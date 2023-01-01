不必定入定入印經翻譯之記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不必定入定入印經翻譯之記

出世智道，亦名為印。此經印義，或然不然，私情有指，未許官用。何者私情？今且當向發心修行，證會名入。所乘強劣，有定不定，聖說定入、說不定入，言義如是！決定名印。說如是故，名如是經，其門要密，通必有寄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世智道，亦名為印。此經印義，或然不然，私情有指，未許官用。何者私情？今且當向發心修行，證會名入。所乘強劣，有定不定，聖說定入、說不定入，言義如是！決定名印。說如是故，名如是經，其門要密，通必有寄。

魏尚書令儀同高公，深知佛法，出自中天，翻為此典，萬未有一。採挾集人，在第更譯。沙門曇林，瞿曇流支，興和四年歲次降婁，月建在戌，朔次甲子，壬午之日，出此如左九千一百九十三字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏尚書令儀同高公，深知佛法，出自中天，翻為此典，萬未有一。採挾集人，在第更譯。沙門曇林，瞿曇流支，興和四年歲次降婁，月建在戌，朔次甲子，壬午之日，出此如左九千一百九十三字。

不必定入定入印經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不必定入定入印經

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾一千二百五十人俱，六十億百千那由他菩薩，其名曰：文殊師利童子、觀世自在菩薩摩訶薩、得大勢菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、常雷音王菩薩，如是等上首六十億百千那由他菩薩，一切皆得寂靜論義神通三昧、遊首楞嚴勇伏三昧、得深海水潮不過限三昧，得受位陀羅尼、得集無邊諸佛身色究竟陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾一千二百五十人俱，六十億百千那由他菩薩，其名曰：文殊師利童子、觀世自在菩薩摩訶薩、得大勢菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、常雷音王菩薩，如是等上首六十億百千那由他菩薩，一切皆得寂靜論義神通三昧、遊首楞嚴勇伏三昧、得深海水潮不過限三昧，得受位陀羅尼、得集無邊諸佛身色究竟陀羅尼。

爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！惟願世尊為諸菩薩說必定、不必定入智印法門。以彼印故，令我得知此菩薩必定，此菩薩不必定，此不定阿耨多羅三藐三菩提退無上智道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！惟願世尊為諸菩薩說必定、不必定入智印法門。以彼印故，令我得知此菩薩必定，此菩薩不必定，此不定阿耨多羅三藐三菩提退無上智道。」

佛言：「文殊師利！此中則有五種菩薩。何等為五？一者羊乘行，二者象乘行，三者月日神通乘行，四者聲聞神通乘行，五者如來神通乘行。文殊師利！如是名為五種菩薩。文殊師利！初二菩薩，不必定阿耨多羅三藐三菩提，退無上智道。後三菩薩，必定阿耨多羅三藐三菩提，不退無上智道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！此中則有五種菩薩。何等為五？一者羊乘行，二者象乘行，三者月日神通乘行，四者聲聞神通乘行，五者如來神通乘行。文殊師利！如是名為五種菩薩。文殊師利！初二菩薩，不必定阿耨多羅三藐三菩提，退無上智道。後三菩薩，必定阿耨多羅三藐三菩提，不退無上智道。」

文殊師利言：「世尊！何者二菩薩不必定阿耨多羅三藐三菩提，退無上智道？世尊！何者三菩薩必定阿耨多羅三藐三菩提，不退無上智道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！何者二菩薩不必定阿耨多羅三藐三菩提，退無上智道？世尊！何者三菩薩必定阿耨多羅三藐三菩提，不退無上智道？」

佛言：「文殊師利！羊乘行菩薩、象乘行菩薩，此二菩薩不必定阿耨多羅三藐三菩提，退無上智道。文殊師利！月日神通乘行菩薩、聲聞神通乘行菩薩、如來神通乘行菩薩，此三菩薩必定阿耨多羅三藐三菩提，不退無上智道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！羊乘行菩薩、象乘行菩薩，此二菩薩不必定阿耨多羅三藐三菩提，退無上智道。文殊師利！月日神通乘行菩薩、聲聞神通乘行菩薩、如來神通乘行菩薩，此三菩薩必定阿耨多羅三藐三菩提，不退無上智道。

「文殊師利！應云何知羊乘行菩薩？文殊師利！譬如有人，他方五百佛之世界微塵等數世界之外，彼有因緣有大因緣、彼有所作有大所作、彼有所重有大所重，為彼事故，欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟：『我乘何乘而能得過如是世界得到彼處？』如是之人即便思惟：『若我今者乘於羊乘，則應得過如是世界到於彼處。』文殊師利！如是之人既思惟已，即乘羊乘發行彼道。經長久時到百由旬，大風輪起，吹令迴還八十由旬。文殊師利！於意云何？如是之人乘彼羊乘，於彼世界能過到不？若經一劫若一百劫，若一千劫、億百千劫，若不可說不可說劫，彼人能過一世界不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！應云何知羊乘行菩薩？文殊師利！譬如有人，他方五百佛之世界微塵等數世界之外，彼有因緣有大因緣、彼有所作有大所作、彼有所重有大所重，為彼事故，欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟：『我乘何乘而能得過如是世界得到彼處？』如是之人即便思惟：『若我今者乘於羊乘，則應得過如是世界到於彼處。』文殊師利！如是之人既思惟已，即乘羊乘發行彼道。經長久時到百由旬，大風輪起，吹令迴還八十由旬。文殊師利！於意云何？如是之人乘彼羊乘，於彼世界能過到不？若經一劫若一百劫，若一千劫、億百千劫，若不可說不可說劫，彼人能過一世界不？」

文殊師利答言：「世尊！彼若能過一世界者，無有是處。如是之人乘彼羊乘，若經一劫若一百劫、若一千劫億百千劫、若不可說不可說劫，若能得過一世界者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「世尊！彼若能過一世界者，無有是處。如是之人乘彼羊乘，若經一劫若一百劫、若一千劫億百千劫、若不可說不可說劫，若能得過一世界者，無有是處。」

