佛說寶如來三昧經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶如來三昧經卷下

東晉天竺三藏祇多蜜譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏祇多蜜譯

舍利弗問如來言：「乃有斷法輪者無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問如來言：「乃有斷法輪者無？」

如來答舍利弗言：「菩薩若已見無形之門，是為已斷輪門，已空可缺，其脫無脫者可致於空。譬若空無所不入。何以故？覩無有處用，是故無所不入，用脫於本故，其輪不轉故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來答舍利弗言：「菩薩若已見無形之門，是為已斷輪門，已空可缺，其脫無脫者可致於空。譬若空無所不入。何以故？覩無有處用，是故無所不入，用脫於本故，其輪不轉故。」

曇摩竭菩薩白如來菩薩言：「諸新學者摩訶薩，我欲令得是法定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇摩竭菩薩白如來菩薩言：「諸新學者摩訶薩，我欲令得是法定。」

如來答曇摩竭菩薩言：「欲得是三昧者，當行九法。何等九法？一者、當定十方天下人悉令作菩薩。二者、見諸惡意令心了不起，是為定。三者、視五道勤苦悉欲得脫之，是為定。四者、癡塗於其中不起吾我，是為定意。五者、視諸冥悉令明，是為定意。六者、所作功德悉令不失，是為定。七者、視十方天下人皆令為等，是為定意。八者、觀當來過去諸可意王，勿令復使有作之識，是為定。九法者、悉使千億佛剎土人悉不動轉者，是為定意。菩薩從是疾得三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來答曇摩竭菩薩言：「欲得是三昧者，當行九法。何等九法？一者、當定十方天下人悉令作菩薩。二者、見諸惡意令心了不起，是為定。三者、視五道勤苦悉欲得脫之，是為定。四者、癡塗於其中不起吾我，是為定意。五者、視諸冥悉令明，是為定意。六者、所作功德悉令不失，是為定。七者、視十方天下人皆令為等，是為定意。八者、觀當來過去諸可意王，勿令復使有作之識，是為定。九法者、悉使千億佛剎土人悉不動轉者，是為定意。菩薩從是疾得三昧。」

彌勒菩薩問如來言：「今日敢來在會者，何所菩薩不發阿耨多羅三耶三菩心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩問如來言：「今日敢來在會者，何所菩薩不發阿耨多羅三耶三菩心？」

佛語彌勒：「往昔沙樓陀佛時，我初發意學，悉為眾垢所蓋，不得大慧。但聞菩薩謂發意，當至其處起想識空，不得善知識，不逮漚和拘舍羅，遠離善知識，為欲王所欺，可意王斷。如是令我失波羅蜜失意，沒六十二劫後，與法自然佛會，斷我諸可，便得還本，即得樂於空中住。斷諸可根，即見慧門，便得無動之形，從是轉行便斷法輪。是時從正覺，受是三昧，雖六十二劫發意，於法無益。後與自然法佛會，便得大樹更初發意。我發意時，有九十億人善男子善女人亦初發意，如是為阿耨多羅三耶三菩心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語彌勒：「往昔沙樓陀佛時，我初發意學，悉為眾垢所蓋，不得大慧。但聞菩薩謂發意，當至其處起想識空，不得善知識，不逮漚和拘舍羅，遠離善知識，為欲王所欺，可意王斷。如是令我失波羅蜜失意，沒六十二劫後，與法自然佛會，斷我諸可，便得還本，即得樂於空中住。斷諸可根，即見慧門，便得無動之形，從是轉行便斷法輪。是時從正覺，受是三昧，雖六十二劫發意，於法無益。後與自然法佛會，便得大樹更初發意。我發意時，有九十億人善男子善女人亦初發意，如是為阿耨多羅三耶三菩心。」

彌勒自謂：「如來發意有幾事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒自謂：「如來發意有幾事？」

如來言：「有九法。何等為九？一者、遠離眾會寂然。二者、得善知識從受法不失。三者、遠惡知識。四者、當遠離五事：一者、惡沙門；二者、婆羅門；三者、黃門；四者、惡牛惡馬惡蛇多毒，不當與從事，未得道頃令人入泥犁中，當遠離之；五者、初發意求羅漢、辟支佛心者當遠之。五者當覺眾魔事，不當與共事也。六者、但當於夢見說深法。七者、但為法發意不在飯。八者、不當數聚會有所悕望人飯食。九者、當等心於十方，當等心於三昧，於佛坐不恐怖。是為菩薩九法發意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來言：「有九法。何等為九？一者、遠離眾會寂然。二者、得善知識從受法不失。三者、遠惡知識。四者、當遠離五事：一者、惡沙門；二者、婆羅門；三者、黃門；四者、惡牛惡馬惡蛇多毒，不當與從事，未得道頃令人入泥犁中，當遠離之；五者、初發意求羅漢、辟支佛心者當遠之。五者當覺眾魔事，不當與共事也。六者、但當於夢見說深法。七者、但為法發意不在飯。八者、不當數聚會有所悕望人飯食。九者、當等心於十方，當等心於三昧，於佛坐不恐怖。是為菩薩九法發意。」

佛現寶如來三昧時，有六萬諸愛欲天子皆得是三昧。是時空中飛天悉共善之：「快哉！愛欲天子得聞是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛現寶如來三昧時，有六萬諸愛欲天子皆得是三昧。是時空中飛天悉共善之：「快哉！愛欲天子得聞是三昧。」

彌勒白佛言：「是諸天子得是三昧巍巍尊，自是其主發意？持佛威神耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「是諸天子得是三昧巍巍尊，自是其主發意？持佛威神耶？」

佛言：「是諸天子前後供養舍利大須彌山，無益於泥洹，今得是三昧，前功德悉滅壞。所以者何？三昧無名處、三昧無想處、三昧無念處、三昧無形處、三昧無識處、三昧無威神處、三昧無有結行求脫處、三昧清淨處、三昧是不到彼彼至是處、三昧無有是相非想處、三昧無有造作處、三昧於化無形處、三昧無生死不斷無處，但有名耳；三昧但有響耳，三昧但有音耳，三昧但有開慧之處，慧無所生處，三昧無作器處，是故三昧不可壞滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是諸天子前後供養舍利大須彌山，無益於泥洹，今得是三昧，前功德悉滅壞。所以者何？三昧無名處、三昧無想處、三昧無念處、三昧無形處、三昧無識處、三昧無威神處、三昧無有結行求脫處、三昧清淨處、三昧是不到彼彼至是處、三昧無有是相非想處、三昧無有造作處、三昧於化無形處、三昧無生死不斷無處，但有名耳；三昧但有響耳，三昧但有音耳，三昧但有開慧之處，慧無所生處，三昧無作器處，是故三昧不可壞滅。

「如是處，三昧無出入治處，三昧亦無作識處、三昧無有起行處、三昧不受眾味受處、三昧無形處、三昧無出入欲處、三昧不定諸法處、三昧無生處、三昧無應處、三昧寂然處、三昧無動處、三昧無邊幅處。是三昧不可壞敗，若有壞敗三昧，是大癡根生之門也，故不壞敗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是處，三昧無出入治處，三昧亦無作識處、三昧無有起行處、三昧不受眾味受處、三昧無形處、三昧無出入欲處、三昧不定諸法處、三昧無生處、三昧無應處、三昧寂然處、三昧無動處、三昧無邊幅處。是三昧不可壞敗，若有壞敗三昧，是大癡根生之門也，故不壞敗。」

