佛說弘道廣顯三昧經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說弘道廣顯三昧經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

請如來品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請如來品第四

時阿耨達自與其眾諸眷屬俱，稽首世尊跪膝叉手而白佛言：「願請天尊迴屈神光，往詣無熱之大池中，盡其三月，吾等志樂供養聖尊并諸神通果辦菩薩及上弟子！蒙愍納許願受其請。所以然者？吾等供事至真正覺，豈能應於如來儀耶？冀蒙逮聞寂靜上化，唯以此法應供養也。思願重聞如是像法令常歡悅，此乃應奉於三寶耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達自與其眾諸眷屬俱，稽首世尊跪膝叉手而白佛言：「願請天尊迴屈神光，往詣無熱之大池中，盡其三月，吾等志樂供養聖尊并諸神通果辦菩薩及上弟子！蒙愍納許願受其請。所以然者？吾等供事至真正覺，豈能應於如來儀耶？冀蒙逮聞寂靜上化，唯以此法應供養也。思願重聞如是像法令常歡悅，此乃應奉於三寶耳！」

爾時世尊不受其請。重啟：「二月？」如來不然；「垂聽一月？」世尊不可；「願納半月？」世尊默然而已受之。於是龍王自與其眾諸將從俱，見尊受請忻喜悅懌善心遂生，遶佛三匝，興震雲電而降微雨普遍天下，忽然之頃還昇宮中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊不受其請。重啟：「二月？」如來不然；「垂聽一月？」世尊不可；「願納半月？」世尊默然而已受之。於是龍王自與其眾諸將從俱，見尊受請忻喜悅懌善心遂生，遶佛三匝，興震雲電而降微雨普遍天下，忽然之頃還昇宮中。

時阿耨達到坐正殿，輒召諸五百長子，其名：善牙、善施、善意、善明、能滅、寂相、感動、大威、甘威、甘權、甘德、普稱、威勇、持蜜、忍力、行祥；如是比等五百長子，宿樹無上正真道已。王告之曰：「又諸子等！吾今以請如來、無著、平等正覺及眾菩薩諸弟子俱，盡其半月，世尊正覺垂大慈哀，興有弘愍而尋受請。汝等當共同一其心廣相勉勵，加敬世尊、至真、如來！勤念無常，當各寂靜，謙恪恭肅住待如來，儀應棄捐淫心欲意及龍戲樂，除貪、怒、害，離欲、色、聲、香、味、細滑。所以者何？世尊無欲而且詳安，仁雅審諦順調寂靜，顯備諸德侍從圍衛，儀容無量皆承諸佛真正要戒。以是之故，汝等半月無得入宮，當除婬、恚、愚癡之念。又復如來宣講法故，必有他方神通菩薩、釋、梵、持世、宿淨天子當普來會，汝等勤念廣施姝妙，光顯嚴飾慎勿中懈，令諸會眾觀變踊躍，此乃真應供養如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達到坐正殿，輒召諸五百長子，其名：善牙、善施、善意、善明、能滅、寂相、感動、大威、甘威、甘權、甘德、普稱、威勇、持蜜、忍力、行祥；如是比等五百長子，宿樹無上正真道已。王告之曰：「又諸子等！吾今以請如來、無著、平等正覺及眾菩薩諸弟子俱，盡其半月，世尊正覺垂大慈哀，興有弘愍而尋受請。汝等當共同一其心廣相勉勵，加敬世尊、至真、如來！勤念無常，當各寂靜，謙恪恭肅住待如來，儀應棄捐淫心欲意及龍戲樂，除貪、怒、害，離欲、色、聲、香、味、細滑。所以者何？世尊無欲而且詳安，仁雅審諦順調寂靜，顯備諸德侍從圍衛，儀容無量皆承諸佛真正要戒。以是之故，汝等半月無得入宮，當除婬、恚、愚癡之念。又復如來宣講法故，必有他方神通菩薩、釋、梵、持世、宿淨天子當普來會，汝等勤念廣施姝妙，光顯嚴飾慎勿中懈，令諸會眾觀變踊躍，此乃真應供養如來。」

時阿耨達都約勅訖，輒為如來於雪山下無熱池中，為世尊故化其無瑕淨琉璃座，而使縱廣七百由旬乃殊異妙，周匝列置八萬四千雜寶琦樹，挍以眾珍諸寶鮮飾，蔚有光華精耀百色中出美香。諸樹間化八萬四千七寶之堂，眾珍光彩極好無雙，施置十萬交露綺帳，乃垂異妙赤真珠貫。在諸堂上有師子座，八萬四千皆大高廣，而布無價妙好雜㲲床座寶分，施諸交露挍以眾寶。所在堂上有龍、婇女各二千人，其色姝妙姿美無量，顏像蔍華口出熏香，擎持雜花、末香、塗香、調作諸妓，以詠佛德、興悅眾會、於上虛空化大寶蓋，周千由旬遍覆會上琦珍綵鏤，其寶蓋中眾色無數，懸好繒幡，於幡綵間垂諸寶鈴，景風和降音踰諸樂，施饌百味備辦都訖。為此變已，與其眷屬恭撿叉手，向佛跪膝而遙啟尊，以其請意歎詠頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達都約勅訖，輒為如來於雪山下無熱池中，為世尊故化其無瑕淨琉璃座，而使縱廣七百由旬乃殊異妙，周匝列置八萬四千雜寶琦樹，挍以眾珍諸寶鮮飾，蔚有光華精耀百色中出美香。諸樹間化八萬四千七寶之堂，眾珍光彩極好無雙，施置十萬交露綺帳，乃垂異妙赤真珠貫。在諸堂上有師子座，八萬四千皆大高廣，而布無價妙好雜㲲床座寶分，施諸交露挍以眾寶。所在堂上有龍、婇女各二千人，其色姝妙姿美無量，顏像蔍華口出熏香，擎持雜花、末香、塗香、調作諸妓，以詠佛德、興悅眾會、於上虛空化大寶蓋，周千由旬遍覆會上琦珍綵鏤，其寶蓋中眾色無數，懸好繒幡，於幡綵間垂諸寶鈴，景風和降音踰諸樂，施饌百味備辦都訖。為此變已，與其眷屬恭撿叉手，向佛跪膝而遙啟尊，以其請意歎詠頌曰：

