大樹緊那羅王所問經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大樹緊那羅王所問經卷第四

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

爾時一切大眾得未曾有，合掌禮佛作如是言：「希有世尊！如來乃能善護念諸菩薩摩訶薩，以神通力而護持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切大眾得未曾有，合掌禮佛作如是言：「希有世尊！如來乃能善護念諸菩薩摩訶薩，以神通力而護持之。」

佛言：「如是如是！如汝所言，如來護念於諸菩薩。何以故？護念諸菩薩，即是護念一切眾生。汝諸正士！若佛如來護諸菩薩，即便為護一切眾生。何以故？是菩薩為一切眾生發大莊嚴，大莊嚴已，令無量眾生離生死餓，拔出安置令住正道。諸正士！是故汝等，我涅槃後應當守護於諸菩薩，若護菩薩當知則護諸眾生已。若菩薩施衣服、飲食、臥具、病藥，即是施與一切眾生。若以樂具施與菩薩，便為己施諸眾生已。何以故？是諸菩薩出息、入息常為一切諸眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是！如汝所言，如來護念於諸菩薩。何以故？護念諸菩薩，即是護念一切眾生。汝諸正士！若佛如來護諸菩薩，即便為護一切眾生。何以故？是菩薩為一切眾生發大莊嚴，大莊嚴已，令無量眾生離生死餓，拔出安置令住正道。諸正士！是故汝等，我涅槃後應當守護於諸菩薩，若護菩薩當知則護諸眾生已。若菩薩施衣服、飲食、臥具、病藥，即是施與一切眾生。若以樂具施與菩薩，便為己施諸眾生已。何以故？是諸菩薩出息、入息常為一切諸眾生故。」

爾時欲界諸天、色界諸天、乾闥婆、摩睺羅等，及諸大眾，聞佛所說深心隨喜，以諸妙花、珍寶、瓔珞，種種末香散如來上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲界諸天、色界諸天、乾闥婆、摩睺羅等，及諸大眾，聞佛所說深心隨喜，以諸妙花、珍寶、瓔珞，種種末香散如來上。

爾時大樹緊那羅王作是念言：「今者如來及諸菩薩、大聲聞眾將欲還歸，以我神力從此而往，作大寶車令佛、菩薩、聲聞大眾乘之而去，我及眷屬當共牽車，則為具足供養如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王作是念言：「今者如來及諸菩薩、大聲聞眾將欲還歸，以我神力從此而往，作大寶車令佛、菩薩、聲聞大眾乘之而去，我及眷屬當共牽車，則為具足供養如來。」

爾時大樹緊那羅王作是念已，即以天寶造作寶車，高五由旬、縱廣正等亦五由旬，眾寶間錯、無量寶樹以為莊嚴，於此車上為佛如來作師子座，莊嚴校飾上高七刃，敷置無量天諸寶衣，一切菩薩及諸聲聞各為設座，其諸天子、釋、梵、護世、乾闥婆等，為聽法者悉為設座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王作是念已，即以天寶造作寶車，高五由旬、縱廣正等亦五由旬，眾寶間錯、無量寶樹以為莊嚴，於此車上為佛如來作師子座，莊嚴校飾上高七刃，敷置無量天諸寶衣，一切菩薩及諸聲聞各為設座，其諸天子、釋、梵、護世、乾闥婆等，為聽法者悉為設座。

爾時緊那羅王作大寶車及敷諸座已，合掌白言：「唯願世尊及諸大眾就寶車坐，憐愍我故。」爾時世尊及諸菩薩、聲聞大眾、一切餘眾，悉坐寶車所敷座上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時緊那羅王作大寶車及敷諸座已，合掌白言：「唯願世尊及諸大眾就寶車坐，憐愍我故。」爾時世尊及諸菩薩、聲聞大眾、一切餘眾，悉坐寶車所敷座上。

爾時緊那羅王以佛神力及己神力，以是寶車置右掌中，上昇虛空高七多羅樹。緊那羅王八千諸子及無量乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽，各以金瑣牽挽寶車遊空而去。八萬四千諸緊那羅，作於八萬四千伎樂，在如來前引導而去，以諸偈頌並讚歎佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時緊那羅王以佛神力及己神力，以是寶車置右掌中，上昇虛空高七多羅樹。緊那羅王八千諸子及無量乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽，各以金瑣牽挽寶車遊空而去。八萬四千諸緊那羅，作於八萬四千伎樂，在如來前引導而去，以諸偈頌並讚歎佛：

「足滿八萬及四千， 是等緊那羅身形； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「足滿八萬及四千， 是等緊那羅身形；

清妙歌音和眾樂， 讚歎如來實功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清妙歌音和眾樂， 讚歎如來實功德。

最勝相好有威德， 最勝妙色眾所愛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝相好有威德， 最勝妙色眾所愛；

常住清淨實功德， 世尊有是大功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住清淨實功德， 世尊有是大功德。

於上虛空侍左右， 無有能見如來頂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上虛空侍左右， 無有能見如來頂；

猶如大山堅不動， 有如是身可樂德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大山堅不動， 有如是身可樂德。

遊空自在隨所至， 導師有是大神力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊空自在隨所至， 導師有是大神力；

猶如虛空淨無垢， 世尊善斷脫結使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空淨無垢， 世尊善斷脫結使。

阿修羅等及羅剎， 釋、梵、天王及淨居； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿修羅等及羅剎， 釋、梵、天王及淨居；

日月星宿珠火光， 毫相光明悉隱蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月星宿珠火光， 毫相光明悉隱蔽。

智慧力能如大海， 發起眾生諸心行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧力能如大海， 發起眾生諸心行；

三明普能照三界， 頭頂敬禮世所敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明普能照三界， 頭頂敬禮世所敬。

摧伏四魔諸結使， 說四聖諦涅槃道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏四魔諸結使， 說四聖諦涅槃道；

