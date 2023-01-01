佛說弘道廣顯三昧經卷第一(一名入金剛問定意經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說弘道廣顯三昧經卷第一(一名入金剛問定意經)

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

得普智心品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得普智心品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊王舍國鷲山之頂，與大比丘眾千二百五十人，諸菩薩八千人俱。于時世尊！廣為無數百千諸眾而所圍繞敷演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊王舍國鷲山之頂，與大比丘眾千二百五十人，諸菩薩八千人俱。于時世尊！廣為無數百千諸眾而所圍繞敷演說法。

爾時有龍王名阿耨達(晉言無熱)，宿造德本遵修菩薩堅住大乘，行六度無極，以具滿相勤救眾生化道無極。曾事九十六億諸佛，積累功德不可稱數，執權方便普現五道拔諸愚冥，使修菩薩無欲之行，懷慈四等濟度一切；傷愍罪類故現為龍，化龍億數使免殃行。自處于池率諸眷屬八千萬眾，又將婇女十四萬人，周匝導從調作倡伎，其音和雅乘龍感動，協懷威德神變自由，齎眾雜花奉最妙香，擎持幡蓋而詣世尊。至輒稽首敬問如來，尋以所持香華、雜寶、繒綵、幡蓋，重調音樂欣心敬意，與眾眷屬及諸婇女俱進詣佛，則前長跪肅然叉手，而白佛言：「欲問如來、無著、平等最正覺！菩薩所應行道當云何？唯蒙聽許乃能敢問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有龍王名阿耨達(晉言無熱)，宿造德本遵修菩薩堅住大乘，行六度無極，以具滿相勤救眾生化道無極。曾事九十六億諸佛，積累功德不可稱數，執權方便普現五道拔諸愚冥，使修菩薩無欲之行，懷慈四等濟度一切；傷愍罪類故現為龍，化龍億數使免殃行。自處于池率諸眷屬八千萬眾，又將婇女十四萬人，周匝導從調作倡伎，其音和雅乘龍感動，協懷威德神變自由，齎眾雜花奉最妙香，擎持幡蓋而詣世尊。至輒稽首敬問如來，尋以所持香華、雜寶、繒綵、幡蓋，重調音樂欣心敬意，與眾眷屬及諸婇女俱進詣佛，則前長跪肅然叉手，而白佛言：「欲問如來、無著、平等最正覺！菩薩所應行道當云何？唯蒙聽許乃能敢問？」

爾時世尊告龍王曰：「恣汝所問，勿疑勿難所欲，如來、至真、等正覺當隨敷散解釋汝心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告龍王曰：「恣汝所問，勿疑勿難所欲，如來、至真、等正覺當隨敷散解釋汝心。」

時阿耨達得為神尊所聽質疑，心益欣悅，而白佛言：「天師最尊人中聖導，猛如師子感變無量，吾問如來普及眾生，亦為菩薩大士之故，為世師者拔過俗法，志行清淨明盡因緣，濟度群生作無請友，心普安救誘育立之，執持無畏、十種力，進伏眾魔降諸外道，心無穢行，被堅金剛大德之鎧，志不有惓，積德因緣不可計量，施、戒、忍、進、定、智已備，心等一切蠲除雜相、棄捐二見，以越智度解因緣法，已入深奧難極之要，去離聲聞、緣一覺念，不捨大乘一切智心，意行堅強常得自在，身淨無垢暉曜明徹，志若虛空，無數諸劫意不惓者，逮獲總持，降除貪穢自大貢高，等如逝者，空、無相、願，以過如住夢幻影響野馬水月，於斯諸法等解不動，重三寶教奉而敬之，轉其法輪而無所礙，欣悅信樂皆自得之。如優曇花億世希出，志靜安獨普有具相，宿樹恭恪明賢大士，尊修上義法住若此，為彼正士故問如來。唯願如來、至真、等正覺！解說菩薩大士所行，得遊法門入金剛德果達深妙，使其修應獲總持場，以四諦行順化聲聞使解要真，導眾緣覺靜起因緣，獎以一心使等正覺，欲達諸法當入大乘，曉入大乘能伏魔場，散棄疑結過度罪惱，普知眾生意志所行，積最辯達布演諸法，隨一切願化示所欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達得為神尊所聽質疑，心益欣悅，而白佛言：「天師最尊人中聖導，猛如師子感變無量，吾問如來普及眾生，亦為菩薩大士之故，為世師者拔過俗法，志行清淨明盡因緣，濟度群生作無請友，心普安救誘育立之，執持無畏、十種力，進伏眾魔降諸外道，心無穢行，被堅金剛大德之鎧，志不有惓，積德因緣不可計量，施、戒、忍、進、定、智已備，心等一切蠲除雜相、棄捐二見，以越智度解因緣法，已入深奧難極之要，去離聲聞、緣一覺念，不捨大乘一切智心，意行堅強常得自在，身淨無垢暉曜明徹，志若虛空，無數諸劫意不惓者，逮獲總持，降除貪穢自大貢高，等如逝者，空、無相、願，以過如住夢幻影響野馬水月，於斯諸法等解不動，重三寶教奉而敬之，轉其法輪而無所礙，欣悅信樂皆自得之。如優曇花億世希出，志靜安獨普有具相，宿樹恭恪明賢大士，尊修上義法住若此，為彼正士故問如來。唯願如來、至真、等正覺！解說菩薩大士所行，得遊法門入金剛德果達深妙，使其修應獲總持場，以四諦行順化聲聞使解要真，導眾緣覺靜起因緣，獎以一心使等正覺，欲達諸法當入大乘，曉入大乘能伏魔場，散棄疑結過度罪惱，普知眾生意志所行，積最辯達布演諸法，隨一切願化示所欲。

