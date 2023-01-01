佛說未曾有正法經
宋 法天譯6卷CBETA T0628大于一万字 5 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說未曾有正法經卷第一
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西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯
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如是我聞：
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一時佛在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾萬二千五百人俱。
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是時有菩薩摩訶薩八萬四千人，從諸佛剎而來集會——是諸菩薩皆具大智，得大總持，具無礙辯，悉證無生法忍，入三摩地，總持智門，了諸眾生心所樂欲，善說法要，如法解脫。復有四大天王、并帝釋天、娑婆界主大梵天王、及無量百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等皆來集會。
是時有菩薩摩訶薩八萬四千人，從諸佛剎而來集會——是諸菩薩皆具大智，得大總持，具無礙辯，悉證無生法忍，入三摩地，總持智門，了諸眾生心所樂欲，善說法要，如法解脫。復有四大天王、并帝釋天、娑婆界主大梵天王、及無量百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等皆來集會。
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是時有大菩薩名妙吉祥，在其山側，與二十五大菩薩眾俱，其名曰：龍吉祥菩薩摩訶薩、龍授菩薩摩訶薩、吉祥生菩薩摩訶薩、吉祥藏菩薩摩訶薩、最上蓮華吉祥菩薩摩訶薩、蓮華吉祥生菩薩摩訶薩、持世菩薩摩訶薩、持地菩薩摩訶薩、寶手菩薩摩訶薩、寶印手菩薩摩訶薩、師子意菩薩摩訶薩、師子無畏音菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、平等心轉法輪菩薩摩訶薩、了別一切句義大辯菩薩摩訶薩、辯積菩薩摩訶薩、海意菩薩摩訶薩、妙高王菩薩摩訶薩、愛見菩薩摩訶薩、喜王菩薩摩訶薩、無邊視菩薩摩訶薩、無邊作行菩薩摩訶薩、破諸魔菩薩摩訶薩、無憂授菩薩摩訶薩、一切義成菩薩摩訶薩。
是時有大菩薩名妙吉祥，在其山側，與二十五大菩薩眾俱，其名曰：龍吉祥菩薩摩訶薩、龍授菩薩摩訶薩、吉祥生菩薩摩訶薩、吉祥藏菩薩摩訶薩、最上蓮華吉祥菩薩摩訶薩、蓮華吉祥生菩薩摩訶薩、持世菩薩摩訶薩、持地菩薩摩訶薩、寶手菩薩摩訶薩、寶印手菩薩摩訶薩、師子意菩薩摩訶薩、師子無畏音菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、平等心轉法輪菩薩摩訶薩、了別一切句義大辯菩薩摩訶薩、辯積菩薩摩訶薩、海意菩薩摩訶薩、妙高王菩薩摩訶薩、愛見菩薩摩訶薩、喜王菩薩摩訶薩、無邊視菩薩摩訶薩、無邊作行菩薩摩訶薩、破諸魔菩薩摩訶薩、無憂授菩薩摩訶薩、一切義成菩薩摩訶薩。
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復有四兜率天子，其名曰：普開華天子、光明開華天子、曼陀羅華香天子、精進法行天子。是諸天子以信樂心故，各與諸眷屬來詣妙吉祥菩薩所聽受正法。
復有四兜率天子，其名曰：普開華天子、光明開華天子、曼陀羅華香天子、精進法行天子。是諸天子以信樂心故，各與諸眷屬來詣妙吉祥菩薩所聽受正法。
