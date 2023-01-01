佛說首楞嚴三昧經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說首楞嚴三昧經卷上

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧三萬二千人俱，菩薩摩訶薩七萬二千——眾所知識得陀羅尼，成就辯才樂說無盡，安住三昧而不動轉，善能了知無盡之慧，得深法忍入深法門；於諸無量阿僧祇劫，所修善法皆悉成就，摧伏眾魔降諸怨敵，攝取最尊嚴淨佛土，有大慈悲諸相嚴身；於大精進得到彼岸，善知一切言辭方便，所行威儀具足清淨，悉以得住三解脫門，以無礙智通達三世，發決定心不捨一切，憶念義趣堪忍智慧，其諸菩薩德皆如是——其名曰：轉不退法輪菩薩、發心即轉法輪菩薩、無礙轉法輪菩薩、離垢淨菩薩、除諸蓋菩薩、示淨威儀見皆愛喜菩薩、妙相嚴淨王意菩薩、不誑一切眾生菩薩、無量功德海意菩薩、諸根常定不亂菩薩、實音聲菩薩、一切天讚菩薩、陀羅尼自在王菩薩、辯才莊嚴菩薩、文殊師利法王子菩薩、彌勒菩薩、須彌頂王菩薩、海德寶嚴淨意菩薩、大嚴淨菩薩、大相菩薩、光相菩薩、光德菩薩、淨意菩薩、喜王菩薩、堅勢菩薩、堅意菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧三萬二千人俱，菩薩摩訶薩七萬二千——眾所知識得陀羅尼，成就辯才樂說無盡，安住三昧而不動轉，善能了知無盡之慧，得深法忍入深法門；於諸無量阿僧祇劫，所修善法皆悉成就，摧伏眾魔降諸怨敵，攝取最尊嚴淨佛土，有大慈悲諸相嚴身；於大精進得到彼岸，善知一切言辭方便，所行威儀具足清淨，悉以得住三解脫門，以無礙智通達三世，發決定心不捨一切，憶念義趣堪忍智慧，其諸菩薩德皆如是——其名曰：轉不退法輪菩薩、發心即轉法輪菩薩、無礙轉法輪菩薩、離垢淨菩薩、除諸蓋菩薩、示淨威儀見皆愛喜菩薩、妙相嚴淨王意菩薩、不誑一切眾生菩薩、無量功德海意菩薩、諸根常定不亂菩薩、實音聲菩薩、一切天讚菩薩、陀羅尼自在王菩薩、辯才莊嚴菩薩、文殊師利法王子菩薩、彌勒菩薩、須彌頂王菩薩、海德寶嚴淨意菩薩、大嚴淨菩薩、大相菩薩、光相菩薩、光德菩薩、淨意菩薩、喜王菩薩、堅勢菩薩、堅意菩薩。

如是等菩薩摩訶薩七萬二千人，及三千大千世界所有釋梵護世天王，并諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，眾所知識，多種善根樂大法者，皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等菩薩摩訶薩七萬二千人，及三千大千世界所有釋梵護世天王，并諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，眾所知識，多種善根樂大法者，皆來集會。

爾時堅意菩薩在大會中作是念言：「我於今者當問如來，以是所問，欲守護佛種、法種、僧種，令諸魔宮隱蔽不現，摧伏自大增上慢者，未種善根者今當令種、已種善根者當令增長，若有未發阿耨多羅三藐三菩提心者當令發心、已發心者令不退轉、已不退者當令疾得阿耨多羅三藐三菩提；計有所得住諸見者，皆悉令發捨離之心，樂小法者令不疑大法、樂大法者令生歡喜。」作是念已，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！我今欲於如來法中少有所問，唯願聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅意菩薩在大會中作是念言：「我於今者當問如來，以是所問，欲守護佛種、法種、僧種，令諸魔宮隱蔽不現，摧伏自大增上慢者，未種善根者今當令種、已種善根者當令增長，若有未發阿耨多羅三藐三菩提心者當令發心、已發心者令不退轉、已不退者當令疾得阿耨多羅三藐三菩提；計有所得住諸見者，皆悉令發捨離之心，樂小法者令不疑大法、樂大法者令生歡喜。」作是念已，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！我今欲於如來法中少有所問，唯願聽許。」

佛告堅意：「隨汝所問，吾當解說，令汝歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「隨汝所問，吾當解說，令汝歡喜。」

堅意菩薩白佛言：「世尊！頗有三昧，能令菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提，常得不離值見諸佛，能以光明普照十方，得自在慧以破諸魔；得自在智獲自然智；得無生智能不隨他；得不斷辯才，盡未來際；得如意足，受無量命。樂聲聞者示聲聞乘，樂辟支佛者示辟支佛乘，樂大乘者為示大乘。通達聲聞法而不入聲聞道，通達辟支佛法而不入辟支佛道，通達佛法而不畢竟滅盡。示現聲聞形色威儀，而內不離佛菩提心；示現辟支佛形色威儀，而內不離佛大悲心。以如幻三昧力，示現如來形色威儀；以善根力，示現在於兜率天上，現受後身入於胞胎、初生、出家、坐佛道場，以深慧力現轉法輪，以方便力現入涅槃，以三昧力現分舍利，以本願力現法滅盡。唯然世尊！行何三昧，能令菩薩示現如是諸功德事，而不畢竟入於涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩白佛言：「世尊！頗有三昧，能令菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提，常得不離值見諸佛，能以光明普照十方，得自在慧以破諸魔；得自在智獲自然智；得無生智能不隨他；得不斷辯才，盡未來際；得如意足，受無量命。樂聲聞者示聲聞乘，樂辟支佛者示辟支佛乘，樂大乘者為示大乘。通達聲聞法而不入聲聞道，通達辟支佛法而不入辟支佛道，通達佛法而不畢竟滅盡。示現聲聞形色威儀，而內不離佛菩提心；示現辟支佛形色威儀，而內不離佛大悲心。以如幻三昧力，示現如來形色威儀；以善根力，示現在於兜率天上，現受後身入於胞胎、初生、出家、坐佛道場，以深慧力現轉法輪，以方便力現入涅槃，以三昧力現分舍利，以本願力現法滅盡。唯然世尊！行何三昧，能令菩薩示現如是諸功德事，而不畢竟入於涅槃？」

佛告堅意菩薩言：「善哉！善哉！堅意！能問如來如是之義。當知汝能多所饒益安樂眾生，憐愍世間利安天人，今世後世菩薩蒙益。當知汝已深種善根，供養親近過去無量百千億佛，遍行諸道降魔怨敵；於佛法中得自在智，教化守護諸菩薩眾，已知一切諸佛法藏，曾於恒河沙等佛所，成就問答。堅意！如來於此眾會之中，不見天、龍、夜叉、乾闥婆，及諸聲聞、求辟支佛者，能作是問，唯有汝等大莊嚴者，乃能啟發如是之問。汝今諦聽，善思念之！吾當為汝說諸菩薩成就三昧，得是功德復過於此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意菩薩言：「善哉！善哉！堅意！能問如來如是之義。當知汝能多所饒益安樂眾生，憐愍世間利安天人，今世後世菩薩蒙益。當知汝已深種善根，供養親近過去無量百千億佛，遍行諸道降魔怨敵；於佛法中得自在智，教化守護諸菩薩眾，已知一切諸佛法藏，曾於恒河沙等佛所，成就問答。堅意！如來於此眾會之中，不見天、龍、夜叉、乾闥婆，及諸聲聞、求辟支佛者，能作是問，唯有汝等大莊嚴者，乃能啟發如是之問。汝今諦聽，善思念之！吾當為汝說諸菩薩成就三昧，得是功德復過於此。」

堅意白佛言：「願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意白佛言：「願樂欲聞。」

佛告堅意：「有三昧名首楞嚴，若有菩薩得是三昧，如汝所問，皆能示現於般涅槃而不永滅，示諸形色而不壞色相；遍遊一切諸佛國土，而於國土無所分別；悉能得值一切諸佛，而不分別平等法性；示現遍行一切諸行，而能善知諸行清淨；於諸天人最尊最上，而不自高憍慢放逸；現行一切魔自在力，而不依猗魔所行事；遍行一切三界之中，而於法相無所動轉；示現遍生諸趣道中，而不分別有諸道相；善能解說一切法句，以諸言辭開示其義，而知文字入平等相；於諸言辭無所分別，常在禪定而現化眾生；行於盡忍無生法忍，而說諸法有生滅相；獨步無畏猶如師子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「有三昧名首楞嚴，若有菩薩得是三昧，如汝所問，皆能示現於般涅槃而不永滅，示諸形色而不壞色相；遍遊一切諸佛國土，而於國土無所分別；悉能得值一切諸佛，而不分別平等法性；示現遍行一切諸行，而能善知諸行清淨；於諸天人最尊最上，而不自高憍慢放逸；現行一切魔自在力，而不依猗魔所行事；遍行一切三界之中，而於法相無所動轉；示現遍生諸趣道中，而不分別有諸道相；善能解說一切法句，以諸言辭開示其義，而知文字入平等相；於諸言辭無所分別，常在禪定而現化眾生；行於盡忍無生法忍，而說諸法有生滅相；獨步無畏猶如師子。」

爾時會中諸釋梵護世天王一切大眾皆作是念：「我等猶尚未曾聞是三昧名字，何況得聞解說其義？今來見佛快得善利，皆共得聞說首楞嚴三昧名字。若善男子、善女人求佛道者，聞首楞嚴三昧義趣，信解不疑，當知是人必於佛道不復退轉，何況信已受持讀誦、為他人說、如說修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中諸釋梵護世天王一切大眾皆作是念：「我等猶尚未曾聞是三昧名字，何況得聞解說其義？今來見佛快得善利，皆共得聞說首楞嚴三昧名字。若善男子、善女人求佛道者，聞首楞嚴三昧義趣，信解不疑，當知是人必於佛道不復退轉，何況信已受持讀誦、為他人說、如說修行？」

