文殊師利普超三昧經卷上(一名阿闍世王品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利普超三昧經卷上(一名阿闍世王品)

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

正士品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正士品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊王舍城靈鷲山，與大比丘眾俱，比丘三萬二千；菩薩八萬四千，一切聖達靡所不明，開士大士神通已暢，已得總持辯才無礙，得無所著不起法忍，曉了定行見眾生心，隨所應度而為說法。四天王天、帝釋、梵忍天王，及餘無數諸天、龍、神、犍沓和、阿須倫、加留羅、真陀羅、摩休勒、人與非人，各百千眾而俱來會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊王舍城靈鷲山，與大比丘眾俱，比丘三萬二千；菩薩八萬四千，一切聖達靡所不明，開士大士神通已暢，已得總持辯才無礙，得無所著不起法忍，曉了定行見眾生心，隨所應度而為說法。四天王天、帝釋、梵忍天王，及餘無數諸天、龍、神、犍沓和、阿須倫、加留羅、真陀羅、摩休勒、人與非人，各百千眾而俱來會。

爾時軟首童真菩薩在山一面異處梁上，與二十五正士俱，而講論法。其名曰：龍首菩薩、龍施菩薩、首具菩薩、首藏菩薩、蓮首菩薩、蓮首藏菩薩、持人菩薩、持地菩薩、寶掌菩薩、寶印手菩薩、師子意菩薩、師子步雷音菩薩、虛空藏菩薩、發意轉法輪菩薩、辯諸句菩薩、辯積菩薩、海意菩薩、大山菩薩、喜見菩薩、喜王菩薩、察無圻菩薩、遊無際法行菩薩、超魔見菩薩、無憂施菩薩、諸議告菩薩，是為二十五正士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時軟首童真菩薩在山一面異處梁上，與二十五正士俱，而講論法。其名曰：龍首菩薩、龍施菩薩、首具菩薩、首藏菩薩、蓮首菩薩、蓮首藏菩薩、持人菩薩、持地菩薩、寶掌菩薩、寶印手菩薩、師子意菩薩、師子步雷音菩薩、虛空藏菩薩、發意轉法輪菩薩、辯諸句菩薩、辯積菩薩、海意菩薩、大山菩薩、喜見菩薩、喜王菩薩、察無圻菩薩、遊無際法行菩薩、超魔見菩薩、無憂施菩薩、諸議告菩薩，是為二十五正士。

兜率天上有四天子，俱造軟首童真，於後侍焉。其名：普華天子、光華天子、美香天子、常進法行天子。復有異天子不可計數，僉然來侍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率天上有四天子，俱造軟首童真，於後侍焉。其名：普華天子、光華天子、美香天子、常進法行天子。復有異天子不可計數，僉然來侍。

如斯正士、諸天子等，亦悉會坐各各講論，如是之儔迭相謂曰：「仁者欲知佛之智慧弘普無限，不可思議不可稱量，無能滅度盡極際者，不可以小意思原大德鎧，當以何方便誓被戒德鎧，而能逮茲大乘佛乘、諸通慧乘、不可思乘，斯應道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斯正士、諸天子等，亦悉會坐各各講論，如是之儔迭相謂曰：「仁者欲知佛之智慧弘普無限，不可思議不可稱量，無能滅度盡極際者，不可以小意思原大德鎧，當以何方便誓被戒德鎧，而能逮茲大乘佛乘、諸通慧乘、不可思乘，斯應道乎？」

龍首菩薩曰：「積累功德不以厭足，建立休祚不可限量，而不毀失戒德之鎧，一切所作無所悕望，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍首菩薩曰：「積累功德不以厭足，建立休祚不可限量，而不毀失戒德之鎧，一切所作無所悕望，則應大乘諸通慧矣！」

龍施菩薩曰：「普弘等心調和其志，溫潤其性柔軟其意，而心仁厚堅住正願，於諸通慧被戒德鎧化度生死，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍施菩薩曰：「普弘等心調和其志，溫潤其性柔軟其意，而心仁厚堅住正願，於諸通慧被戒德鎧化度生死，則應大乘諸通慧矣！」

首具菩薩曰：「不可計劫趣斯大乘，被戒德鎧於無數劫不念劫數，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首具菩薩曰：「不可計劫趣斯大乘，被戒德鎧於無數劫不念劫數，則應大乘諸通慧矣！」

首藏菩薩曰：「其自建立獨安己者，不能逮趣大乘通慧；捨己之安建立眾生，欲使大安隨其所便，令無僥冀而無所起，勸進群黎立於道法，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首藏菩薩曰：「其自建立獨安己者，不能逮趣大乘通慧；捨己之安建立眾生，欲使大安隨其所便，令無僥冀而無所起，勸進群黎立於道法，則應大乘諸通慧矣！」

蓮首菩薩曰：「族姓子！憶如來所講：『假使有人自不柔順，無有靜寂、不隨律教，而欲調伏靜寂於他、以律勸人者，未之有也。』其自調順靜寂奉律，乃能化勵剛強、憒亂、抑挫、犯禁，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮首菩薩曰：「族姓子！憶如來所講：『假使有人自不柔順，無有靜寂、不隨律教，而欲調伏靜寂於他、以律勸人者，未之有也。』其自調順靜寂奉律，乃能化勵剛強、憒亂、抑挫、犯禁，則應大乘諸通慧矣！」

蓮首藏菩薩曰：「其同塵勞於世法者則不度世；其不同塵於世法者乃能度世。是故菩薩有利無利、若譽若毀、有名無名、若苦若樂，不動不搖，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮首藏菩薩曰：「其同塵勞於世法者則不度世；其不同塵於世法者乃能度世。是故菩薩有利無利、若譽若毀、有名無名、若苦若樂，不動不搖，則應大乘諸通慧矣！」

持人菩薩曰：「不可從他而致大乘諸通慧也，吾獨一己而無有侶，以眾生故誓被德鎧，設護一切，則吾所應將濟救攝，須臾精進而不懈怠，教化黎元建發學，斯則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持人菩薩曰：「不可從他而致大乘諸通慧也，吾獨一己而無有侶，以眾生故誓被德鎧，設護一切，則吾所應將濟救攝，須臾精進而不懈怠，教化黎元建發學，斯則應大乘諸通慧矣！」

持地菩薩曰：「譬如，仁者！地之所載，一切眾果、百穀、藥木因地而生，地無所置亦不求報，群庶品類皆仰地活，地不辭厭不以為勞。開士大士亦當如是，發心如地心無所著，不以喜怒勸諸黎元，使趣佛慧而不想報，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持地菩薩曰：「譬如，仁者！地之所載，一切眾果、百穀、藥木因地而生，地無所置亦不求報，群庶品類皆仰地活，地不辭厭不以為勞。開士大士亦當如是，發心如地心無所著，不以喜怒勸諸黎元，使趣佛慧而不想報，則應大乘諸通慧矣！」

寶掌菩薩曰：「仁者當知，被上德鎧乃至佛慧，無能沮敗令釋大乘。若於夢中不志二乘——聲聞、緣覺，常以寶心諸通慧心為人講宣，於珍寶心無所貪惜、無所愛悋，勸眾大乘誓被德鎧，彼所學乘非無有乘不增不減，其心如是無所歆慕，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶掌菩薩曰：「仁者當知，被上德鎧乃至佛慧，無能沮敗令釋大乘。若於夢中不志二乘——聲聞、緣覺，常以寶心諸通慧心為人講宣，於珍寶心無所貪惜、無所愛悋，勸眾大乘誓被德鎧，彼所學乘非無有乘不增不減，其心如是無所歆慕，則應大乘諸通慧矣！」

寶印手菩薩曰：「覩於群黎墮墜六趣，而發愍哀惠施眾生授以法手；其無信者為造信手；其少智者為博聞手；其慳貪者為惠施手；其犯戒者為護禁手；其瞋怒者為忍辱手；其懈怠者為精進手；其亂意者為一心手；其邪智者為智慧手，而隨眾生離清白法，各各應時具設法手。開士殖斯德本之手，印于三寶。何謂三？具立群生於佛智慧，勸助至于寶印之手；成已德本則寶印手；念一切法猶如虛空則寶印手。興立如斯是則為三，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶印手菩薩曰：「覩於群黎墮墜六趣，而發愍哀惠施眾生授以法手；其無信者為造信手；其少智者為博聞手；其慳貪者為惠施手；其犯戒者為護禁手；其瞋怒者為忍辱手；其懈怠者為精進手；其亂意者為一心手；其邪智者為智慧手，而隨眾生離清白法，各各應時具設法手。開士殖斯德本之手，印于三寶。何謂三？具立群生於佛智慧，勸助至于寶印之手；成已德本則寶印手；念一切法猶如虛空則寶印手。興立如斯是則為三，則應大乘諸通慧矣！」