如來語舍利弗言：「有五不直，不當與從事。何等為五？一者、不當處法有二。二者、不當於所起。三者、不當視諸法是作非作，無有名之者。四者、不當於當來過去有所見。五者、諸法不可斷。是為五法。菩薩摩訶薩得無去來之作者，疾可發阿耨多羅三耶三菩心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來語舍利弗言：「有五不直，不當與從事。何等為五？一者、不當處法有二。二者、不當於所起。三者、不當視諸法是作非作，無有名之者。四者、不當於當來過去有所見。五者、諸法不可斷。是為五法。菩薩摩訶薩得無去來之作者，疾可發阿耨多羅三耶三菩心。」

須菩提白佛言：「若有於苦於樂者，不言離苦樂，是即為二法，不字為菩薩。菩薩者不中離、不止離、不脫離。中無所離於所作、遠無作之為作、所起如幻耳！以幻說幻之中無名，如是亦不從法得度者亦不離法。得度脫者於脫中復脫，是為無有主者，但有住名耳！於字無知名者，是為法輪斷。舍利弗！法輪自本清無所有，誰有斷法輪者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「若有於苦於樂者，不言離苦樂，是即為二法，不字為菩薩。菩薩者不中離、不止離、不脫離。中無所離於所作、遠無作之為作、所起如幻耳！以幻說幻之中無名，如是亦不從法得度者亦不離法。得度脫者於脫中復脫，是為無有主者，但有住名耳！於字無知名者，是為法輪斷。舍利弗！法輪自本清無所有，誰有斷法輪者？」

如來語舍利弗言：「不知輪有處者，是即為斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來語舍利弗言：「不知輪有處者，是即為斷。」

佛語如來言：「貪可法者是生死根，滅法者亦為無結之作也。無作之作是為不離作，離貪諸可即為無有斷。有無貪不起是即道；無可無不可，是即道；無生不生，是即道；無識不識，是即道；無死不死，是即道；無斷不斷，是即道；無遠不遠，是即道；諸可不可，是即道；所住無想離於無想，是即道；所念無念，是即道；所說無所說，是即道；泥洹無滅離於無滅，是即道；泥洹無形離於無形，是即道；泥曰滅盡無所盡，是即道；法自寂然離於寂然，諸法無可不有所失，是即道；於慧離本，是即道；非名非想，是即道；所明無所明，是即道；於明冥無想知者，是即道；癡慧無想入者，是即道；於道無有得道者，即是道；若苦若樂無想識者，是即道；所起無所想想，是即道；於清無難易，是即道；所度無有主，是即道；所至無想者，是即道；諸法非名離於非名，是即道；菩薩所度如流水，是即道；於名無轉者，是即道。佛已三昧成度如人意，以萬物自莊嚴，但莊嚴無形耳！但莊嚴到見耳！但莊嚴諸可意王！但莊嚴是想非想耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語如來言：「貪可法者是生死根，滅法者亦為無結之作也。無作之作是為不離作，離貪諸可即為無有斷。有無貪不起是即道；無可無不可，是即道；無生不生，是即道；無識不識，是即道；無死不死，是即道；無斷不斷，是即道；無遠不遠，是即道；諸可不可，是即道；所住無想離於無想，是即道；所念無念，是即道；所說無所說，是即道；泥洹無滅離於無滅，是即道；泥洹無形離於無形，是即道；泥曰滅盡無所盡，是即道；法自寂然離於寂然，諸法無可不有所失，是即道；於慧離本，是即道；非名非想，是即道；所明無所明，是即道；於明冥無想知者，是即道；癡慧無想入者，是即道；於道無有得道者，即是道；若苦若樂無想識者，是即道；所起無所想想，是即道；於清無難易，是即道；所度無有主，是即道；所至無想者，是即道；諸法非名離於非名，是即道；菩薩所度如流水，是即道；於名無轉者，是即道。佛已三昧成度如人意，以萬物自莊嚴，但莊嚴無形耳！但莊嚴到見耳！但莊嚴諸可意王！但莊嚴是想非想耳！」

如來問事竟，文殊師利菩薩白佛言：「三十六天人悉會者，乃有幾人持受是三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來問事竟，文殊師利菩薩白佛言：「三十六天人悉會者，乃有幾人持受是三昧？」

佛語文殊師利菩薩言：「諸會者，非但天人敢來會者，悉得是三昧悉當作佛，悉當受十方，悉當斷五道勤苦，如今日會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊師利菩薩言：「諸會者，非但天人敢來會者，悉得是三昧悉當作佛，悉當受十方，悉當斷五道勤苦，如今日會。」

時，諸菩薩聞佛授與莂，八十億諸天及人，悉得無所從生法，住虛空中去地三百丈，觀身上萬千億香華，下為正覺作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩聞佛授與莂，八十億諸天及人，悉得無所從生法，住虛空中去地三百丈，觀身上萬千億香華，下為正覺作禮。

阿樓菩薩、阿提菩薩從坐起，白佛：「是諸受莂菩薩，即住虛空中去地三百丈，觀身上華好妙，是華從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿樓菩薩、阿提菩薩從坐起，白佛：「是諸受莂菩薩，即住虛空中去地三百丈，觀身上華好妙，是華從何所來？」

佛言菩薩：「譬青本青本自白，以雜色著之，隨青黃赤黑悉見其色。如是所以諸色悉現者，但用帛本淨故，但用青黃赤黑，本亦復淨。故現於色，亦不入帛，帛亦不入色，但用本俱淨故現之色耳！諸得莂菩薩觀身上雜種華者亦如是！菩薩亦不在華；華亦不在菩薩許。但諸天及人，得斷無念法，慧作明淨故，便有華現耳！用華淨故便現耳！如是無住者而成諸功德，有住想行者開生死之門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言菩薩：「譬青本青本自白，以雜色著之，隨青黃赤黑悉見其色。如是所以諸色悉現者，但用帛本淨故，但用青黃赤黑，本亦復淨。故現於色，亦不入帛，帛亦不入色，但用本俱淨故現之色耳！諸得莂菩薩觀身上雜種華者亦如是！菩薩亦不在華；華亦不在菩薩許。但諸天及人，得斷無念法，慧作明淨故，便有華現耳！用華淨故便現耳！如是無住者而成諸功德，有住想行者開生死之門。

「阿羅漢、辟支佛所已由遠五道者，但有十見。何等十見？一者、見諸功德悉言脫者，是為倒見。二者、見五道勤苦欲取泥洹，是為倒見。三者、見厭萬物無主欲疾離之，是為倒見。四者、求安本自無本，是為倒見。五者、欲出無間入無處世自無出求之不止，是為倒見。六者、羅漢取泥洹時，身中火自出，火無處起想，出身中火自燒煮，故知生死不斷，是為倒見。七者、未自無盡，是故為倒見。八者、但欲時欲於泥洹盡之成，惡亦無主反欲滅之，是故倒見。九者、所施與不發十方人意，但欲法不斷，是故倒見。十者、於苦於樂不等淨行言有二法，是故倒見。十事倒見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿羅漢、辟支佛所已由遠五道者，但有十見。何等十見？一者、見諸功德悉言脫者，是為倒見。二者、見五道勤苦欲取泥洹，是為倒見。三者、見厭萬物無主欲疾離之，是為倒見。四者、求安本自無本，是為倒見。五者、欲出無間入無處世自無出求之不止，是為倒見。六者、羅漢取泥洹時，身中火自出，火無處起想，出身中火自燒煮，故知生死不斷，是為倒見。七者、未自無盡，是故為倒見。八者、但欲時欲於泥洹盡之成，惡亦無主反欲滅之，是故倒見。九者、所施與不發十方人意，但欲法不斷，是故倒見。十者、於苦於樂不等淨行言有二法，是故倒見。十事倒見。」

