佛說超日明三昧經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說超日明三昧經卷上

西晉清信士聶承遠譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉清信士聶承遠譯

聞如是：一時，佛遊於維耶離㮈氏樹園，與大比丘眾俱，比丘萬八千，菩薩八萬——一切大聖神通已達，悉得總持攬十力慧，住無所住超三脫門，善權方便莫不從化，三達之智無所罣礙，遊步三世獨尊無侶，見生死原本末所起，應病授藥令各得所，守護法城救濟群生，行四等心慈悲喜護，四恩隨時開建橋梁。布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧以度無極，解空、無相、無願之法得不起法忍，現入眾生都無所起，誨諸退轉令不迴還，八不思議拔度八難，與法身合示現菩薩，或為如來聲聞緣覺，猶如日光無所不照，往來十方亦無周旋。觀一切法如化幻夢、野馬影響悉無所有，利衰毀譽苦樂善惡永已滅除，皆過世間諸所有法，至于道場等無增減——其名曰：普明菩薩、普達菩薩、普智菩薩、普慧菩薩、普至菩薩、光明菩薩、光㷿菩薩、光等菩薩、光英菩薩、光造菩薩、慈光菩薩、慈施菩薩、慈戒菩薩、慈忍菩薩、慈進菩薩、慈寂菩薩、慈智菩薩、慈救菩薩、慈護菩薩、慈雨菩薩、慈明菩薩、慈普菩薩。如是等上首八萬德皆如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：一時，佛遊於維耶離㮈氏樹園，與大比丘眾俱，比丘萬八千，菩薩八萬——一切大聖神通已達，悉得總持攬十力慧，住無所住超三脫門，善權方便莫不從化，三達之智無所罣礙，遊步三世獨尊無侶，見生死原本末所起，應病授藥令各得所，守護法城救濟群生，行四等心慈悲喜護，四恩隨時開建橋梁。布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧以度無極，解空、無相、無願之法得不起法忍，現入眾生都無所起，誨諸退轉令不迴還，八不思議拔度八難，與法身合示現菩薩，或為如來聲聞緣覺，猶如日光無所不照，往來十方亦無周旋。觀一切法如化幻夢、野馬影響悉無所有，利衰毀譽苦樂善惡永已滅除，皆過世間諸所有法，至于道場等無增減——其名曰：普明菩薩、普達菩薩、普智菩薩、普慧菩薩、普至菩薩、光明菩薩、光㷿菩薩、光等菩薩、光英菩薩、光造菩薩、慈光菩薩、慈施菩薩、慈戒菩薩、慈忍菩薩、慈進菩薩、慈寂菩薩、慈智菩薩、慈救菩薩、慈護菩薩、慈雨菩薩、慈明菩薩、慈普菩薩。如是等上首八萬德皆如是！

爾時世尊，與無央數百千之眾眷屬圍繞，而為說法，講大乘業無極之慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，與無央數百千之眾眷屬圍繞，而為說法，講大乘業無極之慧。

於是城中有大長者，名曰善實，與千人俱各各手執七寶之華，來詣佛所，稽首佛足，以其寶華共散佛上，而各誓願：「願使十方眾生之類，心軟如華意淨若空。」如來威神令諸寶華皆在空中，於世尊上合成華蓋；華蓋之光普照十方諸佛國土菩薩，諸天人民靡不覩焉！諸佛世界各有無數億百千菩薩來詣佛所，稽首畢一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是城中有大長者，名曰善實，與千人俱各各手執七寶之華，來詣佛所，稽首佛足，以其寶華共散佛上，而各誓願：「願使十方眾生之類，心軟如華意淨若空。」如來威神令諸寶華皆在空中，於世尊上合成華蓋；華蓋之光普照十方諸佛國土菩薩，諸天人民靡不覩焉！諸佛世界各有無數億百千菩薩來詣佛所，稽首畢一面坐。

於是慈普八萬大士，與百億天帝釋梵王，與三十億梵諸天神妙天，與十億眷屬淨居天，與二十億侍從魔子導師，與五千億妓儻，相隨俱來詣佛所，稽首足下退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是慈普八萬大士，與百億天帝釋梵王，與三十億梵諸天神妙天，與十億眷屬淨居天，與二十億侍從魔子導師，與五千億妓儻，相隨俱來詣佛所，稽首足下退住一面。

阿闍世王與八萬人，波斯匿王與五萬人，維耶離王與諸尊者八萬四千人，欝蟬王與二萬人，輸頭檀王與九萬人，拘夷那竭王與六萬人，如是諸王各將官屬不可復計，俱來詣佛所，稽首于地遷坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王與八萬人，波斯匿王與五萬人，維耶離王與諸尊者八萬四千人，欝蟬王與二萬人，輸頭檀王與九萬人，拘夷那竭王與六萬人，如是諸王各將官屬不可復計，俱來詣佛所，稽首于地遷坐一面。

諸比丘、比丘尼、清信士、清信女，諸天、龍、神、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人與非人，無央數億不可譬喻，來詣佛所稽首于地，各各分部，或坐或住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘、比丘尼、清信士、清信女，諸天、龍、神、阿須輪、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人與非人，無央數億不可譬喻，來詣佛所稽首于地，各各分部，或坐或住。

佛在眾中威神特尊，如日初出若星中月，猶須彌山峙干大海周照四域。世尊放身光明巍巍，聖慧無邊，普照一切，靡不蒙度，四品瞻仰猶冥覩明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在眾中威神特尊，如日初出若星中月，猶須彌山峙干大海周照四域。世尊放身光明巍巍，聖慧無邊，普照一切，靡不蒙度，四品瞻仰猶冥覩明。

於是會中有菩薩，名曰普明，從坐起整衣服，長跪叉手以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是會中有菩薩，名曰普明，從坐起整衣服，長跪叉手以偈讚佛：

「大慈哀愍群黎， 為陰蓋盲冥者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慈哀愍群黎， 為陰蓋盲冥者；

開無目使視瞻， 化未聞以道明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開無目使視瞻， 化未聞以道明。

處世間如虛空， 若蓮花不著水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處世間如虛空， 若蓮花不著水；

心清淨超於彼， 稽首禮無上聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心清淨超於彼， 稽首禮無上聖。

觀法本無所有， 如野馬水月形、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀法本無所有， 如野馬水月形、

影響幻化芭蕉， 曉三界亦如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 影響幻化芭蕉， 曉三界亦如是！

從無量難計劫， 積功德不可數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無量難計劫， 積功德不可數；

慈心等定廣化， 眾生類皆被荷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心等定廣化， 眾生類皆被荷。

了三界其若夢， 覺悉滅無適莫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了三界其若夢， 覺悉滅無適莫；

生死吾之本末， 斯恍惚無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死吾之本末， 斯恍惚無所有。

佛光明靡不照， 威相好難計量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛光明靡不照， 威相好難計量；

道巍巍無等倫， 故稽首禮十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道巍巍無等倫， 故稽首禮十方。

本發意為十方， 拯厄難濟群庶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本發意為十方， 拯厄難濟群庶；

已獲願過於空， 一切人莫不蒙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已獲願過於空， 一切人莫不蒙。

坐佛樹力降魔， 逮無量覺道成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐佛樹力降魔， 逮無量覺道成；

解諸法本自然， 於異術無所求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解諸法本自然， 於異術無所求。

眾上佛七寶華， 在虛空成華蓋； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾上佛七寶華， 在虛空成華蓋；

光普照十方國， 群黎集受法誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光普照十方國， 群黎集受法誨。

聖尊德喻須彌， 智慧光超日月； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖尊德喻須彌， 智慧光超日月；

所敷演不可喻， 故稽首大聖雄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所敷演不可喻， 故稽首大聖雄。」

爾時，普明說此偈讚佛已，長跪叉手，問曰：「唯然世尊！斯諸會者有發菩薩意，或未發者；有得不退轉，或未得者；有得不起法忍，一生補處道德成者；或在五道生死縛者。如來加哀深為演現無極寶藏，令未解達心得㸌然，愚冥覩明得不退轉，寧有三昧名普照，深淺消散二法，疾至無上正真道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普明說此偈讚佛已，長跪叉手，問曰：「唯然世尊！斯諸會者有發菩薩意，或未發者；有得不退轉，或未得者；有得不起法忍，一生補處道德成者；或在五道生死縛者。如來加哀深為演現無極寶藏，令未解達心得㸌然，愚冥覩明得不退轉，寧有三昧名普照，深淺消散二法，疾至無上正真道乎？」

佛言：「善哉普明！多所哀念多所安隱，愍傷諸天及十方人各令得所，諦聽諦聽善思念之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉普明！多所哀念多所安隱，愍傷諸天及十方人各令得所，諦聽諦聽善思念之！」

「唯然世尊願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊願樂欲聞。」

佛言：「有三昧名超日明，菩薩逮得是者，無所不入；譬如日光所在而現無所蔽礙，化終始者，使暢三處心意所為，其未發意興菩薩心，已發道心至不退轉，立不迴還至一生補處，已得補處究竟無上正真之道，等如虛空無往無來，不出不入無所不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有三昧名超日明，菩薩逮得是者，無所不入；譬如日光所在而現無所蔽礙，化終始者，使暢三處心意所為，其未發意興菩薩心，已發道心至不退轉，立不迴還至一生補處，已得補處究竟無上正真之道，等如虛空無往無來，不出不入無所不行。

「行八十事乃諦逮得斯定。何等八十？解眼空，除耳聲，無鼻嗅，拔言著，濟于識，息貪婬，休恚恨，釋愚癡；了色沫、痛若泡、想野馬、行芭蕉、識猶幻；心本淨，意喻夢；念同像，不見身、不計人、不有壽、不保命，四大空，五陰無根，六衰無原，七識無主；行慈心，哀一切，志和悅，護諸根；無憎愛，離眾對，不散行，無合會；無施不慳，無戒不犯，無忍不怒，無進不怠，無寂不亂，無智不愚；不廢俗、不專道；講說法，不為身，為一切；無所著，亦不斷，亦無縛；無所解，行平等；却睡眠，無諸蓋；不受入，不隨對，心自解，順佛教；不違法，不輕眾；愍十方人，如父嚴教，若母撫育，譬子順親。恩如己身；不自為形，不為他人，亦不為法；行菩薩道，弘雅志，不為邪想；無聲聞念，無緣覺意，不求望想，棄彼此行，一切無倚；不見三世，了三界本；不心意識，解道若空；離去來今，深入大慧；一切本無，行大善權。是為八十。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行八十事乃諦逮得斯定。何等八十？解眼空，除耳聲，無鼻嗅，拔言著，濟于識，息貪婬，休恚恨，釋愚癡；了色沫、痛若泡、想野馬、行芭蕉、識猶幻；心本淨，意喻夢；念同像，不見身、不計人、不有壽、不保命，四大空，五陰無根，六衰無原，七識無主；行慈心，哀一切，志和悅，護諸根；無憎愛，離眾對，不散行，無合會；無施不慳，無戒不犯，無忍不怒，無進不怠，無寂不亂，無智不愚；不廢俗、不專道；講說法，不為身，為一切；無所著，亦不斷，亦無縛；無所解，行平等；却睡眠，無諸蓋；不受入，不隨對，心自解，順佛教；不違法，不輕眾；愍十方人，如父嚴教，若母撫育，譬子順親。恩如己身；不自為形，不為他人，亦不為法；行菩薩道，弘雅志，不為邪想；無聲聞念，無緣覺意，不求望想，棄彼此行，一切無倚；不見三世，了三界本；不心意識，解道若空；離去來今，深入大慧；一切本無，行大善權。是為八十。」

