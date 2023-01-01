月燈三昧經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月燈三昧經卷第一

高齊天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山，與大比丘眾百千人俱；菩薩八十那由他，皆一生補處，阿氏多菩薩摩訶薩而為上首；四天王、釋天王、娑婆世界主大梵天王，及餘增上福德諸天、增上威勢阿修羅王、龍王、夜叉、乾闥婆、緊陀羅、摩睺羅伽、人、非人等；前後圍遶，瞻仰如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山，與大比丘眾百千人俱；菩薩八十那由他，皆一生補處，阿氏多菩薩摩訶薩而為上首；四天王、釋天王、娑婆世界主大梵天王，及餘增上福德諸天、增上威勢阿修羅王、龍王、夜叉、乾闥婆、緊陀羅、摩睺羅伽、人、非人等；前後圍遶，瞻仰如來。

時此眾中有菩薩名月光童子——已於過去供養諸佛，殖眾善根，自識宿命，信樂大乘、安住大乘、大悲相應——從坐而起，偏袒右肩，右膝著地而白佛言：「世尊！我今於佛欲有所問，惟願聽許，除我疑結。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此眾中有菩薩名月光童子——已於過去供養諸佛，殖眾善根，自識宿命，信樂大乘、安住大乘、大悲相應——從坐而起，偏袒右肩，右膝著地而白佛言：「世尊！我今於佛欲有所問，惟願聽許，除我疑結。」

佛言：「童子！隨汝所樂，於彼彼問當為汝說，令得歡喜。我一切智、一切知見，於一切法有力、無畏而得自在，與無障礙解脫知見相應。童子！如來無所不知、無所不見、無所不證、無不選擇，覺知無量無邊世界。童子！諸佛、世尊於彼彼問悉能隨答，皆令心喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！隨汝所樂，於彼彼問當為汝說，令得歡喜。我一切智、一切知見，於一切法有力、無畏而得自在，與無障礙解脫知見相應。童子！如來無所不知、無所不見、無所不證、無不選擇，覺知無量無邊世界。童子！諸佛、世尊於彼彼問悉能隨答，皆令心喜。」

爾時，童子以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，童子以偈問曰：

「諸佛行於何等行， 能為世親作光明？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛行於何等行， 能為世親作光明？

能得不可思議智？ 惟願救護解說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得不可思議智？ 惟願救護解說之。

何行得斯說法上， 人中牛王天敬奉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何行得斯說法上， 人中牛王天敬奉，

不可稱量最上智？ 惟願為我善分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可稱量最上智？ 惟願為我善分別。

我以深信故諮問， 真實無有諂曲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以深信故諮問， 真實無有諂曲心，

餘更無能證知我， 唯是人尊所照見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘更無能證知我， 唯是人尊所照見。

我有廣大勝樂心， 釋種師子知我行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有廣大勝樂心， 釋種師子知我行，

我心不為語言故， 唯願為我說助道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我心不為語言故， 唯願為我說助道。

何法能將諸佛來， 而得增長無邊智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何法能將諸佛來， 而得增長無邊智，

於一切法到彼者？ 唯願為我善宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切法到彼者？ 唯願為我善宣說。

願說長養我行法， 令得修成明利智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說長養我行法， 令得修成明利智，

深心持戒不毀犯， 遠離一切諸怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心持戒不毀犯， 遠離一切諸怖畏。

云何於戒而不棄？ 云何於慧而不減？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於戒而不棄？ 云何於慧而不減？

云何安住阿蘭若？ 云何而得增智慧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何安住阿蘭若？ 云何而得增智慧？

云何能入勝妙法， 樂護禁戒無悔恨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何能入勝妙法， 樂護禁戒無悔恨？

云何於戒而不缺？ 云何能知有為性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於戒而不缺？ 云何能知有為性？

云何得斯三業淨， 無染穢心趣佛道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得斯三業淨， 無染穢心趣佛道？

云何能得身業淨？ 云何能除口、意惡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何能得身業淨？ 云何能除口、意惡？

云何得離雜染心？ 唯願世尊隨問說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得離雜染心？ 唯願世尊隨問說。」

爾時，佛告月光童子：「菩薩摩訶薩若與一法相應，速得阿耨多羅三藐三菩提，如是諸法悉皆剋獲。云何一法？若菩薩摩訶薩於眾生所起平等心、救護心、無礙心、無毒心，是為一法相應，速成阿耨多羅三藐三菩提，能獲如是功德之利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告月光童子：「菩薩摩訶薩若與一法相應，速得阿耨多羅三藐三菩提，如是諸法悉皆剋獲。云何一法？若菩薩摩訶薩於眾生所起平等心、救護心、無礙心、無毒心，是為一法相應，速成阿耨多羅三藐三菩提，能獲如是功德之利。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「若有受持是一法， 能順菩薩正修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有受持是一法， 能順菩薩正修行，

因此一法功德故， 速得成於無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因此一法功德故， 速得成於無上道。

於一切處心無礙， 勇猛菩薩所能行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切處心無礙， 勇猛菩薩所能行，

初不起於憎、愛想， 如是則獲妙功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初不起於憎、愛想， 如是則獲妙功德。

若能如是修等心， 則得證於平等果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是修等心， 則得證於平等果；

如是法行俱平等， 則得足下安平相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是法行俱平等， 則得足下安平相。

修於平等離瞋心， 能除一切煩惱覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於平等離瞋心， 能除一切煩惱覆，

以是因緣足下平， 故獲足下蓮花色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣足下平， 故獲足下蓮花色。

彼能獨顯於十方， 福德光明遍佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼能獨顯於十方， 福德光明遍佛土，

既得登於寂滅地， 調伏無量諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得登於寂滅地， 調伏無量諸眾生。