「慧藏知富積辯德， 慧達無著明導眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧藏知富積辯德， 慧達無著明導眾；

慧弘普至不有礙， 慧上最力降神光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧弘普至不有礙， 慧上最力降神光。

慧解心行唯大仁！ 當觀十方眾生類； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧解心行唯大仁！ 當觀十方眾生類；

最上神尊受吾請， 念啟慈愍唯時屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上神尊受吾請， 念啟慈愍唯時屈。

知足無貪而易養， 祥福審諦聖道師； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知足無貪而易養， 祥福審諦聖道師；

善行質信知眾意， 時節以至可屈尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善行質信知眾意， 時節以至可屈尊。

其德普稱行等王， 造無請友興普念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其德普稱行等王， 造無請友興普念；

至仁清淨踰若空， 所設辦訖枉神尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至仁清淨踰若空， 所設辦訖枉神尊！

威御十方猛持世， 佛事十八而等有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威御十方猛持世， 佛事十八而等有；

度眾最首悲踊行， 願與其眾時蒙至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度眾最首悲踊行， 願與其眾時蒙至。

色妙端正相綵身， 琦好種種花繡文； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色妙端正相綵身， 琦好種種花繡文；

志樂歡悅惠法施， 大仁上導願察時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志樂歡悅惠法施， 大仁上導願察時。

梵聲清淨若雷震， 鸞鳳哀鳴師子步； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵聲清淨若雷震， 鸞鳳哀鳴師子步；

妙音具足悅諸土， 眾心忻望願時顧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音具足悅諸土， 眾心忻望願時顧。

佛土三千無等倫， 弗有能知如來心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛土三千無等倫， 弗有能知如來心；

聖尊明覩眾生行， 所修常應時降此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖尊明覩眾生行， 所修常應時降此。

知時普應懷權化， 了達眾生有聖誓； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知時普應懷權化， 了達眾生有聖誓；

詳審之行目明好， 神威撿足願迴光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詳審之行目明好， 神威撿足願迴光。

眾生甚多普渴仰， 十力持勢威無慢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生甚多普渴仰， 十力持勢威無慢；

大仁德峻勇而果， 聖性爾枉昇遊此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仁德峻勇而果， 聖性爾枉昇遊此。

慚祥備足德最上， 寧救濟育遍無極； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慚祥備足德最上， 寧救濟育遍無極；

師友無雙協懷眾， 化龍億百興有悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師友無雙協懷眾， 化龍億百興有悲。

於世威猛普慈救， 達知眾行應如意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世威猛普慈救， 達知眾行應如意；

開布散示唯天尊！ 輕舉神足願時至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開布散示唯天尊！ 輕舉神足願時至。」

爾時世尊知阿耨達請時已到，告諸比丘：「著衣持器，差應留守，無熱龍王遙跪啟時，應受半月，宜便即就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知阿耨達請時已到，告諸比丘：「著衣持器，差應留守，無熱龍王遙跪啟時，應受半月，宜便即就。」

於時八萬四千菩薩皆大神通德具果辦，弟子二千亦上神足，侍遶世尊周匝而導，至真如來從鷲山頂忽昇虛空，神力而進，如其色像身放無數百千之光，遍照三千大千境界普悉晃明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時八萬四千菩薩皆大神通德具果辦，弟子二千亦上神足，侍遶世尊周匝而導，至真如來從鷲山頂忽昇虛空，神力而進，如其色像身放無數百千之光，遍照三千大千境界普悉晃明。

諸欲、色天皆見世尊揚光無數飛過虛空，自相謂言：「神尊致彼無熱王所，將興法化演奧無極，及使如來為眾圍遶，即彼半月中，多諸天數百千眾，得見世尊又聞法說，緣復觀覩無熱所設莊嚴感變，而令世尊故遊到彼。」時諸天子各各發念供養如來，或願散花、或雨名香、或施天樂以歌佛德；或復懸幢、幡蓋、繒綵率隨如來！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸欲、色天皆見世尊揚光無數飛過虛空，自相謂言：「神尊致彼無熱王所，將興法化演奧無極，及使如來為眾圍遶，即彼半月中，多諸天數百千眾，得見世尊又聞法說，緣復觀覩無熱所設莊嚴感變，而令世尊故遊到彼。」時諸天子各各發念供養如來，或願散花、或雨名香、或施天樂以歌佛德；或復懸幢、幡蓋、繒綵率隨如來！

世尊身光炤耀煒煒，明踰日月宿淨色淨及諸天光。佛之聖威神耀無量，根定寂靜行遊詳安，釋、梵、四天威變種種，奉敬追侍隨從如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊身光炤耀煒煒，明踰日月宿淨色淨及諸天光。佛之聖威神耀無量，根定寂靜行遊詳安，釋、梵、四天威變種種，奉敬追侍隨從如來。

