佛說放鉢經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說放鉢經

安公云元闕譯人今附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安公云元闕譯人今附西晉錄

佛在舍衛祇洹精舍，時與諸菩薩，無央數比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天王、釋、梵，及阿須倫鬼、神龍、諸人非人，無央數悉會坐。佛說菩薩法，無央劫勤苦，泥犁，禽獸、薜荔，一切憂勞，十方布施，金銀珍寶、車馬奴婢，及妻子、頭目、肌肉，皆不愛惜，用施十方人，勤苦故。時忉利天上二百天子，前世作菩薩道未堅，在佛所聞求道勤苦，皆念道劇難得，心便轉求羅漢辟支佛道。佛知是諸天子意欲轉，便化作一人，端正無比，令持百味飯至佛所，前長跪叉手作禮，白佛言：「願佛哀我，受此飯。」佛便受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛祇洹精舍，時與諸菩薩，無央數比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天王、釋、梵，及阿須倫鬼、神龍、諸人非人，無央數悉會坐。佛說菩薩法，無央劫勤苦，泥犁，禽獸、薜荔，一切憂勞，十方布施，金銀珍寶、車馬奴婢，及妻子、頭目、肌肉，皆不愛惜，用施十方人，勤苦故。時忉利天上二百天子，前世作菩薩道未堅，在佛所聞求道勤苦，皆念道劇難得，心便轉求羅漢辟支佛道。佛知是諸天子意欲轉，便化作一人，端正無比，令持百味飯至佛所，前長跪叉手作禮，白佛言：「願佛哀我，受此飯。」佛便受之。

坐中有菩薩在佛前坐，字文殊師利，白佛言：「當念故恩。」坐中諸菩薩悉聞，展轉相問：「文殊師利！前世有何等恩施於佛，而復欲得佛飯？」佛即捨鉢于地，便下入地中，乃至賴毘羅耶佛剎，剎名波陀沙，鉢懸止空中現。彼剎中諸菩薩見之，起前長跪白佛：「是懸鉢從何所來，亦不墮地？」彼佛言：「且待須臾，當見菩薩威神變化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐中有菩薩在佛前坐，字文殊師利，白佛言：「當念故恩。」坐中諸菩薩悉聞，展轉相問：「文殊師利！前世有何等恩施於佛，而復欲得佛飯？」佛即捨鉢于地，便下入地中，乃至賴毘羅耶佛剎，剎名波陀沙，鉢懸止空中現。彼剎中諸菩薩見之，起前長跪白佛：「是懸鉢從何所來，亦不墮地？」彼佛言：「且待須臾，當見菩薩威神變化。」

爾時釋迦文佛告摩訶目揵連：「行求索鉢。」摩訶目揵連即入八千三昧，遍入八千佛剎視不見，即還白佛言：「求索鉢了不知處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦文佛告摩訶目揵連：「行求索鉢。」摩訶目揵連即入八千三昧，遍入八千佛剎視不見，即還白佛言：「求索鉢了不知處。」

佛告舍利弗：「汝復行求索。」舍利弗入萬三昧，下行過萬佛剎求鉢不得。即還白佛言：「我下行過萬佛剎，求鉢了不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝復行求索。」舍利弗入萬三昧，下行過萬佛剎求鉢不得。即還白佛言：「我下行過萬佛剎，求鉢了不見。」

佛復令摩訶迦葉行求索鉢。摩訶迦葉便入萬二千三昧，復下過萬二千佛剎，求索鉢不得，還白佛言：「我求索鉢了不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復令摩訶迦葉行求索鉢。摩訶迦葉便入萬二千三昧，復下過萬二千佛剎，求索鉢不得，還白佛言：「我求索鉢了不見。」

舍利弗白彌勒菩薩言：「仁者高才功德已滿，智慧備足次當來佛，當知鉢處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白彌勒菩薩言：「仁者高才功德已滿，智慧備足次當來佛，當知鉢處。」