四神足、力、無所畏， 如來行步最殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四神足、力、無所畏， 如來行步最殊勝。

祥徐進趣無傾動， 常習調心住三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祥徐進趣無傾動， 常習調心住三昧；

所說微妙悅世間， 亦不依止是言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說微妙悅世間， 亦不依止是言說。

言說柔軟善妙音， 遠聞無量諸剎土； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說柔軟善妙音， 遠聞無量諸剎土；

若有眾生聞是音， 一切安樂生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生聞是音， 一切安樂生歡喜。

三千世界諸海水， 一毛孔中悉容受； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千世界諸海水， 一毛孔中悉容受；

終不惱觸水眾生， 其神通力無損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不惱觸水眾生， 其神通力無損減。

三千世界所有山， 悉皆安置一毛中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千世界所有山， 悉皆安置一毛中；

往至無量千億界， 然其身力無損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往至無量千億界， 然其身力無損減。

又於無量百千劫， 勤苦無量調伏施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於無量百千劫， 勤苦無量調伏施；

善修學戒護諸根， 忍辱、精進、禪、慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修學戒護諸根， 忍辱、精進、禪、慧力。

供養無量億諸佛， 護持是諸佛所說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養無量億諸佛， 護持是諸佛所說；

其心終不生疲厭， 大慈大悲利益世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心終不生疲厭， 大慈大悲利益世。

於無為中不卑下， 於有為中不自高； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無為中不卑下， 於有為中不自高；

猶如大地無傾動， 住世法中如蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大地無傾動， 住世法中如蓮花。

諦觀察了諸法空， 都無有相猶水月； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀察了諸法空， 都無有相猶水月；

如幻如化如水沫， 亦如夢電熱炎相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻如化如水沫， 亦如夢電熱炎相。

實性無我無有人， 極淨無燒無有主； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實性無我無有人， 極淨無燒無有主；

猶如虛空淨無垢， 一切有物如實性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空淨無垢， 一切有物如實性。

一切諸因及與緣， 流轉造法無有主； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸因及與緣， 流轉造法無有主；

是能覺了菩提道， 是故號之名為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是能覺了菩提道， 是故號之名為佛。

是諸眾生獲大利， 若見導師及聞者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸眾生獲大利， 若見導師及聞者；

彼終不畏墮惡道， 是人常至於善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼終不畏墮惡道， 是人常至於善道。

我等今得供上人！ 一切皆供我亦供； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等今得供上人！ 一切皆供我亦供；

以此迴向菩提心， 願使一切如人尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此迴向菩提心， 願使一切如人尊！

假令能量於虛空， 能以毛滴盡海水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令能量於虛空， 能以毛滴盡海水；

日月星宿墜虛空， 無有能盡佛功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月星宿墜虛空， 無有能盡佛功德。」

爾時世尊乘於寶車，遊空而去放金色光，是光遍照於此三千大千世界，王舍大城祇闍崛山光照倍明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊乘於寶車，遊空而去放金色光，是光遍照於此三千大千世界，王舍大城祇闍崛山光照倍明。

時王舍城阿闍世王及其夫人、眷屬、兵眾，諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆斯、婆羅門居士，見光瑞已，持諸香花、末香、塗香、幢幡、寶蓋及諸伎樂，出王舍城往迎如來。既出城已，詣祇闍崛山，遙聞緊那羅所作樂音微妙歌聲，遍滿祇闍崛山之中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王舍城阿闍世王及其夫人、眷屬、兵眾，諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆斯、婆羅門居士，見光瑞已，持諸香花、末香、塗香、幢幡、寶蓋及諸伎樂，出王舍城往迎如來。既出城已，詣祇闍崛山，遙聞緊那羅所作樂音微妙歌聲，遍滿祇闍崛山之中。

爾時大樹緊那羅王以佛神力從於虛空下大寶車，安著祇闍崛山之中。爾時世尊從寶車下，詣自住房敷座而坐。時諸菩薩、大聲聞眾亦皆下車，禮如來足次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王以佛神力從於虛空下大寶車，安著祇闍崛山之中。爾時世尊從寶車下，詣自住房敷座而坐。時諸菩薩、大聲聞眾亦皆下車，禮如來足次第而坐。

爾時阿闍世王及夫人、婇女、內外眷屬，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆斯、婆羅門居士，各以所持諸供養具供養如來，䠒跪合掌問訊：「世尊！將無疲耶？安善遊耶？」問訊已畢却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿闍世王及夫人、婇女、內外眷屬，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆斯、婆羅門居士，各以所持諸供養具供養如來，䠒跪合掌問訊：「世尊！將無疲耶？安善遊耶？」問訊已畢却坐一面。

爾時天冠菩薩白言：「世尊！是大樹緊那羅王及緊那羅眾，牽如來車乘空來此得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天冠菩薩白言：「世尊！是大樹緊那羅王及緊那羅眾，牽如來車乘空來此得幾所福？」

佛言：「善男子！是大樹緊那羅王及餘眷屬發道心者，從今已往當得五通，乃至成佛。從一佛土至一佛土，不離見佛、聞法、供僧，世世所生常識宿命，得善好辯音聲美妙，亦不捨離教化眾生，世世所生勤護正法勤化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！是大樹緊那羅王及餘眷屬發道心者，從今已往當得五通，乃至成佛。從一佛土至一佛土，不離見佛、聞法、供僧，世世所生常識宿命，得善好辯音聲美妙，亦不捨離教化眾生，世世所生勤護正法勤化眾生。」

爾時阿闍世王語大樹緊那羅王：「緊那羅王！快得善利，如來今者歎汝功德。緊那羅王！汝之功德我亦冀望同有少分？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿闍世王語大樹緊那羅王：「緊那羅王！快得善利，如來今者歎汝功德。緊那羅王！汝之功德我亦冀望同有少分？」