時諸釋梵護世天王皆作是念：「我等今當為佛如來敷師子座、正法座、大上人座、大莊嚴座、大轉法輪座，當令如來於我此座說首楞嚴三昧。」是中人人各各自謂：「唯我為佛敷師子座，餘人不能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸釋梵護世天王皆作是念：「我等今當為佛如來敷師子座、正法座、大上人座、大莊嚴座、大轉法輪座，當令如來於我此座說首楞嚴三昧。」是中人人各各自謂：「唯我為佛敷師子座，餘人不能。」

爾時釋、梵、護世天王！各為如來敷師子座，莊挍清淨端嚴高顯，無量寶衣以敷其上，悉皆張施眾妙寶蓋；又以眾寶而為欄楯，於座左右無量寶樹，枝葉間錯行列相當，垂諸幢幡張大寶帳，眾寶交絡懸諸寶鈴，眾妙雜華以散其上。諸天雜香燒以熏之，金銀眾寶光明間錯，種種嚴淨靡不具有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋、梵、護世天王！各為如來敷師子座，莊挍清淨端嚴高顯，無量寶衣以敷其上，悉皆張施眾妙寶蓋；又以眾寶而為欄楯，於座左右無量寶樹，枝葉間錯行列相當，垂諸幢幡張大寶帳，眾寶交絡懸諸寶鈴，眾妙雜華以散其上。諸天雜香燒以熏之，金銀眾寶光明間錯，種種嚴淨靡不具有。

須臾之間於如來前，有八萬四千億那由他寶師子座，悉於眾會無所妨礙。一一天子不見餘座，各作是念：「我獨為佛敷師子座，佛當於我所敷座上說首楞嚴三昧。」時諸釋、梵、護世天王敷座已竟，各白佛言：「唯願如來坐我座上說首楞嚴三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須臾之間於如來前，有八萬四千億那由他寶師子座，悉於眾會無所妨礙。一一天子不見餘座，各作是念：「我獨為佛敷師子座，佛當於我所敷座上說首楞嚴三昧。」時諸釋、梵、護世天王敷座已竟，各白佛言：「唯願如來坐我座上說首楞嚴三昧。」

即時世尊現大神力，遍坐八萬四千億那由他師子座上，諸天各各見佛坐其所敷座上，不見餘座。有一帝釋語餘釋言：「汝觀如來坐我座上。」如是釋、梵、護世天王各相謂言：「汝觀如來坐我座上。」有一釋言：「如來今者但坐我座不在汝座。」爾時如來以諸釋梵護世天王宿緣應度，又欲少現首楞嚴三昧勢力，亦為成就大乘行故，令諸眾會皆見如來遍在八萬四千億那由他寶師子座。一切大眾皆大歡喜得未曾有，各從座起合掌禮佛，咸作是言：「善哉世尊！威神無量，令諸天子各滿所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時世尊現大神力，遍坐八萬四千億那由他師子座上，諸天各各見佛坐其所敷座上，不見餘座。有一帝釋語餘釋言：「汝觀如來坐我座上。」如是釋、梵、護世天王各相謂言：「汝觀如來坐我座上。」有一釋言：「如來今者但坐我座不在汝座。」爾時如來以諸釋梵護世天王宿緣應度，又欲少現首楞嚴三昧勢力，亦為成就大乘行故，令諸眾會皆見如來遍在八萬四千億那由他寶師子座。一切大眾皆大歡喜得未曾有，各從座起合掌禮佛，咸作是言：「善哉世尊！威神無量，令諸天子各滿所願。」

其諸天子所為如來施設座者，見佛神力皆發阿耨多羅三藐三菩提心，俱白佛言：「世尊！我等為欲供養如來，滅除一切眾生苦惱，守護正法不斷佛種，是故皆發阿耨多羅三藐三菩提心。願令我等於未來世作佛如是威神之力，如今如來所作變現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其諸天子所為如來施設座者，見佛神力皆發阿耨多羅三藐三菩提心，俱白佛言：「世尊！我等為欲供養如來，滅除一切眾生苦惱，守護正法不斷佛種，是故皆發阿耨多羅三藐三菩提心。願令我等於未來世作佛如是威神之力，如今如來所作變現。」

爾時佛讚諸天子言：「善哉！善哉！如汝所說，為欲利益一切眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，是為第一供養如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚諸天子言：「善哉！善哉！如汝所說，為欲利益一切眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，是為第一供養如來。」

時梵眾中有一梵王，名曰等行，白佛言：「世尊！何等如來為是真實？我座上是、餘座上是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時梵眾中有一梵王，名曰等行，白佛言：「世尊！何等如來為是真實？我座上是、餘座上是？」

佛告等行：「一切諸法皆空如幻，從和合有，無有作者，皆從憶想分別而起，無有主故隨意而出，是諸如來皆是真實。云何為實？是諸如來本自不生，是故為實；是諸如來今後亦無，是故為實；是諸如來非四大攝，是故為實；諸陰入界皆所不攝，是故為實；是諸如來如先中後等無差別，是故為實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告等行：「一切諸法皆空如幻，從和合有，無有作者，皆從憶想分別而起，無有主故隨意而出，是諸如來皆是真實。云何為實？是諸如來本自不生，是故為實；是諸如來今後亦無，是故為實；是諸如來非四大攝，是故為實；諸陰入界皆所不攝，是故為實；是諸如來如先中後等無差別，是故為實。

「梵王！是諸如來等無差別。所以者何？是諸如來以色如故等、以受想行識如故等，以是故等。是諸如來以過去世如故等、以未來世如故等、以現在世如故等、以如幻法故等、以如影法故等、以無所有法故等、以無所從來無所從去故等，是故如來名為平等。如一切法等，是諸如來亦復如是！如一切眾生等，是諸如來亦復如是！如諸一切世間佛等，是諸如來亦復如是！如一切世間等，是諸如來亦復如是！是故諸佛名為平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵王！是諸如來等無差別。所以者何？是諸如來以色如故等、以受想行識如故等，以是故等。是諸如來以過去世如故等、以未來世如故等、以現在世如故等、以如幻法故等、以如影法故等、以無所有法故等、以無所從來無所從去故等，是故如來名為平等。如一切法等，是諸如來亦復如是！如一切眾生等，是諸如來亦復如是！如諸一切世間佛等，是諸如來亦復如是！如一切世間等，是諸如來亦復如是！是故諸佛名為平等。

「梵王！是諸如來不過一切諸法如故，名為平等。梵王當知，如來悉知一切諸法如是平等，是故如來於一切法名為平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵王！是諸如來不過一切諸法如故，名為平等。梵王當知，如來悉知一切諸法如是平等，是故如來於一切法名為平等。」

等行梵王白佛言：「未曾有也。世尊！如來得是諸法等已，以妙色身示現眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等行梵王白佛言：「未曾有也。世尊！如來得是諸法等已，以妙色身示現眾生。」

佛言：「梵王！是皆首楞嚴三昧本行勢力之所致也。以是事故，如來得此諸法等已，以妙色身示現眾生。」說是法時，等行梵王及萬梵天，於諸法中得柔順忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵王！是皆首楞嚴三昧本行勢力之所致也。以是事故，如來得此諸法等已，以妙色身示現眾生。」說是法時，等行梵王及萬梵天，於諸法中得柔順忍。

爾時如來還攝神力，諸佛及座皆不復現，一切眾會唯見一佛。爾時佛告堅意菩薩：「首楞嚴三昧，非初地、二地、三地、四地、五地、六地、七地、八地、九地菩薩之所能得，唯有住在十地菩薩，乃能得是首楞嚴三昧。何等是首楞嚴三昧？謂：修治心猶如虛空(一)。觀察現在眾生諸心(二)。分別眾生諸根利鈍(三)。決定了知眾生因果(四)。於諸業中知無業報(五)。入種種樂欲，入已不忘(六)。現知無量種種諸性(七)。常能遊戲華音三昧，能示眾生金剛心三昧，一切禪定自在隨意(八)。普觀一切所至諸道(九)。於宿命智得無所礙(十)。天眼無障(十一)。得漏盡智非時不證(十二)。於色無色得等入智(十三)。於一切色示現遊戲(十四)。知諸音聲猶如響相(十五)。順入念慧(十六)。能以善言悅可眾生(十七)。隨應說法(十八)。知時非時(十九)。能轉諸根(二十)。說法不虛(二十一)。順入真際(二十二)。善能攝伏眾生之類(二十三)。悉能具足諸波羅蜜(二十四)。威儀進止未曾有異(二十五)。破諸憶想虛妄分別(二十六)。不壞法性盡其邊際(二十七)。一時現身住一切佛所(二十八)。能持一切佛所說法(二十九)。普於一切諸世間中，自在變身猶如影現(三十)。善說諸乘度脫眾生，常能護持三寶不絕(三十一)。發大莊嚴盡未來際，而心未曾有疲惓想(三十二)。普於一切諸所生處，常能現身隨時不絕(三十三)。於諸生處示有所作(三十四)。善能成就一切眾生(三十五)。善能識知一切眾生(三十六)。一切二乘不能測量(三十七)。善能具知諸音聲分(三十八)。能使一切諸法熾盛(三十九)。能使一劫作阿僧祇劫(四十)。阿僧祇劫使作一劫(四十一)。能使一國入阿僧祇國(四十二)。阿僧祇國使入一國(四十三)。無量佛國入一毛孔(四十四)。一切眾生示入一身(四十五)。了諸佛土同如虛空(四十六)。身能遍至無餘佛土(四十七)。使一切身入於法性皆使無身(四十八)。一切法性通達無相(四十九)。善能了知一切方便(五十)。一音所說悉能通達一切法性(五十一)。演說一句能至無量阿僧祇劫(五十二)。善觀一切法門差別(五十三)。善知同異略廣說法(五十四)。善知出過一切魔道(五十五)。放大方便智慧光明(五十六)。身口意業智慧為首(五十七)。無行神通常現在前(五十八)。以四無礙智能令一切眾生歡喜(五十九)。現神通力通一切法性(六十)。能以攝法普攝眾生(六十一)。解諸世間眾生語言(六十二)。於如幻法無有所疑(六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來還攝神力，諸佛及座皆不復現，一切眾會唯見一佛。爾時佛告堅意菩薩：「首楞嚴三昧，非初地、二地、三地、四地、五地、六地、七地、八地、九地菩薩之所能得，唯有住在十地菩薩，乃能得是首楞嚴三昧。何等是首楞嚴三昧？謂：修治心猶如虛空(一)。觀察現在眾生諸心(二)。分別眾生諸根利鈍(三)。決定了知眾生因果(四)。於諸業中知無業報(五)。入種種樂欲，入已不忘(六)。現知無量種種諸性(七)。常能遊戲華音三昧，能示眾生金剛心三昧，一切禪定自在隨意(八)。普觀一切所至諸道(九)。於宿命智得無所礙(十)。天眼無障(十一)。得漏盡智非時不證(十二)。於色無色得等入智(十三)。於一切色示現遊戲(十四)。知諸音聲猶如響相(十五)。順入念慧(十六)。能以善言悅可眾生(十七)。隨應說法(十八)。知時非時(十九)。能轉諸根(二十)。說法不虛(二十一)。順入真際(二十二)。善能攝伏眾生之類(二十三)。悉能具足諸波羅蜜(二十四)。威儀進止未曾有異(二十五)。破諸憶想虛妄分別(二十六)。不壞法性盡其邊際(二十七)。一時現身住一切佛所(二十八)。能持一切佛所說法(二十九)。普於一切諸世間中，自在變身猶如影現(三十)。善說諸乘度脫眾生，常能護持三寶不絕(三十一)。發大莊嚴盡未來際，而心未曾有疲惓想(三十二)。普於一切諸所生處，常能現身隨時不絕(三十三)。於諸生處示有所作(三十四)。善能成就一切眾生(三十五)。善能識知一切眾生(三十六)。一切二乘不能測量(三十七)。善能具知諸音聲分(三十八)。能使一切諸法熾盛(三十九)。能使一劫作阿僧祇劫(四十)。阿僧祇劫使作一劫(四十一)。能使一國入阿僧祇國(四十二)。阿僧祇國使入一國(四十三)。無量佛國入一毛孔(四十四)。一切眾生示入一身(四十五)。了諸佛土同如虛空(四十六)。身能遍至無餘佛土(四十七)。使一切身入於法性皆使無身(四十八)。一切法性通達無相(四十九)。善能了知一切方便(五十)。一音所說悉能通達一切法性(五十一)。演說一句能至無量阿僧祇劫(五十二)。善觀一切法門差別(五十三)。善知同異略廣說法(五十四)。善知出過一切魔道(五十五)。放大方便智慧光明(五十六)。身口意業智慧為首(五十七)。無行神通常現在前(五十八)。以四無礙智能令一切眾生歡喜(五十九)。現神通力通一切法性(六十)。能以攝法普攝眾生(六十一)。解諸世間眾生語言(六十二)。於如幻法無有所疑(六

