佛說弘道廣顯三昧經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說弘道廣顯三昧經卷第三

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

信值法品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信值法品第六

爾時阿耨達龍王心甚悅豫，又及龍王五百太子宿發無上正真道意，聞佛說是，尋即皆得柔順法忍，忻心無量各樂供養，輒為如來施飾寶蓋，進上世尊！同時白佛言：「聖師如來、至真、正覺！為吾等故出現生世。何則然者？令吾等聞普信道品。得聞是已，意而無惓不有懈退，亦無驚恐，聞以加重專心習行，樂聽無厭如是像法也。又惟，如來！解說菩薩云何得值諸佛世尊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿耨達龍王心甚悅豫，又及龍王五百太子宿發無上正真道意，聞佛說是，尋即皆得柔順法忍，忻心無量各樂供養，輒為如來施飾寶蓋，進上世尊！同時白佛言：「聖師如來、至真、正覺！為吾等故出現生世。何則然者？令吾等聞普信道品。得聞是已，意而無惓不有懈退，亦無驚恐，聞以加重專心習行，樂聽無厭如是像法也。又惟，如來！解說菩薩云何得值諸佛世尊？」

如來告曰：「諸賢者等勤念受聽，吾當廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來告曰：「諸賢者等勤念受聽，吾當廣說。」

諸太子言：「唯思樂聞，彼諸上士受世尊教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸太子言：「唯思樂聞，彼諸上士受世尊教。」

如來告曰：「樹信賢者興值有佛。何謂為信？信謂：正士修諸明法，奉之為先。何謂明法？曰：依行應不離德本，習求樂賢慕隨聖眾，勤心樹信志無勞疲，思僥聞法拔棄陰、蓋，順習於道，得法利養以施周慧，戒與不戒濟接等與，在諸恚怒而常有悅，勤樂普智心無懈退，信佛不休、未曾亂法、悅心聖眾，志道難動喜樂正真，而離貢高於眾自卑，常有等心諸處無著，終捨身命不造惡行，修立質信言行相應，等過於著心無垢穢，身口意行順隨聖化，明了諸事得為清淨，知足無貪所行應淨，曉入智幻習求慧根，依順七財修念誠信，根、力以備而行正見，所受師友謙恪禮敬，安足易養數詣法會，心無退厭有患生死，示無為德勤心精進，求昇普智以弘道化，於如來法志樂出家，修諸無數梵清淨行，造立慈悲救彼眾生。志存反復，其有報恩及不報者，等接護之心無適莫。不自念利常悅彼恭，忍調之行以悉備足，目見無惡不背說人，內性以寂、志於閑居、心常樂靜，專念習法而無諍訟，等己彼過。求備戒具，集合定行，勤謹於道，斯謂賢者行應俗信。樹信如是，此謂興值佛世者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來告曰：「樹信賢者興值有佛。何謂為信？信謂：正士修諸明法，奉之為先。何謂明法？曰：依行應不離德本，習求樂賢慕隨聖眾，勤心樹信志無勞疲，思僥聞法拔棄陰、蓋，順習於道，得法利養以施周慧，戒與不戒濟接等與，在諸恚怒而常有悅，勤樂普智心無懈退，信佛不休、未曾亂法、悅心聖眾，志道難動喜樂正真，而離貢高於眾自卑，常有等心諸處無著，終捨身命不造惡行，修立質信言行相應，等過於著心無垢穢，身口意行順隨聖化，明了諸事得為清淨，知足無貪所行應淨，曉入智幻習求慧根，依順七財修念誠信，根、力以備而行正見，所受師友謙恪禮敬，安足易養數詣法會，心無退厭有患生死，示無為德勤心精進，求昇普智以弘道化，於如來法志樂出家，修諸無數梵清淨行，造立慈悲救彼眾生。志存反復，其有報恩及不報者，等接護之心無適莫。不自念利常悅彼恭，忍調之行以悉備足，目見無惡不背說人，內性以寂、志於閑居、心常樂靜，專念習法而無諍訟，等己彼過。求備戒具，集合定行，勤謹於道，斯謂賢者行應俗信。樹信如是，此謂興值佛世者也。

「又賢者等！其於世俗造信無忘，是謂興信值佛世也。又賢者等！何謂俗信？其有信者：信諸法空以離妄見、信知諸法以為無想而離念應、信知諸法悉皆無願不有去來；信知諸法無識無念，靜身口意寂無有識；信知諸法以為離欲，無我、人、壽命；信知諸法信知本無去來自然；信知諸法真際無跡如本無跡；信知諸法已皆自然等若空跡；信知諸法而依法性；信知諸法等過三世；信知諸法欲處邪見而皆悉盡，信法無著以離本癡本無清淨；信知諸法心常清淨，亦不興起客欲之垢；信知諸法無所觀見；信諸法護等斷眾行，信法無我以過喜怒；信諸法無心無形像而不可獲；信諸法偽如握空拳誘調小兒；信法無欺不有上下無所捨置；信諸法虛若芭蕉樹；信法自由如常寂靜；信法無審不住三處；信法永無不有所生；信法若空以等無數；信知諸法若如泥洹常自寂靜。如是，賢者！其於世俗興起是信，斯謂造信而值佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又賢者等！其於世俗造信無忘，是謂興信值佛世也。又賢者等！何謂俗信？其有信者：信諸法空以離妄見、信知諸法以為無想而離念應、信知諸法悉皆無願不有去來；信知諸法無識無念，靜身口意寂無有識；信知諸法以為離欲，無我、人、壽命；信知諸法信知本無去來自然；信知諸法真際無跡如本無跡；信知諸法已皆自然等若空跡；信知諸法而依法性；信知諸法等過三世；信知諸法欲處邪見而皆悉盡，信法無著以離本癡本無清淨；信知諸法心常清淨，亦不興起客欲之垢；信知諸法無所觀見；信諸法護等斷眾行，信法無我以過喜怒；信諸法無心無形像而不可獲；信諸法偽如握空拳誘調小兒；信法無欺不有上下無所捨置；信諸法虛若芭蕉樹；信法自由如常寂靜；信法無審不住三處；信法永無不有所生；信法若空以等無數；信知諸法若如泥洹常自寂靜。如是，賢者！其於世俗興起是信，斯謂造信而值佛法。