「童子！菩薩摩訶薩於一切眾生起平等心、救護心、無礙心、無毒心，為世間眼，證得三昧，名為諸法體性平等無戲論三昧。從彼三昧成就十法。何者為十？一、身戒，二、口戒，三、意戒，四、業清淨，五、渡諸因緣，六、悟解諸陰，七、得界平等，八、除諸入相，九、斷滅諸愛，十、證於無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！菩薩摩訶薩於一切眾生起平等心、救護心、無礙心、無毒心，為世間眼，證得三昧，名為諸法體性平等無戲論三昧。從彼三昧成就十法。何者為十？一、身戒，二、口戒，三、意戒，四、業清淨，五、渡諸因緣，六、悟解諸陰，七、得界平等，八、除諸入相，九、斷滅諸愛，十、證於無生。

「復有十法：一、入諸法性，二、顯示諸因，三、不壞於果，四、現見諸法，五、修集於道，六、與佛俱生，七、智慧明利，八、入諸眾生樂欲之智，九、得於法智，十、入無礙辯智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、入諸法性，二、顯示諸因，三、不壞於果，四、現見諸法，五、修集於道，六、與佛俱生，七、智慧明利，八、入諸眾生樂欲之智，九、得於法智，十、入無礙辯智。

「復有十法：一、善知文字智，二、已渡諸事，三、得音聲智，四、於界平等，五、得界平等心生踊悅，六、得於喜分，七、得不曲心，八、威儀調伏，九、得質直心，十、色無瞋變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、善知文字智，二、已渡諸事，三、得音聲智，四、於界平等，五、得界平等心生踊悅，六、得於喜分，七、得不曲心，八、威儀調伏，九、得質直心，十、色無瞋變。

「復有十法：一、面常怡悅，二、言詞和雅，三、恒先慰問，四、常不懈怠，五、恭敬尊長，六、供養尊長，七、生處知足，八、修善無厭，九、邪命清淨，十、安住阿蘭若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、面常怡悅，二、言詞和雅，三、恒先慰問，四、常不懈怠，五、恭敬尊長，六、供養尊長，七、生處知足，八、修善無厭，九、邪命清淨，十、安住阿蘭若。

「復有十法：一、地地安住智，二、正念不忘，三、得陰方便智，四、界方便智，五、入方便智，六、證諸神通，七、滅諸煩惱，八、斷除習氣，九、心常勇猛，十、住不淨觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、地地安住智，二、正念不忘，三、得陰方便智，四、界方便智，五、入方便智，六、證諸神通，七、滅諸煩惱，八、斷除習氣，九、心常勇猛，十、住不淨觀。

「復有十法：一、知犯方便，二、滅諸有流，三、斷諸結使，四、已渡諸有，五、善識宿命，六、於業果無疑，七、於法思惟，八、求於多聞，九、得於利智，十、得調伏地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、知犯方便，二、滅諸有流，三、斷諸結使，四、已渡諸有，五、善識宿命，六、於業果無疑，七、於法思惟，八、求於多聞，九、得於利智，十、得調伏地。

「復有十法：一、不恃持戒，二、不妄想分別，三、無有輕躁，四、住不退相，五、出生善法，六、厭離惡法，七、不行煩惱，八、不捨於學，九、分別諸禪，十、得一切眾生樂欲之智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、不恃持戒，二、不妄想分別，三、無有輕躁，四、住不退相，五、出生善法，六、厭離惡法，七、不行煩惱，八、不捨於學，九、分別諸禪，十、得一切眾生樂欲之智。

「復有十法：一、善分別生處，二、得於盡智，三、善知語言智，四、棄捨俗緣，五、厭離三界，六、不起下心，七、不著諸法，八、攝受正法，九、守護正法，十、知律方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、善分別生處，二、得於盡智，三、善知語言智，四、棄捨俗緣，五、厭離三界，六、不起下心，七、不著諸法，八、攝受正法，九、守護正法，十、知律方便。

「復有十法：一、滅諸諍，二、不相違，三、不鬪訟，四、忍平等，五、得忍地，六、自攝於忍，七、善擇諸法，八、心樂具戒，九、決定方便善於問答，十、善分別句義智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、滅諸諍，二、不相違，三、不鬪訟，四、忍平等，五、得忍地，六、自攝於忍，七、善擇諸法，八、心樂具戒，九、決定方便善於問答，十、善分別句義智。

「復有十法：一、於法出生方便智，二、善知義非義出生智，三、前際智，四、後際智，五、現在智，六、三世平等智，七、善解三輪智，八、心安住，九、身安住，十、善護威儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、於法出生方便智，二、善知義非義出生智，三、前際智，四、後際智，五、現在智，六、三世平等智，七、善解三輪智，八、心安住，九、身安住，十、善護威儀。

「復有十法：一、不壞威儀，二、分別威儀，三、威儀端雅，四、善解說誼，五、得世智，六、好施不慳，七、恒舒施手，八、常施不絕，九、無物不施，十、有慚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、不壞威儀，二、分別威儀，三、威儀端雅，四、善解說誼，五、得世智，六、好施不慳，七、恒舒施手，八、常施不絕，九、無物不施，十、有慚。

「復有十法：一、有愧，二、棄捨惡心，三、不捨頭陀，四、於信無爽，五、常行喜行，六、捨所坐處施諸尊長，七、捨於憍慢，八、善攝於心，九、善知心相應，十、善知心起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、有愧，二、棄捨惡心，三、不捨頭陀，四、於信無爽，五、常行喜行，六、捨所坐處施諸尊長，七、捨於憍慢，八、善攝於心，九、善知心相應，十、善知心起。

