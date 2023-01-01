文殊師利普超三昧經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利普超三昧經卷下

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

決疑品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決疑品第十

於是王阿闍世見諸菩薩及聲聞眾食訖澡畢，更取卑榻於溥首前坐，欲聽聞法：「惟願溥首解我狐疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是王阿闍世見諸菩薩及聲聞眾食訖澡畢，更取卑榻於溥首前坐，欲聽聞法：「惟願溥首解我狐疑。」

溥首答曰：「大王所疑，江河沙等諸佛世尊所不能決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「大王所疑，江河沙等諸佛世尊所不能決。」

時王自省無救無護，從榻而墮，如斷大樹摧折擗地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王自省無救無護，從榻而墮，如斷大樹摧折擗地。

大迦葉曰：「大王自安，莫懷恐懅、勿以為懼。所以者何？溥首童真被大德鎧，善權方便而設此言，可徐而問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉曰：「大王自安，莫懷恐懅、勿以為懼。所以者何？溥首童真被大德鎧，善權方便而設此言，可徐而問。」

時王即起問溥首曰：「向者何說：『江河沙等諸佛世尊不能為我而決狐疑？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王即起問溥首曰：「向者何說：『江河沙等諸佛世尊不能為我而決狐疑？』」

溥首報曰：「王意云何？諸佛世尊緣心行乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首報曰：「王意云何？諸佛世尊緣心行乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

溥首又問：「諸佛世尊發心行乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首又問：「諸佛世尊發心行乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

又問：「諸佛世尊滅心行乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「諸佛世尊滅心行乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

又問：「諸佛世尊行有為乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「諸佛世尊行有為乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

又問：「諸佛世尊行無為乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「諸佛世尊行無為乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

又問：「諸佛世尊所教行無為乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「諸佛世尊所教行無為乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

溥首又曰：「王意云何？其諸法者而無有行，無有行者無所歸趣，寧能有人教化於法決斷之乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首又曰：「王意云何？其諸法者而無有行，無有行者無所歸趣，寧能有人教化於法決斷之乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

「王當了之，吾以是故而說斯言：『王之狐疑，江河沙等諸佛正覺所不能決。』復次大王！假使有人而自說言：『我以塵冥灰烟、雲霧污染虛空。』寧堪任乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王當了之，吾以是故而說斯言：『王之狐疑，江河沙等諸佛正覺所不能決。』復次大王！假使有人而自說言：『我以塵冥灰烟、雲霧污染虛空。』寧堪任乎？」

答曰：「不能污。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不能污。」

溥首又問：「設令，大王！吾取此空洗之使淨，寧堪任乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首又問：「設令，大王！吾取此空洗之使淨，寧堪任乎？」

答曰：「不能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不能。」

溥首報曰：「如是大王！如來之身曉了諸法猶如虛空，成最正覺自然淨者無所染污。以是之故，何所有法而染污者見逆限乎？豈可決了若淨除乎？大王等觀於斯法誼，吾以是故向者說言：『江河沙等諸佛世尊所不能決了。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首報曰：「如是大王！如來之身曉了諸法猶如虛空，成最正覺自然淨者無所染污。以是之故，何所有法而染污者見逆限乎？豈可決了若淨除乎？大王等觀於斯法誼，吾以是故向者說言：『江河沙等諸佛世尊所不能決了。』

「復次大王！諸佛世尊不得內心而有所住；不得外心而有所住。所以者何？一切諸法自然清淨無有處所，自然淨者無有處所，無有志願、有所住者。所以者何？得自在哉，諸法自然故。無自然哉，諸法無興立故。無蹉跌哉，諸法無所有故。無所有哉，諸法離形貌故。無形貌哉，諸法虛無故。無蔽礙哉，諸法無教相故。無教化哉，諸法自然無所有故。離所有哉，諸法釋歸趣故。無歸趣哉，諸法無別離故。無別離哉，諸法無所生故。無所猗哉，諸法自然淨故。心性淨哉，諸法無分如空等故。無倫比哉，諸法無伴黨故。無侶哉，諸法離於二故。無有二哉，諸法澹泊故。無量哉，諸法無斷絕故。無邊際哉，諸法無崖畔故。無誠諦哉，諸法顛倒從不誠諦而有所住故。無顛倒哉，諸法常淨得安已故。有常哉，諸法無歸嚮故。清淨哉，諸法本淨因明達故。已自然哉，諸法無我而顯曜故。安隱哉，諸法無想念故。無猶預哉，諸法內寂然故。無欺妄哉，諸法究竟無誠諦故。靜寞哉，諸法澹泊相故。無吾我哉，諸法除於我故。無穿漏哉，諸法解脫相故。趣寂滅哉，諸法離所念故。無恐懼哉，諸法離若干故。造一等哉，諸法等御脫故故。慌忽哉，諸法不想本際故。無有想哉，諸法無壞閑默緣故。順空哉，諸法離眾見故。無有願哉，諸法離三世故。斷三世哉，諸法無去來今故。無為等哉，諸法究竟無生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大王！諸佛世尊不得內心而有所住；不得外心而有所住。所以者何？一切諸法自然清淨無有處所，自然淨者無有處所，無有志願、有所住者。所以者何？得自在哉，諸法自然故。無自然哉，諸法無興立故。無蹉跌哉，諸法無所有故。無所有哉，諸法離形貌故。無形貌哉，諸法虛無故。無蔽礙哉，諸法無教相故。無教化哉，諸法自然無所有故。離所有哉，諸法釋歸趣故。無歸趣哉，諸法無別離故。無別離哉，諸法無所生故。無所猗哉，諸法自然淨故。心性淨哉，諸法無分如空等故。無倫比哉，諸法無伴黨故。無侶哉，諸法離於二故。無有二哉，諸法澹泊故。無量哉，諸法無斷絕故。無邊際哉，諸法無崖畔故。無誠諦哉，諸法顛倒從不誠諦而有所住故。無顛倒哉，諸法常淨得安已故。有常哉，諸法無歸嚮故。清淨哉，諸法本淨因明達故。已自然哉，諸法無我而顯曜故。安隱哉，諸法無想念故。無猶預哉，諸法內寂然故。無欺妄哉，諸法究竟無誠諦故。靜寞哉，諸法澹泊相故。無吾我哉，諸法除於我故。無穿漏哉，諸法解脫相故。趣寂滅哉，諸法離所念故。無恐懼哉，諸法離若干故。造一等哉，諸法等御脫故故。慌忽哉，諸法不想本際故。無有想哉，諸法無壞閑默緣故。順空哉，諸法離眾見故。無有願哉，諸法離三世故。斷三世哉，諸法無去來今故。無為等哉，諸法究竟無生故。

「王意云何？彼法無生亦無所起，亦無所有無有真諦。豈能有人污染之乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王意云何？彼法無生亦無所起，亦無所有無有真諦。豈能有人污染之乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

溥首曰：「彼法寧可決斷不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首曰：「彼法寧可決斷不耶？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

溥首又曰：「一切諸法等如泥洹，如來解此致最正覺。猶是之故，王狐疑者不可決斷。是故大王！不可修行有所造立，不從倒心，當修造立真諦之觀，觀於無本。設能察者，則於諸法而無所受，亦無所曉，不與遊居。若使大王不與諸法俱遊居者，斯乃為信；其有信者乃為寂寞；其寂寞者乃自然淨；自然淨者乃無所造；無所造者一切諸法則無有主，彼則造忍一切諸法無有造者。王當知之，無所造者則為滅度，計彼諸法亦無所造無所破壞；亦無有造亦無不造，斯謂滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首又曰：「一切諸法等如泥洹，如來解此致最正覺。猶是之故，王狐疑者不可決斷。是故大王！不可修行有所造立，不從倒心，當修造立真諦之觀，觀於無本。設能察者，則於諸法而無所受，亦無所曉，不與遊居。若使大王不與諸法俱遊居者，斯乃為信；其有信者乃為寂寞；其寂寞者乃自然淨；自然淨者乃無所造；無所造者一切諸法則無有主，彼則造忍一切諸法無有造者。王當知之，無所造者則為滅度，計彼諸法亦無所造無所破壞；亦無有造亦無不造，斯謂滅度。

「假使，大王！順此脫者則平等脫，以等脫者則於其法無趣無逮、不增不減。所以者何？於一切法無所利誼，亦無所求諸法無本，其無本者則無所生；無所生者則亦無本；其無本者等無差特，故曰無本無異。設使大王解信無本，一切狐疑自然為斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使，大王！順此脫者則平等脫，以等脫者則於其法無趣無逮、不增不減。所以者何？於一切法無所利誼，亦無所求諸法無本，其無本者則無所生；無所生者則亦無本；其無本者等無差特，故曰無本無異。設使大王解信無本，一切狐疑自然為斷。

