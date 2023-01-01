力莊嚴三昧經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力莊嚴三昧經卷上

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住舍婆提城祇陀林樹給孤獨園，與比丘眾五百人俱，一切皆是大阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，心得好解脫、慧得好解脫，其心柔和猶調伏象，內外清淨，究竟斷除五陰重擔，所作已辦、不受後有，猶如諸佛解脫無為，不為有為、生死遷動——唯除一人在於學地，所謂長老阿難比丘——一切皆得寂滅之法、一切皆得調伏之法、一切具足最勝之法、一切不住於意識中、一切皆得種種解脫、一切皆得自在神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住舍婆提城祇陀林樹給孤獨園，與比丘眾五百人俱，一切皆是大阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，心得好解脫、慧得好解脫，其心柔和猶調伏象，內外清淨，究竟斷除五陰重擔，所作已辦、不受後有，猶如諸佛解脫無為，不為有為、生死遷動——唯除一人在於學地，所謂長老阿難比丘——一切皆得寂滅之法、一切皆得調伏之法、一切具足最勝之法、一切不住於意識中、一切皆得種種解脫、一切皆得自在神通。

復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首，所謂：文殊師利童子、智輪大海辯才童子、蓮華藏光一切眾生眼童子、無邊心廣義慧童子、天寶炎光善照耀幢童子、難可譬喻善色愛見童子、觀諸眾生眼視不瞬童子、大願不虛見童子、深遠雷震鼓音響聲童子、離障礙一切眾生眼童子、寶藏炎輪廣德童子、多福德眾生見勝幢童子、勝妙無邊香光童子、無邊力精進善大奮迅童子、牢固精進無邊智光幢童子、一切差別德勝智童子、不可破壞能常最勝童子、成就一切自在導師童子、相好莊嚴清淨福行善名稱童子、一切眾生最愛樂童子。如是等眾諸童子俱，一切皆得不退轉道，以金剛鎧大願莊嚴，心常寂靜，盡諸有邊，不壞法中得大清淨、最勝清淨、彼岸清淨、一切清淨行皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首，所謂：文殊師利童子、智輪大海辯才童子、蓮華藏光一切眾生眼童子、無邊心廣義慧童子、天寶炎光善照耀幢童子、難可譬喻善色愛見童子、觀諸眾生眼視不瞬童子、大願不虛見童子、深遠雷震鼓音響聲童子、離障礙一切眾生眼童子、寶藏炎輪廣德童子、多福德眾生見勝幢童子、勝妙無邊香光童子、無邊力精進善大奮迅童子、牢固精進無邊智光幢童子、一切差別德勝智童子、不可破壞能常最勝童子、成就一切自在導師童子、相好莊嚴清淨福行善名稱童子、一切眾生最愛樂童子。如是等眾諸童子俱，一切皆得不退轉道，以金剛鎧大願莊嚴，心常寂靜，盡諸有邊，不壞法中得大清淨、最勝清淨、彼岸清淨、一切清淨行皆清淨。

爾時，世尊於彼後夜第一分中入于三昧，此之三昧名力莊嚴。入三昧已，悉知過去、現在、未來一切眾生生死業行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於彼後夜第一分中入于三昧，此之三昧名力莊嚴。入三昧已，悉知過去、現在、未來一切眾生生死業行。

佛神力故，是時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣、寶帳，交絡網縵；天蓋、幢幡閦塞周遍；又垂種種雜妙流蘇、細蘂，天花繽紛亂墜；林樹間錯七寶廁填，種種莊嚴布散於地；天諸香葉、天彌那羅、天桂欝金及熏香等，煙雲微密，靉靆氛氳，時卷、時舒，可愛、可樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神力故，是時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣、寶帳，交絡網縵；天蓋、幢幡閦塞周遍；又垂種種雜妙流蘇、細蘂，天花繽紛亂墜；林樹間錯七寶廁填，種種莊嚴布散於地；天諸香葉、天彌那羅、天桂欝金及熏香等，煙雲微密，靉靆氛氳，時卷、時舒，可愛、可樂。

時祇陀樹如是種種天寶莊嚴，廣博淨故，有大威德、具眾光明，照耀虛空，盡十方面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時祇陀樹如是種種天寶莊嚴，廣博淨故，有大威德、具眾光明，照耀虛空，盡十方面。