「復有十法：一、善知義智，二、善知法智，三、遠離無知，四、善入微細心，五、識心自性，六、善知法去來方便，七、善知一切語言智，八、善得詞無礙差別，九、得義決定方便智，十、棄捨非義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、善知義智，二、善知法智，三、遠離無知，四、善入微細心，五、識心自性，六、善知法去來方便，七、善知一切語言智，八、善得詞無礙差別，九、得義決定方便智，十、棄捨非義。

「復有十法：一、親近善人，二、與之同事，三、聽受其教，四、遠離惡人，五、修禪起通，六、不著禪味，七、遊戲神通，八、得於世智，九、遠離施設假名，十、不厭有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、親近善人，二、與之同事，三、聽受其教，四、遠離惡人，五、修禪起通，六、不著禪味，七、遊戲神通，八、得於世智，九、遠離施設假名，十、不厭有為。

「復有十法：一、得利不忻，二、逢衰不慼，三、稱而不悅，四、譏而不憂，五、譽之不增，六、毀之不減，七、不苦，八、不樂，九、不親在家，十、不在僧眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、得利不忻，二、逢衰不慼，三、稱而不悅，四、譏而不憂，五、譽之不增，六、毀之不減，七、不苦，八、不樂，九、不親在家，十、不在僧眾。

「復有十法：一、捨不恭敬，二、行於恭敬，三、禮儀具足，四、捨無禮儀，五、不污俗家，六、守護佛法，七、宴默少言，八、言行不麁，九、與彼言談善能方便，十、降伏諸怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、捨不恭敬，二、行於恭敬，三、禮儀具足，四、捨無禮儀，五、不污俗家，六、守護佛法，七、宴默少言，八、言行不麁，九、與彼言談善能方便，十、降伏諸怨。

「復有十法：一、善知時節，二、於諸凡夫不可知想，三、於諸貧賤不起輕心，四、有乞即施，五、於諸貧者任乞不障，六、於諸破戒不起嫌心，七、念欲救彼，八、善知所作，九、攝受正法，十、捨於財食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、善知時節，二、於諸凡夫不可知想，三、於諸貧賤不起輕心，四、有乞即施，五、於諸貧者任乞不障，六、於諸破戒不起嫌心，七、念欲救彼，八、善知所作，九、攝受正法，十、捨於財食。

「復有十法：一、不營積聚，二、讚歎持戒，三、訶責犯戒，四、敬奉持戒無有諂心，五、一切所有悉皆能施，六、誠心勸請，七、如說而行，八、承事智人，九、於諸法決定深樂修行，十、得譬喻智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、不營積聚，二、讚歎持戒，三、訶責犯戒，四、敬奉持戒無有諂心，五、一切所有悉皆能施，六、誠心勸請，七、如說而行，八、承事智人，九、於諸法決定深樂修行，十、得譬喻智。

「復有十法：一、於前際方便，二、修善為首，三、有諸方便，四、斷除諸相，五、棄捨諸想，六、善知事相，七、能演諸經，八、於諸違順善得方便，九、於諦決定，十、證於解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、於前際方便，二、修善為首，三、有諸方便，四、斷除諸相，五、棄捨諸想，六、善知事相，七、能演諸經，八、於諸違順善得方便，九、於諦決定，十、證於解脫。

「復有十法：一、所言真直，二、顯自性智，三、言說無疑，四、繫想於空，五、修於無相，六、知無願性，七、得四無畏，八、於戒堅固，九、入正具足，十、得於智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、所言真直，二、顯自性智，三、言說無疑，四、繫想於空，五、修於無相，六、知無願性，七、得四無畏，八、於戒堅固，九、入正具足，十、得於智慧。

「復有十法：一、繫想一緣，二、少結親知，三、不起濁心，四、棄捨諸見，五、得陀羅尼，六、得智，七、得明，八、安住，九、住持，十、正勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法：一、繫想一緣，二、少結親知，三、不起濁心，四、棄捨諸見，五、得陀羅尼，六、得智，七、得明，八、安住，九、住持，十、正勤。

「童子！是名菩薩摩訶薩從彼諸法體性平等無戲論三昧成就如是諸功德利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！是名菩薩摩訶薩從彼諸法體性平等無戲論三昧成就如是諸功德利。