於時聖尊到雪山下住止右面，便告賢者大目連言：「汝到無熱王所處宮，當宣告之：『如來已至，時可應入。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時聖尊到雪山下住止右面，便告賢者大目連言：「汝到無熱王所處宮，當宣告之：『如來已至，時可應入。』」

於是賢者大目犍連承佛神旨，忽遷無熱大池之中，現於虛空去地七丈，化身像者若金翅鳥王，住阿耨達龍王宮上，便告王言：「如來至也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是賢者大目犍連承佛神旨，忽遷無熱大池之中，現於虛空去地七丈，化身像者若金翅鳥王，住阿耨達龍王宮上，便告王言：「如來至也。」

彼諸龍眾及婇女等，無不愕然驚恐怖悸，衣毛為竪四之藏竄，展轉相謂：「此池自初無金翅鳥，斯從何來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸龍眾及婇女等，無不愕然驚恐怖悸，衣毛為竪四之藏竄，展轉相謂：「此池自初無金翅鳥，斯從何來？」

時阿耨達告諸宮人、太子、眷屬而慰之曰：「且各安心勿恐勿怖，此為賢者大目連耳！承如來使興神足變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達告諸宮人、太子、眷屬而慰之曰：「且各安心勿恐勿怖，此為賢者大目連耳！承如來使興神足變。」

賢者目連到彼告訖，還詣世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者目連到彼告訖，還詣世尊。

時阿耨達便與其眾——諸子、臣民、夫人、婇女——舉宮大小俱而圍遶，各奉名花及美末香，并眾塗香、幢蓋、繒幡、倡伎種種調作相應進迎正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達便與其眾——諸子、臣民、夫人、婇女——舉宮大小俱而圍遶，各奉名花及美末香，并眾塗香、幢蓋、繒幡、倡伎種種調作相應進迎正覺。

于時世尊！為諸菩薩及眾弟子、天龍、尊神所共圍遶，俱而前至無熱所設廣博座場。如來到已，尋就高顯師子之座，菩薩相次，然後弟子諸眾坐訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時世尊！為諸菩薩及眾弟子、天龍、尊神所共圍遶，俱而前至無熱所設廣博座場。如來到已，尋就高顯師子之座，菩薩相次，然後弟子諸眾坐訖。

爾時龍王觀視世尊及諸菩薩、弟子、眾會坐悉而定，興心無量內懷怡悅，輒與其眾手執斟酌，所設饌具踰世甘肥，延有天味餚饍百種，以用供佛、菩薩、弟子并諸眾會，使皆充足。世尊菩薩及諸弟子飯畢，輒各洗蕩應器。察眾都訖，時阿耨達即啟如來：「願聞法說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍王觀視世尊及諸菩薩、弟子、眾會坐悉而定，興心無量內懷怡悅，輒與其眾手執斟酌，所設饌具踰世甘肥，延有天味餚饍百種，以用供佛、菩薩、弟子并諸眾會，使皆充足。世尊菩薩及諸弟子飯畢，輒各洗蕩應器。察眾都訖，時阿耨達即啟如來：「願聞法說。」

於是世尊日昃時後，便從定起端坐說法。諸來會眾滿千由旬，從地至上中無空缺，天龍、鬼神及人非人，周匝衛遶至真正覺！一切會者各懷踊躍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊日昃時後，便從定起端坐說法。諸來會眾滿千由旬，從地至上中無空缺，天龍、鬼神及人非人，周匝衛遶至真正覺！一切會者各懷踊躍。

無欲行品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無欲行品第五

爾時龍王悅顏進前跪，重白佛：「唯願世尊！為斯眾會如應說法，令諸一切免離生死，精除相著五陰諸苦，穢垢昧昧勞塵之行，使其永無三毒意結，蒙及龍眾得棄邪冥，伏其心意，弘致至善使有悅豫，深行菩薩。後若如來現有存亡，當使吾等所在國邑護持正法。」於是世尊讚龍王曰：「善哉善哉！阿耨達王！諦聽其義，勤思念之以宣布示，吾當廣說，令此會眾，多免罪痛根拔雜想、意識志疑，使解普智昇遊三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍王悅顏進前跪，重白佛：「唯願世尊！為斯眾會如應說法，令諸一切免離生死，精除相著五陰諸苦，穢垢昧昧勞塵之行，使其永無三毒意結，蒙及龍眾得棄邪冥，伏其心意，弘致至善使有悅豫，深行菩薩。後若如來現有存亡，當使吾等所在國邑護持正法。」於是世尊讚龍王曰：「善哉善哉！阿耨達王！諦聽其義，勤思念之以宣布示，吾當廣說，令此會眾，多免罪痛根拔雜想、意識志疑，使解普智昇遊三界。」

時龍王言：「善哉世尊！願樂廣說，當頂受行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時龍王言：「善哉世尊！願樂廣說，當頂受行。」

是時聖尊告龍王曰：「有一法行，菩薩應者為天、世人甚所敬重。何謂為一？志修深法，以行無欲。何曰深法法行無欲乎？如是，龍王！菩薩依順因緣之無，離二見際知有無者斯見諸法，依著因緣不見有法不由緣生，彼作此念：『其依因緣，斯無依緣，彼不依魔。其依緣者，彼不言吾，亦不言我。又其依緣中無我我，依緣無主亦無執守。』其依順緣了解起生，速易得致四依之念。何謂為四？依於至義而不文飾，依於慧行不為識念，依順義經不依攀緣，依念於法而不為人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時聖尊告龍王曰：「有一法行，菩薩應者為天、世人甚所敬重。何謂為一？志修深法，以行無欲。何曰深法法行無欲乎？如是，龍王！菩薩依順因緣之無，離二見際知有無者斯見諸法，依著因緣不見有法不由緣生，彼作此念：『其依因緣，斯無依緣，彼不依魔。其依緣者，彼不言吾，亦不言我。又其依緣中無我我，依緣無主亦無執守。』其依順緣了解起生，速易得致四依之念。何謂為四？依於至義而不文飾，依於慧行不為識念，依順義經不依攀緣，依念於法而不為人。

