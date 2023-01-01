無極寶三昧經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無極寶三昧經卷上

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在羅閱祇竹園中，與千二百五十比丘俱，菩薩九十億人，皆如文殊師利等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇竹園中，與千二百五十比丘俱，菩薩九十億人，皆如文殊師利等。

是時竹園四面周匝，地自然生文陀般華，種種妙色非世所有，華華各有百萬之葉，華上各各有佛坐之，佛上各有交露寶蓋，蓋間各有伎樂之聲；一佛之前各有菩薩，皆如文殊而坐問事。竹園之地如三彌佛剎，皆悉平等；大千剎土日月之光，皆悉蔽沒無復明耀。百日之中但見諸佛，諸大泥犁皆得休息，百鳥禽獸不飲不食，皆得法味百日安寧，見佛歡喜自忘食心；一切人民普得法味，百日安隱無飲食想，心意快然發無上意；一切樹木皆有音聲。竹園之中化有浴池，池中生十萬種華，華有交露師子之座，各有菩薩而處其上，其邊各有天人立侍，帳間各各萬種音樂，千歲枯樹悉生華葉，一切樹木皆傾相向，竹園左右女人見佛者，皆化作男子，無復愛欲，悉得法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時竹園四面周匝，地自然生文陀般華，種種妙色非世所有，華華各有百萬之葉，華上各各有佛坐之，佛上各有交露寶蓋，蓋間各有伎樂之聲；一佛之前各有菩薩，皆如文殊而坐問事。竹園之地如三彌佛剎，皆悉平等；大千剎土日月之光，皆悉蔽沒無復明耀。百日之中但見諸佛，諸大泥犁皆得休息，百鳥禽獸不飲不食，皆得法味百日安寧，見佛歡喜自忘食心；一切人民普得法味，百日安隱無飲食想，心意快然發無上意；一切樹木皆有音聲。竹園之中化有浴池，池中生十萬種華，華有交露師子之座，各有菩薩而處其上，其邊各有天人立侍，帳間各各萬種音樂，千歲枯樹悉生華葉，一切樹木皆傾相向，竹園左右女人見佛者，皆化作男子，無復愛欲，悉得法眼。

爾時佛作寶如來三昧，遍悉感動九萬億剎，四方四隅上下方面無極佛剎，各遣菩薩齎持妙華，來詣竹園禮事供養，訖各却坐。釋梵四王愛欲諸天，各與眷屬於虛空中，以天華香伎樂供養；諸大龍王、阿須倫王、迦樓羅、真陀羅、摩休勒等，各各自與無數官屬，來詣佛所禮事供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛作寶如來三昧，遍悉感動九萬億剎，四方四隅上下方面無極佛剎，各遣菩薩齎持妙華，來詣竹園禮事供養，訖各却坐。釋梵四王愛欲諸天，各與眷屬於虛空中，以天華香伎樂供養；諸大龍王、阿須倫王、迦樓羅、真陀羅、摩休勒等，各各自與無數官屬，來詣佛所禮事供養。

舍利弗白佛言：「今所感動是何瑞應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「今所感動是何瑞應？」

佛言：「無應之應是其應也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無應之應是其應也。」

舍利弗言：「無應之應其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無應之應其義云何？」

佛言：「汝往問於寶來菩薩，則當為汝演說此義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝往問於寶來菩薩，則當為汝演說此義。」

即時舍利弗問寶來曰：「今此感動為何瑞應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時舍利弗問寶來曰：「今此感動為何瑞應？」

寶來菩薩答舍利弗：「羅漢疑重故未解乎？有想想者非盡之法，無想無作是為法寶。昔者我始發意之時，與三十六億人求菩薩道時，釋迦文亦在其中，一切所志皆有起滅，諸法本空譬如野馬，無想起作，持是作法而滅行求願想欲得是，自言得道，起想罪根壞滅諸慧，求於三尊想取泥洹，疑盡滅身而生死不斷。羅漢得泥洹，譬如寐人其身在床，一時休息命不離身，羅漢得禪故是大疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來菩薩答舍利弗：「羅漢疑重故未解乎？有想想者非盡之法，無想無作是為法寶。昔者我始發意之時，與三十六億人求菩薩道時，釋迦文亦在其中，一切所志皆有起滅，諸法本空譬如野馬，無想起作，持是作法而滅行求願想欲得是，自言得道，起想罪根壞滅諸慧，求於三尊想取泥洹，疑盡滅身而生死不斷。羅漢得泥洹，譬如寐人其身在床，一時休息命不離身，羅漢得禪故是大疑。」

寶來又問舍利弗言：「譬如龍王興作雲雨，四面合冥不知所從來，菩薩從第九已下，悉已逮得六萬三昧，其所興為固不可限，亦何復疑所從來處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來又問舍利弗言：「譬如龍王興作雲雨，四面合冥不知所從來，菩薩從第九已下，悉已逮得六萬三昧，其所興為固不可限，亦何復疑所從來處？」

舍利弗言：「我學不得善知識故，令我疑根不斷絕耳，今聞尊法無所復益。譬若如人為百鳥作樂，樂雖和妙鳥不聽受；今我如是不了是法，一切新學菩薩大士，聞是三昧德尊無量。譬如夜時暫見火明，火滅之後故冥無見；今我如是無益已矣。願作八千里火以身投中，如是億劫然後乃出，復入三惡道為一切所噉食，數千億劫後生作人，求善知識寧可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我學不得善知識故，令我疑根不斷絕耳，今聞尊法無所復益。譬若如人為百鳥作樂，樂雖和妙鳥不聽受；今我如是不了是法，一切新學菩薩大士，聞是三昧德尊無量。譬如夜時暫見火明，火滅之後故冥無見；今我如是無益已矣。願作八千里火以身投中，如是億劫然後乃出，復入三惡道為一切所噉食，數千億劫後生作人，求善知識寧可得不？」

寶來答曰：「火雖廣大心垢叵燒，學無漚和拘舍羅，不得善知識者，不得薩芸若也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來答曰：「火雖廣大心垢叵燒，學無漚和拘舍羅，不得善知識者，不得薩芸若也。」

寶來菩薩白佛言：「諸法無主，誰為成薩芸若者？誰成正覺？弟子緣覺惟加大恩演示其義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來菩薩白佛言：「諸法無主，誰為成薩芸若者？誰成正覺？弟子緣覺惟加大恩演示其義。」

佛言：「善哉！所問深妙，乃欲決斷生死之根。今為汝說諦聽受之。若善男子善女人，欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當行九法寶：一者見諸天無有處但有名耳，二者見世間人民但有字耳，三者見五道勤苦但有習耳，四者地水火風亦本空耳，五者當來過去現在如芭蕉無想，六者現生死無本際，七者觀諸三昧寂無往來，八者當觀大千諸佛剎土了無得三昧者，九者見大千剎土中一切蠕動悉欲度之令與佛等，是為九寶。得是無作之想者，可得決斷一切大想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！所問深妙，乃欲決斷生死之根。今為汝說諦聽受之。若善男子善女人，欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當行九法寶：一者見諸天無有處但有名耳，二者見世間人民但有字耳，三者見五道勤苦但有習耳，四者地水火風亦本空耳，五者當來過去現在如芭蕉無想，六者現生死無本際，七者觀諸三昧寂無往來，八者當觀大千諸佛剎土了無得三昧者，九者見大千剎土中一切蠕動悉欲度之令與佛等，是為九寶。得是無作之想者，可得決斷一切大想。」

