿難受佛教已，即歷處處告諸比丘說如是言：「汝等當知：世尊導師今命於汝，汝等當往。」
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時諸比丘聞是語已，一切皆往，見佛坐於師子座上，光顏挺特、威德最尊，合掌低頭頂禮佛足，禮畢右遶各向蓮華座中而坐。
時諸比丘聞是語已，一切皆往，見佛坐於師子座上，光顏挺特、威德最尊，合掌低頭頂禮佛足，禮畢右遶各向蓮華座中而坐。
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爾時，三千大千世界一切遍滿諸妙蓮華，其華開敷皆如寶座。又，此世界天栴檀樹、曼陀羅樹、天眾香樹，是諸林木一切皆各高七多羅。彼樹枝葉悉是蓮華，諸蓮華中皆滿菩薩結加趺坐，及此五百羅漢聲聞皆亦結加坐蓮華座，乃至有頂一切天、龍宮殿林苑悉有蓮華，亦各皆坐蓮華之上。
爾時，三千大千世界一切遍滿諸妙蓮華，其華開敷皆如寶座。又，此世界天栴檀樹、曼陀羅樹、天眾香樹，是諸林木一切皆各高七多羅。彼樹枝葉悉是蓮華，諸蓮華中皆滿菩薩結加趺坐，及此五百羅漢聲聞皆亦結加坐蓮華座，乃至有頂一切天、龍宮殿林苑悉有蓮華，亦各皆坐蓮華之上。
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時此三千大千世界如是種種天香、栴檀和合普熏，芬芳充遍。聞者愛樂，悅樂熙怡；香風觸身清涼調適，能令眾生各皆歡喜。
時此三千大千世界如是種種天香、栴檀和合普熏，芬芳充遍。聞者愛樂，悅樂熙怡；香風觸身清涼調適，能令眾生各皆歡喜。
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爾時，如來在師子座入於影現三昧之中。以是三昧神力因緣，東方一切諸佛剎中所有眾生皆作是念：「如來、世尊今獨對我，憐愍於我、知於我心、解我言語；以知我心、憐愍我故，稱於我心為我說法，不為餘人。」
爾時，如來在師子座入於影現三昧之中。以是三昧神力因緣，東方一切諸佛剎中所有眾生皆作是念：「如來、世尊今獨對我，憐愍於我、知於我心、解我言語；以知我心、憐愍我故，稱於我心為我說法，不為餘人。」
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如是，南方、西方、北方、四維、上、下一切眾生乃至有頂諸天、龍、神皆如是念：「佛獨對我，不對餘人。」說法、知心，亦復如是。
如是，南方、西方、北方、四維、上、下一切眾生乃至有頂諸天、龍、神皆如是念：「佛獨對我，不對餘人。」說法、知心，亦復如是。
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爾時，文殊師利童子於蓮華上恭敬起立，偏袒右肩向於如來，一心頂禮，長跪合掌而白佛言：「大聖世尊！一切世間愚癡眾生不信如是深妙之語：如來、世尊、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀菩提覺了得如來智、自在智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智。」
爾時，文殊師利童子於蓮華上恭敬起立，偏袒右肩向於如來，一心頂禮，長跪合掌而白佛言：「大聖世尊！一切世間愚癡眾生不信如是深妙之語：如來、世尊、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀菩提覺了得如來智、自在智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智。」
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佛言：「如是如是。文殊師利！一切世間不可思議；如是，多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺了及如來智乃至一切種智，亦復如是不可思議。諦聽諦聽，文殊師利！譬如世間有於一人，以如恒河沙等三千大千世界土地盡末作塵，如是諸塵合為一聚，以口一吹各令舊塵還復本剎，如先不異無有虧盈。於意云何？文殊師利！是可信不？」
佛言：「如是如是。文殊師利！一切世間不可思議；如是，多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺了及如來智乃至一切種智，亦復如是不可思議。諦聽諦聽，文殊師利！譬如世間有於一人，以如恒河沙等三千大千世界土地盡末作塵，如是諸塵合為一聚，以口一吹各令舊塵還復本剎，如先不異無有虧盈。於意云何？文殊師利！是可信不？」
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文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」
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佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。
佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。
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「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有災水——其波濤涌乃至二禪——盡皆掬取，悉內於一小藕孔中；既內中已，而是藕根不大、不破。於意云何？文殊師利！是可信不？」
「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有災水——其波濤涌乃至二禪——盡皆掬取，悉內於一小藕孔中；既內中已，而是藕根不大、不破。於意云何？文殊師利！是可信不？」
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文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」