「又若大王！眼無染污亦無所淨，眼之自然為無本故，無本自然則曰眼矣！耳、鼻、口、身、心，亦復如是！心者，大王！無有染污亦無所淨，心之自然為無本故，無本自然則曰心矣！王當了之，色無染污亦無所淨，色者自然為無本故，無本自然則曰色矣！痛、想、行、識亦復如是！識無染污亦無所淨，識之自然為無本故，無本自然則曰識矣！王當了之，一切諸法無有染污亦無所淨，諸法自然為無本故，無本自然則曰諸法。心無形色亦不可見，無所危害、無有處所、無有言教。譬若如幻，不處於外不處於內，心者本淨而自然明。設心淨者，則無染污亦無所淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若大王！眼無染污亦無所淨，眼之自然為無本故，無本自然則曰眼矣！耳、鼻、口、身、心，亦復如是！心者，大王！無有染污亦無所淨，心之自然為無本故，無本自然則曰心矣！王當了之，色無染污亦無所淨，色者自然為無本故，無本自然則曰色矣！痛、想、行、識亦復如是！識無染污亦無所淨，識之自然為無本故，無本自然則曰識矣！王當了之，一切諸法無有染污亦無所淨，諸法自然為無本故，無本自然則曰諸法。心無形色亦不可見，無所危害、無有處所、無有言教。譬若如幻，不處於外不處於內，心者本淨而自然明。設心淨者，則無染污亦無所淨。

「王當解此，其本淨心不可染污、無有淨者、無有虛妄、亦無所著無所危害，因無諦想而有所造無諦思想。設有所住，凡夫愚騃猗欲塵勞，彼則何謂？無有誠諦則而發起無誠諦想，其無誠者則不興諦，一切諸法住不真諦，以存於彼無誠諦想。譬如，大王！喻此虛空，無色無見不可執持，亦無所捨亦無言教。假使有人而說言曰：『今此虛空無色無見不可執持，亦無所捨無有言教，吾今欲以塵、烟焰、雲霧污染虛空。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王當解此，其本淨心不可染污、無有淨者、無有虛妄、亦無所著無所危害，因無諦想而有所造無諦思想。設有所住，凡夫愚騃猗欲塵勞，彼則何謂？無有誠諦則而發起無誠諦想，其無誠者則不興諦，一切諸法住不真諦，以存於彼無誠諦想。譬如，大王！喻此虛空，無色無見不可執持，亦無所捨亦無言教。假使有人而說言曰：『今此虛空無色無見不可執持，亦無所捨無有言教，吾今欲以塵、烟焰、雲霧污染虛空。』」

王答曰：「不能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王答曰：「不能。」

溥首曰：「如是大王！心本之淨自然顯明，則不可以塵、烟焰、雲霧蔽礙污之。譬如塵、烟焰、雲霧住於虛空，終不染空而為垢污。如是，大王！發吾我相謂是我所，因鑒緣結為婬、怒、癡，不污心法，不污心法自然之淨。是故，大王！仁者於彼勿懷狐疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首曰：「如是大王！心本之淨自然顯明，則不可以塵、烟焰、雲霧蔽礙污之。譬如塵、烟焰、雲霧住於虛空，終不染空而為垢污。如是，大王！發吾我相謂是我所，因鑒緣結為婬、怒、癡，不污心法，不污心法自然之淨。是故，大王！仁者於彼勿懷狐疑。

「王欲知之，其過去心及當來心則無形貌，其當來心及過去心亦無形貌，現在心者無所依猗亦無所有。前心所念不礙後心，後心所念不礙前心，其現在心亦復如是！明知於彼而造斯觀，心無所有亦無不有。過去心者以滅盡，未來心未至，現在無住，覩見諸法當來無住，蠲除諸見無所怪者為解脫故；清淨想者諸法離垢，普等于世普等於明；無所生者無有言教，及無言教無處不處。世尊所說寂然之議，其寂然者計於彼法則無有處。假使有人求處言教推索諸法，設使，大王！在於諸法而無所念，則除一切狐疑之結，而於諸法無所決除。所以者何？其狐疑者，與法適等而無差特，故曰法界御於平等。一切諸法及與法界，於此諸法當御平等。所以者何？一切諸法則入法界，設等法界則等諸法，是故名曰法界平等一切諸法，其法界者等御諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王欲知之，其過去心及當來心則無形貌，其當來心及過去心亦無形貌，現在心者無所依猗亦無所有。前心所念不礙後心，後心所念不礙前心，其現在心亦復如是！明知於彼而造斯觀，心無所有亦無不有。過去心者以滅盡，未來心未至，現在無住，覩見諸法當來無住，蠲除諸見無所怪者為解脫故；清淨想者諸法離垢，普等于世普等於明；無所生者無有言教，及無言教無處不處。世尊所說寂然之議，其寂然者計於彼法則無有處。假使有人求處言教推索諸法，設使，大王！在於諸法而無所念，則除一切狐疑之結，而於諸法無所決除。所以者何？其狐疑者，與法適等而無差特，故曰法界御於平等。一切諸法及與法界，於此諸法當御平等。所以者何？一切諸法則入法界，設等法界則等諸法，是故名曰法界平等一切諸法，其法界者等御諸法。」

說是語時，王阿闍世得柔順法忍，歡喜踊躍心獲大安，尋即叉手歎曰：「善哉！快說斯言辯除余疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，王阿闍世得柔順法忍，歡喜踊躍心獲大安，尋即叉手歎曰：「善哉！快說斯言辯除余疑。」

溥首答曰：「王當知之，斯為大冥狐疑之結也。如王究竟釋一切法，而說斯言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「王當知之，斯為大冥狐疑之結也。如王究竟釋一切法，而說斯言。」

「善哉溥首！快說斯言辯除疑惑。」王又答曰：「以為滅盡吾諸陰、蓋，假使我身命終沒者則當至道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉溥首！快說斯言辯除疑惑。」王又答曰：「以為滅盡吾諸陰、蓋，假使我身命終沒者則當至道？」

溥首答曰：「是為大王之甚疑礙，乃欲究竟一切諸法至於滅度，乃能悕望想於泥洹，究竟泥洹一切諸法，而復望想於滅度乎？究竟泥洹者，諸法本淨而無所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「是為大王之甚疑礙，乃欲究竟一切諸法至於滅度，乃能悕望想於泥洹，究竟泥洹一切諸法，而復望想於滅度乎？究竟泥洹者，諸法本淨而無所生。」

爾時王阿闍世取軟妙衣價直百千，即以手持奉上溥首，欲報法恩而覆其身。溥首童真忽然不現，不見其身何所歸趣，空中聲曰：「如今大王而不覩見溥首之身，觀其狐疑亦當如斯！如見狐疑，見一切諸法亦復如是。如觀諸法所見如是，見無所見。」又曰：「大王！所見身者以衣與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王阿闍世取軟妙衣價直百千，即以手持奉上溥首，欲報法恩而覆其身。溥首童真忽然不現，不見其身何所歸趣，空中聲曰：「如今大王而不覩見溥首之身，觀其狐疑亦當如斯！如見狐疑，見一切諸法亦復如是。如觀諸法所見如是，見無所見。」又曰：「大王！所見身者以衣與之。」

次于溥首，有坐菩薩名慧英幢，王阿闍世以衣與之。於時菩薩不肯受衣，而說斯曰：「吾不欲脫於所有，亦不瞋恨、亦不滅度。吾亦不近於凡夫法而受斯衣；亦不從度凡夫行者、不從學者；亦復不從度塵法者；不從不學、不從無學而度法者；不從緣覺，亦復不從度緣覺者而受斯衣。吾亦不從如來所受，亦不從度如來法者而有所受。假使大王不行斯法不捨此法，吾乃從彼而有所受。所當受者若有施者，俱同一等而無差特。如此施者，則為清淨眾祐所說。」王阿闍世則以其衣著慧英幢身，即於座上忽然不現，已於空中復聞聲曰：「其身現者以衣施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次于溥首，有坐菩薩名慧英幢，王阿闍世以衣與之。於時菩薩不肯受衣，而說斯曰：「吾不欲脫於所有，亦不瞋恨、亦不滅度。吾亦不近於凡夫法而受斯衣；亦不從度凡夫行者、不從學者；亦復不從度塵法者；不從不學、不從無學而度法者；不從緣覺，亦復不從度緣覺者而受斯衣。吾亦不從如來所受，亦不從度如來法者而有所受。假使大王不行斯法不捨此法，吾乃從彼而有所受。所當受者若有施者，俱同一等而無差特。如此施者，則為清淨眾祐所說。」王阿闍世則以其衣著慧英幢身，即於座上忽然不現，已於空中復聞聲曰：「其身現者以衣施之。」

次有菩薩名信喜寂，王阿闍世以衣施之。其菩薩曰：「吾亦不從自見身如有所受；不從見他、不從見著塵而有所受；不從離塵、亦不從寂猗而有所受；不從無猗、不從定意、不從亂志、不從智慧、不從無慧而有所受。」王即以衣著菩薩上，則亦不現，而於空中如有聲曰：「有現身者以衣施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次有菩薩名信喜寂，王阿闍世以衣施之。其菩薩曰：「吾亦不從自見身如有所受；不從見他、不從見著塵而有所受；不從離塵、亦不從寂猗而有所受；不從無猗、不從定意、不從亂志、不從智慧、不從無慧而有所受。」王即以衣著菩薩上，則亦不現，而於空中如有聲曰：「有現身者以衣施之。」