佛語普明：「是八十行，若遵修者，則疾得至超日明三昧。譬如日出一時遍照，百穀草木仰天之類莫不成熟；逮斯定者，等入一切上中下行，無所不現而皆度之。如月盛滿消夜窈冥；以大定明進，却三垢想蔽用除而覩上道。如大醫王，選採百藥以療眾病各各得愈；以無極慧隨眾本行而為說法，屏色、痛、想、行、識求使獲神通。又如船工御牢堅船，度人往還而無停滯；示現泥洹濟無量人，開化止處解三界空，順至終始救攝群萌。如雄師子隱乎林藪諸獸攝伏；獲斯定者開士獨步周旋三世，六十二見九十六徑諸墮邪者皆為降棄，從受道教三品得所。如轉輪王典領四域天下戴仰；斯定四等以四意行，分別四大度脫眾生，生老病死我人壽命，使知本無得至大道。猶若巨海悉受眾流，苞含諸寶奇妙異珍；一切法門總持辯才諸定意門悉而歸之，光演深邃無上慧義，興隆三寶洗濯愚冥，超至日明三昧尊定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語普明：「是八十行，若遵修者，則疾得至超日明三昧。譬如日出一時遍照，百穀草木仰天之類莫不成熟；逮斯定者，等入一切上中下行，無所不現而皆度之。如月盛滿消夜窈冥；以大定明進，却三垢想蔽用除而覩上道。如大醫王，選採百藥以療眾病各各得愈；以無極慧隨眾本行而為說法，屏色、痛、想、行、識求使獲神通。又如船工御牢堅船，度人往還而無停滯；示現泥洹濟無量人，開化止處解三界空，順至終始救攝群萌。如雄師子隱乎林藪諸獸攝伏；獲斯定者開士獨步周旋三世，六十二見九十六徑諸墮邪者皆為降棄，從受道教三品得所。如轉輪王典領四域天下戴仰；斯定四等以四意行，分別四大度脫眾生，生老病死我人壽命，使知本無得至大道。猶若巨海悉受眾流，苞含諸寶奇妙異珍；一切法門總持辯才諸定意門悉而歸之，光演深邃無上慧義，興隆三寶洗濯愚冥，超至日明三昧尊定。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「譬如日出時， 其光悉遍照； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如日出時， 其光悉遍照；

百穀仰成熟， 大定超於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百穀仰成熟， 大定超於彼。

等至於一切， 雜行群萌類； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等至於一切， 雜行群萌類；

普現無不周， 莫不得過度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現無不周， 莫不得過度。

醫王療眾病， 隨時而授藥； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 醫王療眾病， 隨時而授藥；

斯定應所宜， 婬怒癡消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯定應所宜， 婬怒癡消除。

船師度往還， 從此到彼岸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 船師度往還， 從此到彼岸；

菩薩亦如是， 所濟無窮極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 所濟無窮極。

譬如雄師子， 獨步無所畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如雄師子， 獨步無所畏；

六十二疑見， 斯定皆降化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十二疑見， 斯定皆降化。

若轉輪聖王， 綏恤四天下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若轉輪聖王， 綏恤四天下；

菩薩猶如斯， 四等度群黎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩猶如斯， 四等度群黎。

巨海受萬川， 瑰琦異珍寶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巨海受萬川， 瑰琦異珍寶；

斯定苞諸法， 施以七大財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯定苞諸法， 施以七大財。

假使有發意， 欲至無上慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使有發意， 欲至無上慧；

當尊斯定義， 疾獲正真覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當尊斯定義， 疾獲正真覺。」

佛語普明：「菩薩有四事，疾獲斯定。何等四？愍傷群黎如己骨髓，殖眾德本不望其報，觀四大空猶若如夢，計五陰本則野馬也；是為四事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語普明：「菩薩有四事，疾獲斯定。何等四？愍傷群黎如己骨髓，殖眾德本不望其報，觀四大空猶若如夢，計五陰本則野馬也；是為四事。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「欲獲定意者， 愍哀眾生類； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲獲定意者， 愍哀眾生類；

猶如己骨髓， 立德不想報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如己骨髓， 立德不想報。

觀身四大空， 恍惚其若夢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀身四大空， 恍惚其若夢；

計五陰本無， 譬若如野馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計五陰本無， 譬若如野馬。

設使解慧者， 則不計吾我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設使解慧者， 則不計吾我；

縷練一切原， 速逮斯定意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縷練一切原， 速逮斯定意。」

佛告普明：「菩薩有四事，疾得斯定。何等為四？苞育眾生愛若赤子，常行大慈無有彼此，勸誨愚癡示以道明，晝夜精進志道無求；是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普明：「菩薩有四事，疾得斯定。何等為四？苞育眾生愛若赤子，常行大慈無有彼此，勸誨愚癡示以道明，晝夜精進志道無求；是為四。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「養護哀眾生， 如父母愛子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養護哀眾生， 如父母愛子；

大慈不勞望， 等心無適莫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈不勞望， 等心無適莫。

勸化誘愚憃， 使覩大道明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸化誘愚憃， 使覩大道明；

夙夜樂正法， 乃能逮斯定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夙夜樂正法， 乃能逮斯定。」

佛告普明：「菩薩有六事，疾得斯定。何等六？布施平等，奉持禁戒一切無犯，忍辱之力被大乘鎧，精進勤修未曾懈廢，一心攝意使無眾想，智慧明了不著三界；是為六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普明：「菩薩有六事，疾得斯定。何等六？布施平等，奉持禁戒一切無犯，忍辱之力被大乘鎧，精進勤修未曾懈廢，一心攝意使無眾想，智慧明了不著三界；是為六。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「布施無所望， 護戒如山地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施無所望， 護戒如山地；

忍辱立大力， 則被大乘鎧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱立大力， 則被大乘鎧。

善修大精進， 未曾有懈休； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修大精進， 未曾有懈休；

一心禪三昧， 智慧無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心禪三昧， 智慧無罣礙。

不自覩緣變， 所從興造立； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不自覩緣變， 所從興造立；

三處忽現沒， 一心無所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三處忽現沒， 一心無所住。」

佛告普明：「菩薩有十事，疾得斯定。何等十？施安於人，除諸穢害，消化塵勞，和合別離，釋理邪見六十二疑，曉無吾我，常崇十德，欲濟一切三趣之難，不為細術所見迷網，從本無教無合不散；是為十事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普明：「菩薩有十事，疾得斯定。何等十？施安於人，除諸穢害，消化塵勞，和合別離，釋理邪見六十二疑，曉無吾我，常崇十德，欲濟一切三趣之難，不為細術所見迷網，從本無教無合不散；是為十事。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「施安悅眾生， 離諸穢害想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「施安悅眾生， 離諸穢害想；

消化于塵勞， 和合亂別離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消化于塵勞， 和合亂別離。

釋六十二見， 曉了無吾我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋六十二見， 曉了無吾我；

常遵崇十德， 欲濟拔三趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常遵崇十德， 欲濟拔三趣。

矜愍諸八難， 往來周旋者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 矜愍諸八難， 往來周旋者；

猶如盲無目， 不自覺沒冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如盲無目， 不自覺沒冥。

以故興大悲， 救脫眾危厄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以故興大悲， 救脫眾危厄；

分別深遠慧， 疾得斯定意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別深遠慧， 疾得斯定意。」

佛告普明：「菩薩有七事，疾得斯定。何等為七？心專志道不為他念，於法自在分別英妙，悅顏一切瞻察眾生，信知諸法無有根原，常力精進不廢于道，建立大意志存永安，將順護法至獲大定；是為七事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普明：「菩薩有七事，疾得斯定。何等為七？心專志道不為他念，於法自在分別英妙，悅顏一切瞻察眾生，信知諸法無有根原，常力精進不廢于道，建立大意志存永安，將順護法至獲大定；是為七事。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「策心專志道， 未曾興他念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「策心專志道， 未曾興他念；

分別於本空， 和顏向一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別於本空， 和顏向一切。

曉了三脫門， 解諸法無根； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了三脫門， 解諸法無根；

常修於精進， 不廢於道教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修於精進， 不廢於道教。

建立大弘意， 將養到永安； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立大弘意， 將養到永安；

救護悟迷惑， 得超日明定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救護悟迷惑， 得超日明定。」

佛告普明：「菩薩有十事法，疾得斯定。何等為十？無我，無人，無壽無命，無聲聞，無緣覺，不處二法，不著菩薩，不想見佛，不在生死，不處泥洹；是為十。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普明：「菩薩有十事法，疾得斯定。何等為十？無我，無人，無壽無命，無聲聞，無緣覺，不處二法，不著菩薩，不想見佛，不在生死，不處泥洹；是為十。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「不見吾我人， 不計身壽命； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不見吾我人， 不計身壽命；

無有聲聞心， 蠲除緣覺想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有聲聞心， 蠲除緣覺想。

不處法有二， 無著於菩薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不處法有二， 無著於菩薩；

不想覩佛身， 不住有無際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不想覩佛身， 不住有無際。

㸌然不自見， 乃覩一切空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 㸌然不自見， 乃覩一切空；

因緣不復起， 乃得成定意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣不復起， 乃得成定意。」

佛告普明：「菩薩有八事法，疾得斯定。何等為八？等觀邪正無有二心，常念三寶令不斷絕，講深法義未曾談話，業以大乘不樂弟子所造順法不捨佛道，平正方便除諸起滅，因緣之想永已滅盡，意止至寂不為憒亂，一心定意覩見十方；是為八。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普明：「菩薩有八事法，疾得斯定。何等為八？等觀邪正無有二心，常念三寶令不斷絕，講深法義未曾談話，業以大乘不樂弟子所造順法不捨佛道，平正方便除諸起滅，因緣之想永已滅盡，意止至寂不為憒亂，一心定意覩見十方；是為八。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「等觀諸邪正， 二俱無所處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「等觀諸邪正， 二俱無所處；