師子意菩薩曰：「仁者當知，被無畏鎧是為無懼，所誓德鎧、無難鎧、無罣礙鎧、無怯弱鎧、無懈怠鎧，斯則佛慧。是故行者不當恐怖，無難無礙、無怯無怠，離諸危懅衣毛不竪，在於終始無有瑕穢，亦不希仰泥洹之德，等住苦樂而無二行，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子意菩薩曰：「仁者當知，被無畏鎧是為無懼，所誓德鎧、無難鎧、無罣礙鎧、無怯弱鎧、無懈怠鎧，斯則佛慧。是故行者不當恐怖，無難無礙、無怯無怠，離諸危懅衣毛不竪，在於終始無有瑕穢，亦不希仰泥洹之德，等住苦樂而無二行，則應大乘諸通慧矣！」

師子步雷音菩薩曰：「仁者當知，其斯事者非下才行，則為正士之所建造。其正士者，歸趣平等離于邪見；其正士者，其心質朴而無諛諂；其正士者，勞謙柔順尊師敬聖；其正士者，勸學不惓所受根究；其正士者，欽悅正治建立正業；其正士者，若有所欲損廢穢法；其正士者，若有瞋怒意無結恨；其正士者，若有愚癡照除幽冥；其正士者，寂然澹泊近于定藏；其正士者，具足恩施惠及貧厄一切輒濟；其正士者，護身口意喟而靜寞；其正士者，言行相副情性質直；其正士者，所志堅強尚真諦法；其正士者，離於非法親存正典；其正士者，樂于法樂護以正法；其正士者，輕忽身命不釋眾生；其正士者，所立鏗然善施無羨；其正士者，志純淑法消化凶偽；其正士者，則以寶藏救濟貧匱；其正士者，則為良藥療諸疹疾；其正士者，護諸畏懼令得自歸；其正士者，導諸邪見至無崖際；其正士者，勉濟勞穢勸以經典；其正士者，調忍瞋怒而順所宜。是故建立正士之法，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子步雷音菩薩曰：「仁者當知，其斯事者非下才行，則為正士之所建造。其正士者，歸趣平等離于邪見；其正士者，其心質朴而無諛諂；其正士者，勞謙柔順尊師敬聖；其正士者，勸學不惓所受根究；其正士者，欽悅正治建立正業；其正士者，若有所欲損廢穢法；其正士者，若有瞋怒意無結恨；其正士者，若有愚癡照除幽冥；其正士者，寂然澹泊近于定藏；其正士者，具足恩施惠及貧厄一切輒濟；其正士者，護身口意喟而靜寞；其正士者，言行相副情性質直；其正士者，所志堅強尚真諦法；其正士者，離於非法親存正典；其正士者，樂于法樂護以正法；其正士者，輕忽身命不釋眾生；其正士者，所立鏗然善施無羨；其正士者，志純淑法消化凶偽；其正士者，則以寶藏救濟貧匱；其正士者，則為良藥療諸疹疾；其正士者，護諸畏懼令得自歸；其正士者，導諸邪見至無崖際；其正士者，勉濟勞穢勸以經典；其正士者，調忍瞋怒而順所宜。是故建立正士之法，則應大乘諸通慧矣！」

虛空藏菩薩曰：「修以無量虛空之慈，其精進行未曾釋廢，大哀之行諸根悅豫悉懷踊躍，於諸愛欲所可娛樂察如虛空。布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，等如虛空，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩曰：「修以無量虛空之慈，其精進行未曾釋廢，大哀之行諸根悅豫悉懷踊躍，於諸愛欲所可娛樂察如虛空。布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，等如虛空，則應大乘諸通慧矣！」

發意轉法輪菩薩曰：「發菩薩意，所發意者：不當發意令魔得便，無令如來而不欣樂，使諸天人所不悅喜，不令德本而有耗減。若欲興建為道意者：隨順誘勸當令弊魔不得其便，順如來意天人悅豫，不失己身所造德本。所修如斯，一切發意則轉法輪。所以者何？其菩薩者，諸所發意因緣所造而無所生，曉了諸法永無所起。無所起者，諸佛如來順如正覺之轉法輪，如是發心被戒德鎧，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發意轉法輪菩薩曰：「發菩薩意，所發意者：不當發意令魔得便，無令如來而不欣樂，使諸天人所不悅喜，不令德本而有耗減。若欲興建為道意者：隨順誘勸當令弊魔不得其便，順如來意天人悅豫，不失己身所造德本。所修如斯，一切發意則轉法輪。所以者何？其菩薩者，諸所發意因緣所造而無所生，曉了諸法永無所起。無所起者，諸佛如來順如正覺之轉法輪，如是發心被戒德鎧，則應大乘諸通慧矣！」

辯諸句菩薩曰：「正士當知，其道心者，正士普入塵勞怒害，有漏無漏、有為無為，亦入於罪不罪殃福；亦入於善亦入不善；亦入世法度世之法；亦入終始無為之為；亦入斷滅有常之計；亦入諸陰衰入之事；亦入地、水、火、風。所以者何？此諸因緣悉為自然，志性本淨，所在之處有所言說，一切所講皆悉為空而無所有。譬如虛空無所不入，道心如是，一切普至菩薩喜樂。如是慧者，除棄一切文字辯才，分別眾庶逮得辯慧，若能入斯一聖達者，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯諸句菩薩曰：「正士當知，其道心者，正士普入塵勞怒害，有漏無漏、有為無為，亦入於罪不罪殃福；亦入於善亦入不善；亦入世法度世之法；亦入終始無為之為；亦入斷滅有常之計；亦入諸陰衰入之事；亦入地、水、火、風。所以者何？此諸因緣悉為自然，志性本淨，所在之處有所言說，一切所講皆悉為空而無所有。譬如虛空無所不入，道心如是，一切普至菩薩喜樂。如是慧者，除棄一切文字辯才，分別眾庶逮得辯慧，若能入斯一聖達者，則應大乘諸通慧矣！」

辯積菩薩曰：「一切所說皆無有言，一切音聲而不可得，菩薩喜樂如斯慧者，好言惡言，不悅不慼，譬如太山風來吹之，尋復還反山不動搖。菩薩如是，於諸異學、一切語言不動不搖，在諸外徑亦無所著。若如來言、外徑異語等法察之，不以增減亦無所亂。見諸辯才一切法盡，於諸盡法不念自天亦無所思。菩薩能行如斯慧者，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩曰：「一切所說皆無有言，一切音聲而不可得，菩薩喜樂如斯慧者，好言惡言，不悅不慼，譬如太山風來吹之，尋復還反山不動搖。菩薩如是，於諸異學、一切語言不動不搖，在諸外徑亦無所著。若如來言、外徑異語等法察之，不以增減亦無所亂。見諸辯才一切法盡，於諸盡法不念自天亦無所思。菩薩能行如斯慧者，則應大乘諸通慧矣！」

海意菩薩曰：「菩薩所入當如入海，覺了大道，一切聲聞所不能及，信樂專心於一法味，入若干法無有若干；觀深妙法未曾惑亂；於緣起法不增不減；於諸經典無有若干，是則名曰不生不起。一切眾生所業起者，不殖德本福無有盡所教無邊，當分別了棄捐斷滅有常之事，不受諸法不斷諸法，當建立志為無量器，不忘捨法習諸通慧亦不釋法，以平等法為眾生說，當習一切諸德善法。如是具足無數佛法，以如是心被戒德鎧，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海意菩薩曰：「菩薩所入當如入海，覺了大道，一切聲聞所不能及，信樂專心於一法味，入若干法無有若干；觀深妙法未曾惑亂；於緣起法不增不減；於諸經典無有若干，是則名曰不生不起。一切眾生所業起者，不殖德本福無有盡所教無邊，當分別了棄捐斷滅有常之事，不受諸法不斷諸法，當建立志為無量器，不忘捨法習諸通慧亦不釋法，以平等法為眾生說，當習一切諸德善法。如是具足無數佛法，以如是心被戒德鎧，則應大乘諸通慧矣！」

大山菩薩曰：「仁者當知，其此乘者，普超諸世則謂佛慧，其行所入不可限量，由是之故超度一切世間志性；已能超度世間所行，其所信者過於俗間；已過俗間，其所施者、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，亦復如是，悉能超度一切世間之所有慧，其所造福過於世間所興福祚，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大山菩薩曰：「仁者當知，其此乘者，普超諸世則謂佛慧，其行所入不可限量，由是之故超度一切世間志性；已能超度世間所行，其所信者過於俗間；已過俗間，其所施者、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，亦復如是，悉能超度一切世間之所有慧，其所造福過於世間所興福祚，則應大乘諸通慧矣！」