時大樹緊那羅王語阿闍世王：「大王當知，我所有功德，悉施於汝及諸眾生。何以故？大王！菩薩所有諸功德事，悉與一切眾生共之。何以故？大王！菩薩之法無所慳悋，所有功德悉施眾生，其心喜悅無熱無惱。大王當知，菩薩以此功德迴向於一切智，亦為育養一切眾生。何以故？大王！菩薩護念諸眾生故，修行菩提為眾生依。大王！汝今亦得獲大善利，得佛世尊、文殊師利為善知識，親近聽聞，不實無明、黑闇翳障、逆罪疑心、熱惱除滅，得大法明；得法明故，無有惱熱安隱而住。是故大王！當自剋厲成作法器，若聞於法乃至一句，不忘不失名護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大樹緊那羅王語阿闍世王：「大王當知，我所有功德，悉施於汝及諸眾生。何以故？大王！菩薩所有諸功德事，悉與一切眾生共之。何以故？大王！菩薩之法無所慳悋，所有功德悉施眾生，其心喜悅無熱無惱。大王當知，菩薩以此功德迴向於一切智，亦為育養一切眾生。何以故？大王！菩薩護念諸眾生故，修行菩提為眾生依。大王！汝今亦得獲大善利，得佛世尊、文殊師利為善知識，親近聽聞，不實無明、黑闇翳障、逆罪疑心、熱惱除滅，得大法明；得法明故，無有惱熱安隱而住。是故大王！當自剋厲成作法器，若聞於法乃至一句，不忘不失名護正法。」

爾時天冠菩薩白佛言：「世尊！菩薩成就幾法能為法器？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天冠菩薩白佛言：「世尊！菩薩成就幾法能為法器？」

是時佛告天冠菩薩：「善男子！菩薩法器有三十二。何等三十二？佛所護持是菩提心器。專心質直是無偽器。增長志意是善根器。修行於道是菩提柱器。正意思念是多聞器。慧是出道器。進是集義器。施是大富器。戒是滿願器。忍是三十二丈夫相器。進是一切佛法之器。禪是練心器。慧是度障器。大慈是等諸眾生器；大悲是救拔貧窮器；大喜是喜樂佛法器；大捨是捨離愛恚器。善知識是諸善根器。修進多聞是般若波羅蜜器。出家是離縛礙之器。阿練兒處是少事務無惱亂器。樂於寂靜是諸禪定神通之器。四攝法是化眾生器。護持諸法是照明器。陀羅尼是聞於一切未聞法器。辯才是斷一切疑器。念佛是得見諸佛器。無惱害心是護一切善根之器。空法是斷我見之器。因緣是捨諸所珍器。無生法忍是捨諸障礙授記器。緣不退地是無畏器。善男子！是為菩薩三十二法器。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時佛告天冠菩薩：「善男子！菩薩法器有三十二。何等三十二？佛所護持是菩提心器。專心質直是無偽器。增長志意是善根器。修行於道是菩提柱器。正意思念是多聞器。慧是出道器。進是集義器。施是大富器。戒是滿願器。忍是三十二丈夫相器。進是一切佛法之器。禪是練心器。慧是度障器。大慈是等諸眾生器；大悲是救拔貧窮器；大喜是喜樂佛法器；大捨是捨離愛恚器。善知識是諸善根器。修進多聞是般若波羅蜜器。出家是離縛礙之器。阿練兒處是少事務無惱亂器。樂於寂靜是諸禪定神通之器。四攝法是化眾生器。護持諸法是照明器。陀羅尼是聞於一切未聞法器。辯才是斷一切疑器。念佛是得見諸佛器。無惱害心是護一切善根之器。空法是斷我見之器。因緣是捨諸所珍器。無生法忍是捨諸障礙授記器。緣不退地是無畏器。善男子！是為菩薩三十二法器。」

說是法時，十千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，而作是言：「世尊！願使眾生得是法器，亦令我等成此法器，如佛所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，十千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，而作是言：「世尊！願使眾生得是法器，亦令我等成此法器，如佛所說。」

爾時世尊告大樹緊那羅王：「善男子！汝還所止，汝諸眷屬或能憂悒？」緊那羅王白言：「世尊！若其菩薩有憂悒者，是則不名為菩薩也。何以故？世尊！能忍憂悒是名菩薩。世尊！云何菩薩有於憂悒？云何菩薩無有憂悒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大樹緊那羅王：「善男子！汝還所止，汝諸眷屬或能憂悒？」緊那羅王白言：「世尊！若其菩薩有憂悒者，是則不名為菩薩也。何以故？世尊！能忍憂悒是名菩薩。世尊！云何菩薩有於憂悒？云何菩薩無有憂悒？」

佛告緊那羅王：「菩薩成就四法，則有憂悒應當覺知。何等四？聞有無量無邊眾生心生驚畏。聞受無量無邊生死心生驚畏。聞佛如來無量智慧心生驚畏。聞集無量福德莊嚴滿足相好心生驚畏。緊那羅王！菩薩成就是四法者則生憂悒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告緊那羅王：「菩薩成就四法，則有憂悒應當覺知。何等四？聞有無量無邊眾生心生驚畏。聞受無量無邊生死心生驚畏。聞佛如來無量智慧心生驚畏。聞集無量福德莊嚴滿足相好心生驚畏。緊那羅王！菩薩成就是四法者則生憂悒。

「緊那羅王！菩薩成就四法心無憂悒，應當覺知。何等四？聞有無量無邊眾生，我當安置於涅槃道而無憂悒。聞無量生死而不驚畏，修諸善根心無憂悒。聞佛如來無量智已，我當成滿如是大智而無憂悒。聞集無量福德莊嚴成滿相好而無憂悒。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！菩薩成就四法心無憂悒，應當覺知。何等四？聞有無量無邊眾生，我當安置於涅槃道而無憂悒。聞無量生死而不驚畏，修諸善根心無憂悒。聞佛如來無量智已，我當成滿如是大智而無憂悒。聞集無量福德莊嚴成滿相好而無憂悒。是為四。