寶來又問：「諸法無想，當作何住得無所住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來又問：「諸法無想，當作何住得無所住？」

佛言：「諸法無住，住則為想，無起之念非想非道亦復是想；斷求無想得住無住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法無住，住則為想，無起之念非想非道亦復是想；斷求無想得住無住。」

寶來又問：「當作何緣度於眾欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來又問：「當作何緣度於眾欲？」

佛言：「眾欲無垢無度無主無往無來，如虛空觀與泥洹等與無名等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「眾欲無垢無度無主無往無來，如虛空觀與泥洹等與無名等。」

寶來菩薩言：「善哉善哉！深妙乃爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來菩薩言：「善哉善哉！深妙乃爾。」

般施菩薩白佛言：「菩薩欲得坐佛樹下，莊嚴剎土教導十方，令諸佛土如今竹園，普使逮得無所從生，修行何法而得致此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般施菩薩白佛言：「菩薩欲得坐佛樹下，莊嚴剎土教導十方，令諸佛土如今竹園，普使逮得無所從生，修行何法而得致此？」

佛言：「當行八直：一者直無名之響，二者直無名之聲，三者直觀十方佛土等無有二，四者直見大千剎法等無異，五者直觀十方一切欲令與佛等，六者直於無形見一切無有起滅，七者直見入諸三昧無有往來相報之想，八者直見十方諸佛般泥洹不般泥洹亦等無異，是為八法。菩薩從是疾得無所從生法忍，教授十方得如竹園。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當行八直：一者直無名之響，二者直無名之聲，三者直觀十方佛土等無有二，四者直見大千剎法等無異，五者直觀十方一切欲令與佛等，六者直於無形見一切無有起滅，七者直見入諸三昧無有往來相報之想，八者直見十方諸佛般泥洹不般泥洹亦等無異，是為八法。菩薩從是疾得無所從生法忍，教授十方得如竹園。」

寶來菩薩復白佛言：「今諸上人各從遠來，覩見世尊歡喜忘食，乃得值聞是尊三昧，為是宿福本願所致耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來菩薩復白佛言：「今諸上人各從遠來，覩見世尊歡喜忘食，乃得值聞是尊三昧，為是宿福本願所致耶？」

佛言：「亦非本願亦不離本願，所行常精進，不失諸三昧，常隨善知識，遠離於眾事，寂然不數會，但志在三昧，今故以寶珠，來雨眾會上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「亦非本願亦不離本願，所行常精進，不失諸三昧，常隨善知識，遠離於眾事，寂然不數會，但志在三昧，今故以寶珠，來雨眾會上。」

寶來復問：「新發意菩薩欲行是三昧，當云何行而得致是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來復問：「新發意菩薩欲行是三昧，當云何行而得致是？」

佛言：「當行八法寶得是三昧：一者即於佛前得是三昧；二者供養十方羅漢真人，行菩薩法億劫不懈，一時聞是三昧尊法，解說親近奉不遠離；三者供養舍利起塔彌滿，殖福無缺而於法無益，一時轉意作行者即向慧門；四者得四無畏於十方生死無所遠離；五者菩薩見五道勤苦意欲度之，沒命救濟不以為劇，又欲令彼得安至佛；六者菩薩事人如奴事大夫貴，欲度之不以勤苦，所以者何？知本無故；七者菩薩觀見九十六種道，於中覺知欲起法住；八者奉行六波羅蜜，供養比丘僧雖億萬劫，不如一時聞是三昧，十方其有當作佛者用何為證？聞是三昧即知是人為得佛證也，其有發意向是三昧，歡喜信樂而解慧者，即為已解六萬三昧，是為八法寶。行是三昧即得陀隣尼門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當行八法寶得是三昧：一者即於佛前得是三昧；二者供養十方羅漢真人，行菩薩法億劫不懈，一時聞是三昧尊法，解說親近奉不遠離；三者供養舍利起塔彌滿，殖福無缺而於法無益，一時轉意作行者即向慧門；四者得四無畏於十方生死無所遠離；五者菩薩見五道勤苦意欲度之，沒命救濟不以為劇，又欲令彼得安至佛；六者菩薩事人如奴事大夫貴，欲度之不以勤苦，所以者何？知本無故；七者菩薩觀見九十六種道，於中覺知欲起法住；八者奉行六波羅蜜，供養比丘僧雖億萬劫，不如一時聞是三昧，十方其有當作佛者用何為證？聞是三昧即知是人為得佛證也，其有發意向是三昧，歡喜信樂而解慧者，即為已解六萬三昧，是為八法寶。行是三昧即得陀隣尼門。」

佛於爾時欣然而笑，光耀煒曄靡不遍照。文殊師利稽首白佛：「佛不虛笑笑將有意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於爾時欣然而笑，光耀煒曄靡不遍照。文殊師利稽首白佛：「佛不虛笑笑將有意。」

佛語文殊：「審如所言。是寶來菩薩，從寶如來佛剎來，去是九億萬佛國，其剎名曰諸法自然，其有善男子善女人，往生者不從胞胎，不更苦痛無有恩愛，皆於自然華香中生，生即住立無乳哺者，自然伎樂朝暮娛樂，寂然清淨以為法僧。若善男子善女人，聞是三昧，即却六百四十萬劫之罪，罪盡命終便得往生彼國。寶如來剎無日月光，雖有日月明蔽不現，若人往生者日月星宿即為出現，其見日月星宿有光明者，即知有人當往生也。而諸聲聞不逮知此，唯佛世尊及神通菩薩乃見知之，是故我今而笑之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊：「審如所言。是寶來菩薩，從寶如來佛剎來，去是九億萬佛國，其剎名曰諸法自然，其有善男子善女人，往生者不從胞胎，不更苦痛無有恩愛，皆於自然華香中生，生即住立無乳哺者，自然伎樂朝暮娛樂，寂然清淨以為法僧。若善男子善女人，聞是三昧，即却六百四十萬劫之罪，罪盡命終便得往生彼國。寶如來剎無日月光，雖有日月明蔽不現，若人往生者日月星宿即為出現，其見日月星宿有光明者，即知有人當往生也。而諸聲聞不逮知此，唯佛世尊及神通菩薩乃見知之，是故我今而笑之耳。」

賢者須菩提及舍利弗，俱前稽首而白佛言：「願加大恩加我威神，得至彼剎諸法自然國，禮事供養須臾來還。」佛即聽往俱到彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者須菩提及舍利弗，俱前稽首而白佛言：「願加大恩加我威神，得至彼剎諸法自然國，禮事供養須臾來還。」佛即聽往俱到彼國。

