佛說首楞嚴三昧經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說首楞嚴三昧經卷下

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時舍利弗白佛言：「世尊！未曾有也，今說首楞嚴三昧，而是惡魔不來嬈亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！未曾有也，今說首楞嚴三昧，而是惡魔不來嬈亂。」

佛告舍利弗：「汝欲見魔衰惱事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝欲見魔衰惱事不？」

「唯然欲見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然欲見。」

爾時佛放眉間白毫大人相光，一切眾會皆見惡魔被五繫縛，不能自解。佛告舍利弗：「汝見惡魔被五縛不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛放眉間白毫大人相光，一切眾會皆見惡魔被五繫縛，不能自解。佛告舍利弗：「汝見惡魔被五縛不？」

「唯然已見。此惡魔者為誰所縛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然已見。此惡魔者為誰所縛？」

佛言：「是首楞嚴三昧威神之力。在所佛土說首楞嚴三昧，其中諸魔欲以惡心作障礙者，首楞嚴三昧及與諸佛威神力故，其諸惡魔皆自見身被五繫縛。舍利弗！在所說首楞嚴三昧處，若我現在、若我滅後，其中所有諸魔、魔民，及餘人眾懷惡心者，以首楞嚴三昧威神力故，皆被五縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是首楞嚴三昧威神之力。在所佛土說首楞嚴三昧，其中諸魔欲以惡心作障礙者，首楞嚴三昧及與諸佛威神力故，其諸惡魔皆自見身被五繫縛。舍利弗！在所說首楞嚴三昧處，若我現在、若我滅後，其中所有諸魔、魔民，及餘人眾懷惡心者，以首楞嚴三昧威神力故，皆被五縛。」

爾時會中天、龍、夜叉、乾闥婆等白佛言：「世尊！我等於此三昧，心無有疑，不為障礙，我等不欲身被五縛。世尊！我等恭敬此三昧故，皆當往護說是法者，於是三昧生世尊想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中天、龍、夜叉、乾闥婆等白佛言：「世尊！我等於此三昧，心無有疑，不為障礙，我等不欲身被五縛。世尊！我等恭敬此三昧故，皆當往護說是法者，於是三昧生世尊想。」

佛告諸天、龍、神：「汝以是故，當於十二見縛而得解脫。何等十二？我見縛、眾生見縛、壽命見縛、人見縛、斷見縛、常見縛、我作見縛、我所見縛、有見縛、無見縛、此彼見縛、諸法見縛，是為十二。汝等當知，若有眾生於佛法中起瞋恨心、欲毀壞者，皆以住是十二見縛。若人信解隨順不逆，於此十二見縛當得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸天、龍、神：「汝以是故，當於十二見縛而得解脫。何等十二？我見縛、眾生見縛、壽命見縛、人見縛、斷見縛、常見縛、我作見縛、我所見縛、有見縛、無見縛、此彼見縛、諸法見縛，是為十二。汝等當知，若有眾生於佛法中起瞋恨心、欲毀壞者，皆以住是十二見縛。若人信解隨順不逆，於此十二見縛當得解脫。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！惡魔於今得聞說此首楞嚴三昧名不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！惡魔於今得聞說此首楞嚴三昧名不？」

佛言：「亦聞，以被縛故，不能得來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「亦聞，以被縛故，不能得來。」

舍利弗言：「如來何不以威神力，令魔不聞說首楞嚴三昧名字？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如來何不以威神力，令魔不聞說首楞嚴三昧名字？」

佛言：「且止，勿作此語。假使恒河沙等世界滿中大火，為聞說此首楞嚴三昧，當從中過。何以故？若人但聞說首楞嚴三昧，我說此人大得善利，勝得四禪、生四梵處。舍利弗！若使惡魔今得聞說首楞嚴三昧名字，以此因緣，當得出過一切魔事；若以被縛而得聞者，亦當於此十二見縛而得解脫。是故舍利弗！邪見惡人入魔網者，尚應聞此首楞嚴三昧，何況淨心歡喜欲聞！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「且止，勿作此語。假使恒河沙等世界滿中大火，為聞說此首楞嚴三昧，當從中過。何以故？若人但聞說首楞嚴三昧，我說此人大得善利，勝得四禪、生四梵處。舍利弗！若使惡魔今得聞說首楞嚴三昧名字，以此因緣，當得出過一切魔事；若以被縛而得聞者，亦當於此十二見縛而得解脫。是故舍利弗！邪見惡人入魔網者，尚應聞此首楞嚴三昧，何況淨心歡喜欲聞！」

爾時會中有一菩薩名魔界行不污，白佛言：「唯然世尊！我今當現於魔界中，以自在神力，令魔得住首楞嚴三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一菩薩名魔界行不污，白佛言：「唯然世尊！我今當現於魔界中，以自在神力，令魔得住首楞嚴三昧。」

佛言：「隨意」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨意」。

時魔界行不污菩薩，即於會中忽然不現，現於魔宮，語惡魔言：「汝寧不聞佛說首楞嚴三昧，無量眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，出汝境界；亦皆當復度脫餘人，出汝境界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔界行不污菩薩，即於會中忽然不現，現於魔宮，語惡魔言：「汝寧不聞佛說首楞嚴三昧，無量眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，出汝境界；亦皆當復度脫餘人，出汝境界？」

魔即報言：「我聞佛說首楞嚴三昧名字，以被五縛，不能得往。所謂兩手、兩足及頭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔即報言：「我聞佛說首楞嚴三昧名字，以被五縛，不能得往。所謂兩手、兩足及頭。」

又問惡魔：「誰繫汝者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問惡魔：「誰繫汝者？」

魔即答言：「我適發心欲往壞亂聽受首楞嚴三昧者，即被五縛。我適復念：『諸佛菩薩有大威德，難可壞亂，我若往者，或當自壞，不如自住於此宮殿。』作是念已，即於五縛而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔即答言：「我適發心欲往壞亂聽受首楞嚴三昧者，即被五縛。我適復念：『諸佛菩薩有大威德，難可壞亂，我若往者，或當自壞，不如自住於此宮殿。』作是念已，即於五縛而得解脫。」

菩薩答言：「如是一切凡夫憶想分別，顛倒取相，是故有縛；動念戲論，是故有縛；見聞覺知，是故有縛。此中實無縛者、解者。所以者何？諸法無縛，本解脫故；諸法無解，本無縛故；常解脫相，無有愚癡。如來以此法門說法，若有眾生得知此義，欲求解脫，勤心精進，則於諸縛而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩答言：「如是一切凡夫憶想分別，顛倒取相，是故有縛；動念戲論，是故有縛；見聞覺知，是故有縛。此中實無縛者、解者。所以者何？諸法無縛，本解脫故；諸法無解，本無縛故；常解脫相，無有愚癡。如來以此法門說法，若有眾生得知此義，欲求解脫，勤心精進，則於諸縛而得解脫。」

時魔眾中七百天女，以天香華、末香、塗香及諸瓔珞，散魔界行不污菩薩，而作是言：「我當何時於魔境界而得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔眾中七百天女，以天香華、末香、塗香及諸瓔珞，散魔界行不污菩薩，而作是言：「我當何時於魔境界而得解脫？」

菩薩報言：「汝等若能不壞魔縛，則得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩報言：「汝等若能不壞魔縛，則得解脫。」

「云何名為魔縛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為魔縛？」

「謂六十二見。若人不壞此諸見者，即於魔縛而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂六十二見。若人不壞此諸見者，即於魔縛而得解脫。」

天女復言：「云何名為不壞諸見而得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女復言：「云何名為不壞諸見而得解脫？」

答言：「諸見本無所從來、去無所至，若知諸見無去來相，即於魔縛而得解脫；諸見非有非無，若不分別有無，即於魔縛而得解脫；若無所見，是為正見，如是正見，無正無邪，若法無正無邪、無作無受，即於魔縛而得解脫；是諸見者，非內非外、亦非中間，如是諸見亦復不念，則於魔縛而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「諸見本無所從來、去無所至，若知諸見無去來相，即於魔縛而得解脫；諸見非有非無，若不分別有無，即於魔縛而得解脫；若無所見，是為正見，如是正見，無正無邪，若法無正無邪、無作無受，即於魔縛而得解脫；是諸見者，非內非外、亦非中間，如是諸見亦復不念，則於魔縛而得解脫。」

七百天女聞說此法，即得順忍，而作是言：「我等亦當於魔界中，行無所污，度脫一切魔所縛者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七百天女聞說此法，即得順忍，而作是言：「我等亦當於魔界中，行無所污，度脫一切魔所縛者。」

爾時魔界行不污菩薩語惡魔言：「汝諸眷屬已發阿耨多羅三藐三菩提心，汝作何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時魔界行不污菩薩語惡魔言：「汝諸眷屬已發阿耨多羅三藐三菩提心，汝作何等？」

惡魔答言：「我被五縛，不知所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡魔答言：「我被五縛，不知所作。」

菩薩答言：「汝發阿耨多羅三藐三菩提心，當從此縛而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩答言：「汝發阿耨多羅三藐三菩提心，當從此縛而得解脫。」

時諸天女慈愍魔故，皆作是言：「可發阿耨多羅三藐三菩提心，勿於安隱生怖畏想；勿於樂中而生苦想；勿於解脫而生縛想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天女慈愍魔故，皆作是言：「可發阿耨多羅三藐三菩提心，勿於安隱生怖畏想；勿於樂中而生苦想；勿於解脫而生縛想。」

爾時惡魔生諂曲心，而作是言：「若汝捨離菩提心者，我當發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時惡魔生諂曲心，而作是言：「若汝捨離菩提心者，我當發心。」

時諸天女以方便力，而謂魔言：「我等皆已捨離此心，汝便可發阿耨多羅三藐三菩提心。若一菩薩發菩提心，一切菩薩亦同是心。所以者何？心無差別，於諸眾生心皆平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天女以方便力，而謂魔言：「我等皆已捨離此心，汝便可發阿耨多羅三藐三菩提心。若一菩薩發菩提心，一切菩薩亦同是心。所以者何？心無差別，於諸眾生心皆平等。」

爾時惡魔謂魔界行不污菩薩言：「我今當發阿耨多羅三藐三菩提心，以是善根，令我縛解。」說此言已，即自見身從縛得解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時惡魔謂魔界行不污菩薩言：「我今當發阿耨多羅三藐三菩提心，以是善根，令我縛解。」說此言已，即自見身從縛得解。

時魔界行不污菩薩，以神通力放大光明，現淨妙身，照於魔宮，魔自見身無有威光，猶如墨聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔界行不污菩薩，以神通力放大光明，現淨妙身，照於魔宮，魔自見身無有威光，猶如墨聚。