佛語阿惟阿樓菩薩、摩提菩薩：「今諸天及人，皆是阿訶耨佛時人也。今我悉莂之者，亦於六萬佛所受是三昧，今故復於我記莂之耳！却後若干億萬歲，我法斷絕。是今日會發意，當有四十萬人，持住於法轉不退輪，令法不斷絕，當護持法至使各得佛，故法不斷如今日會時。是諸發意者若干千歲，我弟子當共壞我法，若惡沙門，若男子女人！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿惟阿樓菩薩、摩提菩薩：「今諸天及人，皆是阿訶耨佛時人也。今我悉莂之者，亦於六萬佛所受是三昧，今故復於我記莂之耳！却後若干億萬歲，我法斷絕。是今日會發意，當有四十萬人，持住於法轉不退輪，令法不斷絕，當護持法至使各得佛，故法不斷如今日會時。是諸發意者若干千歲，我弟子當共壞我法，若惡沙門，若男子女人！」

須菩提白正覺言：「何所菩薩以何等行護法令不斷絕？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白正覺言：「何所菩薩以何等行護法令不斷絕？」

佛語賢者須菩提：「諸四十萬菩薩，悉住第八已下，於法無煩荷之想，是即為已護持法，令十方不斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語賢者須菩提：「諸四十萬菩薩，悉住第八已下，於法無煩荷之想，是即為已護持法，令十方不斷。」

須菩提白佛言：「何等為壞法者？願天中天解之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為壞法者？願天中天解之。」

佛言：「須菩提！若有諸羅漢辟支佛，若有沙門諸天及人，起煩荷想，於慧求名，壞滅本末增減尊法。𭸷𤥿經言：『但好飯食為是道。』遂不知空、何所是空？但欲莊嚴剎土，非尊法者，聞佛可得求佛，亦不知法，言有二法，是為壞敗我法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若有諸羅漢辟支佛，若有沙門諸天及人，起煩荷想，於慧求名，壞滅本末增減尊法。𭸷𤥿經言：『但好飯食為是道。』遂不知空、何所是空？但欲莊嚴剎土，非尊法者，聞佛可得求佛，亦不知法，言有二法，是為壞敗我法。」

天上尊天、阿須夷天、潘那天、子樓尼天、拘屬提天、施天、那利天諸天，白天中天言：「乞持形壽歸是持法法者，千萬劫、億萬劫無有休息時，但令我等得是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上尊天、阿須夷天、潘那天、子樓尼天、拘屬提天、施天、那利天諸天，白天中天言：「乞持形壽歸是持法法者，千萬劫、億萬劫無有休息時，但令我等得是三昧。」

佛言：「奉行是三昧，如其未者便是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奉行是三昧，如其未者便是！」

佛語如來言：「後有發意行是三昧者、得是三昧者，譬如精泥洹，天上有寶諸寶中王、天上天下寶中最尊，有佛在世時乃現耳，名精泥洹珠。有得是一寶珠，持是珠著竹上、若著手中，見之四面空中，在欲得幾日雨珍寶，向莫不得如其願者！有得精泥洹珠者，不當貪有，亦持雨三界，各令得寶如是！行是三昧亦如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語如來言：「後有發意行是三昧者、得是三昧者，譬如精泥洹，天上有寶諸寶中王、天上天下寶中最尊，有佛在世時乃現耳，名精泥洹珠。有得是一寶珠，持是珠著竹上、若著手中，見之四面空中，在欲得幾日雨珍寶，向莫不得如其願者！有得精泥洹珠者，不當貪有，亦持雨三界，各令得寶如是！行是三昧亦如是！」

羅閱國王從諸群臣到佛所，為佛作禮，白佛言：「是天上之大尊！儻加大恩已度脫十方，儻持天上精泥洹珠寶，儻已雨於羅閱，令我國中人民悉得是寶。」佛便笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅閱國王從諸群臣到佛所，為佛作禮，白佛言：「是天上之大尊！儻加大恩已度脫十方，儻持天上精泥洹珠寶，儻已雨於羅閱，令我國中人民悉得是寶。」佛便笑。

阿難正衣服，為佛作禮，白佛言：「佛不妄笑，既笑當有意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難正衣服，為佛作禮，白佛言：「佛不妄笑，既笑當有意。」

佛語阿難：「羅閱國王從諸群臣，欲乞得泥洹天上珠寶精泥洹珠；欲使雨之於羅閱國，國中亦樂是寶，不知如來時悉已得是寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「羅閱國王從諸群臣，欲乞得泥洹天上珠寶精泥洹珠；欲使雨之於羅閱國，國中亦樂是寶，不知如來時悉已得是寶。」

佛語羅閱王言：「見人民悉百日不食五味，但以法為味，女人悉化為男子，王見之不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語羅閱王言：「見人民悉百日不食五味，但以法為味，女人悉化為男子，王見之不？」

王言：「見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「見之。」

「悉得是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悉得是三昧。」

王大歡喜，悉以身上珠寶，以散佛上及諸菩薩上，珠寶悉化成香華，虛空中住皆成行；其間悉有百千種音樂相娛樂。王見衣服如是，王便歡喜，王若干百日復不食。王白佛言：「是諸華乃從無處出生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王大歡喜，悉以身上珠寶，以散佛上及諸菩薩上，珠寶悉化成香華，虛空中住皆成行；其間悉有百千種音樂相娛樂。王見衣服如是，王便歡喜，王若干百日復不食。王白佛言：「是諸華乃從無處出生？」

佛答：「從無處出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「從無處出。」

復問：「無處從何出生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「無處從何出生？」

佛言：「從無所起來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從無所起來。」

王復問：「無所起從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問：「無所起從何所來？」

佛言：「從無所生來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從無所生來。」

王復問：「無所生從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問：「無所生從何所來？」

「從不動來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從不動來。」

王復問：「不動從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問：「不動從何所來？」

「從無造來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從無造來。」

王復問：「無造從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問：「無造從何所來？」

佛言：「從無名來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從無名來。」

「無名從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無名從何所來？」

「從無生來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從無生來。」

「無生從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無生從何所來？」

「從無音來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從無音來。」

王復問：「無音從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問：「無音從何所來？」

「從無二來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從無二來。」

王復問：「無二從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問：「無二從何所來？」

「從無形來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從無形來。」

王復問：「無形從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問：「無形從何所來？」

佛言：「從自然來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從自然來。」

王復問：「自然從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問：「自然從何所來？」

「從化來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從化來。」

王復問：「化從何來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問：「化從何來？」

佛言：「離於不化來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「離於不化來。」

王復問：「離於不化從何來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問：「離於不化從何來？」

佛言：「離於不化從無相知處來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「離於不化從無相知處來。」

王復問：「無相知處從何來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問：「無相知處從何來？」

佛言：「已故為諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「已故為諸法。」

王問佛事大歡喜，晝夜百日但樂是三昧。王為佛作禮而還坐，白佛言：「如來菩薩及遠方諸菩薩尊賢者皆從遠來，今恐與佛相見但去。我今願乞請文殊、如來菩薩等到舍飯食，願如來許之！」佛默然無應者即可意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王問佛事大歡喜，晝夜百日但樂是三昧。王為佛作禮而還坐，白佛言：「如來菩薩及遠方諸菩薩尊賢者皆從遠來，今恐與佛相見但去。我今願乞請文殊、如來菩薩等到舍飯食，願如來許之！」佛默然無應者即可意。

