佛說未曾有正法經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說未曾有正法經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾萬二千五百人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾萬二千五百人俱。

是時有菩薩摩訶薩八萬四千人，從諸佛剎而來集會——是諸菩薩皆具大智，得大總持，具無礙辯，悉證無生法忍，入三摩地，總持智門，了諸眾生心所樂欲，善說法要，如法解脫。復有四大天王、并帝釋天、娑婆界主大梵天王、及無量百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時有菩薩摩訶薩八萬四千人，從諸佛剎而來集會——是諸菩薩皆具大智，得大總持，具無礙辯，悉證無生法忍，入三摩地，總持智門，了諸眾生心所樂欲，善說法要，如法解脫。復有四大天王、并帝釋天、娑婆界主大梵天王、及無量百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等皆來集會。

是時有大菩薩名妙吉祥，在其山側，與二十五大菩薩眾俱，其名曰：龍吉祥菩薩摩訶薩、龍授菩薩摩訶薩、吉祥生菩薩摩訶薩、吉祥藏菩薩摩訶薩、最上蓮華吉祥菩薩摩訶薩、蓮華吉祥生菩薩摩訶薩、持世菩薩摩訶薩、持地菩薩摩訶薩、寶手菩薩摩訶薩、寶印手菩薩摩訶薩、師子意菩薩摩訶薩、師子無畏音菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、平等心轉法輪菩薩摩訶薩、了別一切句義大辯菩薩摩訶薩、辯積菩薩摩訶薩、海意菩薩摩訶薩、妙高王菩薩摩訶薩、愛見菩薩摩訶薩、喜王菩薩摩訶薩、無邊視菩薩摩訶薩、無邊作行菩薩摩訶薩、破諸魔菩薩摩訶薩、無憂授菩薩摩訶薩、一切義成菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時有大菩薩名妙吉祥，在其山側，與二十五大菩薩眾俱，其名曰：龍吉祥菩薩摩訶薩、龍授菩薩摩訶薩、吉祥生菩薩摩訶薩、吉祥藏菩薩摩訶薩、最上蓮華吉祥菩薩摩訶薩、蓮華吉祥生菩薩摩訶薩、持世菩薩摩訶薩、持地菩薩摩訶薩、寶手菩薩摩訶薩、寶印手菩薩摩訶薩、師子意菩薩摩訶薩、師子無畏音菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、平等心轉法輪菩薩摩訶薩、了別一切句義大辯菩薩摩訶薩、辯積菩薩摩訶薩、海意菩薩摩訶薩、妙高王菩薩摩訶薩、愛見菩薩摩訶薩、喜王菩薩摩訶薩、無邊視菩薩摩訶薩、無邊作行菩薩摩訶薩、破諸魔菩薩摩訶薩、無憂授菩薩摩訶薩、一切義成菩薩摩訶薩。

復有四兜率天子，其名曰：普開華天子、光明開華天子、曼陀羅華香天子、精進法行天子。是諸天子以信樂心故，各與諸眷屬來詣妙吉祥菩薩所聽受正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四兜率天子，其名曰：普開華天子、光明開華天子、曼陀羅華香天子、精進法行天子。是諸天子以信樂心故，各與諸眷屬來詣妙吉祥菩薩所聽受正法。

是時諸大菩薩及天子眾既至會已，次第而坐。是時大眾咸作是言：「佛一切智，甚深無量、廣大無邊、不可思議、無有比倫、最上無勝、不可了知。云何菩薩摩訶薩被精進鎧而能趣證阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸大菩薩及天子眾既至會已，次第而坐。是時大眾咸作是言：「佛一切智，甚深無量、廣大無邊、不可思議、無有比倫、最上無勝、不可了知。云何菩薩摩訶薩被精進鎧而能趣證阿耨多羅三藐三菩提耶？」

爾時，會中有大菩薩名龍吉祥，謂諸菩薩言：「若有菩薩種諸善根，心無所著，迴向實際，是名安住諸善根法被精進鎧，是菩薩摩訶薩即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有大菩薩名龍吉祥，謂諸菩薩言：「若有菩薩種諸善根，心無所著，迴向實際，是名安住諸善根法被精進鎧，是菩薩摩訶薩即能趣證佛一切智。」

