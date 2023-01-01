佛說金剛三昧本性清淨不壞不滅經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金剛三昧本性清淨不壞不滅經

失譯經人名今附三秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯經人名今附三秦錄

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在毘耶離國大林精舍重閣講堂，與大比丘眾五千人俱，尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗、尊者大目揵連、尊者摩訶迦旃延等眾所知識，菩薩摩訶薩萬八千人俱，其名曰文殊師利菩薩、梵德菩薩、光德菩薩、星德菩薩、師子王菩薩、師子藏菩薩、妙音聲菩薩、白香象菩薩、金剛幢菩薩、解脫月菩薩、須彌相菩薩、彌勒菩薩摩訶薩，皆如是等上首者也。他方復有慧德菩薩、星德菩薩、常莊嚴菩薩、普光菩薩、普賢菩薩、滿月菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、妙音菩薩、虛空藏菩薩、淨音聲菩薩，如是等菩薩摩訶薩萬八千人俱，梵、釋、護世天王無數天子俱，難陀龍王、跋難陀龍王與四大龍王及其眷屬百千諸龍，各持如意珠王以供養佛。乾闥婆王、阿修羅王、迦樓羅王、摩睺羅伽王、大力鬼王，各與眷屬其數無量，持堅黑沈水及海此岸栴檀雜香供養於佛。他方梵王名曰廣目，與思益、網明十千梵俱，持天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，以散佛上及諸大眾，諸梵所散微妙天華，柔軟鮮明甚可愛樂，當於佛上化成華帳，顯發光飾重閣講堂，猶如淨國七寶莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在毘耶離國大林精舍重閣講堂，與大比丘眾五千人俱，尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗、尊者大目揵連、尊者摩訶迦旃延等眾所知識，菩薩摩訶薩萬八千人俱，其名曰文殊師利菩薩、梵德菩薩、光德菩薩、星德菩薩、師子王菩薩、師子藏菩薩、妙音聲菩薩、白香象菩薩、金剛幢菩薩、解脫月菩薩、須彌相菩薩、彌勒菩薩摩訶薩，皆如是等上首者也。他方復有慧德菩薩、星德菩薩、常莊嚴菩薩、普光菩薩、普賢菩薩、滿月菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、妙音菩薩、虛空藏菩薩、淨音聲菩薩，如是等菩薩摩訶薩萬八千人俱，梵、釋、護世天王無數天子俱，難陀龍王、跋難陀龍王與四大龍王及其眷屬百千諸龍，各持如意珠王以供養佛。乾闥婆王、阿修羅王、迦樓羅王、摩睺羅伽王、大力鬼王，各與眷屬其數無量，持堅黑沈水及海此岸栴檀雜香供養於佛。他方梵王名曰廣目，與思益、網明十千梵俱，持天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，以散佛上及諸大眾，諸梵所散微妙天華，柔軟鮮明甚可愛樂，當於佛上化成華帳，顯發光飾重閣講堂，猶如淨國七寶莊嚴。

爾時世尊從精舍出往詣法座，自敷尼師壇結加趺坐，入滅意三昧身心不動。從滅意三昧起，入師子吼意三昧。從師子吼意三昧起，入師子奮迅王三昧。從師子奮迅王三昧起，入大光明王三昧。從大光明王三昧起，入大悲王相三昧。從大悲王相三昧起，入無緣慈想三昧。從無緣慈想三昧起，入勝意慈三昧。從勝意慈三昧起，入大空三昧。從大空三昧起，入如相三昧。從如相三昧起，入解脫相三昧。從解脫相三昧起，入不壞不滅王三昧。從不壞不滅王三昧起，入金剛三昧。從金剛三昧起，入大空涅槃相三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從精舍出往詣法座，自敷尼師壇結加趺坐，入滅意三昧身心不動。從滅意三昧起，入師子吼意三昧。從師子吼意三昧起，入師子奮迅王三昧。從師子奮迅王三昧起，入大光明王三昧。從大光明王三昧起，入大悲王相三昧。從大悲王相三昧起，入無緣慈想三昧。從無緣慈想三昧起，入勝意慈三昧。從勝意慈三昧起，入大空三昧。從大空三昧起，入如相三昧。從如相三昧起，入解脫相三昧。從解脫相三昧起，入不壞不滅王三昧。從不壞不滅王三昧起，入金剛三昧。從金剛三昧起，入大空涅槃相三昧。

