佛說未曾有正法經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說未曾有正法經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時，世尊釋迦牟尼佛復告舍利子言：「汝今當發阿耨多羅三藐三菩提心，修諸菩薩行，不應樂著聲聞之果。何以故？舍利子！一切眾生處輪迴中，不生怖畏，無由解脫。是故，諸菩薩當起大精進，於輪迴中種種化度，令怖生死，出於三界。汝若唯樂聲聞之果，不能起大菩提心救度一切眾生。是故，一切眾生若得值遇菩薩勸令發起精進，即得解脫生死，亦能發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復告舍利子言：「汝今當發阿耨多羅三藐三菩提心，修諸菩薩行，不應樂著聲聞之果。何以故？舍利子！一切眾生處輪迴中，不生怖畏，無由解脫。是故，諸菩薩當起大精進，於輪迴中種種化度，令怖生死，出於三界。汝若唯樂聲聞之果，不能起大菩提心救度一切眾生。是故，一切眾生若得值遇菩薩勸令發起精進，即得解脫生死，亦能發阿耨多羅三藐三菩提心。

「舍利子！過去世時有佛出世，號具足功德如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。是佛會中有百俱胝聲聞之眾，有八千菩薩眾，其佛壽十萬歲。有二聲聞最為上首：一名、出現智慧第一；一名、迅疾神通第一。是時具諸功德如來於其食時著衣持鉢，與諸大眾前後圍繞入一王城——其城名曰妙音——次第乞食。佛入城時，智慧聲聞居佛右側，神通聲聞在佛左側，餘聲聞眾俱從佛後，諸菩薩眾而導其前，復有大梵天王、帝釋天主、護世四王及諸天眾，圍繞世尊入彼王城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！過去世時有佛出世，號具足功德如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。是佛會中有百俱胝聲聞之眾，有八千菩薩眾，其佛壽十萬歲。有二聲聞最為上首：一名、出現智慧第一；一名、迅疾神通第一。是時具諸功德如來於其食時著衣持鉢，與諸大眾前後圍繞入一王城——其城名曰妙音——次第乞食。佛入城時，智慧聲聞居佛右側，神通聲聞在佛左側，餘聲聞眾俱從佛後，諸菩薩眾而導其前，復有大梵天王、帝釋天主、護世四王及諸天眾，圍繞世尊入彼王城。

「是時城中有三童子種種莊嚴，於其道側而共戲劇。是三童子遙見世尊相好端嚴，威德無量，光明晃曜猶如金山，儀容尊重如大龍王。見已歡喜，心生恭敬。第一童子曰：『汝等見此佛、世尊不？於諸眾生最尊、最上，福聚無盡，天上人間咸悉尊敬。是故，我等宜共供養，必獲大果。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時城中有三童子種種莊嚴，於其道側而共戲劇。是三童子遙見世尊相好端嚴，威德無量，光明晃曜猶如金山，儀容尊重如大龍王。見已歡喜，心生恭敬。第一童子曰：『汝等見此佛、世尊不？於諸眾生最尊、最上，福聚無盡，天上人間咸悉尊敬。是故，我等宜共供養，必獲大果。』

「共相議已，第一童子說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「共相議已，第一童子說伽陀曰：

「『此佛一切眾中尊， 天上人間所應供， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此佛一切眾中尊， 天上人間所應供，

我等宜伸供養事， 獲大果報而不虛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等宜伸供養事， 獲大果報而不虛。』

「餘二童子說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「餘二童子說伽陀曰：

「『我伸供養無香華， 亦無種種妙供具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我伸供養無香華， 亦無種種妙供具，

但唯有此全身命， 當捨供養佛、世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但唯有此全身命， 當捨供養佛、世尊。』

「是時前一童子即脫所著殊妙真珠、瓔珞——價直百千兩金——向二童子說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時前一童子即脫所著殊妙真珠、瓔珞——價直百千兩金——向二童子說伽陀曰：

「『我今當以此瓔珞， 供佛、如來大智尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今當以此瓔珞， 供佛、如來大智尊，

願我伸其供養已， 當獲無上大福聚。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我伸其供養已， 當獲無上大福聚。』

「是時餘二童子見此童子獻供養已，亦各脫身所著瓔珞，向一童子說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時餘二童子見此童子獻供養已，亦各脫身所著瓔珞，向一童子說伽陀曰：

「『我以瓔珞伸供養， 一切最勝正覺尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我以瓔珞伸供養， 一切最勝正覺尊，

發此誠心供養已， 誓願求於佛正法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發此誠心供養已， 誓願求於佛正法。』