喜見菩薩曰：「假使菩薩目所視色而無所惡，色之自然其心清淨；耳所聽聞亦無所惡，音聲自然其心清淨；鼻香、舌味、及身更、心法，於六情界而無所惡，其六情界自然本寂。其心清淨，其於憎愛心無所著；其心清淨，觀于眾生順佛法者器無不應，又其眾生處邪見者亦復覩之在佛法器；其愛己者在於王者歡喜習俗；有所施與尋復悔者等敬若茲。菩薩大士所行如是，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜見菩薩曰：「假使菩薩目所視色而無所惡，色之自然其心清淨；耳所聽聞亦無所惡，音聲自然其心清淨；鼻香、舌味、及身更、心法，於六情界而無所惡，其六情界自然本寂。其心清淨，其於憎愛心無所著；其心清淨，觀于眾生順佛法者器無不應，又其眾生處邪見者亦復覩之在佛法器；其愛己者在於王者歡喜習俗；有所施與尋復悔者等敬若茲。菩薩大士所行如是，則應大乘諸通慧矣！」

喜王菩薩曰：「假使有人罵詈誹謗、輕易毀辱、撾捶打撲於菩薩者，心不懷恨而加喜悅，以善友想待遇對者，而能忍辱現于忍力，其心欣豫思惟其法：『何所是罵，誰為罵者？』信解內空不疑外空，自見己身又覩他人則歡喜悅，便能惠施身命、支體、頭眼、手足、妻子、男女、國城、丘聚、財穀、珍寶，倍復踊躍。寧聞一頌恬忽世榮、轉輪王位，常樂為人講說經法不羨帝釋，思開一人使發道心不僥梵天，願見如來不貪三千大千世界滿溢珂珍，從生明達不乏諸根，信樂愛敬諸道品法。如是悅樂所造行者，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜王菩薩曰：「假使有人罵詈誹謗、輕易毀辱、撾捶打撲於菩薩者，心不懷恨而加喜悅，以善友想待遇對者，而能忍辱現于忍力，其心欣豫思惟其法：『何所是罵，誰為罵者？』信解內空不疑外空，自見己身又覩他人則歡喜悅，便能惠施身命、支體、頭眼、手足、妻子、男女、國城、丘聚、財穀、珍寶，倍復踊躍。寧聞一頌恬忽世榮、轉輪王位，常樂為人講說經法不羨帝釋，思開一人使發道心不僥梵天，願見如來不貪三千大千世界滿溢珂珍，從生明達不乏諸根，信樂愛敬諸道品法。如是悅樂所造行者，則應大乘諸通慧矣！」

察無圻菩薩曰：「假使見一切法度于彼岸，不墮貪身淨諸佛土，覩諸佛國皆亦清淨亦無想行，見一切佛不發色想，見諸群黎想：『雖有肉眼覩罪福淨；具足天眼得無所壞；雖得慧眼離諸塵勞；信樂佛眼具足成就十八不共諸佛之法；已得法眼具足如來十種之力。』假使菩薩所被德鎧信行如斯，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 察無圻菩薩曰：「假使見一切法度于彼岸，不墮貪身淨諸佛土，覩諸佛國皆亦清淨亦無想行，見一切佛不發色想，見諸群黎想：『雖有肉眼覩罪福淨；具足天眼得無所壞；雖得慧眼離諸塵勞；信樂佛眼具足成就十八不共諸佛之法；已得法眼具足如來十種之力。』假使菩薩所被德鎧信行如斯，則應大乘諸通慧矣！」

遊無際法行菩薩曰：「族姓子！知一切緣菩薩所為，則悉歸趣諸通敏慧。所以者何？觀諸所有一切因緣，不住於內、不處於外、不在口言。假使菩薩不住因緣，亦不御趣塵勞之礙；亦不勸導罪福之礙，無報應礙、無諸根礙、無諸法礙、無非慧礙，已度罪福塵垢魔界，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊無際法行菩薩曰：「族姓子！知一切緣菩薩所為，則悉歸趣諸通敏慧。所以者何？觀諸所有一切因緣，不住於內、不處於外、不在口言。假使菩薩不住因緣，亦不御趣塵勞之礙；亦不勸導罪福之礙，無報應礙、無諸根礙、無諸法礙、無非慧礙，已度罪福塵垢魔界，則應大乘諸通慧矣！」

超魔見菩薩曰：「惟、族姓子！已住吾我自見己身，則便處于魔之事業；已斷吾我不覩所虛；已除所見則無諸陰；已除諸陰則不見魔；已度魔界則尋逮成無礙脫門。菩薩已逮無礙脫門，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超魔見菩薩曰：「惟、族姓子！已住吾我自見己身，則便處于魔之事業；已斷吾我不覩所虛；已除所見則無諸陰；已除諸陰則不見魔；已度魔界則尋逮成無礙脫門。菩薩已逮無礙脫門，則應大乘諸通慧矣！」

無憂施菩薩曰：「仁者當知，其犯惡者後懷湯火；其為善業後無憂慼。是故菩薩當修善業，其所作者無能說短；所興造者後無所悔、無諸礙蓋。假使眾生愁憂不樂，則為講說離憂之法。菩薩大士如是行者，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無憂施菩薩曰：「仁者當知，其犯惡者後懷湯火；其為善業後無憂慼。是故菩薩當修善業，其所作者無能說短；所興造者後無所悔、無諸礙蓋。假使眾生愁憂不樂，則為講說離憂之法。菩薩大士如是行者，則應大乘諸通慧矣！」

諸議告菩薩曰：「惟、族姓子！其有士夫奉禁戒者所願必獲，已獲所願，所獲立本由無放逸，立無逸已具道品法；已能具立道品之法，則諸通慧戒禁之正也。菩薩已住無逸道法，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸議告菩薩曰：「惟、族姓子！其有士夫奉禁戒者所願必獲，已獲所願，所獲立本由無放逸，立無逸已具道品法；已能具立道品之法，則諸通慧戒禁之正也。菩薩已住無逸道法，則應大乘諸通慧矣！」

普花天子曰：「譬族姓子！樹花盛時多所饒益於一切人，菩薩以功德本而自莊嚴，猶樹花茂饒益群黎，如忉利天晝度之樹紛葩茂盛，忉利諸天莫不敬仰。菩薩如是以諸法門而自挍飾，諸天、龍、神、揵沓和、世人、阿須倫靡不宗戴，猶如天上明月之珠，無有瑕穢眾德具足。開士志性清淨無瑕德議顯備，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普花天子曰：「譬族姓子！樹花盛時多所饒益於一切人，菩薩以功德本而自莊嚴，猶樹花茂饒益群黎，如忉利天晝度之樹紛葩茂盛，忉利諸天莫不敬仰。菩薩如是以諸法門而自挍飾，諸天、龍、神、揵沓和、世人、阿須倫靡不宗戴，猶如天上明月之珠，無有瑕穢眾德具足。開士志性清淨無瑕德議顯備，則應大乘諸通慧矣！」

光華天子曰：「譬，族姓子！日出光明滅除眾冥終始光現，菩薩如是具足慧光、慧法施世，為諸愚冥無明眾生，顯示大光導自然法，其幽闇者不能蔽暉；其光明者則能消冥，導示徑路，已住徑路。菩薩大士其在邪徑，示現正路、已住正路，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光華天子曰：「譬，族姓子！日出光明滅除眾冥終始光現，菩薩如是具足慧光、慧法施世，為諸愚冥無明眾生，顯示大光導自然法，其幽闇者不能蔽暉；其光明者則能消冥，導示徑路，已住徑路。菩薩大士其在邪徑，示現正路、已住正路，則應大乘諸通慧矣！」

心華香天子曰：「譬，族姓子！心華之樹其香普熏周四十里，其香無想。菩薩如是，以戒、博聞、定、慧、解度知見之香以為芬熏，三千大千世界以法之香靡不周遍，一切眾病香即療愈。假使菩薩被此法香，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心華香天子曰：「譬，族姓子！心華之樹其香普熏周四十里，其香無想。菩薩如是，以戒、博聞、定、慧、解度知見之香以為芬熏，三千大千世界以法之香靡不周遍，一切眾病香即療愈。假使菩薩被此法香，則應大乘諸通慧矣！」

常進法行天子曰：「仁者當知，其精進者無懈怠心，是故菩薩修諸德本而不厭惓，常當遵崇志八法行。何等八？六度無極、四等梵行、遊步五通、而以四恩救攝群萌、志三脫門逮得法忍、勸勉佛慧、開化眾生令發道意、導權方便接齊有為所有諸法，是為八。遵崇八法之行，則應大乘諸通慧矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常進法行天子曰：「仁者當知，其精進者無懈怠心，是故菩薩修諸德本而不厭惓，常當遵崇志八法行。何等八？六度無極、四等梵行、遊步五通、而以四恩救攝群萌、志三脫門逮得法忍、勸勉佛慧、開化眾生令發道意、導權方便接齊有為所有諸法，是為八。遵崇八法之行，則應大乘諸通慧矣！」