「緊那羅王！菩薩復成就四法有於憂悒應當覺知。何等四？時時欲證於聲聞乘，時時欲證於緣覺乘。法欲滅時捨不護持，不勸他人令住菩提。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！菩薩復成就四法有於憂悒應當覺知。何等四？時時欲證於聲聞乘，時時欲證於緣覺乘。法欲滅時捨不護持，不勸他人令住菩提。是為四。

「緊那羅王！菩薩復成四法無有憂悒，應當覺知。何等四？有逼切苦不捨菩提心。不生聲聞、緣覺心。寧捨身命不捨正法。乃至百由旬外勸人令發菩提之心。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！菩薩復成四法無有憂悒，應當覺知。何等四？有逼切苦不捨菩提心。不生聲聞、緣覺心。寧捨身命不捨正法。乃至百由旬外勸人令發菩提之心。是為四。

「緊那羅王！菩薩復成就四法則有憂悒，應當覺知。何等四？見來乞者生瞋呵咥。自樂安臥。不修多聞。若已聞法不為眾說。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！菩薩復成就四法則有憂悒，應當覺知。何等四？見來乞者生瞋呵咥。自樂安臥。不修多聞。若已聞法不為眾說。是為四。

「緊那羅王！菩薩復成四法無有憂悒，應當覺知。何等四？見乞者已生善知識想無侵害心。不樂自樂常欲樂人。修集多聞無有厭足。所聞持法於大眾中廣為人說不期利養。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！菩薩復成四法無有憂悒，應當覺知。何等四？見乞者已生善知識想無侵害心。不樂自樂常欲樂人。修集多聞無有厭足。所聞持法於大眾中廣為人說不期利養。是為四。

「緊那羅王！菩薩復成四法則有憂悒。應當覺知。何等四？不集波羅蜜道。不修攝法。不勤精進教化眾生。於少功德自生知足，不修菩薩無量功德。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！菩薩復成四法則有憂悒。應當覺知。何等四？不集波羅蜜道。不修攝法。不勤精進教化眾生。於少功德自生知足，不修菩薩無量功德。是為四。

「緊那羅王！菩薩復成四法則無憂悒，應當覺知。何等四？常勤精進修諸波羅蜜如救頭然。常勤精進集四攝法。常勤精進教化眾生。精進勤修滿諸功德，修集菩薩無量功德。是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊那羅王！菩薩復成四法則無憂悒，應當覺知。何等四？常勤精進修諸波羅蜜如救頭然。常勤精進集四攝法。常勤精進教化眾生。精進勤修滿諸功德，修集菩薩無量功德。是為四。」

爾時世尊說是四法已，遣大樹緊那羅王告阿闍世王：「大王！汝今聞說菩薩如是四句無憂法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是四法已，遣大樹緊那羅王告阿闍世王：「大王！汝今聞說菩薩如是四句無憂法不？」

阿闍世王即白佛言：「聞已。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王即白佛言：「聞已。世尊！」

「是故大王！若諸菩薩行菩提者，不應憂悒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故大王！若諸菩薩行菩提者，不應憂悒。」

阿闍世王白言：「世尊！云何菩薩修菩提行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王白言：「世尊！云何菩薩修菩提行？」

爾時世尊為欲成滿緊那羅、乾闥婆、摩睺羅伽等諸樂音中所出法音，又欲報答阿闍世王所問菩薩修菩提行，而說偈頌以顯其義： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為欲成滿緊那羅、乾闥婆、摩睺羅伽等諸樂音中所出法音，又欲報答阿闍世王所問菩薩修菩提行，而說偈頌以顯其義：

「若欲修行利益行， 聞於法已如說行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲修行利益行， 聞於法已如說行；

修行菩提最勝行， 行彼修時無憂悒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 行彼修時無憂悒。

修安樂行為眾生， 諸眾生中等行慈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修安樂行為眾生， 諸眾生中等行慈；

修行菩提最勝行， 彼無若干雜種行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼無若干雜種行。

為諸眾生修堅行， 志意清淨修行者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生修堅行， 志意清淨修行者；

修行菩提最勝行， 彼行終不墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼行終不墮惡道。

修於布施放捨行， 行於一切悉捨行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於布施放捨行， 行於一切悉捨行；

修行菩提最勝行， 彼人無有慳悋行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼人無有慳悋行。

修行淨戒寂靜行， 身口清淨無垢行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行淨戒寂靜行， 身口清淨無垢行；

修行菩提最勝行， 彼終無有毀梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有毀梵行。

修行忍辱利益行， 離於瞋恚過咎行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行忍辱利益行， 離於瞋恚過咎行；

修行菩提最勝行， 彼無瞋恚毒過行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼無瞋恚毒過行。

修行精進力柱行， 於生死中無厭行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行精進力柱行， 於生死中無厭行；

修行菩提最勝行， 彼終無有懈怠行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有懈怠行。

修於禪定三昧行， 身心獨寂無閙行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於禪定三昧行， 身心獨寂無閙行；

修行菩提最勝行， 彼終無有憒閙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有憒閙行。

修行智慧菩提行， 一切法行亦如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行智慧菩提行， 一切法行亦如是！

修行菩提最勝行， 彼終無有不知行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有不知行。

修行慈心利益行， 於諸眾生勝悲行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行慈心利益行， 於諸眾生勝悲行；

修行菩提最勝行， 彼終無有害他行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有害他行。

修行空行寂靜行， 無相、無願清淨行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行空行寂靜行， 無相、無願清淨行；

修行菩提最勝行， 彼終無有所願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有所願行。

修行真行實諦行， 滿一切智具足行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行真行實諦行， 滿一切智具足行；