龍授菩薩言：「若菩薩發平等心、調伏心、愛樂心、適悅心、柔軟心、無分別心，是名堅固被精進鎧，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍授菩薩言：「若菩薩發平等心、調伏心、愛樂心、適悅心、柔軟心、無分別心，是名堅固被精進鎧，即能趣證佛一切智。」

吉祥生菩薩言：「若有菩薩於多劫中樂欲了知佛一切智，當於無量劫中被精進鎧，為諸眾生難行苦行，不自貢高，是能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉祥生菩薩言：「若有菩薩於多劫中樂欲了知佛一切智，當於無量劫中被精進鎧，為諸眾生難行苦行，不自貢高，是能趣證佛一切智。」

吉祥藏菩薩言：「若諸菩薩起利他心，不著自樂，不樂禪定，而能普為一切作大利益，以無量善根迴向一切眾生，是能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉祥藏菩薩言：「若諸菩薩起利他心，不著自樂，不樂禪定，而能普為一切作大利益，以無量善根迴向一切眾生，是能趣證佛一切智。」

最上蓮華吉祥菩薩言：「如佛所說：若諸菩薩於一切法無自、無他，無顯、無密，普能調伏，無諸起、作，於一切行而盡能行，是為菩薩住奢摩他相應之法。自能行已，復能教他，是菩薩即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上蓮華吉祥菩薩言：「如佛所說：若諸菩薩於一切法無自、無他，無顯、無密，普能調伏，無諸起、作，於一切行而盡能行，是為菩薩住奢摩他相應之法。自能行已，復能教他，是菩薩即能趣證佛一切智。」

蓮華吉祥生菩薩言：「若諸菩薩著世間法，即不能了知佛一切智。若於世間法無所樂著，無利、無衰，無毀、無譽，無稱、無譏，無苦、無樂，即於諸法無增、無減，是謂菩薩出離世間，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華吉祥生菩薩言：「若諸菩薩著世間法，即不能了知佛一切智。若於世間法無所樂著，無利、無衰，無毀、無譽，無稱、無譏，無苦、無樂，即於諸法無增、無減，是謂菩薩出離世間，即能趣證佛一切智。」

持世菩薩言：「若諸菩薩以諸勝行利益一切眾生而獲自利，不以自、他而生分別，但以善根迴向一切，起大精進，常為眾生種諸善根，是名菩薩安諸勝行，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世菩薩言：「若諸菩薩以諸勝行利益一切眾生而獲自利，不以自、他而生分別，但以善根迴向一切，起大精進，常為眾生種諸善根，是名菩薩安諸勝行，即能趣證佛一切智。」

持地菩薩言：「譬如大地能生樹木、諸藥草等，敷榮結實悉能成就，乃至萬物皆因地而有。而彼大地不作是念：『我生草木而成熟之，及於萬物依止而住，一切眾生依法界地而得生長。』不作是念：『能生眾生。』菩薩摩訶薩亦復如是，起平等心猶如大地，長時利樂一切眾生，不作是念：『我能利樂一切眾生。』離其分別，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持地菩薩言：「譬如大地能生樹木、諸藥草等，敷榮結實悉能成就，乃至萬物皆因地而有。而彼大地不作是念：『我生草木而成熟之，及於萬物依止而住，一切眾生依法界地而得生長。』不作是念：『能生眾生。』菩薩摩訶薩亦復如是，起平等心猶如大地，長時利樂一切眾生，不作是念：『我能利樂一切眾生。』離其分別，即能趣證佛一切智。」

寶手菩薩言：「精進鎧者，行諸勝行，廣大無量，自非具大善根而不能行。若諸菩薩住平等心，無分別想，乃至夢中於諸眾生不生喜恚，普令有情被大乘鎧，趣證佛智，平等而住，亦無聲聞、緣覺之意，是菩薩即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手菩薩言：「精進鎧者，行諸勝行，廣大無量，自非具大善根而不能行。若諸菩薩住平等心，無分別想，乃至夢中於諸眾生不生喜恚，普令有情被大乘鎧，趣證佛智，平等而住，亦無聲聞、緣覺之意，是菩薩即能趣證佛一切智。」

