佛說大乘智印經卷第四(第五同卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘智印經卷第四(第五同卷)

西天三藏寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天三藏寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉 詔譯

爾時會中有頻婆娑王，其王夫人名賢吉祥，亦名酤胝金光——阿闍世王是彼所生——從座而起，五體投地，禮如來足。如是禮已，雙膝踞地，長跪合掌，色相怡悅，以妙音聲讚歎佛德。復以百千無價眾寶、微妙衣服奉上世尊以為供養。復以五百七寶之華散虛空中，成華雲蓋，遍覆眾會。時賢吉祥作是種種諸供養已，而白佛言：「世尊！我念未來濁惡世中，諸有情類信根薄劣，煩惱增多。我願於彼信解、受持此三摩地最勝法門。若見有人書寫、受持、聽聞、讀誦、為人演說、開示導化，展轉流通，使不斷絕，普令見聞而生信解，精進修習。如是之人名為法器，我當於彼受持之者，歡喜讚歎，親近承事，供給所須飲食、衣服、臥具、醫藥，諸供養具令無歉乏。復以大乘甚深之法更令悟入，令彼所住大乘種性，速得成熟於阿耨多羅三藐三菩提法；不妄分別是空、不空，了知諸法離言執故；隨悟隨學，不生戲論。為護正法，於諸身命無所悋惜，況復世間資生之物、增益煩惱、生死之具！唯當修學如是殊勝三摩地法！」作是語已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有頻婆娑王，其王夫人名賢吉祥，亦名酤胝金光——阿闍世王是彼所生——從座而起，五體投地，禮如來足。如是禮已，雙膝踞地，長跪合掌，色相怡悅，以妙音聲讚歎佛德。復以百千無價眾寶、微妙衣服奉上世尊以為供養。復以五百七寶之華散虛空中，成華雲蓋，遍覆眾會。時賢吉祥作是種種諸供養已，而白佛言：「世尊！我念未來濁惡世中，諸有情類信根薄劣，煩惱增多。我願於彼信解、受持此三摩地最勝法門。若見有人書寫、受持、聽聞、讀誦、為人演說、開示導化，展轉流通，使不斷絕，普令見聞而生信解，精進修習。如是之人名為法器，我當於彼受持之者，歡喜讚歎，親近承事，供給所須飲食、衣服、臥具、醫藥，諸供養具令無歉乏。復以大乘甚深之法更令悟入，令彼所住大乘種性，速得成熟於阿耨多羅三藐三菩提法；不妄分別是空、不空，了知諸法離言執故；隨悟隨學，不生戲論。為護正法，於諸身命無所悋惜，況復世間資生之物、增益煩惱、生死之具！唯當修學如是殊勝三摩地法！」作是語已，退坐一面。

時頻婆娑王後宮八千婇女，聞如是說，各各發起阿耨多羅三藐三菩提心，而皆願樂無上大乘，欲學安住如是殊勝三摩地門，各從座起，合掌恭敬，頭面作禮，而白佛言：「世尊！我等咸當於後未來末世之中，受持如是甚深、圓滿、微妙之法，及願守護、供養受持之者！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時頻婆娑王後宮八千婇女，聞如是說，各各發起阿耨多羅三藐三菩提心，而皆願樂無上大乘，欲學安住如是殊勝三摩地門，各從座起，合掌恭敬，頭面作禮，而白佛言：「世尊！我等咸當於後未來末世之中，受持如是甚深、圓滿、微妙之法，及願守護、供養受持之者！」

時摩竭國烏波索迦、烏波斯迦六十萬眾，見是事已，咸皆歡喜，亦各發起阿耨多羅三藐三菩提心，於此智印三摩地法深心隨喜，作是願言：「我等亦願於後未來濁惡世中，於是妙法圓滿護持！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時摩竭國烏波索迦、烏波斯迦六十萬眾，見是事已，咸皆歡喜，亦各發起阿耨多羅三藐三菩提心，於此智印三摩地法深心隨喜，作是願言：「我等亦願於後未來濁惡世中，於是妙法圓滿護持！」

