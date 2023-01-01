佛說未曾有正法經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說未曾有正法經卷第五

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

「復次，大王！希有之法甚深難解，即一切法寂滅之相，非取、非捨，非聚、非散，從因緣生，無有主宰。以緣生故，非自、非他。諸法無自性，自性空故，即無所得。由無所得故，一切法寂靜。寂靜相者是真實相。大王！當起正信心，應如是修學、如是觀察。如是學者，離一切相，非有所學、非無所學，無得、無失。如是了知是正解脫，解脫相者即諸法也。諸法性空是真實義，即無所著、無所限礙，是名最上希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！希有之法甚深難解，即一切法寂滅之相，非取、非捨，非聚、非散，從因緣生，無有主宰。以緣生故，非自、非他。諸法無自性，自性空故，即無所得。由無所得故，一切法寂靜。寂靜相者是真實相。大王！當起正信心，應如是修學、如是觀察。如是學者，離一切相，非有所學、非無所學，無得、無失。如是了知是正解脫，解脫相者即諸法也。諸法性空是真實義，即無所著、無所限礙，是名最上希有之法。

「復次，大王當知：眼根非染、非淨。何以故？眼根自性本真實故；耳、鼻、舌、身、意根亦非染、非淨，而彼自性本真實故。大王！色非染、非淨；受、想、行、識亦非染、非淨。何以故？蘊之自性本真實故。乃至一切法亦復如是，非染、非淨，自性真實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王當知：眼根非染、非淨。何以故？眼根自性本真實故；耳、鼻、舌、身、意根亦非染、非淨，而彼自性本真實故。大王！色非染、非淨；受、想、行、識亦非染、非淨。何以故？蘊之自性本真實故。乃至一切法亦復如是，非染、非淨，自性真實故。

「大王當知：心無形相，非眼所觀。心無所住，內、外、中間俱不可得。何以故？心之自性非染、非淨，無所增減、無所動轉。是故，大王！當如實觀，勿生疑惑，住真實法。此心真實故，諸法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王當知：心無形相，非眼所觀。心無所住，內、外、中間俱不可得。何以故？心之自性非染、非淨，無所增減、無所動轉。是故，大王！當如實觀，勿生疑惑，住真實法。此心真實故，諸法亦如是。

「大王！譬如虛空，離諸色相，亦無動轉。若有人言：『我能以彼煙、雲、塵、霧染於虛空。』斯為信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！譬如虛空，離諸色相，亦無動轉。若有人言：『我能以彼煙、雲、塵、霧染於虛空。』斯為信不？」

王言：「不也。虛空無相，非所染故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。虛空無相，非所染故。」

菩薩曰：「心亦如是，本來清淨，不受諸垢；乃至一切法自性無染亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩曰：「心亦如是，本來清淨，不受諸垢；乃至一切法自性無染亦復如是。

「復次，大王！一切法與法界非即、非離，本性平等，無有差別。若了是者，即於諸法無所罣礙、亦無增減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！一切法與法界非即、非離，本性平等，無有差別。若了是者，即於諸法無所罣礙、亦無增減。」

妙吉祥菩薩說是法時，摩伽陀王悟法性空，生大歡喜，即時獲得無生法忍，發希有心，合掌恭敬白妙吉祥菩薩言：「菩薩大慈善巧方便，如所說法甚為希有，微妙深遠昔所未聞。我於今日斷諸疑惑，心得開曉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩說是法時，摩伽陀王悟法性空，生大歡喜，即時獲得無生法忍，發希有心，合掌恭敬白妙吉祥菩薩言：「菩薩大慈善巧方便，如所說法甚為希有，微妙深遠昔所未聞。我於今日斷諸疑惑，心得開曉。」

妙吉祥菩薩曰：「大王！莫作是言：『疑惑得除。』作是言者，未斷諸相，有相於心，是大疑惑。大王當知：諸法寂滅，無說、無示，無聞、無得，豈有疑惑而可除耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩曰：「大王！莫作是言：『疑惑得除。』作是言者，未斷諸相，有相於心，是大疑惑。大王當知：諸法寂滅，無說、無示，無聞、無得，豈有疑惑而可除耶？」

王言：「菩薩！若如是者，貪、瞋、癡等一切煩惱應不礙心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「菩薩！若如是者，貪、瞋、癡等一切煩惱應不礙心耶？」

