大周新翻三藏聖教序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大周新翻三藏聖教序

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蓋聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋聞：

大乘奧典，光祕賾於瓊編，三藏玄樞，著靈文於寶偈，斯乃牢籠繫象。演暢幽深，雖第一義空，名言之路雙絕，諸法無相，聽說之理兼亡。然則，發啟善根，寔資開導，弘宣妙旨，終寄顯揚。至若鹿野初開，儼尊容於常住，龍宮載闢，緘舍利於將來，所以地涌全身，為證說經之兆，空懸寶殿，爰標闡法之徵，八萬四千，分布閻浮之境，三十六億，莊嚴平等之居，敷演一音，則隨類而解，廣陳三句，則劫壽難窮。自夜掩周星、宵通漢夢，玉毫流彩，式彰東漸之風，金口傳芳，遂覩後秦之譯，修多、祇夜之祕躅，因緣、譬喻之要宗，授記之與本生，方廣之與論議，雖立名差別，而究理不殊，同歸實相之源，並湊涅槃之會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘奧典，光祕賾於瓊編，三藏玄樞，著靈文於寶偈，斯乃牢籠繫象。演暢幽深，雖第一義空，名言之路雙絕，諸法無相，聽說之理兼亡。然則，發啟善根，寔資開導，弘宣妙旨，終寄顯揚。至若鹿野初開，儼尊容於常住，龍宮載闢，緘舍利於將來，所以地涌全身，為證說經之兆，空懸寶殿，爰標闡法之徵，八萬四千，分布閻浮之境，三十六億，莊嚴平等之居，敷演一音，則隨類而解，廣陳三句，則劫壽難窮。自夜掩周星、宵通漢夢，玉毫流彩，式彰東漸之風，金口傳芳，遂覩後秦之譯，修多、祇夜之祕躅，因緣、譬喻之要宗，授記之與本生，方廣之與論議，雖立名差別，而究理不殊，同歸實相之源，並湊涅槃之會。

朕幼崇釋教，夙暮歸依，思欲運六道於慈舟，逈超苦海，驅四生於彼岸，永離蓋纏，窮貝牒之遺文，集蜂臺之祕籙。今於大福先寺翻譯院所更譯三藏所言，入定不定印經者，此明退不退之心，前二後三，雖有遲速，如來設教，同趣菩提，既顯神呪之功，莊嚴最上，爰述下生之記，說法度人。三藏法師義淨等，並緇俗之綱維、紺坊之龍象，德包初地、道轥彌天，光我紹隆之基，更峻住持之業。以久視元年歲次庚子五月五日，繕寫畢功，重開甘露之門，方布大雲之蔭，所冀芥城數極，鳥筆猶傳，拂石年窮，樹經無泯，弘濟覃於百億，遷拔被於恒沙，部帙條流，列之於左。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朕幼崇釋教，夙暮歸依，思欲運六道於慈舟，逈超苦海，驅四生於彼岸，永離蓋纏，窮貝牒之遺文，集蜂臺之祕籙。今於大福先寺翻譯院所更譯三藏所言，入定不定印經者，此明退不退之心，前二後三，雖有遲速，如來設教，同趣菩提，既顯神呪之功，莊嚴最上，爰述下生之記，說法度人。三藏法師義淨等，並緇俗之綱維、紺坊之龍象，德包初地、道轥彌天，光我紹隆之基，更峻住持之業。以久視元年歲次庚子五月五日，繕寫畢功，重開甘露之門，方布大雲之蔭，所冀芥城數極，鳥筆猶傳，拂石年窮，樹經無泯，弘濟覃於百億，遷拔被於恒沙，部帙條流，列之於左。

入定不定印經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入定不定印經

三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵，在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱，菩薩摩訶薩六十億百千那庾多，其名曰：妙吉祥菩薩、觀自在菩薩、大勢至菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、集雷音王菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首，一切皆得寂靜決擇三摩地、健行三摩地、甚深不動海潮三摩地，成就灌頂陀羅尼、成就無邊諸佛色身陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵，在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱，菩薩摩訶薩六十億百千那庾多，其名曰：妙吉祥菩薩、觀自在菩薩、大勢至菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、集雷音王菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首，一切皆得寂靜決擇三摩地、健行三摩地、甚深不動海潮三摩地，成就灌頂陀羅尼、成就無邊諸佛色身陀羅尼。

爾時妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！惟願世尊為諸菩薩演說入定不定印法門，我等入此法印故，便能解了：此是不定菩薩，求無上正等正覺，於無上智道而有退轉；此是決定菩薩，求無上正等正覺，於無上智道而不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！惟願世尊為諸菩薩演說入定不定印法門，我等入此法印故，便能解了：此是不定菩薩，求無上正等正覺，於無上智道而有退轉；此是決定菩薩，求無上正等正覺，於無上智道而不退轉。」

爾時世尊告妙吉祥童子言：「妙吉祥！當知菩薩有五種行。何等為五？所謂羊車行、象車行、日月神力行、聲聞神力行、如來神力行。妙吉祥！是為菩薩五種行。妙吉祥！初二菩薩於無上正等正覺，是不決定；後三菩薩於無上正等正覺，是得決定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告妙吉祥童子言：「妙吉祥！當知菩薩有五種行。何等為五？所謂羊車行、象車行、日月神力行、聲聞神力行、如來神力行。妙吉祥！是為菩薩五種行。妙吉祥！初二菩薩於無上正等正覺，是不決定；後三菩薩於無上正等正覺，是得決定。」

妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！云何二不定菩薩為求無上正等正覺，於無上智道而有退轉？云何三決定菩薩為求無上正等正覺，於無上智道而不退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！云何二不定菩薩為求無上正等正覺，於無上智道而有退轉？云何三決定菩薩為求無上正等正覺，於無上智道而不退轉？」

佛告妙吉祥：「所謂羊車行、象車行，此二菩薩為求無上正等正覺，於無上智道而有退轉；日月神力行、聲聞神力行、如來神力行，此三菩薩為求無上正等正覺，於無上智道而不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥：「所謂羊車行、象車行，此二菩薩為求無上正等正覺，於無上智道而有退轉；日月神力行、聲聞神力行、如來神力行，此三菩薩為求無上正等正覺，於無上智道而不退轉。

「妙吉祥！云何羊車行菩薩？譬如有人為大事因緣故、重事因緣故，欲過五佛剎微塵數世界。彼自思惟：『我今當乘何乘而能越過如是世界？』便作是念：『當乘羊車過彼世界。』妙吉祥！是人即乘羊車隨路而去，久受勞苦行百踰繕那，忽遇大風吹，令却退八十踰繕那。妙吉祥！於汝意云何？是人乘彼羊車，或一劫或百劫，或千劫或億劫，或不可說不可說劫，而能超越一世界耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！云何羊車行菩薩？譬如有人為大事因緣故、重事因緣故，欲過五佛剎微塵數世界。彼自思惟：『我今當乘何乘而能越過如是世界？』便作是念：『當乘羊車過彼世界。』妙吉祥！是人即乘羊車隨路而去，久受勞苦行百踰繕那，忽遇大風吹，令却退八十踰繕那。妙吉祥！於汝意云何？是人乘彼羊車，或一劫或百劫，或千劫或億劫，或不可說不可說劫，而能超越一世界耶？」

妙吉祥言：「不也。世尊！是人乘彼羊車，或一劫或百劫，或千劫或億劫，或不可說不可說劫，而能超越一世界者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「不也。世尊！是人乘彼羊車，或一劫或百劫，或千劫或億劫，或不可說不可說劫，而能超越一世界者，無有是處。」

佛言：「如是如是！妙吉祥，若善男子、善女人，發心希求無上正等正覺，便與聲聞同共住止，承事親近狎習談論，若在園林及於寺中同經行處，讀誦思惟聲聞乘教，解釋其義，或復教他讀誦思惟聲聞乘教，解釋其義，由此受持聲聞乘教植善根故，智慧微劣退無上智道，雖先修習菩提之心慧根慧眼，然由受持聲聞乘教植善根故，令其根鈍，即便退失無上智道。妙吉祥！譬如有人患目闇閉，欲令開故，經月醫療其目便愈。時有怨家，即以一掬蓽茇細末置其眼中，遂還闇閉。如是如是！妙吉祥！彼菩薩雖先修習菩提之心慧根慧眼，然由受持聲聞乘教植善根故，令其根鈍，即便退失無上智道。妙吉祥！如是名為羊車行菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是！妙吉祥，若善男子、善女人，發心希求無上正等正覺，便與聲聞同共住止，承事親近狎習談論，若在園林及於寺中同經行處，讀誦思惟聲聞乘教，解釋其義，或復教他讀誦思惟聲聞乘教，解釋其義，由此受持聲聞乘教植善根故，智慧微劣退無上智道，雖先修習菩提之心慧根慧眼，然由受持聲聞乘教植善根故，令其根鈍，即便退失無上智道。妙吉祥！譬如有人患目闇閉，欲令開故，經月醫療其目便愈。時有怨家，即以一掬蓽茇細末置其眼中，遂還闇閉。如是如是！妙吉祥！彼菩薩雖先修習菩提之心慧根慧眼，然由受持聲聞乘教植善根故，令其根鈍，即便退失無上智道。妙吉祥！如是名為羊車行菩薩。

「妙吉祥！云何象車行菩薩？譬如有人為大事因緣故、重事因緣故，欲過如前微塵世界。彼自思惟：『我今當乘何乘而能越過如是世界？』便作是念：『我當乘彼八支具足上妙象車過彼世界。』妙吉祥！是人即乘象車隨路而去，經于百年行二千踰繕那，忽遇大風吹，令却退千踰繕那。妙吉祥！於汝意云何？是人乘彼象車，或一劫或百劫，或千劫或千億劫，或不可說不可說劫，而能超越一世界耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！云何象車行菩薩？譬如有人為大事因緣故、重事因緣故，欲過如前微塵世界。彼自思惟：『我今當乘何乘而能越過如是世界？』便作是念：『我當乘彼八支具足上妙象車過彼世界。』妙吉祥！是人即乘象車隨路而去，經于百年行二千踰繕那，忽遇大風吹，令却退千踰繕那。妙吉祥！於汝意云何？是人乘彼象車，或一劫或百劫，或千劫或千億劫，或不可說不可說劫，而能超越一世界耶？」

妙吉祥言：「不也。世尊！是人乘彼象車，或一劫或百劫，或千劫或千億劫，或不可說不可說劫，而能超越一世界者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「不也。世尊！是人乘彼象車，或一劫或百劫，或千劫或千億劫，或不可說不可說劫，而能超越一世界者，無有是處。」