「彼何謂義？何等為慧？云何順義？何謂念法？義謂空義；不受妄見無相之義；不著念識無願之義，不著三界無數之義，不著於數；又復義者，於法非法而無其二，音聲無得，念想無念，法處無住，用無人故，命壽言聲偽無所有。又復為義，其法義者為無欲義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼何謂義？何等為慧？云何順義？何謂念法？義謂空義；不受妄見無相之義；不著念識無願之義，不著三界無數之義，不著於數；又復義者，於法非法而無其二，音聲無得，念想無念，法處無住，用無人故，命壽言聲偽無所有。又復為義，其法義者為無欲義。

「何謂菩薩為法義？其無眼色、耳聲、鼻香、舌味、身更、心法之義；不生色義，不滅色義；不為痛、想、行、識之義，亦不生滅識行之義；亦不欲、色、無色之義，亦不生滅欲、色、無色義；亦不我義，亦無我見、著人之義；不有人義，亦不著人見入之義；亦不著入有佛身義，亦不法字著入之義，不數計會有著入義；亦復不有施、戒、忍、進、定、智著義。曉入一切諸法之義，是謂菩薩為法義也。其從是義而不有退，是謂為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩為法義？其無眼色、耳聲、鼻香、舌味、身更、心法之義；不生色義，不滅色義；不為痛、想、行、識之義，亦不生滅識行之義；亦不欲、色、無色之義，亦不生滅欲、色、無色義；亦不我義，亦無我見、著人之義；不有人義，亦不著人見入之義；亦不著入有佛身義，亦不法字著入之義，不數計會有著入義；亦復不有施、戒、忍、進、定、智著義。曉入一切諸法之義，是謂菩薩為法義也。其從是義而不有退，是謂為義。

「彼何謂慧？曰：苦無生慧；習無念慧；盡都盡慧；道無志慧。於陰幻法諸性法性而無毀慧；在於諸情空取為慧，解入諸法明了眾生，根滿具慧志念無忘。於諸止意不意無念；於諸斷意等善不善；於其神足身心建慧；又於諸根了輕重慧；於諸覺意覺諸法慧；而於諸力已降調慧。道為無數於滅寂慧，觀別法慧，始不生慧，來不至慧，中無住慧；於身像慧，言以響慧，心法幻慧，是謂菩薩明達智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼何謂慧？曰：苦無生慧；習無念慧；盡都盡慧；道無志慧。於陰幻法諸性法性而無毀慧；在於諸情空取為慧，解入諸法明了眾生，根滿具慧志念無忘。於諸止意不意無念；於諸斷意等善不善；於其神足身心建慧；又於諸根了輕重慧；於諸覺意覺諸法慧；而於諸力已降調慧。道為無數於滅寂慧，觀別法慧，始不生慧，來不至慧，中無住慧；於身像慧，言以響慧，心法幻慧，是謂菩薩明達智慧。

「又何謂為順導義經？從是因緣而起然者，滅於愚癡、滅於老死、無我，而然於無我、人及與命壽，深解諸物。若如來、我皆非真法，而然於三脫之門也。等於三世求三無著，所謂諸法見都無生，視了知者，而得等滅，離俗情態，菩薩來智，慧度無極，於諸意念而無疑惑，應入是行，斯謂順義；無所去至亦無從來，泥洹無為不有去至，是謂順義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又何謂為順導義經？從是因緣而起然者，滅於愚癡、滅於老死、無我，而然於無我、人及與命壽，深解諸物。若如來、我皆非真法，而然於三脫之門也。等於三世求三無著，所謂諸法見都無生，視了知者，而得等滅，離俗情態，菩薩來智，慧度無極，於諸意念而無疑惑，應入是行，斯謂順義；無所去至亦無從來，泥洹無為不有去至，是謂順義。

「何謂如法？若諸如來興與不興法身常住，是謂如來如如本無而無增減，不二無二真際法性，謂之如法。不毀行報無行報法，斯謂如法。大乘者由六度無極；緣一覺乘從因緣脫；聲聞之乘依音聲脫，是謂如法。施致大福；戒得生天；博聞多智；定念致脫，斯謂如法。從行不修興有生死，行之純至而立無為，如法之謂。愚以欲力；智則慧力，斯謂如法。其一切法悉依法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂如法？若諸如來興與不興法身常住，是謂如來如如本無而無增減，不二無二真際法性，謂之如法。不毀行報無行報法，斯謂如法。大乘者由六度無極；緣一覺乘從因緣脫；聲聞之乘依音聲脫，是謂如法。施致大福；戒得生天；博聞多智；定念致脫，斯謂如法。從行不修興有生死，行之純至而立無為，如法之謂。愚以欲力；智則慧力，斯謂如法。其一切法悉依法性。

「如此，龍王！其依因緣而起生者，斯則應得四依之念，其依因緣彼則不依斷著有無，是謂：其見因緣起者，斯見諸法；其見法者，斯見如來！所以者何？因緣乎。龍王！等起無起，法於非法等而無著。又如來者！亦為無著因緣之起，亦無有起，法不可得，覺其法者，斯則如來！於因緣起，慧眼見之；慧眼見者，斯則諸法；見諸法者，斯則如來！是謂：其見因緣起者，斯則見法，其見法者斯見如來！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此，龍王！其依因緣而起生者，斯則應得四依之念，其依因緣彼則不依斷著有無，是謂：其見因緣起者，斯見諸法；其見法者，斯見如來！所以者何？因緣乎。龍王！等起無起，法於非法等而無著。又如來者！亦為無著因緣之起，亦無有起，法不可得，覺其法者，斯則如來！於因緣起，慧眼見之；慧眼見者，斯則諸法；見諸法者，斯則如來！是謂：其見因緣起者，斯則見法，其見法者斯見如來！