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是時諸大菩薩及天子眾既至會已，次第而坐。是時大眾咸作是言：「佛一切智，甚深無量、廣大無邊、不可思議、無有比倫、最上無勝、不可了知。云何菩薩摩訶薩被精進鎧而能趣證阿耨多羅三藐三菩提耶？」
是時諸大菩薩及天子眾既至會已，次第而坐。是時大眾咸作是言：「佛一切智，甚深無量、廣大無邊、不可思議、無有比倫、最上無勝、不可了知。云何菩薩摩訶薩被精進鎧而能趣證阿耨多羅三藐三菩提耶？」
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爾時，會中有大菩薩名龍吉祥，謂諸菩薩言：「若有菩薩種諸善根，心無所著，迴向實際，是名安住諸善根法被精進鎧，是菩薩摩訶薩即能趣證佛一切智。」
爾時，會中有大菩薩名龍吉祥，謂諸菩薩言：「若有菩薩種諸善根，心無所著，迴向實際，是名安住諸善根法被精進鎧，是菩薩摩訶薩即能趣證佛一切智。」
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龍授菩薩言：「若菩薩發平等心、調伏心、愛樂心、適悅心、柔軟心、無分別心，是名堅固被精進鎧，即能趣證佛一切智。」
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吉祥生菩薩言：「若有菩薩於多劫中樂欲了知佛一切智，當於無量劫中被精進鎧，為諸眾生難行苦行，不自貢高，是能趣證佛一切智。」
吉祥生菩薩言：「若有菩薩於多劫中樂欲了知佛一切智，當於無量劫中被精進鎧，為諸眾生難行苦行，不自貢高，是能趣證佛一切智。」
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吉祥藏菩薩言：「若諸菩薩起利他心，不著自樂，不樂禪定，而能普為一切作大利益，以無量善根迴向一切眾生，是能趣證佛一切智。」
吉祥藏菩薩言：「若諸菩薩起利他心，不著自樂，不樂禪定，而能普為一切作大利益，以無量善根迴向一切眾生，是能趣證佛一切智。」
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最上蓮華吉祥菩薩言：「如佛所說：若諸菩薩於一切法無自、無他，無顯、無密，普能調伏，無諸起、作，於一切行而盡能行，是為菩薩住奢摩他相應之法。自能行已，復能教他，是菩薩即能趣證佛一切智。」
最上蓮華吉祥菩薩言：「如佛所說：若諸菩薩於一切法無自、無他，無顯、無密，普能調伏，無諸起、作，於一切行而盡能行，是為菩薩住奢摩他相應之法。自能行已，復能教他，是菩薩即能趣證佛一切智。」
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蓮華吉祥生菩薩言：「若諸菩薩著世間法，即不能了知佛一切智。若於世間法無所樂著，無利、無衰，無毀、無譽，無稱、無譏，無苦、無樂，即於諸法無增、無減，是謂菩薩出離世間，即能趣證佛一切智。」
蓮華吉祥生菩薩言：「若諸菩薩著世間法，即不能了知佛一切智。若於世間法無所樂著，無利、無衰，無毀、無譽，無稱、無譏，無苦、無樂，即於諸法無增、無減，是謂菩薩出離世間，即能趣證佛一切智。」
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持世菩薩言：「若諸菩薩以諸勝行利益一切眾生而獲自利，不以自、他而生分別，但以善根迴向一切，起大精進，常為眾生種諸善根，是名菩薩安諸勝行，即能趣證佛一切智。」
持世菩薩言：「若諸菩薩以諸勝行利益一切眾生而獲自利，不以自、他而生分別，但以善根迴向一切，起大精進，常為眾生種諸善根，是名菩薩安諸勝行，即能趣證佛一切智。」
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持地菩薩言：「譬如大地能生樹木、諸藥草等，敷榮結實悉能成就，乃至萬物皆因地而有。而彼大地不作是念：『我生草木而成熟之，及於萬物依止而住，一切眾生依法界地而得生長。』不作是念：『能生眾生。』菩薩摩訶薩亦復如是，起平等心猶如大地，長時利樂一切眾生，不作是念：『我能利樂一切眾生。』離其分別，即能趣證佛一切智。」