爾時世尊知彼摩竭陀國烏波索迦、烏波斯迦，并賢吉祥酤胝金光夫人，與後宮婇女八千人等，心口所願，信解受持如是妙法，長時修習無間、無斷，知諸佛果從此法生，示現歡喜，忻然微笑。緣是笑故，有百千種微妙色光從佛口出，所謂青、黃、赤、白及頗胝迦，種種色相普遍世界。其中眾生覩此光明離諸驚怖，摧伏一切煩惱魔怨。其光上照至有頂天，日、月光明所不照處悉皆通徹，下至一切諸大地獄及諸惡趣，苦惱休息，穢惡悉除，皆得清淨。其光迴旋還至佛所，右繞千匝，覆世尊頂，隱而不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼摩竭陀國烏波索迦、烏波斯迦，并賢吉祥酤胝金光夫人，與後宮婇女八千人等，心口所願，信解受持如是妙法，長時修習無間、無斷，知諸佛果從此法生，示現歡喜，忻然微笑。緣是笑故，有百千種微妙色光從佛口出，所謂青、黃、赤、白及頗胝迦，種種色相普遍世界。其中眾生覩此光明離諸驚怖，摧伏一切煩惱魔怨。其光上照至有頂天，日、月光明所不照處悉皆通徹，下至一切諸大地獄及諸惡趣，苦惱休息，穢惡悉除，皆得清淨。其光迴旋還至佛所，右繞千匝，覆世尊頂，隱而不現。

爾時賢吉祥酤胝金光夫人見是光已，不知如來放光義利，復從座起，整肅衣容，恭敬合掌，雙膝長跪，頂禮世尊，精勤三業，讚歎佛德，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時賢吉祥酤胝金光夫人見是光已，不知如來放光義利，復從座起，整肅衣容，恭敬合掌，雙膝長跪，頂禮世尊，精勤三業，讚歎佛德，而說偈言：

「佛德差別無邊際， 三界最勝無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛德差別無邊際， 三界最勝無與等，

如華開敷正芬芳， 似月印空已圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如華開敷正芬芳， 似月印空已圓滿。

佛心平等離憂喜， 云何今者現微笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛心平等離憂喜， 云何今者現微笑？

我今仰測笑因緣， 應當演說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今仰測笑因緣， 應當演說微妙法。

具足安樂十力尊， 處眾猶如星中月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足安樂十力尊， 處眾猶如星中月，

所說言辭義味豐， 為諸世界眾生眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說言辭義味豐， 為諸世界眾生眼。

法如一雨無差別， 隨諸根性令生解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法如一雨無差別， 隨諸根性令生解，

梵音清徹福無邊， 凡在聽聞皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音清徹福無邊， 凡在聽聞皆歡喜。

由是聞法勝因緣， 得未曾有諸快樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是聞法勝因緣， 得未曾有諸快樂，

願佛為作師子吼， 蠲除種種諸報業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛為作師子吼， 蠲除種種諸報業。

眾生聞法皆悅可， 隨喜平等諸義味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞法皆悅可， 隨喜平等諸義味，

自他見聞及受持， 應根應時能解了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他見聞及受持， 應根應時能解了。

由茲開發菩提心， 悉於所聞生尊重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由茲開發菩提心， 悉於所聞生尊重，

八種圓滿無漏音， 普應無邊諸性欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八種圓滿無漏音， 普應無邊諸性欲。

一切說法功德中， 相應諸數無違背， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切說法功德中， 相應諸數無違背，

令諸受化諸有情， 悟入聞持心堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸受化諸有情， 悟入聞持心堅固。

不為煩惱嬈其心， 使於所得無退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為煩惱嬈其心， 使於所得無退轉，

受持禁戒眾律儀， 縱遇違緣悉能忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持禁戒眾律儀， 縱遇違緣悉能忍。