時魔眾中二百天女，深著婬欲，見此菩薩身色端正，起染愛心，各作是言：「是人若能與我從事，我等皆當隨順其教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔眾中二百天女，深著婬欲，見此菩薩身色端正，起染愛心，各作是言：「是人若能與我從事，我等皆當隨順其教。」

時此菩薩知諸天女宿緣應度，即時化作二百天子，色貌端嚴，如身無異；又作二百寶交露臺，勝魔宮觀。是諸天女，皆自見身在此寶臺，各各自謂與此菩薩共相娛樂，所願得滿，婬欲意息，皆生深心，愛敬菩薩。菩薩即時隨其所應而為說法，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此菩薩知諸天女宿緣應度，即時化作二百天子，色貌端嚴，如身無異；又作二百寶交露臺，勝魔宮觀。是諸天女，皆自見身在此寶臺，各各自謂與此菩薩共相娛樂，所願得滿，婬欲意息，皆生深心，愛敬菩薩。菩薩即時隨其所應而為說法，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

時魔界行不污菩薩謂惡魔言：「汝可詣佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔界行不污菩薩謂惡魔言：「汝可詣佛。」

魔作是念：「我縛已解，當詣佛所壞亂說法。」爾時惡魔，眷屬圍遶，行詣佛所，白言：「世尊！勿復說是首楞嚴三昧。所以者何？說是三昧，我身即時被五繫縛，唯願如來更說餘事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔作是念：「我縛已解，當詣佛所壞亂說法。」爾時惡魔，眷屬圍遶，行詣佛所，白言：「世尊！勿復說是首楞嚴三昧。所以者何？說是三昧，我身即時被五繫縛，唯願如來更說餘事。」

時堅意菩薩謂惡魔言：「誰解汝縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時堅意菩薩謂惡魔言：「誰解汝縛。」

答言：「魔界行不污菩薩解我繫縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「魔界行不污菩薩解我繫縛。」

「汝許何事，而得解縛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝許何事，而得解縛？」

魔言：「我許發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔言：「我許發阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時佛告堅意菩薩：「今是惡魔為解縛故發菩提心，非清淨意。如是！堅意！我滅度後後五百歲，多有比丘為利養故發菩提心，非清淨意。堅意！汝觀首楞嚴三昧勢力，佛法威神。是諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，以輕戲心、貪利養心、隨逐他心，聞是三昧而發菩提心。我皆知此心，與阿耨多羅三藐三菩提，得作因緣，何況聞是首楞嚴三昧，能以淨心發阿耨多羅三藐三菩提？當知此人，於佛法中已得畢定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告堅意菩薩：「今是惡魔為解縛故發菩提心，非清淨意。如是！堅意！我滅度後後五百歲，多有比丘為利養故發菩提心，非清淨意。堅意！汝觀首楞嚴三昧勢力，佛法威神。是諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，以輕戲心、貪利養心、隨逐他心，聞是三昧而發菩提心。我皆知此心，與阿耨多羅三藐三菩提，得作因緣，何況聞是首楞嚴三昧，能以淨心發阿耨多羅三藐三菩提？當知此人，於佛法中已得畢定。」

堅意菩薩白佛言：「世尊！今此惡魔，聞說首楞嚴三昧，為解縛故發菩提心，亦得具足佛法因緣耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩白佛言：「世尊！今此惡魔，聞說首楞嚴三昧，為解縛故發菩提心，亦得具足佛法因緣耶？」

佛言：「如汝所說。惡魔以是三昧福德因緣，及發菩提心因緣故，於未來世，得捨一切魔事、魔行、魔諂曲心、魔衰惱事。從今已後，漸漸當得首楞嚴三昧力，成就佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如汝所說。惡魔以是三昧福德因緣，及發菩提心因緣故，於未來世，得捨一切魔事、魔行、魔諂曲心、魔衰惱事。從今已後，漸漸當得首楞嚴三昧力，成就佛道。」

堅意菩薩謂惡魔言：「如來今已與汝授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩謂惡魔言：「如來今已與汝授記。」

魔言：「善男子！我今不以清淨心發阿耨多羅三藐三菩提，如來何故與我授記？如佛言曰：『從心有業、從業有報。』我自無心求菩提道，如來何故與我授記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔言：「善男子！我今不以清淨心發阿耨多羅三藐三菩提，如來何故與我授記？如佛言曰：『從心有業、從業有報。』我自無心求菩提道，如來何故與我授記？」

時佛欲斷眾會疑故，告堅意言：「菩薩授記凡有四種。何謂為四？有未發心而與授記、有適發心而與授記、有密授記、有得無生法忍現前授記，是謂為四。唯有如來能知此事，一切聲聞、辟支佛所不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛欲斷眾會疑故，告堅意言：「菩薩授記凡有四種。何謂為四？有未發心而與授記、有適發心而與授記、有密授記、有得無生法忍現前授記，是謂為四。唯有如來能知此事，一切聲聞、辟支佛所不能知。

「堅意！云何名為有未發心而與授記？或有眾生往來五道，若在地獄、若在畜生、若在餓鬼、若在天上、若在人間，諸根猛利，好樂大法；佛知是人，過此若干百千萬億阿僧祇劫，當發阿耨多羅三藐三菩提心；又於若干百千萬億阿僧祇劫，行菩薩道，供養若干百千萬億那由他佛，教化若干百千萬億無量眾生，令住菩提；又過若干百千萬億阿僧祇劫，當得阿耨多羅三藐三菩提，號字如是、國土如是、聲聞眾數壽命如是、滅後法住歲數如是。佛告堅意！如來悉能了知此事，復過於是，是名未發心而與授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！云何名為有未發心而與授記？或有眾生往來五道，若在地獄、若在畜生、若在餓鬼、若在天上、若在人間，諸根猛利，好樂大法；佛知是人，過此若干百千萬億阿僧祇劫，當發阿耨多羅三藐三菩提心；又於若干百千萬億阿僧祇劫，行菩薩道，供養若干百千萬億那由他佛，教化若干百千萬億無量眾生，令住菩提；又過若干百千萬億阿僧祇劫，當得阿耨多羅三藐三菩提，號字如是、國土如是、聲聞眾數壽命如是、滅後法住歲數如是。佛告堅意！如來悉能了知此事，復過於是，是名未發心而與授記。」

爾時長老摩訶迦葉前白佛言：「從今以後，我等當於一切眾生，生世尊想。所以者何？我等無有如是智慧，何等眾生有菩薩根？何等眾生無菩薩根？世尊！我等不知如是事故，或於眾生生輕慢心，則為自傷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老摩訶迦葉前白佛言：「從今以後，我等當於一切眾生，生世尊想。所以者何？我等無有如是智慧，何等眾生有菩薩根？何等眾生無菩薩根？世尊！我等不知如是事故，或於眾生生輕慢心，則為自傷。」

佛言：「善哉！善哉！迦葉！快說此言。以是事故，我經中說：『人則不應妄稱量眾生』，所以者何？若妄稱量於他眾生，則為自傷。唯有如來！應量眾生及與等者，以是因緣，若諸聲聞及餘菩薩，於諸眾生，應生佛想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！迦葉！快說此言。以是事故，我經中說：『人則不應妄稱量眾生』，所以者何？若妄稱量於他眾生，則為自傷。唯有如來！應量眾生及與等者，以是因緣，若諸聲聞及餘菩薩，於諸眾生，應生佛想。

「適發心已得受記者，或自有人，久殖德本，修習善行，勤心精進，諸根猛利，好樂大法，有大悲心，普為眾生求解脫道。是人發心，即住阿惟越致，入菩薩位，墮畢定數，出過八難。如是等人，適發心時，諸佛即與授阿耨多羅三藐三菩提記，名號如是、國土如是、壽命如是。如是等人，如來知心而與授記，是名發心即與授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「適發心已得受記者，或自有人，久殖德本，修習善行，勤心精進，諸根猛利，好樂大法，有大悲心，普為眾生求解脫道。是人發心，即住阿惟越致，入菩薩位，墮畢定數，出過八難。如是等人，適發心時，諸佛即與授阿耨多羅三藐三菩提記，名號如是、國土如是、壽命如是。如是等人，如來知心而與授記，是名發心即與授記。

「密授記者，自有菩薩未得受記，而常精勤求阿耨多羅三藐三菩提。樂種種施，樂一切施；受法堅固，持戒不捨；深發莊嚴，有大忍力，等心眾生；勤行精進，求諸善法，身心不懈，如救頭然；行念安隱，能得四禪；樂求智慧，行佛菩提。久行六度，有成佛相。時餘菩薩、天、龍、夜叉、乾闥婆等，皆作是念：『如此菩薩，勤心精進，實為希有，幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？其號云何？國土何名？聲聞眾數多少云何？』佛為斷此眾生疑故，而與授記，普令眾會皆得聞知，唯是菩薩獨不得聞。佛神力故，令一切眾知是菩薩，成佛號字、國土如是、聲聞眾數多少如是。眾所疑者，時悉決了，於此菩薩生世尊想，而是菩薩不能自知我為得記、為未得記——是為菩薩密得受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「密授記者，自有菩薩未得受記，而常精勤求阿耨多羅三藐三菩提。樂種種施，樂一切施；受法堅固，持戒不捨；深發莊嚴，有大忍力，等心眾生；勤行精進，求諸善法，身心不懈，如救頭然；行念安隱，能得四禪；樂求智慧，行佛菩提。久行六度，有成佛相。時餘菩薩、天、龍、夜叉、乾闥婆等，皆作是念：『如此菩薩，勤心精進，實為希有，幾時當得阿耨多羅三藐三菩提？其號云何？國土何名？聲聞眾數多少云何？』佛為斷此眾生疑故，而與授記，普令眾會皆得聞知，唯是菩薩獨不得聞。佛神力故，令一切眾知是菩薩，成佛號字、國土如是、聲聞眾數多少如是。眾所疑者，時悉決了，於此菩薩生世尊想，而是菩薩不能自知我為得記、為未得記——是為菩薩密得受記。

「現前受記者，有菩薩久集善根，無不見得，常修梵行，觀無我空，於一切法得無生忍。佛知此人，功德智慧悉已具足，則於一切天、人、魔、梵、沙門、婆羅門大眾之中，現前授記，作是言：『善男子！汝過若干百千萬億劫，當得成佛，號字如是、國土如是、聲聞眾數、壽命如是。』時無數人隨効是人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是人佛前得受記已，身昇虛空，高七多羅樹。堅意！是名第四現前受記」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現前受記者，有菩薩久集善根，無不見得，常修梵行，觀無我空，於一切法得無生忍。佛知此人，功德智慧悉已具足，則於一切天、人、魔、梵、沙門、婆羅門大眾之中，現前授記，作是言：『善男子！汝過若干百千萬億劫，當得成佛，號字如是、國土如是、聲聞眾數、壽命如是。』時無數人隨効是人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是人佛前得受記已，身昇虛空，高七多羅樹。堅意！是名第四現前受記」。