「如是如是！妙吉祥！若善男子、善女人，發心希求無上正等正覺，便與聲聞同共住止，承事親近狎習談論，共為受用，若在園林及於寺中同經行處，讀誦思惟聲聞乘教，解釋其義，或復教他讀誦思惟聲聞乘教，解釋其義，由此受持聲聞乘教植善根故，智慧微劣退無上智道，雖先修習菩提之心慧根慧眼，然由受持聲聞乘教植善根故，令其根鈍，即便退失無上智道。妙吉祥！譬如大木長百千踰繕那，墮大海中隨波流汎。有諸空居眾多藥叉，於大海中牽之令住，復以縱廣五千踰繕那鐵碪繫之令住。妙吉祥！於汝意云何？此之大木能越大海，與諸有情作利益耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是如是！妙吉祥！若善男子、善女人，發心希求無上正等正覺，便與聲聞同共住止，承事親近狎習談論，共為受用，若在園林及於寺中同經行處，讀誦思惟聲聞乘教，解釋其義，或復教他讀誦思惟聲聞乘教，解釋其義，由此受持聲聞乘教植善根故，智慧微劣退無上智道，雖先修習菩提之心慧根慧眼，然由受持聲聞乘教植善根故，令其根鈍，即便退失無上智道。妙吉祥！譬如大木長百千踰繕那，墮大海中隨波流汎。有諸空居眾多藥叉，於大海中牽之令住，復以縱廣五千踰繕那鐵碪繫之令住。妙吉祥！於汝意云何？此之大木能越大海，與諸有情作利益耶？」

妙吉祥言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「不也。世尊！」

佛言：「如是如是！妙吉祥！彼菩薩雖復修習菩提之心，受持大乘植諸善本，然由修習聲聞法故，於一切智海牽之令退，不能進趣一切智海，於生死海中不能救濟一切有情。妙吉祥！如是名為象車行菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是！妙吉祥！彼菩薩雖復修習菩提之心，受持大乘植諸善本，然由修習聲聞法故，於一切智海牽之令退，不能進趣一切智海，於生死海中不能救濟一切有情。妙吉祥！如是名為象車行菩薩。

「妙吉祥！云何日月神力行菩薩？譬如有人為大事因緣故、重事因緣故，欲過如前微塵數世界。彼自思惟：『我今當作何神通力而能超越如是世界？』便作是念：『我當作彼日月神力過彼世界。』妙吉祥！是人即便作日月神力隨路而去。妙吉祥！於汝意云何？是人能越彼世界耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！云何日月神力行菩薩？譬如有人為大事因緣故、重事因緣故，欲過如前微塵數世界。彼自思惟：『我今當作何神通力而能超越如是世界？』便作是念：『我當作彼日月神力過彼世界。』妙吉祥！是人即便作日月神力隨路而去。妙吉祥！於汝意云何？是人能越彼世界耶？」

妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！是人能越如是世界，而於長路多歷勤苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！是人能越如是世界，而於長路多歷勤苦。」

佛言：「如是。妙吉祥！若善男子、善女人，發心希求無上正等正覺，不與聲聞同共住止，承事親近狎習談論，亦不共彼受用衣食，不在園林及於寺中同經行處，讀誦思惟聲聞乘教乃至一頌，亦不教他讀誦思惟聲聞乘教；常惟讀誦大乘，演說大乘。妙吉祥！如是名為日月神力行菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。妙吉祥！若善男子、善女人，發心希求無上正等正覺，不與聲聞同共住止，承事親近狎習談論，亦不共彼受用衣食，不在園林及於寺中同經行處，讀誦思惟聲聞乘教乃至一頌，亦不教他讀誦思惟聲聞乘教；常惟讀誦大乘，演說大乘。妙吉祥！如是名為日月神力行菩薩。

「妙吉祥！云何聲聞神力行菩薩？譬如有人為大事因緣故、重事因緣故，欲過如前微塵數世界。彼自思惟：『我今當作何神通力而能超越如是世界？』便作是念：『我當作彼聲聞神力過彼世界。』即以聲聞神力過彼世界。妙吉祥！於汝意云何？是人能越彼世界耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！云何聲聞神力行菩薩？譬如有人為大事因緣故、重事因緣故，欲過如前微塵數世界。彼自思惟：『我今當作何神通力而能超越如是世界？』便作是念：『我當作彼聲聞神力過彼世界。』即以聲聞神力過彼世界。妙吉祥！於汝意云何？是人能越彼世界耶？」

妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！是人能越如是世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！是人能越如是世界。」

佛言：「如是如是！妙吉祥！若善男子、善女人，發心希求無上正等正覺，不與聲聞同共住止，承事親近狎習談論，亦不共彼受用衣食，不在園林及於寺中同經行處，讀誦思惟聲聞乘教乃至一頌，亦不教他讀誦思惟聲聞乘教；常惟讀誦演說大乘，於深信大乘、讀誦大乘、攝受大乘者生恭敬心，親奉歸向而共住止，承事親近狎習談論，常求大乘受持讀誦，復以種種香華、塗香、末香、燈明、華鬘敬心供養，常惟讀誦大乘經典，以歡喜心為人演說。於未學菩薩心生恭敬，含笑先言語不麁獷，所說柔軟令人樂聞，假使遭遇失命因緣，亦不捨離大乘之心。若有菩薩，發趣大乘、讀誦大乘、攝受大乘，常於此人起增上心而為供養，亦不與他共為諍競，於未曾聞大乘經典常樂希求，於說法者起恭敬心、生大師想，於未學菩薩亦生敬心，於他過咎若實不實不應訶責，亦不好求他人過失，常樂修行慈悲喜捨。妙吉祥！如是名為聲聞神力行菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是！妙吉祥！若善男子、善女人，發心希求無上正等正覺，不與聲聞同共住止，承事親近狎習談論，亦不共彼受用衣食，不在園林及於寺中同經行處，讀誦思惟聲聞乘教乃至一頌，亦不教他讀誦思惟聲聞乘教；常惟讀誦演說大乘，於深信大乘、讀誦大乘、攝受大乘者生恭敬心，親奉歸向而共住止，承事親近狎習談論，常求大乘受持讀誦，復以種種香華、塗香、末香、燈明、華鬘敬心供養，常惟讀誦大乘經典，以歡喜心為人演說。於未學菩薩心生恭敬，含笑先言語不麁獷，所說柔軟令人樂聞，假使遭遇失命因緣，亦不捨離大乘之心。若有菩薩，發趣大乘、讀誦大乘、攝受大乘，常於此人起增上心而為供養，亦不與他共為諍競，於未曾聞大乘經典常樂希求，於說法者起恭敬心、生大師想，於未學菩薩亦生敬心，於他過咎若實不實不應訶責，亦不好求他人過失，常樂修行慈悲喜捨。妙吉祥！如是名為聲聞神力行菩薩。

