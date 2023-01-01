佛說大乘智印經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘智印經卷第五

西天寶輪大師賜紫沙門金總持等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天寶輪大師賜紫沙門金總持等奉 詔譯

爾時歡喜王菩薩、彌勒菩薩、妙吉祥菩薩，并六十不可思議菩薩摩訶薩等，在大眾中而為上首，合掌恭敬，咸白佛言：「大悲世尊！我等今者得聞如是微妙勝法，於彼未來堅固守護，教諸眾生發無上慧，於此勝法如說而行，遠離諸惡，不生憍慢，亦不貢高，無有諂曲、愛憎之心，於彼自他怨親之境悉皆平等，於諸如來無數酤胝百千萬億那庾多劫所得無上大法總持智印法要，愛樂受持、書寫、讀誦，乃至展轉相續流通而無間斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時歡喜王菩薩、彌勒菩薩、妙吉祥菩薩，并六十不可思議菩薩摩訶薩等，在大眾中而為上首，合掌恭敬，咸白佛言：「大悲世尊！我等今者得聞如是微妙勝法，於彼未來堅固守護，教諸眾生發無上慧，於此勝法如說而行，遠離諸惡，不生憍慢，亦不貢高，無有諂曲、愛憎之心，於彼自他怨親之境悉皆平等，於諸如來無數酤胝百千萬億那庾多劫所得無上大法總持智印法要，愛樂受持、書寫、讀誦，乃至展轉相續流通而無間斷。」

于時世尊聞是歡喜王菩薩、彌勒菩薩、妙吉祥菩薩，并六十不可思議菩薩摩訶薩等，發生無上護正法心，安樂眾生利益語已，於大眾中以清淨音而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時世尊聞是歡喜王菩薩、彌勒菩薩、妙吉祥菩薩，并六十不可思議菩薩摩訶薩等，發生無上護正法心，安樂眾生利益語已，於大眾中以清淨音而說偈言：

「種諸善根離諂慢， 寂靜安住無諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種諸善根離諂慢， 寂靜安住無諸惡，

深忍堅固不動搖， 常正憶念於勝慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深忍堅固不動搖， 常正憶念於勝慧。

如是安住具大力， 而能守護法財聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是安住具大力， 而能守護法財聚，

離諸惡行無過患， 不為名聞與利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸惡行無過患， 不為名聞與利養。

無有諍訟離染著， 普皆平等如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諍訟離染著， 普皆平等如虛空，

如是之人能守護， 漸次得成此三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人能守護， 漸次得成此三昧。

深忍堅固樂菩提， 晝夜精進無懈廢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深忍堅固樂菩提， 晝夜精進無懈廢，

守護威儀離諸惡， 於甚深法而增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護威儀離諸惡， 於甚深法而增長。

世間一切諸財寶， 眷屬親姻無所愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間一切諸財寶， 眷屬親姻無所愛，

悉皆厭捨離諸著， 無怨親想心平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆厭捨離諸著， 無怨親想心平等，

如是之人得成就， 無上大寶三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人得成就， 無上大寶三摩地。

於晝夜中勤精進， 能於是法生覺悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於晝夜中勤精進， 能於是法生覺悟，

尊重恭敬於善友， 歡喜稱讚是三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊重恭敬於善友， 歡喜稱讚是三昧，

能解世間無盡法， 故於染境無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能解世間無盡法， 故於染境無所著。

印忍諸法心清淨， 如百酤胝日光照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印忍諸法心清淨， 如百酤胝日光照，

智慧光明破諸暗， 能入如是深法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧光明破諸暗， 能入如是深法義。

是人智解離諸著， 猶如日月處虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人智解離諸著， 猶如日月處虛空，

與大雪山等堅厚， 鎮壓大地能莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大雪山等堅厚， 鎮壓大地能莊嚴；

亦如釋梵轉輪王， 有大威儀人恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如釋梵轉輪王， 有大威儀人恭敬，

亦名無上大醫王， 能除種種諸病苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名無上大醫王， 能除種種諸病苦。

盡諸業障心清淨， 摧破魔羅諸眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡諸業障心清淨， 摧破魔羅諸眷屬，

漸次成就他心智， 了別種種差別心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次成就他心智， 了別種種差別心，

