佛說弘道廣顯三昧經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說弘道廣顯三昧經卷第四

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

不起法忍品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起法忍品第九

時阿耨達謂軟首曰：「不起法忍當云何得乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達謂軟首曰：「不起法忍當云何得乎？」

軟首答曰：「忍不生色、痛、想、行、識，是謂菩薩得不起忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟首答曰：「忍不生色、痛、想、行、識，是謂菩薩得不起忍。

「又復龍王！菩薩所得不起法忍，等見眾生以致是忍；等彼眾生如其所生；等見眾生亦無有生；等見眾生以如自然；等見一切若如其相，亦不與等而見其等，是謂菩薩等見忍空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！菩薩所得不起法忍，等見眾生以致是忍；等彼眾生如其所生；等見眾生亦無有生；等見眾生以如自然；等見一切若如其相，亦不與等而見其等，是謂菩薩等見忍空。

「云何為空？眼以色識、耳之聲識、鼻而香識、口之味識、身所更識、心受法識。如諸情空，其忍亦空、過忍亦空、現忍亦空，如其忍空，眾生亦空。何用為空？以欲為空，恚、怒、癡空，如眾生空，顛倒亦空，欲垢起滅亦悉為空，作是智行，斯謂菩薩。行應不起法忍之者，其等眾生已應向脫。何則如是？又彼菩薩而作是念：『如其以空，至於我垢及諸眾生，空無所有。御欲如此，是欲已脫，於本自無。一切眾生，如此之忍於欲自在，以脫是欲根寂無處，其永不滅無脫不脫，亦無有得至脫者也，若斯永脫則彼是故住處自然。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為空？眼以色識、耳之聲識、鼻而香識、口之味識、身所更識、心受法識。如諸情空，其忍亦空、過忍亦空、現忍亦空，如其忍空，眾生亦空。何用為空？以欲為空，恚、怒、癡空，如眾生空，顛倒亦空，欲垢起滅亦悉為空，作是智行，斯謂菩薩。行應不起法忍之者，其等眾生已應向脫。何則如是？又彼菩薩而作是念：『如其以空，至於我垢及諸眾生，空無所有。御欲如此，是欲已脫，於本自無。一切眾生，如此之忍於欲自在，以脫是欲根寂無處，其永不滅無脫不脫，亦無有得至脫者也，若斯永脫則彼是故住處自然。』

「又此，龍王！若有菩薩行應忍者，拔度一切不有其勞。所以者何？見諸眾生本都無縛，於本自脫。彼作此念：『是諸眾生悉著一欲，行者不著而脫本法，一切眾生著其不諦妄想之念，菩薩了此，終始無著已脫法本』。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此，龍王！若有菩薩行應忍者，拔度一切不有其勞。所以者何？見諸眾生本都無縛，於本自脫。彼作此念：『是諸眾生悉著一欲，行者不著而脫本法，一切眾生著其不諦妄想之念，菩薩了此，終始無著已脫法本』。

「又復龍王！得不起法忍菩薩者，雖未得達佛要行處，然是菩薩不住凡夫、學無學處，普入諸處習度無惓，不於欲處有其婬行、恚處不怒、癡處不愚；不於處所以無欲住離眾欲際，御持諸姓導化眾生，自無欲垢貪著穢行。彼於魔界及與佛界，并自然相而無疑惑，亦不念其法性之處。普現於彼眾生之界，了知識處、法非法處，曉入行處以慧而觀。於行之處及生死處，亦不生死入隨生死，所在諸處為造德本守靜不疲，解知生死如無生死，不以賢聖修應而脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！得不起法忍菩薩者，雖未得達佛要行處，然是菩薩不住凡夫、學無學處，普入諸處習度無惓，不於欲處有其婬行、恚處不怒、癡處不愚；不於處所以無欲住離眾欲際，御持諸姓導化眾生，自無欲垢貪著穢行。彼於魔界及與佛界，并自然相而無疑惑，亦不念其法性之處。普現於彼眾生之界，了知識處、法非法處，曉入行處以慧而觀。於行之處及生死處，亦不生死入隨生死，所在諸處為造德本守靜不疲，解知生死如無生死，不以賢聖修應而脫。」

時阿耨達謂軟首曰：「如仁軟首而作是言，菩薩不以修應向脫，其曉是學斯則菩薩修應向脫。何謂菩薩修應向脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達謂軟首曰：「如仁軟首而作是言，菩薩不以修應向脫，其曉是學斯則菩薩修應向脫。何謂菩薩修應向脫？」

軟首答曰：「得不退轉，是謂菩薩修應向脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟首答曰：「得不退轉，是謂菩薩修應向脫。

「又復龍王！菩薩曉知有念未脫，為諸隨念眾生等故，建立精進化轉無念，言有吾我亦為未脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！菩薩曉知有念未脫，為諸隨念眾生等故，建立精進化轉無念，言有吾我亦為未脫。