爾時世尊從諸三昧起，遍身放光，其光如雲，入佛面門從佛頂出，如金剛幢住於虛空，普照大會及毘耶離城重閣講堂，猶白寶色。一切大眾覩此相時，彌勒即從坐起，偏袒右肩繞佛七匝，頂禮佛足右膝著地，而白佛言：「世尊！如來大仙，今日何故入勝三昧，光明益顯昔所未有？必當為諸法王子說法王位法王地行。云何菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧？以何莊嚴、以何方便、修何智慧得住金剛三昧，即得成就阿耨多羅三藐三菩提？」是時大眾聞彌勒菩薩問佛此義，皆大歡喜，異口同音讚彌勒菩薩：「善哉，善哉！法王子！乃能問佛如是大義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從諸三昧起，遍身放光，其光如雲，入佛面門從佛頂出，如金剛幢住於虛空，普照大會及毘耶離城重閣講堂，猶白寶色。一切大眾覩此相時，彌勒即從坐起，偏袒右肩繞佛七匝，頂禮佛足右膝著地，而白佛言：「世尊！如來大仙，今日何故入勝三昧，光明益顯昔所未有？必當為諸法王子說法王位法王地行。云何菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧？以何莊嚴、以何方便、修何智慧得住金剛三昧，即得成就阿耨多羅三藐三菩提？」是時大眾聞彌勒菩薩問佛此義，皆大歡喜，異口同音讚彌勒菩薩：「善哉，善哉！法王子！乃能問佛如是大義。」

爾時世尊告彌勒菩薩：「諦聽諦聽，善思念之！今當為汝分別解說菩薩所行功德地法。初地菩薩猶如初月，光明未顯，然其明相皆悉具足，二地菩薩如五日月，三地菩薩如八日月，四地菩薩如九日月，五地菩薩如十日月，六地菩薩如十一日月，七地菩薩如十二日月，八地菩薩如十三日月，九地菩薩如十四日月，十地菩薩如十五日月，圓滿可觀明相具足，其心淡泊安住不動，不沒不退住首楞嚴三昧。菩薩住首楞嚴三昧已，如月天子十寶為宮，生十寶樹，月精摩尼以為樹果。此珠力故，月天子宮行閻浮提普施清涼，菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彌勒菩薩：「諦聽諦聽，善思念之！今當為汝分別解說菩薩所行功德地法。初地菩薩猶如初月，光明未顯，然其明相皆悉具足，二地菩薩如五日月，三地菩薩如八日月，四地菩薩如九日月，五地菩薩如十日月，六地菩薩如十一日月，七地菩薩如十二日月，八地菩薩如十三日月，九地菩薩如十四日月，十地菩薩如十五日月，圓滿可觀明相具足，其心淡泊安住不動，不沒不退住首楞嚴三昧。菩薩住首楞嚴三昧已，如月天子十寶為宮，生十寶樹，月精摩尼以為樹果。此珠力故，月天子宮行閻浮提普施清涼，菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧亦復如是。