十三)。一切生處遍能自在(六十四)。所須之物隨意無乏(六十五)。自在示現一切眾生(六十六)。於善惡者皆同福田(六十七)。得入一切菩薩密法(六十八)。常放光照無餘世界(六十九)。其智深遠無能測者(七十)。其心猶如地水火風(七十一)。善於諸法章句言辭，而轉法輪(七十二)。於如來地無所障礙(七十三)。自然而得無生法忍(七十四)。得如實心，諸煩惱垢所不能污(七十五)。使一切水入一毛孔不嬈水性(七十六)。修集無量福德善根(七十七)。善知一切方便迴向(七十八)。善能變化，遍行一切諸菩薩行(七十九)。佛一切法心得安隱(八十)。已得捨離宿業本身(八十一)。能入諸佛秘密法藏(八十二)。示現自恣遊戲諸欲(八十三)。聞無量法具足能持(八十四)。求一切法心無厭足(八十五)。順諸世法而不染污(八十六)。於無量劫為人說法，皆令謂如從旦至食(八十七)。示現種種癃、殘、跛、蹇、聾、盲、瘖、瘂以化眾生(八十八)。百千密跡金剛力士常隨護侍(八十九)。自然能觀知諸佛道(九十)。能於一念，示受無量無數劫壽(九十一)。現行一切二乘儀法，而內不捨諸菩薩行(九十二)。其心善寂空無有相(九十三)。於眾伎樂現自娛樂，而內不捨念佛三昧(九十四)。若見若聞及觸共住，皆能成就無量眾生(九十五)。能於念念示成佛道，隨本所化令得解脫(九十六)。示現入胎初生(九十七)。出家成就佛道(九十八)。轉於法輪(九十九)。入大滅度而不永滅(一百)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三)。一切生處遍能自在(六十四)。所須之物隨意無乏(六十五)。自在示現一切眾生(六十六)。於善惡者皆同福田(六十七)。得入一切菩薩密法(六十八)。常放光照無餘世界(六十九)。其智深遠無能測者(七十)。其心猶如地水火風(七十一)。善於諸法章句言辭，而轉法輪(七十二)。於如來地無所障礙(七十三)。自然而得無生法忍(七十四)。得如實心，諸煩惱垢所不能污(七十五)。使一切水入一毛孔不嬈水性(七十六)。修集無量福德善根(七十七)。善知一切方便迴向(七十八)。善能變化，遍行一切諸菩薩行(七十九)。佛一切法心得安隱(八十)。已得捨離宿業本身(八十一)。能入諸佛秘密法藏(八十二)。示現自恣遊戲諸欲(八十三)。聞無量法具足能持(八十四)。求一切法心無厭足(八十五)。順諸世法而不染污(八十六)。於無量劫為人說法，皆令謂如從旦至食(八十七)。示現種種癃、殘、跛、蹇、聾、盲、瘖、瘂以化眾生(八十八)。百千密跡金剛力士常隨護侍(八十九)。自然能觀知諸佛道(九十)。能於一念，示受無量無數劫壽(九十一)。現行一切二乘儀法，而內不捨諸菩薩行(九十二)。其心善寂空無有相(九十三)。於眾伎樂現自娛樂，而內不捨念佛三昧(九十四)。若見若聞及觸共住，皆能成就無量眾生(九十五)。能於念念示成佛道，隨本所化令得解脫(九十六)。示現入胎初生(九十七)。出家成就佛道(九十八)。轉於法輪(九十九)。入大滅度而不永滅(一百)。

「堅意！首楞嚴三昧如是無量，悉能示佛一切神力，無量眾生皆得饒益。堅意！首楞嚴三昧，不以一事一緣一義可知，一切禪定解脫三昧，神通如意無礙智慧，皆攝在首楞嚴中。譬如陂泉江河諸流皆入大海，如是菩薩所有禪定，皆在首楞嚴三昧。譬如轉輪聖王有大勇將，諸四種兵皆悉隨從。堅意！如是所有三昧門、禪定門、辯才門、解脫門、陀羅尼門、神通門、明解脫門，是諸法門悉皆攝在首楞嚴三昧，隨有菩薩行首楞嚴三昧，一切三昧皆悉隨從。堅意！譬如轉輪聖王行時七寶皆從。如是堅意！首楞嚴三昧，一切助菩提法皆悉隨從，是故此三昧名為首楞嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！首楞嚴三昧如是無量，悉能示佛一切神力，無量眾生皆得饒益。堅意！首楞嚴三昧，不以一事一緣一義可知，一切禪定解脫三昧，神通如意無礙智慧，皆攝在首楞嚴中。譬如陂泉江河諸流皆入大海，如是菩薩所有禪定，皆在首楞嚴三昧。譬如轉輪聖王有大勇將，諸四種兵皆悉隨從。堅意！如是所有三昧門、禪定門、辯才門、解脫門、陀羅尼門、神通門、明解脫門，是諸法門悉皆攝在首楞嚴三昧，隨有菩薩行首楞嚴三昧，一切三昧皆悉隨從。堅意！譬如轉輪聖王行時七寶皆從。如是堅意！首楞嚴三昧，一切助菩提法皆悉隨從，是故此三昧名為首楞嚴。」

佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，不行求財而以布施，大千世界及諸大海、天宮、人間，所有寶物、飲食、衣服、象馬車乘，如是等物自在施與，此皆是本功德所致，況以神力隨意所作。是名菩薩住首楞嚴三昧檀波羅蜜本事果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，不行求財而以布施，大千世界及諸大海、天宮、人間，所有寶物、飲食、衣服、象馬車乘，如是等物自在施與，此皆是本功德所致，況以神力隨意所作。是名菩薩住首楞嚴三昧檀波羅蜜本事果報。」

佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，不復受戒，於戒不動，為欲化導諸眾生故，現受持戒行諸威儀，示有所犯滅除過罪，而內清淨常無闕失。為欲教化諸眾生故，生於欲界作轉輪王，諸婇女眾恭敬圍遶，現有妻子五欲自恣，而內常在禪定淨戒，善能了見三有過患。堅意！是名菩薩住首楞嚴三昧尸波羅蜜本事果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，不復受戒，於戒不動，為欲化導諸眾生故，現受持戒行諸威儀，示有所犯滅除過罪，而內清淨常無闕失。為欲教化諸眾生故，生於欲界作轉輪王，諸婇女眾恭敬圍遶，現有妻子五欲自恣，而內常在禪定淨戒，善能了見三有過患。堅意！是名菩薩住首楞嚴三昧尸波羅蜜本事果報。」

佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，修行忍辱，畢竟盡故，眾生不生而修於忍、諸法不起而修於忍、心無形色而修於忍、不得彼我而修於忍、不念生死而修於忍、以涅槃性而修於忍、不壞法性而修於忍。菩薩如是修行忍辱，而無所修亦無不修。為化眾生生於欲界，現有瞋恨而內清淨；現行遠離而無遠近，為淨眾生壞世威儀，而未曾壞諸法之性；現有所忍而無有法，常定不壞可以忍者。菩薩成就如是忍辱，為斷眾生多瞋惡心，而常稱歎忍辱之福，亦復不得瞋恚忍辱。堅意！是名菩薩住首楞嚴三昧羼提波羅蜜本事果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，修行忍辱，畢竟盡故，眾生不生而修於忍、諸法不起而修於忍、心無形色而修於忍、不得彼我而修於忍、不念生死而修於忍、以涅槃性而修於忍、不壞法性而修於忍。菩薩如是修行忍辱，而無所修亦無不修。為化眾生生於欲界，現有瞋恨而內清淨；現行遠離而無遠近，為淨眾生壞世威儀，而未曾壞諸法之性；現有所忍而無有法，常定不壞可以忍者。菩薩成就如是忍辱，為斷眾生多瞋惡心，而常稱歎忍辱之福，亦復不得瞋恚忍辱。堅意！是名菩薩住首楞嚴三昧羼提波羅蜜本事果報。」

佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，發大精進得諸善法，而不發動身口意業，為懈怠者現行精進，欲令眾生隨効我學，而於諸法無發無受。所以者何？菩薩悉知一切諸法，常住法性不來不去，如是遠離身口意行，而能示現發行精進，亦不見法有成就者。現於世間發行精進，而於內外無所作為；常能往來無量佛國，而於身相平等不動；示現發行一切善法，而於諸法不得善惡；現行求法有所諮受，而於佛道不隨他教；現行親近和上諸師，而為一切諸天人尊；現勤請問，而內自得無障礙辯；現行恭敬，而為一切天人戴仰；現入胞胎，而於諸法無所染污；現有出生，而於諸法不見生滅；現為小兒，而身諸根悉皆具足；現行伎藝、醫方、呪術、文章、算數、工巧事能，而內先來皆悉通達；現有病苦，而已永離諸煩惱患；示現衰老，而於先來諸根不壞；示現有死，而未曾有生滅退失。堅意！是名菩薩住首楞嚴三昧精進波羅蜜本事果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，發大精進得諸善法，而不發動身口意業，為懈怠者現行精進，欲令眾生隨効我學，而於諸法無發無受。所以者何？菩薩悉知一切諸法，常住法性不來不去，如是遠離身口意行，而能示現發行精進，亦不見法有成就者。現於世間發行精進，而於內外無所作為；常能往來無量佛國，而於身相平等不動；示現發行一切善法，而於諸法不得善惡；現行求法有所諮受，而於佛道不隨他教；現行親近和上諸師，而為一切諸天人尊；現勤請問，而內自得無障礙辯；現行恭敬，而為一切天人戴仰；現入胞胎，而於諸法無所染污；現有出生，而於諸法不見生滅；現為小兒，而身諸根悉皆具足；現行伎藝、醫方、呪術、文章、算數、工巧事能，而內先來皆悉通達；現有病苦，而已永離諸煩惱患；示現衰老，而於先來諸根不壞；示現有死，而未曾有生滅退失。堅意！是名菩薩住首楞嚴三昧精進波羅蜜本事果報。」

佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，雖知諸法常是定相，而示眾生諸禪差別；現身住禪化亂心者，而於諸法不見有亂；一切諸法如法性相，以調伏心於禪不動；現諸威儀來去坐臥，而常寂然在於禪定；示同眾人有所言說，而常不捨諸禪定相；慈愍眾生入於城邑、聚落、郡國，而常在定；為欲饒益諸眾生故現有所食，而常在定。其身堅牢猶若金剛，內實不虛不可破壞，其內無有生藏、熟藏、大小便利、臭穢不淨；現有所食而無所入，但為慈愍饒益眾生，於一切處無有過患；現行一切凡夫所行，而實無行已過諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，雖知諸法常是定相，而示眾生諸禪差別；現身住禪化亂心者，而於諸法不見有亂；一切諸法如法性相，以調伏心於禪不動；現諸威儀來去坐臥，而常寂然在於禪定；示同眾人有所言說，而常不捨諸禪定相；慈愍眾生入於城邑、聚落、郡國，而常在定；為欲饒益諸眾生故現有所食，而常在定。其身堅牢猶若金剛，內實不虛不可破壞，其內無有生藏、熟藏、大小便利、臭穢不淨；現有所食而無所入，但為慈愍饒益眾生，於一切處無有過患；現行一切凡夫所行，而實無行已過諸行。

「堅意！菩薩住首楞嚴三昧，現在空閑聚落無異；現在居家、出家無異；現為白衣而不放逸；現為沙門而不自高。於諸外道出家法中，為化眾生而無所出家，不為一切邪見所染，亦不於中謂得清淨；現行一切外道儀法，而不隨順其所行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！菩薩住首楞嚴三昧，現在空閑聚落無異；現在居家、出家無異；現為白衣而不放逸；現為沙門而不自高。於諸外道出家法中，為化眾生而無所出家，不為一切邪見所染，亦不於中謂得清淨；現行一切外道儀法，而不隨順其所行道。

「堅意！譬如導師將諸人眾過嶮道已，還度餘人。如是堅意！菩薩住首楞嚴三昧，隨諸眾生所發道意，若聲聞道、若辟支佛道、若發佛道，隨宜示導令得度已，即復來還度餘眾生，是故大士名為導師。譬如牢船從於此岸，度無量人令至彼岸，至彼岸已還度餘人。如是堅意！菩薩住首楞嚴三昧，見諸眾生，墮生死水四流所漂，為欲度脫令得出故，隨其所種善根成就，若見可以緣覺度者，即為現身示涅槃道；若見可以聲聞度者，為說寂滅共入涅槃。首楞嚴三昧力故，還復現生度脫餘人，是故大士名為船師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！譬如導師將諸人眾過嶮道已，還度餘人。如是堅意！菩薩住首楞嚴三昧，隨諸眾生所發道意，若聲聞道、若辟支佛道、若發佛道，隨宜示導令得度已，即復來還度餘眾生，是故大士名為導師。譬如牢船從於此岸，度無量人令至彼岸，至彼岸已還度餘人。如是堅意！菩薩住首楞嚴三昧，見諸眾生，墮生死水四流所漂，為欲度脫令得出故，隨其所種善根成就，若見可以緣覺度者，即為現身示涅槃道；若見可以聲聞度者，為說寂滅共入涅槃。首楞嚴三昧力故，還復現生度脫餘人，是故大士名為船師。

「堅意！譬如幻師，於多眾前自現身死，膖脹爛臭、若火所燒、鳥獸所食。於眾人前如是現身，得財物已而便還起，以其善能學幻術故。菩薩如是住首楞嚴三昧，為化眾生示現老死，而實無有生老病死。堅意！是名首楞嚴三昧禪波羅蜜本事果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！譬如幻師，於多眾前自現身死，膖脹爛臭、若火所燒、鳥獸所食。於眾人前如是現身，得財物已而便還起，以其善能學幻術故。菩薩如是住首楞嚴三昧，為化眾生示現老死，而實無有生老病死。堅意！是名首楞嚴三昧禪波羅蜜本事果報。」

佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，修行智慧諸根猛利，未曾見有眾生之性，為欲化故說有眾生；不見壽者命者，說有壽者命者；不得業性及業報性，而示眾生有業業報；不得生死諸煩惱性，而說當知見生死煩惱；不見涅槃而說至涅槃；不見諸法有差別相，而說諸法有善不善；已能度至無礙智岸，現生欲界而不著欲界；現行色界禪而不著色界；現入無色定而生於色界；現行色界禪而生於欲界；現於欲界而不行欲界行。悉知諸禪及知禪分，自在皆能入禪出禪，為化眾生隨意所生，一切生處悉能受身。常能成就深妙智慧，除斷一切眾生諸行，為化眾生現有所行，而於諸法實無所行。皆已出過一切諸行，久已滅除我我所心，而示現受諸所須物。菩薩成就如是智慧，有所施作皆隨智慧，而未曾為業果所污，為化眾生示現瘖瘂，而內實有微妙梵音，通達語言經書彼岸。不先思量當說何法，隨所至眾所說皆妙，悉能令喜心得堅固，隨其所應而為說法，而是菩薩智慧不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，修行智慧諸根猛利，未曾見有眾生之性，為欲化故說有眾生；不見壽者命者，說有壽者命者；不得業性及業報性，而示眾生有業業報；不得生死諸煩惱性，而說當知見生死煩惱；不見涅槃而說至涅槃；不見諸法有差別相，而說諸法有善不善；已能度至無礙智岸，現生欲界而不著欲界；現行色界禪而不著色界；現入無色定而生於色界；現行色界禪而生於欲界；現於欲界而不行欲界行。悉知諸禪及知禪分，自在皆能入禪出禪，為化眾生隨意所生，一切生處悉能受身。常能成就深妙智慧，除斷一切眾生諸行，為化眾生現有所行，而於諸法實無所行。皆已出過一切諸行，久已滅除我我所心，而示現受諸所須物。菩薩成就如是智慧，有所施作皆隨智慧，而未曾為業果所污，為化眾生示現瘖瘂，而內實有微妙梵音，通達語言經書彼岸。不先思量當說何法，隨所至眾所說皆妙，悉能令喜心得堅固，隨其所應而為說法，而是菩薩智慧不減。

「堅意！譬如男女若大若小，隨所持器行詣水所，若泉、若池、渠、河、大海，隨器大小各滿而歸，而此諸水無所減少。如是堅意！菩薩住首楞嚴三昧，隨所至眾，若剎利眾、婆羅門眾，若居士眾、釋眾、梵眾，至是諸眾不加心力，能以善言皆令喜悅，隨宜所應而為演法，然其智辯無所減少。堅意！是名菩薩住首楞嚴三昧般若波羅蜜本事果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！譬如男女若大若小，隨所持器行詣水所，若泉、若池、渠、河、大海，隨器大小各滿而歸，而此諸水無所減少。如是堅意！菩薩住首楞嚴三昧，隨所至眾，若剎利眾、婆羅門眾，若居士眾、釋眾、梵眾，至是諸眾不加心力，能以善言皆令喜悅，隨宜所應而為演法，然其智辯無所減少。堅意！是名菩薩住首楞嚴三昧般若波羅蜜本事果報。」

佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，眾生見者皆得度脫，有聞名字、有見威儀、有聞說法、有見默然，而皆得度。堅意！譬如大藥樹王名為憙見，有人見者病皆得愈。如是堅意！菩薩住首楞嚴三昧，眾生見者，貪恚癡病皆得除愈。如大藥王名曰滅除，若鬪戰時用以塗鼓，諸被箭射刀矛所傷，得聞鼓聲箭出毒除。如是堅意！菩薩住首楞嚴三昧，有聞名者，貪恚癡箭自然拔出，諸邪見毒皆悉除滅，一切煩惱不復動發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，眾生見者皆得度脫，有聞名字、有見威儀、有聞說法、有見默然，而皆得度。堅意！譬如大藥樹王名為憙見，有人見者病皆得愈。如是堅意！菩薩住首楞嚴三昧，眾生見者，貪恚癡病皆得除愈。如大藥王名曰滅除，若鬪戰時用以塗鼓，諸被箭射刀矛所傷，得聞鼓聲箭出毒除。如是堅意！菩薩住首楞嚴三昧，有聞名者，貪恚癡箭自然拔出，諸邪見毒皆悉除滅，一切煩惱不復動發。

「堅意！譬如藥樹名為具足。有人用根病得除愈，莖、節、心、皮、枝葉、花果皆能除愈，若生、若乾、若段段截，悉能除愈眾生諸病。菩薩住首楞嚴三昧亦復如是，於諸眾生無時不益，常能滅除一切眾患，謂以說法兼行四攝諸波羅蜜，令得度脫。若人供養、若不供養、有益無益，而是菩薩皆以法利令得安隱；乃至身死有食肉者，若諸畜生二足、四足及諸鳥獸、人與非人，是諸眾生皆以菩薩戒願力故，死得生天，常無病痛衰惱諸患。堅意！住首楞嚴三昧菩薩，猶如藥樹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！譬如藥樹名為具足。有人用根病得除愈，莖、節、心、皮、枝葉、花果皆能除愈，若生、若乾、若段段截，悉能除愈眾生諸病。菩薩住首楞嚴三昧亦復如是，於諸眾生無時不益，常能滅除一切眾患，謂以說法兼行四攝諸波羅蜜，令得度脫。若人供養、若不供養、有益無益，而是菩薩皆以法利令得安隱；乃至身死有食肉者，若諸畜生二足、四足及諸鳥獸、人與非人，是諸眾生皆以菩薩戒願力故，死得生天，常無病痛衰惱諸患。堅意！住首楞嚴三昧菩薩，猶如藥樹。」

佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，六波羅蜜世世自知不從他學，舉足下足入息出息，念念常有六波羅蜜。何以故？堅意！如是菩薩身皆是法、行皆是法。堅意！譬如有王若諸大臣，百千種香搗以為末。若有人來索中一種，不欲餘香共相熏雜。堅意！如是百千眾香末中，可得一種不雜餘不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「菩薩住首楞嚴三昧，六波羅蜜世世自知不從他學，舉足下足入息出息，念念常有六波羅蜜。何以故？堅意！如是菩薩身皆是法、行皆是法。堅意！譬如有王若諸大臣，百千種香搗以為末。若有人來索中一種，不欲餘香共相熏雜。堅意！如是百千眾香末中，可得一種不雜餘不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「堅意！是菩薩以一切波羅蜜熏身心故，於念念中常生六波羅蜜。堅意！菩薩云何於念念中生六波羅蜜？堅意！是菩薩一切悉捨心無貪著，是檀波羅蜜；心善寂滅畢竟無惡，是尸波羅蜜；知心盡相於諸塵中而無所傷，是羼提波羅蜜；勤觀擇心知心離相，是毘梨耶波羅蜜；畢竟善寂調伏其心，是禪波羅蜜；觀心知心通達心相，是般若波羅蜜。堅意！菩薩住首楞嚴三昧，如是法門念念皆有六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！是菩薩以一切波羅蜜熏身心故，於念念中常生六波羅蜜。堅意！菩薩云何於念念中生六波羅蜜？堅意！是菩薩一切悉捨心無貪著，是檀波羅蜜；心善寂滅畢竟無惡，是尸波羅蜜；知心盡相於諸塵中而無所傷，是羼提波羅蜜；勤觀擇心知心離相，是毘梨耶波羅蜜；畢竟善寂調伏其心，是禪波羅蜜；觀心知心通達心相，是般若波羅蜜。堅意！菩薩住首楞嚴三昧，如是法門念念皆有六波羅蜜。」

爾時堅意菩薩白佛言：「未曾有也。世尊！菩薩成就首楞嚴三昧，其所施行不可思議。世尊！若諸菩薩欲行佛行，當學是首楞嚴三昧。何以故？世尊！是菩薩現行一切諸凡夫行，而於其心無貪恚癡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅意菩薩白佛言：「未曾有也。世尊！菩薩成就首楞嚴三昧，其所施行不可思議。世尊！若諸菩薩欲行佛行，當學是首楞嚴三昧。何以故？世尊！是菩薩現行一切諸凡夫行，而於其心無貪恚癡。」

於時眾中有大梵王名曰成慈，白佛言：「世尊！若菩薩欲行一切諸凡夫行，當學首楞嚴三昧。何以故？是菩薩現行一切諸凡夫行，而心無有貪恚癡行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時眾中有大梵王名曰成慈，白佛言：「世尊！若菩薩欲行一切諸凡夫行，當學首楞嚴三昧。何以故？是菩薩現行一切諸凡夫行，而心無有貪恚癡行。」

佛言：「善哉！善哉！成慈！如汝所說。若菩薩欲行一切諸凡夫行，當學首楞嚴三昧，不念一切諸所學故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！成慈！如汝所說。若菩薩欲行一切諸凡夫行，當學首楞嚴三昧，不念一切諸所學故。」

堅意菩薩白佛言：「世尊！菩薩欲學首楞嚴三昧，當云何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩白佛言：「世尊！菩薩欲學首楞嚴三昧，當云何學？」

佛告堅意：「譬如學射，先射大準；射大準已，學射小準；射小準已，次學射的；學射的已，次學射杖；學射杖已，學射百毛；射百毛已，學射十毛；射十毛已，學射一毛；射一毛已，學射百分毛之一分；能射是已，名為善射，隨意不空。是人若欲於夜闇中所聞音聲，若人非人，不用心力射之皆著。如是堅意！菩薩欲學首楞嚴三昧，先當學愛樂心，學愛樂心已當學深心，學深心已當學大慈，學大慈已當學大悲，學大悲已當學四聖梵行，所謂慈、悲、喜、捨。學四聖梵行已，當學報得最上五通常自隨身，學是通已，爾時便能成就六波羅蜜；成就六波羅蜜已，便能通達方便；通達方便已，得住第三柔順忍；住第三柔順忍已，得無生法忍；得無生法忍已，諸佛授記；諸佛授記已，能入第八菩薩地；入第八菩薩地已，得諸佛現前三昧；得諸佛現前三昧已，常不離見諸佛；常不離見諸佛已，能具足一切佛法因緣；具足一切佛法因緣已，能起莊嚴佛土功德；能起莊嚴佛土功德已，能具生家種姓；能具生家種姓已，入胎出生；入胎出生已，能具十地；具十地已，爾時便得受佛職號；受佛職號已，便得一切菩薩三昧；得一切菩薩三昧已，然後乃得首楞嚴三昧；得首楞嚴三昧已，能為眾生施作佛事，而亦不捨菩薩行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「譬如學射，先射大準；射大準已，學射小準；射小準已，次學射的；學射的已，次學射杖；學射杖已，學射百毛；射百毛已，學射十毛；射十毛已，學射一毛；射一毛已，學射百分毛之一分；能射是已，名為善射，隨意不空。是人若欲於夜闇中所聞音聲，若人非人，不用心力射之皆著。如是堅意！菩薩欲學首楞嚴三昧，先當學愛樂心，學愛樂心已當學深心，學深心已當學大慈，學大慈已當學大悲，學大悲已當學四聖梵行，所謂慈、悲、喜、捨。學四聖梵行已，當學報得最上五通常自隨身，學是通已，爾時便能成就六波羅蜜；成就六波羅蜜已，便能通達方便；通達方便已，得住第三柔順忍；住第三柔順忍已，得無生法忍；得無生法忍已，諸佛授記；諸佛授記已，能入第八菩薩地；入第八菩薩地已，得諸佛現前三昧；得諸佛現前三昧已，常不離見諸佛；常不離見諸佛已，能具足一切佛法因緣；具足一切佛法因緣已，能起莊嚴佛土功德；能起莊嚴佛土功德已，能具生家種姓；能具生家種姓已，入胎出生；入胎出生已，能具十地；具十地已，爾時便得受佛職號；受佛職號已，便得一切菩薩三昧；得一切菩薩三昧已，然後乃得首楞嚴三昧；得首楞嚴三昧已，能為眾生施作佛事，而亦不捨菩薩行法。

「堅意！菩薩若學如是諸法，則得首楞嚴三昧。菩薩已得首楞嚴三昧，則於諸法無所復學。何以故？先已善學一切法故。譬如學射能射一毛分，不復學餘。所以者何？先已學故。如是堅意！菩薩住首楞嚴三昧，於一切法無所復學，一切三昧、一切功德皆已學故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！菩薩若學如是諸法，則得首楞嚴三昧。菩薩已得首楞嚴三昧，則於諸法無所復學。何以故？先已善學一切法故。譬如學射能射一毛分，不復學餘。所以者何？先已學故。如是堅意！菩薩住首楞嚴三昧，於一切法無所復學，一切三昧、一切功德皆已學故。」

爾時堅意菩薩白佛言：「世尊！我今欲說譬喻，唯願聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅意菩薩白佛言：「世尊！我今欲說譬喻，唯願聽許。」

佛言：「便說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「便說。」

「世尊！譬如三千大千世界大梵天王，自然普能遍觀三千大千世界不加功力。如是菩薩住首楞嚴三昧，於一切法自然能觀不用功力；又亦能知一切眾生心心所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如三千大千世界大梵天王，自然普能遍觀三千大千世界不加功力。如是菩薩住首楞嚴三昧，於一切法自然能觀不用功力；又亦能知一切眾生心心所行。」