持地菩薩言：「譬如大地能生樹木、諸藥草等，敷榮結實悉能成就，乃至萬物皆因地而有。而彼大地不作是念：『我生草木而成熟之，及於萬物依止而住，一切眾生依法界地而得生長。』不作是念：『能生眾生。』菩薩摩訶薩亦復如是，起平等心猶如大地，長時利樂一切眾生，不作是念：『我能利樂一切眾生。』離其分別，即能趣證佛一切智。」
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寶手菩薩言：「精進鎧者，行諸勝行，廣大無量，自非具大善根而不能行。若諸菩薩住平等心，無分別想，乃至夢中於諸眾生不生喜恚，普令有情被大乘鎧，趣證佛智，平等而住，亦無聲聞、緣覺之意，是菩薩即能趣證佛一切智。」
寶手菩薩言：「精進鎧者，行諸勝行，廣大無量，自非具大善根而不能行。若諸菩薩住平等心，無分別想，乃至夢中於諸眾生不生喜恚，普令有情被大乘鎧，趣證佛智，平等而住，亦無聲聞、緣覺之意，是菩薩即能趣證佛一切智。」
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寶印手菩薩言：「所有眾生界各各令起大悲心，普施法印。是諸眾生，無信者令生正信、無聞者令其多聞、慳貪者令行布施、毀禁者令具戒足、瞋恚者令行忍辱、懈怠者令起精進、散亂者令住禪定、愚癡者令具智慧，而令常修善法，皆使圓滿，具足善根。常行菩薩三種寶印。何等為三？謂令眾生佛智圓滿，所有善根悉能迴向一切眾生，是為第一寶印。自所作善普皆利益，成就一切眾生善根，是為第二寶印。觀有情界猶若虛空，自性清淨，是名第三寶印。若菩薩常行是事無有休息，即能趣證佛一切智。」
寶印手菩薩言：「所有眾生界各各令起大悲心，普施法印。是諸眾生，無信者令生正信、無聞者令其多聞、慳貪者令行布施、毀禁者令具戒足、瞋恚者令行忍辱、懈怠者令起精進、散亂者令住禪定、愚癡者令具智慧，而令常修善法，皆使圓滿，具足善根。常行菩薩三種寶印。何等為三？謂令眾生佛智圓滿，所有善根悉能迴向一切眾生，是為第一寶印。自所作善普皆利益，成就一切眾生善根，是為第二寶印。觀有情界猶若虛空，自性清淨，是名第三寶印。若菩薩常行是事無有休息，即能趣證佛一切智。」
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師子意菩薩言：「若菩薩精進堅固而無所畏，不能破壞無懈怠心，無驚怖想，勇猛不退，於輪迴中捍勞忍苦，無怯、無懼，而能出離趣證涅盤，於苦、樂法平等而住，無有二相。夫如是者，是為菩薩被精進鎧，即能趣證佛一切智。」
師子意菩薩言：「若菩薩精進堅固而無所畏，不能破壞無懈怠心，無驚怖想，勇猛不退，於輪迴中捍勞忍苦，無怯、無懼，而能出離趣證涅盤，於苦、樂法平等而住，無有二相。夫如是者，是為菩薩被精進鎧，即能趣證佛一切智。」
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師子無畏音菩薩言：「譬如世間有力之士，難屈難伏，所作能辨，是名正士。其正士者，常行正法，離諸罪垢，不生邪見，勤行大行，心常柔軟，無麁惡相，離諸卒暴，是名正士。常發善言，親近善友，以殷重心尊敬師長，順行正道無所違背，是名正士。離諸貪愛，修正命行，以清淨業絕其過失、以智慧心斷愚癡見，於自三業安住寂靜，復於他人不生擾撓，不議好惡、長短，無毀、無譽，是名正士。愍諸貧窮而行惠施，無怨親想，內心質直，外相柔和，離諸邪曲，守真實行，以無上法娛樂其心，寂然堅固，平等而住，是名正士。於諸眾生所有障礙為其破滅，於身命財而能普施，於勝義法不生難悋，見諸眾生無福無慧者而為滅除諸不善法，然後施與妙法寶藏——貧苦眾生常施珍寶、疾病眾生施與醫藥、怖畏眾生施其安樂、無依怙者為作主宰、墮輪迴者而為救度、在闇暝者為作光明而照導之、在邪道者示以正道——常以法語教導一切，見其過失不生恚怒，是名正士。諸菩薩當修是行，即能安住奢摩他相應之法，而能趣證佛一切智。」