王為佛作禮還宮，即勅臣下，疾使國中莊嚴，俠道華香皆結好名華；俠道悉華為帳，王宮中掃除；世間極好華香悉作百種坐，皆琉璃金銀，皆使宮中掃除；諸夫人婇女悉齋戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王為佛作禮還宮，即勅臣下，疾使國中莊嚴，俠道華香皆結好名華；俠道悉華為帳，王宮中掃除；世間極好華香悉作百種坐，皆琉璃金銀，皆使宮中掃除；諸夫人婇女悉齋戒。

文殊師利、如來等，悉詣羅閱國。入城，未到宮門，王出迎諸菩薩！是時，菩薩如來、文殊師利等六十億萬人！如來讓使在前入宮，諸尊菩薩不於前入宮。如來言：「諸尊菩薩何以故不於前入宮？諸菩薩致尊當於前入。」如來言：「我不於前入宮，諸尊菩薩當入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利、如來等，悉詣羅閱國。入城，未到宮門，王出迎諸菩薩！是時，菩薩如來、文殊師利等六十億萬人！如來讓使在前入宮，諸尊菩薩不於前入宮。如來言：「諸尊菩薩何以故不於前入宮？諸菩薩致尊當於前入。」如來言：「我不於前入宮，諸尊菩薩當入。」

諸菩薩言：「何所為尊者？於慧無處是即尊；於意無形是故尊；於念不想是故尊；於法無所施是故尊；所作不離於道是故尊；已斷法輪是故尊；無念法不想是故尊；於法無有多少是故尊；欲漚和拘舍羅甚多是故尊；於薩芸若無相知者是故尊；已被法鎧是故尊；於三昧無有多少是故尊。如是者，如來故當於前入宮也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「何所為尊者？於慧無處是即尊；於意無形是故尊；於念不想是故尊；於法無所施是故尊；所作不離於道是故尊；已斷法輪是故尊；無念法不想是故尊；於法無有多少是故尊；欲漚和拘舍羅甚多是故尊；於薩芸若無相知者是故尊；已被法鎧是故尊；於三昧無有多少是故尊。如是者，如來故當於前入宮也。」

如來語菩薩：「故尊何等為尊，年故尊故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來語菩薩：「故尊何等為尊，年故尊故？」

諸菩薩言：「今我年雖長尊者，譬如萬歲之枯死樹，根本以永盡，無復有華實可蔭覆蓋世者。今如來雖年少者，入慧甚深，譬如寶樹間人得之華實，莫不得度者。已故當於前入宮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「今我年雖長尊者，譬如萬歲之枯死樹，根本以永盡，無復有華實可蔭覆蓋世者。今如來雖年少者，入慧甚深，譬如寶樹間人得之華實，莫不得度者。已故當於前入宮。」

如來於前入，諸尊天持萬種音樂隨如樂之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來於前入，諸尊天持萬種音樂隨如樂之。

文殊師利及如來等各坐。王使夫人利修諸菩薩所食金器，悉有八種味，出宮中燒萬種雜香。飯食竟，王白文殊師利及如來言：「我今欲得見十方佛大會時，當以何致之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利及如來等各坐。王使夫人利修諸菩薩所食金器，悉有八種味，出宮中燒萬種雜香。飯食竟，王白文殊師利及如來言：「我今欲得見十方佛大會時，當以何致之？」

如來言：「欲得見十方佛會者，悉欲見眾慧者，但行九法。何等為九？一者、當視十方佛與是無異。二者、當視我所道無有道徑。三者、當觀一切人無有脫者。四者、當視飯食如化所見。五者、當知五陰無有識想。六者、當知六情觀之如幻耳！七者、當知觀但是倒見。八者、當於法中大施與。九者、當知所施非施。」王聞如來解之歡喜却坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來言：「欲得見十方佛會者，悉欲見眾慧者，但行九法。何等為九？一者、當視十方佛與是無異。二者、當視我所道無有道徑。三者、當觀一切人無有脫者。四者、當視飯食如化所見。五者、當知五陰無有識想。六者、當知六情觀之如幻耳！七者、當知觀但是倒見。八者、當於法中大施與。九者、當知所施非施。」王聞如來解之歡喜却坐。

佛爾時便在彼笑言：「快哉快哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時便在彼笑言：「快哉快哉！」

如來為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為說偈言：

「常當顯是功， 所生常遇尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常當顯是功， 所生常遇尊；

從受大智慧， 常除愛欲根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從受大智慧， 常除愛欲根。

不貪亦不嫉， 惡意不復生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪亦不嫉， 惡意不復生；

乃從無數佛， 得聞是三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃從無數佛， 得聞是三昧。

乃於三千剎， 常行尊三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃於三千剎， 常行尊三昧；

不於一切人， 所有諸珍寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於一切人， 所有諸珍寶。

法不從五陰， 亦不離是處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法不從五陰， 亦不離是處；

從觀得脫名， 一切皆如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從觀得脫名， 一切皆如是！

從觀得歡喜， 發意無所生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從觀得歡喜， 發意無所生；

其處已如是， 故為天中天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其處已如是， 故為天中天。

若在三界中， 不生亦不死； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在三界中， 不生亦不死；

泥洹及泥曰， 一切無有是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泥洹及泥曰， 一切無有是！

意不當邪念， 所行作非法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意不當邪念， 所行作非法；

若在三界中， 持心令不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在三界中， 持心令不起。

音響有還答， 內外悉相應； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音響有還答， 內外悉相應；

不起悉寂然， 諸法亦如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起悉寂然， 諸法亦如是！

三千諸佛剎， 名字悉如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千諸佛剎， 名字悉如是！

無聞亦無見， 非法所當議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無聞亦無見， 非法所當議。

三昧不挍計， 已數持作多； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧不挍計， 已數持作多；

慧者解是言， 得佛無常海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者解是言， 得佛無常海。

法者悉清淨， 廣大無有雙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法者悉清淨， 廣大無有雙；

常作無邊水， 所載蔽三千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常作無邊水， 所載蔽三千。

意願陀隣尼， 發慧無有前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意願陀隣尼， 發慧無有前；

法者已如是， 一切當奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法者已如是， 一切當奉行。

我念求意時， 從來若干劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念求意時， 從來若干劫；

志意常棄家， 於欲無所求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志意常棄家， 於欲無所求。

常依善知識， 得立正法住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常依善知識， 得立正法住；

是時於大會， 得聞尊三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時於大會， 得聞尊三昧。

志意大歡喜， 即住虛空中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志意大歡喜， 即住虛空中；

去地百卌丈， 叉手在佛邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去地百卌丈， 叉手在佛邊。

今坐諸菩薩， 受別亦如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今坐諸菩薩， 受別亦如是！

其意增歡喜， 得聞諸三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意增歡喜， 得聞諸三昧。

便從一佛剎， 飛到諸佛前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便從一佛剎， 飛到諸佛前；

不動亦不搖， 驚動諸剎中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動亦不搖， 驚動諸剎中。

花香自然來， 亂風自然生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花香自然來， 亂風自然生；

百種諸音樂， 悉住於座中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百種諸音樂， 悉住於座中。

龍王大歡喜， 即雨萬種香； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王大歡喜， 即雨萬種香；

化為諸小池， 上到三千中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化為諸小池， 上到三千中。」

如來謂文殊師利菩薩言：「今自然華香從三千剎土來到是會，音樂悉具足，是為佛威神如來之神足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來謂文殊師利菩薩言：「今自然華香從三千剎土來到是會，音樂悉具足，是為佛威神如來之神足？」

