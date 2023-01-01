佛說未曾有正法經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說未曾有正法經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時，妙吉祥菩薩於中夜分復為諸菩薩宣說菩薩藏法門，告諸菩薩曰：「諸大士！當須了知菩薩藏法門。未有一法非菩薩藏攝，所有世間、出世間法，有為、無為，若善、不善，有相、無相，有漏、無漏等法，皆是菩薩藏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩於中夜分復為諸菩薩宣說菩薩藏法門，告諸菩薩曰：「諸大士！當須了知菩薩藏法門。未有一法非菩薩藏攝，所有世間、出世間法，有為、無為，若善、不善，有相、無相，有漏、無漏等法，皆是菩薩藏故。

「善男子！譬如三千大千世界，其中有百億四大洲、百億日月、百億須彌山、百億大海，皆不離三千大千世界所攝。菩薩藏法亦復如是，所有凡夫法、聲聞法、緣覺法乃至諸佛法，亦不離菩薩藏攝。所以者何？聲聞乘、緣覺乘、諸佛乘皆同一故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如三千大千世界，其中有百億四大洲、百億日月、百億須彌山、百億大海，皆不離三千大千世界所攝。菩薩藏法亦復如是，所有凡夫法、聲聞法、緣覺法乃至諸佛法，亦不離菩薩藏攝。所以者何？聲聞乘、緣覺乘、諸佛乘皆同一故。

「譬如大樹，莖簳、枝葉繁密茂盛，皆一本故。菩薩藏為本，出生三乘法，無異、無別，其量廣大不可度量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大樹，莖簳、枝葉繁密茂盛，皆一本故。菩薩藏為本，出生三乘法，無異、無別，其量廣大不可度量。

「譬如大海浩無邊際，假使阿修羅王、諸藥叉等，乃至諸大力士，欲酌其海終不可知；諸聲聞、緣覺、一切人天等眾，欲知菩薩藏法，不可窮盡。諸有智者欲知菩薩戒、定、慧法尚不能知，唯入菩薩藏者自所知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大海浩無邊際，假使阿修羅王、諸藥叉等，乃至諸大力士，欲酌其海終不可知；諸聲聞、緣覺、一切人天等眾，欲知菩薩藏法，不可窮盡。諸有智者欲知菩薩戒、定、慧法尚不能知，唯入菩薩藏者自所知故。

「又，善男子！譬如大海所居一切眾生唯飲大海中水，不復知江河之味；修菩薩乘者唯知菩薩藏法，不復樂聲聞、緣覺之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！譬如大海所居一切眾生唯飲大海中水，不復知江河之味；修菩薩乘者唯知菩薩藏法，不復樂聲聞、緣覺之道。

「善男子！菩薩藏中強名曰三，謂聲聞、緣覺異故，但聞四諦理，趣證涅盤，是名聲聞藏；但樂緣生理，趣證涅盤，是名緣覺藏；菩薩藏者，證佛一切智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩藏中強名曰三，謂聲聞、緣覺異故，但聞四諦理，趣證涅盤，是名聲聞藏；但樂緣生理，趣證涅盤，是名緣覺藏；菩薩藏者，證佛一切智故。

「又，善男子！當知聲聞藏、緣覺藏、菩薩藏平等無異，眾生心所樂欲有三乘學。所以學求聲聞者，智慧狹劣，無所容受，怖輪迴苦，於四諦法深所樂欲，趣證涅盤求安隱故；樂求緣覺者，心有限礙，不能普為眾生，無大悲心行利他行，證彼涅盤以為究竟；菩薩摩訶薩學菩薩藏，其量廣大，非聲聞、緣覺之所測度，唯諸菩薩修學其法悉能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！當知聲聞藏、緣覺藏、菩薩藏平等無異，眾生心所樂欲有三乘學。所以學求聲聞者，智慧狹劣，無所容受，怖輪迴苦，於四諦法深所樂欲，趣證涅盤求安隱故；樂求緣覺者，心有限礙，不能普為眾生，無大悲心行利他行，證彼涅盤以為究竟；菩薩摩訶薩學菩薩藏，其量廣大，非聲聞、緣覺之所測度，唯諸菩薩修學其法悉能了知。