彌勒菩薩語舍利弗言：「我雖次當來佛，功德成滿其行具足，不如文殊師利菩薩。譬如十方恒邊沙佛剎，滿中萬物草木，及爾所菩薩，不能知佛一步之中所念何等。文殊師利菩薩知深三昧，獨文殊師利菩薩能知佛鉢處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩語舍利弗言：「我雖次當來佛，功德成滿其行具足，不如文殊師利菩薩。譬如十方恒邊沙佛剎，滿中萬物草木，及爾所菩薩，不能知佛一步之中所念何等。文殊師利菩薩知深三昧，獨文殊師利菩薩能知佛鉢處。」

舍利弗即起前至佛所，長跪叉手白佛：「願令文殊師利菩薩行求索鉢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗即起前至佛所，長跪叉手白佛：「願令文殊師利菩薩行求索鉢。」

佛語文殊師利：「汝行求鉢來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊師利：「汝行求鉢來。」

文殊自念：「舍利弗當不起於坐而致鉢來。」即入三昧，譬如日出光明無所不照，菩薩入三昧者，十方無所不至。文殊內手從袈裟裏下探過十佛剎，手指諸節其一節放千萬光明出，一光明端各有一蓮花，蓮花上有一菩薩坐皆如文殊，其下剎有佛蓮花上，菩薩者皆持釋迦文佛聲謝諸佛，復持文殊聲遙為諸佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊自念：「舍利弗當不起於坐而致鉢來。」即入三昧，譬如日出光明無所不照，菩薩入三昧者，十方無所不至。文殊內手從袈裟裏下探過十佛剎，手指諸節其一節放千萬光明出，一光明端各有一蓮花，蓮花上有一菩薩坐皆如文殊，其下剎有佛蓮花上，菩薩者皆持釋迦文佛聲謝諸佛，復持文殊聲遙為諸佛作禮。

如文殊手，逮至賴毘羅耶佛剎，剎中諸菩薩白佛言：「是手何等，亦不見邊，亦不見際。」賴毘羅耶佛語諸菩薩言：「上無數佛剎，剎名沙訶樓陀，佛字釋迦文，前有坐菩薩字文殊，最尊光明，智慧難可當，作變化如是。」諸菩薩白佛言：「今我等欲共得見釋迦文佛及文殊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文殊手，逮至賴毘羅耶佛剎，剎中諸菩薩白佛言：「是手何等，亦不見邊，亦不見際。」賴毘羅耶佛語諸菩薩言：「上無數佛剎，剎名沙訶樓陀，佛字釋迦文，前有坐菩薩字文殊，最尊光明，智慧難可當，作變化如是。」諸菩薩白佛言：「今我等欲共得見釋迦文佛及文殊。」

賴毘羅耶佛即放額上千億光明出，照中央無數佛剎，一至釋迦剎。諸菩薩問佛：「今有是大火光煙出，須臾頃便火出，是火泥犁火耶？」佛言：「莫作是語，是非泥犁火，釋迦剎名沙訶樓陀，是中火也。」諸菩薩問佛言：「是沙訶樓陀剎者，何因名沙訶樓陀，有是火？」佛語諸菩薩：「沙訶樓陀剎者，雜惡三毒：婬妷、瞋怒、愚癡。」諸菩薩白佛言：「沙訶樓陀剎中諸菩薩，忍辱不瞋怒者作是為可？」佛語諸菩薩：「釋迦剎中人，罵詈菩薩輕易撾捶者，菩薩忍辱終不加瞋怒，慈哀十方人欲令度脫，皆是菩薩威神所加，菩薩忍辱之恩，故名沙訶樓陀。」諸菩薩白佛言：「我等聞是大歡喜，得不生釋迦剎弊人之處。」賴毘羅耶佛告諸菩薩：「莫說是語，不可沙訶樓陀剎中諸菩薩意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賴毘羅耶佛即放額上千億光明出，照中央無數佛剎，一至釋迦剎。諸菩薩問佛：「今有是大火光煙出，須臾頃便火出，是火泥犁火耶？」佛言：「莫作是語，是非泥犁火，釋迦剎名沙訶樓陀，是中火也。」諸菩薩問佛言：「是沙訶樓陀剎者，何因名沙訶樓陀，有是火？」佛語諸菩薩：「沙訶樓陀剎者，雜惡三毒：婬妷、瞋怒、愚癡。」諸菩薩白佛言：「沙訶樓陀剎中諸菩薩，忍辱不瞋怒者作是為可？」佛語諸菩薩：「釋迦剎中人，罵詈菩薩輕易撾捶者，菩薩忍辱終不加瞋怒，慈哀十方人欲令度脫，皆是菩薩威神所加，菩薩忍辱之恩，故名沙訶樓陀。」諸菩薩白佛言：「我等聞是大歡喜，得不生釋迦剎弊人之處。」賴毘羅耶佛告諸菩薩：「莫說是語，不可沙訶樓陀剎中諸菩薩意。」

