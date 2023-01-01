佛說未曾有正法經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說未曾有正法經卷第六

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時，尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得證聖果如是希有事已，前白佛言：「希有，世尊！如來大慈，善巧方便宣說正法。所有造殺業者罪根深重，如來於剎那間善為救度，令得解脫，斯乃諸佛、如來方便之力。其所說法皆是諸佛境界，唯妙吉祥大士及諸菩薩被精進鎧者而善了知，非是我等聲聞、緣覺境界。何以故？諸聲聞人智慧狹劣，尚不能分別眾生機宜，豈能解了方便之法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得證聖果如是希有事已，前白佛言：「希有，世尊！如來大慈，善巧方便宣說正法。所有造殺業者罪根深重，如來於剎那間善為救度，令得解脫，斯乃諸佛、如來方便之力。其所說法皆是諸佛境界，唯妙吉祥大士及諸菩薩被精進鎧者而善了知，非是我等聲聞、緣覺境界。何以故？諸聲聞人智慧狹劣，尚不能分別眾生機宜，豈能解了方便之法？」

佛言：「如是，如是。舍利子！諸佛境界，唯諸菩薩得忍法具足者而能趣入。汝聲聞人雖離補特伽羅之見，唯樂趣求自利涅盤；雖復修習頭陀功德，亦唯樂求戒、定、慧具足，不樂修學諸佛之法。諸所施作有相、有礙，是故，於佛境界莫能思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。舍利子！諸佛境界，唯諸菩薩得忍法具足者而能趣入。汝聲聞人雖離補特伽羅之見，唯樂趣求自利涅盤；雖復修習頭陀功德，亦唯樂求戒、定、慧具足，不樂修學諸佛之法。諸所施作有相、有礙，是故，於佛境界莫能思議。

「舍利子！汝今當知：適所化度造殺業者，此人已曾於五百佛所恭敬供養種諸善根，亦曾得聞如是之法。是故，此人今於我前聞說正法，以宿善根力得見諸法真實之理，如法解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！汝今當知：適所化度造殺業者，此人已曾於五百佛所恭敬供養種諸善根，亦曾得聞如是之法。是故，此人今於我前聞說正法，以宿善根力得見諸法真實之理，如法解脫。

「復次，舍利子！若人於此正法得聞一四句偈者，是人不墮惡趣，離苦解脫，決定成佛一切智。何況受持、讀誦、如法修行？是人所獲功德無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若人於此正法得聞一四句偈者，是人不墮惡趣，離苦解脫，決定成佛一切智。何況受持、讀誦、如法修行？是人所獲功德無量無邊。」

爾時，妙吉祥菩薩與諸菩薩摩訶薩眾，及迦葉等諸大聲聞，摩伽陀國王并其官屬，同時還詣鷲峯山中釋迦牟尼佛會。到佛會已，各禮佛足退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩與諸菩薩摩訶薩眾，及迦葉等諸大聲聞，摩伽陀國王并其官屬，同時還詣鷲峯山中釋迦牟尼佛會。到佛會已，各禮佛足退住一面。

爾時，尊者舍利子即謂摩伽陀王言：「汝所愛樂大乘希有之法，妙吉祥菩薩已廣為汝開示演說。汝於是法實了解不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子即謂摩伽陀王言：「汝所愛樂大乘希有之法，妙吉祥菩薩已廣為汝開示演說。汝於是法實了解不？」

王言：「尊者！我已解了希有之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「尊者！我已解了希有之法。」

舍利子言：「汝當如何作了解耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「汝當如何作了解耶？」

答曰：「如我意者，於一切法離諸染著，無得、無失，非取、非捨，非心境界，無所得相，是真實法。如是了知，疑惑永滅，一切障累無所從生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如我意者，於一切法離諸染著，無得、無失，非取、非捨，非心境界，無所得相，是真實法。如是了知，疑惑永滅，一切障累無所從生。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！此摩伽陀王善根成熟，愛樂大乘甚深法味。見法無生，盡諸業障，為實滅盡？為有餘耶？是事云何？願佛為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！此摩伽陀王善根成熟，愛樂大乘甚深法味。見法無生，盡諸業障，為實滅盡？為有餘耶？是事云何？願佛為說。」