常念于三寶， 令慧不斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常念于三寶， 令慧不斷絕。

說演深義要， 未曾生他想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說演深義要， 未曾生他想；

業以供大乘， 不慕於小乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業以供大乘， 不慕於小乘。

所造常順法， 不釋佛正道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所造常順法， 不釋佛正道；

方便行平等， 除諸起滅緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便行平等， 除諸起滅緣。

意止至寂寞， 未甞興憒亂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意止至寂寞， 未甞興憒亂；

一心存定意， 明覩十方佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心存定意， 明覩十方佛。」

佛告普明：「菩薩有七事，疾得斯定。何等為七？解色本空，聲如呼響，香若風等，味若緣合，細滑何樂，曉識如幻，諸法喻夢；是為七。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普明：「菩薩有七事，疾得斯定。何等為七？解色本空，聲如呼響，香若風等，味若緣合，細滑何樂，曉識如幻，諸法喻夢；是為七。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「解色之本空， 耳聲猶呼響； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「解色之本空， 耳聲猶呼響；

鼻香風氣等， 細滑更則過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻香風氣等， 細滑更則過。

了諸識幻化， 一切法則夢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了諸識幻化， 一切法則夢；

能分別如是， 得超日明定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能分別如是， 得超日明定。」

佛告普明：「菩薩有五事，疾得斯定。何等五？等心十方人與非人，於供養利不以適莫，若有講經後不宣闕，不望他人財色之寶，深入微妙難喻之法；是為五。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普明：「菩薩有五事，疾得斯定。何等五？等心十方人與非人，於供養利不以適莫，若有講經後不宣闕，不望他人財色之寶，深入微妙難喻之法；是為五。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「等心於十方， 人非人無異； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「等心於十方， 人非人無異；

若獲於供養， 其志無適莫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若獲於供養， 其志無適莫。

假使講經者， 沒命不訟闕； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使講經者， 沒命不訟闕；

不望他財利， 深入乃逮定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不望他財利， 深入乃逮定。」

佛告普明：「菩薩有五事，疾得斯定。何等五？過空無相不願諸法，曉三達智，辯才無礙，行大智慧度於無極，善權方便無所不入；是為五。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普明：「菩薩有五事，疾得斯定。何等五？過空無相不願諸法，曉三達智，辯才無礙，行大智慧度於無極，善權方便無所不入；是為五。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「過空無相願， 曉了三達智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過空無相願， 曉了三達智；

辯才不可量， 所說如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才不可量， 所說如大海。

修行大智慧， 所度於無極； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行大智慧， 所度於無極；

善權皆周普， 日明定如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善權皆周普， 日明定如是！」

佛說是時，三十億菩薩皆得不起法忍，八萬四千人發無上正真道意，三萬人遠塵離垢諸法眼淨，八千比丘漏盡意解。三千世界六反震動，天雨華香，箜篌樂器不鼓自鳴，飛鳥禽獸皆來集聽，十方菩薩自然飛來，各擎諸華如須彌山用散佛上，若干種衣被服珍寶供養世尊。「大聖難值如優曇鉢花時時可得，斯法希有難以遭焉！佛大神通從無數劫，積累功德恢弘大哀，布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便皆為黎庶，自然獲之功不唐捐。吾為善利，得見如來，聞深妙法超日明定。快哉快哉！何乃僥倖至如斯乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，三十億菩薩皆得不起法忍，八萬四千人發無上正真道意，三萬人遠塵離垢諸法眼淨，八千比丘漏盡意解。三千世界六反震動，天雨華香，箜篌樂器不鼓自鳴，飛鳥禽獸皆來集聽，十方菩薩自然飛來，各擎諸華如須彌山用散佛上，若干種衣被服珍寶供養世尊。「大聖難值如優曇鉢花時時可得，斯法希有難以遭焉！佛大神通從無數劫，積累功德恢弘大哀，布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便皆為黎庶，自然獲之功不唐捐。吾為善利，得見如來，聞深妙法超日明定。快哉快哉！何乃僥倖至如斯乎？」

佛告諸菩薩：「審如所云實無一異。信於深法能遵修者，則當逮得超日明定十慧之德。何等十？具足四等，四恩無厭，遵崇大慧，普暢大定神通則達。成就六度不起法忍，善權方便，見十方佛，能領國土，一生補處，已逮道場三達之智；是為十。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸菩薩：「審如所云實無一異。信於深法能遵修者，則當逮得超日明定十慧之德。何等十？具足四等，四恩無厭，遵崇大慧，普暢大定神通則達。成就六度不起法忍，善權方便，見十方佛，能領國土，一生補處，已逮道場三達之智；是為十。」

說是語時，無數菩薩得不起法忍，不可計人發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，無數菩薩得不起法忍，不可計人發無上正真道意。

爾時有菩薩，名離垢目，白佛言：「何謂菩薩學？何謂聲聞學？何謂緣覺學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有菩薩，名離垢目，白佛言：「何謂菩薩學？何謂聲聞學？何謂緣覺學？」

佛言：「無限無礙其心泰然，是菩薩學；有限有礙其心偏局，是聲聞學；庶慕大乘進退無慧心存中跱，是緣覺學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無限無礙其心泰然，是菩薩學；有限有礙其心偏局，是聲聞學；庶慕大乘進退無慧心存中跱，是緣覺學。」

離垢目又問：「何謂無限？何謂無礙？何謂泰然？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目又問：「何謂無限？何謂無礙？何謂泰然？」

佛言：「發無上正真道意，慈哀一切，欲度蚑行喘息人物之類。布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便，但為一切不念己身，遵四等心慈悲喜護，加以四恩惠施仁愛，利人等利一切救濟，危厄窮匱化之為道，而為慧學菩薩之道。自省己過不察彼闕，敬如父母如子如身等無有異，以身敬德等一切人，以愛子事愍一切人，仇怨親友心無殊特，解知身空眾生無處，吾我自然諸法自然，道法自然佛法自然，一切本無無形無貌，是為無限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「發無上正真道意，慈哀一切，欲度蚑行喘息人物之類。布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便，但為一切不念己身，遵四等心慈悲喜護，加以四恩惠施仁愛，利人等利一切救濟，危厄窮匱化之為道，而為慧學菩薩之道。自省己過不察彼闕，敬如父母如子如身等無有異，以身敬德等一切人，以愛子事愍一切人，仇怨親友心無殊特，解知身空眾生無處，吾我自然諸法自然，道法自然佛法自然，一切本無無形無貌，是為無限。

「於生死元求索泥洹不見泥洹；於泥洹元求索生死亦無所覩。不惡生死不住泥洹住無所住，猶如日光遍照悉至，亦無往來光無想念。菩薩如是，普入一切亦無所入，亦無往返周旋之想。譬如大海中有七寶明月之珠，龍神鮫蛇黿龜魚鼈，悉含受之無增無減，其水一味亦無能穢。菩薩如是，現於生死三趣之難，若至泥洹無為之界，未曾增減心如明珠。若喻淨水終不穢濁，普濟群生入諸通慧平等之味，以示眾生猶如空中生藥毒樹，其毒樹者不害虛空，其藥樹者無所療治。菩薩如是，若在生死三毒之中無所沾穢，假在泥洹清淨之處亦無所淨，俱度黎庶無所不濟，雖曰有入亦無出入往來周旋也，是謂無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於生死元求索泥洹不見泥洹；於泥洹元求索生死亦無所覩。不惡生死不住泥洹住無所住，猶如日光遍照悉至，亦無往來光無想念。菩薩如是，普入一切亦無所入，亦無往返周旋之想。譬如大海中有七寶明月之珠，龍神鮫蛇黿龜魚鼈，悉含受之無增無減，其水一味亦無能穢。菩薩如是，現於生死三趣之難，若至泥洹無為之界，未曾增減心如明珠。若喻淨水終不穢濁，普濟群生入諸通慧平等之味，以示眾生猶如空中生藥毒樹，其毒樹者不害虛空，其藥樹者無所療治。菩薩如是，若在生死三毒之中無所沾穢，假在泥洹清淨之處亦無所淨，俱度黎庶無所不濟，雖曰有入亦無出入往來周旋也，是謂無礙。

「道心無限不有處所，無人無心亦不可得，度眾生心如、一切法如，其趣此者則趣平等，其趣平等則正等覺無三界也。無聲聞地、無緣覺處、無菩薩住，不處有為不處無為，無有無無，亦無過去當來現在之處。度無所度生無所生，道跡本無、往來本無、不還本無、無著本無、緣覺本無、三界本無、眾生本無、佛道本無，無此本無乃真本無，無所適莫，是謂其心泰然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「道心無限不有處所，無人無心亦不可得，度眾生心如、一切法如，其趣此者則趣平等，其趣平等則正等覺無三界也。無聲聞地、無緣覺處、無菩薩住，不處有為不處無為，無有無無，亦無過去當來現在之處。度無所度生無所生，道跡本無、往來本無、不還本無、無著本無、緣覺本無、三界本無、眾生本無、佛道本無，無此本無乃真本無，無所適莫，是謂其心泰然。」

離垢目又問：「何謂為限？何謂為礙？何謂其心偏局？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目又問：「何謂為限？何謂為礙？何謂其心偏局？」

佛言：「畏惡生死三界之患，言泥洹第一，不了自然，厭身之苦，憚無數劫周旋塵勞，布施持戒忍辱一心精進學智不倦，頭目耳鼻髓腦肌肉支體，所在惠與不可稱限。乃到于佛豫懷是心，便却不學菩薩法，欲求滅身，是謂為限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畏惡生死三界之患，言泥洹第一，不了自然，厭身之苦，憚無數劫周旋塵勞，布施持戒忍辱一心精進學智不倦，頭目耳鼻髓腦肌肉支體，所在惠與不可稱限。乃到于佛豫懷是心，便却不學菩薩法，欲求滅身，是謂為限。

「已得羅漢欲有所度，三昧禪息乃見人心，不能豫覩一切根本，不應病授藥適欲久住，觀察惡露不淨之軀，不以為樂視如仇賊、如虺如毒，早證泥洹，是謂為礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已得羅漢欲有所度，三昧禪息乃見人心，不能豫覩一切根本，不應病授藥適欲久住，觀察惡露不淨之軀，不以為樂視如仇賊、如虺如毒，早證泥洹，是謂為礙。

「住于泥洹好明惡冥，不了諸法都無根本，而求處所不知空慧，是謂其心偏局。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住于泥洹好明惡冥，不了諸法都無根本，而求處所不知空慧，是謂其心偏局。」