即至而見其中所有，俱亦復有羅閱祇城，亦有竹園，釋迦文佛一切所有如此無異。舍利弗問須菩提：「怛薩阿竭隨我來乎？」須菩提、舍利弗禮事畢訖從彼來還，至覩眾會續自如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即至而見其中所有，俱亦復有羅閱祇城，亦有竹園，釋迦文佛一切所有如此無異。舍利弗問須菩提：「怛薩阿竭隨我來乎？」須菩提、舍利弗禮事畢訖從彼來還，至覩眾會續自如故。

佛問舍利弗：「向至彼國，皆何等見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問舍利弗：「向至彼國，皆何等見？」

對曰：「我見彼國悉如此間。諸佛之功德甚尊甚尊，僥哉會者得遇見此也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「我見彼國悉如此間。諸佛之功德甚尊甚尊，僥哉會者得遇見此也。」

三彌菩薩從座起，整衣服，稽首佛足願欲所問：「無生之法為有想無？未起之想有識無？泥洹寂然有定無？泥曰不起有形無？設無形，而在彼間教，生死五道誰是主者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三彌菩薩從座起，整衣服，稽首佛足願欲所問：「無生之法為有想無？未起之想有識無？泥洹寂然有定無？泥曰不起有形無？設無形，而在彼間教，生死五道誰是主者？」

佛言：「諸法本無一切清淨，因緣起滅故生諸法，以空造空本無是主。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法本無一切清淨，因緣起滅故生諸法，以空造空本無是主。」

三彌菩薩聞佛所說，諸天及人八萬六千，皆得無所從生法忍，昇住空中去地百六十丈，從上來下稽首佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三彌菩薩聞佛所說，諸天及人八萬六千，皆得無所從生法忍，昇住空中去地百六十丈，從上來下稽首佛足。

是時三千大千剎土地大震動，彌勒菩薩白佛言：「向者地動是何瑞應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時三千大千剎土地大震動，彌勒菩薩白佛言：「向者地動是何瑞應？」

佛告彌勒：「今地之動非獨此也，十方諸剎地亦普動，諸剎亦復各有八萬六千天與人，得無所從生，住在空中，皆如此也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「今地之動非獨此也，十方諸剎地亦普動，諸剎亦復各有八萬六千天與人，得無所從生，住在空中，皆如此也。」

彌勒復問：「菩薩云何得致無所從生法忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒復問：「菩薩云何得致無所從生法忍？」

佛言：「有六法得致之：一者知天及人當得佛者未得莂者，我當往莂之，不與十方天下人共知之；二者大千剎中，若善男子善女人當得佛未得莂者，我往莂之，不與十方天下人共知之；三者諸地獄中人當得佛者，我悉當往莂之，不與十方天下人共知之；四者十方人絕命所生處我悉知之，不與十方天下人共知之；五者十方天下人壽命盡我悉知之，不與十方天下人共知之；六者十方諸佛取泥洹不取泥洹我悉知之，不與十方天下人共知之，是為六法疾得無所從生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有六法得致之：一者知天及人當得佛者未得莂者，我當往莂之，不與十方天下人共知之；二者大千剎中，若善男子善女人當得佛未得莂者，我往莂之，不與十方天下人共知之；三者諸地獄中人當得佛者，我悉當往莂之，不與十方天下人共知之；四者十方人絕命所生處我悉知之，不與十方天下人共知之；五者十方天下人壽命盡我悉知之，不與十方天下人共知之；六者十方諸佛取泥洹不取泥洹我悉知之，不與十方天下人共知之，是為六法疾得無所從生法忍。」

彌勒菩薩白佛言：「是三昧者為極大尊，欲令眾會普共逮得，當行何法而令得之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩白佛言：「是三昧者為極大尊，欲令眾會普共逮得，當行何法而令得之？」

佛言：「當行九法：一者視諸法悉清淨無邊，二者視諸天亦清淨無邊，三者視諸生死清淨無邊，四者視五道悉清淨，五者於欲無所求悉清淨，六者視三界色悉清淨無有邊，七者視泥洹悉清淨無有邊，八者觀泥犁悉清淨無有邊，九者見十方無有舉名者，是為九法，菩薩行如是者，疾得是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當行九法：一者視諸法悉清淨無邊，二者視諸天亦清淨無邊，三者視諸生死清淨無邊，四者視五道悉清淨，五者於欲無所求悉清淨，六者視三界色悉清淨無有邊，七者視泥洹悉清淨無有邊，八者觀泥犁悉清淨無有邊，九者見十方無有舉名者，是為九法，菩薩行如是者，疾得是三昧。」

彌勒白佛言：「菩薩得六萬三昧三昧，寧有邊幅無耶？而得六萬三昧，是為無邊幅乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「菩薩得六萬三昧三昧，寧有邊幅無耶？而得六萬三昧，是為無邊幅乎？」

佛言：「雖得六萬三昧，但有名耳，不可極盡三昧悉具足；又三昧者非但一品，有無念三昧、有離欲三昧、有坐聽十方佛三昧、有莊嚴諸佛國土華香自然來三昧、有所說法一切人悉逮本三昧、有出諸法無還想三昧、有說經時化為百種音聲三昧、有說法億千萬佛國華香自然三昧、有伏諸群生三昧、有發師子意獨行獨步三昧、有所見處莫不發阿耨多羅三耶三菩提三昧、有所在處莫不供養三昧、有亂風一起時如佛說經聲三昧、有所向門莫不開三昧、有所在處師子為現三昧、有飛到十方三昧、有向門莫不開十方菩薩往來無極三昧、有坐知十方人意三昧、有壞滅諸想三昧、有壞滅諸識三昧、有合十方諸剎土合為一剎三昧、有發意不盡三昧、有視三界了無一人三昧、有住一佛國到一佛國三昧、有所在處令法不斷絕三昧、有所在常與佛相遇三昧、有坐觀十方大兵大火大水大風於其中不恐怖悉往教導之三昧、有所在處但以法作器三昧、有善男子善女人聞是三昧即得往來無還之想三昧，如是三昧不可極盡，今為會中粗說之耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「雖得六萬三昧，但有名耳，不可極盡三昧悉具足；又三昧者非但一品，有無念三昧、有離欲三昧、有坐聽十方佛三昧、有莊嚴諸佛國土華香自然來三昧、有所說法一切人悉逮本三昧、有出諸法無還想三昧、有說經時化為百種音聲三昧、有說法億千萬佛國華香自然三昧、有伏諸群生三昧、有發師子意獨行獨步三昧、有所見處莫不發阿耨多羅三耶三菩提三昧、有所在處莫不供養三昧、有亂風一起時如佛說經聲三昧、有所向門莫不開三昧、有所在處師子為現三昧、有飛到十方三昧、有向門莫不開十方菩薩往來無極三昧、有坐知十方人意三昧、有壞滅諸想三昧、有壞滅諸識三昧、有合十方諸剎土合為一剎三昧、有發意不盡三昧、有視三界了無一人三昧、有住一佛國到一佛國三昧、有所在處令法不斷絕三昧、有所在常與佛相遇三昧、有坐觀十方大兵大火大水大風於其中不恐怖悉往教導之三昧、有所在處但以法作器三昧、有善男子善女人聞是三昧即得往來無還之想三昧，如是三昧不可極盡，今為會中粗說之耳。