次有菩薩名不捨所念，王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受，而說斯曰：「吾不從猗身而有所受；不從猗言、不從猗心、不從猗慧、不從猗誼、不從猗陰、不從猗種、不從猗衰入、不從猗諦、不從猗佛音聲而有所受。所以者何？一切諸法皆無所猗亦無所著，究竟永安亦無震動。」王阿闍世以衣施之。於時菩薩則亦不現，空中有聲而語王曰：「其身現者以衣施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次有菩薩名不捨所念，王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受，而說斯曰：「吾不從猗身而有所受；不從猗言、不從猗心、不從猗慧、不從猗誼、不從猗陰、不從猗種、不從猗衰入、不從猗諦、不從猗佛音聲而有所受。所以者何？一切諸法皆無所猗亦無所著，究竟永安亦無震動。」王阿闍世以衣施之。於時菩薩則亦不現，空中有聲而語王曰：「其身現者以衣施之。」

次坐菩薩名曰尊志，王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受，而說斯曰：「王當知之，吾不從卑脫而有所受。假使大王發於無上正真道心，其心等者道意則等，信道意等道已平等其心亦等，已等道意諸法則等，已能平等一切法者乃從受衣，於一切法不受不捨亦無所收，脫於諸法而無有意亦無不意，覩一切法不見吾我不計吾我，如是行者乃從受衣。」王阿闍世以衣施之，則便不現。以於空中而有聲曰：「其有現者以衣與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次坐菩薩名曰尊志，王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受，而說斯曰：「王當知之，吾不從卑脫而有所受。假使大王發於無上正真道心，其心等者道意則等，信道意等道已平等其心亦等，已等道意諸法則等，已能平等一切法者乃從受衣，於一切法不受不捨亦無所收，脫於諸法而無有意亦無不意，覩一切法不見吾我不計吾我，如是行者乃從受衣。」王阿闍世以衣施之，則便不現。以於空中而有聲曰：「其有現者以衣與之。」

次有菩薩名定華王，王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受，而說斯曰：「假使大王行諸三昧，不於定意而有所懷，信解諸法本淨平等無有脫者，我乃從彼而受斯衣。」王阿闍世以衣著其身上。於時菩薩則亦不現，以於空中而聞聲曰：「其身現者以衣與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次有菩薩名定華王，王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受，而說斯曰：「假使大王行諸三昧，不於定意而有所懷，信解諸法本淨平等無有脫者，我乃從彼而受斯衣。」王阿闍世以衣著其身上。於時菩薩則亦不現，以於空中而聞聲曰：「其身現者以衣與之。」

次坐菩薩名無逮得，王阿闍世以衣施之。時彼菩薩亦不肯受，而說斯曰：「假使大王於一切陰而信得度，文字、音聲一切平等而不可得，已見諸法無所得者，則便導利無所得誼，不御眾好不導嚴飾，作斯行者我乃從彼而有所受。」王阿闍世以衣擲之。時彼菩薩忽然不現，以於空中而有聲曰：「其身現者以衣施之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次坐菩薩名無逮得，王阿闍世以衣施之。時彼菩薩亦不肯受，而說斯曰：「假使大王於一切陰而信得度，文字、音聲一切平等而不可得，已見諸法無所得者，則便導利無所得誼，不御眾好不導嚴飾，作斯行者我乃從彼而有所受。」王阿闍世以衣擲之。時彼菩薩忽然不現，以於空中而有聲曰：「其身現者以衣施之。」

次有菩薩名淨三垢，王阿闍世以衣施之。時彼菩薩亦不肯受，而說斯曰：「假使大王不自得身亦無受者，其有施者亦無悕望，若如是者我乃受衣。」王阿闍世以衣擲之，則亦不現。以於空中而有聲曰：「其身現者以衣與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次有菩薩名淨三垢，王阿闍世以衣施之。時彼菩薩亦不肯受，而說斯曰：「假使大王不自得身亦無受者，其有施者亦無悕望，若如是者我乃受衣。」王阿闍世以衣擲之，則亦不現。以於空中而有聲曰：「其身現者以衣與之。」

次坐菩薩名化諸法王，王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受：「假使大王示現聲聞而般泥洹亦不滅度；示現緣覺而般泥洹亦不滅度；示現如來而般泥洹亦不滅度。無終始法、無滅度法，吾乃受衣。」王阿闍世以衣擲之，則亦不現。空中聲曰：「其有現身以衣與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次坐菩薩名化諸法王，王阿闍世以衣施之。於時菩薩亦不肯受：「假使大王示現聲聞而般泥洹亦不滅度；示現緣覺而般泥洹亦不滅度；示現如來而般泥洹亦不滅度。無終始法、無滅度法，吾乃受衣。」王阿闍世以衣擲之，則亦不現。空中聲曰：「其有現身以衣與之。」

王阿闍世以次第以衣施，諸菩薩一一不現，各各說曰：「其有現者以衣與之。」床榻机案亦空不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王阿闍世以次第以衣施，諸菩薩一一不現，各各說曰：「其有現者以衣與之。」床榻机案亦空不現。

王阿闍世謂賢者大迦葉曰：「於今現者當受斯衣，仁者最尊佛所咨歎宜當受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王阿闍世謂賢者大迦葉曰：「於今現者當受斯衣，仁者最尊佛所咨歎宜當受之。」

大迦葉曰：「吾婬、怒、癡無除盡也，如今吾身不應受衣。不捨無明、不除欲索、不斷苦惱、不滅於習、不為盡證、亦不由路。吾不見佛亦不聞法，不御聖眾、不釋塵勞、不發思想、不離思想、不建立慧亦不離慧，吾眼不淨亦不造慧，亦無所滅。其施我者不獲大福，亦非無福。吾亦不在於生死法、無滅度法。其施我者，不能究竟眾祐之德。假使大王能行如斯等護諸誼，我受斯衣。」王阿闍世以衣擲之，忽然不現。在於空中而聞聲曰：「其身現者以衣與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉曰：「吾婬、怒、癡無除盡也，如今吾身不應受衣。不捨無明、不除欲索、不斷苦惱、不滅於習、不為盡證、亦不由路。吾不見佛亦不聞法，不御聖眾、不釋塵勞、不發思想、不離思想、不建立慧亦不離慧，吾眼不淨亦不造慧，亦無所滅。其施我者不獲大福，亦非無福。吾亦不在於生死法、無滅度法。其施我者，不能究竟眾祐之德。假使大王能行如斯等護諸誼，我受斯衣。」王阿闍世以衣擲之，忽然不現。在於空中而聞聲曰：「其身現者以衣與之。」

王阿闍世次第施衣則各不現。如是一切諸大弟子，一一慌惚沒不復現，盡五百人，復聞聲曰：「王所見身以衣施之。」即自念言：「菩薩、聲聞悉不復現，吾當還與第一之后。」則入宮裏而遍觀察，亦不覩見一切婇女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王阿闍世次第施衣則各不現。如是一切諸大弟子，一一慌惚沒不復現，盡五百人，復聞聲曰：「王所見身以衣施之。」即自念言：「菩薩、聲聞悉不復現，吾當還與第一之后。」則入宮裏而遍觀察，亦不覩見一切婇女。

王阿闍世便得親近如斯定意，其目所瞻不見諸色、亦不見男女、不見童子、不見童女、不見大小、不見牆壁、不見樹木、不見屋宅、不見城郭，續見身想。復聞空中而有聲曰：「其身現者以衣與之。」王即自著，不見自身，尋則雪除一切色想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王阿闍世便得親近如斯定意，其目所瞻不見諸色、亦不見男女、不見童子、不見童女、不見大小、不見牆壁、不見樹木、不見屋宅、不見城郭，續見身想。復聞空中而有聲曰：「其身現者以衣與之。」王即自著，不見自身，尋則雪除一切色想。

復聞聲曰：「假使大王不見諸色形像所有，柔軟安隱觀於狐疑，亦當如見狐疑，觀一切法亦復如此。如無所見者，斯乃為見，離於諸見。設使離見有所見者，則無所見，不離諸見。如是見者能為等觀，設於諸法不有所見，已無所見則為等觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復聞聲曰：「假使大王不見諸色形像所有，柔軟安隱觀於狐疑，亦當如見狐疑，觀一切法亦復如此。如無所見者，斯乃為見，離於諸見。設使離見有所見者，則無所見，不離諸見。如是見者能為等觀，設於諸法不有所見，已無所見則為等觀。」

於時王阿闍世，皆離一切想念所著，從三昧起尋則還，復見眾會者、諸后、婇女、城郭、殿宅亦復如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時王阿闍世，皆離一切想念所著，從三昧起尋則還，復見眾會者、諸后、婇女、城郭、殿宅亦復如故。

王阿闍世白溥首曰：「向者眾會為何所湊？又吾在前而不見之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王阿闍世白溥首曰：「向者眾會為何所湊？又吾在前而不見之？」

溥首報曰：「猶如大王狐疑所湊，其眾會者向在于彼。」又問：「大王！見眾會乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首報曰：「猶如大王狐疑所湊，其眾會者向在于彼。」又問：「大王！見眾會乎？」

答曰：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「已見。」

溥首問曰：「云何見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首問曰：「云何見？」

「而見狐疑，覩眾會者亦復如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而見狐疑，覩眾會者亦復如是！」

又問：「以何等見於狐疑乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「以何等見於狐疑乎？」

答曰：「如覩會者目前所見諸形色者，狐疑亦然，不見內外。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如覩會者目前所見諸形色者，狐疑亦然，不見內外。」

又問：「大王！世尊說曰：『其犯逆者不得中止處無有間』，王自知當至地獄乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「大王！世尊說曰：『其犯逆者不得中止處無有間』，王自知當至地獄乎？」