憶念過去那庾劫， 滅除煩惱熾盛火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶念過去那庾劫， 滅除煩惱熾盛火。

此人善逝所稱讚， 證悟菩提真空理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人善逝所稱讚， 證悟菩提真空理，

能入如來智印門， 獲諸無邊諸寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能入如來智印門， 獲諸無邊諸寶藏。

了達名相無自性， 不著空有處中道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達名相無自性， 不著空有處中道，

觀察五蘊如塵幻， 印證四大體非真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察五蘊如塵幻， 印證四大體非真，

一切有為皆生滅， 妄心造作成輪迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有為皆生滅， 妄心造作成輪迴。

勝智三昧性寂靜， 離諸分別難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝智三昧性寂靜， 離諸分別難思議，

湛然三世本自如， 無去無來無所動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湛然三世本自如， 無去無來無所動。

若見末世邪見人， 於佛正法著空有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見末世邪見人， 於佛正法著空有，

又復於此無所證， 自言我得法性空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復於此無所證， 自言我得法性空，

是各增長眾生見， 世世遠離菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是各增長眾生見， 世世遠離菩提心，

復見有人隨順學， 涕淚悲泣身毛舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復見有人隨順學， 涕淚悲泣身毛舉。

又復末世諸釋種， 具諸衰損無威儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復末世諸釋種， 具諸衰損無威儀，

為求菩提而出家， 於彼菩提不安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求菩提而出家， 於彼菩提不安住，

破戒破見毀威儀， 晝夜親近不善人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破戒破見毀威儀， 晝夜親近不善人，

為貪利養及資生， 所得還將利親族， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為貪利養及資生， 所得還將利親族，

如渡大海失浮囊， 是必遙觀彼岸遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如渡大海失浮囊， 是必遙觀彼岸遠。

其有上乘真釋子， 棄捨如是諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有上乘真釋子， 棄捨如是諸世間，

猶如蓮華出淤泥， 本性清淨無所染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如蓮華出淤泥， 本性清淨無所染。

我今教汝歡喜王， 應當正念常守護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今教汝歡喜王， 應當正念常守護，

摧伏妄想生真智， 於此希求具眾德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏妄想生真智， 於此希求具眾德，

精進修學無懈怠， 是即名為諸佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進修學無懈怠， 是即名為諸佛子。

譬如世間穀麥種， 數如河沙那庾多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如世間穀麥種， 數如河沙那庾多，

以此種子致良田， 展轉相生無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此種子致良田， 展轉相生無量劫，

所得子實莫可量， 算數譬喻尚不及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得子實莫可量， 算數譬喻尚不及，

如是展轉盡東方， 河沙數種亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是展轉盡東方， 河沙數種亦如是，

乃至十方佛國土， 所種子實無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至十方佛國土， 所種子實無差別。

如是一種為一佛， 一佛設復有百頭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一種為一佛， 一佛設復有百頭，

一頭而現於百舌， 共讚如來三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一頭而現於百舌， 共讚如來三摩地，

於彼殑伽沙劫中， 亦復宣說不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼殑伽沙劫中， 亦復宣說不能盡。

如將芥子等須彌， 又如纖草敵空界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如將芥子等須彌， 又如纖草敵空界，

或以毛頭一滴水， 用對無涯四大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以毛頭一滴水， 用對無涯四大海，

如是功德共較量， 譬如算數不能及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是功德共較量， 譬如算數不能及，

應當於此甚深經， 長時精進而修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當於此甚深經， 長時精進而修學。」

爾時歡喜王菩薩、彌勒菩薩、妙吉祥菩薩，并六十不可思議菩薩摩訶薩等，聞佛世尊說是偈已，發起堅固大菩提心，踊躍精進，復白佛言：「大悲世尊！所有第一義諦、最勝涅槃甚深法義，我等眾會雖生信心，未能深解。惟願世尊為我等輩分別解說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時歡喜王菩薩、彌勒菩薩、妙吉祥菩薩，并六十不可思議菩薩摩訶薩等，聞佛世尊說是偈已，發起堅固大菩提心，踊躍精進，復白佛言：「大悲世尊！所有第一義諦、最勝涅槃甚深法義，我等眾會雖生信心，未能深解。惟願世尊為我等輩分別解說！」