「善哉！世尊、如來、無著、平等正覺！廣為賢明大士之故普弘演說，使諸菩薩得致智力；降己自大得法上力；曉解央行不有所造；使得施力，所有無惜惠不望報；使得戒力，等除眾罪而過諸願；使得忍力，於諸苦法受生之處身命無惜；得精進力，積眾德本志常無惓；使得定力，善寂居靜解定要行，使得慧力，而過邪見疑冥昧昧：曉權方便濟度眾生，明了勸助具達五通，天眼無限，徹聽、知心、神足、明宿，以此遊樂。果大辯才，辯才句義無盡不斷，便得總持志無恍忽。令逮海印三昧正定，進隨普智果同一味；得佛志定習樂通行，永常奉尊而無障蔽；逮法志定勉進定意，長久聞法都無限礙；崇眾志定普令一切奉不退眾；得施志定，俗貨法施不有遺惜，具足於戒；行念靜定使速得佛，心而無忘；昇天志定，常念兜述一生補處，志樂菩薩清高之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！世尊、如來、無著、平等正覺！廣為賢明大士之故普弘演說，使諸菩薩得致智力；降己自大得法上力；曉解央行不有所造；使得施力，所有無惜惠不望報；使得戒力，等除眾罪而過諸願；使得忍力，於諸苦法受生之處身命無惜；得精進力，積眾德本志常無惓；使得定力，善寂居靜解定要行，使得慧力，而過邪見疑冥昧昧：曉權方便濟度眾生，明了勸助具達五通，天眼無限，徹聽、知心、神足、明宿，以此遊樂。果大辯才，辯才句義無盡不斷，便得總持志無恍忽。令逮海印三昧正定，進隨普智果同一味；得佛志定習樂通行，永常奉尊而無障蔽；逮法志定勉進定意，長久聞法都無限礙；崇眾志定普令一切奉不退眾；得施志定，俗貨法施不有遺惜，具足於戒；行念靜定使速得佛，心而無忘；昇天志定，常念兜述一生補處，志樂菩薩清高之行。」

爾時龍王質疑畢訖，悅心怡懌，重以讚頌啟問世尊： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍王質疑畢訖，悅心怡懌，重以讚頌啟問世尊：

「大仁願說現世義， 菩薩德行所當入； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仁願說現世義， 菩薩德行所當入；

內性志操所應修， 興發何道行云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內性志操所應修， 興發何道行云何？

順導以慈行入悲， 意以度眾護濟念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順導以慈行入悲， 意以度眾護濟念；

弘化定智使清淨， 願垂哀傷而普說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘化定智使清淨， 願垂哀傷而普說。

誘眾止意及意斷， 根、力、神足行如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誘眾止意及意斷， 根、力、神足行如是！

演道七覺散示眾， 願說彼德所應奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演道七覺散示眾， 願說彼德所應奉。

施調撿戒德具足， 忍力普行及精進； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施調撿戒德具足， 忍力普行及精進；

慧志因緣轉無量， 云何度彼蒙說之？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧志因緣轉無量， 云何度彼蒙說之？

辯才通達勉愚冥， 志行詳審常清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才通達勉愚冥， 志行詳審常清淨；

諸起生者即覺知， 唯願為諸菩薩說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸起生者即覺知， 唯願為諸菩薩說。

欣悅之德有歡豫， 聖種七財是行最； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欣悅之德有歡豫， 聖種七財是行最；

樂遊閑居及修靜， 唯蒙慈尊廣度說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂遊閑居及修靜， 唯蒙慈尊廣度說。

辯才行具云何得？ 深致總持永安住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才行具云何得？ 深致總持永安住；

弘法要說常無斷， 聞輒奉行終不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘法要說常無斷， 聞輒奉行終不忘。

寂滅清淨而行觀， 覺意深邃智廣博； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅清淨而行觀， 覺意深邃智廣博；

其慧難究德無邊， 解行云何應菩薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其慧難究德無邊， 解行云何應菩薩？

制持魔力與怒意， 毀壞外道眾邪類； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 制持魔力與怒意， 毀壞外道眾邪類；

勇德難動若大山， 月明至遊弘說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇德難動若大山， 月明至遊弘說之。

曉空無想性所在， 解了野馬及幻法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉空無想性所在， 解了野馬及幻法；

夢想體像計皆無， 唯願世尊指示說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢想體像計皆無， 唯願世尊指示說！」

於是世尊告龍王曰：「善哉善哉！快甚無比，乃自發心啟疑如來。今汝所問承宿功德，已顯大悲為眾志友，不勞生死弗斷三寶。王之質疑用是故也，聞以諦聽受而思惟，吾當廣說菩薩大士應所修行，彼此無限果最要法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊告龍王曰：「善哉善哉！快甚無比，乃自發心啟疑如來。今汝所問承宿功德，已顯大悲為眾志友，不勞生死弗斷三寶。王之質疑用是故也，聞以諦聽受而思惟，吾當廣說菩薩大士應所修行，彼此無限果最要法。」

時龍王言：「大善。世尊！願樂思聽聞輒受行，宣布十方勸進無惓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時龍王言：「大善。世尊！願樂思聽聞輒受行，宣布十方勸進無惓。」

於是世尊答龍王曰：「有一法行，菩薩應者相好備具得諸佛法。何謂為一？造起道意不捨眾生，是謂一行致諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊答龍王曰：「有一法行，菩薩應者相好備具得諸佛法。何謂為一？造起道意不捨眾生，是謂一行致諸佛法。

「又有三十二事得普智心，當勤樂行專意守習。何謂三十二？御修內性，執上最志，昇行大慈，堅固大悲，志慕無厭，發於精進，仂具猛勵，而德強力。又踰踊勢，安靜無煩，為眾忍任，習近善友。專行法事，執御權化，施備忍行，樂於撿戒，諂想已無，滅斷偽侫，言行相應。志存反復，常有愧色，內自慚恥。已調怡悅，根行至信，意而制御，得持功德，志遠小道，樂弘大乘行，觀一切三寶之事使其不斷。是謂，龍王！三十二法，菩薩應此逮普智心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有三十二事得普智心，當勤樂行專意守習。何謂三十二？御修內性，執上最志，昇行大慈，堅固大悲，志慕無厭，發於精進，仂具猛勵，而德強力。又踰踊勢，安靜無煩，為眾忍任，習近善友。專行法事，執御權化，施備忍行，樂於撿戒，諂想已無，滅斷偽侫，言行相應。志存反復，常有愧色，內自慚恥。已調怡悅，根行至信，意而制御，得持功德，志遠小道，樂弘大乘行，觀一切三寶之事使其不斷。是謂，龍王！三十二法，菩薩應此逮普智心。

