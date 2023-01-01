佛說超日明三昧經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說超日明三昧經卷下

西晉清信士聶承遠譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉清信士聶承遠譯

離垢目復白佛言：「何謂超日明三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目復白佛言：「何謂超日明三昧？」

佛言：「其明無量不可譬喻過於日光。所以者何？日之光明照現在事，人、物、蠕動、百穀藥木、諸天龍神，皆因日成普得茂活。日不能照二鐵圍間，亦不能照人心之本令開達也。但照有形不照無形。超日明三昧所以勝者何？殊照十方無邊無際，三界五道靡不徹暢。菩薩大乘照于聲聞、緣覺之乘，九十六徑、六十二見邪疑結冥，使心霍然皆發道意，業三乘者各得成就，或得生天或得人身無不普蒙。如忉利天處須彌頂，天帝釋宮紫紺寶殿炳然在上，中四天王下四方域，諸天人民餓鬼厭鬼諸神閱叉。超日明三昧亦復如是，心堅不動如須彌山王，化五道天王帝釋，化生老病死踰四天王，療諸不孝婬怒癡垢使發道意，釋小乘志大乘，發意受決得忍受決未發意受決，行六度無極，悉無妄想不覺受決。超日明三昧甚深甚深！不可稱量無有崖底。譬如虛空，假使有人欲量虛空，升合斗斛多少之限，空尚可量盡知其斛數，超日明定慧不可量也。譬如人度空，十里百里千里萬里億里億萬里，無央數億百那術里，空尚可盡究其邊際，超日明定慧殊於彼，無數億億倍而復倍無能限量，造譬喻者所比道明，無遠無近無廣無狹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其明無量不可譬喻過於日光。所以者何？日之光明照現在事，人、物、蠕動、百穀藥木、諸天龍神，皆因日成普得茂活。日不能照二鐵圍間，亦不能照人心之本令開達也。但照有形不照無形。超日明三昧所以勝者何？殊照十方無邊無際，三界五道靡不徹暢。菩薩大乘照于聲聞、緣覺之乘，九十六徑、六十二見邪疑結冥，使心霍然皆發道意，業三乘者各得成就，或得生天或得人身無不普蒙。如忉利天處須彌頂，天帝釋宮紫紺寶殿炳然在上，中四天王下四方域，諸天人民餓鬼厭鬼諸神閱叉。超日明三昧亦復如是，心堅不動如須彌山王，化五道天王帝釋，化生老病死踰四天王，療諸不孝婬怒癡垢使發道意，釋小乘志大乘，發意受決得忍受決未發意受決，行六度無極，悉無妄想不覺受決。超日明三昧甚深甚深！不可稱量無有崖底。譬如虛空，假使有人欲量虛空，升合斗斛多少之限，空尚可量盡知其斛數，超日明定慧不可量也。譬如人度空，十里百里千里萬里億里億萬里，無央數億百那術里，空尚可盡究其邊際，超日明定慧殊於彼，無數億億倍而復倍無能限量，造譬喻者所比道明，無遠無近無廣無狹。」

離垢目問世尊曰：「大聖嗟歎，當言極廣甚大長遠，何謂無遠無近無廣無狹？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目問世尊曰：「大聖嗟歎，當言極廣甚大長遠，何謂無遠無近無廣無狹？」

佛言：「有狹之故因日有廣，有近之故因日言遠，無遠無近無廣無狹，無可比方。假喻譬之，欲使人解無有邊際，如空無際超出其外，微塵無色開入其裏；無復計挍，引喻了義。至大道慧，無有譬也，過諸聲聞緣覺菩薩，乃至無上正真之道，為上為尊為無疇匹為無等倫，自然之法無有作者亦無不造，無來無去虛無自然。曉了一切本無，曉了一切本末，已了諸本，亦無所倚亦無所不倚，自然之慧皆別了之。三界自然，三界自然人物自然，人物自然生死自然，生死自然本無自然，本無自然佛道自然，解分別斯一切自然，乃能逮得超日明定，普濟三世至無極慧，是為超日明三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有狹之故因日有廣，有近之故因日言遠，無遠無近無廣無狹，無可比方。假喻譬之，欲使人解無有邊際，如空無際超出其外，微塵無色開入其裏；無復計挍，引喻了義。至大道慧，無有譬也，過諸聲聞緣覺菩薩，乃至無上正真之道，為上為尊為無疇匹為無等倫，自然之法無有作者亦無不造，無來無去虛無自然。曉了一切本無，曉了一切本末，已了諸本，亦無所倚亦無所不倚，自然之慧皆別了之。三界自然，三界自然人物自然，人物自然生死自然，生死自然本無自然，本無自然佛道自然，解分別斯一切自然，乃能逮得超日明定，普濟三世至無極慧，是為超日明三昧。」

於是有長者女名曰慧施，與五百女人俱來詣佛所前，稽首足下却坐一面，聞佛說斯超日明定，喜踊無量，前白佛言：「我今女身，願發無上正真道意，欲轉女像疾成正覺度脫十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是有長者女名曰慧施，與五百女人俱來詣佛所前，稽首足下却坐一面，聞佛說斯超日明定，喜踊無量，前白佛言：「我今女身，願發無上正真道意，欲轉女像疾成正覺度脫十方。」

有一比丘名曰上度，謂慧施曰：「不可女身得成佛道也。所以者何？女有三事隔、五事礙。何謂三？少制父母；出嫁制夫，不得自由；長大難子；是為三。何謂五礙？一曰、女人不得作帝釋。所以者何？勇猛少欲乃得為男，雜惡多態故為女人，不得作天帝釋。二曰、不得作梵天。所以者何？奉清淨行無有垢穢，修四等心，若遵四禪乃昇梵天；婬恣無節故為女人，不得作梵天。三曰、不得作魔天。所以者何？十善具足尊敬三寶，孝事二親謙順長老，乃得魔天；輕慢不順毀疾正教故為女人，不得作魔天。四曰、不得作轉輪聖王。所以者何？行菩薩道慈愍群萌，奉養三尊先聖師父，乃得轉輪王主四天下，教化人民普行十善，遵崇道德為法王教；匿態有八十四，無有清淨行故為女人，不得作聖帝。五曰、女人不得作佛。所以者何？行菩薩心愍念一切，大慈大悲被大乘鎧，消五陰化六衰，廣六度，了深慧，行空無相願，越三脫門，解無我人無壽無命，曉了本無不起法忍，分別一切如幻如化、如夢如影芭蕉聚沫，野馬電㷿水中之月，五處本無無三趣想，乃得成佛。而著色欲淖情匿態，身口意異故為女人，不得作佛。得此五事者皆有本末。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘名曰上度，謂慧施曰：「不可女身得成佛道也。所以者何？女有三事隔、五事礙。何謂三？少制父母；出嫁制夫，不得自由；長大難子；是為三。何謂五礙？一曰、女人不得作帝釋。所以者何？勇猛少欲乃得為男，雜惡多態故為女人，不得作天帝釋。二曰、不得作梵天。所以者何？奉清淨行無有垢穢，修四等心，若遵四禪乃昇梵天；婬恣無節故為女人，不得作梵天。三曰、不得作魔天。所以者何？十善具足尊敬三寶，孝事二親謙順長老，乃得魔天；輕慢不順毀疾正教故為女人，不得作魔天。四曰、不得作轉輪聖王。所以者何？行菩薩道慈愍群萌，奉養三尊先聖師父，乃得轉輪王主四天下，教化人民普行十善，遵崇道德為法王教；匿態有八十四，無有清淨行故為女人，不得作聖帝。五曰、女人不得作佛。所以者何？行菩薩心愍念一切，大慈大悲被大乘鎧，消五陰化六衰，廣六度，了深慧，行空無相願，越三脫門，解無我人無壽無命，曉了本無不起法忍，分別一切如幻如化、如夢如影芭蕉聚沫，野馬電㷿水中之月，五處本無無三趣想，乃得成佛。而著色欲淖情匿態，身口意異故為女人，不得作佛。得此五事者皆有本末。」

時，慧施女報上度曰：「各殖諸本用獲果實，本有男女及報應耶？本有五處釋梵魔王轉輪聖帝、大道小道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，慧施女報上度曰：「各殖諸本用獲果實，本有男女及報應耶？本有五處釋梵魔王轉輪聖帝、大道小道乎？」

上度答曰：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上度答曰：「無也。」

慧施問曰：「設使本無，何因而有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧施問曰：「設使本無，何因而有？」