佛言：「舍利子！此王所有業障皆悉滅盡，無餘可得。舍利子！譬如芥子，其量微小，須彌山王能摧滅不？汝今當知：王之業障猶如芥子，我所宣說甚深之法如彼山王。是故，此王聞甚深法，豈有障累不滅盡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！此王所有業障皆悉滅盡，無餘可得。舍利子！譬如芥子，其量微小，須彌山王能摧滅不？汝今當知：王之業障猶如芥子，我所宣說甚深之法如彼山王。是故，此王聞甚深法，豈有障累不滅盡耶？」

舍利子言：「希有，世尊！此王利根明達而能聞法解了，滅盡諸障。如佛所言，誠不虛耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「希有，世尊！此王利根明達而能聞法解了，滅盡諸障。如佛所言，誠不虛耳。」

佛言：「舍利子！此王曾於過去七十二俱胝佛所恭敬供養、種諸善根，於彼佛所已聞正法，由是善根當來決定得證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！此王曾於過去七十二俱胝佛所恭敬供養、種諸善根，於彼佛所已聞正法，由是善根當來決定得證阿耨多羅三藐三菩提。」

復次，佛告舍利子：「汝見此妙吉祥菩薩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛告舍利子：「汝見此妙吉祥菩薩不？」

答曰：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「已見。」

佛言：「今此摩伽陀王與妙吉祥菩薩有大因緣。舍利子！過去有劫名為無垢，有佛出世，號曰妙臂。於彼劫中復有三俱胝佛出現於世，如是諸佛皆因妙吉祥菩薩開發道心。彼諸如來壽命長遠，轉大法輪利益眾生。此摩伽陀王於彼劫中已得值遇妙吉祥菩薩教化，發於阿耨多羅三藐三菩提心。王發心已，於如是等佛、世尊所種諸善根，聽受大乘希有之法。以是因緣，善根深厚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「今此摩伽陀王與妙吉祥菩薩有大因緣。舍利子！過去有劫名為無垢，有佛出世，號曰妙臂。於彼劫中復有三俱胝佛出現於世，如是諸佛皆因妙吉祥菩薩開發道心。彼諸如來壽命長遠，轉大法輪利益眾生。此摩伽陀王於彼劫中已得值遇妙吉祥菩薩教化，發於阿耨多羅三藐三菩提心。王發心已，於如是等佛、世尊所種諸善根，聽受大乘希有之法。以是因緣，善根深厚。

「舍利子！汝今當知：摩伽陀王此命終後，於上方界過四百佛剎，有佛剎名曰莊嚴，其佛號寶聚如來、應供、正等正覺。此王生於彼中，亦見妙吉祥菩薩，聽受甚深之法，聞已解了，證無生法忍。乃至當來慈氏菩薩於此娑婆世界成正覺已，此摩伽陀王從彼莊嚴佛剎而來生此，於慈氏如來法中得為菩薩，號曰無動，是時亦得見妙吉祥菩薩。爾時，慈氏如來為無動菩薩如其過去所聞之法重宣說已，告彼眾言：『汝等見無動菩薩不？此菩薩者豈異人乎？即過去釋迦牟尼佛法中摩伽陀國王是。此人於彼妙吉祥菩薩所聽受正法，獲得無生法忍。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！汝今當知：摩伽陀王此命終後，於上方界過四百佛剎，有佛剎名曰莊嚴，其佛號寶聚如來、應供、正等正覺。此王生於彼中，亦見妙吉祥菩薩，聽受甚深之法，聞已解了，證無生法忍。乃至當來慈氏菩薩於此娑婆世界成正覺已，此摩伽陀王從彼莊嚴佛剎而來生此，於慈氏如來法中得為菩薩，號曰無動，是時亦得見妙吉祥菩薩。爾時，慈氏如來為無動菩薩如其過去所聞之法重宣說已，告彼眾言：『汝等見無動菩薩不？此菩薩者豈異人乎？即過去釋迦牟尼佛法中摩伽陀國王是。此人於彼妙吉祥菩薩所聽受正法，獲得無生法忍。』」