「又，善男子！聲聞、緣覺唯樂自乘，修諸善根求二乘果，於菩薩法而不能知。諸菩薩觀聲聞法，於四諦道悉能證知，善能分別而不趣證彼果；觀緣覺法，於十二因緣而悉證知，善能分別而不趣證彼果。菩薩圓滿諸行而盡通達。譬如清淨瑠璃寶器，內置諸物咸同一色，瑩淨無異；聲聞、緣覺之法入菩薩藏中本無差異。是故，諸菩薩摩訶薩入菩薩藏已，見法平等無有差別，無諸佛法相、無菩薩法相、無二乘法相；於一切法無所思念，離諸語言、文字，無表、無示。何以故？無相故，不可觀；無義故，不可思。如是學者攝一切智。善男子！是名菩薩藏，如是通達，自在無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！聲聞、緣覺唯樂自乘，修諸善根求二乘果，於菩薩法而不能知。諸菩薩觀聲聞法，於四諦道悉能證知，善能分別而不趣證彼果；觀緣覺法，於十二因緣而悉證知，善能分別而不趣證彼果。菩薩圓滿諸行而盡通達。譬如清淨瑠璃寶器，內置諸物咸同一色，瑩淨無異；聲聞、緣覺之法入菩薩藏中本無差異。是故，諸菩薩摩訶薩入菩薩藏已，見法平等無有差別，無諸佛法相、無菩薩法相、無二乘法相；於一切法無所思念，離諸語言、文字，無表、無示。何以故？無相故，不可觀；無義故，不可思。如是學者攝一切智。善男子！是名菩薩藏，如是通達，自在無礙。」

爾時，妙吉祥菩薩於後夜分復為諸菩薩摩訶薩宣說金剛句不退轉法輪。告諸菩薩曰：「善男子！若菩薩摩訶薩善說法者，聽聞解了，說者、聽者一切皆得不退轉法，其無動轉、無所散壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩於後夜分復為諸菩薩摩訶薩宣說金剛句不退轉法輪。告諸菩薩曰：「善男子！若菩薩摩訶薩善說法者，聽聞解了，說者、聽者一切皆得不退轉法，其無動轉、無所散壞。

「善男子！不退轉法，若乘、若乘境界，若佛、若法、若僧，皆是不退轉輪。何以故？不退輪者即法界故，不離法界之所生故。其輪無轉相，是名轉法輪，無別、無二，即法界自性故。善男子！是故，修諸菩薩行者應如是知，即得解脫不退轉輪。菩薩摩訶薩如是了知、如是解脫已，當得如來之果，普能利樂一切眾生。於解脫門無二法可得，如來解脫相、一切法解脫相，皆無異故。一切法無解脫相亦無二相。何以故？身非解脫，心亦非解脫，二法自性即解脫相故；一切法亦復如是。諸菩薩如是了知，是即不退轉輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！不退轉法，若乘、若乘境界，若佛、若法、若僧，皆是不退轉輪。何以故？不退輪者即法界故，不離法界之所生故。其輪無轉相，是名轉法輪，無別、無二，即法界自性故。善男子！是故，修諸菩薩行者應如是知，即得解脫不退轉輪。菩薩摩訶薩如是了知、如是解脫已，當得如來之果，普能利樂一切眾生。於解脫門無二法可得，如來解脫相、一切法解脫相，皆無異故。一切法無解脫相亦無二相。何以故？身非解脫，心亦非解脫，二法自性即解脫相故；一切法亦復如是。諸菩薩如是了知，是即不退轉輪。

「善男子當知：不退轉輪而無所轉。何以故？色與色自性本無所轉故；如是，受、想、行、識，識自性亦無所轉。諸法自性皆無所轉，是即不退轉輪。其輪本來無所斷壞，非相、非無相，非有所得、非無所得，非說、非無說，無名、無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子當知：不退轉輪而無所轉。何以故？色與色自性本無所轉故；如是，受、想、行、識，識自性亦無所轉。諸法自性皆無所轉，是即不退轉輪。其輪本來無所斷壞，非相、非無相，非有所得、非無所得，非說、非無說，無名、無著。