寶印手菩薩言：「所有眾生界各各令起大悲心，普施法印。是諸眾生，無信者令生正信、無聞者令其多聞、慳貪者令行布施、毀禁者令具戒足、瞋恚者令行忍辱、懈怠者令起精進、散亂者令住禪定、愚癡者令具智慧，而令常修善法，皆使圓滿，具足善根。常行菩薩三種寶印。何等為三？謂令眾生佛智圓滿，所有善根悉能迴向一切眾生，是為第一寶印。自所作善普皆利益，成就一切眾生善根，是為第二寶印。觀有情界猶若虛空，自性清淨，是名第三寶印。若菩薩常行是事無有休息，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶印手菩薩言：「所有眾生界各各令起大悲心，普施法印。是諸眾生，無信者令生正信、無聞者令其多聞、慳貪者令行布施、毀禁者令具戒足、瞋恚者令行忍辱、懈怠者令起精進、散亂者令住禪定、愚癡者令具智慧，而令常修善法，皆使圓滿，具足善根。常行菩薩三種寶印。何等為三？謂令眾生佛智圓滿，所有善根悉能迴向一切眾生，是為第一寶印。自所作善普皆利益，成就一切眾生善根，是為第二寶印。觀有情界猶若虛空，自性清淨，是名第三寶印。若菩薩常行是事無有休息，即能趣證佛一切智。」

師子意菩薩言：「若菩薩精進堅固而無所畏，不能破壞無懈怠心，無驚怖想，勇猛不退，於輪迴中捍勞忍苦，無怯、無懼，而能出離趣證涅盤，於苦、樂法平等而住，無有二相。夫如是者，是為菩薩被精進鎧，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子意菩薩言：「若菩薩精進堅固而無所畏，不能破壞無懈怠心，無驚怖想，勇猛不退，於輪迴中捍勞忍苦，無怯、無懼，而能出離趣證涅盤，於苦、樂法平等而住，無有二相。夫如是者，是為菩薩被精進鎧，即能趣證佛一切智。」

師子無畏音菩薩言：「譬如世間有力之士，難屈難伏，所作能辨，是名正士。其正士者，常行正法，離諸罪垢，不生邪見，勤行大行，心常柔軟，無麁惡相，離諸卒暴，是名正士。常發善言，親近善友，以殷重心尊敬師長，順行正道無所違背，是名正士。離諸貪愛，修正命行，以清淨業絕其過失、以智慧心斷愚癡見，於自三業安住寂靜，復於他人不生擾撓，不議好惡、長短，無毀、無譽，是名正士。愍諸貧窮而行惠施，無怨親想，內心質直，外相柔和，離諸邪曲，守真實行，以無上法娛樂其心，寂然堅固，平等而住，是名正士。於諸眾生所有障礙為其破滅，於身命財而能普施，於勝義法不生難悋，見諸眾生無福無慧者而為滅除諸不善法，然後施與妙法寶藏——貧苦眾生常施珍寶、疾病眾生施與醫藥、怖畏眾生施其安樂、無依怙者為作主宰、墮輪迴者而為救度、在闇暝者為作光明而照導之、在邪道者示以正道——常以法語教導一切，見其過失不生恚怒，是名正士。諸菩薩當修是行，即能安住奢摩他相應之法，而能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子無畏音菩薩言：「譬如世間有力之士，難屈難伏，所作能辨，是名正士。其正士者，常行正法，離諸罪垢，不生邪見，勤行大行，心常柔軟，無麁惡相，離諸卒暴，是名正士。常發善言，親近善友，以殷重心尊敬師長，順行正道無所違背，是名正士。離諸貪愛，修正命行，以清淨業絕其過失、以智慧心斷愚癡見，於自三業安住寂靜，復於他人不生擾撓，不議好惡、長短，無毀、無譽，是名正士。愍諸貧窮而行惠施，無怨親想，內心質直，外相柔和，離諸邪曲，守真實行，以無上法娛樂其心，寂然堅固，平等而住，是名正士。於諸眾生所有障礙為其破滅，於身命財而能普施，於勝義法不生難悋，見諸眾生無福無慧者而為滅除諸不善法，然後施與妙法寶藏——貧苦眾生常施珍寶、疾病眾生施與醫藥、怖畏眾生施其安樂、無依怙者為作主宰、墮輪迴者而為救度、在闇暝者為作光明而照導之、在邪道者示以正道——常以法語教導一切，見其過失不生恚怒，是名正士。諸菩薩當修是行，即能安住奢摩他相應之法，而能趣證佛一切智。」