答曰：「因行而成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「因行而成。」

慧施報曰：「譬如畫師治壁板素，和合彩具，因摸作像分賦彩色，從意則成。五道如是！本無處所隨行而成。譬如幻師化作日月、帝釋、梵天、轉輪聖王、天龍鬼神、人民禽獸，隨意則現，恍惚之間則不知處。生死如是！本無所有，從心所行，各自得之。至於本無，無幻無化、無合無散亦無處所，乃成佛耳！所以者何？五戒為人，十善生天，慳墮餓鬼，抵突畜生，惡墮地獄；行四等心，不解空行，生于梵天；倚空求度，散心著空，生無想天；六度無極之想不離三界，畏苦厭身，惡生死難志存泥洹，故墮羅漢；發菩薩意欲度一切，不解本無著佛身相，欲疾得佛，不得善師、不了善權，便中道止得緣覺道。斯之所行、有合有散，則不得成無上正真道也。一切無相，何有男女？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧施報曰：「譬如畫師治壁板素，和合彩具，因摸作像分賦彩色，從意則成。五道如是！本無處所隨行而成。譬如幻師化作日月、帝釋、梵天、轉輪聖王、天龍鬼神、人民禽獸，隨意則現，恍惚之間則不知處。生死如是！本無所有，從心所行，各自得之。至於本無，無幻無化、無合無散亦無處所，乃成佛耳！所以者何？五戒為人，十善生天，慳墮餓鬼，抵突畜生，惡墮地獄；行四等心，不解空行，生于梵天；倚空求度，散心著空，生無想天；六度無極之想不離三界，畏苦厭身，惡生死難志存泥洹，故墮羅漢；發菩薩意欲度一切，不解本無著佛身相，欲疾得佛，不得善師、不了善權，便中道止得緣覺道。斯之所行、有合有散，則不得成無上正真道也。一切無相，何有男女？」

上度又問：「以何等行而成正覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上度又問：「以何等行而成正覺？」

慧施報曰：「不生色行、不觀不空行、不滅色行、不捨執行亦無造行。不生識行、不觀不空行、不滅識行，不色生行、不識生行，亦無歸行無來無去，永無處所無所住行。不倚三界，不捨五陰不受五陰，不捨俗行不想道行，是為道行得至正覺。不倚四等，不想六度無極之行，不於三脫有所倚行，達空無相無願之法，乃為菩薩應順法行不違正覺平等之行。如是上度！行斯法者，寧有方面處所三界男女乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧施報曰：「不生色行、不觀不空行、不滅色行、不捨執行亦無造行。不生識行、不觀不空行、不滅識行，不色生行、不識生行，亦無歸行無來無去，永無處所無所住行。不倚三界，不捨五陰不受五陰，不捨俗行不想道行，是為道行得至正覺。不倚四等，不想六度無極之行，不於三脫有所倚行，達空無相無願之法，乃為菩薩應順法行不違正覺平等之行。如是上度！行斯法者，寧有方面處所三界男女乎？」

答曰：「無也，尚無造者何所成立？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無也，尚無造者何所成立？」

「以是之故，吾取佛者有何難也？取無所取成無所成、覺無所覺無取無捨，乃號為佛。亦無名號，假為字耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是之故，吾取佛者有何難也？取無所取成無所成、覺無所覺無取無捨，乃號為佛。亦無名號，假為字耳！」

佛言：「善哉善哉！慧施！誠如所云。一切無處隨行而成，不合不散不興不衰，無見無聞、無念無知、無言無說，乃成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！慧施！誠如所云。一切無處隨行而成，不合不散不興不衰，無見無聞、無念無知、無言無說，乃成正覺。」

於是慧施則轉女像化成男子，踊在空中，從上來下稽首佛足，得不起法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是慧施則轉女像化成男子，踊在空中，從上來下稽首佛足，得不起法忍。

時，五百女忻然踊躍，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，五百女忻然踊躍，以偈頌曰：

「本每自觀察， 謂男有常種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本每自觀察， 謂男有常種；

強弱各有品， 女固不得移。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 強弱各有品， 女固不得移。

今日蒙佛恩， 乃知無堅固； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日蒙佛恩， 乃知無堅固；

五道如幻化， 隨行而各成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五道如幻化， 隨行而各成。

三界為心迷， 不了本無諦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界為心迷， 不了本無諦；

自計有吾我， 縛著墮污泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自計有吾我， 縛著墮污泥。

譬如捕魚工， 以鈎釣取魚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如捕魚工， 以鈎釣取魚；

非是己所有， 自謂我應獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是己所有， 自謂我應獲。

三界如寄居， 四大非我所； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界如寄居， 四大非我所；

解諸法如夢， 則無有取捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解諸法如夢， 則無有取捨。

惟佛見加哀， 恩慈垂覆蓋； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟佛見加哀， 恩慈垂覆蓋；

令轉女人身， 值超日明定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令轉女人身， 值超日明定。

得佛成國土， 教化諸天人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛成國土， 教化諸天人；

眾生皆度脫， 疾獲無上真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生皆度脫， 疾獲無上真。」

佛告五百女：「當如所願疾獲爾志。」諸女欣然即成男子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告五百女：「當如所願疾獲爾志。」諸女欣然即成男子。

於是佛授慧施及五百女決：「却後十劫皆當為佛，名曰慧見如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛世尊。世界曰除冥，劫曰光明。佛住百億萬歲說法，恒沙菩薩得不起法忍，一生補處亦復如是，諸阿羅漢不可稱計。爾時，人民被服飲食，當如第二忉利天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛授慧施及五百女決：「却後十劫皆當為佛，名曰慧見如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛世尊。世界曰除冥，劫曰光明。佛住百億萬歲說法，恒沙菩薩得不起法忍，一生補處亦復如是，諸阿羅漢不可稱計。爾時，人民被服飲食，當如第二忉利天上。」

時，諸眾會聞佛授決，滿百千人發無上正真道意，無數菩薩得不起法忍，八萬比丘漏盡意解，十萬天人遠塵離垢諸法法眼生。地即大動，空中散花其墮如雨，箜篌樂器不鼓自鳴，億百諸天於空中皆歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸眾會聞佛授決，滿百千人發無上正真道意，無數菩薩得不起法忍，八萬比丘漏盡意解，十萬天人遠塵離垢諸法法眼生。地即大動，空中散花其墮如雨，箜篌樂器不鼓自鳴，億百諸天於空中皆歎頌曰：

「甚哉深法！ 難值難聞。 幸哉吾等！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚哉深法！ 難值難聞。 幸哉吾等！

宿有餘福， 今乃值聞， 何其快哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿有餘福， 今乃值聞， 何其快哉！」

佛復告慧施：「人在世間生死之縛，但用不解深法計吾我人，猶如猩猩誘誑以酒，知不能釋為人所獲。世人若茲，綢繆五陰六衰之患，恒計吾我，不知苦空無我非身，犯則有殃不自抑制，而為三毒五蓋所縛，不得解脫返真諦道。如木生火不覺自燒，不了空行計吾我人，亦復如是，自誤墮冥入三惡道。譬如劇賊劫抄寇害，自謂健快。俗人著色痛想行識，沒溺垢穢罪蔽陰蓋，不解大法殊妙深義，有癡恩愛則生為人。十二結縛六十二見，疑網塵羅迷惑諸邪九十六徑。研精諸法分別空無，如幻如化如夢芭蕉、野馬水月呼聲之響，不計吾我。知色自然痛想自然，痛想自然行識自然，行識自然四大自然，四大自然三界自然，三界自然泥洹自然，泥洹自然，乃能逮得無所從生法忍，不在生死不處滅度，則應大乘深妙之慧。譬如有人體得重疾欲自療治，當服順藥反飲毒藥，謂攻身病害腹傷藏，不即更服除毒之散，尋能殺人悔無所及。學道之士亦復如是！本發道意為菩薩行，奉四等心慈悲喜護，遵行六度而皆有想有所希望，便墮聲聞緣覺之乘；假使適成不樂因出，得至大乘躊躇不了，便住中者即墮小乘。譬如庶人之食，如是轉輪聖王食之為毒藥也。譬如甘露上味具藥，多所療治眾人之病。菩薩如是！以大乘法，多所療治於一切人生老病死婬怒癡厄眾想之患也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告慧施：「人在世間生死之縛，但用不解深法計吾我人，猶如猩猩誘誑以酒，知不能釋為人所獲。世人若茲，綢繆五陰六衰之患，恒計吾我，不知苦空無我非身，犯則有殃不自抑制，而為三毒五蓋所縛，不得解脫返真諦道。如木生火不覺自燒，不了空行計吾我人，亦復如是，自誤墮冥入三惡道。譬如劇賊劫抄寇害，自謂健快。俗人著色痛想行識，沒溺垢穢罪蔽陰蓋，不解大法殊妙深義，有癡恩愛則生為人。十二結縛六十二見，疑網塵羅迷惑諸邪九十六徑。研精諸法分別空無，如幻如化如夢芭蕉、野馬水月呼聲之響，不計吾我。知色自然痛想自然，痛想自然行識自然，行識自然四大自然，四大自然三界自然，三界自然泥洹自然，泥洹自然，乃能逮得無所從生法忍，不在生死不處滅度，則應大乘深妙之慧。譬如有人體得重疾欲自療治，當服順藥反飲毒藥，謂攻身病害腹傷藏，不即更服除毒之散，尋能殺人悔無所及。學道之士亦復如是！本發道意為菩薩行，奉四等心慈悲喜護，遵行六度而皆有想有所希望，便墮聲聞緣覺之乘；假使適成不樂因出，得至大乘躊躇不了，便住中者即墮小乘。譬如庶人之食，如是轉輪聖王食之為毒藥也。譬如甘露上味具藥，多所療治眾人之病。菩薩如是！以大乘法，多所療治於一切人生老病死婬怒癡厄眾想之患也。」