師子無畏音菩薩言：「譬如世間有力之士，難屈難伏，所作能辨，是名正士。其正士者，常行正法，離諸罪垢，不生邪見，勤行大行，心常柔軟，無麁惡相，離諸卒暴，是名正士。常發善言，親近善友，以殷重心尊敬師長，順行正道無所違背，是名正士。離諸貪愛，修正命行，以清淨業絕其過失、以智慧心斷愚癡見，於自三業安住寂靜，復於他人不生擾撓，不議好惡、長短，無毀、無譽，是名正士。愍諸貧窮而行惠施，無怨親想，內心質直，外相柔和，離諸邪曲，守真實行，以無上法娛樂其心，寂然堅固，平等而住，是名正士。於諸眾生所有障礙為其破滅，於身命財而能普施，於勝義法不生難悋，見諸眾生無福無慧者而為滅除諸不善法，然後施與妙法寶藏——貧苦眾生常施珍寶、疾病眾生施與醫藥、怖畏眾生施其安樂、無依怙者為作主宰、墮輪迴者而為救度、在闇暝者為作光明而照導之、在邪道者示以正道——常以法語教導一切，見其過失不生恚怒，是名正士。諸菩薩當修是行，即能安住奢摩他相應之法，而能趣證佛一切智。」
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虛空藏菩薩言：「菩薩等視眾生，行大慈觀猶如虛空無有邊量；行大悲觀無量無邊亦復如是。常生歡喜守護諸根，離其染著，於六波羅蜜法行無懈倦。行於布施等如虛空，無所罣礙；持戒、忍辱、精進、禪定、智慧皆亦如是，菩薩即能趣證佛一切智。」
虛空藏菩薩言：「菩薩等視眾生，行大慈觀猶如虛空無有邊量；行大悲觀無量無邊亦復如是。常生歡喜守護諸根，離其染著，於六波羅蜜法行無懈倦。行於布施等如虛空，無所罣礙；持戒、忍辱、精進、禪定、智慧皆亦如是，菩薩即能趣證佛一切智。」
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平等心轉法輪菩薩言：「若有菩薩行菩提道，當於諸法不起諸相及分別心，即不為魔之所惱害，常得諸佛之所愛念，諸天、龍、神常所衛護，所作善根真實無失。若菩薩於法生有相心、起分別想，即為魔境界、為魔所動，諸佛不能攝受、諸天不能衛護。若堅固不動，無相、無分別者，是菩薩當轉無上法輪普為一切。何以故？菩薩了諸法無起、無作故。菩薩雖起諸心，而無所著故，以無相心證佛菩提；乃至轉妙法輪亦復如是。此即名為菩薩摩訶薩被精進鎧，而能趣證佛一切智。」
平等心轉法輪菩薩言：「若有菩薩行菩提道，當於諸法不起諸相及分別心，即不為魔之所惱害，常得諸佛之所愛念，諸天、龍、神常所衛護，所作善根真實無失。若菩薩於法生有相心、起分別想，即為魔境界、為魔所動，諸佛不能攝受、諸天不能衛護。若堅固不動，無相、無分別者，是菩薩當轉無上法輪普為一切。何以故？菩薩了諸法無起、無作故。菩薩雖起諸心，而無所著故，以無相心證佛菩提；乃至轉妙法輪亦復如是。此即名為菩薩摩訶薩被精進鎧，而能趣證佛一切智。」
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了別一切句義大辯菩薩言：「諸正士當知，一切處是菩提。煩惱是菩提、諸所作是菩提，有為法是菩提、無為法是菩提，有漏法是菩提、無漏法是菩提，有著心是菩提、無著心是菩提，善根是菩提、不善根是菩提，世間法是菩提、出世間法是菩提，輪迴法是菩提、涅盤界是菩提，虛妄是菩提、真實是菩提，蘊處界是菩提、地水火風空是菩提。菩薩摩訶薩了一切法自性空故，諸有所作皆無自性，於一切義如實了知。譬如虛空遍一切處；菩提之法亦復如是，遍一切處。若菩薩解了諸法，當具辯才，而得正智分別句義，即能趣證佛一切智。」
了別一切句義大辯菩薩言：「諸正士當知，一切處是菩提。煩惱是菩提、諸所作是菩提，有為法是菩提、無為法是菩提，有漏法是菩提、無漏法是菩提，有著心是菩提、無著心是菩提，善根是菩提、不善根是菩提，世間法是菩提、出世間法是菩提，輪迴法是菩提、涅盤界是菩提，虛妄是菩提、真實是菩提，蘊處界是菩提、地水火風空是菩提。菩薩摩訶薩了一切法自性空故，諸有所作皆無自性，於一切義如實了知。譬如虛空遍一切處；菩提之法亦復如是，遍一切處。若菩薩解了諸法，當具辯才，而得正智分別句義，即能趣證佛一切智。」