佛告舍利子：「彼慈氏如來為無動菩薩說妙法時，會中有八千菩薩得無生法忍，二萬四千諸小菩薩進入初地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「彼慈氏如來為無動菩薩說妙法時，會中有八千菩薩得無生法忍，二萬四千諸小菩薩進入初地。

「舍利子！彼無動菩薩從是已後於八百阿僧祇劫中修行，淨諸佛剎，教化眾生令趣聲聞、緣覺、菩薩之地，令諸眾生滅一切障，解悟正法，不生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼無動菩薩從是已後於八百阿僧祇劫中修行，淨諸佛剎，教化眾生令趣聲聞、緣覺、菩薩之地，令諸眾生滅一切障，解悟正法，不生疑惑。

「彼無動菩薩過是八百阿僧祇劫已，即於無染世界證阿耨多羅三藐三菩提，號曰清淨境界如來、應供、正等正覺，十號具足。其佛壽命四中劫，正法住世一俱胝歲，有七十萬聲聞之眾，皆悉具足三明六通、得八解脫，有十二俱胝大菩薩眾而悉具足智慧方便，彼土所有眾生皆悉愛樂甚深之法。彼佛、如來廣為宣說，而諸眾生聞法悟解，離諸煩惱，身心清淨，各各不起我見之想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼無動菩薩過是八百阿僧祇劫已，即於無染世界證阿耨多羅三藐三菩提，號曰清淨境界如來、應供、正等正覺，十號具足。其佛壽命四中劫，正法住世一俱胝歲，有七十萬聲聞之眾，皆悉具足三明六通、得八解脫，有十二俱胝大菩薩眾而悉具足智慧方便，彼土所有眾生皆悉愛樂甚深之法。彼佛、如來廣為宣說，而諸眾生聞法悟解，離諸煩惱，身心清淨，各各不起我見之想。」

爾時，釋迦牟尼佛為舍利子說摩伽陀王當成佛事。時會中有三萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心，皆發願言：「願我當得生彼無染世界，見彼清淨境界如來成正覺道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛為舍利子說摩伽陀王當成佛事。時會中有三萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心，皆發願言：「願我當得生彼無染世界，見彼清淨境界如來成正覺道。」

釋迦牟尼佛即記之曰：「汝等當得生彼世界，見彼如來成正覺道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛即記之曰：「汝等當得生彼世界，見彼如來成正覺道。」

爾時，摩伽陀王有一太子名月吉祥，年始八歲，先隨父王至於佛會。聞說法已，即自解頸真珠、瓔珞持以奉佛，作是願言：「我今以此供佛善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，願我當來生彼清淨境界如來剎中為金輪王。乃至命盡，以其四事供養彼佛及苾芻眾。至彼佛滅後，我當收其舍利恭敬供養。願我相繼即於彼剎證得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩伽陀王有一太子名月吉祥，年始八歲，先隨父王至於佛會。聞說法已，即自解頸真珠、瓔珞持以奉佛，作是願言：「我今以此供佛善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，願我當來生彼清淨境界如來剎中為金輪王。乃至命盡，以其四事供養彼佛及苾芻眾。至彼佛滅後，我當收其舍利恭敬供養。願我相繼即於彼剎證得阿耨多羅三藐三菩提。」

是時月吉祥太子發誓願已，由佛威神力故，所獻瓔珞住虛空中，在彼佛上變成七寶樓閣，中有七寶之座，其上有佛結跏趺坐，相好具足、種種莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時月吉祥太子發誓願已，由佛威神力故，所獻瓔珞住虛空中，在彼佛上變成七寶樓閣，中有七寶之座，其上有佛結跏趺坐，相好具足、種種莊嚴。

爾時，世尊從其面門放眾色光——所謂青、黃、赤、白、紅、紫、碧、綠——如是光明普照無邊世界，上至梵世，光明晃曜，暎日月光而悉不現。其光復還，繞佛三匝，從佛、世尊頂門而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從其面門放眾色光——所謂青、黃、赤、白、紅、紫、碧、綠——如是光明普照無邊世界，上至梵世，光明晃曜，暎日月光而悉不現。其光復還，繞佛三匝，從佛、世尊頂門而入。

爾時，尊者阿難從座而起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難從座而起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌說伽陀曰：