「又如來者以法見法。如是，龍王！若以此法行應脫者，斯謂菩薩而無欲行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如來者以法見法。如是，龍王！若以此法行應脫者，斯謂菩薩而無欲行。

「又呼龍王！無欲菩薩不作欲習，悅樂賢聖捨非賢聖，勤慕興護於賢聖種，廣合諸慧為法作護，修於博聞志樹無忘。不捨戒身，智身無傾，定身不動，於其慧身得善堅住，脫慧見身強固難轉，脫慧見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又呼龍王！無欲菩薩不作欲習，悅樂賢聖捨非賢聖，勤慕興護於賢聖種，廣合諸慧為法作護，修於博聞志樹無忘。不捨戒身，智身無傾，定身不動，於其慧身得善堅住，脫慧見身強固難轉，脫慧見故。

「又復龍王！無欲菩薩得無數佛正法度義，亦具無數諸佛要慧，又果無盡諸佛之辯，得通無量諸佛神足，因致無數諸佛權解，普入無量眾生之行，遊過無數諸佛國土，因見無數百千如來，緣得聽聞無數諸法，得無數義達無數慧，曉無數行度無數眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！無欲菩薩得無數佛正法度義，亦具無數諸佛要慧，又果無盡諸佛之辯，得通無量諸佛神足，因致無數諸佛權解，普入無量眾生之行，遊過無數諸佛國土，因見無數百千如來，緣得聽聞無數諸法，得無數義達無數慧，曉無數行度無數眾。

「若是，龍王！無欲菩薩常應清淨，消盡眾穢德不可量，三界自由不有所著。何則然者？以其無欲自從心生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是，龍王！無欲菩薩常應清淨，消盡眾穢德不可量，三界自由不有所著。何則然者？以其無欲自從心生。

「有三事從心出生。何謂為三？從其欲生，又從愛生，亦由起生。復有三生：觀於起生，又觀起生，又觀所行觀心無處。又復三生：滅寂專一，曉解於觀，如法隨行。又復三生：德備仁調，以為寂靜，從行勤生。又復三事：從於行直，而無有諂，仁慈調忍。復有三事：無沈吟疑，順善不麁，志足易養。又復三事：從其空生，又復無想，亦由無願。又復三事：心之所生諸法無常從其心生，諸法皆苦亦由心生，諸法無我亦從心生。復有三事：而從心生諸法無常，諸法無我，滅盡無為。皆從心生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有三事從心出生。何謂為三？從其欲生，又從愛生，亦由起生。復有三生：觀於起生，又觀起生，又觀所行觀心無處。又復三生：滅寂專一，曉解於觀，如法隨行。又復三生：德備仁調，以為寂靜，從行勤生。又復三事：從於行直，而無有諂，仁慈調忍。復有三事：無沈吟疑，順善不麁，志足易養。又復三事：從其空生，又復無想，亦由無願。又復三事：心之所生諸法無常從其心生，諸法皆苦亦由心生，諸法無我亦從心生。復有三事：而從心生諸法無常，諸法無我，滅盡無為。皆從心生。

「如其，龍王！菩薩！等滅亦由心生，謂：其不捨普智心，行等一切，以大慈故；不捨眾生，大悲心故；不厭生死，用大喜故；等離喜怒，以大護故；所有慧施不望報故；眾戒學行德義備故。內免己過不論彼短，能忍眾生諸不善行，欲令彼人心固金剛，合集眾善諸德之本，身命無惜得致一切，諸定正受心無勞惓，不以正受而有所生，曉智以權順隨眾生，以其諦慧度諸志脫。欲達聲聞、緣覺乘者，顯念佛法求諸佛法，心能忍苦廣宣法故，眾利敬養蔑而棄之，志具諸相德行無厭，充滿智慧博勤多聞。習善友故值善知識；用謙敬故得應謙行；降自大故以降自大；志行備故具滿意行；用無諂故以離諂者；言行應故以其無欺；修誠信故以住信言；離眾欺故滅除妄語；生誠信故降心於信。如是，龍王！其有菩薩而生是心，斯謂無欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如其，龍王！菩薩！等滅亦由心生，謂：其不捨普智心，行等一切，以大慈故；不捨眾生，大悲心故；不厭生死，用大喜故；等離喜怒，以大護故；所有慧施不望報故；眾戒學行德義備故。內免己過不論彼短，能忍眾生諸不善行，欲令彼人心固金剛，合集眾善諸德之本，身命無惜得致一切，諸定正受心無勞惓，不以正受而有所生，曉智以權順隨眾生，以其諦慧度諸志脫。欲達聲聞、緣覺乘者，顯念佛法求諸佛法，心能忍苦廣宣法故，眾利敬養蔑而棄之，志具諸相德行無厭，充滿智慧博勤多聞。習善友故值善知識；用謙敬故得應謙行；降自大故以降自大；志行備故具滿意行；用無諂故以離諂者；言行應故以其無欺；修誠信故以住信言；離眾欺故滅除妄語；生誠信故降心於信。如是，龍王！其有菩薩而生是心，斯謂無欲。