「又復賢者！其有信值佛法名者，此則名曰諸法都無起之謂也。所以者何？不色生故、不色無生，化轉之習，不痛、想、行、識，已無識起，不以眼、耳、鼻、舌、身、意，無起轉習。不身起轉、不癡有無、不生老死，有無起故。如值佛世，不起有生亦不起滅；又復無起習於無滅，不以正意無志意習而值佛世。總要言之，亦不以三十七道品法起無起習；亦不以道無生之習，不以起慧，亦不滅慧，不慧無慧，無二之習，如值佛世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復賢者！其有信值佛法名者，此則名曰諸法都無起之謂也。所以者何？不色生故、不色無生，化轉之習，不痛、想、行、識，已無識起，不以眼、耳、鼻、舌、身、意，無起轉習。不身起轉、不癡有無、不生老死，有無起故。如值佛世，不起有生亦不起滅；又復無起習於無滅，不以正意無志意習而值佛世。總要言之，亦不以三十七道品法起無起習；亦不以道無生之習，不以起慧，亦不滅慧，不慧無慧，無二之習，如值佛世。」

當說值信佛品世時，無熱龍王五百太子皆悉逮得柔順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當說值信佛品世時，無熱龍王五百太子皆悉逮得柔順法忍。

於是世尊復說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊復說頌曰：

「興信值佛世， 而習於不生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「興信值佛世， 而習於不生；

其無向信者， 斯不值佛世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其無向信者， 斯不值佛世。

修信謂最上， 從致清淨法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修信謂最上， 從致清淨法；

行質有報應， 不違厥所修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行質有報應， 不違厥所修。

信習諸賢聖， 勤隨常禮敬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信習諸賢聖， 勤隨常禮敬；

心不有懈退， 此信之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不有懈退， 此信之所行。

勤行聽法說， 陰、蓋不能動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤行聽法說， 陰、蓋不能動；

從信得致道， 行逮於柔順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從信得致道， 行逮於柔順。

以法所得財， 轉惠普周濟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法所得財， 轉惠普周濟；

護戒與毀戒， 行信而等施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護戒與毀戒， 行信而等施。

能悅諸恚怒， 道心不懈惓； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能悅諸恚怒， 道心不懈惓；

勤求大乘法， 有信悅向眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤求大乘法， 有信悅向眾。

永離大貢高， 志常自卑下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離大貢高， 志常自卑下；

所在無所著， 立信相如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所在無所著， 立信相如是！

志信不惜身， 終不造惡行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志信不惜身， 終不造惡行；

守善無妄語， 言行常相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守善無妄語， 言行常相應。

悅信以過界， 樂行於無心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悅信以過界， 樂行於無心；

身口意清淨， 習隨聖所護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意清淨， 習隨聖所護。

有信行內淨， 常為慧所將； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有信行內淨， 常為慧所將；

知身之要本， 求問宣所聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知身之要本， 求問宣所聞。

等念於七財， 得力、根以足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等念於七財， 得力、根以足；

長離眾邪見， 志常習等行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長離眾邪見， 志常習等行。

禮恪有悅心， 敬事如其師； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮恪有悅心， 敬事如其師；

心宿善虔恭， 知足無所遺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心宿善虔恭， 知足無所遺。

其心常無念， 所志唯道法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心常無念， 所志唯道法；

有厭生死者， 引示無為德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有厭生死者， 引示無為德。

脫之所當行， 唯常求悅心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫之所當行， 唯常求悅心；

速離於是世， 修梵行無惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速離於是世， 修梵行無惓。

懷受諸眾生， 救彼無利望； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懷受諸眾生， 救彼無利望；

當報所受恩， 悅信當勤求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當報所受恩， 悅信當勤求。

己利不以悅， 亦不嫉彼供； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己利不以悅， 亦不嫉彼供；

仁忍而悉備， 無諂調質直。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁忍而悉備， 無諂調質直。

行信目所見， 不背說人短； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行信目所見， 不背說人短；

根寂性安敏， 志悅樂閑居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根寂性安敏， 志悅樂閑居。

其心無憒閙， 自勵備恩行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無憒閙， 自勵備恩行；

先順不有諍， 內省剋己過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先順不有諍， 內省剋己過。

勤求具戒行， 專習於定道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤求具戒行， 專習於定道；

悅信慕樂行， 信者相如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悅信慕樂行， 信者相如是！

其過欲信者， 彼行而解此； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其過欲信者， 彼行而解此；

興法不有諍， 深妙佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興法不有諍， 深妙佛所說。

誠信信於空， 彼都無眾見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誠信信於空， 彼都無眾見；

諸法無有想， 不意離眾念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無有想， 不意離眾念。

當除斷諸念， 覺了去來事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當除斷諸念， 覺了去來事；

法求無著作， 不有於身心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法求無著作， 不有於身心。

信為無欲法， 離我、人、壽命； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信為無欲法， 離我、人、壽命；