「已到彼岸大牟尼， 具足一切勝功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已到彼岸大牟尼， 具足一切勝功德，

天人世間共所尊， 一切智者離諸著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人世間共所尊， 一切智者離諸著。

眾生心行及根性， 如來一一皆了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心行及根性， 如來一一皆了知，

宣說妙法利群生， 一切世間為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說妙法利群生， 一切世間為最勝。

所放希有大光明， 普照十方一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所放希有大光明， 普照十方一切剎，

俱胝那由他眾生， 蒙光照者獲安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝那由他眾生， 蒙光照者獲安隱。

善逝已具於十力， 念慧圓滿出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝已具於十力， 念慧圓滿出世間，

善別眾生心所行， 說法斷疑無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善別眾生心所行， 說法斷疑無與等。

所有梵王并帝釋、 日月星辰及諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有梵王并帝釋、 日月星辰及諸天，

聞佛宣說妙法門， 離諸煩惱得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛宣說妙法門， 離諸煩惱得安隱。

如來一切眾中尊， 眾生有疑悉開決， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一切眾中尊， 眾生有疑悉開決，

今日何緣放是光？ 願佛慈悲為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日何緣放是光？ 願佛慈悲為我說。」

爾時，世尊告阿難言：「汝見此月吉祥太子不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「汝見此月吉祥太子不？」

阿難白佛言：「唯然，已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「唯然，已見。」

佛言：「阿難！今此太子於過去世中已修菩薩之行、供養於我，深種善根。由是機緣而已成熟，今於我前發阿耨多羅三藐三菩提心，起大誓願。以是緣故，放斯光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！今此太子於過去世中已修菩薩之行、供養於我，深種善根。由是機緣而已成熟，今於我前發阿耨多羅三藐三菩提心，起大誓願。以是緣故，放斯光明。

「阿難！此太子當來生於無染世界清淨境界如來法中為金輪王，供養彼佛及苾芻眾。至彼佛滅後，收其舍利恭敬供養。是人於彼命終已後生兜率天，至滿一劫生無染世界，證於阿耨多羅三藐三菩提，名為日幢如來、應供、正等正覺，十號具足。彼佛、世尊及菩薩、聲聞之眾，所有壽量皆悉同等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此太子當來生於無染世界清淨境界如來法中為金輪王，供養彼佛及苾芻眾。至彼佛滅後，收其舍利恭敬供養。是人於彼命終已後生兜率天，至滿一劫生無染世界，證於阿耨多羅三藐三菩提，名為日幢如來、應供、正等正覺，十號具足。彼佛、世尊及菩薩、聲聞之眾，所有壽量皆悉同等。」

爾時，他方來會諸菩薩眾聞授月吉祥太子記已，俱白佛言：「世尊！今釋迦牟尼佛與妙吉祥菩薩於一切方處作大佛事，利益眾生無有空過。何以故？佛及菩薩以大悲心起諸方便，於國城、郡邑乃至聚落，處處為諸眾生說法教化，令諸眾生聞法解脫，離諸怖畏，斷除一切煩惱重障。我等今日得於此地聞佛及妙吉祥菩薩宣說妙法及見放光希有之事，利益眾生，誠無空過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，他方來會諸菩薩眾聞授月吉祥太子記已，俱白佛言：「世尊！今釋迦牟尼佛與妙吉祥菩薩於一切方處作大佛事，利益眾生無有空過。何以故？佛及菩薩以大悲心起諸方便，於國城、郡邑乃至聚落，處處為諸眾生說法教化，令諸眾生聞法解脫，離諸怖畏，斷除一切煩惱重障。我等今日得於此地聞佛及妙吉祥菩薩宣說妙法及見放光希有之事，利益眾生，誠無空過。」