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佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。
佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。
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「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有劫火——其炎猛熾乃至梵天——彼一切火并其烟炎盡皆吸取內自腹中；如是竟已，或復食於一箇小棗、或一胡麻、及一粳米，壽命住世逕恒沙劫，身不被燒、又亦不死。於意云何？文殊師利！是可信不？」
「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有劫火——其炎猛熾乃至梵天——彼一切火并其烟炎盡皆吸取內自腹中；如是竟已，或復食於一箇小棗、或一胡麻、及一粳米，壽命住世逕恒沙劫，身不被燒、又亦不死。於意云何？文殊師利！是可信不？」
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文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」
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佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。
佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。
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「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有一切四方、四維、及以上下毘嵐猛吹，一切風輪盡皆和合，以手遮取置於一箇小芥子中，而是芥子不大、不寬、不迮、不毀。於意云何？文殊師利！是可信不？」
「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有一切四方、四維、及以上下毘嵐猛吹，一切風輪盡皆和合，以手遮取置於一箇小芥子中，而是芥子不大、不寬、不迮、不毀。於意云何？文殊師利！是可信不？」
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文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」
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佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。
佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。
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「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中一切虛空，其人欲一結加趺坐滿此虛空，或一劫住、或半劫住。於意云何？文殊師利！是可信不？」
「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中一切虛空，其人欲一結加趺坐滿此虛空，或一劫住、或半劫住。於意云何？文殊師利！是可信不？」
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文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」
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佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。
佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。
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「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有一切諸眾生心，是人如是以一念頃合此無量眾生之心置於一處，令成一心。於意云何？文殊師利！是可信不？」
「復次，文殊師利！譬如世間有於一人，以恒河沙等三千大千諸世界中所有一切諸眾生心，是人如是以一念頃合此無量眾生之心置於一處，令成一心。於意云何？文殊師利！是可信不？」
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文殊師利白佛言：「世尊！是事難信，世間眾生實無信者。」
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佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺了此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。」
佛告文殊師利：「如是如是。我今說言多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀菩提覺了此如來智乃至一切種智，亦復如是，一切世間眾生難信。」
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爾時，智輪大海辯才童子於華座上偏袒右肩，胡跪合掌復白佛言：「世尊！多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，阿耨多羅三藐三菩提覺已，如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智，其義云何？」