現此難量諸莊嚴已，有師子座自然而出，殊特妙好、勝天報成。以座莊嚴光因緣故，令此三千大千世界一切赫耀皆光照明，譬如夜中然大炬火，一切暗冥悉滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現此難量諸莊嚴已，有師子座自然而出，殊特妙好、勝天報成。以座莊嚴光因緣故，令此三千大千世界一切赫耀皆光照明，譬如夜中然大炬火，一切暗冥悉滅無餘。

爾時，此三千大千世界娑婆國土所有穢惡、丘陵、埠阜、崖岸、川原、礫石、土砂、高下坑坎、陂池溝壑、泉、井、江、湖、小河、大河、小海、大海、須彌海島、尼民陀羅仙聖所居十寶諸山、斫迦婆羅及大斫迦婆羅山等悉皆平坦，無諸荊棘并餘叢林，清淨端平如琉璃掌；又有種種七寶莊嚴，天曼陀花遍覆於地，天葉藕根、天多摩羅、天桂欝金香熏雲氣，普皆周遍繞虛空中；又有諸天無量音樂百千萬億那由他種自然出聲，悉說妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，此三千大千世界娑婆國土所有穢惡、丘陵、埠阜、崖岸、川原、礫石、土砂、高下坑坎、陂池溝壑、泉、井、江、湖、小河、大河、小海、大海、須彌海島、尼民陀羅仙聖所居十寶諸山、斫迦婆羅及大斫迦婆羅山等悉皆平坦，無諸荊棘并餘叢林，清淨端平如琉璃掌；又有種種七寶莊嚴，天曼陀花遍覆於地，天葉藕根、天多摩羅、天桂欝金香熏雲氣，普皆周遍繞虛空中；又有諸天無量音樂百千萬億那由他種自然出聲，悉說妙法。

時此三千大千世界滿虛空中種種七寶蓮花莊嚴，最勝香光皆作金色、純青琉璃用以為莖、臺廣七肘皆高七尋，蓮花開敷甚可喜樂；天栴檀樹、曼陀花樹、天龍花樹，其樹各各高七多羅，枝葉扶疎，色香具足，青、黃、赤、白皆如蓮花。如是莊嚴三千大千——一切地界至有頂天——悉如天宮淨妙國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此三千大千世界滿虛空中種種七寶蓮花莊嚴，最勝香光皆作金色、純青琉璃用以為莖、臺廣七肘皆高七尋，蓮花開敷甚可喜樂；天栴檀樹、曼陀花樹、天龍花樹，其樹各各高七多羅，枝葉扶疎，色香具足，青、黃、赤、白皆如蓮花。如是莊嚴三千大千——一切地界至有頂天——悉如天宮淨妙國土。

現是變已，是時一切無量眾生，以佛力加故無障礙，此彼徹見猶淨琉璃——難可思量佛境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現是變已，是時一切無量眾生，以佛力加故無障礙，此彼徹見猶淨琉璃——難可思量佛境界故。

爾時，此三千大千世界地住諸天，乃至一切迦膩吒天，并及五百羅漢比丘、八十百千菩薩眾等，作如是念：「此是如來力莊嚴力、此是如來人中師子、此是如來最大奮迅、此是如來師子奮迅、此是如來大大師子奮迅踊躍、此是如來大大神通莊嚴之事，不可思議、不可讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，此三千大千世界地住諸天，乃至一切迦膩吒天，并及五百羅漢比丘、八十百千菩薩眾等，作如是念：「此是如來力莊嚴力、此是如來人中師子、此是如來最大奮迅、此是如來師子奮迅、此是如來大大師子奮迅踊躍、此是如來大大神通莊嚴之事，不可思議、不可讚歎。」

如是見已，天及聲聞、諸菩薩等一切大眾，皆於佛所生大信心，胡跪合掌，一心低頭供養而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是見已，天及聲聞、諸菩薩等一切大眾，皆於佛所生大信心，胡跪合掌，一心低頭供養而住。

爾時，東方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名一切光，其中有佛號無邊光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘眾八千萬、比丘尼三千萬、菩薩摩訶薩八十百千萬、優婆塞八十八萬、優婆夷七十千萬，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名一切光，其中有佛號無邊光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘眾八千萬、比丘尼三千萬、菩薩摩訶薩八十百千萬、優婆塞八十八萬、優婆夷七十千萬，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。

爾時，南方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名曰大光，其中有佛號無邊精進多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘眾十千萬人俱、菩薩摩訶薩四十千萬、優婆塞六十千萬，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，南方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名曰大光，其中有佛號無邊精進多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘眾十千萬人俱、菩薩摩訶薩四十千萬、優婆塞六十千萬，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。