「又復龍王！有十六事進增普智顯力弘軌。何謂十六進普智耶？施行眾濟，具戒無缺，忍應調忍，果上精進，致定諸行，已具智慧。信行悉足，供事如來，遊靜樂閑，備六堅法，有最十善。飾身口意，德具操行，知足樂靜。身三勸彼，修勝定觀諸德得備。是謂十六行法之事，應相祥福演大智心，顯持佛世流化自由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！有十六事進增普智顯力弘軌。何謂十六進普智耶？施行眾濟，具戒無缺，忍應調忍，果上精進，致定諸行，已具智慧。信行悉足，供事如來，遊靜樂閑，備六堅法，有最十善。飾身口意，德具操行，知足樂靜。身三勸彼，修勝定觀諸德得備。是謂十六行法之事，應相祥福演大智心，顯持佛世流化自由。

「又復龍王！其普智心，以二十二事而除邪徑，以其大乘志修普智。何謂二十二事？行過聲聞、緣一覺意，已下貢高，無我自大，消去諂事。抑俗雜言，遠棄非戒，拔恚怒根，免却魔事，除去蔽礙。不章師訓耗滅罪除，省己切惻，不論彼非。習離惡友，遠逆良善。去非六度，又逝貪惜，戒無不消。已棄諍訟，而離懈怠，於迷自正。捨諸無知，斷去無便，却去惡行。是謂菩薩普智釋除二十二邪軌，速應權慧永無懈退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！其普智心，以二十二事而除邪徑，以其大乘志修普智。何謂二十二事？行過聲聞、緣一覺意，已下貢高，無我自大，消去諂事。抑俗雜言，遠棄非戒，拔恚怒根，免却魔事，除去蔽礙。不章師訓耗滅罪除，省己切惻，不論彼非。習離惡友，遠逆良善。去非六度，又逝貪惜，戒無不消。已棄諍訟，而離懈怠，於迷自正。捨諸無知，斷去無便，却去惡行。是謂菩薩普智釋除二十二邪軌，速應權慧永無懈退。

「又復龍王！二十二踊事，進順隨行得普智心而不可當，諸魔波旬及魔官屬并與外道降而却之。何謂二十二？踊過戒事，踊過於定，亦踊過智而過慧行，踊過權化，亦過大慈，踊過大悲。以要言之，過空、相、願、我、人、壽命，過離眾見及發因緣，過心自淨承覺神聖，過於識念應不應見，過大金剛堅固之行。是謂，龍王！菩薩所行二十二踊法致普智心。一切眾魔及諸魔身并邪、外道不得自在，無敢當者悉降却之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！二十二踊事，進順隨行得普智心而不可當，諸魔波旬及魔官屬并與外道降而却之。何謂二十二？踊過戒事，踊過於定，亦踊過智而過慧行，踊過權化，亦過大慈，踊過大悲。以要言之，過空、相、願、我、人、壽命，過離眾見及發因緣，過心自淨承覺神聖，過於識念應不應見，過大金剛堅固之行。是謂，龍王！菩薩所行二十二踊法致普智心。一切眾魔及諸魔身并邪、外道不得自在，無敢當者悉降却之。

「又復龍王！其普智心，依二行處致普智心。何謂為二？如其所言修應行處，諸功德本觀道行處。是謂二事普智行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！其普智心，依二行處致普智心。何謂為二？如其所言修應行處，諸功德本觀道行處。是謂二事普智行處。

「復有二事，其普智心而不可毀。何謂二事？在於眾生無增異心，於諸殃行濟以大悲。是謂二事普智無毀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二事，其普智心而不可毀。何謂二事？在於眾生無增異心，於諸殃行濟以大悲。是謂二事普智無毀。

「又復龍王！其普智心有二重法而無過者，生死之黨及眾聲聞并諸緣覺無能勝踰。何謂為二？執權方便，深行智慧。是為二事普智重法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！其普智心有二重法而無過者，生死之黨及眾聲聞并諸緣覺無能勝踰。何謂為二？執權方便，深行智慧。是為二事普智重法。

「又有二事休普智心。何謂為二？處毀無疑滯結之心，在在不安樂俗諸樂。是謂二事休普智心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有二事休普智心。何謂為二？處毀無疑滯結之心，在在不安樂俗諸樂。是謂二事休普智心。

「復有二事護普智心。何謂為二？不志聲聞、緣覺行地，觀覩大乘至美之德。是謂二事護普智心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二事護普智心。何謂為二？不志聲聞、緣覺行地，觀覩大乘至美之德。是謂二事護普智心。

「復有二事妨普智心。何謂為二？志常多侫，內性懷諂。是即二事妨普智心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二事妨普智心。何謂為二？志常多侫，內性懷諂。是即二事妨普智心。

「復有二事不妨普智。何謂為二？專修直信，行于無諂。是謂二事不妨普智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二事不妨普智。何謂為二？專修直信，行于無諂。是謂二事不妨普智。

「又有四事蓋普智心。何謂為四？數亂正法，於諸菩薩、賢明達士亦不奉敬，常無恭恪，不覺魔事。是為四事蓋普智心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有四事蓋普智心。何謂為四？數亂正法，於諸菩薩、賢明達士亦不奉敬，常無恭恪，不覺魔事。是為四事蓋普智心。

「復有四事，於普智心而無其蓋。何謂為四？護持正法，謙恭受聽，尊重菩薩視若世尊，常覺魔事。是為四事普智無蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事，於普智心而無其蓋。何謂為四？護持正法，謙恭受聽，尊重菩薩視若世尊，常覺魔事。是為四事普智無蓋。

「又有五事致普智心。何謂為五？所行無望於生死漏用戒德故，不捨一切以大悲故，憎、愛無二身命施故，財利周惠供事法故。是為五事得致普智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有五事致普智心。何謂為五？所行無望於生死漏用戒德故，不捨一切以大悲故，憎、愛無二身命施故，財利周惠供事法故。是為五事得致普智。

「復有五事進普智心。何謂為五？習善知識，不患生死，志遠無益，去非時心，求諸佛智。是為五事進普智心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事進普智心。何謂為五？習善知識，不患生死，志遠無益，去非時心，求諸佛智。是為五事進普智心。

「復有五事在普智心，過諸聲聞、緣覺一覺念。何謂為五？過聲聞脫，過緣覺脫，過眾智心，過諸吾我，又過習結。是為五事過諸行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事在普智心，過諸聲聞、緣覺一覺念。何謂為五？過聲聞脫，過緣覺脫，過眾智心，過諸吾我，又過習結。是為五事過諸行法。