于時世尊以一圓音，語歡喜王菩薩、彌勒菩薩、妙吉祥菩薩，并六十不可思議菩薩摩訶薩等言：「善男子！如是勝法本來寂靜，離諸分別，絕諸戲論，假有名言，顯示宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時世尊以一圓音，語歡喜王菩薩、彌勒菩薩、妙吉祥菩薩，并六十不可思議菩薩摩訶薩等言：「善男子！如是勝法本來寂靜，離諸分別，絕諸戲論，假有名言，顯示宣說。」

諸菩薩言：「大悲世尊！云何此法離諸分別，絕諸戲論，假有言說，方便顯示？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「大悲世尊！云何此法離諸分別，絕諸戲論，假有言說，方便顯示？」

佛告善男子：「如是勝法雖有言說，體不可得，故無分別。云何此法體不可得？以是勝法無修、無作，故不可得。云何此法無修、無作？以是勝法本無生滅，故非修作。云何此法無有生滅？以是勝法性離所取，亦非能取，故無生滅。云何此法無能所取？以是勝法無住、無處。云何此法而無住處？以是勝法無變易相，故無住處。云何此法無變易相？以是勝法無彼、無此，故無變易。云何此法無彼、無此？以是勝法非有為亦非無為故。云何此法非有為亦非無為？以是勝法非虛、非實故。云何此法非虛、非實？以是勝法非心亦非非心故。云何此法非心亦非非心？以是勝法不可了別故。云何此法不可了別？以是勝法無有識變故。云何此法無有識變？以是勝法非相應、非不相應故。云何此法非相應、非不相應？以是勝法自性平等故。云何此法自性平等？以是勝法不可相求故。云何此法不可相求？以是勝法無安住相故。云何此法無安住相？以是勝法無有自相故。云何此法無有自相？以是勝法本性空寂故。云何此法本性空寂？以是勝法無染著故。云何此法無染著？以是勝法離彼言說、清淨故。善男子！由是勝法離諸分別、無修、無作，乃至離彼言說、性清淨故，名為涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善男子：「如是勝法雖有言說，體不可得，故無分別。云何此法體不可得？以是勝法無修、無作，故不可得。云何此法無修、無作？以是勝法本無生滅，故非修作。云何此法無有生滅？以是勝法性離所取，亦非能取，故無生滅。云何此法無能所取？以是勝法無住、無處。云何此法而無住處？以是勝法無變易相，故無住處。云何此法無變易相？以是勝法無彼、無此，故無變易。云何此法無彼、無此？以是勝法非有為亦非無為故。云何此法非有為亦非無為？以是勝法非虛、非實故。云何此法非虛、非實？以是勝法非心亦非非心故。云何此法非心亦非非心？以是勝法不可了別故。云何此法不可了別？以是勝法無有識變故。云何此法無有識變？以是勝法非相應、非不相應故。云何此法非相應、非不相應？以是勝法自性平等故。云何此法自性平等？以是勝法不可相求故。云何此法不可相求？以是勝法無安住相故。云何此法無安住相？以是勝法無有自相故。云何此法無有自相？以是勝法本性空寂故。云何此法本性空寂？以是勝法無染著故。云何此法無染著？以是勝法離彼言說、清淨故。善男子！由是勝法離諸分別、無修、無作，乃至離彼言說、性清淨故，名為涅槃。」

爾時歡喜王菩薩、彌勒菩薩、妙吉祥菩薩，并六十不可思議菩薩摩訶薩等，而白佛言：「世尊！如是勝法，人所難解。世尊！一切諸法入法界性，了無所得。如是法性令我等輩云何守護？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時歡喜王菩薩、彌勒菩薩、妙吉祥菩薩，并六十不可思議菩薩摩訶薩等，而白佛言：「世尊！如是勝法，人所難解。世尊！一切諸法入法界性，了無所得。如是法性令我等輩云何守護？」

佛告歡喜王菩薩、妙吉祥菩薩，并六十不可思議菩薩摩訶薩言：「善男子等！如是勝法不可思議，離諸分別及以戲論。若於是法起分別想及以戲論，則法有二。若法有二，則墮生滅。何以故？此無上法第一義諦，亦無有生，亦無有滅。如是了知是名守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告歡喜王菩薩、妙吉祥菩薩，并六十不可思議菩薩摩訶薩言：「善男子等！如是勝法不可思議，離諸分別及以戲論。若於是法起分別想及以戲論，則法有二。若法有二，則墮生滅。何以故？此無上法第一義諦，亦無有生，亦無有滅。如是了知是名守護。」