爾時，西方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名曰普光，其中有佛號曰普見多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘二億眾俱、三億比丘尼、九億六千萬菩薩摩訶薩眾、八億優婆塞、六億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名曰普光，其中有佛號曰普見多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘二億眾俱、三億比丘尼、九億六千萬菩薩摩訶薩眾、八億優婆塞、六億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。

爾時，北方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名曰大燈，其中有佛號曰作光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘六億眾俱、四萬比丘尼、八億菩薩摩訶薩眾、九億優婆塞、八億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，北方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名曰大燈，其中有佛號曰作光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘六億眾俱、四萬比丘尼、八億菩薩摩訶薩眾、九億優婆塞、八億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。

爾時，東北方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名曰金光照耀，其中有佛號金色光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘七億眾俱、三億比丘尼、八億菩薩摩訶薩眾、九億優婆塞、八億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東北方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名曰金光照耀，其中有佛號金色光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘七億眾俱、三億比丘尼、八億菩薩摩訶薩眾、九億優婆塞、八億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。

爾時，東南方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名大炬光，其中有佛號不可思議日光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘八億四千萬、一億八千萬比丘尼、九億六千萬菩薩摩訶薩、八億八千萬優婆塞、八億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東南方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名大炬光，其中有佛號不可思議日光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘八億四千萬、一億八千萬比丘尼、九億六千萬菩薩摩訶薩、八億八千萬優婆塞、八億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。

爾時，西南方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名善勝光，其中有佛號曰大光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘眾九億六千萬、八億比丘尼、九億二千萬菩薩摩訶薩、九億優婆塞、九億六千萬優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西南方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名善勝光，其中有佛號曰大光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘眾九億六千萬、八億比丘尼、九億二千萬菩薩摩訶薩、九億優婆塞、九億六千萬優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。

爾時，西北方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名寶智意，其中有佛號寶藏光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘八億眾俱、二億比丘尼、八億菩薩摩訶薩眾、八億八千萬優婆塞、七億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西北方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名寶智意，其中有佛號寶藏光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘八億眾俱、二億比丘尼、八億菩薩摩訶薩眾、八億八千萬優婆塞、七億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。

爾時，上方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名日月光，其中有佛號月幢光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘十億眾俱、三億比丘尼、八億菩薩摩訶薩眾、九億二千萬優婆塞、九億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，上方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名日月光，其中有佛號月幢光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘十億眾俱、三億比丘尼、八億菩薩摩訶薩眾、九億二千萬優婆塞、九億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。

爾時，下方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名離垢光，其中有佛號普眼見多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘眾九億六千萬、四億比丘尼、九億四千萬菩薩摩訶薩、八億優婆塞、七億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，下方過如恒河沙等世界，彼有佛剎名離垢光，其中有佛號普眼見多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，與大比丘眾九億六千萬、四億比丘尼、九億四千萬菩薩摩訶薩、八億優婆塞、七億優婆夷，亦有最大威德天人，皆於彼眾圍遶佛座，聽說法要。

爾時，文殊師利童子及一切眾生最愛樂童子，如是眾等二十童子，一時俱起到於佛所。到佛所已，時釋迦佛在三昧中，百福莊嚴，寂然不動。時諸童子各各默然，偏袒右臂頂禮佛足，右遶如來遶三匝已，譬如壯士屈伸臂頃各往十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子及一切眾生最愛樂童子，如是眾等二十童子，一時俱起到於佛所。到佛所已，時釋迦佛在三昧中，百福莊嚴，寂然不動。時諸童子各各默然，偏袒右臂頂禮佛足，右遶如來遶三匝已，譬如壯士屈伸臂頃各往十方。

爾時，文殊師利童子、智輪大海辯才童子，向於東方度如恒河沙等國土，彼有世界名一切光，其中有佛號無邊光如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子、智輪大海辯才童子，向於東方度如恒河沙等國土，彼有世界名一切光，其中有佛號無邊光如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。

爾時，蓮花藏光一切眾生眼童子、無邊心廣義慧童子等，向於南方度如恒河沙等國土，彼有世界名曰大光，其中有佛號無邊精進如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，蓮花藏光一切眾生眼童子、無邊心廣義慧童子等，向於南方度如恒河沙等國土，彼有世界名曰大光，其中有佛號無邊精進如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。