修行菩提最勝行， 彼終無有障礙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有障礙行。

修行信行歡喜行， 善念思惟無亂行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行信行歡喜行， 善念思惟無亂行；

修行菩提最勝行， 彼終無有不信行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有不信行。

修行禪定解脫行， 獲得五通之妙行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行禪定解脫行， 獲得五通之妙行；

修行菩提最勝行， 彼終無有罣礙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有罣礙行。

修於佛行及法行， 供給僧寶清淨行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於佛行及法行， 供給僧寶清淨行；

修行菩提最勝行， 彼有最上勝實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼有最上勝實行。

修於法行及空行， 教化一切眾生行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於法行及空行， 教化一切眾生行；

修行菩提最勝行， 彼終無有止住行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有止住行。

修於因行果報行， 斷於一切有邊行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於因行果報行， 斷於一切有邊行；

修行菩提最勝行， 彼終無有染著行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有染著行。

修行淨行無垢行， 解脫一切結使行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行淨行無垢行， 解脫一切結使行；

修行菩提最勝行， 彼終無有惱熱行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有惱熱行。

修於安隱解脫行， 施諸眾生無畏行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於安隱解脫行， 施諸眾生無畏行；

修於菩提最勝行， 彼有一切滿願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於菩提最勝行， 彼有一切滿願行。

修於日行及月行， 猶如蓮花無污行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於日行及月行， 猶如蓮花無污行；

修行菩提最勝行， 彼為人天所敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼為人天所敬禮。

修行釋行、梵王行， 為滿白法之妙行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行釋行、梵王行， 為滿白法之妙行；

修行菩提最勝行， 彼令魔軍怖畏行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼令魔軍怖畏行。

修行上行及勝行， 斷於貪欲瞋恚行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行上行及勝行， 斷於貪欲瞋恚行；

修行菩提最勝行， 彼終無有瞋癡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有瞋癡行。

修行外道禁戒行， 慧眼清淨之妙行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行外道禁戒行， 慧眼清淨之妙行；

修行菩提最勝行， 彼終無有妄想行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有妄想行。

修於調伏寂靜行， 無有名色狂亂行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於調伏寂靜行， 無有名色狂亂行；

修行菩提最勝行， 彼為人天所敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼為人天所敬禮。

修於易行利益行， 斷於左道勝妙行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於易行利益行， 斷於左道勝妙行；

修行菩提最勝行， 彼人常有智慧利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼人常有智慧利。

修行健行勤進行， 能怖魔軍勇猛行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行健行勤進行， 能怖魔軍勇猛行；

修行菩提最勝行， 彼人道場無不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼人道場無不知。

修顯露行無屏行， 得於陀羅尼妙行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修顯露行無屏行， 得於陀羅尼妙行；

修行菩提最勝行， 彼人不失果報行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼人不失果報行。

修於王行寂靜行， 常一切時出家行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於王行寂靜行， 常一切時出家行；

修行菩提最勝行， 彼有如說修行行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼有如說修行行。

修於長者及勝行， 行於世間無勝行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於長者及勝行， 行於世間無勝行；

修於方便相應行， 捨於禪樂微妙行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於方便相應行， 捨於禪樂微妙行；

修行菩提最勝行， 彼終無有惱熱行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有惱熱行。

修於世行離世行， 欲界、色界、無色行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於世行離世行， 欲界、色界、無色行；

修行菩提最勝行， 彼終無有恐怖行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼終無有恐怖行。

修於遍行一切行， 滿足諸根善如行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於遍行一切行， 滿足諸根善如行；

修行菩提最勝行， 彼智猶若如虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提最勝行， 彼智猶若如虛空。」

說是菩薩諸行法時，五百菩薩得無生法忍。阿闍世王及其眷屬，王舍城中婆羅門居士及緊那羅眷屬之中八千眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心已，白言：「世尊！我等當於如上所說菩薩所行菩提諸行如說修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是菩薩諸行法時，五百菩薩得無生法忍。阿闍世王及其眷屬，王舍城中婆羅門居士及緊那羅眷屬之中八千眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心已，白言：「世尊！我等當於如上所說菩薩所行菩提諸行如說修行。」

爾時世尊語大樹緊那羅王：「汝今可去，還其所止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊語大樹緊那羅王：「汝今可去，還其所止。」

爾時大樹緊那羅王及其夫人并諸子息、一切眷屬，頂禮佛足右遶三匝，悔過世尊！作諸伎樂天雨眾華，放大光明地六種動，即便還往詣香山中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大樹緊那羅王及其夫人并諸子息、一切眷屬，頂禮佛足右遶三匝，悔過世尊！作諸伎樂天雨眾華，放大光明地六種動，即便還往詣香山中。

爾時釋提桓因白言：「世尊！是大樹緊那羅王乃能如是真實供佛，真實供法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白言：「世尊！是大樹緊那羅王乃能如是真實供佛，真實供法。」

佛言：「憍尸迦！不但於汝名為真實，普勝三千大千世界所有釋、梵、護世、天王、聲聞、緣覺，是緊那羅王真實殊勝。何以故？天主！菩薩發心已勝一切聲聞、緣覺。憍尸迦！無有能勝於菩薩者，唯除如來！何以故？從於菩薩出生如來！從於如來出生一切聲聞、緣覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！不但於汝名為真實，普勝三千大千世界所有釋、梵、護世、天王、聲聞、緣覺，是緊那羅王真實殊勝。何以故？天主！菩薩發心已勝一切聲聞、緣覺。憍尸迦！無有能勝於菩薩者，唯除如來！何以故？從於菩薩出生如來！從於如來出生一切聲聞、緣覺。」

爾時釋提桓因於如來所聞是語已，涕泣流淚作如是言：「我今永為離於大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因於如來所聞是語已，涕泣流淚作如是言：「我今永為離於大乘。」