佛告堅意：「如汝所說。若菩薩住首楞嚴三昧者，悉知一切諸菩薩法、一切佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告堅意：「如汝所說。若菩薩住首楞嚴三昧者，悉知一切諸菩薩法、一切佛法。」

爾時會中有天帝釋，名持須彌頂，於此三千大千世界最在邊外，白佛言：「世尊！譬如住於須彌山頂，悉能覩見一切天下。菩薩如是，住首楞嚴三昧，於諸聲聞、辟支佛行及諸一切眾生之行，自然能觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有天帝釋，名持須彌頂，於此三千大千世界最在邊外，白佛言：「世尊！譬如住於須彌山頂，悉能覩見一切天下。菩薩如是，住首楞嚴三昧，於諸聲聞、辟支佛行及諸一切眾生之行，自然能觀。」

爾時堅意菩薩問是持須彌頂釋言：「汝從何許四天下來？住何須彌山頂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅意菩薩問是持須彌頂釋言：「汝從何許四天下來？住何須彌山頂？」

是釋報言：「善男子！若有菩薩得首楞嚴三昧，不應問其所住處也。所以者何？如此菩薩一切佛國皆是住處，而不著住處、不得住處、不見住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是釋報言：「善男子！若有菩薩得首楞嚴三昧，不應問其所住處也。所以者何？如此菩薩一切佛國皆是住處，而不著住處、不得住處、不見住處。」

堅意問言：「仁者得是首楞嚴三昧耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意問言：「仁者得是首楞嚴三昧耶？」

釋言：「是三昧中寧復有得不得相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋言：「是三昧中寧復有得不得相耶？」

堅意言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意言：「不也。」

釋言：「善男子！當知菩薩行是三昧，於諸法中都無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋言：「善男子！當知菩薩行是三昧，於諸法中都無所得。」

堅意言：「如汝辯者，必已得是首楞嚴三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意言：「如汝辯者，必已得是首楞嚴三昧。」

釋言：「善男子！我不見法有所住處，於一切法無所住者，乃得首楞嚴三昧。善男子！住是三昧則於諸法都無所住，若無所住即無所取；若無所取即無所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋言：「善男子！我不見法有所住處，於一切法無所住者，乃得首楞嚴三昧。善男子！住是三昧則於諸法都無所住，若無所住即無所取；若無所取即無所說。」

爾時佛告堅意菩薩：「汝見是持須彌山釋不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告堅意菩薩：「汝見是持須彌山釋不？」

「已見。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已見。世尊！」

「堅意！是釋自然隨意，能得首楞嚴三昧，住是三昧，於此三千大千世界，諸帝釋宮皆能現身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅意！是釋自然隨意，能得首楞嚴三昧，住是三昧，於此三千大千世界，諸帝釋宮皆能現身。」

爾時此間釋提桓因白佛言：「世尊！若持須彌山釋於諸釋宮能現身者，我於一切帝釋處所，何故不見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時此間釋提桓因白佛言：「世尊！若持須彌山釋於諸釋宮能現身者，我於一切帝釋處所，何故不見？」

爾時持須彌山釋語此釋言：「憍尸迦！若我今以實身示汝，汝於宮殿不復喜樂，我常至汝所住宮殿，汝不見我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時持須彌山釋語此釋言：「憍尸迦！若我今以實身示汝，汝於宮殿不復喜樂，我常至汝所住宮殿，汝不見我。」

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！我欲見此大士成就妙身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！我欲見此大士成就妙身。」

佛言：「憍尸迦！汝欲見耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！汝欲見耶？」

「世尊！願樂欲見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！願樂欲見。」

佛語持須彌山釋言：「善男子！汝示此釋真實妙身。」彼釋即現真實妙身。爾時，會中其諸釋梵護世天王、聲聞、菩薩，不得首楞嚴三昧者，身皆不現猶若聚墨。持須彌山釋身如須彌山王，高大巍巍光明遠照，爾時佛身倍更明顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語持須彌山釋言：「善男子！汝示此釋真實妙身。」彼釋即現真實妙身。爾時，會中其諸釋梵護世天王、聲聞、菩薩，不得首楞嚴三昧者，身皆不現猶若聚墨。持須彌山釋身如須彌山王，高大巍巍光明遠照，爾時佛身倍更明顯。

釋提桓因白佛言：「未曾有也。世尊！今此大士身色清淨殊妙難及，是諸釋梵護世天王身皆不現，猶如聚墨。世尊！我於須彌山善妙堂上，著釋迦毘楞伽摩尼瓔珞，以是光明，一切天眾身皆不現。我今以此大士光明，身不復現，所著寶瓔珞亦無光色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「未曾有也。世尊！今此大士身色清淨殊妙難及，是諸釋梵護世天王身皆不現，猶如聚墨。世尊！我於須彌山善妙堂上，著釋迦毘楞伽摩尼瓔珞，以是光明，一切天眾身皆不現。我今以此大士光明，身不復現，所著寶瓔珞亦無光色。」

佛告釋提桓因：「憍尸迦！若此三千大千世界，滿中釋迦毘楞伽摩尼珠，更有照明諸天摩尼珠，能令此珠皆不復現。憍尸迦！若此三千大千世界滿中照明諸天摩尼珠，更有金剛明摩尼珠，能令此珠皆不復現。憍尸迦！若此三千大千世界，滿中金剛明摩尼珠，更有諸明集摩尼珠，能令此珠皆不復現。憍尸迦！汝見是釋所著諸明集摩尼珠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「憍尸迦！若此三千大千世界，滿中釋迦毘楞伽摩尼珠，更有照明諸天摩尼珠，能令此珠皆不復現。憍尸迦！若此三千大千世界滿中照明諸天摩尼珠，更有金剛明摩尼珠，能令此珠皆不復現。憍尸迦！若此三千大千世界，滿中金剛明摩尼珠，更有諸明集摩尼珠，能令此珠皆不復現。憍尸迦！汝見是釋所著諸明集摩尼珠不？」

「已見。世尊！但為此珠其光猛盛，我眼不堪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已見。世尊！但為此珠其光猛盛，我眼不堪。」

佛告憍尸迦：「若有菩薩得首楞嚴三昧或作帝釋，皆著如是摩尼瓔珞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「若有菩薩得首楞嚴三昧或作帝釋，皆著如是摩尼瓔珞。」

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！諸有不發阿耨多羅三藐三菩提心者，不得如是清淨妙身，亦復失是首楞嚴三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！諸有不發阿耨多羅三藐三菩提心者，不得如是清淨妙身，亦復失是首楞嚴三昧。」

於時瞿域天子語釋提桓因言：「諸聲聞人已入法位，雖復稱歎愛樂佛道無能為也，已於生死作障隔故。若人已發阿耨多羅三藐三菩提心者，今發當發，是人則應愛樂佛道，能得如是上妙色身。譬如有人從生而盲，雖復稱歎愛樂日月，然其不蒙日月光明。如是聲聞入法位者，雖復稱歎愛樂佛法，而佛功德於身無益。是故若欲得此妙身大智慧者，當發無上佛菩提心，便得如是上妙色身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時瞿域天子語釋提桓因言：「諸聲聞人已入法位，雖復稱歎愛樂佛道無能為也，已於生死作障隔故。若人已發阿耨多羅三藐三菩提心者，今發當發，是人則應愛樂佛道，能得如是上妙色身。譬如有人從生而盲，雖復稱歎愛樂日月，然其不蒙日月光明。如是聲聞入法位者，雖復稱歎愛樂佛法，而佛功德於身無益。是故若欲得此妙身大智慧者，當發無上佛菩提心，便得如是上妙色身。」

瞿域天子說是語時，萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿域天子說是語時，萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時堅意菩薩問瞿域天子言：「行何功德轉女人身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅意菩薩問瞿域天子言：「行何功德轉女人身？」

答言：「善男子！發大乘者不見男女而有別異。所以者何？薩婆若心不在三界，有分別故有男有女。仁者所問，行何功德轉女人身？昔事菩薩心無諂曲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！發大乘者不見男女而有別異。所以者何？薩婆若心不在三界，有分別故有男有女。仁者所問，行何功德轉女人身？昔事菩薩心無諂曲。」

「云何而事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何而事？」

答言：「如事世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如事世尊！」

「云何其心而不諂曲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何其心而不諂曲？」

答言：「身業隨口，口業隨意，是名女人心無諂曲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「身業隨口，口業隨意，是名女人心無諂曲。」

問言：「云何轉女人身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「云何轉女人身？」

答言：「如成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如成。」

問言：「云何如成？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「云何如成？」

答言：「如轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如轉。」

問言：「天子此語何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「天子此語何義？」

答言：「善男子！一切諸法中不成不轉，諸法一味，謂法性味。善男子！我隨所願有女人身，若使我身得成男子，於女身相不壞不捨。善男子！是故當知，是男是女俱為顛倒，一切諸法及與顛倒，悉皆畢竟離於二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！一切諸法中不成不轉，諸法一味，謂法性味。善男子！我隨所願有女人身，若使我身得成男子，於女身相不壞不捨。善男子！是故當知，是男是女俱為顛倒，一切諸法及與顛倒，悉皆畢竟離於二相。」

堅意菩薩問瞿域言：「汝於首楞嚴三昧知少分耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩問瞿域言：「汝於首楞嚴三昧知少分耶？」