文殊師利菩薩語如來言：「卿欲知佛之威神及諸菩薩威神者，不可見知，是樂者所處無名之樂，有所在處法者無名處，若苦若樂，是樂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩語如來言：「卿欲知佛之威神及諸菩薩威神者，不可見知，是樂者所處無名之樂，有所在處法者無名處，若苦若樂，是樂處。

「所有如化耳，是其樂。法無二法，是其樂。於羅漢辟支佛悉欲度之，是其樂。所見五道悉欲令得佛，是其樂。諸所度無有生，是其樂。一切無處，無所起，是其樂。於三昧無煩荷，是其樂。一切處無有名，是其樂。諸所有皆如化，是其樂。非音處無所生處，是其樂。法所施無所施無所有，是其樂。三千中無常處，是其樂。一切人令得信無所得，是其樂。當來過去現在三處盡無有盡，是其樂。令還本無所見，是其樂。見法輪是為無所見，是其樂。三千剎一切等，是其樂；十方三千樹法之藏，是其樂。十方諸剎但有名，是其樂。色欲合，是其樂。於名字無有主，是其樂。無邊幅一切寂，是其樂。一切明與冥合，是其樂。諸所行不失戒，是其樂。諸所念不離三昧，是其樂。虛空實度無極，是其樂。諸慧覺無有處，是其樂。諸所可，是其樂。一切決無受者，是其樂。三界中無與等，是其樂。貪於法不惜命，是其樂。一切明合復明，是其樂。諸所有但倒見，是其樂。若布施無所望，是其樂。意無極作大船師，是其樂。無邊園脫無極，是其樂。意寂，是其樂。無所定，是其樂。諸三昧門無到者，是其樂。亦無聽亦無聞，是其樂。諸所念非正道，是其樂。一切人無極者，是其樂。諸所度譬如幻，是其樂。初發意三昧具，是其樂。諸菩薩所從來無有處，是其樂。諸菩薩在意生到十方，是其樂。非青黃及白黑無道徑，是其樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有如化耳，是其樂。法無二法，是其樂。於羅漢辟支佛悉欲度之，是其樂。所見五道悉欲令得佛，是其樂。諸所度無有生，是其樂。一切無處，無所起，是其樂。於三昧無煩荷，是其樂。一切處無有名，是其樂。諸所有皆如化，是其樂。非音處無所生處，是其樂。法所施無所施無所有，是其樂。三千中無常處，是其樂。一切人令得信無所得，是其樂。當來過去現在三處盡無有盡，是其樂。令還本無所見，是其樂。見法輪是為無所見，是其樂。三千剎一切等，是其樂；十方三千樹法之藏，是其樂。十方諸剎但有名，是其樂。色欲合，是其樂。於名字無有主，是其樂。無邊幅一切寂，是其樂。一切明與冥合，是其樂。諸所行不失戒，是其樂。諸所念不離三昧，是其樂。虛空實度無極，是其樂。諸慧覺無有處，是其樂。諸所可，是其樂。一切決無受者，是其樂。三界中無與等，是其樂。貪於法不惜命，是其樂。一切明合復明，是其樂。諸所有但倒見，是其樂。若布施無所望，是其樂。意無極作大船師，是其樂。無邊園脫無極，是其樂。意寂，是其樂。無所定，是其樂。諸三昧門無到者，是其樂。亦無聽亦無聞，是其樂。諸所念非正道，是其樂。一切人無極者，是其樂。諸所度譬如幻，是其樂。初發意三昧具，是其樂。諸菩薩所從來無有處，是其樂。諸菩薩在意生到十方，是其樂。非青黃及白黑無道徑，是其樂。」

文殊師利菩薩謂如來：「欲知佛及諸菩薩威神及所樂，其諸所樂如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩謂如來：「欲知佛及諸菩薩威神及所樂，其諸所樂如是！」

文殊師利答如來菩薩所問樂五事，如來便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答如來菩薩所問樂五事，如來便說偈言：

「文殊師利意， 慧尊無有前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利意， 慧尊無有前；

所施蔽三千， 其智莫不尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所施蔽三千， 其智莫不尊。

威神所施行， 悉除三千中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威神所施行， 悉除三千中；

諸樂無所欲， 但為不奪施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸樂無所欲， 但為不奪施。

樂法為最大， 於化無度者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂法為最大， 於化無度者；

所施樂法與， 若空無惡者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所施樂法與， 若空無惡者。

法與樂俱行， 無有過是寶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法與樂俱行， 無有過是寶；

所樂不有主， 若空無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所樂不有主， 若空無處所。

深入諸微妙， 曉了一切人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入諸微妙， 曉了一切人；

使之得大法， 斷滅勤苦根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使之得大法， 斷滅勤苦根。

一切世間人， 悉有意不解； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間人， 悉有意不解；

以法為覺意， 以慧救一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法為覺意， 以慧救一切。」

佛是時說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛是時說偈言：

「離空非想， 是想非空； 於法不起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離空非想， 是想非空； 於法不起，

即為是起。 常當軟意， 淨無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即為是起。 常當軟意， 淨無所有；

色欲同合， 無相入者。 所說無形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色欲同合， 無相入者。 所說無形，

不離形有； 因法如夢， 所欲無底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離形有； 因法如夢， 所欲無底。

是寂離寂， 無離不造； 眾法無主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是寂離寂， 無離不造； 眾法無主，

所可如化。 都無所受， 法無所捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可如化。 都無所受， 法無所捨；

所作倒見， 一切皆然。 非色離色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作倒見， 一切皆然。 非色離色，

是色所離； 其法如色， 其處如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是色所離； 其法如色， 其處如是！

非音是響， 無聞不見； 不聽不觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非音是響， 無聞不見； 不聽不觀，

所有如是！ 於禮無名， 自言為是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有如是！ 於禮無名， 自言為是；

法無是計， 所度如是！ 於幻無見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無是計， 所度如是！ 於幻無見，

所見離見； 離貪著欲， 非法所議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所見離見； 離貪著欲， 非法所議。

於欲無垢， 不著無離； 如是諦見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於欲無垢， 不著無離； 如是諦見，

無有見者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有見者。」

如來菩薩知佛笑，便於宮中說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來菩薩知佛笑，便於宮中說偈言：

「疑本不解， 謂法自然； 本無常住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「疑本不解， 謂法自然； 本無常住，

疑慧無是。 於想無勞， 識念無苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑慧無是。 於想無勞， 識念無苦；

舉名住字， 非求法者。 於本不爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉名住字， 非求法者。 於本不爾，

不還不退； 所可無可， 遠離無可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不還不退； 所可無可， 遠離無可。

於生無滅， 是即為滅； 於義無想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於生無滅， 是即為滅； 於義無想，