於是軟首語諸正士及天子曰：「仁者！欲知菩薩精進若不精進至諸通慧？所以者何？其翫習者行在三界，若遵修者謂諸往見；其翫習者是謂為內，亦不翫習是謂為外；其翫習者謂聲聞地，若遵修者謂緣覺地；其翫習者謂在眾結所行勤勞，若遵修者則謂所著凡夫之法；其翫習者即謂為名，若遵修者則謂為色；其翫習者即謂報應，若遵修者則謂所見；其翫習者謂有所著，若遵修者則謂有所得；其翫習者即謂我所，若遵修者則謂吾身；其翫習者即謂慳貪，若遵修者則謂布施而不想慢；其翫習者即謂犯戒，若遵修者則謂持戒而不想慢；其翫習者謂瞋怒，若遵修者則謂忍辱而不想慢；其翫習者謂懈怠，若遵修者則謂精進而不想慢；其翫習者謂亂意，若遵修者則謂一心而不想慢；其翫習者謂愚癡，若遵修者則謂智慧而不想慢；其翫習者謂不善本，若遵修者謂等善本而不想慢；其翫習者謂無福根，若遵修者謂殖德本而不想慢；其翫習者謂世俗法，若遵修者謂度世法而不想慢；其翫習者謂有為法，若遵修者謂無為法而不想慢；其翫習者謂為罪，若遵修者謂無罪法而不想慢；其翫習者謂諸漏，若遵修者則謂無漏而不想慢。是謂翫習至於遵修離諸所見，不著不斷菩薩指趣，則應大乘諸通慧矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是軟首語諸正士及天子曰：「仁者！欲知菩薩精進若不精進至諸通慧？所以者何？其翫習者行在三界，若遵修者謂諸往見；其翫習者是謂為內，亦不翫習是謂為外；其翫習者謂聲聞地，若遵修者謂緣覺地；其翫習者謂在眾結所行勤勞，若遵修者則謂所著凡夫之法；其翫習者即謂為名，若遵修者則謂為色；其翫習者即謂報應，若遵修者則謂所見；其翫習者謂有所著，若遵修者則謂有所得；其翫習者即謂我所，若遵修者則謂吾身；其翫習者即謂慳貪，若遵修者則謂布施而不想慢；其翫習者即謂犯戒，若遵修者則謂持戒而不想慢；其翫習者謂瞋怒，若遵修者則謂忍辱而不想慢；其翫習者謂懈怠，若遵修者則謂精進而不想慢；其翫習者謂亂意，若遵修者則謂一心而不想慢；其翫習者謂愚癡，若遵修者則謂智慧而不想慢；其翫習者謂不善本，若遵修者謂等善本而不想慢；其翫習者謂無福根，若遵修者謂殖德本而不想慢；其翫習者謂世俗法，若遵修者謂度世法而不想慢；其翫習者謂有為法，若遵修者謂無為法而不想慢；其翫習者謂為罪，若遵修者謂無罪法而不想慢；其翫習者謂諸漏，若遵修者則謂無漏而不想慢。是謂翫習至於遵修離諸所見，不著不斷菩薩指趣，則應大乘諸通慧矣！

「又次，仁者！而不得至於諸通慧。何故不至？以何等至諸通敏慧？諸通慧者離諸所作，其諸通慧亦無所至，亦無有逮諸通慧者。又諸通慧亦無色像、亦無痛痒、思想、生死、識之形貌也；其諸通慧亦無法則亦無非法。其諸通慧亦無有施。所以者何？諸通慧者則為施與。又諸通慧無有持戒、忍辱、精進、一心、智慧。所以者何？諸通慧者則自然聖。諸通慧者無去來今。所以者何？其諸通慧超度三世。諸通慧者無眼、耳、鼻、口、身、心識。所以者何？度諸界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又次，仁者！而不得至於諸通慧。何故不至？以何等至諸通敏慧？諸通慧者離諸所作，其諸通慧亦無所至，亦無有逮諸通慧者。又諸通慧亦無色像、亦無痛痒、思想、生死、識之形貌也；其諸通慧亦無法則亦無非法。其諸通慧亦無有施。所以者何？諸通慧者則為施與。又諸通慧無有持戒、忍辱、精進、一心、智慧。所以者何？諸通慧者則自然聖。諸通慧者無去來今。所以者何？其諸通慧超度三世。諸通慧者無眼、耳、鼻、口、身、心識。所以者何？度諸界故。

「諸仁！欲知諸通慧者，若有菩薩欲得通慧住如通慧，當云何住？於一切法而無所住，斯則為住。於諸通慧一切諸法皆非我所，斯諸通慧於一切法無所猗著；斯諸通慧等凡夫地、等於佛地，於一切法亦為平等；斯諸通慧又行菩薩不當於餘求。諸通慧惟當從此四大界求自然造行。所以者何？斯自然者此無所有；斯自然者則無有形，於是善法名曰我身；於我身者而無有身、無有善惡、無我、無壽、無命、無人。假令我身則無所有亦復無有，彼則無行亦無所有，彼所有形則亦無實，其所見者亦無所有亦無有實，其慧見於所有無有、有實無實等，斯諸慧則諸通慧！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁！欲知諸通慧者，若有菩薩欲得通慧住如通慧，當云何住？於一切法而無所住，斯則為住。於諸通慧一切諸法皆非我所，斯諸通慧於一切法無所猗著；斯諸通慧等凡夫地、等於佛地，於一切法亦為平等；斯諸通慧又行菩薩不當於餘求。諸通慧惟當從此四大界求自然造行。所以者何？斯自然者此無所有；斯自然者則無有形，於是善法名曰我身；於我身者而無有身、無有善惡、無我、無壽、無命、無人。假令我身則無所有亦復無有，彼則無行亦無所有，彼所有形則亦無實，其所見者亦無所有亦無有實，其慧見於所有無有、有實無實等，斯諸慧則諸通慧！」

軟首童真說是語時，二千天子得不起法忍，萬二千人皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟首童真說是語時，二千天子得不起法忍，萬二千人皆發無上正真道意。

化佛品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛品第二

於是辯積菩薩白軟首曰：「且當俱往覲于如來，面問大聖：『菩薩大士當興何行？』」軟首尋於其處化作如來，其體形像如能仁佛。軟首童真謂辯積曰：「族姓子！如來在斯，何不啟問菩薩大士所設之行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是辯積菩薩白軟首曰：「且當俱往覲于如來，面問大聖：『菩薩大士當興何行？』」軟首尋於其處化作如來，其體形像如能仁佛。軟首童真謂辯積曰：「族姓子！如來在斯，何不啟問菩薩大士所設之行？」

於是辯積問化如來：「唯然。世尊！菩薩大士當設何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是辯積問化如來：「唯然。世尊！菩薩大士當設何行？」

時佛告曰：「如我所設，菩薩亦當修如是行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛告曰：「如我所設，菩薩亦當修如是行。」

又問：「云何世尊所造立行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何世尊所造立行？」

其佛答曰：「亦不行施、不行禁戒、不行忍辱、不行精進、不行一心、不行智慧。不行欲界、不行色界、不行無色界。不造身行、不造言行、心無念行。一切無行亦無因緣，是菩薩行。於族姓子心趣云何？其化現者豈有行乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其佛答曰：「亦不行施、不行禁戒、不行忍辱、不行精進、不行一心、不行智慧。不行欲界、不行色界、不行無色界。不造身行、不造言行、心無念行。一切無行亦無因緣，是菩薩行。於族姓子心趣云何？其化現者豈有行乎？」

答曰：「天中天！化者無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「天中天！化者無行。」

報曰：「如是。族姓子！菩薩大士當造斯行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曰：「如是。族姓子！菩薩大士當造斯行。」

辯積菩薩白軟首曰：「豈所見佛將無化乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩白軟首曰：「豈所見佛將無化乎？」

軟首答曰：「仁者！不聞一切諸法化自然乎？幻變之相而不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟首答曰：「仁者！不聞一切諸法化自然乎？幻變之相而不退轉。」

報曰：「如是！諸法實化，自然幻變而不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曰：「如是！諸法實化，自然幻變而不退轉。」

答曰：「今族姓子！何故發言：『今現如來將無化乎？一切諸佛及一切法豈不化耶！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「今族姓子！何故發言：『今現如來將無化乎？一切諸佛及一切法豈不化耶！』」

又問：「誰為化者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「誰為化者？」

答曰：「自然業淨而化之耳。又族姓子！菩薩不當住於我、人、壽、命、佛之聖道及凡夫者，而計有住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「自然業淨而化之耳。又族姓子！菩薩不當住於我、人、壽、命、佛之聖道及凡夫者，而計有住。」

辯積問化如來：「世尊！何學自致得佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積問化如來：「世尊！何學自致得佛？」