信者解無本， 得至不二處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信者解無本， 得至不二處。

其本無有積， 體無若虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其本無有積， 體無若虛空；

諸法信亦然， 便與法性同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法信亦然， 便與法性同。

等過於三世， 諸法無有漏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等過於三世， 諸法無有漏；

欲處及與貪， 樂信無受見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲處及與貪， 樂信無受見。

諸法不有著， 其本明清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法不有著， 其本明清淨；

客欲無能蔽， 不處心有住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客欲無能蔽， 不處心有住。

諸法不可見， 因緣而無起； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法不可見， 因緣而無起；

常觀於高行， 不受所住短。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常觀於高行， 不受所住短。

無合不有離， 脫者無合同； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無合不有離， 脫者無合同；

信悅於空法， 愚之所可惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信悅於空法， 愚之所可惑。

湛泊意無起， 欺偽如芭蕉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湛泊意無起， 欺偽如芭蕉；

口言而自然， 無去亦不有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口言而自然， 無去亦不有。

諸法無所有， 所見皆不要； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無所有， 所見皆不要；

其法若虛空， 等緣無有數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其法若虛空， 等緣無有數。

諸法如泥洹， 本無不可見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法如泥洹， 本無不可見；

信悅而行此， 解了身虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信悅而行此， 解了身虛空。

其有如是信， 菩薩及凡人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有如是信， 菩薩及凡人；

彼則值奉佛， 所處無有惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼則值奉佛， 所處無有惡。

不以造色行， 得應值佛世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以造色行， 得應值佛世；

無色不有處， 不來亦不去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色不有處， 不來亦不去。

於色無有生， 不滅亦無住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於色無有生， 不滅亦無住；

當來無所至， 值佛廣演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來無所至， 值佛廣演說。

五陰亦如是， 化習轉無生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰亦如是， 化習轉無生；

值佛當敢說， 慧達諸菩薩！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 值佛當敢說， 慧達諸菩薩！

其身及諸情， 亦習以無生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身及諸情， 亦習以無生；

佛興以無生， 常救諸墮生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛興以無生， 常救諸墮生。

癡本無有生， 生死亦如斯！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡本無有生， 生死亦如斯！

是緣如本無， 從法而有佛！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是緣如本無， 從法而有佛！

無起不有生， 不滅無有住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無起不有生， 不滅無有住；

是以知無處， 處亦不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以知無處， 處亦不可見。

斯亦不自生， 與佛而博演； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯亦不自生， 與佛而博演；

無志不有住， 是亦佛所轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無志不有住， 是亦佛所轉。

諸種亦如是， 佛種順如法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸種亦如是， 佛種順如法；

斯類亦起無， 如佛而等與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯類亦起無， 如佛而等與。

其行如是者， 佛興為若此； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其行如是者， 佛興為若此；

悅信斯大處， 其限不可量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悅信斯大處， 其限不可量。」

轉法輪品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法輪品第七

爾時世尊告太子等：「又諸賢者！何謂菩薩得轉法輪？其有布露如是像法樂說句義，受持不忘修而行之，諸有不發大悲意者，為興普智隨順眾願，而為說之廣宣布示，志不有惓忽棄利養，勸念順時受持護行，斯謂菩薩應轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告太子等：「又諸賢者！何謂菩薩得轉法輪？其有布露如是像法樂說句義，受持不忘修而行之，諸有不發大悲意者，為興普智隨順眾願，而為說之廣宣布示，志不有惓忽棄利養，勸念順時受持護行，斯謂菩薩應轉法輪。

「又若如來所轉法輪，而其法輪，行像入德當粗剖說。不以起法亦不滅法，不以凡夫下劣行法，亦復不以賢聖法故而轉法輪。又其法輪，不中斷絕等斷善惡，彼以是故為無斷輪。又其法輪因緣之起，不起無起而有其轉，以斯之故為無起輪。又其法輪，不以眼色、耳聲、鼻香、舌味、身更、心法諸情轉隨有轉，以此之故彼無二輪，若有二者則非法輪。又其法輪，亦不過去、當來、現在所著而轉，是無著輪。又其法輪，不我見轉，非人、命壽所住而轉，是為空輪。又其法輪，不識行想滅念之轉，是無想輪。又其法輪，不於欲界形無形界所望而轉，是無願輪。又其法輪，不計眾生有異而轉，不處二法，是凡人法、是聖戒法，是聲聞法、是緣覺法、是菩薩法、是為佛法，彼以是故為無異輪。又其法輪，不以有住法輪而轉，以斯之故為無住輪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若如來所轉法輪，而其法輪，行像入德當粗剖說。不以起法亦不滅法，不以凡夫下劣行法，亦復不以賢聖法故而轉法輪。又其法輪，不中斷絕等斷善惡，彼以是故為無斷輪。又其法輪因緣之起，不起無起而有其轉，以斯之故為無起輪。又其法輪，不以眼色、耳聲、鼻香、舌味、身更、心法諸情轉隨有轉，以此之故彼無二輪，若有二者則非法輪。又其法輪，亦不過去、當來、現在所著而轉，是無著輪。又其法輪，不我見轉，非人、命壽所住而轉，是為空輪。又其法輪，不識行想滅念之轉，是無想輪。又其法輪，不於欲界形無形界所望而轉，是無願輪。又其法輪，不計眾生有異而轉，不處二法，是凡人法、是聖戒法，是聲聞法、是緣覺法、是菩薩法、是為佛法，彼以是故為無異輪。又其法輪，不以有住法輪而轉，以斯之故為無住輪也。