「是時前一童子見此二人，亦獻瓔珞而告之曰：『汝等所作福利無量，當於佛法求何等果？』第二童子曰：『我願當來得為世尊右邊弟子而得智慧第一。』第三童子曰：『我願當來為佛左邊弟子而得神通第一。』二童子各說所願已，復問第一童子曰：『汝善開導，為我善友。汝獻供養何所求耶？』答曰：『我所願者，願當得阿耨多羅三藐三菩提果，具一切智，放光照曜，使一切眾見者歡喜發菩提心，如師子王大眾圍繞、如佛今日等無有異。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時前一童子見此二人，亦獻瓔珞而告之曰：『汝等所作福利無量，當於佛法求何等果？』第二童子曰：『我願當來得為世尊右邊弟子而得智慧第一。』第三童子曰：『我願當來為佛左邊弟子而得神通第一。』二童子各說所願已，復問第一童子曰：『汝善開導，為我善友。汝獻供養何所求耶？』答曰：『我所願者，願當得阿耨多羅三藐三菩提果，具一切智，放光照曜，使一切眾見者歡喜發菩提心，如師子王大眾圍繞、如佛今日等無有異。』」

佛告舍利子：「彼三童子如是各各發誓願時，於虛空中有八千天子俱發聲言：『善哉，善哉。汝等善說此語，所希勝果決定無疑。』是三童子各持瓔珞前詣佛所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「彼三童子如是各各發誓願時，於虛空中有八千天子俱發聲言：『善哉，善哉。汝等善說此語，所希勝果決定無疑。』是三童子各持瓔珞前詣佛所。」

爾時，佛告舍利子：「具諸功德如來見三童子持諸瓔珞來詣佛所，即告海慧苾芻言：『苾芻！汝見此三童子不？』海慧白佛言：『世尊！唯然，已見。』佛言：『苾芻！第一童子心所希求，與二童子不同，舉足、下足自在特尊——如轉輪聖王，假使百千梵王帝釋亦不能及——今來佛所開發道心，願欲趣證無上菩提故。』是三童子到佛所已，各各頭面禮世尊足，各以瓔珞奉上世尊。佛既受已，其發聲聞心者，所獻瓔珞住於佛前；其發菩提心者，所獻瓔珞在於佛上虛空中住，變成四柱寶臺，四面嚴飾，其上有無量諸佛結跏趺坐，現諸相好、種種莊嚴殊勝無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子：「具諸功德如來見三童子持諸瓔珞來詣佛所，即告海慧苾芻言：『苾芻！汝見此三童子不？』海慧白佛言：『世尊！唯然，已見。』佛言：『苾芻！第一童子心所希求，與二童子不同，舉足、下足自在特尊——如轉輪聖王，假使百千梵王帝釋亦不能及——今來佛所開發道心，願欲趣證無上菩提故。』是三童子到佛所已，各各頭面禮世尊足，各以瓔珞奉上世尊。佛既受已，其發聲聞心者，所獻瓔珞住於佛前；其發菩提心者，所獻瓔珞在於佛上虛空中住，變成四柱寶臺，四面嚴飾，其上有無量諸佛結跏趺坐，現諸相好、種種莊嚴殊勝無量。

「是時具諸功德如來即入三昧，普觀諸佛、如來變化之相，從其面門出種種色光——所謂青、黃、赤、白、紅、紫、碧、綠——光明普照無邊世界，上至梵天，暎蔽日月光明皆悉不現。其光照已，右繞三匝還復世尊頂門而入。是時海慧苾芻前白佛言：『世尊！有何因緣放斯光明？惟願世尊示我令知。』佛告苾芻言：『汝見此二童子所獻瓔珞於佛前住不？』苾芻白佛言：『唯然，已見。』佛言：『苾芻！此二童子為求聲聞果故，樂欲趣證自利涅盤，不能發起大菩提心。苾芻！汝見前一童子所獻瓔珞在於佛上於虛空中作諸變化，此人為欲趣證無上菩提利益一切眾生故。彼二童子但樂智慧、神通，不能普為利樂。是故，所獻供養亦無殊勝之相。當知發大菩提心者所作福事亦不可量，汝今宜應捨聲聞心，當求阿耨多羅三藐三菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時具諸功德如來即入三昧，普觀諸佛、如來變化之相，從其面門出種種色光——所謂青、黃、赤、白、紅、紫、碧、綠——光明普照無邊世界，上至梵天，暎蔽日月光明皆悉不現。其光照已，右繞三匝還復世尊頂門而入。是時海慧苾芻前白佛言：『世尊！有何因緣放斯光明？惟願世尊示我令知。』佛告苾芻言：『汝見此二童子所獻瓔珞於佛前住不？』苾芻白佛言：『唯然，已見。』佛言：『苾芻！此二童子為求聲聞果故，樂欲趣證自利涅盤，不能發起大菩提心。苾芻！汝見前一童子所獻瓔珞在於佛上於虛空中作諸變化，此人為欲趣證無上菩提利益一切眾生故。彼二童子但樂智慧、神通，不能普為利樂。是故，所獻供養亦無殊勝之相。當知發大菩提心者所作福事亦不可量，汝今宜應捨聲聞心，當求阿耨多羅三藐三菩提。』」