爾時，天寶炎光善照耀幢童子、難可譬喻善色愛見童子等，向於西方度如恒河沙等國土，彼有世界名曰普光，其中有佛號曰普見如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天寶炎光善照耀幢童子、難可譬喻善色愛見童子等，向於西方度如恒河沙等國土，彼有世界名曰普光，其中有佛號曰普見如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。

爾時，觀諸眾生眼視不瞬童子、大願不虛見童子等，向於北方度如恒河沙等國土，彼有世界名曰大燈，其中有佛號曰光作如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀諸眾生眼視不瞬童子、大願不虛見童子等，向於北方度如恒河沙等國土，彼有世界名曰大燈，其中有佛號曰光作如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。

爾時，深遠雷震鼓音響聲童子、離障礙一切眾生眼童子等，向東北方度如恒河沙等國土，彼有世界名金光照，其中有佛號金色光如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，深遠雷震鼓音響聲童子、離障礙一切眾生眼童子等，向東北方度如恒河沙等國土，彼有世界名金光照，其中有佛號金色光如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。

爾時，寶藏炎輪廣德童子、多福德眾生見勝幢童子等，向東南方度如恒河沙等國土，彼有世界號大炬光，其中有佛號不可思議日光如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶藏炎輪廣德童子、多福德眾生見勝幢童子等，向東南方度如恒河沙等國土，彼有世界號大炬光，其中有佛號不可思議日光如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。

爾時，勝妙無邊香光童子、無邊力精進善大奮迅童子等，向西南方度如恒河沙等國土，彼有世界名善勝光，其中有佛號曰大光如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝妙無邊香光童子、無邊力精進善大奮迅童子等，向西南方度如恒河沙等國土，彼有世界名善勝光，其中有佛號曰大光如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。

爾時，牢固精進無邊智光幢童子、一切差別德勝智童子等，向西北方度如恒河沙等國土，彼有世界名寶意慧，其中有佛號寶藏光如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，牢固精進無邊智光幢童子、一切差別德勝智童子等，向西北方度如恒河沙等國土，彼有世界名寶意慧，其中有佛號寶藏光如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。

爾時，不可破壞能常最勝童子、成就一切自在導師童子等，向於上方度如恒河沙等國土，彼有世界名日月光，其中有佛號寶幢光如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不可破壞能常最勝童子、成就一切自在導師童子等，向於上方度如恒河沙等國土，彼有世界名日月光，其中有佛號寶幢光如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。

爾時，相好莊嚴清淨福行善名稱童子、一切眾生最愛樂童子等，向於下方度如恒河沙等國土，彼有世界名離垢光，其中有佛號普眼見如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，相好莊嚴清淨福行善名稱童子、一切眾生最愛樂童子等，向於下方度如恒河沙等國土，彼有世界名離垢光，其中有佛號普眼見如來、應供、正遍知——十號具足——為諸大眾說微妙法。時二童子到彼剎已，為佛作禮，坐於眾中。

爾時，無邊光如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問文殊師利童子、智輪大海辯才童子等言：「汝二大士從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無邊光如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問文殊師利童子、智輪大海辯才童子等言：「汝二大士從何所來？」

時二童子報彼佛言：「世尊！此剎西方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二童子報彼佛言：「世尊！此剎西方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」

爾時，無邊精進如來、應供、正遍知，為諸大眾知而故問蓮華藏光一切眾生眼童子、無邊心廣義慧童子等言：「汝二大士從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無邊精進如來、應供、正遍知，為諸大眾知而故問蓮華藏光一切眾生眼童子、無邊心廣義慧童子等言：「汝二大士從何所來？」

時二童子報彼佛言：「世尊！此剎北方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二童子報彼佛言：「世尊！此剎北方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」

爾時普見如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問天寶炎光善照曜幢童子、難可譬喻善色愛見童子等言：「汝二大士從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普見如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問天寶炎光善照曜幢童子、難可譬喻善色愛見童子等言：「汝二大士從何所來？」

時二童子報彼佛言：「世尊！此剎東方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二童子報彼佛言：「世尊！此剎東方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」

爾時大燈如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問觀諸眾生眼視不瞬童子、大願不虛見童子等言：「汝二大士從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大燈如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問觀諸眾生眼視不瞬童子、大願不虛見童子等言：「汝二大士從何所來？」

時二童子報彼佛言：「世尊！此剎南方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二童子報彼佛言：「世尊！此剎南方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」