「法輪名乎，諸賢者等！真諦正輪，常無毀故；要義之輪，等三世故；無處之輪，諸習見處以等過故；寂寞靜輪，身心無著不可見轉意識離故；無樔之輪，五道不處；審諦之輪，無諦現故；行信之輪，等化眾生用無欺故；不可盡輪，字無字故；法性之輪，以其諸法依法性故；本積諦輪，本無積故；本無之輪，如本無故；無所造輪，無念漏故；無數之輪，導至聖故；如空之輪，明見內故；無想之輪，無外念故；無願之輪，無內外故；不可得輪，修過度故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法輪名乎，諸賢者等！真諦正輪，常無毀故；要義之輪，等三世故；無處之輪，諸習見處以等過故；寂寞靜輪，身心無著不可見轉意識離故；無樔之輪，五道不處；審諦之輪，無諦現故；行信之輪，等化眾生用無欺故；不可盡輪，字無字故；法性之輪，以其諸法依法性故；本積諦輪，本無積故；本無之輪，如本無故；無所造輪，無念漏故；無數之輪，導至聖故；如空之輪，明見內故；無想之輪，無外念故；無願之輪，無內外故；不可得輪，修過度故。

「又諸賢者！其如來者，以此法輪轉之眾生諸意行也，其轉不轉，彼不可得，法無所捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸賢者！其如來者，以此法輪轉之眾生諸意行也，其轉不轉，彼不可得，法無所捨。」

於時世尊！說是轉法輪品之時，天、龍、鬼、人及諸種神欣心踊躍，顯光讚揚如來斯法，皆同聲曰：「善哉世尊！甚為難值，如來示說轉此法輪，聞者奉行則應法輪，是法名轉空虛之輪。諸已過佛及與當來并諸現在，悉由是法。其有信者斯則已度，諸行此法，吾等，世尊！代其勸助彼諸眾生，其興是心常欲聞斯法輪品者，聞當發求是道要行，彼亦不久得轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊！說是轉法輪品之時，天、龍、鬼、人及諸種神欣心踊躍，顯光讚揚如來斯法，皆同聲曰：「善哉世尊！甚為難值，如來示說轉此法輪，聞者奉行則應法輪，是法名轉空虛之輪。諸已過佛及與當來并諸現在，悉由是法。其有信者斯則已度，諸行此法，吾等，世尊！代其勸助彼諸眾生，其興是心常欲聞斯法輪品者，聞當發求是道要行，彼亦不久得轉法輪。」

於是眾中聞是說者，有萬天人皆發無上正真道意，五千菩薩逮得法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是眾中聞是說者，有萬天人皆發無上正真道意，五千菩薩逮得法忍。

於是世尊告諸賢曰：「又正士等！其護正法、受持正法、營護正法，是謂護法。所以者何？於永無滅。應是行者，天及世人終不能當。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊告諸賢曰：「又正士等！其護正法、受持正法、營護正法，是謂護法。所以者何？於永無滅。應是行者，天及世人終不能當。」

於時無憂前白佛言：「又唯，世尊！若斯正士以如是法而得最覺，於其本無不有惑者；又如是像諸正士等當共擁護，所以護者，令諸正士使其速應於此大乘，彼皆行已得轉法輪，又能與識法之大明。是故，世尊！以斯等教要法正護使發大乘，以護法師安救敬禮順聽禁戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時無憂前白佛言：「又唯，世尊！若斯正士以如是法而得最覺，於其本無不有惑者；又如是像諸正士等當共擁護，所以護者，令諸正士使其速應於此大乘，彼皆行已得轉法輪，又能與識法之大明。是故，世尊！以斯等教要法正護使發大乘，以護法師安救敬禮順聽禁戒。」

是時世尊讚歎無憂龍王子曰：「善哉善哉！無憂正士！諸發大乘為法師故安救擁護，是謂護法，為諸法師營護正法護持正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊讚歎無憂龍王子曰：「善哉善哉！無憂正士！諸發大乘為法師故安救擁護，是謂護法，為諸法師營護正法護持正法。

「又復無憂！護正法者得十功德。何謂為十？無其自本降下貢高，又行恭敬，亦無諂行，勤思樂法，志慕習法，專意隨法，行觀於法，樂宣說法，樂修行法，隨所志乘順如說之。是為十行以護正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復無憂！護正法者得十功德。何謂為十？無其自本降下貢高，又行恭敬，亦無諂行，勤思樂法，志慕習法，專意隨法，行觀於法，樂宣說法，樂修行法，隨所志乘順如說之。是為十行以護正法。