是為非滅。 於法無生， 亦非相滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為非滅。 於法無生， 亦非相滅；

所以者何？ 眾法皆空。 亦不求言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以者何？ 眾法皆空。 亦不求言，

我離泥洹； 所以者何？ 本末淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我離泥洹； 所以者何？ 本末淨故。

不盡十方， 舉之為證； 有言是我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不盡十方， 舉之為證； 有言是我，

是即是證。 不當遠念， 念於十方； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是即是證。 不當遠念， 念於十方；

真法不煩， 是受無名。 法非思念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真法不煩， 是受無名。 法非思念，

可當還者； 起行如是， 不見尊法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可當還者； 起行如是， 不見尊法。

要當解慧， 於眇不恐； 漫行不至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要當解慧， 於眇不恐； 漫行不至，

可謂慧門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可謂慧門。」

如來問文殊師利菩薩言：「今日來會新發意者，我欲使得無極法，何以致之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來問文殊師利菩薩言：「今日來會新發意者，我欲使得無極法，何以致之？」

文殊師利語如來言：「於念無作即可得無極法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利語如來言：「於念無作即可得無極法。」

如來復問：「何等為念無作者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來復問：「何等為念無作者？」

文殊師利答如來：「當建九法寶。何等為九法寶？一者、意無處所，是即寶。二者、觀法無主，是即寶。三者、不見有當來過去，是即寶。四者、於法無有造作者，是即寶。五者、所施但施法音，是即寶。六者、見五道勤苦於中意不轉，是即寶。七者、所覺不遠漚和拘舍羅，是即寶。八者、直見諸法不處有二法，是即寶。九者、到於泥洹亦如化是即寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答如來：「當建九法寶。何等為九法寶？一者、意無處所，是即寶。二者、觀法無主，是即寶。三者、不見有當來過去，是即寶。四者、於法無有造作者，是即寶。五者、所施但施法音，是即寶。六者、見五道勤苦於中意不轉，是即寶。七者、所覺不遠漚和拘舍羅，是即寶。八者、直見諸法不處有二法，是即寶。九者、到於泥洹亦如化是即寶。」

如來語舍利弗言：「是為九法寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來語舍利弗言：「是為九法寶。」

文殊師利菩薩說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩說偈言：

「於可無所笑， 所作無常名； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於可無所笑， 所作無常名；

若空無有垢， 佛笑無不可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若空無有垢， 佛笑無不可。

笑空不離末， 如本無所笑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 笑空不離末， 如本無所笑；

已住諸法名， 一切皆如笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已住諸法名， 一切皆如笑。

本末皆自然， 無有往來者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本末皆自然， 無有往來者；

笑者有還報， 不還亦不笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 笑者有還報， 不還亦不笑。

法者皆是一， 以笑便有二； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法者皆是一， 以笑便有二；

於二無名字， 是故為是尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於二無名字， 是故為是尊。

所笑無所可， 但為眾法施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所笑無所可， 但為眾法施；

所動無所動， 是故無上尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所動無所動， 是故無上尊。」

文殊師利報如來偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利報如來偈：

「笑者無還報， 一切無有主； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「笑者無還報， 一切無有主；

其笑不離本， 是故天中天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其笑不離本， 是故天中天。

笑者無所趣， 但為倒見耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 笑者無所趣， 但為倒見耳！

於法悉寂然， 寂然本無是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法悉寂然， 寂然本無是。

笑者不離化， 以化大施與； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 笑者不離化， 以化大施與；

於化無舉名， 是故乃為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於化無舉名， 是故乃為法。

於法無有是， 但為不脫施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法無有是， 但為不脫施；

已脫不為脫， 佛者皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已脫不為脫， 佛者皆如是。

故於大會中， 議度無度者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故於大會中， 議度無度者；

於法作施與， 無有與比者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法作施與， 無有與比者。

是寂離寂， 無離不造； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是寂離寂， 無離不造；

眾法無主， 所向如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾法無主， 所向如化。」

舍利弗復問如來言：「欲使十方發意陀隣尼行者，當行何等法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復問如來言：「欲使十方發意陀隣尼行者，當行何等法？」

「當行三十二法寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當行三十二法寶。」

「何等為三十二法寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為三十二法寶？」

文殊師利言：「一法寶者、欲使十方未發意皆度之如化。二法寶者、未發阿耨多羅三耶三菩提者皆令住正法。三法寶者、欲使三千大千日月視之一切等。四法寶者、若在住意者皆令遠離眾欲，在慧門無動無搖至於泥洹。五法寶者、人說有天無天志不動還。六法寶者、意不動還。七法寶者、一切無來受生者視當來過去無有二。八法寶者、觀諸三昧禪寂然無處所。九法寶者、諸所度無有主，一切從空引空。十法寶者、三千日月諸佛者我從得決。十一法寶者、十方諸佛三千日月，敢有來聽經者悉得佛莂，即住虛空中亦如是。十二法寶者、諸佛剎土華香，自然來繒蓋，來者亦不喜，不來者亦不求。十三法寶者、皆使敢有發意使得法住如其處。十四法寶者、當來過去無增減。所以者何？知本無二故。十五法寶者、悉欲使十方蜎飛蠕動持佛經戒令不毀傷。十六法寶者、無有邪念，在於十方轉意還本則向慧門。十七法寶者、常行忍辱。十八法寶者、從觀至觀無有度者。十九法寶者、本住無常住處，如是無常住處。二十法寶者、所度無有主名空，為眾欲施於欲無常處是故為道。二十一法寶者、施慧作施與無有舉名者，於欲無所可但為脫耳。二十二法寶者、所說不離對因作施與故，曰大法故，獲度無脫者。二十三法寶者、常於無數佛剎飛到一佛前。二十四法寶者、十方諸剎等無得脫者。二十五法寶者、淨癡同合本淨無異。二十六法寶者、住於三千住作橋梁故，是進學如冥見光明。二十七法寶者、常於無邊水廣作大船師，所度無有極。二十八法寶者、常作無邊蓋，閉塞三千垢。二十九法寶者、常作無極慧不離十方。三十法寶者、常作大慈動於十方，未度悉度之，未脫悉脫之，故無字為天中天。三十一法寶者、等行無有雙，於無有及與人，字為無上尊，發意平等是故為佛。三十二法寶者、如來為是尊所說不離法，遍聞三千剎中虛空為自然王，故立華香中。」菩薩三十二法寶如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「一法寶者、欲使十方未發意皆度之如化。二法寶者、未發阿耨多羅三耶三菩提者皆令住正法。三法寶者、欲使三千大千日月視之一切等。四法寶者、若在住意者皆令遠離眾欲，在慧門無動無搖至於泥洹。五法寶者、人說有天無天志不動還。六法寶者、意不動還。七法寶者、一切無來受生者視當來過去無有二。八法寶者、觀諸三昧禪寂然無處所。九法寶者、諸所度無有主，一切從空引空。十法寶者、三千日月諸佛者我從得決。十一法寶者、十方諸佛三千日月，敢有來聽經者悉得佛莂，即住虛空中亦如是。十二法寶者、諸佛剎土華香，自然來繒蓋，來者亦不喜，不來者亦不求。十三法寶者、皆使敢有發意使得法住如其處。十四法寶者、當來過去無增減。所以者何？知本無二故。十五法寶者、悉欲使十方蜎飛蠕動持佛經戒令不毀傷。十六法寶者、無有邪念，在於十方轉意還本則向慧門。十七法寶者、常行忍辱。十八法寶者、從觀至觀無有度者。十九法寶者、本住無常住處，如是無常住處。二十法寶者、所度無有主名空，為眾欲施於欲無常處是故為道。二十一法寶者、施慧作施與無有舉名者，於欲無所可但為脫耳。二十二法寶者、所說不離對因作施與故，曰大法故，獲度無脫者。二十三法寶者、常於無數佛剎飛到一佛前。二十四法寶者、十方諸剎等無得脫者。二十五法寶者、淨癡同合本淨無異。二十六法寶者、住於三千住作橋梁故，是進學如冥見光明。二十七法寶者、常於無邊水廣作大船師，所度無有極。二十八法寶者、常作無邊蓋，閉塞三千垢。二十九法寶者、常作無極慧不離十方。三十法寶者、常作大慈動於十方，未度悉度之，未脫悉脫之，故無字為天中天。三十一法寶者、等行無有雙，於無有及與人，字為無上尊，發意平等是故為佛。三十二法寶者、如來為是尊所說不離法，遍聞三千剎中虛空為自然王，故立華香中。」菩薩三十二法寶如是！