虛空藏菩薩言：「菩薩等視眾生，行大慈觀猶如虛空無有邊量；行大悲觀無量無邊亦復如是。常生歡喜守護諸根，離其染著，於六波羅蜜法行無懈倦。行於布施等如虛空，無所罣礙；持戒、忍辱、精進、禪定、智慧皆亦如是，菩薩即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩言：「菩薩等視眾生，行大慈觀猶如虛空無有邊量；行大悲觀無量無邊亦復如是。常生歡喜守護諸根，離其染著，於六波羅蜜法行無懈倦。行於布施等如虛空，無所罣礙；持戒、忍辱、精進、禪定、智慧皆亦如是，菩薩即能趣證佛一切智。」

平等心轉法輪菩薩言：「若有菩薩行菩提道，當於諸法不起諸相及分別心，即不為魔之所惱害，常得諸佛之所愛念，諸天、龍、神常所衛護，所作善根真實無失。若菩薩於法生有相心、起分別想，即為魔境界、為魔所動，諸佛不能攝受、諸天不能衛護。若堅固不動，無相、無分別者，是菩薩當轉無上法輪普為一切。何以故？菩薩了諸法無起、無作故。菩薩雖起諸心，而無所著故，以無相心證佛菩提；乃至轉妙法輪亦復如是。此即名為菩薩摩訶薩被精進鎧，而能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等心轉法輪菩薩言：「若有菩薩行菩提道，當於諸法不起諸相及分別心，即不為魔之所惱害，常得諸佛之所愛念，諸天、龍、神常所衛護，所作善根真實無失。若菩薩於法生有相心、起分別想，即為魔境界、為魔所動，諸佛不能攝受、諸天不能衛護。若堅固不動，無相、無分別者，是菩薩當轉無上法輪普為一切。何以故？菩薩了諸法無起、無作故。菩薩雖起諸心，而無所著故，以無相心證佛菩提；乃至轉妙法輪亦復如是。此即名為菩薩摩訶薩被精進鎧，而能趣證佛一切智。」

了別一切句義大辯菩薩言：「諸正士當知，一切處是菩提。煩惱是菩提、諸所作是菩提，有為法是菩提、無為法是菩提，有漏法是菩提、無漏法是菩提，有著心是菩提、無著心是菩提，善根是菩提、不善根是菩提，世間法是菩提、出世間法是菩提，輪迴法是菩提、涅盤界是菩提，虛妄是菩提、真實是菩提，蘊處界是菩提、地水火風空是菩提。菩薩摩訶薩了一切法自性空故，諸有所作皆無自性，於一切義如實了知。譬如虛空遍一切處；菩提之法亦復如是，遍一切處。若菩薩解了諸法，當具辯才，而得正智分別句義，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了別一切句義大辯菩薩言：「諸正士當知，一切處是菩提。煩惱是菩提、諸所作是菩提，有為法是菩提、無為法是菩提，有漏法是菩提、無漏法是菩提，有著心是菩提、無著心是菩提，善根是菩提、不善根是菩提，世間法是菩提、出世間法是菩提，輪迴法是菩提、涅盤界是菩提，虛妄是菩提、真實是菩提，蘊處界是菩提、地水火風空是菩提。菩薩摩訶薩了一切法自性空故，諸有所作皆無自性，於一切義如實了知。譬如虛空遍一切處；菩提之法亦復如是，遍一切處。若菩薩解了諸法，當具辯才，而得正智分別句義，即能趣證佛一切智。」