遠離塵勞無眾苦， 身心安住寂滅樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離塵勞無眾苦， 身心安住寂滅樂，

於此菩提勝行中， 思惟修作常精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此菩提勝行中， 思惟修作常精進。

佛身猶如妙金山， 亦如寶塔光明聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身猶如妙金山， 亦如寶塔光明聚，

蓮華出水正開敷， 凡是見聞悉瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華出水正開敷， 凡是見聞悉瞻仰。

如師子王遊戲時， 吼大音聲伏眾獸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如師子王遊戲時， 吼大音聲伏眾獸，

惟願演是笑因緣， 令我眾會除疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願演是笑因緣， 令我眾會除疑惑。

佛於諸法得自在， 契合無相真實理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於諸法得自在， 契合無相真實理，

令差別性諸有情， 各各三業淨無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令差別性諸有情， 各各三業淨無垢。

不捨眾生常護持， 令轉善因獲勝果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨眾生常護持， 令轉善因獲勝果，

十方世界諸眾生， 聞已思惟正修作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界諸眾生， 聞已思惟正修作。

摧伏一切煩惱熱， 如飲甘露心清涼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏一切煩惱熱， 如飲甘露心清涼，

如來所有說法聲， 世間眾音莫能比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所有說法聲， 世間眾音莫能比。

琵琶笙笛及角貝， 箜篌鼓瑟妙歌唱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琵琶笙笛及角貝， 箜篌鼓瑟妙歌唱，

桴擊犍椎及鐃鈸， 如是諸樂共振作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 桴擊犍椎及鐃鈸， 如是諸樂共振作，

命命頻伽及鸚鵡， 如是眾鳥皆和鳴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命命頻伽及鸚鵡， 如是眾鳥皆和鳴，

佛發微妙柔軟音， 眾音相共莫能比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛發微妙柔軟音， 眾音相共莫能比。

此十方眾來集會， 毀持好惡心差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十方眾來集會， 毀持好惡心差別，

惟願方便隨宜說， 調伏彼中𢤱悷者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願方便隨宜說， 調伏彼中𢤱悷者，

咸使悛革不善心， 普圓無邊勝善願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸使悛革不善心， 普圓無邊勝善願。

彼從酤胝剎土來， 為聞世尊說法故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼從酤胝剎土來， 為聞世尊說法故，

願今領悟正法音， 離諸怖畏獲安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願今領悟正法音， 離諸怖畏獲安樂。

惟願世尊雨法雨， 慈悲演說無上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願世尊雨法雨， 慈悲演說無上法，

冀能圓滿無漏音， 究竟得成菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冀能圓滿無漏音， 究竟得成菩提果。」

爾時世尊聞是賢吉祥酤胝金光夫人說是偈已，復於眾會而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞是賢吉祥酤胝金光夫人說是偈已，復於眾會而說偈言：