佛告舍利子：「彼時發大乘心童子豈異人乎？即我身是；樂智慧者即汝身是，樂神通者即目乾連是。汝等聲聞雖免輪迴，唯樂趣於涅盤，終不能廣利眾生、心等諸佛，同若虛空無窮無盡，福聚無量、功德無量，超過聲聞、緣覺境界。舍利子！汝等速發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「彼時發大乘心童子豈異人乎？即我身是；樂智慧者即汝身是，樂神通者即目乾連是。汝等聲聞雖免輪迴，唯樂趣於涅盤，終不能廣利眾生、心等諸佛，同若虛空無窮無盡，福聚無量、功德無量，超過聲聞、緣覺境界。舍利子！汝等速發阿耨多羅三藐三菩提心。」

是時，舍利子、大目乾連、大迦葉、阿泥盧馱、優波離、富樓那、須菩提等諸大聲聞，異口同音作如是言：「善哉，世尊！善能開導，令我等發起大菩提心。世尊！當知善男子、善女人種諸善根欲求解脫者，應發廣大心及廣大行願，是人當得見百千諸佛，聽聞正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，舍利子、大目乾連、大迦葉、阿泥盧馱、優波離、富樓那、須菩提等諸大聲聞，異口同音作如是言：「善哉，世尊！善能開導，令我等發起大菩提心。世尊！當知善男子、善女人種諸善根欲求解脫者，應發廣大心及廣大行願，是人當得見百千諸佛，聽聞正法。

「世尊！我等自昔已來智慧狹劣，不敢希求佛無邊智，而今深自剋責，當發大心。譬如有人造諸不善業已，若不悔過、改惡從善，無由免諸苦惱。我等聲聞唯求自利，若不捨下劣心、求佛智慧，終不能免無餘涅盤。又如臨命終人心識昏亂，於親愛眷屬不能顧戀；我等若求自利涅盤，於諸眾生無心化度亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我等自昔已來智慧狹劣，不敢希求佛無邊智，而今深自剋責，當發大心。譬如有人造諸不善業已，若不悔過、改惡從善，無由免諸苦惱。我等聲聞唯求自利，若不捨下劣心、求佛智慧，終不能免無餘涅盤。又如臨命終人心識昏亂，於親愛眷屬不能顧戀；我等若求自利涅盤，於諸眾生無心化度亦復如是。

「世尊！當知阿耨多羅三藐三菩提猶如大地，世間一切眾生依地而住、依地而生；一切善根依阿耨多羅三藐三菩提而得生長，亦應如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！當知阿耨多羅三藐三菩提猶如大地，世間一切眾生依地而住、依地而生；一切善根依阿耨多羅三藐三菩提而得生長，亦應如是。」

爾時，會中有一萬人聞佛說本事因緣，及聞舍利子說是語已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一萬人聞佛說本事因緣，及聞舍利子說是語已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，摩伽陀國王嚴整其駕來詣佛所。到佛會已，頭面禮足，繞佛三匝，坐於一面。是時彼王向佛合掌，一心恭敬而白佛言：「世尊！一切眾生因何造業？造業因緣依何而住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩伽陀國王嚴整其駕來詣佛所。到佛會已，頭面禮足，繞佛三匝，坐於一面。是時彼王向佛合掌，一心恭敬而白佛言：「世尊！一切眾生因何造業？造業因緣依何而住？」

佛言：「大王！一切眾生、壽者乃至補特伽羅，皆依我身見住，顛倒分別；由分別故，起惑造業；以造業故，不得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！一切眾生、壽者乃至補特伽羅，皆依我身見住，顛倒分別；由分別故，起惑造業；以造業故，不得解脫。」

王復問言：「世尊！我身見者，何為根本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問言：「世尊！我身見者，何為根本？」

佛言：「無明為根本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無明為根本。」

又問：「即此無明，孰為根本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「即此無明，孰為根本？」

佛答曰：「不如理作意是為根本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答曰：「不如理作意是為根本。」

又問：「不如理作意復何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「不如理作意復何為本？」

佛答曰：「不平等心是為根本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答曰：「不平等心是為根本。」

又問：「何謂不平等心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂不平等心？」

佛言：「無始時來不如實知，名為不平等心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無始時來不如實知，名為不平等心。」

又問：「云何名為不如實知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何名為不如實知？」

佛言：「一切眾生無始時來於無計有，是為不如實知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切眾生無始時來於無計有，是為不如實知。」

又問：「云何於無計有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何於無計有？」

佛言：「分別之法不生、不實，計而為有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「分別之法不生、不實，計而為有。」

又問：「若法不生，今何所說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「若法不生，今何所說？」

佛言：「大王！我身尚空，法無所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！我身尚空，法無所說。」

又問：「世尊！身若空者，何作？何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「世尊！身若空者，何作？何住？」