辯積菩薩言：「若菩薩智慧解脫、諸有所作皆不可取，心無相故，無所增減，不動、不搖。於一切語言如理而解，毀謗、稱譽亦不能動。所有一切外道語言、一切如來語言，若內、若外，若隱、若顯，皆悉平等，無有差別。知一切法皆歸寂滅，心無所著，安固不動，如妙高山無動轉相。若菩薩智慧解脫歸寂滅心者，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩言：「若菩薩智慧解脫、諸有所作皆不可取，心無相故，無所增減，不動、不搖。於一切語言如理而解，毀謗、稱譽亦不能動。所有一切外道語言、一切如來語言，若內、若外，若隱、若顯，皆悉平等，無有差別。知一切法皆歸寂滅，心無所著，安固不動，如妙高山無動轉相。若菩薩智慧解脫歸寂滅心者，即能趣證佛一切智。」

海意菩薩言：「菩薩大智慧海萬法所歸，平等一味。菩薩多聞，總持諸法之性一味無異。了知諸法本真自性非無所有，從緣生法即真實義，種種善根之所從生。應知是法不增、不減，本末之性福利無盡，究竟寂滅，非斷、非常，自如實知。復於眾生起無量心，無忘、無失，常生尊重而為顯說，平等宣示不共之法，廣為眾生種諸善根。是菩薩即能被精進鎧，趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意菩薩言：「菩薩大智慧海萬法所歸，平等一味。菩薩多聞，總持諸法之性一味無異。了知諸法本真自性非無所有，從緣生法即真實義，種種善根之所從生。應知是法不增、不減，本末之性福利無盡，究竟寂滅，非斷、非常，自如實知。復於眾生起無量心，無忘、無失，常生尊重而為顯說，平等宣示不共之法，廣為眾生種諸善根。是菩薩即能被精進鎧，趣證佛一切智。」

妙高王菩薩言：「諸正士應知：佛一切智未易可知，難可度量，豈能趣證？所以者何？若諸菩薩超過一切世間眾生心行、超過一切世間眾生見聞、乃至信樂知識悉能超過世間眾生者，而能於布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧所有福聚踰於須彌者，是菩薩即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙高王菩薩言：「諸正士應知：佛一切智未易可知，難可度量，豈能趣證？所以者何？若諸菩薩超過一切世間眾生心行、超過一切世間眾生見聞、乃至信樂知識悉能超過世間眾生者，而能於布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧所有福聚踰於須彌者，是菩薩即能趣證佛一切智。」

愛見菩薩言：「菩薩摩訶薩於六塵境觀無所觀，乃至緣無所緣。何以故？若色、若心，本性清淨故。色清淨故，眼無所觀；聲清淨故，耳無所聞；香清淨故，鼻無所嗅；味清淨故，舌無所了；觸清淨故，身無所覺；法清淨故，意無所緣。所以者何？諸根清淨，自性空故。無自、無他，無愛、無厭，自性平等。觀諸眾生無有高下，悉皆平等。於諸佛法起決定心，不生疑惑。樂法無厭，得已還施，施無悔悋，漸能圓滿一切佛法。是菩薩摩訶薩若如是者，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛見菩薩言：「菩薩摩訶薩於六塵境觀無所觀，乃至緣無所緣。何以故？若色、若心，本性清淨故。色清淨故，眼無所觀；聲清淨故，耳無所聞；香清淨故，鼻無所嗅；味清淨故，舌無所了；觸清淨故，身無所覺；法清淨故，意無所緣。所以者何？諸根清淨，自性空故。無自、無他，無愛、無厭，自性平等。觀諸眾生無有高下，悉皆平等。於諸佛法起決定心，不生疑惑。樂法無厭，得已還施，施無悔悋，漸能圓滿一切佛法。是菩薩摩訶薩若如是者，即能趣證佛一切智。」