佛言：「如是。文殊師利！若善男子若善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心已，聲聞乘人相隨止住，近聲聞人、習聲聞人、恭敬供養聲聞乘人，共為知識，財物交通，與共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，同一處行；讀聲聞乘、誦聲聞乘、思聲聞乘、信聲聞乘，復教他人讀誦思信。如是之人住聲聞乘，攝聲聞乘種善根行，聲聞所牽故得鈍智，退無上智道。如是菩薩，修菩提心慧根慧眼，而復後時住聲聞智種善根行，則還愚鈍破壞不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。文殊師利！若善男子若善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心已，聲聞乘人相隨止住，近聲聞人、習聲聞人、恭敬供養聲聞乘人，共為知識，財物交通，與共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，同一處行；讀聲聞乘、誦聲聞乘、思聲聞乘、信聲聞乘，復教他人讀誦思信。如是之人住聲聞乘，攝聲聞乘種善根行，聲聞所牽故得鈍智，退無上智道。如是菩薩，修菩提心慧根慧眼，而復後時住聲聞智種善根行，則還愚鈍破壞不成。

「文殊師利！譬如有人，若患眼病、若有目瞑，如是之人為開眼故，一月療治勤不休息，過一月已眼得少開。彼有怨惡常伺其便，把碎蓽茇著其眼中，令彼人眼轉闇更閉不得開明。如是，如是。文殊師利！若彼菩薩修菩薩心慧根慧眼，而復後時住聲聞智種善根行，則還愚鈍破壞不成。文殊師利！此羊乘行菩薩應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如有人，若患眼病、若有目瞑，如是之人為開眼故，一月療治勤不休息，過一月已眼得少開。彼有怨惡常伺其便，把碎蓽茇著其眼中，令彼人眼轉闇更閉不得開明。如是，如是。文殊師利！若彼菩薩修菩薩心慧根慧眼，而復後時住聲聞智種善根行，則還愚鈍破壞不成。文殊師利！此羊乘行菩薩應知。

「文殊師利！應云何知象乘行菩薩？文殊師利！譬如有人，如是微塵世界之外，彼有因緣有大因緣、彼有所作有大所作、彼有所重有大所重，為彼事故，欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟：『我乘何乘而能得過如是世界到於彼處？』如是之人即便思惟：『若我今者八分相應乘象乘者，則應得過如是世界到於彼處。』文殊師利！如是之人既思惟已，即乘八分相應象乘發行彼道，百年常行二千由旬，大風輪起，吹令迴還一千由旬。文殊師利！於意云何？如是之人乘彼象乘，於一世界為能過不？若經一劫若一百劫、若一千劫億百千劫、若不可說不可說劫，彼人能過一世界不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！應云何知象乘行菩薩？文殊師利！譬如有人，如是微塵世界之外，彼有因緣有大因緣、彼有所作有大所作、彼有所重有大所重，為彼事故，欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟：『我乘何乘而能得過如是世界到於彼處？』如是之人即便思惟：『若我今者八分相應乘象乘者，則應得過如是世界到於彼處。』文殊師利！如是之人既思惟已，即乘八分相應象乘發行彼道，百年常行二千由旬，大風輪起，吹令迴還一千由旬。文殊師利！於意云何？如是之人乘彼象乘，於一世界為能過不？若經一劫若一百劫、若一千劫億百千劫、若不可說不可說劫，彼人能過一世界不？」

文殊師利答言：「世尊！彼若能過一世界者，無有是處。如是之人乘彼象乘，若經一劫若一百劫、若一千劫億百千劫、若不可說不可說劫，若能得過一世界者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「世尊！彼若能過一世界者，無有是處。如是之人乘彼象乘，若經一劫若一百劫、若一千劫億百千劫、若不可說不可說劫，若能得過一世界者，無有是處。」

佛言：「如是。文殊師利！若善男子若善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心已，聲聞乘人相隨止住，近聲聞人、習聲聞人，共為知識、與共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，同一處行；讀聲聞乘、誦聲聞乘、思聲聞乘、信聲聞乘，復教他人讀誦思信。如是之人住聲聞智，攝聲聞乘種善根行，聲聞所牽故得鈍智，退無上智道。如是菩薩修菩提心，種善根行安住大乘，而復後時住聲聞智種善根行，則還愚鈍破壞不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。文殊師利！若善男子若善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心已，聲聞乘人相隨止住，近聲聞人、習聲聞人，共為知識、與共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，同一處行；讀聲聞乘、誦聲聞乘、思聲聞乘、信聲聞乘，復教他人讀誦思信。如是之人住聲聞智，攝聲聞乘種善根行，聲聞所牽故得鈍智，退無上智道。如是菩薩修菩提心，種善根行安住大乘，而復後時住聲聞智種善根行，則還愚鈍破壞不成。

「文殊師利！譬如大木廣千由旬，大海所漂，於大海中濟渡眾生。空行夜叉出置陸地，繫縛在於五百由旬大鐵塊上。文殊師利！於意云何？如是大木，彼大海水復能漂不？復能海中濟眾生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如大木廣千由旬，大海所漂，於大海中濟渡眾生。空行夜叉出置陸地，繫縛在於五百由旬大鐵塊上。文殊師利！於意云何？如是大木，彼大海水復能漂不？復能海中濟眾生不？」

文殊師利答言：「不能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「不能。」

佛言：「如是。文殊師利！若彼菩薩修菩提心種善根行，修行一切智智海道，牽迴令退，則不能向一切智智大海之道，不能救拔生死大海一切眾生。文殊師利！此象乘行菩薩應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。文殊師利！若彼菩薩修菩提心種善根行，修行一切智智海道，牽迴令退，則不能向一切智智大海之道，不能救拔生死大海一切眾生。文殊師利！此象乘行菩薩應知。

「文殊師利！應云何知月日神通乘行菩薩？文殊師利！譬如有人，如是微塵世界之外，彼有因緣有大因緣、彼有所作有大所作、彼有所重有大所重，為彼事故，欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟：『我乘何乘而能得過如是世界到於彼處？』如是之人即便思惟：『若我今者乘於月日神通乘者，則應得過如是世界到於彼處。』文殊師利！如是之人既思惟已，即乘月日神通之乘發行彼道。文殊師利！於意云何？如是之人乘於月日神通之乘，於彼世界能過到不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！應云何知月日神通乘行菩薩？文殊師利！譬如有人，如是微塵世界之外，彼有因緣有大因緣、彼有所作有大所作、彼有所重有大所重，為彼事故，欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟：『我乘何乘而能得過如是世界到於彼處？』如是之人即便思惟：『若我今者乘於月日神通乘者，則應得過如是世界到於彼處。』文殊師利！如是之人既思惟已，即乘月日神通之乘發行彼道。文殊師利！於意云何？如是之人乘於月日神通之乘，於彼世界能過到不？」