「彌勒當知！菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧已，修百三昧門，然後乃入金剛三昧。何等為百？一者性空王三昧，二者空海三昧，三者空界三昧，四者滅空意三昧，五者大空三昧，六者不住空相三昧，七者不見心相三昧，八者智印空相三昧，九者虛空不住相三昧，十者空王不壞滅相三昧，十一者大強勇猛力王三昧，十二者華嚴三昧，十三者普現色身光明王三昧，十四者日光三昧，十五者日藏三昧，十六者日光赫奕三昧，十七者普日三昧，十八者集音聲三昧，十九者默然光三昧，二十者滅境界相三昧，二十一者動相三昧，二十二者大動相三昧，二十三者遍動相三昧，二十四者普遍動相三昧，二十五者普踴三昧，二十六者普吼三昧，二十七者普莊嚴三昧，二十八者師子相三昧，二十九者師子力王三昧，三十者師子吼力王三昧，三十一者日耀三昧，三十二者慧炬三昧，三十三者普門三昧，三十四者蓮華藏三昧，三十五者不壞淨三昧，三十六者滅度意三昧，三十七者寶印三昧，三十八者動魔相三昧，三十九者堅住諸空相三昧，四十者普滅意三昧，四十一者起靜意三昧，四十二者莊嚴相好三昧，四十三者法王位明三昧，四十四者法輪現三昧，四十五者金剛藏三昧，四十六者金剛幢三昧，四十七者金剛印三昧，四十八者金剛聚三昧，四十九者大慈王三昧，五十者無行慈三昧，五十一者大悲勝意三昧，五十二者不住悲相三昧，五十三者日輪光明三昧，五十四者滅眾相降伏眾魔三昧，五十五者勝意慈三昧，五十六者琉璃光照三昧，五十七者七寶果光三昧，五十八者佛集藏三昧，五十九者功德滿勝三昧，六十者方便慧三昧，六十一者無慧相三昧，六十二者大海光三昧，六十三者佛海滿三昧，六十四者普海三昧，六十五者海智三昧，六十六者不動慧三昧，六十七者過去佛印三昧，六十八者集陀羅尼三昧，六十九者陀羅尼印綬三昧，七十者八辯才三昧，七十一者具梵音三昧，七十二者白毫海三昧，七十三者智慧光三昧，七十四者黠慧三昧，七十五者諸佛印文三昧，七十六者白光踊出光明王三昧，七十七者方便慧淨首楞嚴三昧，七十八者須彌頂三昧，七十九者梵頂三昧，八十者眾通光三昧，八十一者通慧光三昧，八十二者甘露勝三昧，八十三者淨五眼三昧，八十四者天眼印三昧，八十五者慧眼印三昧，八十六者法意珠三昧，八十七者虛空色三昧，八十八者心不著三昧，八十九者滅言說三昧，九十者無心意三昧，九十一者戒具慧三昧，九十二者頂勝士三昧，九十三者調御意三昧，九十四者不見慧三昧，九十五者斷十二因緣三昧，九十六者金剛光慧三昧，九十七者摩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒當知！菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧已，修百三昧門，然後乃入金剛三昧。何等為百？一者性空王三昧，二者空海三昧，三者空界三昧，四者滅空意三昧，五者大空三昧，六者不住空相三昧，七者不見心相三昧，八者智印空相三昧，九者虛空不住相三昧，十者空王不壞滅相三昧，十一者大強勇猛力王三昧，十二者華嚴三昧，十三者普現色身光明王三昧，十四者日光三昧，十五者日藏三昧，十六者日光赫奕三昧，十七者普日三昧，十八者集音聲三昧，十九者默然光三昧，二十者滅境界相三昧，二十一者動相三昧，二十二者大動相三昧，二十三者遍動相三昧，二十四者普遍動相三昧，二十五者普踴三昧，二十六者普吼三昧，二十七者普莊嚴三昧，二十八者師子相三昧，二十九者師子力王三昧，三十者師子吼力王三昧，三十一者日耀三昧，三十二者慧炬三昧，三十三者普門三昧，三十四者蓮華藏三昧，三十五者不壞淨三昧，三十六者滅度意三昧，三十七者寶印三昧，三十八者動魔相三昧，三十九者堅住諸空相三昧，四十者普滅意三昧，四十一者起靜意三昧，四十二者莊嚴相好三昧，四十三者法王位明三昧，四十四者法輪現三昧，四十五者金剛藏三昧，四十六者金剛幢三昧，四十七者金剛印三昧，四十八者金剛聚三昧，四十九者大慈王三昧，五十者無行慈三昧，五十一者大悲勝意三昧，五十二者不住悲相三昧，五十三者日輪光明三昧，五十四者滅眾相降伏眾魔三昧，五十五者勝意慈三昧，五十六者琉璃光照三昧，五十七者七寶果光三昧，五十八者佛集藏三昧，五十九者功德滿勝三昧，六十者方便慧三昧，六十一者無慧相三昧，六十二者大海光三昧，六十三者佛海滿三昧，六十四者普海三昧，六十五者海智三昧，六十六者不動慧三昧，六十七者過去佛印三昧，六十八者集陀羅尼三昧，六十九者陀羅尼印綬三昧，七十者八辯才三昧，七十一者具梵音三昧，七十二者白毫海三昧，七十三者智慧光三昧，七十四者黠慧三昧，七十五者諸佛印文三昧，七十六者白光踊出光明王三昧，七十七者方便慧淨首楞嚴三昧，七十八者須彌頂三昧，七十九者梵頂三昧，八十者眾通光三昧，八十一者通慧光三昧，八十二者甘露勝三昧，八十三者淨五眼三昧，八十四者天眼印三昧，八十五者慧眼印三昧，八十六者法意珠三昧，八十七者虛空色三昧，八十八者心不著三昧，八十九者滅言說三昧，九十者無心意三昧，九十一者戒具慧三昧，九十二者頂勝士三昧，九十三者調御意三昧，九十四者不見慧三昧，九十五者斷十二因緣三昧，九十六者金剛光慧三昧，九十七者摩