「十方都大化， 一切名無常； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方都大化， 一切名無常；

真法不煩荷， 即說度十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真法不煩荷， 即說度十方。

有想不離想， 一切諸寶空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有想不離想， 一切諸寶空；

若華及於葉， 其色不可當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若華及於葉， 其色不可當。

一切眾欲所， 立之可意王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾欲所， 立之可意王；

諸寶無上尊， 號為天中天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸寶無上尊， 號為天中天。

故於大會中， 議度無脫者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故於大會中， 議度無脫者；

其本無常住， 故字十方尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其本無常住， 故字十方尊。

一切為倒見， 世間樂之具； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切為倒見， 世間樂之具；

所可若如化， 能脫十方中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可若如化， 能脫十方中。

虛空無常處， 佛藏悉在中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無常處， 佛藏悉在中；

已脫無脫者， 故教十方中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已脫無脫者， 故教十方中。

十方諸佛剎， 合之為一國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛剎， 合之為一國；

自然眾大會， 悉滿十方中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然眾大會， 悉滿十方中。

佛者一切覺， 笑不離其容； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛者一切覺， 笑不離其容；

不離黃金色， 已示未脫人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離黃金色， 已示未脫人。

十方為作道， 意不離法王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方為作道， 意不離法王；

所施無所施， 華布施十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所施無所施， 華布施十方。

金色大蓮華， 周遍滿剎中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色大蓮華， 周遍滿剎中；

起想起作行， 不住諸天中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起想起作行， 不住諸天中。

文殊師利意， 曠大無有雙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利意， 曠大無有雙；

譬如初得莂， 住在虛空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如初得莂， 住在虛空中。

如來慧意尊， 光明遍宮中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來慧意尊， 光明遍宮中；

可意諸天人， 悉得到法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可意諸天人， 悉得到法門。

十方諸菩薩， 驚動諸剎中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸菩薩， 驚動諸剎中；

今會諸天人， 得聞是尊經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今會諸天人， 得聞是尊經。

徹見諸一切， 乃到可意宮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徹見諸一切， 乃到可意宮；

化為交露坐， 萬種天華香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化為交露坐， 萬種天華香。

聽受諸三昧， 坐觀大眾中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽受諸三昧， 坐觀大眾中；

諸來宿功德， 發意供養尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸來宿功德， 發意供養尊。

道者不具見， 所有皆如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道者不具見， 所有皆如是；

諸脫無有數， 三界不可極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸脫無有數， 三界不可極。」

文殊師利菩薩問如來菩薩言：「眾音如化，所作於法無想，亦不可盡極，故有自然；當以何脫之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩問如來菩薩言：「眾音如化，所作於法無想，亦不可盡極，故有自然；當以何脫之？」

如來菩薩語文殊師利菩薩言：「復有九法寶。何等為九法寶？一法寶者、自然無處亦如化。二法寶者、諸法無處亦如化。三法寶者、當來無處亦如化。四法寶者、諸所有皆世直處亦如化作。五法寶者、觀過去處亦如化。六法寶者、觀見諸法如幻耳，亦無有處亦如化。七法寶者、所可無處亦如化。八法寶者、得道無脫處亦如化。九法寶者、得於泥洹本無住處亦如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來菩薩語文殊師利菩薩言：「復有九法寶。何等為九法寶？一法寶者、自然無處亦如化。二法寶者、諸法無處亦如化。三法寶者、當來無處亦如化。四法寶者、諸所有皆世直處亦如化作。五法寶者、觀過去處亦如化。六法寶者、觀見諸法如幻耳，亦無有處亦如化。七法寶者、所可無處亦如化。八法寶者、得道無脫處亦如化。九法寶者、得於泥洹本無住處亦如化。」

文殊師利復問：「如來！過於泥洹皆自然，誰為是化本者？誰是化主者？化為有本無？化為所起處無？非道無處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復問：「如來！過於泥洹皆自然，誰為是化本者？誰是化主者？化為有本無？化為所起處無？非道無處？」

如來菩薩謂文殊師利：「復有九法：一者、化無處化者非道無處，是即化。二者、非處無想，是即化。三法寶者、非處化為作處，是即化。四法寶者、非常名所有無盡時，是即化。五法寶者、化處無處，是即化。六法寶者、於道無想，是即化。七法寶者、於起無起，是即化。八法寶者、於諸欲無諸欲處，是即化。九法寶者、於所度無所度，是即化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來菩薩謂文殊師利：「復有九法：一者、化無處化者非道無處，是即化。二者、非處無想，是即化。三法寶者、非處化為作處，是即化。四法寶者、非常名所有無盡時，是即化。五法寶者、化處無處，是即化。六法寶者、於道無想，是即化。七法寶者、於起無起，是即化。八法寶者、於諸欲無諸欲處，是即化。九法寶者、於所度無所度，是即化。」