「我於無量世， 殑伽沙劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於無量世， 殑伽沙劫中，

時有大法王， 名無相福光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有大法王， 名無相福光。

佛壽極長遠， 七十六酤胝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛壽極長遠， 七十六酤胝，

化諸四天下； 彼土聲聞眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化諸四天下； 彼土聲聞眾，

其數無有量； 以智印法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數無有量； 以智印法門，

引導眾生類。 時有轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引導眾生類。 時有轉輪王，

號名曰勝慧， 王有二夫人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號名曰勝慧， 王有二夫人，

一名曰帝幢， 其次號日光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一名曰帝幢， 其次號日光。

聞是智印門， 晝夜常精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是智印門， 晝夜常精進，

勤修諸善業， 於一酤胝年； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修諸善業， 於一酤胝年；

護持正法眼， 經六十酤胝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持正法眼， 經六十酤胝；

為師導眾類， 已於三十億。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為師導眾類， 已於三十億。

無量諸佛所， 積集諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸佛所， 積集諸功德，

無量世界中， 法眼常救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世界中， 法眼常救護。

三十殑伽沙， 未來世諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十殑伽沙， 未來世諸佛，

於彼彼世間， 平等普護持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼彼世間， 平等普護持，

如是正法眼， 皆令不斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是正法眼， 皆令不斷絕。

時彼勝慧王， 今阿閦佛是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼勝慧王， 今阿閦佛是。

彼會清淨眾， 夫人與眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼會清淨眾， 夫人與眷屬，

各各同俱生， 如是佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各同俱生， 如是佛國土。

護法心不怠， 復於後後時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護法心不怠， 復於後後時，

轉彼女人身， 得成於男子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉彼女人身， 得成於男子，

即生於無量， 安樂佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即生於無量， 安樂佛世界。

如今末世中， 唯汝賢吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如今末世中， 唯汝賢吉祥，

能護如來法， 任持不破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能護如來法， 任持不破壞。

應以菩提心， 普遍諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應以菩提心， 普遍諸佛剎，

正法欲盡時， 一切皆救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法欲盡時， 一切皆救護。

使彼覺法人， 同生安樂國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使彼覺法人， 同生安樂國，

坐千葉蓮華， 得諸佛相好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐千葉蓮華， 得諸佛相好，

莊嚴皆具足。 既生彼土已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴皆具足。 既生彼土已，

復供養諸佛， 末後當次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復供養諸佛， 末後當次第，

於彼莊嚴劫， 得成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼莊嚴劫， 得成無上道。

以阿耨菩提， 轉授諸人天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以阿耨菩提， 轉授諸人天，

令發無上心， 同守護正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令發無上心， 同守護正法。

彼土離魔怨， 及以三毒業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土離魔怨， 及以三毒業，

不生諸罪戾， 諸惡悉無有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生諸罪戾， 諸惡悉無有。

不處於胎臟， 清淨而化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不處於胎臟， 清淨而化生，

與無數菩薩， 皆集於此會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與無數菩薩， 皆集於此會。

無有諸聲聞， 亦不聞名字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諸聲聞， 亦不聞名字，

遠離諸惡緣， 常修菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸惡緣， 常修菩提行。

捨名聞利養， 不戀著親昵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨名聞利養， 不戀著親昵，

捐棄身命財， 饒益有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捐棄身命財， 饒益有情類。

方便為說法， 普令生信解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便為說法， 普令生信解，

若有能修習， 佛無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能修習， 佛無上菩提。

安住此法中， 不求世間樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住此法中， 不求世間樂，

如說而修行， 普遍諸佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說而修行， 普遍諸佛土，

常生恭敬心， 護持諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生恭敬心， 護持諸佛法。

有懷嫉妬者， 應當密護持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有懷嫉妬者， 應當密護持，

以大憐憫心， 教誡諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大憐憫心， 教誡諸有情，

令如是修學， 咸離諸苦厄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令如是修學， 咸離諸苦厄。

如我往昔時， 為求菩提故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我往昔時， 為求菩提故，

於酤胝劫中， 捨頭目髓腦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於酤胝劫中， 捨頭目髓腦，

珍寶及妻兒， 一切無愛戀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珍寶及妻兒， 一切無愛戀。