「童子！如是三昧名為因、名為相應、名為教、名為門、名為作、名為道行、名為無疑、名為師導、名為行順忍、名為忍地、名為除去不忍、名為智地、名為遠離無知、名為建立於智、名為方便地、名為菩薩遊行、名為親近勝丈夫、名為遠離惡丈夫、名為如來所說佛地、名為智者隨喜、名為愚者所棄、名為聲聞難知、名為非外道地、名為如來所攝、名為十力所知、名為諸天供養、名為梵王禮拜、名為帝釋隨後行、名為龍神曲躬、名為夜叉隨喜、名為緊陀羅所讚、名為摩睺羅伽歎美、名為菩薩所修、名為智者所求、名為得無上道物、名為非財食施、名為除諸眾生煩惱病藥、名為智藏、名為無盡辯才、名為出生諸教、名為除諸痛苦、名為知三界、名為渡筏、名為渡四流船、名為出生名譽、名為讚顯如來、名為如來利益、名為光讚十力、名為出生菩薩道德、名為慈滅恚怒、名為悲除惱害、名為歡喜寂靜於心、名為捨所悲人、名為穌息大乘人、名為能師子吼、名為佛道、名為一切法印、名為引導一切智、名為菩薩遊戲園苑、名為散壞魔軍、名為善逝衢術、名為成諸吉義、名為防捍讎敵、名為以法降怨、名為真實無畏、名為如實不妄求力、名為十八不共法根本、名為莊嚴法身、名為諸行威勢、名為莊嚴佛慧、名為棄諸愛著、名為悅佛長子、名為滿足佛智、名為非辟支佛地、名為清淨心、名為清淨身、名為成就解脫、名為無諸雜欲、名為無諸雜恚、名為非愚癡地、名為阿含智、名為能起諸術、名為除諸無明、名為滿足解脫、名為踊悅禪人、名為須見者眼、名為遊戲神通、名為能現神足、名為聞持陀羅尼、名為念持不忘、名為諸佛所加、名為導師方便、名為微細難知無相應者、名為捨於文字、名為深知義智、名為知見智、名為分別智、名為不可言說智、名為能調非智、名為質直者智、名為少欲者智、名為攝持精進、名為能持不忘、名為能銷諸苦、名為諸法無生、名為一言演說能知所有生滅諸趣，是名一切法體性平等無戲論三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！如是三昧名為因、名為相應、名為教、名為門、名為作、名為道行、名為無疑、名為師導、名為行順忍、名為忍地、名為除去不忍、名為智地、名為遠離無知、名為建立於智、名為方便地、名為菩薩遊行、名為親近勝丈夫、名為遠離惡丈夫、名為如來所說佛地、名為智者隨喜、名為愚者所棄、名為聲聞難知、名為非外道地、名為如來所攝、名為十力所知、名為諸天供養、名為梵王禮拜、名為帝釋隨後行、名為龍神曲躬、名為夜叉隨喜、名為緊陀羅所讚、名為摩睺羅伽歎美、名為菩薩所修、名為智者所求、名為得無上道物、名為非財食施、名為除諸眾生煩惱病藥、名為智藏、名為無盡辯才、名為出生諸教、名為除諸痛苦、名為知三界、名為渡筏、名為渡四流船、名為出生名譽、名為讚顯如來、名為如來利益、名為光讚十力、名為出生菩薩道德、名為慈滅恚怒、名為悲除惱害、名為歡喜寂靜於心、名為捨所悲人、名為穌息大乘人、名為能師子吼、名為佛道、名為一切法印、名為引導一切智、名為菩薩遊戲園苑、名為散壞魔軍、名為善逝衢術、名為成諸吉義、名為防捍讎敵、名為以法降怨、名為真實無畏、名為如實不妄求力、名為十八不共法根本、名為莊嚴法身、名為諸行威勢、名為莊嚴佛慧、名為棄諸愛著、名為悅佛長子、名為滿足佛智、名為非辟支佛地、名為清淨心、名為清淨身、名為成就解脫、名為無諸雜欲、名為無諸雜恚、名為非愚癡地、名為阿含智、名為能起諸術、名為除諸無明、名為滿足解脫、名為踊悅禪人、名為須見者眼、名為遊戲神通、名為能現神足、名為聞持陀羅尼、名為念持不忘、名為諸佛所加、名為導師方便、名為微細難知無相應者、名為捨於文字、名為深知義智、名為知見智、名為分別智、名為不可言說智、名為能調非智、名為質直者智、名為少欲者智、名為攝持精進、名為能持不忘、名為能銷諸苦、名為諸法無生、名為一言演說能知所有生滅諸趣，是名一切法體性平等無戲論三昧。」

說是法門時，會中有八十那由他人天得無生法忍、九十二那由他人天得隨音聲忍、七十六那由他人天得於順忍、六萬人天遠塵離垢得法眼淨、一千比丘盡諸有漏心得解脫、二百五十比丘尼盡諸有漏心得解脫、五百優婆塞得阿那含果、八百優婆夷得斯陀含果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法門時，會中有八十那由他人天得無生法忍、九十二那由他人天得隨音聲忍、七十六那由他人天得於順忍、六萬人天遠塵離垢得法眼淨、一千比丘盡諸有漏心得解脫、二百五十比丘尼盡諸有漏心得解脫、五百優婆塞得阿那含果、八百優婆夷得斯陀含果。

是時三千大千世界六種震動——所謂：動、遍動、等遍動，踊、遍踊、等遍踊，起、遍起、等遍起，吼、遍吼、等遍吼，震、遍震、等遍震，覺、遍覺、等遍覺——東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時三千大千世界六種震動——所謂：動、遍動、等遍動，踊、遍踊、等遍踊，起、遍起、等遍起，吼、遍吼、等遍吼，震、遍震、等遍震，覺、遍覺、等遍覺——東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。

以法力故，忽然而起未曾有光，悉能暉照幽冥邊遠，乃至阿鼻地獄無不大明。是時世界鐵圍之間，黑闇眾生更相瞻覩，咸各驚言：「何忽在此有斯人輩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法力故，忽然而起未曾有光，悉能暉照幽冥邊遠，乃至阿鼻地獄無不大明。是時世界鐵圍之間，黑闇眾生更相瞻覩，咸各驚言：「何忽在此有斯人輩？」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「我念往劫六億佛， 本生皆在耆闍山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念往劫六億佛， 本生皆在耆闍山，

我於過去求道時， 從彼諸尊聞斯定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於過去求道時， 從彼諸尊聞斯定。

時彼六億最後佛， 為世間親作光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼六億最後佛， 為世間親作光明，

號曰娑羅樹王佛， 我從彼尊問是定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號曰娑羅樹王佛， 我從彼尊問是定。

我時生在剎利種， 於諸王中最尊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時生在剎利種， 於諸王中最尊勝，

有子滿於五百數， 具足一切諸伎能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有子滿於五百數， 具足一切諸伎能。

我時為彼無上尊， 建立伽藍滿一億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時為彼無上尊， 建立伽藍滿一億，