文殊師利菩薩說偈答如來： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩說偈答如來：

「十方無化者， 化化無有形； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方無化者， 化化無有形；

一切無常寶， 是故為化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無常寶， 是故為化生。

道者不化得， 亦不離其處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道者不化得， 亦不離其處；

所說無常形， 自然在其處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說無常形， 自然在其處。

諸法從化得， 本離從無有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法從化得， 本離從無有；

其本因化生， 是故人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其本因化生， 是故人中尊。

欲者從化起， 法本無有是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲者從化起， 法本無有是；

化而住五道， 無有見化主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化而住五道， 無有見化主。

死生及五道， 與化不相連； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死生及五道， 與化不相連；

以世貪不斷， 故現正覺者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以世貪不斷， 故現正覺者！

如來及化主， 十方尊無極； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來及化主， 十方尊無極；

持化大施世， 世間無知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持化大施世， 世間無知者。

法輪無色轉， 於世無轉者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法輪無色轉， 於世無轉者，

繫色有思想， 深法無轉者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫色有思想， 深法無轉者。

想色化十方， 莫不受法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想色化十方， 莫不受法者，

所施大智慧， 世間無聽者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所施大智慧， 世間無聽者。

諸欲及羅漢， 不還與是寶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸欲及羅漢， 不還與是寶；

故於眾會中， 度脫無上寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故於眾會中， 度脫無上寶。

智慧不可極， 光明最無有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧不可極， 光明最無有；

十方作橋梁， 所說無有二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方作橋梁， 所說無有二。

十方諸佛剎， 悉令為平等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛剎， 悉令為平等；

亦不使其人， 發意有異心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不使其人， 發意有異心。

十方諸法園， 一切住脫垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸法園， 一切住脫垢；

亦不從世間， 於法無奪者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不從世間， 於法無奪者。

於慧無有脫， 不見往來者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於慧無有脫， 不見往來者；

於寂復見寂， 明中復見明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於寂復見寂， 明中復見明。

法者非慧得， 自然無本是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法者非慧得， 自然無本是；

慧冥俱同合， 都無相識者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧冥俱同合， 都無相識者。

癡慧不同合， 其慧眾冥明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡慧不同合， 其慧眾冥明；

所施但為法， 若華在高山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所施但為法， 若華在高山。

諸惡不可極， 色欲不可盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡不可極， 色欲不可盡；

泥洹及生死， 一切皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泥洹及生死， 一切皆如是。

十方諸佛慧， 無知無覺者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛慧， 無知無覺者；

所以見淨法， 故言世無有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以見淨法， 故言世無有。」

曇摩竭菩薩復問如來菩薩言：「於化無起離，於誰成主者？泥洹不生滅、不遠五道，當使來發意轉住法輪無諸垢，令悉不生，誰為度者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇摩竭菩薩復問如來菩薩言：「於化無起離，於誰成主者？泥洹不生滅、不遠五道，當使來發意轉住法輪無諸垢，令悉不生，誰為度者？」

如來言：「曇摩竭所問，欲決斷十方生死根乃如是，當行九法寶。何等為九法寶？一者、於無主，是即寶。二法寶者、於泥洹與生死初無相知者，是即寶。三法寶者、於死生於滅無滅，是即寶。四法寶者、上到三十六天使不還生死生處，是即寶。五法寶者、當起意未起意如處住，是即寶。六法寶者、三千大千佛剎觀了無得度者，是即寶。七法寶者、於念無起處，是即寶。八法寶者、悉使三千佛剎悉取泥洹意亦不喜，不取泥洹者意亦不怒，所以者何？諸法無處故，是即寶。九法寶者、隨願取羅漢，我悉令發意求願者不令復還是願，是即為寶。不起諸生無有還願，是即為菩薩法寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來言：「曇摩竭所問，欲決斷十方生死根乃如是，當行九法寶。何等為九法寶？一者、於無主，是即寶。二法寶者、於泥洹與生死初無相知者，是即寶。三法寶者、於死生於滅無滅，是即寶。四法寶者、上到三十六天使不還生死生處，是即寶。五法寶者、當起意未起意如處住，是即寶。六法寶者、三千大千佛剎觀了無得度者，是即寶。七法寶者、於念無起處，是即寶。八法寶者、悉使三千佛剎悉取泥洹意亦不喜，不取泥洹者意亦不怒，所以者何？諸法無處故，是即寶。九法寶者、隨願取羅漢，我悉令發意求願者不令復還是願，是即為寶。不起諸生無有還願，是即為菩薩法寶。」

如來答曇摩竭菩薩，說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來答曇摩竭菩薩，說偈言：

「於可無所可， 於欲無所欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於可無所可， 於欲無所欲；

所度無見者， 法輪無常處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所度無見者， 法輪無常處。

慧者無所說， 因度無往者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者無所說， 因度無往者；

故見大正法， 世之最無有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故見大正法， 世之最無有。

道者無常名， 故為十方寶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道者無常名， 故為十方寶；

已得無得者， 生死無有道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得無得者， 生死無有道。

四馬不可盡， 可意無有足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四馬不可盡， 可意無有足；

世間悉樂者， 不捨不得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間悉樂者， 不捨不得道。

畏生無有脫， 不畏無脫者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畏生無有脫， 不畏無脫者；

生死當舉名， 立之為五道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死當舉名， 立之為五道。

有報無答者， 可謂為是法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有報無答者， 可謂為是法；

法者本無二， 所有諦已覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法者本無二， 所有諦已覺。

無邊亦無幅， 無極不可計； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊亦無幅， 無極不可計；

本際如影響， 無有往來者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本際如影響， 無有往來者。

於起無所起， 法無諸欲者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於起無所起， 法無諸欲者；

生死本無處， 生死化如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死本無處， 生死化如是。

於淨無有淨， 於垢無有垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於淨無有淨， 於垢無有垢；

悉為十方人， 斷絕諸五道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉為十方人， 斷絕諸五道。

淨意若如水， 一切無瑕垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨意若如水， 一切無瑕垢；

青黃及白黑， 悉得見其形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青黃及白黑， 悉得見其形。

諸法不可荷， 即得無上寶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法不可荷， 即得無上寶；

吾我及與人， 世間無得者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾我及與人， 世間無得者。

不住無住諦， 所有諦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住無住諦， 所有諦如是；

所覺無所見， 世間諦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所覺無所見， 世間諦如是。

無度無不度， 世時誰不有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無度無不度， 世時誰不有；

十方立正覺， 悉得無上寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方立正覺， 悉得無上寶。」

曇摩竭菩薩問如來言：「欲使十方自然諸天人民，皆令得如其處，當行六法寶。何等六法寶？一者、聞知是會時，是即寶。二法寶者、諸來會者得聞是經，是即寶。三法寶者、非今功德，是即寶。四法寶者、敢問是經法已得六萬三昧，但欲使十方人發無上意，是即寶。五法寶者、皆使十方會於佛樹下，是即寶。六法寶者、佛所說經法使十方人悉令得之，是即寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇摩竭菩薩問如來言：「欲使十方自然諸天人民，皆令得如其處，當行六法寶。何等六法寶？一者、聞知是會時，是即寶。二法寶者、諸來會者得聞是經，是即寶。三法寶者、非今功德，是即寶。四法寶者、敢問是經法已得六萬三昧，但欲使十方人發無上意，是即寶。五法寶者、皆使十方會於佛樹下，是即寶。六法寶者、佛所說經法使十方人悉令得之，是即寶。」

說是三昧時，會中有九十億萬菩薩諸天人民，有六十七億萬人皆得無所從生法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是三昧時，會中有九十億萬菩薩諸天人民，有六十七億萬人皆得無所從生法處。

當是時，九億萬菩薩皆得是三昧，三千大千佛剎土，復即九反大動，三十六天諸天王，在虛空中亂風音樂樂佛，諸大龍王、諸阿須倫，皆得見是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當是時，九億萬菩薩皆得是三昧，三千大千佛剎土，復即九反大動，三十六天諸天王，在虛空中亂風音樂樂佛，諸大龍王、諸阿須倫，皆得見是法。

阿難正衣服頭面著地，叉手為佛作禮白佛言：「是經名為何等經？我當云何奉行之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難正衣服頭面著地，叉手為佛作禮白佛言：「是經名為何等經？我當云何奉行之？」

佛言阿難：「是名為『諸剎無極園自然華香自然』，號為『會無極寶』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言阿難：「是名為『諸剎無極園自然華香自然』，號為『會無極寶』。」

說是經時，無數諸天人民、阿須倫、人非人，聞經皆大歡喜，各前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經時，無數諸天人民、阿須倫、人非人，聞經皆大歡喜，各前為佛作禮而去。