爾時，智輪大海辯才童子於華座上偏袒右肩，胡跪合掌復白佛言：「世尊！多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，阿耨多羅三藐三菩提覺已，如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智，其義云何？」
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佛告智輪大海辯才童子言：「善男子！諦聽諦聽，善思念之，我當為汝分別解說。
佛告智輪大海辯才童子言：「善男子！諦聽諦聽，善思念之，我當為汝分別解說。
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「善男子！一切眾生平等故，一切法亦平等，此如來智；一切法平等故，一切眾生亦平等，此如如不異、如如實如如，智輪童子！當知此名如來智。是智因緣故，如來處智、非處智、處非處智，如來實知。
「善男子！一切眾生平等故，一切法亦平等，此如來智；一切法平等故，一切眾生亦平等，此如如不異、如如實如如，智輪童子！當知此名如來智。是智因緣故，如來處智、非處智、處非處智，如來實知。
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「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生自在生故，一切法亦自在生；一切法因緣自生故，一切眾生亦因緣自生。此如來智。何以故？一切眾生非自作、非他作，非過去、現在及以當來，推求不得。何以故？作者無故。無作者故，一切眾生過去世空、現在世空、當來亦空，眾生如是，無作者故。一切法亦如是，無過去、當來及現作者。何以故？作者悉無。若有說言：『有作者』者，當知是人虛誑妄語。智輪童子！當知此名如來自在智。是智因緣故，一切行業所趣，如來實知。
「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生自在生故，一切法亦自在生；一切法因緣自生故，一切眾生亦因緣自生。此如來智。何以故？一切眾生非自作、非他作，非過去、現在及以當來，推求不得。何以故？作者無故。無作者故，一切眾生過去世空、現在世空、當來亦空，眾生如是，無作者故。一切法亦如是，無過去、當來及現作者。何以故？作者悉無。若有說言：『有作者』者，當知是人虛誑妄語。智輪童子！當知此名如來自在智。是智因緣故，一切行業所趣，如來實知。
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「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生不可思議智故，如一切眾生不可思議智，如是，一切法亦不可思議智故，如一切法不可思議智；如是，一切眾生不可思議知、亦一切法不可思議知。何以故？非一切眾生彼意識可見、可知。猶如虛空，無有別異、不可覺知，一切眾生真實體性不可思量。如是，一切眾生實義因緣不可思議故，一切法亦不可思議；如一切法不可思議故，如是，一切眾生亦不可思議。智輪童子！當知此名如來不可思議智。是智因緣故，過去、現在及以當來一切垢淨因緣、果報，如來實知。
「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生不可思議智故，如一切眾生不可思議智，如是，一切法亦不可思議智故，如一切法不可思議智；如是，一切眾生不可思議知、亦一切法不可思議知。何以故？非一切眾生彼意識可見、可知。猶如虛空，無有別異、不可覺知，一切眾生真實體性不可思量。如是，一切眾生實義因緣不可思議故，一切法亦不可思議；如一切法不可思議故，如是，一切眾生亦不可思議。智輪童子！當知此名如來不可思議智。是智因緣故，過去、現在及以當來一切垢淨因緣、果報，如來實知。
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「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生不可量故，一切法亦不可量智；一切法不可量故，一切眾生亦不可量智。何以故？非一切眾生心意識不可見、不可知，如虛空不可稱、如一切眾生實義不可量。如是，一切眾生不可量故，一切法亦不可量；一切法不可量故，一切眾生亦不可量。智輪童子！當知此名如來不可思量智。是智因緣故，一切眾生，根精進差別眾生，如來實知。
「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生不可量故，一切法亦不可量智；一切法不可量故，一切眾生亦不可量智。何以故？非一切眾生心意識不可見、不可知，如虛空不可稱、如一切眾生實義不可量。如是，一切眾生不可量故，一切法亦不可量；一切法不可量故，一切眾生亦不可量。智輪童子！當知此名如來不可思量智。是智因緣故，一切眾生，根精進差別眾生，如來實知。
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「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生平等故，一切法平等智；一切法平等故，亦一切眾生平等智。何以故？若涅槃體性與一切眾生有異者，則是譬喻不相應。當知：涅槃、眾生，一不二故，如一切眾生體性不異涅槃故，非不異如如。一切眾生平等故，一切法亦平等；一切法非平等故，亦一切眾生非平等智。智輪童子！當知此名如來無等等智。是無等等智因緣故，一切眾生無量界、種種界，如來實知。
「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生平等故，一切法平等智；一切法平等故，亦一切眾生平等智。何以故？若涅槃體性與一切眾生有異者，則是譬喻不相應。當知：涅槃、眾生，一不二故，如一切眾生體性不異涅槃故，非不異如如。一切眾生平等故，一切法亦平等；一切法非平等故，亦一切眾生非平等智。智輪童子！當知此名如來無等等智。是無等等智因緣故，一切眾生無量界、種種界，如來實知。