「又復龍王！無欲菩薩，魔不能得其限便也。所以者何？以彼菩薩應無限故，而亦不行有限之法。彼何謂為是限法乎？欲婬、恚、癡斯皆有限，菩薩於是不有所著，以此謂之為無限也。聲聞、緣覺其乘有限，菩薩住於普智心者，魔終不能得其限便。有念無念念想有限，菩薩以離眾念之應。如此菩薩，魔不能得其限便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！無欲菩薩，魔不能得其限便也。所以者何？以彼菩薩應無限故，而亦不行有限之法。彼何謂為是限法乎？欲婬、恚、癡斯皆有限，菩薩於是不有所著，以此謂之為無限也。聲聞、緣覺其乘有限，菩薩住於普智心者，魔終不能得其限便。有念無念念想有限，菩薩以離眾念之應。如此菩薩，魔不能得其限便也。

「如是，龍王！有二魔事，而是菩薩當深覺之，亦當遠離。何謂二事？於其師友無恪敬心，而自處大貢高蔑人，是謂為二。又二魔事：捨菩薩六度無極藏，心返喜樂親行聲聞及緣覺法。復有二事。何等為二？無其智慧而欲行權，與諸墮著望見眾生樂相狎習，復有二事：寡聞少智自以慧達，雖有通博於中自大。又復二事：於德甚少妄生尊貴，若修德行而樂小乘。復有二事：正法不護，不度眾生。復有二事：志不樂習於諸菩薩及眾通達明智者俱，專行誹謗清高菩薩，主為法師數興蔽礙；又障師訓而多諛諂。又二魔事：捨諸德本，心存不德。復有二事：雖在閑居懷想三毒志常憒閙，若遊國邑有貪利心。復有二事：為非其人說深要法，應當為說而反不說。復有二事：不覺魔事，遠離普智意數錯亂。如是，龍王！其諸魔事色像若斯，無欲菩薩而永無此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，龍王！有二魔事，而是菩薩當深覺之，亦當遠離。何謂二事？於其師友無恪敬心，而自處大貢高蔑人，是謂為二。又二魔事：捨菩薩六度無極藏，心返喜樂親行聲聞及緣覺法。復有二事。何等為二？無其智慧而欲行權，與諸墮著望見眾生樂相狎習，復有二事：寡聞少智自以慧達，雖有通博於中自大。又復二事：於德甚少妄生尊貴，若修德行而樂小乘。復有二事：正法不護，不度眾生。復有二事：志不樂習於諸菩薩及眾通達明智者俱，專行誹謗清高菩薩，主為法師數興蔽礙；又障師訓而多諛諂。又二魔事：捨諸德本，心存不德。復有二事：雖在閑居懷想三毒志常憒閙，若遊國邑有貪利心。復有二事：為非其人說深要法，應當為說而反不說。復有二事：不覺魔事，遠離普智意數錯亂。如是，龍王！其諸魔事色像若斯，無欲菩薩而永無此。

「又復龍王！若有菩薩修於清淨行應無欲，當致菩薩十六大力，以此諸力降調己志以化眾生。何謂菩薩十六力耶？曰：得志力、意力、行力、慚力、強力、持力、慧力、德力、辯力、色力、身力、財力、心力、神力、弘法之力、伏諸魔力。無欲菩薩得是菩薩十六大力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！若有菩薩修於清淨行應無欲，當致菩薩十六大力，以此諸力降調己志以化眾生。何謂菩薩十六力耶？曰：得志力、意力、行力、慚力、強力、持力、慧力、德力、辯力、色力、身力、財力、心力、神力、弘法之力、伏諸魔力。無欲菩薩得是菩薩十六大力。

「何謂菩薩為志力耶？如是，龍王！菩薩志力能覽諸佛一切所說總而持之，是謂志力。斯菩薩意應諸佛行，於諸眾生而無斷礙，是謂意力。能達一切音聲所說解了諸義，是謂行力。離諸罪行與眾德法，是則慚力。一切諸難不為非行，斯則強力。億千魔兵不敢而當，是則智力。通達持法宣示等學而無遺忘，斯則持力。無著不忘於百千劫，其所可說無礙不斷隨解諸法，是則辯力。若諸釋、梵及四天王，往詣菩薩黯然無色，是端正力；以其寶首所可念願應意即至，是則財力。過諸外道在中獨尊，是則身力。眾生之心，能一其心知眾生心，順行化之，是則心力。眾生應以神足度者，為現神變使眾覩見，是神足力。若所說法使眾聞之而無中斷，彼受順行等除苦盡，是弘法力。若其禪定正受之時，得承佛旨賢聖行法，是降魔力。斯謂菩薩十六大力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩為志力耶？如是，龍王！菩薩志力能覽諸佛一切所說總而持之，是謂志力。斯菩薩意應諸佛行，於諸眾生而無斷礙，是謂意力。能達一切音聲所說解了諸義，是謂行力。離諸罪行與眾德法，是則慚力。一切諸難不為非行，斯則強力。億千魔兵不敢而當，是則智力。通達持法宣示等學而無遺忘，斯則持力。無著不忘於百千劫，其所可說無礙不斷隨解諸法，是則辯力。若諸釋、梵及四天王，往詣菩薩黯然無色，是端正力；以其寶首所可念願應意即至，是則財力。過諸外道在中獨尊，是則身力。眾生之心，能一其心知眾生心，順行化之，是則心力。眾生應以神足度者，為現神變使眾覩見，是神足力。若所說法使眾聞之而無中斷，彼受順行等除苦盡，是弘法力。若其禪定正受之時，得承佛旨賢聖行法，是降魔力。斯謂菩薩十六大力。