「又復龍王！其菩薩者已無吾我，向諸縛著眾生類故，為起大悲而以度之。彼見生死都無生死，生諸所生以其無生，眾生無生而皆等見，為諸倚著眾生之故現生受身，永無其生亦不有終，是慧菩薩應修向脫，執權而還還住生死，現在所生受身之處，濟化愚冥導以智慧，得免罪苦；菩薩以空故應寂向脫，以權而還反于生死，為諸眾生興發大悲，菩薩無相修應向脫；弘權而還還遊生死，向諸隨念眾生之故為起大悲；菩薩無願修應向脫，執權而還還住生死，為諸隨願眾生之類，向發大悲化行無願脫乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！其菩薩者已無吾我，向諸縛著眾生類故，為起大悲而以度之。彼見生死都無生死，生諸所生以其無生，眾生無生而皆等見，為諸倚著眾生之故現生受身，永無其生亦不有終，是慧菩薩應修向脫，執權而還還住生死，現在所生受身之處，濟化愚冥導以智慧，得免罪苦；菩薩以空故應寂向脫，以權而還反于生死，為諸眾生興發大悲，菩薩無相修應向脫；弘權而還還遊生死，向諸隨念眾生之故為起大悲；菩薩無願修應向脫，執權而還還住生死，為諸隨願眾生之類，向發大悲化行無願脫乎。

「龍王！菩薩解入無所有法，不捨眾生入於無我及人命壽，不忘道場，曉入無量果致大人三十二相，終寂靜寞無寂不寂亦無其亂，等過諸行，無心意識不違本願，昇普智心等離眾念，權曉眾生種種意行，得賢聖者及非賢聖，勤以精進立正聖法無淫泆行，建志不捨，寂與不寂等皆濟度，無念不念，其不整者佛土莊飾嚴整立之，過俗向脫脫不離俗。如是龍王！以執智權有賢聖定，是為菩薩修應向脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍王！菩薩解入無所有法，不捨眾生入於無我及人命壽，不忘道場，曉入無量果致大人三十二相，終寂靜寞無寂不寂亦無其亂，等過諸行，無心意識不違本願，昇普智心等離眾念，權曉眾生種種意行，得賢聖者及非賢聖，勤以精進立正聖法無淫泆行，建志不捨，寂與不寂等皆濟度，無念不念，其不整者佛土莊飾嚴整立之，過俗向脫脫不離俗。如是龍王！以執智權有賢聖定，是為菩薩修應向脫。

「譬如，龍王！聲聞之行修應向脫，名曰往還。以成其道，不能前進發於無上、建立大悲而化眾生。如其菩薩亦應修脫無復動搖，成不退轉往還乎。龍王！修應向脫，無疑會當得至道果。又如菩薩修應向脫，都不忘於聲聞之果受菩薩道，以是聲聞修應向脫為有其限，如菩薩者永無其限。譬如龍王！有二匹夫在峻山頂而欲自投，其一人者力贔勇悍，權策通捷宿習機宜，曉了諸變無事不貫，從其峻山而已自投，忽爾復還住彼山頂，由其勇勢爽健猛達，身昇最力輕驫翻疾，強惈所致而使無墮亦不所住。如其一人志怯意弱亦無權謀，於其山上不能自投。如是龍王！其菩薩者於空無相願，觀覩諸法無所作念，如是觀訖，又復能以權慧之力，為眾生故住普智心。其峻山者謂是無數；其慧博達顯大力者，譬執權慧行菩薩也。其修權慧菩薩行者，不處生死不住無為，是謂菩薩披普智鎧。如入死生抽拔眾生，令發菩薩大乘之行；其劣弱者住彼山上不能返還，譬之聲聞不入生死無益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如，龍王！聲聞之行修應向脫，名曰往還。以成其道，不能前進發於無上、建立大悲而化眾生。如其菩薩亦應修脫無復動搖，成不退轉往還乎。龍王！修應向脫，無疑會當得至道果。又如菩薩修應向脫，都不忘於聲聞之果受菩薩道，以是聲聞修應向脫為有其限，如菩薩者永無其限。譬如龍王！有二匹夫在峻山頂而欲自投，其一人者力贔勇悍，權策通捷宿習機宜，曉了諸變無事不貫，從其峻山而已自投，忽爾復還住彼山頂，由其勇勢爽健猛達，身昇最力輕驫翻疾，強惈所致而使無墮亦不所住。如其一人志怯意弱亦無權謀，於其山上不能自投。如是龍王！其菩薩者於空無相願，觀覩諸法無所作念，如是觀訖，又復能以權慧之力，為眾生故住普智心。其峻山者謂是無數；其慧博達顯大力者，譬執權慧行菩薩也。其修權慧菩薩行者，不處生死不住無為，是謂菩薩披普智鎧。如入死生抽拔眾生，令發菩薩大乘之行；其劣弱者住彼山上不能返還，譬之聲聞不入生死無益眾生。

「若是，龍王！其有菩薩聞是脫慧要行品者，斯輩，世尊！皆得堅固於無上正真道意，疾近佛坐濟度三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是，龍王！其有菩薩聞是脫慧要行品者，斯輩，世尊！皆得堅固於無上正真道意，疾近佛坐濟度三界。」