「復有五事於普智心而有其悅。何謂為五？悅過惡道，悅審普智，悅具覺慧，悅戒無厭，悅解眾行。是為五事普智之悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事於普智心而有其悅。何謂為五？悅過惡道，悅審普智，悅具覺慧，悅戒無厭，悅解眾行。是為五事普智之悅。

「復有五事發普智心，得五力助不溺生死。何謂為五？無其怒恨用忍力故，能滿諸願用德力故，降己自大以智力故，勤勢廣聞用慧力故，過眾恐怯無畏力故。是為五事致諸助力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事發普智心，得五力助不溺生死。何謂為五？無其怒恨用忍力故，能滿諸願用德力故，降己自大以智力故，勤勢廣聞用慧力故，過眾恐怯無畏力故。是為五事致諸助力。

「復有五事在普智心得五清淨。何謂為五？體眾穢行淨，諸墮者因緣諸根無惑淨之，隨順諸時以觀淨之，行治於等權道淨之，一切諸法化轉淨之。是為五事普智清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事在普智心得五清淨。何謂為五？體眾穢行淨，諸墮者因緣諸根無惑淨之，隨順諸時以觀淨之，行治於等權道淨之，一切諸法化轉淨之。是為五事普智清淨。

「復有五事得普智明。何謂為五？明解無欲，明己彼心，明於五句，明達慧行，明眼無礙。是為五事致普智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事得普智明。何謂為五？明解無欲，明己彼心，明於五句，明達慧行，明眼無礙。是為五事致普智明。

「復有五事廣普智心。何謂為五？以其五種、五根、五莖、五枝、五葉、五花、五果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五事廣普智心。何謂為五？以其五種、五根、五莖、五枝、五葉、五花、五果。

「何謂為五種？日修志修，而淨內性，等觀人物，求習脫行，弘於權變。是為五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為五種？日修志修，而淨內性，等觀人物，求習脫行，弘於權變。是為五種。

「何謂五根？以大慈悲，德本無厭，勸進眾生，使免小乘，不志餘道。是為五根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂五根？以大慈悲，德本無厭，勸進眾生，使免小乘，不志餘道。是為五根。

「何謂五莖？曉權方便，慧度無極，示導人民，護持正法，等觀喜怒。是為五莖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂五莖？曉權方便，慧度無極，示導人民，護持正法，等觀喜怒。是為五莖。

「何謂五枝？施度無極，戒度無極，忍度無極，進度無極，定度無極。是為五枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂五枝？施度無極，戒度無極，忍度無極，進度無極，定度無極。是為五枝。

「何謂五葉？樂進聞戒，求處空靜，常志出家，心安佛種，所遊無礙。是為五葉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂五葉？樂進聞戒，求處空靜，常志出家，心安佛種，所遊無礙。是為五葉。

「何謂五花？得文相具積滿德故，眾好繡備種種施故，七覺財具心無雜故，致有顯辯不蔽法故，深達總持聞無忘故。是為五花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂五花？得文相具積滿德故，眾好繡備種種施故，七覺財具心無雜故，致有顯辯不蔽法故，深達總持聞無忘故。是為五花。

「何謂五果？昇致戒果，已得度果，達緣覺果，又得菩薩不退轉果，獲佛法果。是曰五果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂五果？昇致戒果，已得度果，達緣覺果，又得菩薩不退轉果，獲佛法果。是曰五果。

「斯謂，龍王！菩薩七五三十五事廣普智樹道寶行也，修應之者得佛不難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斯謂，龍王！菩薩七五三十五事廣普智樹道寶行也，修應之者得佛不難。」

佛告龍王：「其有菩薩欲受持此普智心樹深妙明顯要行句者，當勤加習普智寶樹。如是龍王！吾視一切諸法功德，莫不由斯寶樹奧義；諸發無上正真道意，悉皆因是普智寶樹至要句也。譬如，龍王！選植樹種，知此已致樹之根、莖、枝、葉、花、果而甚盛茂也。如是，龍王！其有能受普智心種，斯已得致諸佛賢聖最上慧法三十七品。是故，龍王！欲入普智所行功德、欲轉法輪，當受持此，精修誦讀專心習行，廣為一切宣傳布演。如是，龍王，勤受學此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告龍王：「其有菩薩欲受持此普智心樹深妙明顯要行句者，當勤加習普智寶樹。如是龍王！吾視一切諸法功德，莫不由斯寶樹奧義；諸發無上正真道意，悉皆因是普智寶樹至要句也。譬如，龍王！選植樹種，知此已致樹之根、莖、枝、葉、花、果而甚盛茂也。如是，龍王！其有能受普智心種，斯已得致諸佛賢聖最上慧法三十七品。是故，龍王！欲入普智所行功德、欲轉法輪，當受持此，精修誦讀專心習行，廣為一切宣傳布演。如是，龍王，勤受學此。」

當佛說斯普智心品法語之時，諸龍眾中七萬二千，皆發無上正真道意；龍王太子及諸婇女萬四千人，悉皆逮得柔順法忍；五千菩薩承宿德本悉得法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說斯普智心品法語之時，諸龍眾中七萬二千，皆發無上正真道意；龍王太子及諸婇女萬四千人，悉皆逮得柔順法忍；五千菩薩承宿德本悉得法忍。

時阿耨達并餘龍王及諸眷屬，自乘神力踊昇虛空，興香之雲忽便普布，調和美香及末栴檀，微雨如來及眾會上。又化琦妙珠交露蓋，遍覆王舍一國境界，而悉歡悅於上歌詠至真如來積祚巍巍聖德無量，列住雲日各現半身光文虛空，一切眾會莫不見者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達并餘龍王及諸眷屬，自乘神力踊昇虛空，興香之雲忽便普布，調和美香及末栴檀，微雨如來及眾會上。又化琦妙珠交露蓋，遍覆王舍一國境界，而悉歡悅於上歌詠至真如來積祚巍巍聖德無量，列住雲日各現半身光文虛空，一切眾會莫不見者也。

清淨道品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨道品第二

於是龍王復白佛言：「甚未曾有。唯然，世尊！乃若如來博為眾生說道俗及心普智心行德所應。又唯，世尊、如來、無著、平等正覺！願演散說菩薩之行，修應清純明賢所由，得道清淨使其終已，長久無垢不中有懈，無惓弗退至得十力、四無所畏，而得具足諸佛之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是龍王復白佛言：「甚未曾有。唯然，世尊！乃若如來博為眾生說道俗及心普智心行德所應。又唯，世尊、如來、無著、平等正覺！願演散說菩薩之行，修應清純明賢所由，得道清淨使其終已，長久無垢不中有懈，無惓弗退至得十力、四無所畏，而得具足諸佛之法。」