若於我法中， 不能生諦信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於我法中， 不能生諦信，

雖剃髮染衣， 愚忘真實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖剃髮染衣， 愚忘真實相，

貪求名譽財， 為利養說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪求名譽財， 為利養說法，

親近不律儀， 廢受持讀誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近不律儀， 廢受持讀誦，

雖欲學沙門， 有失沙門行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖欲學沙門， 有失沙門行。」

佛說是語時， 是會人天眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語時， 是會人天眾，

有八十酤胝， 咸生悲憫心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有八十酤胝， 咸生悲憫心，

念彼如是人， 當沈淪惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼如是人， 當沈淪惡趣，

同作如是言： 「我願於未來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同作如是言： 「我願於未來，

以菩提心力， 平等普護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以菩提心力， 平等普護持。」

作如是語已， 三千大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作如是語已， 三千大千界，

悉皆大震動， 諸天雨眾華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆大震動， 諸天雨眾華。

於是國土中， 荊棘及便穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是國土中， 荊棘及便穢，

以此勝因緣， 一切皆除滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此勝因緣， 一切皆除滅，

無異於諸天， 周遍悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無異於諸天， 周遍悉清淨。

於未來世中， 有人聞如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於未來世中， 有人聞如是，

摩訶衍曩者， 得最勝慧命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶衍曩者， 得最勝慧命。

十方天人眾， 歡喜咸恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方天人眾， 歡喜咸恭敬，

讚歎大乘經， 種種諸妙義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎大乘經， 種種諸妙義。

一切諸龍王， 夜叉羅剎眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸龍王， 夜叉羅剎眾，

捨除毒惡心， 皆恭敬供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨除毒惡心， 皆恭敬供養。

若末世有情， 得聞此最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若末世有情， 得聞此最上，

甚深智印經， 而能信解者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深智印經， 而能信解者，

其人所得福， 今略為譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人所得福， 今略為譬喻。

如似殑伽沙， 為佛國土數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如似殑伽沙， 為佛國土數，

滿中盛珍寶， 悉施供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿中盛珍寶， 悉施供養佛，

修如是勝行， 過殑伽沙劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修如是勝行， 過殑伽沙劫，

其所得功德， 不如聞於此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所得功德， 不如聞於此，

無上智印門， 開導復演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上智印門， 開導復演說，

所獲過於彼， 無量無邊數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所獲過於彼， 無量無邊數。

是福無形相， 非有為心知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是福無形相， 非有為心知。

若因聞佛說， 微妙智印法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若因聞佛說， 微妙智印法，

發生菩提心， 與諸法相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發生菩提心， 與諸法相應，

依佛所宣說， 如說而修行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依佛所宣說， 如說而修行；

又於末世中， 勤觀察護念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於末世中， 勤觀察護念，

樂於空寂處， 一心求解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂於空寂處， 一心求解脫，

積集無數量， 勝善諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積集無數量， 勝善諸功德。

常以三種戒， 教授諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以三種戒， 教授諸有情，

愛護憐憫心， 如母念其子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛護憐憫心， 如母念其子，

歡喜柔軟音， 教令離怨賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜柔軟音， 教令離怨賊。

於佛正法中， 不生顛倒想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛正法中， 不生顛倒想，

自他皆饒益， 速令至正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他皆饒益， 速令至正覺。

若於三摩地， 廣大智印門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於三摩地， 廣大智印門，

能書寫受持， 讀誦正開演， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能書寫受持， 讀誦正開演，

展轉授眾生， 自他得開解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 展轉授眾生， 自他得開解，

亦令俱獲得， 勝善諸果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦令俱獲得， 勝善諸果報，

言議與思惟， 皆悉不能及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言議與思惟， 皆悉不能及，

是人咸得生， 諸佛安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人咸得生， 諸佛安樂國。

世尊見彼已， 而生親善想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊見彼已， 而生親善想，

憐憫心護持， 歡喜而攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐憫心護持， 歡喜而攝受。

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！有幾乘性人而能受持此三摩地智印法門，於彼未來世之中護持正法，於是正法而生愛樂，能於如來祕密甚深智印法門而生信解、好樂修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！有幾乘性人而能受持此三摩地智印法門，於彼未來世之中護持正法，於是正法而生愛樂，能於如來祕密甚深智印法門而生信解、好樂修行？」