說是法時，會中菩薩七千人得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，會中菩薩七千人得不退轉。

眾要法品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾要法品第十

時阿耨達龍王太子，其名感動，前白佛言：「今吾，世尊！以無貪心自歸三尊，願使是經久住於世，護正法故。唯，世尊！志發無上正真道意，願造斯行樂興達之，得了心本，明曉道本及諸法本，自致成佛最正之覺，當廣宣道化潤眾生。又唯，世尊！其諸菩薩聞此清淨大道法品而不信樂不奉行者，當知斯輩菩薩之類，為魔所魘，亦不得疾近普智心行。所以者何？從斯世尊法品要義出生菩薩，自致成佛、伏魔外道，去、來、現在諸佛正覺皆由是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達龍王太子，其名感動，前白佛言：「今吾，世尊！以無貪心自歸三尊，願使是經久住於世，護正法故。唯，世尊！志發無上正真道意，願造斯行樂興達之，得了心本，明曉道本及諸法本，自致成佛最正之覺，當廣宣道化潤眾生。又唯，世尊！其諸菩薩聞此清淨大道法品而不信樂不奉行者，當知斯輩菩薩之類，為魔所魘，亦不得疾近普智心行。所以者何？從斯世尊法品要義出生菩薩，自致成佛、伏魔外道，去、來、現在諸佛正覺皆由是法。」

爾時賢者須菩提謂太子：「感動！如仁賢者了解心本、明盡道本及諸法本，若得成其覺諸法者，此何心本而得了耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時賢者須菩提謂太子：「感動！如仁賢者了解心本、明盡道本及諸法本，若得成其覺諸法者，此何心本而得了耶？」

曰：「其本者，唯，須菩提！是之本者以心本也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「其本者，唯，須菩提！是之本者以心本也。」

須菩提曰：「心為何本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曰：「心為何本？」

曰：「本乎婬、怒、癡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「本乎婬、怒、癡也。」

曰：「婬、怒、癡為何本耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「婬、怒、癡為何本耶？」

曰：「以念、無念為本也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「以念、無念為本也。」

須菩提曰：「云何，賢者！婬、怒、癡本，為從其無念興起生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曰：「云何，賢者！婬、怒、癡本，為從其無念興起生耶？」

曰：「須菩提！婬、怒、癡本，不念無念亦不生也。又其本者，不起為本。又須菩提！所可言者此何心本？為心本者其本清淨，斯謂心本。如本清淨，彼無婬欲、恚怒、癡垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「須菩提！婬、怒、癡本，不念無念亦不生也。又其本者，不起為本。又須菩提！所可言者此何心本？為心本者其本清淨，斯謂心本。如本清淨，彼無婬欲、恚怒、癡垢。」

曰：「族姓子！欲生起生，彼從何生？而常生生如無斷耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「族姓子！欲生起生，彼從何生？而常生生如無斷耶？」

曰：「須菩提！其欲當生而已生生，於心本者不有著生。唯，須菩提！若彼心本有其著者，則終無致至清淨者；是故心本都無著也。由是知欲亦為清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「須菩提！其欲當生而已生生，於心本者不有著生。唯，須菩提！若彼心本有其著者，則終無致至清淨者；是故心本都無著也。由是知欲亦為清淨。」

須菩提曰：「云何族姓子！了知欲耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曰：「云何族姓子！了知欲耶？」

曰：「以因緣之起生也，其無因緣為不有生。唯，須菩提！修淨念者了欲無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「以因緣之起生也，其無因緣為不有生。唯，須菩提！修淨念者了欲無也。」

須菩提曰：「又云何乎？族姓子！菩薩為應修淨念耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曰：「又云何乎？族姓子！菩薩為應修淨念耶？」

曰：「須菩提！菩薩於行而修諸行，是謂菩薩修淨行者也。唯，須菩提！其有菩薩都為眾生，被大德鎧化至泥洹，等見眾生本如泥洹，是則菩薩修淨念行。唯，須菩提！其菩薩者，為諸聲聞及緣一覺隨應說法，不隨是化，斯謂菩薩修淨念行。唯，須菩提！又彼菩薩自寂其欲、靜眾生欲，是謂菩薩為修淨行。又須菩提！其菩薩者，在於淨念而見不修，又於不淨而見修淨，是謂菩薩修淨行者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「須菩提！菩薩於行而修諸行，是謂菩薩修淨行者也。唯，須菩提！其有菩薩都為眾生，被大德鎧化至泥洹，等見眾生本如泥洹，是則菩薩修淨念行。唯，須菩提！其菩薩者，為諸聲聞及緣一覺隨應說法，不隨是化，斯謂菩薩修淨念行。唯，須菩提！又彼菩薩自寂其欲、靜眾生欲，是謂菩薩為修淨行。又須菩提！其菩薩者，在於淨念而見不修，又於不淨而見修淨，是謂菩薩修淨行者。」

爾時須菩提謂王太子感動曰：「又云何乎？族姓之子！菩薩於淨而見不修，於其不修見淨修念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提謂王太子感動曰：「又云何乎？族姓之子！菩薩於淨而見不修，於其不修見淨修念？」