文殊師利答言：「世尊！久時則能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「世尊！久時則能。」

佛言：「如是。文殊師利！若善男子若善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心已，不與一切聲聞乘人相隨止住，不近一切聲聞乘人、不習一切聲聞乘人，不作知識、財物不交、不共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，不同處行；亦不讀誦聲聞乘法、不思不信聲聞乘法，不教他人讀誦信學，乃至一偈亦不學習、不讀不誦。彼人若讀則讀大乘，彼人若誦則誦大乘，若有所說則說大乘乃至一偈。文殊師利！此是月日神通乘行菩薩應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。文殊師利！若善男子若善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心已，不與一切聲聞乘人相隨止住，不近一切聲聞乘人、不習一切聲聞乘人，不作知識、財物不交、不共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，不同處行；亦不讀誦聲聞乘法、不思不信聲聞乘法，不教他人讀誦信學，乃至一偈亦不學習、不讀不誦。彼人若讀則讀大乘，彼人若誦則誦大乘，若有所說則說大乘乃至一偈。文殊師利！此是月日神通乘行菩薩應知。

「文殊師利！譬如有大迦樓羅王大力少壯，隨意所念須彌山頂能到異處。如是如是。文殊師利！月日神通乘行菩薩，戒聞深心大力少壯，勇健能得，隨心所念佛佛世界皆能過到，於諸如來眾會輪中皆能示身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如有大迦樓羅王大力少壯，隨意所念須彌山頂能到異處。如是如是。文殊師利！月日神通乘行菩薩，戒聞深心大力少壯，勇健能得，隨心所念佛佛世界皆能過到，於諸如來眾會輪中皆能示身。

「文殊師利！應云何知聲聞神通乘行菩薩？文殊師利！譬如有人，如是微塵世界之外，彼有因緣有大因緣、彼有所作有大所作、彼有所重有大所重，為彼事故，欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟：『乘何神通而能得過如是世界到於彼處。』如是之人即便思惟：『我今若乘聲聞神通，則應得過如是世界到於彼處。』文殊師利！如是之人既思惟已，即爾便乘聲聞神通發行彼道。文殊師利！於意云何？如是之人聲聞神通，於彼世界能過到不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！應云何知聲聞神通乘行菩薩？文殊師利！譬如有人，如是微塵世界之外，彼有因緣有大因緣、彼有所作有大所作、彼有所重有大所重，為彼事故，欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟：『乘何神通而能得過如是世界到於彼處。』如是之人即便思惟：『我今若乘聲聞神通，則應得過如是世界到於彼處。』文殊師利！如是之人既思惟已，即爾便乘聲聞神通發行彼道。文殊師利！於意云何？如是之人聲聞神通，於彼世界能過到不？」

文殊師利答言：「能過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「能過。」

佛言：「如是。文殊師利！若善男子若善女人發阿耨多羅三藐三菩提心已，不與一切聲聞乘人相隨止住，不近一切聲聞乘人，不習一切聲聞乘人，不作知識、財物不交、不同修行、不共語說、不共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，不同處行；不讀不誦聲聞乘法、不思不信聲聞乘法、不教他讀不教他誦乃至一偈，於聲聞乘不相應誦，亦不教他。彼人若讀則讀大乘，彼人若誦則誦大乘，亦教他人讀誦大乘，若有所說則說大乘。彼於信解大乘菩薩摩訶薩等，讀大乘人、誦大乘人、攝大乘人，敬重正信隨順修學，與共相應隨逐不捨，依附親近、如法供養，共為知識、與共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，與共同行。於大乘人、攝大乘人、受大乘人、持大乘人，第一敬重最勝供養，所謂燈明，種種華香、末香、塗香、妙鬘塗身，如是供養。如是之人讀誦大乘，第一喜心為他人說，心不輕蔑未學菩薩，正面言語先意問訊，不作惡語、不麁獷語，常說愛語、說美妙語。如是之人乃至失命身死因緣不捨大乘，常攝一切行大乘人、學大乘人、讀大乘人、誦大乘人、攝大乘人，如力攝取、如法攝取、如心所堪。彼人如是，無人憎惡、無與諍對，常求一切未曾聞經，心常敬重所從聞者；心不輕蔑未學菩薩。於他人過若實不實，不說不抂、不求他便，常勤修學慈悲喜捨。文殊師利！此是聲聞神通乘行菩薩應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。文殊師利！若善男子若善女人發阿耨多羅三藐三菩提心已，不與一切聲聞乘人相隨止住，不近一切聲聞乘人，不習一切聲聞乘人，不作知識、財物不交、不同修行、不共語說、不共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，不同處行；不讀不誦聲聞乘法、不思不信聲聞乘法、不教他讀不教他誦乃至一偈，於聲聞乘不相應誦，亦不教他。彼人若讀則讀大乘，彼人若誦則誦大乘，亦教他人讀誦大乘，若有所說則說大乘。彼於信解大乘菩薩摩訶薩等，讀大乘人、誦大乘人、攝大乘人，敬重正信隨順修學，與共相應隨逐不捨，依附親近、如法供養，共為知識、與共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，與共同行。於大乘人、攝大乘人、受大乘人、持大乘人，第一敬重最勝供養，所謂燈明，種種華香、末香、塗香、妙鬘塗身，如是供養。如是之人讀誦大乘，第一喜心為他人說，心不輕蔑未學菩薩，正面言語先意問訊，不作惡語、不麁獷語，常說愛語、說美妙語。如是之人乃至失命身死因緣不捨大乘，常攝一切行大乘人、學大乘人、讀大乘人、誦大乘人、攝大乘人，如力攝取、如法攝取、如心所堪。彼人如是，無人憎惡、無與諍對，常求一切未曾聞經，心常敬重所從聞者；心不輕蔑未學菩薩。於他人過若實不實，不說不抂、不求他便，常勤修學慈悲喜捨。文殊師利！此是聲聞神通乘行菩薩應知。