菩薩曰：「大王！我先所說：『虛空本淨，非所染故。』其義如是。大王！心本清淨，煩惱性空，二俱無得，何所礙耶？是故，不應以罪垢相而生於心。大王當知：過去心不可得、未來心不可得、現在心不可得；乃至一切法亦復如是，於三世中無來、無去，無住、無著，無所入、無所歸，離諸妄想，非知見所及。離知見法者，佛所說也。是故，智者應如是觀、如是解了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩曰：「大王！我先所說：『虛空本淨，非所染故。』其義如是。大王！心本清淨，煩惱性空，二俱無得，何所礙耶？是故，不應以罪垢相而生於心。大王當知：過去心不可得、未來心不可得、現在心不可得；乃至一切法亦復如是，於三世中無來、無去，無住、無著，無所入、無所歸，離諸妄想，非知見所及。離知見法者，佛所說也。是故，智者應如是觀、如是解了。」

是時大王白妙吉祥菩薩言：「如菩薩所說，我今解了心之自性、諸法自性本來清淨，非障所染，亦非有相可得。是故，我今於菩薩前得不壞信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大王白妙吉祥菩薩言：「如菩薩所說，我今解了心之自性、諸法自性本來清淨，非障所染，亦非有相可得。是故，我今於菩薩前得不壞信。」

菩薩言：「大王！若如是者，是即解脫，離諸過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩言：「大王！若如是者，是即解脫，離諸過失。」

爾時，摩伽陀王聞妙吉祥菩薩宣說妙法心大歡喜，即從座起，持上妙細㲲——價直百千——詣妙吉祥菩薩所而奉上之，欲以其㲲被菩薩身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩伽陀王聞妙吉祥菩薩宣說妙法心大歡喜，即從座起，持上妙細㲲——價直百千——詣妙吉祥菩薩所而奉上之，欲以其㲲被菩薩身。

是時菩薩於剎那間隱身不現，但聞空中聲曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不見自身、不見他身，無能施、無所施；乃至一切法亦復如是，無所見相，離取著心。大王！其所施㲲，若有能見身者當可施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時菩薩於剎那間隱身不現，但聞空中聲曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不見自身、不見他身，無能施、無所施；乃至一切法亦復如是，無所見相，離取著心。大王！其所施㲲，若有能見身者當可施之。」

時有菩薩名曰智幢，其王即時復持其㲲而以奉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有菩薩名曰智幢，其王即時復持其㲲而以奉施。

彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不著異生及異生法、不住有學及有學法、不證無學及無學法、不趣緣覺及緣覺法、亦不求諸佛、如來解脫涅盤而為果證。如是，於一切法無所著相，能施、所施二種清淨，無利、無得。如是施者而可受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不著異生及異生法、不住有學及有學法、不證無學及無學法、不趣緣覺及緣覺法、亦不求諸佛、如來解脫涅盤而為果證。如是，於一切法無所著相，能施、所施二種清淨，無利、無得。如是施者而可受之。」

是時大王欲以其㲲被菩薩身，菩薩即時隱身不現，但聞空中聲曰：「若有能見身者當可施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大王欲以其㲲被菩薩身，菩薩即時隱身不現，但聞空中聲曰：「若有能見身者當可施之。」

是時復有菩薩名善寂解脫，其王即時持㲲奉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時復有菩薩名善寂解脫，其王即時持㲲奉施。

彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不起我見及我所見，非即煩惱、非離煩惱，非住定心、非起散亂，非智、非愚，離諸取捨。如是施者而可受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不起我見及我所見，非即煩惱、非離煩惱，非住定心、非起散亂，非智、非愚，離諸取捨。如是施者而可受之。」

是時大王欲以其㲲被菩薩身，菩薩即時隱身不現，但聞空中聲曰：「若有能見身者當可施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大王欲以其㲲被菩薩身，菩薩即時隱身不現，但聞空中聲曰：「若有能見身者當可施之。」

復有菩薩名最勝作意，其王即時持㲲奉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名最勝作意，其王即時持㲲奉施。

彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不起諸相，不行身業、不發語業、不起意業，不著蘊處界法。了一切法皆不可得，非智所知、非言所及，無所依止，湛若虛空。如是施者而可受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不起諸相，不行身業、不發語業、不起意業，不著蘊處界法。了一切法皆不可得，非智所知、非言所及，無所依止，湛若虛空。如是施者而可受之。」

是時大王欲以其㲲被菩薩身，菩薩即時隱身不現，但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大王欲以其㲲被菩薩身，菩薩即時隱身不現，但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」

復有菩薩名曰上意，其王即時持㲲奉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰上意，其王即時持㲲奉施。

彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不起取相、希求之心。若言發於阿耨多羅三藐三菩提心者，是為取相、有所希求。何以故？離有相心即菩薩摩訶薩心，此心平等故，菩提心亦平等。此菩提心即一切如來心，由是平等故，諸法皆平等，無二、無差別，無取、亦無捨。離取捨故，我相不生；我相滅已，無所希求。如是施者而可受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不起取相、希求之心。若言發於阿耨多羅三藐三菩提心者，是為取相、有所希求。何以故？離有相心即菩薩摩訶薩心，此心平等故，菩提心亦平等。此菩提心即一切如來心，由是平等故，諸法皆平等，無二、無差別，無取、亦無捨。離取捨故，我相不生；我相滅已，無所希求。如是施者而可受之。」

是時大王欲以其㲲被菩薩身，菩薩即時隱身不現，但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大王欲以其㲲被菩薩身，菩薩即時隱身不現，但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」

復有菩薩名三昧開華，其王即時持㲲奉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名三昧開華，其王即時持㲲奉施。

彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，於一切三摩地門證而無相、無所分別，了一切法自性無動——即三摩地。如是施者當可受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，於一切三摩地門證而無相、無所分別，了一切法自性無動——即三摩地。如是施者當可受之。」

是時大王欲以其㲲被菩薩身，菩薩即時隱身不現。但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大王欲以其㲲被菩薩身，菩薩即時隱身不現。但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」

復有菩薩名成就意，其王即時持㲲奉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名成就意，其王即時持㲲奉施。

彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，了一切語言、文字自性本空，無所著相。夫欲起心求諸法者，墮有相中不名成就。若於一切法解無所得，即一切義成就、一切皆如意。如是施者而可受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，了一切語言、文字自性本空，無所著相。夫欲起心求諸法者，墮有相中不名成就。若於一切法解無所得，即一切義成就、一切皆如意。如是施者而可受之。」

是時大王欲以其㲲被菩薩身，菩薩即時隱身不現，但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大王欲以其㲲被菩薩身，菩薩即時隱身不現，但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」

復有菩薩名三輪清淨，其王即時持㲲奉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名三輪清淨，其王即時持㲲奉施。

彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，無彼能施、無此能受，受者無所得、施者無果報，我尚非有、我所亦空。如是施者而可受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，無彼能施、無此能受，受者無所得、施者無果報，我尚非有、我所亦空。如是施者而可受之。」

王即持㲲欲被其身，時彼菩薩隱身不現，但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即持㲲欲被其身，時彼菩薩隱身不現，但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」

復有菩薩名曰法化，其王即時持㲲奉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名曰法化，其王即時持㲲奉施。

彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不以聲聞、緣覺涅盤而為果證、亦不以大般涅盤而為果證，不離輪迴法、不求涅盤法。何以故？生死、涅盤，二俱平等。如是施者當可受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼菩薩曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不以聲聞、緣覺涅盤而為果證、亦不以大般涅盤而為果證，不離輪迴法、不求涅盤法。何以故？生死、涅盤，二俱平等。如是施者當可受之。」

王即持㲲欲被其身，時彼菩薩隱身不現，但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即持㲲欲被其身，時彼菩薩隱身不現，但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」

是時大王以所施㲲奉如是等諸大菩薩，各各隱身，皆不納受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大王以所施㲲奉如是等諸大菩薩，各各隱身，皆不納受。

爾時，大王即持其㲲詣於尊者大迦葉所，作如是言：「尊者迦葉於聲聞中耆年有德，佛所稱讚頭陀第一，願受我此上妙細㲲，滿我施心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大王即持其㲲詣於尊者大迦葉所，作如是言：「尊者迦葉於聲聞中耆年有德，佛所稱讚頭陀第一，願受我此上妙細㲲，滿我施心。」

