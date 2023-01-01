佛說未曾有正法經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說未曾有正法經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時，辯積菩薩摩訶薩前白妙吉祥菩薩言：「今當共詣佛所，問菩薩摩訶薩當云何住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，辯積菩薩摩訶薩前白妙吉祥菩薩言：「今當共詣佛所，問菩薩摩訶薩當云何住。」

是時妙吉祥菩薩即於會中不起于座攝菩薩形，化如來像——相好具足與釋迦牟尼佛等無有異——即告辯積菩薩言：「如來在此，汝今當問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時妙吉祥菩薩即於會中不起于座攝菩薩形，化如來像——相好具足與釋迦牟尼佛等無有異——即告辯積菩薩言：「如來在此，汝今當問。」

爾時，辯積菩薩不知化相，謂即如來，前詣佛所而發問言：「世尊！菩薩摩訶薩當云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，辯積菩薩不知化相，謂即如來，前詣佛所而發問言：「世尊！菩薩摩訶薩當云何住？」

化佛答言：「如我所作，菩薩應如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛答言：「如我所作，菩薩應如是住。」

辯積菩薩言：「如佛、世尊復云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩言：「如佛、世尊復云何住？」

化佛答言：「佛、世尊者，不行持戒、忍辱、精進、禪定、智慧之法，不著欲界、色界、無色界，不行身業、不發語業、不起意業。如是，於一切處無所行。善男子！一切所行皆悉如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛答言：「佛、世尊者，不行持戒、忍辱、精進、禪定、智慧之法，不著欲界、色界、無色界，不行身業、不發語業、不起意業。如是，於一切處無所行。善男子！一切所行皆悉如化。」

辯積菩薩言：「如佛、世尊亦幻化相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩言：「如佛、世尊亦幻化相耶？」

化佛答言：「如是，如是。菩薩摩訶薩當如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛答言：「如是，如是。菩薩摩訶薩當如是住。」

辯積菩薩即白佛言：「云何世尊亦幻化相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩即白佛言：「云何世尊亦幻化相耶？」

化佛答言：「不也。善男子！一切諸法皆幻化相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛答言：「不也。善男子！一切諸法皆幻化相。」

辯積菩薩言：「如是，如是。諸法性空，皆幻化相。云何我佛、世尊亦幻化耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩言：「如是，如是。諸法性空，皆幻化相。云何我佛、世尊亦幻化耶？」

化佛答言：「善男子！豈唯此佛是幻化相？所有一切如來皆幻化相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛答言：「善男子！豈唯此佛是幻化相？所有一切如來皆幻化相。」

辯積菩薩言：「誰為能化者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩言：「誰為能化者？」

化佛答言：「自業清淨，非有能化及所化者，亦無我、無人，無眾生、無壽命、無士夫、無有識、無補特伽羅，無佛、無異生等相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛答言：「自業清淨，非有能化及所化者，亦無我、無人，無眾生、無壽命、無士夫、無有識、無補特伽羅，無佛、無異生等相。」

辯積菩薩白佛言：「世尊！當云何學而得菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩白佛言：「世尊！當云何學而得菩提？」

化佛答言：「一切法無所學，菩薩當如是學；諸法無所行，菩薩應如是學；諸法無所畏，菩薩應如是學；諸法無疑惑，菩薩應如是學；諸法無所有、無所緣，無虛妄、無聚集，無所作、無文字，無生、無滅，無已有、無今有，非幻化、非色像，非智所觀、離一切想，菩薩摩訶薩應如是學。如是學者，是名正學，無所減失、亦無增長。若如是學者，無所遠離、無所戲論，無所樂、無所厭，無喜、無恚，無來、無去。若如是學，是名正學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛答言：「一切法無所學，菩薩當如是學；諸法無所行，菩薩應如是學；諸法無所畏，菩薩應如是學；諸法無疑惑，菩薩應如是學；諸法無所有、無所緣，無虛妄、無聚集，無所作、無文字，無生、無滅，無已有、無今有，非幻化、非色像，非智所觀、離一切想，菩薩摩訶薩應如是學。如是學者，是名正學，無所減失、亦無增長。若如是學者，無所遠離、無所戲論，無所樂、無所厭，無喜、無恚，無來、無去。若如是學，是名正學。

「是故，善男子！若有樂求阿耨多羅三藐三菩提者，當知無輪迴、無涅盤，無取、無捨，無施、無慳，無戒、無犯，無忍、無恚，無勤、無惰，無定、無亂，無智、無愚，非學、非無學，非行、非不行，無所得、無所證，無菩提、無佛法，無我想、無人想、無眾生想、無壽者想、無補特伽羅想，無法想、亦無非法想，非有想、非無想。何以故？諸法如幻化，無二、無差別，無動轉相。一切法非色取相，眼不能觀；一切法無分別相，非心所知。諸法性空，無法可行、無菩提可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善男子！若有樂求阿耨多羅三藐三菩提者，當知無輪迴、無涅盤，無取、無捨，無施、無慳，無戒、無犯，無忍、無恚，無勤、無惰，無定、無亂，無智、無愚，非學、非無學，非行、非不行，無所得、無所證，無菩提、無佛法，無我想、無人想、無眾生想、無壽者想、無補特伽羅想，無法想、亦無非法想，非有想、非無想。何以故？諸法如幻化，無二、無差別，無動轉相。一切法非色取相，眼不能觀；一切法無分別相，非心所知。諸法性空，無法可行、無菩提可得。