佛言：「大王！雖有所作，亦無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！雖有所作，亦無所著。」

又問：「即此無著，當云何說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「即此無著，當云何說？」

佛言：「無著法者，如實而說，是聖所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無著法者，如實而說，是聖所說。」

又問：「云何名為如實之說？復何名為聖所說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何名為如實之說？復何名為聖所說？」

佛言：「大王！於一切法離塵、離見，是真實語，名如實說。如實說者，是聖所說。聖所說者，謂善了諸法本無所生，當如是住、當如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！於一切法離塵、離見，是真實語，名如實說。如實說者，是聖所說。聖所說者，謂善了諸法本無所生，當如是住、當如是學。」

是時摩伽陀國王聞佛說法，心生歡喜，而白佛言：「希有，世尊！善說此法，實未曾有。如佛、世尊以無漏智普為利樂一切眾生故說真實法，一切眾生罪業所纏而不能聽、受、修行；我亦如是。世尊應念：我自昔來不遇善友，以不善心我亦廣作諸不善業。是故，不能親近世尊、聽聞正法。我於深宮但樂嬉戲、飲食、宴樂，而於晝夜無暫厭捨，故我不能詣佛聽聞正法。世尊！我今悔過，自責昔所作惡，深自追想，於晝夜中未暇安樂，如負罪人常生驚怖。世尊大慈為眾生父，無依怙者為作依怙、無眼目者為作引導、諸苦惱者為作安樂、諸失道者為示正道、諸貧匱者為施珍寶。其心平等而無懈倦，普能利樂，無怨親想。世尊！惟願哀愍，救度於我。我念先所造罪實懷怖懼，猶如臨墜坑人，唯望救拔。我恐墮於惡道之中，願佛救護，滅其罪垢，解寤正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時摩伽陀國王聞佛說法，心生歡喜，而白佛言：「希有，世尊！善說此法，實未曾有。如佛、世尊以無漏智普為利樂一切眾生故說真實法，一切眾生罪業所纏而不能聽、受、修行；我亦如是。世尊應念：我自昔來不遇善友，以不善心我亦廣作諸不善業。是故，不能親近世尊、聽聞正法。我於深宮但樂嬉戲、飲食、宴樂，而於晝夜無暫厭捨，故我不能詣佛聽聞正法。世尊！我今悔過，自責昔所作惡，深自追想，於晝夜中未暇安樂，如負罪人常生驚怖。世尊大慈為眾生父，無依怙者為作依怙、無眼目者為作引導、諸苦惱者為作安樂、諸失道者為示正道、諸貧匱者為施珍寶。其心平等而無懈倦，普能利樂，無怨親想。世尊！惟願哀愍，救度於我。我念先所造罪實懷怖懼，猶如臨墜坑人，唯望救拔。我恐墮於惡道之中，願佛救護，滅其罪垢，解寤正法。」

爾時，世尊知摩伽陀國王悔昔造惡，深生發露，愛樂大乘甚深之法，而自思念：「妙吉祥菩薩智慧辯才能為敷演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知摩伽陀國王悔昔造惡，深生發露，愛樂大乘甚深之法，而自思念：「妙吉祥菩薩智慧辯才能為敷演。」

是時尊者舍利子承佛威力知佛心念，即告摩伽陀國王言：「大王當知：妙吉祥菩薩辯才無量、智慧無量，善說法要，必能為王宣說正法，令王開解，獲大安樂。宜伸求請，於王宮中飯食供養，利益無量。復令王舍城中一切人民瞻禮讚歎、見聞隨喜，種諸善根，獲殊勝福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者舍利子承佛威力知佛心念，即告摩伽陀國王言：「大王當知：妙吉祥菩薩辯才無量、智慧無量，善說法要，必能為王宣說正法，令王開解，獲大安樂。宜伸求請，於王宮中飯食供養，利益無量。復令王舍城中一切人民瞻禮讚歎、見聞隨喜，種諸善根，獲殊勝福。」

是時摩伽陀國王如尊者語，即前白妙吉祥菩薩言：「菩薩大慈，哀愍我故，就於宮中飯食供養，惟願今時哀受我請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時摩伽陀國王如尊者語，即前白妙吉祥菩薩言：「菩薩大慈，哀愍我故，就於宮中飯食供養，惟願今時哀受我請。」

是時妙吉祥菩薩告其王言：「我受王請，當如王願。王發勝心，我已受供，樂欲聽法我當宣說。大王！當於一切法無所著為王說法；於一切法無疑惑想為王說法；於一切法不著三世相為王說法；於一切法不以聲聞、緣覺、涅盤為寂滅相為王說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時妙吉祥菩薩告其王言：「我受王請，當如王願。王發勝心，我已受供，樂欲聽法我當宣說。大王！當於一切法無所著為王說法；於一切法無疑惑想為王說法；於一切法不著三世相為王說法；於一切法不以聲聞、緣覺、涅盤為寂滅相為王說法。」