曰：「須菩提！修淨念者，謂修眼色、耳聲、鼻香、舌味、身更、心所受法，見悉不修、法性無二，謂修。三界不著是菩薩住，住以善權，斯曰修念。菩薩作此行，須菩提！則謂修淨念行者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「須菩提！修淨念者，謂修眼色、耳聲、鼻香、舌味、身更、心所受法，見悉不修、法性無二，謂修。三界不著是菩薩住，住以善權，斯曰修念。菩薩作此行，須菩提！則謂修淨念行者也。」

於是世尊歎太子曰：「善哉善哉！如若正士感動所言，修淨如斯！是為菩薩應修淨行。今若所說皆佛威神，其有菩薩修行如此，是乃應興大乘之行，當知斯輩堅固普智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊歎太子曰：「善哉善哉！如若正士感動所言，修淨如斯！是為菩薩應修淨行。今若所說皆佛威神，其有菩薩修行如此，是乃應興大乘之行，當知斯輩堅固普智。」

於是太子感動白佛：「云何，世尊！菩薩得以無欲之心應自歸佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是太子感動白佛：「云何，世尊！菩薩得以無欲之心應自歸佛？」

曰：「族姓子！若有菩薩了知諸法無我、人、壽，無色無想亦無法相，不於法性而見如來！如是菩薩為應無欲自歸命佛。如如來法彼則法性，如其法性為普所至，有得致是法性之法則知諸法，斯謂菩薩以無欲心應自歸法。其法性者，彼為無數。習無數者即是聲聞。又如菩薩等見無數，於其無數而不有數亦不二者，斯謂菩薩以無欲心應自歸依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「族姓子！若有菩薩了知諸法無我、人、壽，無色無想亦無法相，不於法性而見如來！如是菩薩為應無欲自歸命佛。如如來法彼則法性，如其法性為普所至，有得致是法性之法則知諸法，斯謂菩薩以無欲心應自歸法。其法性者，彼為無數。習無數者即是聲聞。又如菩薩等見無數，於其無數而不有數亦不二者，斯謂菩薩以無欲心應自歸依。」

說是語時，太子感動得柔順忍，來會色、欲諸天、龍、人，聞此法品等二萬眾，皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，太子感動得柔順忍，來會色、欲諸天、龍、人，聞此法品等二萬眾，皆發無上正真道意。

受封拜品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受封拜品第十一

爾時龍王阿耨達與宮夫人、太子、眷屬俱而圍繞，自歸三尊，都以宮室并池所有，供奉世尊及比丘僧以為精舍，又復言曰：「吾今，世尊！興發是願，從斯大池出流四河充于四海，從其！世尊！四河之流，若龍、鬼、人、飛鳥、走獸，二足、四足有含命類，飲此流者，願其一切皆發無上正真道意。宿不發者，飲此水已使成其行，速在佛座，降却魔眾、伏諸外道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍王阿耨達與宮夫人、太子、眷屬俱而圍繞，自歸三尊，都以宮室并池所有，供奉世尊及比丘僧以為精舍，又復言曰：「吾今，世尊！興發是願，從斯大池出流四河充于四海，從其！世尊！四河之流，若龍、鬼、人、飛鳥、走獸，二足、四足有含命類，飲此流者，願其一切皆發無上正真道意。宿不發者，飲此水已使成其行，速在佛座，降却魔眾、伏諸外道。」

時世尊笑。諸佛笑法口出五色，奮耀奕奕光焰無數，震照十方無量佛世，明踰日月、須彌珠寶，諸天、魔宮及釋、梵殿，一切天光盡翳無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊笑。諸佛笑法口出五色，奮耀奕奕光焰無數，震照十方無量佛世，明踰日月、須彌珠寶，諸天、魔宮及釋、梵殿，一切天光盡翳無明。

是時無數億千天眾，莫不懷悅發願聖覺。光徹阿鼻諸大地獄，有被明者尋免眾苦，皆志無上正真道意。還繞世尊乃無數匝，忽從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時無數億千天眾，莫不懷悅發願聖覺。光徹阿鼻諸大地獄，有被明者尋免眾苦，皆志無上正真道意。還繞世尊乃無數匝，忽從頂入。

爾時賢者名曰披耆(晉言：辯辭也)，見其光明輒從坐起，整著衣服偏袒右臂，向佛跪膝恭撿又言，歎頌世尊，而以偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時賢者名曰披耆(晉言：辯辭也)，見其光明輒從坐起，整著衣服偏袒右臂，向佛跪膝恭撿又言，歎頌世尊，而以偈曰：

「其色無量見者悅， 人雄至最獨世尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其色無量見者悅， 人雄至最獨世尊！

滅除眾冥與大明， 執持威神說笑意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除眾冥與大明， 執持威神說笑意。

百福所詠德七滿， 得智光明演慧行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百福所詠德七滿， 得智光明演慧行；

為法上講惟法王， 世尊今笑何瑞應？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為法上講惟法王， 世尊今笑何瑞應？

具見誠諦常樂信， 根定寂靜眾權敬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具見誠諦常樂信， 根定寂靜眾權敬；

化度一切以寂然， 德過無極說笑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化度一切以寂然， 德過無極說笑故。

梵聲清徹甚軟和， 鸞音商雅踰諸樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵聲清徹甚軟和， 鸞音商雅踰諸樂；