爾時堅意菩薩白佛言：「今此會中，寧有菩薩以此四事得受記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅意菩薩白佛言：「今此會中，寧有菩薩以此四事得受記不？」

佛答言：「有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答言：「有。」

「世尊！誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰是？」

佛言：「此師子吼王菩薩、樂欲居士子，是未發心而得受記，如是等他方世界無數菩薩，亦未發心而得受記。復有寂滅菩薩、大德法王子菩薩、文殊師利法王子菩薩，如是無量諸菩薩等，適發心時即與授記，皆住阿惟越致地中。是中復有智勇菩薩、益意菩薩，如是無量諸菩薩等，密與授記。堅意！我及彌勒、賢劫千菩薩，皆得無生法忍，現前受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此師子吼王菩薩、樂欲居士子，是未發心而得受記，如是等他方世界無數菩薩，亦未發心而得受記。復有寂滅菩薩、大德法王子菩薩、文殊師利法王子菩薩，如是無量諸菩薩等，適發心時即與授記，皆住阿惟越致地中。是中復有智勇菩薩、益意菩薩，如是無量諸菩薩等，密與授記。堅意！我及彌勒、賢劫千菩薩，皆得無生法忍，現前受記。」

堅意菩薩白佛言：「希有世尊！菩薩所行不可思議，受記亦不可思議，一切聲聞，諸辟支佛尚不能知，況餘眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩白佛言：「希有世尊！菩薩所行不可思議，受記亦不可思議，一切聲聞，諸辟支佛尚不能知，況餘眾生。」

佛言：「堅意！菩薩所行、所發精進、威神勢力，不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「堅意！菩薩所行、所發精進、威神勢力，不可思議。」

爾時魔界行不污菩薩所化天女令發阿耨多羅三藐三菩提心者，各以天華散於佛上，白佛言：「世尊！我等不樂密得受記，我等願得無生法忍，現前受記。唯願世尊！於今與我授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時魔界行不污菩薩所化天女令發阿耨多羅三藐三菩提心者，各以天華散於佛上，白佛言：「世尊！我等不樂密得受記，我等願得無生法忍，現前受記。唯願世尊！於今與我授阿耨多羅三藐三菩提記。」

佛時微笑，口出種種妙色光明，照諸世界，還從頂入。阿難白佛言：「世尊！何因故笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時微笑，口出種種妙色光明，照諸世界，還從頂入。阿難白佛言：「世尊！何因故笑？」

佛告阿難：「汝今見是二百天女，合掌敬禮如來者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝今見是二百天女，合掌敬禮如來者不？」

「已見。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已見。世尊！」

「阿難！是諸天女！已曾於昔五百佛所，深種善根，從是已去，當復供養無數諸佛，過七百阿僧祇劫已，皆得成佛，號曰淨王。阿難！是諸天女命終之後，得轉女身，皆當生於兜率天上，供養奉事彌勒菩薩！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是諸天女！已曾於昔五百佛所，深種善根，從是已去，當復供養無數諸佛，過七百阿僧祇劫已，皆得成佛，號曰淨王。阿難！是諸天女命終之後，得轉女身，皆當生於兜率天上，供養奉事彌勒菩薩！」

爾時惡魔聞諸天女得受記已，白佛言：「世尊！我今自於所有眷屬不得自在，以聞說是首楞嚴三昧故，況餘聞者？若人得聞首楞嚴三昧，即得畢定住佛法中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時惡魔聞諸天女得受記已，白佛言：「世尊！我今自於所有眷屬不得自在，以聞說是首楞嚴三昧故，況餘聞者？若人得聞首楞嚴三昧，即得畢定住佛法中。」

爾時天女，以無怯心語惡魔言：「汝勿大愁，我等今者，不出汝界。所以者何？魔界如即是佛界如，魔界如、佛界如不二不別，我等不離是如。魔界相即是佛界相，魔界法、佛界法不二不別，我等於此法相不出不過。魔界無有定法可示，佛界亦無定法可示，魔界、佛界不二不別，我等於此法相不出不過。是故當知，一切諸法，無有決定。無決定故，無有眷屬、無非眷屬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天女，以無怯心語惡魔言：「汝勿大愁，我等今者，不出汝界。所以者何？魔界如即是佛界如，魔界如、佛界如不二不別，我等不離是如。魔界相即是佛界相，魔界法、佛界法不二不別，我等於此法相不出不過。魔界無有定法可示，佛界亦無定法可示，魔界、佛界不二不別，我等於此法相不出不過。是故當知，一切諸法，無有決定。無決定故，無有眷屬、無非眷屬。」

爾時惡魔憂愁苦惱，欲還天上。魔界行不污菩薩謂惡魔言：「汝欲何去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時惡魔憂愁苦惱，欲還天上。魔界行不污菩薩謂惡魔言：「汝欲何去？」

魔言：「我今欲還所住宮殿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔言：「我今欲還所住宮殿。」

菩薩謂言：「不離是眾，即是汝宮殿。」爾時惡魔即自見身處本宮殿。菩薩語言：「汝見何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩謂言：「不離是眾，即是汝宮殿。」爾時惡魔即自見身處本宮殿。菩薩語言：「汝見何等？」

惡魔答言：「我自見身處本宮殿，好林園池，是我所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡魔答言：「我自見身處本宮殿，好林園池，是我所有。」

菩薩語言：「汝今可以奉上如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩語言：「汝今可以奉上如來？」

魔言：「可爾！」適作是語，即見如來、聲聞、菩薩、一切大眾，皆在其中，說首楞嚴三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔言：「可爾！」適作是語，即見如來、聲聞、菩薩、一切大眾，皆在其中，說首楞嚴三昧。

爾時阿難白佛言：「世尊！佛所住處說首楞嚴三昧、有施食已佛得成道，此二施主，何者福多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！佛所住處說首楞嚴三昧、有施食已佛得成道，此二施主，何者福多？」

佛言：「阿難！施佛食已，佛成阿耨多羅三藐三菩提、食已轉法輪、食已說首楞嚴三昧，此三食福，無有差別。阿難！我於何處得阿耨多羅三藐三菩提，當知其處即是金剛，過去、未來、現在諸佛皆於其中得成佛道，隨所住處說首楞嚴三昧，等無差別，及有讀誦書寫之處，亦復如是！阿難！施佛食已，初轉法輪。若有法師得施食已，讀誦說是首楞嚴三昧，此二施福，等無有異。又復阿難！佛住精舍，以十八種神通變化度脫眾生；復有精舍，於中讀誦說是首楞嚴三昧，此二施處，其福不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！施佛食已，佛成阿耨多羅三藐三菩提、食已轉法輪、食已說首楞嚴三昧，此三食福，無有差別。阿難！我於何處得阿耨多羅三藐三菩提，當知其處即是金剛，過去、未來、現在諸佛皆於其中得成佛道，隨所住處說首楞嚴三昧，等無差別，及有讀誦書寫之處，亦復如是！阿難！施佛食已，初轉法輪。若有法師得施食已，讀誦說是首楞嚴三昧，此二施福，等無有異。又復阿難！佛住精舍，以十八種神通變化度脫眾生；復有精舍，於中讀誦說是首楞嚴三昧，此二施處，其福不異。」

爾時阿難語惡魔言：「汝得大利，能以宮殿施佛令住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難語惡魔言：「汝得大利，能以宮殿施佛令住。」

魔言：「是魔界行不污菩薩恩力所致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔言：「是魔界行不污菩薩恩力所致。」

堅意菩薩白佛言：「世尊！是魔界行不污菩薩住首楞嚴三昧，神力自在乃如是乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩白佛言：「世尊！是魔界行不污菩薩住首楞嚴三昧，神力自在乃如是乎？」

佛言：「堅意！如汝所說，今此菩薩住是三昧，能以神力隨意自在示現一切，行魔界行而能不為魔行所污，與諸天女現相娛樂而實不受婬欲惡法。是善男子！住首楞嚴三昧，現入魔宮而身不離於佛會。現行魔界遊戲娛樂，而以佛法教化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「堅意！如汝所說，今此菩薩住是三昧，能以神力隨意自在示現一切，行魔界行而能不為魔行所污，與諸天女現相娛樂而實不受婬欲惡法。是善男子！住首楞嚴三昧，現入魔宮而身不離於佛會。現行魔界遊戲娛樂，而以佛法教化眾生。」

堅意菩薩白佛言：「世尊！如來住是首楞嚴三昧，能現幾所自在神力？善哉世尊！願少演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩白佛言：「世尊！如來住是首楞嚴三昧，能現幾所自在神力？善哉世尊！願少演說。」

佛言：「堅意！我今住此首楞嚴三昧，於此三千大千世界，百億四天下、百億日月、百億四天王處、百億忉利天、百億夜摩天、百億兜率陀天、百億化樂天、百億他化自在天，乃至百億阿迦膩吒天、百億須彌山王、百億大海，是名三千大千世界。堅意！我住首楞嚴三昧，於此三千大千世界，或於閻浮提現行檀波羅蜜；或於閻浮提現行尸波羅蜜；或於閻浮提現行羼提波羅蜜；或於閻浮提現行毘梨耶波羅蜜；或於閻浮提現行禪波羅蜜；或於閻浮提現行般若波羅蜜；或於閻浮提現為五通神仙；或於閻浮提現在居家；或於閻浮提現行出家；或於四天下現在兜率天，一生補處；或於四天下現為轉輪聖王；或為釋提桓因；或為梵王；或為四天王；或為夜摩天王；或為兜率陀天王；或為化樂天王；或為他化自在天王；或現長者；或現居士；或復現為小王大王；或為剎利；或為婆羅門；或為薩薄。或於四天下，欲從兜率下生世間；或現入胎；或現處胎；或現欲生；或現生已而行七步，舉手自稱：『天上天下唯我為尊！』或現處宮與采女俱；或現出家；或現苦行；或現取草；或現坐道場；或現降魔；或現成佛；或現觀樹王；或現釋梵請轉法輪；或現轉法輪；或現捨壽；或現入涅槃；或現燒身；或現全身舍利；或現散身舍利；或現法欲滅；或現法已滅；或現壽命無量；或現壽命短促；或現國土無惡道名；或現有諸惡道；或現閻浮提清淨嚴飾如天宮殿；或現弊惡；或現上中下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「堅意！我今住此首楞嚴三昧，於此三千大千世界，百億四天下、百億日月、百億四天王處、百億忉利天、百億夜摩天、百億兜率陀天、百億化樂天、百億他化自在天，乃至百億阿迦膩吒天、百億須彌山王、百億大海，是名三千大千世界。堅意！我住首楞嚴三昧，於此三千大千世界，或於閻浮提現行檀波羅蜜；或於閻浮提現行尸波羅蜜；或於閻浮提現行羼提波羅蜜；或於閻浮提現行毘梨耶波羅蜜；或於閻浮提現行禪波羅蜜；或於閻浮提現行般若波羅蜜；或於閻浮提現為五通神仙；或於閻浮提現在居家；或於閻浮提現行出家；或於四天下現在兜率天，一生補處；或於四天下現為轉輪聖王；或為釋提桓因；或為梵王；或為四天王；或為夜摩天王；或為兜率陀天王；或為化樂天王；或為他化自在天王；或現長者；或現居士；或復現為小王大王；或為剎利；或為婆羅門；或為薩薄。或於四天下，欲從兜率下生世間；或現入胎；或現處胎；或現欲生；或現生已而行七步，舉手自稱：『天上天下唯我為尊！』或現處宮與采女俱；或現出家；或現苦行；或現取草；或現坐道場；或現降魔；或現成佛；或現觀樹王；或現釋梵請轉法輪；或現轉法輪；或現捨壽；或現入涅槃；或現燒身；或現全身舍利；或現散身舍利；或現法欲滅；或現法已滅；或現壽命無量；或現壽命短促；或現國土無惡道名；或現有諸惡道；或現閻浮提清淨嚴飾如天宮殿；或現弊惡；或現上中下。