爾時，世尊告諸菩薩言：「善男子！如是，如是。若佛、菩薩於諸方處為諸眾生宣說正法、施作佛事，當觀是處如佛塔廟。何以故？我於過去世中值遇燃燈如來時，我以信重心故，垂髮布地承彼佛足，我時獲得無生法忍。彼燃燈如來知我已得忍法具足，即為我授阿耨多羅三藐三菩提記，作如是言：『汝於來世過阿僧祇劫當得作佛，號釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，十號具足。』彼燃燈佛授我記已，告彼苾芻眾言：『汝等宜於此地起尊重想，勿生輕慢。何以故？此地有善男子垂髮布地承世尊足，以殊勝力故即得忍法具足。是故此地，所有天人瞻敬如佛塔廟而無有異。』燃燈如來作是言時，有八十俱胝天人異口同音白佛言：『世尊！我等今於此地起尊敬想，如佛塔廟。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸菩薩言：「善男子！如是，如是。若佛、菩薩於諸方處為諸眾生宣說正法、施作佛事，當觀是處如佛塔廟。何以故？我於過去世中值遇燃燈如來時，我以信重心故，垂髮布地承彼佛足，我時獲得無生法忍。彼燃燈如來知我已得忍法具足，即為我授阿耨多羅三藐三菩提記，作如是言：『汝於來世過阿僧祇劫當得作佛，號釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，十號具足。』彼燃燈佛授我記已，告彼苾芻眾言：『汝等宜於此地起尊重想，勿生輕慢。何以故？此地有善男子垂髮布地承世尊足，以殊勝力故即得忍法具足。是故此地，所有天人瞻敬如佛塔廟而無有異。』燃燈如來作是言時，有八十俱胝天人異口同音白佛言：『世尊！我等今於此地起尊敬想，如佛塔廟。』

「是時有一長者名曰賢天，在彼會中即白燃燈佛言：『我今於此造七寶塔，使諸眾生瞻禮獲福。』時彼長者即如其言，起希有心，集諸珍寶造立一塔，高廣妙好，種種莊嚴，其功殊麗，不日而成。是時長者既造塔已，即詣燃燈佛所白言：『世尊！我已造立七寶妙塔，於當來世得幾所福？』佛言：『長者！若有善男子於菩薩摩訶薩證無生法忍之地墾取其土，下至水際，當持此土恭敬供養，所得福聚尚如供養諸佛塔廟，等無有異，何況汝今起淨信心造七寶塔？所獲福聚倍勝於前，無量無邊，不可較量。』是時燃燈如來復告賢天長者言：『汝今於此深種善根，於未來世中釋迦牟尼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時有一長者名曰賢天，在彼會中即白燃燈佛言：『我今於此造七寶塔，使諸眾生瞻禮獲福。』時彼長者即如其言，起希有心，集諸珍寶造立一塔，高廣妙好，種種莊嚴，其功殊麗，不日而成。是時長者既造塔已，即詣燃燈佛所白言：『世尊！我已造立七寶妙塔，於當來世得幾所福？』佛言：『長者！若有善男子於菩薩摩訶薩證無生法忍之地墾取其土，下至水際，當持此土恭敬供養，所得福聚尚如供養諸佛塔廟，等無有異，何況汝今起淨信心造七寶塔？所獲福聚倍勝於前，無量無邊，不可較量。』是時燃燈如來復告賢天長者言：『汝今於此深種善根，於未來世中釋迦牟尼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記。』」

爾時，釋迦牟尼佛為他方來會諸大菩薩說是往昔受記因緣。復告諸菩薩言：「汝今當知：我往昔時於燃燈佛所種善根已，今得成佛。彼時我得忍法之地，彼諸天人敬如佛塔；汝等今日於此地中亦應如是起尊敬想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛為他方來會諸大菩薩說是往昔受記因緣。復告諸菩薩言：「汝今當知：我往昔時於燃燈佛所種善根已，今得成佛。彼時我得忍法之地，彼諸天人敬如佛塔；汝等今日於此地中亦應如是起尊敬想。

「復次，諸菩薩！汝等當知：彼時賢天長者豈異人乎？即今賢天長者是。於彼法中亦名賢天，此人於未來世當得成佛，號曰善現如來、應供、正等正覺，十號具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸菩薩！汝等當知：彼時賢天長者豈異人乎？即今賢天長者是。於彼法中亦名賢天，此人於未來世當得成佛，號曰善現如來、應供、正等正覺，十號具足。

「復次，諸菩薩！我此所說甚深之法，若有苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷能聽、受、讀、誦、為他演說者，是人所居之地，天人瞻敬，如佛塔廟等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸菩薩！我此所說甚深之法，若有苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷能聽、受、讀、誦、為他演說者，是人所居之地，天人瞻敬，如佛塔廟等無有異。