「復次，空、無相、無願解脫門相不可得分別之法。從何所得？彼一切相猶如虛空，無所依附。諸法自性無依而住，是名金剛句不退轉輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，空、無相、無願解脫門相不可得分別之法。從何所得？彼一切相猶如虛空，無所依附。諸法自性無依而住，是名金剛句不退轉輪。

「善男子！諸法空性不可破壞。彼金剛句離一切見，當如是住空解脫門；彼金剛句離諸分別，當如是住無相解脫門；彼金剛句離諸疑惑，當如是住無願解脫門；彼金剛句離諸有著，當如是住法界。金剛句者，離種種法，無我、無作，無貪、無著，自性安住清淨涅盤，是名金剛句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諸法空性不可破壞。彼金剛句離一切見，當如是住空解脫門；彼金剛句離諸分別，當如是住無相解脫門；彼金剛句離諸疑惑，當如是住無願解脫門；彼金剛句離諸有著，當如是住法界。金剛句者，離種種法，無我、無作，無貪、無著，自性安住清淨涅盤，是名金剛句。」

爾時，妙吉祥菩薩即於是夜初、中、後分為諸菩薩說種種法已，是諸菩薩皆得此光明華三摩地法門。彼諸菩薩各各舉身，於毛孔中出百千光明，一一光中出百千諸佛，彼一一佛於十方世界廣為眾生施作佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩即於是夜初、中、後分為諸菩薩說種種法已，是諸菩薩皆得此光明華三摩地法門。彼諸菩薩各各舉身，於毛孔中出百千光明，一一光中出百千諸佛，彼一一佛於十方世界廣為眾生施作佛事。

爾時，摩伽陀國王嚴備種種飲食已，於其晨朝來詣妙吉祥菩薩所，白菩薩言：「今正是時，往受我供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩伽陀國王嚴備種種飲食已，於其晨朝來詣妙吉祥菩薩所，白菩薩言：「今正是時，往受我供。」

菩薩受請，王即還宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩受請，王即還宮。

是時尊者大迦葉乃於食時著衣持鉢，與五百苾芻欲入王舍大城次第乞食，於其中路心生思念：「我今不入此城，當往妙吉祥菩薩所聽受正法。」作是念已，即與苾芻眾同詣妙吉祥菩薩所。到已歡喜，禮敬問訊，退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者大迦葉乃於食時著衣持鉢，與五百苾芻欲入王舍大城次第乞食，於其中路心生思念：「我今不入此城，當往妙吉祥菩薩所聽受正法。」作是念已，即與苾芻眾同詣妙吉祥菩薩所。到已歡喜，禮敬問訊，退住一面。

爾時，妙吉祥菩薩告尊者大迦葉言：「迦葉！何故食時持鉢住此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩告尊者大迦葉言：「迦葉！何故食時持鉢住此？」

迦葉白言：「我欲入王舍大城乞食，故先來此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白言：「我欲入王舍大城乞食，故先來此。」

妙吉祥菩薩言：「我當施汝及同來苾芻飲食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「我當施汝及同來苾芻飲食。」

迦葉答言：「不也。菩薩！我今來此為聽法故，非求飲食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉答言：「不也。菩薩！我今來此為聽法故，非求飲食。」

妙吉祥言：「尊者當知：諸求道者有二種攝養：一者、飲食，二者、妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「尊者當知：諸求道者有二種攝養：一者、飲食，二者、妙法。」

迦葉白言：「如是。大士！世間有情若離段食，非所和合，不能資養色身，何能聽受妙法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白言：「如是。大士！世間有情若離段食，非所和合，不能資養色身，何能聽受妙法？」

妙吉祥菩薩言：「尊者當受飲食，我即施汝。其所施已，不離輪迴、不證涅槃，非離異生法、非住聖道法。何以故？所施、能施無增、無減，無法可生、無法可滅，無法可學、亦無所得。是故，我當施汝飲食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「尊者當受飲食，我即施汝。其所施已，不離輪迴、不證涅槃，非離異生法、非住聖道法。何以故？所施、能施無增、無減，無法可生、無法可滅，無法可學、亦無所得。是故，我當施汝飲食。」

迦葉白妙吉祥菩薩言：「善哉，菩薩是大施主，如是施者是真布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白妙吉祥菩薩言：「善哉，菩薩是大施主，如是施者是真布施。」