「是故，善男子！諸菩薩摩訶薩當如是行、如是修學。若有善男子聞是說者，不生驚怖、不生疑惑，是人即能證得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善男子！諸菩薩摩訶薩當如是行、如是修學。若有善男子聞是說者，不生驚怖、不生疑惑，是人即能證得阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，善男子！譬如虛空不可侵害，火不能焚、風不能轉、水不能注、塵不能坌，煙、雲、雷、電皆不能著——虛空無罣礙故。菩薩摩訶薩亦復如是，心無罣礙，不為諸法之所動轉，無樂欲、無厭捨，心若虛空，蘊等諸魔所不能動。是菩薩當證阿耨多羅三藐三菩提，而能普為眾生作大利益而無窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！譬如虛空不可侵害，火不能焚、風不能轉、水不能注、塵不能坌，煙、雲、雷、電皆不能著——虛空無罣礙故。菩薩摩訶薩亦復如是，心無罣礙，不為諸法之所動轉，無樂欲、無厭捨，心若虛空，蘊等諸魔所不能動。是菩薩當證阿耨多羅三藐三菩提，而能普為眾生作大利益而無窮盡。」

爾時，化佛說是法已隱而不現，妙吉祥菩薩却復本形。辯積菩薩前白妙吉祥菩薩言：「如來、世尊從何所來？適當說法，今何所往？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，化佛說是法已隱而不現，妙吉祥菩薩却復本形。辯積菩薩前白妙吉祥菩薩言：「如來、世尊從何所來？適當說法，今何所往？」

妙吉祥告言：「本無所來，今亦無去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥告言：「本無所來，今亦無去。」

又問：「無來之來從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「無來之來從何所來？」

答曰：「從如是來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「從如是來。」

辯積菩薩言：「如佛所言：一切如來皆幻化相。幻化相者，非所從來亦無所去耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩言：「如佛所言：一切如來皆幻化相。幻化相者，非所從來亦無所去耶？」

妙吉祥言：「如是，如是。如所化相無來、無去，一切法、一切眾生亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「如是，如是。如所化相無來、無去，一切法、一切眾生亦如是。」

辯積菩薩又問言：「一切法何所住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩又問言：「一切法何所住？」

妙吉祥菩薩言：「諸法無自性，如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「諸法無自性，如是住。」

又問：「一切眾生復云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「一切眾生復云何住？」

答曰：「一切眾生彼彼業報亦如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「一切眾生彼彼業報亦如是住。」

又問：「一切眾生業報云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「一切眾生業報云何？」

答曰：「諸法無生亦無業報，諸法平等，今如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「諸法無生亦無業報，諸法平等，今如是住。」

又問：「無業報者，彼彼業報云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「無業報者，彼彼業報云何？」

答曰：「如所作業、如所受報，是為業報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如所作業、如所受報，是為業報。」

又問：「眾生業報性空，當生亦爾，復云何受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「眾生業報性空，當生亦爾，復云何受？」

答曰：「如真實法無業、無報，及無有生，非有、非無，是為業報。然眾生業報無亡、無失，自業性空，是真實義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如真實法無業、無報，及無有生，非有、非無，是為業報。然眾生業報無亡、無失，自業性空，是真實義。」

妙吉祥菩薩說是法時，釋迦牟尼佛會中有尊者舍利子、阿難及餘聲聞等，以佛威力故聞妙吉祥菩薩所說妙法。是時，舍利子即從座起，前白佛言：「世尊！希有。彼諸菩薩各以種種善巧方便宣說甚深之法，若有聞者，其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩說是法時，釋迦牟尼佛會中有尊者舍利子、阿難及餘聲聞等，以佛威力故聞妙吉祥菩薩所說妙法。是時，舍利子即從座起，前白佛言：「世尊！希有。彼諸菩薩各以種種善巧方便宣說甚深之法，若有聞者，其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心？」

佛告舍利子：「菩薩摩訶薩以無著心修學諸行，以無懈心宣說正法。舍利子！如菩薩所行，所得果報、所有智慧及所說法皆亦如是。如汝舍利子所行、所學皆聲聞行，有所著相；所得智慧亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「菩薩摩訶薩以無著心修學諸行，以無懈心宣說正法。舍利子！如菩薩所行，所得果報、所有智慧及所說法皆亦如是。如汝舍利子所行、所學皆聲聞行，有所著相；所得智慧亦復如是。」

爾時，有菩薩名光嚴，即從座起，前詣佛所而白佛言：「世尊！云何名聲聞行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩名光嚴，即從座起，前詣佛所而白佛言：「世尊！云何名聲聞行？」