佛說是時，千天人發無上正真道意，五百天子得不起法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，千天人發無上正真道意，五百天子得不起法忍。

於是有菩薩名曰慧英。問文殊師利：「何謂菩薩博聞多知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是有菩薩名曰慧英。問文殊師利：「何謂菩薩博聞多知？」

文殊師利答曰：「從無央數恒沙等劫，積累功德不以為厭，聞四等心亦不厭足，修四恩法亦不厭足，行六度無極亦不厭足，空無相無願亦不厭足，大慈大悲亦不厭足，進五神通亦不厭足，教化眾生亦不厭足，為大乘教亦不厭足，現聲聞緣覺普化一切亦不厭足，示現泥洹住泥洹中還生死界亦不厭足，不去不來無所不至，譬如虛空無所不至，不出不入無所不達無所不遍，是者名曰博聞多知。不以過去為計數，不以當來有限礙，不以現在有處所。無去來今三世之限，於三塗等無三界想無泥洹念，無道無俗不附不捨，是者乃謂博聞多知。於所聞者亦無所聞，於所見者亦無所見，於所言亦無所言，於所度亦無所度，是者乃謂博聞多智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答曰：「從無央數恒沙等劫，積累功德不以為厭，聞四等心亦不厭足，修四恩法亦不厭足，行六度無極亦不厭足，空無相無願亦不厭足，大慈大悲亦不厭足，進五神通亦不厭足，教化眾生亦不厭足，為大乘教亦不厭足，現聲聞緣覺普化一切亦不厭足，示現泥洹住泥洹中還生死界亦不厭足，不去不來無所不至，譬如虛空無所不至，不出不入無所不達無所不遍，是者名曰博聞多知。不以過去為計數，不以當來有限礙，不以現在有處所。無去來今三世之限，於三塗等無三界想無泥洹念，無道無俗不附不捨，是者乃謂博聞多知。於所聞者亦無所聞，於所見者亦無所見，於所言亦無所言，於所度亦無所度，是者乃謂博聞多智。」

慧英又問：「何謂行者？何謂成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧英又問：「何謂行者？何謂成就？」

答曰：「發菩薩意行四等心，大慈大悲無極之慧，布施攝人，戒忍精進一心智慧以救眾生，行稍漸進，是謂行者；行過於空無相無願之法，不見吾我不見三世，不見泥洹及與生死，是謂成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「發菩薩意行四等心，大慈大悲無極之慧，布施攝人，戒忍精進一心智慧以救眾生，行稍漸進，是謂行者；行過於空無相無願之法，不見吾我不見三世，不見泥洹及與生死，是謂成就。」

大英菩薩又問佛言：「人生從何所來？去至何所？老病死何所從來？去至何所？色痛想行識從何所來？去至何所？地水火風空，眼耳鼻口身心從何所來？去至何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大英菩薩又問佛言：「人生從何所來？去至何所？老病死何所從來？去至何所？色痛想行識從何所來？去至何所？地水火風空，眼耳鼻口身心從何所來？去至何所？」

佛言：「皆無所從來去亦無所至，緣合則有緣離則滅，如幻如化如畫如鼓、如雨如電皆從因緣。有緣有生無緣無對，生死如是，等無有異也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「皆無所從來去亦無所至，緣合則有緣離則滅，如幻如化如畫如鼓、如雨如電皆從因緣。有緣有生無緣無對，生死如是，等無有異也。」

大英又問：「何謂無所從來無所從去因緣合成？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大英又問：「何謂無所從來無所從去因緣合成？」

佛言：「作人行者則得為人，作天行者則得為天，作地獄行則入地獄，作畜生行則受畜生，作餓鬼行則為餓鬼。無五行則無五道，無五道則無出入，名曰人本。無有三界：欲界色界無色界，無心意識故無三界，名之人本。未有人物有色無見。何謂有色無見？地色水色火色風色，定者謂地，清者謂水，明者謂火，攝者謂風。天地未然未有三界，是四色者而常自然，無有作者自然動起，唯道能名及至補處能名。斯者無像之色亦曰心色。阿惟越致見心心色，阿惟顏見四色心，如來見未有四色心之本也。於三界中而不然者是為心色，名心本，故曰非不然。於菩薩法故曰為然。無心色志三界自然，自然如空乃名曰道。於是諸法無合無散。所以者何？假使合者則人本也，假使散者則生死也。見生死病、泥洹之樂，則名聲聞。處在中間無益一切，名曰緣覺。無合無散不處泥洹不惡生死，乃名之曰法身。法身無形普入一切，亦無所入無所不入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「作人行者則得為人，作天行者則得為天，作地獄行則入地獄，作畜生行則受畜生，作餓鬼行則為餓鬼。無五行則無五道，無五道則無出入，名曰人本。無有三界：欲界色界無色界，無心意識故無三界，名之人本。未有人物有色無見。何謂有色無見？地色水色火色風色，定者謂地，清者謂水，明者謂火，攝者謂風。天地未然未有三界，是四色者而常自然，無有作者自然動起，唯道能名及至補處能名。斯者無像之色亦曰心色。阿惟越致見心心色，阿惟顏見四色心，如來見未有四色心之本也。於三界中而不然者是為心色，名心本，故曰非不然。於菩薩法故曰為然。無心色志三界自然，自然如空乃名曰道。於是諸法無合無散。所以者何？假使合者則人本也，假使散者則生死也。見生死病、泥洹之樂，則名聲聞。處在中間無益一切，名曰緣覺。無合無散不處泥洹不惡生死，乃名之曰法身。法身無形普入一切，亦無所入無所不入。」

說是經時，五千天人得無所從生法忍，無央數人皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經時，五千天人得無所從生法忍，無央數人皆發無上正真道意。

於是阿難問世尊曰：「欲發道意為菩薩者，當以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是阿難問世尊曰：「欲發道意為菩薩者，當以何為本？」

佛言：「精進不懈分別空慧，欲度一切，不見吾我及與壽命，是則為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「精進不懈分別空慧，欲度一切，不見吾我及與壽命，是則為本。」

又問曰：「寧有遲疾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「寧有遲疾？」

佛言：「亦有亦無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「亦有亦無。」

又問：「何謂為有？何謂為無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂為有？何謂為無？」

佛言：「有者從精進而不懈怠，積殖功德，布施戒忍精進一心智慧善權方便，慈悲喜護四恩空行，得無上正真之道，不從懈怠得，斯謂有也。無者，道無處所無形無名，譬如虛空，不從造作而可獲也。無所造作無心意識，無內無外亦無中間，無取無捨乃應入道，斯謂無也。所以者何？乃往歷劫其數難計會，有轉輪王名曰自在。王有千子勇猛傑異，國土七寶主四天下，治以正法不加刑罰。爾時有佛，號曰寶妙如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛世尊。時，佛說法，初語亦善、中語亦善、竟語亦善。分別其義微妙具足，淨修梵行演法弘普。時，會菩薩無數億眾，聲聞緣覺不可稱限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有者從精進而不懈怠，積殖功德，布施戒忍精進一心智慧善權方便，慈悲喜護四恩空行，得無上正真之道，不從懈怠得，斯謂有也。無者，道無處所無形無名，譬如虛空，不從造作而可獲也。無所造作無心意識，無內無外亦無中間，無取無捨乃應入道，斯謂無也。所以者何？乃往歷劫其數難計會，有轉輪王名曰自在。王有千子勇猛傑異，國土七寶主四天下，治以正法不加刑罰。爾時有佛，號曰寶妙如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛世尊。時，佛說法，初語亦善、中語亦善、竟語亦善。分別其義微妙具足，淨修梵行演法弘普。時，會菩薩無數億眾，聲聞緣覺不可稱限。