爾時世尊為諸菩薩復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為諸菩薩復說偈言：

「無作勝法非空有， 離諸言說及分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無作勝法非空有， 離諸言說及分別，

若有得法著二邊， 是名分別諸戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有得法著二邊， 是名分別諸戲論，

而於是法不相應， 但能增長於染慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於是法不相應， 但能增長於染慧。

此法無相無憎愛， 離諸推求無所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法無相無憎愛， 離諸推求無所得，

若自說言我忍空， 自生分別諸戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若自說言我忍空， 自生分別諸戲論，

彼諸空性不可得， 以分別心難思量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸空性不可得， 以分別心難思量。

若於諸法無疑謗， 是即名為不退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於諸法無疑謗， 是即名為不退轉，

離煩惱縛得解脫， 於此勝法心印忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離煩惱縛得解脫， 於此勝法心印忍。

若人妄了生分別， 尋求推度失正解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人妄了生分別， 尋求推度失正解，

籌量諸法著有空， 以性以相本無二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 籌量諸法著有空， 以性以相本無二，

用智求智不可得， 智外更無餘智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用智求智不可得， 智外更無餘智慧。

演說輪迴有為相， 是智非智迷真空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說輪迴有為相， 是智非智迷真空，

若言少分是實有， 虛妄想故成生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言少分是實有， 虛妄想故成生滅，

若證真實即能知， 一切諸法本常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若證真實即能知， 一切諸法本常住。

愚人妄想成流轉， 厭生死故求涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚人妄想成流轉， 厭生死故求涅槃，

增長我見有差別； 智者了知法無二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長我見有差別； 智者了知法無二，

明與無明本同體， 由不信故懷驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明與無明本同體， 由不信故懷驚怖。

是人堅固執邊見， 增長言說諸戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人堅固執邊見， 增長言說諸戲論，

說有為法名涅槃， 是於正法生破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有為法名涅槃， 是於正法生破壞。

心與非心無自性， 而彼自性亦非心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心與非心無自性， 而彼自性亦非心，

一切諸法本無相， 無言無說湛然空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法本無相， 無言無說湛然空。

法從緣起非真實， 諸法滅盡亦非諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法從緣起非真實， 諸法滅盡亦非諦，

八諦四諦明真俗， 亦名如來方便智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八諦四諦明真俗， 亦名如來方便智。

如來實智不可得， 所說諸法亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來實智不可得， 所說諸法亦復然，

譬如醫師治諸病， 隨病處方無執著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如醫師治諸病， 隨病處方無執著，

若能如是生覺悟， 是則名為善逝子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是生覺悟， 是則名為善逝子。

涅槃本性皆平等， 廓如太虛無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃本性皆平等， 廓如太虛無邊際，

三乘聖智同涅槃， 無減無增無戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘聖智同涅槃， 無減無增無戲論，

法界實無一眾生， 亦無一字可言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界實無一眾生， 亦無一字可言說。

有情執自分別心， 謂是涅槃無所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情執自分別心， 謂是涅槃無所住，

無明妄念結輪迴， 惑業生苦常相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明妄念結輪迴， 惑業生苦常相續。

一真實諦離開見， 或言四種亦隨宜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一真實諦離開見， 或言四種亦隨宜，

有苦報故說集因， 由滅理故明道諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有苦報故說集因， 由滅理故明道諦。

末世眾生多妄想， 不為淨行而出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末世眾生多妄想， 不為淨行而出家，

以名利故破威儀， 積煩惱故興鬪訟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以名利故破威儀， 積煩惱故興鬪訟。

修習功德諸比丘， 於此勝法能成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習功德諸比丘， 於此勝法能成就，

遠離名聞及資生， 樂居蘭若無求取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離名聞及資生， 樂居蘭若無求取。

譬如麟角獨居山， 思惟如是三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如麟角獨居山， 思惟如是三摩地，

八十酤胝兩足尊， 慈心加被修習者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十酤胝兩足尊， 慈心加被修習者，