「妙吉祥！云何如來神力行菩薩？譬如有人為大事因緣故、重事因緣故，欲過如前微塵數世界。彼自思惟：『我今當作何神通力而能疾過如是世界？』便作是念：『我當作彼如來神力越彼世界。』即以如來神力超彼世界。妙吉祥！於汝意云何？是人能越彼世界耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！云何如來神力行菩薩？譬如有人為大事因緣故、重事因緣故，欲過如前微塵數世界。彼自思惟：『我今當作何神通力而能疾過如是世界？』便作是念：『我當作彼如來神力越彼世界。』即以如來神力超彼世界。妙吉祥！於汝意云何？是人能越彼世界耶？」

妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！是人速能超彼世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！是人速能超彼世界。」

佛言：「如是如是！妙吉祥！若善男子、善女人，發心希求無上正等正覺，不與聲聞同共住止，承事親近狎習談論，亦不共彼受用衣食，不在園林及於寺中同經行處，讀誦思惟聲聞乘教乃至一頌，亦不教他讀誦思惟聲聞乘教；常惟讀誦大乘、演說大乘，於身、語、心常令清淨，於戒善法亦常安住，亦能令他淨身、語、心，安住戒法。若有菩薩，發趣大乘、讀誦大乘、攝受大乘，常於此人恭敬歸向，承事親近狎習談論，所有衣食共為受用，與彼菩薩而共同住、同經行處，常求大乘、攝取大乘、受持大乘，以種種香華、塗香、末香、燈明、華鬘敬心供養，常惟讀誦大乘經典，以歡喜心演說大乘，於未學菩薩不起慢心，於餘菩薩亦令安住，含笑先言語不麁獷，所說柔軟令人樂聞，於他亦爾。假使遭遇失命因緣，亦不捨離大乘之心。若有菩薩，發趣大乘、讀誦大乘、攝受大乘，以增上心歡喜親奉，亦教於他恭敬供養，亦不與他共為諍競，於未曾聞大乘經典常樂希求，於說法者起恭敬心、生大師想，於未學菩薩不生慢心，於他過咎若實不實不應訶責，亦不好求他人過失，既自行已復教餘人如是修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是！妙吉祥！若善男子、善女人，發心希求無上正等正覺，不與聲聞同共住止，承事親近狎習談論，亦不共彼受用衣食，不在園林及於寺中同經行處，讀誦思惟聲聞乘教乃至一頌，亦不教他讀誦思惟聲聞乘教；常惟讀誦大乘、演說大乘，於身、語、心常令清淨，於戒善法亦常安住，亦能令他淨身、語、心，安住戒法。若有菩薩，發趣大乘、讀誦大乘、攝受大乘，常於此人恭敬歸向，承事親近狎習談論，所有衣食共為受用，與彼菩薩而共同住、同經行處，常求大乘、攝取大乘、受持大乘，以種種香華、塗香、末香、燈明、華鬘敬心供養，常惟讀誦大乘經典，以歡喜心演說大乘，於未學菩薩不起慢心，於餘菩薩亦令安住，含笑先言語不麁獷，所說柔軟令人樂聞，於他亦爾。假使遭遇失命因緣，亦不捨離大乘之心。若有菩薩，發趣大乘、讀誦大乘、攝受大乘，以增上心歡喜親奉，亦教於他恭敬供養，亦不與他共為諍競，於未曾聞大乘經典常樂希求，於說法者起恭敬心、生大師想，於未學菩薩不生慢心，於他過咎若實不實不應訶責，亦不好求他人過失，既自行已復教餘人如是修學。