純用勝妙大栴檀， 糅以金、銀及眾寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 純用勝妙大栴檀， 糅以金、銀及眾寶。

我時為王人愛樂， 號曰毘沙謨達王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時為王人愛樂， 號曰毘沙謨達王，

為佛廣設諸供養， 滿足萬八百億歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛廣設諸供養， 滿足萬八百億歲。

彼時最勝兩足尊， 號曰娑羅樹王者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時最勝兩足尊， 號曰娑羅樹王者，

於其七億六千年， 住壽世間弘道化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其七億六千年， 住壽世間弘道化。

有八十億諸聲聞， 三明、六通常在定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有八十億諸聲聞， 三明、六通常在定，

住於漏盡最後身， 如是聖眾無譏毀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於漏盡最後身， 如是聖眾無譏毀。

我備種種勝供具， 供養渡諸惡趣者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我備種種勝供具， 供養渡諸惡趣者，

為欲利益諸人天， 是以求於此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲利益諸人天， 是以求於此三昧。

我與妻子俱出家， 持彼佛教無與比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我與妻子俱出家， 持彼佛教無與比，

於千四萬億歲中， 我常諮問是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於千四萬億歲中， 我常諮問是三昧。

八萬那由偈稱讚、 異異偈頌八億兆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬那由偈稱讚、 異異偈頌八億兆，

彼佛以此為他說， 惟論此定之一品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛以此為他說， 惟論此定之一品。

頭、目、手、足、并妻子， 種種珍寶及飲食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭、目、手、足、并妻子， 種種珍寶及飲食，

一切財貨無不捨， 為求如是三昧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切財貨無不捨， 為求如是三昧故。

念昔百億諸如來， 復有恒河沙數佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念昔百億諸如來， 復有恒河沙數佛，

是等皆住耆闍山， 宣說如是勝寂定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等皆住耆闍山， 宣說如是勝寂定。

皆同釋迦一名號， 佛子同字羅睺羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆同釋迦一名號， 佛子同字羅睺羅，

給侍同名為歡喜， 王城同號迦毘羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 給侍同名為歡喜， 王城同號迦毘羅。

最第一雙世知者， 同名目連、舍利弗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最第一雙世知者， 同名目連、舍利弗，

世界同名為娑婆， 彼佛俱出濁惡世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界同名為娑婆， 彼佛俱出濁惡世。

我以諸供奉人尊， 為欲行於菩提行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以諸供奉人尊， 為欲行於菩提行；

諸供養具皆奉上， 為欲誦持此定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸供養具皆奉上， 為欲誦持此定故。

發修勝行得此定， 得斯定行無量種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發修勝行得此定， 得斯定行無量種，

安住一切德行者， 得是三昧則不難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住一切德行者， 得是三昧則不難；

不著諸味離躁擾， 不涉世俗無嫉妬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著諸味離躁擾， 不涉世俗無嫉妬，

安住大悲離瞋恚， 得是三昧則不難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住大悲離瞋恚， 得是三昧則不難；

遠俗不悕於世利， 邪命清淨無煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠俗不悕於世利， 邪命清淨無煩惱，

於戒皎然無所畏， 得是三昧則不難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於戒皎然無所畏， 得是三昧則不難；

勇猛精進常不息， 愛樂閑寂行頭陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進常不息， 愛樂閑寂行頭陀，

安住無我妙法忍， 得是三昧則不難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住無我妙法忍， 得是三昧則不難；

善調伏心無戲論， 安住威儀諸行等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善調伏心無戲論， 安住威儀諸行等，

樂行捨施無慳悋， 得是三昧則不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂行捨施無慳悋， 得是三昧則不難。

如來所有諸相好、 及以十八不共法、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所有諸相好、 及以十八不共法、

力、無畏等得不難， 以能受持此定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力、無畏等得不難， 以能受持此定故。

佛眼所見諸眾生， 假使一時俱成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛眼所見諸眾生， 假使一時俱成佛，

彼佛一一各壽命， 千萬億數難思劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛一一各壽命， 千萬億數難思劫，

彼佛各有無量頭， 猶如大海諸沙數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛各有無量頭， 猶如大海諸沙數，

一頭各有無量舌， 其數亦如大海沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一頭各有無量舌， 其數亦如大海沙，

彼一一舌各稱揚， 持定一偈之功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼一一舌各稱揚， 持定一偈之功德，

說其少分不能盡， 何況書寫及受持？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說其少分不能盡， 何況書寫及受持？

若有順定頭陀德， 天、修羅、鬼所愛護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有順定頭陀德， 天、修羅、鬼所愛護，

為諸王等常順從， 受持難見寂定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸王等常順從， 受持難見寂定故。

彼有無邊無礙辯， 宣說無量百千經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有無邊無礙辯， 宣說無量百千經，

於一切時常不斷， 以持此經聞持藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切時常不斷， 以持此經聞持藏。

若欲得見彌陀佛、 及彼安樂世界等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得見彌陀佛、 及彼安樂世界等，

後大怖畏惡世時， 應當聞持是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後大怖畏惡世時， 應當聞持是三昧。

我今於汝有付囑， 我人中尊自勸汝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今於汝有付囑， 我人中尊自勸汝，

我涅槃後末世時， 應當聞持是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我涅槃後末世時， 應當聞持是三昧。

十方所有一切佛， 過去世中及現在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有一切佛， 過去世中及現在，

彼佛皆學是三昧， 得到無為佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛皆學是三昧， 得到無為佛菩提。

「童子！以是義故，若有菩薩摩訶薩欲於如來真實功德開示、辯說義味名號無有窮盡，一切所說為佛所記，汝今應當讀誦、受持、為他廣說如是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！以是義故，若有菩薩摩訶薩欲於如來真實功德開示、辯說義味名號無有窮盡，一切所說為佛所記，汝今應當讀誦、受持、為他廣說如是三昧。