答言：「善男子！我知他得，身自不證。我念過世釋迦牟尼佛，在淨飯王家為菩薩時，於宮殿內眾采女中夜半清淨。爾時東方恒河沙等諸梵王來，有問菩薩乘者、有問聲聞道者，菩薩各隨所問而答。於梵眾中有一梵王，不解菩薩所行方便，而作是言：『仁者乃有如是智慧善答所問，云何貪愛王位色欲？』餘諸梵王了知菩薩智慧方便，語此梵言：『菩薩不貪王位色欲，將為教化成就眾生，處在居家現為菩薩，而今他方成就佛道轉妙法輪。』是梵聞已而作是言：『得何三昧能作如是自在神變？』餘梵謂言：『是首楞嚴三昧勢力。』善男子！我於爾時而作是念：『菩薩住三昧，神力感應至未曾有，處在愛欲領理國事，而能不離如是三昧。』我聞此已倍加恭敬，於菩薩所生世尊想，深發阿耨多羅三藐三菩提心，願於來世亦當成就如是功德。善男子！我所見者如是少分，我唯知此首楞嚴三昧，當有無量不可思議功德勢力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我知他得，身自不證。我念過世釋迦牟尼佛，在淨飯王家為菩薩時，於宮殿內眾采女中夜半清淨。爾時東方恒河沙等諸梵王來，有問菩薩乘者、有問聲聞道者，菩薩各隨所問而答。於梵眾中有一梵王，不解菩薩所行方便，而作是言：『仁者乃有如是智慧善答所問，云何貪愛王位色欲？』餘諸梵王了知菩薩智慧方便，語此梵言：『菩薩不貪王位色欲，將為教化成就眾生，處在居家現為菩薩，而今他方成就佛道轉妙法輪。』是梵聞已而作是言：『得何三昧能作如是自在神變？』餘梵謂言：『是首楞嚴三昧勢力。』善男子！我於爾時而作是念：『菩薩住三昧，神力感應至未曾有，處在愛欲領理國事，而能不離如是三昧。』我聞此已倍加恭敬，於菩薩所生世尊想，深發阿耨多羅三藐三菩提心，願於來世亦當成就如是功德。善男子！我所見者如是少分，我唯知此首楞嚴三昧，當有無量不可思議功德勢力。」

堅意白佛言：「希有世尊！是瞿域天子深心說此，皆是如來為作善知識常所守護故。世尊！瞿域天子不久亦當住首楞嚴三昧，得是自在神變勢力，如今世尊所為無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意白佛言：「希有世尊！是瞿域天子深心說此，皆是如來為作善知識常所守護故。世尊！瞿域天子不久亦當住首楞嚴三昧，得是自在神變勢力，如今世尊所為無異。」

堅意菩薩白佛言：「世尊！今此會中寧有得是首楞嚴三昧者不？」爾時會中有天子名現意，語堅意菩薩言：「譬如賈客入於大海，而作是言：『此大海中有摩尼珠，可持去不？』汝語似是。所以者何？於今如來大智海會，其中菩薩成就法寶發大莊嚴，汝在中坐而作是問：『於此會中寧有菩薩得是首楞嚴三昧者不？』堅意！今此會中自有菩薩得首楞嚴三昧現帝釋身，有現梵王身，有現諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽身；有得首楞嚴三昧現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身；有得首楞嚴三昧以諸相好而自嚴身；自有菩薩為化眾生，現作女身形色相貌、有現聲聞形色相貌、有現辟支佛形色相貌。堅意！如來自在隨所至眾，若剎利眾、婆羅門眾、若居士眾、釋眾、梵眾、諸護世眾，隨是諸眾普能示現形色相貌，當知皆是首楞嚴三昧本事果報。堅意！若見如來所說法處，當知此中則有無量諸大菩薩，大智自在發大莊嚴、於一切法自在行者，能隨如來轉法輪者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩白佛言：「世尊！今此會中寧有得是首楞嚴三昧者不？」爾時會中有天子名現意，語堅意菩薩言：「譬如賈客入於大海，而作是言：『此大海中有摩尼珠，可持去不？』汝語似是。所以者何？於今如來大智海會，其中菩薩成就法寶發大莊嚴，汝在中坐而作是問：『於此會中寧有菩薩得是首楞嚴三昧者不？』堅意！今此會中自有菩薩得首楞嚴三昧現帝釋身，有現梵王身，有現諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽身；有得首楞嚴三昧現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身；有得首楞嚴三昧以諸相好而自嚴身；自有菩薩為化眾生，現作女身形色相貌、有現聲聞形色相貌、有現辟支佛形色相貌。堅意！如來自在隨所至眾，若剎利眾、婆羅門眾、若居士眾、釋眾、梵眾、諸護世眾，隨是諸眾普能示現形色相貌，當知皆是首楞嚴三昧本事果報。堅意！若見如來所說法處，當知此中則有無量諸大菩薩，大智自在發大莊嚴、於一切法自在行者，能隨如來轉法輪者。」

堅意菩薩白佛言：「世尊！我今謂是現意天子得此首楞嚴三昧，如其智慧辯才無礙神通如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩白佛言：「世尊！我今謂是現意天子得此首楞嚴三昧，如其智慧辯才無礙神通如是。」

佛言：「堅意！如汝所說，是現意天子已住首楞嚴三昧，通達是三昧故能作是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「堅意！如汝所說，是現意天子已住首楞嚴三昧，通達是三昧故能作是說。」

爾時佛告現意天子：「汝可示現首楞嚴三昧本事少分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告現意天子：「汝可示現首楞嚴三昧本事少分。」

現意天子語堅意言：「仁者！欲見首楞嚴三昧少勢力不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現意天子語堅意言：「仁者！欲見首楞嚴三昧少勢力不？」

答言：「天子！願樂欲見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「天子！願樂欲見。」

現意天子善得首楞嚴三昧力故，即現變應，令眾會者皆作轉輪聖王，三十二相而自莊嚴，及諸眷屬七寶侍從。天子問言：「汝見何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現意天子善得首楞嚴三昧力故，即現變應，令眾會者皆作轉輪聖王，三十二相而自莊嚴，及諸眷屬七寶侍從。天子問言：「汝見何等？」

堅意答言：「我見眾會皆作轉輪聖王，色相、眷屬、七寶侍從。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意答言：「我見眾會皆作轉輪聖王，色相、眷屬、七寶侍從。」

爾時天子復現眾會，皆作釋提桓因處忉利宮，百千天女作眾伎樂圍遶娛樂；復以神力普令眾會皆作梵王色相威儀，在於梵宮行四無量。又問堅意：「汝見何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天子復現眾會，皆作釋提桓因處忉利宮，百千天女作眾伎樂圍遶娛樂；復以神力普令眾會皆作梵王色相威儀，在於梵宮行四無量。又問堅意：「汝見何等？」

答言：「天子！我見眾會皆是梵王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「天子！我見眾會皆是梵王。」

復現神力，普令眾會皆作長老摩訶迦葉形色相貌，執持衣鉢入諸禪定，行八解脫皆無有異；復現神力，普令眾會皆如釋迦牟尼佛身相好威儀，各有比丘眷屬圍遶。又問：「堅意！汝見何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復現神力，普令眾會皆作長老摩訶迦葉形色相貌，執持衣鉢入諸禪定，行八解脫皆無有異；復現神力，普令眾會皆如釋迦牟尼佛身相好威儀，各有比丘眷屬圍遶。又問：「堅意！汝見何等？」

答言：「天子！我見大眾皆是釋迦牟尼佛身相好威儀，各有比丘眷屬圍遶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「天子！我見大眾皆是釋迦牟尼佛身相好威儀，各有比丘眷屬圍遶。」

現意天子謂堅意言：「是為首楞嚴三昧自在勢力如是！堅意！菩薩得首楞嚴三昧，能以三千大千世界入芥子中，令諸山河日月星宿現皆如故，而不迫迮示諸眾生。堅意！首楞嚴三昧不可思議勢力如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現意天子謂堅意言：「是為首楞嚴三昧自在勢力如是！堅意！菩薩得首楞嚴三昧，能以三千大千世界入芥子中，令諸山河日月星宿現皆如故，而不迫迮示諸眾生。堅意！首楞嚴三昧不可思議勢力如是！」

爾時諸大弟子，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、釋、梵、護世天王，同聲白佛言：「世尊！若人得是首楞嚴三昧，是人功德不可思議。所以者何？是人則為究竟佛道，成就智慧神通諸明。我等今日於一座上，普見眾會種種色相若干變現，我等惟念：『若人不聞首楞嚴三昧，當知是為魔所得便；若得聞者，當知是人諸佛所護，何況聞已隨說行者。』世尊！菩薩若欲通達佛法至於彼岸，當一心聽首楞嚴三昧，受持讀誦為他人說。世尊！菩薩若欲普現一切形色威儀，欲悉普知一切眾生心心所行，又欲普知一切眾生隨病與藥，當善聽是三昧法寶受持讀誦。世尊！若人得是首楞嚴三昧，當知是人入佛境界智慧自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸大弟子，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、釋、梵、護世天王，同聲白佛言：「世尊！若人得是首楞嚴三昧，是人功德不可思議。所以者何？是人則為究竟佛道，成就智慧神通諸明。我等今日於一座上，普見眾會種種色相若干變現，我等惟念：『若人不聞首楞嚴三昧，當知是為魔所得便；若得聞者，當知是人諸佛所護，何況聞已隨說行者。』世尊！菩薩若欲通達佛法至於彼岸，當一心聽首楞嚴三昧，受持讀誦為他人說。世尊！菩薩若欲普現一切形色威儀，欲悉普知一切眾生心心所行，又欲普知一切眾生隨病與藥，當善聽是三昧法寶受持讀誦。世尊！若人得是首楞嚴三昧，當知是人入佛境界智慧自在。」

佛言：「如是！如是！如汝等說。若人不得首楞嚴三昧，不得名為深行菩薩，如來不謂此人具足布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。是故汝等若欲遍行一切道者，當學得是首楞嚴三昧，不念一切諸所學故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！如汝等說。若人不得首楞嚴三昧，不得名為深行菩薩，如來不謂此人具足布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。是故汝等若欲遍行一切道者，當學得是首楞嚴三昧，不念一切諸所學故。」

爾時堅意菩薩問現意天子言：「菩薩若欲得是三昧，當修行何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅意菩薩問現意天子言：「菩薩若欲得是三昧，當修行何法？」

天子答言：「菩薩若欲得是三昧，當修行凡夫法。若見凡夫法、佛法不合不散，是名修集首楞嚴三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子答言：「菩薩若欲得是三昧，當修行凡夫法。若見凡夫法、佛法不合不散，是名修集首楞嚴三昧。」