王尋答曰：「云何，溥首？如來至真成正覺時，豈見有法歸囹圄乎？斯趣三塗、斯趣天上、斯趣泥洹乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王尋答曰：「云何，溥首？如來至真成正覺時，豈見有法歸囹圄乎？斯趣三塗、斯趣天上、斯趣泥洹乎？」

答曰：「不也。大王！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。大王！」

「溥首察見，吾今覺了一切諸法，所覺了法於諸經法亦無所得，趣於地獄、若生天上般泥洹者，一切諸法皆悉為如。若分別空之所歸趣瞻於空者，無趣地獄，不至天上、不歸泥洹。一切諸法無所破壞；一切諸法悉歸法界。其法界者，不歸惡趣、不上於天、不歸泥洹。其逆無間則謂法界，諸逆之原則謂法界；其本淨者則謂諸逆，其諸逆者則謂本淨，是故言曰諸法本淨。是故溥首！一切諸法至無所生，由斯自知不歸惡趣，亦不上天、不升泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「溥首察見，吾今覺了一切諸法，所覺了法於諸經法亦無所得，趣於地獄、若生天上般泥洹者，一切諸法皆悉為如。若分別空之所歸趣瞻於空者，無趣地獄，不至天上、不歸泥洹。一切諸法無所破壞；一切諸法悉歸法界。其法界者，不歸惡趣、不上於天、不歸泥洹。其逆無間則謂法界，諸逆之原則謂法界；其本淨者則謂諸逆，其諸逆者則謂本淨，是故言曰諸法本淨。是故溥首！一切諸法至無所生，由斯自知不歸惡趣，亦不上天、不升泥洹。」

溥首答曰：「云何大王亂佛法教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「云何大王亂佛法教？」

答曰：「吾亦不違世尊教命，不詭佛法。所以者何？世尊分別演無我際、說真諦原，已無有我，彼則無人，人無所有，眾生虛無，無有實者。如是計之則無所造，亦無作者亦無受者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「吾亦不違世尊教命，不詭佛法。所以者何？世尊分別演無我際、說真諦原，已無有我，彼則無人，人無所有，眾生虛無，無有實者。如是計之則無所造，亦無作者亦無受者。」

又問：「大王！狐疑斷乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「大王！狐疑斷乎？」

答曰：「已究除矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「已究除矣！」

溥首問曰：「云何大王！猶豫絕乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首問曰：「云何大王！猶豫絕乎？」

答曰：「永絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「永絕。」

溥首又問：「今王云何於眾會中，知王有逆而言無逆？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首又問：「今王云何於眾會中，知王有逆而言無逆？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

又問：「云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何？」

答曰：「其已逆者脫於無結而造證者；彼諸逆者斯會逆者；其諸逆者則是菩薩柔順法忍，而令眾人得入斯忍，不當於彼攬持諸逆。溥首！所謂逆者，從彼至斯無有諸逆，以是之故不當於彼總攝諸逆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其已逆者脫於無結而造證者；彼諸逆者斯會逆者；其諸逆者則是菩薩柔順法忍，而令眾人得入斯忍，不當於彼攬持諸逆。溥首！所謂逆者，從彼至斯無有諸逆，以是之故不當於彼總攝諸逆。」

時慧英幢菩薩舉聲歎曰：「以為嚴除大王之路，乃能逮得如斯法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時慧英幢菩薩舉聲歎曰：「以為嚴除大王之路，乃能逮得如斯法忍。」

王則答曰：「一切諸法本末悉淨；又一切法究竟閑默無所染污。以是之故不可污染而為作垢，無所著道，斯名曰道。又彼道者不歸生死、不至泥洹，諸賢聖道無道御者，無所起道斯名為道，道無有道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王則答曰：「一切諸法本末悉淨；又一切法究竟閑默無所染污。以是之故不可污染而為作垢，無所著道，斯名曰道。又彼道者不歸生死、不至泥洹，諸賢聖道無道御者，無所起道斯名為道，道無有道。」

王阿闍世說此言時，逮得明達柔順法忍。於時中宮四十二女見溥首威神變化，皆發無上正真道意，五百庶民遠塵離垢諸法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王阿闍世說此言時，逮得明達柔順法忍。於時中宮四十二女見溥首威神變化，皆發無上正真道意，五百庶民遠塵離垢諸法眼淨。

時無央數百千人眾，皆來集會王宮門下，欲得聞法供養奉事。溥首童真以脚足指而案此地。時王舍城悉作琉璃，一切城里所居民者，悉見溥首、菩薩、聲聞，譬如明鏡照其面像自見其影。溥首童真為諸來者如應說法，八萬四千人聽經法者得法眼淨，五百人皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無央數百千人眾，皆來集會王宮門下，欲得聞法供養奉事。溥首童真以脚足指而案此地。時王舍城悉作琉璃，一切城里所居民者，悉見溥首、菩薩、聲聞，譬如明鏡照其面像自見其影。溥首童真為諸來者如應說法，八萬四千人聽經法者得法眼淨，五百人皆發無上正真道意。

心本淨品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心本淨品第十一

爾時溥首，為王阿闍世及諸眷屬并餘來者無數之眾，開化說法。即從坐起與比丘眾、王阿闍世、群臣寮屬及無數人，出宮門行行於途。路見一男子，自害其母住他樹下，啼哭懊惱稱叫。「奈何其人，究竟現在應度？而自剋責，所作無狀，而造大逆自危其母當墮地獄，雖爾其人當修律行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時溥首，為王阿闍世及諸眷屬并餘來者無數之眾，開化說法。即從坐起與比丘眾、王阿闍世、群臣寮屬及無數人，出宮門行行於途。路見一男子，自害其母住他樹下，啼哭懊惱稱叫。「奈何其人，究竟現在應度？而自剋責，所作無狀，而造大逆自危其母當墮地獄，雖爾其人當修律行。」

時溥首於比丘眾前化作異化，即時往詣害母人所，去之不遠而中道住。其害母者遙見父母與子共侶，父母謂子：「是者正路？」其子答曰：「斯非正路。」遞互起諍。於是化子現懷瞋怒，殺化父母。其逆罪子遙見化子害化父母，啼哭酸毒不能自勝，尋即往詣害母人所，而謂之曰：「我殺父母當墮地獄。」哭言：「奈何，當設何計？」其害母者而自念言：「今此來人乃害二親，我但危母，其人癡冥罪莫大焉！我之為逆尚差於彼，如彼受罪吾猶覺輕。」其化人者悲哀酸酷，口並宣言：「吾當往詣能仁佛所，其無救者佛為設救；其恐懅者慰除所患，如佛所教我當奉遵。」於時化人啼哭進路在其前行，而害母者尋隨其後：「如彼悔過吾亦當爾！吾罪微薄彼人甚重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時溥首於比丘眾前化作異化，即時往詣害母人所，去之不遠而中道住。其害母者遙見父母與子共侶，父母謂子：「是者正路？」其子答曰：「斯非正路。」遞互起諍。於是化子現懷瞋怒，殺化父母。其逆罪子遙見化子害化父母，啼哭酸毒不能自勝，尋即往詣害母人所，而謂之曰：「我殺父母當墮地獄。」哭言：「奈何，當設何計？」其害母者而自念言：「今此來人乃害二親，我但危母，其人癡冥罪莫大焉！我之為逆尚差於彼，如彼受罪吾猶覺輕。」其化人者悲哀酸酷，口並宣言：「吾當往詣能仁佛所，其無救者佛為設救；其恐懅者慰除所患，如佛所教我當奉遵。」於時化人啼哭進路在其前行，而害母者尋隨其後：「如彼悔過吾亦當爾！吾罪微薄彼人甚重。」

化人詣佛，稽首于地而白佛言：「唯然，世尊！吾造大逆而害二親，犯斯大罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化人詣佛，稽首于地而白佛言：「唯然，世尊！吾造大逆而害二親，犯斯大罪？」

佛告化人：「善哉善哉！子為至誠而無所欺，言行相副詣如來前說誠諦言，而不兩舌亦不自侵。當自惟察觀心之法，以何所心危二親者？用過去心？當來心乎？現在心耶？其過去心即以滅盡；其現在心即以別去，無有處所亦無方面不知安在；當來心者則亦未至，無集聚處，未見旋返亦無往還。子當知之，心亦不立於身之內，亦不由外，亦無境界，不處兩間，不得中止。察其心者，亦無五色——青、赤、黃、白、黑。子當了之！心者無色，亦不可見，亦無所住，亦不退轉。無有言教，不可執持，猶若如幻。子欲察心，不可分別、不可解了。不可名婬、不可究怒、不可知癡，無婬怒癡。子當知心無生死行，亦無所作，亦無所現，亦不現在。心者清淨，亦無垢染，亦無淨者。心不在此、亦不在彼，不在異處，猶如虛空，亦無等倫，亦無色像，亦無言教。有明智者不當依猗，勿得言吾，謂是我所，莫得造處無得為想，莫造畢竟，勿有所為，無言己身，勿云吾我，莫念過去。所以者何？子當知之！一切諸法悉無所住，猶如虛空。子且聽之！解如是者，佛不謂人於法有脫，若染污者不歸惡趣，設心清淨而無垢染則無諸趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告化人：「善哉善哉！子為至誠而無所欺，言行相副詣如來前說誠諦言，而不兩舌亦不自侵。當自惟察觀心之法，以何所心危二親者？用過去心？當來心乎？現在心耶？其過去心即以滅盡；其現在心即以別去，無有處所亦無方面不知安在；當來心者則亦未至，無集聚處，未見旋返亦無往還。子當知之，心亦不立於身之內，亦不由外，亦無境界，不處兩間，不得中止。察其心者，亦無五色——青、赤、黃、白、黑。子當了之！心者無色，亦不可見，亦無所住，亦不退轉。無有言教，不可執持，猶若如幻。子欲察心，不可分別、不可解了。不可名婬、不可究怒、不可知癡，無婬怒癡。子當知心無生死行，亦無所作，亦無所現，亦不現在。心者清淨，亦無垢染，亦無淨者。心不在此、亦不在彼，不在異處，猶如虛空，亦無等倫，亦無色像，亦無言教。有明智者不當依猗，勿得言吾，謂是我所，莫得造處無得為想，莫造畢竟，勿有所為，無言己身，勿云吾我，莫念過去。所以者何？子當知之！一切諸法悉無所住，猶如虛空。子且聽之！解如是者，佛不謂人於法有脫，若染污者不歸惡趣，設心清淨而無垢染則無諸趣。」