佛言：「善男子！聲聞行者，於法有所限量，於所修行不能遠離諸相，樂離生死，趣證涅盤，厭捨眾生，不能濟度，智慧狹劣，無廣大心。所以菩薩觀聲聞行猶若愚盲。是故，菩薩心行無所著、智慧無限礙，而能廣度眾生，利益無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！聲聞行者，於法有所限量，於所修行不能遠離諸相，樂離生死，趣證涅盤，厭捨眾生，不能濟度，智慧狹劣，無廣大心。所以菩薩觀聲聞行猶若愚盲。是故，菩薩心行無所著、智慧無限礙，而能廣度眾生，利益無量。」

是時光嚴菩薩復白佛言：「世尊！彼妙吉祥菩薩及諸大士莫於今時而來此會說妙法耶？我等樂聞。何以故？妙吉祥菩薩證甚深法入解脫門，以無礙辯善說法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時光嚴菩薩復白佛言：「世尊！彼妙吉祥菩薩及諸大士莫於今時而來此會說妙法耶？我等樂聞。何以故？妙吉祥菩薩證甚深法入解脫門，以無礙辯善說法要。」

爾時，釋迦牟尼佛即以神通警覺令妙吉祥菩薩來赴法會。是時妙吉祥菩薩與二十五大菩薩及天人眾咸到釋迦牟尼佛所，各各頭面禮佛雙足，右繞三匝，住於一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛即以神通警覺令妙吉祥菩薩來赴法會。是時妙吉祥菩薩與二十五大菩薩及天人眾咸到釋迦牟尼佛所，各各頭面禮佛雙足，右繞三匝，住於一面。

是時光嚴菩薩即白妙吉祥菩薩言：「云何大士離於佛所，異處說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時光嚴菩薩即白妙吉祥菩薩言：「云何大士離於佛所，異處說法？」

妙吉祥答言：「佛所說法甚深難解，離諸語言，非我能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥答言：「佛所說法甚深難解，離諸語言，非我能知。」

光嚴菩薩言：「佛所說法甚深難解。如大士者智慧無量尚不能知，我等云何當能了解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光嚴菩薩言：「佛所說法甚深難解。如大士者智慧無量尚不能知，我等云何當能了解？」

妙吉祥菩薩言：「唯佛與佛而悉通達，非如來者不能信悟。是故，我今隨力演說其所說法，但如法說，於真際法界非離、非不離，如是所說是名說法。於諸語言、於諸戲論、於諸名相、於諸生滅，亦非離、非不離，諸法平等，是名說法。諸法無自相、無他相，無法相、亦無非法相，非輪迴相、非涅盤相，是名說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「唯佛與佛而悉通達，非如來者不能信悟。是故，我今隨力演說其所說法，但如法說，於真際法界非離、非不離，如是所說是名說法。於諸語言、於諸戲論、於諸名相、於諸生滅，亦非離、非不離，諸法平等，是名說法。諸法無自相、無他相，無法相、亦無非法相，非輪迴相、非涅盤相，是名說法。」

爾時，釋迦牟尼佛讚妙吉祥菩薩言：「善哉，善哉。如汝妙吉祥所說是真說法。何以故？諸法離言、離一切想，無大法、無小法，斷諸分別，非三昧心所觀所見，未有一法若增、若減。如是說法是名解法，即名見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛讚妙吉祥菩薩言：「善哉，善哉。如汝妙吉祥所說是真說法。何以故？諸法離言、離一切想，無大法、無小法，斷諸分別，非三昧心所觀所見，未有一法若增、若減。如是說法是名解法，即名見佛。」

是時釋迦牟尼佛說此法時，會中有八千菩薩證無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦牟尼佛說此法時，會中有八千菩薩證無生法忍。

有二百天子先發大乘心不久，而作是念：「佛法甚深，難解難知，不能窮盡，而我等終不能解了深義，行諸勝行，趣證無上菩提。不若於聲聞、緣覺之果趣求涅盤，定無疑惑。」於是退轉大乘心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二百天子先發大乘心不久，而作是念：「佛法甚深，難解難知，不能窮盡，而我等終不能解了深義，行諸勝行，趣證無上菩提。不若於聲聞、緣覺之果趣求涅盤，定無疑惑。」於是退轉大乘心。

爾時，世尊知諸天子心所思念，告諸天子言：「汝等勿起懈怠心、退失大乘行，當發阿耨多羅三藐三菩提心，堅固無退。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸天子心所思念，告諸天子言：「汝等勿起懈怠心、退失大乘行，當發阿耨多羅三藐三菩提心，堅固無退。」

爾時，釋迦牟尼佛為欲度諸天子故，即化一長者身，手持滿鉢眾味飲食來入法會。到佛所已，以所持食奉上世尊，然後頭面禮世尊足，而作是言：「唯願世尊哀愍我故，受我此食。」是時世尊隨長者意而受此食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛為欲度諸天子故，即化一長者身，手持滿鉢眾味飲食來入法會。到佛所已，以所持食奉上世尊，然後頭面禮世尊足，而作是言：「唯願世尊哀愍我故，受我此食。」是時世尊隨長者意而受此食。