「時，轉輪王供養侍佛積有年歲，千子寶臣大眾翼從，俱詣佛所，稽首足下却一面坐，佛為廣說菩薩之行，多所安隱多所救護，於一切人為第一尊。王及諸子寶臣翼從之眾，皆發無上正真道意，夙夜精進不敢倦息，供養如來一切所安。於是千子悉於佛前自試功德，各各探策誰前作佛，得上策者餘降不如次第作佛，懈怠薄德最當在後。尋如所言各各探策。有一太子最後得策，窮久下第乃得作佛。則時愁慼不能自勝，便自投身如大山崩，吾身云何最後作佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，轉輪王供養侍佛積有年歲，千子寶臣大眾翼從，俱詣佛所，稽首足下却一面坐，佛為廣說菩薩之行，多所安隱多所救護，於一切人為第一尊。王及諸子寶臣翼從之眾，皆發無上正真道意，夙夜精進不敢倦息，供養如來一切所安。於是千子悉於佛前自試功德，各各探策誰前作佛，得上策者餘降不如次第作佛，懈怠薄德最當在後。尋如所言各各探策。有一太子最後得策，窮久下第乃得作佛。則時愁慼不能自勝，便自投身如大山崩，吾身云何最後作佛？

「佛告之曰：『勿得憂慼，道無有限亦無遠近，能分別解空無之慧便在前耳！』於時，太子聞佛所說即時踊躍，即發無上正真道意，得不起法忍，行大慈悲，解一切法如幻影響、如野馬、如夢芭蕉水中之月，千人之中第四得佛，號曰釋迦文如來、至真、等正覺。其餘諸子次第得佛。最後當得作佛者名曰樓由。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告之曰：『勿得憂慼，道無有限亦無遠近，能分別解空無之慧便在前耳！』於時，太子聞佛所說即時踊躍，即發無上正真道意，得不起法忍，行大慈悲，解一切法如幻影響、如野馬、如夢芭蕉水中之月，千人之中第四得佛，號曰釋迦文如來、至真、等正覺。其餘諸子次第得佛。最後當得作佛者名曰樓由。」

佛語阿難：「欲知爾時轉輪聖王者，定光如來是也。失策太子，便解空無精進不懈，先得佛者則吾身是也。其餘諸子，賢劫中千佛興者是也。當知斯義，道無遠近，解空別妙知自然法乃得佛疾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「欲知爾時轉輪聖王者，定光如來是也。失策太子，便解空無精進不懈，先得佛者則吾身是也。其餘諸子，賢劫中千佛興者是也。當知斯義，道無遠近，解空別妙知自然法乃得佛疾。」

爾時，諸會莫不欣然，普發道意為菩薩行，五千菩薩逮得法忍，萬人得柔順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸會莫不欣然，普發道意為菩薩行，五千菩薩逮得法忍，萬人得柔順法忍。

於是日天王與無央數百千天人，來詣佛所稽首足下却住一面，前白佛言：「以何等行，為日天王行照四天下？何緣為月，照夜除冥？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是日天王與無央數百千天人，來詣佛所稽首足下却住一面，前白佛言：「以何等行，為日天王行照四天下？何緣為月，照夜除冥？」

佛告日王：「有四事法得為日王。何謂為四？常憙布施，修身慎行奉戒不犯，又志然燈於佛寺廟，若於父母沙門道人殖光明德；是為四。」佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告日王：「有四事法得為日王。何謂為四？常憙布施，修身慎行奉戒不犯，又志然燈於佛寺廟，若於父母沙門道人殖光明德；是為四。」佛時頌曰：

「常樂興布施， 奉戒不犯禁； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常樂興布施， 奉戒不犯禁；

然燈於佛寺， 若於父母前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然燈於佛寺， 若於父母前。

好憙佛正典， 不誹謗經法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好憙佛正典， 不誹謗經法；

敬沙門道士， 因斯得為日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬沙門道士， 因斯得為日。

身出千光明， 普照四天下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身出千光明， 普照四天下；

諸窈冥之處， 莫不蒙暉曜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸窈冥之處， 莫不蒙暉曜。」

佛告日王：「又有十事，為日天王。何謂十？身不殺、盜、婬，口不兩舌、惡罵、妄言、綺語，意不恚、嫉、癡；是為十。」佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告日王：「又有十事，為日天王。何謂十？身不殺、盜、婬，口不兩舌、惡罵、妄言、綺語，意不恚、嫉、癡；是為十。」佛時頌曰：

「恭己自攝護， 而不殺盜婬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恭己自攝護， 而不殺盜婬；

不兩舌惡口， 妄言及綺語； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不兩舌惡口， 妄言及綺語；

心不懷嫉妬， 無瞋恚諸毒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不懷嫉妬， 無瞋恚諸毒；

離六十二見， 日光照四方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離六十二見， 日光照四方。」

佛告日王：「又有四事，得為月王。何謂為四？布施貧匱，奉持五戒，遵敬三寶，冥設錠光君父師寺；是為四。」佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告日王：「又有四事，得為月王。何謂為四？布施貧匱，奉持五戒，遵敬三寶，冥設錠光君父師寺；是為四。」佛時頌曰：

「布施諸貧匱， 常奉持五戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施諸貧匱， 常奉持五戒；

然燈於佛寺， 恭敬侍三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然燈於佛寺， 恭敬侍三寶。

心存念諸善， 蠲却世眾惡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心存念諸善， 蠲却世眾惡；

自護身口意， 得月光照冥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自護身口意， 得月光照冥。」

於時日王白佛言：「唯願大聖，枉屈尊神到宮小食，令諸導御虛空神天皆蒙大恩，聞深妙法悉發道意所度無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時日王白佛言：「唯願大聖，枉屈尊神到宮小食，令諸導御虛空神天皆蒙大恩，聞深妙法悉發道意所度無量。」

時，佛默然已受其請。日王見佛已許就請，繞佛三匝忽然還宮，辦百種食若干甘美，床榻坐具挍飾鮮潔，為佛敷座高四千里。於是日王立於宮殿，遙重請佛傾側竦息，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，佛默然已受其請。日王見佛已許就請，繞佛三匝忽然還宮，辦百種食若干甘美，床榻坐具挍飾鮮潔，為佛敷座高四千里。於是日王立於宮殿，遙重請佛傾側竦息，以偈讚曰：

「布施於一切， 所有無所悋； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施於一切， 所有無所悋；

亦不望相報， 得佛度十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不望相報， 得佛度十方。

智慧如虛空， 所化無罣礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧如虛空， 所化無罣礙；

一切皆蒙恩， 時到惟屈尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆蒙恩， 時到惟屈尊。

慈心加眾生， 未曾有危害； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心加眾生， 未曾有危害；

悲哀未度者， 施誨以法寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲哀未度者， 施誨以法寶。

威神照群黎， 救脫貧匱者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威神照群黎， 救脫貧匱者；

惠以七大財， 時到唯屈尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠以七大財， 時到唯屈尊。

覩眾生迷惑， 五道之勤苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩眾生迷惑， 五道之勤苦；

常以加大恩， 慰勉諸恐懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以加大恩， 慰勉諸恐懼。

開化以法教， 示導諸不及； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化以法教， 示導諸不及；

種至空無慧， 時到惟屈尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種至空無慧， 時到惟屈尊。

其光踰日月， 威德超須彌； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光踰日月， 威德超須彌；

智慧越虛空， 雙比不可喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧越虛空， 雙比不可喻。

日月照眾冥， 但能成萬物； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月照眾冥， 但能成萬物；

佛照五道人， 悉令獲五眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛照五道人， 悉令獲五眼。

虛空尚可度， 海水知幾渧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空尚可度， 海水知幾渧；

須彌十方地， 亦可知斤兩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌十方地， 亦可知斤兩。

如來智慧聖， 功祚弘巍巍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智慧聖， 功祚弘巍巍；

無限普超彼， 時到惟屈尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無限普超彼， 時到惟屈尊。」

爾時世尊告大眾會：「時到悉嚴，就日王請。」則皆受教。佛與大眾踊在虛空，至日王宮坐師子之床。眾會坐畢，王后太子諸天眷屬稽首于地，即以至心供養世尊，手自斟酌百種之鐥，飯訖澡畢更取卑床，自坐佛前恭肅聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大眾會：「時到悉嚴，就日王請。」則皆受教。佛與大眾踊在虛空，至日王宮坐師子之床。眾會坐畢，王后太子諸天眷屬稽首于地，即以至心供養世尊，手自斟酌百種之鐥，飯訖澡畢更取卑床，自坐佛前恭肅聽法。