「妙吉祥！如是菩薩自觀有情失菩薩業者教令得業，亦能令他教諸有情失菩薩業者教令得業；自觀有情失菩薩道者教令得道，亦能令他觀諸有情失菩薩道者教令得道；自觀有情失菩薩行者教令得行，亦能令他觀諸有情失菩薩行者教令得行；自觀有情失菩薩因者教令得因，亦能令他觀諸有情失菩薩因者教令得因；自觀有情失菩薩善巧者令得善巧，亦能令他觀諸有情失菩薩善巧者令得善巧；自觀有情失菩薩事者教令得事，亦能令他觀諸有情失菩薩事者教令得事；自觀有情失菩薩加行力者令得加行，亦能令他觀諸有情失菩薩加行力者令得加行；自觀有情失菩薩行依止處者令得依處，亦能令他觀諸有情失菩薩行依止處者令得依處；自觀有情失慈悲喜捨者令得慈悲喜捨，亦能令他觀諸有情失慈悲喜捨者令得慈悲喜捨；自觀有情失平等行者令得平等行，亦能令他觀諸有情失平等行者令得平等行；自觀有情不信三寶者令信三寶，亦能令他觀諸有情不信三寶者令信三寶；自觀有情失善法欲者令得善法欲，亦能令他觀諸有情失善法欲者令得善法欲；自觀有情被繫縛囚執者令得解脫，亦能令他觀諸有情被繫縛囚執者令得解脫；自觀有情有病苦者施以醫藥，亦能令他觀諸有情有病苦者施以醫藥；自觀有情失於佛所植善根者令得善根，亦能令他觀諸有情失善根者令得善根；自觀有情無依怙者為作歸趣，亦能令他觀諸有情無依怙者為作歸趣；自觀有情久睡眠者令得覺悟，亦能令他觀諸有情久睡眠者令得覺悟；自觀有情生下賤者令生勝處，亦能令他觀諸有情生下賤者令生勝處；自觀有情失菩提心者令得菩提心，亦能令他觀諸有情失菩提心者令得菩提心；自觀有情失法足者令得法足，亦能令他觀諸有情失法足者令得法足；自觀有情失福智資糧者令得資糧，亦能令他觀諸有情失福智資糧者令得資糧；自觀有情失大乘信者令入正信，亦能令他觀諸有情失大乘信者令得正信；自觀有情失戒護者令住戒護，亦能令他觀諸有情失戒護者令住戒護；自觀有情失法隨法者令其得法，亦能令他觀諸有情失法隨法者令得其法；自觀有情失和忍者令得和忍，亦能令他觀諸有情失和忍者令得和忍；自觀有情失止觀者令住止觀，亦能令他觀諸有情失止觀者令得止觀；自觀有情失菩薩精進者令住精進，亦能令他觀諸有情失菩薩精進者令得精進；自觀有情失布施、調順、知足者令得施等，亦能令他觀諸有情失施等者令得施等；自觀有情失念、慧、持、行者令得念等，亦能令他觀諸有情失念等者令得念等；自觀有情失趣彼岸道者令趣彼岸道，亦能令他觀諸有情失趣彼岸道者令趣彼岸道；自觀有情 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！如是菩薩自觀有情失菩薩業者教令得業，亦能令他教諸有情失菩薩業者教令得業；自觀有情失菩薩道者教令得道，亦能令他觀諸有情失菩薩道者教令得道；自觀有情失菩薩行者教令得行，亦能令他觀諸有情失菩薩行者教令得行；自觀有情失菩薩因者教令得因，亦能令他觀諸有情失菩薩因者教令得因；自觀有情失菩薩善巧者令得善巧，亦能令他觀諸有情失菩薩善巧者令得善巧；自觀有情失菩薩事者教令得事，亦能令他觀諸有情失菩薩事者教令得事；自觀有情失菩薩加行力者令得加行，亦能令他觀諸有情失菩薩加行力者令得加行；自觀有情失菩薩行依止處者令得依處，亦能令他觀諸有情失菩薩行依止處者令得依處；自觀有情失慈悲喜捨者令得慈悲喜捨，亦能令他觀諸有情失慈悲喜捨者令得慈悲喜捨；自觀有情失平等行者令得平等行，亦能令他觀諸有情失平等行者令得平等行；自觀有情不信三寶者令信三寶，亦能令他觀諸有情不信三寶者令信三寶；自觀有情失善法欲者令得善法欲，亦能令他觀諸有情失善法欲者令得善法欲；自觀有情被繫縛囚執者令得解脫，亦能令他觀諸有情被繫縛囚執者令得解脫；自觀有情有病苦者施以醫藥，亦能令他觀諸有情有病苦者施以醫藥；自觀有情失於佛所植善根者令得善根，亦能令他觀諸有情失善根者令得善根；自觀有情無依怙者為作歸趣，亦能令他觀諸有情無依怙者為作歸趣；自觀有情久睡眠者令得覺悟，亦能令他觀諸有情久睡眠者令得覺悟；自觀有情生下賤者令生勝處，亦能令他觀諸有情生下賤者令生勝處；自觀有情失菩提心者令得菩提心，亦能令他觀諸有情失菩提心者令得菩提心；自觀有情失法足者令得法足，亦能令他觀諸有情失法足者令得法足；自觀有情失福智資糧者令得資糧，亦能令他觀諸有情失福智資糧者令得資糧；自觀有情失大乘信者令入正信，亦能令他觀諸有情失大乘信者令得正信；自觀有情失戒護者令住戒護，亦能令他觀諸有情失戒護者令住戒護；自觀有情失法隨法者令其得法，亦能令他觀諸有情失法隨法者令得其法；自觀有情失和忍者令得和忍，亦能令他觀諸有情失和忍者令得和忍；自觀有情失止觀者令住止觀，亦能令他觀諸有情失止觀者令得止觀；自觀有情失菩薩精進者令住精進，亦能令他觀諸有情失菩薩精進者令得精進；自觀有情失布施、調順、知足者令得施等，亦能令他觀諸有情失施等者令得施等；自觀有情失念、慧、持、行者令得念等，亦能令他觀諸有情失念等者令得念等；自觀有情失趣彼岸道者令趣彼岸道，亦能令他觀諸有情失趣彼岸道者令趣彼岸道；自觀有情