「堅意！是皆首楞嚴三昧自在神力，菩薩示現入於涅槃，不畢竟滅，而於三千大千世界，能現如是自在神力，示現如是諸莊嚴事。堅意！汝觀如來於此四天下轉法輪，餘閻浮提未成佛道，或有閻浮提現入滅度，是名首楞嚴三昧所入法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！是皆首楞嚴三昧自在神力，菩薩示現入於涅槃，不畢竟滅，而於三千大千世界，能現如是自在神力，示現如是諸莊嚴事。堅意！汝觀如來於此四天下轉法輪，餘閻浮提未成佛道，或有閻浮提現入滅度，是名首楞嚴三昧所入法門。」

爾時會中諸天、龍、夜叉、乾闥婆等，諸菩薩大弟子，咸作是念：「釋迦牟尼佛但能於此三千大千世界有是神力，於餘世界亦有是力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中諸天、龍、夜叉、乾闥婆等，諸菩薩大弟子，咸作是念：「釋迦牟尼佛但能於此三千大千世界有是神力，於餘世界亦有是力？」

時文殊師利法王子知眾會意，欲斷所疑，白佛言：「世尊！我所遊行諸佛國土，於是世界上過六十恒河沙土，有佛世界名一燈明，佛於其中為人說法。我至其所，頭面禮足，問言：『世尊！號字何等？我等云何奉持佛名？』彼佛答我：『汝詣釋迦牟尼佛！自當答汝。』世尊！彼佛國土功德莊嚴，說之一劫猶不可盡。復過於是，彼國無有聲聞、辟支佛名，但有諸菩薩僧常說不退轉法輪。唯願世尊說此佛名一燈明土講說法者！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊師利法王子知眾會意，欲斷所疑，白佛言：「世尊！我所遊行諸佛國土，於是世界上過六十恒河沙土，有佛世界名一燈明，佛於其中為人說法。我至其所，頭面禮足，問言：『世尊！號字何等？我等云何奉持佛名？』彼佛答我：『汝詣釋迦牟尼佛！自當答汝。』世尊！彼佛國土功德莊嚴，說之一劫猶不可盡。復過於是，彼國無有聲聞、辟支佛名，但有諸菩薩僧常說不退轉法輪。唯願世尊說此佛名一燈明土講說法者！」

爾時佛告文殊師利法王子：「汝等善聽，勿懷恐怖，而生疑悔。所以者何？諸佛神力不可思議，首楞嚴三昧勢力亦不可思議。文殊師利！彼一燈明土講說法者，佛號示一切功德自在光明王。文殊師利！一燈明土，示一切功德自在光明王佛，則是我身於彼國土現佛神力，我於彼土說不退轉法輪，是我宿世所修淨土。文殊師利！汝今當知，我於無量無邊百千萬億那由他土，盡有神力，一切聲聞、辟支佛所不能知。文殊師利！此則皆是首楞嚴三昧勢力。菩薩常於無量世界示現神變，於此三昧而不動轉。文殊師利！譬如日月，自於宮殿初不移動，而現一切城邑、聚落。菩薩如是，住首楞嚴三昧，初不移動，而能遍於無量世界示現其身，隨眾所樂而為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告文殊師利法王子：「汝等善聽，勿懷恐怖，而生疑悔。所以者何？諸佛神力不可思議，首楞嚴三昧勢力亦不可思議。文殊師利！彼一燈明土講說法者，佛號示一切功德自在光明王。文殊師利！一燈明土，示一切功德自在光明王佛，則是我身於彼國土現佛神力，我於彼土說不退轉法輪，是我宿世所修淨土。文殊師利！汝今當知，我於無量無邊百千萬億那由他土，盡有神力，一切聲聞、辟支佛所不能知。文殊師利！此則皆是首楞嚴三昧勢力。菩薩常於無量世界示現神變，於此三昧而不動轉。文殊師利！譬如日月，自於宮殿初不移動，而現一切城邑、聚落。菩薩如是，住首楞嚴三昧，初不移動，而能遍於無量世界示現其身，隨眾所樂而為說法。」

爾時眾會，得未曾有，皆大歡喜，踊躍無量，合掌恭敬，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，以真珠華、雜色妙華、末香、塗香，散於佛上。皆作諸天所有伎樂，供養如來及諸弟子；亦各脫上衣，奉上於佛、諸菩薩等！以妙色華，大如須彌，并眾雜香、末香、塗香、珍寶、瓔珞，散於佛上。皆作是言：「唯然世尊！若有說首楞嚴三昧處，其地則為金剛；若人得聞說是三昧，信受讀誦，為人演說不驚不畏，當知此人亦是金剛，成不壞忍，深住於信，諸佛所護，厚種善根，得大善利，降魔怨敵，斷諸惡趣，為善知識之所守護。世尊！如我解佛所說義，若有眾生聞是首楞嚴三昧，即能信受、讀誦解義、為人演說、如說修行，當知是人得住佛法畢定不退。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾會，得未曾有，皆大歡喜，踊躍無量，合掌恭敬，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，以真珠華、雜色妙華、末香、塗香，散於佛上。皆作諸天所有伎樂，供養如來及諸弟子；亦各脫上衣，奉上於佛、諸菩薩等！以妙色華，大如須彌，并眾雜香、末香、塗香、珍寶、瓔珞，散於佛上。皆作是言：「唯然世尊！若有說首楞嚴三昧處，其地則為金剛；若人得聞說是三昧，信受讀誦，為人演說不驚不畏，當知此人亦是金剛，成不壞忍，深住於信，諸佛所護，厚種善根，得大善利，降魔怨敵，斷諸惡趣，為善知識之所守護。世尊！如我解佛所說義，若有眾生聞是首楞嚴三昧，即能信受、讀誦解義、為人演說、如說修行，當知是人得住佛法畢定不退。」

佛言：「如是！如是！如汝等說。若人不厚種諸善根，聞首楞嚴三昧不能信受。少有眾生聞首楞嚴三昧能信受者，多有眾生不能信受。善男子！人有四法，聞是三昧能得信受。何等為四？一者曾於過去諸佛聞是三昧，二者為善知識所護深樂佛道，三者善根深厚好樂大法，四者身自得證大乘深法。有是四法，則能信受如是三昧。善男子！復有滿願阿羅漢，及具足正見者、信行見行者，是人信順如來語故，信是三昧而身不證。所以者何？是三昧者，一切聲聞、辟支佛所不能通達，況餘眾生！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！如汝等說。若人不厚種諸善根，聞首楞嚴三昧不能信受。少有眾生聞首楞嚴三昧能信受者，多有眾生不能信受。善男子！人有四法，聞是三昧能得信受。何等為四？一者曾於過去諸佛聞是三昧，二者為善知識所護深樂佛道，三者善根深厚好樂大法，四者身自得證大乘深法。有是四法，則能信受如是三昧。善男子！復有滿願阿羅漢，及具足正見者、信行見行者，是人信順如來語故，信是三昧而身不證。所以者何？是三昧者，一切聲聞、辟支佛所不能通達，況餘眾生！」

爾時長老摩訶迦葉白佛言：「世尊！譬如從生盲人，夢中得眼，見種種色，心大歡喜，即於夢中，與有眼者，共住共語。是人覺已，不復見色。我等亦爾！未聞是首楞嚴三昧時，心懷歡喜，謂得天眼，與諸菩薩共住共語，論說義理。世尊！我今從佛聞是三昧，不知其事，如生盲人，不能得知諸佛菩薩所行之法。我等從今已往，自視其身如生盲人，於佛深法無有智慧，不知不見世尊所行。我等從今已往，知諸菩薩真得天眼，能得如是諸深智慧。世尊！若人無有薩婆若心，誰當自謂：『我是智者、我是福田。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老摩訶迦葉白佛言：「世尊！譬如從生盲人，夢中得眼，見種種色，心大歡喜，即於夢中，與有眼者，共住共語。是人覺已，不復見色。我等亦爾！未聞是首楞嚴三昧時，心懷歡喜，謂得天眼，與諸菩薩共住共語，論說義理。世尊！我今從佛聞是三昧，不知其事，如生盲人，不能得知諸佛菩薩所行之法。我等從今已往，自視其身如生盲人，於佛深法無有智慧，不知不見世尊所行。我等從今已往，知諸菩薩真得天眼，能得如是諸深智慧。世尊！若人無有薩婆若心，誰當自謂：『我是智者、我是福田。』」

佛言：「如是！如是！迦葉！如汝所說。菩薩所得諸深智慧，聲聞、辟支佛所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！迦葉！如汝所說。菩薩所得諸深智慧，聲聞、辟支佛所不能及。」

摩訶迦葉說是語時，八千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶迦葉說是語時，八千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時堅意菩薩問文殊師利法王子言：「文殊師利！所言福田，云何名為福田？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅意菩薩問文殊師利法王子言：「文殊師利！所言福田，云何名為福田？」