於時化人即而歎曰：「得未曾有，天中之天！如來所因成最正覺了知法界，無有作者亦無有受、無有生者、無滅度者、無所依猗。願得出家，因佛世尊得作沙門受具足戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時化人即而歎曰：「得未曾有，天中之天！如來所因成最正覺了知法界，無有作者亦無有受、無有生者、無滅度者、無所依猗。願得出家，因佛世尊得作沙門受具足戒。」

佛言：「比丘善來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘善來。」

於時化人前作沙門，即白佛言：「唯然，世尊！吾獲神通今欲滅度。」佛之威神使彼化人，去地四丈九尺，於虛空中而取滅度，身中出火還自燒體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時化人前作沙門，即白佛言：「唯然，世尊！吾獲神通今欲滅度。」佛之威神使彼化人，去地四丈九尺，於虛空中而取滅度，身中出火還自燒體。

於時逆子見彼化人得作沙門，聽受經法聞佛所說。心自念言：「向者彼人自危二親，在世尊前而作沙門便得滅度。今吾何故不効彼人，而作沙門亦當滅度？」作是念已往詣佛所，稽首聖足前白佛言：「我亦造逆自危母命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時逆子見彼化人得作沙門，聽受經法聞佛所說。心自念言：「向者彼人自危二親，在世尊前而作沙門便得滅度。今吾何故不効彼人，而作沙門亦當滅度？」作是念已往詣佛所，稽首聖足前白佛言：「我亦造逆自危母命。」

佛言：「善哉善哉！子為至誠而無所欺，言行相副，詣如來前說誠諦之言，而不兩舌亦不自侵。當自惟察觀心之法，以何所心危其親者？用過去心？當來心乎？現在心耶？其過去心即已滅盡；其現在心即以別去，無有處所，亦無方面，不知安在；當來心者則亦未至，無集聚處，未見旋返，亦無往還。子當知之！心亦不立於身之內、亦不由外、亦無境界，不處兩間、不得中止。察其心者，亦無五色——青、赤、黃、白、黑。子當了之！心者無色，亦不可見亦無所住，亦不退轉，無有言教，不可執持，猶若如幻。子欲察心，不可分別，不可解了，不可名婬、不可究怒、不可知癡。無婬怒癡，子當知心，在生死行，亦無所作，亦無所現，亦不現在。心者清淨，亦無垢染，亦無淨者。心不在此，亦不在彼，不在異處，猶如虛空，亦無等倫，亦無色像，亦無言教。有明知者不當依猗，勿得言吾，謂是我所，莫得造處無得為想，莫造畢竟，勿有所為，無言己身，勿云吾我，莫念過去。所以者何？子當知之！一切諸法悉無所住，猶如虛無。子且聽之！解如是者，佛不謂人於法有脫，若染污者不歸惡趣，設心清淨而無垢染則無諸趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！子為至誠而無所欺，言行相副，詣如來前說誠諦之言，而不兩舌亦不自侵。當自惟察觀心之法，以何所心危其親者？用過去心？當來心乎？現在心耶？其過去心即已滅盡；其現在心即以別去，無有處所，亦無方面，不知安在；當來心者則亦未至，無集聚處，未見旋返，亦無往還。子當知之！心亦不立於身之內、亦不由外、亦無境界，不處兩間、不得中止。察其心者，亦無五色——青、赤、黃、白、黑。子當了之！心者無色，亦不可見亦無所住，亦不退轉，無有言教，不可執持，猶若如幻。子欲察心，不可分別，不可解了，不可名婬、不可究怒、不可知癡。無婬怒癡，子當知心，在生死行，亦無所作，亦無所現，亦不現在。心者清淨，亦無垢染，亦無淨者。心不在此，亦不在彼，不在異處，猶如虛空，亦無等倫，亦無色像，亦無言教。有明知者不當依猗，勿得言吾，謂是我所，莫得造處無得為想，莫造畢竟，勿有所為，無言己身，勿云吾我，莫念過去。所以者何？子當知之！一切諸法悉無所住，猶如虛無。子且聽之！解如是者，佛不謂人於法有脫，若染污者不歸惡趣，設心清淨而無垢染則無諸趣。」

於時逆人地獄之火從毛孔出，毒痛甚劇而無救護，則白佛言：「我今被燒，惟天中天而見救濟歸命大聖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時逆人地獄之火從毛孔出，毒痛甚劇而無救護，則白佛言：「我今被燒，惟天中天而見救濟歸命大聖。」

於是世尊出金色臂著實人頂上，火時即滅無復苦痛。見如來身若干相好，身痛休息而得安隱，又前白佛：「欲作沙門。」佛尋聽之，即為寂志。於時世尊為說四諦，其人聞之，遠塵離垢得法眼淨，修行法教逮得往還，證至得羅漢。又白佛言：「欲般泥洹。」世尊告曰：「隨意所存。」於時比丘踊在虛空，去地四丈九尺，身中出火還自燒體，百千天人於虛空中而來供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊出金色臂著實人頂上，火時即滅無復苦痛。見如來身若干相好，身痛休息而得安隱，又前白佛：「欲作沙門。」佛尋聽之，即為寂志。於時世尊為說四諦，其人聞之，遠塵離垢得法眼淨，修行法教逮得往還，證至得羅漢。又白佛言：「欲般泥洹。」世尊告曰：「隨意所存。」於時比丘踊在虛空，去地四丈九尺，身中出火還自燒體，百千天人於虛空中而來供養。

時舍利弗見於彼人，受斯律教而得滅度，則驚怪之，前白佛言：「誠難及也。天中之天！如來恩施所說法律，乃令逆者得受法教，如是行者然有殊別，堪救濟者惟有如來！溥首童真被大德鎧，諸菩薩倫能覩一切群萌根原隨而度之地，非聲聞、緣覺境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗見於彼人，受斯律教而得滅度，則驚怪之，前白佛言：「誠難及也。天中之天！如來恩施所說法律，乃令逆者得受法教，如是行者然有殊別，堪救濟者惟有如來！溥首童真被大德鎧，諸菩薩倫能覩一切群萌根原隨而度之地，非聲聞、緣覺境界。」

佛言：「如是。舍利弗！誠如所云，是佛大士法忍菩薩之境界也。又舍利弗！汝等所見想墮地獄，而佛覩之至滅度法；汝等視人應滅度者，世尊省知而墜惡趣。或以知足有德之士，閑居奉戒而三昧定，汝等謂之至滅度法，如來見之反墮地獄。所以者何？汝等之類離於心行，不能遍察眾生心原，群萌所行不可思議。又舍利弗！汝為見此殺母者乎？聞說深法得至無餘而般泥洹？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。舍利弗！誠如所云，是佛大士法忍菩薩之境界也。又舍利弗！汝等所見想墮地獄，而佛覩之至滅度法；汝等視人應滅度者，世尊省知而墜惡趣。或以知足有德之士，閑居奉戒而三昧定，汝等謂之至滅度法，如來見之反墮地獄。所以者何？汝等之類離於心行，不能遍察眾生心原，群萌所行不可思議。又舍利弗！汝為見此殺母者乎？聞說深法得至無餘而般泥洹？」

對曰：「惟見。天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「惟見。天中天！」

佛告舍利弗：「斯害母者，於五百佛殖眾德本，聞深妙法解暢心本清淨顯曜；又如其人入此典誥，受一切法而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「斯害母者，於五百佛殖眾德本，聞深妙法解暢心本清淨顯曜；又如其人入此典誥，受一切法而得解脫。」

佛言：「舍利弗！以是之故，若族姓子、族姓女，我滅度後，能聞是法誼即便信樂；又人迷惑而心乖者，隨惡知友而犯罪釁不失法忍，乃至無餘而得解脫，吾不謂斯等墮惡趣也。有信樂如是像類深妙之法，所得如是！以斯之故，若茲等倫處於正路，其聞斯典即信樂者，講說平等章句歎頌，廣為他人分別演者，德悉如是！何況奉行修如所教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！以是之故，若族姓子、族姓女，我滅度後，能聞是法誼即便信樂；又人迷惑而心乖者，隨惡知友而犯罪釁不失法忍，乃至無餘而得解脫，吾不謂斯等墮惡趣也。有信樂如是像類深妙之法，所得如是！以斯之故，若茲等倫處於正路，其聞斯典即信樂者，講說平等章句歎頌，廣為他人分別演者，德悉如是！何況奉行修如所教？」