於是妙吉祥菩薩從座而起，合掌恭敬，前白佛言：「世尊！佛所受食無有限量，應遍法界而無所著，無施者、無受者，悉皆平等，如法受食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是妙吉祥菩薩從座而起，合掌恭敬，前白佛言：「世尊！佛所受食無有限量，應遍法界而無所著，無施者、無受者，悉皆平等，如法受食。」

爾時，舍利子心生疑念：「施食長者從何所來？豈非妙吉祥菩薩所化而作佛事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子心生疑念：「施食長者從何所來？豈非妙吉祥菩薩所化而作佛事？」

爾時，世尊知舍利子心之疑念，即告舍利子言：「汝舍利子勿作是念，若來、若去，佛自知時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知舍利子心之疑念，即告舍利子言：「汝舍利子勿作是念，若來、若去，佛自知時。」

爾時，世尊以所受食擲鉢置地。其所擲鉢於下方世界各各佛剎現說法者，一一佛前鉢皆至彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以所受食擲鉢置地。其所擲鉢於下方世界各各佛剎現說法者，一一佛前鉢皆至彼。

諸佛弟子各發問言：「此鉢從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛弟子各發問言：「此鉢從何所來？」

諸佛皆為告言：「上方世界名曰娑婆，有佛、世尊號釋迦牟尼，今現說法。此鉢從彼而來，為欲教化諸菩薩故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛皆為告言：「上方世界名曰娑婆，有佛、世尊號釋迦牟尼，今現說法。此鉢從彼而來，為欲教化諸菩薩故。」

其鉢下過七十二殑伽河沙數佛剎，有世界名光明，佛號光明王如來、應供、正等正覺，現在說法，於彼佛前虛空中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其鉢下過七十二殑伽河沙數佛剎，有世界名光明，佛號光明王如來、應供、正等正覺，現在說法，於彼佛前虛空中住。

爾時，釋迦牟尼佛擲是鉢已，即告尊者舍利子言：「汝舍利子！當以神力觀所擲鉢今在何處、於何所住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛擲是鉢已，即告尊者舍利子言：「汝舍利子！當以神力觀所擲鉢今在何處、於何所住？」

是時舍利子即入十千三摩地門，於其定中以自智力及佛神通力於十千佛剎遍觀此鉢，不見所住。從定出已而白佛言：「世尊！如我所觀，經十千佛剎，不見此鉢所住之處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時舍利子即入十千三摩地門，於其定中以自智力及佛神通力於十千佛剎遍觀此鉢，不見所住。從定出已而白佛言：「世尊！如我所觀，經十千佛剎，不見此鉢所住之處。」

爾時，世尊即告尊者大目乾連言：「汝大目乾連！當以神力觀所擲鉢何所而住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即告尊者大目乾連言：「汝大目乾連！當以神力觀所擲鉢何所而住？」

是時尊者大目乾連承佛聖旨，即入八千三摩地門，於其定中以自通力於下方世界經八千佛剎遍觀此鉢，亦不見所住。從定出已，前白佛言：「世尊！我以自通力於下方世界經八千佛剎，不見此鉢所住之處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者大目乾連承佛聖旨，即入八千三摩地門，於其定中以自通力於下方世界經八千佛剎遍觀此鉢，亦不見所住。從定出已，前白佛言：「世尊！我以自通力於下方世界經八千佛剎，不見此鉢所住之處。」

爾時，世尊即告尊者須菩提言：「汝當以神通力觀所擲鉢今在何處、於何處住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即告尊者須菩提言：「汝當以神通力觀所擲鉢今在何處、於何處住？」

須菩提承佛聖旨，即入萬二千三摩地門，於其定中經萬二千佛剎遍觀此鉢，不見所住。從定出已，前白佛言：「世尊！我以自通力經萬二千佛剎遍觀此鉢，不見所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提承佛聖旨，即入萬二千三摩地門，於其定中經萬二千佛剎遍觀此鉢，不見所住。從定出已，前白佛言：「世尊！我以自通力經萬二千佛剎遍觀此鉢，不見所住。」

如是，五百聲聞弟子各各以自神通及天眼力遍觀此鉢，皆不能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，五百聲聞弟子各各以自神通及天眼力遍觀此鉢，皆不能見。

爾時，尊者須菩提前白慈氏菩薩摩訶薩言：「仁者受一生記，當補佛處。惟願今時入三摩地觀鉢所往，示諸大眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提前白慈氏菩薩摩訶薩言：「仁者受一生記，當補佛處。惟願今時入三摩地觀鉢所往，示諸大眾。」

慈氏菩薩告須菩提言：「尊者！然我受一生記當得阿耨多羅三藐三菩提，所有妙吉祥菩薩一切三摩地門名字尚不能知，何況證入？唯妙吉祥菩薩悉能證之、所作所行無不通達。須菩提！諸佛、如來所作，今我豈能知耶？是故，我今神通、智慧未逮於妙吉祥菩薩。而今世尊所擲之鉢，唯妙吉祥可知所住，降茲已往皆莫能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩告須菩提言：「尊者！然我受一生記當得阿耨多羅三藐三菩提，所有妙吉祥菩薩一切三摩地門名字尚不能知，何況證入？唯妙吉祥菩薩悉能證之、所作所行無不通達。須菩提！諸佛、如來所作，今我豈能知耶？是故，我今神通、智慧未逮於妙吉祥菩薩。而今世尊所擲之鉢，唯妙吉祥可知所住，降茲已往皆莫能知。」