答曰：「無所學者則菩薩學。菩薩所學無有形像，亦無倫比；亦無所受、亦非不受；亦無想念、亦不離想；亦無所行、無行不行，則菩薩學。無著不著、無慢不慢、亦不調戲；亦不遵修、不離遵修；無想無取、無所遊居、亦無有想；不起不滅、不來不去；無住無化、亦無有形、亦無言詞，普離一切諸所想行，則菩薩學。其作斯學，是為等學。造斯學者則無所趣、則無所增亦無所損；造斯學者亦無所著、亦無所脫、亦無所染、亦無離塵、亦無結恨，不墮愚冥，如是學者乃名為學。學如斯者不詣諸趣。是故，族姓子！菩薩大士欲得逮成無上正真道者，學我所學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無所學者則菩薩學。菩薩所學無有形像，亦無倫比；亦無所受、亦非不受；亦無想念、亦不離想；亦無所行、無行不行，則菩薩學。無著不著、無慢不慢、亦不調戲；亦不遵修、不離遵修；無想無取、無所遊居、亦無有想；不起不滅、不來不去；無住無化、亦無有形、亦無言詞，普離一切諸所想行，則菩薩學。其作斯學，是為等學。造斯學者則無所趣、則無所增亦無所損；造斯學者亦無所著、亦無所脫、亦無所染、亦無離塵、亦無結恨，不墮愚冥，如是學者乃名為學。學如斯者不詣諸趣。是故，族姓子！菩薩大士欲得逮成無上正真道者，學我所學。」

又問：「云何佛學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何佛學？」

答曰：「如我無戒，亦無所犯。不施不受、不戒不犯、不忍不瞋、不進不怠、不禪不亂、不智不愚。無學、非無學，無所不行而吾無得亦無所等；無佛無法；亦無我想、亦無人想、亦無壽想、亦無命想、亦無法想；亦無有想、亦無無想。所以者何？一切諸法悉無所造。一切諸法以無所造，自然如幻，亦無有相、亦無有二；一切諸法離諸所樂；一切諸法而不可見；一切諸法超度眼句。諸法平等而無差特；諸法愚冥亦無所徑、無為無人，故無人言教、故無處所。無有言教則無所生。其信此者不念所信，亦不自大，亦不念道。是故族姓子！若有菩薩如是比類學佛道者，不恐不懼、不難不畏，乃為菩薩！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如我無戒，亦無所犯。不施不受、不戒不犯、不忍不瞋、不進不怠、不禪不亂、不智不愚。無學、非無學，無所不行而吾無得亦無所等；無佛無法；亦無我想、亦無人想、亦無壽想、亦無命想、亦無法想；亦無有想、亦無無想。所以者何？一切諸法悉無所造。一切諸法以無所造，自然如幻，亦無有相、亦無有二；一切諸法離諸所樂；一切諸法而不可見；一切諸法超度眼句。諸法平等而無差特；諸法愚冥亦無所徑、無為無人，故無人言教、故無處所。無有言教則無所生。其信此者不念所信，亦不自大，亦不念道。是故族姓子！若有菩薩如是比類學佛道者，不恐不懼、不難不畏，乃為菩薩！

「如族姓子！虛空之畏，不畏於火、不畏於風、不畏於雨、不畏於霧、不畏於塵、不畏於雷、不畏於雲、不畏於電、不畏於雪。所以者何？空者自然故曰空畏。菩薩如是於一切法而無所畏，於一切法不念苦樂。假使菩薩心等如是，則能成佛降伏眾魔，則成無上正真之道為最正覺，亦能導利一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如族姓子！虛空之畏，不畏於火、不畏於風、不畏於雨、不畏於霧、不畏於塵、不畏於雷、不畏於雲、不畏於電、不畏於雪。所以者何？空者自然故曰空畏。菩薩如是於一切法而無所畏，於一切法不念苦樂。假使菩薩心等如是，則能成佛降伏眾魔，則成無上正真之道為最正覺，亦能導利一切眾生。」

時化如來說此語竟，尋即化滅不知其處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時化如來說此語竟，尋即化滅不知其處。

辯積菩薩問軟首曰：「今者如來為所至湊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩問軟首曰：「今者如來為所至湊？」

答曰：「從所來處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「從所來處。」

又問：「何所從來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何所從來？」

答曰：「如所去處。」又問：「軟首！其化現者，無所從來，無所從去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如所去處。」又問：「軟首！其化現者，無所從來，無所從去？」

答曰：「族姓子！譬如化者，無所從來，無所從去，一切諸法亦復如是！一切眾生等無有異，不來不去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！譬如化者，無所從來，無所從去，一切諸法亦復如是！一切眾生等無有異，不來不去。」

又問：「軟首！一切諸法為何所趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「軟首！一切諸法為何所趣？」

答曰：「所趣自然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「所趣自然。」

又問：「一切眾生為何所歸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「一切眾生為何所歸？」

答曰：「隨其所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「隨其所作。」

又問：「軟首！一切諸法無作無報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「軟首！一切諸法無作無報？」

答曰：「族姓子！其法界者無作、無報、無往，等御諸法則為法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！其法界者無作、無報、無往，等御諸法則為法界。」

又問：「云何言有作、有報、有往而謂無往？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何言有作、有報、有往而謂無往？」

答曰：「族姓子！如其所作、如其所報，所往亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！如其所作、如其所報，所往亦然。」

又問軟首曰：「何謂為作？云何報應？何因所往？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問軟首曰：「何謂為作？云何報應？何因所往？」

答曰：「如所作者，報應亦如，所往亦如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如所作者，報應亦如，所往亦如。」

又問：「軟首！其如無本者，亦無有作、無有報應、無有往趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「軟首！其如無本者，亦無有作、無有報應、無有往趣？」

答曰：「如族姓子！如無本者，亦無所作、亦無報應、亦無往趣。所作、報應、往趣亦然，無來無去；所作、報應、所往至處，其如無本無所歸趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如族姓子！如無本者，亦無所作、亦無報應、亦無往趣。所作、報應、往趣亦然，無來無去；所作、報應、所往至處，其如無本無所歸趣。」

說是語時，如在世尊能仁佛前，賢者舍利弗、賢者阿難及餘大弟子悉聞斯講。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，如在世尊能仁佛前，賢者舍利弗、賢者阿難及餘大弟子悉聞斯講。

舍利弗白佛：「唯然。如來！怪未曾有。斯諸正士為大聖人，而師子吼等同一法，說若干種音聲言說，與法會同而無錯謬。誰聞斯者不發無上正真之道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛：「唯然。如來！怪未曾有。斯諸正士為大聖人，而師子吼等同一法，說若干種音聲言說，與法會同而無錯謬。誰聞斯者不發無上正真之道乎？」

佛告舍利弗：「誠如所云，菩薩大學無罣礙故，今者所說無所罣礙，如其所種必獲其果，如其所出報應亦然！菩薩如是學無罣礙，從其聖慧而分別說，如舍利弗本所學禁，自故斯慧辯才亦然！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「誠如所云，菩薩大學無罣礙故，今者所說無所罣礙，如其所種必獲其果，如其所出報應亦然！菩薩如是學無罣礙，從其聖慧而分別說，如舍利弗本所學禁，自故斯慧辯才亦然！」

光淨菩薩問世尊曰：「何謂聲聞學？何謂菩薩學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光淨菩薩問世尊曰：「何謂聲聞學？何謂菩薩學？」

佛言：「有限有礙是聲聞學，無限無礙是菩薩學。其聲聞學因其所限而致罣礙，由是之故所說有限致於罣礙；而諸菩薩學無有限致無罣礙，由是之故所說無限無有罣礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有限有礙是聲聞學，無限無礙是菩薩學。其聲聞學因其所限而致罣礙，由是之故所說有限致於罣礙；而諸菩薩學無有限致無罣礙，由是之故所說無限無有罣礙。」

光淨菩薩前白佛言：「惟，天中天！願現感應，使諸正士來至於斯，令此眾會聞所說法，各得其所無令唐舉。所以者何？軟首童真所行深奧，所論經法亦復要妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光淨菩薩前白佛言：「惟，天中天！願現感應，使諸正士來至於斯，令此眾會聞所說法，各得其所無令唐舉。所以者何？軟首童真所行深奧，所論經法亦復要妙。」

爾時世尊即現瑞應。軟首尋時與二十五正士及諸天子往詣佛所，稽首足下遷住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即現瑞應。軟首尋時與二十五正士及諸天子往詣佛所，稽首足下遷住一面。

光淨菩薩謂軟首曰：「仁者！何故越如來會，獨於屏處而論講經？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光淨菩薩謂軟首曰：「仁者！何故越如來會，獨於屏處而論講經？」

軟首答曰：「族姓子！知如來甚尊而不可當，諸佛大聖由是之故，一切所說或懼不可，故在一面。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟首答曰：「族姓子！知如來甚尊而不可當，諸佛大聖由是之故，一切所說或懼不可，故在一面。」

又問：「軟首！說何所法可如來乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「軟首！說何所法可如來乎？」

軟首答曰：「如吾所說，世尊知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟首答曰：「如吾所說，世尊知之。」