「童子！何者如來實德名號？若菩薩摩訶薩住阿蘭若樹下空閑，靜默獨坐當如是學，謂如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，積集如來勝妙功德，修諸善根而不壞失，以大忍力得諸相花及隨形好而自莊嚴，可愛色中最為增上。覩者無厭，敬信愛樂，於諸智慧無能奪者，不可壞力化諸眾生，為菩薩之父、為賢聖之王、為向涅槃導師，無邊智慧、無量辯才。梵音清雅，言聲辯暢，相好希奇，有目瞻仰，隨所觀處欲捨不能。得無比身，不為欲染、不為色染，過無色界，遠離諸苦、棄捨諸法。解脫諸界非入相應，斷除諸結盡諸渴愛，渡於四流滿足智慧，安處涅槃住於實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！何者如來實德名號？若菩薩摩訶薩住阿蘭若樹下空閑，靜默獨坐當如是學，謂如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，積集如來勝妙功德，修諸善根而不壞失，以大忍力得諸相花及隨形好而自莊嚴，可愛色中最為增上。覩者無厭，敬信愛樂，於諸智慧無能奪者，不可壞力化諸眾生，為菩薩之父、為賢聖之王、為向涅槃導師，無邊智慧、無量辯才。梵音清雅，言聲辯暢，相好希奇，有目瞻仰，隨所觀處欲捨不能。得無比身，不為欲染、不為色染，過無色界，遠離諸苦、棄捨諸法。解脫諸界非入相應，斷除諸結盡諸渴愛，渡於四流滿足智慧，安處涅槃住於實際。

「童子！此顯如來真實功德，是名菩薩摩訶薩住彼三昧能獲如來真實功德，開說名義無有窮盡，一切所說諸佛所記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！此顯如來真實功德，是名菩薩摩訶薩住彼三昧能獲如來真實功德，開說名義無有窮盡，一切所說諸佛所記。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「於無量數千劫中， 不能說盡如來德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於無量數千劫中， 不能說盡如來德，

久集一切妙善根， 為求如是勝定故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久集一切妙善根， 為求如是勝定故；

莊嚴美女姝妙身， 最上希奇可樂色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴美女姝妙身， 最上希奇可樂色，

我本決施無悔心， 為求如是勝定故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我本決施無悔心， 為求如是勝定故；

捨所重財及僮僕、 摩尼大寶與金銀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨所重財及僮僕、 摩尼大寶與金銀，

以勝上心而施彼， 為求如是三昧故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以勝上心而施彼， 為求如是三昧故；

以摩尼寶珠、瓔珞、 天冠臂印及金繩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以摩尼寶珠、瓔珞、 天冠臂印及金繩，

昔曾奉施諸尊師， 為求如是勝定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔曾奉施諸尊師， 為求如是勝定故。

諸妙香花無量果， 皆是犍陀婆師香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸妙香花無量果， 皆是犍陀婆師香，

我以此花散佛塔， 增上淳至勝妙心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以此花散佛塔， 增上淳至勝妙心。

我以無量諸法施， 歡喜開導諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以無量諸法施， 歡喜開導諸眾生，

於諸名聞及利養， 我初不起如是心： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸名聞及利養， 我初不起如是心：

『我本集於頭陀德。』 獨在樹下默無言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我本集於頭陀德。』 獨在樹下默無言，

無量慈悲愍眾生， 為求無上菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量慈悲愍眾生， 為求無上菩提果。

共住同戒無違諍， 愛語常流潤澤音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共住同戒無違諍， 愛語常流潤澤音，

言詞柔軟人樂聞， 一切見之無厭捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言詞柔軟人樂聞， 一切見之無厭捨。

住於他舍離家慳， 無量億生不嫉妬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於他舍離家慳， 無量億生不嫉妬，

歡喜常自行乞食， 於諸請召皆棄捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜常自行乞食， 於諸請召皆棄捨。

若有多聞能受持， 於此三昧四句偈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有多聞能受持， 於此三昧四句偈，

如是便為供養我， 以勝上心而尊敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是便為供養我， 以勝上心而尊敬。

我昔行於種種施， 長夜於戒而不犯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔行於種種施， 長夜於戒而不犯，

以無量種供養佛， 為求如是寂定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無量種供養佛， 為求如是寂定故。

我於無量世界中， 滿中摩尼而廣施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於無量世界中， 滿中摩尼而廣施，

聞是三昧持一偈， 此福過彼不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是三昧持一偈， 此福過彼不可量。

一切所有種種花， 及諸妙香甚希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所有種種花， 及諸妙香甚希有，

供養一切諸如來， 樂修善根無量劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養一切諸如來， 樂修善根無量劫。

世間所有諸伎樂、 勝妙飲食及寶衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有諸伎樂、 勝妙飲食及寶衣，

無量劫中增上心， 常以供養諸十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫中增上心， 常以供養諸十力。

若人興於菩提願， 當獲無上大法王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人興於菩提願， 當獲無上大法王；

若人於此三昧經， 聞說一偈福過彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於此三昧經， 聞說一偈福過彼。

於恒河中所有沙， 爾所劫數說其利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於恒河中所有沙， 爾所劫數說其利，

敷演彼德不能盡， 以持無量福定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷演彼德不能盡， 以持無量福定故。

「童子！以是義故，菩薩摩訶薩於是三昧應當至心受持、讀誦、為他演說、分別顯示，廣化眾生修是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！以是義故，菩薩摩訶薩於是三昧應當至心受持、讀誦、為他演說、分別顯示，廣化眾生修是三昧。」