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「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生不可數因緣故，亦一切法不可數智；一切法不可數因緣故，亦一切眾生不可數智。如法界體性不可數，如是，智輪大海辯才童子！一切眾生離自分故不可數，如是，一切法亦不可數；亦一切眾生不可數故，一切法不可數、乃至一切眾生不可數。智輪童子！當知此名如來不可數智。是不可數智因緣故，如來一切眾生種種樂心，如來實知。
「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生不可數因緣故，亦一切法不可數智；一切法不可數因緣故，亦一切眾生不可數智。如法界體性不可數，如是，智輪大海辯才童子！一切眾生離自分故不可數，如是，一切法亦不可數；亦一切眾生不可數故，一切法不可數、乃至一切眾生不可數。智輪童子！當知此名如來不可數智。是不可數智因緣故，如來一切眾生種種樂心，如來實知。
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「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生阿僧祇因緣故，一切法阿僧祇智；如一切法阿僧祇因緣故，一切眾生阿僧祇智；亦一切眾生阿僧祇因緣故，一切法阿僧祇智。智輪童子！當知此名如來阿僧祇智。是阿僧祇智因緣故，如來一切禪定解脫及三摩提、三摩跋提、煩惱寂滅、起動、斷除，如來實知。
「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生阿僧祇因緣故，一切法阿僧祇智；如一切法阿僧祇因緣故，一切眾生阿僧祇智；亦一切眾生阿僧祇因緣故，一切法阿僧祇智。智輪童子！當知此名如來阿僧祇智。是阿僧祇智因緣故，如來一切禪定解脫及三摩提、三摩跋提、煩惱寂滅、起動、斷除，如來實知。
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「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生大故，亦一切法大智；一切法大智故，亦一切眾生大智離於障礙。離障礙者，此名一切眾生名字；又，離障者名為離暗。離於暗者，此名體性照耀光明；照耀明者，於諸境界無有塵垢；無塵垢故，名離障礙。眾生大界一而無異，此名眾生體性大界；一切眾生大界因緣故，亦一切法離於塵垢不異故大；亦一切法大故，一切眾生大。可知離塵垢一切法離暗。若有說言：『一切有暗生』者，無有是處。智輪童子！此名如來離暗大智。亦大智因緣故，如來天眼見一切眾生生死，現在、當來天人中生、地獄、畜生、餓鬼中生，餘業因緣眾生受生，如來實知。
「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生大故，亦一切法大智；一切法大智故，亦一切眾生大智離於障礙。離障礙者，此名一切眾生名字；又，離障者名為離暗。離於暗者，此名體性照耀光明；照耀明者，於諸境界無有塵垢；無塵垢故，名離障礙。眾生大界一而無異，此名眾生體性大界；一切眾生大界因緣故，亦一切法離於塵垢不異故大；亦一切法大故，一切眾生大。可知離塵垢一切法離暗。若有說言：『一切有暗生』者，無有是處。智輪童子！此名如來離暗大智。亦大智因緣故，如來天眼見一切眾生生死，現在、當來天人中生、地獄、畜生、餓鬼中生，餘業因緣眾生受生，如來實知。
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「復次，智輪大海辯才童子！如來知過去、現在、未來一切眾生因緣故，亦過去、現在、未來一切法如來智；亦過去、現在、未來一切法因緣故，亦過去、現在、未來一切眾生如來智。智輪！如過去、現在、未來三世法界叵見，爾時過去、現在、未來三世眾生界亦不可見；如過去、現在、未來眾生界叵見，爾時過去、現在、未來一切法界亦不可見。此不可見法性、法體、一切佛身及非佛身、眾生身等，一種無異。智輪童子！當知此名如來佛智。是智因緣故，一切三世所有生死，如來實知。
「復次，智輪大海辯才童子！如來知過去、現在、未來一切眾生因緣故，亦過去、現在、未來一切法如來智；亦過去、現在、未來一切法因緣故，亦過去、現在、未來一切眾生如來智。智輪！如過去、現在、未來三世法界叵見，爾時過去、現在、未來三世眾生界亦不可見；如過去、現在、未來眾生界叵見，爾時過去、現在、未來一切法界亦不可見。此不可見法性、法體、一切佛身及非佛身、眾生身等，一種無異。智輪童子！當知此名如來佛智。是智因緣故，一切三世所有生死，如來實知。
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「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生一切智故，如來一切法一切種智；如來一切法一切智故，如來一切眾生一切種智；一切眾生一切智故，如來智；如來智因緣故，一切眾生一切智如來智。智輪童子！如一切眾生一切智故，如來智；如是，如來智，一切眾生一切智。如是，一切法一切智因緣故，如來一切智因緣故，乃至一切法一切智。如是，智輪！此過去、當來、現在佛，如來過去一切智、當來一切智、現在一切智，是智一切故，如來過去生義智、亦當來生義智、亦現在生義智。智輪！是名如來一切種智。是一切種智因緣故，如來漏盡智實智。
「復次，智輪大海辯才童子！如來知一切眾生一切智故，如來一切法一切種智；如來一切法一切智故，如來一切眾生一切種智；一切眾生一切智故，如來智；如來智因緣故，一切眾生一切智如來智。智輪童子！如一切眾生一切智故，如來智；如是，如來智，一切眾生一切智。如是，一切法一切智因緣故，如來一切智因緣故，乃至一切法一切智。如是，智輪！此過去、當來、現在佛，如來過去一切智、當來一切智、現在一切智，是智一切故，如來過去生義智、亦當來生義智、亦現在生義智。智輪！是名如來一切種智。是一切種智因緣故，如來漏盡智實智。