佛告日王：「一切三界所受形貌皆從心意，心意無形而有所造隨行立身，豪貴貧賤皆歸無常，如泡起頃尋復壞滅，一切世間所有如是！當信道德正真可怙，餘不可恃，棄捐眾行奉行法行。何謂法行？無生之行除諸所生，真諦之行所存殊勝，入道之行無所忘失，布施之行無所悋冀，持戒之行普得諸願，忍辱之行不亂眾人，精進之行未曾動轉，一心之行意行常達，智慧之行以聖眼覩，慈心之行忍一切苦，悲心之行等意眾生，憙心之行以法開化，護心之行安慰一切，神通之行六通以達，惟空之行無恚害心，消滅之行度諸群黎，四恩之行合聚救人，博聞之行從受成道，不起之行而觀自然，道品之行不獲有為，本無之行無罪福報，緣起之行了知無明明不可盡，眾勞之行解人物自然，諸法之行了空見慧得平等覺，伏魔之行無能傾動，三界之場雖處不墮，師子之行善勝無畏，力無懼行所向無畏；三達之行無有罣礙，一心覺場大智普具，教一切行無所不周；化六十二見行濟眾羅網，九十六徑誨入一道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告日王：「一切三界所受形貌皆從心意，心意無形而有所造隨行立身，豪貴貧賤皆歸無常，如泡起頃尋復壞滅，一切世間所有如是！當信道德正真可怙，餘不可恃，棄捐眾行奉行法行。何謂法行？無生之行除諸所生，真諦之行所存殊勝，入道之行無所忘失，布施之行無所悋冀，持戒之行普得諸願，忍辱之行不亂眾人，精進之行未曾動轉，一心之行意行常達，智慧之行以聖眼覩，慈心之行忍一切苦，悲心之行等意眾生，憙心之行以法開化，護心之行安慰一切，神通之行六通以達，惟空之行無恚害心，消滅之行度諸群黎，四恩之行合聚救人，博聞之行從受成道，不起之行而觀自然，道品之行不獲有為，本無之行無罪福報，緣起之行了知無明明不可盡，眾勞之行解人物自然，諸法之行了空見慧得平等覺，伏魔之行無能傾動，三界之場雖處不墮，師子之行善勝無畏，力無懼行所向無畏；三達之行無有罣礙，一心覺場大智普具，教一切行無所不周；化六十二見行濟眾羅網，九十六徑誨入一道。

「如是日王！菩薩以應斯行則順道行，已順道行則應大慈，已順大慈則應大悲，已順大悲則應大鎧，已順大鎧則師子吼，已師子吼則應化幻，已順化幻則入五道，已順五道則隨時入，已隨時入無所不變，已在所變無去無來。度無所度淨無所淨，明無所明覺無所覺，乃為正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是日王！菩薩以應斯行則順道行，已順道行則應大慈，已順大慈則應大悲，已順大悲則應大鎧，已順大鎧則師子吼，已師子吼則應化幻，已順化幻則入五道，已順五道則隨時入，已隨時入無所不變，已在所變無去無來。度無所度淨無所淨，明無所明覺無所覺，乃為正覺。」

佛告日王：「欲達去來今現在事，十方諸佛法身平等，常當信樂分別此義；欲知生死十二因緣所從興發三趣之患、五蓋之覆，當解此義信奉行之；欲了十二部經典之要，開三達教越于三脫至三達智，當解斯義。猶郡國縣邑、丘聚村落、百穀草木藥果之樹，皆因地生。菩薩入斯慧無所不化，皆成立之至于無上正真之道，聲聞緣覺皆依因之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告日王：「欲達去來今現在事，十方諸佛法身平等，常當信樂分別此義；欲知生死十二因緣所從興發三趣之患、五蓋之覆，當解此義信奉行之；欲了十二部經典之要，開三達教越于三脫至三達智，當解斯義。猶郡國縣邑、丘聚村落、百穀草木藥果之樹，皆因地生。菩薩入斯慧無所不化，皆成立之至于無上正真之道，聲聞緣覺皆依因之。」

佛說是時，日天王王后太子眷屬諸天，其心自然皆得不起法忍，十億天人發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，日天王王后太子眷屬諸天，其心自然皆得不起法忍，十億天人發無上正真道意。

於時，世尊即從座起而立空中，與無央數百千之眾眷屬圍繞，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，世尊即從座起而立空中，與無央數百千之眾眷屬圍繞，以偈頌曰：

「天人不解了， 從來難計量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天人不解了， 從來難計量；

迷惑於五趣， 如魚著鉤餌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷惑於五趣， 如魚著鉤餌。

三界猶如幻， 恍惚不見處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界猶如幻， 恍惚不見處；

生者不自覺， 為意識所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生者不自覺， 為意識所使。

墮于四顛倒， 甚可愍哀憐； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮于四顛倒， 甚可愍哀憐；

自計身有常， 不信于道真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自計身有常， 不信于道真。

一切從空生， 反惡聞空慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切從空生， 反惡聞空慧；

如人從親生， 更不孝父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人從親生， 更不孝父母。

𤠾者化為虎， 不覺為人時； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𤠾者化為虎， 不覺為人時；

尋還害家中， 不別其親踈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋還害家中， 不別其親踈。

人本從空生， 憎無亦如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人本從空生， 憎無亦如是！

迷亂於陰入， 猶醉者裸馳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷亂於陰入， 猶醉者裸馳。

𤠾者變為人， 乃識家親屬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𤠾者變為人， 乃識家親屬；

已分別本無， 乃解一切空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已分別本無， 乃解一切空。

空者不念空， 空亦不見空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空者不念空， 空亦不見空；

已達無所生， 乃能解自然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已達無所生， 乃能解自然。

欲求菩薩行， 度脫眾生類； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求菩薩行， 度脫眾生類；

當了一切法， 自然如幻化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當了一切法， 自然如幻化。

分別斯慧已！ 周旋不以難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別斯慧已！ 周旋不以難；

則深入微妙， 權慧開度人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則深入微妙， 權慧開度人。」

佛說是時，無數億天虛空諸神，皆發無上正真道意，不可稱計菩薩得不起法忍，佛還維耶離㮈氏樹園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，無數億天虛空諸神，皆發無上正真道意，不可稱計菩薩得不起法忍，佛還維耶離㮈氏樹園。

爾時，城中有大長者名曰解法度——供養先佛無數百千，殖眾德本不可稱限，稽首諸佛禮敬難量，諮受法言，於無上正真道意志不退轉，不起法忍出於智慧，所度無極善權所濟不可計議——與眷屬俱來詣佛所，稽首畢一面坐，叉手白佛：「供養世尊得何功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，城中有大長者名曰解法度——供養先佛無數百千，殖眾德本不可稱限，稽首諸佛禮敬難量，諮受法言，於無上正真道意志不退轉，不起法忍出於智慧，所度無極善權所濟不可計議——與眷屬俱來詣佛所，稽首畢一面坐，叉手白佛：「供養世尊得何功德？」

佛告長者：「奉華散佛，生生端正，衣飯自然；燒香芬熏，身體香潔名德遠聞；其然燈者，天眼明慧不處窈冥；幢幡施者，所在富樂財寶無限；上繒蓋者，致得屋宅覆蓋不露；音樂倡伎樂佛塔寺及樂一切，得天耳徹聽；履屣車乘施者得輕舉能飛；一心向佛得知宿命；慈察眾生知一切心；以法施與得諸漏盡；以食施與常值法會；以衣施與得三十二相八十種好。我滅度後其有供養形像舍利，德皆如是！稍稍順法，因斯得度無為之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長者：「奉華散佛，生生端正，衣飯自然；燒香芬熏，身體香潔名德遠聞；其然燈者，天眼明慧不處窈冥；幢幡施者，所在富樂財寶無限；上繒蓋者，致得屋宅覆蓋不露；音樂倡伎樂佛塔寺及樂一切，得天耳徹聽；履屣車乘施者得輕舉能飛；一心向佛得知宿命；慈察眾生知一切心；以法施與得諸漏盡；以食施與常值法會；以衣施與得三十二相八十種好。我滅度後其有供養形像舍利，德皆如是！稍稍順法，因斯得度無為之道。」

解法長者復白佛言：「寧有供養殊過於斯華香幡蓋、伎樂、履屣車乘、飯食衣服者乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解法長者復白佛言：「寧有供養殊過於斯華香幡蓋、伎樂、履屣車乘、飯食衣服者乎？」