爾時，妙吉祥菩薩作如是念：「我今入王舍大城為摩伽陀國王作大佛事。」作是念已，即時入一切神通變化三摩地，於此三摩地中放大光明，遍照娑婆世界，見三千大千世界如觀掌內。所有地獄、傍生、諸有情類，蒙光照者皆得離苦，無一眾生起三毒心，亦無憎、嫉、怨嫌之想，互相愛念如子、如母。所有三千大千世界皆作六種震動。是時欲色界諸天子等皆來供養妙吉祥菩薩，奏百千種樂，雨天妙華散其道路而為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩作如是念：「我今入王舍大城為摩伽陀國王作大佛事。」作是念已，即時入一切神通變化三摩地，於此三摩地中放大光明，遍照娑婆世界，見三千大千世界如觀掌內。所有地獄、傍生、諸有情類，蒙光照者皆得離苦，無一眾生起三毒心，亦無憎、嫉、怨嫌之想，互相愛念如子、如母。所有三千大千世界皆作六種震動。是時欲色界諸天子等皆來供養妙吉祥菩薩，奏百千種樂，雨天妙華散其道路而為莊嚴。

妙吉祥菩薩以神通力令其道路悉皆平坦猶如手掌，以無數珍寶而嚴飾之，散諸妙華大如車輪——謂優鉢羅華、俱母陀華、奔拏利迦華等。復以寶網幔覆於上，布諸幢幡、傘蓋遍滿虛空。復現七寶之臺及諸寶樹，其寶樹上皆吠瑠璃寶而為華菓，以諸寶繩而為交絡，一一寶樹出微妙香遍一由旬。其諸樹間復有寶池，金沙布底，八功德水充滿其中，出諸妙華——謂優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母那華、奔拏利迦華等——復有鴛、鴦、鳧、鴈之屬游止其中。諸寶樹寶臺皆有妙香，聞者歡喜。一一樹下有二十五大女，持栴檀香而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩以神通力令其道路悉皆平坦猶如手掌，以無數珍寶而嚴飾之，散諸妙華大如車輪——謂優鉢羅華、俱母陀華、奔拏利迦華等。復以寶網幔覆於上，布諸幢幡、傘蓋遍滿虛空。復現七寶之臺及諸寶樹，其寶樹上皆吠瑠璃寶而為華菓，以諸寶繩而為交絡，一一寶樹出微妙香遍一由旬。其諸樹間復有寶池，金沙布底，八功德水充滿其中，出諸妙華——謂優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母那華、奔拏利迦華等——復有鴛、鴦、鳧、鴈之屬游止其中。諸寶樹寶臺皆有妙香，聞者歡喜。一一樹下有二十五大女，持栴檀香而為供養。

妙吉祥菩薩於其定中現如是等殊特事已，出三摩地，即告尊者大迦葉言：「我今與汝同赴王舍大城摩伽陀王宮中受食供養。耆年大德宜當導前，我必從後。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩於其定中現如是等殊特事已，出三摩地，即告尊者大迦葉言：「我今與汝同赴王舍大城摩伽陀王宮中受食供養。耆年大德宜當導前，我必從後。」

迦葉白言：「不也。菩薩！大士具大智慧、神通無量、多聞辯才、善說諸法，我佛、世尊常所稱歎，眾生見者發菩提心修菩薩行。我於聲聞眾中雖稱耆舊，無所堪能，何敢居前而行？願從菩薩之後。何以故？一切眾生始發菩提心，一切聲聞、緣覺己所不及，何況久行菩薩道者？譬如師子之子，初生即有大力，勇健輕捷，無所畏懼。其身香氣為風所吹，群獸聞者無不驚怖；乃至大象，雖有大力，一切世間不能制伏，聞初生師子之香亦生驚怖。眾生若發菩提心，勇猛堅固，一切魔眾生怖畏想，聲聞、緣覺所不能及。諸菩薩摩訶薩聞佛說大乘法，其心不動，生大歡喜，而能作師子吼降伏一切。是故，妙吉祥菩薩！於真法中無有三乘，但以菩提心而為尊長，一切善法從菩提心生故。今菩薩前行，猶菩提心生無量善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白言：「不也。菩薩！大士具大智慧、神通無量、多聞辯才、善說諸法，我佛、世尊常所稱歎，眾生見者發菩提心修菩薩行。我於聲聞眾中雖稱耆舊，無所堪能，何敢居前而行？願從菩薩之後。何以故？一切眾生始發菩提心，一切聲聞、緣覺己所不及，何況久行菩薩道者？譬如師子之子，初生即有大力，勇健輕捷，無所畏懼。其身香氣為風所吹，群獸聞者無不驚怖；乃至大象，雖有大力，一切世間不能制伏，聞初生師子之香亦生驚怖。眾生若發菩提心，勇猛堅固，一切魔眾生怖畏想，聲聞、緣覺所不能及。諸菩薩摩訶薩聞佛說大乘法，其心不動，生大歡喜，而能作師子吼降伏一切。是故，妙吉祥菩薩！於真法中無有三乘，但以菩提心而為尊長，一切善法從菩提心生故。今菩薩前行，猶菩提心生無量善法。」