迦葉答曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不斷貪、瞋、癡，無所染著；乃至無明、有愛而悉不斷，亦不與俱。無見苦、斷集、證滅、修道，不見佛、不聞法、不入眾數，非盡智、無生智可得、可證，無施者、無受者，無大果、無小果，無輪迴可厭、無涅盤可證。諸法清淨，離一切相。如是施者而可受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉答曰：「大王！有所見相非我所受。如我受者，不斷貪、瞋、癡，無所染著；乃至無明、有愛而悉不斷，亦不與俱。無見苦、斷集、證滅、修道，不見佛、不聞法、不入眾數，非盡智、無生智可得、可證，無施者、無受者，無大果、無小果，無輪迴可厭、無涅盤可證。諸法清淨，離一切相。如是施者而可受之。」

王即持㲲欲被其身，迦葉亦復隱身不現，但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即持㲲欲被其身，迦葉亦復隱身不現，但聞聲曰：「若有能見身者當可施之。」

如是，大王於五百大聲聞所持㲲奉施，亦各不受，隱身不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，大王於五百大聲聞所持㲲奉施，亦各不受，隱身不現。

爾時，大王即作是念：「今此菩薩、聲聞皆不受我所施之㲲，我今持往後宮施其夫人及諸眷屬，彼應當受。」作是念已，持㲲入宮而欲施之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大王即作是念：「今此菩薩、聲聞皆不受我所施之㲲，我今持往後宮施其夫人及諸眷屬，彼應當受。」作是念已，持㲲入宮而欲施之。

是時大王不見夫人，復思施彼宮嬪、眷屬，亦復不見。如是，漸次觀察所有宮城、殿宇皆悉不現，同彼虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大王不見夫人，復思施彼宮嬪、眷屬，亦復不見。如是，漸次觀察所有宮城、殿宇皆悉不現，同彼虛空。

是時大王復作是念：「今此上妙細㲲無復所施。」作是念已，欲持此㲲自被於身。其王即時亦自不見其身，但聞空中聲曰：「若有能見身者當可施之。大王！當自觀身色相今何所在？如自觀身不見其相，觀他亦然，自、他之相俱不可得。若如是見者即見真實法，真實法者離一切見，以離諸見故即住平等法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大王復作是念：「今此上妙細㲲無復所施。」作是念已，欲持此㲲自被於身。其王即時亦自不見其身，但聞空中聲曰：「若有能見身者當可施之。大王！當自觀身色相今何所在？如自觀身不見其相，觀他亦然，自、他之相俱不可得。若如是見者即見真實法，真實法者離一切見，以離諸見故即住平等法。」

是時大王聞空中聲已，離有相心，斷疑惑想，如從睡覺而得醒寤。即時宮城、殿宇、后妃、眷屬，見其色相還復如故，即詣菩薩大眾之所，悉得瞻覩菩薩之相如本無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大王聞空中聲已，離有相心，斷疑惑想，如從睡覺而得醒寤。即時宮城、殿宇、后妃、眷屬，見其色相還復如故，即詣菩薩大眾之所，悉得瞻覩菩薩之相如本無異。

是時大王前白妙吉祥菩薩言：「菩薩大眾適當何往，我所不見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大王前白妙吉祥菩薩言：「菩薩大眾適當何往，我所不見？」

妙吉祥言：「大王！勿生疑惑，今此大眾本相無來，其何所往？大王！於今見此眾不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「大王！勿生疑惑，今此大眾本相無來，其何所往？大王！於今見此眾不？」

王曰：「唯然，已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「唯然，已見。」

菩薩曰：「何所見耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩曰：「何所見耶？」

答言：「如見真實法，觀此眾亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「如見真實法，觀此眾亦然。」

又問曰：「即此真實亦云何見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「即此真實亦云何見？」

答曰：「真實法者離一切相，非眼所觀，不在內、不在外、不在中間，名、相二法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「真實法者離一切相，非眼所觀，不在內、不在外、不在中間，名、相二法不可得故。」

爾時，妙吉祥菩薩復謂王曰：「大王當知：汝先造惡，我聞佛記於當來世墮惡道中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩復謂王曰：「大王當知：汝先造惡，我聞佛記於當來世墮惡道中。」