堅意問言：「於佛法中有合散耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意問言：「於佛法中有合散耶？」

天子答言：「凡夫法中尚無合散，何況佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子答言：「凡夫法中尚無合散，何況佛法？」

「云何名修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名修行？」

「若能通達，諸凡夫法、佛法無二，是名修集。而實此法無合無散。善男子！一切法集，無生相故；一切法集，無壞相故；一切法集，虛空相故；一切法集，無受相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能通達，諸凡夫法、佛法無二，是名修集。而實此法無合無散。善男子！一切法集，無生相故；一切法集，無壞相故；一切法集，虛空相故；一切法集，無受相故。」

堅意復問：「首楞嚴三昧去至何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意復問：「首楞嚴三昧去至何所？」

天子答言：「首楞嚴三昧去至一切眾生心行，而亦不緣心行取相；去至一切諸所生處，而亦不為生處所污；去至一切世界佛所，而不分別佛身相好；去至一切音聲語言，而不分別諸文字相；普能開示一切佛法，而不至於畢竟盡處。善男子！問是三昧至何處者？隨佛所至，是三昧者亦如是至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子答言：「首楞嚴三昧去至一切眾生心行，而亦不緣心行取相；去至一切諸所生處，而亦不為生處所污；去至一切世界佛所，而不分別佛身相好；去至一切音聲語言，而不分別諸文字相；普能開示一切佛法，而不至於畢竟盡處。善男子！問是三昧至何處者？隨佛所至，是三昧者亦如是至。」

堅意問言：「佛至何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意問言：「佛至何處？」

天子答言：「佛如如故至無所至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子答言：「佛如如故至無所至。」

又問：「佛不至涅槃耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「佛不至涅槃耶？」

答言：「一切諸法究竟涅槃，是故如來不至涅槃。所以者何？涅槃性故不至涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「一切諸法究竟涅槃，是故如來不至涅槃。所以者何？涅槃性故不至涅槃。」

又問：「過去恒河沙等諸佛，不至涅槃耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「過去恒河沙等諸佛，不至涅槃耶？」

答言：「恒沙諸佛為是生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「恒沙諸佛為是生耶？」

堅意言：「如來所說，恒沙諸佛生已滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意言：「如來所說，恒沙諸佛生已滅度。」

天子言：「善男子！如來不云一人出世多所饒益安樂眾生。於意云何？如來為定得諸眾生有生滅耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「善男子！如來不云一人出世多所饒益安樂眾生。於意云何？如來為定得諸眾生有生滅耶？」

答言：「天子！如來於法不得生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「天子！如來於法不得生滅。」

「善男子！當知如來雖說諸佛出於世間，於如來相而實無生；雖說諸佛至於涅槃，於如來相而實無滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！當知如來雖說諸佛出於世間，於如來相而實無生；雖說諸佛至於涅槃，於如來相而實無滅。」

又問：「今現無量如來得成道不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「今現無量如來得成道不？」

答言：「如來無生無滅相如是成道。善男子！若諸佛出、若入涅槃，無有差別。所以者何？如來通達一切諸法是寂滅相，是名為佛。」又問：「若一切法畢竟寂滅，涅槃相者可通達耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如來無生無滅相如是成道。善男子！若諸佛出、若入涅槃，無有差別。所以者何？如來通達一切諸法是寂滅相，是名為佛。」又問：「若一切法畢竟寂滅，涅槃相者可通達耶？」

答言：「如一切法畢竟寂滅同涅槃相，通達相者亦復如是。善男子！如來不以生住滅出，無生住滅是名佛出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如一切法畢竟寂滅同涅槃相，通達相者亦復如是。善男子！如來不以生住滅出，無生住滅是名佛出。」

堅意問言：「汝住首楞嚴三昧，能作如是說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意問言：「汝住首楞嚴三昧，能作如是說耶？」

答言：「善男子！於意云何？如來化人，住何法中而有所說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！於意云何？如來化人，住何法中而有所說？」

堅意答言：「乘佛神力能有所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意答言：「乘佛神力能有所說。」

又問：「佛住何處而作化人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「佛住何處而作化人？」

答言：「佛住不二神通而作化人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛住不二神通而作化人。」

天子言：「如如來住不住法而作化人，諸化人亦住不住法而有所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「如如來住不住法而作化人，諸化人亦住不住法而有所說。」

堅意言：「若無所住，云何有說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意言：「若無所住，云何有說？」

天子言：「如無所住，說亦如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「如無所住，說亦如是！」

又問：「菩薩云何具足樂說辯才？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「菩薩云何具足樂說辯才？」

答言：「菩薩不以我相、不以彼相、不以法相而有所說，是名具足樂說辯才。隨所說法，文字相不盡、法相亦不盡。如是說者不以二說，是名具足樂說辯才。又善男子！若菩薩不捨諸法幻相，於諸音聲不捨響相，是名具足樂說辯才。又如諸文字音聲語言，無處、無方、無內、無外，無有所住，從眾緣有。一切諸法亦復如是，無處、無方、無內、無外，亦無所住，非是過去未來現在，不為文字言辭所表，內自通達而有所說，是名具足樂說辯才。譬喻如響，一切音聲皆隨響相而有所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「菩薩不以我相、不以彼相、不以法相而有所說，是名具足樂說辯才。隨所說法，文字相不盡、法相亦不盡。如是說者不以二說，是名具足樂說辯才。又善男子！若菩薩不捨諸法幻相，於諸音聲不捨響相，是名具足樂說辯才。又如諸文字音聲語言，無處、無方、無內、無外，無有所住，從眾緣有。一切諸法亦復如是，無處、無方、無內、無外，亦無所住，非是過去未來現在，不為文字言辭所表，內自通達而有所說，是名具足樂說辯才。譬喻如響，一切音聲皆隨響相而有所說。」

堅意問言：「隨義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意問言：「隨義云何？」

「善男子！隨虛空是隨義。如虛空無所隨，一切說法亦無所隨。諸法無比無有譬喻，為有得者言有所隨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！隨虛空是隨義。如虛空無所隨，一切說法亦無所隨。諸法無比無有譬喻，為有得者言有所隨。」

爾時世尊讚天子言：「善哉！善哉！如汝所說。菩薩於此不應驚怖。所以者何？若有所隨，不得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚天子言：「善哉！善哉！如汝所說。菩薩於此不應驚怖。所以者何？若有所隨，不得阿耨多羅三藐三菩提。」

堅意菩薩白佛言：「世尊！是現意天子從何佛土來至此間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩白佛言：「世尊！是現意天子從何佛土來至此間？」

天子謂言：「問作何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子謂言：「問作何等？」

堅意答言：「我今欲向彼方作禮，以是大士遊行住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意答言：「我今欲向彼方作禮，以是大士遊行住處。」

天子謂言：「若人手得是首楞嚴三昧者，一切世間諸天人民皆應禮敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子謂言：「若人手得是首楞嚴三昧者，一切世間諸天人民皆應禮敬。」

爾時佛告堅意菩薩：「是現意天子！從阿閦佛妙喜世界來至於此，是人於彼常說首楞嚴三昧。堅意！一切諸佛無有不說首楞嚴三昧者。堅意！是現意天子於此娑婆世界當得成佛，是人欲斷此五濁惡，取淨佛土教化眾生，修習增長首楞嚴故來至於此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告堅意菩薩：「是現意天子！從阿閦佛妙喜世界來至於此，是人於彼常說首楞嚴三昧。堅意！一切諸佛無有不說首楞嚴三昧者。堅意！是現意天子於此娑婆世界當得成佛，是人欲斷此五濁惡，取淨佛土教化眾生，修習增長首楞嚴故來至於此。」

堅意白佛言：「今此天子幾時當於此間世界得成佛道？其號云何？世界何名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意白佛言：「今此天子幾時當於此間世界得成佛道？其號云何？世界何名？」

佛言：「是天子者，過是賢劫千佛滅已，六十二劫無復有佛，中間但有百千萬億辟支佛出，其中眾生得種善根。過是劫已，當得成佛，號淨光稱王如來。世界爾時名為淨見。於時淨光稱王如來，能令眾生心得清淨，世界眾生不為貪欲、瞋恚、愚癡所覆，得法淨信皆行善法。堅意！是淨光稱王佛壽十小劫，以三乘法度脫眾生，其中無量無邊菩薩得首楞嚴三昧，於諸法中得自在力。爾時魔若魔民，皆修大乘慈愍眾生。其佛國土無三惡道及諸難處，莊嚴清淨如欝單越，無眾魔事離諸邪見。佛滅度後，法住千萬億歲。堅意！是天子者當於如是清淨國土而成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是天子者，過是賢劫千佛滅已，六十二劫無復有佛，中間但有百千萬億辟支佛出，其中眾生得種善根。過是劫已，當得成佛，號淨光稱王如來。世界爾時名為淨見。於時淨光稱王如來，能令眾生心得清淨，世界眾生不為貪欲、瞋恚、愚癡所覆，得法淨信皆行善法。堅意！是淨光稱王佛壽十小劫，以三乘法度脫眾生，其中無量無邊菩薩得首楞嚴三昧，於諸法中得自在力。爾時魔若魔民，皆修大乘慈愍眾生。其佛國土無三惡道及諸難處，莊嚴清淨如欝單越，無眾魔事離諸邪見。佛滅度後，法住千萬億歲。堅意！是天子者當於如是清淨國土而成佛道。」

爾時堅意菩薩謂天子言：「汝得大利，如來授汝阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時堅意菩薩謂天子言：「汝得大利，如來授汝阿耨多羅三藐三菩提記。」

天子答言：「善男子！於一切法若無所得，是名大利，於法有得是則無利。善男子！是故當知，若不得法是名大利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子答言：「善男子！於一切法若無所得，是名大利，於法有得是則無利。善男子！是故當知，若不得法是名大利。」

說是法時，二萬五千天子，曾於先世殖眾德本，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；有萬菩薩得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，二萬五千天子，曾於先世殖眾德本，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；有萬菩薩得無生忍。