是時須菩提前白佛言：「世尊！彼妙吉祥菩薩功德尊勝，自捨如來無能過者，應知世尊所擲之鉢。惟願世尊勅妙吉祥菩薩以大神通取鉢赴會，示諸大眾而作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時須菩提前白佛言：「世尊！彼妙吉祥菩薩功德尊勝，自捨如來無能過者，應知世尊所擲之鉢。惟願世尊勅妙吉祥菩薩以大神通取鉢赴會，示諸大眾而作佛事。」

於時世尊即告妙吉祥菩薩言：「妙吉祥！汝知此鉢當何所往，復何所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊即告妙吉祥菩薩言：「妙吉祥！汝知此鉢當何所往，復何所住。」

於是妙吉祥菩薩承佛語已，而作是念：「我今不起于座、不離佛會、不隱其身，當取此鉢示諸大眾。」作是念已即入三摩地，於其定中舒其右手，於下方界過一一佛剎。於一一佛前，其手發聲作如是言：「我今敬禮諸佛，我師釋迦牟尼佛問訊世尊：『少病、少惱，起居輕利，安樂行不？』」伸問訊已，其手於一一毛孔放百千俱胝光明，一一光明有百千蓮華，一一華上各有如來坐於其上，一一如來各各讚歎釋迦牟尼佛。一一世界皆悉六種震動，現大光明遍照佛土，復現幢幡、傘蓋、種種嚴飾之具而作佛事。如是，一一佛剎悉皆如是，度七十二殑伽沙數佛剎已到光明王佛所，其手發聲致敬問訊亦復如是。復放百千光明，一一光中有百千蓮華，一一華上皆有佛坐，諸佛各各讚歎釋迦如來，光明交照，洞徹無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是妙吉祥菩薩承佛語已，而作是念：「我今不起于座、不離佛會、不隱其身，當取此鉢示諸大眾。」作是念已即入三摩地，於其定中舒其右手，於下方界過一一佛剎。於一一佛前，其手發聲作如是言：「我今敬禮諸佛，我師釋迦牟尼佛問訊世尊：『少病、少惱，起居輕利，安樂行不？』」伸問訊已，其手於一一毛孔放百千俱胝光明，一一光明有百千蓮華，一一華上各有如來坐於其上，一一如來各各讚歎釋迦牟尼佛。一一世界皆悉六種震動，現大光明遍照佛土，復現幢幡、傘蓋、種種嚴飾之具而作佛事。如是，一一佛剎悉皆如是，度七十二殑伽沙數佛剎已到光明王佛所，其手發聲致敬問訊亦復如是。復放百千光明，一一光中有百千蓮華，一一華上皆有佛坐，諸佛各各讚歎釋迦如來，光明交照，洞徹無量。

爾時，光明王佛會中有菩薩名曰光幢，從座而起，前白光明王如來言：「此手何來？現如是相，放此光明，復於光中現如是蓮華，於其華上有諸如來，各各讚歎釋迦牟尼佛。是相云何？願佛宣示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光明王佛會中有菩薩名曰光幢，從座而起，前白光明王如來言：「此手何來？現如是相，放此光明，復於光中現如是蓮華，於其華上有諸如來，各各讚歎釋迦牟尼佛。是相云何？願佛宣示。」

爾時，光明王如來告光幢菩薩言：「上方去此七十二殑伽沙數佛剎，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼應、正等覺，現在說法教化眾生。彼有菩薩名妙吉祥，具大功德，被不思議精進鎧，有大智力，已到彼岸。是菩薩於彼釋迦牟尼佛會中不起於座，舒其右手來取其鉢。以是緣故，有斯瑞應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光明王如來告光幢菩薩言：「上方去此七十二殑伽沙數佛剎，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼應、正等覺，現在說法教化眾生。彼有菩薩名妙吉祥，具大功德，被不思議精進鎧，有大智力，已到彼岸。是菩薩於彼釋迦牟尼佛會中不起於座，舒其右手來取其鉢。以是緣故，有斯瑞應。」

爾時，光明王如來從於眉間放大光明，普照七十二殑伽沙數佛剎，上至娑婆世界，廣大照曜。而此世界所有眾生蒙光照者，得大快樂如轉輪王，所有修菩薩行者蒙光所照皆得其果自行圓滿，所有諸大菩薩皆得日光三摩地門，所有修聲聞行者皆得八解脫法門。彼光明王佛剎諸菩薩承如來光，皆得見此娑婆世界釋迦牟尼佛，并妙吉祥菩薩、諸聲聞眾圍繞說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光明王如來從於眉間放大光明，普照七十二殑伽沙數佛剎，上至娑婆世界，廣大照曜。而此世界所有眾生蒙光照者，得大快樂如轉輪王，所有修菩薩行者蒙光所照皆得其果自行圓滿，所有諸大菩薩皆得日光三摩地門，所有修聲聞行者皆得八解脫法門。彼光明王佛剎諸菩薩承如來光，皆得見此娑婆世界釋迦牟尼佛，并妙吉祥菩薩、諸聲聞眾圍繞說法。