「復次，諸菩薩！若有善男子、善女人修施行者，聚以七寶滿三千大千世界，於晝夜六時供養諸佛及苾芻眾，如是乃至劫盡；不如於此未曾有正法聽、受、讀、誦一四句偈，是人所獲功德倍勝於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸菩薩！若有善男子、善女人修施行者，聚以七寶滿三千大千世界，於晝夜六時供養諸佛及苾芻眾，如是乃至劫盡；不如於此未曾有正法聽、受、讀、誦一四句偈，是人所獲功德倍勝於前。

「又復，若人修戒行者，於一劫中持佛戒法無有缺犯，圓滿一切淨戒功德；不如於此正法聽、受、讀、誦，比前功德千分不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，若人修戒行者，於一劫中持佛戒法無有缺犯，圓滿一切淨戒功德；不如於此正法聽、受、讀、誦，比前功德千分不及一。

「又復，若人修忍行者，於一劫中常行忍辱，於一切眾生不生恚害，如是獲得忍行圓滿；不如於此正法聽、受、讀、誦、如法修行，獲得法忍具足功德，如是而為最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，若人修忍行者，於一劫中常行忍辱，於一切眾生不生恚害，如是獲得忍行圓滿；不如於此正法聽、受、讀、誦、如法修行，獲得法忍具足功德，如是而為最上。

「又復，若人修精進者，於一劫中勤行教化一切眾生而不暫起懈怠之心，如是獲得精進圓滿；不如於此正法聽、受、讀、誦，所獲功德倍勝於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，若人修精進者，於一劫中勤行教化一切眾生而不暫起懈怠之心，如是獲得精進圓滿；不如於此正法聽、受、讀、誦，所獲功德倍勝於前。

「又復，若人修禪定者，於一劫中住三摩地，一心專注，離諸散亂，如是獲得定行圓滿；不如於此正法聽、受、讀、誦，所獲功德倍勝於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，若人修禪定者，於一劫中住三摩地，一心專注，離諸散亂，如是獲得定行圓滿；不如於此正法聽、受、讀、誦，所獲功德倍勝於前。

「又復，若人修智慧者，於一劫中修諸智慧方便，如是獲得智慧圓滿；不如於此正法聽、受、讀、誦，所獲功德廣大無量，速能圓滿一切智果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，若人修智慧者，於一劫中修諸智慧方便，如是獲得智慧圓滿；不如於此正法聽、受、讀、誦，所獲功德廣大無量，速能圓滿一切智果。」

爾時，他方來會諸大菩薩聞釋迦牟尼佛宣說此法甚深功德，各白佛言：「世尊！我等聽受此法，還於本土為人演說，宣通流布，使諸眾生各獲利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，他方來會諸大菩薩聞釋迦牟尼佛宣說此法甚深功德，各白佛言：「世尊！我等聽受此法，還於本土為人演說，宣通流布，使諸眾生各獲利益。」

釋迦牟尼佛言：「善哉，善哉。諸善男子！汝等宜應宣布此法，廣為眾生施作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛言：「善哉，善哉。諸善男子！汝等宜應宣布此法，廣為眾生施作佛事。」

是時諸來菩薩即散妙花滿三千大千世界，供養釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩，作如是言：「願此正法久住閻浮提中利益一切眾生。願釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩久住世間，放法光明照諸眾生。我等今者得入此會見佛、世尊、聞說妙法，皆因妙吉祥菩薩而為勸導。假使我等捨其頭、目、手、足而以奉施，猶不能報菩薩之恩；今此散花而亦未為報恩供養。是故，若有善男子、善女人得見諸佛、聞正法者，假使捨其頭、目、手、足，終不能報諸佛之恩。是故，當須於佛、菩薩及諸經法起淨信心，尊敬供養，勿生輕易及疑惑想——起是想者，獲大重罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸來菩薩即散妙花滿三千大千世界，供養釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩，作如是言：「願此正法久住閻浮提中利益一切眾生。願釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩久住世間，放法光明照諸眾生。我等今者得入此會見佛、世尊、聞說妙法，皆因妙吉祥菩薩而為勸導。假使我等捨其頭、目、手、足而以奉施，猶不能報菩薩之恩；今此散花而亦未為報恩供養。是故，若有善男子、善女人得見諸佛、聞正法者，假使捨其頭、目、手、足，終不能報諸佛之恩。是故，當須於佛、菩薩及諸經法起淨信心，尊敬供養，勿生輕易及疑惑想——起是想者，獲大重罪。」