喜王菩薩言：「菩薩摩訶薩安住布施、忍辱之心。若能有人毀罵、呵責、期剋、打擲，菩薩於此不生瞋恚心，而作歡喜想。於諸眾生常為善友，無自、他相，無能毀者、無所毀者。諸法皆空，內空、外空，我相、人相悉皆空故，所以常生歡喜心，行布施行。設有求頭、目、手、足、妻子、眷屬乃至身命，無悋無惜，歡喜布施。菩薩樂求妙法，若聞一偈，設有轉輪王位亦不戀著；若得一眾生發菩提心者，設有帝釋位亦不愛樂；若暫聞希有之法，設有梵天王位亦不愛樂；若得見諸如來，設使三千大千世界滿中珍寶棄如瓦礫。樂見諸佛歡喜圓滿、諸根具足、成就菩提分法，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜王菩薩言：「菩薩摩訶薩安住布施、忍辱之心。若能有人毀罵、呵責、期剋、打擲，菩薩於此不生瞋恚心，而作歡喜想。於諸眾生常為善友，無自、他相，無能毀者、無所毀者。諸法皆空，內空、外空，我相、人相悉皆空故，所以常生歡喜心，行布施行。設有求頭、目、手、足、妻子、眷屬乃至身命，無悋無惜，歡喜布施。菩薩樂求妙法，若聞一偈，設有轉輪王位亦不戀著；若得一眾生發菩提心者，設有帝釋位亦不愛樂；若暫聞希有之法，設有梵天王位亦不愛樂；若得見諸如來，設使三千大千世界滿中珍寶棄如瓦礫。樂見諸佛歡喜圓滿、諸根具足、成就菩提分法，即能趣證佛一切智。」

無邊視菩薩言：「菩薩摩訶薩無我見相，觀一切法悉皆清淨，不生疑惑，即能得見一切諸佛。觀諸色無所著、無色想，見諸眾生不作眾生想，乃至觀諸世間一切色像亦復如是。肉眼所見一切佛剎皆悉清淨，業報清淨故即得天眼具足、具大神通而得慧眼具足、圓滿不共佛法即得法眼具足、離諸煩惱即得佛眼具足。是菩薩當得十力具足，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊視菩薩言：「菩薩摩訶薩無我見相，觀一切法悉皆清淨，不生疑惑，即能得見一切諸佛。觀諸色無所著、無色想，見諸眾生不作眾生想，乃至觀諸世間一切色像亦復如是。肉眼所見一切佛剎皆悉清淨，業報清淨故即得天眼具足、具大神通而得慧眼具足、圓滿不共佛法即得法眼具足、離諸煩惱即得佛眼具足。是菩薩當得十力具足，即能趣證佛一切智。」

無邊作行菩薩言：「諸佛一切所作皆是菩提。所以者何？菩提者，一切智之所出，生無內想、無外想、亦無中間。是故，菩薩於一切法而無所著，即得煩惱界滅盡無餘，無有魔事、出魔境界，是菩薩即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊作行菩薩言：「諸佛一切所作皆是菩提。所以者何？菩提者，一切智之所出，生無內想、無外想、亦無中間。是故，菩薩於一切法而無所著，即得煩惱界滅盡無餘，無有魔事、出魔境界，是菩薩即能趣證佛一切智。」

破諸魔菩薩言：「若菩薩不起我見，即離諸見；諸見不生，能離魔業，即能了悟諸蘊；諸蘊皆空，我相永滅；我相滅已，魔無能為；魔業既滅，諸障解脫；遠離諸障即得菩提，是名趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破諸魔菩薩言：「若菩薩不起我見，即離諸見；諸見不生，能離魔業，即能了悟諸蘊；諸蘊皆空，我相永滅；我相滅已，魔無能為；魔業既滅，諸障解脫；遠離諸障即得菩提，是名趣證佛一切智。」

無憂授菩薩言：「若人造不善業，常生憂懼，追悔自責；若人造諸善業，無所憂懼。是故，菩薩常行善法，無有間斷，相續現前，即不為憂惱毒箭之所傷害，即能被精進鎧，趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無憂授菩薩言：「若人造不善業，常生憂懼，追悔自責；若人造諸善業，無所憂懼。是故，菩薩常行善法，無有間斷，相續現前，即不為憂惱毒箭之所傷害，即能被精進鎧，趣證佛一切智。」

一切義成菩薩言：「若善男子戒法具足、行願具足，即能安住戒法根本。譬如妙香普熏一切，而能離諸過失遠離諸惡，乃能圓滿菩提分法，菩提分法既圓滿已成一切智。由是當知：戒足為本，菩提分法而得成就。菩薩了如是者，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切義成菩薩言：「若善男子戒法具足、行願具足，即能安住戒法根本。譬如妙香普熏一切，而能離諸過失遠離諸惡，乃能圓滿菩提分法，菩提分法既圓滿已成一切智。由是當知：戒足為本，菩提分法而得成就。菩薩了如是者，即能趣證佛一切智。」