「又復無憂！有十事行護得正法。何謂為十？若族姓子及於族姓女！所聞法師遙禮其處，思樂得奉，來輒敬愛，供給所欲衣被、飲食，護以諸事，往詣謙敬，順聽所說以宣同學，障其說非，常樂稱歎，使譽流布。是為十事得護正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復無憂！有十事行護得正法。何謂為十？若族姓子及於族姓女！所聞法師遙禮其處，思樂得奉，來輒敬愛，供給所欲衣被、飲食，護以諸事，往詣謙敬，順聽所說以宣同學，障其說非，常樂稱歎，使譽流布。是為十事得護正法。

「又復無憂！有四施行得護正法。何謂為四？筆墨素施給與法師；衣被、飲食、床臥、醫藥供養眾所；若從法師聞所說法，以無諂心而讚善之；所聞受持廣為人說。是為四施得持正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復無憂！有四施行得護正法。何謂為四？筆墨素施給與法師；衣被、飲食、床臥、醫藥供養眾所；若從法師聞所說法，以無諂心而讚善之；所聞受持廣為人說。是為四施得持正法。

「又復無憂！有四精進得持正法。何謂為四？求法精進，勤廣說法，敬禮法師，若毀法人正法降之亦以精進。是四精進得持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復無憂！有四精進得持正法。何謂為四？求法精進，勤廣說法，敬禮法師，若毀法人正法降之亦以精進。是四精進得持正法。」

時阿耨達五百太子，聞佛說是，悅懌欣喜歡樂無量，同聲言：「如來所說甚善無比，解諸狐疑。」各以宮室及其官屬，盡以上佛奉給所應，以敬順心而重言曰：「從今，世尊！當勤受化永常無惓，至於如來無為之後，佛之所說是像寶法，當共敬受是經要品，求索通達勸進修行。斯則，世尊！吾等至願，又若如來無為之後，吾等聖尊在所國邑，當共同心供養舍利，護奉禮敬至於現滅也。」於是賢者耆年迦葉謂諸太子：「又賢目等！如仁輩言，獨欲全完供養如來神身舍利。汝等是言，多斷眾生諸德之本，障蔽明淨翳道至化，使興是言。何則然者？又若如來本始造願，使留舍利布如芥子，為諸眾生降大悲故，何得全完而獨供養耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達五百太子，聞佛說是，悅懌欣喜歡樂無量，同聲言：「如來所說甚善無比，解諸狐疑。」各以宮室及其官屬，盡以上佛奉給所應，以敬順心而重言曰：「從今，世尊！當勤受化永常無惓，至於如來無為之後，佛之所說是像寶法，當共敬受是經要品，求索通達勸進修行。斯則，世尊！吾等至願，又若如來無為之後，吾等聖尊在所國邑，當共同心供養舍利，護奉禮敬至於現滅也。」於是賢者耆年迦葉謂諸太子：「又賢目等！如仁輩言，獨欲全完供養如來神身舍利。汝等是言，多斷眾生諸德之本，障蔽明淨翳道至化，使興是言。何則然者？又若如來本始造願，使留舍利布如芥子，為諸眾生降大悲故，何得全完而獨供養耶？」

彼正士等即答賢者大迦葉曰：「唯然，迦葉！勿以聲聞所有智限而限如來深邃無極明達之慧。所以者何？若如來者，有普智心一切之見，處以神足感動變化。若其興念，能使三千大千世界天、龍、鬼神，各於宮殿普令完全安置舍利，使各念言：『吾獨供養如來舍利，其餘者不。』又復迦葉！若如世尊無為之後，隨眾生心應置舍利。又復迦葉！若如來德，至阿迦膩吒天上立置舍利，其如芥子，能普明照一天地內。是佛世尊神威變化感動力也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼正士等即答賢者大迦葉曰：「唯然，迦葉！勿以聲聞所有智限而限如來深邃無極明達之慧。所以者何？若如來者，有普智心一切之見，處以神足感動變化。若其興念，能使三千大千世界天、龍、鬼神，各於宮殿普令完全安置舍利，使各念言：『吾獨供養如來舍利，其餘者不。』又復迦葉！若如世尊無為之後，隨眾生心應置舍利。又復迦葉！若如來德，至阿迦膩吒天上立置舍利，其如芥子，能普明照一天地內。是佛世尊神威變化感動力也。」

決諸疑難品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決諸疑難品第八

爾時賢者須菩提曰：「諸族姓子！又如來者為滅度耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時賢者須菩提曰：「諸族姓子！又如來者為滅度耶？」

曰：「須菩提！於起生處當有其滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「須菩提！於起生處當有其滅。」

須菩提曰：「諸族姓子！如來有生乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曰：「諸族姓子！如來有生乎？」

曰：「如來者，如其本無，無生而生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「如來者，如其本無，無生而生。」

須菩提曰：「如如本無，無生不生，彼都無生也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曰：「如如本無，無生不生，彼都無生也？」

答曰：「是者。須菩提！則佛所生如其本無而不有生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「是者。須菩提！則佛所生如其本無而不有生。」

須菩提曰：「佛生如是，滅復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提曰：「佛生如是，滅復云何？」

答曰：「亦復如如本無，生於無生，無為滅度亦爾本無。唯，須菩提！不起而生，滅度亦爾！如是其滅亦爾，本無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「亦復如如本無，生於無生，無為滅度亦爾本無。唯，須菩提！不起而生，滅度亦爾！如是其滅亦爾，本無也。」

說是語時，無熱淵池現大蓮花，若如車輪，𧀮有無量種種之色，以名眾寶而用光飾，於諸花間有大蓮華色最暉明，現奇異好特獨踊高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，無熱淵池現大蓮花，若如車輪，𧀮有無量種種之色，以名眾寶而用光飾，於諸花間有大蓮華色最暉明，現奇異好特獨踊高。