「文殊師利！應云何知如來神通乘行菩薩？文殊師利！譬如有人，如是微塵世界之外，彼有因緣有大因緣、彼有所作有大所作、彼有所重有大所重，為彼事故，欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟：『乘何神通而能得過如是世界到於彼處？』如是之人即便思惟：『我今若乘如來神通，則應得過如是世界到於彼處。』文殊師利！如是之人既思惟已，即爾便乘如來神通發行彼道。文殊師利！於意云何？如是之人，如來神通於彼世界能速過不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！應云何知如來神通乘行菩薩？文殊師利！譬如有人，如是微塵世界之外，彼有因緣有大因緣、彼有所作有大所作、彼有所重有大所重，為彼事故，欲過如是微塵世界到於彼處。如是思惟：『乘何神通而能得過如是世界到於彼處？』如是之人即便思惟：『我今若乘如來神通，則應得過如是世界到於彼處。』文殊師利！如是之人既思惟已，即爾便乘如來神通發行彼道。文殊師利！於意云何？如是之人，如來神通於彼世界能速過不？」

文殊師利答言：「能過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「能過。」

佛言：「如是。文殊師利！若善男子若善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心已，不與一切聲聞乘人相隨止住，不近一切聲聞乘人、不習一切聲聞乘人，不作知識、財物不交、不同修行、不共語說、不共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，不同處行；不讀不誦聲聞乘法、不思不信聲聞乘法，不教他讀不教他誦乃至一偈。於聲聞乘不相應讀、不相應誦，亦不教他。彼人若讀則讀大乘，彼人若誦則誦大乘，亦教他人讀誦大乘，若有所說則說大乘。如是之人身口意淨，善持戒法，亦令他人身口意淨令住善法。彼於修行大乘菩薩摩訶薩等讀大乘人、誦大乘人、攝大乘人，敬重正意隨順修學，與共相應隨逐不捨，依附親近、如法供養，共為知識、與共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，與共同行。於大乘人、攝大乘人、受大乘人、持大乘人，第一敬重最勝供養，所謂燈明，種種華香、末香、塗香、妙鬘塗身，如是供養。如是之人讀誦大乘，第一喜心教他人讀教他人誦，心不輕蔑未學菩薩。於餘菩薩安住令學，常說愛語、說美妙語。如是之人乃至失命身死因緣不捨大乘，常攝一切行大乘人、學大乘人、讀大乘人、誦大乘人、攝大乘人，第一敬重，心生大喜設大供養，亦令他人如是修學有大深心。彼人如是，無人憎惡、不與諍對，常求一切未曾聞經，第一深心慇重心求，心常敬重所從聞者。於彼人所生於師心，亦令他人如是修學，心不輕蔑未學菩薩。於他人過若實不實，不說不抂、不求他便，亦教他人如是修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。文殊師利！若善男子若善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心已，不與一切聲聞乘人相隨止住，不近一切聲聞乘人、不習一切聲聞乘人，不作知識、財物不交、不同修行、不共語說、不共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，不同處行；不讀不誦聲聞乘法、不思不信聲聞乘法，不教他讀不教他誦乃至一偈。於聲聞乘不相應讀、不相應誦，亦不教他。彼人若讀則讀大乘，彼人若誦則誦大乘，亦教他人讀誦大乘，若有所說則說大乘。如是之人身口意淨，善持戒法，亦令他人身口意淨令住善法。彼於修行大乘菩薩摩訶薩等讀大乘人、誦大乘人、攝大乘人，敬重正意隨順修學，與共相應隨逐不捨，依附親近、如法供養，共為知識、與共同住；若在林中、若在寺舍、若經行處，與共同行。於大乘人、攝大乘人、受大乘人、持大乘人，第一敬重最勝供養，所謂燈明，種種華香、末香、塗香、妙鬘塗身，如是供養。如是之人讀誦大乘，第一喜心教他人讀教他人誦，心不輕蔑未學菩薩。於餘菩薩安住令學，常說愛語、說美妙語。如是之人乃至失命身死因緣不捨大乘，常攝一切行大乘人、學大乘人、讀大乘人、誦大乘人、攝大乘人，第一敬重，心生大喜設大供養，亦令他人如是修學有大深心。彼人如是，無人憎惡、不與諍對，常求一切未曾聞經，第一深心慇重心求，心常敬重所從聞者。於彼人所生於師心，亦令他人如是修學，心不輕蔑未學菩薩。於他人過若實不實，不說不抂、不求他便，亦教他人如是修學。