不生佛家者令生佛家，亦能令他觀諸有情不生佛家者令生佛家；自觀有情失善友者令得善友，亦能令他觀諸有情失善友者令得善友；自觀有情失利有情心者令得利有情心，亦能令他觀諸有情失利有情心者令得利有情心；自觀有情失依法者令得依法，亦能令他觀諸有情失依法者令得依法；自觀有情失依智者令得依智，亦能令他觀諸有情失依智者令得依智；自觀有情失依義者令得依義，亦能令他觀諸有情失依義者令得依義；自觀有情失依了義經者令得依了義經，亦能令他觀諸有情失依了義經者令得依了義經；自觀有情失四正勤者令得四正勤，亦能令他觀諸有情失四正勤者令得四正勤；自觀有情失實語、法語、利益語、調伏語者，令住實語、法語、利益語、調伏語，亦能令他觀諸有情失實語、法語、利益語、調伏語者，令住實語、法語、利益語、調伏語；自觀有情見貧賤者令得富貴，亦能令他觀諸有情見貧賤者令得富貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生佛家者令生佛家，亦能令他觀諸有情不生佛家者令生佛家；自觀有情失善友者令得善友，亦能令他觀諸有情失善友者令得善友；自觀有情失利有情心者令得利有情心，亦能令他觀諸有情失利有情心者令得利有情心；自觀有情失依法者令得依法，亦能令他觀諸有情失依法者令得依法；自觀有情失依智者令得依智，亦能令他觀諸有情失依智者令得依智；自觀有情失依義者令得依義，亦能令他觀諸有情失依義者令得依義；自觀有情失依了義經者令得依了義經，亦能令他觀諸有情失依了義經者令得依了義經；自觀有情失四正勤者令得四正勤，亦能令他觀諸有情失四正勤者令得四正勤；自觀有情失實語、法語、利益語、調伏語者，令住實語、法語、利益語、調伏語，亦能令他觀諸有情失實語、法語、利益語、調伏語者，令住實語、法語、利益語、調伏語；自觀有情見貧賤者令得富貴，亦能令他觀諸有情見貧賤者令得富貴。

「菩薩摩訶薩，於諸有情起大慈心悉令周遍，作如是念：『彼諸有情無依無怙、無歸無趣、無洲無渚、無舍宅、無救護者，我於何時能為有情作救護耶？』妙吉祥！譬如少壯妙翅鳥王，有大勢力隨意飛上妙高山頂。如來神力行菩薩亦復如是，具大善根勇疾之力，隨意能趣佛會中生，能與惡趣有情而作救護。妙吉祥！如是名為如來神力行菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩，於諸有情起大慈心悉令周遍，作如是念：『彼諸有情無依無怙、無歸無趣、無洲無渚、無舍宅、無救護者，我於何時能為有情作救護耶？』妙吉祥！譬如少壯妙翅鳥王，有大勢力隨意飛上妙高山頂。如來神力行菩薩亦復如是，具大善根勇疾之力，隨意能趣佛會中生，能與惡趣有情而作救護。妙吉祥！如是名為如來神力行菩薩。

「妙吉祥！若善男子、善女人，於日日中以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數諸佛，復滿恒河沙數世界如意寶珠而用布施，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人教一有情得預流果，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，於日日中以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數諸佛，復滿恒河沙數世界如意寶珠而用布施，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人教一有情得預流果，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得預流果；若復有人教一有情得一來果，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得預流果；若復有人教一有情得一來果，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得一來果；若復有人教一有情得不還果，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得一來果；若復有人教一有情得不還果，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得不還果；若復有人教一有情得阿羅漢果，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得不還果；若復有人教一有情得阿羅漢果，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得阿羅漢果；若復有人教一有情證獨覺果，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得阿羅漢果；若復有人教一有情證獨覺果，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得獨覺果；若復有人教一羊車行菩薩令其安住菩提之心，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得獨覺果；若復有人教一羊車行菩薩令其安住菩提之心，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得羊車行菩提之心；若復有人教一有情得象車行菩提之心，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得羊車行菩提之心；若復有人教一有情得象車行菩提之心，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得象車行菩提之心；若復有人教一有情得日月神力行菩提之心，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得象車行菩提之心；若復有人教一有情得日月神力行菩提之心，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得日月神力行菩提之心；若復有人教一有情得聲聞神力行菩提之心，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得日月神力行菩提之心；若復有人教一有情得聲聞神力行菩提之心，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得聲聞神力行菩提之心；若復有人教一有情得如來神力行菩提之心，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，教彼十方一切世界微塵數有情得聲聞神力行菩提之心；若復有人教一有情得如來神力行菩提之心，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，於日日中以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數有情，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一近事——歸依三寶、受五學處、於佛教法生正信者——其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，於日日中以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數有情，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一近事——歸依三寶、受五學處、於佛教法生正信者——其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數近事，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施第八人，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數近事，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施第八人，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數第八人，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一預流果，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數第八人，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一預流果，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數預流果，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一一來果，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數預流果，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一一來果，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數一來果，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一不還果，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數一來果，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一不還果，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數不還果，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一阿羅漢果，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數不還果，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一阿羅漢果，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數阿羅漢果，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一獨覺，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數阿羅漢果，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一獨覺，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數獨覺，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一羊車行菩薩，其福勝彼無量無數。何以故？妙吉祥！是菩薩摩訶薩，隨於何時、隨以何事發菩提心，即於爾時無一不善而不捨棄，無一佛法而不生長。妙吉祥！由是菩薩具足如是不可思議勝功德故，妙吉祥！譬如迦陵頻伽鳥王在卵㲉中，雖自未開，已能勝彼一切群鳥，由有深妙美音聲故。如是如是！妙吉祥！菩薩初發菩提之心處無明㲉，雖業煩惱闇翳覆障，然能勝彼聲聞獨覺，由有迴向善根行願妙音聲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數獨覺，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一羊車行菩薩，其福勝彼無量無數。何以故？妙吉祥！是菩薩摩訶薩，隨於何時、隨以何事發菩提心，即於爾時無一不善而不捨棄，無一佛法而不生長。妙吉祥！由是菩薩具足如是不可思議勝功德故，妙吉祥！譬如迦陵頻伽鳥王在卵㲉中，雖自未開，已能勝彼一切群鳥，由有深妙美音聲故。如是如是！妙吉祥！菩薩初發菩提之心處無明㲉，雖業煩惱闇翳覆障，然能勝彼聲聞獨覺，由有迴向善根行願妙音聲故。