賢者阿難在於無熱大池之中，覩其變化，所見若斯，尋啟世尊：「今此變化為何瑞應興其感動乃如此耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難在於無熱大池之中，覩其變化，所見若斯，尋啟世尊：「今此變化為何瑞應興其感動乃如此耶？」

如來告曰：「且忍，阿難！自當見之。」說適未久，忽從下方乃於寶英如來佛土寶飾世界，六萬菩薩與濡首俱，忽然踊出遷能仁界，昇於無熱大池之中，各現妙大蓮花座上，濡首童子即就蓮花高廣顯座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來告曰：「且忍，阿難！自當見之。」說適未久，忽從下方乃於寶英如來佛土寶飾世界，六萬菩薩與濡首俱，忽然踊出遷能仁界，昇於無熱大池之中，各現妙大蓮花座上，濡首童子即就蓮花高廣顯座。

是時眾會皆悉見之，愕然而驚。時阿耨達及諸菩薩、釋、梵、持世來會，諸眾悉各叉手稽首敬禮。濡首童子退住虛空，共持珠寶交露之蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時眾會皆悉見之，愕然而驚。時阿耨達及諸菩薩、釋、梵、持世來會，諸眾悉各叉手稽首敬禮。濡首童子退住虛空，共持珠寶交露之蓋。

時濡首與諸菩薩俱并蓮花座，亦踊虛空去地乃遠，於上而雨未曾所見最妙蓮花，供養如來！從諸花中有聲出曰：「寶英如來問訊世尊：『起居無量、體祚康強、神力安和乎？』聲復言曰：『濡首童子與諸菩薩六萬人俱往詣忍土！至於無熱龍王淵池觀彼感變，又志樂聽龍王所問莊飾道品入法要說，為世尊廣勸法言，便有懽悅。』」於是濡首及諸菩薩從虛空下，悉詣正覺，稽首如來！欣心肅敬住世尊前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時濡首與諸菩薩俱并蓮花座，亦踊虛空去地乃遠，於上而雨未曾所見最妙蓮花，供養如來！從諸花中有聲出曰：「寶英如來問訊世尊：『起居無量、體祚康強、神力安和乎？』聲復言曰：『濡首童子與諸菩薩六萬人俱往詣忍土！至於無熱龍王淵池觀彼感變，又志樂聽龍王所問莊飾道品入法要說，為世尊廣勸法言，便有懽悅。』」於是濡首及諸菩薩從虛空下，悉詣正覺，稽首如來！欣心肅敬住世尊前。

爾時天師告濡首曰：「童子來乎！為何志故與諸菩薩俱至此耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天師告濡首曰：「童子來乎！為何志故與諸菩薩俱至此耶？」

濡首白佛：「吾等世尊在彼寶英如來佛土寶飾世界，承聞至真能仁如來！垂慈十方演說斯要。聞是法故，尋從彼土昇遊詣此奉禮天師！緣聞如來所講法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首白佛：「吾等世尊在彼寶英如來佛土寶飾世界，承聞至真能仁如來！垂慈十方演說斯要。聞是法故，尋從彼土昇遊詣此奉禮天師！緣聞如來所講法也。」

迦葉白佛：「近如？世尊！寶英佛土寶飾世界，而諸大志忽至此耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛：「近如？世尊！寶英佛土寶飾世界，而諸大志忽至此耶？」

濡首答曰：「唯如迦葉坐一定時，極其神足飛行之力，盡其壽命於中滅度，而由不能達到彼土，其國境界弘遠乃爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首答曰：「唯如迦葉坐一定時，極其神足飛行之力，盡其壽命於中滅度，而由不能達到彼土，其國境界弘遠乃爾！」

佛告迦葉：「其土去此，過於六十恒沙佛剎乃至寶英如來佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「其土去此，過於六十恒沙佛剎乃至寶英如來佛土。」

曰：「其來久如而到此乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「其來久如而到此乎？」

答曰：「久如，耆年漏盡意得解也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「久如，耆年漏盡意得解也。」

大迦葉曰：「甚未曾有。唯然，濡首！是諸正上神足若斯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉曰：「甚未曾有。唯然，濡首！是諸正上神足若斯。」

濡首又曰：「耆年漏盡意解久如耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首又曰：「耆年漏盡意解久如耶？」

答曰：「如其轉意之頃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如其轉意之頃。」

又曰：「耆年意以解乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又曰：「耆年意以解乎？」

答曰：「以解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以解。」

濡首復曰：「其誰縛心而有解乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首復曰：「其誰縛心而有解乎？」

答曰：「濡首！以心結解，非脫有解致慧見也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「濡首！以心結解，非脫有解致慧見也。」

曰：「唯，迦葉！其無縛心以何解乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「唯，迦葉！其無縛心以何解乎？」

迦葉答曰：「知心無縛，斯則為解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉答曰：「知心無縛，斯則為解。」

曰：「唯，迦葉！以何等心？云何知心？過去知耶？當來、現在乎？去者滅盡，當來未至、現在無住，以何等心而知其心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「唯，迦葉！以何等心？云何知心？過去知耶？當來、現在乎？去者滅盡，當來未至、現在無住，以何等心而知其心？」