溥首與諸菩薩大士、迦葉、王阿闍世及無數人，往詣佛所稽首禮足，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首與諸菩薩大士、迦葉、王阿闍世及無數人，往詣佛所稽首禮足，却坐一面。

爾時舍利弗見溥首與諸會者悉坐定已，謂王阿闍世：「大王！狐疑寧為斷乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗見溥首與諸會者悉坐定已，謂王阿闍世：「大王！狐疑寧為斷乎？」

答曰：「唯然。仁者！尋則斷矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「唯然。仁者！尋則斷矣。」

又問：「云何斷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何斷？」

答曰：「不受不捨是謂為斷，亦無所得本末永了無有垢染，則為斷矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不受不捨是謂為斷，亦無所得本末永了無有垢染，則為斷矣！」

舍利弗白世尊曰：「王阿闍世所畢幾如，餘有幾如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白世尊曰：「王阿闍世所畢幾如，餘有幾如？」

世尊告曰：「王之餘殃猶如芥子，所滅之罪如須彌山，入於深法所說經誼至無生法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「王之餘殃猶如芥子，所滅之罪如須彌山，入於深法所說經誼至無生法。」

舍利弗又白佛言：「王阿闍世當復往歸於惡趣乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗又白佛言：「王阿闍世當復往歸於惡趣乎？」

答曰：「如忉利天子在於七寶重閣交露，下閻浮提尋還本處。如是舍利弗！王阿闍世所入地獄名賓𨀸羅(晉曰：集欲)。這入尋出，其身不遭苦惱之患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如忉利天子在於七寶重閣交露，下閻浮提尋還本處。如是舍利弗！王阿闍世所入地獄名賓𨀸羅(晉曰：集欲)。這入尋出，其身不遭苦惱之患。」

舍利弗言：「難及。世尊！王阿闍世諸根明達乃如斯乎？又能蠲除若干罪釁如斯重殃地獄之毒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「難及。世尊！王阿闍世諸根明達乃如斯乎？又能蠲除若干罪釁如斯重殃地獄之毒？」

佛告舍利弗：「王阿闍世前已供養七十二億諸佛世尊，殖眾德本咸受經典，所聞法者勸無上正真之道，汝豈見溥首乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「王阿闍世前已供養七十二億諸佛世尊，殖眾德本咸受經典，所聞法者勸無上正真之道，汝豈見溥首乎？」

對曰：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「已見。」

世尊告曰：「溥首童真勸阿闍世使發無上正真道意，於難計劫，離垢藏如來、無數諸佛，於彼劫中而有三億平等正覺，悉是溥首所可誘勸，使轉法輪長壽久存，設百千世尊終不能為。王阿闍世說法決疑，其惟溥首能為斯王決除疑網。所以者何？溥首童真數從諸佛聞是深法，以是故當作斯觀。其有菩薩應所度者，本從發意得其本師，為之說法乃能解耳！王阿闍世從集欲輕地獄出，生於上方去是五百佛國，其世界曰莊嚴，其佛號寶英如來、至真、等正覺，今現說法。當復重見溥首，從聞深經在於彼土，即當逮得不起法忍。彌勒菩薩成正覺時，當復來下還斯忍界，號曰不動菩薩大士！彌勒如來當為眾會宣講不動菩薩前所興為，又復分別於此經典敷陳至誼。『不動大士能仁佛世作大國王，名阿闍世，從惡友言自害其父，從溥首聞所說經典得柔順法忍，因此除罪令無有餘。』彌勒如來緣不動菩薩說此經法，八千菩薩得不起法忍，八萬四千菩薩蠲除無數不可計會罪釁積聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「溥首童真勸阿闍世使發無上正真道意，於難計劫，離垢藏如來、無數諸佛，於彼劫中而有三億平等正覺，悉是溥首所可誘勸，使轉法輪長壽久存，設百千世尊終不能為。王阿闍世說法決疑，其惟溥首能為斯王決除疑網。所以者何？溥首童真數從諸佛聞是深法，以是故當作斯觀。其有菩薩應所度者，本從發意得其本師，為之說法乃能解耳！王阿闍世從集欲輕地獄出，生於上方去是五百佛國，其世界曰莊嚴，其佛號寶英如來、至真、等正覺，今現說法。當復重見溥首，從聞深經在於彼土，即當逮得不起法忍。彌勒菩薩成正覺時，當復來下還斯忍界，號曰不動菩薩大士！彌勒如來當為眾會宣講不動菩薩前所興為，又復分別於此經典敷陳至誼。『不動大士能仁佛世作大國王，名阿闍世，從惡友言自害其父，從溥首聞所說經典得柔順法忍，因此除罪令無有餘。』彌勒如來緣不動菩薩說此經法，八千菩薩得不起法忍，八萬四千菩薩蠲除無數不可計會罪釁積聚。

「如是舍利弗！王阿闍世從今已往八百難計會劫，修菩薩行開化眾生嚴淨佛土。又舍利弗！王阿闍世所化眾生，為聲聞地、若緣覺地、若行大乘，斯等眾生當有罪蓋，無塵垢弊，狐疑悉除無有猶豫。過於八千不可計劫，當得無上正真之道為最正覺。劫名喜見，世界曰無造陰，佛號淨界如來、至真、等正覺，壽十四劫。諸聲聞眾七十萬人而為大會，一切慧解志八脫門；諸菩薩眾有十二億，皆得智慧度無極善權方便。滅度之後，正法當住一億歲。無造陰世界所有𪏭庶，至於壽盡無狐疑者，終沒之後不歸三塗。淨界如來設為群生講說經者，悉去諸垢無有塵勞皆得清淨。是故舍利弗！人人相見莫相平相，所以不當相平相者，人根難見，獨有如來能平相人，行如佛者可平相人也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是舍利弗！王阿闍世從今已往八百難計會劫，修菩薩行開化眾生嚴淨佛土。又舍利弗！王阿闍世所化眾生，為聲聞地、若緣覺地、若行大乘，斯等眾生當有罪蓋，無塵垢弊，狐疑悉除無有猶豫。過於八千不可計劫，當得無上正真之道為最正覺。劫名喜見，世界曰無造陰，佛號淨界如來、至真、等正覺，壽十四劫。諸聲聞眾七十萬人而為大會，一切慧解志八脫門；諸菩薩眾有十二億，皆得智慧度無極善權方便。滅度之後，正法當住一億歲。無造陰世界所有𪏭庶，至於壽盡無狐疑者，終沒之後不歸三塗。淨界如來設為群生講說經者，悉去諸垢無有塵勞皆得清淨。是故舍利弗！人人相見莫相平相，所以不當相平相者，人根難見，獨有如來能平相人，行如佛者可平相人也。」

賢者舍利弗及大眾會，驚喜踊躍而說斯言：「從今日始盡其形壽，不觀他人，不敢說人某趣地獄、某當滅度。所以者何？群生之行不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者舍利弗及大眾會，驚喜踊躍而說斯言：「從今日始盡其形壽，不觀他人，不敢說人某趣地獄、某當滅度。所以者何？群生之行不可思議。」

時佛說此喻阿闍世決，三萬二千天子發無上正真道意，各誓願曰：「淨界世尊成正覺時，吾等當生於彼佛土，不造欲世界。」佛即記之當生彼土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛說此喻阿闍世決，三萬二千天子發無上正真道意，各誓願曰：「淨界世尊成正覺時，吾等當生於彼佛土，不造欲世界。」佛即記之當生彼土。

月首受決品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月首受決品第十二

王阿闍世有一太子，名曰月首，厥年八歲，解頸瓔珞，用散佛上而曰：「吾以此德勸助無上正真之道，以斯善本，淨界如來成正覺時，願於彼土為四域主、轉輪聖王！盡其形壽，供養如來及比丘眾！佛滅度後奉持舍利而受經典，然後得成無上正真之道為最正覺！」這散珠瓔，便於虛空，則成七寶交露棚閣，四方四植上下平等，嚴正雅妙，於其閣內安四寶床敷天繒綵，如來坐之相好莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王阿闍世有一太子，名曰月首，厥年八歲，解頸瓔珞，用散佛上而曰：「吾以此德勸助無上正真之道，以斯善本，淨界如來成正覺時，願於彼土為四域主、轉輪聖王！盡其形壽，供養如來及比丘眾！佛滅度後奉持舍利而受經典，然後得成無上正真之道為最正覺！」這散珠瓔，便於虛空，則成七寶交露棚閣，四方四植上下平等，嚴正雅妙，於其閣內安四寶床敷天繒綵，如來坐之相好莊嚴。

佛時即笑。世尊笑法，則有無數不可呰限百千光色從其口出，照難思議無有邊際諸佛世界，超于梵天、魔之宮殿，日月光明自然蔽曀，㷿徊繞身無央數匝從頂上入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時即笑。世尊笑法，則有無數不可呰限百千光色從其口出，照難思議無有邊際諸佛世界，超于梵天、魔之宮殿，日月光明自然蔽曀，㷿徊繞身無央數匝從頂上入。