尼焰三昧，九十八者金剛坐顯現三昧，九十九者法輪王吼力三昧，一百者受法王印三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼焰三昧，九十八者金剛坐顯現三昧，九十九者法輪王吼力三昧，一百者受法王印三昧。

「彌勒當知！此百三昧如摩尼珠光光相照，隨入首楞嚴三昧海。菩薩摩訶薩住此百三昧已，所有智慧如空中日，諸煩惱海如微烟障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒當知！此百三昧如摩尼珠光光相照，隨入首楞嚴三昧海。菩薩摩訶薩住此百三昧已，所有智慧如空中日，諸煩惱海如微烟障。

「彌勒當知！如阿耨大池出四大河，此四大河分為八河，及閻浮提一切眾流皆歸大海，以沃燋山故大海不增，以金剛輪故大海不減，此金剛輪隨時轉故，令大海水同一鹹味，此百三昧亦復如是。彌勒當知！如轉輪王，以十善力故七寶來應，其金輪寶威德特尊，普伏一切，其神珠寶適眾生願，隨意無礙，以千子故威猛莊嚴。此轉輪王若欲行時，足下生毛躡虛而遊，有十寶華以承王足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒當知！如阿耨大池出四大河，此四大河分為八河，及閻浮提一切眾流皆歸大海，以沃燋山故大海不增，以金剛輪故大海不減，此金剛輪隨時轉故，令大海水同一鹹味，此百三昧亦復如是。彌勒當知！如轉輪王，以十善力故七寶來應，其金輪寶威德特尊，普伏一切，其神珠寶適眾生願，隨意無礙，以千子故威猛莊嚴。此轉輪王若欲行時，足下生毛躡虛而遊，有十寶華以承王足。

「彌勒當知！此百三昧，從道種智、十波羅蜜生，安隱不去，亦復不住寂靜無為，住爾焰地。此爾焰地不熏不修，自然當得八萬四千諸三昧門。此諸三昧，如金剛山不可沮壞，畢竟住於大空邊際，亦復遊入無相法界，於諸法中，不見來去及住滅相。其心寂然，即得超入金剛三昧。此金剛三昧，如梵王頂上因陀羅寶珠，不見色相而有光明；金剛三昧，不見使海及使邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒當知！此百三昧，從道種智、十波羅蜜生，安隱不去，亦復不住寂靜無為，住爾焰地。此爾焰地不熏不修，自然當得八萬四千諸三昧門。此諸三昧，如金剛山不可沮壞，畢竟住於大空邊際，亦復遊入無相法界，於諸法中，不見來去及住滅相。其心寂然，即得超入金剛三昧。此金剛三昧，如梵王頂上因陀羅寶珠，不見色相而有光明；金剛三昧，不見使海及使邊際。

「彌勒當知！如自在天所有火珠無形無相，但有光明柔軟可愛，能雨香華適諸天意，復能顯發金色光明，映蔽一切諸天身光。彌勒當知！此火珠光無心無識，欲破於闇，以珠力故闇自然滅，諸天身色明倍於常。金剛三昧亦復如是，不滅結使使海自竭，不斷生死三毒自滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒當知！如自在天所有火珠無形無相，但有光明柔軟可愛，能雨香華適諸天意，復能顯發金色光明，映蔽一切諸天身光。彌勒當知！此火珠光無心無識，欲破於闇，以珠力故闇自然滅，諸天身色明倍於常。金剛三昧亦復如是，不滅結使使海自竭，不斷生死三毒自滅。

「彌勒當知！譬如力士額上明珠及肘後珠，常以呪術隱蔽此珠，不令他見。金剛三昧大光隱寂，不見結使使山自崩，不觀煩惱滅四大種，諸愛河竭無常風斷。彌勒當知！如師子王振威大吼，一切眾獸自然摧伏。金剛三昧，從毘婆舍那出入舍摩他中，如金剛劍入金剛山，不見其迹。是金剛三昧，不住不起、不滅不壞、不斷不異、不脫不變，入慧明性舉起甚深，一合相智不見身心法，然後成阿耨多羅三藐三菩提。此菩提智不離不生，無有眾相不可沮壞，如金剛山無能傾動。金剛三昧不退不沒，入於畢竟大寂滅處，遊戲自在三昧海中，諸佛如來以此三昧王三昧力故，普至一切諸空法界，而能遊戲聖解脫處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒當知！譬如力士額上明珠及肘後珠，常以呪術隱蔽此珠，不令他見。金剛三昧大光隱寂，不見結使使山自崩，不觀煩惱滅四大種，諸愛河竭無常風斷。彌勒當知！如師子王振威大吼，一切眾獸自然摧伏。金剛三昧，從毘婆舍那出入舍摩他中，如金剛劍入金剛山，不見其迹。是金剛三昧，不住不起、不滅不壞、不斷不異、不脫不變，入慧明性舉起甚深，一合相智不見身心法，然後成阿耨多羅三藐三菩提。此菩提智不離不生，無有眾相不可沮壞，如金剛山無能傾動。金剛三昧不退不沒，入於畢竟大寂滅處，遊戲自在三昧海中，諸佛如來以此三昧王三昧力故，普至一切諸空法界，而能遊戲聖解脫處。」