離垢目又問佛言：「何謂中跱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目又問佛言：「何謂中跱？」

佛言：「發菩薩意，布施持戒忍辱精進一心智慧皆為妄想，欲得世尊三十二相八十種好，威神聖德與眾卓異，不解本無如來之化，示現身命反求謂有。又謂有人欲度吾我，不知本空行四等心，四恩著行至空無見無為因止，不知進退不知空慧，欲度眾生無善權方便法身之明可以濟之，是謂緣覺學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「發菩薩意，布施持戒忍辱精進一心智慧皆為妄想，欲得世尊三十二相八十種好，威神聖德與眾卓異，不解本無如來之化，示現身命反求謂有。又謂有人欲度吾我，不知本空行四等心，四恩著行至空無見無為因止，不知進退不知空慧，欲度眾生無善權方便法身之明可以濟之，是謂緣覺學。」

說是語時，無數天人皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，無數天人皆發無上正真道意。

於是長者子名曰淨教，與五千群從來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，叉手白佛言：「此諸群從好樂佛法，諸發道意，積何等行得至道慧？施行何法得攝佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是長者子名曰淨教，與五千群從來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，叉手白佛言：「此諸群從好樂佛法，諸發道意，積何等行得至道慧？施行何法得攝佛土？」

佛言：「有一法行而應道意。」「何謂一？」「心性調柔等向一切，是為一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有一法行而應道意。」「何謂一？」「心性調柔等向一切，是為一。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「心性常調柔， 志意不麁獷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心性常調柔， 志意不麁獷；

平等攝一切， 乃應菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等攝一切， 乃應菩薩行。

「復次又有二法為菩薩行。何謂二？寂然心淨離諸著觀，覩於無見唯志大道；是為二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次又有二法為菩薩行。何謂二？寂然心淨離諸著觀，覩於無見唯志大道；是為二。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「心淨常寂然， 離見諸著觀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心淨常寂然， 離見諸著觀；

釋六十二疑， 唯念大道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋六十二疑， 唯念大道行。

「又有三法為菩薩行。何謂為三？曉空不著，無相不縛，無願不脫；是為三。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有三法為菩薩行。何謂為三？曉空不著，無相不縛，無願不脫；是為三。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「心常曉了空， 無相不復縛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心常曉了空， 無相不復縛；

無願無所脫， 乃解三界結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無願無所脫， 乃解三界結。

「又有四法為菩薩行。何謂四？常遵慈心無有害意，長養道化常修慈悲，愍傷眾生生死勤苦為之雨淚；常奉喜意和顏悅色，向於群萌無憎愛心；常行護心勸教眾生使發道意已發道意至不退轉；已不退轉，至於道場無上正真道；是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四法為菩薩行。何謂四？常遵慈心無有害意，長養道化常修慈悲，愍傷眾生生死勤苦為之雨淚；常奉喜意和顏悅色，向於群萌無憎愛心；常行護心勸教眾生使發道意已發道意至不退轉；已不退轉，至於道場無上正真道；是為四。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「常遵四等心， 和顏意志悅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常遵四等心， 和顏意志悅；

愍哀眾生類， 矜傷為雨淚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍哀眾生類， 矜傷為雨淚。

心欲度眾生， 等心無憎愛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心欲度眾生， 等心無憎愛；

救護以道法， 乃應菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救護以道法， 乃應菩薩行。

「又有五法為菩薩行。何謂五？奉於禁戒而無所犯，定意攝志令心惔怕，智慧解空而無所起，脫於五陰使無處所，示現三界覩無所有；是為五。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有五法為菩薩行。何謂五？奉於禁戒而無所犯，定意攝志令心惔怕，智慧解空而無所起，脫於五陰使無處所，示現三界覩無所有；是為五。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「持戒無所犯， 三昧意不亂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持戒無所犯， 三昧意不亂；

智慧分別空， 濟脫五陰聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧分別空， 濟脫五陰聚。

覩見三世厄， 示現在其中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩見三世厄， 示現在其中；

隨時而開化， 各令得其所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨時而開化， 各令得其所。

「又有六法為菩薩行。何謂六？目覩皆空，耳聽無聲，鼻嗅無香，口語無言，身不存細滑，心無思想；是為六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有六法為菩薩行。何謂六？目覩皆空，耳聽無聲，鼻嗅無香，口語無言，身不存細滑，心無思想；是為六。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「目所覩皆空， 耳聽無有聲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目所覩皆空， 耳聽無有聲；

鼻香無所著， 舌味何所有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻香無所著， 舌味何所有？

計身但四大， 心了本空事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計身但四大， 心了本空事；

如是曉無形， 乃應菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是曉無形， 乃應菩薩行。

「又有七法為菩薩行。何謂七？攝身、口、意，寂定，無亂，無所復違；是為七。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有七法為菩薩行。何謂七？攝身、口、意，寂定，無亂，無所復違；是為七。」

佛時頌曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰

「常攝己身口， 其心靜不亂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常攝己身口， 其心靜不亂；

寂寞定三昧， 神通無不達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂寞定三昧， 神通無不達。

「又有八法為菩薩行。何謂八？施度無極，戒度無極，忍度無極，進度無極，寂定度無極，智度無極，權度無極，成名慧行；是為八。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有八法為菩薩行。何謂八？施度無極，戒度無極，忍度無極，進度無極，寂定度無極，智度無極，權度無極，成名慧行；是為八。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「布施度無極， 戒忍精進禪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施度無極， 戒忍精進禪；

智慧自然達， 道明為最尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧自然達， 道明為最尊。

「又有九法為菩薩行。何謂九？除五陰，去六衰，滅三垢，蠲八難，不著三界，不慕三世，離羅漢心，遠緣覺意，常志大道；是為九。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有九法為菩薩行。何謂九？除五陰，去六衰，滅三垢，蠲八難，不著三界，不慕三世，離羅漢心，遠緣覺意，常志大道；是為九。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「除五陰六衰， 無三垢八難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「除五陰六衰， 無三垢八難；

不著於三界， 三世無所處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著於三界， 三世無所處。

以離羅漢心， 無緣覺之念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以離羅漢心， 無緣覺之念；

常慕求大道， 斯謂菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常慕求大道， 斯謂菩薩行。

「又有十法為菩薩行。何謂十？法寶三昧，善住三昧，無動三昧，度無轉三昧，寶積華三昧，日光耀三昧，諸利義三昧，現在三昧，慧光耀三昧，勇猛伏三昧，超日明三昧；是為十。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有十法為菩薩行。何謂十？法寶三昧，善住三昧，無動三昧，度無轉三昧，寶積華三昧，日光耀三昧，諸利義三昧，現在三昧，慧光耀三昧，勇猛伏三昧，超日明三昧；是為十。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「以法寶三昧， 善住無所動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以法寶三昧， 善住無所動；

竪立不可震， 寶積花三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竪立不可震， 寶積花三昧。

光耀諸利義， 現在慧光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光耀諸利義， 現在慧光明；

勇猛伏三昧， 乃獲超日明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛伏三昧， 乃獲超日明。

「復次離垢目！菩薩布施，天人樂從，開化慳者令無所惜；菩薩遵戒，天人樂從，化放恣者令無殃釁；菩薩忍辱，天人樂順，化忿狷者令無纖介；菩薩精進，天人樂從，化懈廢者令建勤力；菩薩一心，天人樂習，化憒擾者令志安寂；菩薩智慧，天人樂順，化蔽礙者令通聖範；菩薩行慈，天人樂之，化不仁者令等惋戀；菩薩行悲，天人樂之，化愚迷者悼愍眾生；菩薩喜悅，天人樂從，化愁慼者法鼓自娛；菩薩行護，天人樂之，救化無援將養一切；菩薩講法，天人樂聽，化志俗者令慕聖典；菩薩謙苦，天人樂恭，化貢高者奉敬三寶；菩薩利人，天人樂惠，化無義者令普施恩；菩薩行等，天人樂豫，化不恢泰令接未達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次離垢目！菩薩布施，天人樂從，開化慳者令無所惜；菩薩遵戒，天人樂從，化放恣者令無殃釁；菩薩忍辱，天人樂順，化忿狷者令無纖介；菩薩精進，天人樂從，化懈廢者令建勤力；菩薩一心，天人樂習，化憒擾者令志安寂；菩薩智慧，天人樂順，化蔽礙者令通聖範；菩薩行慈，天人樂之，化不仁者令等惋戀；菩薩行悲，天人樂之，化愚迷者悼愍眾生；菩薩喜悅，天人樂從，化愁慼者法鼓自娛；菩薩行護，天人樂之，救化無援將養一切；菩薩講法，天人樂聽，化志俗者令慕聖典；菩薩謙苦，天人樂恭，化貢高者奉敬三寶；菩薩利人，天人樂惠，化無義者令普施恩；菩薩行等，天人樂豫，化不恢泰令接未達。

「菩薩行權，攝諸眾生化之為善，成平等覺悉生彼國；菩薩行三十七品，以攝眾生，意止意斷根力覺道，攝取眾生使令寂然，若成佛時悉生彼國；菩薩在于大會講深妙法，欲使蠕動悉蒙超度，若成佛時皆生彼國；菩薩行十德以攝眾生，悉開化之護身口意；菩薩說經蠲除八難，以攝眾生行八正道，若成佛時皆生彼國；菩薩自省不求彼闕，以攝眾生離諸邪見六十二網，若成佛時皆生彼國；菩薩說法以攝眾生，脫於八縛得至八解，若成佛時皆生彼國；菩薩說法除八思議，至不思議法門之海，若成佛時悉生彼國。菩薩說法，假使逮得無所從生法忍，成具佛事示現泥洹，度無量人皆使得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行權，攝諸眾生化之為善，成平等覺悉生彼國；菩薩行三十七品，以攝眾生，意止意斷根力覺道，攝取眾生使令寂然，若成佛時悉生彼國；菩薩在于大會講深妙法，欲使蠕動悉蒙超度，若成佛時皆生彼國；菩薩行十德以攝眾生，悉開化之護身口意；菩薩說經蠲除八難，以攝眾生行八正道，若成佛時皆生彼國；菩薩自省不求彼闕，以攝眾生離諸邪見六十二網，若成佛時皆生彼國；菩薩說法以攝眾生，脫於八縛得至八解，若成佛時皆生彼國；菩薩說法除八思議，至不思議法門之海，若成佛時悉生彼國。菩薩說法，假使逮得無所從生法忍，成具佛事示現泥洹，度無量人皆使得道。

「如是離垢目！菩薩所行本末若斯。以應此行，號字自然，成立國土，度脫群黎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是離垢目！菩薩所行本末若斯。以應此行，號字自然，成立國土，度脫群黎。」

佛說是時，離垢目長者子、五千營從，皆發無上正真道意，尋時逮得不起法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，離垢目長者子、五千營從，皆發無上正真道意，尋時逮得不起法忍。

於是居士名曰見正，前白佛言：「我常聞佛，思一奉覲，罪蓋之故不能自到，今日乃果，欣踊難量，視尊無厭聽法不倦，唯加大恩，使我世世值遇天尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是居士名曰見正，前白佛言：「我常聞佛，思一奉覲，罪蓋之故不能自到，今日乃果，欣踊難量，視尊無厭聽法不倦，唯加大恩，使我世世值遇天尊！」