曰：「心已滅者，是濡首即無身心之計數也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「心已滅者，是濡首即無身心之計數也。」

曰：「賢者心知其滅耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「賢者心知其滅耶？」

曰：「心滅者不可得知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「心滅者不可得知。」

曰：「其得致都滅心者，彼永無有身識之得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「其得致都滅心者，彼永無有身識之得？」

曰：「大辯哉！濡首童子！吾等微劣，豈能應答上辯之辭？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「大辯哉！濡首童子！吾等微劣，豈能應答上辯之辭？」

濡首又曰：「云何迦葉！響寧有辭耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首又曰：「云何迦葉！響寧有辭耶？」

曰：「無。童子！因緣起耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「無。童子！因緣起耳！」

曰：「不云乎，唯、大迦葉！一切音聲若響耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「不云乎，唯、大迦葉！一切音聲若響耶？」

曰：「爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「爾！」

濡首又曰：「響辯可致不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首又曰：「響辯可致不乎？」

曰：「不可致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「不可致。」

又曰：「如是。唯，大迦葉！菩薩協懷權辯之才不可思議，亦無其斷，若耆年問，從劫至劫，菩薩機辯難可究盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又曰：「如是。唯，大迦葉！菩薩協懷權辯之才不可思議，亦無其斷，若耆年問，從劫至劫，菩薩機辯難可究盡。」

爾時迦葉而白佛言：「唯願世尊加勸濡首！為此大眾弘講法說，令諸會眾長夜致安，普使一切得明法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉而白佛言：「唯願世尊加勸濡首！為此大眾弘講法說，令諸會眾長夜致安，普使一切得明法要。」

於是眾中有大菩薩，其名智積，問濡首曰：「何故，童子！長老迦葉年耆極舊，所言怯弱微劣乃爾？為以何故名之耆年？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是眾中有大菩薩，其名智積，問濡首曰：「何故，童子！長老迦葉年耆極舊，所言怯弱微劣乃爾？為以何故名之耆年？」

濡首答曰：「是聲聞耳！故不果辯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首答曰：「是聲聞耳！故不果辯。」

智積復曰：「斯不知發大乘志耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智積復曰：「斯不知發大乘志耶？」

曰：「永不矣！唯以聲聞乘之脫也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「永不矣！唯以聲聞乘之脫也。」

曰：「又濡首！何故名為聲聞之乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「又濡首！何故名為聲聞之乘？」

濡首答曰：「是族姓子！世尊能仁隨諸眾生，興三乘教敷以說法，有聲聞乘、緣一覺乘及大乘行。所以然者？由此眾生意多懷貪、志劣弱故，說三行耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首答曰：「是族姓子！世尊能仁隨諸眾生，興三乘教敷以說法，有聲聞乘、緣一覺乘及大乘行。所以然者？由此眾生意多懷貪、志劣弱故，說三行耳！」

智積又曰：「云何？濡首！如空、想、願都無其限，何故限之有三乘乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智積又曰：「云何？濡首！如空、想、願都無其限，何故限之有三乘乎？」

曰：「族姓子！是諸如來執權之行，空無想願不有其限，為諸著限而諸有限，終不限於無限行也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「族姓子！是諸如來執權之行，空無想願不有其限，為諸著限而諸有限，終不限於無限行也。」

曰：「又濡首！吾等可退，使永莫與劣志眾生得有會也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「又濡首！吾等可退，使永莫與劣志眾生得有會也。」

濡首答曰：「諸族姓子！且忍。當從無熱龍王聞其智辯及無量法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首答曰：「諸族姓子！且忍。當從無熱龍王聞其智辯及無量法。」

耆年迦葉謂智積曰：「云何正土！如彼寶英如來佛土，云何說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆年迦葉謂智積曰：「云何正土！如彼寶英如來佛土，云何說法？」

智積答曰：「唯一法味，從其一法演出無量法義之音，但論菩薩不退轉法，諸佛奧藏要行之論，從已取脫不由眾雜，依於普智永無餘脫，恒講菩薩清純之談，其土都無怯弱之行也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智積答曰：「唯一法味，從其一法演出無量法義之音，但論菩薩不退轉法，諸佛奧藏要行之論，從已取脫不由眾雜，依於普智永無餘脫，恒講菩薩清純之談，其土都無怯弱之行也。」

時阿耨達問濡首曰：「仁尊濡首來奉如來！為何等像觀於如來？以色觀耶？痛、想、行、識觀如來乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達問濡首曰：「仁尊濡首來奉如來！為何等像觀於如來？以色觀耶？痛、想、行、識觀如來乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

「以約言之，色苦觀耶？痛、想、行、識苦觀之乎？滅色、痛、想、行、識觀耶？為以空無想願行觀如來乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以約言之，色苦觀耶？痛、想、行、識苦觀之乎？滅色、痛、想、行、識觀耶？為以空無想願行觀如來乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

又問：「云何去、來、現在相好，肉眼、天眼、慧眼觀如來乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何去、來、現在相好，肉眼、天眼、慧眼觀如來乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

「云何？濡首！以何等相觀如來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何？濡首！以何等相觀如來耶？」

答曰：「龍王！觀於如來當如如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「龍王！觀於如來當如如來。」