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辯積菩薩言：「若菩薩智慧解脫、諸有所作皆不可取，心無相故，無所增減，不動、不搖。於一切語言如理而解，毀謗、稱譽亦不能動。所有一切外道語言、一切如來語言，若內、若外，若隱、若顯，皆悉平等，無有差別。知一切法皆歸寂滅，心無所著，安固不動，如妙高山無動轉相。若菩薩智慧解脫歸寂滅心者，即能趣證佛一切智。」
辯積菩薩言：「若菩薩智慧解脫、諸有所作皆不可取，心無相故，無所增減，不動、不搖。於一切語言如理而解，毀謗、稱譽亦不能動。所有一切外道語言、一切如來語言，若內、若外，若隱、若顯，皆悉平等，無有差別。知一切法皆歸寂滅，心無所著，安固不動，如妙高山無動轉相。若菩薩智慧解脫歸寂滅心者，即能趣證佛一切智。」
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海意菩薩言：「菩薩大智慧海萬法所歸，平等一味。菩薩多聞，總持諸法之性一味無異。了知諸法本真自性非無所有，從緣生法即真實義，種種善根之所從生。應知是法不增、不減，本末之性福利無盡，究竟寂滅，非斷、非常，自如實知。復於眾生起無量心，無忘、無失，常生尊重而為顯說，平等宣示不共之法，廣為眾生種諸善根。是菩薩即能被精進鎧，趣證佛一切智。」
海意菩薩言：「菩薩大智慧海萬法所歸，平等一味。菩薩多聞，總持諸法之性一味無異。了知諸法本真自性非無所有，從緣生法即真實義，種種善根之所從生。應知是法不增、不減，本末之性福利無盡，究竟寂滅，非斷、非常，自如實知。復於眾生起無量心，無忘、無失，常生尊重而為顯說，平等宣示不共之法，廣為眾生種諸善根。是菩薩即能被精進鎧，趣證佛一切智。」
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妙高王菩薩言：「諸正士應知：佛一切智未易可知，難可度量，豈能趣證？所以者何？若諸菩薩超過一切世間眾生心行、超過一切世間眾生見聞、乃至信樂知識悉能超過世間眾生者，而能於布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧所有福聚踰於須彌者，是菩薩即能趣證佛一切智。」
妙高王菩薩言：「諸正士應知：佛一切智未易可知，難可度量，豈能趣證？所以者何？若諸菩薩超過一切世間眾生心行、超過一切世間眾生見聞、乃至信樂知識悉能超過世間眾生者，而能於布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧所有福聚踰於須彌者，是菩薩即能趣證佛一切智。」
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愛見菩薩言：「菩薩摩訶薩於六塵境觀無所觀，乃至緣無所緣。何以故？若色、若心，本性清淨故。色清淨故，眼無所觀；聲清淨故，耳無所聞；香清淨故，鼻無所嗅；味清淨故，舌無所了；觸清淨故，身無所覺；法清淨故，意無所緣。所以者何？諸根清淨，自性空故。無自、無他，無愛、無厭，自性平等。觀諸眾生無有高下，悉皆平等。於諸佛法起決定心，不生疑惑。樂法無厭，得已還施，施無悔悋，漸能圓滿一切佛法。是菩薩摩訶薩若如是者，即能趣證佛一切智。」
愛見菩薩言：「菩薩摩訶薩於六塵境觀無所觀，乃至緣無所緣。何以故？若色、若心，本性清淨故。色清淨故，眼無所觀；聲清淨故，耳無所聞；香清淨故，鼻無所嗅；味清淨故，舌無所了；觸清淨故，身無所覺；法清淨故，意無所緣。所以者何？諸根清淨，自性空故。無自、無他，無愛、無厭，自性平等。觀諸眾生無有高下，悉皆平等。於諸佛法起決定心，不生疑惑。樂法無厭，得已還施，施無悔悋，漸能圓滿一切佛法。是菩薩摩訶薩若如是者，即能趣證佛一切智。」
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喜王菩薩言：「菩薩摩訶薩安住布施、忍辱之心。若能有人毀罵、呵責、期剋、打擲，菩薩於此不生瞋恚心，而作歡喜想。於諸眾生常為善友，無自、他相，無能毀者、無所毀者。諸法皆空，內空、外空，我相、人相悉皆空故，所以常生歡喜心，行布施行。設有求頭、目、手、足、妻子、眷屬乃至身命，無悋無惜，歡喜布施。菩薩樂求妙法，若聞一偈，設有轉輪王位亦不戀著；若得一眾生發菩提心者，設有帝釋位亦不愛樂；若暫聞希有之法，設有梵天王位亦不愛樂；若得見諸如來，設使三千大千世界滿中珍寶棄如瓦礫。樂見諸佛歡喜圓滿、諸根具足、成就菩提分法，即能趣證佛一切智。」