于時世尊語彌勒菩薩摩訶薩言：「彼五濁時惡世眾生，諸苦逼惱不可稱數，唯有菩薩於此惡世荷負正法而生信解，如是之人甚為希有。而彼末世諸眾生等常聞鬪諍、妄言、綺語，或壞善根，於此智印最勝法門所有言說不能解了。唯有菩薩於是五濁惡世之中法欲滅時，於苦眾生慈念、憐憫，以諸方便饒益、攝受。如是諸人苦惱所逼，若無菩薩接化、引導，即於深法不能信解、受持、讀誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時世尊語彌勒菩薩摩訶薩言：「彼五濁時惡世眾生，諸苦逼惱不可稱數，唯有菩薩於此惡世荷負正法而生信解，如是之人甚為希有。而彼末世諸眾生等常聞鬪諍、妄言、綺語，或壞善根，於此智印最勝法門所有言說不能解了。唯有菩薩於是五濁惡世之中法欲滅時，於苦眾生慈念、憐憫，以諸方便饒益、攝受。如是諸人苦惱所逼，若無菩薩接化、引導，即於深法不能信解、受持、讀誦。」

於是彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「善哉！世尊！意為憐憫、安樂有情，宣說如是甘露妙法，令彼未來一切眾生得是義利，生悲感心，愛樂修習。若彼菩薩得是法門，隨順如來最上勝行，堅固趣求，無有破壞無上道心，速能證得阿耨多羅三藐三菩提，契佛道中，相應勝行而不退捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「善哉！世尊！意為憐憫、安樂有情，宣說如是甘露妙法，令彼未來一切眾生得是義利，生悲感心，愛樂修習。若彼菩薩得是法門，隨順如來最上勝行，堅固趣求，無有破壞無上道心，速能證得阿耨多羅三藐三菩提，契佛道中，相應勝行而不退捨。」

爾時世尊復語彌勒菩薩摩訶薩言：「若有菩薩已於往昔百世尊所親近恭敬，承事供養，發菩提心，種種善根，植眾德本，於彼未來濁惡世中，於此廣大無上菩提甚深妙義未能信解，於此廣大智印法門不能悟入。復次，彌勒！若有菩薩於往昔中千世尊所發菩提心，親近恭敬，種種善根，植種德本，如是菩薩於彼未來五濁世中雖遇善友，發菩提心，而於廣大智印法門微妙義理未能悟解，數起疑惑，不生愛樂，不能受持、讀誦、書寫、流通，亦復不能為人演說，令生信解。復次，彌勒！復有菩薩於往昔中，經百千佛發菩提心，種諸善根，植眾德本，於彼未來濁惡世中雖遇善友，發菩提心，於此廣大甚深最上智印法門信解微劣，於深遠義未能悟入，亦復不能受持、讀誦、為人稱讚及與講說如是無上廣大菩提甚深義利。復次，彌勒！若有菩薩乃至往昔於一酤胝佛所發菩提心，種諸善根，植眾德本，彼於未來末世之中雖遇善友，發菩提心，於此廣大微妙最勝智印法門雖復聽聞、書寫、讀誦、好樂受持，於甚深義未能解了，不能為人分別解說，於第一義大菩提心未能印定，於此智印三摩地門無所了悟。復次，彌勒！若有菩薩於彼往昔三十酤胝諸世尊所發菩提心，種諸善根，植眾德本，彼於未來末世之中雖遇善友，發菩提心，聞此廣大智印法門，亦能聽聞、讀誦、受持、書寫、流通、為人演說，然於智印三摩地法無決定心任持、印可，不能成就真實義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復語彌勒菩薩摩訶薩言：「若有菩薩已於往昔百世尊所親近恭敬，承事供養，發菩提心，種種善根，植眾德本，於彼未來濁惡世中，於此廣大無上菩提甚深妙義未能信解，於此廣大智印法門不能悟入。復次，彌勒！若有菩薩於往昔中千世尊所發菩提心，親近恭敬，種種善根，植種德本，如是菩薩於彼未來五濁世中雖遇善友，發菩提心，而於廣大智印法門微妙義理未能悟解，數起疑惑，不生愛樂，不能受持、讀誦、書寫、流通，亦復不能為人演說，令生信解。復次，彌勒！復有菩薩於往昔中，經百千佛發菩提心，種諸善根，植眾德本，於彼未來濁惡世中雖遇善友，發菩提心，於此廣大甚深最上智印法門信解微劣，於深遠義未能悟入，亦復不能受持、讀誦、為人稱讚及與講說如是無上廣大菩提甚深義利。復次，彌勒！若有菩薩乃至往昔於一酤胝佛所發菩提心，種諸善根，植眾德本，彼於未來末世之中雖遇善友，發菩提心，於此廣大微妙最勝智印法門雖復聽聞、書寫、讀誦、好樂受持，於甚深義未能解了，不能為人分別解說，於第一義大菩提心未能印定，於此智印三摩地門無所了悟。復次，彌勒！若有菩薩於彼往昔三十酤胝諸世尊所發菩提心，種諸善根，植眾德本，彼於未來末世之中雖遇善友，發菩提心，聞此廣大智印法門，亦能聽聞、讀誦、受持、書寫、流通、為人演說，然於智印三摩地法無決定心任持、印可，不能成就真實義利。