王白菩薩言：「不也。大士！如佛、世尊未曾有說墮惡道者、證涅盤者。何以故？於真法中無二差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白菩薩言：「不也。大士！如佛、世尊未曾有說墮惡道者、證涅盤者。何以故？於真法中無二差別。」

菩薩復言：「不也。大王！如佛所說：善惡因果報應昭然。作是說者，其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩復言：「不也。大王！如佛所說：善惡因果報應昭然。作是說者，其義云何？」

大王答曰：「菩薩大士！如我意者，諸佛、如來隨順方便，巧說生死、涅盤，令諸眾生厭生死苦、趣涅盤樂。如實說者，生死、涅盤二俱平等。何以故？諸法皆空，無有自性。彼諸法性即法界性，法界性中無二差別。由是義故，諸法無所生、無所往，無樂欲、無厭捨。我今起正信心，不生怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王答曰：「菩薩大士！如我意者，諸佛、如來隨順方便，巧說生死、涅盤，令諸眾生厭生死苦、趣涅盤樂。如實說者，生死、涅盤二俱平等。何以故？諸法皆空，無有自性。彼諸法性即法界性，法界性中無二差別。由是義故，諸法無所生、無所往，無樂欲、無厭捨。我今起正信心，不生怖畏。」

妙吉祥菩薩言：「善哉，大王！善說此語，離諸有相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「善哉，大王！善說此語，離諸有相。」

王言：「菩薩！我性自空，誰為說者？法本無相，當何所離？如佛所說：真實法中我相本無，離情非情，諸行無作、亦無受者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「菩薩！我性自空，誰為說者？法本無相，當何所離？如佛所說：真實法中我相本無，離情非情，諸行無作、亦無受者。」

菩薩告言：「大王！汝於真實法中雖復解了，猶生執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩告言：「大王！汝於真實法中雖復解了，猶生執著。」

王復白言：「云何離著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復白言：「云何離著？」

菩薩曰：「不壞惡趣相，是為無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩曰：「不壞惡趣相，是為無所著。」

王言：「菩薩！如是如是。如我意者，惡趣之相無所動轉，不壞、不著，無所畏懼。我今得離諸執，永不復生有相之見，譬如得忍菩薩不復生於三毒之想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「菩薩！如是如是。如我意者，惡趣之相無所動轉，不壞、不著，無所畏懼。我今得離諸執，永不復生有相之見，譬如得忍菩薩不復生於三毒之想。」

是時智幢菩薩謂其王曰：「大王！於智慧道已得清淨，離諸塵染，忍具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時智幢菩薩謂其王曰：「大王！於智慧道已得清淨，離諸塵染，忍具足。」

王白菩薩言：「諸法甚清淨，廣大無有量，煩惱不能染、涅盤不可得，唯佛、世尊自所證知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白菩薩言：「諸法甚清淨，廣大無有量，煩惱不能染、涅盤不可得，唯佛、世尊自所證知。」

爾時，妙吉祥菩薩及諸大士於王宮中說正法時，摩伽陀王獲得無生法忍。其王宮中有三十二女人，見妙吉祥菩薩神通變化事已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。會中復有五百人得法眼淨。所有王舍城中一切人民皆悉持諸名華、妙香集王宮門，遙伸供養妙吉祥菩薩及諸大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩及諸大士於王宮中說正法時，摩伽陀王獲得無生法忍。其王宮中有三十二女人，見妙吉祥菩薩神通變化事已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。會中復有五百人得法眼淨。所有王舍城中一切人民皆悉持諸名華、妙香集王宮門，遙伸供養妙吉祥菩薩及諸大眾。

爾時，妙吉祥菩薩哀愍城中一切人民，為利樂故以足指按地，即時大地皆作吠瑠璃色，清淨光潔，內外映徹。是時城中若男、若女一切人民，皆悉得見妙吉祥菩薩及諸大眾無所障礙，譬如清淨圓鏡照其面像，一切人民瞻菩薩相亦復如是。時妙吉祥菩薩各各為其如應說法時，城中八萬四千人得法眼淨，五百人發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩哀愍城中一切人民，為利樂故以足指按地，即時大地皆作吠瑠璃色，清淨光潔，內外映徹。是時城中若男、若女一切人民，皆悉得見妙吉祥菩薩及諸大眾無所障礙，譬如清淨圓鏡照其面像，一切人民瞻菩薩相亦復如是。時妙吉祥菩薩各各為其如應說法時，城中八萬四千人得法眼淨，五百人發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，妙吉祥菩薩受摩伽陀王飯食供養及為廣說法已，王之宮屬乃至一切人民皆獲利樂，發希有心，生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩受摩伽陀王飯食供養及為廣說法已，王之宮屬乃至一切人民皆獲利樂，發希有心，生大歡喜。