「文殊師利！如是菩薩恒自觀察失菩提心諸眾生界，亦常教他如是觀察失菩提心諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失菩薩行諸眾生界，亦常教他如是觀察失菩薩行諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失菩提業諸眾生界，亦常教他如是觀察失菩提業諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失菩薩道諸眾生界，亦常教他如是觀察失菩薩道諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於一切菩薩威儀諸眾生界，亦常教他如是觀察失於一切菩薩威儀諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失菩薩取諸眾生界，亦常教他如是觀察失菩薩取諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於一切菩薩方便諸眾生界，亦常教他如是觀察失於一切菩薩方便諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失菩薩意諸眾生界，亦常教他如是觀察失菩薩意諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於菩薩有為行力諸眾生界，亦常教他如是觀察失於菩薩有為行力諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於如法住菩薩行諸眾生界，亦常教他如是觀察失於如法住菩薩行諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於菩薩慈悲喜捨諸眾生界，亦常教他如是觀察失於菩薩慈悲喜捨諸眾生界；如是菩薩恒自布施，亦教他施；如是菩薩自不抂他，亦教他人令不抂他；如是菩薩恒自觀察失於佛法諸眾生界，亦常教他如是觀察失於佛法諸眾生界；如是菩薩恒自觀察離善法欲諸眾生界，亦常教他如是觀察離善法欲諸眾生界；如是菩薩恒自觀察縛眾生界，亦常教他如是觀察縛眾生界；如是菩薩恒自觀察長久遠時病眾生界，亦常教他如是觀察長久遠時病眾生界；如是菩薩恒自觀察失正法行諸眾生界，亦常教他如是觀察失正法行諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於具足福德智等諸眾生界，亦常教他如是觀察失於具足福德智等諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於如來善根種子諸眾生界，亦常教他如是觀察失於如來善根種子諸眾生界；如是菩薩恒自觀察一切孤獨諸眾生界，亦常教他如是觀察一切孤獨諸眾生界；如是菩薩恒自觀察一切久睡諸眾生界，亦常教他如是觀察一切久睡諸眾生界；如是菩薩恒自觀察下劣種姓諸眾生界，亦常教他如是觀察下劣種姓諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失大乘信諸眾生界，亦常教他如是觀察失大乘信諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於持戒諸眾生界，亦常教他如是觀察失於持戒諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失順入法諸眾生界，亦常教他如是觀察失順入法諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失忍樂行諸眾生界，亦常教他如是觀察失忍樂行諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失奢摩他、毘婆舍那諸眾生界，亦常教他如是觀察失奢摩他、毘婆舍那諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失施調御持戒樂行諸眾生界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是菩薩恒自觀察失菩提心諸眾生界，亦常教他如是觀察失菩提心諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失菩薩行諸眾生界，亦常教他如是觀察失菩薩行諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失菩提業諸眾生界，亦常教他如是觀察失菩提業諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失菩薩道諸眾生界，亦常教他如是觀察失菩薩道諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於一切菩薩威儀諸眾生界，亦常教他如是觀察失於一切菩薩威儀諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失菩薩取諸眾生界，亦常教他如是觀察失菩薩取諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於一切菩薩方便諸眾生界，亦常教他如是觀察失於一切菩薩方便諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失菩薩意諸眾生界，亦常教他如是觀察失菩薩意諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於菩薩有為行力諸眾生界，亦常教他如是觀察失於菩薩有為行力諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於如法住菩薩行諸眾生界，亦常教他如是觀察失於如法住菩薩行諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於菩薩慈悲喜捨諸眾生界，亦常教他如是觀察失於菩薩慈悲喜捨諸眾生界；如是菩薩恒自布施，亦教他施；如是菩薩自不抂他，亦教他人令不抂他；如是菩薩恒自觀察失於佛法諸眾生界，亦常教他如是觀察失於佛法諸眾生界；如是菩薩恒自觀察離善法欲諸眾生界，亦常教他如是觀察離善法欲諸眾生界；如是菩薩恒自觀察縛眾生界，亦常教他如是觀察縛眾生界；如是菩薩恒自觀察長久遠時病眾生界，亦常教他如是觀察長久遠時病眾生界；如是菩薩恒自觀察失正法行諸眾生界，亦常教他如是觀察失正法行諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於具足福德智等諸眾生界，亦常教他如是觀察失於具足福德智等諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於如來善根種子諸眾生界，亦常教他如是觀察失於如來善根種子諸眾生界；如是菩薩恒自觀察一切孤獨諸眾生界，亦常教他如是觀察一切孤獨諸眾生界；如是菩薩恒自觀察一切久睡諸眾生界，亦常教他如是觀察一切久睡諸眾生界；如是菩薩恒自觀察下劣種姓諸眾生界，亦常教他如是觀察下劣種姓諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失大乘信諸眾生界，亦常教他如是觀察失大乘信諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於持戒諸眾生界，亦常教他如是觀察失於持戒諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失順入法諸眾生界，亦常教他如是觀察失順入法諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失忍樂行諸眾生界，亦常教他如是觀察失忍樂行諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失奢摩他、毘婆舍那諸眾生界，亦常教他如是觀察失奢摩他、毘婆舍那諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失施調御持戒樂行諸眾生界

，亦常教他如是觀察失施調御持戒樂行諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失念意行知足慚愧諸眾生界，亦常教他如是觀察失念意行知足慚愧諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失次第入波羅蜜道諸眾生界，亦常教他如是觀察失次第入波羅蜜道諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失佛善根諸眾生界，亦常教他如是觀察失佛善根諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失善知識諸眾生界，亦常教他如是觀察失善知識諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於利益一切眾生諸眾生界，亦常教他如是觀察失於利益一切眾生諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失法隨順諸眾生界，亦常教他如是觀察失法隨順諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失智隨順諸眾生界，亦常教他如是觀察失智隨順諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失義隨順諸眾生界，亦常教他如是觀察失義隨順諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於了義修多羅義諸眾生界，亦常教他如是觀察失於了義修多羅義諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失四正勤諸眾生界，亦常教他如是觀察失四正勤諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失實法律語說善行諸眾生界，亦常教他如是觀察失實法律語說善行諸眾生界；如是菩薩恒自觀察貧眾生界，亦常教他如是觀察貧眾生界；如是菩薩恒自觀察一切世界慈心普遍，亦常教他如是觀察一切世界慈心普遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，亦常教他如是觀察失施調御持戒樂行諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失念意行知足慚愧諸眾生界，亦常教他如是觀察失念意行知足慚愧諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失次第入波羅蜜道諸眾生界，亦常教他如是觀察失次第入波羅蜜道諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失佛善根諸眾生界，亦常教他如是觀察失佛善根諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失善知識諸眾生界，亦常教他如是觀察失善知識諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於利益一切眾生諸眾生界，亦常教他如是觀察失於利益一切眾生諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失法隨順諸眾生界，亦常教他如是觀察失法隨順諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失智隨順諸眾生界，亦常教他如是觀察失智隨順諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失義隨順諸眾生界，亦常教他如是觀察失義隨順諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失於了義修多羅義諸眾生界，亦常教他如是觀察失於了義修多羅義諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失四正勤諸眾生界，亦常教他如是觀察失四正勤諸眾生界；如是菩薩恒自觀察失實法律語說善行諸眾生界，亦常教他如是觀察失實法律語說善行諸眾生界；如是菩薩恒自觀察貧眾生界，亦常教他如是觀察貧眾生界；如是菩薩恒自觀察一切世界慈心普遍，亦常教他如是觀察一切世界慈心普遍。