文殊師利言：「有十法行，名為福田。何等為十？住空無相、無願解脫門，而不入法位；見知四諦而不證道果；行八解脫而不捨菩薩行；能起三明而行於三界；能現聲聞形色威儀，而不隨音教從他求法；現辟支佛形色威儀，而以無礙辯才說法；常在禪定而能現行一切諸行；不離正道而現入邪道；深貪染愛而離諸欲一切煩惱；入於涅槃而於生死不壞不捨。有是十法，當知是人真實福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「有十法行，名為福田。何等為十？住空無相、無願解脫門，而不入法位；見知四諦而不證道果；行八解脫而不捨菩薩行；能起三明而行於三界；能現聲聞形色威儀，而不隨音教從他求法；現辟支佛形色威儀，而以無礙辯才說法；常在禪定而能現行一切諸行；不離正道而現入邪道；深貪染愛而離諸欲一切煩惱；入於涅槃而於生死不壞不捨。有是十法，當知是人真實福田。」

爾時堅意菩薩問須菩提言：「長老須菩提！世尊說汝第一福田，汝為得在是十法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅意菩薩問須菩提言：「長老須菩提！世尊說汝第一福田，汝為得在是十法不？」

須菩提言：「我於是法尚無其一，何況有十！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「我於是法尚無其一，何況有十！」

堅意言：「汝以何名第一福田？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意言：「汝以何名第一福田？」

須菩提言：「我不於佛諸菩薩中第一福田，佛說我於聲聞、辟支佛中第一福田。堅意！譬如邊地小王亦名為王；若轉輪聖王至於邊地，諸小王等不名為王，爾時唯有轉輪聖王，聖王威德殊妙勝故。堅意！隨有國土、城邑、聚落，無菩薩處，我於其中得為福田；若有佛處，有大菩薩，我於其中不名福田。諸菩薩有薩婆若心，是故勝我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「我不於佛諸菩薩中第一福田，佛說我於聲聞、辟支佛中第一福田。堅意！譬如邊地小王亦名為王；若轉輪聖王至於邊地，諸小王等不名為王，爾時唯有轉輪聖王，聖王威德殊妙勝故。堅意！隨有國土、城邑、聚落，無菩薩處，我於其中得為福田；若有佛處，有大菩薩，我於其中不名福田。諸菩薩有薩婆若心，是故勝我。」

爾時佛讚須菩提言：「善哉！善哉！如汝所說。是無增上慢大弟子之所言也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚須菩提言：「善哉！善哉！如汝所說。是無增上慢大弟子之所言也！」

堅意菩薩復問文殊師利法王子言：「文殊師利！所說多聞，云何名為多聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩復問文殊師利法王子言：「文殊師利！所說多聞，云何名為多聞？」

文殊師利言：「若人得聞一句之法，即解其中千萬億義，百千萬劫敷演解說，智慧辯才不可窮盡，是名多聞。復次堅意菩薩！若聞十方無量諸佛所說，盡能受持；無有一句先所不聞，凡所聞者皆是先聞；隨所聞法能持不忘，為眾生說而無眾生，身與眾生及所說法無有差別。是名多聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若人得聞一句之法，即解其中千萬億義，百千萬劫敷演解說，智慧辯才不可窮盡，是名多聞。復次堅意菩薩！若聞十方無量諸佛所說，盡能受持；無有一句先所不聞，凡所聞者皆是先聞；隨所聞法能持不忘，為眾生說而無眾生，身與眾生及所說法無有差別。是名多聞。」

爾時會中有菩薩天子名淨月藏，作是念：「佛說阿難於多聞中為最第一，如文殊師利所說多聞，阿難今者寧有是不？」作是念已，問阿難言：「如來說汝於多聞中為最第一，汝之多聞，寧如文殊師利所說者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有菩薩天子名淨月藏，作是念：「佛說阿難於多聞中為最第一，如文殊師利所說多聞，阿難今者寧有是不？」作是念已，問阿難言：「如來說汝於多聞中為最第一，汝之多聞，寧如文殊師利所說者不？」

阿難答言：「如文殊師利所說多聞，我無是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難答言：「如文殊師利所說多聞，我無是事。」

淨月藏言：「如來云何常稱說汝，於多聞中為最第一？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨月藏言：「如來云何常稱說汝，於多聞中為最第一？」

阿難答言：「佛諸弟子隨逐音聲而得解脫，於是人中說我第一，非謂我於無量智海、無等大慧、無礙辯才諸菩薩中多聞第一。天子！譬如以有日月光明，閻浮提人見諸形色，得有所作。我亦如是，但以如來智慧光明，得受持法，我於其中自無有力，當知皆是如來神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難答言：「佛諸弟子隨逐音聲而得解脫，於是人中說我第一，非謂我於無量智海、無等大慧、無礙辯才諸菩薩中多聞第一。天子！譬如以有日月光明，閻浮提人見諸形色，得有所作。我亦如是，但以如來智慧光明，得受持法，我於其中自無有力，當知皆是如來神力。」

爾時世尊讚阿難言：「善哉！善哉！如汝所說，汝所受持誦念諸法，當知則是如來神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚阿難言：「善哉！善哉！如汝所說，汝所受持誦念諸法，當知則是如來神力。」

爾時佛告淨月藏言：「阿難所持諸法甚少，所不誦者無量無邊。天子！我於道場所得諸法，百千億分不說其一，我所說者，阿難於中百千億分不持其一。天子！如來但於一日一夜，十方世界諸釋、梵王、護世天王、天、龍、夜叉、乾闥婆等天子菩薩與之說法。以智慧力而作偈頌，說修多羅、因緣、譬喻，眾生所行諸波羅蜜，及說聲聞、辟支佛乘、佛無上乘，攝大乘法，毀訾生死，稱讚涅槃。假使閻浮提內所有眾生，成就多聞皆如阿難，於百千劫不能受持。天子！以是因緣，當知如來所說諸法無量無邊，阿難所持甚為少耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告淨月藏言：「阿難所持諸法甚少，所不誦者無量無邊。天子！我於道場所得諸法，百千億分不說其一，我所說者，阿難於中百千億分不持其一。天子！如來但於一日一夜，十方世界諸釋、梵王、護世天王、天、龍、夜叉、乾闥婆等天子菩薩與之說法。以智慧力而作偈頌，說修多羅、因緣、譬喻，眾生所行諸波羅蜜，及說聲聞、辟支佛乘、佛無上乘，攝大乘法，毀訾生死，稱讚涅槃。假使閻浮提內所有眾生，成就多聞皆如阿難，於百千劫不能受持。天子！以是因緣，當知如來所說諸法無量無邊，阿難所持甚為少耳！」

爾時淨月藏天子即以十萬七寶華蓋奉上如來。其蓋即時遍住虛空，所覆眾生皆作金色。奉上蓋已，作如是言：「唯然世尊！願以是福，普使眾生辯才說法，當如世尊！能受持法，如文殊師利法王子！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨月藏天子即以十萬七寶華蓋奉上如來。其蓋即時遍住虛空，所覆眾生皆作金色。奉上蓋已，作如是言：「唯然世尊！願以是福，普使眾生辯才說法，當如世尊！能受持法，如文殊師利法王子！」

時佛知是菩薩天子深樂佛道，與授阿耨多羅三藐三菩提記，而作是言：「今是天子，過四百四十萬劫，當得作佛，號一寶蓋。國名一切眾寶莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛知是菩薩天子深樂佛道，與授阿耨多羅三藐三菩提記，而作是言：「今是天子，過四百四十萬劫，當得作佛，號一寶蓋。國名一切眾寶莊嚴。」

說是法時，二百菩薩生懈怠心：「諸佛世尊其法甚深，阿耨多羅三藐三菩提如是難得，我等不能具足是事，不如但以辟支佛乘入於涅槃。所以者何？佛說菩薩若有退轉，或作辟支佛、或作聲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，二百菩薩生懈怠心：「諸佛世尊其法甚深，阿耨多羅三藐三菩提如是難得，我等不能具足是事，不如但以辟支佛乘入於涅槃。所以者何？佛說菩薩若有退轉，或作辟支佛、或作聲聞。」

爾時文殊師利法王子知此二百菩薩有懈退心，欲還發起令得阿耨多羅三藐三菩提，亦欲教化會中天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等故，白佛言：「世尊！我念過去劫名照明，我於其中三百六十億世，以辟支佛乘入於涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子知此二百菩薩有懈退心，欲還發起令得阿耨多羅三藐三菩提，亦欲教化會中天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等故，白佛言：「世尊！我念過去劫名照明，我於其中三百六十億世，以辟支佛乘入於涅槃。」

爾時一切眾會，心皆生疑：「若入涅槃，不應復還生死相續。今文殊師利何故作如是言：『世尊！我念過世劫名照明，我於其中三百六十億世，以辟支佛乘入於涅槃』，是事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切眾會，心皆生疑：「若入涅槃，不應復還生死相續。今文殊師利何故作如是言：『世尊！我念過世劫名照明，我於其中三百六十億世，以辟支佛乘入於涅槃』，是事云何？」

爾時舍利弗承佛神旨，白佛言：「世尊！若人已得入於涅槃，不應復有生死相續。云何文殊師利入涅槃已，還復出生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗承佛神旨，白佛言：「世尊！若人已得入於涅槃，不應復有生死相續。云何文殊師利入涅槃已，還復出生？」

佛言：「汝可問之，文殊師利自當答汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝可問之，文殊師利自當答汝。」

時舍利弗問文殊師利言：「若人已得入於涅槃，於諸有中不復相續。汝今云何而作是說：『世尊！我念過去照明劫中，三百六十億世，以辟支佛乘入於涅槃』，此義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗問文殊師利言：「若人已得入於涅槃，於諸有中不復相續。汝今云何而作是說：『世尊！我念過去照明劫中，三百六十億世，以辟支佛乘入於涅槃』，此義云何？」