於是，妙吉祥菩薩居前而行，諸大菩薩左右圍繞，聲聞之眾皆從其後，離本住處入王舍城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，妙吉祥菩薩居前而行，諸大菩薩左右圍繞，聲聞之眾皆從其後，離本住處入王舍城。

是時天雨眾華，於虛空中奏百千天樂，放大光明普照大眾，於光明中雨眾蓮華。王舍城中一切人民見菩薩已皆生歡喜，持諸香華而伸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時天雨眾華，於虛空中奏百千天樂，放大光明普照大眾，於光明中雨眾蓮華。王舍城中一切人民見菩薩已皆生歡喜，持諸香華而伸供養。

爾時，摩伽陀國王聞妙吉祥菩薩與八萬大菩薩眾及五百聲聞而來赴會，即作是念：「我所備辦飲食五百，今此菩薩等眾其數倍多，今此少食如何充足？又於何處可容其坐？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩伽陀國王聞妙吉祥菩薩與八萬大菩薩眾及五百聲聞而來赴會，即作是念：「我所備辦飲食五百，今此菩薩等眾其數倍多，今此少食如何充足？又於何處可容其坐？」

作是念時，妙吉祥菩薩即勅多聞天王及恭毘羅大夜叉主於剎那頃化童子形，詣於王前而白王曰：「大王！勿生憂念。妙吉祥菩薩有大方便，福德、智慧不可思議，能以一食普供三千大千世界一切眾生悉皆飽滿，食猶不盡。今此八萬菩薩、五百聲聞，其數不多，何所慮耶？何以故？妙吉祥菩薩福德、智慧本無盡故，食亦無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念時，妙吉祥菩薩即勅多聞天王及恭毘羅大夜叉主於剎那頃化童子形，詣於王前而白王曰：「大王！勿生憂念。妙吉祥菩薩有大方便，福德、智慧不可思議，能以一食普供三千大千世界一切眾生悉皆飽滿，食猶不盡。今此八萬菩薩、五百聲聞，其數不多，何所慮耶？何以故？妙吉祥菩薩福德、智慧本無盡故，食亦無盡。」

是時摩伽陀國王聞是語已，心大歡喜，適悅快樂，即於妙吉祥菩薩起恭敬、尊重、希有之心，與諸宮屬持以香華、末香、塗香等，作諸伎樂出迎菩薩。見已，拜跪問訊，散其香華，前引菩薩入於王宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時摩伽陀國王聞是語已，心大歡喜，適悅快樂，即於妙吉祥菩薩起恭敬、尊重、希有之心，與諸宮屬持以香華、末香、塗香等，作諸伎樂出迎菩薩。見已，拜跪問訊，散其香華，前引菩薩入於王宮。

是時妙吉祥菩薩至王宮已，即告普照菩薩曰：「善男子！汝當莊嚴道場，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時妙吉祥菩薩至王宮已，即告普照菩薩曰：「善男子！汝當莊嚴道場，今正是時。」

普照菩薩受其命已，以神通力其王宮殿忽然廣博嚴淨，種種莊嚴無所妨礙，懸諸華蓋、幢幡、瓔珞，嚴飾第一成大道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照菩薩受其命已，以神通力其王宮殿忽然廣博嚴淨，種種莊嚴無所妨礙，懸諸華蓋、幢幡、瓔珞，嚴飾第一成大道場。