「有如是心：『彼諸眾生無主無歸；彼諸眾生一切焰然；彼諸眾生一切無舍；彼諸眾生一切無救；彼諸眾生一切無明。我於何時能為作主，與作歸依、與作舍宅、與作救護、與作燈明？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有如是心：『彼諸眾生無主無歸；彼諸眾生一切焰然；彼諸眾生一切無舍；彼諸眾生一切無救；彼諸眾生一切無明。我於何時能為作主，與作歸依、與作舍宅、與作救護、與作燈明？』

「文殊師利！譬如有大迦樓羅王少壯多力，隨心憶念何所悕望，則能飛上須彌山頂，爾乃下入大海之中，取龍婦女舉在虛空。如是，如是。文殊師利！如來神通乘行菩薩，有大福德善根勢力，速疾奮迅，隨何等處如來眾會，隨心欲往則能疾到。一切惡道惡業眾生所生之處，皆悉能到，能與作主、作歸依處，令離諸惡，與作舍宅、與作救護、與作燈明。文殊師利！此是如來神通乘行菩薩應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如有大迦樓羅王少壯多力，隨心憶念何所悕望，則能飛上須彌山頂，爾乃下入大海之中，取龍婦女舉在虛空。如是，如是。文殊師利！如來神通乘行菩薩，有大福德善根勢力，速疾奮迅，隨何等處如來眾會，隨心欲往則能疾到。一切惡道惡業眾生所生之處，皆悉能到，能與作主、作歸依處，令離諸惡，與作舍宅、與作救護、與作燈明。文殊師利！此是如來神通乘行菩薩應知。

「文殊師利！若善男子若善女人，以天妙衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數諸佛如來，一一如來日日如是。復持珠寶滿於恒河沙等世界，以用布施。如是乃至恒河沙劫常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，教一眾生令其得住須陀洹果，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，以天妙衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數諸佛如來，一一如來日日如是。復持珠寶滿於恒河沙等世界，以用布施。如是乃至恒河沙劫常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，教一眾生令其得住須陀洹果，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，悉令得住須陀洹果，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，教一眾生令其得住斯陀含果，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，悉令得住須陀洹果，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，教一眾生令其得住斯陀含果，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，悉令得住斯陀含果，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，教一眾生令其得住阿那含果，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，悉令得住斯陀含果，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，教一眾生令其得住阿那含果，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，悉令得住阿那含果，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，教一眾生令其得住阿羅漢果，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，悉令得住阿那含果，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，教一眾生令其得住阿羅漢果，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，悉令得住阿羅漢果，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，教一眾生令其得住辟支佛道，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，悉令得住阿羅漢果，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，教一眾生令其得住辟支佛道，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，悉令得住辟支佛道，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，令一眾生住羊乘行菩提之心，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，悉令得住辟支佛道，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，令一眾生住羊乘行菩提之心，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，住羊乘行菩提之心，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，令一眾生住象乘行菩提之心，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，住羊乘行菩提之心，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，令一眾生住象乘行菩提之心，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，住象乘行菩提之心，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，令一眾生住於月日神通乘行菩提之心，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，住象乘行菩提之心，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，令一眾生住於月日神通乘行菩提之心，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能令十方一切世界微塵等數一切眾生，悉住月日神通乘行菩提之心，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，令一眾生住於聲聞神通乘行菩提之心，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能令十方一切世界微塵等數一切眾生，悉住月日神通乘行菩提之心，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，令一眾生住於聲聞神通乘行菩提之心，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，悉住聲聞神通乘行菩提之心，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，令一眾生得住如來神通乘行菩提之心，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界微塵等數一切眾生，悉住聲聞神通乘行菩提之心，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，令一眾生得住如來神通乘行菩提之心，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數一切眾生，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一優婆塞，信入三歸受持五戒、於佛法中清淨心者，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數一切眾生，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一優婆塞，信入三歸受持五戒、於佛法中清淨心者，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數諸優婆塞，信入三歸受持五戒、於佛法中信清淨者，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與八輩僧中最初一人，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數諸優婆塞，信入三歸受持五戒、於佛法中信清淨者，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與八輩僧中最初一人，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數八輩僧中初第一人，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一須陀洹，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數八輩僧中初第一人，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一須陀洹，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數須陀洹人，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一斯陀含，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數須陀洹人，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一斯陀含，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數斯陀含人，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中一時施與一阿那含，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數斯陀含人，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中一時施與一阿那含，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數阿那含人，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一阿羅漢，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數阿那含人，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一阿羅漢，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數阿羅漢人，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一辟支佛，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數阿羅漢人，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一辟支佛，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中，施與十方一切世界微塵等數辟支佛人，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一羊乘行菩薩眾生，此福勝彼過阿僧祇。何以故？文殊師利！菩薩何時何所攀緣發菩提心，彼心生時，乃至無有一不善業而不捨離，無一佛法而不生者。文殊師利！菩薩如是不可思議功德成就。文殊師利！譬如世間迦羅頻迦可喜鳥王，在卵藏中㲉未開時，深響美音已勝一切群眾諸鳥。如是，如是。文殊師利！菩薩初發菩提心者，在無明㲉，雖業煩惱闇翳障礙蔽覆其眼，而勝一切聲聞緣覺，已能攝取善根願行妙音聲說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中，施與十方一切世界微塵等數辟支佛人，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一羊乘行菩薩眾生，此福勝彼過阿僧祇。何以故？文殊師利！菩薩何時何所攀緣發菩提心，彼心生時，乃至無有一不善業而不捨離，無一佛法而不生者。文殊師利！菩薩如是不可思議功德成就。文殊師利！譬如世間迦羅頻迦可喜鳥王，在卵藏中㲉未開時，深響美音已勝一切群眾諸鳥。如是，如是。文殊師利！菩薩初發菩提心者，在無明㲉，雖業煩惱闇翳障礙蔽覆其眼，而勝一切聲聞緣覺，已能攝取善根願行妙音聲說。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數諸羊乘行菩薩眾生，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一象乘行菩薩眾生，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數諸羊乘行菩薩眾生，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施與一象乘行菩薩眾生，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數諸象乘行菩薩眾生，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施一月日神通乘行菩薩，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數諸象乘行菩薩眾生，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施一月日神通乘行菩薩，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數月日神通乘行菩薩，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施一聲聞神通乘行菩薩，此福德勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數月日神通乘行菩薩，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施一聲聞神通乘行菩薩，此福德勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數聲聞神通乘行菩薩，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施一如來神通乘行菩薩，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數聲聞神通乘行菩薩，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，惟以一食於一日中，一時施一如來神通乘行菩薩，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數如來神通乘行菩薩，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人聞此法門，聞已生信，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數如來神通乘行菩薩，如是乃至恒河沙劫，常如是施，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人聞此法門，聞已生信，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能作十方一切世界微塵等寺，一一寺中皆悉安置百萬三千大千世界微塵等數諸辟支佛令住其中，以天閻浮那陀金寶電摩尼珠及真珠寶，作瓔珞形莊嚴房舍，竪立寶幢懸繒幡蓋。以自在王珠寶網簾周遍懸鈴，龍堅栴檀處處塗治。曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、婆離師迦華、多羅尼華、葋多羅尼華、婆羅華、善香華、檀奴師迦離迦華、天須摩那華、優鉢羅華、鉢頭摩華、拘物頭華、分陀離迦華，散如是等種種妙華。於日日中以天妙衣、天百味食與辟支佛。如是乃至恒河沙劫，於一切時如是供養，所有福德。文殊師利！若復更有若善男子若善女人，若聞佛名一切智名、若如來名世間主名，若自稱說；或見畫像、或見乃至土木等像，此福勝彼過阿僧祇，何況復有合十爪掌？此福尚多過阿僧祇，何況復有若與燈明，華香、塗香，乃至口說一切德者，所有福德轉勝轉多。於是次第受大富樂，乃至終得到一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能作十方一切世界微塵等寺，一一寺中皆悉安置百萬三千大千世界微塵等數諸辟支佛令住其中，以天閻浮那陀金寶電摩尼珠及真珠寶，作瓔珞形莊嚴房舍，竪立寶幢懸繒幡蓋。以自在王珠寶網簾周遍懸鈴，龍堅栴檀處處塗治。曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、婆離師迦華、多羅尼華、葋多羅尼華、婆羅華、善香華、檀奴師迦離迦華、天須摩那華、優鉢羅華、鉢頭摩華、拘物頭華、分陀離迦華，散如是等種種妙華。於日日中以天妙衣、天百味食與辟支佛。如是乃至恒河沙劫，於一切時如是供養，所有福德。文殊師利！若復更有若善男子若善女人，若聞佛名一切智名、若如來名世間主名，若自稱說；或見畫像、或見乃至土木等像，此福勝彼過阿僧祇，何況復有合十爪掌？此福尚多過阿僧祇，何況復有若與燈明，華香、塗香，乃至口說一切德者，所有福德轉勝轉多。於是次第受大富樂，乃至終得到一切智。