「有無名三昧、有住諸法三昧、有名諸慧三昧、有教法三昧、有滅壞羅漢辟支佛三昧、有法寶三昧、有總持無名法三昧、有知人意三昧、有斷諸煩荷三昧、有制力欲覺三昧、有滅十方種力三昧、有智慧光明所處三昧、有不可計三昧、有見法時如水影三昧、有不可盡淨慧三昧、有空諸惡三昧、有無願想三昧、有住禪乃到泥洹三昧、有譬若金剛無穢三昧、有極明三昧、有過諸煩已盡三昧、有廣大水法三昧、有莊嚴大船三昧、有入無名三昧、有不盡喜意三昧、有總持無所忘三昧、有在冥悉令明三昧、有所樂悉樂三昧、有慈行三昧、有淨大哀三昧、有入等心三昧、有出等心三昧、有名已脫未脫三昧、有光明所從來處三昧、有曉無所曉三昧、有脫慧脫教三昧、有蓮華為現三昧、有離無常三昧、有尊智慧無主三昧、有勇猛無所不伏三昧、有開闢諸剎三昧、有清淨無形三昧、有無名寶三昧、有如海無所不受三昧、有神足廣大三昧、有如彈指無所不及三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有無名三昧、有住諸法三昧、有名諸慧三昧、有教法三昧、有滅壞羅漢辟支佛三昧、有法寶三昧、有總持無名法三昧、有知人意三昧、有斷諸煩荷三昧、有制力欲覺三昧、有滅十方種力三昧、有智慧光明所處三昧、有不可計三昧、有見法時如水影三昧、有不可盡淨慧三昧、有空諸惡三昧、有無願想三昧、有住禪乃到泥洹三昧、有譬若金剛無穢三昧、有極明三昧、有過諸煩已盡三昧、有廣大水法三昧、有莊嚴大船三昧、有入無名三昧、有不盡喜意三昧、有總持無所忘三昧、有在冥悉令明三昧、有所樂悉樂三昧、有慈行三昧、有淨大哀三昧、有入等心三昧、有出等心三昧、有名已脫未脫三昧、有光明所從來處三昧、有曉無所曉三昧、有脫慧脫教三昧、有蓮華為現三昧、有離無常三昧、有尊智慧無主三昧、有勇猛無所不伏三昧、有開闢諸剎三昧、有清淨無形三昧、有無名寶三昧、有如海無所不受三昧、有神足廣大三昧、有如彈指無所不及三昧。」

曇摩菩薩語舍利弗言：「所問慧住故曰不可極，是應時聞所聞如意，不自貢高所作不忘，常敬意如所教習慧用，意無所受故不失禮節，所作法不忘不亂，意如珍寶除諸老病，以意為法器，是為樂忍辱，所思但想諦言，所樂但法意慧，不用足時所施無所惜，所與無適莫，所聞諦意觀，歡喜無所得，其意已悅身體為輕，意不在外道，但欲聞法味及比羅經，但欲聞漚和拘舍羅，但欲聞四等心，欲聞無底法，如意不異念，欲意受漚和拘舍羅，欲聞無所從生法，不貪觀但欲意受慈度之，欲知無常聲，欲知寂然之意，欲知空復是空，欲知無想生死及布施，一切不欲聞，但欲聞音樂，隨樂十方忠信以作，正降伏諸欲根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇摩菩薩語舍利弗言：「所問慧住故曰不可極，是應時聞所聞如意，不自貢高所作不忘，常敬意如所教習慧用，意無所受故不失禮節，所作法不忘不亂，意如珍寶除諸老病，以意為法器，是為樂忍辱，所思但想諦言，所樂但法意慧，不用足時所施無所惜，所與無適莫，所聞諦意觀，歡喜無所得，其意已悅身體為輕，意不在外道，但欲聞法味及比羅經，但欲聞漚和拘舍羅，但欲聞四等心，欲聞無底法，如意不異念，欲意受漚和拘舍羅，欲聞無所從生法，不貪觀但欲意受慈度之，欲知無常聲，欲知寂然之意，欲知空復是空，欲知無想生死及布施，一切不欲聞，但欲聞音樂，隨樂十方忠信以作，正降伏諸欲根。」

曇摩菩薩白佛言：「菩薩已得寶如來三昧，自在所為，眾慧已具，便得三寶：一者譬如水中影，影亦不在水中，亦不在水外，菩薩於是間坐，其身悉在十方，其身亦不在十方；二者菩薩於是間坐，分身悉現十方佛前坐，其身亦不在十方佛前坐；三者譬如山中呼響音聲還報，音響亦不在內亦不在外，菩薩於是間坐，悉遙說十方佛諸菩薩事，十方諸菩薩亦無往來到彼者，彼亦無往者如是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇摩菩薩白佛言：「菩薩已得寶如來三昧，自在所為，眾慧已具，便得三寶：一者譬如水中影，影亦不在水中，亦不在水外，菩薩於是間坐，其身悉在十方，其身亦不在十方；二者菩薩於是間坐，分身悉現十方佛前坐，其身亦不在十方佛前坐；三者譬如山中呼響音聲還報，音響亦不在內亦不在外，菩薩於是間坐，悉遙說十方佛諸菩薩事，十方諸菩薩亦無往來到彼者，彼亦無往者如是也。」

佛語曇摩菩薩：「已得陀隣尼門，譬如持弓弩布矢在欲所射無所不到，菩薩持一慧入萬億慧，靡所不至，如是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語曇摩菩薩：「已得陀隣尼門，譬如持弓弩布矢在欲所射無所不到，菩薩持一慧入萬億慧，靡所不至，如是也。」

佛告曇摩菩薩：「汝見阿須倫欲興兵時，彈指之頃兵到六天中間無空缺，菩薩已從第九以下欲說法時，如是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曇摩菩薩：「汝見阿須倫欲興兵時，彈指之頃兵到六天中間無空缺，菩薩已從第九以下欲說法時，如是也。」

寶來菩薩語舍利弗言：「淨者貪欲消伏，其意無貪欲者是不可盡，其諸惡意者不能伏，復亂其意護於惡意，是故不可盡。其意瞋恚有形欲貢高，諸所不可索可欲作，菩薩常欲護是意，知不可盡去諸垢，當知意不可盡，護者不令懈怠，當知其意不可盡。其狂亂者轉以法護之，當知意不可極。無智慧者欲護之，知意不可極，一切以法施與法脫之，當知意不可盡，欲教一切人皆令為功德，當知是意不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來菩薩語舍利弗言：「淨者貪欲消伏，其意無貪欲者是不可盡，其諸惡意者不能伏，復亂其意護於惡意，是故不可盡。其意瞋恚有形欲貢高，諸所不可索可欲作，菩薩常欲護是意，知不可盡去諸垢，當知意不可盡，護者不令懈怠，當知其意不可盡。其狂亂者轉以法護之，當知意不可極。無智慧者欲護之，知意不可極，一切以法施與法脫之，當知意不可盡，欲教一切人皆令為功德，當知是意不可盡。」