爾時瞿夷天子語釋提桓因：「父王天主！如是如是！一切諸行一切諸法，無有覆障從妄想起，不能發生無上正真大道之心，不能悲念一切眾生，不能修於大慈之心。父王天主今覆何言：『已入正位燒敗種子，於此大乘永非其器？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時瞿夷天子語釋提桓因：「父王天主！如是如是！一切諸行一切諸法，無有覆障從妄想起，不能發生無上正真大道之心，不能悲念一切眾生，不能修於大慈之心。父王天主今覆何言：『已入正位燒敗種子，於此大乘永非其器？』」

瞿夷天子說是語時，三十三天中五百天子，皆發無上正真道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿夷天子說是語時，三十三天中五百天子，皆發無上正真道心。

爾時瞿夷天子白言：「世尊！我欲親見菩薩所行，百千萬億難行苦行，乃至然燈佛所得無生忍，願佛少說，我等聞已如說修行當得是法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時瞿夷天子白言：「世尊！我欲親見菩薩所行，百千萬億難行苦行，乃至然燈佛所得無生忍，願佛少說，我等聞已如說修行當得是法？」

爾時世尊告瞿夷天子：「無有菩薩不種善根得無生忍；菩薩多種無量善根，然後乃得無生法忍。瞿夷天子！菩薩成就是四法者得無生法忍。何等四？諸佛平等。諸法平等。世界平等。眾生平等。瞿夷！是為菩薩成就四法得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告瞿夷天子：「無有菩薩不種善根得無生忍；菩薩多種無量善根，然後乃得無生法忍。瞿夷天子！菩薩成就是四法者得無生法忍。何等四？諸佛平等。諸法平等。世界平等。眾生平等。瞿夷！是為菩薩成就四法得無生法忍。

「復成四法。何等四？翫樂四空。翫樂大悲三解脫門。翫樂方便六波羅蜜。翫樂禪定及五神通。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復成四法。何等四？翫樂四空。翫樂大悲三解脫門。翫樂方便六波羅蜜。翫樂禪定及五神通。是為四。

「復成四法。何等四？解知陰性即是菩提。知諸界性集於菩提，信菩提性即是界性。知諸入性集於菩提，以菩提性觀於諸入。一切諸法集於菩提，菩提之性即諸法性，定無有疑。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復成四法。何等四？解知陰性即是菩提。知諸界性集於菩提，信菩提性即是界性。知諸入性集於菩提，以菩提性觀於諸入。一切諸法集於菩提，菩提之性即諸法性，定無有疑。是為四。

「復成四法。何等四？知一切法住於實際不動搖故。知一切法住於如中。信三世法等不壞性故。觀諸法平等如虛空性故。瞿夷！是為菩薩成就四法得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復成四法。何等四？知一切法住於實際不動搖故。知一切法住於如中。信三世法等不壞性故。觀諸法平等如虛空性故。瞿夷！是為菩薩成就四法得無生法忍。」

說是法時，五百菩薩得無生法忍，瞿夷天子得於順忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，五百菩薩得無生法忍，瞿夷天子得於順忍。

爾時世尊將封印此經法，告大德阿難：「阿難！汝受持此經，名曰『大樹緊那羅王入作一切法門行經』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊將封印此經法，告大德阿難：「阿難！汝受持此經，名曰『大樹緊那羅王入作一切法門行經』。」

大德阿難白言：「世尊！我已受持。未曾有也。世尊！是經極為甚深微妙，其義決定文辭莊嚴。世尊！無有餘經能勝此經，今此經中無不開示者。世尊！我於目前得法光明，不如此經；我今自覺於是經中獲得百千萬億功德。世尊！我今以此有限量智入聲聞位，聞此經已尚得如是大法光明，況復菩薩摩訶薩成就無量大海法器、無畏大智修集諸法，為諸眾生作不請友，無量大智聞如是法得幾法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德阿難白言：「世尊！我已受持。未曾有也。世尊！是經極為甚深微妙，其義決定文辭莊嚴。世尊！無有餘經能勝此經，今此經中無不開示者。世尊！我於目前得法光明，不如此經；我今自覺於是經中獲得百千萬億功德。世尊！我今以此有限量智入聲聞位，聞此經已尚得如是大法光明，況復菩薩摩訶薩成就無量大海法器、無畏大智修集諸法，為諸眾生作不請友，無量大智聞如是法得幾法門？」

佛言：「阿難！若是三千大千世界一切所有日月光明，是菩薩等所得法明，一毛孔光悉能隱蔽是諸日月所有光明。阿難！若佛如來一切毛孔悉放光明，是諸光明悉有智慧。何以故？佛諸所有皆智慧故。阿難！如來有此智慧光明，如來以此智慧光明，能知一切眾生心行。若有眾生聞此經者，皆當得是大慧明照；若書寫受持讀誦通利，於大眾中廣為人說，正念思惟如說修行，是人終不離菩提心，教化眾生大悲莊嚴，著大慈鎧為除眾魔。阿難當知，如是之人定趣道場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若是三千大千世界一切所有日月光明，是菩薩等所得法明，一毛孔光悉能隱蔽是諸日月所有光明。阿難！若佛如來一切毛孔悉放光明，是諸光明悉有智慧。何以故？佛諸所有皆智慧故。阿難！如來有此智慧光明，如來以此智慧光明，能知一切眾生心行。若有眾生聞此經者，皆當得是大慧明照；若書寫受持讀誦通利，於大眾中廣為人說，正念思惟如說修行，是人終不離菩提心，教化眾生大悲莊嚴，著大慈鎧為除眾魔。阿難當知，如是之人定趣道場。」

爾時阿難白言：「世尊！以佛力故，我今已受持此經法。世尊！若有善男子、善女人！受持此經讀誦書寫，於大眾中廣為人說得幾功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白言：「世尊！以佛力故，我今已受持此經法。世尊！若有善男子、善女人！受持此經讀誦書寫，於大眾中廣為人說得幾功德？」