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「云何是智？過去世空、當來世空、現在世空，三世皆空。無生、無盡，無住、無異，非如、非異，如如，名如來智；作因緣無，名自在智；離心、意、識諸境界，故名不可思議智；虛空無異故，名不可量智；無等因緣故，名無等等智；法界無數故，名不可數智；阿僧祇阿僧祇因緣故，名阿僧祇智；無障礙因緣故，名為大智；過去、當來、現在佛因緣故，名為佛智；過去、現在及以當來一切諸有智因緣故，是名如來一切種智。
「云何是智？過去世空、當來世空、現在世空，三世皆空。無生、無盡，無住、無異，非如、非異，如如，名如來智；作因緣無，名自在智；離心、意、識諸境界，故名不可思議智；虛空無異故，名不可量智；無等因緣故，名無等等智；法界無數故，名不可數智；阿僧祇阿僧祇因緣故，名阿僧祇智；無障礙因緣故，名為大智；過去、當來、現在佛因緣故，名為佛智；過去、現在及以當來一切諸有智因緣故，是名如來一切種智。
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「此一切智、一切智處，及名味句、一切字語、和合因緣，我今字字如是略說：一切處順如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀勝阿耨多羅三藐三菩提智，此名如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智。」
「此一切智、一切智處，及名味句、一切字語、和合因緣，我今字字如是略說：一切處順如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀勝阿耨多羅三藐三菩提智，此名如來智、自在智、不可思議智、不可量智、無等等智、不可數智、阿僧祇智、大智、佛智、一切種智。」
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爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！云何眾生力因緣生故，如來力亦生；如來力生故，眾生力亦生？」
爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！云何眾生力因緣生故，如來力亦生；如來力生故，眾生力亦生？」
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佛言：「如是，智輪童子！如來力、眾生力，此之二力一不異故，名為一界如。眾生力因緣，如來力生；如來力因緣，眾生力生；是故，如來一切智覺。」
佛言：「如是，智輪童子！如來力、眾生力，此之二力一不異故，名為一界如。眾生力因緣，如來力生；如來力因緣，眾生力生；是故，如來一切智覺。」
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爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！云何如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀一切種智生？」
爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！云何如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀一切種智生？」
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佛言：「十二因緣生故，智輪童子！如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀一切種智生。智輪童子！十二因緣者，所謂眼、色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法。此因緣智故，一切種智生(言因緣智故，恐因緣生故)。」
佛言：「十二因緣生故，智輪童子！如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀一切種智生。智輪童子！十二因緣者，所謂眼、色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法。此因緣智故，一切種智生(言因緣智故，恐因緣生故)。」
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爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！無量如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法？」
爾時，智輪大海辯才童子白佛言：「世尊！無量如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法？」
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如是問已，佛報智輪大海辯才童子言：「無量一切眾生，一切眾生眼、一切眾生色、一切眾生耳、一切眾生聲、一切眾生鼻、一切眾生香、一切眾生舌、一切眾生味、一切眾生身、一切眾生觸、一切眾生意、一切眾生法。如是，智輪童子！如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法。無量如來，一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法；如是，一切眾生亦一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法。」
如是問已，佛報智輪大海辯才童子言：「無量一切眾生，一切眾生眼、一切眾生色、一切眾生耳、一切眾生聲、一切眾生鼻、一切眾生香、一切眾生舌、一切眾生味、一切眾生身、一切眾生觸、一切眾生意、一切眾生法。如是，智輪童子！如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法。無量如來，一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法；如是，一切眾生亦一切智眼、一切智色、一切智耳、一切智聲、一切智鼻、一切智香、一切智舌、一切智味、一切智身、一切智觸、一切智意、一切智法。」