佛言：「有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有。」

又問：「何所是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何所是？」

佛言：「發菩薩意哀念一切，終始之患欲令濟度，大慈大悲不厭生死，求諸總持三藏之奧，優奧難量無極之慧，平滅三塗導以三寶，分別於空無相無願，超三脫門得三達智，覩人根本本無處所因緣而生，觀一切法亦無去來，六情自然如水上沫，四諦無諦譬如野馬，了本無已乃為正諦，慈悲喜護布施以法，仁愛眾生勸益群黎，等利一切，六度無極善權方便，隨順而化不惡生死；又如飛鳥飛行空中樂于終始，譬如華果苑園流泉戲廬，不違大聖真妙之海，不畏四魔，降伏眾邪六十二見，化發九十六種諸徑之惑，捨聲聞緣覺之行，知無我無人無壽無命，遵修正真無上大道，斯供最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「發菩薩意哀念一切，終始之患欲令濟度，大慈大悲不厭生死，求諸總持三藏之奧，優奧難量無極之慧，平滅三塗導以三寶，分別於空無相無願，超三脫門得三達智，覩人根本本無處所因緣而生，觀一切法亦無去來，六情自然如水上沫，四諦無諦譬如野馬，了本無已乃為正諦，慈悲喜護布施以法，仁愛眾生勸益群黎，等利一切，六度無極善權方便，隨順而化不惡生死；又如飛鳥飛行空中樂于終始，譬如華果苑園流泉戲廬，不違大聖真妙之海，不畏四魔，降伏眾邪六十二見，化發九十六種諸徑之惑，捨聲聞緣覺之行，知無我無人無壽無命，遵修正真無上大道，斯供最勝。

「自觀己身如幻化耳，十二因緣了無端緒。所以者何？本無有癡緣對而興，從癡致行；從行致識；從識致名色；從名色致六入；從六入致習；從習致痛；從痛致愛；從愛致取；從取致有；從有致生；從生致死；從死致憂；從憂慼悲感不可意惱。了知本無尚無有癡，何有行識名色六入習痛愛取有生老死憂悲之患？永無有也。諸緣悉除，不住三界不樂泥洹，無大道念無小道想，遊生老死。譬如日月不出不入，於世間人有出有入。菩薩如是！開化一切現生三界，說三乘教便現滅度，於一切人見諸生滅，於菩薩法無有生滅。是供養者，最為殊勝、為尊為上，無極無底之供養也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自觀己身如幻化耳，十二因緣了無端緒。所以者何？本無有癡緣對而興，從癡致行；從行致識；從識致名色；從名色致六入；從六入致習；從習致痛；從痛致愛；從愛致取；從取致有；從有致生；從生致死；從死致憂；從憂慼悲感不可意惱。了知本無尚無有癡，何有行識名色六入習痛愛取有生老死憂悲之患？永無有也。諸緣悉除，不住三界不樂泥洹，無大道念無小道想，遊生老死。譬如日月不出不入，於世間人有出有入。菩薩如是！開化一切現生三界，說三乘教便現滅度，於一切人見諸生滅，於菩薩法無有生滅。是供養者，最為殊勝、為尊為上，無極無底之供養也。」

佛說是時，十萬天人皆發無上正真道意，解法長者及諸眷屬，皆立不退轉不起法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，十萬天人皆發無上正真道意，解法長者及諸眷屬，皆立不退轉不起法忍。

於是調意菩薩白佛言：「何謂為調？何謂為寶？」佛言：「若有罵詈撾捶呪詛，心無有異；毀辱輕慢陵侮唾賤，心無有異；若稱譽恭順宣揚功德，心無有異；若稽首歸命跪拜尊敬，心無有異；設以天福轉輪豪聖愛欲之樂以勸示之，心無有異；假以地獄餓鬼畜生災怪恐逼，心無有異；知命非常苦空非身示以勳，之心無有異；若以聲聞緣覺之法用誘進之，心無有異；假以菩薩空無之慧大乘化之，心無有異，是則謂調。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是調意菩薩白佛言：「何謂為調？何謂為寶？」佛言：「若有罵詈撾捶呪詛，心無有異；毀辱輕慢陵侮唾賤，心無有異；若稱譽恭順宣揚功德，心無有異；若稽首歸命跪拜尊敬，心無有異；設以天福轉輪豪聖愛欲之樂以勸示之，心無有異；假以地獄餓鬼畜生災怪恐逼，心無有異；知命非常苦空非身示以勳，之心無有異；若以聲聞緣覺之法用誘進之，心無有異；假以菩薩空無之慧大乘化之，心無有異，是則謂調。

「何謂為寶？」佛言：「發菩薩心欲度一切，斯則寶也；尊敬於佛不隨外道，斯則寶也；解經順教不逆大化，斯則寶也；謙敬眾僧及於聖眾，斯則寶也；布施一切無所悕望，斯則寶也；奉戒順禁發菩薩願，斯則寶也；忍辱之力伏意不亂，斯則寶也；精進恪勤修道務本，斯則寶也；一心行定正不邪迷，斯則寶也；智慧幽微不墮六衰，斯則寶也；善權方便各得其所，斯則寶也；慈心弘普志不纖介，斯則寶也；常懷悲愍矜哀危厄，斯則寶也；安和喜悅不忻不慼，斯則寶也；擁護一切無不救度，斯則寶也；以法施與不道不俗，斯則寶也；撫育眾生無所愛惡，斯則寶也；務存長益無所損耗，斯則寶也；等利一切無偏邪意，斯則寶也；常執謙冲未甞慢恣，斯則寶也；若有罵詈而不結恨，斯則寶也；假使撾捶計若無身，斯則寶也；設使怒害以仁惻報，斯則寶也；如令輕易不念其惡，斯則寶也；解知非身不計吾我，斯則寶也；了一切苦不樂放逸，斯則寶也；物非我有無色眩惑，斯則寶也；捨聲聞行不為緣覺，斯則寶也；尚修神化于五至六，斯則寶也；釋六十二不墮邪見，斯則寶也；不安泥洹不危生死，斯則寶也；常以大法開化未聞，斯則寶也；為一切人示現法橋救攝諸厄，斯則寶也；解三界空一切自然，斯則寶也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為寶？」佛言：「發菩薩心欲度一切，斯則寶也；尊敬於佛不隨外道，斯則寶也；解經順教不逆大化，斯則寶也；謙敬眾僧及於聖眾，斯則寶也；布施一切無所悕望，斯則寶也；奉戒順禁發菩薩願，斯則寶也；忍辱之力伏意不亂，斯則寶也；精進恪勤修道務本，斯則寶也；一心行定正不邪迷，斯則寶也；智慧幽微不墮六衰，斯則寶也；善權方便各得其所，斯則寶也；慈心弘普志不纖介，斯則寶也；常懷悲愍矜哀危厄，斯則寶也；安和喜悅不忻不慼，斯則寶也；擁護一切無不救度，斯則寶也；以法施與不道不俗，斯則寶也；撫育眾生無所愛惡，斯則寶也；務存長益無所損耗，斯則寶也；等利一切無偏邪意，斯則寶也；常執謙冲未甞慢恣，斯則寶也；若有罵詈而不結恨，斯則寶也；假使撾捶計若無身，斯則寶也；設使怒害以仁惻報，斯則寶也；如令輕易不念其惡，斯則寶也；解知非身不計吾我，斯則寶也；了一切苦不樂放逸，斯則寶也；物非我有無色眩惑，斯則寶也；捨聲聞行不為緣覺，斯則寶也；尚修神化于五至六，斯則寶也；釋六十二不墮邪見，斯則寶也；不安泥洹不危生死，斯則寶也；常以大法開化未聞，斯則寶也；為一切人示現法橋救攝諸厄，斯則寶也；解三界空一切自然，斯則寶也。」

蓮花淨菩薩白佛言：「何謂菩薩得至淨行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花淨菩薩白佛言：「何謂菩薩得至淨行？」

世尊曰：「不為愛欲所點污，斯則清淨；心常光潔不協恚毒，斯則清淨；於三界塵無所染礙，斯則清淨；不僥滅度不忍生死，斯則清淨；不計終始出入無為，斯則清淨；常行大慈不捨大哀，斯則清淨；無大道想無小道求，斯則清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「不為愛欲所點污，斯則清淨；心常光潔不協恚毒，斯則清淨；於三界塵無所染礙，斯則清淨；不僥滅度不忍生死，斯則清淨；不計終始出入無為，斯則清淨；常行大慈不捨大哀，斯則清淨；無大道想無小道求，斯則清淨。」

光英菩薩白佛言：「何因菩薩光耀普照？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光英菩薩白佛言：「何因菩薩光耀普照？」

佛言：「然燈廟寺，學問智慧博綜無厭，顯授道明令達真偽，遵習聖典十二部經，度諸有海二六牽連，常志大乘消眾人患至微妙慧，斯則菩薩光耀普照。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「然燈廟寺，學問智慧博綜無厭，顯授道明令達真偽，遵習聖典十二部經，度諸有海二六牽連，常志大乘消眾人患至微妙慧，斯則菩薩光耀普照。」

解縛菩薩白佛言：「何緣菩薩解一切縛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解縛菩薩白佛言：「何緣菩薩解一切縛？」