賢者阿難即從坐起偏袒右肩，長跪叉手以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難即從坐起偏袒右肩，長跪叉手以偈讚曰：

「度一切智慧， 超越眾罣礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度一切智慧， 超越眾罣礙；

解了群生類， 心行之根原。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了群生類， 心行之根原。

以分別本末， 應時而說法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以分別本末， 應時而說法；

普照世願說， 何因而欣笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照世願說， 何因而欣笑？

眾生在十方， 一切處其前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生在十方， 一切處其前；

無數億姟眾， 一一而難問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數億姟眾， 一一而難問。

能仁之聖師！ 乃堪決其疑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能仁之聖師！ 乃堪決其疑；

善哉願解說， 愍哀何故欣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉願解說， 愍哀何故欣？

其過去諸佛！ 最勝所住立； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其過去諸佛！ 最勝所住立；

又當來世尊！ 猶如恒河沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又當來世尊！ 猶如恒河沙。

分別知六趣， 慧度於無極； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別知六趣， 慧度於無極；

所以現欣笑， 離垢願決疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以現欣笑， 離垢願決疑。

光明超日月， 翳魔釋梵宮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明超日月， 翳魔釋梵宮；

通徹諸鐵圍， 超照眾山頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通徹諸鐵圍， 超照眾山頂。

安隱蒸黎元， 枯竭眾勤勞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安隱蒸黎元， 枯竭眾勤勞；

善說除諸垢， 何故熙欣笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說除諸垢， 何故熙欣笑？」

於是世尊告阿難曰：「寧見月首太子乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊告阿難曰：「寧見月首太子乎？」

對曰：「唯然，已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯然，已見。」

佛言：「今此月首！而於佛前殖眾德本，則以勸助無上正真道，稍當漸積修菩薩行。淨界如來成佛道時，又此太子生彼佛土為轉輪王，供養奉事淨界如來、至真、等正覺，盡其形壽施以所安；滅度之後供養舍利將御正法，法滅盡後即當遷沒生兜率天，則於其劫得為無上正真道成最正覺，號月英如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐！國土所有佛之壽命，諸比丘眾亦如淨界世尊等無差特也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「今此月首！而於佛前殖眾德本，則以勸助無上正真道，稍當漸積修菩薩行。淨界如來成佛道時，又此太子生彼佛土為轉輪王，供養奉事淨界如來、至真、等正覺，盡其形壽施以所安；滅度之後供養舍利將御正法，法滅盡後即當遷沒生兜率天，則於其劫得為無上正真道成最正覺，號月英如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐！國土所有佛之壽命，諸比丘眾亦如淨界世尊等無差特也。」

爾時他方世界諸來會者菩薩大士，與溥首俱至此忍界，聞說斯言，前啟白佛：「溥首童真所可遊至則當觀之，其土處所悉為如來無有空缺，諸佛世尊不復勞慮。所以者何？唯然世尊！溥首所攝終無惡趣不劇不閑，及諸魔事罪蓋塵穢，其有州域、郡國、縣邑、丘聚、城墎，於斯正典而流布者，則觀其處如來遊居無有虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時他方世界諸來會者菩薩大士，與溥首俱至此忍界，聞說斯言，前啟白佛：「溥首童真所可遊至則當觀之，其土處所悉為如來無有空缺，諸佛世尊不復勞慮。所以者何？唯然世尊！溥首所攝終無惡趣不劇不閑，及諸魔事罪蓋塵穢，其有州域、郡國、縣邑、丘聚、城墎，於斯正典而流布者，則觀其處如來遊居無有虛空。」

世尊告曰：「如是如是！族姓子！誠如所云，今斯經典所宣布處，則是如來之所遊止，則是如來慇懃垂教。又族姓子！乃昔往古錠光佛時，吾於彼世而受得決，所敷髮地，錠光如來蹈越髮上，散以蓮花逮得法忍，授吾莂曰：『後無數劫當得作佛，號能仁如來！』如是族姓子！時錠光佛告諸比丘：『汝等不當越踏斯地。所以者何？是者則為天上世間神寺佛塔，菩薩敷髮其處所者而逮法忍，誰欲於此而起塔者？』彼諸天子八十億人，同時稱曰：『吾等當起。』爾時會中有一長者名曰賢天，白世尊曰：『吾於斯地當起塔寺。』佛言：『可興。』族姓子！賢天長者即於彼處，起七寶塔莊嚴具足，還詣錠光而問佛言：『予在其地興七寶塔，福何所趣？』錠光如來尋報之曰：『長者欲知，菩薩大士得不起忍，計其地處若如車輪下盡地際，一切眾生各取土塵皆如舍利而供養之，乃復上至三十三天，滿中七寶以布施佛。若欲比之起塔寺福終不相及，塔寺之福最多難計，長者於此所殖德本，如我今授摩納之莂，當為無上正真之道。若成佛者亦當立卿於大道決。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是如是！族姓子！誠如所云，今斯經典所宣布處，則是如來之所遊止，則是如來慇懃垂教。又族姓子！乃昔往古錠光佛時，吾於彼世而受得決，所敷髮地，錠光如來蹈越髮上，散以蓮花逮得法忍，授吾莂曰：『後無數劫當得作佛，號能仁如來！』如是族姓子！時錠光佛告諸比丘：『汝等不當越踏斯地。所以者何？是者則為天上世間神寺佛塔，菩薩敷髮其處所者而逮法忍，誰欲於此而起塔者？』彼諸天子八十億人，同時稱曰：『吾等當起。』爾時會中有一長者名曰賢天，白世尊曰：『吾於斯地當起塔寺。』佛言：『可興。』族姓子！賢天長者即於彼處，起七寶塔莊嚴具足，還詣錠光而問佛言：『予在其地興七寶塔，福何所趣？』錠光如來尋報之曰：『長者欲知，菩薩大士得不起忍，計其地處若如車輪下盡地際，一切眾生各取土塵皆如舍利而供養之，乃復上至三十三天，滿中七寶以布施佛。若欲比之起塔寺福終不相及，塔寺之福最多難計，長者於此所殖德本，如我今授摩納之莂，當為無上正真之道。若成佛者亦當立卿於大道決。』

「於族姓子意念云何？爾時長者名賢天者，豈異人乎？莫作斯觀，所以者何？此眾會中有長者子，名曰受行！今吾授決，當於來世而得佛道，號善見如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐！以是之故，族姓子、族姓女、比丘、比丘尼、清信士、清信女！若住、若坐書是經典，持諷誦讀、為他人說，則於其處下盡地際，一切諸塵悉為眾生，又此土者悉如舍利。所以者何？得忍菩薩成就眾德亦復如是！佛故告汝慇懃屬累，若族姓子、族姓女，於是三千大千世界滿中七寶，布施如來、至真、等正覺，晝夜各三而不懈怠，布施隨時，至於一劫若復過劫，不如受是經典。王阿闍世除諸狐疑，無有猶豫，淨諸陰、蓋，分別一切諸法平等，若書若讀受持諷誦，聞之信樂書著竹帛，匹素經卷矜莊執翫，令此正法而得久住，此功德福過彼甚多不可稱限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於族姓子意念云何？爾時長者名賢天者，豈異人乎？莫作斯觀，所以者何？此眾會中有長者子，名曰受行！今吾授決，當於來世而得佛道，號善見如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐！以是之故，族姓子、族姓女、比丘、比丘尼、清信士、清信女！若住、若坐書是經典，持諷誦讀、為他人說，則於其處下盡地際，一切諸塵悉為眾生，又此土者悉如舍利。所以者何？得忍菩薩成就眾德亦復如是！佛故告汝慇懃屬累，若族姓子、族姓女，於是三千大千世界滿中七寶，布施如來、至真、等正覺，晝夜各三而不懈怠，布施隨時，至於一劫若復過劫，不如受是經典。王阿闍世除諸狐疑，無有猶豫，淨諸陰、蓋，分別一切諸法平等，若書若讀受持諷誦，聞之信樂書著竹帛，匹素經卷矜莊執翫，令此正法而得久住，此功德福過彼甚多不可稱限。」

佛言：「族姓子！若於百劫奉持禁戒，普知止足，乃得閑居志樂不捨；其聞是經而信樂者，其功德福則過於彼守禁戒上。若於百劫而行忍辱，一切眾生罵詈、撾捶，以加杖痛而皆忍之；若復有人聞此經要而信樂者，其功德福則便超越彼忍辱上。若於百劫而行精進，供養一切眾生之類，而不愛身及與壽命，不如聞是經歡喜信者。若於百劫而行禪思，有觸嬈者而不惑亂，不如聞是經歡喜信者。若於百劫而行智慧，博攬曉了無所不達，設復聞此究竟本淨心暢自然經典之品，而歡喜信受持戒諷誦，其功德福則超越彼，能速勸立諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！若於百劫奉持禁戒，普知止足，乃得閑居志樂不捨；其聞是經而信樂者，其功德福則過於彼守禁戒上。若於百劫而行忍辱，一切眾生罵詈、撾捶，以加杖痛而皆忍之；若復有人聞此經要而信樂者，其功德福則便超越彼忍辱上。若於百劫而行精進，供養一切眾生之類，而不愛身及與壽命，不如聞是經歡喜信者。若於百劫而行禪思，有觸嬈者而不惑亂，不如聞是經歡喜信者。若於百劫而行智慧，博攬曉了無所不達，設復聞此究竟本淨心暢自然經典之品，而歡喜信受持戒諷誦，其功德福則超越彼，能速勸立諸通慧矣！」