光淨曰：「雖爾，願說其意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光淨曰：「雖爾，願說其意。」

答曰：「如吾所及今當宣現。惟，族姓子！如有所說，不違法界、不失本無、不失本際，所說如是則可如來！又若所說，無所訟理、無所呵叱、無所興為，亦無因緣、無有色像、亦無比類，如是說者奉順如來！無我同像、無他人形，不等法貌、無非法貌、無終始貌、無泥洹貌，如是說者為可如來！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如吾所及今當宣現。惟，族姓子！如有所說，不違法界、不失本無、不失本際，所說如是則可如來！又若所說，無所訟理、無所呵叱、無所興為，亦無因緣、無有色像、亦無比類，如是說者奉順如來！無我同像、無他人形，不等法貌、無非法貌、無終始貌、無泥洹貌，如是說者為可如來！」

於是世尊告軟首曰：「善哉善哉！快說此言。誠如所云，如是說者不違如來。又次軟首！假使悉離一切戲樂而無憒亂，若不平要離諸所想無有眾想，有所說者所趣寂然而不動轉，被一德鎧定意說法，無能毀敗其經典者，不見諸法有所增者、有所減者，如斯所說則可如來！」說是語時，八百菩薩得不起法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊告軟首曰：「善哉善哉！快說此言。誠如所云，如是說者不違如來。又次軟首！假使悉離一切戲樂而無憒亂，若不平要離諸所想無有眾想，有所說者所趣寂然而不動轉，被一德鎧定意說法，無能毀敗其經典者，不見諸法有所增者、有所減者，如斯所說則可如來！」說是語時，八百菩薩得不起法忍。

舉鉢品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉鉢品第三

爾時天子千二百人在於會中，乃於往古造菩薩行，則忘道意志不堅固，心自念曰：「佛慧巍巍不可限量，無上正真道意難可獲致，菩薩所學而不可逮，最正覺者甚難可得。吾等於是不能學辦，不如改求聲聞、緣覺而取滅度」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天子千二百人在於會中，乃於往古造菩薩行，則忘道意志不堅固，心自念曰：「佛慧巍巍不可限量，無上正真道意難可獲致，菩薩所學而不可逮，最正覺者甚難可得。吾等於是不能學辦，不如改求聲聞、緣覺而取滅度」

爾時世尊知諸天子心之所念，以此等倫堪成無上正真之道為最正覺，而欲中廢隨取小乘。佛欲勸化諸天子故，離於道場在眾會表化作長者，手擎滿鉢百種飲食齎詣佛所，白世尊曰：「惟願大聖加哀受食。」佛即取鉢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知諸天子心之所念，以此等倫堪成無上正真之道為最正覺，而欲中廢隨取小乘。佛欲勸化諸天子故，離於道場在眾會表化作長者，手擎滿鉢百種飲食齎詣佛所，白世尊曰：「惟願大聖加哀受食。」佛即取鉢。

軟首菩薩興詣佛所，叉手啟曰：「今食盛饍當念故恩。吾誠信聞，大聖雖食而不以法惠及於鄙，惟宜加施以法相惠剋復往意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟首菩薩興詣佛所，叉手啟曰：「今食盛饍當念故恩。吾誠信聞，大聖雖食而不以法惠及於鄙，惟宜加施以法相惠剋復往意。」

於是賢者舍利弗心自念言：「軟首往古有何恩德，於世尊所而言雖食顧前法恩？」則白佛言：「軟首童真宿有何恩於大聖乎，而置如來：『雖當食者念前法恩？』」佛告：「且待斯須自當發遣，如來所知非爾所及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是賢者舍利弗心自念言：「軟首往古有何恩德，於世尊所而言雖食顧前法恩？」則白佛言：「軟首童真宿有何恩於大聖乎，而置如來：『雖當食者念前法恩？』」佛告：「且待斯須自當發遣，如來所知非爾所及。」

佛即尋時捨鉢于地，鉢即下沒，遊諸佛土。諸佛正覺今現在者，各各見鉢降其足下，在於下方過七十二江河沙等諸佛國土，至光明王如來國界——界號炤燿。鉢住於彼處于虛空，無執持者自然而立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即尋時捨鉢于地，鉢即下沒，遊諸佛土。諸佛正覺今現在者，各各見鉢降其足下，在於下方過七十二江河沙等諸佛國土，至光明王如來國界——界號炤燿。鉢住於彼處于虛空，無執持者自然而立。

所往諸佛諸弟子眾，各各前啟問其世尊：「鉢所從來？」諸佛各告說其意故：「上方世界界號為忍，彼有如來名曰能仁，現在說法。能仁如來故降斯鉢，而欲勸化諸異菩薩志退落者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所往諸佛諸弟子眾，各各前啟問其世尊：「鉢所從來？」諸佛各告說其意故：「上方世界界號為忍，彼有如來名曰能仁，現在說法。能仁如來故降斯鉢，而欲勸化諸異菩薩志退落者。」

於時世尊告舍利弗：「汝行求鉢，察知所在而赴致來。」即時受教，自以智力承佛聖旨，三昧正受以一萬定超萬佛土，遍求索鉢不知所在。還白佛言：「唯然，世尊！求之不見，不知所在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊告舍利弗：「汝行求鉢，察知所在而赴致來。」即時受教，自以智力承佛聖旨，三昧正受以一萬定超萬佛土，遍求索鉢不知所在。還白佛言：「唯然，世尊！求之不見，不知所在。」

於時世尊告大目連：「汝今且行求索鉢來，察其所在為處何方？」目連受教以神足力承佛聖旨，三昧正受入八千定，倏忽超過八千佛國，求之不見不知所處，還白佛言：「輒竭神力不蒙執鉢，焉能致乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊告大目連：「汝今且行求索鉢來，察其所在為處何方？」目連受教以神足力承佛聖旨，三昧正受入八千定，倏忽超過八千佛國，求之不見不知所處，還白佛言：「輒竭神力不蒙執鉢，焉能致乎？」

世尊復告須菩提曰：「汝行求鉢，知其所歸索齎致來。」即亦受教，三昧正受萬二千定，恍惚超越萬二千佛土，求不見鉢不知所止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復告須菩提曰：「汝行求鉢，知其所歸索齎致來。」即亦受教，三昧正受萬二千定，恍惚超越萬二千佛土，求不見鉢不知所止。

如是五百諸大聲聞，在於虛空各現神足、三昧之力，神通聖勢、天眼徹瞻，各行求鉢，不知所在亦不能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是五百諸大聲聞，在於虛空各現神足、三昧之力，神通聖勢、天眼徹瞻，各行求鉢，不知所在亦不能得。

時須菩提即前告白慈氏菩薩曰：「仁者高才一生補處，如來所莂當為無上正真道成最正覺！仁慈恩廣智慧弘達眾所不及，獨步三界而無有侶，當知鉢處，惟能致之奉齎來耳！幸屈威尊而舉鉢還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提即前告白慈氏菩薩曰：「仁者高才一生補處，如來所莂當為無上正真道成最正覺！仁慈恩廣智慧弘達眾所不及，獨步三界而無有侶，當知鉢處，惟能致之奉齎來耳！幸屈威尊而舉鉢還。」

慈氏菩薩報須菩提曰：「誠如所云，受如來慧當成正覺！今者軟首所興定意，進止坐起予所不及，不能曉了於斯三昧。惟，須菩提！雖於來世吾當成佛，佛菩薩眾數如江河沙，悉為軟首之所開道，欲知一步舉足所念，不識所歸。是故仁者當請軟首！惟斯大士知鉢處所、所止之土，堪任致來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩報須菩提曰：「誠如所云，受如來慧當成正覺！今者軟首所興定意，進止坐起予所不及，不能曉了於斯三昧。惟，須菩提！雖於來世吾當成佛，佛菩薩眾數如江河沙，悉為軟首之所開道，欲知一步舉足所念，不識所歸。是故仁者當請軟首！惟斯大士知鉢處所、所止之土，堪任致來。」

時須菩提啟世尊曰：「願垂恩教。」大聖則遣軟首取鉢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提啟世尊曰：「願垂恩教。」大聖則遣軟首取鉢。

軟首奉命自思念曰：「吾不起座不離眾會而舉鉢來。」——軟首三昧名曰普超，是諸菩薩定意正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟首奉命自思念曰：「吾不起座不離眾會而舉鉢來。」——軟首三昧名曰普超，是諸菩薩定意正受。

於時軟首伸其右掌，而內于地過踰下方，所經諸佛無極大聖一一次第以首禮之。其手掌中自然有音，稱：「能仁如來、至真、等正覺敬問無量！興處輕利、力勢如常、遊居安耶？」其掌手臂一一毛孔，尋自然出億百千姟光曜之明，一一光明各各變現百千蓮花；一一蓮花各化如來相好具足，處蓮花上加趺而坐；一一世尊各各讚揚能仁如來名德功勳。所可遊歷諸佛之土，應時諸國六反震動。又諸佛國自然大光靡不周遍，一切佛國各各而現有斯手掌。又諸佛土自然懸繒、幢幡、眾蓋，莫不莊嚴，遍散眾花處處挍飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時軟首伸其右掌，而內于地過踰下方，所經諸佛無極大聖一一次第以首禮之。其手掌中自然有音，稱：「能仁如來、至真、等正覺敬問無量！興處輕利、力勢如常、遊居安耶？」其掌手臂一一毛孔，尋自然出億百千姟光曜之明，一一光明各各變現百千蓮花；一一蓮花各化如來相好具足，處蓮花上加趺而坐；一一世尊各各讚揚能仁如來名德功勳。所可遊歷諸佛之土，應時諸國六反震動。又諸佛國自然大光靡不周遍，一切佛國各各而現有斯手掌。又諸佛土自然懸繒、幢幡、眾蓋，莫不莊嚴，遍散眾花處處挍飾。