爾時，光幢菩薩摩訶薩見此娑婆世界眾生業濁而生悲泣，即白光明王如來言：「世尊！我承佛光明得見彼娑婆世界，而此世界穢惡充滿，諸大菩薩生於彼處，譬如吠瑠璃寶沒於泥中。是事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光幢菩薩摩訶薩見此娑婆世界眾生業濁而生悲泣，即白光明王如來言：「世尊！我承佛光明得見彼娑婆世界，而此世界穢惡充滿，諸大菩薩生於彼處，譬如吠瑠璃寶沒於泥中。是事云何？」

爾時，光明王如來告光幢菩薩言：「善男子！勿作是言。我此世界諸修菩薩行者於十劫中修習禪定，而不及彼娑婆世界眾生發起一念慈悲喜捨之心，便能獲於無量功德、滅除一切煩惱重障。何以故？娑婆世界眾生猛利。是故，諸菩薩生於彼中為護佛法故，汝今勿應而生悲泣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光明王如來告光幢菩薩言：「善男子！勿作是言。我此世界諸修菩薩行者於十劫中修習禪定，而不及彼娑婆世界眾生發起一念慈悲喜捨之心，便能獲於無量功德、滅除一切煩惱重障。何以故？娑婆世界眾生猛利。是故，諸菩薩生於彼中為護佛法故，汝今勿應而生悲泣。」

爾時，釋迦牟尼佛會中諸菩薩眾蒙光照已即白佛言：「世尊！何緣有此光明，普能照曜，亦令我等生大適悅、諸眾生等滅諸煩惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛會中諸菩薩眾蒙光照已即白佛言：「世尊！何緣有此光明，普能照曜，亦令我等生大適悅、諸眾生等滅諸煩惱？」

釋迦牟尼佛告諸菩薩言：「善男子！下方去此七十二殑伽沙佛剎，有世界名曰光明，有佛、如來名光明王，應、正等覺，現在說法，教化眾生。彼佛眉間放大光明照此世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛告諸菩薩言：「善男子！下方去此七十二殑伽沙佛剎，有世界名曰光明，有佛、如來名光明王，應、正等覺，現在說法，教化眾生。彼佛眉間放大光明照此世界。」

是時諸菩薩復白佛言：「世尊！我今欲見彼光明世界、光明王佛及諸菩薩，願佛以神通力令我得見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸菩薩復白佛言：「世尊！我今欲見彼光明世界、光明王佛及諸菩薩，願佛以神通力令我得見。」

爾時，釋迦牟尼佛現其足下千輻輪相，於其輪中放大光明，下照七十二殑伽沙數世界至光明王佛剎，廣大照曜。是時諸菩薩眾乘佛光明，皆得見彼光明王佛及諸菩薩已，而能獲妙高燈三摩地法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛現其足下千輻輪相，於其輪中放大光明，下照七十二殑伽沙數世界至光明王佛剎，廣大照曜。是時諸菩薩眾乘佛光明，皆得見彼光明王佛及諸菩薩已，而能獲妙高燈三摩地法門。

於時下方一一佛剎光明普照，與此娑婆世界互得相見，逈無障礙。如是，下方諸世界乃至光明王佛剎諸菩薩眾，與此娑婆世界諸菩薩互相觀見，各得瞻敬。譬如日光去其闇暝，一切眾生各得相見亦復如是。是時，彼諸菩薩各各發起精進之心，趣求大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時下方一一佛剎光明普照，與此娑婆世界互得相見，逈無障礙。如是，下方諸世界乃至光明王佛剎諸菩薩眾，與此娑婆世界諸菩薩互相觀見，各得瞻敬。譬如日光去其闇暝，一切眾生各得相見亦復如是。是時，彼諸菩薩各各發起精進之心，趣求大果。

爾時，妙吉祥菩薩舒手至光明王如來前，住虛空中。當取鉢時，有諸佛剎無數百千俱胝那由他大菩薩眾恭敬圍繞，隨鉢上至娑婆世界，瑞相光明皆悉漸隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩舒手至光明王如來前，住虛空中。當取鉢時，有諸佛剎無數百千俱胝那由他大菩薩眾恭敬圍繞，隨鉢上至娑婆世界，瑞相光明皆悉漸隱。

妙吉祥菩薩置鉢於釋迦牟尼佛前虛空中住。於是出三摩地，從座而起，前詣佛所，禮世尊足而白佛言：「世尊！我承佛旨，於下方世界取所擲鉢，今在佛前置虛空中，願佛納受。」於是世尊默然而受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩置鉢於釋迦牟尼佛前虛空中住。於是出三摩地，從座而起，前詣佛所，禮世尊足而白佛言：「世尊！我承佛旨，於下方世界取所擲鉢，今在佛前置虛空中，願佛納受。」於是世尊默然而受。