如是諸菩薩各說法已，會中有兜率天子名普開華，作如是言：「諸菩薩！譬如世間有妙華樹，開敷茂盛，色香鮮美，人多愛樂。諸菩薩摩訶薩亦復如是，若諸法解脫如華開敷莊嚴，一切菩薩摩訶薩共所愛樂。又如忉利天宮園生之樹，廣大嚴麗，華開美盛，適悅可樂。菩薩摩訶薩若具法解脫開華莊嚴，一切菩薩及諸人天共所愛樂。亦如最上大摩尼寶，淨無瑕翳，具如意德。菩薩摩訶薩內心清淨，無諸垢染，具法功德。如是，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩各說法已，會中有兜率天子名普開華，作如是言：「諸菩薩！譬如世間有妙華樹，開敷茂盛，色香鮮美，人多愛樂。諸菩薩摩訶薩亦復如是，若諸法解脫如華開敷莊嚴，一切菩薩摩訶薩共所愛樂。又如忉利天宮園生之樹，廣大嚴麗，華開美盛，適悅可樂。菩薩摩訶薩若具法解脫開華莊嚴，一切菩薩及諸人天共所愛樂。亦如最上大摩尼寶，淨無瑕翳，具如意德。菩薩摩訶薩內心清淨，無諸垢染，具法功德。如是，即能趣證佛一切智。」

光明開華天子言：「諸菩薩！如日舒光能破諸闇，一切色像而得顯現。菩薩摩訶薩亦復如是，具智慧光舒妙法炬，普照眾生令除癡闇，皆悉明徹。慧光顯現，無諸闇暝，而不復為愚盲所覆，常履光明道。是故，菩薩引示一切失道眾生令行正道，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明開華天子言：「諸菩薩！如日舒光能破諸闇，一切色像而得顯現。菩薩摩訶薩亦復如是，具智慧光舒妙法炬，普照眾生令除癡闇，皆悉明徹。慧光顯現，無諸闇暝，而不復為愚盲所覆，常履光明道。是故，菩薩引示一切失道眾生令行正道，即能趣證佛一切智。」

曼陀羅華香天子言：「諸菩薩！曼陀羅華妙香遠聞滿百由旬。菩薩摩訶薩具戒、定、慧亦復如是，戒香、定香、慧香遍於世間，普聞一切。若諸眾生聞是香者，一切煩惱皆悉銷除。是菩薩摩訶薩具足如是法功德香，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼陀羅華香天子言：「諸菩薩！曼陀羅華妙香遠聞滿百由旬。菩薩摩訶薩具戒、定、慧亦復如是，戒香、定香、慧香遍於世間，普聞一切。若諸眾生聞是香者，一切煩惱皆悉銷除。是菩薩摩訶薩具足如是法功德香，即能趣證佛一切智。」

精進法行天子言：「若諸菩薩暫時懈退，即不能修進勝行、得佛菩提果。若精進心，不計劫數長時勇猛，種諸善根心無厭足，常行八種助道之法。何等為八？一者、勸助勝行相應之法；二者、常修四無量行慈悲喜捨之法；三者、修習五種智通智慧之法；四者、常行四攝之法——謂布施、愛語、利行、同事；五者、於三解脫門忍法具足；六者、廣為他人宣說妙法；七者、發起無上大菩提心；八者、作善方便迴向一切攝諸正法。菩薩行此八法，即能趣證佛一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進法行天子言：「若諸菩薩暫時懈退，即不能修進勝行、得佛菩提果。若精進心，不計劫數長時勇猛，種諸善根心無厭足，常行八種助道之法。何等為八？一者、勸助勝行相應之法；二者、常修四無量行慈悲喜捨之法；三者、修習五種智通智慧之法；四者、常行四攝之法——謂布施、愛語、利行、同事；五者、於三解脫門忍法具足；六者、廣為他人宣說妙法；七者、發起無上大菩提心；八者、作善方便迴向一切攝諸正法。菩薩行此八法，即能趣證佛一切智。」