喜王菩薩言：「菩薩摩訶薩安住布施、忍辱之心。若能有人毀罵、呵責、期剋、打擲，菩薩於此不生瞋恚心，而作歡喜想。於諸眾生常為善友，無自、他相，無能毀者、無所毀者。諸法皆空，內空、外空，我相、人相悉皆空故，所以常生歡喜心，行布施行。設有求頭、目、手、足、妻子、眷屬乃至身命，無悋無惜，歡喜布施。菩薩樂求妙法，若聞一偈，設有轉輪王位亦不戀著；若得一眾生發菩提心者，設有帝釋位亦不愛樂；若暫聞希有之法，設有梵天王位亦不愛樂；若得見諸如來，設使三千大千世界滿中珍寶棄如瓦礫。樂見諸佛歡喜圓滿、諸根具足、成就菩提分法，即能趣證佛一切智。」
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無邊視菩薩言：「菩薩摩訶薩無我見相，觀一切法悉皆清淨，不生疑惑，即能得見一切諸佛。觀諸色無所著、無色想，見諸眾生不作眾生想，乃至觀諸世間一切色像亦復如是。肉眼所見一切佛剎皆悉清淨，業報清淨故即得天眼具足、具大神通而得慧眼具足、圓滿不共佛法即得法眼具足、離諸煩惱即得佛眼具足。是菩薩當得十力具足，即能趣證佛一切智。」
無邊視菩薩言：「菩薩摩訶薩無我見相，觀一切法悉皆清淨，不生疑惑，即能得見一切諸佛。觀諸色無所著、無色想，見諸眾生不作眾生想，乃至觀諸世間一切色像亦復如是。肉眼所見一切佛剎皆悉清淨，業報清淨故即得天眼具足、具大神通而得慧眼具足、圓滿不共佛法即得法眼具足、離諸煩惱即得佛眼具足。是菩薩當得十力具足，即能趣證佛一切智。」
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無邊作行菩薩言：「諸佛一切所作皆是菩提。所以者何？菩提者，一切智之所出，生無內想、無外想、亦無中間。是故，菩薩於一切法而無所著，即得煩惱界滅盡無餘，無有魔事、出魔境界，是菩薩即能趣證佛一切智。」
無邊作行菩薩言：「諸佛一切所作皆是菩提。所以者何？菩提者，一切智之所出，生無內想、無外想、亦無中間。是故，菩薩於一切法而無所著，即得煩惱界滅盡無餘，無有魔事、出魔境界，是菩薩即能趣證佛一切智。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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破諸魔菩薩言：「若菩薩不起我見，即離諸見；諸見不生，能離魔業，即能了悟諸蘊；諸蘊皆空，我相永滅；我相滅已，魔無能為；魔業既滅，諸障解脫；遠離諸障即得菩提，是名趣證佛一切智。」
破諸魔菩薩言：「若菩薩不起我見，即離諸見；諸見不生，能離魔業，即能了悟諸蘊；諸蘊皆空，我相永滅；我相滅已，魔無能為；魔業既滅，諸障解脫；遠離諸障即得菩提，是名趣證佛一切智。」
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無憂授菩薩言：「若人造不善業，常生憂懼，追悔自責；若人造諸善業，無所憂懼。是故，菩薩常行善法，無有間斷，相續現前，即不為憂惱毒箭之所傷害，即能被精進鎧，趣證佛一切智。」
無憂授菩薩言：「若人造不善業，常生憂懼，追悔自責；若人造諸善業，無所憂懼。是故，菩薩常行善法，無有間斷，相續現前，即不為憂惱毒箭之所傷害，即能被精進鎧，趣證佛一切智。」
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一切義成菩薩言：「若善男子戒法具足、行願具足，即能安住戒法根本。譬如妙香普熏一切，而能離諸過失遠離諸惡，乃能圓滿菩提分法，菩提分法既圓滿已成一切智。由是當知：戒足為本，菩提分法而得成就。菩薩了如是者，即能趣證佛一切智。」
一切義成菩薩言：「若善男子戒法具足、行願具足，即能安住戒法根本。譬如妙香普熏一切，而能離諸過失遠離諸惡，乃能圓滿菩提分法，菩提分法既圓滿已成一切智。由是當知：戒足為本，菩提分法而得成就。菩薩了如是者，即能趣證佛一切智。」