佛言：「我為汝曹說，東方佛字頭意，剎名訶波離摩坻陀惹，頭意佛剎中菩薩，行六度悉具足，不如沙訶樓陀剎中菩薩行六度一日一夜，念十方勤苦皆使度脫。何以故？沙訶樓陀剎中作行勤苦，譬如一佛剎壞敗時火燒其剎，有人著新衣從東方來入火中，從火中至西方，其身出不燒，是難不？」諸菩薩言：「甚難。天中天！」佛言：「沙訶樓陀剎中菩薩，一日一夜所行，罵詈輕易之，菩薩忍辱終不瞋怒。譬如是人行火中，身不燒之難，尚不及是菩薩，若百倍千倍萬倍億倍。」諸菩薩等二萬人前白佛：「願欲上至沙訶樓陀剎，供養釋迦文佛，及文殊師利菩薩等。」賴毘羅耶佛語諸菩薩：「若欲至沙訶樓陀剎者，先治汝意。譬如地得香花好物不喜，得屎尿涕唾膿血惡露亦不瞋。」佛言：「我何因為若曹說是語？釋迦文佛剎中有菩薩，先世多供養諸佛者，人有急性者，意善之事但口教急用，今世惡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我為汝曹說，東方佛字頭意，剎名訶波離摩坻陀惹，頭意佛剎中菩薩，行六度悉具足，不如沙訶樓陀剎中菩薩行六度一日一夜，念十方勤苦皆使度脫。何以故？沙訶樓陀剎中作行勤苦，譬如一佛剎壞敗時火燒其剎，有人著新衣從東方來入火中，從火中至西方，其身出不燒，是難不？」諸菩薩言：「甚難。天中天！」佛言：「沙訶樓陀剎中菩薩，一日一夜所行，罵詈輕易之，菩薩忍辱終不瞋怒。譬如是人行火中，身不燒之難，尚不及是菩薩，若百倍千倍萬倍億倍。」諸菩薩等二萬人前白佛：「願欲上至沙訶樓陀剎，供養釋迦文佛，及文殊師利菩薩等。」賴毘羅耶佛語諸菩薩：「若欲至沙訶樓陀剎者，先治汝意。譬如地得香花好物不喜，得屎尿涕唾膿血惡露亦不瞋。」佛言：「我何因為若曹說是語？釋迦文佛剎中有菩薩，先世多供養諸佛者，人有急性者，意善之事但口教急用，今世惡故。」

諸菩薩白佛言：「沙訶樓陀剎諸菩薩，先世多供養諸佛求道大久，何緣生沙訶樓陀弊惡人處？」佛告諸菩薩：「有二因緣，今世生沙訶樓陀剎：本前世與釋迦文佛俱行索佛，故世世相隨。復有菩薩，宿命有惡不盡故，生彼惡世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩白佛言：「沙訶樓陀剎諸菩薩，先世多供養諸佛求道大久，何緣生沙訶樓陀弊惡人處？」佛告諸菩薩：「有二因緣，今世生沙訶樓陀剎：本前世與釋迦文佛俱行索佛，故世世相隨。復有菩薩，宿命有惡不盡故，生彼惡世。」