爾時，世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說偈言：

「於彼佛所聞如是， 無上勝妙之利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼佛所聞如是， 無上勝妙之利益，

是故我今為汝說， 諸佛所說勝三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今為汝說， 諸佛所說勝三昧。

七億三千萬佛所， 我於過去曾供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七億三千萬佛所， 我於過去曾供養，

彼諸一切如來等， 亦說如是修多羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸一切如來等， 亦說如是修多羅。

由此能入大悲心， 是故顯說此三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此能入大悲心， 是故顯說此三昧，

若有習學多聞者， 得如來智則不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有習學多聞者， 得如來智則不難。

若能於彼末世時， 世間導師滅度後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能於彼末世時， 世間導師滅度後，

有諸毀法惡比丘， 於彼多聞不悕樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸毀法惡比丘， 於彼多聞不悕樂。

雖說戒法而得活， 自於戒法不樂行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說戒法而得活， 自於戒法不樂行；

雖說禪定而得活， 自於禪定不樂行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說禪定而得活， 自於禪定不樂行；

雖說智慧而得活， 自於智慧不樂行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說智慧而得活， 自於智慧不樂行；

雖說解脫而得活， 自於解脫不樂行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說解脫而得活， 自於解脫不樂行；

雖說知見而得活， 自於知見不樂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說知見而得活， 自於知見不樂行。

如人口說：『栴檀香， 於諸香中最為上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人口說：『栴檀香， 於諸香中最為上。』

有人問彼說香者： 『汝所說香自有不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人問彼說香者： 『汝所說香自有不？』

答云：『我實不聞香， 但由說香而得活。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答云：『我實不聞香， 但由說香而得活。』

於佛滅後末惡世， 有不應式諸比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛滅後末惡世， 有不應式諸比丘，

雖說戒法而得活， 不能自行於戒法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說戒法而得活， 不能自行於戒法；

於佛滅後末惡世， 有不應式諸比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛滅後末惡世， 有不應式諸比丘，

雖說定法而得活， 不能自行於定法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說定法而得活， 不能自行於定法；

於佛滅後末惡世， 有不應式諸比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛滅後末惡世， 有不應式諸比丘，

雖說慧法而得活， 不能自行於慧法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說慧法而得活， 不能自行於慧法；

於佛滅後末惡世， 有不應式諸比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛滅後末惡世， 有不應式諸比丘，

雖說解脫而得活， 不能自行解脫法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說解脫而得活， 不能自行解脫法；

於佛滅後末惡世， 有不應式諸比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛滅後末惡世， 有不應式諸比丘，

雖說知見而得活， 不能自行知見法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說知見而得活， 不能自行知見法。

譬如貧賤為他欺， 後時富貴人所敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如貧賤為他欺， 後時富貴人所敬，

人、天、龍、鬼、鳩槃荼， 終不供養無定者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人、天、龍、鬼、鳩槃荼， 終不供養無定者。

若得三昧微妙地， 智者便得廣智藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得三昧微妙地， 智者便得廣智藏，

為彼人天之所敬， 能以上施施眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼人天之所敬， 能以上施施眾生。

我聞如是之利益， 最為勝上佛所演， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞如是之利益， 最為勝上佛所演，

親屬、資財皆悉捨， 為欲聞說是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親屬、資財皆悉捨， 為欲聞說是三昧。」

月光童子心歡喜， 合掌向佛說是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光童子心歡喜， 合掌向佛說是言：

「我於佛仙滅度後， 當護持此佛勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於佛仙滅度後， 當護持此佛勝法。

於自身命能棄捨、 及諸世間種種樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於自身命能棄捨、 及諸世間種種樂，

於後惡世怖畏時， 當護持是勝妙定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後惡世怖畏時， 當護持是勝妙定。

我見世間無量苦， 興大悲心而欲拔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見世間無量苦， 興大悲心而欲拔，

於彼復起大慈心， 而為說此勝三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼復起大慈心， 而為說此勝三昧。」

眾中五百人咸起， 亦願護持是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾中五百人咸起， 亦願護持是三昧。

童子於彼為上首， 亦共持此勝三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子於彼為上首， 亦共持此勝三昧。

爾時，月光童子白佛言：「世尊！所言三昧，何者是也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月光童子白佛言：「世尊！所言三昧，何者是也？」

佛言：「童子！諦聽諦聽，當為汝說。謂：一、能寂滅於心，二、無所起，三、無和合智，四、棄捨重擔，五、得如來智，六、成佛威力，七、治其欲著，八、滅除瞋恚，九、斷離愚癡，十、住心相應，十一、捨不住心，十二、樂欲善法，十三、欲奪有為，十四、安住正信，十五、夜常覺悟，十六、不捨禪定，十七、增已生善，十八、於生不樂，十九、不造諸業，二十、不計內入，二十一、不計外入，二十二、不讚自身，二十三、不毀他人，二十四、不在俗家，二十五、戒行淳熟，二十六、無能輕欺，二十七、有大福德，二十八、自知，二十九、不輕躁，三十、安住威儀，三十一、捨麁惡言，三十二、無怒恚心，三十三、救護於彼，三十四、護善知識，三十五、護持密語，三十六、於諸眾生不起害心，三十七、不惱持戒，三十八、恒柔軟語，三十九、不依三界，四十、於一切智而得順忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！諦聽諦聽，當為汝說。謂：一、能寂滅於心，二、無所起，三、無和合智，四、棄捨重擔，五、得如來智，六、成佛威力，七、治其欲著，八、滅除瞋恚，九、斷離愚癡，十、住心相應，十一、捨不住心，十二、樂欲善法，十三、欲奪有為，十四、安住正信，十五、夜常覺悟，十六、不捨禪定，十七、增已生善，十八、於生不樂，十九、不造諸業，二十、不計內入，二十一、不計外入，二十二、不讚自身，二十三、不毀他人，二十四、不在俗家，二十五、戒行淳熟，二十六、無能輕欺，二十七、有大福德，二十八、自知，二十九、不輕躁，三十、安住威儀，三十一、捨麁惡言，三十二、無怒恚心，三十三、救護於彼，三十四、護善知識，三十五、護持密語，三十六、於諸眾生不起害心，三十七、不惱持戒，三十八、恒柔軟語，三十九、不依三界，四十、於一切智而得順忍。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「我已開於甘露門、 我已說諸法自性、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我已開於甘露門、 我已說諸法自性、