「其有行者志慕願此十六之力，而欲得者當修無欲。譬如，龍王！一切河流歸於大海，道法諸行三十七品悉歸無欲。又若，龍王！諸藥草木依因於地，諸善行法皆由無欲。譬如龍王、轉輪聖王眾生所樂，若此其有無欲菩薩，乃為諸天龍、鬼、世間人之所愛樂也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其有行者志慕願此十六之力，而欲得者當修無欲。譬如，龍王！一切河流歸於大海，道法諸行三十七品悉歸無欲。又若，龍王！諸藥草木依因於地，諸善行法皆由無欲。譬如龍王、轉輪聖王眾生所樂，若此其有無欲菩薩，乃為諸天龍、鬼、世間人之所愛樂也。」

爾時世尊為阿耨達并諸太子而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為阿耨達并諸太子而說頌曰：

「欲為慧菩薩， 志願佛道者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲為慧菩薩， 志願佛道者；

彼當離穢法， 常勤行無欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當離穢法， 常勤行無欲。

慧解因緣法， 不猗於見際； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧解因緣法， 不猗於見際；

覩法以因緣， 無緣不有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩法以因緣， 無緣不有法。

緣生彼無生， 是不與自然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣生彼無生， 是不與自然；

善緣斯亦空， 知空彼無欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善緣斯亦空， 知空彼無欲。

著緣而無相， 脫願寂復寂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著緣而無相， 脫願寂復寂；

澹泊像大愚， 其處魔不審。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澹泊像大愚， 其處魔不審。

見法無著緣， 於其無吾我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見法無著緣， 於其無吾我；

彼不有我、人， 知是則無欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不有我、人， 知是則無欲。

無主不守護， 不獲亦弗捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無主不守護， 不獲亦弗捨；

本脫無取捨， 離欲常了法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本脫無取捨， 離欲常了法。

觀義不為飾， 慧行常脫識； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀義不為飾， 慧行常脫識；

曉了順義經， 依法不為人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了順義經， 依法不為人。

空義是佛法， 及脫無相、願； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空義是佛法， 及脫無相、願；

不猗造見念， 是義其無欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不猗造見念， 是義其無欲。

於法不有二， 音聲無可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法不有二， 音聲無可得；

處法難可動， 不人義無欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處法難可動， 不人義無欲。

法義無欲我， 眼耳不色聽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法義無欲我， 眼耳不色聽；

鼻口離香味， 身心無更法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻口離香味， 身心無更法。

不色生威儀， 又不離痛、想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不色生威儀， 又不離痛、想；

亦無識住我， 達是應法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無識住我， 達是應法義。

不住三界義， 亦無吾我義； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住三界義， 亦無吾我義；

世尊無色身， 無字法說義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無色身， 無字法說義。

計數非法義， 至要不以施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計數非法義， 至要不以施；

非戒、忍、進、定、 慧無我世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非戒、忍、進、定、 慧無我世尊。

諸法解無義， 智謂是法要； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法解無義， 智謂是法要；

於義永非義， 無欲則佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於義永非義， 無欲則佛法。

無生曉苦慧， 不起無有滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生曉苦慧， 不起無有滅；

不生亦無終， 如是應尊習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生亦無終， 如是應尊習。

五音解若幻， 知其如法性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五音解若幻， 知其如法性；

曉內如空聚， 了是為無欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉內如空聚， 了是為無欲。

知法至趣向， 明達眾生情； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法至趣向， 明達眾生情；

逝念以止意， 無欲得是慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝念以止意， 無欲得是慧。

意斷無有二， 神足心輕騰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意斷無有二， 神足心輕騰；

以力而無慢， 諸根知止足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以力而無慢， 諸根知止足。

覺定解以智， 明了八直道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺定解以智， 明了八直道；

慧觀於滅行， 解法所至歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧觀於滅行， 解法所至歸。

本法不有生， 當來而未至； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本法不有生， 當來而未至；

現在無住法， 不欲知如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在無住法， 不欲知如是！

身像無堅固， 語空譬如響； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身像無堅固， 語空譬如響；

心幻若如風， 無欲解如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心幻若如風， 無欲解如是！

知說順義經， 了達於因緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知說順義經， 了達於因緣；

本癡生死滅， 無欲是慧義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本癡生死滅， 無欲是慧義。

無我、人、命壽， 解了法非法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我、人、命壽， 解了法非法；