諸菩薩白佛：「今是諸菩薩生沙訶樓陀剎，何因緣得除宿命之惡？」佛言：「善男子善女人生沙訶樓陀剎，索菩薩道，生貧家舍，用是故除宿命惡。又多病者復除宿命之惡。又遭遇父母兄弟妻子病瘦死亡憂愁感傷，用是故復除宿命之殃。又遭逢縣官、恐怖、棄捐父母家室財產亡逃憂愁，用是故復除宿命之殃惡。若有一旦失財業窮厄，用是故復除宿命之殃惡。若在惡國中生，本為他國所攻敗壞，奔走愁憂無聊，用是故復除宿命之殃惡。若生弊惡人中，貧賤面目醜陋，形癃盲聾不屬逮人，父母兄弟妻子宗親皆共憎之，是人愁憂，用是故復除宿命之殃惡。若聞有善道歡喜，欲索明師教告經道開心從受，不得明師便愁憂，用是故復除宿命之殃惡。若復遙聞遠方有師高明智慧通達，欲往從受經學，身體病瘦手足拘攣不可動搖，錢用乏少又無伴侶便不可行，念之憂愁，用是故復除宿命之殃惡。若有人行求善師，欲從學受經，道師大明達皆知道要，弟子愚癡無慧意不開解，便自愁憂，用是故復除宿命之殃惡。若有善師欲教弟子世間之事開語經道，弟子愚癡不能忍辱，便棄捐師去，後歸念師法戒大歡喜，意悔愁憂，用是故復除宿命之殃惡。若有求菩薩道者，臥出夢中見怨家持刀兵追逐怖恐，夢中恐懅，復除宿命之惡。若有菩薩道家善男子善女人宿命殃惡未盡，死當入泥犁中勤苦一劫，得善師教悔過一日一夜者，頭痛身熱諸病悉除盡，不復入泥犁中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩白佛：「今是諸菩薩生沙訶樓陀剎，何因緣得除宿命之惡？」佛言：「善男子善女人生沙訶樓陀剎，索菩薩道，生貧家舍，用是故除宿命惡。又多病者復除宿命之惡。又遭遇父母兄弟妻子病瘦死亡憂愁感傷，用是故復除宿命之殃。又遭逢縣官、恐怖、棄捐父母家室財產亡逃憂愁，用是故復除宿命之殃惡。若有一旦失財業窮厄，用是故復除宿命之殃惡。若在惡國中生，本為他國所攻敗壞，奔走愁憂無聊，用是故復除宿命之殃惡。若生弊惡人中，貧賤面目醜陋，形癃盲聾不屬逮人，父母兄弟妻子宗親皆共憎之，是人愁憂，用是故復除宿命之殃惡。若聞有善道歡喜，欲索明師教告經道開心從受，不得明師便愁憂，用是故復除宿命之殃惡。若復遙聞遠方有師高明智慧通達，欲往從受經學，身體病瘦手足拘攣不可動搖，錢用乏少又無伴侶便不可行，念之憂愁，用是故復除宿命之殃惡。若有人行求善師，欲從學受經，道師大明達皆知道要，弟子愚癡無慧意不開解，便自愁憂，用是故復除宿命之殃惡。若有善師欲教弟子世間之事開語經道，弟子愚癡不能忍辱，便棄捐師去，後歸念師法戒大歡喜，意悔愁憂，用是故復除宿命之殃惡。若有求菩薩道者，臥出夢中見怨家持刀兵追逐怖恐，夢中恐懅，復除宿命之惡。若有菩薩道家善男子善女人宿命殃惡未盡，死當入泥犁中勤苦一劫，得善師教悔過一日一夜者，頭痛身熱諸病悉除盡，不復入泥犁中。」