文殊師利言：「如來現在，是一切知者、一切見者、真實語者、不欺誑者、世間天人無能誑者。我所說者，佛自證知。我若異說，則為誑佛。舍利弗！彼時照明劫中，有佛出世，號曰弗沙，利益世間諸天人已，入於涅槃。是佛滅後，法住十萬歲。法滅之後，其中眾生，於辟支佛有度因緣。假使百千億佛為之說法，不信不受，唯皆可以辟支佛身威儀法則，而得度脫。是諸眾生皆共志求辟支佛道，是時無有辟支佛出，是諸眾生無處得種善根因緣。我於爾時為教化故，自稱我身是辟支佛。隨諸國土、城邑、聚落，皆知我身是辟支佛。我時皆為現辟支佛形色威儀，是諸眾生深心恭敬，皆以飲食供養於我。我受食已，觀其本緣所應聞法，為解說已，身飛虛空，猶如鴈王。是時眾生，皆大歡喜，以恭敬心，頭面禮我，而作是言：『願使我等於未來世，皆得法利，如今是人。』舍利弗！以是因緣，成就無量無數眾生，令種善根。我時觀察，知諸人眾，供養我食，生懈厭心，即時告言：『我涅槃時至。』百千眾生聞是語已，各持華香、雜香、蘇油，來至我所。我於爾時入滅盡定，以本願故，不畢竟滅。是諸眾生謂我命終，供養我故，以香薪𧂐而燒我身，謂我實滅。我時復至異國大城，自稱我是辟支佛身，其中眾生亦以飲食來供養我。我於其中示入涅槃，亦謂我滅，皆來供養，共燒我身。如是舍利弗！我於爾時滿一小劫，三百六十億世，作辟支佛身，示入涅槃。於諸大城，一一皆以辟支佛乘，度脫三十六億眾生。舍利弗！菩薩如是以辟支佛乘，入於涅槃而不永滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如來現在，是一切知者、一切見者、真實語者、不欺誑者、世間天人無能誑者。我所說者，佛自證知。我若異說，則為誑佛。舍利弗！彼時照明劫中，有佛出世，號曰弗沙，利益世間諸天人已，入於涅槃。是佛滅後，法住十萬歲。法滅之後，其中眾生，於辟支佛有度因緣。假使百千億佛為之說法，不信不受，唯皆可以辟支佛身威儀法則，而得度脫。是諸眾生皆共志求辟支佛道，是時無有辟支佛出，是諸眾生無處得種善根因緣。我於爾時為教化故，自稱我身是辟支佛。隨諸國土、城邑、聚落，皆知我身是辟支佛。我時皆為現辟支佛形色威儀，是諸眾生深心恭敬，皆以飲食供養於我。我受食已，觀其本緣所應聞法，為解說已，身飛虛空，猶如鴈王。是時眾生，皆大歡喜，以恭敬心，頭面禮我，而作是言：『願使我等於未來世，皆得法利，如今是人。』舍利弗！以是因緣，成就無量無數眾生，令種善根。我時觀察，知諸人眾，供養我食，生懈厭心，即時告言：『我涅槃時至。』百千眾生聞是語已，各持華香、雜香、蘇油，來至我所。我於爾時入滅盡定，以本願故，不畢竟滅。是諸眾生謂我命終，供養我故，以香薪𧂐而燒我身，謂我實滅。我時復至異國大城，自稱我是辟支佛身，其中眾生亦以飲食來供養我。我於其中示入涅槃，亦謂我滅，皆來供養，共燒我身。如是舍利弗！我於爾時滿一小劫，三百六十億世，作辟支佛身，示入涅槃。於諸大城，一一皆以辟支佛乘，度脫三十六億眾生。舍利弗！菩薩如是以辟支佛乘，入於涅槃而不永滅。」

文殊師利說是語時，三千大千世界六種震動，光明遍照，千億諸天供養文殊師利法王子，雨諸天華，皆作是言：「是實希有！我等今日得大善利，見佛世尊及見文殊師利法王子，又聞說是首楞嚴三昧。世尊！文殊師利法王子成就如是未曾有法，住何三昧，能現如是未曾有法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利說是語時，三千大千世界六種震動，光明遍照，千億諸天供養文殊師利法王子，雨諸天華，皆作是言：「是實希有！我等今日得大善利，見佛世尊及見文殊師利法王子，又聞說是首楞嚴三昧。世尊！文殊師利法王子成就如是未曾有法，住何三昧，能現如是未曾有法？」

佛告諸天：「文殊師利法王子住首楞嚴三昧，能作如是希有難事。菩薩住此三昧，為作信行，而不隨他信。亦作法行，而於法相轉於法輪，不退不失。亦作八人，於諸無量阿僧祇劫，為八邪者而行於道。作須陀洹，為生死水漂流眾生不入法位。作斯陀含，遍現其身於諸世間。作阿那含，亦復來還教化眾生。作阿羅漢，亦常精進求學佛法。亦作聲聞，以無礙辯為人說法。作辟支佛，為欲教化因緣眾生，示入涅槃，三昧力故還復出生。諸天子！菩薩住是首楞嚴三昧，皆能遍行諸賢聖行；亦隨其地有所說法，而不住中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸天：「文殊師利法王子住首楞嚴三昧，能作如是希有難事。菩薩住此三昧，為作信行，而不隨他信。亦作法行，而於法相轉於法輪，不退不失。亦作八人，於諸無量阿僧祇劫，為八邪者而行於道。作須陀洹，為生死水漂流眾生不入法位。作斯陀含，遍現其身於諸世間。作阿那含，亦復來還教化眾生。作阿羅漢，亦常精進求學佛法。亦作聲聞，以無礙辯為人說法。作辟支佛，為欲教化因緣眾生，示入涅槃，三昧力故還復出生。諸天子！菩薩住是首楞嚴三昧，皆能遍行諸賢聖行；亦隨其地有所說法，而不住中。」

諸天聞佛說如是義，悉皆涕淚，而作是言：「世尊！若人已入聲聞、辟支佛位，永失是首楞嚴三昧。世尊！人寧作五逆重罪，得聞說是首楞嚴三昧，不入法位作漏盡阿羅漢。所以者何？五逆罪人，聞是首楞嚴三昧，發阿耨多羅三藐三菩提心已，雖本罪緣墮在地獄，聞是三昧善根因緣，還得作佛。世尊！漏盡阿羅漢猶如破器，永不堪任受是三昧。世尊！譬如有人施蘇油蜜，多有人眾持種種器，中有一人用心不固，破所持器，雖詣所施蘇油蜜所，無所能益但得自飽，不能持還施與餘人。是中有人持器完堅，既得自飽亦持滿器施與他人。蘇油蜜者，是佛正法。所持器破，但得自足不能持還施他人者，即是聲聞及辟支佛。持完器者，即是菩薩，身自得足，亦能持與一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天聞佛說如是義，悉皆涕淚，而作是言：「世尊！若人已入聲聞、辟支佛位，永失是首楞嚴三昧。世尊！人寧作五逆重罪，得聞說是首楞嚴三昧，不入法位作漏盡阿羅漢。所以者何？五逆罪人，聞是首楞嚴三昧，發阿耨多羅三藐三菩提心已，雖本罪緣墮在地獄，聞是三昧善根因緣，還得作佛。世尊！漏盡阿羅漢猶如破器，永不堪任受是三昧。世尊！譬如有人施蘇油蜜，多有人眾持種種器，中有一人用心不固，破所持器，雖詣所施蘇油蜜所，無所能益但得自飽，不能持還施與餘人。是中有人持器完堅，既得自飽亦持滿器施與他人。蘇油蜜者，是佛正法。所持器破，但得自足不能持還施他人者，即是聲聞及辟支佛。持完器者，即是菩薩，身自得足，亦能持與一切眾生。」

是時二百天子，心欲退轉於阿耨多羅三藐三菩提者，從諸天子聞是語已，及聞文殊師利法王子不可思議功德勢力，更以深心發阿耨多羅三藐三菩提，不復隨先退轉之心，皆白佛言：「我等乃至危害失命，不捨是心，亦終不捨一切眾生。世尊！唯願我等聞是首楞嚴三昧善根因緣，當得菩薩十力。何等十？於菩提心得堅固力、於不可思議佛法得深信力、多聞得不忘力、往來生死得無疲力、於諸眾生得堅大悲力、於布施中得堅捨力、於持戒中得不壞力、於忍辱中得堅受力、魔不能壞得智慧力、於諸深法得信樂力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時二百天子，心欲退轉於阿耨多羅三藐三菩提者，從諸天子聞是語已，及聞文殊師利法王子不可思議功德勢力，更以深心發阿耨多羅三藐三菩提，不復隨先退轉之心，皆白佛言：「我等乃至危害失命，不捨是心，亦終不捨一切眾生。世尊！唯願我等聞是首楞嚴三昧善根因緣，當得菩薩十力。何等十？於菩提心得堅固力、於不可思議佛法得深信力、多聞得不忘力、往來生死得無疲力、於諸眾生得堅大悲力、於布施中得堅捨力、於持戒中得不壞力、於忍辱中得堅受力、魔不能壞得智慧力、於諸深法得信樂力。」

爾時佛告堅意菩薩：「若有眾生，於今現在、若我滅後，聞是首楞嚴三昧能信樂者，當知是人悉皆得是菩薩十力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告堅意菩薩：「若有眾生，於今現在、若我滅後，聞是首楞嚴三昧能信樂者，當知是人悉皆得是菩薩十力。」

爾時會中，有菩薩名曰名意，白佛言：「世尊！若欲得福者，應供養佛；欲得慧者，應勤多聞；欲生好處者，應勤持戒；欲大富者，應加布施；欲得妙色者，應修忍辱；欲得辯才者，應敬師長；欲得陀羅尼者，應離增上慢；欲得智者，應修正憶念；欲得樂者，應捨一切惡；欲利益眾生者，應發菩提心；欲得妙音聲者，應修實語；欲得功德者，應樂遠離；欲求法者，應近善知識；欲坐禪者，應離憒閙；欲思慧者，應修思惟；欲生梵世者，應修無量心；欲生天人，應修十善。世尊！若人欲得福德者、欲得慧者、欲生好處者、欲大富者、欲妙色者、欲辯才者、欲陀羅尼者、欲得智者、欲得樂者、欲利益眾生者、欲妙音聲者、欲功德者、欲求法者、欲坐禪者、欲思慧者、欲生梵世者、欲生天人者、欲得涅槃者、欲得一切功德者，當聞首楞嚴三昧，受持讀誦，為他人說，如說修行。世尊！菩薩云何修是三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中，有菩薩名曰名意，白佛言：「世尊！若欲得福者，應供養佛；欲得慧者，應勤多聞；欲生好處者，應勤持戒；欲大富者，應加布施；欲得妙色者，應修忍辱；欲得辯才者，應敬師長；欲得陀羅尼者，應離增上慢；欲得智者，應修正憶念；欲得樂者，應捨一切惡；欲利益眾生者，應發菩提心；欲得妙音聲者，應修實語；欲得功德者，應樂遠離；欲求法者，應近善知識；欲坐禪者，應離憒閙；欲思慧者，應修思惟；欲生梵世者，應修無量心；欲生天人，應修十善。世尊！若人欲得福德者、欲得慧者、欲生好處者、欲大富者、欲妙色者、欲辯才者、欲陀羅尼者、欲得智者、欲得樂者、欲利益眾生者、欲妙音聲者、欲功德者、欲求法者、欲坐禪者、欲思慧者、欲生梵世者、欲生天人者、欲得涅槃者、欲得一切功德者，當聞首楞嚴三昧，受持讀誦，為他人說，如說修行。世尊！菩薩云何修是三昧？」