是時，下方世界諸佛剎中菩薩之眾隨鉢至者，咸詣釋迦牟尼佛前，禮敬雙足，各各稱彼佛名：「某佛、如來、正等正覺問訊世尊：『少病、少惱，起居輕利，氣力安不？教化眾生無疲勞耶？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，下方世界諸佛剎中菩薩之眾隨鉢至者，咸詣釋迦牟尼佛前，禮敬雙足，各各稱彼佛名：「某佛、如來、正等正覺問訊世尊：『少病、少惱，起居輕利，氣力安不？教化眾生無疲勞耶？』」

如是伸敬已畢，世尊安慰，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是伸敬已畢，世尊安慰，退坐一面。

爾時，世尊告舍利子言：「汝今諦聽，當為汝說妙吉祥菩薩過去所行及本因緣。」時舍利子受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子言：「汝今諦聽，當為汝說妙吉祥菩薩過去所行及本因緣。」時舍利子受教而聽。

佛言：「舍利子！過去無數百千俱胝那由他劫，彼時有佛號無能勝幢如來、應供正等正覺，出現於世，彼佛世界名不可毀。有八萬四千聲聞之眾、萬二千菩薩眾，彼佛說三乘法教化眾生。是佛亦出五濁惡世，為諸菩薩說六波羅蜜法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！過去無數百千俱胝那由他劫，彼時有佛號無能勝幢如來、應供正等正覺，出現於世，彼佛世界名不可毀。有八萬四千聲聞之眾、萬二千菩薩眾，彼佛說三乘法教化眾生。是佛亦出五濁惡世，為諸菩薩說六波羅蜜法。

「舍利子！彼時有苾芻名曰智王，聰慧明達，善說法要。是苾芻食時著衣持鉢，入一王城次第乞食，其城名曰廣大。得滿鉢眾味食已，將出彼城。是時城中有長者子名曰淨臂，在母懷中，見彼苾芻持鉢而過，即詣苾芻前，欲鉢中飲食。是時苾芻見是童子善根純熟是大法器，即取鉢中歡喜團而授與之。童子得彼食已，發歡喜心，隨智王苾芻至無能勝幢如來之所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼時有苾芻名曰智王，聰慧明達，善說法要。是苾芻食時著衣持鉢，入一王城次第乞食，其城名曰廣大。得滿鉢眾味食已，將出彼城。是時城中有長者子名曰淨臂，在母懷中，見彼苾芻持鉢而過，即詣苾芻前，欲鉢中飲食。是時苾芻見是童子善根純熟是大法器，即取鉢中歡喜團而授與之。童子得彼食已，發歡喜心，隨智王苾芻至無能勝幢如來之所。

「時彼童子即詣佛前禮世尊足。智王苾芻將所乞食授其童子，而告之言：『汝以此食供養世尊及諸大眾，當令汝得無量福聚。』是時童子如苾芻言，即捧其食添世尊鉢；食猶未盡，然後次第供諸大眾。是會菩薩、聲聞咸受其食，悉皆飽滿，食猶未盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼童子即詣佛前禮世尊足。智王苾芻將所乞食授其童子，而告之言：『汝以此食供養世尊及諸大眾，當令汝得無量福聚。』是時童子如苾芻言，即捧其食添世尊鉢；食猶未盡，然後次第供諸大眾。是會菩薩、聲聞咸受其食，悉皆飽滿，食猶未盡。」

佛告舍利子：「淨臂童子既供養已，心大歡喜，即於佛前說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「淨臂童子既供養已，心大歡喜，即於佛前說伽陀曰：

「『我以無盡食， 供佛及大眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我以無盡食， 供佛及大眾，

我今供養已， 獲福聚無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今供養已， 獲福聚無疑。

所施食無盡， 佛功德無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所施食無盡， 佛功德無盡，

今供養於佛， 必獲無盡福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今供養於佛， 必獲無盡福。

我以無盡食， 供養於世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以無盡食， 供養於世尊，

增長諸善根， 相續無窮盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長諸善根， 相續無窮盡。』

「如是，以一鉢食於七日中供養如來及聲聞、菩薩之眾，以佛威力故，食猶不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，以一鉢食於七日中供養如來及聲聞、菩薩之眾，以佛威力故，食猶不盡。

「是時，智王苾芻告彼童子言：『汝供養已，當歸依佛、歸依法、歸依僧，受佛戒法，盡形受持。』是時童子受苾芻教，歸佛、法、僧。既歸依已，即生隨喜，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，智王苾芻告彼童子言：『汝供養已，當歸依佛、歸依法、歸依僧，受佛戒法，盡形受持。』是時童子受苾芻教，歸佛、法、僧。既歸依已，即生隨喜，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「是時淨臂父母求覓其子，到無能勝幢如來會中。到已，禮世尊足，住立一面。淨臂童子見其父母，心生歡喜，問訊起居，於父母前說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時淨臂父母求覓其子，到無能勝幢如來會中。到已，禮世尊足，住立一面。淨臂童子見其父母，心生歡喜，問訊起居，於父母前說伽陀曰：