爾時世尊告阿耨達：「善哉龍王！勤思念行，吾當廣說菩薩大士清淨道品。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿耨達：「善哉龍王！勤思念行，吾當廣說菩薩大士清淨道品。」

阿耨達曰：「甚善世尊！幸蒙授教，唯願說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿耨達曰：「甚善世尊！幸蒙授教，唯願說之。」

於時聖尊告龍王曰：「菩薩行有八直正道，當勤受持。何謂為八？六度無極道，恩行之道，得五通道，行四等道，及八正道，等眾生道，三脫門道，入法忍道。如此，龍王！是為菩薩八正行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時聖尊告龍王曰：「菩薩行有八直正道，當勤受持。何謂為八？六度無極道，恩行之道，得五通道，行四等道，及八正道，等眾生道，三脫門道，入法忍道。如此，龍王！是為菩薩八正行道。

「何謂菩薩度無極道？度無極道者，諸所布施勸彼普智。何則然者？不以無勸施成普智，其行勸助於德本者，斯得施度無極名目；又及行戒、忍、進、定、智，亦以勸助彼普智心，乃得慧度無極名目，是曰菩薩度無極道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩度無極道？度無極道者，諸所布施勸彼普智。何則然者？不以無勸施成普智，其行勸助於德本者，斯得施度無極名目；又及行戒、忍、進、定、智，亦以勸助彼普智心，乃得慧度無極名目，是曰菩薩度無極道。

「恩行道者，含受眾生。何則然者？以彼菩薩演示法度，菩薩行恩含受一切，覆以四恩廣為說法，而使眾生順受戒化。是四恩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恩行道者，含受眾生。何則然者？以彼菩薩演示法度，菩薩行恩含受一切，覆以四恩廣為說法，而使眾生順受戒化。是四恩道。

「神足道者，覩諸佛土天眼徹視，見眾一切生者終者，又見十方諸佛世尊、弟子圍遶，悉見如是；於諸佛土以其天眼，應當所採而採受之。又其天耳聽諸佛言聞輒受行，在於眾生及諸類人，而皆明曉悉了知盡，為隨說法得識宿命，不忘前世所作功德。又具神足遊過無數諸佛國土，應以神足當得度者，輒弘神足而度脫之，是神足應道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神足道者，覩諸佛土天眼徹視，見眾一切生者終者，又見十方諸佛世尊、弟子圍遶，悉見如是；於諸佛土以其天眼，應當所採而採受之。又其天耳聽諸佛言聞輒受行，在於眾生及諸類人，而皆明曉悉了知盡，為隨說法得識宿命，不忘前世所作功德。又具神足遊過無數諸佛國土，應以神足當得度者，輒弘神足而度脫之，是神足應道。

「又何謂為四等行道？其隨修淨梵志中者并及諸餘色像，天子！知彼意行隨順化日，斯則慈悲、是為喜護，建立以道使彼應度。此謂菩薩四等行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又何謂為四等行道？其隨修淨梵志中者并及諸餘色像，天子！知彼意行隨順化日，斯則慈悲、是為喜護，建立以道使彼應度。此謂菩薩四等行道。

「其八正道普悉行之，聲聞所由、緣覺依因，大乘亦然！是謂賢聖八直正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其八正道普悉行之，聲聞所由、緣覺依因，大乘亦然！是謂賢聖八直正道。

「何謂心等諸眾生道？當為此興、不為是興，為斯可說、為此不應，是有賢德、此非福人，斯為盡應、此復不應，行等菩薩盡除此意，是謂心等諸眾生道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂心等諸眾生道？當為此興、不為是興，為斯可說、為此不應，是有賢德、此非福人，斯為盡應、此復不應，行等菩薩盡除此意，是謂心等諸眾生道。

「何謂菩薩三脫門道？得致以空斷諸妄見，以其無相除眾念想應與不應，以其無願永離三界。是謂菩薩三脫門道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩三脫門道？得致以空斷諸妄見，以其無相除眾念想應與不應，以其無願永離三界。是謂菩薩三脫門道。

「何謂得致法忍之道？受拜菩薩，菩薩自覺行應於忍，得為諸佛世尊所決授者無上正真道意。是謂菩薩不起忍道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂得致法忍之道？受拜菩薩，菩薩自覺行應於忍，得為諸佛世尊所決授者無上正真道意。是謂菩薩不起忍道。

「菩薩致此八直正道，弘化流布權導無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩致此八直正道，弘化流布權導無礙。」

時佛說是八正道已，二萬四千天龍及人悉逮應此八道行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛說是八正道已，二萬四千天龍及人悉逮應此八道行也。

「若是，龍王！菩薩以此八直正道等塗一歸，用無等故，莫有能與菩薩比者，亦無其侶、獨步三界，靜一心時修致慧行，應當所得已自果之，明達諸法而如本無，斯謂如來！是曰龍王八正之道。為彼一切，凡諸若干眾生所行，興種種說，而此要說等同一向以無望說，歸未至說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是，龍王！菩薩以此八直正道等塗一歸，用無等故，莫有能與菩薩比者，亦無其侶、獨步三界，靜一心時修致慧行，應當所得已自果之，明達諸法而如本無，斯謂如來！是曰龍王八正之道。為彼一切，凡諸若干眾生所行，興種種說，而此要說等同一向以無望說，歸未至說也。