「復次，彌勒！若有菩薩於八十酤胝諸世尊所聞此最上三摩地法，如說修行，復能化利諸有情類，悉令信受，於是佛所發菩提心，種諸善根，植眾德本，於彼未來末世之中菩提心力，聞是廣大甚深智印無上法門而能解了、受持、讀誦、書寫、流通、為人解說，深心愛樂，堪任護持，令速圓滿。於是微妙三摩地門正解了已，於一切法悉皆通達。復於無上菩提、廣大法中離諸分別，摧伏一切諸惡魔怨，破壞一切不善業障，無量劫中隨有所造諸苦因行，於未來世當受報者，皆得解脫。又於往昔造不善因，至後惡世法欲滅時，善心微劣，破壞正法，樂著外道、世俗言教，增長戲論，行非法行，出無義言，不擇高下，多所貪求諸惡有情，見不恭敬，輕慢凌辱，於自所須一切乏少。如是苦因由此一生證悟勝法大功德力，皆得除滅。復由往昔親近供養如上所說一切諸佛所集善根，於彼未來末世之中發菩提心，而能任持是三摩地最勝法門，離諸苦縛，得不退轉，三業堅固，不生散亂，精進趣求菩提聖果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！若有菩薩於八十酤胝諸世尊所聞此最上三摩地法，如說修行，復能化利諸有情類，悉令信受，於是佛所發菩提心，種諸善根，植眾德本，於彼未來末世之中菩提心力，聞是廣大甚深智印無上法門而能解了、受持、讀誦、書寫、流通、為人解說，深心愛樂，堪任護持，令速圓滿。於是微妙三摩地門正解了已，於一切法悉皆通達。復於無上菩提、廣大法中離諸分別，摧伏一切諸惡魔怨，破壞一切不善業障，無量劫中隨有所造諸苦因行，於未來世當受報者，皆得解脫。又於往昔造不善因，至後惡世法欲滅時，善心微劣，破壞正法，樂著外道、世俗言教，增長戲論，行非法行，出無義言，不擇高下，多所貪求諸惡有情，見不恭敬，輕慢凌辱，於自所須一切乏少。如是苦因由此一生證悟勝法大功德力，皆得除滅。復由往昔親近供養如上所說一切諸佛所集善根，於彼未來末世之中發菩提心，而能任持是三摩地最勝法門，離諸苦縛，得不退轉，三業堅固，不生散亂，精進趣求菩提聖果。