爾時，他方來會諸大菩薩說是語已，禮世尊足，右繞三匝，即於會中隱身不現，還本佛土，各各住於彼彼佛前，作如是言：「我於娑婆世界聞釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩宣說正法，我已受持，於此宣布為眾生說，令諸眾生決定證得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，他方來會諸大菩薩說是語已，禮世尊足，右繞三匝，即於會中隱身不現，還本佛土，各各住於彼彼佛前，作如是言：「我於娑婆世界聞釋迦牟尼佛及妙吉祥菩薩宣說正法，我已受持，於此宣布為眾生說，令諸眾生決定證得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，尊者大迦葉白佛言：「世尊！今此正法甚為希有。如我所見：妙吉祥菩薩於摩伽陀王宮中受食供養，菩薩為王宣說此法，時王證得無生法忍。我亦隨喜聽受此法，深自剋責，生大歡喜。世尊！於後末世，若有眾生聞此正法心生正解者，是人乃能知法自性，斷諸疑惑，當來決定成等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者大迦葉白佛言：「世尊！今此正法甚為希有。如我所見：妙吉祥菩薩於摩伽陀王宮中受食供養，菩薩為王宣說此法，時王證得無生法忍。我亦隨喜聽受此法，深自剋責，生大歡喜。世尊！於後末世，若有眾生聞此正法心生正解者，是人乃能知法自性，斷諸疑惑，當來決定成等正覺。」

佛言：「迦葉！善哉，善哉，善說此語。若諸眾生聞是法已，當來決證佛菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！善哉，善哉，善說此語。若諸眾生聞是法已，當來決證佛菩提果。」

爾時，佛告慈氏菩薩言：「汝今受持此法，於後末世為諸眾生宣布演說，使諸眾生皆獲利益，得大快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告慈氏菩薩言：「汝今受持此法，於後末世為諸眾生宣布演說，使諸眾生皆獲利益，得大快樂。」

慈氏菩薩白佛言：「如世尊勅，我當受持。世尊！我於過去佛所亦曾聽受此法，今於佛前又復得聞，深自慶幸。我於當來護助宣通，令法久住。乃至我此命終生兜率天，而彼天中若有根熟樂大乘者，我亦為其開示演說，令發道心，於南閻浮提不令斷絕。又，末世之中，若有男子、女人受、持、讀、誦此正法者，若為諸魔之所嬈亂，我於彼時密往其中而為護助，使諸魔眾不得其便。又復，世尊！末世之中，若有得聞是法，聽、受、讀、誦、如法修行者，當知是佛威神之所建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩白佛言：「如世尊勅，我當受持。世尊！我於過去佛所亦曾聽受此法，今於佛前又復得聞，深自慶幸。我於當來護助宣通，令法久住。乃至我此命終生兜率天，而彼天中若有根熟樂大乘者，我亦為其開示演說，令發道心，於南閻浮提不令斷絕。又，末世之中，若有男子、女人受、持、讀、誦此正法者，若為諸魔之所嬈亂，我於彼時密往其中而為護助，使諸魔眾不得其便。又復，世尊！末世之中，若有得聞是法，聽、受、讀、誦、如法修行者，當知是佛威神之所建立。」

爾時，佛告帝釋天主言：「憍尸迦！汝今受持、記念我此正法，於後末世而為護助。何以故？此法能斷一切疑、能淨諸業障，與諸法平等，又復有大威力。帝釋當知：汝若與彼阿修羅鬪戰之時，汝當記念此法，爾時得勝，彼當退敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告帝釋天主言：「憍尸迦！汝今受持、記念我此正法，於後末世而為護助。何以故？此法能斷一切疑、能淨諸業障，與諸法平等，又復有大威力。帝釋當知：汝若與彼阿修羅鬪戰之時，汝當記念此法，爾時得勝，彼當退敗。