時諸菩薩俱白佛言：「唯然，世尊！吾等已受於斯經典，在在所遊諸佛國者，有所住處便當宣布。所以者何？眾經典者則興佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩俱白佛言：「唯然，世尊！吾等已受於斯經典，在在所遊諸佛國者，有所住處便當宣布。所以者何？眾經典者則興佛事。」

時諸菩薩舉聲歎曰，便復散花遍于三千大千世界，而說斯言：「設此經典布閻浮提而住長久，世尊能仁正法顯成，溥首童真當使永存，所以吾等未曾省聞如是像經。假使聞者，吾等不能加報佛恩及與溥首，當以何等興大供養？若族姓子！從人聞斯經典者其恩難報。假使有人欲見如來從聞是經，當觀其人如見世尊！設欲供養如來、至真、等正覺者，便當供養此族姓子！若覩族姓子族姓女，當瞻之如佛世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩舉聲歎曰，便復散花遍于三千大千世界，而說斯言：「設此經典布閻浮提而住長久，世尊能仁正法顯成，溥首童真當使永存，所以吾等未曾省聞如是像經。假使聞者，吾等不能加報佛恩及與溥首，當以何等興大供養？若族姓子！從人聞斯經典者其恩難報。假使有人欲見如來從聞是經，當觀其人如見世尊！設欲供養如來、至真、等正覺者，便當供養此族姓子！若覩族姓子族姓女，當瞻之如佛世尊！」

諸菩薩等咨嗟已畢，稽首佛足右繞三匝，於此佛土忽然不現，各各遷還其本國土，各各自住其如來前，如所受法廣為人說，則於佛前一一彼土，開導教化無數群生，使發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩等咨嗟已畢，稽首佛足右繞三匝，於此佛土忽然不現，各各遷還其本國土，各各自住其如來前，如所受法廣為人說，則於佛前一一彼土，開導教化無數群生，使發無上正真道意。

屬累品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屬累品第十三

爾時世尊告彌勒曰：「仁當受斯正法明典，為無量人而分別說，多所安隱多所哀念，諸天世人悉當蒙恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彌勒曰：「仁當受斯正法明典，為無量人而分別說，多所安隱多所哀念，諸天世人悉當蒙恩。」

彌勒菩薩而白佛言：「唯然，世尊！吾則受斯經典教已，亦從過去等正覺所啟受是經，於今現在面值世尊得聞斯法。唯然，大聖！如來現在，吾以此經演令流普；佛滅度後在兜率天，當為群生分別說此殖眾德本。若族姓子、族姓女！然於後世耳聞斯經志大乘者，當知彌勒之所建立。奉持斯經，若有弊魔伺求其便，吾等當承世尊聖旨而將護之使無瑕短。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩而白佛言：「唯然，世尊！吾則受斯經典教已，亦從過去等正覺所啟受是經，於今現在面值世尊得聞斯法。唯然，大聖！如來現在，吾以此經演令流普；佛滅度後在兜率天，當為群生分別說此殖眾德本。若族姓子、族姓女！然於後世耳聞斯經志大乘者，當知彌勒之所建立。奉持斯經，若有弊魔伺求其便，吾等當承世尊聖旨而將護之使無瑕短。」

佛告帝釋：「當受斯經阿闍世品，斷一切結。所以者何？天、阿須倫假使懷恨而戰鬪者，當念斯經典，諸天則勝，阿須倫降。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋：「當受斯經阿闍世品，斷一切結。所以者何？天、阿須倫假使懷恨而戰鬪者，當念斯經典，諸天則勝，阿須倫降。」

佛言：「拘翼！今囑累汝，若斯經典在於州域、郡國、縣邑、城墎、丘聚，則護其土，怨敵讐隙不得其便。若至縣官、若在賊中、若逢禽獸、若值鬼神、若遇盜賊、若遭水火恐懼之難，便當思念於斯經典，而說歌頌；若有怨家寇逆惡賊，不能得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「拘翼！今囑累汝，若斯經典在於州域、郡國、縣邑、城墎、丘聚，則護其土，怨敵讐隙不得其便。若至縣官、若在賊中、若逢禽獸、若值鬼神、若遇盜賊、若遭水火恐懼之難，便當思念於斯經典，而說歌頌；若有怨家寇逆惡賊，不能得其便。」

爾時佛告賢者阿難：「受斯經典持諷誦讀。所以者何？假使有人從汝求此經典要者，其族姓子、若族姓女，斷一切疑無有猶豫，洗除眾結永已除了，諸魔罪蓋不能覆蔽，宿之殃釁邪害罣礙自然消滅。所以者何？設聞斯經則無狐疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告賢者阿難：「受斯經典持諷誦讀。所以者何？假使有人從汝求此經典要者，其族姓子、若族姓女，斷一切疑無有猶豫，洗除眾結永已除了，諸魔罪蓋不能覆蔽，宿之殃釁邪害罣礙自然消滅。所以者何？設聞斯經則無狐疑。」

佛告阿難：「吾屬累汝，慇懃戒勅，若犯逆者入斯典要，歡喜欣悅則無有逆，亦無危害而無罪蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「吾屬累汝，慇懃戒勅，若犯逆者入斯典要，歡喜欣悅則無有逆，亦無危害而無罪蓋。」

耆年迦葉白世尊曰：「唯然，大聖！吾見證明於斯經典，向者就王阿闍世宮分別逆事，王阿闍世尋時逮得不起法忍，疑網即除。我時念言：『阿闍世本不曉了一切諸法，亦不分別諸逆之事。』唯然，世尊！諸法本淨自然之性，而反思想計有吾我而立諸見，不能理練一切諸逆之本淨也。如阿闍世習近顛倒，虛偽眾想成勤苦患；若究暢此則無眾難。吾從今始說諸群生亦無有罪無惡趣法，其入此者則超絕去無有終始。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆年迦葉白世尊曰：「唯然，大聖！吾見證明於斯經典，向者就王阿闍世宮分別逆事，王阿闍世尋時逮得不起法忍，疑網即除。我時念言：『阿闍世本不曉了一切諸法，亦不分別諸逆之事。』唯然，世尊！諸法本淨自然之性，而反思想計有吾我而立諸見，不能理練一切諸逆之本淨也。如阿闍世習近顛倒，虛偽眾想成勤苦患；若究暢此則無眾難。吾從今始說諸群生亦無有罪無惡趣法，其入此者則超絕去無有終始。」

佛言：「善哉善哉！迦葉！誠如所云，諸佛世尊道義之政無有塵垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！迦葉！誠如所云，諸佛世尊道義之政無有塵垢。」

賢者阿難前白佛言：「唯然，世尊！建立斯經典，令後末世遊閻浮提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難前白佛言：「唯然，世尊！建立斯經典，令後末世遊閻浮提。」

爾時世尊從左右脇放大光明，普照三千大千世界，樹木、牆壁普自然出如茲音響：「如來則建斯經典已，設此經典在大海中、若劫燒時，應聞是經，不得中斷而不聞也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從左右脇放大光明，普照三千大千世界，樹木、牆壁普自然出如茲音響：「如來則建斯經典已，設此經典在大海中、若劫燒時，應聞是經，不得中斷而不聞也。」

佛告阿難：「悉如樹木、牆壁所出音聲，誠如所云，斯諸正士殖眾德本，最後世時受是經者終不中失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「悉如樹木、牆壁所出音聲，誠如所云，斯諸正士殖眾德本，最後世時受是經者終不中失。」

佛說是經時，九萬六千天人遠塵離垢諸法眼淨，六萬八千人悉發無上正真道意，二萬二千菩薩得不起法忍，八千人離諸貪欲，三千大千世界六反震動。應時大音普告天上世間：「悉來供養於斯經典。」諸天伎樂不鼓自鳴，普告天上世間：「悉來散華、燒香、雜香、搗香、澤香，面悉值斯所轉法輪。如來於此所說經者，悉為降伏眾邪異道，却諸邪行抑制眾魔，斯如來印，則為精修如來之法。諸族姓子！便當分別求此法印究竟正見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，九萬六千天人遠塵離垢諸法眼淨，六萬八千人悉發無上正真道意，二萬二千菩薩得不起法忍，八千人離諸貪欲，三千大千世界六反震動。應時大音普告天上世間：「悉來供養於斯經典。」諸天伎樂不鼓自鳴，普告天上世間：「悉來散華、燒香、雜香、搗香、澤香，面悉值斯所轉法輪。如來於此所說經者，悉為降伏眾邪異道，却諸邪行抑制眾魔，斯如來印，則為精修如來之法。諸族姓子！便當分別求此法印究竟正見。」

佛說如是，王阿闍世、溥首童真、彌勒大士、一切菩薩、諸大聲聞、舍利弗、大迦葉、須菩提、阿難等，諸天、世人、阿須倫，聞佛所說，莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，王阿闍世、溥首童真、彌勒大士、一切菩薩、諸大聲聞、舍利弗、大迦葉、須菩提、阿難等，諸天、世人、阿須倫，聞佛所說，莫不歡喜。