佛言：「名意！菩薩若能觀諸法空，無所障礙，念念滅盡，離於憎愛，是名修是三昧。復次名意！學是三昧，不以一事。所以者何？隨諸眾生心心所行，是三昧者有是諸行；隨諸眾生心心所入，是三昧者有是諸入；隨諸眾生諸根入門，是三昧者有是入門；隨諸眾生所有名色，得是三昧菩薩亦示若干名色；能如是知，是名修是三昧。隨一切佛名色相貌，得是三昧菩薩亦示若干名色相貌；能如是知，是名修是三昧。隨見一切諸佛國土，菩薩亦自成是國土，是名修是首楞嚴三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「名意！菩薩若能觀諸法空，無所障礙，念念滅盡，離於憎愛，是名修是三昧。復次名意！學是三昧，不以一事。所以者何？隨諸眾生心心所行，是三昧者有是諸行；隨諸眾生心心所入，是三昧者有是諸入；隨諸眾生諸根入門，是三昧者有是入門；隨諸眾生所有名色，得是三昧菩薩亦示若干名色；能如是知，是名修是三昧。隨一切佛名色相貌，得是三昧菩薩亦示若干名色相貌；能如是知，是名修是三昧。隨見一切諸佛國土，菩薩亦自成是國土，是名修是首楞嚴三昧。」

名意菩薩白佛言：「世尊！是三昧者修行甚難？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名意菩薩白佛言：「世尊！是三昧者修行甚難？」

佛告名意：「以是事故，少有菩薩住是三昧，多有菩薩行餘三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告名意：「以是事故，少有菩薩住是三昧，多有菩薩行餘三昧。」

爾時名意菩薩白佛言：「世尊！此彌勒菩薩一生補處，次於世尊當得阿耨多羅三藐三菩提。彌勒得是首楞嚴三昧耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時名意菩薩白佛言：「世尊！此彌勒菩薩一生補處，次於世尊當得阿耨多羅三藐三菩提。彌勒得是首楞嚴三昧耶？」

佛言：「名意！其諸菩薩得住十地、一生補處受佛正位，悉皆得是首楞嚴三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「名意！其諸菩薩得住十地、一生補處受佛正位，悉皆得是首楞嚴三昧。」

彌勒菩薩即時示現如是神力，名意菩薩及諸眾會，見此三千大千世界諸閻浮提，其中皆是彌勒菩薩！或見在天上；或見在人間；或見出家；或見在家；或見侍佛，皆如阿難；或見智慧第一，如舍利弗；或見神通第一，如目犍連；或見頭陀第一，如大迦葉；或見說法第一，如富樓那；或見樂戒第一，如羅睺羅；或見持律第一，如優波離；或見天眼第一，如阿那律；或見坐禪第一，如離婆多。如是一切諸第一中，皆見彌勒！或見入諸城邑聚落乞食；或見說法；或見坐禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩即時示現如是神力，名意菩薩及諸眾會，見此三千大千世界諸閻浮提，其中皆是彌勒菩薩！或見在天上；或見在人間；或見出家；或見在家；或見侍佛，皆如阿難；或見智慧第一，如舍利弗；或見神通第一，如目犍連；或見頭陀第一，如大迦葉；或見說法第一，如富樓那；或見樂戒第一，如羅睺羅；或見持律第一，如優波離；或見天眼第一，如阿那律；或見坐禪第一，如離婆多。如是一切諸第一中，皆見彌勒！或見入諸城邑聚落乞食；或見說法；或見坐禪。

名意菩薩及諸大眾，一切皆見彌勒菩薩現首楞嚴三昧神通勢力，見已大喜，白佛言：「世尊！譬如真金，雖復鍛磨，不失其性。是諸大士亦復如是，隨所試處，皆能示現不可思議法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名意菩薩及諸大眾，一切皆見彌勒菩薩現首楞嚴三昧神通勢力，見已大喜，白佛言：「世尊！譬如真金，雖復鍛磨，不失其性。是諸大士亦復如是，隨所試處，皆能示現不可思議法性。」

爾時名意菩薩白佛言「世尊！我謂菩薩若能通達首楞嚴三昧，當知通達一切道行，於聲聞乘、辟支佛乘及佛大乘，皆悉通達。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時名意菩薩白佛言「世尊！我謂菩薩若能通達首楞嚴三昧，當知通達一切道行，於聲聞乘、辟支佛乘及佛大乘，皆悉通達。」

佛言：「如是！如是！如汝所說。菩薩若能通達首楞嚴三昧，則能通達一切道行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！如汝所說。菩薩若能通達首楞嚴三昧，則能通達一切道行。」

爾時長老摩訶迦葉白佛言：「世尊！我謂文殊師利法王子！曾於先世已作佛事，現坐道場，轉於法輪，示諸眾生入大滅度。」佛言：「如是！如是！如汝所說。迦葉！過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號龍種上如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於此世界南方過於千佛國土，國名平等，無有山河、沙礫、瓦石、丘陵、堆阜，地平如掌，生柔軟草，如迦陵伽。龍種上佛於彼世界，得阿耨多羅三藐三菩提，初轉法輪，教化成就七十億數諸菩薩眾，八十億人成阿羅漢，九萬六千人住辟支佛因緣法中，其後續有無量聲聞僧。迦葉！龍種上佛壽命四百四十萬歲，度天人已，入於涅槃，散身舍利，流布天下，起三十六億塔，眾生供養。其佛滅後，法住十萬歲。龍種上佛臨欲涅槃，與智明菩薩授記莂言：『此智明菩薩！次於我後，當得阿耨多羅三藐三菩提，亦號智明。』迦葉！汝謂爾時平等世界龍種上佛，豈異人乎？勿生此疑。所以者何？即文殊師利法王子是。迦葉！汝今且觀首楞嚴三昧勢力，諸大菩薩以是力故，示現入胎、初生、出家、詣菩提樹、坐於道場、轉妙法輪、入般涅槃、分布舍利，而亦不捨菩薩之法，於般涅槃，不畢竟滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老摩訶迦葉白佛言：「世尊！我謂文殊師利法王子！曾於先世已作佛事，現坐道場，轉於法輪，示諸眾生入大滅度。」佛言：「如是！如是！如汝所說。迦葉！過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號龍種上如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於此世界南方過於千佛國土，國名平等，無有山河、沙礫、瓦石、丘陵、堆阜，地平如掌，生柔軟草，如迦陵伽。龍種上佛於彼世界，得阿耨多羅三藐三菩提，初轉法輪，教化成就七十億數諸菩薩眾，八十億人成阿羅漢，九萬六千人住辟支佛因緣法中，其後續有無量聲聞僧。迦葉！龍種上佛壽命四百四十萬歲，度天人已，入於涅槃，散身舍利，流布天下，起三十六億塔，眾生供養。其佛滅後，法住十萬歲。龍種上佛臨欲涅槃，與智明菩薩授記莂言：『此智明菩薩！次於我後，當得阿耨多羅三藐三菩提，亦號智明。』迦葉！汝謂爾時平等世界龍種上佛，豈異人乎？勿生此疑。所以者何？即文殊師利法王子是。迦葉！汝今且觀首楞嚴三昧勢力，諸大菩薩以是力故，示現入胎、初生、出家、詣菩提樹、坐於道場、轉妙法輪、入般涅槃、分布舍利，而亦不捨菩薩之法，於般涅槃，不畢竟滅。」

爾時長老摩訶迦葉語文殊師利言：「仁者乃能施作如此希有難事，示現眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老摩訶迦葉語文殊師利言：「仁者乃能施作如此希有難事，示現眾生。」

文殊師利言：「迦葉！於意云何？是耆闍崛山，誰之所造？是世界者，亦從何出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「迦葉！於意云何？是耆闍崛山，誰之所造？是世界者，亦從何出？」

迦葉答言：「文殊師利！一切世界水沫所成，亦從眾生不可思議業因緣出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉答言：「文殊師利！一切世界水沫所成，亦從眾生不可思議業因緣出。」

文殊師利言：「一切諸法，亦從不可思議業因緣有。我於是事，無有功力。所以者何？一切諸法，皆屬因緣，無有主故，隨意所成。若能解此，所為不難。迦葉！若人未見四諦，聞如是事能信解者，此則為難。見四諦已，得諸神通，聞此能信，不足為難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「一切諸法，亦從不可思議業因緣有。我於是事，無有功力。所以者何？一切諸法，皆屬因緣，無有主故，隨意所成。若能解此，所為不難。迦葉！若人未見四諦，聞如是事能信解者，此則為難。見四諦已，得諸神通，聞此能信，不足為難。」

爾時世尊身升虛空，高七多羅樹，結加趺坐，身出光明，遍照十方無量世界。一切眾會，皆見十方無量諸佛，悉皆說是首楞嚴三昧不增不減，悉遙得聞。十方諸佛亦升虛空，高七多羅樹，結加趺坐，身放光明，遍照十方無量世界。彼諸眾生，亦見釋迦牟尼佛身升虛空，結加趺坐。彼諸眾會，悉皆以華，遙散釋迦牟尼佛！皆見眾華於上空中，合成華蓋。此土菩薩及諸天、龍、夜叉、乾闥婆等，悉亦以華散彼諸佛，皆於佛上化成華蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊身升虛空，高七多羅樹，結加趺坐，身出光明，遍照十方無量世界。一切眾會，皆見十方無量諸佛，悉皆說是首楞嚴三昧不增不減，悉遙得聞。十方諸佛亦升虛空，高七多羅樹，結加趺坐，身放光明，遍照十方無量世界。彼諸眾生，亦見釋迦牟尼佛身升虛空，結加趺坐。彼諸眾會，悉皆以華，遙散釋迦牟尼佛！皆見眾華於上空中，合成華蓋。此土菩薩及諸天、龍、夜叉、乾闥婆等，悉亦以華散彼諸佛，皆於佛上化成華蓋。

爾時釋迦牟尼佛還攝神足，坐於本座，告堅意言：「是為如來神通之力，為令眾生功德增益，是故如來示現是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛還攝神足，坐於本座，告堅意言：「是為如來神通之力，為令眾生功德增益，是故如來示現是事。」