復告法上菩薩曰：「善男子！汝可為吾敷置上妙之座，安諸大眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告法上菩薩曰：「善男子！汝可為吾敷置上妙之座，安諸大眾。」

於是法上菩薩作彈指相而為召集，於剎那間有八萬三千妙好之座出現道場，種種珍寶而為莊嚴，其座周遍於道場中亦無迫迮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是法上菩薩作彈指相而為召集，於剎那間有八萬三千妙好之座出現道場，種種珍寶而為莊嚴，其座周遍於道場中亦無迫迮。

爾時，妙吉祥菩薩即就於座，命諸菩薩、聲聞之眾各就其座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩即就於座，命諸菩薩、聲聞之眾各就其座。

於時摩伽陀國王即前白妙吉祥菩薩言：「惟願菩薩大眾哀愍我故，從容小待，飲食將至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時摩伽陀國王即前白妙吉祥菩薩言：「惟願菩薩大眾哀愍我故，從容小待，飲食將至。」

爾時，四大天王與諸眷屬來詣道場，禮敬供養妙吉祥菩薩及諸大眾。復有帝釋天主與諸眷屬，及彼阿修羅眷屬等，各各持栴檀、末香來詣道場，供養大眾。復有娑婆界主大梵天王變童子相，與諸梵眾左右侍者各持寶拂來詣道場，禮敬妙吉祥菩薩已住立其側。諸來梵眾亦持寶拂，於諸菩薩及聲聞眾右側而住。復有無熱惱龍王來詣道場，住虛空中不現其身，垂諸瓔珞，於瓔珞中出八功德水，一切大眾用而無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四大天王與諸眷屬來詣道場，禮敬供養妙吉祥菩薩及諸大眾。復有帝釋天主與諸眷屬，及彼阿修羅眷屬等，各各持栴檀、末香來詣道場，供養大眾。復有娑婆界主大梵天王變童子相，與諸梵眾左右侍者各持寶拂來詣道場，禮敬妙吉祥菩薩已住立其側。諸來梵眾亦持寶拂，於諸菩薩及聲聞眾右側而住。復有無熱惱龍王來詣道場，住虛空中不現其身，垂諸瓔珞，於瓔珞中出八功德水，一切大眾用而無盡。

爾時，摩伽陀國王即作是念：「此諸菩薩皆無鉢器，當用何食？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩伽陀國王即作是念：「此諸菩薩皆無鉢器，當用何食？」

妙吉祥菩薩知王所念，而告王言：「勿作是念，此諸菩薩不持其鉢。若須鉢時，隨其佛剎所有應器自然而至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩知王所念，而告王言：「勿作是念，此諸菩薩不持其鉢。若須鉢時，隨其佛剎所有應器自然而至。」

王大歡喜，即白妙吉祥菩薩言：「此諸菩薩居何佛土？從何所來？願聞諸菩薩所來國土及佛名字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王大歡喜，即白妙吉祥菩薩言：「此諸菩薩居何佛土？從何所來？願聞諸菩薩所來國土及佛名字。」

妙吉祥答言：「大王當知：東方有國，其名常聲，佛號吉祥聲如來、應供、正等正覺，現在說法。此諸菩薩從彼而來受王供養，亦令大王得見希有之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥答言：「大王當知：東方有國，其名常聲，佛號吉祥聲如來、應供、正等正覺，現在說法。此諸菩薩從彼而來受王供養，亦令大王得見希有之事。」

應時常聲世界遣八萬三千寶鉢，以彼佛威神力故及諸菩薩行願力，其鉢從空來此娑婆世界至無熱惱池。即時有八萬三千龍女以八功德水淨其鉢已，各各持至諸菩薩前。是時摩伽陀國王見是事已，歎不可思議、未曾有也，心大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時常聲世界遣八萬三千寶鉢，以彼佛威神力故及諸菩薩行願力，其鉢從空來此娑婆世界至無熱惱池。即時有八萬三千龍女以八功德水淨其鉢已，各各持至諸菩薩前。是時摩伽陀國王見是事已，歎不可思議、未曾有也，心大歡喜。