「又復，若人於王難、賊難、虎、狼、蟲、獸、惡人等難中，若能思惟記念此法者，是人即得遠離諸難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，若人於王難、賊難、虎、狼、蟲、獸、惡人等難中，若能思惟記念此法者，是人即得遠離諸難。」

時帝釋天主白佛言：「如世尊勅，我當護持。於後末世，若國城、郡邑乃至聚落有是法處，我當往彼恭敬供養；若有持是法者，我乃護助。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時帝釋天主白佛言：「如世尊勅，我當護持。於後末世，若國城、郡邑乃至聚落有是法處，我當往彼恭敬供養；若有持是法者，我乃護助。」

爾時，佛告尊者阿難言：「汝今受持我此正法，於後末世為諸眾生宣布演說。何以故？此法甚深，昔未曾有。若男子、女人受持此法者，彼得離諸疑惑，滅除一切煩惱罪垢。是故，汝當記念、受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告尊者阿難言：「汝今受持我此正法，於後末世為諸眾生宣布演說。何以故？此法甚深，昔未曾有。若男子、女人受持此法者，彼得離諸疑惑，滅除一切煩惱罪垢。是故，汝當記念、受持。」

阿難白佛言：「世尊！我以佛神力之所加護，於末世中宣布此法，令諸眾生皆獲利益。世尊！此經何名？我等云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！我以佛神力之所加護，於末世中宣布此法，令諸眾生皆獲利益。世尊！此經何名？我等云何奉持？」

佛告阿難：「是經名為『未曾有正法』，如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是經名為『未曾有正法』，如是受持。」

爾時，世尊付囑菩薩、聲聞及帝釋已，即於會中佛身左右放大光明，普照十方一切世界。於其光中出微妙聲，普告大眾：「如來、應供、正等正覺所說正法，乃至劫壞大海枯竭，此法不壞，能為眾生作大利益。」是時光中發其聲已，所放光明旋還佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊付囑菩薩、聲聞及帝釋已，即於會中佛身左右放大光明，普照十方一切世界。於其光中出微妙聲，普告大眾：「如來、應供、正等正覺所說正法，乃至劫壞大海枯竭，此法不壞，能為眾生作大利益。」是時光中發其聲已，所放光明旋還佛身。

是時世尊復告阿難言：「汝持佛語，慎勿忘失，於後末世宣通此法，廣為利樂一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊復告阿難言：「汝持佛語，慎勿忘失，於後末世宣通此法，廣為利樂一切眾生。」

釋迦牟尼佛說是未曾有正法時，有九萬六千天人遠塵離垢，得法眼淨；七百八十萬人發阿耨多羅三藐三菩提心；三萬二千菩薩得無生法忍；八十萬苾芻不受諸法，漏盡意解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛說是未曾有正法時，有九萬六千天人遠塵離垢，得法眼淨；七百八十萬人發阿耨多羅三藐三菩提心；三萬二千菩薩得無生法忍；八十萬苾芻不受諸法，漏盡意解。

即時三千大千世界六種震動，欲色界天於虛空中奏百千天樂，供養世尊及所說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時三千大千世界六種震動，欲色界天於虛空中奏百千天樂，供養世尊及所說法。

釋迦牟尼佛說此正法時，所有一切天魔外道聞已驚怖，皆悉歸佛——如佛初轉法輪降伏天魔，今日無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛說此正法時，所有一切天魔外道聞已驚怖，皆悉歸佛——如佛初轉法輪降伏天魔，今日無異。

「此法是諸佛印、是大法印、是解脫印，諸有智者當如是學、如是修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此法是諸佛印、是大法印、是解脫印，諸有智者當如是學、如是修行。」

佛說此經已，摩伽陀國王及其眷屬，妙吉祥等諸大菩薩，大迦葉、阿難、舍利子、目乾連等諸大聲聞，乃至世間天、人、阿修羅、乾闥婆等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，摩伽陀國王及其眷屬，妙吉祥等諸大菩薩，大迦葉、阿難、舍利子、目乾連等諸大聲聞，乃至世間天、人、阿修羅、乾闥婆等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。