佛言：「阿難！若有菩薩善男子、善女人！於初日分以滿三千大千世界所有七寶，施須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢及諸緣覺乃至諸佛，如是日中、日沒、初中後夜，如上布施滿於千歲。阿難！汝意云何？是善男子善女人！所得功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若有菩薩善男子、善女人！於初日分以滿三千大千世界所有七寶，施須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢及諸緣覺乃至諸佛，如是日中、日沒、初中後夜，如上布施滿於千歲。阿難！汝意云何？是善男子善女人！所得功德寧為多不？」

「甚多。世尊！甚多。善逝！世尊！若於一日，所得功德無量無邊，況復千歲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多。世尊！甚多。善逝！世尊！若於一日，所得功德無量無邊，況復千歲？」

佛言：「阿難！我今唱令是善男子善女人！為得菩提、為化眾生、為轉法輪，受持是經讀誦書寫，於大眾中廣為顯示，其福為勝，何況復能如說修行？阿難！若於是經受持乃至一四句偈，在大眾中廣為人說，其福為勝。何以故？如是之施名為法施，諸施中最。如是之施即是法施，是為勝捨，謂捨於法；是名上受，謂受於法；是名上持，謂持於法。何以故？阿難！施於法已能滅結使，財寶施已增長煩惱，是故菩薩為滅結使當行法施，佛所印可，如是法施則能攝取一切功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！我今唱令是善男子善女人！為得菩提、為化眾生、為轉法輪，受持是經讀誦書寫，於大眾中廣為顯示，其福為勝，何況復能如說修行？阿難！若於是經受持乃至一四句偈，在大眾中廣為人說，其福為勝。何以故？如是之施名為法施，諸施中最。如是之施即是法施，是為勝捨，謂捨於法；是名上受，謂受於法；是名上持，謂持於法。何以故？阿難！施於法已能滅結使，財寶施已增長煩惱，是故菩薩為滅結使當行法施，佛所印可，如是法施則能攝取一切功德。

「阿難！菩薩法施有三十二功德名稱。何等三十二？有正憶念。有於智慧。有於進趣。有離慳結。有少婬欲；有少瞋恚；有少愚癡。降伏自他所有結使。多人愛敬諸天讚嘆。諸龍、夜叉、乾闥婆等常隨守護。不空受用人之供養。衣服、飲食、臥具、醫藥不求而得。名稱遠聞。十方世界諸惡鬼等不得其便。諸佛世尊之所讚譽。守護正法持佛法藏。不墮一切諸惡道中。生於人天不以為難。不離見佛；不離聞法；不離供僧。得識宿命。生淨佛土。生生之處諸根具足。得三十二相莊嚴之身最為上主。種陀羅尼根本種子。作無斷辯智因。得智人眷屬。集大智因速疾得法。不起不正憶念之心。捨離一切世間財施。得大法藏辯才無盡。阿難！菩薩法施有是三十二功德名稱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！菩薩法施有三十二功德名稱。何等三十二？有正憶念。有於智慧。有於進趣。有離慳結。有少婬欲；有少瞋恚；有少愚癡。降伏自他所有結使。多人愛敬諸天讚嘆。諸龍、夜叉、乾闥婆等常隨守護。不空受用人之供養。衣服、飲食、臥具、醫藥不求而得。名稱遠聞。十方世界諸惡鬼等不得其便。諸佛世尊之所讚譽。守護正法持佛法藏。不墮一切諸惡道中。生於人天不以為難。不離見佛；不離聞法；不離供僧。得識宿命。生淨佛土。生生之處諸根具足。得三十二相莊嚴之身最為上主。種陀羅尼根本種子。作無斷辯智因。得智人眷屬。集大智因速疾得法。不起不正憶念之心。捨離一切世間財施。得大法藏辯才無盡。阿難！菩薩法施有是三十二功德名稱。」

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！我等亦當受持此經。世尊！如來涅槃後有法器眾生，我要當令得聞此經，令其信解我當守護。何以故？世尊！我等欲得如上功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！我等亦當受持此經。世尊！如來涅槃後有法器眾生，我要當令得聞此經，令其信解我當守護。何以故？世尊！我等欲得如上功德。」

爾時世尊讚釋提桓因：「善哉善哉！天主！汝今乃能勤守護法作師子吼。天主！汝今以此護法善根，隨我法在，阿修羅眾悉當降伏、諸天得勝。何以故？憍尸迦！得見如是無畏法故，謂於諸法無所染著。天主！諸所有畏皆由住著於我見故。天主！若無所著是護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚釋提桓因：「善哉善哉！天主！汝今乃能勤守護法作師子吼。天主！汝今以此護法善根，隨我法在，阿修羅眾悉當降伏、諸天得勝。何以故？憍尸迦！得見如是無畏法故，謂於諸法無所染著。天主！諸所有畏皆由住著於我見故。天主！若無所著是護正法。」

爾時娑婆世界主大梵天王白言：「世尊！我亦當捨無量禪樂，詣諸城邑、聚落、郡縣流通此法；我亦當往至彼聽法，令說法者得堅念力。何以故？從是法中出生無量聲聞、緣覺、釋、梵、護世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑婆世界主大梵天王白言：「世尊！我亦當捨無量禪樂，詣諸城邑、聚落、郡縣流通此法；我亦當往至彼聽法，令說法者得堅念力。何以故？從是法中出生無量聲聞、緣覺、釋、梵、護世。」

爾時四天大王白佛言：「世尊！我等四王，是佛、聲聞當堅守護，於是經法令得久住，我諸眷屬若有不信佛此法者摧伏令信，於佛法中勤加精進親附愛樂。世尊！若有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，有惡心者，若欲降伏，當誦此呪。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天大王白佛言：「世尊！我等四王，是佛、聲聞當堅守護，於是經法令得久住，我諸眷屬若有不信佛此法者摧伏令信，於佛法中勤加精進親附愛樂。世尊！若有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，有惡心者，若欲降伏，當誦此呪。所謂：