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佛告智輪：「於汝意云何？頗有一色不為眾生眼見者不？」
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智輪言：「世尊！無有一色不為眾生眼所見者，但令是色悉皆覩見。」
智輪言：「世尊！無有一色不為眾生眼所見者，但令是色悉皆覩見。」
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佛言：「智輪！而世間中有如是色，亦為眾生眼不見不？」
佛言：「智輪！而世間中有如是色，亦為眾生眼不見不？」
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智輪言：「世尊！無如此色眾生不見。」
智輪言：「世尊！無如此色眾生不見。」
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佛言：「智輪！無如此色於世間中，亦一切智眼不見者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生眼，如是，一切智眼；無量一切眾生色，如是，一切智色。
佛言：「智輪！無如此色於世間中，亦一切智眼不見者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生眼，如是，一切智眼；無量一切眾生色，如是，一切智色。
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「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一聲亦為一切眾生耳識不聞者不？」
「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一聲亦為一切眾生耳識不聞者不？」
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智輪言：「世尊！無如是聲不為眾生耳不聞者。」
智輪言：「世尊！無如是聲不為眾生耳不聞者。」
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佛言：「智輪！無如是聲於世間中，亦一切智耳不聞者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生耳，如是，一切智耳；無量一切眾生聲，如是，一切智聲。
佛言：「智輪！無如是聲於世間中，亦一切智耳不聞者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生耳，如是，一切智耳；無量一切眾生聲，如是，一切智聲。
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「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一香亦為一切眾生鼻中不嗅者不？」
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智輪言：「世尊！無如是香不為眾生鼻不嗅者。」
智輪言：「世尊！無如是香不為眾生鼻不嗅者。」
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佛言：「智輪！無如是香於世間中，亦一切智鼻不熏者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生鼻，如是，一切智鼻；無量一切眾生香，如是，一切智香。
佛言：「智輪！無如是香於世間中，亦一切智鼻不熏者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生鼻，如是，一切智鼻；無量一切眾生香，如是，一切智香。
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「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一味亦為一切眾生舌中不甞者不？」
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智輪言：「世尊！無如是味不為眾生舌不嘗者。」
智輪言：「世尊！無如是味不為眾生舌不嘗者。」
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佛言：「智輪！無如是味於世間中，亦一切智舌不嘗者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生舌，如是，一切智舌；無量一切眾生味，如是，一切智味。
佛言：「智輪！無如是味於世間中，亦一切智舌不嘗者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生舌，如是，一切智舌；無量一切眾生味，如是，一切智味。
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「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一觸亦為一切眾生身中不覺者不？」
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智輪言：「世尊！無如是觸不為眾生身不覺者。」
智輪言：「世尊！無如是觸不為眾生身不覺者。」
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佛言：「智輪！無如是觸於世間中，亦一切智身不覺者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生身，如是，一切智身；無量一切眾生觸，如是，一切智觸。