爾時，金色光如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問深遠雷震鼓音響聲童子、離障礙一切眾生眼童子等言：「汝二大士從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金色光如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問深遠雷震鼓音響聲童子、離障礙一切眾生眼童子等言：「汝二大士從何所來？」

時二童子報彼佛言：「世尊！此剎西南方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二童子報彼佛言：「世尊！此剎西南方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」

爾時，不可思議日光如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問寶藏炎輪廣德童子、多福德眾生見勝幢童子等言：「汝二大士從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不可思議日光如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問寶藏炎輪廣德童子、多福德眾生見勝幢童子等言：「汝二大士從何所來？」

時二童子報彼佛言：「世尊！此剎西北方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二童子報彼佛言：「世尊！此剎西北方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」

爾時，善光如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問勝妙無邊香光童子、無邊力精進善大奮迅童子等言：「汝二大士從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善光如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問勝妙無邊香光童子、無邊力精進善大奮迅童子等言：「汝二大士從何所來？」

時二童子報彼佛言：「世尊！此剎東北方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二童子報彼佛言：「世尊！此剎東北方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」

爾時，寶藏光如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問牢固精進無邊智光幢童子、一切差別德勝智童子等言：「汝二大士從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶藏光如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問牢固精進無邊智光幢童子、一切差別德勝智童子等言：「汝二大士從何所來？」

時二童子報彼佛言：「世尊！此剎東南方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二童子報彼佛言：「世尊！此剎東南方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」

爾時，寶幢光如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問不可破壞能常最勝童子、成就一切自在導師童子等言：「汝二大士從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶幢光如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問不可破壞能常最勝童子、成就一切自在導師童子等言：「汝二大士從何所來？」

時二童子報彼佛言：「世尊！此剎下方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二童子報彼佛言：「世尊！此剎下方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」

爾時，普眼見如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問相好莊嚴清淨福行善名稱童子、一切眾生最愛樂童子等言：「汝二大士從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普眼見如來、應、正遍知，為諸大眾知而故問相好莊嚴清淨福行善名稱童子、一切眾生最愛樂童子等言：「汝二大士從何所來？」

時二童子報彼佛言：「世尊！此剎上方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二童子報彼佛言：「世尊！此剎上方過如恒河沙等世界，國名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，以大莊嚴入于三昧，我等從彼佛、世尊所恭敬頂禮三遶畢來。」

爾時，十方諸佛世界聞此釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀十號名已，彼十方剎一切佛土皆大震動——動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，踊、遍踊、等遍踊——如是動已，時彼十方諸佛侍者各各合掌白於佛言：「世尊！何因緣故令此三千大千世界如是大動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方諸佛世界聞此釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀十號名已，彼十方剎一切佛土皆大震動——動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，踊、遍踊、等遍踊——如是動已，時彼十方諸佛侍者各各合掌白於佛言：「世尊！何因緣故令此三千大千世界如是大動？」

時十方佛皆即告其自侍者言：「善男子！從此剎西過如恒河沙等世界，彼有國土名曰娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，於今現在入力莊嚴三昧，為諸四眾圍遶而坐，欲說甚深平等之法。以是事故，此處三千大千世界地皆震動。」如是次第，乃至下方諸剎震動亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時十方佛皆即告其自侍者言：「善男子！從此剎西過如恒河沙等世界，彼有國土名曰娑婆，佛號釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，於今現在入力莊嚴三昧，為諸四眾圍遶而坐，欲說甚深平等之法。以是事故，此處三千大千世界地皆震動。」如是次第，乃至下方諸剎震動亦復如是。

時十方佛復告大眾諸比丘等作如是言：「汝等當知：佛出世難，如優曇花出已值遇，倍難於是。如是難中，比此釋迦牟尼如來億倍甚難。何以故？彼佛、世尊往昔因緣誓願力故，生於雜穢五濁剎中，如是最難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時十方佛復告大眾諸比丘等作如是言：「汝等當知：佛出世難，如優曇花出已值遇，倍難於是。如是難中，比此釋迦牟尼如來億倍甚難。何以故？彼佛、世尊往昔因緣誓願力故，生於雜穢五濁剎中，如是最難。