「多羅卑(一) 使卑(二) 使那卑(三) 婆羅卑(四) 呼婁(五) 摩呵呼婁(六) 呼婁呼婁(七) 使婆蜘(八) 毘婆蜘(九) 波囄車陀尼期那呢(十) 波迦奢呢(十一) 希持希持(十二) 毘持(十三) 阿車(十四) 多車(十五) 摩羅使𭈫呢伽睺(十六) 薩婆𠱀𠱀提(十七) 薩婆彌利車𠱀𭈽多那(十八) 阿那憂多羅薩婆復多那佛陀㕹尼多(十九) 四天大王所見呪句(二十) 是呪神力諸欲求短悉能降伏(二十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多羅卑(一) 使卑(二) 使那卑(三) 婆羅卑(四) 呼婁(五) 摩呵呼婁(六) 呼婁呼婁(七) 使婆蜘(八) 毘婆蜘(九) 波囄車陀尼期那呢(十) 波迦奢呢(十一) 希持希持(十二) 毘持(十三) 阿車(十四) 多車(十五) 摩羅使𭈫呢伽睺(十六) 薩婆𠱀𠱀提(十七) 薩婆彌利車𠱀𭈽多那(十八) 阿那憂多羅薩婆復多那佛陀㕹尼多(十九) 四天大王所見呪句(二十) 是呪神力諸欲求短悉能降伏(二十一)」

爾時世尊告彌勒菩薩、天冠菩薩、諸善丈夫：「我今以此無量千萬阿僧祇劫所集難得阿耨多羅三藐三菩提法囑付汝等，令得久住中無斷滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彌勒菩薩、天冠菩薩、諸善丈夫：「我今以此無量千萬阿僧祇劫所集難得阿耨多羅三藐三菩提法囑付汝等，令得久住中無斷滅。」

時彌勒菩薩、天冠菩薩白言：「世尊！我等於佛般涅槃後，當廣流布於此經法，諸有厚種善根菩薩、諸眾生等令至其手，使得自在降伏憍慢，能持是經令信欲解。佛涅槃後，若有得聞是經法者，受持讀誦書寫解說，當知皆是彌勒菩薩、天冠菩薩神力所持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彌勒菩薩、天冠菩薩白言：「世尊！我等於佛般涅槃後，當廣流布於此經法，諸有厚種善根菩薩、諸眾生等令至其手，使得自在降伏憍慢，能持是經令信欲解。佛涅槃後，若有得聞是經法者，受持讀誦書寫解說，當知皆是彌勒菩薩、天冠菩薩神力所持。」

爾時魔王波旬來至會中白言：「世尊！若為聲聞所說諸法，我於是中無一毛竪。今者世尊演說如是菩薩道法，菩薩印印，如來護持，一切眾生之所歸趣。說如是法，我今已為憂箭所中，我今自知便為生老。願佛世尊執持我手，更莫演說如是極大功德力經，勿令我等重被憂箭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時魔王波旬來至會中白言：「世尊！若為聲聞所說諸法，我於是中無一毛竪。今者世尊演說如是菩薩道法，菩薩印印，如來護持，一切眾生之所歸趣。說如是法，我今已為憂箭所中，我今自知便為生老。願佛世尊執持我手，更莫演說如是極大功德力經，勿令我等重被憂箭。」

佛告波旬：「汝勿愁苦，多有眾生在汝境界不信是經，少有眾生能信受者。波旬當知，如從大地抓取少土，信甚深法諸眾生等如是甚少，如餘大地其不信者如是多矣。波旬！其不信者盡是汝許，是故波旬應生歡喜。波旬！眾生之界無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告波旬：「汝勿愁苦，多有眾生在汝境界不信是經，少有眾生能信受者。波旬當知，如從大地抓取少土，信甚深法諸眾生等如是甚少，如餘大地其不信者如是多矣。波旬！其不信者盡是汝許，是故波旬應生歡喜。波旬！眾生之界無量無邊。」

說是法時，無量眾生住於無上正真道心，九萬二千菩薩得無生法忍，八萬四千眾生遠離塵垢得法眼淨，八千比丘盡於諸漏心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，無量眾生住於無上正真道心，九萬二千菩薩得無生法忍，八萬四千眾生遠離塵垢得法眼淨，八千比丘盡於諸漏心得解脫。

時此三千大千世界六種震動，大光普照天雨眾花，百千伎樂不鼓自鳴，百千萬億那由他天，歡喜踊躍稱讚歌嘆：「我等今於閻浮提中，再見法輪轉。世尊昔在波羅捺國，轉正法輪所利眾生；今說是經所利眾生，是為殊勝。其有眾生持是經者，是人不久當轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此三千大千世界六種震動，大光普照天雨眾花，百千伎樂不鼓自鳴，百千萬億那由他天，歡喜踊躍稱讚歌嘆：「我等今於閻浮提中，再見法輪轉。世尊昔在波羅捺國，轉正法輪所利眾生；今說是經所利眾生，是為殊勝。其有眾生持是經者，是人不久當轉法輪。」

爾時彌勒菩薩、天冠菩薩、大德阿難等白言：「世尊！當何名此經？云何受持？」佛言：「善男子！是經名為『大樹緊那羅王所問』，亦名『宣說不思議法品』。如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩、天冠菩薩、大德阿難等白言：「世尊！當何名此經？云何受持？」佛言：「善男子！是經名為『大樹緊那羅王所問』，亦名『宣說不思議法品』。如是受持。」

佛說是經已，彌勒菩薩、天冠菩薩、大德阿難等，一切大眾、天、龍、夜叉、乾闥婆，聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，彌勒菩薩、天冠菩薩、大德阿難等，一切大眾、天、龍、夜叉、乾闥婆，聞佛所說，皆大歡喜。