我已示於生死過、 我已開顯涅槃利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已示於生死過、 我已開顯涅槃利，

我已教離惡知識、 常當親近善知識、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已教離惡知識、 常當親近善知識、

離諸憒眾住寂靜、 常修慈心而不絕、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸憒眾住寂靜、 常修慈心而不絕、

於清淨戒常護持、 歡喜樂於頭陀行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於清淨戒常護持、 歡喜樂於頭陀行，

若能常習於捨慧， 得是三昧則不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能常習於捨慧， 得是三昧則不難。

此能得於寂滅地， 終不墮在聲聞地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此能得於寂滅地， 終不墮在聲聞地，

必當證於佛智慧， 剋獲諸佛無量德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必當證於佛智慧， 剋獲諸佛無量德。

見諸眾生有智器， 為說佛慧以示之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生有智器， 為說佛慧以示之，

若能發求無上智， 得是三昧則不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能發求無上智， 得是三昧則不難。

若為食起嫉妬心， 當觀食已無有淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為食起嫉妬心， 當觀食已無有淨，

用功無量乃得成， 若深觀此能得定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用功無量乃得成， 若深觀此能得定。

無物能將此定來， 必由淨戒之所起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無物能將此定來， 必由淨戒之所起，

諸法體性常寂然， 凡夫無智不能會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法體性常寂然， 凡夫無智不能會。

若能心住於寂定， 是人一切常有佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能心住於寂定， 是人一切常有佛，

人尊恒見諸眾生， 常修如是寂滅定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人尊恒見諸眾生， 常修如是寂滅定。

念佛相好及德行， 能使諸根不亂動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛相好及德行， 能使諸根不亂動，

心無迷惑與法合， 得聞得智如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無迷惑與法合， 得聞得智如大海。

智者住於此三昧， 攝念行於經行所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者住於此三昧， 攝念行於經行所，

能見千億諸如來， 亦值無量恒沙佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見千億諸如來， 亦值無量恒沙佛。

若人心有迷惑者， 於佛法中取限量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人心有迷惑者， 於佛法中取限量，

於無量中無有量， 如來諸德不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量中無有量， 如來諸德不思議。

一切世間無與比， 何況而能有過者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間無與比， 何況而能有過者？

諸智諸德皆相應， 於此不疑定成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸智諸德皆相應， 於此不疑定成佛。

得如來身紫金色， 一切端妙為世親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得如來身紫金色， 一切端妙為世親，

緣於如是心安住， 乃名得定之菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣於如是心安住， 乃名得定之菩薩。

此緣佛相是有作， 能除一切有相想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此緣佛相是有作， 能除一切有相想，

然後安住於無相， 乃能達於諸法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後安住於無相， 乃能達於諸法空。

能得安住於法身， 知一切有而無有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得安住於法身， 知一切有而無有，

無有之相修習已， 然後觀佛非色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有之相修習已， 然後觀佛非色身。

我今為汝善說之， 彼彼趣於如是處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為汝善說之， 彼彼趣於如是處，

所謂覺知諸緣事， 無量思量常不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂覺知諸緣事， 無量思量常不斷。

若有能生如是心： 『念佛相好及智慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能生如是心： 『念佛相好及智慧。』

彼人能修如是念， 一心趣向無退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人能修如是念， 一心趣向無退轉，

若行、若坐、若經行， 於諸佛智無疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行、若坐、若經行， 於諸佛智無疑惑。

得無疑已作是願： 『令我得佛三界尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無疑已作是願： 『令我得佛三界尊。』

必當得見諸如來， 入佛法中能選擇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必當得見諸如來， 入佛法中能選擇。

於此三昧而起已， 稽首禮於十方佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此三昧而起已， 稽首禮於十方佛，

身、口及意皆清淨， 讚歎諸佛常不斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身、口及意皆清淨， 讚歎諸佛常不斷，

常修如是念佛相， 日夜恒見諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修如是念佛相， 日夜恒見諸如來。

若遇垂死最重疾， 痛惱逼迫極無聊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若遇垂死最重疾， 痛惱逼迫極無聊，

念佛三昧常不捨， 不令苦切奪此心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛三昧常不捨， 不令苦切奪此心。

彼人自解是法故， 則知一切諸法空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人自解是法故， 則知一切諸法空，

以住如是諸教門， 於菩薩行不厭惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以住如是諸教門， 於菩薩行不厭惡。

得聞如是利益已， 求於如來無等智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞如是利益已， 求於如來無等智，

於後不生追悔心， 最上菩提難得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後不生追悔心， 最上菩提難得故。

我今為汝無量說， 汝於此法若不行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為汝無量說， 汝於此法若不行，

如人雖持良妙藥， 於自身病不能治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人雖持良妙藥， 於自身病不能治。

是故應當知選擇， 所謂求於勝三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應當知選擇， 所謂求於勝三昧，

戒、聞、布施常修習， 得是三昧則不難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒、聞、布施常修習， 得是三昧則不難。」