「云何於此道清淨耶？曰：道無垢，用無塵故；是道無瑕，本無念故；是道無冥，慧照明故；是道無著，本清淨故；道常無生，無所滅故；道如永無，本無有故；道無漏穢，三界淨故；是道寂然，過凡行故；道無可至，無有去故；道無所來，無從來故；道恒無住，過諸欲故；道無所處，過眾見故；道無勝者，過諸魔故；道大弘覆，外道不及故；道永離妄，自大者故；道無所容，不修入故；是道極遠，用希望故；道為永離，過愚夫行故；道可果致，修行者故；是道夷易，樂勤行故；道極平坦，住正見故；是道無妨，修無毀故；是道無礙，等正行故；是道無垢，三毒淨故；是道清淨，終無著故。是謂菩薩道之清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何於此道清淨耶？曰：道無垢，用無塵故；是道無瑕，本無念故；是道無冥，慧照明故；是道無著，本清淨故；道常無生，無所滅故；道如永無，本無有故；道無漏穢，三界淨故；是道寂然，過凡行故；道無可至，無有去故；道無所來，無從來故；道恒無住，過諸欲故；道無所處，過眾見故；道無勝者，過諸魔故；道大弘覆，外道不及故；道永離妄，自大者故；道無所容，不修入故；是道極遠，用希望故；道為永離，過愚夫行故；道可果致，修行者故；是道夷易，樂勤行故；道極平坦，住正見故；是道無妨，修無毀故；是道無礙，等正行故；是道無垢，三毒淨故；是道清淨，終無著故。是謂菩薩道之清淨。

「若是菩薩於清淨道務進勤修又應行者，彼於法性已悉清淨，得淨我性亦以而過。法性淨故則數性淨；數性淨故無數性淨；無數淨故得三界淨；三界淨故眼識性淨；眼識淨故意識性淨；意識淨故得空性淨；空性淨故諸法性淨；用是淨故則諸法等等淨；如空空等淨故得眾生淨。以諸淨故便無其二亦不著二，無二淨故則道清淨，以斯言之清淨道也。彼無眾念亦不念道，諸念悉淨若如泥洹，於彼永無，是謂無念。應無所念，無念道者亦無識念，其道都無心意識行，以此言之清淨道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是菩薩於清淨道務進勤修又應行者，彼於法性已悉清淨，得淨我性亦以而過。法性淨故則數性淨；數性淨故無數性淨；無數淨故得三界淨；三界淨故眼識性淨；眼識淨故意識性淨；意識淨故得空性淨；空性淨故諸法性淨；用是淨故則諸法等等淨；如空空等淨故得眾生淨。以諸淨故便無其二亦不著二，無二淨故則道清淨，以斯言之清淨道也。彼無眾念亦不念道，諸念悉淨若如泥洹，於彼永無，是謂無念。應無所念，無念道者亦無識念，其道都無心意識行，以此言之清淨道也。」

說是清淨道品法時，二萬天人皆得法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是清淨道品法時，二萬天人皆得法忍。

時阿耨達復白佛言：「云何，世尊！菩薩大士修是清淨而應向道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿耨達復白佛言：「云何，世尊！菩薩大士修是清淨而應向道？」

聖尊告曰：「如是，龍王！菩薩大士欲行斯清淨道意者，當曉淨行，亦使其身、口、意清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖尊告曰：「如是，龍王！菩薩大士欲行斯清淨道意者，當曉淨行，亦使其身、口、意清淨。

「何謂身淨？己身已空，解諸身空；身之寂靜，解諸身寂；身之已脫，解諸身脫；身之怠慢，解諸身怠；身之如影，解諸身影。是謂菩薩清淨道也。又云身淨，身行無生，其有生死觀於無生，彼以無生而等生死，則其知身亦曉身行。何謂身行？去來生法，來無盡法，見在景法，終無盡法。其無盡者，是謂身行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂身淨？己身已空，解諸身空；身之寂靜，解諸身寂；身之已脫，解諸身脫；身之怠慢，解諸身怠；身之如影，解諸身影。是謂菩薩清淨道也。又云身淨，身行無生，其有生死觀於無生，彼以無生而等生死，則其知身亦曉身行。何謂身行？去來生法，來無盡法，見在景法，終無盡法。其無盡者，是謂身行。

「又復身法因緣合會，其因緣者，則空無想淡然無念。若此，龍王！是像法觀，斯謂身淨。又若如來身之無漏、不墮三界，觀身無漏如如本無，以無漏身不墮三界。彼無漏身能入生死，其無漏際無惓捨退，以無漏身示現色身。如此現已，亦不念滅身之法本。如如來身淨，眾生身淨、己身亦淨，等如本無，是謂菩薩行應清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復身法因緣合會，其因緣者，則空無想淡然無念。若此，龍王！是像法觀，斯謂身淨。又若如來身之無漏、不墮三界，觀身無漏如如本無，以無漏身不墮三界。彼無漏身能入生死，其無漏際無惓捨退，以無漏身示現色身。如此現已，亦不念滅身之法本。如如來身淨，眾生身淨、己身亦淨，等如本無，是謂菩薩行應清淨。

「何謂口言為應清淨？一切賢愚言皆清淨。所以者何？用等相故。凡夫劣勢著於音聲，若信不諦憂喜無常，樂於顛倒。觀察眾生無本，都無婬、怒、癡欲。何則然者？以諸字說聲出皆淨，無欲、恚、愚，亦無其著，以此謂之一切言淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂口言為應清淨？一切賢愚言皆清淨。所以者何？用等相故。凡夫劣勢著於音聲，若信不諦憂喜無常，樂於顛倒。觀察眾生無本，都無婬、怒、癡欲。何則然者？以諸字說聲出皆淨，無欲、恚、愚，亦無其著，以此謂之一切言淨。

「以言言之，何者為言？以欲、恚、癡而為言耶？諸垢為言乎？言者無著，不著眼、耳、鼻、口、身、心。所言風像，風動聲出，因緣合會使有聲耳；所言如響，賢愚所言皆同如響；所可言者，不住於內亦不出外，於其中間而不可得，住本所念及其所行，出於言者并所念想無住無想。是謂，龍王。如來所言及其眾生一切音聲皆空、非真，損斯法耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以言言之，何者為言？以欲、恚、癡而為言耶？諸垢為言乎？言者無著，不著眼、耳、鼻、口、身、心。所言風像，風動聲出，因緣合會使有聲耳；所言如響，賢愚所言皆同如響；所可言者，不住於內亦不出外，於其中間而不可得，住本所念及其所行，出於言者并所念想無住無想。是謂，龍王。如來所言及其眾生一切音聲皆空、非真，損斯法耳！」

曰：「唯，世尊！如來所言斯不諦耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「唯，世尊！如來所言斯不諦耶？」