寶來菩薩語舍利弗言：「菩薩有四法：一者意作陀隣尼行不可盡，二者陀隣尼所入行不可盡，三者以陀隣尼教一切是不可盡，四者博學問故陀隣尼不可盡，是為四。復有四事不可盡：一者上脫中脫不可盡，二者四馬之路不可極，三者可意之王不可極，四者十二因緣無有主不可盡，是為四。復有九法不可盡：一者無我之語不可盡，二者無作之想不可盡，三者寂寞泥洹之語不可盡，四者所度不可盡，五者大海流水無有懈倦不可盡，六者諸惡無垢不可盡，七者苦痛之聲不可盡，八者去來之想不可盡，九者所度無主不可盡，是為九。復有九法不可盡：一者諸佛剎土不可極，二者諸菩薩所從來處不可極，三者發阿耨多羅三耶三菩提心者不可極，四者失願取羅漢辟支佛不可極，五者十方菩薩從一佛剎飛到一佛剎不可極，六者六波羅蜜不可極，七者三三昧不可極，八者過於泥洹亦如化不可極，九者三昧不可極，是為九。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來菩薩語舍利弗言：「菩薩有四法：一者意作陀隣尼行不可盡，二者陀隣尼所入行不可盡，三者以陀隣尼教一切是不可盡，四者博學問故陀隣尼不可盡，是為四。復有四事不可盡：一者上脫中脫不可盡，二者四馬之路不可極，三者可意之王不可極，四者十二因緣無有主不可盡，是為四。復有九法不可盡：一者無我之語不可盡，二者無作之想不可盡，三者寂寞泥洹之語不可盡，四者所度不可盡，五者大海流水無有懈倦不可盡，六者諸惡無垢不可盡，七者苦痛之聲不可盡，八者去來之想不可盡，九者所度無主不可盡，是為九。復有九法不可盡：一者諸佛剎土不可極，二者諸菩薩所從來處不可極，三者發阿耨多羅三耶三菩提心者不可極，四者失願取羅漢辟支佛不可極，五者十方菩薩從一佛剎飛到一佛剎不可極，六者六波羅蜜不可極，七者三三昧不可極，八者過於泥洹亦如化不可極，九者三昧不可極，是為九。」

寶來菩薩語舍利弗言：「菩薩有三十二寶：一者其心不著愛欲，是即忍辱不可極；二者不起我非我亦無所造，是故忍辱不可極；三者不念一切善惡，是為忍辱不可極；四者不恨心意於一切，是為忍辱不可極；五者不瞋怒向一切人，是為忍辱不可極；六者不懷念他人惡，是為忍辱不可極；七者亦不妄嬈人有所擊，是為忍辱不可極；八者於大會不調戲於座中，是為忍辱不可極；九者自護護他人身，是為忍辱不可極；十者有貧窮者給與護之，從後無所悕望，是為忍辱不可極；十一者自制不隨惡知識，是為忍辱不可極；十二者無有愛欲意於身及他人身，是為忍辱不可極；十三者不起諸想，無念善惡如彈指頃，是為忍辱不可極；十四者護於功德莊嚴身相，是為忍辱不可極；十五者信作善不離於三昧，是為忍辱不可極；十六者常護口不妄言，是為忍辱不可極；十七者心意清淨，是為忍辱不可極；十八者堅住善知識世世與相隨，不於他處說其過惡，是為忍辱不可極；十九者自挍計他人有惡者我亦有惡，是為忍辱不可極；二十者所念無有邪，邪即覺，是為忍辱不可極；二十一者軟心和意，是為忍辱不可極；二十二者護惡人令心不起，是為忍辱不可極；二十三者生天者教導諸天，是為忍辱不可極；二十四者生天上世間，教兩道中不更三道，是為忍辱不可極；二十五者具足諸種好，是為忍辱不可極；二十六者得音如梵天聲，是為忍辱不可極；二十七者脫婬怒癡，是為忍辱不可極；二十八者不於諸色及名有想，是為忍辱不可極；二十九者所作功德不著，但欲起眾法耳，是為忍辱不可極；三十者降伏諸外道，是為忍辱不可極；三十一者已出諸病中，是為忍辱不可極；三十二者具足諸佛法使不傷誤；是則為寶不可極三十二事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來菩薩語舍利弗言：「菩薩有三十二寶：一者其心不著愛欲，是即忍辱不可極；二者不起我非我亦無所造，是故忍辱不可極；三者不念一切善惡，是為忍辱不可極；四者不恨心意於一切，是為忍辱不可極；五者不瞋怒向一切人，是為忍辱不可極；六者不懷念他人惡，是為忍辱不可極；七者亦不妄嬈人有所擊，是為忍辱不可極；八者於大會不調戲於座中，是為忍辱不可極；九者自護護他人身，是為忍辱不可極；十者有貧窮者給與護之，從後無所悕望，是為忍辱不可極；十一者自制不隨惡知識，是為忍辱不可極；十二者無有愛欲意於身及他人身，是為忍辱不可極；十三者不起諸想，無念善惡如彈指頃，是為忍辱不可極；十四者護於功德莊嚴身相，是為忍辱不可極；十五者信作善不離於三昧，是為忍辱不可極；十六者常護口不妄言，是為忍辱不可極；十七者心意清淨，是為忍辱不可極；十八者堅住善知識世世與相隨，不於他處說其過惡，是為忍辱不可極；十九者自挍計他人有惡者我亦有惡，是為忍辱不可極；二十者所念無有邪，邪即覺，是為忍辱不可極；二十一者軟心和意，是為忍辱不可極；二十二者護惡人令心不起，是為忍辱不可極；二十三者生天者教導諸天，是為忍辱不可極；二十四者生天上世間，教兩道中不更三道，是為忍辱不可極；二十五者具足諸種好，是為忍辱不可極；二十六者得音如梵天聲，是為忍辱不可極；二十七者脫婬怒癡，是為忍辱不可極；二十八者不於諸色及名有想，是為忍辱不可極；二十九者所作功德不著，但欲起眾法耳，是為忍辱不可極；三十者降伏諸外道，是為忍辱不可極；三十一者已出諸病中，是為忍辱不可極；三十二者具足諸佛法使不傷誤；是則為寶不可極三十二事。