王白妙吉祥菩薩言：「善哉，希有。惟願菩薩哀愍我故，與諸大眾同受供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白妙吉祥菩薩言：「善哉，希有。惟願菩薩哀愍我故，與諸大眾同受供養。」

妙吉祥菩薩言：「大王！且置是語。如王以飲食、衣服供諸大眾，為哀愍故而為供養，斯亦不為利、不為福。夫供養者，於法起希有心，無作、無我，無眾生、無壽命、無補特伽羅等想，不著自相、不著他相，是為供養。當觀諸法無取、無蘊處界，無內、無外，不在三界、非離三界，亦無善、亦無惡，無樂欲、無厭捨，非世間、非出世間，非有漏、非無漏，非有為、非無為，非有煩惱、非離煩惱，非輪迴、非寂滅。若如是者，是為供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「大王！且置是語。如王以飲食、衣服供諸大眾，為哀愍故而為供養，斯亦不為利、不為福。夫供養者，於法起希有心，無作、無我，無眾生、無壽命、無補特伽羅等想，不著自相、不著他相，是為供養。當觀諸法無取、無蘊處界，無內、無外，不在三界、非離三界，亦無善、亦無惡，無樂欲、無厭捨，非世間、非出世間，非有漏、非無漏，非有為、非無為，非有煩惱、非離煩惱，非輪迴、非寂滅。若如是者，是為供養。」

王復白妙吉祥菩薩言：「菩薩哀愍、利樂我故，願受供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復白妙吉祥菩薩言：「菩薩哀愍、利樂我故，願受供養。」

妙吉祥菩薩言：「大王！當不求利樂，無所哀愍。是心無所著，無動、無轉，無讚、無毀，無取、無捨。無求利樂、無所哀愍故，法法平等而無所得，是名受供。大王！若如此者，是真利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「大王！當不求利樂，無所哀愍。是心無所著，無動、無轉，無讚、無毀，無取、無捨。無求利樂、無所哀愍故，法法平等而無所得，是名受供。大王！若如此者，是真利樂。」

王白妙吉祥言：「法本無相而無動作，我獻供養亦應如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白妙吉祥言：「法本無相而無動作，我獻供養亦應如是。」

妙吉祥言：「空性無相，亦無動作。求法者，無想、無願，無行、無作、亦非無作。何以故？大王！諸法自性本無所動，亦無有作。眾生自性本空，三業無所動作。大王！當觀一切行皆悉無作，了一切法自性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「空性無相，亦無動作。求法者，無想、無願，無行、無作、亦非無作。何以故？大王！諸法自性本無所動，亦無有作。眾生自性本空，三業無所動作。大王！當觀一切行皆悉無作，了一切法自性空故。」

王言：「諸行造作，云何名無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「諸行造作，云何名無？」

妙吉祥言：「大王！如過去法已滅、未來法未至、現在無所生，諸行有為亦復如是。所以不著三世，皆無常故，法無增、亦無減。大王！當於諸行如是了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「大王！如過去法已滅、未來法未至、現在無所生，諸行有為亦復如是。所以不著三世，皆無常故，法無增、亦無減。大王！當於諸行如是了知。」

王言：「聖道、煩惱，二法平等不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「聖道、煩惱，二法平等不？」

妙吉祥言：「此二平等，亦無增、減。大王！日光出時與暝合乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「此二平等，亦無增、減。大王！日光出時與暝合乎？」

王言：「不也。日光出時，眾暝皆遣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。日光出時，眾暝皆遣。」

妙吉祥言：「日光出時，而彼眾暝當歸何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「日光出時，而彼眾暝當歸何處？」

王言：「而彼闇暝亦無所往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「而彼闇暝亦無所往。」

妙吉祥言：「煩惱、聖道亦復如是，此二不相待，亦不增、不減，非住、非不住。大王！煩惱平等、聖道亦平等，此二平等故，諸法皆平等。大王當知：煩惱性空，亦無所住。以煩惱故而得聖道；得聖道故無復煩惱。是故，此二不增、不減，亦無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「煩惱、聖道亦復如是，此二不相待，亦不增、不減，非住、非不住。大王！煩惱平等、聖道亦平等，此二平等故，諸法皆平等。大王當知：煩惱性空，亦無所住。以煩惱故而得聖道；得聖道故無復煩惱。是故，此二不增、不減，亦無差別。」

王言：「煩惱、聖道，從何所生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「煩惱、聖道，從何所生？」

妙吉祥言：「從心所生。心若不生，煩惱無復生；煩惱不生，聖道無復生。是故當知：煩惱如是觀，聖道亦如是觀。如是觀已，則心無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「從心所生。心若不生，煩惱無復生；煩惱不生，聖道無復生。是故當知：煩惱如是觀，聖道亦如是觀。如是觀已，則心無所得。」