佛言：「善哉善哉！有四事常不離佛。何謂四？常念如來立佛形像，聞經深義則信奉行，雖不見佛曉了本無，知十方佛則一法身；是為四事不離諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！有四事常不離佛。何謂四？常念如來立佛形像，聞經深義則信奉行，雖不見佛曉了本無，知十方佛則一法身；是為四事不離諸佛。

「又有四事，雖面覩佛則不見之。如來現在不往聽經，不採其義，不能奉行、宣示於人；是為四，雖面見佛，則為不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事，雖面覩佛則不見之。如來現在不往聽經，不採其義，不能奉行、宣示於人；是為四，雖面見佛，則為不見。

「又有見佛，自計吾我，不解非常苦空非身，墮四顛倒。聽經著音，不能分別呼聲之響，於其人身則滅度也。佛以滅度不現世間，其人聞經欣然心開，如冥覩明，曉知如來隨俗現化，奉行道禁不違經典，離外邪法六十二見，行四等心無憎無愛；佛雖滅度，志達如是，常為相見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有見佛，自計吾我，不解非常苦空非身，墮四顛倒。聽經著音，不能分別呼聲之響，於其人身則滅度也。佛以滅度不現世間，其人聞經欣然心開，如冥覩明，曉知如來隨俗現化，奉行道禁不違經典，離外邪法六十二見，行四等心無憎無愛；佛雖滅度，志達如是，常為相見。」

復問曰：「何謂見佛？何謂聞法？何因供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問曰：「何謂見佛？何謂聞法？何因供養？」

佛言：「見如來身，觀知何行得至於佛，本因六度無極。愍傷一切如父如母如子如身，不貪四大，是為見佛。聞說經法不著音聲，但取其法不取於人，取要不聲、取慧不形、取正不說，是為聞經。若見道跡、往來、不還、無著、緣覺、世尊、菩薩，等心供養，謙遜卑順不以憍慢，為見聖眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「見如來身，觀知何行得至於佛，本因六度無極。愍傷一切如父如母如子如身，不貪四大，是為見佛。聞說經法不著音聲，但取其法不取於人，取要不聲、取慧不形、取正不說，是為聞經。若見道跡、往來、不還、無著、緣覺、世尊、菩薩，等心供養，謙遜卑順不以憍慢，為見聖眾。」

又問曰：「何謂魔事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「何謂魔事？」

佛言：「魔有四事。何謂為四？一曰、身魔，身犯眾惡，五陰六衰，不順佛法。二曰、欲塵魔，愛欲情態無有休息。三曰、死魔，生諸想著，不興法念。四曰、天魔，及與官屬來試乞求無有厭足，意止意斷，魔則降伏。譬如兩木相揩，則自生火還燒其木，火不從水出不從風出不從地出，其四魔者亦復如是，皆由心生不從外來。譬如畫師畫作形像，隨手大小。雖因緣合，有彩有板有筆，畫師不畫不能成像。四魔如是，心已堅固便無所起則無四魔。所以者何？五陰無處、四大本無、十二因緣無有端緒，曉了如是則無魔事。計我人有壽命，墮魔見縛；分別無身乃降伏魔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「魔有四事。何謂為四？一曰、身魔，身犯眾惡，五陰六衰，不順佛法。二曰、欲塵魔，愛欲情態無有休息。三曰、死魔，生諸想著，不興法念。四曰、天魔，及與官屬來試乞求無有厭足，意止意斷，魔則降伏。譬如兩木相揩，則自生火還燒其木，火不從水出不從風出不從地出，其四魔者亦復如是，皆由心生不從外來。譬如畫師畫作形像，隨手大小。雖因緣合，有彩有板有筆，畫師不畫不能成像。四魔如是，心已堅固便無所起則無四魔。所以者何？五陰無處、四大本無、十二因緣無有端緒，曉了如是則無魔事。計我人有壽命，墮魔見縛；分別無身乃降伏魔。」

離垢目白佛：「何謂法寶三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目白佛：「何謂法寶三昧？」

佛言：「不斷三寶佛法聖眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不斷三寶佛法聖眾。」

「何謂不斷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不斷？」

「發無上正真道意，成諸德本如須彌山，信樂大乘心不動移，先覩嘉瑞三千佛土，億百千藏皆滿具足，逮成殊勝難當總持，而成就達施度無極。初發心時捨身之安常憂一切，諸樂所樂不以為樂，棄俗所慕以法為樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發無上正真道意，成諸德本如須彌山，信樂大乘心不動移，先覩嘉瑞三千佛土，億百千藏皆滿具足，逮成殊勝難當總持，而成就達施度無極。初發心時捨身之安常憂一切，諸樂所樂不以為樂，棄俗所慕以法為樂。」

「何謂俗樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂俗樂？」

「吾我人壽、五陰六衰、十二因緣，伎樂飲食、官爵奉祿、財物富貴、妻子奴婢、眷屬營從、田宅牛馬車乘，是俗所樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾我人壽、五陰六衰、十二因緣，伎樂飲食、官爵奉祿、財物富貴、妻子奴婢、眷屬營從、田宅牛馬車乘，是俗所樂。」

「何謂法樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法樂？」

「曉知無我無人無壽無命，五通六達，十二部經，講讀諷誦菩薩道法，於七法財不以為厭，四恩之行，行四等心慈悲喜護，六度無極眾善之行，無毀害心，蚑行喘息人物之類以為國土，不自稱譽不毀其餘，其心慺慺常志一切，天神龍鬼人民大小覩斯人者，莫不興意而為善德，是謂法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曉知無我無人無壽無命，五通六達，十二部經，講讀諷誦菩薩道法，於七法財不以為厭，四恩之行，行四等心慈悲喜護，六度無極眾善之行，無毀害心，蚑行喘息人物之類以為國土，不自稱譽不毀其餘，其心慺慺常志一切，天神龍鬼人民大小覩斯人者，莫不興意而為善德，是謂法樂。

「又行十事。何謂十？信根第一，定根為本，大慈為元，大哀為尊，志性調柔，諸通慧正，建立眾生，四恩為首，道品則最，志護佛法以為徒隷；是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又行十事。何謂十？信根第一，定根為本，大慈為元，大哀為尊，志性調柔，諸通慧正，建立眾生，四恩為首，道品則最，志護佛法以為徒隷；是為十。

「復次不犯十行。何謂十？身不殺、盜、婬，口不妄言、兩舌、惡口、綺語，意不恚嫉、狐疑、邪見；是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次不犯十行。何謂十？身不殺、盜、婬，口不妄言、兩舌、惡口、綺語，意不恚嫉、狐疑、邪見；是為十。

「愍念十方如母念子，於色痛想行識不亂，不為俗人所惑，不為榮華所侮，不從貪人不從瞋恚不從愚癡，不謗三寶不懷譎詭，興六念行佛法眾施信慧，出入行步不尚矜高。初發意者如月始生會當成滿，天龍鬼神所見擁護，不為邪惡所見中害。心存三法以道為寶，以世為無常，是為法寶三昧也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愍念十方如母念子，於色痛想行識不亂，不為俗人所惑，不為榮華所侮，不從貪人不從瞋恚不從愚癡，不謗三寶不懷譎詭，興六念行佛法眾施信慧，出入行步不尚矜高。初發意者如月始生會當成滿，天龍鬼神所見擁護，不為邪惡所見中害。心存三法以道為寶，以世為無常，是為法寶三昧也。」

離垢目又問曰：「何謂善住三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目又問曰：「何謂善住三昧？」

佛言：「譬若如地，善惡美苦臭香不淨之物悉受不污。菩薩如是，受一切法而自修立，先覩嘉瑞三千佛土平等如掌，眾寶蓮華以為莊嚴，逮成殊勝難喻總持，則具超越戒度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「譬若如地，善惡美苦臭香不淨之物悉受不污。菩薩如是，受一切法而自修立，先覩嘉瑞三千佛土平等如掌，眾寶蓮華以為莊嚴，逮成殊勝難喻總持，則具超越戒度無極。

「又行十事：蠲八難態，建立佛德，度於聲聞、緣覺之乘，淨身口意，諸事所由皆從佛法，嚴莊志性度三趣厄，具滿諸願檢御人心；是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又行十事：蠲八難態，建立佛德，度於聲聞、緣覺之乘，淨身口意，諸事所由皆從佛法，嚴莊志性度三趣厄，具滿諸願檢御人心；是為十。

「身常行慈不竊不婬，講議經典不為浮華，至誠和諍言軟不麁未曾綺飾，捨貪念施為人安調，離於邪見而樂正法。常觀非常苦空非身，以世為穢以法為計，心自修立常患不及，視身無益五陰則損，欲拔五慾，佛道為尊不懷悔恨，察天無常觀人如夢，三塗最苦憐愍傷之，以何方便自濟生死五陰之難并化他人？計十方人則為我所。所以者何？欲度脫之。見來侵者不念其惡，若光益者不偏念善，見罵詈者默而不報，若撾捶者受而不挍，若瞋恚者慈心向之，若輕毀者哀而不害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身常行慈不竊不婬，講議經典不為浮華，至誠和諍言軟不麁未曾綺飾，捨貪念施為人安調，離於邪見而樂正法。常觀非常苦空非身，以世為穢以法為計，心自修立常患不及，視身無益五陰則損，欲拔五慾，佛道為尊不懷悔恨，察天無常觀人如夢，三塗最苦憐愍傷之，以何方便自濟生死五陰之難并化他人？計十方人則為我所。所以者何？欲度脫之。見來侵者不念其惡，若光益者不偏念善，見罵詈者默而不報，若撾捶者受而不挍，若瞋恚者慈心向之，若輕毀者哀而不害。

「又自羞恥，從無數劫在生死中，五陰所蓋不能自拔，心迷意惑流於五江，四懼之患不能自覺。有物能施，知財非常身非我有，求于善友遠離惡友，發意向佛恒求尊經，不慕世名行常恭敬，志於信、戒、聞、施、慧道，不為疑惑犯禁懈怠慳貪愚癡捨道義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又自羞恥，從無數劫在生死中，五陰所蓋不能自拔，心迷意惑流於五江，四懼之患不能自覺。有物能施，知財非常身非我有，求于善友遠離惡友，發意向佛恒求尊經，不慕世名行常恭敬，志於信、戒、聞、施、慧道，不為疑惑犯禁懈怠慳貪愚癡捨道義也。

「常思念法如飢求食，稍入於道，如泉遠流稍入于海，如母生子乳哺養育。治生救命不居畜積，供給父母弟兄妻子奴客婢使，皆念愍哀欲令得度，不墮三塗使越三界，歸命三尊佛法聖眾，獲三達智、無礙之慧，不為三垢之所霑污，其行是者則善住三昧也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常思念法如飢求食，稍入於道，如泉遠流稍入于海，如母生子乳哺養育。治生救命不居畜積，供給父母弟兄妻子奴客婢使，皆念愍哀欲令得度，不墮三塗使越三界，歸命三尊佛法聖眾，獲三達智、無礙之慧，不為三垢之所霑污，其行是者則善住三昧也。」