佛言：「智輪！無如是觸於世間中，亦一切智身不覺者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生身，如是，一切智身；無量一切眾生觸，如是，一切智觸。
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「復次，智輪大海辯才童子！於世間中，頗有一法亦為一切眾生意中不知者不？」
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智輪言：「世尊！無如是法不為眾生意不知者。」
智輪言：「世尊！無如是法不為眾生意不知者。」
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佛言：「智輪！無如是法於世間中，亦一切智意不知者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生心，如是，一切智心；無量一切眾生法，如是，一切智法。如是，一切眾生心者，一切智心者；一切眾生法者，一切智法者；此之二種，一無有異。
佛言：「智輪！無如是法於世間中，亦一切智意不知者。智輪童子！此之方便，當知無量一切眾生心，如是，一切智心；無量一切眾生法，如是，一切智法。如是，一切眾生心者，一切智心者；一切眾生法者，一切智法者；此之二種，一無有異。
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「復次，智輪大海辯才童子！如一切眾生眼、一切眾生色，乃至一切眾生意、一切眾生法，一切智眼、一切智色，乃至一切智意、一切智法，如是二邊是一法界。
「復次，智輪大海辯才童子！如一切眾生眼、一切眾生色，乃至一切眾生意、一切眾生法，一切智眼、一切智色，乃至一切智意、一切智法，如是二邊是一法界。
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「智輪！如是，無量一切眾生眼，如是一切智眼，乃至無量一切眾生意法，如是一切智意法。如是，如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀眼智、眼煩惱智、眼寂滅智、眼煩惱寂滅智，色智、色煩惱智、色寂滅智、色煩惱寂滅智，耳智、耳煩惱智、耳寂滅智、耳煩惱寂滅智，聲智、聲煩惱智、聲寂滅智、聲煩惱寂滅智，鼻智、鼻煩惱智、鼻寂滅智、鼻煩惱寂滅智，香智、香煩惱智、香寂滅智、香煩惱寂滅智，舌智、舌煩惱智、舌寂滅智、舌煩惱寂滅智，味智、味煩惱智、味寂滅智、味煩惱寂滅智，身智、身煩惱智、身寂滅智、身煩惱寂滅智，觸智、觸煩惱智、觸寂滅智、觸煩惱寂滅智，意智、意煩惱智、意寂滅智、意煩惱寂滅智，法智、法煩惱智、法寂滅智、法煩惱寂滅智，一無有異。以無異故，一切眾生眼者，一切智眼者，乃至一切眾生法者，一切智法者；是一法界。
「智輪！如是，無量一切眾生眼，如是一切智眼，乃至無量一切眾生意法，如是一切智意法。如是，如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀眼智、眼煩惱智、眼寂滅智、眼煩惱寂滅智，色智、色煩惱智、色寂滅智、色煩惱寂滅智，耳智、耳煩惱智、耳寂滅智、耳煩惱寂滅智，聲智、聲煩惱智、聲寂滅智、聲煩惱寂滅智，鼻智、鼻煩惱智、鼻寂滅智、鼻煩惱寂滅智，香智、香煩惱智、香寂滅智、香煩惱寂滅智，舌智、舌煩惱智、舌寂滅智、舌煩惱寂滅智，味智、味煩惱智、味寂滅智、味煩惱寂滅智，身智、身煩惱智、身寂滅智、身煩惱寂滅智，觸智、觸煩惱智、觸寂滅智、觸煩惱寂滅智，意智、意煩惱智、意寂滅智、意煩惱寂滅智，法智、法煩惱智、法寂滅智、法煩惱寂滅智，一無有異。以無異故，一切眾生眼者，一切智眼者，乃至一切眾生法者，一切智法者；是一法界。
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「智輪童子！譬如世間智慧之人自知於苦、自知於樂、自知不苦、自知不樂。何以故？身自受故。智輪童子！如是，如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，一切眾生眼智、色智、耳智、聲智、鼻智、香智、舌智、味智、身智、觸智、意智、法智、煩惱智、寂滅智、亦煩惱寂滅智盡知。何以故？一切種智得故。
「智輪童子！譬如世間智慧之人自知於苦、自知於樂、自知不苦、自知不樂。何以故？身自受故。智輪童子！如是，如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，一切眾生眼智、色智、耳智、聲智、鼻智、香智、舌智、味智、身智、觸智、意智、法智、煩惱智、寂滅智、亦煩惱寂滅智盡知。何以故？一切種智得故。
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「一切眾生十二入智，此名如來名，一切眾生入，此如來色。
「一切眾生十二入智，此名如來名，一切眾生入，此如來色。
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「如來一切身業，三世隨智慧行；如來一切口業、一切意業，亦三世隨智慧行。如來一切受、一切種智現前悉知；如來一切智正知、一切種智正知，如來以一切種智知有為行。如來一切智、一切種智知已，彼中亦一切眾生四陰離色，此名如來名，亦一切眾生色陰，此名如來色；以如是名色故，如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，名一切智、一切見、一切觸、一切覺。」
「如來一切身業，三世隨智慧行；如來一切口業、一切意業，亦三世隨智慧行。如來一切受、一切種智現前悉知；如來一切智正知、一切種智正知，如來以一切種智知有為行。如來一切智、一切種智知已，彼中亦一切眾生四陰離色，此名如來名，亦一切眾生色陰，此名如來色；以如是名色故，如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，名一切智、一切見、一切觸、一切覺。」
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力莊嚴三昧經卷中
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