佛言：「了三處空，於去來今無所想著三垢則除，分別色空，痛想行識亦復如是！一切本無不著不斷，一無所求亦無所捨，是為菩薩解一切縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「了三處空，於去來今無所想著三垢則除，分別色空，痛想行識亦復如是！一切本無不著不斷，一無所求亦無所捨，是為菩薩解一切縛。」

寶事菩薩白佛言：「以何為寶？以何為石？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶事菩薩白佛言：「以何為寶？以何為石？」

世尊曰：「歸佛法眾不為非法，棄捨諸徑九十六種，不願聲聞緣覺常志大道，大慈大悲救濟眾生五道之惑，是則為寶。十二因緣所見迷謬，不識大法空無之慧，是則為石。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「歸佛法眾不為非法，棄捨諸徑九十六種，不願聲聞緣覺常志大道，大慈大悲救濟眾生五道之惑，是則為寶。十二因緣所見迷謬，不識大法空無之慧，是則為石。」

恩施菩薩白佛言：「何謂菩薩施恩眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恩施菩薩白佛言：「何謂菩薩施恩眾生？」

佛言：「其未發意者皆令發之，其退轉者使不退轉，於諸所生使無所起，其未具足至一生補處，是為菩薩施恩於一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其未發意者皆令發之，其退轉者使不退轉，於諸所生使無所起，其未具足至一生補處，是為菩薩施恩於一切。」

帝天菩薩白佛言：「何謂菩薩能化諸天？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝天菩薩白佛言：「何謂菩薩能化諸天？」

佛言：「在於欲界現欲無常，譬如人夢示清淨行；在于色界為現大慈菩薩之行；在無色界為現深妙之法，無所依猗，不猗欲界、不猗色界、不猗無色界、不猗小乘、不猗大道。是為菩薩能化諸天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「在於欲界現欲無常，譬如人夢示清淨行；在于色界為現大慈菩薩之行；在無色界為現深妙之法，無所依猗，不猗欲界、不猗色界、不猗無色界、不猗小乘、不猗大道。是為菩薩能化諸天。」

水天菩薩白佛言：「何謂菩薩解知本淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水天菩薩白佛言：「何謂菩薩解知本淨？」

世尊告曰：「菩薩了知，一切諸法如幻如化，一切本無。譬如水原，本初清淨無有垢濁。所以者何？水適定住則清如故。以了本無便逮法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「菩薩了知，一切諸法如幻如化，一切本無。譬如水原，本初清淨無有垢濁。所以者何？水適定住則清如故。以了本無便逮法身。」

大導師菩薩白佛言：「何謂菩薩為一切導？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大導師菩薩白佛言：「何謂菩薩為一切導？」

世尊告曰：「見慳貪者導令布施，放逸者導令護戒，恚怒者導令忍辱，懈怠者導令精進，亂意者導令一心，愚冥者導令智慧，其無道心者導之大乘，是為菩薩為一切導。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「見慳貪者導令布施，放逸者導令護戒，恚怒者導令忍辱，懈怠者導令精進，亂意者導令一心，愚冥者導令智慧，其無道心者導之大乘，是為菩薩為一切導。」

龍施菩薩白佛言：「何謂菩薩不惜身命？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍施菩薩白佛言：「何謂菩薩不惜身命？」

世尊告曰：「菩薩觀世所有非常苦空非身，我不有身身非我有，一切如影因形而現，生死如是從心而成。了一切空皆無所求吾我自然，吾我自然生死自然，生死自然泥洹自然，泥洹自然大道自然，是為菩薩不惜身命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「菩薩觀世所有非常苦空非身，我不有身身非我有，一切如影因形而現，生死如是從心而成。了一切空皆無所求吾我自然，吾我自然生死自然，生死自然泥洹自然，泥洹自然大道自然，是為菩薩不惜身命。」

爾時梵天白佛言：「甚哉法之大也，誠難值遇，從無數劫積行累德，乃髣髴聞音，幸遭大聖得聞斯法。供養菩薩正典要妙之化深邃之義，已奉屢聽解達是法故，使彼人依行六號，其聞斯經為已見佛耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時梵天白佛言：「甚哉法之大也，誠難值遇，從無數劫積行累德，乃髣髴聞音，幸遭大聖得聞斯法。供養菩薩正典要妙之化深邃之義，已奉屢聽解達是法故，使彼人依行六號，其聞斯經為已見佛耳！

「聆妙慧供奉聖眾，濟天路、拔三趣，使發無上正真道意，體解三脫不廢三達，雖未至道其德漸增。如月初生，如師子子無所畏難自在由己，諸天龍神悉衛護之，眾魔邪惡自然為伏，所在州城郡國縣邑莫不敬重，出入應節十方諸佛威神化祐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聆妙慧供奉聖眾，濟天路、拔三趣，使發無上正真道意，體解三脫不廢三達，雖未至道其德漸增。如月初生，如師子子無所畏難自在由己，諸天龍神悉衛護之，眾魔邪惡自然為伏，所在州城郡國縣邑莫不敬重，出入應節十方諸佛威神化祐。」

於時，四天王白佛言：「快哉甚善，大聖洪恩現神濁世，令我之等得覲安住遇斯妙化。菩薩純慧如天中天，有人發行入于大海，獲如意珠為一切願，其人欣豫豈可訾量！我等如是，詣斯大會瞻戴慈澤，聽受甘露菩薩景則，猶入大海得茲寶珠，當以宣布顯示同志為菩薩行；未曾信樂諸天之眾，依福徒類，當令亘然；如開心受學，其信樂者倍令堅進而不迴轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，四天王白佛言：「快哉甚善，大聖洪恩現神濁世，令我之等得覲安住遇斯妙化。菩薩純慧如天中天，有人發行入于大海，獲如意珠為一切願，其人欣豫豈可訾量！我等如是，詣斯大會瞻戴慈澤，聽受甘露菩薩景則，猶入大海得茲寶珠，當以宣布顯示同志為菩薩行；未曾信樂諸天之眾，依福徒類，當令亘然；如開心受學，其信樂者倍令堅進而不迴轉。」

佛言：「善哉四王！誠如所云，斯大法者難可見聞，若一蹉跌與法永違。於億千劫未卒值遇。猶如一鍼墮深大海，反覆求索寧易致乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉四王！誠如所云，斯大法者難可見聞，若一蹉跌與法永違。於億千劫未卒值遇。猶如一鍼墮深大海，反覆求索寧易致乎？」

四王白佛：「甚難甚難。天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四王白佛：「甚難甚難。天中天！」

佛言：「聞斯要典菩薩深法，而不信樂失不諷誦，累劫徼錯不可再遭。是故諸仁欲得自致，所在見佛聞深妙法疾至無上正真道者，當勤執翫讀誦奉持，散示未聞敷演其義，使蒙洪典令人日修，展轉相化其福難測。正使三千大千世界如來充滿，若族姓子族姓女供養奉事，於百千劫一切施安，佛滅度後，各各興塔七寶跱立，上至二十四天，供養幡蓋伎樂歌頌亦百千劫，福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「聞斯要典菩薩深法，而不信樂失不諷誦，累劫徼錯不可再遭。是故諸仁欲得自致，所在見佛聞深妙法疾至無上正真道者，當勤執翫讀誦奉持，散示未聞敷演其義，使蒙洪典令人日修，展轉相化其福難測。正使三千大千世界如來充滿，若族姓子族姓女供養奉事，於百千劫一切施安，佛滅度後，各各興塔七寶跱立，上至二十四天，供養幡蓋伎樂歌頌亦百千劫，福寧多不？」

四王白佛：「甚多無極。天中天！不可譬喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四王白佛：「甚多無極。天中天！不可譬喻。」

佛言：「其有受斯三昧十法超日明定，六度無極善權方便，福越於彼。所以者何？雖供侍佛，不如受斯佛之遺典從大聖命，諸行菩薩一切學者皆由深經自致得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其有受斯三昧十法超日明定，六度無極善權方便，福越於彼。所以者何？雖供侍佛，不如受斯佛之遺典從大聖命，諸行菩薩一切學者皆由深經自致得佛。」

於時慧施菩薩白佛言：「斯法甚深甚深！若有信樂而不誹謗，知為佛之所護；聞不悅欣，狐疑譏訕不寫諷誦，既不自誦并止餘人使不遵學，罪難計量，世世自誤墮墜三趣，自服毒藥復飲他人，自危身命投陷盲冥又危眾人。斯大法者眾明之元，毀巨就細殃釁難限，生遠三寶甘在八處。何謂八處：一曰、邊地，二曰、外道，三曰、貧匱，四曰、下賤，五曰、短命，六曰、醜陋，七曰、人所憎惡，八曰、夷人。不解法者其有誹謗，不信不樂大乘之業，歸于八惡悔之無及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時慧施菩薩白佛言：「斯法甚深甚深！若有信樂而不誹謗，知為佛之所護；聞不悅欣，狐疑譏訕不寫諷誦，既不自誦并止餘人使不遵學，罪難計量，世世自誤墮墜三趣，自服毒藥復飲他人，自危身命投陷盲冥又危眾人。斯大法者眾明之元，毀巨就細殃釁難限，生遠三寶甘在八處。何謂八處：一曰、邊地，二曰、外道，三曰、貧匱，四曰、下賤，五曰、短命，六曰、醜陋，七曰、人所憎惡，八曰、夷人。不解法者其有誹謗，不信不樂大乘之業，歸于八惡悔之無及。」