離垢目白佛言：「何謂無動三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目白佛言：「何謂無動三昧？」

佛言：「譬如師子、諸鹿之王，鹿獸畏威，靡不慴伏，先覩嘉瑞三千佛土，自現執持五兵勇猛，逮成善住總持，則具超越忍度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「譬如師子、諸鹿之王，鹿獸畏威，靡不慴伏，先覩嘉瑞三千佛土，自現執持五兵勇猛，逮成善住總持，則具超越忍度無極。

「又有十事。何謂十？忍辱為本，信悅為力，訓一切人深妙法忍，散割諸結，除所欲礙，不慕身原，不惜壽命，以諸通慧，超三脫門，觀法平等；是為十。護身口意，常以諸法而興因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有十事。何謂十？忍辱為本，信悅為力，訓一切人深妙法忍，散割諸結，除所欲礙，不慕身原，不惜壽命，以諸通慧，超三脫門，觀法平等；是為十。護身口意，常以諸法而興因緣。

「何謂法樂？樂於佛法不好俗法，樂聞經典不思世談，樂供養眾不為俗黨，但樂三寶不志三垢，樂度三處不為霑污，樂觀四大為地水火風不計我許，樂安人物不為危害，樂施所有不為慳悋，樂奉禁戒不毀所遵，樂忍於辱不失德本，樂精進力不為罪根，樂禪一心不為亂意，樂深智慧不為愚惑。樂化塵勞不為垢濁，樂佛國淨不厭開化，樂嚴道法不為非法，樂三脫門離空相願，樂無為法不樂俗為，樂入深法不為失節，志樂欣喜離怒不諦。樂自然法亦不捨人，樂習善友遠世親厚，樂常志道不造迷惑，樂講正議不為俗典，樂慕菩薩不為聲聞，樂求正覺不為緣覺，樂向大道不為細術，樂存八等不為八邪，樂六十二慧不為身墮六十二見，樂無上法不為下劣，樂大乘業棄羅漢法。是為法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法樂？樂於佛法不好俗法，樂聞經典不思世談，樂供養眾不為俗黨，但樂三寶不志三垢，樂度三處不為霑污，樂觀四大為地水火風不計我許，樂安人物不為危害，樂施所有不為慳悋，樂奉禁戒不毀所遵，樂忍於辱不失德本，樂精進力不為罪根，樂禪一心不為亂意，樂深智慧不為愚惑。樂化塵勞不為垢濁，樂佛國淨不厭開化，樂嚴道法不為非法，樂三脫門離空相願，樂無為法不樂俗為，樂入深法不為失節，志樂欣喜離怒不諦。樂自然法亦不捨人，樂習善友遠世親厚，樂常志道不造迷惑，樂講正議不為俗典，樂慕菩薩不為聲聞，樂求正覺不為緣覺，樂向大道不為細術，樂存八等不為八邪，樂六十二慧不為身墮六十二見，樂無上法不為下劣，樂大乘業棄羅漢法。是為法樂。

「又有十事，疾得定覺。何謂十事？慈心哀人不為危害，常行十善，遠離惡行，專心修道，善念佛法如飢求食如渴求飲，普尊深義，不偏他念，慈念十方，欲度一切不自念己；是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有十事，疾得定覺。何謂十事？慈心哀人不為危害，常行十善，遠離惡行，專心修道，善念佛法如飢求食如渴求飲，普尊深義，不偏他念，慈念十方，欲度一切不自念己；是為十。

「所以名曰無動三昧之法，超越第一第二三昧之故，不為欲法之所迷惑，奉行菩薩慈心之法，布施、持戒、忍辱、精進、一心智慧以救眾生三趣之難，稍習大慈欲濟三界，視一切人如己無異，不為他念常念法念，以法為本以俗為罪，常哀群萌悉使至道，是為無動三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以名曰無動三昧之法，超越第一第二三昧之故，不為欲法之所迷惑，奉行菩薩慈心之法，布施、持戒、忍辱、精進、一心智慧以救眾生三趣之難，稍習大慈欲濟三界，視一切人如己無異，不為他念常念法念，以法為本以俗為罪，常哀群萌悉使至道，是為無動三昧。」

離垢目白佛言：「何謂度無動三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目白佛言：「何謂度無動三昧？」

佛言：「譬如自然鉤鎖力士勇猛力強，多所開闢獨步雄傑，雄傑無侶，除諸穢害塵勞仇怨，先覩嘉瑞三千佛土，四方四隅有大風來，若干種華普遍佛土，分別逮成難當總持，則具超越進度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「譬如自然鉤鎖力士勇猛力強，多所開闢獨步雄傑，雄傑無侶，除諸穢害塵勞仇怨，先覩嘉瑞三千佛土，四方四隅有大風來，若干種華普遍佛土，分別逮成難當總持，則具超越進度無極。

「又有十事。何謂十？等精進根進力為本，平等方便意止為首，令一切人不貪樂身，而以心口順化眾生，所住不迴而無所處，精進最上，降伏怨愶，勤修成就，諸通妙慧；是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有十事。何謂十？等精進根進力為本，平等方便意止為首，令一切人不貪樂身，而以心口順化眾生，所住不迴而無所處，精進最上，降伏怨愶，勤修成就，諸通妙慧；是為十。

「念四大身猶若蚖蛇，畏老病死，不捨終始不為惑事，慈悲喜護蚑行喘息人物之類，如父如母如子如身等無差特，常思道義無貪怒癡，念為布施不為慳想；奉持禁戒無犯惡想；為忍辱念無瞋恚想；常修精進無懈怠想；精專一心無亂意想；智慧行正無闇蔽想；常求方便至心善權無放逸想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念四大身猶若蚖蛇，畏老病死，不捨終始不為惑事，慈悲喜護蚑行喘息人物之類，如父如母如子如身等無差特，常思道義無貪怒癡，念為布施不為慳想；奉持禁戒無犯惡想；為忍辱念無瞋恚想；常修精進無懈怠想；精專一心無亂意想；智慧行正無闇蔽想；常求方便至心善權無放逸想。

「念勸化人如度己身，一切所有非我之有；念墮地獄者毒痛之患如身自遭，常省己過彼罪代受不以為怨。念餓鬼趣飢渴窮乏，為之悲泣戰慄寒心，欲令度脫自然安隱，使服法食除五陰六衰之渴，誦習經典以為飯食，分別經義以為飲漿，修六法行以為賢良，出入行步精進安詳。念墮獸者常懷惻愴，欲令安隱畢其前債，了故世罪無令造新，奉行諸善不為眾惡，自觀察已世世不了，坐計吾我不信道法，思犯罪者如沒深淵，奉法信戒心如虛空，不解法者展轉五道猶如車輪。父母相憂兄弟相念，夫妻相戀持心不堅，若為父母反為子女，本為子女反為父母，或為夫妻更為怨家，顛倒上下無常根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念勸化人如度己身，一切所有非我之有；念墮地獄者毒痛之患如身自遭，常省己過彼罪代受不以為怨。念餓鬼趣飢渴窮乏，為之悲泣戰慄寒心，欲令度脫自然安隱，使服法食除五陰六衰之渴，誦習經典以為飯食，分別經義以為飲漿，修六法行以為賢良，出入行步精進安詳。念墮獸者常懷惻愴，欲令安隱畢其前債，了故世罪無令造新，奉行諸善不為眾惡，自觀察已世世不了，坐計吾我不信道法，思犯罪者如沒深淵，奉法信戒心如虛空，不解法者展轉五道猶如車輪。父母相憂兄弟相念，夫妻相戀持心不堅，若為父母反為子女，本為子女反為父母，或為夫妻更為怨家，顛倒上下無常根本。

「此菩薩意常慈念之，開化使信入佛正道，信解非常苦空非身，是為度無動三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩意常慈念之，開化使信入佛正道，信解非常苦空非身，是為度無動三昧。」

離垢目白佛言：「何謂寶積華三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目白佛言：「何謂寶積華三昧？」

佛言：「譬如忉利天上晝度樹，以諸本行度於五根，超越眾生心淨如空，先覩嘉瑞三千佛土，眾音伎樂雜交瓔珞莊飾其身，以思夷華光耀其體，雨解脫華及青蓮華侍在其上。以是之故諸德總持，便為受應禪度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「譬如忉利天上晝度樹，以諸本行度於五根，超越眾生心淨如空，先覩嘉瑞三千佛土，眾音伎樂雜交瓔珞莊飾其身，以思夷華光耀其體，雨解脫華及青蓮華侍在其上。以是之故諸德總持，便為受應禪度無極。

「又有十事。何謂十？調伏諸根以為德本，一心為力，平等方便，定意不亂，禁戒為原，脫門為上，趣于定要，而無所有，消殪塵勞，具惟諸定；是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有十事。何謂十？調伏諸根以為德本，一心為力，平等方便，定意不亂，禁戒為原，脫門為上，趣于定要，而無所有，消殪塵勞，具惟諸定；是為十。

「愍哀五道攻除五陰，成立五根蠲化五色，而已積德具足五品——戒定慧解度知見品——慕志五通十力當蒙，不與諸殃罪釁相遇，在在生處常修佛法，名德遠著愍哀三界，不為愚迷了善惡趣。譬如萬川歸向四海流駛水之瀆；此菩薩行奉法如是，精進不休遂向大道。譬如若月十日之時，光明轉盛照于眾生；菩薩如是，功德威耀日日增益，度諸危厄哀愍群黎之患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愍哀五道攻除五陰，成立五根蠲化五色，而已積德具足五品——戒定慧解度知見品——慕志五通十力當蒙，不與諸殃罪釁相遇，在在生處常修佛法，名德遠著愍哀三界，不為愚迷了善惡趣。譬如萬川歸向四海流駛水之瀆；此菩薩行奉法如是，精進不休遂向大道。譬如若月十日之時，光明轉盛照于眾生；菩薩如是，功德威耀日日增益，度諸危厄哀愍群黎之患。

「又有五事行。何等為五？五戒清淨譬如明鏡無所霑污，十善不犯以為具足，不失道意，不為邪想，不自貪身；是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有五事行。何等為五？五戒清淨譬如明鏡無所霑污，十善不犯以為具足，不失道意，不為邪想，不自貪身；是為五。