「諸比丘！又，彼如來名不虛唱。若十方國佛剎之中一切眾生，聞此釋迦牟尼如來勇猛精進難行苦行，及過去世發大誓願、菩薩行中諸難作者，種種功德、名號具足，一切皆得。如是聞已，十方一切諸佛剎中不可算數無量眾生，皆得受於阿耨多羅三藐三菩提記，何況其餘得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！又，彼如來名不虛唱。若十方國佛剎之中一切眾生，聞此釋迦牟尼如來勇猛精進難行苦行，及過去世發大誓願、菩薩行中諸難作者，種種功德、名號具足，一切皆得。如是聞已，十方一切諸佛剎中不可算數無量眾生，皆得受於阿耨多羅三藐三菩提記，何況其餘得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果者？

「是故，比丘！說此釋迦牟尼如來大名稱時，十方世界恒河沙等三千大千諸國土中一切諸佛，皆各如是讚歎釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀無量功德；其聲復聞餘處十方恒河沙等世界之外，復有國土更爾許數恒河沙等世界佛剎，是諸佛等復各出聲為其大眾稱說釋迦如來名號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，比丘！說此釋迦牟尼如來大名稱時，十方世界恒河沙等三千大千諸國土中一切諸佛，皆各如是讚歎釋迦牟尼如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀無量功德；其聲復聞餘處十方恒河沙等世界之外，復有國土更爾許數恒河沙等世界佛剎，是諸佛等復各出聲為其大眾稱說釋迦如來名號。」

時彼佛剎諸大菩薩如是聞已，各白佛言：「希有，世尊！我今欲往娑婆世界見於釋迦牟尼如來，禮拜供養、聽所未聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼佛剎諸大菩薩如是聞已，各白佛言：「希有，世尊！我今欲往娑婆世界見於釋迦牟尼如來，禮拜供養、聽所未聞。」

時彼諸佛各各告其大菩薩言：「善哉，善哉！善男子！宜知是時，隨逐二大童子俱往。何以故？彼佛、世尊難遭、難覩，聞法聽受及彼眾中同會共坐甚為難矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸佛各各告其大菩薩言：「善哉，善哉！善男子！宜知是時，隨逐二大童子俱往。何以故？彼佛、世尊難遭、難覩，聞法聽受及彼眾中同會共坐甚為難矣。」

爾時，釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀從力莊嚴三昧而起，安庠徐步猶若鵝王，瞻視端平趣師子座。到已登上，手自展設於尼師壇，鋪已儼然結加趺坐，一切大眾四面圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀從力莊嚴三昧而起，安庠徐步猶若鵝王，瞻視端平趣師子座。到已登上，手自展設於尼師壇，鋪已儼然結加趺坐，一切大眾四面圍遶。

爾時，文殊師利童子、智輪大海辯才童子等從東方還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子、智輪大海辯才童子等從東方還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。

爾時，蓮花藏光一切眾生眼見童子、無邊心廣義慧童子等從南方還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，蓮花藏光一切眾生眼見童子、無邊心廣義慧童子等從南方還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。

爾時，天寶善光照耀幢童子、難可譬喻善色愛見童子等從西方還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天寶善光照耀幢童子、難可譬喻善色愛見童子等從西方還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。

爾時，觀諸眾生眼視不瞬童子、大願不虛見童子等從北方還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀諸眾生眼視不瞬童子、大願不虛見童子等從北方還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。

爾時，深遠雷震鼓音響聲童子、離障礙一切眾生眼童子等從東北還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，深遠雷震鼓音響聲童子、離障礙一切眾生眼童子等從東北還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。

爾時，寶藏炎輪廣德童子、多福德眾生見勝幢童子等從東南還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶藏炎輪廣德童子、多福德眾生見勝幢童子等從東南還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。

爾時，勝妙無邊香光童子、無邊力精進善大奮迅童子等從西南還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝妙無邊香光童子、無邊力精進善大奮迅童子等從西南還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。

爾時，牢固精進無邊智光幢童子、一切差別德勝智童子等從西北還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，牢固精進無邊智光幢童子、一切差別德勝智童子等從西北還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。

爾時，不可破壞能常最勝童子、成就一切自在導師童子等從上方還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不可破壞能常最勝童子、成就一切自在導師童子等從上方還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。

爾時，相好莊嚴清淨福行善名稱童子、一切眾生最愛樂童子等從下方還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，相好莊嚴清淨福行善名稱童子、一切眾生最愛樂童子等從下方還，共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩眾俱，來到於釋迦牟尼佛、世尊前。彼二童子及餘菩薩，各各頭面頂禮佛足，禮畢皆退坐蓮花座。