軟首手掌過七十二江河沙等諸佛國土禮諸佛竟，斯須之間忽然即至照曜世界光明王佛國，禮畢自然有大音出，稱：「能仁如來敬問無量光明王如來！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟首手掌過七十二江河沙等諸佛國土禮諸佛竟，斯須之間忽然即至照曜世界光明王佛國，禮畢自然有大音出，稱：「能仁如來敬問無量光明王如來！」

有侍菩薩名曰光英，自啟如來：「此何手掌？殊妙巍巍威神難及，而自然出億百千姟光明暉赫；一一光明而各化出億百千姟嚴淨蓮華；一一蓮花如來各坐，諮嗟能仁聖哲之勳？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有侍菩薩名曰光英，自啟如來：「此何手掌？殊妙巍巍威神難及，而自然出億百千姟光明暉赫；一一光明而各化出億百千姟嚴淨蓮華；一一蓮花如來各坐，諮嗟能仁聖哲之勳？」

光明王佛告光英曰：「有族姓子！上方去此，七十二江河沙等諸佛國土，有忍世界，如來、至真、等正覺號曰能仁，現在說法。彼有大士名曰軟首，被戒德鎧不可思議，一切神通力度無極，自在於座而不移，起延手掌來欲舉鉢還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明王佛告光英曰：「有族姓子！上方去此，七十二江河沙等諸佛國土，有忍世界，如來、至真、等正覺號曰能仁，現在說法。彼有大士名曰軟首，被戒德鎧不可思議，一切神通力度無極，自在於座而不移，起延手掌來欲舉鉢還。」

時光明王佛土諸菩薩眾皆共渴仰，欲得覩見彼忍世界能仁如來、軟首大士。光明王佛悉知眾會意之所見，便放眉頂相光，其光通照七十二江河沙等諸佛國土，上至忍界靡不晃昱。其有眾生被蒙光者，一切獲安無有諸患，如四域皇帝轉輪聖王；諸修行者專精學定，被斯光者悉得道迹；其得禪者悉過三界獲四證德；其漏盡者得八脫門；禪定羅漢得無著原；其諸菩薩光照身者，普皆逮得日光三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時光明王佛土諸菩薩眾皆共渴仰，欲得覩見彼忍世界能仁如來、軟首大士。光明王佛悉知眾會意之所見，便放眉頂相光，其光通照七十二江河沙等諸佛國土，上至忍界靡不晃昱。其有眾生被蒙光者，一切獲安無有諸患，如四域皇帝轉輪聖王；諸修行者專精學定，被斯光者悉得道迹；其得禪者悉過三界獲四證德；其漏盡者得八脫門；禪定羅漢得無著原；其諸菩薩光照身者，普皆逮得日光三昧。

如是之比，光明王邊如來佛土菩薩大士，見斯忍界世尊能仁、軟首童真、一切聲聞比丘聖眾、諸菩薩等。光英菩薩覩忍世界諸菩薩眾，尋即淚出便說斯言，自白佛曰：「唯然，世尊！如妙水精如意明珠，墮不淨中誠可矜惜。此諸菩薩生忍界者，亦復如是甚可憐感。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之比，光明王邊如來佛土菩薩大士，見斯忍界世尊能仁、軟首童真、一切聲聞比丘聖眾、諸菩薩等。光英菩薩覩忍世界諸菩薩眾，尋即淚出便說斯言，自白佛曰：「唯然，世尊！如妙水精如意明珠，墮不淨中誠可矜惜。此諸菩薩生忍界者，亦復如是甚可憐感。」

光明王佛謂光英曰：「勿宣是語。所以者何？在此佛土精修禪行至于十劫，不如忍界從明晨旦至早食頃，興發慈心哀念眾生，此之功德最勝無倫難可逮及。所以者何？斯諸菩薩大士之眾，無有陰、蓋，塵勞以盡，其於忍界護正法者德不可量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明王佛謂光英曰：「勿宣是語。所以者何？在此佛土精修禪行至于十劫，不如忍界從明晨旦至早食頃，興發慈心哀念眾生，此之功德最勝無倫難可逮及。所以者何？斯諸菩薩大士之眾，無有陰、蓋，塵勞以盡，其於忍界護正法者德不可量。」

爾時忍界諸菩薩眾光明照身，則問能仁天中天曰：「唯然，世尊！此何光明孰演出來，滅諸塵勞令無瑕穢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時忍界諸菩薩眾光明照身，則問能仁天中天曰：「唯然，世尊！此何光明孰演出來，滅諸塵勞令無瑕穢？」

時佛告曰：「有族姓子！下方度此七十二江河沙等諸佛國土，而有世界名曰照曜，彼有如來號光明王，現在說法。其光明王如來至真放眉頂光，其光通照七十二江河沙等諸佛國土，而大晃昱逮照斯土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛告曰：「有族姓子！下方度此七十二江河沙等諸佛國土，而有世界名曰照曜，彼有如來號光明王，現在說法。其光明王如來至真放眉頂光，其光通照七十二江河沙等諸佛國土，而大晃昱逮照斯土。」

時諸菩薩及眾聲聞，各啟佛曰：「唯然，世尊！我等欲見照曜世界光明王如來諸菩薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩及眾聲聞，各啟佛曰：「唯然，世尊！我等欲見照曜世界光明王如來諸菩薩眾。」

能仁如來放足心千輻輪光，其光普照下方七十二江河沙等諸佛國土，至照曜界靡不周遍。下方世界諸菩薩眾身蒙斯光，皆悉逮得須彌光明三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能仁如來放足心千輻輪光，其光普照下方七十二江河沙等諸佛國土，至照曜界靡不周遍。下方世界諸菩薩眾身蒙斯光，皆悉逮得須彌光明三昧。

當爾之時，於斯佛土及彼世界，斯土見彼、彼土見此，轉相覩達，猶如此土閻浮提人，住於地上仰瞻日月。下方世界觀諸菩薩能仁如來及忍世界亦復如是！此土人民見於下方，猶如諸天住須彌頂俯于天下閻浮提城。斯諸菩薩見光明王如來諸菩薩等，被大德鎧難及難量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當爾之時，於斯佛土及彼世界，斯土見彼、彼土見此，轉相覩達，猶如此土閻浮提人，住於地上仰瞻日月。下方世界觀諸菩薩能仁如來及忍世界亦復如是！此土人民見於下方，猶如諸天住須彌頂俯于天下閻浮提城。斯諸菩薩見光明王如來諸菩薩等，被大德鎧難及難量。

於是軟首以右掌至照曜界彼光明王如來佛土，於虛空中即握取鉢，與無央數億百千姟諸菩薩眾眷屬圍遶踊出上方，手掌擎鉢；所歷佛國轉來上者，光明蓮花稍便不現，右手執鉢還忍世界，於大聖前跪而奉授，啟世尊曰：「垂恩受之？」佛即受鉢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是軟首以右掌至照曜界彼光明王如來佛土，於虛空中即握取鉢，與無央數億百千姟諸菩薩眾眷屬圍遶踊出上方，手掌擎鉢；所歷佛國轉來上者，光明蓮花稍便不現，右手執鉢還忍世界，於大聖前跪而奉授，啟世尊曰：「垂恩受之？」佛即受鉢。

時諸菩薩與軟首掌而俱來者，前詣佛所稽首于地，各各自宣如來之名：「某佛大聖致敬無量，聖體勝常，遊步無限慧力平康！」諸菩薩眾敬問已畢，退坐一面如佛所教安隱之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩與軟首掌而俱來者，前詣佛所稽首于地，各各自宣如來之名：「某佛大聖致敬無量，聖體勝常，遊步無限慧力平康！」諸菩薩眾敬問已畢，退坐一面如佛所教安隱之座。