諸天見已咸歡喜， 潛形晝夜常守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天見已咸歡喜， 潛形晝夜常守護。

智慧破暗如日光， 出生勝法同甘露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧破暗如日光， 出生勝法同甘露，

其有受者智印門， 夢中常與諸佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有受者智印門， 夢中常與諸佛會。

汝等皆懷勇猛心， 堅固修習無退捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等皆懷勇猛心， 堅固修習無退捨。」

爾時世尊復告妙吉祥童真菩薩言：「妙吉祥！若諸菩薩及末世眾生為欲成就無上菩提，於是三摩地智印深法相應修學；為欲成就如來八十種好，於是三摩地智印深法相應修學；為欲成就如來十八不共勝法，於是三摩地智印深法相應修學；為欲成就如來十力、四無所畏、四無量心——大慈、大悲、大喜、大捨——於是三摩地智印深法相應修學；為欲成就諸佛五眼，於是三摩地智印深法相應修學；欲得諸佛廣大壽命、種種莊嚴、勝妙國土、威德自在，於此三摩地智印深法相應修學；為欲成就諸大菩薩、利根聲聞，欲得如來智慧色身、廣大總持勝妙法門，及解一切眾生言音差別、心行、根性，具足神通、辯才無礙、曉了諸法，於是三摩地相應修學。所以者何？菩薩摩訶薩若於是三摩地而得相應，所獲如是種種功德普遍具足，成就菩提無上大法。諸法所依，名無上道；智出世間，號正遍知；自性寂靜，名為如來。如說修行而無有等，非等等故，無起、無滅，出世究竟，離諸言說，名第一諦。真實義諦，無所破壞，堅固、調伏，是名如來不可思議最勝之法。妙吉祥！我由往昔修習、安住是三摩地智印深法，見然燈佛，得無生忍，授菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告妙吉祥童真菩薩言：「妙吉祥！若諸菩薩及末世眾生為欲成就無上菩提，於是三摩地智印深法相應修學；為欲成就如來八十種好，於是三摩地智印深法相應修學；為欲成就如來十八不共勝法，於是三摩地智印深法相應修學；為欲成就如來十力、四無所畏、四無量心——大慈、大悲、大喜、大捨——於是三摩地智印深法相應修學；為欲成就諸佛五眼，於是三摩地智印深法相應修學；欲得諸佛廣大壽命、種種莊嚴、勝妙國土、威德自在，於此三摩地智印深法相應修學；為欲成就諸大菩薩、利根聲聞，欲得如來智慧色身、廣大總持勝妙法門，及解一切眾生言音差別、心行、根性，具足神通、辯才無礙、曉了諸法，於是三摩地相應修學。所以者何？菩薩摩訶薩若於是三摩地而得相應，所獲如是種種功德普遍具足，成就菩提無上大法。諸法所依，名無上道；智出世間，號正遍知；自性寂靜，名為如來。如說修行而無有等，非等等故，無起、無滅，出世究竟，離諸言說，名第一諦。真實義諦，無所破壞，堅固、調伏，是名如來不可思議最勝之法。妙吉祥！我由往昔修習、安住是三摩地智印深法，見然燈佛，得無生忍，授菩提記。」

時妙吉祥菩薩而白佛言：「世尊！如來於然燈佛所悟無生忍，得菩提記，於無量劫在生死中，云何修諸難行、苦行得成菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時妙吉祥菩薩而白佛言：「世尊！如來於然燈佛所悟無生忍，得菩提記，於無量劫在生死中，云何修諸難行、苦行得成菩提？」

佛告妙吉祥菩薩摩訶薩言：「我於往昔為求佛道，成熟一切諸眾生等清淨善根，以大願力經無量時，勤修苦行，化利有情，隨其根性有上、中、下，各令悟入三乘法義，漸次修行而有所證。妙吉祥！我於爾時因是願行而得菩提及與涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥菩薩摩訶薩言：「我於往昔為求佛道，成熟一切諸眾生等清淨善根，以大願力經無量時，勤修苦行，化利有情，隨其根性有上、中、下，各令悟入三乘法義，漸次修行而有所證。妙吉祥！我於爾時因是願行而得菩提及與涅槃。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「若欲是法而相應， 獲得如來無量慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲是法而相應， 獲得如來無量慧，