曰：「是。龍王！如來審諦。所以者何？如來諦故，解知諸法非真非諦。又復龍王！如來所言隨字音聲，皆答眾生一切音聲，爾故眾生亦轉法輪，而亦不知法之義順，以此報應使其行之，隨如等滅眾苦之事曉解諸法，行了如是。眾生音聲已無所住，在諸煩惱而常閑靜，現出欲言於著無著，聲出所言講論談語，其如法者不有違錯，是謂菩薩口言清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「是。龍王！如來審諦。所以者何？如來諦故，解知諸法非真非諦。又復龍王！如來所言隨字音聲，皆答眾生一切音聲，爾故眾生亦轉法輪，而亦不知法之義順，以此報應使其行之，隨如等滅眾苦之事曉解諸法，行了如是。眾生音聲已無所住，在諸煩惱而常閑靜，現出欲言於著無著，聲出所言講論談語，其如法者不有違錯，是謂菩薩口言清淨。

「何謂菩薩心為清淨？其心本者不可染污。所以者何？心本淨故。其所可謂客欲垢蔽，菩薩於斯不有所著，了解以權於本自淨。又其心行不撰德本，彼德本者了識心本，以此心行慈及眾生，識了知彼空無我、人，其心德本助勸於道知等彼道。觀如是者斯謂心淨。以此淨心，與諸婬、恚、愚行者俱，而永不受欲、怒、癡垢；與操行俱，不著諸穢。是謂菩薩身三清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩心為清淨？其心本者不可染污。所以者何？心本淨故。其所可謂客欲垢蔽，菩薩於斯不有所著，了解以權於本自淨。又其心行不撰德本，彼德本者了識心本，以此心行慈及眾生，識了知彼空無我、人，其心德本助勸於道知等彼道。觀如是者斯謂心淨。以此淨心，與諸婬、恚、愚行者俱，而永不受欲、怒、癡垢；與操行俱，不著諸穢。是謂菩薩身三清淨。」

說斯清淨道品法時，三萬菩薩逮補生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說斯清淨道品法時，三萬菩薩逮補生處。

道無習品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道無習品第三

「又復龍王！其菩薩者乘是淨心，生於欲界而在形界，與諸天俱處眾梵中詳安靜然，在中進止無勝動者；又斯菩薩能降諸天化道以權，或生形界而在欲界，現如有家與諸眾生周旋坐起，不與有勞、弗慢眾生，亦無自輕。彼以斯淨，諸定正受盡自為定，不隨正定而有所生。何則然者？以彼菩薩執權方便心應淨故。若此，龍王！菩薩曉解清淨行者，當修清淨已而習道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復龍王！其菩薩者乘是淨心，生於欲界而在形界，與諸天俱處眾梵中詳安靜然，在中進止無勝動者；又斯菩薩能降諸天化道以權，或生形界而在欲界，現如有家與諸眾生周旋坐起，不與有勞、弗慢眾生，亦無自輕。彼以斯淨，諸定正受盡自為定，不隨正定而有所生。何則然者？以彼菩薩執權方便心應淨故。若此，龍王！菩薩曉解清淨行者，當修清淨已而習道。

「如是，龍王！菩薩不習以求道習；不習無習以想道習，亦不習於望道之習亦不求習；了解道習不習所生；冀向道習不習行滅而為道習；亦不求習以為道習；不習無習為道之習；不習執捨以習道習；不我人壽，不身無常、不身性苦、不身有我、不身夢幻野馬影響；亦不身空、無相、無願；不身無欲法身習道。以要言旨，身性諸情，亦不興有十二因緣，乃至老死無欲之法，不數無數道無二習，不俗無俗、不漏無漏、不犯無犯，不二之習以求道習。又復諸法無習之習，是道無習，斯謂道習不習之習。如空無習亦不無習，當如此習是道無習；無相、無願，彼不作習亦非無習，當作是習。無𫀽不𫀽諸法無住，勤習如此乃應道習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，龍王！菩薩不習以求道習；不習無習以想道習，亦不習於望道之習亦不求習；了解道習不習所生；冀向道習不習行滅而為道習；亦不求習以為道習；不習無習為道之習；不習執捨以習道習；不我人壽，不身無常、不身性苦、不身有我、不身夢幻野馬影響；亦不身空、無相、無願；不身無欲法身習道。以要言旨，身性諸情，亦不興有十二因緣，乃至老死無欲之法，不數無數道無二習，不俗無俗、不漏無漏、不犯無犯，不二之習以求道習。又復諸法無習之習，是道無習，斯謂道習不習之習。如空無習亦不無習，當如此習是道無習；無相、無願，彼不作習亦非無習，當作是習。無𫀽不𫀽諸法無住，勤習如此乃應道習。」

當佛世尊說是清淨行無所習道品法時，三萬二千天及世人悉皆逮得無所從生法樂之忍；五萬天人宿不發心於菩薩者，皆發無上正真道意；七萬菩薩逮得法忍。爾時一切同聲而言：「世尊！其有族姓之子及族姓女，逮聞說是清淨道品無習法者，其值聞已心無驚恐不捨退者，是皆受習如來無上正真道意，得轉諸佛所轉法輪。又唯，世尊！是輩菩薩悉獲無上正真道意，為無量人分布斯法，亦復當坐師子之座，當於天上、天下、人中極師子吼，猶若如今如來之吼，悉降魔眾伏摧外道，顯樹法幡熾法煇明，震雷法鼓已鳴能降法雨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛世尊說是清淨行無所習道品法時，三萬二千天及世人悉皆逮得無所從生法樂之忍；五萬天人宿不發心於菩薩者，皆發無上正真道意；七萬菩薩逮得法忍。爾時一切同聲而言：「世尊！其有族姓之子及族姓女，逮聞說是清淨道品無習法者，其值聞已心無驚恐不捨退者，是皆受習如來無上正真道意，得轉諸佛所轉法輪。又唯，世尊！是輩菩薩悉獲無上正真道意，為無量人分布斯法，亦復當坐師子之座，當於天上、天下、人中極師子吼，猶若如今如來之吼，悉降魔眾伏摧外道，顯樹法幡熾法煇明，震雷法鼓已鳴能降法雨。」

爾時世尊見諸天、龍、神之眾，人與非人又及四輩，聞其至說莫不悅懌。於是如來為阿耨達重復弘演，而說頌云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊見諸天、龍、神之眾，人與非人又及四輩，聞其至說莫不悅懌。於是如來為阿耨達重復弘演，而說頌云：