「『父母今善來， 諸佛甚難值， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『父母今善來， 諸佛甚難值，

我求大菩提， 為一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我求大菩提， 為一切眾生。

當觀佛相好， 身放妙光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當觀佛相好， 身放妙光明，

諸有智慧者， 應求菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有智慧者， 應求菩提果。

我今求出家， 願父母聽許， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今求出家， 願父母聽許，

不樂於富樂， 以佛難值故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不樂於富樂， 以佛難值故。』

「爾時，父母即為其子說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，父母即為其子說伽陀曰：

「『我聽汝出家， 趣無上菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我聽汝出家， 趣無上菩提，

我以汝因緣， 亦當如是學。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以汝因緣， 亦當如是學。』」

佛告舍利子：「是時淨臂童子蒙其父母聽許出家。時彼父母深生信樂，亦復出家，歸佛、法、僧，歡喜信受。是時復有五百人同時發阿耨多羅三藐三菩提心，皆悉歸佛出家，佛皆攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「是時淨臂童子蒙其父母聽許出家。時彼父母深生信樂，亦復出家，歸佛、法、僧，歡喜信受。是時復有五百人同時發阿耨多羅三藐三菩提心，皆悉歸佛出家，佛皆攝受。」

佛告舍利子：「汝今當知：爾時智王苾芻者，豈異人乎？即今妙吉祥菩薩是。淨臂童子者，今我身是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「汝今當知：爾時智王苾芻者，豈異人乎？即今妙吉祥菩薩是。淨臂童子者，今我身是。

「舍利子！我往昔時為長者子，因彼妙吉祥菩薩授我鉢故，令我發大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我往昔時為長者子，因彼妙吉祥菩薩授我鉢故，令我發大菩提心。

「又，舍利子！我從初發大菩提心乃至果滿，十力、無畏、一切功德、具無盡智，皆因妙吉祥菩薩起發開導。何以故？我所發心猶如虛空，無有邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！我從初發大菩提心乃至果滿，十力、無畏、一切功德、具無盡智，皆因妙吉祥菩薩起發開導。何以故？我所發心猶如虛空，無有邊際。

「又，舍利子！所有十方無量無數同名釋迦牟尼佛，皆如我於妙吉祥所開發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！所有十方無量無數同名釋迦牟尼佛，皆如我於妙吉祥所開發菩提心。

「又，舍利子！過去底沙如來、弗沙如來、燃燈如來、尸棄如來，如是諸佛，我於無量劫中稱讚其名，是諸如來亦同我於妙吉祥菩薩所發起道心，得成正覺，轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！過去底沙如來、弗沙如來、燃燈如來、尸棄如來，如是諸佛，我於無量劫中稱讚其名，是諸如來亦同我於妙吉祥菩薩所發起道心，得成正覺，轉妙法輪。

「又，舍利子！所有諸修菩薩行者，初處兜率天，示降生相出現世間；初生王宮，然後修諸苦行；乃至坐於道場，皆因妙吉祥菩薩教化示導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！所有諸修菩薩行者，初處兜率天，示降生相出現世間；初生王宮，然後修諸苦行；乃至坐於道場，皆因妙吉祥菩薩教化示導。

「舍利子！當知妙吉祥菩薩為諸菩薩母，出生一切諸菩薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！當知妙吉祥菩薩為諸菩薩母，出生一切諸菩薩故。

「舍利子！如我所說皆是真實，如是往昔因緣應如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如我所說皆是真實，如是往昔因緣應如是知。」

佛說是語時，十方一切佛剎悉現種種寶蓋而來供養妙吉祥菩薩，於一一蓋中放大光明廣照娑婆世界。復於蓋中出妙音聲，作如是言：「如釋迦牟尼佛所說，如是如是，往昔從彼妙吉祥菩薩發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語時，十方一切佛剎悉現種種寶蓋而來供養妙吉祥菩薩，於一一蓋中放大光明廣照娑婆世界。復於蓋中出妙音聲，作如是言：「如釋迦牟尼佛所說，如是如是，往昔從彼妙吉祥菩薩發菩提心。」

爾時，釋迦牟尼佛會中先退菩提心者——二百天子——見佛、世尊及妙吉祥菩薩現如是種種不思議事，及聞佛說本起因緣，各作是念：「一切諸佛無上大法不可得聞，何況得見諸佛如來功德如是？我今宜於世尊前捨下劣心，發起無上大菩提意，決趣無上大菩提果。」作是念已，即發堅固阿耨多羅三藐三菩提心，不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛會中先退菩提心者——二百天子——見佛、世尊及妙吉祥菩薩現如是種種不思議事，及聞佛說本起因緣，各作是念：「一切諸佛無上大法不可得聞，何況得見諸佛如來功德如是？我今宜於世尊前捨下劣心，發起無上大菩提意，決趣無上大菩提果。」作是念已，即發堅固阿耨多羅三藐三菩提心，不復退轉。