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如是諸菩薩各說法已，會中有兜率天子名普開華，作如是言：「諸菩薩！譬如世間有妙華樹，開敷茂盛，色香鮮美，人多愛樂。諸菩薩摩訶薩亦復如是，若諸法解脫如華開敷莊嚴，一切菩薩摩訶薩共所愛樂。又如忉利天宮園生之樹，廣大嚴麗，華開美盛，適悅可樂。菩薩摩訶薩若具法解脫開華莊嚴，一切菩薩及諸人天共所愛樂。亦如最上大摩尼寶，淨無瑕翳，具如意德。菩薩摩訶薩內心清淨，無諸垢染，具法功德。如是，即能趣證佛一切智。」
如是諸菩薩各說法已，會中有兜率天子名普開華，作如是言：「諸菩薩！譬如世間有妙華樹，開敷茂盛，色香鮮美，人多愛樂。諸菩薩摩訶薩亦復如是，若諸法解脫如華開敷莊嚴，一切菩薩摩訶薩共所愛樂。又如忉利天宮園生之樹，廣大嚴麗，華開美盛，適悅可樂。菩薩摩訶薩若具法解脫開華莊嚴，一切菩薩及諸人天共所愛樂。亦如最上大摩尼寶，淨無瑕翳，具如意德。菩薩摩訶薩內心清淨，無諸垢染，具法功德。如是，即能趣證佛一切智。」
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光明開華天子言：「諸菩薩！如日舒光能破諸闇，一切色像而得顯現。菩薩摩訶薩亦復如是，具智慧光舒妙法炬，普照眾生令除癡闇，皆悉明徹。慧光顯現，無諸闇暝，而不復為愚盲所覆，常履光明道。是故，菩薩引示一切失道眾生令行正道，即能趣證佛一切智。」
光明開華天子言：「諸菩薩！如日舒光能破諸闇，一切色像而得顯現。菩薩摩訶薩亦復如是，具智慧光舒妙法炬，普照眾生令除癡闇，皆悉明徹。慧光顯現，無諸闇暝，而不復為愚盲所覆，常履光明道。是故，菩薩引示一切失道眾生令行正道，即能趣證佛一切智。」
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曼陀羅華香天子言：「諸菩薩！曼陀羅華妙香遠聞滿百由旬。菩薩摩訶薩具戒、定、慧亦復如是，戒香、定香、慧香遍於世間，普聞一切。若諸眾生聞是香者，一切煩惱皆悉銷除。是菩薩摩訶薩具足如是法功德香，即能趣證佛一切智。」
曼陀羅華香天子言：「諸菩薩！曼陀羅華妙香遠聞滿百由旬。菩薩摩訶薩具戒、定、慧亦復如是，戒香、定香、慧香遍於世間，普聞一切。若諸眾生聞是香者，一切煩惱皆悉銷除。是菩薩摩訶薩具足如是法功德香，即能趣證佛一切智。」
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精進法行天子言：「若諸菩薩暫時懈退，即不能修進勝行、得佛菩提果。若精進心，不計劫數長時勇猛，種諸善根心無厭足，常行八種助道之法。何等為八？一者、勸助勝行相應之法；二者、常修四無量行慈悲喜捨之法；三者、修習五種智通智慧之法；四者、常行四攝之法——謂布施、愛語、利行、同事；五者、於三解脫門忍法具足；六者、廣為他人宣說妙法；七者、發起無上大菩提心；八者、作善方便迴向一切攝諸正法。菩薩行此八法，即能趣證佛一切智。」
精進法行天子言：「若諸菩薩暫時懈退，即不能修進勝行、得佛菩提果。若精進心，不計劫數長時勇猛，種諸善根心無厭足，常行八種助道之法。何等為八？一者、勸助勝行相應之法；二者、常修四無量行慈悲喜捨之法；三者、修習五種智通智慧之法；四者、常行四攝之法——謂布施、愛語、利行、同事；五者、於三解脫門忍法具足；六者、廣為他人宣說妙法；七者、發起無上大菩提心；八者、作善方便迴向一切攝諸正法。菩薩行此八法，即能趣證佛一切智。」
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爾時，妙吉祥菩薩摩訶薩告諸菩薩及天眾言：「諸菩薩摩訶薩！當於諸法離諸分別即證佛智。云何離分別？謂不分別三界，不分別諸見，不分別是內、是外，不分別是聲聞地、是緣覺地、是愚異生地，亦不分別是輪迴、是煩惱，是能觀、是所觀，是因、是果，是境界、非境界，是增、是減，是我見、是我所見，是慳貪、是布施，是毀戒、是持戒，是瞋恚、是忍辱，是懈怠、是精進，是散亂、是禪定，是愚癡、是智慧，亦不分別是善根能生諸善法、是不善根能生諸不善法，不分別是世間法、是出世間法，住平等法，不分別是有為、是無為，不分別是有著心、是無著心，不分別是有漏、是無漏。諸菩薩當知：是法無所分別，住平等相應，即能趣證佛一切智。