王言：「聖道之法歸於涅盤乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「聖道之法歸於涅盤乎？」

妙吉祥言：「不也。諸法無來去，涅盤亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「不也。諸法無來去，涅盤亦如是。」

王言：「聖道當云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「聖道當云何住？」

妙吉祥言：「聖道如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「聖道如是住。」

王言：「聖道得非戒、定、慧之所住耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「聖道得非戒、定、慧之所住耶？」

妙吉祥言：「諸法無行、無相，離諸戲論。若戒、定、慧者，是即戲論，有行、有相，不應如是住。如是住者，非住、非不住；聖道亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「諸法無行、無相，離諸戲論。若戒、定、慧者，是即戲論，有行、有相，不應如是住。如是住者，非住、非不住；聖道亦如是。」

王言：「所有善男子、善女人修菩提行者得聖道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「所有善男子、善女人修菩提行者得聖道乎？」

菩薩言：「修菩提者，無有少法可得。菩提道者，非苦、非樂，非我、非無我，非常、非無常，非淨、非穢，無輪迴可厭、亦非涅盤可證。是故，一切法皆不可得，聖道之法亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩言：「修菩提者，無有少法可得。菩提道者，非苦、非樂，非我、非無我，非常、非無常，非淨、非穢，無輪迴可厭、亦非涅盤可證。是故，一切法皆不可得，聖道之法亦不可得。」

王復白妙吉祥菩薩言：「善哉，大士！甚為希有，善說法要，我悉信解。然我誠心敬辦供養，當以飲食供諸大眾，菩薩今時赴我所請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復白妙吉祥菩薩言：「善哉，大士！甚為希有，善說法要，我悉信解。然我誠心敬辦供養，當以飲食供諸大眾，菩薩今時赴我所請。」

妙吉祥言：「食無所作，施無所受。施者、受者，無二、無別。王已誠心，當受王供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「食無所作，施無所受。施者、受者，無二、無別。王已誠心，當受王供。」

爾時，世尊告妙吉祥菩薩言：「今正是時，受王所請，當為多人作大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告妙吉祥菩薩言：「今正是時，受王所請，當為多人作大利益。」

妙吉祥菩薩前白佛言：「我今承佛聖旨，已受王請，當與大眾同受供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩前白佛言：「我今承佛聖旨，已受王請，當與大眾同受供養。」

爾時，摩伽陀國王知妙吉祥菩薩受其請已，心生歡喜，得大安隱，禮敬世尊及妙吉祥菩薩并諸大眾。然後詣尊者舍利子所，問尊者言：「妙吉祥菩薩將受我供，同來菩薩其數幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩伽陀國王知妙吉祥菩薩受其請已，心生歡喜，得大安隱，禮敬世尊及妙吉祥菩薩并諸大眾。然後詣尊者舍利子所，問尊者言：「妙吉祥菩薩將受我供，同來菩薩其數幾何？」

舍利子言：「當與五百大菩薩眾同赴王會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「當與五百大菩薩眾同赴王會。」

是時摩伽陀國王先還宮中嚴飾廣殿，令諸給使者皆精潔其心，備辦種種上味飲食，羅列幢幡、珍妙寶蓋，散諸妙華，焚種種香，真珠、瓔珞盡其華麗敷設五百座位。復於王城令嚴治道路，散華燒香，無諸塵穢，清肅其道。是時城中人民聞妙吉祥菩薩赴王宮中受王供養，皆生歡喜，一心渴仰，各以香華伺其道側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時摩伽陀國王先還宮中嚴飾廣殿，令諸給使者皆精潔其心，備辦種種上味飲食，羅列幢幡、珍妙寶蓋，散諸妙華，焚種種香，真珠、瓔珞盡其華麗敷設五百座位。復於王城令嚴治道路，散華燒香，無諸塵穢，清肅其道。是時城中人民聞妙吉祥菩薩赴王宮中受王供養，皆生歡喜，一心渴仰，各以香華伺其道側。

爾時，妙吉祥菩薩於初夜分作是思惟：「我於來晨赴於王請，同我往者菩薩眾少，今當往諸佛剎請諸大菩薩眾共赴王宮莊嚴勝會。我若為王說法，彼諸菩薩能作證明。」作是念已，即於本處隱身不現，經須臾間東方過八萬佛剎，到一世界名曰常聲，佛號吉祥聲如來、應供、正等正覺，現在說法，為諸菩薩說大乘法，彼諸菩薩皆是不退轉地。其佛剎中有七寶樹，出種種華果，其樹枝葉常出微妙音聲——所謂：讚佛聲、讚法聲、讚不退轉地菩薩之聲，常出如是三寶之聲，是名常聲世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩於初夜分作是思惟：「我於來晨赴於王請，同我往者菩薩眾少，今當往諸佛剎請諸大菩薩眾共赴王宮莊嚴勝會。我若為王說法，彼諸菩薩能作證明。」作是念已，即於本處隱身不現，經須臾間東方過八萬佛剎，到一世界名曰常聲，佛號吉祥聲如來、應供、正等正覺，現在說法，為諸菩薩說大乘法，彼諸菩薩皆是不退轉地。其佛剎中有七寶樹，出種種華果，其樹枝葉常出微妙音聲——所謂：讚佛聲、讚法聲、讚不退轉地菩薩之聲，常出如是三寶之聲，是名常聲世界。