又曰：「軟首！如來云何乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又曰：「軟首！如來云何乎？」

曰：「如來者無等之等，等不可見，用無雙故，故妙矣。龍王！如來極尊，無偶無雙、無比無喻、無儔無等、無匹無倫、亦無色相。為其無像、無形無影、無名無字、無說無受也。如是，龍王！如來若此，當作是觀觀於如來！亦不肉眼、天眼、慧眼而觀如來。所以者何？其肉眼者以見明故，如如來者無冥無明，故不可以肉眼而觀；又天眼者有作之相，若如來者等過無住故，不可以天眼而觀；又其慧眼知本無相，又如來者眾都永無，故不可以慧眼而觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「如來者無等之等，等不可見，用無雙故，故妙矣。龍王！如來極尊，無偶無雙、無比無喻、無儔無等、無匹無倫、亦無色相。為其無像、無形無影、無名無字、無說無受也。如是，龍王！如來若此，當作是觀觀於如來！亦不肉眼、天眼、慧眼而觀如來。所以者何？其肉眼者以見明故，如如來者無冥無明，故不可以肉眼而觀；又天眼者有作之相，若如來者等過無住故，不可以天眼而觀；又其慧眼知本無相，又如來者眾都永無，故不可以慧眼而觀。」

「云何？軟首！觀其如來得為清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何？軟首！觀其如來得為清淨？」

曰：「若，龍王！其知眼識心不有起，又知色識心無起滅，其作是觀觀於如來，為應清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「若，龍王！其知眼識心不有起，又知色識心無起滅，其作是觀觀於如來，為應清淨。」

爾時其從寶英如來寶飾佛土菩薩來者，得未曾有，而皆歎曰：「甚快妙哉！斯諸眾生善值如來！逮聞如是龍王所問決狐疑品，聞已悅信，不恐不怖又無驚怪，加復受持諷誦宣布，如是正士應在慧署。吾等，世尊，不空至此，值聞是要無極像法。又若，世尊！斯法所至聚落國邑，當知其處如來常在，終不滅度，正法無毀道化興隆。何則然者？以此法品能降魔場伏諸外道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時其從寶英如來寶飾佛土菩薩來者，得未曾有，而皆歎曰：「甚快妙哉！斯諸眾生善值如來！逮聞如是龍王所問決狐疑品，聞已悅信，不恐不怖又無驚怪，加復受持諷誦宣布，如是正士應在慧署。吾等，世尊，不空至此，值聞是要無極像法。又若，世尊！斯法所至聚落國邑，當知其處如來常在，終不滅度，正法無毀道化興隆。何則然者？以此法品能降魔場伏諸外道也。」

時阿耨達謂軟首曰：「善修行者軟首童子！斯之菩薩逮聞是法得佛不難，進己勸人勤道無惓也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達謂軟首曰：「善修行者軟首童子！斯之菩薩逮聞是法得佛不難，進己勸人勤道無惓也。」

「何謂菩薩應修善行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩應修善行？」

軟首答曰：「若是，龍王！如貪行空，施行亦空，等解於此是謂善行。以約言之，不戒與戒、懷恚及忍、懈退精進、亂意一心、如其愚空智慧亦空，於是等行，斯謂善行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟首答曰：「若是，龍王！如貪行空，施行亦空，等解於此是謂善行。以約言之，不戒與戒、懷恚及忍、懈退精進、亂意一心、如其愚空智慧亦空，於是等行，斯謂善行。

「又復龍王！如其婬欲、恚怒、愚癡為之空者，無其婬欲、恚、癡亦空；如參行空，無雜亦空。於其等行，是謂善行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！如其婬欲、恚怒、愚癡為之空者，無其婬欲、恚、癡亦空；如參行空，無雜亦空。於其等行，是謂善行。

「又復龍王！如其八萬四千行空，賢聖正脫亦悉為空，於斯等行，是謂善行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！如其八萬四千行空，賢聖正脫亦悉為空，於斯等行，是謂善行。

「又復龍王！若有明賢修菩薩行，無行無不行，亦不見行；不有惑行，亦無念行，又不知行，於是等行，是謂善行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！若有明賢修菩薩行，無行無不行，亦不見行；不有惑行，亦無念行，又不知行，於是等行，是謂善行。」

無熱龍王謂軟首曰：「云何？童子！菩薩行於無所行乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無熱龍王謂軟首曰：「云何？童子！菩薩行於無所行乎？」

答曰：「龍王！若初發意行菩薩道至得佛坐，所行功德，悉由初行、不生之行、無受處行、無獲捨行、無樔之行；又無著行、亦無諦行、無有限行、亦無惑行；又無婬行、無所作行、亦無特行、無審之行、亦無底行，是謂菩薩無行之行。若菩薩以不生之行，無行不行，得三十七品無所造作，以慧而脫永脫於脫，不過二際明了本際而不取證，菩薩作是，此謂菩薩得不起忍。如斯之行。此謂善行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「龍王！若初發意行菩薩道至得佛坐，所行功德，悉由初行、不生之行、無受處行、無獲捨行、無樔之行；又無著行、亦無諦行、無有限行、亦無惑行；又無婬行、無所作行、亦無特行、無審之行、亦無底行，是謂菩薩無行之行。若菩薩以不生之行，無行不行，得三十七品無所造作，以慧而脫永脫於脫，不過二際明了本際而不取證，菩薩作是，此謂菩薩得不起忍。如斯之行。此謂善行。」

說是語時，三萬四千天、龍、鬼神、菩薩行者，逮無從生法樂之忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，三萬四千天、龍、鬼神、菩薩行者，逮無從生法樂之忍。