「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數羊車行菩薩，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一象車行菩薩，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數羊車行菩薩，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一象車行菩薩，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數象車行菩薩，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一日月神力行菩薩，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數象車行菩薩，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一日月神力行菩薩，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數日月神力行菩薩，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一聲聞神力行菩薩，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數日月神力行菩薩，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一聲聞神力行菩薩，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數聲聞神力行菩薩，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一如來神力行菩薩，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數聲聞神力行菩薩，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人以一飲食施一如來神力行菩薩，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數如來神力行菩薩，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人聞此法門深心信受，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數如來神力行菩薩，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人聞此法門深心信受，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人，造立十方一切世界微塵數寺，供養三千大千世界微塵數獨覺，其僧房舍皆以閻浮檀金之所成就，以電燈末尼寶而為莊校，一切光寶以為階陛，末尼、真珠眾寶、瓔珞以為嚴飾，幢蓋、繒幡處處懸列，如意珠王、寶網、鈴鐸以為其帳，龍護栴檀以為香泥用塗其地，曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、蘇末那華、嗢鉢羅華、拘物頭華、分陀利華、婆利沙華、呾羅尼華、瞿呾羅尼華、跋羅華、蘇健地華，如是等諸上妙華而為散布，以天妙衣、天百味食而供養之，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人得聞佛名，若一切智名，若世間主名，若觀形像乃至經卷所有畫像，其福勝彼無量無數。何況有人合十指爪而為恭敬，其福勝彼無量無數；況復以諸燈明、香華，乃至讚佛一相功德，其福轉勝，於當來世受大富樂，乃至到於一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人，造立十方一切世界微塵數寺，供養三千大千世界微塵數獨覺，其僧房舍皆以閻浮檀金之所成就，以電燈末尼寶而為莊校，一切光寶以為階陛，末尼、真珠眾寶、瓔珞以為嚴飾，幢蓋、繒幡處處懸列，如意珠王、寶網、鈴鐸以為其帳，龍護栴檀以為香泥用塗其地，曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、蘇末那華、嗢鉢羅華、拘物頭華、分陀利華、婆利沙華、呾羅尼華、瞿呾羅尼華、跋羅華、蘇健地華，如是等諸上妙華而為散布，以天妙衣、天百味食而供養之，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人得聞佛名，若一切智名，若世間主名，若觀形像乃至經卷所有畫像，其福勝彼無量無數。何況有人合十指爪而為恭敬，其福勝彼無量無數；況復以諸燈明、香華，乃至讚佛一相功德，其福轉勝，於當來世受大富樂，乃至到於一切智智。

「妙吉祥！如一滴水投大海中，乃至劫火起時終不中盡；妙吉祥！菩薩亦爾，以少善根迴向成佛，乃至一切智火生時終不中盡。妙吉祥！譬如月輪能勝眾星，光明圓滿廣大高勝；菩薩亦爾，以少善根迴向成佛，而能勝彼聲聞獨覺，由其善根廣大高勝。妙吉祥！如來、應、正等覺有如是等不可思議功德。妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數聲聞獨覺及諸菩薩，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人能於此經心生信受，其福勝彼無量無數，何況有人書寫、為人演說，其福最勝。何以故？是成佛因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！如一滴水投大海中，乃至劫火起時終不中盡；妙吉祥！菩薩亦爾，以少善根迴向成佛，乃至一切智火生時終不中盡。妙吉祥！譬如月輪能勝眾星，光明圓滿廣大高勝；菩薩亦爾，以少善根迴向成佛，而能勝彼聲聞獨覺，由其善根廣大高勝。妙吉祥！如來、應、正等覺有如是等不可思議功德。妙吉祥！若善男子、善女人，以天妙衣、天百味食，供養十方一切世界微塵數聲聞獨覺及諸菩薩，乃至恒河沙劫如是供養；若復有人能於此經心生信受，其福勝彼無量無數，何況有人書寫、為人演說，其福最勝。何以故？是成佛因故。

「妙吉祥！若有男子女人，以瞋惡心侵奪無量聲聞獨覺飲食衣服；若復有人以瞋惡心，侵奪信樂大乘菩薩乃至少許飲食衣服，或一日中令其不食，其罪重彼無量無數。何以故？一切三世聲聞獨覺，於無數劫修行施、戒、忍辱、精進、禪定、智慧，皆為自身斷除煩惱；菩薩不爾，乃至毫釐施傍生時，皆為三寶不斷絕故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若有男子女人，以瞋惡心侵奪無量聲聞獨覺飲食衣服；若復有人以瞋惡心，侵奪信樂大乘菩薩乃至少許飲食衣服，或一日中令其不食，其罪重彼無量無數。何以故？一切三世聲聞獨覺，於無數劫修行施、戒、忍辱、精進、禪定、智慧，皆為自身斷除煩惱；菩薩不爾，乃至毫釐施傍生時，皆為三寶不斷絕故。