「復次，彌勒！若諸菩薩於往昔中造不善業，應墮惡道，於彼未來末世之中法欲滅時，聞是法門，好樂受持，以是因緣或以病苦怖畏交煎，先世罪業即得除滅。諸根不具，受諸苦惱；生邪見家，顓愚聚會；生下賤家，為人所使；生貧窮家，衣食歉乏；生慳貪家，不能拯濟；若有所說，人不信受；王法所加，怨敵會遇；親知厭棄，心多憂惱；慈悲法會而多障阻；縱欲說法，人不樂聞；所欲資生飲食、衣服、臥具、醫藥及看視人，不逢惠施；貧窮親附，豪富棄捐；或被惡人來相嬈亂、憎嫉、殘害；所修善法不能增長；或於夢中見諸惡相。以是輕微諸苦逼迫，先世罪業即得消滅。業障滅已，設遇苦緣及諸怨賊不能為害；與魔相隨雖不遠離，而能了知諸魔境界；於諸名聞及與利養心不愛樂；為人親近及以恭敬、尊重、讚歎不以為喜；修諸善行，惠施有情，不生慳吝而求解脫；守護尸羅，無所毀壞；修忍辱行，饒益有情，拔苦與樂；修精進行，策勵三業，勤求眾善，離諸惡欲；修習禪定，散亂不生；以大智慧悟諸法性；方便願力利樂有情；聞無量法，心無忘失；修種種善，為利有情；於世樂果不生希望；令諸眾生速登彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！若諸菩薩於往昔中造不善業，應墮惡道，於彼未來末世之中法欲滅時，聞是法門，好樂受持，以是因緣或以病苦怖畏交煎，先世罪業即得除滅。諸根不具，受諸苦惱；生邪見家，顓愚聚會；生下賤家，為人所使；生貧窮家，衣食歉乏；生慳貪家，不能拯濟；若有所說，人不信受；王法所加，怨敵會遇；親知厭棄，心多憂惱；慈悲法會而多障阻；縱欲說法，人不樂聞；所欲資生飲食、衣服、臥具、醫藥及看視人，不逢惠施；貧窮親附，豪富棄捐；或被惡人來相嬈亂、憎嫉、殘害；所修善法不能增長；或於夢中見諸惡相。以是輕微諸苦逼迫，先世罪業即得消滅。業障滅已，設遇苦緣及諸怨賊不能為害；與魔相隨雖不遠離，而能了知諸魔境界；於諸名聞及與利養心不愛樂；為人親近及以恭敬、尊重、讚歎不以為喜；修諸善行，惠施有情，不生慳吝而求解脫；守護尸羅，無所毀壞；修忍辱行，饒益有情，拔苦與樂；修精進行，策勵三業，勤求眾善，離諸惡欲；修習禪定，散亂不生；以大智慧悟諸法性；方便願力利樂有情；聞無量法，心無忘失；修種種善，為利有情；於世樂果不生希望；令諸眾生速登彼岸。

「復次，彌勒！彼諸菩薩曾於往昔百世尊所發菩提心，真實平等，種種善根，植眾德本，離諸苦縛。由為末世諸惡眾生而來惱害，不能於此信解、修習，何況末世諸惡眾生，不種善根，迷惑散亂而能覺悟！是故末世諸不善人，於此最勝甚深之法不能信受、如理修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！彼諸菩薩曾於往昔百世尊所發菩提心，真實平等，種種善根，植眾德本，離諸苦縛。由為末世諸惡眾生而來惱害，不能於此信解、修習，何況末世諸惡眾生，不種善根，迷惑散亂而能覺悟！是故末世諸不善人，於此最勝甚深之法不能信受、如理修學。

「復次，彌勒！若諸菩薩能於是法深生信解，志意堅固，被忍辱鎧，降伏諸魔，長時修行，保護任持，不生退屈，廣大智慧、無量善法從此法生，一心希求無上菩提，念念相應，堅固不捨。復於未來敷演妙義，精進不倦，究竟護持是三摩地最上法門，了達一切善惡事業，安住法中勤修眾行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！若諸菩薩能於是法深生信解，志意堅固，被忍辱鎧，降伏諸魔，長時修行，保護任持，不生退屈，廣大智慧、無量善法從此法生，一心希求無上菩提，念念相應，堅固不捨。復於未來敷演妙義，精進不倦，究竟護持是三摩地最上法門，了達一切善惡事業，安住法中勤修眾行。」