佛言：「善哉！誠如所云，所云無異。憶念往古無數劫時，發菩薩意，始學之初出家離欲，得為比丘名曰法樂。好尚雜句嚴飾之文，不志大乘深妙之化，謂為虛偽非佛正典。乃以四阿含懷來果證以為雅誨。時有大學信大乘者，名智度無極，講空無慧深奧無際，久修梵行悉共諷誦，敷陳旨要宣布流美，四輩洽聞。法樂比丘，所在坐上聞誦慧品，輒誹謗之，云非佛教，自共撰合慎勿修行。用因此罪墮大地獄十八囹圄，受殃酷痛彌歷年劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！誠如所云，所云無異。憶念往古無數劫時，發菩薩意，始學之初出家離欲，得為比丘名曰法樂。好尚雜句嚴飾之文，不志大乘深妙之化，謂為虛偽非佛正典。乃以四阿含懷來果證以為雅誨。時有大學信大乘者，名智度無極，講空無慧深奧無際，久修梵行悉共諷誦，敷陳旨要宣布流美，四輩洽聞。法樂比丘，所在坐上聞誦慧品，輒誹謗之，云非佛教，自共撰合慎勿修行。用因此罪墮大地獄十八囹圄，受殃酷痛彌歷年劫。」

阿難白佛言：「如令佛國劫盡燒壞，水災蕩溢，痛寧息不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「如令佛國劫盡燒壞，水災蕩溢，痛寧息不？」

佛言：「不得休廢。所以者何？若國壞盡，徙至他方佛界囹圄。所以者何？斯大尊法，三塗所由，去來今佛之父母也，假使誹謗殃釁不朽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不得休廢。所以者何？若國壞盡，徙至他方佛界囹圄。所以者何？斯大尊法，三塗所由，去來今佛之父母也，假使誹謗殃釁不朽。」

佛告阿難：「欲知爾時法樂比丘不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「欲知爾時法樂比丘不？」

答曰：「不及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不及。」

佛言：「則吾身是，用是之故護身口意勿妄謗訕，已墮惡道考掠劇者悔當何及！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「則吾身是，用是之故護身口意勿妄謗訕，已墮惡道考掠劇者悔當何及！」

佛告阿難：「後末世人，覩有學法為佛弟子，聰達智慧演宣大乘散結狐疑，嫉供養者謗謂無智，用憎人故，并毀深經云不足宣。假喻言之，如一父母有十餘子，兄弟相憎并謗二親。如是阿難！當來世人，憎嫉同學誹謗正法，其人受罪不可計盡無以盡喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「後末世人，覩有學法為佛弟子，聰達智慧演宣大乘散結狐疑，嫉供養者謗謂無智，用憎人故，并毀深經云不足宣。假喻言之，如一父母有十餘子，兄弟相憎并謗二親。如是阿難！當來世人，憎嫉同學誹謗正法，其人受罪不可計盡無以盡喻。」

阿難白佛言：「假使自覺則悔過者，當云何乎？」佛言：「其人殃咎轉當微輕，雖後獲釁速得解脫。故當自省改變心口，無輕妄語也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「假使自覺則悔過者，當云何乎？」佛言：「其人殃咎轉當微輕，雖後獲釁速得解脫。故當自省改變心口，無輕妄語也。」

佛告阿難：「受斯經典持諷誦讀，廣為人說，頒宣周遍福祚難量，諸天、龍、神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，悉共擁護學斯經者，諸佛世尊悉共擁護。若猛師子虎狼熊羆，無敢嬈者，行步出入常得自在，未曾惡夢。夢中但見佛塔，寂志四輩道士說經，天龍鬼神皆欲見之，諸佛世尊亦復如是！四大天王帝釋梵王，皆欲見之悉共擁護，用樂深法菩薩篋藏超日明尊定故。」佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「受斯經典持諷誦讀，廣為人說，頒宣周遍福祚難量，諸天、龍、神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，悉共擁護學斯經者，諸佛世尊悉共擁護。若猛師子虎狼熊羆，無敢嬈者，行步出入常得自在，未曾惡夢。夢中但見佛塔，寂志四輩道士說經，天龍鬼神皆欲見之，諸佛世尊亦復如是！四大天王帝釋梵王，皆欲見之悉共擁護，用樂深法菩薩篋藏超日明尊定故。」佛時頌曰：

「學斯經典者， 諸天悉擁護； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「學斯經典者， 諸天悉擁護；

龍神阿須倫， 真陀摩休勒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍神阿須倫， 真陀摩休勒，

迦留羅一切， 無敢犯嬈者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦留羅一切， 無敢犯嬈者，

十方佛威神， 皆共授導之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛威神， 皆共授導之。

天帝釋梵王， 諸大神妙天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋梵王， 諸大神妙天，

虛空持世者， 欽渴悉欲見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空持世者， 欽渴悉欲見。

臥起常安詳， 未曾有卒暴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臥起常安詳， 未曾有卒暴；

夢中見塔寺， 不覩惡因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢中見塔寺， 不覩惡因緣。

體解深經典， 常務分別說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體解深經典， 常務分別說；

聞者則暢達， 不疑于大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞者則暢達， 不疑于大乘。

無知少福者， 不信毀正經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無知少福者， 不信毀正經；

謂虛自合作， 非佛之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂虛自合作， 非佛之所說。

以嫉妬學者， 并謗弘雅訓； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以嫉妬學者， 并謗弘雅訓；

如兄弟相憎， 并訕及二親。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如兄弟相憎， 并訕及二親。」

爾時有菩薩名曰大光，白佛言：「何謂為光？何謂為明？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有菩薩名曰大光，白佛言：「何謂為光？何謂為明？」

世尊告曰：「解了慧明心如虛空，覩見十方去來現在三世之事無所罣礙，逮得權智神通已達，坐覩一切眾生根原，無有去來因緣之想，不礙四大、不礙鐵圍大鐵圍寶山，於地水火風出入無間。所以者何？地皆空故，入不解地，地不空者，我不得前，水不得入，以空之故，轉相開通，如人體中毛孔九十九萬。已神通者不見有身，察之虛空無所罣礙，是謂為光。覩一切心已生未生、有志無志、道心俗心、痛心盡心、無漏之心，悉曉了之而為講義，各令得所，是謂為明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「解了慧明心如虛空，覩見十方去來現在三世之事無所罣礙，逮得權智神通已達，坐覩一切眾生根原，無有去來因緣之想，不礙四大、不礙鐵圍大鐵圍寶山，於地水火風出入無間。所以者何？地皆空故，入不解地，地不空者，我不得前，水不得入，以空之故，轉相開通，如人體中毛孔九十九萬。已神通者不見有身，察之虛空無所罣礙，是謂為光。覩一切心已生未生、有志無志、道心俗心、痛心盡心、無漏之心，悉曉了之而為講義，各令得所，是謂為明。」

說是語時，無數菩薩皆得神通，光明無量普照十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，無數菩薩皆得神通，光明無量普照十方。

佛告阿難：「受斯經典，宣示未聞令得流布，眾生蒙度以致正真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「受斯經典，宣示未聞令得流布，眾生蒙度以致正真。」

阿難白佛言：「惟當受持，要者何名此經？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「惟當受持，要者何名此經？」

佛言：「名『超日明三昧』，又名『十定』。佛之決教多所成就，譬如日明遍照四域，百穀草木萬物變化皆因成熟。斯定若茲！一切十方五道生死莫能自濟，聲聞緣覺菩薩大道，皆由斯定而得成濟。若千萬劫奉行六度而有望想，不如達斯超日明定，以大慧光照於十方，德喻於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「名『超日明三昧』，又名『十定』。佛之決教多所成就，譬如日明遍照四域，百穀草木萬物變化皆因成熟。斯定若茲！一切十方五道生死莫能自濟，聲聞緣覺菩薩大道，皆由斯定而得成濟。若千萬劫奉行六度而有望想，不如達斯超日明定，以大慧光照於十方，德喻於彼。」

佛所說如是！賢者阿難、大菩薩眾、諸天龍神、阿須倫等，莫不歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所說如是！賢者阿難、大菩薩眾、諸天龍神、阿須倫等，莫不歡喜，作禮而去。