妙吉祥菩薩既到彼已，詣吉祥聲如來前，頭面禮足而白佛言：「我自娑婆世界故來至此，為受摩伽陀國王請於宮中飯食供養。為菩薩眾少故，來請諸大菩薩上士，來晨與我同赴王宮受其供養，令彼一切眾生咸受其福。惟願世尊勅諸菩薩令受我請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩既到彼已，詣吉祥聲如來前，頭面禮足而白佛言：「我自娑婆世界故來至此，為受摩伽陀國王請於宮中飯食供養。為菩薩眾少故，來請諸大菩薩上士，來晨與我同赴王宮受其供養，令彼一切眾生咸受其福。惟願世尊勅諸菩薩令受我請。」

爾時，吉祥聲如來即告八萬大菩薩言：「善男子！今妙吉祥菩薩來請汝等往彼娑婆世界，赴摩伽陀國王宮中飲食供養，汝今當往，同為佛事。」是時諸菩薩如世尊勅即當奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，吉祥聲如來即告八萬大菩薩言：「善男子！今妙吉祥菩薩來請汝等往彼娑婆世界，赴摩伽陀國王宮中飲食供養，汝今當往，同為佛事。」是時諸菩薩如世尊勅即當奉行。

於是，妙吉祥菩薩禮辭吉祥聲如來，與八萬大菩薩隱身不現，即還娑婆世界到本住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，妙吉祥菩薩禮辭吉祥聲如來，與八萬大菩薩隱身不現，即還娑婆世界到本住處。

是時妙吉祥菩薩與諸菩薩共相坐已，即告諸菩薩言：「我有法門，名大總持，今為諸大士分別演說。云何名總持法門？所謂：樂欲趣證總持法門者，當住正念，心不散亂，離諸癡恚，於一切法智慧通達。行如來道，得辯才門，住於無相，入一切法總持智門，相續聖道而能任持三寶。有所言論無有滯礙，善解一切眾生語言，若有論難而為分別，於大眾中心無怖畏。所有一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、乃至帝釋梵王，下至傍生異類之屬，種種言音差別，而能隨彼種種言音而為說法。善知眾生根性利鈍，隨類得解。諸根清淨，離諸邪見，平等安住總持法門。不著世間八種違順之法，圓滿一切出世善法。為諸眾生說其行業因緣果報，令其得大安樂。於一切處智慧通達，能令眾生去除重擔。心無憂惱，知法自性。隨根演說應病之法，令起精進，獲諸善利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時妙吉祥菩薩與諸菩薩共相坐已，即告諸菩薩言：「我有法門，名大總持，今為諸大士分別演說。云何名總持法門？所謂：樂欲趣證總持法門者，當住正念，心不散亂，離諸癡恚，於一切法智慧通達。行如來道，得辯才門，住於無相，入一切法總持智門，相續聖道而能任持三寶。有所言論無有滯礙，善解一切眾生語言，若有論難而為分別，於大眾中心無怖畏。所有一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、乃至帝釋梵王，下至傍生異類之屬，種種言音差別，而能隨彼種種言音而為說法。善知眾生根性利鈍，隨類得解。諸根清淨，離諸邪見，平等安住總持法門。不著世間八種違順之法，圓滿一切出世善法。為諸眾生說其行業因緣果報，令其得大安樂。於一切處智慧通達，能令眾生去除重擔。心無憂惱，知法自性。隨根演說應病之法，令起精進，獲諸善利。

「菩薩心生歡喜不望果報，所有善根但為迴向一切智故。求一切智，普為利樂一切眾生。於六度行悉能成就——施行圓滿，迴向一切智；戒行圓滿，迴向眾生，令其安樂；忍行圓滿，得佛相好，莊嚴具足；精進圓滿，成熟一切善根；禪定圓滿，得相應法，自在無礙；智慧圓滿，通達一切法——於自在，離諸過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩心生歡喜不望果報，所有善根但為迴向一切智故。求一切智，普為利樂一切眾生。於六度行悉能成就——施行圓滿，迴向一切智；戒行圓滿，迴向眾生，令其安樂；忍行圓滿，得佛相好，莊嚴具足；精進圓滿，成熟一切善根；禪定圓滿，得相應法，自在無礙；智慧圓滿，通達一切法——於自在，離諸過失。