爾時，妙吉祥菩薩摩訶薩告諸菩薩及天眾言：「諸菩薩摩訶薩！當於諸法離諸分別即證佛智。云何離分別？謂不分別三界，不分別諸見，不分別是內、是外，不分別是聲聞地、是緣覺地、是愚異生地，亦不分別是輪迴、是煩惱，是能觀、是所觀，是因、是果，是境界、非境界，是增、是減，是我見、是我所見，是慳貪、是布施，是毀戒、是持戒，是瞋恚、是忍辱，是懈怠、是精進，是散亂、是禪定，是愚癡、是智慧，亦不分別是善根能生諸善法、是不善根能生諸不善法，不分別是世間法、是出世間法，住平等法，不分別是有為、是無為，不分別是有著心、是無著心，不分別是有漏、是無漏。諸菩薩當知：是法無所分別，住平等相應，即能趣證佛一切智。
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「復次，諸菩薩摩訶薩！諸佛阿耨多羅三藐三菩提本不可得。何以故？非心所緣、非智所知，唯佛而證。與佛等者，一切智亦等。於一切智觀無所有；無所有故，是故於一切智無所著。非色取，受、想、行、識皆不可取，是名一切智。無法相亦無非法相，是名一切智。無檀波羅蜜可證、尸羅波羅蜜可證、羼提波羅蜜可證、毘離耶波羅蜜可證、禪波羅蜜可證，般若波羅蜜亦不可證。所以者何？以諸法無所得。是故，一切智亦無所得。
「復次，諸菩薩摩訶薩！諸佛阿耨多羅三藐三菩提本不可得。何以故？非心所緣、非智所知，唯佛而證。與佛等者，一切智亦等。於一切智觀無所有；無所有故，是故於一切智無所著。非色取，受、想、行、識皆不可取，是名一切智。無法相亦無非法相，是名一切智。無檀波羅蜜可證、尸羅波羅蜜可證、羼提波羅蜜可證、毘離耶波羅蜜可證、禪波羅蜜可證，般若波羅蜜亦不可證。所以者何？以諸法無所得。是故，一切智亦無所得。
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「復次，諸菩薩！一切智非三世可得——過去不可得、現在不可得、未來亦不可得。不著三世故，非眼識所觀，非耳、鼻、舌、身、意識所觀。何以故？離諸境界故。
「復次，諸菩薩！一切智非三世可得——過去不可得、現在不可得、未來亦不可得。不著三世故，非眼識所觀，非耳、鼻、舌、身、意識所觀。何以故？離諸境界故。
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「諸菩薩摩訶薩！成就一切智者當如是住。所以者何？一切法亦如是住。諸法平等，一切智亦平等，乃至諸佛法、凡夫法皆悉平等。如是，一切法平等，是名一切智。菩薩摩訶薩當如是住，應如是學。譬如四大，自性皆無，本自有性亦不可得。何以故？自性空故。世間諸善、不善法，自性空故，亦不可得。何以故？非分別故。分別既空，是真實義。」
「諸菩薩摩訶薩！成就一切智者當如是住。所以者何？一切法亦如是住。諸法平等，一切智亦平等，乃至諸佛法、凡夫法皆悉平等。如是，一切法平等，是名一切智。菩薩摩訶薩當如是住，應如是學。譬如四大，自性皆無，本自有性亦不可得。何以故？自性空故。世間諸善、不善法，自性空故，亦不可得。何以故？非分別故。分別既空，是真實義。」
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爾時，妙吉祥菩薩說是法時，會中有二千天子得無生法忍，萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。
爾時，妙吉祥菩薩說是法時，會中有二千天子得無生法忍，萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。
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佛說未曾有正法經卷第一
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