「復次舍利弗！復有三十三事為所入寶；一者欲入響欲入觀，觀無所觀，是即為寶；二者欲入心離心，是即為寶；三者於心無主，是即為寶；四者欲入身求脫，本無脫者，是即為寶；五者欲入十二因緣無有住者，是即為寶；六者欲入不斷離於不斷，是即為寶；七者欲入無常視之無形，是即為寶；八者欲入無名主離於無名，是即為寶；九者欲入寂不離於起，是即為寶；十者欲入三界不離三界，是即為寶；十一者受無所受，是即為寶；十二者欲入當來過去亦出當來過去，是即為寶；十三者欲入功德觀本無主，是即為寶；十四者欲入空，空中空，是即為寶；十五者欲入無相不起無相，是即為寶；十六者欲入願離願，是即為寶；十七者欲入空，離空想，是即為寶；十八者欲入三昧無有合，所以者何，法無二故，是即為寶；十九者不以三昧有所願生處，是即為寶；二十者三昧不為一切諸法作證，是即為寶；二十一者欲入無生之道無有度者，是即為寶；二十二者欲入無生處，是即為寶；二十三者欲入不動搖處，是即為寶；二十四者欲入一切無我不離無我，是即為寶；二十五者欲與生死初無相知者，是即為寶；二十六者欲與三昧初無相識者，是即為寶；二十七者欲入相初無相知者，是即為寶；二十八者欲入欲能欲意，是即為寶；二十九者欲入不念無有念，是即為寶；三十者欲入陀隣尼門無所不總，是即為寶；三十一者欲入者所作惡欲不為惡，是即為寶；三十二者欲入漚和拘舍羅以意作法器，是即為寶；三十三者欲與萬事相應不相遠；是即為寶三十三事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！復有三十三事為所入寶；一者欲入響欲入觀，觀無所觀，是即為寶；二者欲入心離心，是即為寶；三者於心無主，是即為寶；四者欲入身求脫，本無脫者，是即為寶；五者欲入十二因緣無有住者，是即為寶；六者欲入不斷離於不斷，是即為寶；七者欲入無常視之無形，是即為寶；八者欲入無名主離於無名，是即為寶；九者欲入寂不離於起，是即為寶；十者欲入三界不離三界，是即為寶；十一者受無所受，是即為寶；十二者欲入當來過去亦出當來過去，是即為寶；十三者欲入功德觀本無主，是即為寶；十四者欲入空，空中空，是即為寶；十五者欲入無相不起無相，是即為寶；十六者欲入願離願，是即為寶；十七者欲入空，離空想，是即為寶；十八者欲入三昧無有合，所以者何，法無二故，是即為寶；十九者不以三昧有所願生處，是即為寶；二十者三昧不為一切諸法作證，是即為寶；二十一者欲入無生之道無有度者，是即為寶；二十二者欲入無生處，是即為寶；二十三者欲入不動搖處，是即為寶；二十四者欲入一切無我不離無我，是即為寶；二十五者欲與生死初無相知者，是即為寶；二十六者欲與三昧初無相識者，是即為寶；二十七者欲入相初無相知者，是即為寶；二十八者欲入欲能欲意，是即為寶；二十九者欲入不念無有念，是即為寶；三十者欲入陀隣尼門無所不總，是即為寶；三十一者欲入者所作惡欲不為惡，是即為寶；三十二者欲入漚和拘舍羅以意作法器，是即為寶；三十三者欲與萬事相應不相遠；是即為寶三十三事。」

佛語文殊師利：「譬如欲入城當從其門，欲知因緣無所諍，欲知諍者不如自守，欲知不欲語言者不如莫在中，不欲動者勿得轉，欲無悕望者當無所想，不欲色者當正住，不欲有異者當寂自守，能自守者不稱說，不自高自下者其人已具足故，欲有所便者所作無所失，得道亦如是無有疑，無有疑者知本無故，知本無者無所失故，三世等無有異，三世無增減者不住色，已不住色為不住眾法也，眼見色者但是眼睛住非是色也，耳聞聲聲無所住，鼻識香香亦無所住，口識味味亦無所住，意亦不知識，識亦不知意，意無所住，如本行無有想。慧行諦諦如是，無有我是我，所諸法見但見無我，慧不知所有，所有亦不知慧，慧不知習，習不知慧，菩薩心不離心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊師利：「譬如欲入城當從其門，欲知因緣無所諍，欲知諍者不如自守，欲知不欲語言者不如莫在中，不欲動者勿得轉，欲無悕望者當無所想，不欲色者當正住，不欲有異者當寂自守，能自守者不稱說，不自高自下者其人已具足故，欲有所便者所作無所失，得道亦如是無有疑，無有疑者知本無故，知本無者無所失故，三世等無有異，三世無增減者不住色，已不住色為不住眾法也，眼見色者但是眼睛住非是色也，耳聞聲聲無所住，鼻識香香亦無所住，口識味味亦無所住，意亦不知識，識亦不知意，意無所住，如本行無有想。慧行諦諦如是，無有我是我，所諸法見但見無我，慧不知所有，所有亦不知慧，慧不知習，習不知慧，菩薩心不離心。」

曇摩菩薩白佛言：「道不與想合者，為有合者無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇摩菩薩白佛言：「道不與想合者，為有合者無？」

佛言：「諸法不以想為證，但以音響為法，譬如人吹笛聲音悲快，與歌相入音均合同，諸三昧者亦如是，諸化亦如是，念亦如是，覺亦如是，生死無名離於無名，念化覺亦如是，諸名無處我不想之，無作之想為離無離，無作之作以為作想，想行寂然都無所有，諸法非欲一切皆然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法不以想為證，但以音響為法，譬如人吹笛聲音悲快，與歌相入音均合同，諸三昧者亦如是，諸化亦如是，念亦如是，覺亦如是，生死無名離於無名，念化覺亦如是，諸名無處我不想之，無作之想為離無離，無作之作以為作想，想行寂然都無所有，諸法非欲一切皆然。」

寶來菩薩白佛言：「諸寂不起欲決斷大疑各還本處？」佛言：「諸法處無有處，化亦無處，念亦無處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來菩薩白佛言：「諸寂不起欲決斷大疑各還本處？」佛言：「諸法處無有處，化亦無處，念亦無處。」

又問：「生生處有生處無？化化處有化化無？念念處有念念無？覺覺處有覺覺無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「生生處有生處無？化化處有化化無？念念處有念念無？覺覺處有覺覺無？」

佛言：「生生復生泥洹生，是為合怛薩阿竭意，生生復生不生泥洹生，是為不合怛薩阿竭意；化化復化泥洹化，是為合怛薩阿竭意，化化復化不化泥洹化，是為不合怛薩阿竭意；念念復念泥洹念，是為合怛薩阿竭意，念念復念不念泥洹念，是為不合怛薩阿竭意；覺覺復覺泥洹覺，是為合怛薩阿竭意，覺覺復覺不覺泥洹覺，是為不合怛薩阿竭意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「生生復生泥洹生，是為合怛薩阿竭意，生生復生不生泥洹生，是為不合怛薩阿竭意；化化復化泥洹化，是為合怛薩阿竭意，化化復化不化泥洹化，是為不合怛薩阿竭意；念念復念泥洹念，是為合怛薩阿竭意，念念復念不念泥洹念，是為不合怛薩阿竭意；覺覺復覺泥洹覺，是為合怛薩阿竭意，覺覺復覺不覺泥洹覺，是為不合怛薩阿竭意。」