以脫於三門， 所說空無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以脫於三門， 所說空無著。

無生見滅道， 習慧喻俗行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生見滅道， 習慧喻俗行；

不從心意生， 無欲覺是行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不從心意生， 無欲覺是行。

法性常如住， 佛興及滅度； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性常如住， 佛興及滅度；

無二覺不覺， 無欲知是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二覺不覺， 無欲知是法。

其積如本際， 彼積悉諸法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其積如本際， 彼積悉諸法；

空積及人際， 無欲達是智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空積及人際， 無欲達是智。

法性常以住， 覺起而滅度； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性常以住， 覺起而滅度；

不識知其二， 無欲法如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不識知其二， 無欲法如是！

不殃善不善， 知法無罪報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不殃善不善， 知法無罪報；

佛法不從他， 從行度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法不從他， 從行度無極。

以離因緣覺， 音脫聲聞行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以離因緣覺， 音脫聲聞行；

惠施致大富， 彼見戒生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠施致大富， 彼見戒生天。

博聞得智慧， 守意化眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 博聞得智慧， 守意化眾生；

至聖都守意， 無欲法如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至聖都守意， 無欲法如是！

力常轉諸欲， 智慧志存法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力常轉諸欲， 智慧志存法；

等念是諸法， 法性常無得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等念是諸法， 法性常無得。

識智因緣起， 而致四德行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識智因緣起， 而致四德行；

知義及與法， 順義知無欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知義及與法， 順義知無欲。

觀緣彼見法， 以法見世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀緣彼見法， 以法見世尊，

等於起滅法， 無欲了尊法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等於起滅法， 無欲了尊法。

因緣跡無得， 音聲法無字； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣跡無得， 音聲法無字；

斯法得本無， 是聖謂如來！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯法得本無， 是聖謂如來！

以慧見因緣， 無見不見法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慧見因緣， 無見不見法；

明慧了因緣， 是謂見世尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明慧了因緣， 是謂見世尊！

彼求無欲行， 悅性諸賢聖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼求無欲行， 悅性諸賢聖；

法性毀不捨， 而護聖賢種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性毀不捨， 而護聖賢種。

常護佛正法， 無欲聞不忘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常護佛正法， 無欲聞不忘；

戒根不捨離， 於定達難動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒根不捨離， 於定達難動。

知身慧不動， 常住於脫身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知身慧不動， 常住於脫身；

及脫慧所見， 無欲常安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及脫慧所見， 無欲常安住。

解人諸佛法， 無量眾聖道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解人諸佛法， 無量眾聖道；

得佛神足具， 辯達一切行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛神足具， 辯達一切行。

知眾情意行， 忽然遊諸土； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾情意行， 忽然遊諸土；

得見諸如來， 受彼所說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見諸如來， 受彼所說法。

聞守解達義， 宣示無量人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞守解達義， 宣示無量人；

知彼億數行， 志得向無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼億數行， 志得向無數。

無數當自在， 降心入功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數當自在， 降心入功德；

伏意使無欲， 終不遷是世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏意使無欲， 終不遷是世。

諸陰心以脫， 了知起滅處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸陰心以脫， 了知起滅處；

觀滅無所有， 所習以而無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀滅無所有， 所習以而無。

聲性心所行， 不諂常端直； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲性心所行， 不諂常端直；

無佞調仁善， 無欲德如斯！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無佞調仁善， 無欲德如斯！

以脫空、想、願， 解苦知生死； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以脫空、想、願， 解苦知生死；

無我法常寂， 無欲從心行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我法常寂， 無欲從心行。

普知心等慈， 以悲濟眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普知心等慈， 以悲濟眾生；

喜不厭生死， 行護無有邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜不厭生死， 行護無有邊。

所施無望報， 省己立諸行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所施無望報， 省己立諸行；

忍耐善不善， 念脫彼眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍耐善不善， 念脫彼眾生。

勤精強修德， 不計有身命； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤精強修德， 不計有身命；

以次知諸定， 亦不隨於定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以次知諸定， 亦不隨於定。

慧定大精進， 於數不墮數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧定大精進， 於數不墮數；

以諦化聲聞， 智不志滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諦化聲聞， 智不志滅度。

無欲值佛世， 彼有此諸法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無欲值佛世， 彼有此諸法；

魔不知其行， 安住法了是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔不知其行， 安住法了是。

無欲不有限， 曉是貪茹根； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無欲不有限， 曉是貪茹根；

離欲彼無想， 魔不知其處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲彼無想， 魔不知其處。

其想吾我應， 彼自起魔事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其想吾我應， 彼自起魔事；

是悉度諸行， 眾魔而不審。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是悉度諸行， 眾魔而不審。

無欲志不忘， 所行常清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無欲志不忘， 所行常清淨；

無欲不意志， 慚行而不毀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無欲不意志， 慚行而不毀。

以聞無欲者， 悅慧敬如來！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞無欲者， 悅慧敬如來！

其住如法住， 彼應如世尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其住如法住， 彼應如世尊！

諸佛十力者， 菩薩欲奉事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛十力者， 菩薩欲奉事；

聞斯無欲行， 勤意當受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞斯無欲行， 勤意當受持。

其聞此無欲， 悅信廣奉行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其聞此無欲， 悅信廣奉行；

彼常致無欲， 得佛是不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼常致無欲， 得佛是不久。

無欲聖所由， 而致最清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無欲聖所由， 而致最清淨；

無欲得成佛， 以化無有邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無欲得成佛， 以化無有邊。

去來現在佛！ 諸得眾相好； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來現在佛！ 諸得眾相好；

悉從斯無欲， 及行是法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉從斯無欲， 及行是法故。」

爾時世尊說是無欲法品之時，諸在會者四萬二千天、龍、鬼神、人與非人，皆發無上正真道意；萬二千人得不起忍，又八千人逮柔順忍；三萬二千天子、神、龍，得離塵垢悉生法眼；又八千人而離欲行，八千比丘漏盡無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是無欲法品之時，諸在會者四萬二千天、龍、鬼神、人與非人，皆發無上正真道意；萬二千人得不起忍，又八千人逮柔順忍；三萬二千天子、神、龍，得離塵垢悉生法眼；又八千人而離欲行，八千比丘漏盡無餘。

當爾之時，三千大千世界六反震動，普遍十方熀然大明，於雪山下無熱池中，周匝現有所未見聞，光耀妙花皆至于膝，其池水中普生乃異，鮮飾蓮花大如車輪，中出美香，花色無數百千諸種，皆是佛之威神所致，亦為是法興其供養，以悅無熱龍王意故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當爾之時，三千大千世界六反震動，普遍十方熀然大明，於雪山下無熱池中，周匝現有所未見聞，光耀妙花皆至于膝，其池水中普生乃異，鮮飾蓮花大如車輪，中出美香，花色無數百千諸種，皆是佛之威神所致，亦為是法興其供養，以悅無熱龍王意故。