妙吉祥菩薩即從座起，與諸菩薩大眾而共圍繞出於王宮。是時摩伽陀王與諸臣從及其眷屬禮敬勞謝，隨從菩薩來于佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩即從座起，與諸菩薩大眾而共圍繞出於王宮。是時摩伽陀王與諸臣從及其眷屬禮敬勞謝，隨從菩薩來于佛會。

是時，菩薩既離王宮，漸次而行，於其中路見有一人在於樹下涕淚悲泣，發如是言：「我造殺業，甚可怖畏，當來決定墮於地獄。我今如何得其救度？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，菩薩既離王宮，漸次而行，於其中路見有一人在於樹下涕淚悲泣，發如是言：「我造殺業，甚可怖畏，當來決定墮於地獄。我今如何得其救度？」

是時菩薩見此人已，觀其根緣而已成熟，堪受化度。菩薩即化一人，與其無異，往彼人所既相附近，亦復啼泣謂前人曰：「我造殺業，甚可怖畏，當來決定墮於地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時菩薩見此人已，觀其根緣而已成熟，堪受化度。菩薩即化一人，與其無異，往彼人所既相附近，亦復啼泣謂前人曰：「我造殺業，甚可怖畏，當來決定墮於地獄。」

前人聞已，而即謂言：「我亦如是造於殺業，偶會今時，誰生方便能為救度？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前人聞已，而即謂言：「我亦如是造於殺業，偶會今時，誰生方便能為救度？」

是時化人即告之言：「今我等輩造極重罪，雖甚怖畏，無能救者。唯佛、世尊有大方便而能救度，我等今宜共詣佛所。」化人言已，便即前行。其人見已，亦復隨從詣於佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時化人即告之言：「今我等輩造極重罪，雖甚怖畏，無能救者。唯佛、世尊有大方便而能救度，我等今宜共詣佛所。」化人言已，便即前行。其人見已，亦復隨從詣於佛所。

時彼化人到佛會已，頭面禮足，前白佛言：「世尊！我造殺業，怖墮地獄。願佛慈悲，救度於我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼化人到佛會已，頭面禮足，前白佛言：「世尊！我造殺業，怖墮地獄。願佛慈悲，救度於我。」

爾時，世尊即讚是言：「善哉，善哉。善男子！今於佛前發誠實語，如其所作稱實而言。如汝所說造殺業者，汝從何心而起罪相？為過去耶？未來耶？現在耶？若起過去心者，過去已滅，心不可得；若起未來心者，未來未至，心不可得；若起現在心者，現在不住，心亦不可得。三世俱不可得故，即無起、作；無起、作故，於其罪相何所見耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即讚是言：「善哉，善哉。善男子！今於佛前發誠實語，如其所作稱實而言。如汝所說造殺業者，汝從何心而起罪相？為過去耶？未來耶？現在耶？若起過去心者，過去已滅，心不可得；若起未來心者，未來未至，心不可得；若起現在心者，現在不住，心亦不可得。三世俱不可得故，即無起、作；無起、作故，於其罪相何所見耶？

「善男子！心無所住，不在內、外、中間；心無色相，非青、黃、赤、白；心無造作，無作者故；心非幻化，本真實故；心無邊際，非限量故；心無取、捨，非善、惡故；心無動轉，非生、滅故；心等虛空，無障礙故；心非染、淨，離一切數故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！心無所住，不在內、外、中間；心無色相，非青、黃、赤、白；心無造作，無作者故；心非幻化，本真實故；心無邊際，非限量故；心無取、捨，非善、惡故；心無動轉，非生、滅故；心等虛空，無障礙故；心非染、淨，離一切數故。