文殊師利菩薩說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩說頌言：

「法法無有生， 合為一淨耳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法法無有生， 合為一淨耳，

生生不復生， 泥洹皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生不復生， 泥洹皆如是。

化者從本無， 化化無脫者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化者從本無， 化化無脫者，

化與泥洹等， 寂然無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化與泥洹等， 寂然無處所。

念者本無識， 發念因空耳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念者本無識， 發念因空耳，

泥洹與念等， 所念諦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泥洹與念等， 所念諦如是。

覺覺平等行， 所覺無所到， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺覺平等行， 所覺無所到，

所覺無常住， 是怛薩阿竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所覺無常住， 是怛薩阿竭。

化處無有處， 所覺無所到， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化處無有處， 所覺無所到，

若化無處所， 諸法皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若化無處所， 諸法皆如是。

生處有本無， 無生是其處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生處有本無， 無生是其處，

化處無名處， 一切為三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化處無名處， 一切為三昧。

念處有念無， 從空到其處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念處有念無， 從空到其處，

非本無所諦， 其慧已如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非本無所諦， 其慧已如是。

覺行不相連， 覺不離其處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺行不相連， 覺不離其處，

行從覺見諦， 離覺無有脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行從覺見諦， 離覺無有脫。

所生法不絕， 所在常如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生法不絕， 所在常如是，

三千日月中， 所明無有上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千日月中， 所明無有上。

法者非思想， 所當還行者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法者非思想， 所當還行者，

於欲不起垢， 非空亦非想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於欲不起垢， 非空亦非想。

如來意常淨， 亦不處法名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來意常淨， 亦不處法名，

所脫非常住， 一切如本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所脫非常住， 一切如本處。

華香自然來， 所出無處所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華香自然來， 所出無處所，

清淨竟無處， 所有皆悉爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨竟無處， 所有皆悉爾。

千歲枯樹生， 皆從發意起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千歲枯樹生， 皆從發意起，

皆見大光明， 世明最無有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆見大光明， 世明最無有，

虛空為音樂， 晝夜光明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空為音樂， 晝夜光明見。

是時大會者， 悉發菩薩意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大會者， 悉發菩薩意，

人民大歡喜， 皆得聞是經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人民大歡喜， 皆得聞是經，

即動三千剎， 得受不動身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即動三千剎， 得受不動身。

寂然法為見， 無名是其應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂然法為見， 無名是其應，

何況世所有， 一切皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況世所有， 一切皆如是。

清淨不為定， 癡慧本無是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨不為定， 癡慧本無是，

淨癡合同本， 慧本無脫者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨癡合同本， 慧本無脫者，

三昧無所起， 一切皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧無所起， 一切皆如是。

菩薩住道地， 在意所從生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住道地， 在意所從生，

五事不可親， 令墮三道中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五事不可親， 令墮三道中，

遠離如是行， 得佛達十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離如是行， 得佛達十方。

百日得法味， 奉行是三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百日得法味， 奉行是三昧，

皆從諸剎來， 飛來至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆從諸剎來， 飛來至佛所。

諸天及國王， 悉得見佛身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天及國王， 悉得見佛身，

志意大歡喜， 身體為悉輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志意大歡喜， 身體為悉輕。

不當以色想， 觀法有三尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不當以色想， 觀法有三尊，

般若比羅經， 所處無三千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若比羅經， 所處無三千。

如來本發意， 願不離十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來本發意， 願不離十方，

常作大法園， 所處無三千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常作大法園， 所處無三千。

三界之中人， 及上忉利天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界之中人， 及上忉利天，

悉荷陀那佛， 其號天中天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉荷陀那佛， 其號天中天。

發意到其國， 須臾復來還， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發意到其國， 須臾復來還，

摩提那菩薩， 飛還到竹園。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩提那菩薩， 飛還到竹園。」

舍利弗白寶來菩薩言：「仁所來處剎土何類本願，何如無極國土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白寶來菩薩言：「仁所來處剎土何類本願，何如無極國土？」

寶來答曰：「無極國土為何如耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來答曰：「無極國土為何如耶？」

舍利弗言：「無極國中悉皆菩薩，無有羅漢異種雜人也，一切所有皆是七寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無極國中悉皆菩薩，無有羅漢異種雜人也，一切所有皆是七寶。」

寶來言：「我發願以來所度不逮，不願無極國土所有也，法無起處豈有思想？一切剎土有起願者，今復逮見無極想願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來言：「我發願以來所度不逮，不願無極國土所有也，法無起處豈有思想？一切剎土有起願者，今復逮見無極想願。」

舍利弗言：「仁者來時齎持妙華，貴其珍琦不亦想乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「仁者來時齎持妙華，貴其珍琦不亦想乎？」

答曰：「是華無形但以為主，而於竹園以法授之耳。又舍利弗！見佛像者為作禮，佛道威神豈在像中？雖不在像中亦不離於像，但有想者謂有威神，觀之了無所有也。願者譬如忉利天上有華名拘耆，諸天莫不愛樂者，菩薩以法為一切導眼目，道本所有但以意作法器耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「是華無形但以為主，而於竹園以法授之耳。又舍利弗！見佛像者為作禮，佛道威神豈在像中？雖不在像中亦不離於像，但有想者謂有威神，觀之了無所有也。願者譬如忉利天上有華名拘耆，諸天莫不愛樂者，菩薩以法為一切導眼目，道本所有但以意作法器耳。」

舍利弗言：「意者獨有主耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「意者獨有主耶？」

寶來曰：「意者與諸法合，諸法與意合，道者無主，以無起作主，是故為法器也。」又謂舍利弗：「汝見化未？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來曰：「意者與諸法合，諸法與意合，道者無主，以無起作主，是故為法器也。」又謂舍利弗：「汝見化未？」

曰：「見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「見之。」

寶來曰：「化道在何所？從何所來，去至何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來曰：「化道在何所？從何所來，去至何所？」

舍利弗言：「化無處所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「化無處所。」

寶來言：「何知為化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來言：「何知為化？」

舍利弗言：「但見化成時，不見本末，故名為化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「但見化成時，不見本末，故名為化。」

寶來曰：「是故無所有也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來曰：「是故無所有也。」

舍利弗言：「見者為到，見乎無所見，何等為見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「見者為到，見乎無所見，何等為見？」

寶來曰：「諸想如化是為見，未起法如化、未來法無名是為見，無造法、未作法是為見，無有造化者但作無名之想是為見，怛薩阿竭作無造之作是為見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來曰：「諸想如化是為見，未起法如化、未來法無名是為見，無造法、未作法是為見，無有造化者但作無名之想是為見，怛薩阿竭作無造之作是為見。」

舍利弗言：「於是見中有往來無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「於是見中有往來無？」

寶來言：「無往來者以故為見，設有往來者是不為見，是為倒見也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來言：「無往來者以故為見，設有往來者是不為見，是為倒見也。」