「道非習可得， 無乃興習想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「道非習可得， 無乃興習想；

其道行如此， 棄離習念行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其道行如此， 棄離習念行。

不望求習道， 蕩除眾異想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不望求習道， 蕩除眾異想；

其道都無習， 清淨像明月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其道都無習， 清淨像明月。

若有起習想， 無處亦不習； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有起習想， 無處亦不習；

已過無習處， 得致最上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已過無習處， 得致最上道。

道為無我念， 亦不與空習； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道為無我念， 亦不與空習；

是道無有二， 安快而無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是道無有二， 安快而無上。

命壽亦如此， 無人及與言； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命壽亦如此， 無人及與言；

其道不有人， 無命亦無住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其道不有人， 無命亦無住。

諸有習道者， 而欲住於空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有習道者， 而欲住於空；

斯去聖路遠， 是不應道習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯去聖路遠， 是不應道習。

道亦無有空， 以捨於有習； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道亦無有空， 以捨於有習；

如本同一相， 永空空於空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如本同一相， 永空空於空。

道為無起相， 亦不有滅相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道為無起相， 亦不有滅相；

不起亦無滅， 彼悉為道習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起亦無滅， 彼悉為道習。

吾音譬如幻， 解想當如此； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾音譬如幻， 解想當如此；

持想行所習， 道當何從生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持想行所習， 道當何從生？

道為都過俗， 彼不有身習； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道為都過俗， 彼不有身習；

亦無滅身行， 可得致於習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無滅身行， 可得致於習。

是身根之家， 本無所演廣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是身根之家， 本無所演廣；

彼不有餘求， 本無不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不有餘求， 本無不可得。

其習是道者， 當如如本無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其習是道者， 當如如本無；

如本知本無， 是謂應道習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如本知本無， 是謂應道習。

諸法之本無， 所覺若如幻； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法之本無， 所覺若如幻；

解行而致此， 乃應道之習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行而致此， 乃應道之習。

若其不至道， 所作如不住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若其不至道， 所作如不住；

無能止其行， 佛法不由道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能止其行， 佛法不由道。

若如所習道， 并及與無習； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如所習道， 并及與無習；

所演為如此， 以住於本無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所演為如此， 以住於本無。

有限餘道者， 劣乘之所依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有限餘道者， 劣乘之所依；

是者無上道， 本乘所因由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是者無上道， 本乘所因由。

諸興此道者， 以致而無住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸興此道者， 以致而無住；

斯則顯行德， 可致應道習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯則顯行德， 可致應道習。

道正而無嶮， 端直且平坦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道正而無嶮， 端直且平坦；

勤親行此道， 永離眾邪迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤親行此道， 永離眾邪迹。

若如卿龍王！ 自住其宮室； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如卿龍王！ 自住其宮室；

不動於所處， 降雨充大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動於所處， 降雨充大海。

大士亦如是！ 習道如所行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士亦如是！ 習道如所行；

法身而不動， 能滿於智海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身而不動， 能滿於智海。

又如仁龍王！ 在於大地上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如仁龍王！ 在於大地上；

以雨遍充足， 其不有身著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以雨遍充足， 其不有身著。

菩薩德如斯！ 行此之所習； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩德如斯！ 行此之所習；

用法滿眾生， 其內無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用法滿眾生， 其內無所著。

若如阿耨達！ 龍王大神變； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如阿耨達！ 龍王大神變；

勝道德如是， 感動普十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝道德如是， 感動普十方。

眾生墮邪徑， 諸墮受著見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生墮邪徑， 諸墮受著見；

其住是道者， 將順度無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其住是道者， 將順度無為。

已住於斯道， 菩薩果大稱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已住於斯道， 菩薩果大稱；

能降魔波旬， 并及邪外行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能降魔波旬， 并及邪外行。

得道如其如， 如道無能動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得道如其如， 如道無能動；

踊過諸俗法， 其行譬蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踊過諸俗法， 其行譬蓮花。

道心無有愚， 是行為住止； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道心無有愚， 是行為住止；

千數諸眾生， 化度立以道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千數諸眾生， 化度立以道。

以常住斯道， 得致於五旬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以常住斯道， 得致於五旬；

神足諸感動， 為眾廣說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足諸感動， 為眾廣說法。

諸事悉清淨， 身口及與意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸事悉清淨， 身口及與意；

當願賢聖道， 人性不可識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願賢聖道， 人性不可識。

忍行為無著， 其往所可至； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍行為無著， 其往所可至；

斯得如來處， 示道諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯得如來處， 示道諸眾生。

生死於至歸， 斯處則如來！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死於至歸， 斯處則如來！

其往似若至， 此為無所至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其往似若至， 此為無所至。

眾生所可至， 當念彼上處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所可至， 當念彼上處；

學最佛之道， 遊樂以幻法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學最佛之道， 遊樂以幻法。

其作是習道， 弘道之所習； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其作是習道， 弘道之所習；

彼眾德儀行， 諸佛所稱歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼眾德儀行， 諸佛所稱歎。

其德無有邊， 終不可極盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其德無有邊， 終不可極盡；

如此習道者， 不習亦無住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此習道者， 不習亦無住。

彼處不咎魔， 眾都不著行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼處不咎魔， 眾都不著行；

其順此道者， 不起亦無滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其順此道者， 不起亦無滅。

已得意志行， 總持弘大辯； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得意志行， 總持弘大辯；

施惠及戒忍， 遂增進若海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施惠及戒忍， 遂增進若海。

身口穢以無， 心潔乃清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口穢以無， 心潔乃清淨；

垢消永無瑕， 修應此道者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垢消永無瑕， 修應此道者。

得昇於知達， 所行習深妙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得昇於知達， 所行習深妙；

難動惠無即， 守習是道者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難動惠無即， 守習是道者。

其諸最正覺， 過去與當來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其諸最正覺， 過去與當來，

現在亦如是， 致道世所歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在亦如是， 致道世所歸。

彼已離眾難， 值世遭難遇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼已離眾難， 值世遭難遇；

永為諸佛子， 其聞此法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永為諸佛子， 其聞此法者。

快哉諸眾生， 至善聞斯法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 快哉諸眾生， 至善聞斯法；

真應奉如來， 其樂是經者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真應奉如來， 其樂是經者。

有曉此道者， 能斷諸情態； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有曉此道者， 能斷諸情態；

紹德具眾相， 得應三界將。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹德具眾相， 得應三界將。」