「善男子！諸有智者應如是觀，作是觀者即於一切法中求心不可得。何以故？心之自性即諸法性，諸法性空即真實性。由是義故，汝今不應妄生怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諸有智者應如是觀，作是觀者即於一切法中求心不可得。何以故？心之自性即諸法性，諸法性空即真實性。由是義故，汝今不應妄生怖畏。」

是時化人聞佛宣說真實之法，心大歡喜，即白佛言：「希有，世尊！善說法界自性清淨，我今得悟罪業性空，不生怖畏。我今樂欲於佛法中出家修道，持於梵行，唯願世尊攝受於我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時化人聞佛宣說真實之法，心大歡喜，即白佛言：「希有，世尊！善說法界自性清淨，我今得悟罪業性空，不生怖畏。我今樂欲於佛法中出家修道，持於梵行，唯願世尊攝受於我。」

佛言：「善哉。善男子！今正是時，為汝攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉。善男子！今正是時，為汝攝受。」

是時化人於剎那間鬚髮自落，袈裟被身成苾芻相，即白佛言：「世尊！我今入般涅盤，願佛聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時化人於剎那間鬚髮自落，袈裟被身成苾芻相，即白佛言：「世尊！我今入般涅盤，願佛聽許。」

佛言：「隨意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨意。」

時化苾芻承佛威神力故，即踊身虛空，高一多羅樹，化火自焚，滅盡無餘，同彼虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時化苾芻承佛威神力故，即踊身虛空，高一多羅樹，化火自焚，滅盡無餘，同彼虛空。

爾時，實造業者見是化人出家及聞佛說法已，心生思念：「此人與我同造罪業，彼先解脫，我今亦宜求佛化度。」作是念已，即時頭面禮世尊足，而白佛言：「世尊！我造殺業，怖於當來墮大地獄，願佛慈悲而垂救度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，實造業者見是化人出家及聞佛說法已，心生思念：「此人與我同造罪業，彼先解脫，我今亦宜求佛化度。」作是念已，即時頭面禮世尊足，而白佛言：「世尊！我造殺業，怖於當來墮大地獄，願佛慈悲而垂救度。」

佛言：「善哉。善男子！今於佛前發誠實語。汝所造業於何起心？罪業之相其復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉。善男子！今於佛前發誠實語。汝所造業於何起心？罪業之相其復云何？」

是時此人以善根成熟故，聞佛言已，身諸毛孔出大火焰旋繞其身，即作是言：「我今歸佛，願垂救度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時此人以善根成熟故，聞佛言已，身諸毛孔出大火焰旋繞其身，即作是言：「我今歸佛，願垂救度。」

爾時，世尊舒金色右手於其頂上。此人即時身火得滅，離其苦惱，得大快樂，起淨信心，向佛合掌而白佛言：「希有，世尊！我先聞佛廣說清淨法界離相之法，我今得悟罪業性空，而不復生怖畏之想。我今亦於佛法中樂欲出家，修持梵行，願佛攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊舒金色右手於其頂上。此人即時身火得滅，離其苦惱，得大快樂，起淨信心，向佛合掌而白佛言：「希有，世尊！我先聞佛廣說清淨法界離相之法，我今得悟罪業性空，而不復生怖畏之想。我今亦於佛法中樂欲出家，修持梵行，願佛攝受。」

佛言：「善哉。今正是時，為汝攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉。今正是時，為汝攝受。」

即時此人鬚髮自落，袈裟被身成苾芻相——如百臘者諸根調適，威儀庠序，所願圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時此人鬚髮自落，袈裟被身成苾芻相——如百臘者諸根調適，威儀庠序，所願圓滿。

爾時，世尊為其宣說四諦之法。彼聞法已，即時遠塵離垢，得法眼淨，而復審觀諦理，即於會中證阿羅漢果，而白佛言：「世尊！我今欲入涅盤，願佛聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為其宣說四諦之法。彼聞法已，即時遠塵離垢，得法眼淨，而復審觀諦理，即於會中證阿羅漢果，而白佛言：「世尊！我今欲入涅盤，願佛聽許。」

佛言：「隨意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨意。」

是時苾芻踊身虛空高七多羅樹，化火焚身，滅盡無餘。即時會中有百千天人發希有心，各伸敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時苾芻踊身虛空高七多羅樹，化火焚身，滅盡無餘。即時會中有百千天人發希有心，各伸敬禮。