「復有五：除瞋恚色，無怯弱心，棄慳貪意蠲諛諂志；分別解空，不但口說常修一心不為亂行；知豪貴勢富樂如化，觀色如泡、痛痒如沫、想如芭蕉、生死如影、識若如幻；不為色使、不為痛痒惑、不為想還、不為邪行、不為識退，解五陰空；是為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五：除瞋恚色，無怯弱心，棄慳貪意蠲諛諂志；分別解空，不但口說常修一心不為亂行；知豪貴勢富樂如化，觀色如泡、痛痒如沫、想如芭蕉、生死如影、識若如幻；不為色使、不為痛痒惑、不為想還、不為邪行、不為識退，解五陰空；是為五。

「復有五。何等五？貪、婬、瞋恚、睡眠、調戲狐疑。除斯五蓋，徹視洞聽輕舉能飛，知人心所念，自知所從來生死之處，以五神通而自娛樂；不以五陰而為放逸。身修德行不為非法，開化說法多所安隱；不為多惡危害之事，以道為業，習法為食解義為飲；不慕豪貴以法為豪了空為貴。是為寶積華三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五。何等五？貪、婬、瞋恚、睡眠、調戲狐疑。除斯五蓋，徹視洞聽輕舉能飛，知人心所念，自知所從來生死之處，以五神通而自娛樂；不以五陰而為放逸。身修德行不為非法，開化說法多所安隱；不為多惡危害之事，以道為業，習法為食解義為飲；不慕豪貴以法為豪了空為貴。是為寶積華三昧。」

離垢目白佛言：「何謂日光曜三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目白佛言：「何謂日光曜三昧？」

佛言：「先覩嘉瑞見三千佛土，眾寶浴池八味之水湛滿且清，植以青蓮紅黃白華，周匝欄楯皆用七寶，與瑞華俱，底布金沙，自身娛樂遊戲其中。逮成慧定證明總持，則具超越智度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「先覩嘉瑞見三千佛土，眾寶浴池八味之水湛滿且清，植以青蓮紅黃白華，周匝欄楯皆用七寶，與瑞華俱，底布金沙，自身娛樂遊戲其中。逮成慧定證明總持，則具超越智度無極。

「又有十事。何謂十？慧為根原，智力為上，正見為最，等意為勝，修身諸德，盡入諸種聖諦之相，為平等相，慧無陰蓋，除諸往見，不起法忍；是為十事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有十事。何謂十？慧為根原，智力為上，正見為最，等意為勝，修身諸德，盡入諸種聖諦之相，為平等相，慧無陰蓋，除諸往見，不起法忍；是為十事。

「觀于六情本無處所，無所從來無所從去，本自然空緣對而興。譬如天雨不從龍出、不從水出、不從地出、不從龍心出，皆因緣合會乃致此雨。六情諸入亦復如斯，猶因緣成不得獨立，生死如是。譬如畫師畫作人像、屋室舍宅、象馬車乘，未畫作時不見處所，工治壁板素筆彩繪，具眾緣合具會乃成之。善惡如是，因緣合成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀于六情本無處所，無所從來無所從去，本自然空緣對而興。譬如天雨不從龍出、不從水出、不從地出、不從龍心出，皆因緣合會乃致此雨。六情諸入亦復如斯，猶因緣成不得獨立，生死如是。譬如畫師畫作人像、屋室舍宅、象馬車乘，未畫作時不見處所，工治壁板素筆彩繪，具眾緣合具會乃成之。善惡如是，因緣合成。

「若復行道，因十善行，六度無極，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，善權方便，乃合成耳。不著佛身不離佛身，心意無想自然如空，稍入大慈又修大悲喜護等行，不自為身常為一切亦不有求，身行謹勅口言謙順心念柔和，無有諛諂質朴無邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復行道，因十善行，六度無極，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，善權方便，乃合成耳。不著佛身不離佛身，心意無想自然如空，稍入大慈又修大悲喜護等行，不自為身常為一切亦不有求，身行謹勅口言謙順心念柔和，無有諛諂質朴無邪。

「又有六事，疾得無上正真之道。何等六？常依佛住，入於正真心不迴還，於內意行而自曉了，得善朋友因而委付，志願弘綽不以厭足，心非不協不乏智慧；是為六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有六事，疾得無上正真之道。何等六？常依佛住，入於正真心不迴還，於內意行而自曉了，得善朋友因而委付，志願弘綽不以厭足，心非不協不乏智慧；是為六。

「菩薩行道不倚於色痛想行識，不倚內外，隨本法教，不違菩薩深妙之行，不廢大慈不失大悲，隨世所乏而救濟之。修道正化不為邪教，一心向慧不為愚蔽，分別六衰猶如化幻影響野馬、水中之月夢中所見忽不知處，是為日光曜三昧。多所感動柔順法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行道不倚於色痛想行識，不倚內外，隨本法教，不違菩薩深妙之行，不廢大慈不失大悲，隨世所乏而救濟之。修道正化不為邪教，一心向慧不為愚蔽，分別六衰猶如化幻影響野馬、水中之月夢中所見忽不知處，是為日光曜三昧。多所感動柔順法忍。」

離垢目白佛言：「何謂為逮成諸利義三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目白佛言：「何謂為逮成諸利義三昧？」

佛言：「先覩嘉瑞見三千佛土，眾寶浴池察其左右，度地獄厄遊于曠野，逮成奇特聚落總持，則具超越權度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「先覩嘉瑞見三千佛土，眾寶浴池察其左右，度地獄厄遊于曠野，逮成奇特聚落總持，則具超越權度無極。

「又有十事。何謂十？入諸志行，建立眾生，無極大慈普哀為本，心性調柔未曾厭倦，捨於弟子緣覺之乘，所觀審諦，導御道心，以諸通慧，立不退轉，覺了弘智；是為十事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有十事。何謂十？入諸志行，建立眾生，無極大慈普哀為本，心性調柔未曾厭倦，捨於弟子緣覺之乘，所觀審諦，導御道心，以諸通慧，立不退轉，覺了弘智；是為十事。

「常以正慧，遠離邪見，自然修道不為俗惑，深入微妙無極之法，普入道俗，於俗不俗於道無倚，思及聖教開化眾生，老病死者常護身事，攘却六情不墮六衰，不從七邪常攝七覺，心了不邪精進不廢，順法不違好喜不恨，信根不迷安隱不危志定不亂，信財信智本無戒財，不墜小乘慚愧財，愧于三界未得度也，羞恥財恥不弘慧，博聞財聞無等倫，至深遠智布施財施，以大道智慧財，入於智慧廣度一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常以正慧，遠離邪見，自然修道不為俗惑，深入微妙無極之法，普入道俗，於俗不俗於道無倚，思及聖教開化眾生，老病死者常護身事，攘却六情不墮六衰，不從七邪常攝七覺，心了不邪精進不廢，順法不違好喜不恨，信根不迷安隱不危志定不亂，信財信智本無戒財，不墜小乘慚愧財，愧于三界未得度也，羞恥財恥不弘慧，博聞財聞無等倫，至深遠智布施財施，以大道智慧財，入於智慧廣度一切。

「有十事至不退轉。何謂十？聞有度無極心不動迴，有佛無佛心不動迴，有法無法心不動迴，有聖眾無聖眾心不動迴，有道無道心不動迴，有菩薩無菩薩心不動迴，有法身無法身心不動迴，有俗無俗心不動迴，有人無人心不動迴，有命無命心不動迴，有壽無壽心不動迴；是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有十事至不退轉。何謂十？聞有度無極心不動迴，有佛無佛心不動迴，有法無法心不動迴，有聖眾無聖眾心不動迴，有道無道心不動迴，有菩薩無菩薩心不動迴，有法身無法身心不動迴，有俗無俗心不動迴，有人無人心不動迴，有命無命心不動迴，有壽無壽心不動迴；是為十。

「飛到十方教化諸天及諸群萌，以法為本以道為原不計吾我，或入地獄救濟苦痛；或入禽獸開化愚冥；或入餓鬼慰滿飢毒；隨俗訓化各得其所，不為俗法之所染污。淨如日光明若月盛，菩薩得不退轉能行權變，有所開濟輒多保度，諸苦惱者皆獲大安，諸無智者悉弘智謀，是為逮成諸利義三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飛到十方教化諸天及諸群萌，以法為本以道為原不計吾我，或入地獄救濟苦痛；或入禽獸開化愚冥；或入餓鬼慰滿飢毒；隨俗訓化各得其所，不為俗法之所染污。淨如日光明若月盛，菩薩得不退轉能行權變，有所開濟輒多保度，諸苦惱者皆獲大安，諸無智者悉弘智謀，是為逮成諸利義三昧。」

離垢目白佛言：「何謂為現在諸佛目前立三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目白佛言：「何謂為現在諸佛目前立三昧？」

佛言：「譬如月盛具足滿時眾冥皆除，喻諸所作精修清淨所願者成，具立佛土訓化眾生，先覩嘉瑞三千佛土，師子鹿王首戴繒帛，其身高大威御雜獸。逮成無極諸總持門八萬四千，則具超越以慧成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「譬如月盛具足滿時眾冥皆除，喻諸所作精修清淨所願者成，具立佛土訓化眾生，先覩嘉瑞三千佛土，師子鹿王首戴繒帛，其身高大威御雜獸。逮成無極諸總持門八萬四千，則具超越以慧成就。

「又有十事：一心定意三月，無想念，專志向佛，眾想皆斷，不為諸求，解法悉空，不畏三界，不樂無為，不計有為，解知法身；是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有十事：一心定意三月，無想念，專志向佛，眾想皆斷，不為諸求，解法悉空，不畏三界，不樂無為，不計有為，解知法身；是為十。

「其所向方聞現在佛，常念彼方覩佛眾會四部弟子為說經法，察四大空，地如聚沫、水如朝露、火如紅電、風如搖扇。分別四大因緣合成本無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其所向方聞現在佛，常念彼方覩佛眾會四部弟子為說經法，察四大空，地如聚沫、水如朝露、火如紅電、風如搖扇。分別四大因緣合成本無所有。

「自觀身貌察一切根本無形貌；自觀痛痒知本無痛痒；自觀思想察一切思想知本無思想；自觀其意知本無意，以觀已空見一切無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自觀身貌察一切根本無形貌；自觀痛痒知本無痛痒；自觀思想察一切思想知本無思想；自觀其意知本無意，以觀已空見一切無。