賴毘羅耶佛語適竟，文殊師利下手探鉢，賴毘羅耶佛剎，及中央無央數佛剎，上至釋迦文佛剎皆大震動，一切人皆令驚怖。舍利弗起前，長跪叉手白佛言：「今以何因緣震動如是，莫不驚恐者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賴毘羅耶佛語適竟，文殊師利下手探鉢，賴毘羅耶佛剎，及中央無央數佛剎，上至釋迦文佛剎皆大震動，一切人皆令驚怖。舍利弗起前，長跪叉手白佛言：「今以何因緣震動如是，莫不驚恐者？」

佛語舍利弗：「今是地震動者，文殊師利探鉢，是故震動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「今是地震動者，文殊師利探鉢，是故震動。」

舍利弗問佛言：「鉢在何所止？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問佛言：「鉢在何所止？」

佛言：「鉢乃在下，過無數佛剎，有佛字賴毘羅耶，其剎名波陀沙，鉢止是中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「鉢乃在下，過無數佛剎，有佛字賴毘羅耶，其剎名波陀沙，鉢止是中。」

舍利弗白佛言：「今諸菩薩、阿羅漢，及諸天、人、阿須倫、鬼神、龍，欲見下方賴毘羅耶佛剎及中央諸佛剎，欲見文殊師利變化取鉢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「今諸菩薩、阿羅漢，及諸天、人、阿須倫、鬼神、龍，欲見下方賴毘羅耶佛剎及中央諸佛剎，欲見文殊師利變化取鉢。」

時佛便放足下百億光明，悉照十方無數諸佛剎土，如是悉遍見賴毘羅耶佛剎諸菩薩，見文殊師利變化取鉢。時諸菩薩、天、人、阿須倫、鬼神、龍皆大歡喜；諸阿羅漢皆大愁毒淚出，各自言：「菩薩尚能變化，在所作為乃爾，何況佛威神光明難可當。我等寧入泥犁中，百劫後出，聞菩薩法便奉行，何憂不得我願？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛便放足下百億光明，悉照十方無數諸佛剎土，如是悉遍見賴毘羅耶佛剎諸菩薩，見文殊師利變化取鉢。時諸菩薩、天、人、阿須倫、鬼神、龍皆大歡喜；諸阿羅漢皆大愁毒淚出，各自言：「菩薩尚能變化，在所作為乃爾，何況佛威神光明難可當。我等寧入泥犁中，百劫後出，聞菩薩法便奉行，何憂不得我願？」

賴毘羅耶佛剎中諸菩薩，及中央諸佛剎土菩薩無央數，皆來上至釋迦文佛所。諸菩薩各自念言：「到釋迦文佛所供養。」中有菩薩散花覆一佛剎，有菩薩散香，有菩薩散天衣，有菩薩散金銀珍寶，有菩薩作音樂聲，一佛剎中如是諸菩薩，皆前持頭面著地，為佛作禮已却坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賴毘羅耶佛剎中諸菩薩，及中央諸佛剎土菩薩無央數，皆來上至釋迦文佛所。諸菩薩各自念言：「到釋迦文佛所供養。」中有菩薩散花覆一佛剎，有菩薩散香，有菩薩散天衣，有菩薩散金銀珍寶，有菩薩作音樂聲，一佛剎中如是諸菩薩，皆前持頭面著地，為佛作禮已却坐。

文殊師利菩薩，探鉢來出坐中，諸菩薩、阿羅漢，諸天、人、阿須倫、鬼神、龍莫不歡喜。舍利弗起前長跪叉手白佛言：「文殊師利有何等恩施與佛，今何因緣，言當念故恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩，探鉢來出坐中，諸菩薩、阿羅漢，諸天、人、阿須倫、鬼神、龍莫不歡喜。舍利弗起前長跪叉手白佛言：「文殊師利有何等恩施與佛，今何因緣，言當念故恩？」