佛說此語時，彌勒菩薩應時即得百法明門。時會大眾諸菩薩等，身心歡喜，有得首楞嚴三昧，有得百法明門者，其數無量。梵、釋、護世諸天子，雨諸天華作眾伎樂，以供養佛。大眾異口同音讚歎彌勒菩薩：「善哉，善哉！善男子！乃能問於如來如是無上大智慧義，我等因汝得服無上甘露法味，獲大善利，唯願尊者為我諮問，未來眾生聞此法者得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此語時，彌勒菩薩應時即得百法明門。時會大眾諸菩薩等，身心歡喜，有得首楞嚴三昧，有得百法明門者，其數無量。梵、釋、護世諸天子，雨諸天華作眾伎樂，以供養佛。大眾異口同音讚歎彌勒菩薩：「善哉，善哉！善男子！乃能問於如來如是無上大智慧義，我等因汝得服無上甘露法味，獲大善利，唯願尊者為我諮問，未來眾生聞此法者得幾所福？」

佛告大眾：「諦聽諦聽，善思念之！乃往過去九十一劫，有佛世尊名曰寶華，十號具足。時寶華佛為諸菩薩，廣說如是百三昧門。彼時會中有千比丘，聞佛世尊說是三昧，身心隨喜，以隨喜善根因緣力故，超越五百萬億阿僧祇劫生死之罪。彼時千比丘豈異人乎？於今賢劫千佛是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「諦聽諦聽，善思念之！乃往過去九十一劫，有佛世尊名曰寶華，十號具足。時寶華佛為諸菩薩，廣說如是百三昧門。彼時會中有千比丘，聞佛世尊說是三昧，身心隨喜，以隨喜善根因緣力故，超越五百萬億阿僧祇劫生死之罪。彼時千比丘豈異人乎？於今賢劫千佛是也。」

佛告大眾：「佛滅度後，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天龍八部及餘一切，若得暫聞佛勝智慧，深心隨喜不起誹謗，於百千劫終不墮三惡道，生生之處，恒得值遇諸佛菩薩以為眷屬。若聞此法不起疑謗，命終之後必定得生兜率天上，屬值彌勒聞說甚深不退轉地法輪之行。若有受持、讀誦、解說、書寫，香華伎樂種種供養，此諸人等臨命終時，若能至心念佛法身，應時即見九十億佛俱來授手，隨意往生諸佛淨國，遊戲自在諸三昧海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「佛滅度後，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天龍八部及餘一切，若得暫聞佛勝智慧，深心隨喜不起誹謗，於百千劫終不墮三惡道，生生之處，恒得值遇諸佛菩薩以為眷屬。若聞此法不起疑謗，命終之後必定得生兜率天上，屬值彌勒聞說甚深不退轉地法輪之行。若有受持、讀誦、解說、書寫，香華伎樂種種供養，此諸人等臨命終時，若能至心念佛法身，應時即見九十億佛俱來授手，隨意往生諸佛淨國，遊戲自在諸三昧海。」

佛告彌勒及勅阿難：「汝好受持慎勿忘失，乃至法滅當廣宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒及勅阿難：「汝好受持慎勿忘失，乃至法滅當廣宣說。」

阿難白佛言：「世尊！當何名此經？此法之要云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！當何名此經？此法之要云何奉持？」

佛告阿難：「此經名為『百三昧海不壞不滅』，亦名『金剛相寂滅不動』，亦名『金剛三昧本性清淨不壞不滅經』，當奉持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經名為『百三昧海不壞不滅』，亦名『金剛相寂滅不動』，亦名『金剛三昧本性清淨不壞不滅經』，當奉持之。」

佛說此語時，舍利弗等諸大聲聞，彌勒等諸大菩薩，天龍八部一切大眾，皆大歡喜，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此語時，舍利弗等諸大聲聞，彌勒等諸大菩薩，天龍八部一切大眾，皆大歡喜，禮佛而退。