是時妙吉祥菩薩即告王言：「今諸菩薩應器已至，王當分布飲食普供大眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時妙吉祥菩薩即告王言：「今諸菩薩應器已至，王當分布飲食普供大眾。」

時王即以所辦種種飲食奉上菩薩及諸大眾。是時道場大眾咸悉滿足，無有一人乏少之者，觀其飲食猶尚不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王即以所辦種種飲食奉上菩薩及諸大眾。是時道場大眾咸悉滿足，無有一人乏少之者，觀其飲食猶尚不盡。

王白妙吉祥菩薩言：「希有，大士！我以少食普供大眾，食猶不盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白妙吉祥菩薩言：「希有，大士！我以少食普供大眾，食猶不盡。」

菩薩告言：「大王！真實之法而無窮盡，食所從生亦無窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩告言：「大王！真實之法而無窮盡，食所從生亦無窮盡。」

是時諸菩薩大眾飯食已竟，擲鉢向空而住，無所動搖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸菩薩大眾飯食已竟，擲鉢向空而住，無所動搖。

王白菩薩言：「此鉢於何而住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白菩薩言：「此鉢於何而住？」

菩薩告言：「大王真實之法有所住不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩告言：「大王真實之法有所住不？」

王曰：「真實之法應無所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「真實之法應無所住。」

菩薩曰：「大王當知：真法無所住，此鉢亦無所住。鉢若無所住，諸法亦如是。大王當知：法性空故，應如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩曰：「大王當知：真法無所住，此鉢亦無所住。鉢若無所住，諸法亦如是。大王當知：法性空故，應如是住。」

爾時，摩伽陀王供養妙吉祥菩薩及諸大眾已，住菩薩前，生渴仰心，欲聽其法，即白妙吉祥菩薩言：「菩薩大慈，可能為我說希有法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩伽陀王供養妙吉祥菩薩及諸大眾已，住菩薩前，生渴仰心，欲聽其法，即白妙吉祥菩薩言：「菩薩大慈，可能為我說希有法？」

菩薩告言：「大王！希有法者，假使殑伽沙數諸佛、如來、應、正等覺，經百千劫說不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩告言：「大王！希有法者，假使殑伽沙數諸佛、如來、應、正等覺，經百千劫說不能盡。」

彼王聞已，心生驚懅，迷悶不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼王聞已，心生驚懅，迷悶不樂。

是時，尊者大迦葉謂其王曰：「汝勿謂：殑伽沙數諸佛不能宣說希有之法，妙吉祥菩薩亦不能說耶？但以諸佛之法無所窮盡，非言說之所能及。汝但當隨所樂欲問於妙吉祥菩薩，而此大士無量善巧方便之力，必能為王說希有法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者大迦葉謂其王曰：「汝勿謂：殑伽沙數諸佛不能宣說希有之法，妙吉祥菩薩亦不能說耶？但以諸佛之法無所窮盡，非言說之所能及。汝但當隨所樂欲問於妙吉祥菩薩，而此大士無量善巧方便之力，必能為王說希有法。」

聞是語已，心遂醒寤，即白尊者言：「我適聞菩薩所說心生疑惑，承尊者言微當醒寤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是語已，心遂醒寤，即白尊者言：「我適聞菩薩所說心生疑惑，承尊者言微當醒寤。」

即前白妙吉祥菩薩言：「菩薩！如何殑伽沙數諸佛亦不能宣說希有之法？我聞是語心無所措，惟願菩薩決我疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即前白妙吉祥菩薩言：「菩薩！如何殑伽沙數諸佛亦不能宣說希有之法？我聞是語心無所措，惟願菩薩決我疑惑。」

妙吉祥菩薩告言：「大王！殑伽沙數諸佛非不能說希有之法，法無所說，是希有法。大王！當於一切法但心無所住，其法不可說、諸佛、如來亦不可說。大王！於諸佛、世尊有所見相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩告言：「大王！殑伽沙數諸佛非不能說希有之法，法無所說，是希有法。大王！當於一切法但心無所住，其法不可說、諸佛、如來亦不可說。大王！於諸佛、世尊有所見相耶？」