「文殊師利！譬如一渧極微細水墮大海中，不盡不減，乃至劫盡大火燒時。如是，如是。文殊師利！若種極少如來善根不盡不減，乃至一切智智火生。文殊師利！譬如月輪勝一切星，第一端嚴有多光明其體圓滿，所謂高廣增上寬大。如是，如是。文殊師利！極細微少如來善根，諸餘一切善根中勝，有多光明其體圓滿，所謂高廣增上寬大。文殊師利！如是如來、應、正遍知不可思議功德成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如一渧極微細水墮大海中，不盡不減，乃至劫盡大火燒時。如是，如是。文殊師利！若種極少如來善根不盡不減，乃至一切智智火生。文殊師利！譬如月輪勝一切星，第一端嚴有多光明其體圓滿，所謂高廣增上寬大。如是，如是。文殊師利！極細微少如來善根，諸餘一切善根中勝，有多光明其體圓滿，所謂高廣增上寬大。文殊師利！如是如來、應、正遍知不可思議功德成就。

「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數，一切諸佛、一切菩薩、一切聲聞，如是乃至恒河沙劫，常如是施、所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人聞此法門，聞已生信，此福勝彼過阿僧祇。何況復有若自書寫、令他書寫，此福轉勝過阿僧祇；以此福德證佛智因，是故為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能以天衣、天百味食，於日日中施與十方一切世界微塵等數，一切諸佛、一切菩薩、一切聲聞，如是乃至恒河沙劫，常如是施、所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人聞此法門，聞已生信，此福勝彼過阿僧祇。何況復有若自書寫、令他書寫，此福轉勝過阿僧祇；以此福德證佛智因，是故為勝。

「文殊師利！若有男子若有女人，若奪、若偷無量無數聲聞、緣覺，若衣、若食，所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，以瞋惡心若奪、若偷信大乘人，若一小食、若一中食，此罪多彼過阿僧祇。何以故？文殊師利！一切過去未來現在聲聞緣覺，於無量億阿僧祇劫，修行布施、持戒、忍辱、精進、禪、慧，皆為自斷己身煩惱。菩薩不爾！乃至微少捨一揣食施於畜生，皆為不斷三寶種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子若有女人，若奪、若偷無量無數聲聞、緣覺，若衣、若食，所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，以瞋惡心若奪、若偷信大乘人，若一小食、若一中食，此罪多彼過阿僧祇。何以故？文殊師利！一切過去未來現在聲聞緣覺，於無量億阿僧祇劫，修行布施、持戒、忍辱、精進、禪、慧，皆為自斷己身煩惱。菩薩不爾！乃至微少捨一揣食施於畜生，皆為不斷三寶種子。

「文殊師利！若有男子若有女人，瞋心破壞無量無數聲聞、緣覺，所有戒聚、定聚、慧聚及解脫聚，破其解脫知見之聚，如是破壞乃經劫數，所有罪聚。文殊師利！若復更有若是男子若是女人，以瞋惡心破信大乘一菩薩戒，若令他破乃至一戒，此罪多彼過阿僧祇。何以故？文殊師利！所有一切聲聞、緣覺，布施、持戒、忍辱、精進、禪、慧、解脫、解脫知見如是等聚，皆為自斷己身煩惱。菩薩不爾！乃至一日乃至一戒所有福聚，皆為斷除一切眾生墮惡道因一切惡業，乃至為證一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子若有女人，瞋心破壞無量無數聲聞、緣覺，所有戒聚、定聚、慧聚及解脫聚，破其解脫知見之聚，如是破壞乃經劫數，所有罪聚。文殊師利！若復更有若是男子若是女人，以瞋惡心破信大乘一菩薩戒，若令他破乃至一戒，此罪多彼過阿僧祇。何以故？文殊師利！所有一切聲聞、緣覺，布施、持戒、忍辱、精進、禪、慧、解脫、解脫知見如是等聚，皆為自斷己身煩惱。菩薩不爾！乃至一日乃至一戒所有福聚，皆為斷除一切眾生墮惡道因一切惡業，乃至為證一切智智。