十方百億諸世尊， 皆悉來護修習者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方百億諸世尊， 皆悉來護修習者。

若於甘露甚深法， 能解一切諸妙義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於甘露甚深法， 能解一切諸妙義，

是名總持陀羅尼， 修習之者皆獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名總持陀羅尼， 修習之者皆獲得。

解了言音滅諸罪， 能破執著解諸縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了言音滅諸罪， 能破執著解諸縛，

涅槃無生亦無滅， 無去無來無住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃無生亦無滅， 無去無來無住處。

莊嚴十力諸相好， 成就一切佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴十力諸相好， 成就一切佛功德，

圓滿清淨解脫音， 普應無量諸含識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿清淨解脫音， 普應無量諸含識，

所出音聲能解了， 一切聞者皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所出音聲能解了， 一切聞者皆歡喜。

遠離邪見無分別， 最勝清淨盡無垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離邪見無分別， 最勝清淨盡無垢，

能於是經相應學， 究竟能得菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於是經相應學， 究竟能得菩提道。

若人於彼三七日， 一心思惟如是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於彼三七日， 一心思惟如是法，

不生懈怠捨親緣， 晝夜修習得增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生懈怠捨親緣， 晝夜修習得增長，

慈悲遠離於嫉妬， 守護尸羅絕諍訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲遠離於嫉妬， 守護尸羅絕諍訟，

獲得平等正遍知， 深心歡喜常解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得平等正遍知， 深心歡喜常解脫，

遠離造作諸緣起。 譬如蓮華不染著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離造作諸緣起。 譬如蓮華不染著，

堅固不起諸貪愛， 亦如飛禽離繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固不起諸貪愛， 亦如飛禽離繫縛。

得此最勝法門時， 三千世界皆震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝法門時， 三千世界皆震動，

諸天競奏妙音樂， 散施末香及沈水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天競奏妙音樂， 散施末香及沈水，

百千幢幡及天衣， 清淨華鬘及瓔珞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千幢幡及天衣， 清淨華鬘及瓔珞，

摩尼珠冠及寶蓋， 金鈴間錯悉莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼珠冠及寶蓋， 金鈴間錯悉莊嚴，

一切諸天作歌舞。 諸龍金翅修羅王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸天作歌舞。 諸龍金翅修羅王，

比丘僧與優婆塞， 比丘尼及烏婆夷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘僧與優婆塞， 比丘尼及烏婆夷，

各各脫身上妙衣， 以用散佛為供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各脫身上妙衣， 以用散佛為供養，

恭敬讚歎意思惟， 誓求於此無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬讚歎意思惟， 誓求於此無上道。

我說如是甚深法， 發生菩提心不退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說如是甚深法， 發生菩提心不退，

此會河沙信解人， 究竟皆得無生忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此會河沙信解人， 究竟皆得無生忍，

諸餘剎土未來眾， 展轉聞法心歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸餘剎土未來眾， 展轉聞法心歡喜。」

爾時世尊說是偈已，阿僧祇數諸眾生等各踊躍發菩提心。復有八十那庾多數諸大菩薩得聞是法，於無上道得不退轉。復有六萬三酤胝菩薩摩訶薩得無生法忍。復有六十三酤胝菩薩摩訶薩而得三摩地。無數眾生而得聖果。十方所來諸大菩薩得悟如是智印三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是偈已，阿僧祇數諸眾生等各踊躍發菩提心。復有八十那庾多數諸大菩薩得聞是法，於無上道得不退轉。復有六萬三酤胝菩薩摩訶薩得無生法忍。復有六十三酤胝菩薩摩訶薩而得三摩地。無數眾生而得聖果。十方所來諸大菩薩得悟如是智印三昧。

佛說此經已，六十不可思議菩薩、歡喜王菩薩、彌勒菩薩、妙吉祥菩薩摩訶薩等而為上首，與賢劫中諸大菩薩，并賢吉祥金光夫人、諸大聲聞、一切世間天人四眾、乾闥婆王、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，六十不可思議菩薩、歡喜王菩薩、彌勒菩薩、妙吉祥菩薩摩訶薩等而為上首，與賢劫中諸大菩薩，并賢吉祥金光夫人、諸大聲聞、一切世間天人四眾、乾闥婆王、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。