爾時世尊告舍利弗：「今且聽斯，善思念之！今為若說。乃去往古吾身造行為菩薩時，則是軟首本所建發，今者所以宣置斯惠：『世尊雖食，當念疇昔法施之恩。』乃曩過去久遠世時，無央數不可計會億百千劫，復踰此數，爾時有佛名莫能勝幢如來、至真、等正覺，世界名無別異。莫能勝幢如來諸聲聞眾八萬四千，菩薩大士十二億眾。其佛世尊於五濁世演三乘教，有一比丘而為法師名曰慧王！明旦著衣執持應器，入弘廣國而行分衛，得百味飯若干種食。分衛竟，出行於街路。有尊者子名離垢臂，為乳母所抱而行遊戲。時離垢臂遙見比丘，遊行趣之下乳母抱，尋隨比丘從求飯食。於時比丘與模持蜜搏，幼童即食知其甘美，遂隨比丘蜜搏欲盡，顧眄乳母意欲還抱。比丘復授蜜搏，幼童復進，稍稍轉至莫能勝幢如來之所，稽首足下則住其前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告舍利弗：「今且聽斯，善思念之！今為若說。乃去往古吾身造行為菩薩時，則是軟首本所建發，今者所以宣置斯惠：『世尊雖食，當念疇昔法施之恩。』乃曩過去久遠世時，無央數不可計會億百千劫，復踰此數，爾時有佛名莫能勝幢如來、至真、等正覺，世界名無別異。莫能勝幢如來諸聲聞眾八萬四千，菩薩大士十二億眾。其佛世尊於五濁世演三乘教，有一比丘而為法師名曰慧王！明旦著衣執持應器，入弘廣國而行分衛，得百味飯若干種食。分衛竟，出行於街路。有尊者子名離垢臂，為乳母所抱而行遊戲。時離垢臂遙見比丘，遊行趣之下乳母抱，尋隨比丘從求飯食。於時比丘與模持蜜搏，幼童即食知其甘美，遂隨比丘蜜搏欲盡，顧眄乳母意欲還抱。比丘復授蜜搏，幼童復進，稍稍轉至莫能勝幢如來之所，稽首足下則住其前。

「於時比丘慧王所得分衛食饍，授與幼童而謂之曰：『童子！受斯分衛之具，供養如來！』尋即受之，已滿佛鉢，食不減損；次與聲聞八萬四千，菩薩十二億，佛及聖眾，皆悉充飽。如是之供至于七日，飯則如故亦不損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時比丘慧王所得分衛食饍，授與幼童而謂之曰：『童子！受斯分衛之具，供養如來！』尋即受之，已滿佛鉢，食不減損；次與聲聞八萬四千，菩薩十二億，佛及聖眾，皆悉充飽。如是之供至于七日，飯則如故亦不損減。

「於時幼童踊躍歡喜善心生焉！住世尊前則而頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時幼童踊躍歡喜善心生焉！住世尊前則而頌曰：

「『佛聖眾飽滿， 鉢食不損耗； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛聖眾飽滿， 鉢食不損耗；

奉事於眾祐！ 福田無有疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉事於眾祐！ 福田無有疑。

世吼食充足， 餚饍而不減； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世吼食充足， 餚饍而不減；

獻進于眾祐！ 不疑道無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獻進于眾祐！ 不疑道無盡。

其饍既不損， 供具轉弘多； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其饍既不損， 供具轉弘多；

恭敬等正覺！ 增長清白法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬等正覺！ 增長清白法。』」

佛告舍利弗：「於時幼童以一鉢食，供養世尊及聖眾，承佛聖旨已心清白，具足七日食不損耗。慧王比丘教訓幼童：『歸命於佛及法、聖眾。』令受禁戒剋心悔過，勸使請問發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「於時幼童以一鉢食，供養世尊及聖眾，承佛聖旨已心清白，具足七日食不損耗。慧王比丘教訓幼童：『歸命於佛及法、聖眾。』令受禁戒剋心悔過，勸使請問發無上正真道意。

「於時父母求索其子，便詣莫能勝幢如來所，稽首作禮退住一面。幼童拜謁問訊父母，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時父母求索其子，便詣莫能勝幢如來所，稽首作禮退住一面。幼童拜謁問訊父母，以偈讚曰：

「『我志願佛道， 愍哀諸群生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我志願佛道， 愍哀諸群生；

閑暇難得值， 親亦宜誓意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閑暇難得值， 親亦宜誓意。

且觀正覺身， 諸相好莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且觀正覺身， 諸相好莊嚴；

慧度於無極， 孰不發道意？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧度於無極， 孰不發道意？

惟父母見釋， 得出棄捐家； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟父母見釋， 得出棄捐家；

順妙智慧教， 得學為寂志。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順妙智慧教， 得學為寂志。』

父母即答曰： 『我等好樂道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母即答曰： 『我等好樂道，

從爾為明則， 亦欲願捨家。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從爾為明則， 亦欲願捨家。』」

佛告舍利弗：「於時幼童化其父母及五百人，悉念學法志於無上正真之道，皆於佛世棄家為道。時佛教之行菩薩道、六度無極、四等、四恩，分別解空，精進不懈自致得佛。卿舍利弗！欲知爾時慧王比丘為法師者，豈異人乎？勿作斯觀。所以者何？則軟首童真也。其離垢臂尊者子者，則吾是也。昔往古世，軟首童真以饍見施供養佛眾，令發無上正真道意，則是本身初發意原，以是之故而當知之。今者如來所成聖覺無極之慧、十種力、四無所畏、十八不共無罣礙慧，皆是軟首所勸之恩。所以者何？因從發意至諸通慧，如佛所蒙因致大道。今吾觀覩十方世界，不可稱限不可計會，諸佛國土今現在者，諸佛世尊同號能仁，悉是仁者軟首所勸。或號咸聖、或號明星、或名所歡、或名錠光、或謂離漏、或謂妙勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「於時幼童化其父母及五百人，悉念學法志於無上正真之道，皆於佛世棄家為道。時佛教之行菩薩道、六度無極、四等、四恩，分別解空，精進不懈自致得佛。卿舍利弗！欲知爾時慧王比丘為法師者，豈異人乎？勿作斯觀。所以者何？則軟首童真也。其離垢臂尊者子者，則吾是也。昔往古世，軟首童真以饍見施供養佛眾，令發無上正真道意，則是本身初發意原，以是之故而當知之。今者如來所成聖覺無極之慧、十種力、四無所畏、十八不共無罣礙慧，皆是軟首所勸之恩。所以者何？因從發意至諸通慧，如佛所蒙因致大道。今吾觀覩十方世界，不可稱限不可計會，諸佛國土今現在者，諸佛世尊同號能仁，悉是仁者軟首所勸。或號咸聖、或號明星、或名所歡、或名錠光、或謂離漏、或謂妙勝。」

佛告舍利弗：「今我一劫若過一劫，宣揚演說諸佛名號，軟首大士所開化者，於今現在轉于法輪不可稱限，何況有行菩薩乘者？或有處於兜率天者；或有退來入母胞胎，而復出生捨家為道；或坐佛樹、或處道場，成最正覺不可限喻，其有欲說誠諦之事審實無虛，軟首童真則諸菩薩之父母也，愍哀勸化興顯大道，所生親者則當謂於軟首童真！向者軟首宣揚報恩今復伸說，雖當食者施我鉢饍所食之餘，吾前世時先有所施，正謂於斯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「今我一劫若過一劫，宣揚演說諸佛名號，軟首大士所開化者，於今現在轉于法輪不可稱限，何況有行菩薩乘者？或有處於兜率天者；或有退來入母胞胎，而復出生捨家為道；或坐佛樹、或處道場，成最正覺不可限喻，其有欲說誠諦之事審實無虛，軟首童真則諸菩薩之父母也，愍哀勸化興顯大道，所生親者則當謂於軟首童真！向者軟首宣揚報恩今復伸說，雖當食者施我鉢饍所食之餘，吾前世時先有所施，正謂於斯。」

爾時千二百諸天子、欲墮落者各心念言：「當堅其志恭敬於法，察諸因緣去諸根原，今者現在世尊前所發願，軟首勸化及開餘人，使至于道而不退轉於無上正真，吾等云何而欲墮落？吾等何故在如來前，興卑賤意志崇小節？今當捨於聲聞、緣覺，慇懃志求無上正真道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時千二百諸天子、欲墮落者各心念言：「當堅其志恭敬於法，察諸因緣去諸根原，今者現在世尊前所發願，軟首勸化及開餘人，使至于道而不退轉於無上正真，吾等云何而欲墮落？吾等何故在如來前，興卑賤意志崇小節？今當捨於聲聞、緣覺，慇懃志求無上正真道意。」

軟首伸掌示現變化，乃至下方光明王佛所處國土，而致鉢來一切普入，又復講說往古開化所說經典。下方佛土此世尊界，不可計數眾生之類即發道心，十方世界群萌之儔，悉來供養軟首童真！諸佛世尊皆遣寶蓋供施經典。彼時寶蓋則覆三千大千佛國，從其寶蓋自然出音：「誠如能仁尊！如如來所讚稱揚，悉是軟首之所勸化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟首伸掌示現變化，乃至下方光明王佛所處國土，而致鉢來一切普入，又復講說往古開化所說經典。下方佛土此世尊界，不可計數眾生之類即發道心，十方世界群萌之儔，悉來供養軟首童真！諸佛世尊皆遣寶蓋供施經典。彼時寶蓋則覆三千大千佛國，從其寶蓋自然出音：「誠如能仁尊！如如來所讚稱揚，悉是軟首之所勸化。」