爾時，妙吉祥菩薩摩訶薩告諸菩薩及天眾言：「諸菩薩摩訶薩！當於諸法離諸分別即證佛智。云何離分別？謂不分別三界，不分別諸見，不分別是內、是外，不分別是聲聞地、是緣覺地、是愚異生地，亦不分別是輪迴、是煩惱，是能觀、是所觀，是因、是果，是境界、非境界，是增、是減，是我見、是我所見，是慳貪、是布施，是毀戒、是持戒，是瞋恚、是忍辱，是懈怠、是精進，是散亂、是禪定，是愚癡、是智慧，亦不分別是善根能生諸善法、是不善根能生諸不善法，不分別是世間法、是出世間法，住平等法，不分別是有為、是無為，不分別是有著心、是無著心，不分別是有漏、是無漏。諸菩薩當知：是法無所分別，住平等相應，即能趣證佛一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩摩訶薩告諸菩薩及天眾言：「諸菩薩摩訶薩！當於諸法離諸分別即證佛智。云何離分別？謂不分別三界，不分別諸見，不分別是內、是外，不分別是聲聞地、是緣覺地、是愚異生地，亦不分別是輪迴、是煩惱，是能觀、是所觀，是因、是果，是境界、非境界，是增、是減，是我見、是我所見，是慳貪、是布施，是毀戒、是持戒，是瞋恚、是忍辱，是懈怠、是精進，是散亂、是禪定，是愚癡、是智慧，亦不分別是善根能生諸善法、是不善根能生諸不善法，不分別是世間法、是出世間法，住平等法，不分別是有為、是無為，不分別是有著心、是無著心，不分別是有漏、是無漏。諸菩薩當知：是法無所分別，住平等相應，即能趣證佛一切智。

「復次，諸菩薩摩訶薩！諸佛阿耨多羅三藐三菩提本不可得。何以故？非心所緣、非智所知，唯佛而證。與佛等者，一切智亦等。於一切智觀無所有；無所有故，是故於一切智無所著。非色取，受、想、行、識皆不可取，是名一切智。無法相亦無非法相，是名一切智。無檀波羅蜜可證、尸羅波羅蜜可證、羼提波羅蜜可證、毘離耶波羅蜜可證、禪波羅蜜可證，般若波羅蜜亦不可證。所以者何？以諸法無所得。是故，一切智亦無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸菩薩摩訶薩！諸佛阿耨多羅三藐三菩提本不可得。何以故？非心所緣、非智所知，唯佛而證。與佛等者，一切智亦等。於一切智觀無所有；無所有故，是故於一切智無所著。非色取，受、想、行、識皆不可取，是名一切智。無法相亦無非法相，是名一切智。無檀波羅蜜可證、尸羅波羅蜜可證、羼提波羅蜜可證、毘離耶波羅蜜可證、禪波羅蜜可證，般若波羅蜜亦不可證。所以者何？以諸法無所得。是故，一切智亦無所得。

「復次，諸菩薩！一切智非三世可得——過去不可得、現在不可得、未來亦不可得。不著三世故，非眼識所觀，非耳、鼻、舌、身、意識所觀。何以故？離諸境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸菩薩！一切智非三世可得——過去不可得、現在不可得、未來亦不可得。不著三世故，非眼識所觀，非耳、鼻、舌、身、意識所觀。何以故？離諸境界故。

「諸菩薩摩訶薩！成就一切智者當如是住。所以者何？一切法亦如是住。諸法平等，一切智亦平等，乃至諸佛法、凡夫法皆悉平等。如是，一切法平等，是名一切智。菩薩摩訶薩當如是住，應如是學。譬如四大，自性皆無，本自有性亦不可得。何以故？自性空故。世間諸善、不善法，自性空故，亦不可得。何以故？非分別故。分別既空，是真實義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩！成就一切智者當如是住。所以者何？一切法亦如是住。諸法平等，一切智亦平等，乃至諸佛法、凡夫法皆悉平等。如是，一切法平等，是名一切智。菩薩摩訶薩當如是住，應如是學。譬如四大，自性皆無，本自有性亦不可得。何以故？自性空故。世間諸善、不善法，自性空故，亦不可得。何以故？非分別故。分別既空，是真實義。」

爾時，妙吉祥菩薩說是法時，會中有二千天子得無生法忍，萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩說是法時，會中有二千天子得無生法忍，萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。