王言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。」

又問：「心生可見耶？心滅可見耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「心生可見耶？心滅可見耶？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

又問：「有為法、無為法，真實法、虛妄法，皆可見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「有為法、無為法，真實法、虛妄法，皆可見不？」

王言：「皆不可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「皆不可見。」

菩薩言：「於一切法有所觀相、於一切法有所說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩言：「於一切法有所觀相、於一切法有所說耶？」

王言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。」

妙吉祥言：「大王！由是義故，我作是言：『希有之法，殑伽沙數諸佛不能宣說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「大王！由是義故，我作是言：『希有之法，殑伽沙數諸佛不能宣說。』

「復次，大王！虛空無相，亦無動轉，煙、雲、塵、霧所不能著。虛空本性清淨，無法可染、無法可淨，諸佛、如來了一切法與虛空等。以是義故，殑伽沙數諸佛說不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！虛空無相，亦無動轉，煙、雲、塵、霧所不能著。虛空本性清淨，無法可染、無法可淨，諸佛、如來了一切法與虛空等。以是義故，殑伽沙數諸佛說不能盡。

「復次，大王！諸佛、如來於無住相中凝然不動，用而常寂。何以故？法無可遷，離處非處故；法不可得，離諸取相故。大王當知：諸法非生、亦非無生，非大、非小，非真實、非不真實，非有想、非無想，無所作、非無作，無智、無愚，無取相、非不取相，非集、非散，無來、無去，非顛倒、非離顛倒，非即煩惱、非離煩惱，非自然生、非由他生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！諸佛、如來於無住相中凝然不動，用而常寂。何以故？法無可遷，離處非處故；法不可得，離諸取相故。大王當知：諸法非生、亦非無生，非大、非小，非真實、非不真實，非有想、非無想，無所作、非無作，無智、無愚，無取相、非不取相，非集、非散，無來、無去，非顛倒、非離顛倒，非即煩惱、非離煩惱，非自然生、非由他生。

「大王！諸法如虛空，無動轉故；諸法無比等，離伴侶故；諸法無二相，無差別故；諸法無有邊，不可見故；諸法無有量，非大小故；諸法無窮盡，常所轉故；諸法廣大，遍法界故；諸法無所住，非內、外、中間故；諸法無分別，離妄想故；諸法是常，無遷變故；諸法是樂，無苦惱故；諸法有主宰，離妄執故；諸法是清淨，非垢染故；諸法寂靜，常湛然故；諸法無所得，離我相故；諸法無可樂，解脫相故；諸法無此、彼，離我取故；諸法無破壞，離種種相故；諸法一味，同解脫性故；諸法一相，離諸異想故；諸法皆空，離諸見故；諸法無相，相清淨故；諸法無願，離三世故；諸法非三世所攝，過去、現在、未來不可得故。生死、涅槃本平等，諸法皆平等。大王！諸法既如是，煩惱、疑惑可得生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！諸法如虛空，無動轉故；諸法無比等，離伴侶故；諸法無二相，無差別故；諸法無有邊，不可見故；諸法無有量，非大小故；諸法無窮盡，常所轉故；諸法廣大，遍法界故；諸法無所住，非內、外、中間故；諸法無分別，離妄想故；諸法是常，無遷變故；諸法是樂，無苦惱故；諸法有主宰，離妄執故；諸法是清淨，非垢染故；諸法寂靜，常湛然故；諸法無所得，離我相故；諸法無可樂，解脫相故；諸法無此、彼，離我取故；諸法無破壞，離種種相故；諸法一味，同解脫性故；諸法一相，離諸異想故；諸法皆空，離諸見故；諸法無相，相清淨故；諸法無願，離三世故；諸法非三世所攝，過去、現在、未來不可得故。生死、涅槃本平等，諸法皆平等。大王！諸法既如是，煩惱、疑惑可得生不？」

王言：「不也。諸法皆空，煩惱、疑惑其何有也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。諸法皆空，煩惱、疑惑其何有也？」

妙吉祥菩薩言：「煩惱無生、法亦無說，煩惱性空，諸法平等，生死、涅盤本平等，煩惱、菩提亦平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「煩惱無生、法亦無說，煩惱性空，諸法平等，生死、涅盤本平等，煩惱、菩提亦平等。