眾音備足無缺減， 解散笑故宣布示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾音備足無缺減， 解散笑故宣布示。

智脫之明應慧度， 行常清淨樂淡然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智脫之明應慧度， 行常清淨樂淡然；

權曉眾行普智具， 賢聖導王說笑義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 權曉眾行普智具， 賢聖導王說笑義。

智辯通達慧無極， 現力無量神足備； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智辯通達慧無極， 現力無量神足備；

十力已具普感動， 天師現笑用何故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力已具普感動， 天師現笑用何故？

身光無數照杳冥， 大千眾明不能蔽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身光無數照杳冥， 大千眾明不能蔽；

踰越日月及珠火， 威聖之光無等倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踰越日月及珠火， 威聖之光無等倫。

功德滿足若如海， 順化菩薩以智明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德滿足若如海， 順化菩薩以智明；

懷慧無限散眾疑， 興發何故而有笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懷慧無限散眾疑， 興發何故而有笑？

尊度三界無有極， 權道眾生除諸穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊度三界無有極， 權道眾生除諸穢；

能淨欲垢化無餘， 天顏含笑為誰興？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨欲垢化無餘， 天顏含笑為誰興？

如來所由普感動， 震動天龍諸鬼神； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所由普感動， 震動天龍諸鬼神；

稽首受禮於法王， 蒙說笑意決眾疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首受禮於法王， 蒙說笑意決眾疑。」

是時佛告耆年辯辭賢者：「汝見阿耨達不？供如來故造此嚴飾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時佛告耆年辯辭賢者：「汝見阿耨達不？供如來故造此嚴飾。」

曰：「然。世尊！已而見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「然。世尊！已而見之。」

曰：「是龍王以於九十六億諸佛，施種德本，今受封拜，如吾前世為定光佛世尊所決：『汝當來世得致為佛，號名能仁如來、無著、平等正覺、通行備足、為最眾祐、無上法御、天人之師，號佛、世尊！』是時龍王為長者子，其號名曰比守陀來(來丹本未，晉言：淨意)，聞吾受決尋轉興願：『使吾來世得其拜署，若斯梵志，為是定光佛所決也。』爾時淨意長者子者，阿耨達是！又斯龍王當於賢劫中，在此池中莊飾種種，鮮交眾寶若天宮室，當悉進奉賢劫千佛。斯諸如來盡知王意，率皆說此清淨法品，悉坐是處等亦如今；又及如前拘樓秦佛、文尼、迦葉，同共坐此師子之座，及其最後樓至如來，亦當轉此法品要義。無熱龍王當供養賢劫千佛從聞是法，諸佛眾會悉同如今。是阿耨達後無數世，奉諸如來事眾正覺，修梵淨行常護正法勸進菩薩！然後七百無數劫已，當得作佛，號阿耨達如來、無著、平等正覺、通行備足、無上法御、天人之師，為佛、世尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「是龍王以於九十六億諸佛，施種德本，今受封拜，如吾前世為定光佛世尊所決：『汝當來世得致為佛，號名能仁如來、無著、平等正覺、通行備足、為最眾祐、無上法御、天人之師，號佛、世尊！』是時龍王為長者子，其號名曰比守陀來(來丹本未，晉言：淨意)，聞吾受決尋轉興願：『使吾來世得其拜署，若斯梵志，為是定光佛所決也。』爾時淨意長者子者，阿耨達是！又斯龍王當於賢劫中，在此池中莊飾種種，鮮交眾寶若天宮室，當悉進奉賢劫千佛。斯諸如來盡知王意，率皆說此清淨法品，悉坐是處等亦如今；又及如前拘樓秦佛、文尼、迦葉，同共坐此師子之座，及其最後樓至如來，亦當轉此法品要義。無熱龍王當供養賢劫千佛從聞是法，諸佛眾會悉同如今。是阿耨達後無數世，奉諸如來事眾正覺，修梵淨行常護正法勸進菩薩！然後七百無數劫已，當得作佛，號阿耨達如來、無著、平等正覺、通行備足、無上法御、天人之師，為佛、世尊！

「如是賢者！無熱如來得為佛時，其土人民都無貪婬、恚怒、愚癡，永無相侵不相論短。何則然者？以彼眾生志行備故。如是賢者！阿耨達佛、至真、如來，乃當應壽八十億載，弟子之眾亦八十億，如其始會之為清淨，從始至終無異缺減，如此之比數百千會，當有通辯受決菩薩四千億人都悉集會，又諸發意菩薩行者不可計數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是賢者！無熱如來得為佛時，其土人民都無貪婬、恚怒、愚癡，永無相侵不相論短。何則然者？以彼眾生志行備故。如是賢者！阿耨達佛、至真、如來，乃當應壽八十億載，弟子之眾亦八十億，如其始會之為清淨，從始至終無異缺減，如此之比數百千會，當有通辯受決菩薩四千億人都悉集會，又諸發意菩薩行者不可計數。