「妙吉祥！假使有人以瞋惡心毀壞無量無邊無數獨覺戒、定、智慧、解脫、解脫知見；假使有人以瞋惡心，於一信樂大乘菩薩損壞戒支及所學事令不成就，其罪重彼無量無數。何以故？一切三世聲聞獨覺，於無數劫，所有戒、定、智慧、解脫、解脫知見，皆為自身斷除煩惱；菩薩不爾，乃至一日修戒、定、慧、解脫、解脫知見，皆為有情斷除煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！假使有人以瞋惡心毀壞無量無邊無數獨覺戒、定、智慧、解脫、解脫知見；假使有人以瞋惡心，於一信樂大乘菩薩損壞戒支及所學事令不成就，其罪重彼無量無數。何以故？一切三世聲聞獨覺，於無數劫，所有戒、定、智慧、解脫、解脫知見，皆為自身斷除煩惱；菩薩不爾，乃至一日修戒、定、慧、解脫、解脫知見，皆為有情斷除煩惱。

「妙吉祥！假使有人以瞋惡心，繫縛十方一切有情置牢獄中；若復有人以瞋惡心於菩薩所不欲眼視背之而去，其罪重彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！假使有人以瞋惡心，繫縛十方一切有情置牢獄中；若復有人以瞋惡心於菩薩所不欲眼視背之而去，其罪重彼無量無數。

「妙吉祥！假使有人以瞋惡心挑出十方一切世界有情眼目；若復有人以瞋惡心於菩薩所不欲眼視背之而去，其罪重彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！假使有人以瞋惡心挑出十方一切世界有情眼目；若復有人以瞋惡心於菩薩所不欲眼視背之而去，其罪重彼無量無數。

「妙吉祥！假使十方一切有情皆被挑目，復有餘人於彼有情起大慈心令眼平復所得功德；若復有人以清淨心而往瞻視大乘菩薩，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！假使十方一切有情皆被挑目，復有餘人於彼有情起大慈心令眼平復所得功德；若復有人以清淨心而往瞻視大乘菩薩，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！假使有人能令十方所有獄囚皆得解脫，受轉輪聖王、天帝釋樂；若復有人以清淨心瞻視讚歎大乘菩薩，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！假使有人能令十方所有獄囚皆得解脫，受轉輪聖王、天帝釋樂；若復有人以清淨心瞻視讚歎大乘菩薩，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！假使有人能令十方一切有情證獨覺果所得功德；若復有人教一信樂大乘菩薩，曾於佛所種一善根令得增長，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！假使有人能令十方一切有情證獨覺果所得功德；若復有人教一信樂大乘菩薩，曾於佛所種一善根令得增長，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！若有深信大乘菩薩於十方世界一切有情，皆令安住菩提之心所得功德；若復有人以大乘法乃至一頌教示於他，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若有深信大乘菩薩於十方世界一切有情，皆令安住菩提之心所得功德；若復有人以大乘法乃至一頌教示於他，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！假使有人以十方世界微塵數獨覺，置於地獄、餓鬼、傍生；若復有人於一初發菩提心者而作障礙，其罪重彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！假使有人以十方世界微塵數獨覺，置於地獄、餓鬼、傍生；若復有人於一初發菩提心者而作障礙，其罪重彼無量無數。

「妙吉祥！假使有人於十方世界一切有情發菩提心者而作障礙；若復有人於一深信大乘菩薩菩提之心而作障礙，其罪重彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！假使有人於十方世界一切有情發菩提心者而作障礙；若復有人於一深信大乘菩薩菩提之心而作障礙，其罪重彼無量無數。

「妙吉祥！假使十方一切有情，皆墮地獄、餓鬼、傍生、琰摩王界，設復有人救濟令出，復教安住菩提之心所得功德；若復有人令一有情於大乘中深生信解，其福勝彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！假使十方一切有情，皆墮地獄、餓鬼、傍生、琰摩王界，設復有人救濟令出，復教安住菩提之心所得功德；若復有人令一有情於大乘中深生信解，其福勝彼無量無數。

「妙吉祥！假使有人於十方世界滿中獨覺而生輕慢；若復有人於一初始發心菩薩生輕慢心，其罪重彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！假使有人於十方世界滿中獨覺而生輕慢；若復有人於一初始發心菩薩生輕慢心，其罪重彼無量無數。

「妙吉祥！假使有人於十方世界微塵數獨覺斷絕利養，於十方界彰其惡名；若復有人於一深信大乘菩薩斷絕利養、彰其惡名，其罪重彼無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！假使有人於十方世界微塵數獨覺斷絕利養，於十方界彰其惡名；若復有人於一深信大乘菩薩斷絕利養、彰其惡名，其罪重彼無量無數。

「妙吉祥！若善男子、善女人於一深信大乘菩薩，為求正法故乃至施一水瓶，由此福業當得無量轉輪聖王勝妙果報，何況施與受持讀誦、深生信解菩薩摩訶薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若善男子、善女人於一深信大乘菩薩，為求正法故乃至施一水瓶，由此福業當得無量轉輪聖王勝妙果報，何況施與受持讀誦、深生信解菩薩摩訶薩？」

爾時世尊說此經已，妙吉祥童子及諸菩薩摩訶薩、諸聲聞眾，天、龍、藥叉、健闥婆、阿蘇羅、揭路荼、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此經已，妙吉祥童子及諸菩薩摩訶薩、諸聲聞眾，天、龍、藥叉、健闥婆、阿蘇羅、揭路荼、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。

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