舍利弗問寶來言：「乃有斷輪門者無？」寶來曰：「薩婆若者已見無形之門，是為已斷輪門，已空可致脫，無脫者可致於空，譬如空無所不入。何以故？都無有處用，是故無所不入，用脫於本故其輪不轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問寶來言：「乃有斷輪門者無？」寶來曰：「薩婆若者已見無形之門，是為已斷輪門，已空可致脫，無脫者可致於空，譬如空無所不入。何以故？都無有處用，是故無所不入，用脫於本故其輪不轉。」

曇摩菩薩語寶來言：「諸新學者我欲皆使逮得是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇摩菩薩語寶來言：「諸新學者我欲皆使逮得是法。」

寶來曰：「欲得空定者當行九法：一者當定十方人悉令作菩薩；二者見諸惡意令心不起，是為定；三者視五道勤苦悉欲脫之，是為定；四者於癡逕中不起吾我，是為定；五者視諸不明悉欲令明，是為定；六者所作功德悉令不失，是為定；七者視十方人皆等，是為定；八者觀當來過去諸可意生勿復作識，是為定；九者使諸佛剎人悉志菩薩意不動轉，從是疾得三昧，是為定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶來曰：「欲得空定者當行九法：一者當定十方人悉令作菩薩；二者見諸惡意令心不起，是為定；三者視五道勤苦悉欲脫之，是為定；四者於癡逕中不起吾我，是為定；五者視諸不明悉欲令明，是為定；六者所作功德悉令不失，是為定；七者視十方人皆等，是為定；八者觀當來過去諸可意生勿復作識，是為定；九者使諸佛剎人悉志菩薩意不動轉，從是疾得三昧，是為定。」

彌勒菩薩白佛言：「今在會者，誰不發阿耨多羅三耶三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩白佛言：「今在會者，誰不發阿耨多羅三耶三菩提心？」

佛語彌勒：「昔沙河樓陀佛時，我初發意，為垢所蓋不得大慧，但聞菩薩謂發意當得其處也，但想空不得善師，不得漚和拘舍羅，遠離善知識，為欲王所欺，意著不斷，失波羅蜜，沒六十二劫後，與法自然佛會，斷我諸疑，逮得本無，立於空中，諸根即斷，見於慧門，得無動之形，從是轉行，便斷法輪，便從正覺受是三昧。雖六十二劫發意，於法無益，後與法自然佛會，便得大樹，乃更發意，發意時有九十億人，俱共發心求阿耨多羅三耶三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語彌勒：「昔沙河樓陀佛時，我初發意，為垢所蓋不得大慧，但聞菩薩謂發意當得其處也，但想空不得善師，不得漚和拘舍羅，遠離善知識，為欲王所欺，意著不斷，失波羅蜜，沒六十二劫後，與法自然佛會，斷我諸疑，逮得本無，立於空中，諸根即斷，見於慧門，得無動之形，從是轉行，便斷法輪，便從正覺受是三昧。雖六十二劫發意，於法無益，後與法自然佛會，便得大樹，乃更發意，發意時有九十億人，俱共發心求阿耨多羅三耶三菩提。」

彌勒菩薩白佛言：「初發意者有幾法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩白佛言：「初發意者有幾法？」

佛言：「有九法：一者遠離眾會常志寂靜；二者得善知識從受法不失；三者遠惡知識不與從事；四者常遠離五事，一者惡沙門、二者惡婆羅門、三者惡黃門、四者惡牛惡馬、五者蛇𧈭毒蟲，此五者不當與從事，未得道頃令人入泥犁，以故當遠之；五者初發意求羅漢辟支佛心者當遠之，當覺諸魔事，不當與共事也；六者但夢中見佛說深法；七者但為法發意，不在飯食，八者不當數聚會有所悕望，九者當等心於十方、等心於三昧，志欲坐佛座，不恐怖，是為九法。」佛說是時，六萬愛欲天子皆得是三昧，諸天飛在空中悉言：「善哉善哉！得聞是法福德無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有九法：一者遠離眾會常志寂靜；二者得善知識從受法不失；三者遠惡知識不與從事；四者常遠離五事，一者惡沙門、二者惡婆羅門、三者惡黃門、四者惡牛惡馬、五者蛇𧈭毒蟲，此五者不當與從事，未得道頃令人入泥犁，以故當遠之；五者初發意求羅漢辟支佛心者當遠之，當覺諸魔事，不當與共事也；六者但夢中見佛說深法；七者但為法發意，不在飯食，八者不當數聚會有所悕望，九者當等心於十方、等心於三昧，志欲坐佛座，不恐怖，是為九法。」佛說是時，六萬愛欲天子皆得是三昧，諸天飛在空中悉言：「善哉善哉！得聞是法福德無量。」

彌勒菩薩白佛言：「是諸天子得聞是法，自持功德？持佛威神耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩白佛言：「是諸天子得聞是法，自持功德？持佛威神耶？」

佛言：「是諸天子今聞是者，宿命已事二萬佛，供養舍利如須彌山，雖有是福無益於泥洹。今聞是三昧起壞前福，所以者何？前世所殖福皆有生滅，今是三昧以空壞有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是諸天子今聞是者，宿命已事二萬佛，供養舍利如須彌山，雖有是福無益於泥洹。今聞是三昧起壞前福，所以者何？前世所殖福皆有生滅，今是三昧以空壞有。」

彌勒又言：「聞是三昧者，後得無復壞滅耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒又言：「聞是三昧者，後得無復壞滅耶？」

佛言：「是三昧終不可壞。所以者何？三昧無名處、無想處、無念處、無形處、無識處、無威神處、無有結行求脫處。三昧清淨，是不到彼、彼不到是，無有願想非想處，無有造作，於化無有形處，無生死斷無斷處，但有名，但有響，但有開慧之處，慧無所到，無作器，是故不可壞，不可滅，無色處，於欲無作識處，無起行處，不受眾味，無有形，無出無入，無生處，無應處，寂然無動，無邊幅，不可壞敗，欲壞敗者是大癡根、生死之門也。又舍利弗！有五不直，不當與從事：一者不當處法有二，二者不當於法有所起，三者不當現諸法是非無有名者，四者不當於當來過去有所見，五者諸法不可斷，是為五。菩薩得是無去無來法者，疾得阿耨多羅三耶三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是三昧終不可壞。所以者何？三昧無名處、無想處、無念處、無形處、無識處、無威神處、無有結行求脫處。三昧清淨，是不到彼、彼不到是，無有願想非想處，無有造作，於化無有形處，無生死斷無斷處，但有名，但有響，但有開慧之處，慧無所到，無作器，是故不可壞，不可滅，無色處，於欲無作識處，無起行處，不受眾味，無有形，無出無入，無生處，無應處，寂然無動，無邊幅，不可壞敗，欲壞敗者是大癡根、生死之門也。又舍利弗！有五不直，不當與從事：一者不當處法有二，二者不當於法有所起，三者不當現諸法是非無有名者，四者不當於當來過去有所見，五者諸法不可斷，是為五。菩薩得是無去無來法者，疾得阿耨多羅三耶三菩提。」