佛語舍利弗：「乃前世無數劫，時有佛字羅陀那祇，有六萬比丘阿羅漢，七億二千萬人諸菩薩。中有一菩薩，字惹那羅耶，朝起入城分衛得滿鉢，來還從街上行。有一乳母抱長者子，字惟摩羅波休，見沙門持鉢便下，乳母抱趣沙門所，沙門以石蜜餅授與小兒，小兒噉之大美，便隨沙門去，乳母逐護之，小兒噉盡，盡便還顧，意欲還去。沙門復取餅授之，兒噉餅逐隨沙門出城到佛所，見佛端正，身有三十二相、八十種好，視之無厭，見諸菩薩比丘大歡喜。沙門便教小兒澡手漱口，便持鉢餅與小兒令飯佛：『汝今得安隱，後得其福。』小兒取授鉢餅，持至佛前，以手接餅著佛鉢中，復過與諸菩薩比丘僧，皆悉滿足，食飽餅鉢如故。如是飯佛菩薩及比丘僧七日，小兒大歡喜，自說：『我日持一餅飯佛菩薩及比丘僧，七日飯滿我必得福，因是一功德得佛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「乃前世無數劫，時有佛字羅陀那祇，有六萬比丘阿羅漢，七億二千萬人諸菩薩。中有一菩薩，字惹那羅耶，朝起入城分衛得滿鉢，來還從街上行。有一乳母抱長者子，字惟摩羅波休，見沙門持鉢便下，乳母抱趣沙門所，沙門以石蜜餅授與小兒，小兒噉之大美，便隨沙門去，乳母逐護之，小兒噉盡，盡便還顧，意欲還去。沙門復取餅授之，兒噉餅逐隨沙門出城到佛所，見佛端正，身有三十二相、八十種好，視之無厭，見諸菩薩比丘大歡喜。沙門便教小兒澡手漱口，便持鉢餅與小兒令飯佛：『汝今得安隱，後得其福。』小兒取授鉢餅，持至佛前，以手接餅著佛鉢中，復過與諸菩薩比丘僧，皆悉滿足，食飽餅鉢如故。如是飯佛菩薩及比丘僧七日，小兒大歡喜，自說：『我日持一餅飯佛菩薩及比丘僧，七日飯滿我必得福，因是一功德得佛。』」

佛語諸菩薩阿羅漢言：「此是本時恩也。惹那羅耶菩薩，今文殊是也。時小兒維摩羅波休者，我身是也。今我得佛，有三十二相、八十種好，威神尊貴，度脫十方一切眾生者，皆文殊師利之恩，本是我師。前過去無央數諸佛，皆是文殊師利弟子，當來者亦是其威神恩力所致。譬如世間小兒有父母，文殊者佛道中父母也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語諸菩薩阿羅漢言：「此是本時恩也。惹那羅耶菩薩，今文殊是也。時小兒維摩羅波休者，我身是也。今我得佛，有三十二相、八十種好，威神尊貴，度脫十方一切眾生者，皆文殊師利之恩，本是我師。前過去無央數諸佛，皆是文殊師利弟子，當來者亦是其威神恩力所致。譬如世間小兒有父母，文殊者佛道中父母也。」

佛說是經時，忉利天上二百菩薩自念：「佛本文殊所教化，令作功德成佛。文殊何以故，在佛前不成佛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，忉利天上二百菩薩自念：「佛本文殊所教化，令作功德成佛。文殊何以故，在佛前不成佛耶？」

佛言：「文殊深入善權，廣化眾生，故未取道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊深入善權，廣化眾生，故未取道。」

佛告諸菩薩及比丘四眾：「前二百天人菩薩欲悔取二乘者，見文殊變化、吾應報恩，今皆更發無上心修菩薩道，後世皆當作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸菩薩及比丘四眾：「前二百天人菩薩欲悔取二乘者，見文殊變化、吾應報恩，今皆更發無上心修菩薩道，後世皆當作佛。」

佛說經已，諸菩薩、比丘僧，諸天、人、阿須倫、鬼神、龍，皆大歡喜，起為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，諸菩薩、比丘僧，諸天、人、阿須倫、鬼神、龍，皆大歡喜，起為佛作禮。