佛現神通力時，八千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。又說是首楞嚴三昧垂欲竟時，堅意菩薩及五百菩薩，得首楞嚴三昧，悉皆得見十方諸佛所有神力，於佛深法得智光明，住第十地，受佛職位。三千大千世界六種震動，放大光明遍照世界，千萬伎樂同時俱作，諸天空中雨種種華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛現神通力時，八千天人發阿耨多羅三藐三菩提心。又說是首楞嚴三昧垂欲竟時，堅意菩薩及五百菩薩，得首楞嚴三昧，悉皆得見十方諸佛所有神力，於佛深法得智光明，住第十地，受佛職位。三千大千世界六種震動，放大光明遍照世界，千萬伎樂同時俱作，諸天空中雨種種華。

爾時佛告阿難：「汝當受是首楞嚴三昧，持諷誦讀，廣為人說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「汝當受是首楞嚴三昧，持諷誦讀，廣為人說。」

時持須彌山頂釋白佛言：「世尊！阿難智慧憶念有量，聲聞人者，隨他音聲，何故以是三昧法寶囑累阿難？」持須彌山頂釋發至誠言：「若我能於今世、來世，廣宣流布是寶三昧，無有虛者，於此耆闍崛山中樹，悉皆當如佛菩提樹，其諸樹下皆有菩薩。」持須彌山頂釋作是語已，即見諸樹，如菩提樹，一一樹下，皆見菩薩。諸菩提樹，皆出是言：「如持須彌山頂釋所言為實，是人必能令此三昧廣宣流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時持須彌山頂釋白佛言：「世尊！阿難智慧憶念有量，聲聞人者，隨他音聲，何故以是三昧法寶囑累阿難？」持須彌山頂釋發至誠言：「若我能於今世、來世，廣宣流布是寶三昧，無有虛者，於此耆闍崛山中樹，悉皆當如佛菩提樹，其諸樹下皆有菩薩。」持須彌山頂釋作是語已，即見諸樹，如菩提樹，一一樹下，皆見菩薩。諸菩提樹，皆出是言：「如持須彌山頂釋所言為實，是人必能令此三昧廣宣流布。」

爾時諸天、龍、夜叉、乾闥婆等，同聲白佛言：「世尊！假使如來住壽一劫，不為餘事以聲聞乘為人說法，一一說法，皆悉如初轉法輪時所度眾生，說是首楞嚴三昧所度眾生，此則為勝。所以者何？是諸眾生皆以聲聞乘度，於菩薩乘，百分不及一、百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。如是首楞嚴三昧，有是無量勢力，能成就諸菩薩，使得具足佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天、龍、夜叉、乾闥婆等，同聲白佛言：「世尊！假使如來住壽一劫，不為餘事以聲聞乘為人說法，一一說法，皆悉如初轉法輪時所度眾生，說是首楞嚴三昧所度眾生，此則為勝。所以者何？是諸眾生皆以聲聞乘度，於菩薩乘，百分不及一、百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。如是首楞嚴三昧，有是無量勢力，能成就諸菩薩，使得具足佛法。」

爾時堅意菩薩白佛言：「世尊實壽幾何？幾時當入畢竟涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅意菩薩白佛言：「世尊實壽幾何？幾時當入畢竟涅槃？」

佛言：「堅意！東方去此世界三萬二千佛土，國名莊嚴，是中有佛，號照明莊嚴自在王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在說法。堅意！如照明莊嚴自在王佛壽命，我所壽命亦復如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「堅意！東方去此世界三萬二千佛土，國名莊嚴，是中有佛，號照明莊嚴自在王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在說法。堅意！如照明莊嚴自在王佛壽命，我所壽命亦復如是！」

「世尊！是照明莊嚴自在王佛壽命幾所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是照明莊嚴自在王佛壽命幾所？」

佛告堅意：「汝自往問，自當答汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「汝自往問，自當答汝。」

即時堅意承佛神力，又以首楞嚴三昧力故，及自善根神通力故，如一念頃，到彼莊嚴世界。頭面禮彼佛足，右遶三匝，却住一面，白佛言：「世尊壽命幾時？當入涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時堅意承佛神力，又以首楞嚴三昧力故，及自善根神通力故，如一念頃，到彼莊嚴世界。頭面禮彼佛足，右遶三匝，却住一面，白佛言：「世尊壽命幾時？當入涅槃？」

彼佛答言：「如彼釋迦牟尼佛壽命，我所壽命，亦復如是！堅意！汝欲知者，我壽七百阿僧祇劫，釋迦牟尼佛壽命亦爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「如彼釋迦牟尼佛壽命，我所壽命，亦復如是！堅意！汝欲知者，我壽七百阿僧祇劫，釋迦牟尼佛壽命亦爾！」

爾時堅意菩薩心大歡喜，即還娑婆世界，白佛言：「世尊！彼照明莊嚴自在王佛，壽七百阿僧祇劫。而告我言：『如我壽命，釋迦牟尼佛壽命，亦復如是！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅意菩薩心大歡喜，即還娑婆世界，白佛言：「世尊！彼照明莊嚴自在王佛，壽七百阿僧祇劫。而告我言：『如我壽命，釋迦牟尼佛壽命，亦復如是！』」

爾時阿難從座而起，偏袒右肩，合掌向佛，白佛言：「世尊！如我解佛所說義，我謂世尊於彼莊嚴世界，以異名字利益眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難從座而起，偏袒右肩，合掌向佛，白佛言：「世尊！如我解佛所說義，我謂世尊於彼莊嚴世界，以異名字利益眾生。」

爾時世尊讚阿難言：「善哉！善哉！汝以佛力，能知是事。彼佛身者即是我身，以異名字於彼說法，度脫眾生。阿難！如是神通自在力者，皆是首楞嚴三昧勢力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚阿難言：「善哉！善哉！汝以佛力，能知是事。彼佛身者即是我身，以異名字於彼說法，度脫眾生。阿難！如是神通自在力者，皆是首楞嚴三昧勢力。」

爾時佛告堅意菩薩：「堅意！以是事故，當知我壽七百阿僧祇劫，乃當畢竟入於涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告堅意菩薩：「堅意！以是事故，當知我壽七百阿僧祇劫，乃當畢竟入於涅槃。」

時會大眾，聞佛所說，壽命如是不可思議，皆大歡喜得未曾有，白佛言：「世尊！諸佛神力至未曾有，一切所行不可思議，於此現壽如是短命，而實於彼七百阿僧祇劫。世尊！願使一切眾生具足如是不可思議壽命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會大眾，聞佛所說，壽命如是不可思議，皆大歡喜得未曾有，白佛言：「世尊！諸佛神力至未曾有，一切所行不可思議，於此現壽如是短命，而實於彼七百阿僧祇劫。世尊！願使一切眾生具足如是不可思議壽命。」

爾時世尊復告堅意：「是首楞嚴三昧，隨在郡國、城邑、聚落、精舍、空林，其中諸魔魔民，不得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告堅意：「是首楞嚴三昧，隨在郡國、城邑、聚落、精舍、空林，其中諸魔魔民，不得其便。」

又告堅意：「若有法師，書寫、讀誦、解說是首楞嚴三昧，於人、非人無有恐怖，復得二十不可思議功德之分。何等二十福德不可思議？其智不可思議、其慧不可思議、方便不可思議、辯才不可思議、法明不可思議、總持不可思議、法門不可思議、憶念隨義不可思議、諸神通力不可思議、分別眾生諸所語言不可思議、深解眾生心之所樂不可思議、得見諸佛不可思議、所聞諸法不可思議、教化眾生不可思議、自在三昧不可思議、成就淨土不可思議、形色最妙不可思議、功德自在不可思議、修治諸波羅蜜不可思議、得不退轉佛法不可思議。是為二十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又告堅意：「若有法師，書寫、讀誦、解說是首楞嚴三昧，於人、非人無有恐怖，復得二十不可思議功德之分。何等二十福德不可思議？其智不可思議、其慧不可思議、方便不可思議、辯才不可思議、法明不可思議、總持不可思議、法門不可思議、憶念隨義不可思議、諸神通力不可思議、分別眾生諸所語言不可思議、深解眾生心之所樂不可思議、得見諸佛不可思議、所聞諸法不可思議、教化眾生不可思議、自在三昧不可思議、成就淨土不可思議、形色最妙不可思議、功德自在不可思議、修治諸波羅蜜不可思議、得不退轉佛法不可思議。是為二十。

「堅意！若人書寫、讀誦是首楞嚴三昧，得是二十不可思議功德之分。是故堅意！若人欲得今世來世諸利，當書寫讀誦、解說修行是首楞嚴三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！若人書寫、讀誦是首楞嚴三昧，得是二十不可思議功德之分。是故堅意！若人欲得今世來世諸利，當書寫讀誦、解說修行是首楞嚴三昧。

「堅意！若求佛道善男子、善女人，於千萬劫勤心修行六波羅蜜，若有聞是首楞嚴三昧，即能信受，心不退沒，不驚不畏，福勝於彼，疾至阿耨多羅三藐三菩提；何況聞已受持讀誦，如說修行，為人解說？若有菩薩！欲聞諸佛不思議法，不驚不畏，欲於一切諸佛法中現了自知，不從他教，應當修集行是三昧；若欲得聞所未聞法，信受不逆，應當聞是首楞嚴三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！若求佛道善男子、善女人，於千萬劫勤心修行六波羅蜜，若有聞是首楞嚴三昧，即能信受，心不退沒，不驚不畏，福勝於彼，疾至阿耨多羅三藐三菩提；何況聞已受持讀誦，如說修行，為人解說？若有菩薩！欲聞諸佛不思議法，不驚不畏，欲於一切諸佛法中現了自知，不從他教，應當修集行是三昧；若欲得聞所未聞法，信受不逆，應當聞是首楞嚴三昧。」

說是首楞嚴三昧經時，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，復倍是數，住阿惟越致地；復倍是數，得無生法忍。萬八千菩薩，得是首楞嚴三昧；萬八千比丘、比丘尼，不受諸法故，漏盡解脫，得阿羅漢。二萬六千優婆塞、優婆夷，於諸法中得法眼淨。三十那由他諸天，得入聖位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是首楞嚴三昧經時，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，復倍是數，住阿惟越致地；復倍是數，得無生法忍。萬八千菩薩，得是首楞嚴三昧；萬八千比丘、比丘尼，不受諸法故，漏盡解脫，得阿羅漢。二萬六千優婆塞、優婆夷，於諸法中得法眼淨。三十那由他諸天，得入聖位。

佛說經已！文殊師利法王子、堅意菩薩等一切諸菩薩摩訶薩，及諸聲聞大弟子，一切諸天、龍、神、乾闥婆、阿修羅等世間人民，聞佛所說，歡喜信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已！文殊師利法王子、堅意菩薩等一切諸菩薩摩訶薩，及諸聲聞大弟子，一切諸天、龍、神、乾闥婆、阿修羅等世間人民，聞佛所說，歡喜信受。