「諸善男子！如是總持法門——得此法門已，無所忘失，總能任持一切智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！如是總持法門——得此法門已，無所忘失，總能任持一切智故。

「復次，善男子！總持法門復能受持一切法，所謂：了一切法空、無相、無願，無動、無作，離其分別，不生、不滅，非斷、非常，非有、非無，不來、不去，非成、非壞，非聚、非散，非有性、非無性，非有想、非無想，離其戲論，非我、人、眾生、壽者、補特伽羅，無取、無捨，非見、非聞，非覺、非知，是名受持一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！總持法門復能受持一切法，所謂：了一切法空、無相、無願，無動、無作，離其分別，不生、不滅，非斷、非常，非有、非無，不來、不去，非成、非壞，非聚、非散，非有性、非無性，非有想、非無想，離其戲論，非我、人、眾生、壽者、補特伽羅，無取、無捨，非見、非聞，非覺、非知，是名受持一切法。

「復次，善男子！又，總持法門謂持一切法自性空故，如夢所見、如水泡、如陽焰、如虛空等。又，能持一切法苦、空、無常、無我、寂滅等，自性無作，無樂、無苦，無得、無證。又，總持法門譬如大地能持世間，無大、無小，悉能持之，亦不懈倦。菩薩摩訶薩得總持法門亦復如是，為眾生故發菩提心，攝諸善根不令散失，雖經阿僧祇劫無暫懈退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！又，總持法門謂持一切法自性空故，如夢所見、如水泡、如陽焰、如虛空等。又，能持一切法苦、空、無常、無我、寂滅等，自性無作，無樂、無苦，無得、無證。又，總持法門譬如大地能持世間，無大、無小，悉能持之，亦不懈倦。菩薩摩訶薩得總持法門亦復如是，為眾生故發菩提心，攝諸善根不令散失，雖經阿僧祇劫無暫懈退。

「又如大地能育養萬物，得總持菩薩能化利一切眾生故。又如大地能生草木滋養眾生，其得總持菩薩能生一切善法利益眾生。又如大地不增、不減，任持萬物，無高、無下；其得總持菩薩心亦如是，不增、不減，任持眾生，無怨親想。又如大地，受其甘雨終無厭足；其得總持菩薩愛樂聽受佛菩薩法曾無厭足。又如大地能持一切種子，依時生長，終無休息；其得總持菩薩能持一切善法種子，依時生長，亦無休息。又如世間勇猛之士威力強盛，能伏他軍；其得總持菩薩具大精進，神通威德能伏魔軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如大地能育養萬物，得總持菩薩能化利一切眾生故。又如大地能生草木滋養眾生，其得總持菩薩能生一切善法利益眾生。又如大地不增、不減，任持萬物，無高、無下；其得總持菩薩心亦如是，不增、不減，任持眾生，無怨親想。又如大地，受其甘雨終無厭足；其得總持菩薩愛樂聽受佛菩薩法曾無厭足。又如大地能持一切種子，依時生長，終無休息；其得總持菩薩能持一切善法種子，依時生長，亦無休息。又如世間勇猛之士威力強盛，能伏他軍；其得總持菩薩具大精進，神通威德能伏魔軍。

「又，善男子當知：一切法自性無忘、無所記念，是常、無常，是苦、是樂，是淨、不淨，是我、無我，是有情、非有情，是壽命、非壽命，是補特伽羅、非補特伽羅等。總持法門亦復如是，亦無記念、諸法離二相故亦無所忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子當知：一切法自性無忘、無所記念，是常、無常，是苦、是樂，是淨、不淨，是我、無我，是有情、非有情，是壽命、非壽命，是補特伽羅、非補特伽羅等。總持法門亦復如是，亦無記念、諸法離二相故亦無所忘。

「又，善男子！總持法門如虛空，任持大地，無所持想；總持一切法，無所持相。又如日光照曜一切相，總持能觀照一切法。又如眾生能持一切煩惱種，終無散失；總持法門能持一切法，亦不散失。又如諸佛、菩薩記心輪，能轉一切眾生心意，而無能轉相；總持法門持一切法，亦無能持相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！總持法門如虛空，任持大地，無所持想；總持一切法，無所持相。又如日光照曜一切相，總持能觀照一切法。又如眾生能持一切煩惱種，終無散失；總持法門能持一切法，亦不散失。又如諸佛、菩薩記心輪，能轉一切眾生心意，而無能轉相；總持法門持一切法，亦無能持相。

「諸善男子！如前所說種種譬喻無有窮盡，諸法無窮盡，總持法門亦無窮盡，無量無邊，如虛空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！如前所說種種譬喻無有窮盡，諸法無窮盡，總持法門亦無窮盡，無量無邊，如虛空故。」

是時妙吉祥菩薩說此法時，會中有五百菩薩摩訶薩得大總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時妙吉祥菩薩說此法時，會中有五百菩薩摩訶薩得大總持。