「無熱如來當為佛時，其土清淨紺琉璃為地，天金分錯飾用諸寶，以眾明珠造作樓閣及經行地。彼土眾生若興食想應輒百味，悉得五通。其國處所人民居止，但以珍琦、被服、飲食、娛樂自由，悉如第四兜術天上。彼不二念，又無貪欲婬行之心，而諸眾生法樂自娛，其土人民都無欲垢。若彼如來敷雨法說不有勞想，神變無數以演洪化，宣示經法永無其難，方適說法眾生輒度。何則然者？以彼一切志純熟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無熱如來當為佛時，其土清淨紺琉璃為地，天金分錯飾用諸寶，以眾明珠造作樓閣及經行地。彼土眾生若興食想應輒百味，悉得五通。其國處所人民居止，但以珍琦、被服、飲食、娛樂自由，悉如第四兜術天上。彼不二念，又無貪欲婬行之心，而諸眾生法樂自娛，其土人民都無欲垢。若彼如來敷雨法說不有勞想，神變無數以演洪化，宣示經法永無其難，方適說法眾生輒度。何則然者？以彼一切志純熟故。

「又其如來自於三千大千世界，唯一法化無外異道；又若如來欲會眾時，輒放身光盡明其界，彼土人民尋皆有念：『世尊覺來將演法化故揚光耳！』各承佛聖神足飛來詣佛聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又其如來自於三千大千世界，唯一法化無外異道；又若如來欲會眾時，輒放身光盡明其界，彼土人民尋皆有念：『世尊覺來將演法化故揚光耳！』各承佛聖神足飛來詣佛聽法。

「又彼如來終無不定，乘大聖神忽昇空中去地七丈，就其自然師子之座，廣為眾會進講法說，普土見之，譬如覩其日月宮殿明盛滿時。眾生種德故生彼土，其國人民觀於世尊師子之座，懸在虛空而無所著，尋解諸法亦空無著。當爾之時悉得法忍。其如來者但說金剛定入之門，不有聲聞、緣覺雜言。所以唯演金剛定者，譬如金剛所可著處靡不降徹。而彼如來所可說法，亦如金剛，鑽碎吟疑住著諸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼如來終無不定，乘大聖神忽昇空中去地七丈，就其自然師子之座，廣為眾會進講法說，普土見之，譬如覩其日月宮殿明盛滿時。眾生種德故生彼土，其國人民觀於世尊師子之座，懸在虛空而無所著，尋解諸法亦空無著。當爾之時悉得法忍。其如來者但說金剛定入之門，不有聲聞、緣覺雜言。所以唯演金剛定者，譬如金剛所可著處靡不降徹。而彼如來所可說法，亦如金剛，鑽碎吟疑住著諸見。

「如是賢者！阿耨達佛若現滅度，而其世界有尊菩薩，名曰持願，當授其決然後現滅。其佛方滅，持願菩薩即得無上最正之覺，尋補佛處，號曰等世如來、無著、平等正覺！其土所有神通菩薩及上弟子眾會多少，如阿耨達！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是賢者！阿耨達佛若現滅度，而其世界有尊菩薩，名曰持願，當授其決然後現滅。其佛方滅，持願菩薩即得無上最正之覺，尋補佛處，號曰等世如來、無著、平等正覺！其土所有神通菩薩及上弟子眾會多少，如阿耨達！」

時阿耨達王之太子名曰當(丹常)信，敬心悅欣，以寶明珠、交露飾蓋進奉如來，叉手白佛：「誰當於時得為持願菩薩者耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達王之太子名曰當(丹常)信，敬心悅欣，以寶明珠、交露飾蓋進奉如來，叉手白佛：「誰當於時得為持願菩薩者耶？」

是時世尊知王太子當信意向，告阿難曰：「其時持願菩薩大士當補佛處者，今龍王子當(丹常)信是也！時阿耨達如來方滅，持願菩薩尋昇佛座；又其等世如來、無著、平等正覺方適得佛，亦便轉此法品正要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊知王太子當信意向，告阿難曰：「其時持願菩薩大士當補佛處者，今龍王子當(丹常)信是也！時阿耨達如來方滅，持願菩薩尋昇佛座；又其等世如來、無著、平等正覺方適得佛，亦便轉此法品正要。」

當佛說是封拜品時，四萬菩薩得無從生忍，十方世界來會菩薩、釋、梵、持世、天、龍、鬼神，聞佛說此封拜法已，悉皆喜悅懽心踊躍信樂遂生，五體稽首各還宮殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說是封拜品時，四萬菩薩得無從生忍，十方世界來會菩薩、釋、梵、持世、天、龍、鬼神，聞佛說此封拜法已，悉皆喜悅懽心踊躍信樂遂生，五體稽首各還宮殿。

阿耨達王與諸太子眷屬圍遶，勅伊羅蠻龍象王曰：「為如來故造作交露琦珍寶車，使其廣博殊妙無極，當以奉送至真正覺！尋應受教。」輒為如來化作七寶珠交露車，令極高大廣博嚴飾。世尊菩薩及諸弟子悉就車坐，無熱龍王太子眷屬，心懷恭恪手共挽車，從其宮中出于大池，如來神旨忽昇鷲山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿耨達王與諸太子眷屬圍遶，勅伊羅蠻龍象王曰：「為如來故造作交露琦珍寶車，使其廣博殊妙無極，當以奉送至真正覺！尋應受教。」輒為如來化作七寶珠交露車，令極高大廣博嚴飾。世尊菩薩及諸弟子悉就車坐，無熱龍王太子眷屬，心懷恭恪手共挽車，從其宮中出于大池，如來神旨忽昇鷲山。