「文殊師利！若有男子若有女人，繫縛十方一切世界一切眾生在牢獄中，所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，於菩薩所起瞋惡心，不用眼看捩身迴面，此罪多彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子若有女人，繫縛十方一切世界一切眾生在牢獄中，所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，於菩薩所起瞋惡心，不用眼看捩身迴面，此罪多彼過阿僧祇。

「文殊師利！若有男子若有女人，拔出十方一切世界一切眾生所有眼目，所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，以瞋惡心不看菩薩信大乘者，此罪多彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子若有女人，拔出十方一切世界一切眾生所有眼目，所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，以瞋惡心不看菩薩信大乘者，此罪多彼過阿僧祇。

「文殊師利！若有十方一切世界一切眾生劫數眼闇。文殊師利！若善男子若善女人，慈心憐彼一切眾生令其得眼，乃經劫數，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，以清淨心看於菩薩信大乘者，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有十方一切世界一切眾生劫數眼闇。文殊師利！若善男子若善女人，慈心憐彼一切眾生令其得眼，乃經劫數，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，以清淨心看於菩薩信大乘者，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能使十方一切世界一切眾生，開獄繫縛令得出已，復令得作轉輪聖王王國安樂，復令得住帝釋王樂所有福德。文殊師利！若復更有若善男子若善女人，以清淨心欲見菩薩信大乘者，以清淨心讚彼菩薩，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能使十方一切世界一切眾生，開獄繫縛令得出已，復令得作轉輪聖王王國安樂，復令得住帝釋王樂所有福德。文殊師利！若復更有若善男子若善女人，以清淨心欲見菩薩信大乘者，以清淨心讚彼菩薩，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界、一切眾生住緣覺道，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，令一菩薩信大乘者增長佛種至一善根，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，能安十方一切世界、一切眾生住緣覺道，所有福德；文殊師利！若復更有若善男子若善女人，令一菩薩信大乘者增長佛種至一善根，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若有菩薩信大乘者，能安十方一切世界一切眾生住菩提心，所有福德；文殊師利！若復更有其餘菩薩信大乘者，不求資生，乃至誦一無餘伽他，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有菩薩信大乘者，能安十方一切世界一切眾生住菩提心，所有福德；文殊師利！若復更有其餘菩薩信大乘者，不求資生，乃至誦一無餘伽他，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若有男子若有女人，能令十方一切世界微塵等數緣覺之人，劫數墮於地獄畜生所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，斷一菩薩發菩提心，菩提心斷，此罪多彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子若有女人，能令十方一切世界微塵等數緣覺之人，劫數墮於地獄畜生所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，斷一菩薩發菩提心，菩提心斷，此罪多彼過阿僧祇。

「文殊師利！若有男子若有女人，能斷十方一切世界微塵等數一切眾生發菩提心，菩提心斷，所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，斷一眾生信於大乘不作菩薩，大乘行斷，此罪多彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子若有女人，能斷十方一切世界微塵等數一切眾生發菩提心，菩提心斷，所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，斷一眾生信於大乘不作菩薩，大乘行斷，此罪多彼過阿僧祇。

「文殊師利！若有十方一切世界一切眾生生，於地獄、畜生、餓鬼、閻魔羅處。文殊師利！若有菩薩能令如是一切眾生，出於地獄、畜生、餓鬼、閻魔羅處，住菩提心，所有福德；文殊師利！若復更有其餘菩薩，令一眾生，信於大乘、入於大乘，此福勝彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有十方一切世界一切眾生生，於地獄、畜生、餓鬼、閻魔羅處。文殊師利！若有菩薩能令如是一切眾生，出於地獄、畜生、餓鬼、閻魔羅處，住菩提心，所有福德；文殊師利！若復更有其餘菩薩，令一眾生，信於大乘、入於大乘，此福勝彼過阿僧祇。

「文殊師利！若有男子若有女人，能令十方一切世界微塵等數緣覺退還，所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，令信大乘一菩薩退，此罪多彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子若有女人，能令十方一切世界微塵等數緣覺退還，所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，令信大乘一菩薩退，此罪多彼過阿僧祇。

「文殊師利！若有男子若有女人，若於十方一切世界微塵等數諸辟支佛，供養財利生嫉妬心，斷其供養財利因緣，四方四維惡說毀呰，彼辟支佛而不讚說，所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，於一菩薩信大乘者，供養財利生嫉妬心，斷其供養財利因緣而不讚說，此罪多彼過阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子若有女人，若於十方一切世界微塵等數諸辟支佛，供養財利生嫉妬心，斷其供養財利因緣，四方四維惡說毀呰，彼辟支佛而不讚說，所有罪聚；文殊師利！若復更有若是男子若是女人，於一菩薩信大乘者，供養財利生嫉妬心，斷其供養財利因緣而不讚說，此罪多彼過阿僧祇。

「文殊師利！若善男子若善女人，為攝正法，乃至微少一小瓶水，淨心施與信大乘者，至一菩薩所得善根業因果報，得阿僧祇轉輪聖王國土富樂，何況施與精勤讀誦大乘經典菩薩之人，此福勝彼過阿僧祇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子若善女人，為攝正法，乃至微少一小瓶水，淨心施與信大乘者，至一菩薩所得善根業因果報，得阿僧祇轉輪聖王國土富樂，何況施與精勤讀誦大乘經典菩薩之人，此福勝彼過阿僧祇。」

爾時世尊說此經已，文殊師利法王之子，彼諸菩薩、諸大聲聞，諸天及人并阿修羅、乾闥婆等，聞世尊說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此經已，文殊師利法王之子，彼諸菩薩、諸大聲聞，諸天及人并阿修羅、乾闥婆等，聞世尊說，歡喜奉行。