「愍哀八難，釋世八事，盛衰毀譽，有名無名，勤苦安樂，捨于八邪，不住八正。等處有無亦無所住，行四等心慈悲喜護，四恩濟眾惠施仁愛饒益等利。一心向佛無諸想念，五陰則斷六衰無處心則得定，不見四大不見人民，不覩天地人物永無所見，久久乃覩十方諸佛。譬如水濁不見其底，停久不動詳而清澈。菩薩如是，適定無想觀無所見，五陰六衰㸌如雲除，日月光顯覩十方佛。以復觀之，我至佛所？佛為來耶？心則自惟，佛亦不來，我亦不往。譬如明鏡清水淨油，觀形覩影不入不出。菩薩如是，覩十方佛亦無往還。譬如夢中歸本鄉里，自見父母兄弟妻子，寤則不見。菩薩如是，覩十方佛，從三昧寤都無所見。所以者何？解知本無，三十二相、八十種好但化現耳！無形無處。譬如虛空，不可別知何者是空。法身如斯無有處所，乃能覩達一切之原，坐覩十方不往不來，是為現在諸佛立目前三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愍哀八難，釋世八事，盛衰毀譽，有名無名，勤苦安樂，捨于八邪，不住八正。等處有無亦無所住，行四等心慈悲喜護，四恩濟眾惠施仁愛饒益等利。一心向佛無諸想念，五陰則斷六衰無處心則得定，不見四大不見人民，不覩天地人物永無所見，久久乃覩十方諸佛。譬如水濁不見其底，停久不動詳而清澈。菩薩如是，適定無想觀無所見，五陰六衰㸌如雲除，日月光顯覩十方佛。以復觀之，我至佛所？佛為來耶？心則自惟，佛亦不來，我亦不往。譬如明鏡清水淨油，觀形覩影不入不出。菩薩如是，覩十方佛亦無往還。譬如夢中歸本鄉里，自見父母兄弟妻子，寤則不見。菩薩如是，覩十方佛，從三昧寤都無所見。所以者何？解知本無，三十二相、八十種好但化現耳！無形無處。譬如虛空，不可別知何者是空。法身如斯無有處所，乃能覩達一切之原，坐覩十方不往不來，是為現在諸佛立目前三昧。」

離垢目白佛言：「何謂為慧光耀三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目白佛言：「何謂為慧光耀三昧。」

佛言：「先覩嘉瑞三千佛土，轉輪聖王造法王教，無量君子臣輔百千眷屬營從，於虛空中執諸寶華以覆其身。逮成無盡行總持門，六十萬姟諸總持慧，則具超越教化眾生。譬如明月神珠，令諸窮匱周滿所僥，具足諸法訓誨群萌，隨一切人而應施與無盡德藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「先覩嘉瑞三千佛土，轉輪聖王造法王教，無量君子臣輔百千眷屬營從，於虛空中執諸寶華以覆其身。逮成無盡行總持門，六十萬姟諸總持慧，則具超越教化眾生。譬如明月神珠，令諸窮匱周滿所僥，具足諸法訓誨群萌，隨一切人而應施與無盡德藏。

「又有十事。何謂十？以法布施，戒攝不順，忍攝強暴，進攝慢怠，一心攝亂，慧攝邪智，善權隨時化以大乘闡弘大道，遊于八難脫八邪行，等心一切無偏頗行；是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有十事。何謂十？以法布施，戒攝不順，忍攝強暴，進攝慢怠，一心攝亂，慧攝邪智，善權隨時化以大乘闡弘大道，遊于八難脫八邪行，等心一切無偏頗行；是為十。

「住八不思議，不捨菩薩，觀于三界若如幻化不以為實。自忖何來去至何所？不見去來而隨行住，各各自成譬如野馬。夏行曠野無人之處，遙見大河流水，其傍生樹若干種果而甚茂盛。其人飢渴，既熱疲勞不可復言，欲往趣之。看之如近，走有里數都不見水，乃解野馬無有水也。達者頻覩則知無水，不走趣求。眾生不了三界如幻化者，計吾我有壽命，聞佛說經一切無常，乃思覺之不復為惑。菩薩解知一切處三界者，如化如幻、如影野馬、如夢水月，悉知本無，無著無縛無脫，一切無求。猶如鷰母養活諸子，菩薩如是，開化一切亦無所置。譬如導師多將賈人歸本鄉里，不逢惡賊安隱到家。菩薩如是，以慧光耀三昧之定，携接一切去婬怒癡三毒之冥，開示三乘大乘為本各令得所。譬如醫王見眾人疾應病授藥，諸被病者莫不消除。菩薩如是，以慧光耀三昧，普見群萌五道之患三毒酷苦，以大慈悲而開化之，令奉正訓無極之慧，發未發者，堅進迴向者，昇一生補處，至無上正真之道，是為慧光耀三昧之定也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住八不思議，不捨菩薩，觀于三界若如幻化不以為實。自忖何來去至何所？不見去來而隨行住，各各自成譬如野馬。夏行曠野無人之處，遙見大河流水，其傍生樹若干種果而甚茂盛。其人飢渴，既熱疲勞不可復言，欲往趣之。看之如近，走有里數都不見水，乃解野馬無有水也。達者頻覩則知無水，不走趣求。眾生不了三界如幻化者，計吾我有壽命，聞佛說經一切無常，乃思覺之不復為惑。菩薩解知一切處三界者，如化如幻、如影野馬、如夢水月，悉知本無，無著無縛無脫，一切無求。猶如鷰母養活諸子，菩薩如是，開化一切亦無所置。譬如導師多將賈人歸本鄉里，不逢惡賊安隱到家。菩薩如是，以慧光耀三昧之定，携接一切去婬怒癡三毒之冥，開示三乘大乘為本各令得所。譬如醫王見眾人疾應病授藥，諸被病者莫不消除。菩薩如是，以慧光耀三昧，普見群萌五道之患三毒酷苦，以大慈悲而開化之，令奉正訓無極之慧，發未發者，堅進迴向者，昇一生補處，至無上正真之道，是為慧光耀三昧之定也。」

離垢目白佛言：「何謂勇猛伏三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢目白佛言：「何謂勇猛伏三昧？」

佛言：「譬如轉輪聖王，功祚無量威德巍巍而得自在，於一切法得無盡慧。方之虛空無垢清淨，先覩嘉瑞三千佛土，如來形容紫磨金顏，其光方圓與無數梵德億百那術而為說經，逮成無量行總持門，恒沙百千姟總持行，則具超越聖智多所成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「譬如轉輪聖王，功祚無量威德巍巍而得自在，於一切法得無盡慧。方之虛空無垢清淨，先覩嘉瑞三千佛土，如來形容紫磨金顏，其光方圓與無數梵德億百那術而為說經，逮成無量行總持門，恒沙百千姟總持行，則具超越聖智多所成就。

「又有十事。何謂十？志一切智無所適莫，不住有為不住無為，行普慈心等于眾生，行大悲心等若虛空，無弟子念無菩薩想，亦無俗志亦無道意，常以大慧順化群黎，入一切生亦無所生，現諸佛土不捨法身，等心吾我及與泥洹；是為十事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有十事。何謂十？志一切智無所適莫，不住有為不住無為，行普慈心等于眾生，行大悲心等若虛空，無弟子念無菩薩想，亦無俗志亦無道意，常以大慧順化群黎，入一切生亦無所生，現諸佛土不捨法身，等心吾我及與泥洹；是為十事。

「不以身口有所言行，心常安定不增不減，現于欲界度諸欲塵，於欲自然亦無所著一切無求，譬如蓮華不著塵水；現于色界於色自然無所求望，譬如麻油不與水合，觀色無色自察本無亦無所察；現無色界無色自然無後無前，譬如火焰不燒虛空，亦無增損不來不去無去來處；獨步三界以越三處，譬如飛鳥飛行虛空無所罣礙；濟脫三界各隨本志，使疾開解得至大乘。譬如醫王持若干藥，各以應病而令服食，風寒熱病即使瘳愈。菩薩如是，以佛法藥，療治婬怒癡病，使無有餘，其心清淨無形無名。猶如猛健大軍之主攻討惡逆，菩薩如是，以大慈悲開化眾生，諸周旋者闇昧之人，六十二見諸邪狐疑墮羅網者，及六十二諸非正法，皆令發意，自遵六度大慈大悲眾行之要，使至大乘。譬如船師御堅牢船，通度往還一切黎庶，各隨彼此。菩薩如是，以勇猛伏三昧之定，度脫無量生死之惱，於聲聞現隨心開化；於緣覺現從本誨授，示現佛身開三道教，或現大法無極之慧大乘深法，無三惡道亦無三乘。譬如幻師於大眾中自現身死火燒獸食，眾皆恐怖各各求哀，大饋遺之欲令復身；知得寶多便從地起亦復如故，亦無有死亦無起活。菩薩如是，開化眾生生死五道，或發菩薩、或為聲聞、或為緣覺、或生天上，忽現泥洹，眾人啼哭謂之滅盡，悉現他方；緣覺、聲聞亦復如是，謂已滅度，無所復有如火燒滅，亦無處所則歸火本。菩薩雖現泥洹與法身合，亦無往來，還復示現隨眾化度，菩薩大士乃達之耳！解知法身，譬如日照現于水中及郡國縣邑丘聚村落，日殿不下亦不轉移，在於人間而明悉至不去不來。菩薩如是，現于三界亦無往返周旋也，度脫一切亦無所度，是為勇猛伏三昧也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不以身口有所言行，心常安定不增不減，現于欲界度諸欲塵，於欲自然亦無所著一切無求，譬如蓮華不著塵水；現于色界於色自然無所求望，譬如麻油不與水合，觀色無色自察本無亦無所察；現無色界無色自然無後無前，譬如火焰不燒虛空，亦無增損不來不去無去來處；獨步三界以越三處，譬如飛鳥飛行虛空無所罣礙；濟脫三界各隨本志，使疾開解得至大乘。譬如醫王持若干藥，各以應病而令服食，風寒熱病即使瘳愈。菩薩如是，以佛法藥，療治婬怒癡病，使無有餘，其心清淨無形無名。猶如猛健大軍之主攻討惡逆，菩薩如是，以大慈悲開化眾生，諸周旋者闇昧之人，六十二見諸邪狐疑墮羅網者，及六十二諸非正法，皆令發意，自遵六度大慈大悲眾行之要，使至大乘。譬如船師御堅牢船，通度往還一切黎庶，各隨彼此。菩薩如是，以勇猛伏三昧之定，度脫無量生死之惱，於聲聞現隨心開化；於緣覺現從本誨授，示現佛身開三道教，或現大法無極之慧大乘深法，無三惡道亦無三乘。譬如幻師於大眾中自現身死火燒獸食，眾皆恐怖各各求哀，大饋遺之欲令復身；知得寶多便從地起亦復如故，亦無有死亦無起活。菩薩如是，開化眾生生死五道，或發菩薩、或為聲聞、或為緣覺、或生天上，忽現泥洹，眾人啼哭謂之滅盡，悉現他方；緣覺、聲聞亦復如是，謂已滅度，無所復有如火燒滅，亦無處所則歸火本。菩薩雖現泥洹與法身合，亦無往來，還復示現隨眾化度，菩薩大士乃達之耳！解知法身，譬如日照現于水中及郡國縣邑丘聚村落，日殿不下亦不轉移，在於人間而明悉至不去不來。菩薩如是，現于三界亦無往返周旋也，度脫一切亦無所度，是為勇猛伏三昧也。」