囑累法藏品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囑累法藏品第十二

於是世尊到鷲山已，即告慈氏、軟首童子并眾菩薩曰：「諸族姓子！以阿耨達所問道品宜重宣廣，使諸未聞而得聞之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊到鷲山已，即告慈氏、軟首童子并眾菩薩曰：「諸族姓子！以阿耨達所問道品宜重宣廣，使諸未聞而得聞之。」

慈氏、軟首而俱白佛：「唯願如來垂慈當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏、軟首而俱白佛：「唯願如來垂慈當說。」

於時世尊尋輒揚光，光色無數，天地震動至于六反，光明鑠鑠乃曜十方，十方佛土諸尊菩薩神通備者，尋明飛來，到皆稽首各便就坐。王阿闍世、夫人、婇女、太子、眷屬、舉國臣民、長者、居士、梵志、學者，見是光明，又聞如來從無熱還，各捨其事悉詣鷲山，到世尊前肅然加敬叉手為禮，問訊如來：「景福無量乎！」即退還坐觀佛無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊尋輒揚光，光色無數，天地震動至于六反，光明鑠鑠乃曜十方，十方佛土諸尊菩薩神通備者，尋明飛來，到皆稽首各便就坐。王阿闍世、夫人、婇女、太子、眷屬、舉國臣民、長者、居士、梵志、學者，見是光明，又聞如來從無熱還，各捨其事悉詣鷲山，到世尊前肅然加敬叉手為禮，問訊如來：「景福無量乎！」即退還坐觀佛無厭。

如來身光明，悉普至無極世界，諸大地獄眾窈冥處靡不降徹，諸在地獄無不被明。又其光明而出聲曰：「能仁如來於無熱池弘說清淨道品要法，今還鷲山而重演化。」又其音聲徹諸地獄，十方地獄眾生之類，所受苦痛應時得免，悉遙見佛及諸眾會，皆自悲嗟：「嗚呼世尊！吾等受此苦痛無數地獄之酸，六火圍遶燒炙苦毒，鋒瘡萬端鑊湯之難，諸變種種更斯眾痛日月彌遠。善哉世人，值奉如來，稟佛道化得離三苦，吾等宿世雖遇諸佛，不受法化使被眾痛，蒙賴如來所說法品，令諸殃罪而輒微輕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來身光明，悉普至無極世界，諸大地獄眾窈冥處靡不降徹，諸在地獄無不被明。又其光明而出聲曰：「能仁如來於無熱池弘說清淨道品要法，今還鷲山而重演化。」又其音聲徹諸地獄，十方地獄眾生之類，所受苦痛應時得免，悉遙見佛及諸眾會，皆自悲嗟：「嗚呼世尊！吾等受此苦痛無數地獄之酸，六火圍遶燒炙苦毒，鋒瘡萬端鑊湯之難，諸變種種更斯眾痛日月彌遠。善哉世人，值奉如來，稟佛道化得離三苦，吾等宿世雖遇諸佛，不受法化使被眾痛，蒙賴如來所說法品，令諸殃罪而輒微輕。」

當爾之時，十方地獄一切眾生，得萬有億千，悉發無上正真道意，遙承佛聖，皆同聲曰：「一切苦痛本為清淨，其了本者則無顛倒，吾等但坐不了之故，更諸地獄眾苦無數，願使一切速解正真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當爾之時，十方地獄一切眾生，得萬有億千，悉發無上正真道意，遙承佛聖，皆同聲曰：「一切苦痛本為清淨，其了本者則無顛倒，吾等但坐不了之故，更諸地獄眾苦無數，願使一切速解正真。」

爾時佛告慈氏菩薩、軟首童子及阿難曰：「諸族姓等！當勤受此是經要說，持諷誦讀以宣流布，廣為學者演說斯法，使諸四輩加心專習，是慧要行積辯句義。若族姓子及族姓女，發心怡悅向樂是經，當為斯輩解此奧藏深邃諸義，道之無府眾經所歸，諸佛積要微妙無量，若所授者，當令字句了了分明使無增減。又諸族姓若賢男女，在於過去恒沙諸佛所作功德施行種種，受持諸佛所可說法，一一專習勤心奉行。若復施、戒、忍、進、定、智，行是六度億百千劫，奉是諸佛并眾弟子，衣被、飯食、床臥、醫藥、香華、伎樂，進諸所欲；又造精舍經行之地，奉敬如是不可稱計；至諸世尊般泥洹已，為諸如來起七寶塔，一一供養諸如來塔，香華、伎樂、繒綵、幡蓋、進然香燈，又懸夜光明月諸寶，供養如是極多無數，斯所行德集會計之，都不如是族姓男女逮得一聞此阿耨達龍王所問決諸狐疑法品義也。所以者何？以斯法藏出生諸佛菩薩要行慧之最故，何況奉持、執卷誦讀，以無疑心體解深妙，復以所聞宣示流布，斯諸功德不可測量也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告慈氏菩薩、軟首童子及阿難曰：「諸族姓等！當勤受此是經要說，持諷誦讀以宣流布，廣為學者演說斯法，使諸四輩加心專習，是慧要行積辯句義。若族姓子及族姓女，發心怡悅向樂是經，當為斯輩解此奧藏深邃諸義，道之無府眾經所歸，諸佛積要微妙無量，若所授者，當令字句了了分明使無增減。又諸族姓若賢男女，在於過去恒沙諸佛所作功德施行種種，受持諸佛所可說法，一一專習勤心奉行。若復施、戒、忍、進、定、智，行是六度億百千劫，奉是諸佛并眾弟子，衣被、飯食、床臥、醫藥、香華、伎樂，進諸所欲；又造精舍經行之地，奉敬如是不可稱計；至諸世尊般泥洹已，為諸如來起七寶塔，一一供養諸如來塔，香華、伎樂、繒綵、幡蓋、進然香燈，又懸夜光明月諸寶，供養如是極多無數，斯所行德集會計之，都不如是族姓男女逮得一聞此阿耨達龍王所問決諸狐疑法品義也。所以者何？以斯法藏出生諸佛菩薩要行慧之最故，何況奉持、執卷誦讀，以無疑心體解深妙，復以所聞宣示流布，斯諸功德不可測量也。」

是時慈氏、軟首童子、賢者阿難俱白佛言：「甚未曾有。唯然，世尊！又若如來慈降一切興有大悲，乃為十方去來現在菩薩行者、天、龍、鬼神、諸眾生故，弘說是法無極清淨道品之義。又復世尊！若族姓子及族姓女，聞阿耨達龍王所問決狐疑經，不即受持樂習誦讀，又不廣博布示等學，亦不興心勸助之者，當知是輩族姓男女，以為眾魔及魔官屬，并邪外道之所得便，常在羅網結疑中也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時慈氏、軟首童子、賢者阿難俱白佛言：「甚未曾有。唯然，世尊！又若如來慈降一切興有大悲，乃為十方去來現在菩薩行者、天、龍、鬼神、諸眾生故，弘說是法無極清淨道品之義。又復世尊！若族姓子及族姓女，聞阿耨達龍王所問決狐疑經，不即受持樂習誦讀，又不廣博布示等學，亦不興心勸助之者，當知是輩族姓男女，以為眾魔及魔官屬，并邪外道之所得便，常在羅網結疑中也。」

時佛歎曰：「快哉所言！誘進一切使習斯法，令行應之。」如來又曰：「當以是經數為四輩宣廣說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛歎曰：「快哉所言！誘進一切使習斯法，令行應之。」如來又曰：「當以是經數為四輩宣廣說之。」

爾時慈氏、軟首菩薩、賢者阿難皆白佛言：「唯願世尊輒當受持布演是法。又復世尊！此經名何？當云何奉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏、軟首菩薩、賢者阿難皆白佛言：「唯願世尊輒當受持布演是法。又復世尊！此經名何？當云何奉？」

世尊告曰：「斯乎族姓！名『阿耨達龍王所問決諸狐疑清淨法品』，亦名『弘道廣顯定意』，當勤受持斯經之要。又族姓等！是道品者珍護諸法經之淵海也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「斯乎族姓！名『阿耨達龍王所問決諸狐疑清淨法品』，亦名『弘道廣顯定意』，當勤受持斯經之要。又族姓等！是道品者珍護諸法經之淵海也。」

慈氏菩薩、軟首童子及諸來會神通菩薩，釋、梵、持世、天、龍、鬼神同聲白佛：「甚善如來！快說是法。吾等，世尊！在所聚落、國界、縣邑有行是法，當共躬身營護斯輩，其聞此者令無邪便；吾等亦當受持是經，使普流布而常無斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩、軟首童子及諸來會神通菩薩，釋、梵、持世、天、龍、鬼神同聲白佛：「甚善如來！快說是法。吾等，世尊！在所聚落、國界、縣邑有行是法，當共躬身營護斯輩，其聞此者令無邪便；吾等亦當受持是經，使普流布而常無斷。」

佛歎慈氏、軟首童子并眾菩薩曰：「善哉諸族姓子！卿等所言勸樂將來諸學菩薩，快甚乃爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛歎慈氏、軟首童子并眾菩薩曰：「善哉諸族姓子！卿等所言勸樂將來諸學菩薩，快甚乃爾！」

佛說此已，十方來會神通菩薩七萬二千悉逮顯定；五萬四千天、龍、鬼、人，皆發無上正真道意；五千天人得生法眼。阿耨達龍王、慈氏菩薩、軟首童子、一切菩薩、賢者阿難，來會四輩，及諸天、龍、種種鬼神，人與非人，聞佛說是，莫不歡喜，稽首佛足各便而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此已，十方來會神通菩薩七萬二千悉逮顯定；五萬四千天、龍、鬼、人，皆發無上正真道意；五千天人得生法眼。阿耨達龍王、慈氏菩薩、軟首童子、一切菩薩、賢者阿難，來會四輩，及諸天、龍、種種鬼神，人與非人，聞佛說是，莫不歡喜，稽首佛足各便而退。